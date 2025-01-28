บล็อก ClickUp

15 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการจัดการความรู้ที่ดีที่สุดในปี 2025

28 มกราคม 2568

ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ที่ข้อมูลคือสิ่งสำคัญที่สุด การจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพก็เปรียบเสมือนการควบคุมสัตว์ป่าที่ดุร้าย นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์และเครื่องมือจัดการความรู้เข้ามามีบทบาท ทำหน้าที่เป็นไกด์นำทางที่เชื่อถือได้ของคุณในการสำรวจป่าความรู้ที่ยังไม่ถูกค้นพบ และกลับมาเป็นผู้ชนะ

ลองนึกภาพว่ามีศูนย์กลางอันทรงพลังอยู่ในการควบคุมของคุณ ที่ซึ่งการจับภาพ จัดระเบียบ และแบ่งปันความรู้เป็นไปได้อย่างง่ายดายดั่งเสียงคำรามของสิงโต ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเอกสารกองโตหรือหลงทางในเขาวงกตของอีเมลอีกต่อไป

ในบทความที่ครอบคลุมนี้ เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งโซลูชันและเครื่องมือการจัดการความรู้ เราจะสำรวจบทบาทที่ขาดไม่ได้ของโซลูชันเหล่านี้สำหรับธุรกิจทุกขนาด เปิดเผยประโยชน์ที่ได้รับ และแนะนำคุณในการเดินทางที่น่าตื่นเต้นเพื่อเลือกโซลูชันที่สมบูรณ์แบบซึ่งเหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ

ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้คืออะไร?

ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อจับข้อมูล จัดระเบียบ จัดเก็บ และอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู้และข้อมูลภายในองค์กร ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ความรู้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เอกสาร ไฟล์ ฐานข้อมูล และความเชี่ยวชาญ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการความรู้?

เมื่อค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ที่สมบูรณ์แบบ จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าปัจจัยต่อไปนี้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรของคุณ:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ทีมของคุณควรสามารถนำโซลูชันการจัดการความรู้ไปใช้ได้อย่างง่ายดาย
  • คลังความรู้แบบรวมศูนย์:ซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่เหมาะสมช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความรู้ทั้งหมดขององค์กรไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงและค้นหา ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ไฟล์ หรือแม้แต่การสนทนา การมีศูนย์กลางข้อมูลที่รวมทุกอย่างไว้ช่วยให้ทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
  • ความสามารถในการค้นหาที่แข็งแกร่ง: มองหาระบบการจัดการความรู้ที่มีฟังก์ชันการค้นหาที่มีประสิทธิภาพ คุณสมบัตินี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะได้อย่างรวดเร็วจัดการเวลาและเพิ่มผลผลิต
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เลือกซอฟต์แวร์ที่ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีม คุณสมบัติเช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์, การแสดงความคิดเห็น, และการควบคุมเวอร์ชัน ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันบนฐานความรู้ภายในของคุณ และเพิ่มการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรของคุณ
  • การผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่: ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ของคุณควรเสริมระบบที่มีอยู่ เช่นเครื่องมือการจัดการโครงการ, โซลูชันการจัดการ, และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่มีความสามารถในการผสานรวมที่แข็งแกร่งจะช่วยให้การจัดการกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นและหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อน

15 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการจัดการความรู้ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังของบริษัทและทีมที่ประสบความสำเร็จ โดยใช้ประโยชน์จากความฉลาดร่วมและส่งเสริมการร่วมมืออย่างราบรื่น

เราได้คัดเลือก 15 ระบบการจัดการความรู้ที่ดีที่สุดเพื่อใช้ในปี 2024 อย่างรอบคอบ เพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ แต่ละตัวเลือกสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บ แบ่งปัน และใช้ข้อมูลของคุณ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณในที่สุด

1.ClickUp

ClickUp Docs, มุมมองแชท, มุมมองรายการ, และหน้าแรก
ร่วมมือกันในไอเดียและสร้างเอกสารหรือวิกิที่น่าทึ่งด้วยหน้าซ้อนและตัวเลือกการจัดรูปแบบที่กำหนดเองสำหรับแผนงาน ฐานความรู้ และอื่นๆ

ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ก้าวข้ามการจัดการโครงการและเอกสารแบบดั้งเดิม ด้วยระบบจัดการความรู้ที่แข็งแกร่งและคุณสมบัติหลักของ ClickUp ทีมงานทุกขนาดสามารถสร้างวิกิที่สวยงามพร้อมด้วยบุคลิกภาพของผู้ซื้อ กระบวนการทางธุรกิจคู่มือพนักงานและเอกสารความรู้ที่จำเป็นอื่น ๆ ในClickUp Docs

เชื่อมต่อพนักงานของคุณเข้ากับความรู้ที่สำคัญขององค์กรได้อย่างราบรื่นและให้การเข้าถึงที่ง่ายดายด้วยคุณสมบัติสำคัญ เช่น ฟังก์ชันการค้นหาแบบสากล, หน้าเว็บแบบซ้อน, และความสามารถในการจัดการงานเพื่อมอบหมายหรือติดแท็กผู้อื่นให้เข้าไปในเอกสารเฉพาะ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • คลิกอัพ เบรน เพื่อสร้างฐานความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • การผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Jira, Zapier, Slack และ Google Drive
  • คุณสมบัติการจัดการเอกสารเชื่อมโยงเอกสารและงานเข้าด้วยกันเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงความรู้ของบริษัทได้ในที่เดียว
  • เพิ่มวิดเจ็ตเพื่ออัปเดตเวิร์กโฟลว์ เปลี่ยนสถานะโครงการ และมอบหมายงาน
  • แก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกับทีมของคุณ ติดแท็กบุคคลด้วยความคิดเห็น มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานที่คุณสามารถติดตามไอเดียและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
  • ชมภาพรวมงานของคุณจากมุมสูงด้วยแดชบอร์ดการจัดการโครงการ
  • จัดหมวดหมู่เอกสารเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายและค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง
  • ทีมภายในสามารถเพิ่มทรัพยากรที่มีคุณค่าให้กับวิกิของบริษัทได้อย่างง่ายดาย เพื่อร่วมกันสร้างฐานความรู้ภายในองค์กรผ่านเครื่องมือเดียว
  • เลือกจากคลังแม่แบบที่หลากหลาย (อย่าลืมดูแม่แบบฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลและแม่แบบคู่มือพนักงานของเรา!)

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลายอย่างมากมาย ClickUp อาจมีความซับซ้อนในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
  • บางมุมมองยังไม่สามารถใช้งานบนมือถือได้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา ?หากคุณต้องการชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรเพื่อจัดการกับปริมาณงานและกระบวนการขององค์กรของคุณ เราต้องการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จ! กรุณาติดต่อ ฝ่ายขายเมื่อคุณพร้อม.

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,670+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,640 รายการ)

2. Zendesk

ตัวอย่างรายการอัจฉริยะของ Zendesk Sell
ผ่านทางZendesk

Zendesk ไม่ใช่เครื่องมือจัดการความรู้แบบสแตนด์อโลน แต่เป็นชุดเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าครบวงจร ด้วย Zendesk คุณสามารถสร้างฐานความรู้แบบศูนย์กลางเพื่อจัดเก็บ จัดระเบียบ และแบ่งปันข้อมูลที่มีคุณค่ากับทั้งลูกค้าและทีมงานภายใน เพื่อปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

ระบบจัดการความรู้และความสามารถของ Zendesk มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมสนับสนุนของคุณ มันช่วยให้พวกเขาสามารถให้คำตอบได้ทันที ลดการสอบถามซ้ำจากลูกค้า และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวมด้วยการเข้าถึงบทความช่วยเหลือหรือฐานความรู้ของศูนย์บริการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk

