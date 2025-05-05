10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Lucidchart สำหรับการสร้างแผนผังในปี 2025

การค้นหาเครื่องมือสร้างแผนภาพที่เหมาะสมนั้นเปรียบเสมือนการออกตามหาขุมทรัพย์ ฉันได้ทุ่มเทเวลาหลายชั่วโมงในการสำรวจทางเลือกต่าง ๆ ของ Lucidchart เพื่อค้นหาตัวเลือกที่รองรับหลากหลายแพลตฟอร์ม และทำความเข้าใจว่าเครื่องมือใดมอบความคุ้มค่าสูงสุด พร้อมความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย 📈
การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมจะเปลี่ยนวิธีการสร้างแผนผังงานสำหรับกระบวนการสร้างสรรค์, กำหนดโครงสร้างกระบวนการทางเทคนิค, หรือทำงานร่วมกับทีมของคุณ 🗃️
หลังจากที่ได้สำรวจตัวเลือกต่าง ๆ และพิจารณาความต้องการของโครงการที่หลากหลายแล้ว ฉันได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกของ Lucidchart สำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากประสบการณ์จริง การเลือกเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงความชัดเจนของโครงการด้านภาพของคุณ นี่คือสิ่งที่ฉันค้นพบว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Lucidchart?
เมื่อสำรวจทางเลือกอื่นของ Lucidchart สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญบางประการ นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจง่ายช่วยให้คุณและทีมของคุณสามารถใช้งานได้ทันที ทำให้การสร้างแผนผังมีประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: มองหาเครื่องมือสร้างแผนผังที่รองรับการแก้ไขพร้อมกัน การแสดงความคิดเห็น และการควบคุมเวอร์ชัน เพื่อยกระดับการทำงานเป็นทีมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นรวมถึงแพลตฟอร์ม การจัดการโครงการและเครื่องมือสื่อสาร เพื่อลดเวลาและความพยายามที่จำเป็น
- เทมเพลตและไลบรารีรูปร่าง: สำรวจเครื่องมือที่มีคอลเลกชันเทมเพลตและรูปร่างบนไวท์บอร์ดที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างแผนผังหรือไดอะแกรม
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: การปรับแต่งแผนภาพให้สอดคล้องกับแบรนด์หรือความต้องการของโครงการของคุณเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งรวมถึงตัวเลือกสำหรับสี, แบบอักษร, และสไตล์
- ความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ของคุณ มีเครื่องมือที่ใช้ผ่านเว็บและเครื่องมืออื่นๆ ที่มีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปสำหรับ Windows, macOS หรือ Linux
ภาพรวมของทางเลือก Lucidchart
เมื่อมองหาทางเลือกแทน Lucidchart ให้สำรวจเครื่องมือที่มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการในการสร้างแผนภาพและการทำงานร่วมกันของทีมที่หลากหลายนี่คือเครื่องมือสร้างแผนภาพที่น่าสนใจที่จะช่วยคุณและทีมของคุณ:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|📍 กระดานไวท์บอร์ดพร้อมการผสานงาน, แผนผังความคิด, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
|💹 แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7 ต่อผู้ใช้/เดือน
|Creately
|📍 พื้นที่ทำงานแบบภาพที่ผสานการวาดแผนผังเข้ากับการจัดการโครงการ พร้อมคลังรูปทรงไดนามิก
|💹 แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้/เดือน
|มิโร
