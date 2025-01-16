10 แม่แบบเมทริกซ์ทักษะฟรีใน Excel และ ClickUp

อะไรคือสิ่งที่ทำให้ผู้นำที่ยอดเยี่ยม? การทำทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมของพวกเขาประสบความสำเร็จ. 🎉
ผู้นำบริษัทที่ยอดเยี่ยมทราบดีว่าการลงทุนในความเติบโตและการพัฒนาของพนักงานแต่ละคนเป็นสิ่งจำเป็น. ทำอย่างไร? โดยการทำให้แน่ใจว่าบุคคลไม่หยุดนิ่งในอาชีพของตน, ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง, และเพิ่มระดับความเชี่ยวชาญของตนอย่างต่อเนื่อง.
เมทริกซ์ทักษะเป็นเครื่องมือที่ใช้โดยทีมทรัพยากรบุคคลและผู้นำแผนกในการบันทึก ตรวจสอบ และพัฒนาทักษะเฉพาะของสมาชิกแต่ละคนในทีม เมทริกซ์ทักษะสร้างตารางของสมาชิกทุกคนในแผนกหรือโครงการ ตามด้วยทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งของพวกเขา เมื่อเวลาผ่านไป เมทริกซ์ทักษะสามารถใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการจ้างงานการจัดสรรทรัพยากร และการฝึกอบรมและพัฒนา 👏👏
กำลังสงสัยว่าจะสร้างเมทริกซ์ทักษะได้อย่างไร? อ่านต่อได้เลย หากคุณกำลังมองหาวิธีสร้างเมทริกซ์ทักษะ คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ด้านล่างนี้ เราจะพาคุณไปเจาะลึกว่าเมทริกซ์ทักษะคืออะไร อะไรคือองค์ประกอบของเทมเพลตที่ดี และตัวอย่างเทมเพลตเมทริกซ์ทักษะ 10 แบบที่สามารถนำไปใช้กับบริษัทของคุณได้ 📚
อะไรคือ แม่แบบเมทริกซ์ทักษะ?
หากจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ ตารางทักษะ (Skills Matrix) คือการวางแผนว่าทีมของคุณต้องมีทักษะอะไรบ้างเพื่อให้ประสบความสำเร็จผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าแผนกมักใช้ตารางทักษะเพื่อแสดงภาพรวมว่าทักษะใดที่จำเป็น ทักษะใดที่ครอบคลุมแล้ว และทักษะใดที่ยังขาดในแต่ละโครงการ 👍
เมทริกซ์ทักษะ (บางครั้งเรียกว่าเมทริกซ์ความสามารถ) สร้างตารางของทักษะหรือลักษณะที่จำเป็นสำหรับแต่ละแผนกหรือโครงการ แม้ว่าเมทริกซ์ทักษะแต่ละอันจะแตกต่างกันไปตามองค์กรของคุณ แต่ตัวอย่างเทมเพลตอาจแสดงสมาชิกในทีมของคุณในแต่ละคอลัมน์และชุดทักษะที่ต้องการในแต่ละแถว จากนั้นหัวหน้าทีมสามารถระบุช่องว่างของทักษะภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถหาแม่แบบเมทริกซ์ทักษะแบบเสียค่าใช้จ่ายได้ในแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานส่วนใหญ่หรือคุณสามารถหาแม่แบบฟรีที่สามารถดาวน์โหลดได้มากมายทางออนไลน์ เพียงดาวน์โหลดแม่แบบไปยัง Excel, Word หรือเครื่องมืออื่น ๆ ปรับแต่งชุดทักษะให้เหมาะกับองค์กรของคุณ และอัปเดตเป็นประจำเพื่อติดตามความก้าวหน้าของพนักงาน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้ แม่แบบเมทริกซ์ทักษะที่ดี?
