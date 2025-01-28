15 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการจัดการความรู้ที่ดีที่สุดในปี 2025

ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ที่ข้อมูลคือสิ่งสำคัญที่สุด การจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพก็เปรียบเสมือนการควบคุมสัตว์ป่าที่ดุร้าย นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์และเครื่องมือจัดการความรู้เข้ามามีบทบาท ทำหน้าที่เป็นไกด์นำทางที่เชื่อถือได้ของคุณในการสำรวจป่าความรู้ที่ยังไม่ถูกค้นพบ และกลับมาเป็นผู้ชนะ
ลองนึกภาพว่ามีศูนย์กลางอันทรงพลังอยู่ในการควบคุมของคุณ ที่ซึ่งการจับภาพ จัดระเบียบ และแบ่งปันความรู้เป็นไปได้อย่างง่ายดายดั่งเสียงคำรามของสิงโต ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเอกสารกองโตหรือหลงทางในเขาวงกตของอีเมลอีกต่อไป
ในบทความที่ครอบคลุมนี้ เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งโซลูชันและเครื่องมือการจัดการความรู้ เราจะสำรวจบทบาทที่ขาดไม่ได้ของโซลูชันเหล่านี้สำหรับธุรกิจทุกขนาด เปิดเผยประโยชน์ที่ได้รับ และแนะนำคุณในการเดินทางที่น่าตื่นเต้นเพื่อเลือกโซลูชันที่สมบูรณ์แบบซึ่งเหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้คืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อจับข้อมูล จัดระเบียบ จัดเก็บ และอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู้และข้อมูลภายในองค์กร ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ความรู้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เอกสาร ไฟล์ ฐานข้อมูล และความเชี่ยวชาญ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการความรู้?
เมื่อค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ที่สมบูรณ์แบบ จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าปัจจัยต่อไปนี้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรของคุณ:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ทีมของคุณควรสามารถนำโซลูชันการจัดการความรู้ไปใช้ได้อย่างง่ายดาย
- คลังความรู้แบบรวมศูนย์:ซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่เหมาะสมช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความรู้ทั้งหมดขององค์กรไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงและค้นหา ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ไฟล์ หรือแม้แต่การสนทนา การมีศูนย์กลางข้อมูลที่รวมทุกอย่างไว้ช่วยให้ทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
- ความสามารถในการค้นหาที่แข็งแกร่ง: มองหาระบบการจัดการความรู้ที่มีฟังก์ชันการค้นหาที่มีประสิทธิภาพ คุณสมบัตินี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะได้อย่างรวดเร็วจัดการเวลาและเพิ่มผลผลิต
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เลือกซอฟต์แวร์ที่ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีม คุณสมบัติเช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์, การแสดงความคิดเห็น, และการควบคุมเวอร์ชัน ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันบนฐานความรู้ภายในของคุณ และเพิ่มการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรของคุณ
- การผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่: ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ของคุณควรเสริมระบบที่มีอยู่ เช่นเครื่องมือการจัดการโครงการ, โซลูชันการจัดการ, และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่มีความสามารถในการผสานรวมที่แข็งแกร่งจะช่วยให้การจัดการกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นและหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อน
15 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการจัดการความรู้ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังของบริษัทและทีมที่ประสบความสำเร็จ โดยใช้ประโยชน์จากความฉลาดร่วมและส่งเสริมการร่วมมืออย่างราบรื่น
เราได้คัดเลือก 15 ระบบการจัดการความรู้ที่ดีที่สุดเพื่อใช้ในปี 2024 อย่างรอบคอบ เพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ แต่ละตัวเลือกสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บ แบ่งปัน และใช้ข้อมูลของคุณ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณในที่สุด
