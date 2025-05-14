10 อันดับซอฟต์แวร์บริหารจัดการสำนักงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน

สำนักงานของคุณอาจดูมีประสิทธิภาพจากภายนอก—งานถูกทำเครื่องหมายเสร็จ การประชุมเกิดขึ้น อีเมลส่งไปมา แต่ภายใต้ทั้งหมดนั้น มีเวลามากแค่ไหนที่สูญเปล่าไปกับการค้นหาไฟล์ การติดตามการอนุมัติ หรือการแก้ไขความเข้าใจผิด?
การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพในที่ทำงานอาจไม่ปรากฏให้เห็นเสมอไป แต่สะสมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
นั่นคือเหตุผลที่ธุรกิจต่างๆ หันมาใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการสำนักงานที่มากกว่าการจัดระเบียบขั้นพื้นฐาน พวกเขาต้องการระบบการทำงานอัตโนมัติ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และระบบที่ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยปราศจากความวุ่นวายตามปกติ
แต่ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ คุณจะหาตัวเลือกที่เหมาะสมได้อย่างไร? เราได้ทำการวิจัยและรวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์การจัดการสำนักงานที่ดีที่สุด ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้น ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และควบคุมการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์การจัดการสำนักงานชั้นนำในมุมมองที่รวดเร็ว
|ซอฟต์แวร์
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา (USD)
|คลิกอัพ
|การจัดการเวิร์กโฟลว์สำนักงานครบวงจรสำหรับองค์กร
|การจัดการงาน/โครงการ เอกสาร แชท อัตโนมัติ แดชบอร์ด การผสานรวม AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|อาสนะ
|การจัดการโครงการและงานที่เข้าใจง่ายสำหรับทีมขนาดเล็กหรือขนาดกลาง
|การติดตามงาน, การทำงานอัตโนมัติ, การผสานระบบ, มุมมองหลายแบบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|เบสแคมป์
|การสื่อสารทีมอย่างง่ายและการติดตามโครงการสำหรับทีมขนาดเล็ก
|กระดานข้อความ, แชท, การเช็คอิน, แผนภูมิฮิลล์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $15/ผู้ใช้/เดือน
|Monday. com
|การวางแผนโครงการด้วยภาพและการทำงานอัตโนมัติสำหรับทีมที่ทำงานร่วมกัน
|กระดานที่มีรหัสสี, แม่แบบ, การติดตามเวลา, การเชื่อมต่อ
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน
|Zoho One
|การจัดการการดำเนินงานธุรกิจแบบครบวงจรสำหรับทีมขนาดใหญ่
|45+ แอป, ระบบทรัพยากรบุคคล/การจ่ายเงินเดือน, ระบบอัตโนมัติ, แผงควบคุม
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $45 ต่อพนักงานต่อเดือน (สำหรับพนักงานทุกคน)
|โฟลว์ลู
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจและการติดตามทางการเงินสำหรับสตาร์ทอัพ
|แผนผังความคิด, ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า, ระบบอัตโนมัติ, แชท, รายงาน
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/ผู้ใช้/เดือน
|Nifty
|ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติสำหรับทีมที่บริหารโครงการหลายโครงการ
|การติดตามความสำเร็จ, การทำงานอัตโนมัติ, ภาพรวมข้ามโครงการ, การแชท
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/ผู้ใช้/เดือน
|รังผึ้ง
|การจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับธุรกิจขนาดกลาง
|มุมมองหลายแบบ, แชท, การติดตามเวลา, การผสานอีเมล, การวิเคราะห์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|ProofHub
|การร่วมมือโครงการและทีมแบบรวมศูนย์สำหรับเอเจนซี
|กานท์/คานบัน/ปฏิทิน, การหารือ, แชท, การติดตามเวลา, รายงาน
|แผนเริ่มต้นที่ $50/เดือน
|พื้นที่สำนักงาน
|การจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทำงานสำหรับสภาพแวดล้อมสำนักงานแบบพบปะกัน
|การจองโต๊ะ/ห้อง, แผนที่สำนักงาน, การวิเคราะห์, การจัดการผู้มาเยือน
|ราคาตามความต้องการ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการสำนักงาน?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจ คุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดปัญหาคอขวด และทำให้การดำเนินงานประจำวันง่ายขึ้น
