5 อันดับเทมเพลต NDA ฟรีที่ดีที่สุดใน Word, Google Docs, PDF และ ClickUp

การผนึกความร่วมมือด้วยข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) เป็นเรื่องปกติในหมู่ธุรกิจ ไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็ก ข้อมูลบางอย่างจำเป็นต้องเก็บเป็นความลับ แม้กระทั่งเป็นความลับสุดยอด
ไม่ใช่เพียงแค่การวิจัยที่ล้ำสมัยหรือความลับทางการค้าเท่านั้นที่ต้องได้รับการปกป้อง ธุรกิจต่างๆ ต้องจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้า แคมเปญการตลาด ข้อมูลทางการเงิน ข้อตกลงกับนักลงทุนหรือพันธมิตร และอื่นๆ อีกมากมาย ข้อมูลเหล่านี้ต้องได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวด
การจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดผลร้ายแรง เช่น ชื่อเสียงเสียหาย สูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขัน และปัญหาทางกฎหมาย
ในขณะที่ธุรกิจจะดำเนินงานโดยอาศัยเพียงความมีน้ำใจและความไว้วางใจล้วนๆ นั้นถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป ดังนั้น คุณจำเป็นต้องพึ่งพาข้อตกลงทางธุรกิจเพื่อรับประกันการดำเนินงานที่ราบรื่นและปกป้องผลประโยชน์ขององค์กร
สัญญาประเภทหนึ่งคือ สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลหรือ NDA ซึ่งรู้จักกันในชื่อ สัญญารักษาความลับ (CA) หรือ สัญญาข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ (PIA) NDA เป็นสัญญาทางกฎหมายระหว่างสองฝ่ายหรือมากกว่าที่จำกัดไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจสิ่งที่ทำให้ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลเป็นเอกสารที่ดี และวิธีการร่างสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งรับประกันความรับผิดชอบสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ เราจะแบ่งปันเทมเพลต NDA ที่พร้อมใช้งาน 5 แบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคุณ และส่ง NDA ได้ทันทีที่ต้องการ
เทมเพลต NDA คืออะไร?
เทมเพลต NDA คือเอกสารที่เขียนไว้ล่วงหน้าซึ่งระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล โดยจะรวมถึงข้อกำหนดมาตรฐานที่ห้ามคู่สัญญาเปิดเผยข้อมูลธุรกิจที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
เทมเพลตเหล่านี้มอบกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานให้กับธุรกิจ ซึ่งสามารถนำไปใช้สร้างข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานสัญญาขอบเขตงาน และการเจรจาต่อรอง
การใช้เทมเพลต NDA ช่วยให้การสร้างข้อตกลงการรักษาความลับที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นเรื่องง่ายขึ้น ช่วยประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ และมอบรูปแบบที่สม่ำเสมอและเป็นมาตรฐานให้กับธุรกิจในการกำหนดข้อมูลที่เป็นความลับ เทมเพลตช่วยให้มั่นใจว่าครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งหมดและลดความเสี่ยงในการมองข้ามข้อกำหนดที่จำเป็น
แบบฟอร์ม NDA ทั่วไปประกอบด้วยส่วนต่อไปนี้:
- บทนำ: ส่วนนี้ระบุหัวข้อของ NDA—ตัวอย่างเช่น หากเกี่ยวกับความร่วมมือ การเข้าถึงข้อมูล หรือแผนงานคุณสมบัติ
- คำนิยาม: ข้อนี้อธิบายรายละเอียดของคำศัพท์ต่าง ๆ ที่จะใช้ตลอดทั้ง NDA เช่น ชื่อของคู่สัญญา รายละเอียดเกี่ยวกับฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลและฝ่ายที่ได้รับข้อมูล ระบุว่าคู่สัญญาเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลลับ: กำหนดและอธิบายลักษณะของข้อมูลลับที่แท้จริง
- ข้อยกเว้น: ส่วนนี้แสดงรายการข้อมูลที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงการรักษาความลับและสามารถแบ่งปันกับผู้อื่นได้
- หน้าที่: ส่วนนี้อธิบายว่าฝ่ายที่ได้รับต้องจัดการข้อมูลที่เป็นความลับอย่างไร และภายใต้สถานการณ์ใดที่พวกเขาสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้อื่นได้
- การคืนข้อมูลที่เป็นความลับ: ส่วนนี้ระบุขั้นตอนสำหรับการคืนข้อมูลที่เป็นความลับเมื่อข้อตกลงสิ้นสุดลง
- การเยียวยา: ส่วนนี้อธิบายถึงผลกระทบที่เกิดจากการละเมิดข้อตกลงและอาจรวมถึงบทลงโทษทางการเงิน ข้อหาทางอาญา และการเลิกจ้าง
- ประกาศและการแก้ไข: ส่วนนี้สามารถเลือกได้ โดยเป็นการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มเติมใด ๆ ต่อ NDA ฉบับเดิม
- เขตอำนาจศาล: ข้อความนี้อธิบายถึงรัฐหรือศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA)
- บล็อกการลงนาม: รวมถึงบล็อกสำหรับแต่ละฝ่ายและจะประกอบด้วยชื่อ ลายเซ็น และวันที่
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์ม NDA ดี?
ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนใหญ่จะใช้กรอบพื้นฐานนี้ แต่แม่แบบ NDA ฟรีบางแบบช่วยให้การร่างข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
มาสำรวจกันว่าอะไรทำให้เทมเพลต NDA บางฉบับดีกว่าฉบับอื่น ๆ นี่คือลักษณะบางประการที่ควรพิจารณาในเทมเพลตหนึ่ง
- ภาษาที่ชัดเจน: เช่นเดียวกับข้อตกลงทางกฎหมายใด ๆ แม่แบบ NDA ต้องมีความตรงไปตรงมา กระชับ และชัดเจนเพื่อป้องกันความไม่ชัดเจน คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้คำทางกฎหมายที่ซับซ้อนและคำศัพท์ที่ไม่จำเป็น ทำให้เข้าใจได้ง่าย
- กรอบการทำงานที่ครอบคลุม: แม่แบบควรสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ NDA และประกอบด้วยส่วนสำคัญทั้งหมด เช่น คำนิยาม ข้อมูลที่เป็นความลับ การเยียวยา และอื่นๆ
- ถูกต้องตามกฎหมาย: แม่แบบควรมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ควรระบุคู่สัญญาและเขตอำนาจศาลที่ควบคุมไว้อย่างชัดเจน และกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่าแม่แบบนี้จะมีผลบังคับใช้ในศาล
- ความยืดหยุ่น: ด้วยข้อตกลง NDA ที่มีหลากหลายประเภท เช่น ข้อตกลงสำหรับพนักงาน, ข้อตกลงสำหรับคู่ค้า, ข้อตกลงสองฝ่าย, และข้อตกลงหลายฝ่าย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะต้องเลือกแบบฟอร์มที่คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกัน
- การผสานรวม: อีกปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาคือการผสานรวมกับระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบว่าเทมเพลตและเครื่องมือร่างเอกสารของคุณสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถลงนามและรับรองเอกสารสัญญาทางดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง
- การจัดรูปแบบและสไตล์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตมีความสวยงามน่าดึงดูดด้วยเช่นกัน พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างของหน้าและข้อความ การใช้หัวข้อ ประเภทของตัวอักษร และโครงสร้างย่อหน้า
5 แบบฟอร์ม NDA ฟรี ที่คุณสามารถใช้ได้
นี่คือรายการสั้น ๆ ของเทมเพลต NDA ที่เราชื่นชอบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี
1. เทมเพลตข้อตกลง NDA ของ ClickUp
เริ่มต้นด้วยเทมเพลต NDA ของ ClickUp ในเทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ คุณจะพบทุกส่วนที่จำเป็นในข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสร้างงานใน ClickUp พร้อมสถานะที่กำหนดเองหลากหลาย เพื่อช่วยจัดการข้อตกลงของคุณ คุณสามารถจัดหมวดหมู่และเพิ่มฟีเจอร์เพื่อแสดงภาพและติดตามข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้
เพียงคัดลอกเทมเพลตนี้ไปยังClickUp Docsและเพิ่มรายละเอียดที่สำคัญทั้งหมด เช่น ชื่อและรายละเอียดของคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง สรุปข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และอื่นๆ
เทมเพลตช่วยให้คุณติดตามข้อตกลงการร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการตอบกลับความคิดเห็น งานย่อยแบบซ้อน ผู้รับผิดชอบหลายคน และป้ายกำกับความสำคัญ
นอกจากนี้ เครื่องมือพื้นที่ทำงานและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ ClickUpยังช่วยให้กระบวนการจัดการสัญญาการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่าย และการดำเนินงานอื่น ๆ ของคุณง่ายขึ้นอีกด้วย
คุณยังสามารถร่างและแก้ไขเนื้อหาสำหรับเอกสารทางกฎหมายของคุณได้ด้วยเครื่องมือ AIสร้างสรรค์ของ ClickUp BrainAI Writer for Work จะดึงคำตอบสำหรับคำถามออกมาทันทีและจัดทำเอกสารสัญญาภายในไม่กี่วินาที มั่นใจได้ว่า สัญญาของคุณจะปลอดภัย บน ClickUp ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อฝึกฝนโมเดล AI อย่างแน่นอน
คุณยังสามารถใช้ AI Knowledge Manager ของ ClickUp Brain เพื่อค้นหาข้อมูล ค้นหาข้อกำหนดที่คุณเพิ่มไว้ในสัญญาฉบับก่อนหน้า ฯลฯ
