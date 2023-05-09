อะไรคือ Eisenhower Matrix? ตัวอย่างและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อเมทริกซ์เร่งด่วน-สำคัญ เป็นเมทริกซ์การจัดการเวลาและเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญที่ช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ภารกิจตามความเร่งด่วนและความสำคัญ" } } ] }
ประธานาธิบดีดไวต์ ไอเซนฮาวร์ ไม่เพียงแต่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำประเทศในช่วงทศวรรษ 1950 และ 1960 เท่านั้น แต่เขายังเป็นผู้คิดค้นเครื่องมือที่มีชื่อว่า Eisenhower Matrix อีกด้วย เขาออกแบบเครื่องมือนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นวิธีง่าย ๆ ในการจัดหมวดหมู่ภารกิจโดยพิจารณาจากสองปัจจัยหลัก:
- งานเร่งด่วน
- งานสำคัญ
โดยการนำเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์มาใช้กับงานและเป้าหมายส่วนตัวของคุณ คุณจะสามารถจัดการความเครียดได้ดีขึ้นจัดลำดับความสำคัญของงานในลักษณะที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของคุณได้ด้วยการเสียเวลาและแรงน้อยลง
มาดำดิ่งสู่โลกของ Eisenhower Matrix และเรียนรู้วิธีทำให้มันทำงานเพื่อคุณ
อะไรคือเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์?
เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อเมทริกซ์ความเร่งด่วน-ความสำคัญ เป็นเครื่องมือจัดการเวลาและจัดลำดับความสำคัญที่ช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ภารกิจตามความเร่งด่วนและความสำคัญ
ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ ผู้เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการจัดการกับงานที่มีความเร่งด่วนได้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเมทริกซ์การจัดการเวลาชิ้นนี้ขึ้นมาวัตถุประสงค์หลักของเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์คือการช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่แท้จริงมีความสำคัญ ทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ไม่ใช่ทำงานหนักขึ้น
วิธีใช้เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์
คุณสามารถใช้ Eisenhower Matrix เพื่อช่วยมุ่งเน้นความพยายามของคุณไปที่งานที่สำคัญที่สุดในขณะที่ลดสิ่งรบกวนและลดโอกาสของการหมดไฟ ใช้เมทริกซ์การจัดการเวลานี้เพื่อระบุและจัดลำดับความสำคัญของงานที่เร่งด่วนและสำคัญได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งมอบหมายหรือจัดสรรเวลาให้กับงานที่มีความสำคัญน้อยกว่าและไม่สำคัญ
นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการงานและสามารถนำไปใช้ได้ง่าย นี่คือวิธีการเริ่มต้นใช้งาน Eisenhower Matrix:
- รายการงานทั้งหมดของคุณ: เริ่มต้นด้วยการทำรายการงานทั้งหมดที่คุณต้องทำให้เสร็จ ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัว งานประจำวัน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- จัดหมวดหมู่ภารกิจเป็นสี่ส่วน: ประเมินแต่ละภารกิจตามความเร่งด่วนและความสำคัญ จากนั้นจัดวางไว้ในหนึ่งในสี่ส่วน
- จัดลำดับความสำคัญของงานในแต่ละควอดแรนต์: จากทั้งสี่ควอดแรนต์ ให้จัดลำดับงานตามลำดับความสำคัญ
- ดำเนินการตามลำดับความสำคัญของงาน: เริ่มต้นด้วยงานในควอแดรนต์ที่ 1 จากนั้นไปยังควอแดรนต์ที่ 2 และต่อไปตามลำดับ
- ทบทวนและปรับ: ตรวจสอบตาราง Eisenhower ของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่างานที่เร่งด่วนและสำคัญยังคงถูกจัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสม
สี่เหลี่ยมอิเซนฮาวร์ 4 ด้าน
เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์เป็นแผนภาพที่แบ่งออกเป็นสี่ส่วน ซึ่งจะกำหนดรูปแบบการทำงานของคุณในที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในชื่อกล่องไอเซนฮาวร์ กระบวนการจัดการงานนี้ช่วยให้ทีมและผู้นำสามารถตัดสินใจได้ว่างานใดมีผลกระทบมากที่สุดเมื่อต้องมอบหมายงานให้กับบุคคลต่างๆ
ควอดแรนท์ 1
- งานเร่งด่วนและสำคัญ: งานเหล่านี้เป็นงานที่มีความสำคัญและเร่งด่วนมากกว่า ซึ่งต้องการความสนใจและดำเนินการโดยทันที มักมีกำหนดเวลาที่แน่นอนหรืออาจส่งผลร้ายแรงหากไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทันเวลา ตัวอย่างเช่น วิกฤตการณ์ กำหนดเวลาที่ใกล้จะถึง และสถานการณ์ฉุกเฉิน
ควอดแรนต์ 2
- งานที่ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ: งานเหล่านี้มีความสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาว แต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการในทันที ตัวอย่างเช่น การวางแผนกลยุทธ์ การสร้างความสัมพันธ์ และการพัฒนาตนเอง
ควอดแรนท์ 3
- งานเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ: งานเหล่านี้มีความสำคัญน้อยกว่าแต่ต้องได้รับการดูแลทันที มักเกี่ยวข้องกับความต้องการหรือคำขอของผู้อื่น ตัวอย่างเช่น การถูกรบกวน อีเมล และคำขอเล็กน้อย
ควอดแรนท์ 4
- งานที่ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ: งานเหล่านี้ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ ควรลดหรือกำจัดให้เหลือน้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น กิจกรรมที่เสียเวลาในรายการสิ่งที่ต้องทำ สิ่งที่รบกวนสมาธิ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากเกินไป
วิธีใช้แม่แบบ Eisenhower Matrix
อย่าเริ่มใช้ Eisenhower Matrix จากศูนย์ กำหนดงานที่เร่งด่วนที่สุดของคุณจากงานที่ไม่สำคัญหรือไม่สำคัญน้อยที่สุดด้วยเทมเพลต Eisenhower Matrix ของ ClickUp นี้ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายและลำดับความสำคัญของคุณได้ง่ายขึ้นสำหรับกระบวนการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ดีที่สุด
ลองพูดสามครั้งเร็วๆ!
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการงานเท่านั้น คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ Whiteboards ของ ClickUpเพื่อสร้างกล่อง Eisenhower พร้อมการแสดงผลแบบภาพของสี่ส่วนได้ เทมเพลตนี้ฟรีทั้งหมดช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของงานในรายการที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างการใช้เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ในทางปฏิบัติเพื่อให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เมื่อคุณเข้าใจพื้นฐานของวิธีการทำงานของ Eisenhower Matrix แล้ว เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์หากได้ดูตัวอย่างการใช้งานจริง การใช้เมทริกซ์นี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้พนักงานสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างงานที่เร่งด่วนและไม่สำคัญเท่านั้น แต่ยังมีกรณีการใช้งานเฉพาะที่จะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย!
ตัวอย่างที่ 1: การจัดการโครงการ
เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ช่วยให้กระบวนการนี้มีความคล่องตัวมากขึ้นโดยแยกแยะอย่างชัดเจนระหว่างสิ่งที่เร่งด่วนและสิ่งที่สำคัญเพื่อให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่เพียงแต่ทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาเท่านั้น แต่ยังรักษาสมดุลที่ดีระหว่างความต้องการที่แข่งขันกัน ซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
