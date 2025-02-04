บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารที่ดีที่สุดเพื่อความเป็นระเบียบในปี 2025
10 ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารที่ดีที่สุดเพื่อความเป็นระเบียบในปี 2025

Alex York
Alex York
4 กุมภาพันธ์ 2568

ในฐานะผู้จัดการโครงการ ส่วนสำคัญของสัปดาห์การทำงานของคุณน่าจะถูกใช้ไปกับการจัดการเอกสารและการจัดระเบียบข้อมูล งานบริหารเหล่านี้อาจใช้เวลาที่มีค่าซึ่งสามารถนำไปใช้กับงานที่มีคุณค่าสูงกว่าได้

ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารถูกออกแบบมาเพื่อลดภาระงานที่ต้องทำด้วยมือโดยการจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่ไฟล์, กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง, และสร้างกระบวนการทำงานสำหรับการอนุมัติและการแก้ไข.

ในคู่มือนี้ เราจะเจาะลึกซอฟต์แวร์จัดการเอกสารชั้นนำและวิธีการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์เหล่านี้เป็นศูนย์กลางสำหรับการแชร์เอกสารและการทำงานร่วมกัน!

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์จัดการเอกสาร (DMS)?

เมื่อค้นหา ระบบจัดการเอกสาร, จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยชั้นยอดเพื่อปกป้องข้อมูลลับ, ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล, และปฏิบัติตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูล. คุณสมบัติหลักเช่น:

  • การควบคุมการเข้าถึง
  • การเข้ารหัส
  • การสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล
  • สิทธิ์การใช้งาน
  • คุณสมบัติการค้นหา
  • การเข้าถึงระบบคลาวด์

การร่วมมือก็เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นในระบบจัดการเอกสารของคุณเช่นกัน คุณต้องการให้ทีมของคุณสามารถร่วมมือกันในเอกสารแบบเรียลไทม์ มอบหมายงาน ทิ้งความคิดเห็น และแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัย และแน่นอน คุณต้องสามารถค้นหาเนื้อหาได้โดยไม่ต้องป้อนคำค้นหาจำนวนมาก!

สุดท้ายการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆเช่นการจัดการงานและการติดตามโครงการจะช่วยให้ทีมของคุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานข้ามสายงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การผสานรวมนี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันการแบ่งปันความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ

10 ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารที่ดีที่สุด

1.คลิกอัพ

ตัวอย่างมุมมองรายการเอกสาร ClickUp Docs ของข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
ด้วยความช่วยเหลือของ ClickUp Docs คุณสามารถแสดงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของคุณได้ทั้งหมดในขณะที่ใช้มุมมองรายการที่ฝังอยู่

ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาด เพื่อสร้างเอกสารที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหลักวิกิ หรือเอกสารประเภทอื่น ๆ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบการทำงานอัตโนมัติ (workflows) เพื่อขับเคลื่อนไอเดียและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ!

ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งอย่างสมบูรณ์ ClickUp มอบประสบการณ์ที่ยืดหยุ่นเพื่อช่วยจัดการปริมาณงาน ติดตามความคืบหน้า และเชื่อมต่อจากทุกที่ การทำงานร่วมกันเป็นหัวใจสำคัญของทุกฟีเจอร์ พร้อมด้วยเครื่องมือมากมายที่ออกแบบมาเพื่อให้ทีมข้ามสายงานได้รับการอัปเดตและทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง

นอกจากนี้ ClickUp ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ ช่วยให้ทีมสามารถซิงค์งานทั้งหมดและปรับปรุงกระบวนการทำงานข้ามสายงานได้อย่างราบรื่นในแพลตฟอร์มเดียว!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายของมันอาจสร้างเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บางคน
  • ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง

ราคาของ ClickUp

  • แผนฟรีตลอดไป
  • แพ็กเกจไม่จำกัด: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนธุรกิจพลัส: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

2. รีเวอร์

ระบบจัดการเอกสาร Revver
ผ่านทางRevver

Revver, เดิมชื่อ Rubex, เป็นระบบการจัดการเอกสารออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดระเบียบ, เก็บ, และแบ่งปันเอกสารอย่างปลอดภัย. Revver Docs ได้รวมเข้ากับแอปพลิเคชันเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ได้รับความนิยม เช่น Google Drive, Dropbox, Box, และ OneDrive.

