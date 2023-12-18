10 นิสัยการทำงานที่มีประสิทธิภาพ – ตัวอย่างและเคล็ดลับสำหรับอาชีพที่ประสบความสำเร็จ

ยอมรับเถอะว่าเราทุกคนต่างก็มีคนที่เราชื่นชมในที่ทำงานเพราะนิสัยการทำงานของพวกเขา
พวกเขาเก่งมากในการทำงาน, ความผลิตภาพคือชื่อกลางของพวกเขา, และพวกเขาคือผู้ที่เปิดเผยความลับของนิสัยที่ดีที่สุดในที่ทำงาน.
คุณมองพวกเขาแล้วสงสัยว่า... คนที่ทำงานได้เยอะ มีอยู่จริงหรือ? *
หากคุณต้องการหลีกหนีจากความจำเจของความเป็นกลางและเรียนรู้วิธีสร้างนิสัยการทำงานที่ดีขึ้น เราพร้อมช่วยเหลือคุณ
ในบทความนี้ เราจะเน้นย้ำถึงนิสัยการทำงานที่ทรงพลังสิบประการที่คนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ยืนยันว่าใช้จริง และเพื่อเป็นโบนัส เราได้ถอดรหัสวิธีง่ายๆในการนำนิสัยหนึ่งไปปฏิบัติจริง
ขอบคุณเราทีหลังนะ!
พร้อมที่จะรับ นิสัยการทำงานที่ดี หรือยัง? ไปกันเลย!
10 นิสัยการทำงานที่ทรงพลัง
ดีหรือร้าย เราทุกคนล้วนถูกกำหนดโดยนิสัยของเรา
บางครั้งนิสัยที่ไม่ดีอาจถูกขยายให้เกินจริงในที่ทำงานของคุณได้ ในความเป็นจริง คุณอาจเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีเสน่ห์ที่สุดหรือน่ารำคาญที่สุด เพียงแค่ นิสัยการทำงานของคุณเท่านั้น
แต่ก่อนที่เราจะลงลึกถึงนิสัยการทำงานที่ประสบความสำเร็จ ขอเริ่มต้นด้วยนิสัยการทำงานที่ดีคืออะไร และทำไมคุณควรพัฒนาสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่แรก
นิยามของนิสัยการทำงานที่ดีระบุว่านิสัยการทำงานที่ดีคือรูปแบบพฤติกรรมของพนักงานที่มีส่วนช่วยในการปฏิบัติงานของพวกเขา นิสัยเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จที่ช่วยเพิ่มผลผลิต ความน่าเชื่อถือ การทำงานเป็นทีม และความพึงพอใจในงานของคุณ
ตัวอย่างนิสัยการทำงานที่สำคัญ ได้แก่:
คนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จปฏิบัติตามคำขวัญในการทำงานเหล่านี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง พวกเขายังเป็นโค้ชด้านอาชีพให้ผู้อื่นนำแนวทางเดียวกันนี้ไปใช้ด้วย!
เพื่อช่วยคุณ นี่คือสิบนิสัยการทำงานเชิงบวกที่คุณต้องการสำหรับอาชีพที่ประสบความสำเร็จ:
1. ตรงต่อเวลาและมีความเป็นมืออาชีพในที่ทำงาน
การมาทำงาน ตรงเวลา เป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดมาก
อย่างไรก็ตาม การมาสายอาจเป็นนิสัยไม่ดีที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งที่จะเอาชนะได้
และเชื่อเราเถอะ
ไม่มีอะไรทำให้เจ้านายบ้าไปกว่าการที่คุณมาทำงานสายอยู่ตลอดเวลา
หากคุณไม่อยากตกเป็นเป้าสายตาในทางลบของพวกเขา ควรตั้งเป้าเข้าสู่ระบบ 10 นาทีก่อนเวลา ที่ทำงานของคุณ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณวางแผนงานในแต่ละวันและพร้อมเมื่อเวลาทำงานอย่างเป็นทางการเริ่มต้น
ตอนนี้ การรักษานิสัยที่ดีในที่ทำงาน เช่น การตรงต่อเวลา อาจเป็นเรื่องยากขึ้นเมื่อต้องทำงานจากระยะไกล
ท้ายที่สุดแล้ว การดูแลแมวของเพื่อนบ้านก็เป็นสิ่งที่ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจได้อย่างแท้จริง ?