|📍แพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับการระดมความคิดและการวางแผนของทีม, การเชื่อมต่อกับ Jira และ Teams, โน้ตติดผนัง
|💹แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8 ต่อผู้ใช้/เดือน
|ไมโครซอฟต์ วิสิโอ
|📍 การสร้างแผนภาพมืออาชีพ, กราฟิกเวกเตอร์, แผนผังขั้นสูง, การผสานรวมกับ Office 365 อย่างไร้รอยต่อ
|💹 แผนการสมัครสมาชิกเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้/เดือน
|Draw. io
|📍 เครื่องมือสร้างแผนภาพฟรีและโอเพนซอร์ส พร้อมการผสานการทำงานกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และใช้งานแบบออฟไลน์ได้
|💹 ฟรี
|กลิฟฟี
|📍 เครื่องมือสร้างแผนภาพออนไลน์ที่ผสานการทำงานกับ Confluence และ Jira รองรับ UML การสร้างแผนผัง การลากและวางตัวแก้ไข
|💹 แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6 ต่อผู้ใช้/เดือน
|OmniGraffle
|📍 การสร้างแผนภาพที่มีความแม่นยำสูง, การจัดการเลเยอร์ขั้นสูง, การผสานระบบนิเวศของ Apple, เส้นโค้ง Bézier
|💹 สมัครสมาชิกเพียง $12.49; ตัวเลือกการชำระเงินครั้งเดียวเริ่มต้นที่ $59.99
|ฟิกมา
|📍 การทำงานร่วมกันในการออกแบบ UI/UX แบบเรียลไทม์ การสร้างต้นแบบ กราฟิกเวกเตอร์ การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม
|💹 แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อผู้ใช้/เดือน
|วิสิวล พาราไดม์ สำหรับ UML
|📍 การสร้างแบบจำลอง UML และ ERD, วิศวกรรมโค้ด, การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, การผสานรวมกับ IDE
|💹 แผนเริ่มต้นที่ $6 ต่อเดือน
|XMind
|📍แผนผังความคิดแบบมีโครงสร้าง, รองรับแผนภูมิแกนต์,แม่แบบการระดมสมองพร้อมโหมดนำเสนอ
|💹 แผนฟรี; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $4.92 ต่อเดือน
|ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
|📍 เครื่องมือสำหรับการจัดการเวิร์กช็อป, ฟีเจอร์แบบโต้ตอบเช่นการโหวตและตัวจับเวลา, แม่แบบสำหรับการคิดเชิงออกแบบ
|💹 แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Lucidchart ที่ควรใช้
นี่คือการวิเคราะห์ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Lucidchart แต่ละตัวมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครเพื่อช่วยคุณค้นหาตัวเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับโครงการและความต้องการทางภาพของคุณ
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบภาพ)
ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติและการค้นหาด้วยAIรุ่นใหม่
มันมอบคุณสมบัติมากมายเพื่อสนับสนุนการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและการร่วมมือในที่ทำงาน. ด้วยการผสานการจัดการงาน, การติดตามเป้าหมาย, และเครื่องมือสื่อสาร, ClickUp ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในทิศทางเดียวกันได้.
ClickUp Whiteboardsมอบผืนผ้าใบแบบไดนามิกสำหรับทีมในการระดมความคิด วางแผน และทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนด้วยภาพ เครื่องมือวาดขั้นสูง กรอบที่ปรับแต่งได้ และการผสานรวมกับ AI ทำให้การสร้างและแก้ไของค์ประกอบภาพเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ความสามารถในการเปลี่ยนองค์ประกอบบนไวท์บอร์ดให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านจากการระดมความคิดไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างราบรื่น หากคุณต้องการโซลูชันที่มีลักษณะเป็นแผนผังลำดับขั้นตอนมากขึ้น ClickUp ก็มีให้คุณเช่นกัน!
แผนผังความคิดของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถแยกย่อยโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์และจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงงานและงานย่อยภายในแผนผังเพื่อ สร้างเส้นทางที่ชัดเจนในเชิงภาพ จากเป้าหมายหลักไปสู่ขั้นตอนปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจง
แต่เพื่อให้แน่ใจว่าแผนภาพของคุณตรงประเด็น ควรเริ่มต้นด้วยเอกสารสรุปโครงการที่ระบุขอบเขตและเป้าหมายของแผนภาพอย่างชัดเจนClickUp Docsช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในทีม เช่น การแก้ไขข้อความแบบไดนามิก ซึ่งช่วยให้การสร้างและแบ่งปันเอกสารรายละเอียดภายในแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่าย
มันมีการจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์, การฝังสื่อ, และการผสานงาน, ทำให้คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารได้อย่างราบรื่นภายในกระบวนการทำงาน
การผสานรวมนี้ช่วยให้เอกสารทั้งหมดถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์และมีบทบาทเชิงรุกในการบริหารโครงการ
สุดท้าย เมื่อคุณพร้อมที่จะนำแผนผังการทำงานของคุณไปใช้ ให้ใช้ประโยชน์จาก ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่ทรงพลังของ ClickUp เพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำๆ ง่ายขึ้น กำหนดทริกเกอร์แบบกำหนดเอง และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการต่างๆ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการสร้างทริกเกอร์และการดำเนินการที่ปรับแต่งตามความต้องการ ซึ่งสามารถเปลี่ยนสถานะงาน, มอบหมายงาน, หรือส่งการแจ้งเตือนได้ ระบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง, และรักษาความสม่ำเสมอของโครงการ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp มีเทมเพลตหลากหลายให้เลือกใช้ เช่นเทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายสำหรับการสร้างแผนภาพมืออาชีพที่เริ่มต้นด้วยแนวคิดหลักและขยายไปสู่หัวข้อที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบงานหรือขั้นตอนของโครงการได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้แม่แบบแผนผังก้างปลาจะแสดงสาเหตุหลักของปัญหา แม่แบบนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่ปัจจัยที่มีส่วนร่วมได้อย่างชัดเจนผ่านหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่บุคคลและกระบวนการทำงาน ไปจนถึงอิทธิพลจากภายนอก 📂
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์ด้วยClickUp Dashboards
- วางแผนกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือแผนผังความคิดที่ครอบคลุมซึ่งเชื่อมโยงงานและงานย่อยผ่านClickUp Tasks
- ใช้ การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpเพื่อตรวจสอบระยะเวลาของงานและจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- เข้าถึงมุมมองที่กำหนดเอง เช่น รายการ กระดาน ปฏิทิน และแกนต์ เพื่อจัดการงานตามขั้นตอนการทำงานที่คุณต้องการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากมีฟีเจอร์ขั้นสูงหลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)
2. Creately (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการพร้อมการสร้างแผนภาพ)
Creately เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของทีมที่ผสานรวมเครื่องมือสร้างแผนภาพและการจัดการโครงการเข้าด้วยกัน
แพลตฟอร์มนี้มีการจัดรูปแบบอัจฉริยะที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์มืออาชีพโดยไม่ต้องปรับแต่งด้วยตนเอง และ แถบเครื่องมือตามบริบท ช่วยให้เข้าถึงเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วตามองค์ประกอบที่เลือก
ความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ Creately เช่น การติดตามเมาส์แบบสด ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น การออกแบบที่ใช้งานง่ายดึงดูดใจหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้เป็นตัวเลือกที่ปรับใช้ได้สำหรับมืออาชีพที่กำลังมองหาโซลูชันที่ครบถ้วน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- ใช้ฟีเจอร์สร้างบวกเพื่อเพิ่มรูปร่างและการเชื่อมต่อด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- สร้างฐานข้อมูลแบบกำหนดเองเพื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูลเฉพาะโครงการ
- จัดการโครงการโดยใช้คุณสมบัติขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์และการติดตามงาน
ข้อจำกัดของ Creately
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพที่รายงานโดยผู้ใช้ที่มีแผนภาพขนาดใหญ่
ราคาของ Creately
- ฟรี
- ส่วนตัว: 8 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $8 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 149 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 4/5 (1000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
3. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนร่วมกัน)
Miro เป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์แบบโต้ตอบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระดมความคิด การวางแผนและการทำงานร่วมกันของทีม
ผืนผ้าใบแบบไม่จำกัด ช่วยให้ทีมสามารถสร้างบอร์ดที่กว้างขวางได้โดยไม่มีข้อจำกัด
ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานพร้อมกันบนบอร์ดเดียวกันได้ พร้อมคุณสมบัติเช่น การแชทวิดีโอในแอป ทำให้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับทีมที่ต้องการคุณสมบัติการร่วมมือทางภาพ
โบนัส:Miro ปะทะ Jira!
