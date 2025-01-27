10 ซอฟต์แวร์การจัดการทักษะที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

จากประสบการณ์หลายปีในการบริหารทีมที่ประสบความสำเร็จ ผมได้เข้าใจว่าซอฟต์แวร์การจัดการทักษะเปรียบเสมือน GPS ที่นำทางคุณไปสู่บุคลากรที่เหมาะสม ผ่านการลองผิดลองถูก ผมพบว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวช่วยให้ทีมสามารถระบุ ประเมิน พัฒนา และติดตามทักษะของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสรุป มันคือสิ่งที่ช่วยให้ผู้จัดการอย่างเราๆ มีสติ และทำให้ทีม HR ของเรามีรอยยิ้มอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา หรืออะไรก็ตาม เราทุกคนล้วนต้องการแพลตฟอร์มการจัดการทักษะที่มั่นคงไว้คอยสนับสนุน
ดังนั้น มาทำสิ่งที่ดีให้กับตัวเองและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นเถอะ ร่วมกันสำรวจรายการซอฟต์แวร์จัดการทักษะที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกที่สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง
มาเริ่มกันเลย!
คุณควรค้นหาอะไรใน ซอฟต์แวร์การจัดการทักษะ?
คุณต้องการซอฟต์แวร์ HRที่เหมาะสมหากคุณต้องการพัฒนาทักษะของพนักงาน, เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ, และรวบรวมความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับกำลังคนของคุณ. หากคุณทราบว่าคุณกำลังมองหาอะไรอยู่ คุณสามารถข้ามส่วนนี้ไปได้.
หากไม่เช่นนั้น นี่คือสิ่งจำเป็นบางประการที่คุณควรจำไว้:
- ปัญญาประดิษฐ์: มองหาซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมือ AI สำหรับงานทรัพยากรบุคคล; AI สามารถทำสิ่งต่างๆ เช่น สรุปข้อมูลทักษะและปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
- ระบบอัตโนมัติ: ค้นหาแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณจัดการเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ได้โดยอัตโนมัติ
- เครื่องมือที่ครอบคลุม: อย่าหยุดแค่เครื่องมือจัดการทักษะ—มองหาแพลตฟอร์มที่มีเครื่องมือและเทมเพลตเพิ่มเติมสำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับพนักงาน ความรู้ และการจัดการโครงการ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย:เลือกซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมที่ซับซ้อน
คุณเข้าใจแล้ว โดยพื้นฐานแล้ว คุณต้องการซอฟต์แวร์การจัดการทักษะที่มีฟังก์ชันการทำงานเพื่อทำให้ทุกแง่มุมของงานของคุณง่ายขึ้น
10 ซอฟต์แวร์การจัดการทักษะที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024
คุณมาที่นี่เพื่อค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการทักษะที่ดีที่สุด และฉันได้ทำส่วนที่ยากแล้วด้วยการค้นหาตลาดเพื่อคัดสรรตัวเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก
ดูรายชื่อที่เราคัดสรรไว้เพื่อให้คุณพบสิ่งที่ต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว
1. ClickUp
ClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคลช่วยทำให้ทุกอย่างตั้งแต่การสรรหาบุคลากรไปจนถึงการปฐมนิเทศและอื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ???
