10 แม่แบบกระดานอัจฉริยะแบบโต้ตอบฟรีสำหรับ Zoom & ClickUp

ไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทที่เน้นการทำงานทางไกลเป็นหลัก หรือกำลังระดมความคิดกับเพื่อนร่วมงานทั่วโลก การประชุมผ่าน Zoom ก็สามารถรวมทีมของคุณเข้าด้วยกันได้ มีเพียงปัญหาเดียว: การบันทึกไอเดียที่ยอดเยี่ยมของคุณ 💡
นั่นคือจุดที่ไวท์บอร์ดเข้ามามีบทบาท เวอร์ชันดิจิทัลของกระดานไวท์บอร์ดแบบเก่าเหล่านี้ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ ทุกเวลา และคุณไม่จำเป็นต้องตั้งไวท์บอร์ดใหม่ทุกครั้ง หากคุณต้องการโซลูชันแบบเสียบแล้วใช้ได้ทันทีเพื่อเร่งการประชุม Zoom ในเวลา 8 โมงเช้า (ใครบ้างล่ะที่ไม่อยาก?!), แม่แบบไวท์บอร์ดคือคำตอบ
การทำงานซ้ำหมดยุคแล้ว ผลิตภาพกำลังมาแรง ค้นพบสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลตไวท์บอร์ด วิธีใช้งานในประชุม Zoom และ 10 เทมเพลตที่เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทีม
อะไรคือเทมเพลตไวท์บอร์ด?
ไวท์บอร์ดคือพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันในการประชุมผ่าน Zoom เป็นเรื่องง่าย มันเป็นภาพซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการระดมความคิด การสร้างไทม์ไลน์ของโครงการ และการทำงานร่วมกันในแผนภาพหรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
แทนที่จะขอให้ผู้บรรยายใน Zoom แชร์หน้าจอของพวกเขา ให้ใช้กระดานไวท์บอร์ดเพื่อให้ทุกคนในการโทร Zoom มีพลังในการระดมความคิดแบบเรียลไทม์ คิดถึงกระดานไวท์บอร์ดของคุณเหมือนเป็นเอกสารการระดมสมองที่มีชีวิต ซึ่งทั้งความคิดและขั้นตอนการทำงานของคุณอยู่ในกระดานเดียวกัน—โดยที่งานของคุณอยู่เคียงข้างกับไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อลดการคลิกและความสับสน 🙌
ตั้งแต่การจัดการเวิร์กโฟลว์จากปฏิทินไปจนถึงแผนงานโครงการคุณสามารถใช้ไวท์บอร์ดได้แทบทุกอย่าง (แผนผังความคิด, บทเรียน, การสัมมนาออนไลน์, ใครสนใจบ้าง?)
ClickUp มีไวท์บอร์ดให้ในทุกแผนราคา และแขกทุกคนสามารถใช้ไวท์บอร์ดได้ ด้วยเทมเพลตที่มีอยู่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องสร้างไวท์บอร์ดใหม่ทุกครั้ง เพียงค้นหาเทมเพลตที่เหมาะสม ใส่รายละเอียดของคุณ แล้วเริ่มต้นใช้งานได้ทันที 🏃
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตไวท์บอร์ดดี?
มีเทมเพลตไวท์บอร์ดมากมายให้เลือก ดังนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจเลือกอันแรกที่เจอ คุณควรเลือกอย่างพิถีพิถันสักหน่อย เทมเพลตที่ดีทุกอันควรมีสิ่งต่อไปนี้:
- การผสานรวม: ไม่ใช่ทุกเทมเพลตที่จะทำงานร่วมกับเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอได้ดี แต่ ClickUp สามารถผสานรวมกับ Zoom ได้ ทำให้การแชร์เทมเพลตไวท์บอร์ดใน Zoom ของคุณเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถเชื่อมต่อไฟล์บันทึกการประชุม Zoom กับแต่ละงานที่เกี่ยวข้องกับไวท์บอร์ดได้ ทำให้การสื่อสารทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียวและในที่ประชุมเดียวกัน
- การเข้าถึงแบบเรียลไทม์: เพิ่มบันทึกและทำงานร่วมกันบนไวท์บอร์ดเดียวกันแบบเรียลไทม์ไม่ว่าคุณจะอยู่คนเดียวหรือมีพนักงานเพียงคนเดียวหรือมีสมาชิกในทีมหลายสิบคนในการประชุม ไวท์บอร์ดรองรับทีมทุกขนาด
- งานที่เกี่ยวข้อง: การจัดเก็บแม่แบบและงานของคุณแยกเป็นสัดส่วนอาจทำให้ทีมของคุณต้องทำงานซ้ำและเกิดข้อผิดพลาดได้ ควรเลือกใช้แม่แบบบนไวท์บอร์ดที่สามารถผสานกับเครื่องมือติดตามงานของคุณได้ เพื่อให้คุณสามารถระดมความคิดและเพิ่มงานใหม่ได้ในพื้นที่เดียวกัน
- การเชื่อมโยงเนื้อหา: แม่แบบที่ดีช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาภายในและภายนอกภายในแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ต้องค้นหาลิงก์หรือรูปภาพอีกต่อไป—ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกัน
ไม่ได้จะอวดตัวเอง แต่แม่แบบไวท์บอร์ดของ ClickUp ทำได้ทั้งหมดนี้และมากกว่านั้น แต่ไม่ต้องเชื่อเราเพียงคำพูดเดียว อ่านต่อไปแล้วปล่อยให้ข้อเท็จจริงพูดแทนเราเอง
10 แม่แบบและรูปแบบไวท์บอร์ดฟรี
หากคุณกำลังมองหาไวท์บอร์ดที่เรียบง่ายสำหรับการประชุม Zoom ของคุณ ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว เพราะนี่คือ 10 เทมเพลตไวท์บอร์ดที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นการค้นหาได้อย่างมั่นใจ
1. แม่แบบไวท์บอร์ดเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ของClickUp
คุณมีงานมากมายที่ต้องทำ และทุกอย่างดูเหมือนจะสำคัญไปหมด แต่คุณก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง ดังนั้นคุณจึงควรให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญที่สุดก่อน หากทีมของคุณมีปัญหาในการตกลงกันว่าควรเริ่มทำงานใดก่อน (และควรทำตามลำดับใด)แม่แบบไวท์บอร์ด ClickUp Eisenhower Matrixสามารถช่วยได้
นี่เรียกว่าเมทริกซ์งานเร่งด่วน-สำคัญและเป็นกรอบการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีม มันใช้งานง่ายและสร้างได้รวดเร็ว ทำให้เป็นเทมเพลตการประชุม Zoom แบบไวท์บอร์ดสำหรับการระดมสมองที่เหมาะอย่างยิ่ง ด้วยเทมเพลตการระดมสมองนี้ คุณสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ของคุณมาลงบนกระดาษและจัดหมวดหมู่เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้:
- ลบ: เมื่อคุณเริ่มพูดถึงงานต่างๆ คุณจะพบว่าบางสิ่งที่ต้องทำนั้นไม่สำคัญเท่าที่คุณคิด ลบมันออกไปและเพลิดเพลินกับความรู้สึกโล่งใจทันที
- ทำ: ทำงานนี้ตอนนี้และอย่ารอ คลิกที่เทมเพลตของ ClickUp เพื่อแปลงบันทึกในคอลัมน์นี้เป็นงานได้เพียงไม่กี่คลิก
- ผู้มอบหมาย: คุณไม่สามารถทำทุกอย่างได้เพียงลำพัง ดังนั้นตัดสินใจว่างานใดที่ทีมของคุณจะรับผิดชอบเพื่อกระจายงานให้ทั่วถึงผู้ใช้แต่ละคนมากขึ้น
- ตัดสินใจ: งานนี้ต้องการการคิดเพิ่มเติมหรือไม่? ใส่ไว้ในคอลัมน์นี้เพื่อตัดสินใจในภายหลัง
2. แม่แบบไวท์บอร์ดเมทริกซ์ความพยายามและผลกระทบของ ClickUp
ดูสิ การตัดสินใจไม่ใช่เรื่องง่าย บางครั้งการจัดการกับสิ่งที่ง่ายก่อนก็ช่วยได้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่แม่แบบไวท์บอร์ด ClickUp Impact Effort Matrixช่วยคุณทำได้
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถรวบรวมงานของคุณลงในสี่หมวดหมู่เพื่อกำหนดว่าอะไรต้องการความสนใจของคุณในตอนนี้ แทนที่จะทำให้ทีมและผู้ใช้แต่ละคนรู้สึกหนักใจกับจำนวนงานที่ต้องทำมากมาย นี่คือหนึ่งในเทมเพลตทีมที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ทุกคนเห็นพ้องกับแผนการดำเนินการ
ใช้เทมเพลตเช่นนี้—หรือแผนผังความคิด—เพื่อวางแผนโครงการและจัดลำดับความสำคัญของงานตามผลกระทบหรือความยากของงาน. มีหมวดหมู่ต่าง ๆ สำหรับ:
- ทำเดี๋ยวนี้: สำหรับงานที่ใช้ความพยายามน้อยแต่ให้ผลลัพธ์สูง
- ทำต่อไป: กำหนดเวลาเพื่อจัดการกับงานที่มีผลกระทบสูงและต้องใช้ความพยายามมากเมื่อคุณมีทรัพยากรพร้อม
- ทำทีหลัง: งานที่ใช้ความพยายามน้อยและส่งผลกระทบต่ำก็มีความสำคัญ แต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ในตอนนี้ กำหนดเวลาไว้เพื่อทำเมื่อคุณสามารถทำได้
- อย่าทำ: ทำไมต้องเหนื่อยกับงานที่ให้ผลตอบแทนน้อย? กำจัดงานที่ต้องใช้ความพยายามสูงแต่ให้ผลลัพธ์ต่ำ
3. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังเรื่องราวผู้ใช้ ClickUp
ขอเชิญนักพัฒนา, ผู้เชี่ยวชาญด้าน UX, และนักออกแบบ UI ทุกท่าน.แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้ของ ClickUpสามารถช่วยคุณสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้าสำหรับแอป, เว็บไซต์, หรือซอฟต์แวร์ของคุณได้ และยังช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เช่น ทีมการตลาด สามารถมีส่วนร่วมกับไอเดียการคิดสร้างสรรค์ของคุณได้.