1.ClickUp
ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ก้าวข้ามการจัดการโครงการและเอกสารแบบดั้งเดิม ด้วยระบบจัดการความรู้ที่แข็งแกร่งและคุณสมบัติหลักของ ClickUp ทีมงานทุกขนาดสามารถสร้างวิกิที่สวยงามพร้อมด้วยบุคลิกภาพของผู้ซื้อ กระบวนการทางธุรกิจคู่มือพนักงานและเอกสารความรู้ที่จำเป็นอื่น ๆ ในClickUp Docs
เชื่อมต่อพนักงานของคุณเข้ากับความรู้ที่สำคัญขององค์กรได้อย่างราบรื่นและให้การเข้าถึงที่ง่ายดายด้วยคุณสมบัติสำคัญ เช่น ฟังก์ชันการค้นหาแบบสากล, หน้าเว็บแบบซ้อน, และความสามารถในการจัดการงานเพื่อมอบหมายหรือติดแท็กผู้อื่นให้เข้าไปในเอกสารเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- คลิกอัพ เบรน เพื่อสร้างฐานความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์
- การผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Jira, Zapier, Slack และ Google Drive
- คุณสมบัติการจัดการเอกสารเชื่อมโยงเอกสารและงานเข้าด้วยกันเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงความรู้ของบริษัทได้ในที่เดียว
- เพิ่มวิดเจ็ตเพื่ออัปเดตเวิร์กโฟลว์ เปลี่ยนสถานะโครงการ และมอบหมายงาน
- แก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกับทีมของคุณ ติดแท็กบุคคลด้วยความคิดเห็น มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานที่คุณสามารถติดตามไอเดียและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
- ชมภาพรวมงานของคุณจากมุมสูงด้วยแดชบอร์ดการจัดการโครงการ
- จัดหมวดหมู่เอกสารเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายและค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง
- ทีมภายในสามารถเพิ่มทรัพยากรที่มีคุณค่าให้กับวิกิของบริษัทได้อย่างง่ายดาย เพื่อร่วมกันสร้างฐานความรู้ภายในองค์กรผ่านเครื่องมือเดียว
- เลือกจากคลังแม่แบบที่หลากหลาย (อย่าลืมดูแม่แบบฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลและแม่แบบคู่มือพนักงานของเรา!)
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลายอย่างมากมาย ClickUp อาจมีความซับซ้อนในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
- บางมุมมองยังไม่สามารถใช้งานบนมือถือได้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา ?หากคุณต้องการชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรเพื่อจัดการกับปริมาณงานและกระบวนการขององค์กรของคุณ เราต้องการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จ! กรุณาติดต่อ ฝ่ายขายเมื่อคุณพร้อม.
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,670+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,640 รายการ)
2. Zendesk
Zendesk ไม่ใช่เครื่องมือจัดการความรู้แบบสแตนด์อโลน แต่เป็นชุดเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าครบวงจร ด้วย Zendesk คุณสามารถสร้างฐานความรู้แบบศูนย์กลางเพื่อจัดเก็บ จัดระเบียบ และแบ่งปันข้อมูลที่มีคุณค่ากับทั้งลูกค้าและทีมงานภายใน เพื่อปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
ระบบจัดการความรู้และความสามารถของ Zendesk มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมสนับสนุนของคุณ มันช่วยให้พวกเขาสามารถให้คำตอบได้ทันที ลดการสอบถามซ้ำจากลูกค้า และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวมด้วยการเข้าถึงบทความช่วยเหลือหรือฐานความรู้ของศูนย์บริการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- สร้างฐานความรู้ภายในที่ประกอบด้วยบทความ คำถามที่พบบ่อย และแหล่งข้อมูลบริการตนเองในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
- คุณสมบัติหลักประกอบด้วยคุณสมบัติการค้นหาที่ทรงพลังโดยใช้คำค้นหาและตัวกรอง และระบบการจัดการเนื้อหาสำหรับเอกสารของบริษัท
- ติดตามการแก้ไข, ย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า, และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในฐานความรู้ของบริษัท
- การผสานรวมกับชุดเครื่องมือของ Zendesk รวมถึงแชทสดและระบบช่วยเหลือ
ข้อจำกัดของ Zendesk
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการออกแบบและเลย์เอาต์
- การจัดการและจัดระเบียบเนื้อหาใน Zendesk จะมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อฐานความรู้ขยายใหญ่ขึ้น
- Zendesk ไม่มีโซลูชันการจัดการความรู้แบบสแตนด์อโลน
ราคาของ Zendesk