คุณสามารถ แปลสัญญาฟรีของคุณ ให้เป็นภาษาท้องถิ่นได้ด้วยฟีเจอร์การแปลของ ClickUp เพื่อให้สอดคล้องกับพนักงานหรือผู้ขายที่ตั้งอยู่ทั่วโลกของคุณ
เมื่อคุณได้ร่าง NDA ของคุณแล้ว คุณสามารถสร้างงานใน ClickUpและมอบหมายให้กับผู้จัดการและทีมกฎหมายของคุณเพื่อตรวจสอบ เมื่อข้อตกลงเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ส่งออกเป็น PDF และแชร์กับฝ่ายที่รับและลงนามเพื่อเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือถ้าคุณชอบวิธีการแบบดั้งเดิม ก็สามารถพิมพ์ออกมาได้ทันที!
2. แบบฟอร์มข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลโดย LegalTemplates
เทมเพลตถัดไปของเราคือเทมเพลต NDA ของ Word จาก LegalTemplates เทมเพลตนี้มีโครงสร้างที่ดีและประกอบด้วยองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดของเทมเพลต NDA มาตรฐาน คุณสามารถเลือกระหว่างข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลมาตรฐานหรือข้อตกลงที่ปรับแต่งสำหรับข้อตกลงการจ้างงาน การประดิษฐ์ การขาย หรือธุรกรรมซื้อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไขเทมเพลตตามกฎหมายของรัฐและเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของคุณได้อีกด้วย
ไม่เพียงเท่านั้น LegalTemplates ยังมาพร้อมกับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มเอกสารทางกฎหมายฟรีอีกด้วย คุณเพียงแค่เพิ่มรายละเอียดของข้อตกลงของคุณลงในกล่องข้อความ และมันจะสร้างข้อตกลงทางกฎหมายของคุณภายในไม่กี่วินาที LegalTemplates ยังมีคุณสมบัติการเซ็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์แบบชำระเงินให้คุณหากคุณต้องการที่จะเป็นดิจิทัล
3. แบบฟอร์มข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลโดย Simul
เทมเพลตถัดไปในรายการนี้คือเทมเพลตจาก Simul ซึ่งเป็นเครื่องมือควบคุมเวอร์ชันและการทำงานร่วมกันใน Microsoft Wordเทมเพลตข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (Word Non-Disclosure Agreement Template) โดย Simulเป็นเทมเพลตข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลที่เรียบง่ายในรูปแบบเอกสาร ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดได้เพียงคลิกเดียวและแก้ไขบนซอฟต์แวร์ประมวลผลคำของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Google Docs, MS Word หรือ Apple Pages
เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถอัปโหลดไปยังเครื่องมือลงนามดิจิทัลของคุณ หรือส่งเอกสารฉบับพิมพ์ไปยังผู้รับได้
เทมเพลตนี้มีรายละเอียดมากมาย และคุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมได้ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลลับที่คุณต้องการผูกมัดไว้ในข้อตกลง
เพื่อป้องกันการเปิดเผยหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) ของพนักงาน ผู้ฝึกงาน หรือผู้รับจ้างของคุณครอบคลุมทุกสิ่งที่อยู่ในเทมเพลต NDA เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของบริษัท ข้อมูลทางบัญชี กระบวนการผลิต และทรัพย์สินทางปัญญา
เมื่อใช้เทมเพลตนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำและวลีตรงกับที่คุณใช้ในสัญญาอื่นๆ ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้คำว่า 'ฝ่ายเปิดเผยข้อมูล' และ 'ฝ่ายรับข้อมูล' ในข้อตกลงของคุณเป็นประจำ ให้ใช้คำเหล่านั้นแทน 'ผู้ให้บริการข้อมูล' และ 'ผู้รับข้อมูล' ในเทมเพลตนี้
นอกจากนี้ การอ้างอิงข้ามกับเทมเพลต NDA นี้กับรูปแบบที่กำหนดโดยรัฐที่กำกับดูแลจะเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยม เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสองสอดคล้องกันทั้งในโครงสร้างและคำศัพท์
4. แบบฟอร์มข้อตกลง NDA แบบ PDF โดย Signaturely