  • สร้างฐานความรู้ภายในที่ประกอบด้วยบทความ คำถามที่พบบ่อย และแหล่งข้อมูลบริการตนเองในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
  • คุณสมบัติหลักประกอบด้วยคุณสมบัติการค้นหาที่ทรงพลังโดยใช้คำค้นหาและตัวกรอง และระบบการจัดการเนื้อหาสำหรับเอกสารของบริษัท
  • ติดตามการแก้ไข, ย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า, และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในฐานความรู้ของบริษัท
  • การผสานรวมกับชุดเครื่องมือของ Zendesk รวมถึงแชทสดและระบบช่วยเหลือ

ข้อจำกัดของ Zendesk

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการออกแบบและเลย์เอาต์
  • การจัดการและจัดระเบียบเนื้อหาใน Zendesk จะมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อฐานความรู้ขยายใหญ่ขึ้น
  • Zendesk ไม่มีโซลูชันการจัดการความรู้แบบสแตนด์อโลน

ราคาของ Zendesk

  • แผนพื้นฐาน ทีมสนับสนุน: $19 ต่อผู้แทน/เดือน มืออาชีพสนับสนุน: $49 ต่อผู้แทน/เดือน องค์กรสนับสนุน: $99 ต่อผู้แทน/เดือน
คะแนนและรีวิว Zendesk

  • G2: 4. 3/5 (5,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)

3. Document360

ตัวอย่างภาพ document360
ผ่านทางDocument360

Document360 เป็นระบบจัดการความรู้ที่โดดเด่นด้านการสร้างและจัดการเนื้อหา พร้อมเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างและจัดระเบียบบทความ คำถามที่พบบ่อย และเอกสารโครงการ

Document360 เหมาะสำหรับธุรกิจหลากหลายประเภท รวมถึงสตาร์ทอัพ องค์กรขนาดใหญ่ และองค์กรที่กำลังเติบโต เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์ความต้องการของทีมสนับสนุนลูกค้า ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และธุรกิจที่ต้องจัดการกับข้อมูลและปริมาณข้อมูลจำนวนมาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Document360

  • ฟังก์ชันการค้นหาที่โดดเด่นผ่านตัวกรองการค้นหาขั้นสูง การค้นหาด้วยคำสำคัญ และการแนะนำโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เอง
  • คุณสมบัติการร่วมมือที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในการสร้างและปรับปรุงบทความฐานความรู้

ข้อจำกัดของ Document360

ราคาของ Document360

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: 149 ดอลลาร์ต่อโครงการ/เรียกเก็บรายเดือนแบบรายปี
  • มืออาชีพ: $299 ต่อโครงการ/เรียกเก็บรายเดือนแบบรายปี
  • ธุรกิจ: $399 ต่อโครงการ/เรียกเก็บรายเดือนแบบรายปี
  • องค์กร: $599 ต่อโครงการ/เรียกเก็บรายเดือนแบบรายปี

บันทึกคะแนนและรีวิว 360

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 330+)
  • Capterra: 4. 7/5 (160+ รีวิว)

4. กูรู

ผ่านทางกูรู
ผ่านทางกูรู

กูรู เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความรู้ที่มีพลวัต ออกแบบมาเพื่อปฏิวัติการแบ่งปันและการรวบรวมความรู้ ในความเป็นจริง เครื่องมือฐานความรู้ของกูรูเป็นประโยชน์ต่อทีมบริการลูกค้า ทีมขาย และผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนที่กำลังมองหาโซลูชันการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ในขณะที่ให้ทีมเข้าถึงความรู้ที่มีค่าในองค์กร เครื่องมือนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงเวลาตอบสนอง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้คุณมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติเด่นของ Guru

  • เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นบัตรขนาดพอดีคำที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสามารถค้นหาและเข้าถึงได้ง่าย
  • ความสามารถในการซิงค์แบบเรียลไทม์ที่ผสานรวมกับกระบวนการทำงานและแพลตฟอร์มที่คุณมีอยู่แล้ว
  • คำแนะนำและการแจ้งเตือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยคุณรักษาความรู้ให้ทันสมัยและเกี่ยวข้องอยู่เสมอ
  • คุณสมบัติหลัก เช่น การแสดงความคิดเห็นในบริบทและพื้นที่สำหรับทีม ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกัน

ข้อจำกัดของกูรู

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการนำแพลตฟอร์มของ Guru มาใช้และเชี่ยวชาญนั้นต้องอาศัยการเรียนรู้ที่ค่อนข้างยาก
  • ตัวเลือกการปรับแต่งของกูรู โดยเฉพาะในแง่ของการสร้างแบรนด์ด้วยภาพลักษณ์และการจัดวาง อาจมีข้อจำกัด
  • ผู้ใช้ได้สังเกตว่าฟังก์ชันการค้นหาสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้เพื่อให้มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในบทความฐานความรู้

การตั้งราคาแบบกูรู

  • ฟรี: $0 (สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 5 คน)
  • ผู้สร้าง: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

การจัดอันดับและรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ

  • G2: 4. 7/5 (1,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

5. การบรรจบกัน

เครื่องมือ DevOps: ภาพหน้าจอของหน้าตัวอย่าง Confluence เกี่ยวกับการปีนเขา
ผ่านทางConfluence

Confluence ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดซอฟต์แวร์ SaaS จาก Atlassian เป็นซอฟต์แวร์วิกิที่แข็งแกร่งที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างราบรื่นเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

เหมาะสำหรับธุรกิจหลากหลายประเภท Confluence มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมข้ามสายงาน ผู้จัดการโครงการ และแผนกที่ต้องใช้ความรู้อย่างเข้มข้น ช่วยส่งเสริมการแบ่งปันความรู้อย่างไร้รอยต่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กรของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Confluence

  • สร้าง แก้ไข และจัดระเบียบเนื้อหาแบบเรียลไทม์ข้ามทีมและบุคคล
  • พื้นที่ที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับโครงการ แผนก หรือขอบเขตความรู้เฉพาะทางได้
  • ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง
  • ความสามารถในการปรับแต่งเค้าโครง, แม่แบบ, และธีมได้อย่างยืดหยุ่น

ข้อจำกัดของการบรรจบกัน

  • อาจต้องใช้เวลาและความพยายามในการที่จะเชี่ยวชาญในการนำทางและใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของ Confluence อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผู้ใช้ได้กล่าวถึงว่าตัวเลือกการจัดรูปแบบของ Confluence โดยเฉพาะในแง่ของการจัดสไตล์เอกสารและการออกแบบ อาจมีจำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ประมวลผลคำที่เฉพาะทาง
  • แม้ว่า Confluence จะถูกออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณเนื้อหาจำนวนมาก แต่ผู้ใช้บางรายพบปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อทำงานกับฐานความรู้ขนาดใหญ่หรือหน้าที่มีความซับซ้อน

การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์

  • ฟรี: $0 (สูงสุด 10 ผู้ใช้)
  • มาตรฐาน: $5.75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 11 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์

  • G2: 4. 1/5 (3,600 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,900+ รีวิว)

เปรียบเทียบNotion และ Confluence!

6. Helpjuice

ตัวอย่างซอฟต์แวร์ฐานความรู้ HelpJuice
ผ่านทางHelpJuice

Helpjuice เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้ของตน รองรับทีมบริหารงานบริการลูกค้า แผนกทรัพยากรบุคคล และโครงการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร

ระบบการจัดการความรู้รองรับความต้องการขององค์กรที่ใช้หลายภาษา และมีคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์หลายประการเพื่อช่วยให้คุณติดตามโครงการของคุณได้

คุณสมบัติเด่นของ Helpjuice

  • ค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการใช้งานฐานความรู้ ประสิทธิภาพของบทความ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
  • ฟังก์ชันการค้นหาประกอบด้วยระบบค้นหาอัจฉริยะ ซึ่งเสนอคำแนะนำบทความที่เกี่ยวข้องขณะที่คุณพิมพ์คำค้นหาของคุณ
  • การคอมเมนต์แบบอินไลน์, ประวัติเวอร์ชัน, และกระบวนการอนุมัติเนื้อหาช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นภายในทีมของคุณ