การจัดสรรทรัพยากรเป็นแง่มุมที่สำคัญสำหรับผู้นำทีมที่ต้องมั่นใจว่าพนักงานได้รับมอบหมายงานอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อไม่ให้เกิดการมอบหมายงานน้อยเกินไปหรือมากเกินไป และด้วยมุมมองภาระงานที่เรียบง่าย ผู้นำจะสามารถมองเห็นภาพรวมของภาระงานที่มอบหมายให้กับสมาชิกแต่ละคนในช่วงเวลาที่เลือกได้อย่างชัดเจน
เลือกหนึ่งหรือสองสัปดาห์ หรือหนึ่งเดือนเพื่อเปรียบเทียบปริมาณงานของแต่ละบุคคลกับความสามารถที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะทำให้หัวหน้าทีมมีรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจนสำหรับทีมของพวกเขา เพื่อให้ทุกคนรู้ว่ากำลังทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
นอกจากนี้ การใช้ Eisenhower Matrix ในการบริหารโครงการช่วยให้ทีมเข้าใจขอบเขตทั้งหมดของโครงการอย่างชัดเจน ทำให้ทุกคนไม่เพียงแต่ทราบถึงทุกงานที่ต้องทำ แต่ยังรวมถึงงานเร่งด่วนที่จะทำให้ทุกอย่างดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่น Eisenhower Decision Matrix ในบริบทของการบริหารโครงการอาจมีลักษณะดังนี้:
- ไตรมาสแรก: แก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ, บรรลุกำหนดเวลาของลูกค้า, หรือแก้ไขปัญหาที่ขัดขวางโครงการ
- ควอดแรนต์ที่สอง: การวางแผนโครงการ, การพัฒนาทีม, หรือการประเมินความเสี่ยง
- ไตรมาสที่สาม: อีเมลที่ไม่เร่งด่วนหรือการประชุมที่ไม่สำคัญ
- ควอแดรนท์ที่สี่: การท่องเว็บหรือเข้าสังคมออนไลน์มากเกินไปในช่วงเวลาทำงาน หรือการทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการหลักและมีความสำคัญน้อยที่สุด
ตัวอย่างที่ 2: ประสิทธิภาพส่วนบุคคล
เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพส่วนบุคคล การเชี่ยวชาญใน Eisenhower Matrix เป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความเหนือชั้นของคุณ ด้วยการจัดหมวดหมู่ภารกิจตามเมทริกซ์ความเร่งด่วนและความสำคัญ คุณสามารถบริหารเวลาและพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ
แนวทางเชิงกลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณมีระเบียบ แต่ยังช่วยป้องกันความเหนื่อยล้า ทำให้คุณมีสมาธิและมีแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายส่วนตัวของคุณ ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล ตารางตัดสินใจแบบไอเซนฮาวร์อาจดูเป็นดังนี้:
- ไตรมาสแรก: ชำระบิลที่ค้างชำระ, จัดการกับเหตุฉุกเฉินในครอบครัว, หรือทำภารกิจที่เร่งด่วนและสำคัญที่ต้องทำให้เสร็จในวันนี้
- ไตรมาสที่สอง: ออกกำลังกายเป็นประจำ, ใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัว, หรือเรียนรู้ทักษะใหม่
- ไตรมาสที่สาม: เข้าร่วมงานที่คุณไม่สนใจหรือทำธุระให้ผู้อื่น
- ไตรมาสที่สี่: งานที่ไม่จำเป็น เช่น การติดตามรายการทีวี
เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ต้องการจัดระเบียบงานส่วนตัวของคุณให้เป็นระบบหรือไม่?ใช้เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลของ ClickUpเหมือนกับรายการสิ่งที่ต้องทำที่ทรงพลังเพื่อให้งานของคุณเป็นระเบียบและงานสำคัญได้รับการจัดลำดับความสำคัญ เมื่อใช้ร่วมกับ Eisenhower Matrix คุณจะได้รับการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ตัวอย่างที่ 3: การทำงานเป็นทีม
เมทริกซ์สำหรับการทำงานร่วมกันของทีมคือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับพลวัตการทำงานที่มีประสิทธิภาพในที่ทำงาน ด้วยการจัดหมวดหมู่ภารกิจร่วมกันตามความเร่งด่วนและความสำคัญทีมงานจะพัฒนาความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ นำไปสู่การประสานงานและการตัดสินใจที่ดีขึ้น