แต่คุณควรพยายามเข้าสู่ระบบให้ตรงเวลาและพร้อมสำหรับการโทรหรือการประชุมของทีม
นอกจากนี้ อย่าเคร่งครัดกับกิจวัตรการทำงานของคุณ
บางครั้งก็ไม่เป็นไรหากงานสำคัญต้องการให้คุณอยู่ทำงานต่อ ตราบใดที่มันไม่กระทบต่อสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานของคุณ
การตรงต่อเวลาและความมุ่งมั่นในงานของคุณบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพของคุณได้เป็นอย่างดี และวิธีที่ดีที่สุดในการปลูกฝังนิสัยการทำงานที่ดีนี้คือการวางแผนวันหรือเวลาทำงานของคุณ
คุณสามารถ:
- สร้างตารางเวลาสำหรับตัวคุณเอง
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการประชุม
- ให้เวลาตัวเองเผื่อไว้เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
2. ให้ความเคารพและปฏิบัติตามกำหนดเวลา
การยึดถือ กำหนดเวลา เป็นนิสัยที่ดีและเป็นเครื่องหมายของคนสำเร็จ การทำงานให้เสร็จตรงเวลาแสดงให้เห็นว่าคุณมีความรับผิดชอบและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้ซอฟต์แวร์ HRเพื่อรักษาความมีส่วนร่วมของพนักงานและทำให้พวกเขารับผิดชอบต่อพฤติกรรมการทำงานของตนเอง
แต่หากคุณมีปัญหาในการดำเนินการตามแผน คุณสามารถตั้งเป้าหมายระยะสั้นสำหรับตัวคุณเองและทีมของคุณได้ สิ่งนี้สามารถทำหน้าที่เป็นแผนปฏิบัติการเพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับงานที่อยู่ตรงหน้าได้ดีขึ้น
นอกจากนี้ การเอาชนะและเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ เหล่านั้น จะช่วยสร้างแรงผลักดันไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า
คุณควรสื่อสารกับผู้จัดการของคุณเกี่ยวกับปริมาณงานและความคืบหน้าของโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีกำหนดเวลาที่เป็นจริง
หากคุณรู้สึกเบื่อหน่ายในวันจันทร์ (เราเข้าใจคุณ), ให้เตรียมรายการสิ่งที่ต้องทำไว้ก่อนเริ่มสัปดาห์ และวางแผนการทำงานของคุณเพื่อให้สามารถรับมือกับกำหนดเวลาได้ดีขึ้น
3. จัดสรรเวลาเพื่อสมดุลชีวิตการทำงานและสุขภาพที่ดี
การบริหารเวลาเป็นนิสัยที่ดีต่อสุขภาพซึ่งสามารถทำให้คุณโดดเด่นได้
หากคุณพักกลางวันนานเกินไป สนใจการนินทา หรือพูดคุยปัญหาส่วนตัวในที่ทำงาน จะทำให้เวลาทำงานที่ดีสูญเปล่า
และถ้าคุณติดกับดักโซเชียลมีเดีย มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะช่วยตัวเองไม่ให้เจอปัญหาที่ทำงานได้
เวลาผ่านไปเร็วเหมือนพริบตาเมื่อคุณดูวิดีโอสุนัขน่ารักใช่ไหม? ?
