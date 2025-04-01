10 แม่แบบคู่มือพนักงานฟรีใน Word & ClickUp

การสร้างคู่มือพนักงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจทุกประเภท
มันทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงสำหรับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนเข้าใจสิทธิ หน้าที่ และความคาดหวังของตนในที่ทำงาน คู่มือพนักงานที่มีประสิทธิภาพควรครอบคลุมทุกประเด็นแต่กระชับ และควรกล่าวถึงหัวข้อต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมที่ยอมรับได้ ขั้นตอนความปลอดภัย แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน และนโยบายการลา
แม้ว่าเอกสารเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ แต่ก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าควรมีอะไรบ้าง และจะเริ่มต้นอย่างไร โชคดีสำหรับคุณ เราได้จัดการเรื่องยุ่งยากทั้งหมดไว้ให้คุณแล้ว
ในโพสต์นี้ เราจะพูดถึงว่าเทมเพลตคู่มือพนักงานคืออะไร และอะไรที่ทำให้คู่มือพนักงานดี จากนั้นเราจะแบ่งปันเทมเพลตคู่มือพนักงานที่เราชื่นชอบ 10 แบบ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มทำคู่มือของคุณเองได้ทันที
อะไรคือแบบฟอร์มคู่มือพนักงาน?
ก่อนที่เราจะพูดถึงเทมเพลต ขอให้เราแน่ใจว่าเราเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับคู่มือพนักงานคืออะไร
คู่มือพนักงานเป็นเอกสารที่สื่อสารข้อมูลสำคัญให้กับพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนขององค์กร รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาภายในสถานที่ทำงาน
พวกเขาทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับพนักงานทุกคนในการทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น โครงสร้างองค์กร ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน การลาหยุด การลาป่วย สวัสดิการพนักงานอื่นๆ ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย และอื่นๆ
คู่มือพนักงานที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีประสิทธิผล เนื่องจากช่วยกำหนดความคาดหวัง ส่งเสริมความไว้วางใจระหว่างพนักงานกับนายจ้าง ชี้แจงบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน สร้างวัฒนธรรมแห่งความเคารพ และรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พนักงานควรได้รับทราบเนื้อหาของคู่มือตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน เพื่อให้เข้าใจนโยบายและขั้นตอนของบริษัทอย่างถูกต้อง และควรมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน
ด้วยคู่มือพนักงานที่ครอบคลุมและทันสมัย ธุรกิจสามารถมั่นใจได้ว่าพนักงานของตนจะรู้สึกได้รับข้อมูลและเคารพในขณะที่พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุความสำเร็จ
การสร้างคู่มือพนักงานของคุณโดยใช้เทมเพลตเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้น
เทมเพลตคือแผนงานที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งระบุสิ่งที่คู่มือพนักงานของคุณควรมีไว้ให้ โดยทั่วไปแล้วเทมเพลตจะมีส่วนต่างๆ เช่น โครงสร้างองค์กรการจัดการประสิทธิภาพ แผนค่าตอบแทน นโยบายสวัสดิการ ระเบียบความปลอดภัย และขั้นตอนการลงโทษ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งให้รวมข้อมูลเฉพาะสำหรับแต่ละธุรกิจ เช่น พันธกิจและค่านิยม แนวทางการบริการลูกค้า และโครงการความหลากหลาย
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มคู่มือพนักงานที่ดี?