ในฐานะผู้จัดการสำนักงาน นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการสำนักงาน:
- การจัดการงานและโครงการ: มองหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณมอบหมาย ติดตาม และทำงานอัตโนมัติโดยใช้กระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
- การทำงานร่วมกันและการสื่อสาร: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีฟีเจอร์แชทในตัว, การแชร์ไฟล์ และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม
- การจัดตารางเวลาและปฏิทิน: เลือกโซลูชันที่มีการจัดตารางเวลาอัจฉริยะ, การซิงค์ปฏิทิน, และการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งและพลาดกำหนดเวลา
- การจัดการเอกสาร: เลือกระบบที่มีการจัดเก็บแบบรวมศูนย์, การติดตามเวอร์ชัน, และการสำรองข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัย เพื่อให้สามารถเข้าถึงไฟล์สำคัญได้อย่างง่ายดาย
- ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์: เลือกใช้ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การอนุมัติอัตโนมัติ ข้อมูลเชิงลึก และแชทบอท เพื่อลดงานที่ทำซ้ำและเพิ่มประสิทธิภาพ
- การผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถผสานรวมกับระบบ CRM, HR, และเครื่องมือบัญชีได้อย่างง่ายดาย และให้การเข้าถึง API สำหรับการสร้างกระบวนการทำงานตามความต้องการ
- ความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึง: เลือกแพลตฟอร์มที่มีสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท, การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA), และการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- ความสะดวกในการใช้งานและการปรับแต่ง: มองหาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, กระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้, และความสามารถในการขยายระบบเพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถปรับตัวตามความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้
10 อันดับซอฟต์แวร์บริหารจัดการสำนักงานที่ดีที่สุด
นี่คือระบบบริหารจัดการสำนักงานที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผลขององค์กร และทำให้ทีมของคุณทำงานสอดประสานกัน:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์สำนักงานอย่างครบวงจร)
การบริหารจัดการสำนักงานหมายถึงการจัดการกับงาน กำหนดเวลา การประชุม เอกสาร การสื่อสาร และพื้นที่สำนักงาน—ซึ่งมักจะต้องทำผ่านเครื่องมือหลายอย่างที่ไม่ได้เชื่อมต่อกัน หากคุณต้องสลับไปมาระหว่างแอปและเครื่องมือสื่อสารต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ClickUp มีวิธีที่ดีกว่าสำหรับคุณ
ClickUpไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์จัดการงานหรือโครงการเท่านั้น—แต่เป็น แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน ที่ผสานรวมโครงการ งาน การจัดการเอกสาร การจัดการสินค้าคงคลัง การสื่อสาร และระบบอัตโนมัติ ไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย พร้อมอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
คุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทีมของคุณมีความชัดเจนและควบคุมได้ คุณสามารถสร้าง มอบหมาย และติดตามงานด้วยสถานะที่กำหนดเอง วันที่ครบกำหนด ลำดับความสำคัญ และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อให้มั่นใจว่างานทุกชิ้นถูกจัดระเบียบและสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่มีความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายดิจิทัลด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
ด้วยมุมมอง ClickUp หลายแบบ เช่น รายการ กระดาน (Kanban) แผนงาน Gantt และปฏิทิน คุณสามารถแสดงภาพโครงการของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมกับทีมของคุณได้ คุณต้องการรายการงานที่มีโครงสร้างหรือกระดานที่ยืดหยุ่นสำหรับกระบวนการทำงานแบบ Agile หรือไม่? ไม่ว่าคุณจะมีสไตล์การจัดการแบบใด ClickUp ก็มีมุมมองที่เหมาะสมสำหรับคุณ
คุณรู้สึกเหนื่อยกับการสลับไปมาระหว่างอีเมล, Slack, และ Google Docs หรือไม่?เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUpนำทุกสิ่งทุกอย่าง—และทุกคน—มารวมไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องสลับแอปไปมา