ปรับปรุงและทำให้การพัฒนาและการจัดการพนักงานง่ายขึ้นด้วยแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรของเรา
ClickUp ทำให้ง่ายต่อการ:
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วม และการพัฒนาของพนักงานแต่ละคน
- สร้างมุมมองที่ปรับแต่งได้เพื่อให้สอดคล้องกับสมาชิกในทีมของคุณ
- จัดเก็บการสื่อสารที่เป็นความลับและข้อมูลพนักงานอย่างปลอดภัย
- จัดระเบียบผู้สมัคร ใบสมัคร และการประชาสัมพันธ์
- ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลต สถานะที่กำหนดเอง และระบบอัตโนมัติ
- สร้างรายงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการมองเห็นภาพรวมจากบนลงล่างของระบบการจัดการทักษะของคุณ
ใช้เทมเพลต ClickUp เพื่อประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ทักษะและดูทักษะและใบรับรองของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่นใช้เทมเพลตการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะของ ClickUpเพื่อทำการประเมินทักษะและระบุทักษะสำคัญที่สมาชิกในทีมของคุณขาด จากนั้นคุณจะได้รับคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในการแก้ไขช่องว่างทักษะ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และทุกสิ่งที่ธุรกิจของคุณต้องการเพื่อความเป็นเลิศ
ต้องการแอปติดตามเป้าหมายหรือไม่?ClickUp Goalsช่วยเสริมความสำเร็จของคุณด้วยเป้าหมายที่วัดผลได้ การติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ และกำหนดเวลาที่ชัดเจน ใช้เพื่อติดตามเป้าหมายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทักษะสำหรับทีมและพนักงานของคุณ
ClickUp ยังมีซอฟต์แวร์ติดตามการทำงานของพนักงานที่แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสิ่งที่สมาชิกในทีมของคุณกำลังทำอยู่
และอย่าลืมClickUp AIและClickUp Automations! เครื่องมือทั้งสองนี้รวมกันเพื่อประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานประจำวันและใช้ประโยชน์จากพลังอันมหาศาลของปัญญาประดิษฐ์ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
ด้วยเครื่องมือ, แม่แบบ, และการเชื่อมต่อหลายพันรายการ,ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีของClickUp อยู่เพียงคลิกเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ห้องสมุดที่มีเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ (เช่นเทมเพลตแผนพัฒนา เทมเพลตกระบวนการทำงาน เทมเพลตเมทริกซ์ทักษะ ฯลฯ)
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 ครั้งกับแพลตฟอร์มและเครื่องมือที่ได้รับความนิยม รวมถึง Microsoft Excel, Asana, Slack, HubSpot และอื่น ๆ
- คุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมเกี่ยวกับความคืบหน้าของพวกเขาง่ายขึ้น ซึ่งช่วยปรับปรุงทักษะที่สำคัญ
- เครื่องมือการจัดการโครงการและการจัดลำดับความสำคัญช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับการเรียนรู้ การเพิ่มทักษะ และอื่น ๆ
- แม่แบบเมทริกซ์ทักษะทางเทคนิคของ ClickUpมีคุณสมบัติสำหรับการประเมินความสามารถ การพัฒนาทักษะ การติดตามระดับทักษะ และการพัฒนาอาชีพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และทำความคุ้นเคยกับฟีเจอร์มากมายของ ClickUp (ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยวิดีโอสอนและคำถามที่พบบ่อยอย่างละเอียด)
- ClickUp AI ไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้แผนฟรี
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. พื้นฐานทักษะ
Skills Base เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ที่มอบศูนย์กลางการจัดหมวดหมู่ทักษะที่โปร่งใสและเข้าถึงได้ ใช้แพลตฟอร์มการจัดการทักษะนี้เพื่อประเมิน, แสดงภาพ, และดำเนินการกับข้อมูลทักษะเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะใหม่, การจัดการบุคลากร, การวางแผนกำลังคน, และอื่น ๆ
ฐานทักษะคุณสมบัติเด่น
- เน้นจุดอ่อนด้านทักษะของทีมคุณเพื่อปรับปรุงการรักษาพนักงาน การสรรหา และการเติบโตขององค์กร
- การติดตามทักษะแบบองค์รวมช่วยระบุจุดที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ทักษะที่เหมาะสมในสถานที่ทำงานของคุณ
- เมทริกซ์ทักษะบนระบบคลาวด์ให้ข้อมูลเรียลไทม์สำหรับการจัดการประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
- ห้องสมุดฐานทักษะนำเสนอคอลเลกชันทักษะที่คัดสรรมาอย่างดีตามบทบาทในองค์กรภายในบริษัทของคุณ
ข้อจำกัดของฐานทักษะ