แบบฟอร์มคู่มือพนักงานที่ดีคือแบบที่ครอบคลุม ง่ายต่อการเข้าใจ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมและคุณค่าของบริษัทคุณ. นี่คือลักษณะสำคัญของแบบฟอร์มที่ดี:
- รายละเอียด: เทมเพลตที่ดีควรพิจารณาทุกส่วนที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องรวมไว้ในคู่มือพนักงาน คุณสามารถลบส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณออกได้เสมอ แต่การมีเทมเพลตที่มีรายละเอียดมากเกินไปย่อมดีกว่าการมีเทมเพลตที่ขาดข้อมูลสำคัญ
- ปรับแต่งได้: แบบฟอร์มคู่มือพนักงานที่ดีควรสามารถปรับแต่งได้ ให้คุณสามารถเพิ่มหรือลบนโยบายตามความต้องการเฉพาะของคุณได้ นอกจากนี้ควรอนุญาตให้คุณปรับภาษาและน้ำเสียงให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัท และควรอัปเดตได้ง่ายเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนด
- เข้าถึงได้: แม่แบบคู่มือที่ดีควรนำไปสู่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับพนักงานทุกคน ทั้งในสถานที่ของบริษัทและทางไกล ควรมีให้ในรูปแบบทั้งสิ่งพิมพ์และดิจิทัล และควรเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย
- สม่ำเสมอ: แม่แบบที่ดีควรมีความสม่ำเสมอในแง่ของการจัดรูปแบบ, การออกแบบ, ภาษา, และน้ำเสียง. สิ่งนี้ช่วยให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลเดียวกัน และไม่มีความสับสนหรือความเข้าใจผิด.
เมื่อตัดสินใจเลือกเทมเพลต ให้คำนึงถึงข้อควรพิจารณาเหล่านี้ไว้ด้วย ในท้ายที่สุด คุณควรเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมที่สุดกับธุรกิจและความต้องการของพนักงานของคุณ ในรูปแบบที่เหมาะกับกำลังคนของคุณ
10 แม่แบบคู่มือพนักงานใน Word & ClickUp
เราได้รวบรวมเทมเพลตคู่มือพนักงานที่เราชื่นชอบ 10 แบบ เพื่อช่วยให้คุณสร้างคู่มือที่ครอบคลุม เขียนได้ดี และเป็นไปตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและแรงงาน พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าพนักงานของคุณจะได้รับข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในบทบาทของตน
1. แม่แบบคู่มือพนักงานขั้นสูงของ ClickUp
บางครั้ง คู่มือพนักงานระดับสูงที่เน้นเฉพาะข้อมูลสำคัญที่สุดอาจไม่เพียงพอ หากบริษัทของคุณต้องการคู่มือที่ครอบคลุมและครบถ้วนในหนึ่งเดียวเทมเพลตคู่มือพนักงานขั้นสูงของ ClickUpคือคำตอบสำหรับคุณ
คู่มือพนักงานฉบับนี้ประกอบด้วย:
- คู่มือเริ่มต้นฉบับละเอียด ที่อธิบายแต่ละส่วนพร้อมคำแนะนำและแหล่งข้อมูลสำหรับการรวบรวมและเขียนข้อมูล11 ส่วนของข้อมูล รวมถึงส่วนสำหรับการเริ่มต้นงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายในที่ทำงาน (เช่น การแต่งกาย วันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง และความขัดแย้งทางผลประโยชน์) เกี่ยวกับบริษัทของคุณ นโยบายสำนักงานระยะไกล หลักจรรยาบรรณมาตรฐาน แนวปฏิบัติทางธุรกิจ นโยบายการเข้างาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน สวัสดิการของบริษัท และขั้นตอนการออกจากงาน
เทมเพลตนี้ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้ และให้ข้อมูลที่พนักงานใหม่ต้องการ(หรือจำเป็นต้องรู้) เกี่ยวกับบริษัทของคุณอย่างครบถ้วนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย
2. แม่แบบคู่มือพนักงาน ClickUp
อย่าทำผิดพลาดด้วยการจัดทำคู่มือที่น่าเบื่อ เป็นที่รู้กันดีว่าคู่มือพนักงานพื้นฐานสามารถทำให้คนง่วงนอนได้ และพนักงานใหม่ของคุณจะสูญเสียความสนใจอย่างรวดเร็ว แทนที่จะทำเช่นนั้นเทมเพลตคู่มือพนักงานของ ClickUpของเรา จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการเติมเต็มคู่มือของคุณด้วยบุคลิกภาพและทำให้สนุกด้วยการใช้กราฟิก อีโมจิ หรือแม้แต่ GIF
แบบฟอร์มคู่มือพนักงานฉบับนี้ประกอบด้วย:
- 8 ส่วนของข้อมูล รวมถึงเรื่องราวของบริษัท, มาตรฐานการปฏิบัติ, นโยบายการสื่อสาร, สวัสดิการและประกันสุขภาพ, นโยบายทีม, นโยบายสำนักงาน, นโยบายการจ่ายเงินและประเมินผลงาน, และนโยบายการเลิกจ้างรูปแบบดิจิทัลที่สามารถปรับแต่งได้เต็มที่ สามารถอัปเดตและเพิ่มข้อมูลได้ตลอดเวลาคำแนะนำและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับวิธีทำให้คู่มือของคุณน่าสนใจและน่าอ่านสำหรับพนักงานมากขึ้น
โปรดจำไว้ว่า คู่มือพนักงานเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสื่อสารข้อมูลและนโยบายที่สำคัญให้กับสมาชิกในทีมของคุณ ดังนั้น ใช้เวลาสักนิดในการทำให้คู่มือมีเอกลักษณ์และน่าสนใจ และพนักงานใหม่ของคุณจะขอบคุณคุณสำหรับสิ่งนี้!