- แผนพื้นฐาน ทีมสนับสนุน: $19 ต่อผู้แทน/เดือน มืออาชีพสนับสนุน: $49 ต่อผู้แทน/เดือน องค์กรสนับสนุน: $99 ต่อผู้แทน/เดือน
- ทีมสนับสนุน: $19 ต่อตัวแทน/เดือน
- ผู้สนับสนุนมืออาชีพ: $49 ต่อตัวแทน/เดือน
- สนับสนุนองค์กร: $99 ต่อตัวแทน/เดือน
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (5,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
3. Document360
Document360 เป็นระบบจัดการความรู้ที่โดดเด่นด้านการสร้างและจัดการเนื้อหา พร้อมเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างและจัดระเบียบบทความ คำถามที่พบบ่อย และเอกสารโครงการ
Document360 เหมาะสำหรับธุรกิจหลากหลายประเภท รวมถึงสตาร์ทอัพ องค์กรขนาดใหญ่ และองค์กรที่กำลังเติบโต เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์ความต้องการของทีมสนับสนุนลูกค้า ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และธุรกิจที่ต้องจัดการกับข้อมูลและปริมาณข้อมูลจำนวนมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Document360
- ฟังก์ชันการค้นหาที่โดดเด่นผ่านตัวกรองการค้นหาขั้นสูง การค้นหาด้วยคำสำคัญ และการแนะนำโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เอง
- คุณสมบัติการร่วมมือที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในการสร้างและปรับปรุงบทความฐานความรู้
ข้อจำกัดของ Document360
- ป้ายราคาสูงลิบ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการจัดการฐานความรู้ขนาดใหญ่และซับซ้อนใน Document360 อาจเป็นเรื่องท้าทาย
- คุณสมบัติหลักของระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์ของ Document360 ถูกมองว่าเป็นพื้นฐานและไม่ทันสมัยเพียงพอโดยผู้ใช้บางราย
ราคาของ Document360
- ฟรี
- มาตรฐาน: 149 ดอลลาร์ต่อโครงการ/เรียกเก็บรายเดือนแบบรายปี
- มืออาชีพ: $299 ต่อโครงการ/เรียกเก็บรายเดือนแบบรายปี
- ธุรกิจ: $399 ต่อโครงการ/เรียกเก็บรายเดือนแบบรายปี
- องค์กร: $599 ต่อโครงการ/เรียกเก็บรายเดือนแบบรายปี
บันทึกคะแนนและรีวิว 360
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 330+)
- Capterra: 4. 7/5 (160+ รีวิว)
4. กูรู
กูรู เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความรู้ที่มีพลวัต ออกแบบมาเพื่อปฏิวัติการแบ่งปันและการรวบรวมความรู้ ในความเป็นจริง เครื่องมือฐานความรู้ของกูรูเป็นประโยชน์ต่อทีมบริการลูกค้า ทีมขาย และผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนที่กำลังมองหาโซลูชันการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ในขณะที่ให้ทีมเข้าถึงความรู้ที่มีค่าในองค์กร เครื่องมือนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงเวลาตอบสนอง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้คุณมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติเด่นของ Guru
- เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นบัตรขนาดพอดีคำที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสามารถค้นหาและเข้าถึงได้ง่าย
- ความสามารถในการซิงค์แบบเรียลไทม์ที่ผสานรวมกับกระบวนการทำงานและแพลตฟอร์มที่คุณมีอยู่แล้ว
- คำแนะนำและการแจ้งเตือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยคุณรักษาความรู้ให้ทันสมัยและเกี่ยวข้องอยู่เสมอ
- คุณสมบัติหลัก เช่น การแสดงความคิดเห็นในบริบทและพื้นที่สำหรับทีม ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของกูรู
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการนำแพลตฟอร์มของ Guru มาใช้และเชี่ยวชาญนั้นต้องอาศัยการเรียนรู้ที่ค่อนข้างยาก
- ตัวเลือกการปรับแต่งของกูรู โดยเฉพาะในแง่ของการสร้างแบรนด์ด้วยภาพลักษณ์และการจัดวาง อาจมีข้อจำกัด
- ผู้ใช้ได้สังเกตว่าฟังก์ชันการค้นหาสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้เพื่อให้มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในบทความฐานความรู้
การตั้งราคาแบบกูรู
- ฟรี: $0 (สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 5 คน)
- ผู้สร้าง: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ
- G2: 4. 7/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
5. การบรรจบกัน
Confluence ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดซอฟต์แวร์ SaaS จาก Atlassian เป็นซอฟต์แวร์วิกิที่แข็งแกร่งที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างราบรื่นเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