แทนที่จะเข้าสู่โหมดจำลองด้วยซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์โดยตรง คุณสามารถนำแนวคิดทั้งหมดของคุณใส่ลงในเทมเพลตที่มีอยู่โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ร่วมมือและรับความคิดเห็นจากทุกคนเกี่ยวกับกลยุทธ์โดยรวมเพื่อให้คุณชี้แจงทิศทางของโครงการได้ชัดเจนขึ้น มันจะนำสิ่งที่ใหญ่และน่ากลัวอย่างการเดินทางของผู้ใช้มาแบ่งย่อยเป็นกระบวนการที่จัดการได้ทีละขั้นตอน
4. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังองค์กร ClickUp
บางทีคุณอาจเพิ่งผ่านการจ้างงานจำนวนมากและต้องการมอบหมายพนักงานให้กับผู้จัดการที่เหมาะสม หรือบางทีคุณอาจกำลังเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและต้องการความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับใครเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดเล็ก หรือองค์กรขนาดใหญ่ คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับใครรายงานต่อใครในองค์กรของคุณ
เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนผังองค์กรของ ClickUpมอบจุดเริ่มต้นที่มั่นคงให้กับผู้นำระดับ C-suite และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล เพิ่มรูปภาพ PNG, หน้าที่งาน และคำอธิบายงานสำหรับผู้ใช้รายอื่นในทีมเพื่อประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลทั่วทั้งองค์กร จากนั้นคุณสามารถใช้แผนผังเพื่อสร้างลำดับชั้นองค์กรใหม่ได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
5. แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดสำหรับกระบวนการ ClickUp
การนำโครงการอาจรู้สึกเหมือนการต้อนแมว แต่ด้วยClickUp Process Flow Whiteboard Template นี้ คุณสามารถระดมความคิดเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการได้ก่อนที่จะเริ่มทำงานจริง แทนที่จะดำเนินโครงการไปอย่างไร้ทิศทาง ให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทมเพลตที่มีประโยชน์เช่นนี้และทำให้การบริหารโครงการเป็นเรื่องง่าย
เมื่อเปิดใช้งานทันที เทมเพลตการตั้งเป้าหมายเหล่านี้จะมีขั้นตอนในการวางแผนโครงการ พัฒนาแนวคิด ดำเนินการตามงาน และประเมินกลยุทธ์โดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับเทมเพลตอื่นๆ เทมเพลตนี้จะให้คุณมีอิสระในการเพิ่มและสร้างขั้นตอนของคุณเองได้ คุณสามารถปรับแต่งสีและแบรนด์ให้เทมเพลตมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์กรของคุณได้อีกด้วย 🤩
6. แม่แบบไวท์บอร์ดขอบเขตโครงการ ClickUp
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาย Zoom กับลูกค้า ทีมของคุณ หรือผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ภายในองค์กรของคุณ คุณจำเป็นต้องมีวิธีสื่อสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะทำและไม่จะทำในระหว่างโครงการClickUp Project Scope Whiteboard Templateจะช่วยสร้างจุดเริ่มต้นที่มั่นคงสำหรับการประชุมเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการ
เมื่อเปรียบเทียบกับเทมเพลตอื่น ๆ ในรายการของเรา เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนสำหรับ:
- ข้อมูล
- การให้เหตุผล
- ขอบเขต
- วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
- สิ่งที่ต้องส่งมอบ
- ข้อยกเว้น
- สมมติฐาน
เพียงหยิบโน้ตดิจิทัลของเทมเพลตนี้เพื่อวางไอเดียหรือข้อมูลลงในหมวดหมู่ต่าง ๆ เพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและรักษาขอบเขตของโครงการให้อยู่ในระดับที่จัดการได้ โดยการระบุรายการสิ่งที่ต้องส่งมอบอย่างชัดเจน—และสิ่งที่ จะไม่ ทำในระหว่างโครงการ—เทมเพลตเช่นนี้จะช่วยให้ทีมของคุณมีสมาธิและประหยัดเวลา ⏰
7. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนงานโครงการ ClickUp
บางครั้งโครงการอาจซับซ้อนมากกว่าที่คุณสามารถแสดงได้ในแบบฟอร์มขอบเขตโครงการ ในกรณีเช่นนี้ คุณจะต้องมีแบบฟอร์มที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งกำหนดเป้าหมายสำคัญของโครงการ ผู้รับผิดชอบ และเวลาที่ต้องทำให้สำเร็จ
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนงานโครงการของ ClickUpทำได้เช่นนั้นจัดการการจัดการผลิตภัณฑ์ SaaS โครงการ และแผนงานทั้งหมดของคุณในที่เดียว เทมเพลตนี้จัดกลุ่มพนักงานเป็นทีมและแสดงว่าใครรับผิดชอบงานใดในแต่ละขั้นตอนของโครงการ
8. แม่แบบไวท์บอร์ดข้อดีและข้อเสียของ ClickUp
บางครั้งการตัดสินใจก็ไม่ได้มีแค่ขาวกับดำ การตัดสินใจรับลูกค้าใหญ่หรือจ้างพนักงานใหม่เป็นการตัดสินใจที่สำคัญ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียก่อนที่จะลงมือทำจึงไม่เป็นอันตราย
หากคุณกำลังระดมความคิดเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการตัดสินใจร่วมกับทีมของคุณผ่าน Zoomให้ใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดข้อดีและข้อเสียของ ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการตัดสินใจง่ายขึ้นและสามารถทำงานร่วมกันได้จริง เมื่อสิ้นสุดการสนทนา คุณสามารถทบทวนหมวดหมู่ข้อดีและข้อเสียเพื่อพิจารณาว่านี่เป็นแนวทางที่ดีที่สุดหรือไม่
9. แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดแผนงาน ClickUp
การวางแผนโครงการไม่เคยเป็นระเบียบขนาดนี้มาก่อนแม่แบบกระดานวางแผนงานของ ClickUpใช้การออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกระดานคัมบังเพื่อช่วยให้คุณวางแผนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมผ่านความคิดเห็นที่มอบหมายเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น และปรับปรุงการระดมความคิดด้วยหมวดหมู่ที่เรียบง่ายเพื่อจัดระเบียบแผนของคุณ
มันทำงานได้ดีมากสำหรับการประชุมแบบยืนภายในผ่าน Zoomและการประชุมประเภทอื่น ๆ ใช้แม่แบบการประชุมนี้เพื่อ:
- สร้างชุดงาน
- จัดสรรทรัพยากรให้กับโครงการ
- ปรับปรุงกระบวนการและตั้งเป้าหมาย
- กำหนดตัวชี้วัดหรือติดตามตัวชี้วัดที่มีอยู่
- วิเคราะห์โครงการของคุณด้วยการทดสอบ
- ควบคุมกระบวนการและประสิทธิภาพ
10. แผ่นไวท์บอร์ดแผนปฏิบัติการ ClickUp
เมื่อคุณมีแผนงานโครงการที่ดำเนินการแล้ว ให้ใช้เทมเพลตกระดานวางแผนการดำเนินการของ ClickUpเพื่อวางแผนงานของคุณด้วยเครื่องมือกระดานร่วมกัน การจัดวางที่เรียบง่ายจะแสดงให้คุณหรือกลุ่มอื่น ๆ เห็นว่างานใดที่ต้องทำ งานปัจจุบันของคุณ และงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน และไตรมาสสำหรับโครงการของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมองเห็นภาพย้อนหลังของความสำเร็จที่ผ่านมาได้ด้วยการบันทึกงานที่เสร็จสิ้นแล้ว ✨
ดูสิ่งใหม่ในเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดของ Zoom
เราชอบการประชุมผ่าน Zoom ไม่ต่างจากใคร แต่หากไม่มีภาพและแผนที่ชัดเจน การประชุมอาจหลุดโฟกัสได้ เมื่อถึงเวลาที่ต้องนำความคิดของคุณมาลงกระดาษ ให้ใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดออนไลน์คุณภาพดีที่จะช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน
เทมเพลตไวท์บอร์ดของ ClickUp สามารถช่วยให้ทีมของคุณระดมความคิดได้ดีขึ้น จัดลำดับความสำคัญของงาน สร้างกลุ่มแนวคิดแบบภาพ และติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสามารถทั้งหมดเท่านั้นดูว่าคุณสามารถยกระดับการประชุมครั้งต่อไปของคุณได้อย่างไรด้วยการผสานการทำงานอัจฉริยะและเทมเพลตงานของ ClickUp หรือสำรวจเทมเพลตเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เทมเพลตของ ClickUp