คุณอาจสูญเสียสมาธิและต้องทำงานล่วงเวลา ซึ่งอาจทำให้สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณเสียไป
เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานที่ดีขึ้น คุณควร:
- จัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ
- หลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
- ลดสิ่งรบกวนรอบๆ พื้นที่ทำงานของคุณ
คุณยังสามารถใช้ตัวติดตามเวลาหรือเครื่องมือจัดการโครงการเพื่อกำหนดว่าคุณใช้เวลาไปกับงานและโครงการต่างๆ อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์สำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล เนื่องจากแอปเหล่านี้ยังสามารถช่วยเพิ่มทักษะการทำงานเชิงลึกของคุณและช่วยให้คุณจัดการงานส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. รับคำวิจารณ์อย่างใจเย็น
อย่าขมวดคิ้วกับทุกคำวิจารณ์ที่เข้ามา
ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ
การให้หรือรับคำติชมเชิงลบ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโต และเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องได้รับเป็นครั้งคราว
คุณควรปฏิบัติต่อเจ้านายของคุณเสมือนเป็นโค้ชอาชีพของคุณ และเรียนรู้ที่จะไม่เอาข้อความมาเป็นส่วนตัว ข้อเสนอแนะจากพนักงานหรือเจ้านายของคุณมีไว้เพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น
จงมองว่ามันเป็นพรที่แฝงมาในรูปแบบอื่น
ความสามารถในการรับมือกับคำวิจารณ์ของคุณยังขึ้นอยู่กับสติปัญญาทางอารมณ์ของคุณด้วย
วิธีง่าย ๆ ในการรับมือกับคำติชมเชิงลบคือการระงับปฏิกิริยาแรกของคุณไว้ก่อน, การถามคำถาม, และการแสดงความขอบคุณ. ด้วยทัศนคติเชิงบวก คุณจะกลายเป็นผู้รับคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ได้ดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ.
5. ถามคำถามที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าคุณจะมีความสามารถมากเพียงใด คุณก็อาจติดขัดในบางจุดได้
ขอความช่วยเหลือ เมื่อคุณต้องการ มันเป็นนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ
บางครั้งการถามคำถามก็ช่วยส่งเสริมการอภิปรายซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้
อย่างไรก็ตาม พยายามหาจุด สมดุล ระหว่างความอยากรู้อยากเห็นกับความรำคาญ หากคุณถามคำถามมากเกินไป โดยเฉพาะคำถามเดิมๆ มันอาจกลายเป็นนิสัยการทำงานที่ไม่ดีได้อย่างรวดเร็ว
ประเด็นคือ อย่าไปรบกวนเพื่อนร่วมงานของคุณด้วยคำถามประเภท "เครื่องชงกาแฟอยู่ไหน?"
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น จงเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและเดินตามกลิ่นหอมของมอคค่า ☕
6. มีระเบียบ
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้จัดงานประเภท 'ทำใหญ่หรือกลับบ้าน' ที่ทำงานของคุณ
เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ เช่น:
- การกำหนดสีให้กับปฏิทินของคุณ
- การจดบันทึกที่เกี่ยวข้อง
- การสร้างรายการตรวจสอบ
- การหยุดพักสั้น ๆ เป็นประจำระหว่างการทำงาน
และดำเนินการต่อไปเพื่อความก้าวหน้าจากจุดนี้
โต๊ะทำงานที่รกและตารางเวลาประจำวันที่ไม่เป็นระเบียบก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง คุณคงไม่อยากตกเป็นเป้าสายตาเพราะนิสัยการทำงานที่ไม่ดีเช่นนี้