เหมาะสำหรับธุรกิจหลากหลายประเภท Confluence มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมข้ามสายงาน ผู้จัดการโครงการ และแผนกที่ต้องใช้ความรู้อย่างเข้มข้น ช่วยส่งเสริมการแบ่งปันความรู้อย่างไร้รอยต่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กรของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- สร้าง แก้ไข และจัดระเบียบเนื้อหาแบบเรียลไทม์ข้ามทีมและบุคคล
- พื้นที่ที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับโครงการ แผนก หรือขอบเขตความรู้เฉพาะทางได้
- ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง
- ความสามารถในการปรับแต่งเค้าโครง, แม่แบบ, และธีมได้อย่างยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- อาจต้องใช้เวลาและความพยายามในการที่จะเชี่ยวชาญในการนำทางและใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของ Confluence อย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้ใช้ได้กล่าวถึงว่าตัวเลือกการจัดรูปแบบของ Confluence โดยเฉพาะในแง่ของการจัดสไตล์เอกสารและการออกแบบ อาจมีจำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ประมวลผลคำที่เฉพาะทาง
- แม้ว่า Confluence จะถูกออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณเนื้อหาจำนวนมาก แต่ผู้ใช้บางรายพบปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อทำงานกับฐานความรู้ขนาดใหญ่หรือหน้าที่มีความซับซ้อน
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- ฟรี: $0 (สูงสุด 10 ผู้ใช้)
- มาตรฐาน: $5.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 11 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (3,600 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,900+ รีวิว)
เปรียบเทียบNotion และ Confluence!
6. Helpjuice
Helpjuice เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้ของตน รองรับทีมบริหารงานบริการลูกค้า แผนกทรัพยากรบุคคล และโครงการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร
ระบบการจัดการความรู้รองรับความต้องการขององค์กรที่ใช้หลายภาษา และมีคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์หลายประการเพื่อช่วยให้คุณติดตามโครงการของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Helpjuice
- ค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการใช้งานฐานความรู้ ประสิทธิภาพของบทความ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
- ฟังก์ชันการค้นหาประกอบด้วยระบบค้นหาอัจฉริยะ ซึ่งเสนอคำแนะนำบทความที่เกี่ยวข้องขณะที่คุณพิมพ์คำค้นหาของคุณ
- การคอมเมนต์แบบอินไลน์, ประวัติเวอร์ชัน, และกระบวนการอนุมัติเนื้อหาช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นภายในทีมของคุณ
ข้อจำกัดของ Helpjuice
- ผู้ใช้บางท่านพบว่าการจัดการไฟล์มีเดียมีความซับซ้อน เนื่องจาก Helpjuice ไม่มีโฟลเดอร์เฉพาะสำหรับจัดเก็บไฟล์เหล่านี้
- ผู้ตรวจสอบได้สังเกตว่าตัวเลือกเทมเพลตของ Helpjuice อาจค่อนข้างแข็งตัว ซึ่งอาจจำกัดความสามารถในการปรับแต่งรูปแบบและโครงสร้างของบทความและหน้าฐานความรู้
ราคาของ Helpjuice
- เริ่มต้น: $120/เดือน (สูงสุด 4 ผู้ใช้)
- ค่าใช้จ่ายรายเดือน: $200/เดือน (สูงสุด 16 ผู้ใช้)
- พรีเมียมแบบจำกัด: $289/เดือน (สูงสุด 60 ผู้ใช้)
- พรีเมียมไม่จำกัด: $499/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
คะแนนและรีวิวของ Helpjuice
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
7. ความคิด
Notion เป็นพื้นที่ทำงานอเนกประสงค์แบบครบวงจรที่ทีมสามารถสร้างและจัดระเบียบฐานความรู้ภายใน วิกิโครงการ และเอกสารการทำงานร่วมกันได้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน
ระบบการจัดการความรู้และเครื่องมือจัดการงานเหมาะสำหรับบุคคลและทีมหลากหลายประเภท รวมถึงผู้จัดการโครงการ ผู้สร้างเนื้อหา และทีมที่ทำงานระยะไกล มันทำหน้าที่เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดระเบียบและเข้าถึงข้อมูล การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- พื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ช่วยให้คุณออกแบบเลย์เอาต์ แม่แบบ และฐานข้อมูลของคุณเองให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานและความชอบเฉพาะของคุณ
- ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, ทิ้งความคิดเห็น, และติดตามการเปลี่ยนแปลง
- ฝังและผสานรวมสื่อหลากหลายประเภทได้อย่างง่ายดาย รวมถึงรูปภาพและวิดีโอ
- ฟังก์ชันฐานข้อมูลของ Notion ช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่มีโครงสร้าง จัดระเบียบข้อมูล และสร้างมุมมองแบบไดนามิกภายในฐานความรู้ของคุณ
ข้อจำกัดของ Notion
- เมื่อความซับซ้อนและปริมาณของข้อมูลเพิ่มขึ้น ผู้ใช้พบว่าประสิทธิภาพของ Notion อาจได้รับผลกระทบ
- ผู้ใช้ได้สังเกตเห็นความท้าทายในการจัดการการควบคุมการเข้าถึงสำหรับส่วนเฉพาะหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนภายในฐานความรู้ เว้นแต่ว่าพวกเขาอยู่ในระดับองค์กร
ราคาของ Notion
- ฟรี: $0
- เพิ่มเติม: 8 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี หรือ 10 ดอลลาร์ต่อเดือน คิดค่าบริการรายเดือน
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี หรือ 18 ดอลลาร์ ชำระรายเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอการสาธิต
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,600+ รีวิว)
8. บลูมไฟร์
Bloomfire เป็นซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้ทีมสามารถรวบรวม จัดระเบียบ และแบ่งปันข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย Bloomfire ช่วยให้ทีมสามารถสร้างและจัดหมวดหมู่บทความ วิดีโอ และเนื้อหาประเภทอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก คุณสามารถใช้ความสามารถในการค้นหาที่ทรงพลังเพื่อค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bloomfire
- คุณสมบัติการเรียนรู้ทางสังคมมอบวิธีใหม่ให้คุณในการมีส่วนร่วมกับทีมของคุณ, แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก, ถามคำถาม, ให้คำแนะนำ, และเรียนรู้จากกันและกัน
- ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะได้อย่างรวดเร็วภายในฐานความรู้
ข้อจำกัดของ Bloomfire
- ในขณะที่ Bloomfire สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มยอดนิยมได้ ผู้ใช้บางรายพบข้อจำกัดเมื่อทำการผสานกับระบบของบุคคลที่สามบางระบบ
- ผู้ใช้ที่ต้องการระบบการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงหรือกระบวนการอนุมัติสำหรับสร้างและเผยแพร่เนื้อหาอาจพบว่าความสามารถของแพลตฟอร์มนี้ไม่เพียงพอ
ราคาของ Bloomfire
- 25 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน ปรับตามปริมาณและรุ่น
- ติดต่อเพื่อรับใบเสนอราคาเฉพาะบุคคล
คะแนนและรีวิวของ Bloomfire
- G2: 4. 6/5 (470+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
9. Zoho Desk
Zoho Desk เป็นหนึ่งในเครื่องมือบริการลูกค้าหลายประเภทที่สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์จัดการความรู้ได้เช่นกัน แม้ว่าจะเน้นไปที่การให้ฟังก์ชันศูนย์ช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนตัวแทนเป็นหลัก แต่ก็ยังมีความสามารถในการจัดการความรู้ขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะโซลูชันแบบบริการตนเอง
Zoho Desk ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างและจัดการฐานความรู้ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงทรัพยากรสำหรับคำถามและปัญหาทั่วไปได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Desk
- ติดตามการแก้ไข, ดูประวัติการเปลี่ยนแปลง, และกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าหากจำเป็น
- ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงฐานความรู้แบบบริการตนเอง ทำให้พวกเขาสามารถค้นหาคำตอบสำหรับคำถามและแก้ไขปัญหาทั่วไปได้ด้วยตนเอง
- สมาชิกในทีมสามารถร่วมมือกันในการสร้าง ตรวจสอบ และปรับปรุงเนื้อหา
ข้อจำกัดของ Zoho Desk
- ผู้ใช้บางรายได้แสดงความต้องการให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการปรับแต่งรูปลักษณ์, รูปแบบ, และการสร้างแบรนด์ของฐานความรู้
- ผู้ใช้รายงานว่าพบปัญหาในการผสานรวมโมดูลการจัดการความรู้ของ Zoho Desk กับระบบหรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่พวกเขาใช้ภายในองค์กร
ราคาของ Zoho Desk
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- มืออาชีพ: 23 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน คิดเป็นรายปี
- องค์กร: 40 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน คิดเป็นรายปี
