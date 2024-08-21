บล็อก ClickUp
5 อันดับเทมเพลต NDA ฟรีที่ดีที่สุดใน Word, Google Docs, PDF และ ClickUp

5 อันดับเทมเพลต NDA ฟรีที่ดีที่สุดใน Word, Google Docs, PDF และ ClickUp

PMO Team
PMO Team
21 สิงหาคม 2567

การผนึกความร่วมมือด้วยข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) เป็นเรื่องปกติในหมู่ธุรกิจ ไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็ก ข้อมูลบางอย่างจำเป็นต้องเก็บเป็นความลับ แม้กระทั่งเป็นความลับสุดยอด

ไม่ใช่เพียงแค่การวิจัยที่ล้ำสมัยหรือความลับทางการค้าเท่านั้นที่ต้องได้รับการปกป้อง ธุรกิจต่างๆ ต้องจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้า แคมเปญการตลาด ข้อมูลทางการเงิน ข้อตกลงกับนักลงทุนหรือพันธมิตร และอื่นๆ อีกมากมาย ข้อมูลเหล่านี้ต้องได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวด

การจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดผลร้ายแรง เช่น ชื่อเสียงเสียหาย สูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขัน และปัญหาทางกฎหมาย

ในขณะที่ธุรกิจจะดำเนินงานโดยอาศัยเพียงความมีน้ำใจและความไว้วางใจล้วนๆ นั้นถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป ดังนั้น คุณจำเป็นต้องพึ่งพาข้อตกลงทางธุรกิจเพื่อรับประกันการดำเนินงานที่ราบรื่นและปกป้องผลประโยชน์ขององค์กร

สัญญาประเภทหนึ่งคือ สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลหรือ NDA ซึ่งรู้จักกันในชื่อ สัญญารักษาความลับ (CA) หรือ สัญญาข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ (PIA) NDA เป็นสัญญาทางกฎหมายระหว่างสองฝ่ายหรือมากกว่าที่จำกัดไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ

ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจสิ่งที่ทำให้ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลเป็นเอกสารที่ดี และวิธีการร่างสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งรับประกันความรับผิดชอบสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เราจะแบ่งปันเทมเพลต NDA ที่พร้อมใช้งาน 5 แบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคุณ และส่ง NDA ได้ทันทีที่ต้องการ

เทมเพลต NDA คืออะไร?

เทมเพลต NDA คือเอกสารที่เขียนไว้ล่วงหน้าซึ่งระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล โดยจะรวมถึงข้อกำหนดมาตรฐานที่ห้ามคู่สัญญาเปิดเผยข้อมูลธุรกิจที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

เทมเพลตเหล่านี้มอบกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานให้กับธุรกิจ ซึ่งสามารถนำไปใช้สร้างข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานสัญญาขอบเขตงาน และการเจรจาต่อรอง

การใช้เทมเพลต NDA ช่วยให้การสร้างข้อตกลงการรักษาความลับที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นเรื่องง่ายขึ้น ช่วยประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ และมอบรูปแบบที่สม่ำเสมอและเป็นมาตรฐานให้กับธุรกิจในการกำหนดข้อมูลที่เป็นความลับ เทมเพลตช่วยให้มั่นใจว่าครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งหมดและลดความเสี่ยงในการมองข้ามข้อกำหนดที่จำเป็น

แบบฟอร์ม NDA ทั่วไปประกอบด้วยส่วนต่อไปนี้:

  • บทนำ: ส่วนนี้ระบุหัวข้อของ NDA—ตัวอย่างเช่น หากเกี่ยวกับความร่วมมือ การเข้าถึงข้อมูล หรือแผนงานคุณสมบัติ
  • คำนิยาม: ข้อนี้อธิบายรายละเอียดของคำศัพท์ต่าง ๆ ที่จะใช้ตลอดทั้ง NDA เช่น ชื่อของคู่สัญญา รายละเอียดเกี่ยวกับฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลและฝ่ายที่ได้รับข้อมูล ระบุว่าคู่สัญญาเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลลับ: กำหนดและอธิบายลักษณะของข้อมูลลับที่แท้จริง
  • ข้อยกเว้น: ส่วนนี้แสดงรายการข้อมูลที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงการรักษาความลับและสามารถแบ่งปันกับผู้อื่นได้
  • หน้าที่: ส่วนนี้อธิบายว่าฝ่ายที่ได้รับต้องจัดการข้อมูลที่เป็นความลับอย่างไร และภายใต้สถานการณ์ใดที่พวกเขาสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้อื่นได้
  • การคืนข้อมูลที่เป็นความลับ: ส่วนนี้ระบุขั้นตอนสำหรับการคืนข้อมูลที่เป็นความลับเมื่อข้อตกลงสิ้นสุดลง
  • การเยียวยา: ส่วนนี้อธิบายถึงผลกระทบที่เกิดจากการละเมิดข้อตกลงและอาจรวมถึงบทลงโทษทางการเงิน ข้อหาทางอาญา และการเลิกจ้าง
  • ประกาศและการแก้ไข: ส่วนนี้สามารถเลือกได้ โดยเป็นการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มเติมใด ๆ ต่อ NDA ฉบับเดิม
  • เขตอำนาจศาล: ข้อความนี้อธิบายถึงรัฐหรือศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA)
  • บล็อกการลงนาม: รวมถึงบล็อกสำหรับแต่ละฝ่ายและจะประกอบด้วยชื่อ ลายเซ็น และวันที่

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์ม NDA ดี?

ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนใหญ่จะใช้กรอบพื้นฐานนี้ แต่แม่แบบ NDA ฟรีบางแบบช่วยให้การร่างข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

มาสำรวจกันว่าอะไรทำให้เทมเพลต NDA บางฉบับดีกว่าฉบับอื่น ๆ นี่คือลักษณะบางประการที่ควรพิจารณาในเทมเพลตหนึ่ง

  • ภาษาที่ชัดเจน: เช่นเดียวกับข้อตกลงทางกฎหมายใด ๆ แม่แบบ NDA ต้องมีความตรงไปตรงมา กระชับ และชัดเจนเพื่อป้องกันความไม่ชัดเจน คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้คำทางกฎหมายที่ซับซ้อนและคำศัพท์ที่ไม่จำเป็น ทำให้เข้าใจได้ง่าย
  • กรอบการทำงานที่ครอบคลุม: แม่แบบควรสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ NDA และประกอบด้วยส่วนสำคัญทั้งหมด เช่น คำนิยาม ข้อมูลที่เป็นความลับ การเยียวยา และอื่นๆ
  • ถูกต้องตามกฎหมาย: แม่แบบควรมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ควรระบุคู่สัญญาและเขตอำนาจศาลที่ควบคุมไว้อย่างชัดเจน และกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่าแม่แบบนี้จะมีผลบังคับใช้ในศาล
  • ความยืดหยุ่น: ด้วยข้อตกลง NDA ที่มีหลากหลายประเภท เช่น ข้อตกลงสำหรับพนักงาน, ข้อตกลงสำหรับคู่ค้า, ข้อตกลงสองฝ่าย, และข้อตกลงหลายฝ่าย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะต้องเลือกแบบฟอร์มที่คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกัน
  • การผสานรวม: อีกปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาคือการผสานรวมกับระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบว่าเทมเพลตและเครื่องมือร่างเอกสารของคุณสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถลงนามและรับรองเอกสารสัญญาทางดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง
  • การจัดรูปแบบและสไตล์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตมีความสวยงามน่าดึงดูดด้วยเช่นกัน พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างของหน้าและข้อความ การใช้หัวข้อ ประเภทของตัวอักษร และโครงสร้างย่อหน้า

5 แบบฟอร์ม NDA ฟรี ที่คุณสามารถใช้ได้

นี่คือรายการสั้น ๆ ของเทมเพลต NDA ที่เราชื่นชอบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี

1. เทมเพลตข้อตกลง NDA ของ ClickUp

รับสัญญาทางกฎหมายที่เรียบง่ายและปรับแต่งได้ง่ายด้วยเทมเพลต NDA ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลต
รับสัญญาทางกฎหมายที่เรียบง่ายและปรับแต่งได้ง่ายด้วยเทมเพลต NDA ของ ClickUp

เริ่มต้นด้วยเทมเพลต NDA ของ ClickUp ในเทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ คุณจะพบทุกส่วนที่จำเป็นในข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสร้างงานใน ClickUp พร้อมสถานะที่กำหนดเองหลากหลาย เพื่อช่วยจัดการข้อตกลงของคุณ คุณสามารถจัดหมวดหมู่และเพิ่มฟีเจอร์เพื่อแสดงภาพและติดตามข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้

เพียงคัดลอกเทมเพลตนี้ไปยังClickUp Docsและเพิ่มรายละเอียดที่สำคัญทั้งหมด เช่น ชื่อและรายละเอียดของคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง สรุปข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และอื่นๆ

เทมเพลตช่วยให้คุณติดตามข้อตกลงการร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการตอบกลับความคิดเห็น งานย่อยแบบซ้อน ผู้รับผิดชอบหลายคน และป้ายกำกับความสำคัญ

นอกจากนี้ เครื่องมือพื้นที่ทำงานและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ ClickUpยังช่วยให้กระบวนการจัดการสัญญาการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่าย และการดำเนินงานอื่น ๆ ของคุณง่ายขึ้นอีกด้วย