3. แม่แบบวัฒนธรรมองค์กร ClickUp
วัฒนธรรมองค์กรคือวิธีที่ธุรกิจของคุณและพนักงานปฏิบัติตนและแสดงออก
นี่คือวิธีที่พนักงานปฏิบัติต่อซึ่งกันและกัน คุณธรรมที่พวกเขาให้คุณค่า และการตัดสินใจที่พวกเขาทำ หากคุณต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง แม่แบบวัฒนธรรมองค์กรของ ClickUp สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ได้ หน้าเหล่านี้ให้คำแนะนำและแรงบันดาลใจในการสร้างเอกลักษณ์ของธุรกิจคุณ
เทมเพลตวัฒนธรรมองค์กรนี้ประกอบด้วย:
- 4 ส่วนหลักพร้อม 12 หมวดย่อย ที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณในฐานะบริษัท (รวมถึงประวัติ, ทีมงาน, รางวัล, และสื่อ), พันธกิจ, ค่านิยมและคำมั่นสัญญาของแบรนด์, ค่านิยมของบริษัทและกลยุทธ์สำคัญ, และโซลูชันและบริการที่คุณนำเสนอ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อช่วยเขียนส่วนวัฒนธรรมองค์กรของคู่มือพนักงานฉบับสมบูรณ์ของคุณ หรือจะเก็บไว้เป็นคู่มือแยกต่างหากก็ได้
4. แม่แบบคู่มือพนักงานและนโยบาย ClickUp
หากคุณต้องการคู่มือที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นซึ่งเน้นไปที่นโยบายการจ้างงานของบริษัท ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงสร้างการจัดการ และจรรยาบรรณในการทำงานของพนักงานเป็นหลัก โปรดพิจารณาเทมเพลตคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานของ ClickUp
แบบฟอร์มคู่มือพนักงานฉบับนี้ประกอบด้วย:
- 17 ส่วนของข้อมูล รวมถึงข้อความต้อนรับ คำอธิบายเกี่ยวกับ "สมาชิกทีมในอุดมคติของเรา" ข้อมูลการเริ่มต้นงาน ส่วนเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร การจัดการคำถาม นโยบายการทำงานในที่ทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของคุณทั้งหมด นโยบายการทำงานทางไกล วิธีการทำงานของเรา นโยบายการเข้างาน แผนการดำเนินการในกรณีฉุกเฉิน หลักจรรยาบรรณมาตรฐาน แนวปฏิบัติทางธุรกิจ นโยบายและขั้นตอน การประเมินผลการปฏิบัติงาน สิทธิประโยชน์ของบริษัท และแนวปฏิบัติในการออกจากงาน
- ปกหน้าแบบปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถพิมพ์หรือบันทึกเป็นไฟล์ PDF ของคู่มือได้อย่างง่ายดาย
- แดชบอร์ดหน้าแรก ที่แสดงหน้าย่อยทั้งหมดและให้พื้นที่สำหรับกำหนดเจ้าของและผู้มีส่วนร่วมในแต่ละส่วน
เทมเพลตนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก (เกี่ยวกับเรา, วิธีการทำงานของเรา, หลักเกณฑ์การปฏิบัติมาตรฐาน, และนโยบายและขั้นตอน) โดยมีหมวดหมู่ย่อยในแต่ละส่วนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีนโยบายใดที่ตกหล่นไป
5. แม่แบบคู่มือพนักงาน ClickUp