Zoho Desk คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (4,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,000+ รีวิว)
10. ฮิลล์ สเกาต์
Help Scoutเป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนลูกค้าที่มีความหลากหลาย พร้อมฟังก์ชันฐานความรู้ ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างคลังข้อมูลที่ครอบคลุม ประกอบด้วยบทความ คำถามที่พบบ่อย และเอกสารประกอบต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
ผ่านคุณสมบัติ Docs คุณสามารถสร้างและจัดหมวดหมู่เนื้อหาได้อย่างง่ายดาย ทำให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายเมื่อต้องการการช่วยเหลือด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Help Scout
- ตัวกรองการค้นหาขั้นสูงและอัลกอริทึมความเกี่ยวข้องช่วยให้ลูกค้าค้นพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ด้วยตัวเลือกการติดแท็กและการจัดหมวดหมู่ คุณสามารถสร้างโครงสร้างที่มีเหตุผลซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถนำทางและค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Help Scout
- ผู้ใช้ได้แสดงความต้องการเครื่องมือการร่วมมือที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น กระบวนการตรวจสอบเนื้อหา การมอบหมายงาน หรือกระบวนการอนุมัติเนื้อหา
- ฐานความรู้ของ Help Scout มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด โดยเฉพาะในแง่ของเค้าโครงและการออกแบบ
ราคาของ Help Scout
- มาตรฐาน: 20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- เพิ่มเติม: $40 ต่อผู้ใช้/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- ข้อดี: 65 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน คิดเป็นรายปี
คะแนนและความคิดเห็นของ Help Scout
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (190+ รีวิว)
11. คำพูดติดปาก
Quip เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความรู้และการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่มอบแพลตฟอร์มอเนกประสงค์สำหรับทีมในการทำงานร่วมกัน สร้างเอกสาร และแบ่งปันความรู้ มันรวมคุณสมบัติของโปรแกรมประมวลผลคำ สเปรดชีต และเครื่องมือการจัดการโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่สอดคล้องกัน
คุณสมบัติเด่นของ Quip
- แชทและส่งข้อความเพื่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมภายในแอป
- สิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดเพื่อกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในระดับไฟล์หรือโฟลเดอร์
- แอปพลิเคชัน Android และ iOS สำหรับเข้าถึงไฟล์ขณะเดินทาง
- รายการงานและเครื่องมือจัดการโครงการ
- การผสานระบบ Salesforce สำหรับการจัดเก็บไฟล์
ข้อจำกัดของ Quip
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับลูกค้าที่ไม่ใช่ Salesforce ในฐานะแพลตฟอร์มแชร์ไฟล์แบบสแตนด์อโลน
- การปรับแต่งและการปรับให้เป็นส่วนตัวที่จำกัด
ราคาของ Quip
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Quip
- G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 190 รายการ)
12.บิทริกซ์24
Bitrix24 เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่ได้รับความนิยม ซึ่งนำเสนอเครื่องมือหลากหลายสำหรับธุรกิจต่างๆ มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการโครงการ, CRM, เครื่องมือสื่อสาร, การจัดการเอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย Bitrix24 ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ปรับปรุงกระบวนการทำงาน, และเพิ่มผลผลิต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- ระบุจุดคอขวดและโอกาสในการขายด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ช่องทางการขาย
- ใช้ระบบอัตโนมัติทางอีเมลและ SMS เพื่อเพิ่มยอดขายและปรับปรุงการรักษาลูกค้า
- กำหนดตารางและติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมการขายด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์
- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการขายที่มีความเชื่อมโยงกันของงาน
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- ข้อจำกัดในการปรับแต่ง
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- การผสานรวมที่จำกัด
ราคา Bitrix24
Bitrix24 มีแผนการใช้งานฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้สองคน
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