- ผู้ใช้ได้แสดงความคิดเห็นถึงความจำเป็นในการปรับปรุงคุณสมบัติของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้ดีขึ้นเพื่อประหยัดเวลาและปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากร
- ตามบทวิจารณ์บางฉบับ เครื่องมือทางการบริหารบางครั้งมีความซับซ้อนและเข้าใจยาก
ฐานทักษะ การกำหนดราคา
- ฟรี
- ทีม: $99/เดือน ชำระล่วงหน้าเป็นรายปี
- องค์กร: $149/เดือน ชำระล่วงหน้าเป็นรายปี
- สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา
Skills Baseคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 0/5 (0 รีวิว)
3. SkillNet
SkillNet เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการทักษะที่เปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยทักษะ แพลตฟอร์มนี้ได้ปฏิวัติเครื่องมือการประเมินและการพัฒนาพนักงานรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ทำให้ง่ายต่อการประเมิน สร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคลของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ SkillNet
- กรอบการพัฒนาทักษะและการฝึกอบรมใหม่แบบเฉพาะบุคคลช่วยประหยัดเวลาในการสร้างโครงการเพื่อปรับปรุงทักษะของพนักงาน
- ฐานข้อมูลการจัดการการรับรองมาตรฐานบนระบบคลาวด์ที่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อติดตามการรับรองมาตรฐานภายนอกและเอกสารรับรองสำหรับทุกตำแหน่งงาน
- ฐานข้อมูลทักษะและสเปรดชีตติดตาม, สังเกต, และวัดทักษะของพนักงานตามข้อมูลที่ประเมินตนเองและประเมินโดยผู้จัดการ
- เน้นทักษะที่จำเป็นสำหรับบริษัทด้านการดูแลสุขภาพ การผลิต และเทคโนโลยี
ข้อจำกัดของ SkillNet
- ผู้ใช้กล่าวถึงบั๊กและปัญหาการล่มเป็นครั้งคราว
- ตามบทวิจารณ์บางฉบับ สมาชิกในทีมกล่าวว่าแพลตฟอร์มอาจได้รับประโยชน์จากการออกแบบที่ใช้งานง่ายมากขึ้น
SkillNet ราคา
ติดต่อเพื่อขอราคา
SkillNetคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (10+ รีวิว)
4. อวิลาร์
Avilar ให้บริการแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการสมรรถนะบนระบบคลาวด์: ระบบการจัดการการเรียนรู้ WebMentor LMS. ใช้เพื่อกำหนดบทบาทงาน, สร้างกรอบสมรรถนะ, ฝึกอบรมสมาชิกทีม, และเข้าใจทักษะปัจจุบันของบุคลากรในองค์กรของคุณ. ?
คุณสมบัติเด่นของ Avilar
- ซอฟต์แวร์การจัดการทักษะและการมีส่วนร่วมของพนักงานช่วยให้องค์กรสามารถปิดช่องว่างทักษะและกำหนดเส้นทางอาชีพสำหรับสมาชิกในทีมแต่ละคน
- ข้อมูลที่ละเอียดช่วยให้การปรับปรุงการเรียนรู้และการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือการวางแผนกำลังคนและการสืบทอดตำแหน่งเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและการหาผู้แทนล่วงหน้า
- การร่วมมือกับผู้ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมชั้นนำช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการจัดการการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Avilar
- หลักสูตรฝึกอบรมทักษะต้องซื้อแยกแต่ละหลักสูตร (ราคาต่อหลักสูตรแตกต่างกัน แต่หลายหลักสูตรมีราคาต่ำกว่า 10 ดอลลาร์)
- การขาดความคิดเห็นจากลูกค้าบนแพลตฟอร์มรีวิวที่ได้รับความนิยมทำให้ยากที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์เฉลี่ยของผู้ใช้
Avilar ราคา
ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Avilar
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. Pluralsight
Pluralsight เป็นเครื่องมือจัดการทักษะแรงงานที่มอบให้แก่องค์กรและทีมเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์และคอร์สออนไลน์ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดเพื่อกระตุ้นการพัฒนาทักษะ ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อประเมินทักษะที่จำเป็นและทักษะที่ไม่จำเป็นของทีมคุณ ทำการปรับปรุง และปิดช่องว่างของทักษะ
คุณสมบัติเด่นของ Pluralsight
- โปรแกรมการเรียนรู้ที่ปรับแต่งได้และเส้นทางการเรียนรู้ที่ออกแบบเฉพาะ สนับสนุนเป้าหมายเฉพาะขององค์กร เพื่อมอบหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับสมาชิกในทีมทุกคน
- หลักสูตรที่มุ่งเน้นทักษะในด้านไอทีและเทคโนโลยีเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเติมเต็มช่องว่างทักษะเฉพาะทาง
- แผนที่การพัฒนาทักษะสร้างเส้นทางการเรียนรู้แบบหนึ่งขนาดที่เหมาะกับหลายกลุ่ม เพื่อให้ทีมเข้าใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหนและจะไปต่อที่ไหน