หากคุณกำลังเริ่มต้นธุรกิจแต่ยังไม่มีคู่มือการฝึกอบรมพนักงานคุณจำเป็นต้องสร้างคู่มือพนักงาน และแบบฟอร์มคู่มือพนักงานโดย ClickUp นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ เพียงกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้เพื่อแสดงให้พนักงานของคุณเห็นถึงวิธีการประสบความสำเร็จและเติบโตในบทบาทของพวกเขา
แบบฟอร์มคู่มือพนักงานนี้ประกอบด้วย:
- คู่มือเริ่มต้น ที่อธิบายว่าคู่มือพนักงานคืออะไร ทำไมการมีคู่มือจึงเป็นประโยชน์ และวิธีการใช้เทมเพลตคู่มือพนักงานของ ClickUp
- 2 ส่วนหลักพร้อม 19 หมวดย่อย รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของคุณ รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทเฉพาะของพนักงาน และนโยบายและขั้นตอนต่างๆ เช่น การบันทึกเวลาทำงาน การมีสิทธิ์ทำงานล่วงเวลา วันจ่ายเงินเดือน การพักเบรก การหักเงินจากเช็คเงินเดือน การจัดตารางงาน สวัสดิการ วันหยุด วันลาพักร้อน การดำเนินการทางวินัย ข้อจำกัดเกี่ยวกับโควิด สุขอนามัย และความปลอดภัย
- บันทึก,หัวข้อการเขียน, คำถามนำทาง, และคำแนะนำ ผ่านแต่ละส่วนเพื่อช่วยคุณสร้างคู่มือของคุณเอง และช่วยให้คุณคิดหาสิ่งที่จะเขียน
โปรดทราบว่าคู่มือพนักงานและคู่มือพนักงานไม่เหมือนกัน แม้ว่าทั้งสองเอกสารจะให้ข้อมูลสำคัญสำหรับพนักงาน แต่คู่มือพนักงานจะครอบคลุมนโยบายทั่วไปและความคาดหวังของบริษัท ในขณะที่คู่มือพนักงานจะเน้นที่ขั้นตอนและงานเฉพาะสำหรับบทบาทหรือแผนกใดแผนกหนึ่ง
6. แม่แบบคู่มือ HR ของ ClickUp
บางเทมเพลตคู่มือพนักงานอาจมีหมวดหมู่สำหรับคู่มือ HR แต่ในบางสถานการณ์ คุณอาจต้องการแยกเอกสารทั้งสองไว้ต่างหาก ในกรณีเช่นนี้ให้ใช้เทมเพลตคู่มือ HR ของ ClickUp
คู่มือทรัพยากรบุคคลสามารถมีได้สองรูปแบบ คือ คู่มือสำหรับแผนก ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทีมเป้าหมายของทีม HR นโยบาย ขั้นตอน และข้อคาดหวัง หรือคู่มือสำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับ HR ที่ทั้งบริษัทสามารถอ้างอิงได้
คู่มือ "ทุกเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล" เป็นประเภทที่แม่แบบของเราออกแบบมาเพื่อสร้าง คู่มือทรัพยากรบุคคลโดยทั่วไปจะครอบคลุมกฎหมายแรงงาน การจ้างงานตามความสมัครใจ ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียม ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น การชดเชยแรงงาน การจำแนกประเภทพนักงานเต็มเวลาและพาร์ทไทม์ นโยบายต่อต้านการล่วงละเมิดและการไม่เลือกปฏิบัติ และนโยบายการลาที่เฉพาะเจาะจงของบริษัท เช่น การลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะลูกขุน การลาพักร้อน การลาเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัว และการลาเพื่อดูแลสุขภาพครอบครัว (FMLA)