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- ทำให้การจัดการเนื้อหาภาพง่ายขึ้นด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ทำให้การระดมความคิดเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยโน้ตติดผนัง, การโหวต, และตัวจับเวลา
- สร้างวิดีโอสาธิตการใช้งานบอร์ด Miro ของคุณและแชร์ให้กับทีมของคุณ
ข้อจำกัดของ Miro
- มีแนวโน้มที่จะใช้ทรัพยากรมากบนอุปกรณ์รุ่นเก่า
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $29 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (1500+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างแผนภาพที่มีประสิทธิภาพในการติดตามเวลา พร้อมการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันภายนอกขั้นสูงมากขึ้น ลองดูทางเลือกอื่นของ Miroพร้อมคำแนะนำจากเรา 🎯
4. Microsoft Visio (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพมืออาชีพและกราฟิกเวกเตอร์)
Microsoft Visio เป็นทางเลือกที่มีชีวิตชีวาสำหรับ Lucidchart และแอปพลิเคชันกราฟิกเวกเตอร์ที่ได้รับการยกย่องในด้านความสามารถในการแสดงข้อมูลทางเทคนิค
Visio ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปเดตการแสดงผลภาพได้อัตโนมัติเมื่อข้อมูลเปลี่ยนแปลงโดยการ เชื่อมต่อแผนผังกับแหล่งข้อมูลสด เช่น Excel และฐานข้อมูล SQL ตัวเลือกการปรับแต่งแม่แบบช่วยให้ผู้ใช้สร้างแผนผังที่แม่นยำสำหรับการออกแบบเครือข่าย วิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการสร้างแผนผังที่ซับซ้อนทำให้เป็นตัวเลือกที่ปรับใช้ได้สำหรับมืออาชีพที่ต้องการแผนผังที่แม่นยำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Visio
- เข้าถึงคลังรูปร่างที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในการสร้างแผนผังต่างๆ
- เขียนมาโครสำหรับโปรแกรมเสริม Office เพื่อเปิดใช้งานการวาดอัตโนมัติ
- สร้างแผนผังที่ซับซ้อนพร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลและการตรวจสอบความถูกต้องของแผนผัง
ข้อจำกัดของ Microsoft Visio
- มันมีราคาที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ
ราคาของ Microsoft Visio
- Visio ใน Microsoft 365
- Visio Plan 1: $5 ต่อผู้ใช้/เดือน
- Visio Plan 2: 15 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว Microsoft Visio
- G2: 4. 2/5 (600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
5. Draw.io (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพฟรีและโอเพนซอร์ส)
Draw. io เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพฟรีและโอเพนซอร์สที่มีรูปร่างและเทมเพลตหลากหลาย รองรับการแก้ไขแบบออฟไลน์และบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์หลายแห่ง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับความต้องการในการสร้างแผนภาพต่างๆ
แพลตฟอร์มนี้แนะนำผู้ใช้ไปยังหน้าแก้ไขไดอะแกรม ทำหน้าที่เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ใช้ครั้งแรกที่กำลังมองหาการออกแบบแพลตฟอร์มที่ปราศจากความยุ่งเหยิง
คุณจะได้รับฟีเจอร์การสร้างแผนผังทั้งแบบพื้นฐานและขั้นสูง—ทั้งหมดในที่เดียว ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Draw.io
- นำเข้าและส่งออกไดอะแกรมในรูปแบบต่างๆ รวมถึง .vsdx
- ใช้การจัดวางอัตโนมัติที่ใช้งานง่ายเพื่อสร้างแผนผังงานและแผนภาพ
- แก้ไขแบบออฟไลน์ด้วยแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปที่ดาวน์โหลดได้
ข้อจำกัดของ Draw.io
- การสนับสนุนลูกค้าจำกัดเนื่องจากลักษณะที่เป็นโอเพนซอร์ส
ราคา Draw. io
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Draw. io
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
6. Gliffy (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้เครื่องมือ Atlassian)
Gliffy เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพอเนกประสงค์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภาพ แผนผัง แผนภาพ UML และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ใช้เพื่อสร้างแผนภาพที่มีส่วนที่สามารถขยายและยุบได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับชั้นของข้อมูลเพื่อประสบการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
ทีมของคุณสามารถตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์และเครือข่ายไอทีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เอกสารทางเทคนิคของทีมคุณง่ายและรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Gliffy