คุณยังสามารถใช้เครื่องมือจัดการงานเพื่อจัดระเบียบงานและช่วยให้คุณสร้างนิสัยการทำงานเชิงบวกนี้ได้อีกด้วย ตั้งแต่การติดตามกำหนดเวลาไปจนถึงการมองเห็นภาพงานเครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณมีระเบียบได้
7. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าคุณจะทำงานในสำนักงานหรือทำงานทางไกล ให้สื่อสารอย่างชัดเจน กับนายจ้างหรือเพื่อนร่วมงานของคุณเสมอ
คุณไม่จำเป็นต้องใช้พจนานุกรมคำศัพท์เพื่อร่างคำตอบ
เรียบง่ายแต่ได้ผล
อย่าลืมอัปเดตความคืบหน้าของโครงการให้หัวหน้าทราบเป็นประจำด้วย พวกเขาจะชื่นชมเมื่อคุณแจ้งให้ทราบความคืบหน้าอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรเป็นเพียงคนเดียวที่พูด
คนที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยังเป็น ผู้ฟังที่กระตือรือร้น อีกด้วย นี่เป็นนิสัยที่ดีและเป็นทักษะอ่อนที่ยอดเยี่ยมที่ควรมี
การเป็นผู้ฟังที่มีส่วนร่วม นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- อย่าขัดจังหวะเมื่อเพื่อนร่วมงานกำลังพูด
- สังเกตภาษากายของผู้พูดและรับสัญญาณจากคำบอกใบ้ที่ไม่ใช่คำพูด
- ถามคำถามที่เกี่ยวข้องหรือติดตามผล
- สรุปความคิดในคำของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างชัดเจน
8. ริเริ่มและเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ อย่างกระตือรือร้น
หากคุณนั่งเฉยๆ และชื่นชมแต่คนที่ประสบความสำเร็จ คุณจะไม่เคยลิ้มรสความสำเร็จ
เพื่อทำงานให้ดีและก้าวขึ้นบันไดแห่งความสำเร็จอย่างรวดเร็ว คุณต้อง พัฒนาทักษะ
โปรดจดบันทึกทักษะที่คุณยังไม่มี และเข้าร่วมเวิร์กช็อปหรือหลักสูตรการรับรองวิชาชีพเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางความรู้เหล่านั้น
คุณควรตั้งเป้าหมายไปยังตำแหน่งผู้บริหารและหากจำเป็นควรไปหาโค้ชอาชีพ
นอกจากนี้ อย่ารอให้หัวหน้าของคุณมอบหมายงานให้คุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณทำงานทางไกล ให้ขอโครงการอย่างริเริ่มแทน
ริเริ่ม ทำงานเพิ่มเติม แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของคุณก็ตาม สิ่งนี้จะทำให้คุณ เปล่งประกายเหมือนเพชร ท่ามกลางเพื่อนร่วมงานของคุณ
แต่อย่าให้ตัวเองต้องรับภาระมากเกินไปหากคุณมีงานมากพออยู่แล้ว คุณไม่ต้องการรับงานสำคัญแล้วปล่อยให้ค้างคาไม่เสร็จ
เคล็ดลับมืออาชีพ: หลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าและวางแผนวันของคุณด้วยการแบ่งเวลาสำหรับตารางงานที่ยุ่งของคุณ! ? *
9. บอกว่าไม่กับการผัดวันประกันพรุ่ง
มีโอกาสสูงที่คุณจะเลือกเลื่อนดูฟีดโซเชียลมีเดียระหว่างเวลาทำงานมากกว่าทำโปรเจกต์ที่คุณไม่ชอบให้เสร็จ
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเลื่อนสิ่งสำคัญออกไป มันจะทำให้สถานการณ์แย่ลงเท่านั้น
และก่อนที่คุณจะรู้ตัว... ปัง! คุณเลยกำหนดเวลาไปไกลแล้ว
แต่อย่าให้ความกลัวต่อกำหนดเวลาทำให้เราพ่ายแพ้
หากงานใดทำให้คุณรำคาญมากเกินไป คุณอาจทำให้เสร็จไปเลยก็ได้ นอกจากนี้ การมุ่งมั่นกับงานที่อยู่ตรงหน้าและทำสิ่งที่เริ่มต้นให้เสร็จสิ้นยังเป็นนิสัยที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วย
10. ใช้แอปจัดการนิสัย
ไม่สับสนกับคำถาม "นิสัยการทำงานคืออะไร" อีกต่อไป?
ยอดเยี่ยม!
การพัฒนา습관ที่ดีต้องใช้เวลา และ습관ที่ไม่ดีนั้นยากที่จะละทิ้งไป. ในความเป็นจริง หากคุณถามผู้สอนเกี่ยวกับ습관ส่วนใหญ่ พวกเขามักจะบอกคุณว่ามันอาจใช้เวลาประมาณ21 วันในการสร้าง습관.