13. ServiceNow
ServiceNow เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำบนระบบคลาวด์ที่ให้บริการโซลูชันซอฟต์แวร์หลากหลายสำหรับการจัดการบริการในระดับองค์กร มีเครื่องมือการจัดการบริการด้านไอที (ITSM) หลากหลาย รวมถึงโมดูลอื่นๆ สำหรับการจัดการการดำเนินงานด้านไอที (ITOM) การจัดการบริการลูกค้า (CSM) การจัดการบริการทรัพยากรบุคคล (HRSM) และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow
- รายงานและแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
- การจัดลำดับความสำคัญและการมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ
- แดชบอร์ดแพลตฟอร์มไอทีจัดเก็บข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- ใช้การแจ้งเตือนและการเตือนความจำการจัดการข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ที่สะดวกเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้า
ข้อจำกัดของ ServiceNow
- มันไม่ใช่เครื่องมือ CRM และการจัดการโครงการแบบครบวงจร ดังนั้นคุณจะต้องใช้งานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าฟีเจอร์การรายงานสามารถมีความแข็งแกร่งมากขึ้นสำหรับการสนับสนุนลูกค้า
ราคาของ ServiceNow
- ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
คะแนนและรีวิวของ ServiceNow
- G2: 4. 4/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
14. ฮิเวอร์
Hiver เป็นเครื่องมือจัดการอีเมลแบบร่วมมือที่ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในบัญชี Gmail ที่มีอยู่เดิม ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมโดยช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกัน มอบหมายงาน และติดตามอีเมลได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Hiver
- แชร์กล่องจดหมายอีเมลและจัดการอีเมลภายใน Gmail
- มอบหมายและแก้ไขอีเมลร่วมกัน พร้อมความสามารถในการเพิ่มความคิดเห็น, ป้ายกำกับ, และบันทึกในอีเมล
- สร้างและใช้เทมเพลตอีเมลเพื่อตอบกลับคำถามที่พบบ่อย
ข้อจำกัดของ Hiver
- การพึ่งพา Gmail
- ประสบการณ์การใช้งานมือถือที่จำกัด
- คุณสมบัติที่จำกัด
การกำหนดราคาแบบ Haver
- ไลท์: 15 ดอลลาร์ต่อสมาชิก/เดือน
- ข้อดี: $39 ต่อสมาชิก/เดือน
- เอลิต: $59 ต่อสมาชิก/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Hiver
- 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
15. เตตร้า
Tettra เป็นระบบจัดการความรู้และซอฟต์แวร์วิกิที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ทีมต่างๆ จัดการและแบ่งปันความรู้ขององค์กรได้ ผู้ใช้สามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญของบริษัทไว้ในฐานความรู้ ซึ่งสามารถใช้ตอบคำถามที่พบบ่อยและช่วยในการปฐมนิเทศเพื่อนร่วมทีมใหม่ Tettra มอบแพลตฟอร์มสำหรับการจัดระเบียบและทำงานร่วมกันในเอกสารและกระบวนการของทีม
คุณสมบัติเด่นของ Tettra
- การผสานรวม
- ทำให้การมีส่วนร่วมด้านเนื้อหาง่ายขึ้น
- อนุญาตให้ใช้สื่อ, ลิงก์, และการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์
ข้อจำกัดของ Tettra
- เมื่อมันเติบโตขึ้น อาจยากที่จะเห็นกิจกรรมใหม่
- ผลลัพธ์ทำให้เกิดเนื้อหาซ้ำซ้อนเมื่อพยายามแสดงเอกสารหนึ่งฉบับในสองที่
- รูปภาพภายในรายการมีการจัดรูปแบบที่จำกัด
การกำหนดราคาของ Tettra
- เริ่มต้น: ฟรี
- การปรับขนาด: $8. 33/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $16.66/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Tettra
- G2: 4. 6/5 (89+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 9+ รายการ)
ClickUp: เครื่องมือจัดการความรู้ที่ดีที่สุดสำหรับทีม
ในภูมิทัศน์อันกว้างใหญ่ของการจัดการความรู้ การควบคุมข้อมูลที่ล้นหลามอาจเป็นเรื่องที่น่าหวาดหวั่น แต่ไม่ต้องกังวล เพราะฟีเจอร์ของ ClickUp มอบแพลตฟอร์มอันทรงพลังสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ การจัดเก็บความรู้แบบศูนย์กลาง และการค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถสร้าง แก้ไข และแบ่งปันความรู้ได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทุกคนในบริษัทของคุณเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ และทำให้ช่องว่างทางความรู้กลายเป็นอดีต
เริ่มต้นการผจญภัยในการจัดการความรู้ของคุณวันนี้ด้วยClickUpและปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของความรู้ในองค์กรของคุณ