ข้อจำกัดของ Helpjuice

  • ผู้ใช้บางท่านพบว่าการจัดการไฟล์มีเดียมีความซับซ้อน เนื่องจาก Helpjuice ไม่มีโฟลเดอร์เฉพาะสำหรับจัดเก็บไฟล์เหล่านี้
  • ผู้ตรวจสอบได้สังเกตว่าตัวเลือกเทมเพลตของ Helpjuice อาจค่อนข้างแข็งตัว ซึ่งอาจจำกัดความสามารถในการปรับแต่งรูปแบบและโครงสร้างของบทความและหน้าฐานความรู้

ราคาของ Helpjuice

  • เริ่มต้น: $120/เดือน (สูงสุด 4 ผู้ใช้)
  • ค่าใช้จ่ายรายเดือน: $200/เดือน (สูงสุด 16 ผู้ใช้)
  • พรีเมียมแบบจำกัด: $289/เดือน (สูงสุด 60 ผู้ใช้)
  • พรีเมียมไม่จำกัด: $499/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)

คะแนนและรีวิวของ Helpjuice

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

7. ความคิด

ตัวอย่างเอกสาร notion-docs
ผ่านทางNotion

Notion เป็นพื้นที่ทำงานอเนกประสงค์แบบครบวงจรที่ทีมสามารถสร้างและจัดระเบียบฐานความรู้ภายใน วิกิโครงการ และเอกสารการทำงานร่วมกันได้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน

ระบบการจัดการความรู้และเครื่องมือจัดการงานเหมาะสำหรับบุคคลและทีมหลากหลายประเภท รวมถึงผู้จัดการโครงการ ผู้สร้างเนื้อหา และทีมที่ทำงานระยะไกล มันทำหน้าที่เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดระเบียบและเข้าถึงข้อมูล การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • พื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ช่วยให้คุณออกแบบเลย์เอาต์ แม่แบบ และฐานข้อมูลของคุณเองให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานและความชอบเฉพาะของคุณ
  • ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, ทิ้งความคิดเห็น, และติดตามการเปลี่ยนแปลง
  • ฝังและผสานรวมสื่อหลากหลายประเภทได้อย่างง่ายดาย รวมถึงรูปภาพและวิดีโอ
  • ฟังก์ชันฐานข้อมูลของ Notion ช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่มีโครงสร้าง จัดระเบียบข้อมูล และสร้างมุมมองแบบไดนามิกภายในฐานความรู้ของคุณ

ข้อจำกัดของ Notion

  • เมื่อความซับซ้อนและปริมาณของข้อมูลเพิ่มขึ้น ผู้ใช้พบว่าประสิทธิภาพของ Notion อาจได้รับผลกระทบ
  • ผู้ใช้ได้สังเกตเห็นความท้าทายในการจัดการการควบคุมการเข้าถึงสำหรับส่วนเฉพาะหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนภายในฐานความรู้ เว้นแต่ว่าพวกเขาอยู่ในระดับองค์กร

ราคาของ Notion

  • ฟรี: $0
  • เพิ่มเติม: 8 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี หรือ 10 ดอลลาร์ต่อเดือน คิดค่าบริการรายเดือน
  • ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี หรือ 18 ดอลลาร์ ชำระรายเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอการสาธิต

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,600+ รีวิว)

8. บลูมไฟร์

ผ่านทางBloomfire

Bloomfire เป็นซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้ทีมสามารถรวบรวม จัดระเบียบ และแบ่งปันข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย Bloomfire ช่วยให้ทีมสามารถสร้างและจัดหมวดหมู่บทความ วิดีโอ และเนื้อหาประเภทอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก คุณสามารถใช้ความสามารถในการค้นหาที่ทรงพลังเพื่อค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bloomfire