ผลลัพธ์ที่ได้คือทีมที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันมากขึ้น ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว สมาชิกในทีมสนับสนุนซึ่งกันและกัน และผลักดันโครงการให้สำเร็จลุล่วง ตัวอย่างเช่น ในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันของทีม แผนภูมิ Eisenhower ของคุณอาจมีลักษณะดังนี้:
- ไตรมาสแรก: แก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกในทีม ส่งข้อเสนอโครงการตรงเวลา หรือเข้าร่วมการประชุมที่สำคัญ
- ควอแดรนต์ที่สอง: กิจกรรมสร้างทีม, การตั้งเป้าหมายระยะยาวของทีม, หรือการให้คำปรึกษาแก่สมาชิกทีมที่มีประสบการณ์น้อย
- ไตรมาสแรก: ตอบอีเมลที่ไม่จำเป็น, เข้าร่วมการประชุมที่ไม่จำเป็น, หรือจัดกิจกรรมนอกสถานที่ของทีม
- ไตรมาสแรก: การพูดคุยเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องระหว่างการประชุมหรือการทำงานที่ไม่อยู่ในรายการที่ต้องทำของคุณ
5 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ที่เรียบง่ายที่ควรปฏิบัติตาม
เพื่อให้การนำไปใช้ของ Eisenhower Matrix ประสบความสำเร็จ ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดต่อไปนี้:
1. ซื่อสัตย์กับตัวเอง
ประเมินความเร่งด่วนและความสำคัญของงานแต่ละอย่างอย่างถูกต้อง อย่าประเมินความสำคัญของงานสูงหรือต่ำเกินไป
2. ทำให้เรียบง่าย
อย่าทำให้เมทริกซ์ของคุณซับซ้อนเกินไป ให้ยึดตามสี่ควอดแรนต์และรักษาความสะอาดและเรียบง่ายในเชิงภาพ
3. ตรวจสอบและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
ทำให้เป็นนิสัยในการทบทวนเมทริกซ์ของคุณทุกวันหรือทุกสัปดาห์ และปรับงานตามความจำเป็น ความสำคัญอาจเปลี่ยนแปลงได้ และเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
4. มอบหมายงานเมื่อสามารถทำได้
สำหรับงานในควอดแรนต์ที่ 3 ให้พิจารณาการมอบหมายงานให้ผู้อื่นหากเหมาะสมและสามารถทำได้
5. จำกัดงานในควอดแรนต์ที่ 4
ลดเวลาที่ใช้ไปกับงานในควอแดรนต์ 4 ให้เหลือน้อยที่สุด นำเวลาและพลังงานนั้นไปทุ่มเทกับงานในควอแดรนต์ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาตนเอง
เครื่องมือจัดการงานที่ดีที่สุดในการสร้างตาราง Eisenhower ของคุณ
การใช้กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมผู้เชี่ยวชาญในการสร้างและแบ่งปันตาราง Eisenhower Matrix ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกันอีกด้วย ฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดมอบผืนผ้าใบอเนกประสงค์ที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
การให้ความสำคัญกับงานโดยใช้แนวทางเมทริกซ์เป็นเรื่องหนึ่ง แต่การทำร่วมกันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง! ตัวอย่างเช่น การสร้างเมทริกซ์ เครื่องมือการจัดรูป ข้อความ และฟีเจอร์การอัปโหลดรูปภาพล้วนเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์
เมื่อโครงการมีการพัฒนาหรือมีข้อมูลใหม่เกิดขึ้น สมาชิกในทีมสามารถอัปเดตเมทริกซ์ได้อย่างง่ายดายโดยการเพิ่ม แก้ไข หรือลบองค์ประกอบต่างๆ สิ่งนี้ช่วยให้ทีมมีความคล่องตัวและสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปและงานที่สำคัญที่สุดได้
การแชร์และแก้ไขเมทริกซ์ใน ClickUp เป็นเรื่องง่ายมาก ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายของแพลตฟอร์ม สมาชิกในทีมสามารถแชร์ไวท์บอร์ดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย พร้อมกำหนดสิทธิ์ให้เข้าถึงเพื่อดูหรือแก้ไขตามความจำเป็น
โดยการให้พื้นที่ร่วมกันที่มีความยืดหยุ่นสำหรับการสร้างและอัปเดตเมทริกซ์ ทีมงานสามารถสื่อสารและประสานงานได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้โครงการดำเนินไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น เริ่มนำ Eisenhower Matrix ไปใช้ตั้งแต่วันนี้ และสัมผัสประโยชน์ของการทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่หนักขึ้น