10 ซอฟต์แวร์การจัดการทักษะที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Sudarshan Somanathan
Sudarshan Somanathan
27 มกราคม 2568

จากประสบการณ์หลายปีในการบริหารทีมที่ประสบความสำเร็จ ผมได้เข้าใจว่าซอฟต์แวร์การจัดการทักษะเปรียบเสมือน GPS ที่นำทางคุณไปสู่บุคลากรที่เหมาะสม ผ่านการลองผิดลองถูก ผมพบว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวช่วยให้ทีมสามารถระบุ ประเมิน พัฒนา และติดตามทักษะของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยสรุป มันคือสิ่งที่ช่วยให้ผู้จัดการอย่างเราๆ มีสติ และทำให้ทีม HR ของเรามีรอยยิ้มอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา หรืออะไรก็ตาม เราทุกคนล้วนต้องการแพลตฟอร์มการจัดการทักษะที่มั่นคงไว้คอยสนับสนุน

ดังนั้น มาทำสิ่งที่ดีให้กับตัวเองและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นเถอะ ร่วมกันสำรวจรายการซอฟต์แวร์จัดการทักษะที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกที่สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง

มาเริ่มกันเลย!

คุณควรค้นหาอะไรใน ซอฟต์แวร์การจัดการทักษะ?

คุณต้องการซอฟต์แวร์ HRที่เหมาะสมหากคุณต้องการพัฒนาทักษะของพนักงาน, เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ, และรวบรวมความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับกำลังคนของคุณ. หากคุณทราบว่าคุณกำลังมองหาอะไรอยู่ คุณสามารถข้ามส่วนนี้ไปได้.

หากไม่เช่นนั้น นี่คือสิ่งจำเป็นบางประการที่คุณควรจำไว้:

  • ปัญญาประดิษฐ์: มองหาซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมือ AI สำหรับงานทรัพยากรบุคคล; AI สามารถทำสิ่งต่างๆ เช่น สรุปข้อมูลทักษะและปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
  • ระบบอัตโนมัติ: ค้นหาแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณจัดการเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ได้โดยอัตโนมัติ
  • เครื่องมือที่ครอบคลุม: อย่าหยุดแค่เครื่องมือจัดการทักษะ—มองหาแพลตฟอร์มที่มีเครื่องมือและเทมเพลตเพิ่มเติมสำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับพนักงาน ความรู้ และการจัดการโครงการ
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย:เลือกซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมที่ซับซ้อน

คุณเข้าใจแล้ว โดยพื้นฐานแล้ว คุณต้องการซอฟต์แวร์การจัดการทักษะที่มีฟังก์ชันการทำงานเพื่อทำให้ทุกแง่มุมของงานของคุณง่ายขึ้น

10 ซอฟต์แวร์การจัดการทักษะที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024

คุณมาที่นี่เพื่อค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการทักษะที่ดีที่สุด และฉันได้ทำส่วนที่ยากแล้วด้วยการค้นหาตลาดเพื่อคัดสรรตัวเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก

ดูรายชื่อที่เราคัดสรรไว้เพื่อให้คุณพบสิ่งที่ต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว

1. ClickUp

ซอฟต์แวร์การจัดการทักษะ: มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
สร้างภาพรวมของเหตุการณ์สำคัญในโครงการด้วยมุมมองแกนต์ใน ClickUp

ClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคลช่วยทำให้ทุกอย่างตั้งแต่การสรรหาบุคลากรไปจนถึงการปฐมนิเทศและอื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ??‍?

