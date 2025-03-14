11 ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในปี 2025

จากห้องเรียนสู่ห้องประชุม ความคิดสร้างสรรค์จะไหลลื่นที่สุดเมื่อมีพื้นที่ให้ไอเดียได้หายใจ แต่ต้องยอมรับว่ากระดานไวท์บอร์ดแบบเดิม ๆ นั้นค่อนข้าง...มีข้อจำกัด ลบเร็วเกินไป เต็มไปด้วยลายมือ และลืมเรื่องทีมที่อยู่ไกลออกไปได้เลยที่จะมาร่วมสนุกด้วย
เข้าสู่ซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล ซูเปอร์ฮีโร่แห่งการระดมความคิด การวางแผน และการสอน—ปราศจากความยุ่งเหยิง!
ด้วยพื้นที่ไม่จำกัด การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อทำให้ไอเดียของคุณเป็นจริง จึงไม่น่าแปลกใจที่นักการศึกษา ทีมงาน และนักสร้างสรรค์จำนวนมากกำลังเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัล
อย่างไรก็ตาม การเลือกเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากมีตัวเลือกมากมาย คู่มือนี้ได้รวบรวมเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
🧠 ข้อมูลสำคัญ: ตลาดกระดานอัจฉริยะแบบโต้ตอบทั่วโลกจะเติบโตถึง 7.6 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2032
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมของซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ดีที่สุดซึ่งกำลังสร้างผลกระทบอย่างมาก:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและการระดมความคิดด้วยภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- Miro: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังความคิดแบบโต้ตอบ
- Microsoft Whiteboard: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้เครื่องมือของ Microsoft
- Zoom Whiteboard: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบวิดีโอเป็นหลัก พร้อมไวท์บอร์ดในตัว
- FigJam: เหมาะที่สุดสำหรับทีมออกแบบและนักเรียน
- สตอร์มบอร์ด: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานแบบอไจล์
- Conceptboard: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมแบบไฮบริดและระยะไกล
- Lucidspark: เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนากระบวนการทำงาน
- Collaboard: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนกระดานไวท์บอร์ดอย่างปลอดภัย
- Ayoa: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน
- Bluescape: เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอและการประชุมทางวิดีโอ
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ด?
กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ไม่ได้ถูกสร้างมาเหมือนกันทั้งหมด! นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน:
- ความสะดวกในการใช้งานและการเข้าถึง: มองหาการออกแบบ UX ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ การนำทางที่ง่าย และการเข้าถึงได้บนเดสก์ท็อป แท็บเล็ต และอุปกรณ์มือถือในแอปไวท์บอร์ดของคุณ
- ผืนผ้าใบไร้ขีดจำกัดและการจัดระเบียบอัจฉริยะ: กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงที่ยืดหยุ่นและไร้ขอบเขต ช่วยให้คุณวางแผนไอเดียใหญ่ ๆ ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่จำกัด ฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นโน้ตติดหน้าจอออนไลน์ รูปร่างต่าง ๆ และแผนผังความคิด ช่วยจัดระเบียบความคิดและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกันที่ดีควรอนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนแก้ไข วาด และเพิ่มบันทึกได้พร้อมกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน ห้องเรียนออนไลน์ และการระดมความคิดเป็นกลุ่ม
- การผสานรวม: กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ดีที่สุดมีการผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Slack, Zoom หรือ Microsoft Teams เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ ความสามารถในการส่งออกบอร์ดในรูปแบบต่างๆ (PDF, PNG เป็นต้น) เป็นสิ่งจำเป็น
- การรองรับมัลติมีเดีย: แอปไวท์บอร์ดออนไลน์ฟรีที่ดีที่สุดรองรับรูปภาพ, วิดีโอ, GIF และเสียง ซึ่งทำให้บทเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักเรียนและไวท์บอร์ดมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์
- ความปลอดภัยและการอนุญาต: สำหรับการใช้งานทางธุรกิจหรือการศึกษา ควรเลือกใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่มีความปลอดภัย การอนุญาตผู้ใช้ และกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:กระดานไวท์บอร์ดถูกคิดค้นขึ้นโดยบังเอิญ!