  • คุณสมบัติการเรียนรู้ทางสังคมมอบวิธีใหม่ให้คุณในการมีส่วนร่วมกับทีมของคุณ, แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก, ถามคำถาม, ให้คำแนะนำ, และเรียนรู้จากกันและกัน
  • ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะได้อย่างรวดเร็วภายในฐานความรู้

ข้อจำกัดของ Bloomfire

  • ในขณะที่ Bloomfire สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มยอดนิยมได้ ผู้ใช้บางรายพบข้อจำกัดเมื่อทำการผสานกับระบบของบุคคลที่สามบางระบบ
  • ผู้ใช้ที่ต้องการระบบการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงหรือกระบวนการอนุมัติสำหรับสร้างและเผยแพร่เนื้อหาอาจพบว่าความสามารถของแพลตฟอร์มนี้ไม่เพียงพอ

ราคาของ Bloomfire

  • 25 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน ปรับตามปริมาณและรุ่น
  • ติดต่อเพื่อรับใบเสนอราคาเฉพาะบุคคล

คะแนนและรีวิวของ Bloomfire

  • G2: 4. 6/5 (470+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)

9. Zoho Desk

ตัวอย่างฐานความรู้ Zoho Desk
ผ่านทางZoho Desk

Zoho Desk เป็นหนึ่งในเครื่องมือบริการลูกค้าหลายประเภทที่สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์จัดการความรู้ได้เช่นกัน แม้ว่าจะเน้นไปที่การให้ฟังก์ชันศูนย์ช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนตัวแทนเป็นหลัก แต่ก็ยังมีความสามารถในการจัดการความรู้ขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะโซลูชันแบบบริการตนเอง

Zoho Desk ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างและจัดการฐานความรู้ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงทรัพยากรสำหรับคำถามและปัญหาทั่วไปได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Desk

  • ติดตามการแก้ไข, ดูประวัติการเปลี่ยนแปลง, และกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าหากจำเป็น
  • ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงฐานความรู้แบบบริการตนเอง ทำให้พวกเขาสามารถค้นหาคำตอบสำหรับคำถามและแก้ไขปัญหาทั่วไปได้ด้วยตนเอง
  • สมาชิกในทีมสามารถร่วมมือกันในการสร้าง ตรวจสอบ และปรับปรุงเนื้อหา

ข้อจำกัดของ Zoho Desk

  • ผู้ใช้บางรายได้แสดงความต้องการให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการปรับแต่งรูปลักษณ์, รูปแบบ, และการสร้างแบรนด์ของฐานความรู้
  • ผู้ใช้รายงานว่าพบปัญหาในการผสานรวมโมดูลการจัดการความรู้ของ Zoho Desk กับระบบหรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่พวกเขาใช้ภายในองค์กร

ราคาของ Zoho Desk

  • มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
  • มืออาชีพ: 23 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน คิดเป็นรายปี
  • องค์กร: 40 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน คิดเป็นรายปี

Zoho Desk คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (4,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,000+ รีวิว)

10. ฮิลล์ สเกาต์

มุมมอง CX ของ Help Scout
ผ่านทางHelp Scout

Help Scoutเป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนลูกค้าที่มีความหลากหลาย พร้อมฟังก์ชันฐานความรู้ ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างคลังข้อมูลที่ครอบคลุม ประกอบด้วยบทความ คำถามที่พบบ่อย และเอกสารประกอบต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน

ผ่านคุณสมบัติ Docs คุณสามารถสร้างและจัดหมวดหมู่เนื้อหาได้อย่างง่ายดาย ทำให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายเมื่อต้องการการช่วยเหลือด้วยตนเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Help Scout

  • ตัวกรองการค้นหาขั้นสูงและอัลกอริทึมความเกี่ยวข้องช่วยให้ลูกค้าค้นพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ด้วยตัวเลือกการติดแท็กและการจัดหมวดหมู่ คุณสามารถสร้างโครงสร้างที่มีเหตุผลซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถนำทางและค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Help Scout