ปรับปรุงและทำให้การพัฒนาและการจัดการพนักงานง่ายขึ้นด้วยแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรของเรา

ClickUp ทำให้ง่ายต่อการ:

  • ติดตามผลการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วม และการพัฒนาของพนักงานแต่ละคน
  • สร้างมุมมองที่ปรับแต่งได้เพื่อให้สอดคล้องกับสมาชิกในทีมของคุณ
  • จัดเก็บการสื่อสารที่เป็นความลับและข้อมูลพนักงานอย่างปลอดภัย
  • จัดระเบียบผู้สมัคร ใบสมัคร และการประชาสัมพันธ์
  • ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลต สถานะที่กำหนดเอง และระบบอัตโนมัติ
  • สร้างรายงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการมองเห็นภาพรวมจากบนลงล่างของระบบการจัดการทักษะของคุณ

ใช้เทมเพลต ClickUp เพื่อประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ทักษะและดูทักษะและใบรับรองของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเช่นใช้เทมเพลตการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะของ ClickUpเพื่อทำการประเมินทักษะและระบุทักษะสำคัญที่สมาชิกในทีมของคุณขาด จากนั้นคุณจะได้รับคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในการแก้ไขช่องว่างทักษะ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และทุกสิ่งที่ธุรกิจของคุณต้องการเพื่อความเป็นเลิศ

ต้องการแอปติดตามเป้าหมายหรือไม่?ClickUp Goalsช่วยเสริมความสำเร็จของคุณด้วยเป้าหมายที่วัดผลได้ การติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ และกำหนดเวลาที่ชัดเจน ใช้เพื่อติดตามเป้าหมายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทักษะสำหรับทีมและพนักงานของคุณ

ClickUp ยังมีซอฟต์แวร์ติดตามการทำงานของพนักงานที่แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสิ่งที่สมาชิกในทีมของคุณกำลังทำอยู่

และอย่าลืมClickUp AIและClickUp Automations! เครื่องมือทั้งสองนี้รวมกันเพื่อประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานประจำวันและใช้ประโยชน์จากพลังอันมหาศาลของปัญญาประดิษฐ์ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

ด้วยเครื่องมือ, แม่แบบ, และการเชื่อมต่อหลายพันรายการ,ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีของClickUp อยู่เพียงคลิกเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ห้องสมุดที่มีเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ (เช่นเทมเพลตแผนพัฒนา เทมเพลตกระบวนการทำงาน เทมเพลตเมทริกซ์ทักษะ ฯลฯ)
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 ครั้งกับแพลตฟอร์มและเครื่องมือที่ได้รับความนิยม รวมถึง Microsoft Excel, Asana, Slack, HubSpot และอื่น ๆ
  • คุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมเกี่ยวกับความคืบหน้าของพวกเขาง่ายขึ้น ซึ่งช่วยปรับปรุงทักษะที่สำคัญ
  • เครื่องมือการจัดการโครงการและการจัดลำดับความสำคัญช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับการเรียนรู้ การเพิ่มทักษะ และอื่น ๆ
  • แม่แบบเมทริกซ์ทักษะทางเทคนิคของ ClickUpมีคุณสมบัติสำหรับการประเมินความสามารถ การพัฒนาทักษะ การติดตามระดับทักษะ และการพัฒนาอาชีพ
เทมเพลต Skills Matrix ของ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณจัดการกับความซับซ้อนเฉพาะตัวในการบริหารจัดการบุคลากรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แม่แบบ Skills Matrix ของ ClickUp เป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้คุณจัดการกับความซับซ้อนเฉพาะตัวในการบริหารจัดการบุคลากรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และทำความคุ้นเคยกับฟีเจอร์มากมายของ ClickUp (ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยวิดีโอสอนและคำถามที่พบบ่อยอย่างละเอียด)
  • ClickUp AI ไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้แผนฟรี

ClickUp ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. พื้นฐานทักษะ

ซอฟต์แวร์การจัดการทักษะ: ตัวอย่างแดชบอร์ดของพนักงานใน Skills Base
ผ่านทางSkills Base

Skills Base เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ที่มอบศูนย์กลางการจัดหมวดหมู่ทักษะที่โปร่งใสและเข้าถึงได้ ใช้แพลตฟอร์มการจัดการทักษะนี้เพื่อประเมิน, แสดงภาพ, และดำเนินการกับข้อมูลทักษะเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะใหม่, การจัดการบุคลากร, การวางแผนกำลังคน, และอื่น ๆ