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงข้ามโครงการโดยใช้การควบคุมเวอร์ชัน
- สร้างไดอะแกรม UML อย่างละเอียดด้วยไลบรารีรูปทรงเฉพาะสำหรับประเภทไดอะแกรม UML
- ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบลากและวางที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วยเทมเพลตพื้นฐาน
ข้อจำกัดของ Gliffy
- มีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับความต้องการในการสร้างแผนผังขั้นสูง
ราคาของ Gliffy
- 1-9 ผู้ใช้: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
- 10-50 ผู้ใช้: $8 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Gliffy
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
7. OmniGraffle (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังที่ละเอียดบน macOS และ iOS)
OmniGraffle เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพและภาพประกอบดิจิทัลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Mac และ iOS เครื่องมือนี้เป็นทางเลือกของ Lucidchart ที่ให้ความแม่นยำเป็นพิเศษสำหรับมืออาชีพที่ต้องการแผนภาพที่สวยงามและละเอียด
เครื่องมือสร้างแผนภาพนี้มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การจดจำรูปร่างและการจัดการเลเยอร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างภาพที่ละเอียดและซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OmniGraffle
- สร้างแผนภาพที่มีความแม่นยำสูงโดยใช้เส้นโค้งเบซิเยร์และเส้นนำอัจฉริยะ
- จัดการการออกแบบที่ซับซ้อนด้วยการแก้ไขแบบแบ่งชั้น
- เข้าถึงสเตนซิลและแม่แบบสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ OmniGraffle
- จำกัดเฉพาะแพลตฟอร์ม macOS และ iOS เท่านั้น
ราคา OmniGraffle
- การสมัครสมาชิก: $12.49 ต่อเดือน
- ใบอนุญาตมาตรฐานแบบครั้งเดียว: $59.99
- ใบอนุญาตโปรแบบครั้งเดียว: $119.99
OmniGraffle คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
8. Figma (ดีที่สุดสำหรับการออกแบบ UI/UX ร่วมกันและการสร้างต้นแบบ)
Figma เป็นทางเลือกออนไลน์ของ Lucidchart ที่โดดเด่นในการออกแบบ UI/UX และการสร้างต้นแบบ ด้วยกราฟิกเวกเตอร์และเครื่องมือสร้างต้นแบบที่หลากหลาย ทำให้สามารถสร้างแผนผังขั้นตอน, โครงร่าง, และแบบจำลองได้อย่างง่ายดาย
Figma และ FigJam มอบ การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันสำหรับทีม ซึ่งทำให้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักออกแบบ นักพัฒนา และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ต้องสร้างและแบ่งปันการออกแบบภาพอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma
- เข้าถึงเครื่องมือสร้างแผนภาพแบบเวกเตอร์สำหรับสร้างส่วนประกอบ UI ที่ละเอียด
- การเปลี่ยนผ่านระหว่างขั้นตอนการออกแบบและขั้นตอนการทดสอบด้วยการออกแบบแบบโต้ตอบ
- ตรวจสอบความเข้ากันได้ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยฟังก์ชันการทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์
ข้อจำกัดของ Figma
- มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด ซึ่งอาจไม่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีม
ราคาของ Figma
- ทีมเริ่มต้น: ฟรี
- ทีมมืออาชีพ: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $45 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $75 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว Figma
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (700+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างแผนผังที่มีฟีเจอร์หลากหลายหรือการออกแบบที่ใช้งานง่ายกว่า ลองสำรวจ10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ FigJamเพื่อเรียนรู้ว่าเครื่องมือใดเหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณ
9. Visual Paradigm for UML (ดีที่สุดสำหรับ UML และการจำลองแบบซอฟต์แวร์)
Visual Paradigm เป็นเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับการสร้างแบบจำลอง UML และซอฟต์แวร์ มีชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนาและวิศวกรซอฟต์แวร์
รองรับแผนภาพหลากหลายประเภท เช่น UML, ERD และ BPMN ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน Visual Paradigm มีระบบจัดการงานและกระบวนการแบบ Agile รวมถึงการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้และการวางแผนสปรินต์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาแบบ Agile