แบบฟอร์มคู่มือทรัพยากรบุคคลนี้ประกอบด้วย:
- 3 ส่วนหลักพร้อม 12 หมวดย่อย ครอบคลุมพันธกิจและค่านิยมของบริษัท ข้อมูลบริษัท เช่น ประวัติความเป็นมา บริการ โครงสร้าง ภาวะผู้นำ และวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงนโยบาย HR ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำงานและการออกจากงาน การปฏิบัติตนในที่ทำงาน การเข้างาน และสวัสดิการของบริษัท
อาจมีบางส่วนที่ซ้ำกันระหว่างคู่มือพนักงานของคุณกับคู่มือ HR ของคุณ เช่น ข้อมูลบริษัทหรือส่วนเกี่ยวกับค่านิยมหลักขององค์กร นั่นไม่เป็นไร! การย้ำข้อความเหล่านั้นในเอกสารหลายฉบับช่วยให้นโยบายและข้อความทั้งหมดของคุณสอดคล้องกัน
7. แม่แบบข้อตกลงการดำเนินงาน ClickUp
เริ่มต้นบริษัทจำกัดความรับผิด (LLC) ของคุณเองใช่ไหม? คุณจะต้องมีข้อตกลงการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเทมเพลตข้อตกลงการดำเนินงานของ ClickUp สามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
ข้อตกลงการดำเนินงานเป็นเอกสารทางกฎหมายที่สำคัญซึ่งยืนยันโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการเป็นเจ้าของ หน้าที่ของสมาชิกขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐาน และอื่นๆ ของธุรกิจ สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ดำเนินการในรูปแบบ LLC เอกสารนี้มีความจำเป็นและจำเป็นในหลายประเทศเมื่อต้องการจัดตั้งบริษัทของคุณ
ข้อตกลงการดำเนินงานนี้ประกอบด้วย:
- 11 ส่วนของข้อมูลบริษัท รวมถึงข้อมูลองค์กร, คำนิยาม, ทุนและแหล่งเงินทุน, การจัดสรรกำไรและขาดทุนสุทธิ, การจ่ายเงินปันผล, ค่าใช้จ่ายของบริษัท, อำนาจและหน้าที่ของสมาชิก, การโอนส่วนได้เสียของสมาชิก, การบันทึก, การตรวจสอบบัญชี, และรายงาน, การเลิกกิจการและการสิ้นสุดของบริษัท, และส่วนที่ไม่ระบุไว้
- ภาษาทางกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาทั่วไป ในแต่ละส่วน เพื่อให้คุณมีสัญญาพื้นฐานสำหรับนำไปใช้
โปรดทราบว่าแม้ว่านี่จะเป็นแม่แบบที่ดีในการเริ่มต้นข้อตกลงการดำเนินงานของ LLC ของคุณ แต่ทุกครั้งที่คุณใช้เอกสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย คุณควรปรึกษาทนายความธุรกิจของคุณก่อนที่จะส่งเอกสารนั้น
8. แม่แบบบันทึกนโยบาย ClickUp
การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงนโยบายให้กับพนักงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณ.เทมเพลตบันทึกนโยบายของ ClickUpช่วยให้คุณพัฒนาแบบแผนและโครงสร้างที่สม่ำเสมอสำหรับบันทึกนโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมของคุณได้รับการแจ้งให้ทราบและอัปเดตอยู่เสมอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุด.