ฐานทักษะคุณสมบัติเด่น

  • เน้นจุดอ่อนด้านทักษะของทีมคุณเพื่อปรับปรุงการรักษาพนักงาน การสรรหา และการเติบโตขององค์กร
  • การติดตามทักษะแบบองค์รวมช่วยระบุจุดที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ทักษะที่เหมาะสมในสถานที่ทำงานของคุณ
  • เมทริกซ์ทักษะบนระบบคลาวด์ให้ข้อมูลเรียลไทม์สำหรับการจัดการประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
  • ห้องสมุดฐานทักษะนำเสนอคอลเลกชันทักษะที่คัดสรรมาอย่างดีตามบทบาทในองค์กรภายในบริษัทของคุณ

ข้อจำกัดของฐานทักษะ

  • ผู้ใช้ได้แสดงความคิดเห็นถึงความจำเป็นในการปรับปรุงคุณสมบัติของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้ดีขึ้นเพื่อประหยัดเวลาและปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากร
  • ตามบทวิจารณ์บางฉบับ เครื่องมือทางการบริหารบางครั้งมีความซับซ้อนและเข้าใจยาก

ฐานทักษะ การกำหนดราคา

  • ฟรี
  • ทีม: $99/เดือน ชำระล่วงหน้าเป็นรายปี
  • องค์กร: $149/เดือน ชำระล่วงหน้าเป็นรายปี
  • สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา

Skills Baseคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 0/5 (0 รีวิว)

3. SkillNet

ซอฟต์แวร์การจัดการทักษะ: ตัวอย่างแดชบอร์ดของพนักงานใน SkillNet
ผ่านทางSkillNet

SkillNet เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการทักษะที่เปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยทักษะ แพลตฟอร์มนี้ได้ปฏิวัติเครื่องมือการประเมินและการพัฒนาพนักงานรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ทำให้ง่ายต่อการประเมิน สร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคลของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ SkillNet

  • กรอบการพัฒนาทักษะและการฝึกอบรมใหม่แบบเฉพาะบุคคลช่วยประหยัดเวลาในการสร้างโครงการเพื่อปรับปรุงทักษะของพนักงาน
  • ฐานข้อมูลการจัดการการรับรองมาตรฐานบนระบบคลาวด์ที่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อติดตามการรับรองมาตรฐานภายนอกและเอกสารรับรองสำหรับทุกตำแหน่งงาน
  • ฐานข้อมูลทักษะและสเปรดชีตติดตาม, สังเกต, และวัดทักษะของพนักงานตามข้อมูลที่ประเมินตนเองและประเมินโดยผู้จัดการ
  • เน้นทักษะที่จำเป็นสำหรับบริษัทด้านการดูแลสุขภาพ การผลิต และเทคโนโลยี

ข้อจำกัดของ SkillNet

  • ผู้ใช้กล่าวถึงบั๊กและปัญหาการล่มเป็นครั้งคราว
  • ตามบทวิจารณ์บางฉบับ สมาชิกในทีมกล่าวว่าแพลตฟอร์มอาจได้รับประโยชน์จากการออกแบบที่ใช้งานง่ายมากขึ้น

SkillNet ราคา

ติดต่อเพื่อขอราคา

SkillNetคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิว 10+ รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (10+ รีวิว)

4. อวิลาร์

ซอฟต์แวร์การจัดการทักษะ: วิธีใช้ Avilar's WebMentor Skills™ ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ
ผ่านทางAvilar

Avilar ให้บริการแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการสมรรถนะบนระบบคลาวด์: ระบบการจัดการการเรียนรู้ WebMentor LMS. ใช้เพื่อกำหนดบทบาทงาน, สร้างกรอบสมรรถนะ, ฝึกอบรมสมาชิกทีม, และเข้าใจทักษะปัจจุบันของบุคลากรในองค์กรของคุณ. ?