ด้วยClickUp Chat การสนทนาเกิดขึ้นได้ทันทีที่งานอยู่ ไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มเพื่ออัปเดตข้อมูลอีกต่อไป ไม่มีข้อความสูญหายหรือการค้นหาบริบทที่ยุ่งยาก—ทุกอย่างเชื่อมโยงโดยตรงกับงานของคุณ
ClickUp ไม่ได้มีไว้สำหรับเวิร์กโฟลว์ดิจิทัลเท่านั้น—ยังช่วยจัดการพื้นที่สำนักงานจริงของคุณได้อีกด้วยแม่แบบการจัดการพื้นที่สำนักงานของ ClickUp ช่วยให้คุณวางแผนการจัดโต๊ะและการจัดที่นั่งได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ระดมความคิดและสร้างเอกสารด้วยไวท์บอร์ดและเอกสาร
- รับมุมมองระดับสูงของพื้นที่ทำงานของคุณด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- แท็กเพื่อนร่วมทีม, ตั้งลำดับความสำคัญ, และให้ทุกคนทราบข้อมูลทันทีด้วยการ @mentions และการแจ้งเตือน
- ใช้ AI ของ ClickUp Brain เพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำๆ และลดภาระงาน
- ติดตามความคืบหน้าของทีมและบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ
- ผสานการทำงานกับ Slack, Google Drive, Trello และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
นี่คือสิ่งที่Dayana Mileva ผู้อำนวยการบัญชีที่ Pontica Solutions ได้กล่าวไว้
ฉันกำลังมองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และฉันพบสิ่งที่ดีที่สุด ทันทีที่เริ่มใช้งาน ฉันรู้สึกว่า ClickUp สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดของเราได้ และสร้างโซลูชันที่พร้อมใช้งานได้ทันทีเพื่อประโยชน์ของเราในแบบที่ฉันไม่เคยจินตนาการไว้เลย
ฉันกำลังมองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และฉันพบสิ่งที่ดีที่สุด ทันทีที่เริ่มใช้งาน ฉันรู้สึกว่า ClickUp สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดของเราได้ และสร้างโซลูชันที่พร้อมใช้งานเพื่อประโยชน์ของเราในแบบที่ฉันไม่เคยคิดถึงมาก่อน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยใช้กระดาษมากกว่า700 ปอนด์ต่อปีแม้จะมีความก้าวหน้าทางดิจิทัล แต่การบริโภคกระดาษยังคงสูงอยู่ จึงมีการผลักดันให้สำนักงานไร้กระดาษ
2. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและงานที่เน้นสัญชาตญาณ)
หากโครงการในสำนักงานของคุณรู้สึกวุ่นวาย Asana จะนำโครงสร้างมาสู่การทำงานด้วยการจัดการงานที่เข้าใจง่ายเครื่องมือในการจัดระเบียบ กำหนดเวลาที่ชัดเจน และการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
วิธีการนำเสนอที่เน้นภาพ—ทั้งมุมมองรายการ, แคนบาน, และไทม์ไลน์—ช่วยให้ทีมของคุณปรับแต่งกระบวนการทำงานและติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบอัตโนมัติจะจัดการงานที่ทำซ้ำ ๆ เพื่อประหยัดเวลาและเปิดโอกาสให้ทำงานที่มีความหมายมากขึ้นส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- มอบหมาย, ติดตาม, และทำให้เป็นระบบอัตโนมัติของงานได้อย่างง่ายดาย
- ปรับความพยายามของทีมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ลดการทำงานด้วยมือด้วยกฎและเทมเพลต
- เชื่อมต่อ Asana กับ Slack, Zoom, Google Drive และอื่นๆ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- การรายงานที่จำกัดในแผนระดับล่าง
- ไม่มีการติดตามเวลาแบบเนทีฟ (ต้องใช้การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายนอก)
ราคาของ Asana
- ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $30. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (11,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:
ใช้งานง่ายและมีการผสานการทำงานที่ยอดเยี่ยม! นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจและการใช้งานส่วนตัวเมื่อคุณมีสิ่งต่างๆ มากมายที่ต้องติดตาม
📖 อ่านเพิ่มเติม: Asana Vs. ClickUp: เครื่องมือการจัดการทีมไหนดีกว่า
3. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมอย่างง่ายและการติดตามโครงการ)
สำหรับทีมที่กำลังมองหาเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่เรียบง่ายและไม่ซับซ้อน Basecamp นำเสนอพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่เข้ามาแทนที่อีเมลที่สับสนเครื่องมือสั่งงานหลายระบบ ข้อความใน Slack และรายการสิ่งที่ต้องทำที่กระจัดกระจาย