แม่แบบเมทริกซ์ทักษะที่ดีที่สุดช่วยให้องค์กรของคุณจัดสรรงานและความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม่แบบที่เหมาะสมควรเข้าใจง่าย อัปเดตได้ง่าย และให้ภาพรวมแบบ 360 องศาของจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาทักษะของแต่ละแผนก 👊
ด้วยเมทริกซ์ทักษะที่เหมาะสม ผู้นำองค์กรจะมีความพร้อมมากขึ้นในการ:
- ตัดสินใจในการจ้างงานได้ดีขึ้น: เมทริกซ์ทักษะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการพนักงาน หากทักษะใดขาดหายไปในทีมทั้งหมดของคุณ อาจเป็นสัญญาณว่าคุณจำเป็นต้องจ้างพนักงานใหม่
- ดำเนินการฝึกอบรมใหม่: หากทักษะเฉพาะมีอยู่ในสมาชิกทีมเพียงไม่กี่คน อาจเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาของคุณ พิจารณาจัดกิจกรรม "เรียนรู้ระหว่างมื้อกลางวัน" หรือวันฝึกอบรมภายในองค์กรเพื่อให้สมาชิกทีมทุกคนมีความรู้เท่าเทียมกัน
- เสนอโปรโมชั่น: หากคุณพบสมาชิกทีมคนใดที่มีทักษะสูงกว่าเพื่อนร่วมงาน พวกเขาอาจเหมาะสมกับบทบาทการจัดการมากกว่า
- มอบหมายงานและความรับผิดชอบ: มาเผชิญความจริงกันเถอะ—ผู้คนชอบทำงานที่พวกเขาทำได้ดี เมื่อคุณวิเคราะห์ทักษะด้านอ่อนและทักษะทางเทคนิคของแต่ละสมาชิกในทีม คุณสามารถมอบหมายงานตามจุดแข็งของแต่ละบุคคลได้
- ปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ: การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา. เมทริกซ์ทักษะที่เหมาะสมสามารถช่วยให้สมาชิกในทีมทราบถึงทักษะที่พวกเขาควรพัฒนา
- ตั้งเป้าหมายรายบุคคล: เพื่อช่วยให้พนักงานพัฒนาทักษะของตนอย่างต่อเนื่องในแต่ละไตรมาส ให้ใช้เมทริกซ์ทักษะในการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่ง
10 แม่แบบเมทริกซ์การฝึกอบรมทักษะที่ควรใช้
กำลังมองหาแม่แบบเมทริกซ์ทักษะเพื่อเจาะลึกถึงจุดแข็งของแต่ละสมาชิกในทีมหรือไม่? หากต้องการเห็นภาพรวมของทักษะในแต่ละแผนก ลองใช้แม่แบบเหล่านี้เพื่อช่วยในการจัดระเบียบข้อมูล
1. แม่แบบเมทริกซ์ทักษะ ClickUp
กำลังมองหาวิธีที่ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อในการติดตามทักษะของสมาชิกแต่ละคนในทีมอยู่หรือไม่?แม่แบบ ClickUp Board Skills Matrixมีรูปแบบที่ง่ายต่อการติดตาม โดยแต่ละแถวจะมอบให้กับสมาชิกทีมแต่ละคน และแต่ละคอลัมน์จะถูกจัดสรรไว้สำหรับทักษะที่คุณต้องการติดตาม เช่น ความสามารถในการนำทีม ความรู้ทางการเงิน หรือการจัดการความเสี่ยง
หากพนักงานพิสูจน์ได้ว่ามีความเชี่ยวชาญในทักษะใด ให้ทำเครื่องหมายถูกในคอลัมน์นั้น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อพนักงานได้อย่างง่ายดายเพื่อสะท้อนถึงพนักงานใหม่ หรือเพิ่ม ลบ หรือสลับทักษะเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละแผนกได้ดีที่สุด
2. แม่แบบเมทริกซ์การฝึกอบรม ClickUp