คุณสมบัติเด่นของ Avilar

  • ซอฟต์แวร์การจัดการทักษะและการมีส่วนร่วมของพนักงานช่วยให้องค์กรสามารถปิดช่องว่างทักษะและกำหนดเส้นทางอาชีพสำหรับสมาชิกในทีมแต่ละคน
  • ข้อมูลที่ละเอียดช่วยให้การปรับปรุงการเรียนรู้และการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เครื่องมือการวางแผนกำลังคนและการสืบทอดตำแหน่งเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและการหาผู้แทนล่วงหน้า
  • การร่วมมือกับผู้ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมชั้นนำช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการจัดการการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของ Avilar

  • หลักสูตรฝึกอบรมทักษะต้องซื้อแยกแต่ละหลักสูตร (ราคาต่อหลักสูตรแตกต่างกัน แต่หลายหลักสูตรมีราคาต่ำกว่า 10 ดอลลาร์)
  • การขาดความคิดเห็นจากลูกค้าบนแพลตฟอร์มรีวิวที่ได้รับความนิยมทำให้ยากที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์เฉลี่ยของผู้ใช้

Avilar ราคา

ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Avilar

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

5. Pluralsight

ซอฟต์แวร์การจัดการทักษะ: รายชื่อสมาชิกในหลักสูตรออนไลน์ใน Pluralsight
ผ่านทางPluralsight

Pluralsight เป็นเครื่องมือจัดการทักษะแรงงานที่มอบให้แก่องค์กรและทีมเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์และคอร์สออนไลน์ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดเพื่อกระตุ้นการพัฒนาทักษะ ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อประเมินทักษะที่จำเป็นและทักษะที่ไม่จำเป็นของทีมคุณ ทำการปรับปรุง และปิดช่องว่างของทักษะ

คุณสมบัติเด่นของ Pluralsight

  • โปรแกรมการเรียนรู้ที่ปรับแต่งได้และเส้นทางการเรียนรู้ที่ออกแบบเฉพาะ สนับสนุนเป้าหมายเฉพาะขององค์กร เพื่อมอบหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับสมาชิกในทีมทุกคน
  • หลักสูตรที่มุ่งเน้นทักษะในด้านไอทีและเทคโนโลยีเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเติมเต็มช่องว่างทักษะเฉพาะทาง
  • แผนที่การพัฒนาทักษะสร้างเส้นทางการเรียนรู้แบบหนึ่งขนาดที่เหมาะกับหลายกลุ่ม เพื่อให้ทีมเข้าใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหนและจะไปต่อที่ไหน
  • ประสบการณ์การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติใช้โครงการ ห้องปฏิบัติการ และพื้นที่ทดลองเพื่อเสริมสร้างทักษะใหม่และเพิ่มความมั่นใจในหมู่สมาชิกทีมของคุณ

ข้อจำกัดของ Pluralsight

  • ผู้ใช้บางรายแสดงความต้องการให้มีการผสานรวมกับระบบการจัดการการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ
  • รีวิวจากผู้ใช้บางรายกล่าวถึงการขาดการแจ้งเตือนทางอีเมลที่สร้างแรงจูงใจเพื่อให้สมาชิกในทีมติดตามเป้าหมายของหลักสูตร

ราคาของ Pluralsight

  • เริ่มต้น: $33. 25/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $48. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Pluralsight

  • G2: 4/6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

6. intelliHR

แดชบอร์ดการกระจายทักษะของ intelliHR
ผ่านทางintelliHR

intelliHRคือซอฟต์แวร์บริหารจัดการบุคลากรที่มีเครื่องมือบริหารทักษะเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม การรักษาบุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร ใช้เพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีขึ้นสำหรับองค์กร ทีม และบุคลากรของคุณ พร้อมทั้งเติมเต็มช่องว่างด้านทักษะและพัฒนากระบวนการพัฒนาบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ intelliHR