ในช่วงปลายทศวรรษ 1950 ช่างภาพมาร์ติน ไฮต์ กำลังทำงานในห้องมืดของเขา เมื่อเขาทำเครื่องหมายบนฟิล์มเนกาทีฟโดยใช้ปากกาเคมีโดยไม่ได้ตั้งใจ พยายามลบออก เขาพบว่าปากกาเคมีลบออกได้ง่าย และนั่นแหละ กระดานไวท์บอร์ดก็ถือกำเนิดขึ้น เรื่องราวของอุบัติเหตุที่นำมาซึ่งความสุข!
ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุด 11 อันดับ
พร้อมที่จะตรวจสอบซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ดีที่สุดหรือยัง? ไปกันเลย!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและการระดมความคิดด้วยภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
ความคิดไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่พัฒนาขึ้น จากภาพร่างที่ยุ่งเหยิงไปจนถึงแผนที่มีโครงสร้าง เครื่องมือที่เหมาะสมจะเปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่นำไปปฏิบัติได้ แต่การสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ เพื่อระดมความคิด จัดระเบียบงาน และดำเนินการตามความคิด? นั่นคือฝันร้ายของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
นี่คือจุดที่ClickUp—แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว— โดดเด่นที่สุด มันรวบรวมงาน เอกสาร และโปรเจกต์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว และเมื่อพูดถึงการทำงานร่วมกันแบบเห็นภาพ ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดออนไลน์ฟรีของ ClickUp ก็เปลี่ยนเกมการทำงานไปอย่างสิ้นเชิง
คิดถึงClickUp Whiteboardsว่าเป็นผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด ที่คุณสามารถวางแผนความคิดโดยใช้โน้ตติด, แผนภาพ, และแผนผังการทำงานได้แบบเรียลไทม์ มันช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแผนของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง และเชื่อมต่อพวกมันกับงานอื่น ๆ ของคุณได้
คุณสามารถวางแผนโครงการและจัดการประชุมโดยใช้ AI ที่ติดตั้งมาในตัวClickUp Brain เพื่อยกระดับความคิดสร้างสรรค์ของคุณไปอีกขั้น
ต้องการสร้างเค้าโครงไวท์บอร์ดหรือไม่? ClickUp Brain ช่วยให้คุณสร้างไวท์บอร์ดแบบไดนามิก เปลี่ยนแนวคิดของคุณให้เป็นการนำเสนอที่น่าสนใจทางสายตา
นอกจากนี้ ด้วยClickUp Automations คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดาย ตั้งค่างานอัตโนมัติและการแจ้งเตือนเพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเสียเวลาทำด้วยตนเอง เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่ไม่เคยหลับใหล!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ฝังและเชื่อมโยงงานได้โดยตรงจากไวท์บอร์ด
- ใช้ AI เพื่อสร้างกระบวนการทำงานและภาพในไวท์บอร์ด
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตไวท์บอร์ดหลายร้อยแบบเพื่อระดมความคิดและวางแผนโครงการ
- แชร์ไวท์บอร์ดของคุณด้วยลิงก์สาธารณะหรือลิงก์ส่วนตัว
- เพิ่มรายการต่างๆ เช่น รูปทรง ตัวเชื่อมต่อ รูปภาพ ฯลฯ รวมถึงงานและเอกสารต่างๆ ลงบนไวท์บอร์ดโดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ส่งออกไวท์บอร์ดของคุณในรูปแบบ PNG, SVG และ JSON
- ลดภาระงานซ้ำๆ ของคุณด้วยการสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับทุกสิ่ง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มันมีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม ซึ่งต้องการการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
นี่คือสิ่งที่Briettny Curtner ผู้จัดการโปรแกรมที่มหาวิทยาลัย Utah Valley กล่าวถึง ClickUp:
ClickUp ได้รวมศูนย์การดำเนินงานประจำวัน, SOPs และการส่งเสริมการทำงานร่วมกันภายในแผนกของเรา ความสามารถในการควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของแต่ละพื้นที่ทำงานยังทำให้ทีมสามารถแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น ฟีเจอร์ไวท์บอร์ด? หลงรักเลย เครื่องมือนี้ถูกใช้บ่อยในระหว่างการประชุมทีมเพื่อระดมความคิดหรือขยายความในโครงการต่างๆ
2. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังความคิดแบบโต้ตอบ)
Miro เป็นซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์แบบอินเทอร์แอกทีฟที่มีฟีเจอร์แผนผังความคิดและการระดมสมองที่ยอดเยี่ยม มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ การเชื่อมต่อกับระบบอื่นมากกว่า 160 ระบบ และผืนผ้าใบอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับห้องเรียนของคุณและสร้างแรงผลักดันในการประชุม
Miro's Intelligent Canvas ใช้ AI เพื่อเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่สามารถนำเสนอได้ รวมถึงเอกสารสรุปสินค้า, รายงานการประชุม, และสรุปเนื้อหา. นอกจากนี้ ยังทำให้การประชุมคิดค้นของคุณน่าสนใจมากขึ้นด้วยคุณสมบัติเช่น โพล, การโหวตด้วยจุด, และการประมาณการ.