ต้องการสร้างโปรแกรมฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพหรือไม่?แม่แบบ Training Matrix ของ ClickUpช่วยให้การจัดการ บันทึก และติดตามชุดทักษะของทีมคุณเป็นเรื่องง่าย การใช้แม่แบบนี้อย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยให้คุณปรับปรุงโปรแกรมฝึกอบรมและการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้วยแม่แบบเมทริกซ์การฝึกอบรม คุณสามารถติดตามทักษะอ่อนและทักษะแข็งสำหรับพนักงานแต่ละคนได้ แต่ละแถวมีพื้นที่สำหรับเขียนชื่อพนักงาน ตำแหน่ง แผนก และทักษะเฉพาะบุคคล ตำแหน่งและแผนกมีการใช้รหัสสี ในขณะที่จุดแข็งมีระบบการจัดอันดับที่ง่ายต่อการติดตาม
คุณสามารถสร้างมุมมองที่กำหนดเองเพื่อให้ได้ภาพรวมระดับสูงของประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์, ไม่ได้อยู่กับบริษัท, และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
3. แม่แบบการจับคู่ทักษะ ClickUp
หากคุณต้องการให้บริษัทของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณจำเป็นต้องจับคู่คนที่เหมาะสมกับงานที่เหมาะสม แล้วคุณจะทำได้อย่างไร? ด้วยการเข้าใจว่าจุดแข็งของพวกเขาอยู่ที่ไหน
ด้วยเทมเพลตการแมปทักษะของ ClickUp คุณสามารถระบุ ติดตาม และแมปชุดทักษะเฉพาะของพนักงานแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย เพียงระบุรายชื่อสมาชิกในทีมแต่ละคน (จัดกลุ่มตามแผนก) และให้คะแนนพวกเขาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ตามความเชี่ยวชาญในทักษะที่กำหนด เมื่อกรอกเทมเพลตเสร็จแล้ว คุณสามารถระบุช่องว่างทักษะของแต่ละบุคคลและแผนกโดยรวมได้
เมื่อเวลาผ่านไป แม่แบบการแมปทักษะสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการจ้างงาน การฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้
4. แม่แบบเมทริกซ์การจัดสรรบุคลากรของ ClickUp
คุณกำลังขยายธุรกิจของคุณไปสู่ระดับต่อไปหรือไม่ ก่อนที่คุณจะจ้างสมาชิกใหม่ในทีม คุณจำเป็นต้องทราบว่าคุณต้องการเพิ่มทักษะใดบ้างในคลังของคุณ
แม่แบบ Staffing Matrix ของ ClickUpแสดงรายการทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละบทบาทโดยเฉพาะ สำหรับแต่ละตำแหน่ง เพียงแค่สร้างรายการคุณสมบัติที่ต้องการ จากนั้นคุณสามารถทำเครื่องหมายทักษะเฉพาะแต่ละรายการได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นภาพรวมของทักษะที่ขาดในแต่ละแผนก
เมทริกซ์การจัดสรรบุคลากรนำเสนอรูปแบบตารางที่คุณสามารถระบุแต่ละบทบาท ตามด้วยคำอธิบายงาน แผนก และทักษะที่ต้องการ เพียงเปลี่ยนข้อมูลในแต่ละช่องที่กำหนดเอง หรือสร้างระบบรหัสสีที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเองเพื่อให้เหมาะสมกับบริษัทของคุณมากที่สุด
5. แม่แบบเมทริกซ์ทักษะทางเทคนิคของ ClickUp
การติดตามทักษะทางเทคนิคเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเติบโตของบริษัทใด ๆ — โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับแผนกไอที, วิศวกรรม, หรือการจัดการผลิตภัณฑ์ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสรรหาบุคลากรหรือการฝึกอบรมภายในองค์กรของคุณ คุณควรใช้ประโยชน์จากเทมเพลตทักษะทางเทคนิคของ ClickUp