  • ระบบบริการตนเองสำหรับพนักงานช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัว การประเมินผลการปฏิบัติงาน บันทึกการฝึกอบรม และอื่น ๆ ได้ด้วยตนเอง
  • การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้จัดการสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคนและการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน
  • ระบบการจัดการประสิทธิภาพรวมถึงการตั้งเป้าหมาย การให้ข้อเสนอแนะ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • ประสบการณ์การเริ่มต้นและการออกจากงานช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ข้อจำกัดของ intelliHR

  • ผู้ใช้บางรายได้แสดงความต้องการวิดีโอสอนที่ละเอียดมากขึ้นเพื่อลดระยะเวลาการเรียนรู้
  • ตามบทวิจารณ์ บางทีมอาจได้รับประโยชน์จากการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกเพิ่มเติม

intelliHR ราคา

ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว intelliHR

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

7. พื้นที่เติบโต

ตัวอย่างโปรไฟล์โค้ชใน Growthspace
ผ่านทางGrowthspace

Growthspace เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้บนคลาวด์ที่นำเสนอเครื่องมือการจัดการทักษะหลากหลายประเภทสำหรับบุคคลและองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพ ใช้ประโยชน์จากหลักสูตรและโปรแกรมการโค้ชที่มีปฏิสัมพันธ์ น่าสนใจ และใช้งานได้จริงมากมาย ซึ่งนำโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

คุณสมบัติเด่นของ Growthspace

  • การฝึกสอนแบบส่วนตัวโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล
  • เครื่องมือการเรียนรู้แบบโต้ตอบ เช่น แบบทดสอบและการจำลองสถานการณ์ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • เนื้อหาคุณภาพสูงและข้อมูลที่ทันสมัยจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำและผู้นำทางความคิดรับประกันคุณภาพของโครงการพัฒนาทักษะ
  • แนวทางที่ปฏิบัติได้จริงและนำไปใช้ได้ มอบข้อมูลเชิงลึกและทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตการทำงาน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำไปปรับใช้กับเส้นทางอาชีพของตนเองได้

ข้อจำกัดของพื้นที่เติบโต

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มการจัดตารางการประชุมไม่ใช้งานง่ายเท่าที่ควรจะเป็น
  • บทวิจารณ์จากบางทีมได้แสดงความต้องการให้มีแดชบอร์ดผู้ใช้ที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้

Growthspace ราคา

ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาสำหรับการพัฒนาพนักงานที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

คะแนนและรีวิวของ Growthspace

  • G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

8. Rallyware

หน้าโปรแกรมของ Rallyware
ผ่านทางRallyware

Rallyware เป็นแพลตฟอร์มเสริมประสิทธิภาพการทำงานที่ให้คำแนะนำสำหรับทีมของคุณ ใช้เพื่อระบุกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมทางธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละบุคคลในเวลาที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของเครื่องมือการจัดการทักษะของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Rallyware

  • แผนการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลจะมุ่งเน้นไปที่ความต้องการ, วัตถุประสงค์, และรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใช้แต่ละคนเพื่อแนะนำทักษะและเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับพวกเขา
  • องค์ประกอบของเกม เช่น เหรียญตราและกระดานผู้นำ ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจของพนักงาน
  • แอปนี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์มือถือเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้จากทุกที่ทุกเวลา
  • การวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคน ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกอบรมได้ง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของ Rallyware

  • รีวิวจากผู้ใช้บางรายรายงานว่าการตั้งค่าภาษาอาจไม่เชื่อถือได้เสมอไป บางครั้งอาจแสดงย่อหน้าเป็นภาษาอังกฤษแทนภาษาที่เลือกไว้
  • บางทีมได้แสดงความประสงค์ที่จะเห็นการนำไปใช้เพิ่มเติมของฟีเจอร์ AI ในแพลตฟอร์ม Rallyware