คุณยังสามารถร่างและแก้ไขเนื้อหาสำหรับเอกสารทางกฎหมายของคุณได้ด้วยเครื่องมือ AIสร้างสรรค์ของ ClickUp BrainAI Writer for Work จะดึงคำตอบสำหรับคำถามออกมาทันทีและจัดทำเอกสารสัญญาภายในไม่กี่วินาที มั่นใจได้ว่า สัญญาของคุณจะปลอดภัย บน ClickUp ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อฝึกฝนโมเดล AI อย่างแน่นอน

ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับ AI ทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การเขียนไปจนถึงงานธุรการ

คุณยังสามารถใช้ AI Knowledge Manager ของ ClickUp Brain เพื่อค้นหาข้อมูล ค้นหาข้อกำหนดที่คุณเพิ่มไว้ในสัญญาฉบับก่อนหน้า ฯลฯ

คุณสามารถ แปลสัญญาฟรีของคุณ ให้เป็นภาษาท้องถิ่นได้ด้วยฟีเจอร์การแปลของ ClickUp เพื่อให้สอดคล้องกับพนักงานหรือผู้ขายที่ตั้งอยู่ทั่วโลกของคุณ

เมื่อคุณได้ร่าง NDA ของคุณแล้ว คุณสามารถสร้างงานใน ClickUpและมอบหมายให้กับผู้จัดการและทีมกฎหมายของคุณเพื่อตรวจสอบ เมื่อข้อตกลงเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ส่งออกเป็น PDF และแชร์กับฝ่ายที่รับและลงนามเพื่อเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือถ้าคุณชอบวิธีการแบบดั้งเดิม ก็สามารถพิมพ์ออกมาได้ทันที!

2. แบบฟอร์มข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลโดย LegalTemplates

แบบฟอร์มข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลโดย LegalTemplates
ใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มทางกฎหมายโดย LegalTemplate เพื่อสร้างสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) ที่ปรับแต่งตามความต้องการ

เทมเพลตถัดไปของเราคือเทมเพลต NDA ของ Word จาก LegalTemplates เทมเพลตนี้มีโครงสร้างที่ดีและประกอบด้วยองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดของเทมเพลต NDA มาตรฐาน คุณสามารถเลือกระหว่างข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลมาตรฐานหรือข้อตกลงที่ปรับแต่งสำหรับข้อตกลงการจ้างงาน การประดิษฐ์ การขาย หรือธุรกรรมซื้อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไขเทมเพลตตามกฎหมายของรัฐและเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของคุณได้อีกด้วย

ไม่เพียงเท่านั้น LegalTemplates ยังมาพร้อมกับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มเอกสารทางกฎหมายฟรีอีกด้วย คุณเพียงแค่เพิ่มรายละเอียดของข้อตกลงของคุณลงในกล่องข้อความ และมันจะสร้างข้อตกลงทางกฎหมายของคุณภายในไม่กี่วินาที LegalTemplates ยังมีคุณสมบัติการเซ็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์แบบชำระเงินให้คุณหากคุณต้องการที่จะเป็นดิจิทัล

3. แบบฟอร์มข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลโดย Simul

แบบฟอร์มข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลโดย Simul
ดาวน์โหลดเทมเพลต NDA ฟรีของ Simul และประหยัดเวลาในการร่างข้อตกลงการรักษาความลับของคุณ

เทมเพลตถัดไปในรายการนี้คือเทมเพลตจาก Simul ซึ่งเป็นเครื่องมือควบคุมเวอร์ชันและการทำงานร่วมกันใน Microsoft Wordเทมเพลตข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (Word Non-Disclosure Agreement Template) โดย Simulเป็นเทมเพลตข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลที่เรียบง่ายในรูปแบบเอกสาร ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดได้เพียงคลิกเดียวและแก้ไขบนซอฟต์แวร์ประมวลผลคำของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Google Docs, MS Word หรือ Apple Pages

เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถอัปโหลดไปยังเครื่องมือลงนามดิจิทัลของคุณ หรือส่งเอกสารฉบับพิมพ์ไปยังผู้รับได้

เทมเพลตนี้มีรายละเอียดมากมาย และคุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมได้ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลลับที่คุณต้องการผูกมัดไว้ในข้อตกลง

เพื่อป้องกันการเปิดเผยหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) ของพนักงาน ผู้ฝึกงาน หรือผู้รับจ้างของคุณครอบคลุมทุกสิ่งที่อยู่ในเทมเพลต NDA เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของบริษัท ข้อมูลทางบัญชี กระบวนการผลิต และทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อใช้เทมเพลตนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำและวลีตรงกับที่คุณใช้ในสัญญาอื่นๆ ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้คำว่า 'ฝ่ายเปิดเผยข้อมูล' และ 'ฝ่ายรับข้อมูล' ในข้อตกลงของคุณเป็นประจำ ให้ใช้คำเหล่านั้นแทน 'ผู้ให้บริการข้อมูล' และ 'ผู้รับข้อมูล' ในเทมเพลตนี้