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- ใช้ฟีเจอร์วิดีโอในตัว, แชท, และการ@mention เพื่อสื่อสารได้อย่างง่ายดาย
- ใช้ฟีเจอร์ Catch Up (เบต้า) เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตั้งแต่การเข้าชมครั้งล่าสุดของคุณ
- นำเสนอคณะกรรมการของคุณในการประชุมและติดตามบันทึกส่วนตัว
- กำหนดเวลาสำหรับกิจกรรม, ติดบันทึกภาพ, และเปิดโหมดส่วนตัว
ข้อจำกัดของ Miro
- การนำทางทำได้ยากสำหรับกระดานขนาดใหญ่
- การขาดคุณสมบัติการจัดการลำดับชั้น
- ทำงานช้าลงเมื่อจัดการไฟล์และบอร์ดจำนวนมาก
ราคาของ Miro
- ฟรี
- ค่าเริ่มต้น: $8/เดือน ต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อสมาชิก
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Miro
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,400+)
- Capterra: 4. 7/5 (1,600+ รีวิว)
3. Microsoft Whiteboard (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้เครื่องมือของ Microsoft)
กำลังมองหาซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ผสานการทำงานกับเครื่องมือ Microsoft ของคุณได้อย่างไร้รอยต่ออยู่หรือไม่? ขอแนะนำ Microsoft Whiteboard—เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีม ครูผู้สอน และศูนย์กลางการทำงานร่วมกันของ Microsoft ที่สมบูรณ์แบบ
มันคือผืนผ้าใบเสมือนจริงสำหรับคุณและทีมของคุณในการระดมความคิด, วาดภาพ, และวางแผนในเวลาจริง. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณใช้เวลาในการสร้างสรรค์มากขึ้น และใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคน้อยลง.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Whiteboard
- ใช้ Copilot เพื่อจัดระเบียบ ทำความเข้าใจ และสรุปข้อมูลบนไวท์บอร์ดของคุณ
- ใช้เลเซอร์พอยน์เตอร์เพื่อดึงดูดความสนใจไปยังตำแหน่งเฉพาะบนกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์
- เปลี่ยนแนวคิดที่ยังไม่ชัดเจนให้กลายเป็นตัวอย่างแผนภาพและรูปทรงที่นำเสนอได้อย่างชาญฉลาดด้วยการจดจำอัจฉริยะ
ข้อจำกัดของ Microsoft Whiteboard
- เทมเพลตและตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ผู้ใช้หลายคนได้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาขัดข้องเมื่อมีมากกว่า 1 คนกำลังแก้ไข
ราคาของ Microsoft Whiteboard
สำหรับบ้าน:
- Microsoft 365 Family: $12.99/เดือน
- Microsoft 365 Personal: 9.99 ดอลลาร์/เดือน
สำหรับธุรกิจ:
- Microsoft 365 Business Basic: $7. 20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: $26.40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Apps สำหรับธุรกิจ: $9.90/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Whiteboard
- G2: 4. 0/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ G2เกี่ยวกับ Microsoft Whiteboard:
มันมีเครื่องมือที่ฉันต้องการสำหรับการสร้างแผนภูมิสำหรับแผนการตลาดของฉัน นอกจากนี้ยังเป็นระบบฐานข้อมูลบนคลาวด์โดยใช้ MS 365 ซึ่งไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ฉันสามารถบันทึกไฟล์ของฉันไว้บนคลาวด์ได้เช่นกัน
4. Zoom Whiteboard (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบวิดีโอเป็นหลักพร้อมไวท์บอร์ดในตัว)
Zoom ไม่ได้มีไว้สำหรับการประชุมเท่านั้น; ยังมีไวท์บอร์ดในตัวที่ช่วยให้ทีมระดมความคิด วางแผน และทำงานร่วมกันได้อย่างมีภาพอีกด้วย ไวท์บอร์ดนี้ผสานการทำงานกับระบบประชุมทางวิดีโอของ Zoom อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้คุณสร้างสรรค์ไอเดียไปพร้อมกับการเชื่อมต่อกับทีมของคุณ
กระดานไวท์บอร์ดยังคงสามารถเข้าถึงได้หลังการประชุม ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถกลับมาดูและปรับปรุงงานของคุณได้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ
คุณสมบัติของกระดานไวท์บอร์ด Zoom
- ใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น การรองรับการสัมผัส การเพิ่มรูปภาพ และผืนผ้าใบที่ขยายได้เพื่อความสะดวก
- ให้ผู้ใช้มีระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกันระหว่างการประชุม Zoom
- สร้างและปรับแต่งเทมเพลตสำหรับการระดมความคิดอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของกระดานไวท์บอร์ด Zoom
- คุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Zoom Whiteboard
- ไวท์บอร์ด: $2. 49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ไวท์บอร์ดพลัส: 7 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวไวท์บอร์ด Zoom
- G2: 4. 5/5 (56,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,100+ รีวิว)
5. FigJam (เหมาะที่สุดสำหรับทีมออกแบบและนักเรียน)
FigJam เป็นกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์แบบโต้ตอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับนักการศึกษา ลูกค้าองค์กร และทีมต่างๆ เช่น เครื่องมือวาดภาพ โน้ตติด และเทมเพลตต่างๆ มันช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดและวางแผนโครงการได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนที่ดีที่สุด? FigJam ผสานการทำงานกับ Figma ได้อย่างราบรื่น ทำให้ทีมออกแบบสามารถระดมความคิดและปรับปรุงไอเดียได้อย่างไร้รอยต่อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อไอเดียบนผืนผ้าใบด้วยสติกเกอร์, การตบมือ, และอีโมจิ หรือใช้เสียงและแชทสดเพื่อหารือเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ได้
คุณสมบัติเด่นของ FigJam
- เลือกจากเทมเพลตกว่า 300 แบบเพื่อค้นหาแบบที่เหมาะกับขั้นตอนการทำงานของคุณ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Asana และ Jira เพื่อเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำ
- เชิญบุคคลภายนอกบริษัทของคุณให้มีส่วนร่วมในบอร์ดของคุณโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
ข้อจำกัดของ FigJam
- คุณสมบัติการจัดการโครงการบนไวท์บอร์ดที่จำกัด
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่สูง
ราคา FigJam
- ฟรี
- มืออาชีพ: $5/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: $5/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กรธุรกิจ: $5/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิว FigJam
- G2: 4. 5/5 (440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ค้นหาว่าทำไม ผู้ใช้ G2คนนี้ถึงพบว่า Figjam น่าประทับใจ:
มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมหลายอย่าง เช่น ส่วนสำหรับบันทึกข้อความที่ติดไว้ได้, แม่แบบมากมายสำหรับงานไวท์บอร์ดทั่วไป, สรุปข้อความจากบันทึกโดย AI, และยังมีคุณสมบัติสนุก ๆ อีกมากมาย เช่น วิดเจ็ตโพลารอยด์ และเกมหรือวิดเจ็ตแบบโต้ตอบอื่น ๆ
6. Stormboard (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile)
Stormboard เป็นเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือที่โดดเด่นด้วยแนวทางที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลเป็นอันดับแรก
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานในโปรแกรมแบบ Agile และมีการเชื่อมต่อแบบสองทางแบบเรียลไทม์กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Jira, Rally และ Azure DevOps ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่ทำใน Stormboard จะถูกสะท้อนโดยตรงในเครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพของคุณ
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือ StormAI ผู้ช่วยทำงานร่วมกันที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระดมความคิด การสร้างไอเดีย และการวางแผนการดำเนินการ
คุณสมบัติเด่นของ Stormboard
- ส่งออกรายงานงานที่ละเอียด, การวิเคราะห์, และการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ
- เลือกจากเทมเพลตกว่า 250 แบบ รวมถึงเทมเพลตสำหรับการระดมความคิดและเวิร์กโฟลว์
- ใช้ตัวเลือกการแชร์สามแบบเพื่อควบคุมการเข้าถึงและให้แน่ใจว่าเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดู Storms ของคุณได้
ข้อจำกัดของ Stormboard
- ประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่
- การผสานรวมที่จำกัดและชุดสีสำหรับบัตร
ราคาของ Stormboard
- ส่วนตัว: ฟรี
- ธุรกิจ: 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Stormboard
- G2: 4. 4/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
นี่คือเหตุผลที่ผู้ใช้ G2ชื่นชอบการใช้ Stormboard:
ด้วยจุดแข็งมากมายขนาดนี้ การเลือกเพียงหนึ่งเดียวจึงเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตาม การที่สามารถเปลี่ยนจาก 'เฮ้ เราควรลุยเรื่องนี้กันเถอะ!' ไปสู่การมีผู้คนมากกว่า 100 คนร่วมเสนอไอเดีย รูปภาพ และไฟล์ต่าง ๆ ลงในรูปแบบหน้าเว็บที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ได้ภายในเวลาไม่ถึงนาที ถือเป็นสิ่งที่ล้ำค่าอย่างแท้จริง
📮 ClickUp Insight:ตามการวิจัยโดย ClickUp พบว่าประมาณ 33% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความหาคน 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่ต้องการ ใช้ AI Knowledge Manager ของ ClickUp Brain เพื่อลดการสลับบริบทและความหงุดหงิด เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณขึ้นมาให้!
7. Conceptboard (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมแบบไฮบริดและระยะไกล)
Conceptboard ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการวิธีการทำงานร่วมกันที่ปลอดภัยและมีโครงสร้าง โดยเฉพาะทีมที่ทำงานระยะไกล กระดานไวท์บอร์ดที่แชร์ได้ง่ายเป็นพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์ที่ทีมสามารถระดมความคิด วางแผน และจัดการเวิร์กช็อปได้โดยไม่พลาดทุกจังหวะ
อะไรที่ทำให้มันโดดเด่น? ความปลอดภัยที่สอดคล้องกับ GDPR, การควบคุมการตรวจสอบเพื่อการสนทนาที่เป็นระเบียบ, การนำเข้าไฟล์, การจัดการบทบาท, และการจัดการโครงการบางส่วน
ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิดหรือดำเนินการออกแบบอย่างรวดเร็ว Conceptboard ก็ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและโต้ตอบได้
คุณสมบัติเด่นของ Conceptboard
- เชื่อมต่อผ่านการโทรด้วยวิดีโอ, การแชร์หน้าจอ, และเคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์
- สร้างแบบร่างโครงสร้างสำหรับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณโดยร่วมมือกัน
- ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและแบ่งปันการออกแบบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อจำกัดของ Conceptboard
- คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัด
- เวลาโหลดช้า
ราคาของ Conceptboard
- ฟรี
- พรีเมียม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $16
- ภาครัฐ: 18 ดอลลาร์
- ศูนย์ข้อมูล: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Conceptboard
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
8. Lucidspark (ดีที่สุดสำหรับการพัฒนากระบวนการทำงาน)
Lucidspark คือที่ที่ความคิดที่ยุ่งเหยิงกลายเป็นแผนที่มีโครงสร้าง. แคนวาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมความคิดและจัดระเบียบให้เรียบร้อย.
ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับเคอร์เซอร์สดพร้อมชื่อของตนเอง จึงไม่ต้องคาดเดาว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ ต้องการโฟกัสหรือไม่? กระดานย่อยช่วยให้ทีมแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ และซิงค์กลับมาได้ภายหลัง
กำลังจัดเวิร์กช็อปอยู่ใช่ไหม? ตั้งเวลาเพื่อควบคุมเวลาให้อยู่ในกรอบ และเมื่อถึงเวลาที่ต้องรวมกลุ่มใหม่ ให้ใช้ฟีเจอร์ "เรียกทุกคนมาหาฉัน" เพื่อรวบรวมทุกคนให้มาอยู่ในที่เดียวกันได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของ Lucidspark
- แบ่งการประชุมออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อความร่วมมือที่ดีขึ้นโดยใช้บอร์ดแยกกลุ่ม
- เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นโครงการโดยใช้การโหวตและแสดงผลลัพธ์ให้เห็นได้ชัดเจน
- ใช้ตารางแบบไดนามิกเพื่อจัดระเบียบรูปร่างและ Lucid Cards อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Lucidspark
- คุณสมบัติที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาของ Lucidspark
- ฟรี
- บุคคล: 9 ดอลลาร์
- ทีม: $10 ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Lucidspark
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (2,100+ รีวิว)
นี่คือเหตุผลที่ Lucidspark เป็นเครื่องมือ ที่ผู้ใช้ G2 คนนี้เลือกใช้สำหรับการระดมความคิดและวางแผนแนวคิด:
ฉันชอบมากที่การสร้างแผนภาพและวางแผนขั้นตอนการทำงานเป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโปรเจกต์ของลูกค้าที่ฉันต้องเห็นภาพรวมว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ก็ยอดเยี่ยมมากเช่นกัน ทีมงานและลูกค้าของฉันสามารถเข้าร่วม แสดงความคิดเห็น และแชร์ไอเดียได้ทันทีบนบอร์ดเดียวกัน ซึ่งทำให้การระดมสมองราบรื่นขึ้นมาก
9. Collaboard (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนกระดานไวท์บอร์ดอย่างปลอดภัย)
Collaboard นำความสนุกมาสู่การทำงานร่วมกันออนไลน์ด้วยการรองรับมัลติมีเดีย เครื่องมือแบบโต้ตอบ และฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย ไม่ว่าคุณจะระดมความคิดด้วยโน้ตแบบติดผนัง วาดภาพไอเดีย หรือนำเสนอในโหมดเต็มหน้าจอ Collaboard ก็ช่วยให้ทุกอย่างราบรื่นและน่าดึงดูดใจ
ต้องการให้ทีมทำงานเป็นไปตามแผนหรือไม่? ใช้คุณสมบัติการโหวตหรือตั้งเวลาเพื่อทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพ. นอกจากนี้ รุ่นดิจิทัลเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัย—เลือกได้ระหว่างการโฮสต์บนคลาวด์หรือภายในองค์กร.
คุณสมบัติเด่นของ Collaboard
- ใช้ตัวจับเวลา โหมดนำเสนอ และลิงก์ด่วนเพื่ออำนวยความสะดวก
- เชิญผู้ใช้รับเชิญฟรีพร้อมสิทธิ์ในการแก้ไข
- ใช้แผนผังความคิด, กระบวนการทำงาน, และแผนผังการไหลเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Collaboard
- คุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดออนไลน์อื่น ๆ
ราคาของ Collaboard
- ฟรี
- ขั้นสูง: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของ Collaboard
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
10. Ayoa (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน)
Ayoa เป็นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลอเนกประสงค์ที่รวมการทำแผนผังความคิด การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันบนกระดานไวท์บอร์ดไว้ในที่เดียว
สิ่งที่ทำให้ Ayoa แตกต่างคือการผสานรวมการจัดการงาน เมื่อคุณระดมความคิดบนกระดานไวท์บอร์ดแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงความคิดเหล่านั้นไปยังบอร์ดงานของคุณและเปลี่ยนให้เป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ ทำให้การจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นระเบียบ
คุณสมบัติเด่นของ Ayoa
- สร้างแผนผังความคิดได้อย่างรวดเร็วด้วย AI ของ Ayoa
- จัดระเบียบความคิดและแผนผังความคิดในรูปแบบเชิงเส้นด้วยมุมมองเค้าโครงและมุมมองเอกสาร