ราคารายการสินค้า Rallyware

ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Rallyware

  • G2: 4. 8/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

9. คลาวด์ อคาเดมี

การมอบหมายการสอบหลายครั้งให้กับทีมใน Cloud Academy
ผ่านทางCloud Academy

Cloud Academy ให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการทักษะเพื่อสร้างทักษะการคำนวณบนระบบคลาวด์ที่แข็งแกร่ง ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจการมีส่วนร่วมและความคืบหน้าของแต่ละการเรียนรู้ได้ดีขึ้นเพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Cloud Academy

  • ห้องสมุดหลักสูตรมีโปรแกรมฝึกอบรมสำหรับแพลตฟอร์มคลาวด์หลัก ๆ รวมถึง AWS, Azure, Google Cloud Platform และอื่น ๆ
  • ห้องปฏิบัติการแบบปฏิบัติจริงช่วยให้ผู้ใช้สามารถฝึกฝนและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรในสภาพแวดล้อมจริง
  • การประเมินทักษะสำหรับผู้ใช้เพื่อระบุจุดแข็งและพื้นที่ที่ต้องการการพัฒนา
  • รายงานและวิเคราะห์อย่างละเอียดพร้อมข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะและความมีส่วนร่วมของพนักงาน

ข้อจำกัดของ Cloud Academy

  • บทวิจารณ์กล่าวถึงความจำเป็นในการอัปเดตหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของแพลตฟอร์มคลาวด์ยอดนิยม (Cloud Academy ได้กล่าวว่าพวกเขากำลังดำเนินการในเรื่องนี้อยู่)
  • ผู้ใช้บางรายระบุว่า การเข้าถึงแบบออฟไลน์และบนมือถือที่จำกัดส่งผลให้สมาชิกในทีมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ลดลง

Cloud Academy ราคา

  • บุคคล: $39/เดือน
  • ทีมขนาดเล็ก: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Cloud Academy

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

10. การวิ่ง

การจัดการและติดตามความสามารถและปริมาณงานของสมาชิกทีมใน Runn
ผ่านทางRunn

Runn เป็นแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบนคลาวด์ที่มีเครื่องมือติดตามเวลาและการคาดการณ์ในตัว ใช้เพื่อวางแผนโครงการ จัดตารางทรัพยากร ปรับปรุงการทำงานของทีม ระบุช่องว่างทักษะ และมองเห็นภาพรวมของพนักงานของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Runn

  • การออกแบบที่ใช้งานง่ายทำให้สมาชิกในทีมสามารถนำทางและใช้เครื่องมือได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิค
  • เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถปรับแพลตฟอร์ม Runn ให้เข้ากับองค์กรและสมาชิกในทีมของคุณ
  • ระบบการจัดการทรัพยากรช่วยให้คุณสามารถจัดการและติดตามปริมาณงานของทีมคุณ และใช้ทรัพยากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและความคืบหน้าของโครงการเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน

ข้อจำกัดในการวิ่ง

  • รีวิวจากผู้ใช้บางท่านแสดงความต้องการฟีเจอร์ API เพิ่มเติม
  • ผู้รีวิวบางท่านกล่าวว่าการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงนั้นยากหรือจำเป็นต้องใช้วิธีแก้ไข

Runn ราคา

  • ฟรี
  • ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Runn

  • G2: 4. 5/5 (1+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

เพิ่มประสิทธิภาพทีมของคุณด้วยเครื่องมือจัดการทักษะ

ในโลกที่ทักษะคือสกุลเงิน การใช้เครื่องมือจัดการทักษะที่เหมาะสมสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง

การนำซอฟต์แวร์การจัดการทักษะมาใช้ช่วยให้กระบวนการทำงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกในทีมให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ✨?

พร้อมที่จะเพิ่มพลังให้กับการจัดการทักษะของคุณแล้วหรือยัง? สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน—สมัครใช้ ClickUp วันนี้!