แล้วคุณทำอย่างไรให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง?นี่คือจุดที่การติดตามนิสัยหรือแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างClickUpเข้ามาช่วยได้
ClickUp เป็นหนึ่งในแอปจัดการนิสัยที่ได้รับความนิยมและมีคะแนนสูงสุดซึ่งใช้โดย ทีมที่มีประสิทธิภาพในทุกสาขา อาชีพ เป็นแอปครบวงจรที่ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมาย จัดการ และติดตามโครงการส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพได้อย่างง่ายดาย
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? ClickUp มีฟีเจอร์การจัดการนิสัยหลากหลายรูปแบบฟรีทั้งหมด!
นี่คือตัวอย่างเล็กๆ ของวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นดาวเด่นในที่ทำงาน:
- เป้าหมาย: แบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถวัดผลได้ เพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น คุณยังสามารถกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ เพื่อพิชิตเป้าหมายของคุณได้ทันเวลา
- การแจ้งเตือน: ต้องการติดตามสิ่งที่คุณต้องทำอยู่หรือไม่? ClickUp สามารถเป็นผู้ช่วยชีวิตของคุณได้
- วันที่และเวลา: กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนดเพื่อให้คุณทำงานได้ตามแผน
- งานที่ทำซ้ำ: ตั้งแต่การประชุมประจำสัปดาห์ไปจนถึงงานประจำส่วนตัว จัดการงานที่ทำซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สมุดบันทึก: จดบันทึกความคิด คำถาม รายการที่ต้องดำเนินการ หรือบันทึกการประชุมของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
- เอกสาร: บันทึกนิสัยการทำงานของคุณเพื่อเขียนความสำเร็จในแต่ละวัน คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างฐานความรู้เกี่ยวกับทักษะใหม่ที่คุณได้รับ
- ลำดับความสำคัญ: ใช้ธงสีเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและจัดการเวลาให้ดีขึ้นในที่ทำงาน
- มุมมอง: มองเห็นงานของคุณในรายการ ปฏิทิน กระดานคัมบัง และอื่นๆ เพื่อติดตามงานได้อย่างรวดเร็ว
- เทมเพลต: ใช้เทมเพลตติดตามนิสัยที่หลากหลายและน่าสนใจเพื่อเริ่มต้นอย่างถูกต้อง
- การแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง: ไม่อยากรับการแจ้งเตือนมากเกินไปใช่ไหม? เลือกวิธีการและเวลาที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมของงาน
- แอป: ใช้ ClickUp ได้ทั้งบน Windows, Mac, Linux, iOS, Android และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อไม่ให้คุณหลุดจากกิจวัตรการทำงานของคุณ
การดูโฟลเดอร์เป้าหมายและเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าใน ClickUp
พร้อมที่จะฝึกนิสัยการทำงานที่ดีต่อสุขภาพหรือไม่?
การพัฒนาอุปนิสัยในการทำงานที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน
แต่เมื่อคุณตั้งใจจริง คุณก็สามารถเชี่ยวชาญศิลปะของการมีนิสัยการทำงานที่สมบูรณ์แบบได้อย่างแน่นอน
และแม้ว่าคุณจะมีนิสัยการทำงานหลากหลายที่สามารถปฏิบัติตามได้ แต่มันอาจยังคงเป็นเพียงความฝันที่ห่างไกล หากคุณไม่มีระบบติดตามนิสัย เช่น ClickUp ที่พร้อมใช้งาน
ไม่ว่าคุณต้องการจะพัฒนา습관การทำงานที่ดีขึ้น จัดระเบียบเป้าหมายทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว หรือติดตามความคืบหน้าของคุณ ClickUp สามารถเป็นแหล่งเดียวที่คุณต้องการสำหรับการจัดการ습กรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
เข้าร่วมClickUp ฟรีและกลายเป็นพนักงานที่ทุกคนชื่นชม!