คุณสมบัติเด่นของ Visual Paradigm for UML
- จัดการแบบจำลองที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการวางแผนโครงการและการสกัดแบบจำลอง
- ใช้แผนผังกระบวนการแบบทันเวลาพอดีเพื่อปรับแต่งกระบวนการจำลองแบบทันที
- เข้าถึงคุณสมบัติการสร้างแผนภาพขั้นสูงสำหรับแผนภาพทางเทคนิคและเอกสารวงจรชีวิตซอฟต์แวร์
ข้อจำกัดของ Visual Paradigm for UML
- มันมุ่งเน้นไปที่ UML และแผนภาพทางเทคนิคเป็นหลัก ซึ่งจำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
ราคา Visual Paradigm for UML
- ผู้สร้างแบบจำลอง: $6 ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $19 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 35 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: $89 ต่อเดือน
10. XMind (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดแบบมีโครงสร้างและการจัดระเบียบความคิด)
XMind เป็นเครื่องมือสำหรับการทำแผนผังความคิดและการระดมสมองที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นความคิดของตนเองได้เป็นภาพ แพลตฟอร์มนี้ช่วยสร้างแนวคิด วางแผนโครงการ และแก้ไขปัญหา
แผนผังองค์กรและโหมดการนำเสนอของ XMind ยกระดับการใช้งานให้เหนือกว่าเทมเพลตแผนผังความคิดพื้นฐาน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นแผนงานที่เป็นระบบและการนำเสนอที่น่าสนใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ XMind
- จัดระเบียบความคิดด้วยแผนผังความคิดเช่น แบบรัศมี แบบต้นไม้ และแบบก้างปลา
- วางแผนโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์
- นำเสนอแนวคิดด้วยภาพผ่านโหมดการนำเสนอ
ข้อจำกัดของ XMind
- มีแผนภาพทางวิชาชีพจำกัดนอกเหนือจากแผนผังความคิด
ราคาของ XMind
- ฟรี
- ข้อดี: $10 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $15 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและรีวิวของ XMind
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
11. Mural (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทีมและการทำงานร่วมกันทางภาพ)
Mural มอบพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่มีชีวิตชีวาซึ่งออกแบบมาเพื่อการร่วมมือทางภาพ ทำให้เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังที่เหมาะสมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการของทีมการระดมความคิด และการวางแผนร่วมกัน
มันช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของทีมด้วยโน้ตติดแบบโต้ตอบ, เครื่องมือโหวต, และฟีเจอร์จับเวลา โหมดเค้าโครงช่วยให้ผู้ใช้สร้างโครงสร้างที่เป็นระเบียบภายในภาพจิตรกรรมฝาผนัง ช่วยให้พวกเขาจัดการประชุมที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น
จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- รวบรวมความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์สำรวจความคิดเห็นและโหวตในตัว
- ล็อกเนื้อหาเฉพาะบนภาพจิตรกรรมฝาผนังเพื่อป้องกันการแก้ไขโดยไม่ตั้งใจระหว่างการประชุมร่วมกัน
- ใช้โหมดส่วนตัวเพื่อทำงานอย่างอิสระก่อนแบ่งปันกับกลุ่ม
ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- ไม่เหมาะสำหรับการสร้างแผนภาพแบบดั้งเดิมเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่มุ่งเน้นไปที่แผนภาพทางเทคนิค
ราคาจิตรกรรมฝาผนัง
- ฟรี
- ทีม+: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $17.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200+)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
ใช้เครื่องมือสร้างแผนภาพอเนกประสงค์สำหรับความต้องการของโครงการของคุณ
ตอนนี้คุณทราบถึงคุณสมบัติหลักและข้อจำกัดของทางเลือก Lucidchart ที่ดีที่สุดเหล่านี้แล้ว ยังไม่แน่ใจใช่ไหม? มองหาเครื่องมือที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการสร้างภาพและการจัดการโครงการของคุณมากที่สุด
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ทำได้มากกว่าการสร้างแผนผังสำหรับองค์กรของคุณ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างใกล้ชิด
มันผสานการจัดการโครงการแบบภาพ, การจัดการงาน, การติดตาม,การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, และการอัตโนมัติ, ทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
สำรวจฟีเจอร์มากมายของ ClickUp เพื่อดูว่ามันจะช่วยยกระดับกระบวนการทำงานด้านภาพของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้อย่างไร