นโยบายบันทึกนี้ประกอบด้วย:
- คู่มือแนะนำเบื้องต้น อธิบายว่านโยบายบันทึกคืออะไร อะไรที่ทำให้บันทึกมีประสิทธิภาพ และส่วนต่างๆ ที่บันทึกของคุณควรมี (เช่น หัวข้อ, สรุป, พื้นหลัง, ข้อเสนอแนะ, และการเรียกร้องให้ดำเนินการ)
- เคล็ดลับและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อช่วยคุณกรอกข้อมูลในแต่ละส่วนและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อความที่มีประสิทธิภาพ
การใช้แบบฟอร์มบันทึกนโยบายที่ง่ายนี้ช่วยให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจความคาดหวังและข้อบังคับของบริษัทคุณ
โบนัส: ดู10 แม่แบบบันทึกข้อความฟรีใน Word และ ClickUp
9. รายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ClickUp
การบริหารผลงานของพนักงานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ และหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้คุณสามารถติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการจัดทำรายงานกิจกรรมประจำวันนั่นคือเหตุผลที่เทมเพลตรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงานจาก ClickUpมีประโยชน์อย่างยิ่งเทมเพลตนี้เปรียบเสมือนรายงานผลการปฏิบัติงานรายวันฉบับย่อสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมของคุณ
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ประกอบด้วย:
- 3 ส่วนหลัก สำหรับพนักงานกรอกทุกวัน รวมถึงความสำเร็จ (โครงการที่เสร็จสิ้นแล้วและเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) กิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ (โครงการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ) และกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น (ลำดับความสำคัญสำหรับวันถัดไปหรือสัปดาห์หน้า รวมถึงความช่วยเหลือที่คุณต้องการ)
เทมเพลตนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับนิสัยการทำงานประจำวันของทีมคุณ ใช้เพื่อระบุความสำเร็จ, ปัญหา,และจุดที่ต้องปรับปรุงพร้อมทั้งให้ทุกคนอยู่ในความเข้าใจเดียวกัน
10. แม่แบบคู่มือพนักงานไมโครซอฟท์จาก TemplateLab
แม้ว่าเราจะชื่นชอบตัวอย่างและเทมเพลตคู่มือพนักงานที่หลากหลายของ ClickUp แต่เราก็เข้าใจดีว่าบางครั้งองค์กรของคุณอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือจากบริษัทหรือชุดโปรแกรมเฉพาะ
ผู้ใช้ Microsoftสามารถใช้เทมเพลตคู่มือพนักงานตัวอย่างของ Template Labเพื่อออกแบบคู่มือพนักงานได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างคู่มือพนักงานนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ สำหรับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่างๆ เช่น เทคโนโลยี สวัสดิการ ประกันสุขภาพ และอื่นๆ
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
วิธีเขียนคู่มือพนักงาน
ตอนนี้คุณมีแบบฟอร์มคู่มือพนักงานให้เลือกหลายแบบแล้ว ถึงเวลาที่จะเริ่มเขียนคู่มือของคุณเอง แต่จะเริ่มต้นจากตรงไหนดี? นี่คือเคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างคู่มือพนักงานที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ:
1. เริ่มต้นด้วยพื้นฐาน
ขั้นตอนแรกในการเขียนคู่มือพนักงานคือการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัทและนโยบายของบริษัท ซึ่งรวมถึงพันธกิจและค่านิยมของบริษัท โครงสร้างองค์กร สวัสดิการพนักงาน ประกันสุขภาพ หลักเกณฑ์การปฏิบัติมาตรฐาน และข้อมูลทางกฎหมายที่สำคัญ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรึกษากับแผนกที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายบุคคล ฝ่ายกฎหมาย ฯลฯ) เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง
2. ทำตามแบบฟอร์ม
ตามที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การใช้เทมเพลตคู่มือพนักงานสามารถช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของคุณได้ขณะที่คุณกำลังสร้างเอกสารของคุณเอง เทมเพลตให้โครงสร้างและระบบการจัดระเบียบแก่คู่มือของคุณ ทำให้คุณสามารถรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้ง่ายขึ้น
