10 นิสัยการทำงานที่มีประสิทธิภาพ – ตัวอย่างและเคล็ดลับสำหรับอาชีพที่ประสบความสำเร็จ

Leila Cruz
Leila CruzContent Partnership Specialist
18 ธันวาคม 2566

ยอมรับเถอะว่าเราทุกคนต่างก็มีคนที่เราชื่นชมในที่ทำงานเพราะนิสัยการทำงานของพวกเขา

พวกเขาเก่งมากในการทำงาน, ความผลิตภาพคือชื่อกลางของพวกเขา, และพวกเขาคือผู้ที่เปิดเผยความลับของนิสัยที่ดีที่สุดในที่ทำงาน.

คุณมองพวกเขาแล้วสงสัยว่า... คนที่ทำงานได้เยอะ มีอยู่จริงหรือ? *

หากคุณต้องการหลีกหนีจากความจำเจของความเป็นกลางและเรียนรู้วิธีสร้างนิสัยการทำงานที่ดีขึ้น เราพร้อมช่วยเหลือคุณ

ในบทความนี้ เราจะเน้นย้ำถึงนิสัยการทำงานที่ทรงพลังสิบประการที่คนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ยืนยันว่าใช้จริง และเพื่อเป็นโบนัส เราได้ถอดรหัสวิธีง่ายๆในการนำนิสัยหนึ่งไปปฏิบัติจริง

ขอบคุณเราทีหลังนะ!

พร้อมที่จะรับ นิสัยการทำงานที่ดี หรือยัง? ไปกันเลย!

10 นิสัยการทำงานที่ทรงพลัง

ดีหรือร้าย เราทุกคนล้วนถูกกำหนดโดยนิสัยของเรา

บางครั้งนิสัยที่ไม่ดีอาจถูกขยายให้เกินจริงในที่ทำงานของคุณได้ ในความเป็นจริง คุณอาจเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีเสน่ห์ที่สุดหรือน่ารำคาญที่สุด เพียงแค่ นิสัยการทำงานของคุณเท่านั้น

แต่ก่อนที่เราจะลงลึกถึงนิสัยการทำงานที่ประสบความสำเร็จ ขอเริ่มต้นด้วยนิสัยการทำงานที่ดีคืออะไร และทำไมคุณควรพัฒนาสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่แรก

นิยามของนิสัยการทำงานที่ดีระบุว่านิสัยการทำงานที่ดีคือรูปแบบพฤติกรรมของพนักงานที่มีส่วนช่วยในการปฏิบัติงานของพวกเขา นิสัยเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จที่ช่วยเพิ่มผลผลิต ความน่าเชื่อถือ การทำงานเป็นทีม และความพึงพอใจในงานของคุณ

ตัวอย่างนิสัยการทำงานที่สำคัญ ได้แก่:

คนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จปฏิบัติตามคำขวัญในการทำงานเหล่านี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง พวกเขายังเป็นโค้ชด้านอาชีพให้ผู้อื่นนำแนวทางเดียวกันนี้ไปใช้ด้วย!

เพื่อช่วยคุณ นี่คือสิบนิสัยการทำงานเชิงบวกที่คุณต้องการสำหรับอาชีพที่ประสบความสำเร็จ:

1. ตรงต่อเวลาและมีความเป็นมืออาชีพในที่ทำงาน

การมาทำงาน ตรงเวลา เป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดมาก

อย่างไรก็ตาม การมาสายอาจเป็นนิสัยไม่ดีที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งที่จะเอาชนะได้

และเชื่อเราเถอะ

ไม่มีอะไรทำให้เจ้านายบ้าไปกว่าการที่คุณมาทำงานสายอยู่ตลอดเวลา

หากคุณไม่อยากตกเป็นเป้าสายตาในทางลบของพวกเขา ควรตั้งเป้าเข้าสู่ระบบ 10 นาทีก่อนเวลา ที่ทำงานของคุณ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณวางแผนงานในแต่ละวันและพร้อมเมื่อเวลาทำงานอย่างเป็นทางการเริ่มต้น

ตอนนี้ การรักษานิสัยที่ดีในที่ทำงาน เช่น การตรงต่อเวลา อาจเป็นเรื่องยากขึ้นเมื่อต้องทำงานจากระยะไกล

ท้ายที่สุดแล้ว การดูแลแมวของเพื่อนบ้านก็เป็นสิ่งที่ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจได้อย่างแท้จริง ?