- ใช้ Kanban และ Gantt View สำหรับการจัดการโครงการ
ข้อจำกัดของ Ayoa
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จำกัดสำหรับการจัดการโครงการขนาดใหญ่
- คุณสมบัติการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ Ayoa
- Ayoa ฟรี
- Ayoa Ultimate: 17 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Ayoa
- G2: 4. 7/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
นี่คือเหตุผล ที่ผู้ใช้ G2รัก Ayoa:
กระดานไวท์บอร์ดมีประโยชน์เมื่อทำงานกับคนที่ชื่นชอบสไตล์นั้น การสลับมุมมองมีค่ามาก เช่นเดียวกับความสามารถในการส่งออกหรือนำเสนอได้ทันที ไม่ต้องรอ
11. Bluescape (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอและการประชุมทางวิดีโอ)
Bluescape เป็นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ปลอดภัยและทำงานแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและจัดระเบียบด้วยกระดานไวท์บอร์ดแบบอินเทอร์แอคทีฟ คุณสามารถเขียน วาดภาพ และเพิ่มเนื้อหาทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ PDF และอื่น ๆ
นอกจากนี้ ยังผสานการโทรผ่านวิดีโอ การแชร์หน้าจอ และการใส่คำอธิบายแบบเรียลไทม์ เพื่อทำให้การสื่อสารและการให้ข้อเสนอแนะราบรื่นยิ่งขึ้น และสำหรับทีมที่ต้องจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ได้รับการรับรองจาก FedRAMP และ DoD เพื่อรับประกันความปลอดภัยระดับสูงสุด 🔐
คุณสมบัติเด่นของ Bluescape
- เข้าถึงและใส่คำอธิบายประกอบเนื้อหาเพื่อส่งข้อเสนอแนะและป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้ภาพที่มีความละเอียดสูงเพื่อเสริมการนำเสนอ
- ใช้การถ่ายทอดสดวิดีโอ รวมถึงการแชร์หน้าจอ งานอีเวนต์สด และภาพจากกล้อง เพื่อประสบการณ์แบบโต้ตอบ
ข้อจำกัดของ Bluescape
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซที่ช้าและไม่ลื่นไหล
- คุณสมบัติการจัดการงานที่จำกัด
ราคา Bluescape
- แผนการ: ฟรี
- แผนทีม: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Bluescape
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (100 รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2พูดถึง Bluescape:
ฉันชอบวิธีที่ Bluescape ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากสำหรับเราในฐานะทีมทำงาน และยังมอบเครื่องมือต่างๆ ให้เราด้วย เช่น การประชุม การแชท การโทร และความสามารถในการส่งเอกสารหรือไฟล์เพื่อทำงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าเราสามารถสังเกตเห็นสิ่งที่สมาชิกแต่ละคนในทีมกำลังทำได้
การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
นี่คือเครื่องมือไวท์บอร์ดที่ยอดเยี่ยมอื่น ๆ:
- Mural: ช่วยจัดระเบียบความคิดและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการระดมความคิด การจัดกลุ่มหัวข้อ และ Mural AI
- อธิบายทุกสิ่ง: สร้างการนำเสนอที่น่าสนใจด้วยกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบและการบันทึกวิดีโอ
ปลดล็อกการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อด้วย ClickUp Whiteboard
แอปไวท์บอร์ดที่เหมาะสมสร้างความแตกต่างอย่างมากในการที่ทีมของคุณทำงานร่วมกัน ระดมความคิด และนำไอเดียไปสู่การปฏิบัติ
ไม่ว่าคุณจะมองหาการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์อย่างไร้รอยต่อ การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย หรือพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการจัดการข้อมูลสำคัญ ก็มีโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
หากคุณพร้อมที่จะยกระดับการทำงานร่วมกันของทีมคุณไปสู่ระดับต่อไป ให้พิจารณา ClickUp!
แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานนี้รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน—กระดานไวท์บอร์ด การจัดการงาน และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานในที่เดียว
ลงทะเบียนฟรีวันนี้!