มันช่วยขจัดความยุ่งเหยิงโดยการจัดให้มีที่เดียวสำหรับงานด้านการบริหาร, ไฟล์, ตารางเวลา, และการหารือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นด้วยกระดานข้อความที่ช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
- พูดคุยกับฟีเจอร์ Campfire ในตัวเพื่อสนทนาทีมอย่างรวดเร็วและไม่เป็นทางการ
- กำจัดประชุมสถานะที่ซ้ำซ้อนด้วยการเช็คอินอัตโนมัติที่ทำให้ทุกคนได้รับการอัปเดต
- สร้างภาพความคืบหน้าของโครงการโดยใช้แผนภูมิเนินเขาเพื่อให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูง (ไม่มีแผนภูมิแกนต์หรือการเชื่อมโยงงาน)
ราคาของเบสแคมป์
- ฟรี: ฟรี
- เพิ่มเติม: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- โปร Unlimited: $299/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- G2: 4. 1/5 (5,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Basecamp อย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:
ฉันชอบที่ Basecamp จัดระเบียบได้ดีมากและใช้งานง่าย/ผสานรวมกับเว็บไซต์ของฉันได้ง่ายสำหรับความสัมพันธ์ในการจัดการเว็บไซต์ระหว่างฉันในฐานะลูกค้าและนักออกแบบเว็บไซต์ ตอนนี้เราใช้ Basecamp เป็นประจำทุกเดือนหลังจากที่โครงการย้ายเว็บไซต์เสร็จสิ้นแล้ว และมันง่ายมากและจัดระเบียบได้ดีสำหรับนักพัฒนาเว็บของฉันที่จะใช้เมื่อฉันมีการแก้ไขหรือการออกแบบเว็บที่ต้องการ ฉันยังชอบที่ฉันสามารถแท็กเพื่อนร่วมงานของฉันเมื่อฉันต้องการให้พวกเขาตรวจสอบงานหรือเข้าร่วมการทำงานร่วมกันในบางสิ่งบางอย่างด้วย
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกแทน Basecamp ที่ดีที่สุด👀
4. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการแบบภาพและการทำงานอัตโนมัติ)
Monday.com เป็นเครื่องมือจัดการสำนักงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ซึ่งผสานการติดตามโครงการ,การทำงานอัตโนมัติในสำนักงาน, และการเชื่อมต่อเข้ากับระบบต่าง ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ดูสวยงาม
ความยืดหยุ่นของมันมาจากคุณสมบัติเช่นกระดานที่มีสีต่างกันซึ่งให้การมองเห็นโครงการอย่างชัดเจน ทำให้สามารถมองเห็นสถานะของงานได้ในพริบตา
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- เปิดตัวโครงการได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ติดตามเวลาและทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- เชื่อมต่อกับแอปกว่า 50+ ผ่านการผสานรวมกับบุคคลที่สาม
ข้อจำกัดของ Monday.com
- แพลตฟอร์มอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องมือที่ง่าย
Monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $14/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $24/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,420+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com ว่าอย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:
การจัดการงานวันจันทร์ช่วยให้ทีมของฉันและฉันสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในโครงการที่หลากหลายข้ามแผนกต่างๆ มันมีประโยชน์มากที่สุดในการรักษาความเป็นระเบียบ การติดตามความก้าวหน้า และการส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบพื้นที่ทำงานเป็นประจำ สภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถช่วยเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงานได้
5. Zoho One (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร)
Zoho One คือชุดโปรแกรมธุรกิจแบบครบวงจรที่รวมมากกว่า 45 แอปพลิเคชันที่ผสานการทำงานเข้าด้วยกัน ออกแบบมาเพื่อจัดการการดำเนินงานทั้งหมดของสำนักงานของคุณจากแพลตฟอร์มเดียว
ช่วยให้ทีมสามารถวางแผน ติดตาม และทำงานร่วมกันในการจัดการโครงการและงานได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความรับผิดชอบที่ชัดเจน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho One
- จัดการบันทึกพนักงานได้อย่างง่ายดาย ติดตามการเข้างาน และประมวลผลเงินเดือนโดยไม่ต้องยุ่งยากด้วยเครื่องมือ HR และเงินเดือน
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานซ้ำๆ ระหว่างแผนกต่างๆ ตั้งแต่ฝ่ายขายและการเงินไปจนถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- จัดการและติดตามงานแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Zoho One