แต่คุณควรพยายามเข้าสู่ระบบให้ตรงเวลาและพร้อมสำหรับการโทรหรือการประชุมของทีม

นอกจากนี้ อย่าเคร่งครัดกับกิจวัตรการทำงานของคุณ

บางครั้งก็ไม่เป็นไรหากงานสำคัญต้องการให้คุณอยู่ทำงานต่อ ตราบใดที่มันไม่กระทบต่อสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานของคุณ

การตรงต่อเวลาและความมุ่งมั่นในงานของคุณบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพของคุณได้เป็นอย่างดี และวิธีที่ดีที่สุดในการปลูกฝังนิสัยการทำงานที่ดีนี้คือการวางแผนวันหรือเวลาทำงานของคุณ

คุณสามารถ:

  • สร้างตารางเวลาสำหรับตัวคุณเอง
  • ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการประชุม
  • ให้เวลาตัวเองเผื่อไว้เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

2. ให้ความเคารพและปฏิบัติตามกำหนดเวลา

การยึดถือ กำหนดเวลา เป็นนิสัยที่ดีและเป็นเครื่องหมายของคนสำเร็จ การทำงานให้เสร็จตรงเวลาแสดงให้เห็นว่าคุณมีความรับผิดชอบและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้ซอฟต์แวร์ HRเพื่อรักษาความมีส่วนร่วมของพนักงานและทำให้พวกเขารับผิดชอบต่อพฤติกรรมการทำงานของตนเอง

แต่หากคุณมีปัญหาในการดำเนินการตามแผน คุณสามารถตั้งเป้าหมายระยะสั้นสำหรับตัวคุณเองและทีมของคุณได้ สิ่งนี้สามารถทำหน้าที่เป็นแผนปฏิบัติการเพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับงานที่อยู่ตรงหน้าได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ การเอาชนะและเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ เหล่านั้น จะช่วยสร้างแรงผลักดันไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า

คุณควรสื่อสารกับผู้จัดการของคุณเกี่ยวกับปริมาณงานและความคืบหน้าของโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีกำหนดเวลาที่เป็นจริง

หากคุณรู้สึกเบื่อหน่ายในวันจันทร์ (เราเข้าใจคุณ), ให้เตรียมรายการสิ่งที่ต้องทำไว้ก่อนเริ่มสัปดาห์ และวางแผนการทำงานของคุณเพื่อให้สามารถรับมือกับกำหนดเวลาได้ดีขึ้น

3. จัดสรรเวลาเพื่อสมดุลชีวิตการทำงานและสุขภาพที่ดี

การบริหารเวลาเป็นนิสัยที่ดีต่อสุขภาพซึ่งสามารถทำให้คุณโดดเด่นได้

หากคุณพักกลางวันนานเกินไป สนใจการนินทา หรือพูดคุยปัญหาส่วนตัวในที่ทำงาน จะทำให้เวลาทำงานที่ดีสูญเปล่า

และถ้าคุณติดกับดักโซเชียลมีเดีย มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะช่วยตัวเองไม่ให้เจอปัญหาที่ทำงานได้

เวลาผ่านไปเร็วเหมือนพริบตาเมื่อคุณดูวิดีโอสุนัขน่ารักใช่ไหม? ?

คุณอาจสูญเสียสมาธิและต้องทำงานล่วงเวลา ซึ่งอาจทำให้สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณเสียไป

เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานที่ดีขึ้น คุณควร:

  • จัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ
  • หลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
  • ลดสิ่งรบกวนรอบๆ พื้นที่ทำงานของคุณ

คุณยังสามารถใช้ตัวติดตามเวลาหรือเครื่องมือจัดการโครงการเพื่อกำหนดว่าคุณใช้เวลาไปกับงานและโครงการต่างๆ อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์สำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล เนื่องจากแอปเหล่านี้ยังสามารถช่วยเพิ่มทักษะการทำงานเชิงลึกของคุณและช่วยให้คุณจัดการงานส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. รับคำวิจารณ์อย่างใจเย็น

อย่าขมวดคิ้วกับทุกคำวิจารณ์ที่เข้ามา

ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ

การให้หรือรับคำติชมเชิงลบ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโต และเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องได้รับเป็นครั้งคราว

คุณควรปฏิบัติต่อเจ้านายของคุณเสมือนเป็นโค้ชอาชีพของคุณ และเรียนรู้ที่จะไม่เอาข้อความมาเป็นส่วนตัว ข้อเสนอแนะจากพนักงานหรือเจ้านายของคุณมีไว้เพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

จงมองว่ามันเป็นพรที่แฝงมาในรูปแบบอื่น

ความสามารถในการรับมือกับคำวิจารณ์ของคุณยังขึ้นอยู่กับสติปัญญาทางอารมณ์ของคุณด้วย

วิธีง่าย ๆ ในการรับมือกับคำติชมเชิงลบคือการระงับปฏิกิริยาแรกของคุณไว้ก่อน, การถามคำถาม, และการแสดงความขอบคุณ. ด้วยทัศนคติเชิงบวก คุณจะกลายเป็นผู้รับคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ได้ดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ.