3. ชัดเจนและกระชับ
คู่มือพนักงานของคุณควรอ่านและเข้าใจได้ง่ายสำหรับพนักงานทุกคน ใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมาและหลีกเลี่ยงคำศัพท์เฉพาะทางหรือคำเทคนิคที่อาจไม่คุ้นเคยกับทุกคน นอกจากนี้ ควรเขียนแต่ละนโยบายให้สั้น กระชับ และตรงประเด็น
4. รวมภาพและตัวอย่าง
การเพิ่มรูปภาพ, แผนภูมิ, หรือตารางที่เกี่ยวข้องสามารถทำให้คู่มือพนักงานของคุณน่าสนใจและง่ายต่อการเข้าใจมากขึ้น นอกจากนี้ การยกตัวอย่างหรือสถานการณ์จริงสามารถช่วยให้พนักงานเข้าใจนโยบายได้ดีขึ้นและสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
5. รักษาให้เป็นปัจจุบัน
เมื่อบริษัทของคุณเติบโตและพัฒนาขึ้น คู่มือพนักงานของคุณก็ควรได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเช่นกัน ตรวจสอบและอัปเดตคู่มือพนักงานของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าสะท้อนนโยบายและขั้นตอนปัจจุบันของคุณอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้
6. ทำให้เข้าถึงได้
คู่มือพนักงานของคุณเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับพนักงานทุกคน ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคน คุณอาจพิจารณาจัดทำเวอร์ชันดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ของบริษัทหรือผ่านพอร์ทัลออนไลน์ที่ปลอดภัย
7. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและทรัพยากรบุคคล
ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การให้คู่มือพนักงานของคุณได้รับการตรวจสอบโดยแผนกที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแผนกทรัพยากรบุคคลและแผนกกฎหมาย เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจว่านโยบายทั้งหมดสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจ้างงาน
ส่วนที่ควรรวมไว้ในคู่มือพนักงาน
แม้ว่าแต่ละบริษัทอาจมีนโยบายและขั้นตอนเฉพาะที่เหมาะกับองค์กรของตน แต่ก็มีส่วนที่เหมือนกันซึ่งควรมีอยู่ในคู่มือพนักงานทุกฉบับ ซึ่งได้แก่:
1. วันหยุดของบริษัท
คู่มือพนักงานของคุณควรมีรายการวันหยุดที่ได้รับการยอมรับของบริษัทอย่างครบถ้วน ควรระบุให้ชัดเจนว่าพนักงานต้องมาทำงานในวันหยุดเหล่านี้หรือไม่ และหากต้องมาทำงาน พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนหรือวันหยุดชดเชยประเภทใดบ้าง
2. ประกันสุขภาพ
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายประกันสุขภาพของบริษัทคุณ รวมถึงขอบเขตความคุ้มครอง ตัวเลือกที่มีให้สำหรับพนักงาน การมีส่วนร่วมของพวกเขา และกระบวนการในการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ ส่วนนี้ควรอธิบายด้วยว่าพนักงานสามารถเพิ่มผู้พึ่งพาได้อย่างไร และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสถานะการจ้างงานของพวกเขาต่อสิทธิประโยชน์ของพวกเขา
3. นโยบายการลาป่วย
สรุปนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการลาป่วย รวมถึงจำนวนวันที่ได้รับอนุญาต ขั้นตอนการแจ้งลาป่วย และเอกสารที่ต้องเตรียม นโยบายควรครอบคลุมถึงโรคเรื้อรัง และสิ่งที่บริษัทสามารถให้การช่วยเหลือได้ในกรณีเช่นนี้ ระบุถึงกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการลาป่วย และชี้แจงว่าการลาป่วยเป็นการลาแบบได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้าง
4. วันหยุดพักผ่อนและเวลาหยุดงาน
โปรดอธิบายนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับวันหยุดพักผ่อนและเวลาหยุดงาน รวมถึงจำนวนวันลาประจำปีที่พนักงานมีสิทธิ์ได้รับ ขั้นตอนการยื่นคำขอลาหยุดงาน และข้อจำกัดต่างๆ ที่อาจมี คุณอาจรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทการลาอื่นๆ เช่น การลาเพื่องานศพหรือการลาเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วย
5. จรรยาบรรณ
ส่วนนี้กำหนดบรรยากาศและมาตรฐานพฤติกรรมที่คาดหวังในที่ทำงาน ควรครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น กฎการแต่งกาย ความเป็นมืออาชีพ นโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ ขั้นตอนการแก้ไขข้อขัดแย้ง และกฎระเบียบเฉพาะของบริษัทอื่นๆ