- การปรับแต่งต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ Zoho One
- ราคาที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้: $105/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ราคาสำหรับพนักงานทุกคน: $45/พนักงานต่อเดือน
Zoho One คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (21,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (120+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho One ว่าอย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:
ความยืดหยุ่นที่ให้ในแง่ของการปรับแต่ง ความง่ายในการใช้งาน ผมใช้ Zoho Projects มาเป็นเวลานานแล้ว ใช้ Zoho People เพื่อติดตามประสิทธิภาพของเพื่อนร่วมงาน และใช้ Zoho Cliq สำหรับการสื่อสารภายในทีม และประสบการณ์ของผมนั้นยอดเยี่ยมมาก
6. Flowlu (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจและการติดตามทางการเงิน)
ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่ต้องการมากกว่าการจัดการงาน Flowlu ผสานการจัดการโครงการเข้ากับ CRM การออกใบแจ้งหนี้ และการติดตามการเงิน
ทีมสามารถวางแผน, มอบหมาย, และติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ระบบอัตโนมัติจัดการกระบวนการที่ทำซ้ำ ๆ ทำให้โครงการอยู่ในกำหนดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Flowlu
- สร้างภาพกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยใช้แผนผังความคิดแบบโต้ตอบสำหรับการระดมความคิดและการวางแผน
- ทำให้กระบวนการซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองและตัวกระตุ้นงาน
- ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายผ่านการแชทที่ผสานรวม ความคิดเห็น การแชร์เอกสาร และพอร์ทัลสำหรับลูกค้า
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วยการรายงานขั้นสูงเกี่ยวกับโครงการ การขาย และผลการดำเนินงานทางการเงิน
ข้อจำกัดของ Flowlu
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Flowlu
- ฟรี: สูงสุด 2 ผู้ใช้
- ทีม: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 8 คน
- ธุรกิจ: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 16 คน
- มืออาชีพ: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 25 คน
- องค์กรธุรกิจ: $329 ต่อทีมต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Flowlu
- G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Flowlu ว่าอย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:
ชอบส่วนการเริ่มต้นใช้งานมาก นำทางทีละขั้นตอนอย่างละเอียด
👀 คุณรู้หรือไม่? รูปแบบการทำงานแบบไฮบริดกำลังกลายเป็นมาตรฐาน. ในปี 2024ผู้ใหญ่ที่ทำงานในสหราชอาณาจักร28%ได้ปรับใช้รูปแบบการทำงานแบบไฮบริด ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการทำงานจากระยะไกลและการทำงานในสำนักงาน
7. Nifty (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานของโครงการอัตโนมัติ)
ด้วยการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ Nifty เปลี่ยนไทม์ไลน์โครงการที่คลุมเครือให้กลายเป็นแผนงานที่ชัดเจน ทีมงานสามารถมองเห็นสถานะปัจจุบัน สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น และบทบาทของแต่ละงานที่มีต่อเป้าหมายใหญ่ได้อย่างแม่นยำ
ระบบแชทแบบบูรณาการช่วยให้สามารถหารือได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือขณะที่ระบบจัดการเอกสารช่วยให้ไฟล์และคำแนะนำอยู่ในบริบท
คุณสมบัติเด่นของ Nifty
- ทำให้กระบวนการทำงานของงานเป็นอัตโนมัติเพื่อลดการทำงานด้วยตนเองด้วยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ
- กำหนดเป้าหมายโครงการที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัด
- ดูแลโครงการหลายโครงการพร้อมกันด้วยภาพรวมข้ามโครงการ
ข้อจำกัดที่น่าสนใจ
- ไม่มีเครื่องมือรายงานเชิงลึก
ราคาที่ชาญฉลาด
- ฟรี: สูงสุด 2 โครงการ
- เริ่มต้น: $49 ต่อเดือน
- ข้อดี: $99 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $149 ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: $499 ต่อเดือน
การจัดอันดับและรีวิวที่น่าสนใจ
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 6/5 (430+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: ดูว่า Nifty เปรียบเทียบกับ ClickUp อย่างไร!