บน Signaturely คุณสามารถสร้างและลงนามในข้อตกลงของคุณได้โดยไม่ต้องยุ่งยาก แพลตฟอร์มนี้เป็นเครื่องมือลายเซ็นดิจิทัลออนไลน์ที่มีเทมเพลตฟรีให้คุณดาวน์โหลดได้ทั้งในรูปแบบ Doc และ PDF
อย่างไรก็ตาม แผนฟรีของพวกเขาอนุญาตให้คุณเซ็นเอกสารได้เพียงหนึ่งฉบับต่อเดือนเท่านั้น หากคุณต้องการเซ็นเอกสารเพิ่มเติม คุณจะต้องสมัครแผนแบบชำระเงิน
แม้ว่าเทมเพลต NDA ในรูปแบบ Word โดย Signaturelyจะยึดตามรูปแบบมาตรฐาน แต่ก็มีเนื้อหาที่กระชับ คุณจะต้องสร้างส่วนต่าง ๆ เช่น ข้อผูกพัน, การเยียวยา, และการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยตนเอง เราขอแนะนำให้คุณใช้เทมเพลตนี้สำหรับสัญญาที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องใช้รายละเอียดมากนัก เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูง
5. ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) สำหรับที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดย Template.net
เทมเพลตฟรีสุดท้ายในรายการนี้มีความเฉพาะเจาะจงมาก—เป็น NDA ที่ออกแบบมาสำหรับที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรส่วนใหญ่จะใช้ NDA ที่แตกต่างกันสำหรับพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล เนื่องจากพวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลพนักงาน ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของบริษัท และกระบวนการทางธุรกิจภายใน
เทมเพลต NDA ของ Google Docs สำหรับที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลโดย Template.netนี้ได้รับการปรับแต่งเพื่อเปิดเผยข้อมูลลับที่ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลมักจัดการ เช่น การดำเนินงานทางธุรกิจ กลยุทธ์และแผนงานการจัดการลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ
คุณสามารถเพิ่มข้อมูลได้โดยตรงในตัวแก้ไขเอกสารใน Templates.net พร้อมกับรายการแบรนด์ต่างๆ เช่น โลโก้บริษัท, โทนสี, และอื่นๆ
คุณยังสามารถแชร์ NDA กับสมาชิกในทีมของคุณได้เพื่อให้พวกเขาสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อตกลงได้ เมื่อข้อตกลงได้รับการยืนยันแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF และแชร์กับฝ่ายที่ได้รับเอกสารได้
ปกป้องข้อมูลลับด้วยเทมเพลตข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล
ไม่ว่าคุณจะกำลังรับพนักงานใหม่หรือผู้รับจ้างอิสระ, ยื่นขอสิทธิบัตรลับสุดยอด, หรือเจรจาเพื่อซื้อกิจการ—ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความลับและปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
การปรับแต่งเทมเพลต NDA ที่เราได้ระบุไว้ข้างต้นเป็นกระบวนการที่ตรงไปตรงมา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้นำเอกสารฉบับสุดท้ายไปให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายของคุณตรวจสอบก่อนที่จะลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล
เก็บรักษาข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณไว้ในที่เดียวโดยบันทึกเป็นเอกสาร ClickUpและแชร์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเช่นการควบคุมเวอร์ชันและการเข้าถึงจะช่วยให้ข้อมูลลับของคุณปลอดภัย ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกัน คุณสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น
นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัยและให้การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณ ClickUp ยังช่วยให้ทีมของคุณประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานได้อีกด้วย ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรนี้สามารถช่วยทีมของคุณประหยัดเวลาได้ถึงหนึ่งวันต่อสัปดาห์
ลงทะเบียนฟรีวันนี้และสำรวจวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยคุณร่าง ทำงานร่วมกัน และจัดการข้อตกลงของคุณได้ในแดชบอร์ดเดียว!