5. ถามคำถามที่เกี่ยวข้อง

ไม่ว่าคุณจะมีความสามารถมากเพียงใด คุณก็อาจติดขัดในบางจุดได้

ขอความช่วยเหลือ เมื่อคุณต้องการ มันเป็นนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ

บางครั้งการถามคำถามก็ช่วยส่งเสริมการอภิปรายซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้

อย่างไรก็ตาม พยายามหาจุด สมดุล ระหว่างความอยากรู้อยากเห็นกับความรำคาญ หากคุณถามคำถามมากเกินไป โดยเฉพาะคำถามเดิมๆ มันอาจกลายเป็นนิสัยการทำงานที่ไม่ดีได้อย่างรวดเร็ว

ประเด็นคือ อย่าไปรบกวนเพื่อนร่วมงานของคุณด้วยคำถามประเภท "เครื่องชงกาแฟอยู่ไหน?"

แทนที่จะเป็นเช่นนั้น จงเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและเดินตามกลิ่นหอมของมอคค่า ☕

6. มีระเบียบ

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้จัดงานประเภท 'ทำใหญ่หรือกลับบ้าน' ที่ทำงานของคุณ

เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ เช่น:

  • การกำหนดสีให้กับปฏิทินของคุณ
  • การจดบันทึกที่เกี่ยวข้อง
  • การสร้างรายการตรวจสอบ
  • การหยุดพักสั้น ๆ เป็นประจำระหว่างการทำงาน

และดำเนินการต่อไปเพื่อความก้าวหน้าจากจุดนี้

โต๊ะทำงานที่รกและตารางเวลาประจำวันที่ไม่เป็นระเบียบก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง คุณคงไม่อยากตกเป็นเป้าสายตาเพราะนิสัยการทำงานที่ไม่ดีเช่นนี้

คุณยังสามารถใช้เครื่องมือจัดการงานเพื่อจัดระเบียบงานและช่วยให้คุณสร้างนิสัยการทำงานเชิงบวกนี้ได้อีกด้วย ตั้งแต่การติดตามกำหนดเวลาไปจนถึงการมองเห็นภาพงานเครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณมีระเบียบได้

7. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าคุณจะทำงานในสำนักงานหรือทำงานทางไกล ให้สื่อสารอย่างชัดเจน กับนายจ้างหรือเพื่อนร่วมงานของคุณเสมอ

คุณไม่จำเป็นต้องใช้พจนานุกรมคำศัพท์เพื่อร่างคำตอบ

เรียบง่ายแต่ได้ผล

อย่าลืมอัปเดตความคืบหน้าของโครงการให้หัวหน้าทราบเป็นประจำด้วย พวกเขาจะชื่นชมเมื่อคุณแจ้งให้ทราบความคืบหน้าอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรเป็นเพียงคนเดียวที่พูด

คนที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยังเป็น ผู้ฟังที่กระตือรือร้น อีกด้วย นี่เป็นนิสัยที่ดีและเป็นทักษะอ่อนที่ยอดเยี่ยมที่ควรมี

การเป็นผู้ฟังที่มีส่วนร่วม นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:

  • อย่าขัดจังหวะเมื่อเพื่อนร่วมงานกำลังพูด
  • สังเกตภาษากายของผู้พูดและรับสัญญาณจากคำบอกใบ้ที่ไม่ใช่คำพูด
  • ถามคำถามที่เกี่ยวข้องหรือติดตามผล
  • สรุปความคิดในคำของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างชัดเจน

8. ริเริ่มและเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ อย่างกระตือรือร้น

หากคุณนั่งเฉยๆ และชื่นชมแต่คนที่ประสบความสำเร็จ คุณจะไม่เคยลิ้มรสความสำเร็จ

เพื่อทำงานให้ดีและก้าวขึ้นบันไดแห่งความสำเร็จอย่างรวดเร็ว คุณต้อง พัฒนาทักษะ

โปรดจดบันทึกทักษะที่คุณยังไม่มี และเข้าร่วมเวิร์กช็อปหรือหลักสูตรการรับรองวิชาชีพเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางความรู้เหล่านั้น