- ประสบการณ์การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติใช้โครงการ ห้องปฏิบัติการ และพื้นที่ทดลองเพื่อเสริมสร้างทักษะใหม่และเพิ่มความมั่นใจในหมู่สมาชิกทีมของคุณ
ข้อจำกัดของ Pluralsight
- ผู้ใช้บางรายแสดงความต้องการให้มีการผสานรวมกับระบบการจัดการการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ
- รีวิวจากผู้ใช้บางรายกล่าวถึงการขาดการแจ้งเตือนทางอีเมลที่สร้างแรงจูงใจเพื่อให้สมาชิกในทีมติดตามเป้าหมายของหลักสูตร
ราคาของ Pluralsight
- เริ่มต้น: $33. 25/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $48. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Pluralsight
- G2: 4/6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
6. intelliHR
intelliHRคือซอฟต์แวร์บริหารจัดการบุคลากรที่มีเครื่องมือบริหารทักษะเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม การรักษาบุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร ใช้เพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีขึ้นสำหรับองค์กร ทีม และบุคลากรของคุณ พร้อมทั้งเติมเต็มช่องว่างด้านทักษะและพัฒนากระบวนการพัฒนาบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ intelliHR
- ระบบบริการตนเองสำหรับพนักงานช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัว การประเมินผลการปฏิบัติงาน บันทึกการฝึกอบรม และอื่น ๆ ได้ด้วยตนเอง
- การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้จัดการสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคนและการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน
- ระบบการจัดการประสิทธิภาพรวมถึงการตั้งเป้าหมาย การให้ข้อเสนอแนะ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ประสบการณ์การเริ่มต้นและการออกจากงานช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
ข้อจำกัดของ intelliHR
- ผู้ใช้บางรายได้แสดงความต้องการวิดีโอสอนที่ละเอียดมากขึ้นเพื่อลดระยะเวลาการเรียนรู้
- ตามบทวิจารณ์ บางทีมอาจได้รับประโยชน์จากการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกเพิ่มเติม
intelliHR ราคา
ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว intelliHR
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. พื้นที่เติบโต
Growthspace เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้บนคลาวด์ที่นำเสนอเครื่องมือการจัดการทักษะหลากหลายประเภทสำหรับบุคคลและองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพ ใช้ประโยชน์จากหลักสูตรและโปรแกรมการโค้ชที่มีปฏิสัมพันธ์ น่าสนใจ และใช้งานได้จริงมากมาย ซึ่งนำโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
คุณสมบัติเด่นของ Growthspace
- การฝึกสอนแบบส่วนตัวโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล
- เครื่องมือการเรียนรู้แบบโต้ตอบ เช่น แบบทดสอบและการจำลองสถานการณ์ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- เนื้อหาคุณภาพสูงและข้อมูลที่ทันสมัยจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำและผู้นำทางความคิดรับประกันคุณภาพของโครงการพัฒนาทักษะ
- แนวทางที่ปฏิบัติได้จริงและนำไปใช้ได้ มอบข้อมูลเชิงลึกและทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตการทำงาน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำไปปรับใช้กับเส้นทางอาชีพของตนเองได้
ข้อจำกัดของพื้นที่เติบโต
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มการจัดตารางการประชุมไม่ใช้งานง่ายเท่าที่ควรจะเป็น
- บทวิจารณ์จากบางทีมได้แสดงความต้องการให้มีแดชบอร์ดผู้ใช้ที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้
Growthspace ราคา
ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาสำหรับการพัฒนาพนักงานที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
คะแนนและรีวิวของ Growthspace
- G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. Rallyware
Rallyware เป็นแพลตฟอร์มเสริมประสิทธิภาพการทำงานที่ให้คำแนะนำสำหรับทีมของคุณ ใช้เพื่อระบุกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมทางธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละบุคคลในเวลาที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของเครื่องมือการจัดการทักษะของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Rallyware
- แผนการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลจะมุ่งเน้นไปที่ความต้องการ, วัตถุประสงค์, และรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใช้แต่ละคนเพื่อแนะนำทักษะและเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับพวกเขา
- องค์ประกอบของเกม เช่น เหรียญตราและกระดานผู้นำ ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจของพนักงาน
- แอปนี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์มือถือเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้จากทุกที่ทุกเวลา
- การวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคน ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกอบรมได้ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Rallyware
- รีวิวจากผู้ใช้บางรายรายงานว่าการตั้งค่าภาษาอาจไม่เชื่อถือได้เสมอไป บางครั้งอาจแสดงย่อหน้าเป็นภาษาอังกฤษแทนภาษาที่เลือกไว้
- บางทีมได้แสดงความประสงค์ที่จะเห็นการนำไปใช้เพิ่มเติมของฟีเจอร์ AI ในแพลตฟอร์ม Rallyware
ราคารายการสินค้า Rallyware
ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Rallyware
- G2: 4. 8/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
9. คลาวด์ อคาเดมี
Cloud Academy ให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการทักษะเพื่อสร้างทักษะการคำนวณบนระบบคลาวด์ที่แข็งแกร่ง ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจการมีส่วนร่วมและความคืบหน้าของแต่ละการเรียนรู้ได้ดีขึ้นเพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Cloud Academy
- ห้องสมุดหลักสูตรมีโปรแกรมฝึกอบรมสำหรับแพลตฟอร์มคลาวด์หลัก ๆ รวมถึง AWS, Azure, Google Cloud Platform และอื่น ๆ
- ห้องปฏิบัติการแบบปฏิบัติจริงช่วยให้ผู้ใช้สามารถฝึกฝนและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรในสภาพแวดล้อมจริง
- การประเมินทักษะสำหรับผู้ใช้เพื่อระบุจุดแข็งและพื้นที่ที่ต้องการการพัฒนา
- รายงานและวิเคราะห์อย่างละเอียดพร้อมข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะและความมีส่วนร่วมของพนักงาน
ข้อจำกัดของ Cloud Academy
- บทวิจารณ์กล่าวถึงความจำเป็นในการอัปเดตหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของแพลตฟอร์มคลาวด์ยอดนิยม (Cloud Academy ได้กล่าวว่าพวกเขากำลังดำเนินการในเรื่องนี้อยู่)
- ผู้ใช้บางรายระบุว่า การเข้าถึงแบบออฟไลน์และบนมือถือที่จำกัดส่งผลให้สมาชิกในทีมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ลดลง
Cloud Academy ราคา
- บุคคล: $39/เดือน
- ทีมขนาดเล็ก: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Cloud Academy
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
10. การวิ่ง
Runn เป็นแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบนคลาวด์ที่มีเครื่องมือติดตามเวลาและการคาดการณ์ในตัว ใช้เพื่อวางแผนโครงการ จัดตารางทรัพยากร ปรับปรุงการทำงานของทีม ระบุช่องว่างทักษะ และมองเห็นภาพรวมของพนักงานของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Runn
- การออกแบบที่ใช้งานง่ายทำให้สมาชิกในทีมสามารถนำทางและใช้เครื่องมือได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิค
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถปรับแพลตฟอร์ม Runn ให้เข้ากับองค์กรและสมาชิกในทีมของคุณ
- ระบบการจัดการทรัพยากรช่วยให้คุณสามารถจัดการและติดตามปริมาณงานของทีมคุณ และใช้ทรัพยากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและความคืบหน้าของโครงการเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
ข้อจำกัดในการวิ่ง
- รีวิวจากผู้ใช้บางท่านแสดงความต้องการฟีเจอร์ API เพิ่มเติม
- ผู้รีวิวบางท่านกล่าวว่าการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงนั้นยากหรือจำเป็นต้องใช้วิธีแก้ไข
Runn ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Runn
- G2: 4. 5/5 (1+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพทีมของคุณด้วยเครื่องมือจัดการทักษะ
ในโลกที่ทักษะคือสกุลเงิน การใช้เครื่องมือจัดการทักษะที่เหมาะสมสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง
การนำซอฟต์แวร์การจัดการทักษะมาใช้ช่วยให้กระบวนการทำงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกในทีมให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ✨?
พร้อมที่จะเพิ่มพลังให้กับการจัดการทักษะของคุณแล้วหรือยัง? สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน—สมัครใช้ ClickUp วันนี้!