แม่แบบเมทริกซ์ทักษะนี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดการกับความซับซ้อนของการบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละแผนกจะมีแถวที่จัดไว้สำหรับพนักงานแต่ละคนโดยเฉพาะ จากนั้นแต่ละคอลัมน์จะเน้นไปที่ทักษะเฉพาะด้าน เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ ภาษาการเขียนโค้ด ขั้นตอนการทดสอบ หรือการแก้ไขข้อบกพร่อง
แม่แบบนี้มีพื้นที่ให้คุณสร้างตำนานการจัดอันดับทักษะของคุณเอง โดยให้จัดอันดับแต่ละทักษะตั้งแต่หนึ่งถึงสี่ หากบุคคลมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ให้เขียนเลขสี่ หากเป็นมือใหม่ ให้เขียนเลขหนึ่ง
เทมเพลตจะทำการจัดรหัสสีโดยอัตโนมัติตามอันดับของคุณ เพื่อให้ภาพรวมระดับสูงของความสามารถทางเทคนิคของทีมคุณ
6. แม่แบบเมทริกซ์ทักษะไอที ClickUp
ทุกแผนกไอทีจำเป็นต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเพื่อความสำเร็จ ด้วยแม่แบบ IT Skills Matrix จาก ClickUp คุณสามารถติดตามจุดแข็ง จุดอ่อน และช่องว่างในทักษะทางเทคนิคของทีมคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางนี้แสดงภาพรวมของระดับความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลภายในแผนก IT ของคุณอย่างชัดเจน หากต้องการเพิ่มชุดทักษะใหม่ เพียงไปที่มุมมองกระดานทักษะ คลิกเครื่องหมายบวก จากนั้นเพิ่มสาขาความเชี่ยวชาญที่ต้องการ คุณสามารถดูและประเมินทักษะของทีมโดยรวม หรือเจาะลึกเป็นรายบุคคลในแต่ละคนของแผนกได้
7. แม่แบบเมทริกซ์ทักษะ Excel โดย AIHR
กำลังมองหาวิธีง่าย ๆ ในการประเมินและจัดการทักษะของทีมคุณอยู่หรือไม่? การประเมินทักษะช่วยให้ผู้นำองค์กรสามารถลงทุนในการพัฒนาพนักงาน ตัดสินใจจ้างงานอย่างชาญฉลาด และจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการ
ด้วยแม่แบบ Excel Skills Matrix ที่เรียบง่ายนี้จาก AIHRองค์กรของคุณสามารถจัดการทักษะได้อย่างทันสมัยได้อย่างง่ายดาย เพียงเขียนชื่อพนักงานแต่ละคนไว้ที่ด้านบนของคอลัมน์และกำหนดทักษะให้กับแต่ละแถว จากนั้นบันทึกความเชี่ยวชาญและระดับความสนใจของแต่ละสมาชิกในทีมสำหรับแต่ละทักษะ
8. แม่แบบเมทริกซ์ทักษะ Excel โดย AG5
การติดตามทักษะของพนักงานไม่จำเป็นต้องเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ด้วยเทมเพลตฟรีนี้จาก AG5 คุณสามารถติดตามทักษะด้านเทคนิคและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ของพนักงานได้อย่างง่ายดาย
เมทริกซ์ทักษะสามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบไฟล์ Excel, Microsoft Word และ PDF เพียงดาวน์โหลดในรูปแบบที่คุณต้องการ จากนั้นกรอกชื่อสมาชิกในทีมและทักษะที่มีอยู่ เทมเพลตมาพร้อมกับชุดสีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า โดยแต่ละบุคคลจะถูกจัดอันดับด้วยสถานะใดสถานะหนึ่งต่อไปนี้: ไม่มีความรู้, มือใหม่, สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง, ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ฝึกสอน
9. แม่แบบเมทริกซ์ทักษะ Excel โดย Skilltree
นี่คือเทมเพลตอีกแบบหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เมทริกซ์ทักษะและสามารถใช้ได้โดยตรงใน Excel นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี
เทมเพลต Excel นี้โดย Skilltree ประกอบด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะของบริษัทของคุณ เพียงระบุชื่อ, นามสกุล,และตำแหน่งของพนักงานแต่ละคน จากนั้นระบุทักษะอ่อนและทักษะแข็งที่พวกเขาต้องการ พนักงานแต่ละคนจะมีแถวของตัวเอง ซึ่งคุณสามารถบันทึกระดับความเชี่ยวชาญสำหรับทักษะทุกทักษะที่คุณกำลังวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตนี้ให้การแสดงภาพของจุดแข็งและช่องว่างด้านทักษะสำหรับแต่ละโครงการหรือแผนก ในการประชุมทบทวนรายไตรมาส พนักงานสามารถกรอกข้อมูลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง หรือผู้นำสามารถบันทึกระดับความเชี่ยวชาญเพื่อมอบหมายงาน อนุมัติการเลื่อนตำแหน่ง หรือแต่งตั้งผู้นำโครงการ
10. แม่แบบเมทริกซ์ทักษะ Excel โดย CIToolkit
แบบฟอร์มเมทริกซ์ทักษะสามารถเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีคุณค่าอย่างยิ่งระหว่างพนักงานกับผู้นำแผนก เมทริกซ์ทักษะช่วยให้สามารถระบุช่องว่างในด้านการฝึกอบรม, การรับรอง, หรือการศึกษาของพนักงานทั้งทีมได้อย่างง่ายดาย จากข้อมูลนี้ ผู้นำของบริษัทสามารถปรับปรุงกระบวนการรับพนักงานใหม่, ส่งเสริมการศึกษาที่สูงขึ้น, หรือแม้กระทั่งจัดการฝึกอบรมในสถานที่ทำงานได้
เพื่อเริ่มต้นการสนทนา คุณอาจพิจารณาดาวน์โหลด Excel Skills Matrix Template จาก CIToolkit. เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณสามารถประเมินทักษะของทีมทั้งหมดของคุณได้. เพียงบันทึกชื่อสมาชิกทีมในคอลัมน์ซ้าย และเพิ่มทักษะที่หัวของแต่ละแถว.
เมทริกซ์นี้สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบริษัทคุณ. จากนั้นคุณสามารถปรับปรุงความต้องการในการฝึกอบรมของคุณเพื่อช่วยให้พนักงานของคุณได้รับทักษะใหม่ ๆ.
ลงทุนในการพัฒนาพนักงานด้วยการใช้แม่แบบ Skills Matrix ของ ClickUp
ความสำเร็จของบริษัทของคุณขึ้นอยู่กับความสำเร็จของแต่ละบุคคลในทีมของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมของคุณกำลังพัฒนาทักษะที่จำเป็นอยู่ ให้ใช้แบบจำลองทักษะ (skills matrix template) 🤩
แม่แบบเมทริกซ์ทักษะเป็นเครื่องมือการจัดการทีมที่สำคัญซึ่งใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้นำทีม โดยการบันทึกความเชี่ยวชาญของพนักงานแต่ละคนในด้านทักษะที่จำเป็นและทักษะอ่อน คุณสามารถตัดสินใจในการจ้างงานได้ดีขึ้น ปรับปรุงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และมั่นใจได้ว่าไม่มีสมาชิกในทีมทำงานหนักเกินไป
ในการเริ่มต้นใช้แม่แบบเมทริกซ์ทักษะ ให้ใช้ ClickUp ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์ที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดาย สลับระหว่างมุมมองต่างๆ และปรับแต่งแม่แบบให้เหมาะกับองค์กรของคุณได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับมากกว่าแค่แม่แบบเมทริกซ์ทักษะ ด้วยชุดฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ครบครัน การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ พื้นที่จัดเก็บ 100MB งานไม่จำกัด และฟีเจอร์ฟรีตลอดชีพ