8. Hive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
ออกแบบมาสำหรับทีมที่พึ่งพาข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์ในสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ Hive ผสานงานความร่วมมือออนไลน์ และระบบอัตโนมัติเข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ด้วยมุมมองโครงการที่หลากหลาย รวมถึง Kanban, Gantt, ปฏิทิน และตาราง ทีมงานสามารถมองเห็นงานในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมผ่านการแชท ความคิดเห็น และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ ด้วยระบบติดตามเวลาในตัว
- จัดการอีเมลภายในแพลตฟอร์มด้วยการผสานอีเมลแบบเนทีฟเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน, ระบบอัตโนมัติ, และแดชบอร์ดแบบกำหนดเอง มีให้บริการเฉพาะในรูปแบบของแพ็กเกจเสริมที่ต้องชำระเงิน
ราคาของฮีฟ
- ฟรี
- เริ่มต้น: 7 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $18/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกของ Hive สำหรับการจัดการโครงการ
9. ProofHub (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมแบบรวมศูนย์)
หากทีมของคุณต้องการศูนย์กลางการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัว Proofhub คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด ด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการสำนักงานนี้ คุณสามารถแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการของทีมคุณ
แทนที่จะต้องไล่ตามความคิดเห็นผ่านไฟล์แนบในอีเมล คุณสามารถแก้ไขไฟล์ได้โดยตรง ขอให้แก้ไข และอนุมัติเวอร์ชันสุดท้ายได้ในที่เดียว—เหมาะสำหรับทีมออกแบบการทำงานจากที่บ้าน การอนุมัติงานด้านการตลาด หรือเอกสารทางกฎหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub
- ติดตามโครงการด้วยมุมมอง Gantt, Kanban และปฏิทิน
- สื่อสารอย่างไร้รอยต่อด้วยการสนทนาและแชทในตัว ลดการพึ่งพาแอปภายนอก
- วัดประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานด้วยการติดตามเวลาและรายงานที่ละเอียด
ข้อจำกัดของ ProofHub
- ไม่มีคุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูง
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: $50/เดือน
- การควบคุมสูงสุด: $99/เดือน
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การทำงานทางไกลทำให้การใช้พลังงานในบ้านเพิ่มขึ้น พนักงานที่ทำงานจากบ้านรายงานว่ามีค่าสาธารณูปโภคสูงขึ้น ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการจัดตั้งสำนักงานที่บ้านที่ประหยัดพลังงาน
10. OfficeSpace (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทำงาน)
เครื่องมือการจัดการสำนักงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มุ่งเน้นการวางแผนพื้นที่ทำงาน การจองโต๊ะ และการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก OfficeSpace เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมแบบผสมผสานและทีมที่ทำงานในสถานที่
ด้วยแผนที่สำนักงานแบบโต้ตอบ คุณสามารถดูความพร้อมใช้งานของพื้นที่ทำงานได้แบบเรียลไทม์ ทำให้การจัดสรรโต๊ะทำงานและทรัพยากรเป็นไปอย่างง่ายดายโดยไม่เกิดความสับสน ระบบจองโต๊ะทำงานและห้องประชุมช่วยให้คุณบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ OfficeSpace
- จองโต๊ะและห้องได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบผสมผสาน
- เสริมสร้างความปลอดภัยในที่ทำงานด้วยไดเรกทอรีพนักงานและการจัดการผู้เยี่ยมชม
- วิเคราะห์การใช้พื้นที่ด้วยข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์
ข้อจำกัดของพื้นที่สำนักงาน
- ไม่เหมาะสำหรับการจัดการงาน/โครงการ
ราคาของ OfficeSpace
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ OfficeSpace
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (40+ รีวิว)
จัดการสำนักงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
โซลูชันการจัดการสำนักงานที่ดีที่สุดไม่ได้เพียงแค่ติดตามงานเท่านั้น แต่ยังขจัดความไม่มีประสิทธิภาพ ลดงานที่ต้องทำด้วยมือ และทำให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีอีเมลยาวเหยียดหรือเครื่องมือที่กระจัดกระจาย
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่นอย่างแท้จริง ต่างจากซอฟต์แวร์บริหารจัดการสำนักงานแบบเดิมที่บังคับให้ทีมต้องทำงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นได้ตามความต้องการ
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงานสำนักงาน คำขอจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือโครงการทั่วทั้งบริษัท ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งทุกอย่างได้ตามต้องการ—ตั้งแต่มุมมองงาน (รายการ กระดาน แผนภูมิแกนต์ หรือแม้แต่ปฏิทิน) ไปจนถึงระบบอัตโนมัติที่จัดการการอนุมัติ การอัปเดต และการแจ้งเตือนต่างๆ ให้คุณโดยอัตโนมัติ
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมคุณหรือไม่? ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!