นอกจากนี้ การอ้างอิงข้ามกับเทมเพลต NDA นี้กับรูปแบบที่กำหนดโดยรัฐที่กำกับดูแลจะเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยม เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสองสอดคล้องกันทั้งในโครงสร้างและคำศัพท์

4. แบบฟอร์มข้อตกลง NDA แบบ PDF โดย Signaturely

เทมเพลตข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) แบบ PDF โดย Signaturely
ปรับแต่งเทมเพลต NDA นี้จาก Signaturely สำหรับสถานการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกัน

บน Signaturely คุณสามารถสร้างและลงนามในข้อตกลงของคุณได้โดยไม่ต้องยุ่งยาก แพลตฟอร์มนี้เป็นเครื่องมือลายเซ็นดิจิทัลออนไลน์ที่มีเทมเพลตฟรีให้คุณดาวน์โหลดได้ทั้งในรูปแบบ Doc และ PDF

อย่างไรก็ตาม แผนฟรีของพวกเขาอนุญาตให้คุณเซ็นเอกสารได้เพียงหนึ่งฉบับต่อเดือนเท่านั้น หากคุณต้องการเซ็นเอกสารเพิ่มเติม คุณจะต้องสมัครแผนแบบชำระเงิน

แม้ว่าเทมเพลต NDA ในรูปแบบ Word โดย Signaturelyจะยึดตามรูปแบบมาตรฐาน แต่ก็มีเนื้อหาที่กระชับ คุณจะต้องสร้างส่วนต่าง ๆ เช่น ข้อผูกพัน, การเยียวยา, และการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยตนเอง เราขอแนะนำให้คุณใช้เทมเพลตนี้สำหรับสัญญาที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องใช้รายละเอียดมากนัก เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูง

5. ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) สำหรับที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดย Template.net

ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) สำหรับที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดย Template.net
ดาวน์โหลดเทมเพลตฟรีจาก Templates.net นี้เมื่อทำการต้อนรับที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคลใหม่เข้าสู่บริษัทของคุณ

เทมเพลตฟรีสุดท้ายในรายการนี้มีความเฉพาะเจาะจงมาก—เป็น NDA ที่ออกแบบมาสำหรับที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรส่วนใหญ่จะใช้ NDA ที่แตกต่างกันสำหรับพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล เนื่องจากพวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลพนักงาน ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของบริษัท และกระบวนการทางธุรกิจภายใน

เทมเพลต NDA ของ Google Docs สำหรับที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลโดย Template.netนี้ได้รับการปรับแต่งเพื่อเปิดเผยข้อมูลลับที่ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลมักจัดการ เช่น การดำเนินงานทางธุรกิจ กลยุทธ์และแผนงานการจัดการลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลได้โดยตรงในตัวแก้ไขเอกสารใน Templates.net พร้อมกับรายการแบรนด์ต่างๆ เช่น โลโก้บริษัท, โทนสี, และอื่นๆ

คุณยังสามารถแชร์ NDA กับสมาชิกในทีมของคุณได้เพื่อให้พวกเขาสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อตกลงได้ เมื่อข้อตกลงได้รับการยืนยันแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF และแชร์กับฝ่ายที่ได้รับเอกสารได้

อ่านเพิ่มเติม: แบบฟอร์มข้อตกลงค่าตอบแทนล่วงหน้า

ปกป้องข้อมูลลับด้วยเทมเพลตข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล

ไม่ว่าคุณจะกำลังรับพนักงานใหม่หรือผู้รับจ้างอิสระ, ยื่นขอสิทธิบัตรลับสุดยอด, หรือเจรจาเพื่อซื้อกิจการ—ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความลับและปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

การปรับแต่งเทมเพลต NDA ที่เราได้ระบุไว้ข้างต้นเป็นกระบวนการที่ตรงไปตรงมา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้นำเอกสารฉบับสุดท้ายไปให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายของคุณตรวจสอบก่อนที่จะลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล

เก็บรักษาข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณไว้ในที่เดียวโดยบันทึกเป็นเอกสาร ClickUpและแชร์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเช่นการควบคุมเวอร์ชันและการเข้าถึงจะช่วยให้ข้อมูลลับของคุณปลอดภัย ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกัน คุณสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น

นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัยและให้การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณ ClickUp ยังช่วยให้ทีมของคุณประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานได้อีกด้วย ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรนี้สามารถช่วยทีมของคุณประหยัดเวลาได้ถึงหนึ่งวันต่อสัปดาห์

ลงทะเบียนฟรีวันนี้และสำรวจวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยคุณร่าง ทำงานร่วมกัน และจัดการข้อตกลงของคุณได้ในแดชบอร์ดเดียว!