  • ผู้ใช้ได้แสดงความต้องการเครื่องมือการร่วมมือที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น กระบวนการตรวจสอบเนื้อหา การมอบหมายงาน หรือกระบวนการอนุมัติเนื้อหา
  • ฐานความรู้ของ Help Scout มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด โดยเฉพาะในแง่ของเค้าโครงและการออกแบบ

ราคาของ Help Scout

  • มาตรฐาน: 20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
  • เพิ่มเติม: $40 ต่อผู้ใช้/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
  • ข้อดี: 65 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน คิดเป็นรายปี

คะแนนและความคิดเห็นของ Help Scout

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (190+ รีวิว)

11. คำพูดติดปาก

ซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์ Quip
ผ่านทางQuip

Quip เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความรู้และการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่มอบแพลตฟอร์มอเนกประสงค์สำหรับทีมในการทำงานร่วมกัน สร้างเอกสาร และแบ่งปันความรู้ มันรวมคุณสมบัติของโปรแกรมประมวลผลคำ สเปรดชีต และเครื่องมือการจัดการโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่สอดคล้องกัน

คุณสมบัติเด่นของ Quip

  • แชทและส่งข้อความเพื่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมภายในแอป
  • สิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดเพื่อกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในระดับไฟล์หรือโฟลเดอร์
  • แอปพลิเคชัน Android และ iOS สำหรับเข้าถึงไฟล์ขณะเดินทาง
  • รายการงานและเครื่องมือจัดการโครงการ
  • การผสานระบบ Salesforce สำหรับการจัดเก็บไฟล์

ข้อจำกัดของ Quip

  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับลูกค้าที่ไม่ใช่ Salesforce ในฐานะแพลตฟอร์มแชร์ไฟล์แบบสแตนด์อโลน
  • การปรับแต่งและการปรับให้เป็นส่วนตัวที่จำกัด

ราคาของ Quip

  • เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บวก: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $100/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Quip

  • G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 190 รายการ)

12.บิทริกซ์24

หน้าแรก bitrix 24
ผ่านทางBitrix24

Bitrix24 เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่ได้รับความนิยม ซึ่งนำเสนอเครื่องมือหลากหลายสำหรับธุรกิจต่างๆ มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการโครงการ, CRM, เครื่องมือสื่อสาร, การจัดการเอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย Bitrix24 ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ปรับปรุงกระบวนการทำงาน, และเพิ่มผลผลิต

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24

  • ระบุจุดคอขวดและโอกาสในการขายด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ช่องทางการขาย
  • ใช้ระบบอัตโนมัติทางอีเมลและ SMS เพื่อเพิ่มยอดขายและปรับปรุงการรักษาลูกค้า
  • กำหนดตารางและติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมการขายด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์
  • สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการขายที่มีความเชื่อมโยงกันของงาน

ข้อจำกัดของ Bitrix24

  • ข้อจำกัดในการปรับแต่ง
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
  • การผสานรวมที่จำกัด

ราคา Bitrix24

Bitrix24 มีแผนการใช้งานฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้สองคน

คะแนนและรีวิว Bitrix24

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300+)

13. ServiceNow

ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือ: ServiceNow
ผ่านทางServiceNow

ServiceNow เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำบนระบบคลาวด์ที่ให้บริการโซลูชันซอฟต์แวร์หลากหลายสำหรับการจัดการบริการในระดับองค์กร มีเครื่องมือการจัดการบริการด้านไอที (ITSM) หลากหลาย รวมถึงโมดูลอื่นๆ สำหรับการจัดการการดำเนินงานด้านไอที (ITOM) การจัดการบริการลูกค้า (CSM) การจัดการบริการทรัพยากรบุคคล (HRSM) และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow

  • รายงานและแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
  • การจัดลำดับความสำคัญและการมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ
  • แดชบอร์ดแพลตฟอร์มไอทีจัดเก็บข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • ใช้การแจ้งเตือนและการเตือนความจำการจัดการข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ที่สะดวกเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้า