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
อธิบายกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทของคุณ และวิธีที่พนักงานสามารถคาดหวังที่จะได้รับคำติชมเกี่ยวกับงานของพวกเขา ส่วนนี้อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง การปรับเงินเดือน และโบนัส
7. นโยบายการยกเลิก
แม้ว่าการคิดถึงเรื่องนี้อาจไม่น่าพอใจ แต่การกำหนดนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเลิกจ้างนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ส่วนนี้ควรครอบคลุมถึงสาเหตุของการเลิกจ้าง ขั้นตอนการเลิกจ้าง และกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเลิกจ้างพนักงาน
8. ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA)
หากบริษัทของคุณจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ คุณอาจต้องการรวมข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลไว้ในคู่มือพนักงานของคุณ เอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายนี้จะระบุความคาดหวังเกี่ยวกับความลับสำหรับพนักงานและผลที่ตามมาหากฝ่าฝืน
9. การรับทราบการรับ
ขั้นตอนสุดท้าย ให้พนักงานลงนามในเอกสารยืนยันการรับทราบเพื่อยืนยันว่าพวกเขาได้รับและอ่านคู่มือพนักงานแล้ว เอกสารนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานว่าพนักงานทราบถึงนโยบายที่ระบุไว้ในคู่มือในกรณีที่มีข้อพิพาท
10. ข้อมูลสำหรับพนักงานที่ไม่ได้รับการยกเว้น
หากบริษัทของคุณมีพนักงานที่ไม่ได้รับการยกเว้น (พนักงานรายชั่วโมง) สิ่งสำคัญคือต้องแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับนโยบายการทำงานล่วงเวลา การพักรับประทานอาหารและพักเบรก และข้อบังคับอื่นๆ ที่อาจใช้กับพวกเขาได้ การทำเช่นนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
ใครได้ประโยชน์จากการใช้แบบแผนคู่มือพนักงาน?
ผู้จัดการ: คู่มือพนักงานช่วยให้ผู้จัดการมีโครงสร้างและแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารทีมของตน นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจในความสอดคล้องของนโยบายและขั้นตอนทั่วทั้งองค์กร ต่อไปนี้คือตัวอย่างเทมเพลตที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้จัดการ:
ธุรกิจขนาดเล็ก: ธุรกิจขนาดเล็กมักขาดทรัพยากรในการสร้างนโยบายและขั้นตอนด้านทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม คู่มือพนักงานแบบสำเร็จรูปสามารถให้กรอบแนวทางสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในการสร้างคู่มือของตนเองโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ต่อไปนี้คือตัวอย่างแบบฟอร์มที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก:
ปรับปรุงคู่มือพนักงานของคุณให้ดีที่สุดในวันนี้
แม้ว่าการสร้างคู่มือพนักงานอาจไม่ใช่หน้าที่ที่คุณชื่นชอบในฐานะเจ้าของธุรกิจหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล แต่การมีนโยบายภายในและนโยบายของบริษัททั้งหมดบันทึกไว้อย่างชัดเจนและละเอียดสำหรับพนักงานของคุณนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด การใช้เทมเพลตสามารถทำให้การสร้างเอกสารนี้ง่ายขึ้นมาก – และอาจสนุกด้วยซ้ำ เมื่อคุณเลือกใช้โซลูชัน ClickUp!
ClickUp คือศูนย์รวมครบวงจรสำหรับการจัดระเบียบเอกสารบริษัท แผนงานโครงการ กระบวนการทำงาน และแม้แต่คู่มือพนักงานของคุณในที่เดียว
ห้องสมุดเทมเพลตที่ครอบคลุมของเราสามารถช่วยคุณสร้าง แก้ไข และอัปเดตเอกสารเกือบทุกประเภทที่คุณต้องการได้ – และเทมเพลตคู่มือของเราจะเพิ่มสีสันให้กับงานที่น่าเบื่อได้ เมื่อคุณสร้างคู่มือพนักงานเสร็จแล้ว คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อแชร์กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายและอัปเดตตามต้องการ
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp ได้ฟรีลองเลยวันนี้.