คุณควรตั้งเป้าหมายไปยังตำแหน่งผู้บริหารและหากจำเป็นควรไปหาโค้ชอาชีพ

นอกจากนี้ อย่ารอให้หัวหน้าของคุณมอบหมายงานให้คุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณทำงานทางไกล ให้ขอโครงการอย่างริเริ่มแทน

ริเริ่ม ทำงานเพิ่มเติม แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของคุณก็ตาม สิ่งนี้จะทำให้คุณ เปล่งประกายเหมือนเพชร ท่ามกลางเพื่อนร่วมงานของคุณ

แต่อย่าให้ตัวเองต้องรับภาระมากเกินไปหากคุณมีงานมากพออยู่แล้ว คุณไม่ต้องการรับงานสำคัญแล้วปล่อยให้ค้างคาไม่เสร็จ

เคล็ดลับมืออาชีพ: หลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าและวางแผนวันของคุณด้วยการแบ่งเวลาสำหรับตารางงานที่ยุ่งของคุณ! ? *

9. บอกว่าไม่กับการผัดวันประกันพรุ่ง

มีโอกาสสูงที่คุณจะเลือกเลื่อนดูฟีดโซเชียลมีเดียระหว่างเวลาทำงานมากกว่าทำโปรเจกต์ที่คุณไม่ชอบให้เสร็จ

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเลื่อนสิ่งสำคัญออกไป มันจะทำให้สถานการณ์แย่ลงเท่านั้น

และก่อนที่คุณจะรู้ตัว... ปัง! คุณเลยกำหนดเวลาไปไกลแล้ว

แต่อย่าให้ความกลัวต่อกำหนดเวลาทำให้เราพ่ายแพ้

หากงานใดทำให้คุณรำคาญมากเกินไป คุณอาจทำให้เสร็จไปเลยก็ได้ นอกจากนี้ การมุ่งมั่นกับงานที่อยู่ตรงหน้าและทำสิ่งที่เริ่มต้นให้เสร็จสิ้นยังเป็นนิสัยที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วย

10. ใช้แอปจัดการนิสัย

ไม่สับสนกับคำถาม "นิสัยการทำงานคืออะไร" อีกต่อไป?

ยอดเยี่ยม!

การพัฒนา습관ที่ดีต้องใช้เวลา และ습관ที่ไม่ดีนั้นยากที่จะละทิ้งไป. ในความเป็นจริง หากคุณถามผู้สอนเกี่ยวกับ습관ส่วนใหญ่ พวกเขามักจะบอกคุณว่ามันอาจใช้เวลาประมาณ21 วันในการสร้าง습관.

แล้วคุณทำอย่างไรให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง?นี่คือจุดที่การติดตามนิสัยหรือแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างClickUpเข้ามาช่วยได้

ดาวน์โหลด ClickUp ลงในอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ

ClickUp เป็นหนึ่งในแอปจัดการนิสัยที่ได้รับความนิยมและมีคะแนนสูงสุดซึ่งใช้โดย ทีมที่มีประสิทธิภาพในทุกสาขา อาชีพ เป็นแอปครบวงจรที่ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมาย จัดการ และติดตามโครงการส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพได้อย่างง่ายดาย

และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? ClickUp มีฟีเจอร์การจัดการนิสัยหลากหลายรูปแบบฟรีทั้งหมด!

นี่คือตัวอย่างเล็กๆ ของวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นดาวเด่นในที่ทำงาน:

โฟลเดอร์เป้าหมายใน ClickUp
การดูโฟลเดอร์เป้าหมายและเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าใน ClickUp

การดูโฟลเดอร์เป้าหมายและเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าใน ClickUp

พร้อมที่จะฝึกนิสัยการทำงานที่ดีต่อสุขภาพหรือไม่?

การพัฒนาอุปนิสัยในการทำงานที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน

แต่เมื่อคุณตั้งใจจริง คุณก็สามารถเชี่ยวชาญศิลปะของการมีนิสัยการทำงานที่สมบูรณ์แบบได้อย่างแน่นอน

และแม้ว่าคุณจะมีนิสัยการทำงานหลากหลายที่สามารถปฏิบัติตามได้ แต่มันอาจยังคงเป็นเพียงความฝันที่ห่างไกล หากคุณไม่มีระบบติดตามนิสัย เช่น ClickUp ที่พร้อมใช้งาน

ไม่ว่าคุณต้องการจะพัฒนา습관การทำงานที่ดีขึ้น จัดระเบียบเป้าหมายทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว หรือติดตามความคืบหน้าของคุณ ClickUp สามารถเป็นแหล่งเดียวที่คุณต้องการสำหรับการจัดการ습กรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าร่วมClickUp ฟรีและกลายเป็นพนักงานที่ทุกคนชื่นชม!