ข้อจำกัดของ ServiceNow

  • มันไม่ใช่เครื่องมือ CRM และการจัดการโครงการแบบครบวงจร ดังนั้นคุณจะต้องใช้งานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าฟีเจอร์การรายงานสามารถมีความแข็งแกร่งมากขึ้นสำหรับการสนับสนุนลูกค้า

ราคาของ ServiceNow

  • ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

คะแนนและรีวิวของ ServiceNow

  • G2: 4. 4/5 (1,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (190+ รีวิว)

14. ฮิเวอร์

จัดการอีเมลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยส่วนขยาย Hiver สำหรับ Chrome
Hiver เป็นเครื่องมือจัดการอีเมลแบบร่วมมือที่ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในบัญชี Gmail ที่มีอยู่เดิม ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมโดยช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกัน มอบหมายงาน และติดตามอีเมลได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ Hiver

  • แชร์กล่องจดหมายอีเมลและจัดการอีเมลภายใน Gmail
  • มอบหมายและแก้ไขอีเมลร่วมกัน พร้อมความสามารถในการเพิ่มความคิดเห็น, ป้ายกำกับ, และบันทึกในอีเมล
  • สร้างและใช้เทมเพลตอีเมลเพื่อตอบกลับคำถามที่พบบ่อย

ข้อจำกัดของ Hiver

  • การพึ่งพา Gmail
  • ประสบการณ์การใช้งานมือถือที่จำกัด
  • คุณสมบัติที่จำกัด

การกำหนดราคาแบบ Haver

  • ไลท์: 15 ดอลลาร์ต่อสมาชิก/เดือน
  • ข้อดี: $39 ต่อสมาชิก/เดือน
  • เอลิต: $59 ต่อสมาชิก/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Hiver

  • 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

15. เตตร้า

แดชบอร์ด Tettra
ผ่านทางTettra

Tettra เป็นระบบจัดการความรู้และซอฟต์แวร์วิกิที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ทีมต่างๆ จัดการและแบ่งปันความรู้ขององค์กรได้ ผู้ใช้สามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญของบริษัทไว้ในฐานความรู้ ซึ่งสามารถใช้ตอบคำถามที่พบบ่อยและช่วยในการปฐมนิเทศเพื่อนร่วมทีมใหม่ Tettra มอบแพลตฟอร์มสำหรับการจัดระเบียบและทำงานร่วมกันในเอกสารและกระบวนการของทีม

คุณสมบัติเด่นของ Tettra

  • การผสานรวม
  • ทำให้การมีส่วนร่วมด้านเนื้อหาง่ายขึ้น
  • อนุญาตให้ใช้สื่อ, ลิงก์, และการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์

ข้อจำกัดของ Tettra

  • เมื่อมันเติบโตขึ้น อาจยากที่จะเห็นกิจกรรมใหม่
  • ผลลัพธ์ทำให้เกิดเนื้อหาซ้ำซ้อนเมื่อพยายามแสดงเอกสารหนึ่งฉบับในสองที่
  • รูปภาพภายในรายการมีการจัดรูปแบบที่จำกัด

การกำหนดราคาของ Tettra

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • การปรับขนาด: $8. 33/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $16.66/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Tettra

  • G2: 4. 6/5 (89+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 9+ รายการ)

ClickUp: เครื่องมือจัดการความรู้ที่ดีที่สุดสำหรับทีม

ในภูมิทัศน์อันกว้างใหญ่ของการจัดการความรู้ การควบคุมข้อมูลที่ล้นหลามอาจเป็นเรื่องที่น่าหวาดหวั่น แต่ไม่ต้องกังวล เพราะฟีเจอร์ของ ClickUp มอบแพลตฟอร์มอันทรงพลังสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ การจัดเก็บความรู้แบบศูนย์กลาง และการค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถสร้าง แก้ไข และแบ่งปันความรู้ได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทุกคนในบริษัทของคุณเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ และทำให้ช่องว่างทางความรู้กลายเป็นอดีต

เริ่มต้นการผจญภัยในการจัดการความรู้ของคุณวันนี้ด้วยClickUpและปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของความรู้ในองค์กรของคุณ