แพลตฟอร์มนี้ยังมีคุณสมบัติหลากหลาย เช่น การควบคุมเวอร์ชันของไฟล์ ความสามารถในการค้นหาเอกสาร และการควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัย เพื่อให้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลที่เป็นความลับได้

คุณสมบัติเด่นของ Revver

  • การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR)เพื่อจัดเก็บเอกสารโดยอัตโนมัติไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • การค้นหาขั้นสูงเพื่อระบุโฟลเดอร์ที่ขาดเอกสารสำคัญ
  • การควบคุมการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัยเพื่อเข้าถึงเอกสาร
  • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะเพื่อทดแทนเอกสารกระดาษ
  • โปรแกรมดูเอกสารแบบสองหน้าจอ

ข้อจำกัดของ Revver

  • ขาดเครื่องมือจัดการงานเมื่อเทียบกับระบบจัดการเอกสารอื่น ๆ
  • จำเป็นต้องมีบัญชีเพื่อเข้าถึงศูนย์ช่วยเหลือของ Revver

ราคาของ Revver

  • ติดต่อ Revver สำหรับรายละเอียดราคา

เรฟเวอร์เรตติ้งและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 330+ รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (880+ รีวิว)

3. Connecteam

จัดการเอกสารธุรกิจใน Connecteam
ผ่านทางConnecteam

Connecteam เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการจัดการทีมฟีเจอร์เอกสารของมันทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันบนเอกสาร แบบฟอร์ม และแบบสำรวจได้อย่างง่ายดาย

การมีไฟล์พนักงานทั้งหมด, ใบรับรอง, และเอกสารทางธุรกิจในที่เดียวสามารถเปลี่ยนแปลงเกมสำหรับแผนกทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการได้ ระบบศูนย์กลางสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตได้โดยการให้การเข้าถึงเอกสารได้ง่าย, ลดความจำเป็นในการจัดเก็บเอกสารทางกายภาพ, และลดความเสี่ยงของการสูญหายหรือการจัดเก็บเอกสารผิดที่ ด้วยโซลูชันดิจิทัล, พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถค้นหา, เรียกดู, และแบ่งปันเอกสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าจะทำงานจากระยะไกลก็ตาม!

คุณสมบัติเด่นของ Connecteam

  • ฟังก์ชันการทำงานแบบด่วนเพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลต่อเอกสารทั้งหมด
  • ดูเท่านั้น, อัปโหลด, อนุมัติ/ปฏิเสธ, และแก้ไขเอกสาร
  • ชุดเอกสาร (โฟลเดอร์) สำหรับกำหนดให้กับผู้ใช้แต่ละรายหรือกลุ่มอัจฉริยะ
  • หลักสูตรสำหรับการสร้างกระบวนการเฉพาะสำหรับพนักงานให้ปฏิบัติตาม
  • วันหมดอายุต่อเอกสารหรือประเภทรายการ

ข้อจำกัดของ Connecteam

  • คุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ที่จำกัด
  • ขาดความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ

ราคาของ Connecteam

  • ธุรกิจขนาดเล็ก: ฟรีสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 10 คน
  • พื้นฐาน: $29 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก
  • ขั้นสูง: $49 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก
  • ผู้เชี่ยวชาญ: $99 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก

Connecteam คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (260+ รีวิว)

4. การบรรจบกัน

เครื่องมือ DevOps: ภาพหน้าจอของหน้าตัวอย่าง Confluence เกี่ยวกับการปีนเขา
ผ่านทางConfluence

Confluence เป็นระบบพื้นที่ทำงานแบบทีมที่มีคุณสมบัติซอฟต์แวร์การจัดการเอกสารเพื่อสร้าง, แชร์, จัดระเบียบ, และหารือเกี่ยวกับงานกับทีมทุกขนาด. มันช่วยให้ผู้คนในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา โดยให้พวกเขาสามารถเก็บและแชร์งานของตนไว้ในที่เดียว.

ด้วย Confluence ทีมงานสามารถสร้างและแบ่งปันไอเดียแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์ติดตามความคืบหน้าของโครงการ แจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนทราบ และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ฟีเจอร์ที่ทรงพลัง เช่น การรายงาน แดชบอร์ด และการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ยังช่วยให้ทีมสามารถควบคุมและจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ!

คุณสมบัติเด่นของ Confluence

  • ฟีดส่วนบุคคลที่แสดงพื้นที่ที่บุคคลได้เยี่ยมชมล่าสุด, หน้าฉบับร่างที่กำลังดำเนินการ, และกิจกรรมของหน้า
  • การแก้ไขแบบเรียลไทม์กับทีมระยะไกลหรือพนักงานระยะไกล
  • การผสานการทำงานกับ Box, Dropbox และ Google Drive
  • ป้ายกำกับหน้าเพื่อเร่งการค้นหาเนื้อหา
  • ฟังก์ชันการนำเข้าเอกสาร Word

ข้อจำกัดของการบรรจบกัน

  • ทีมที่ไม่ใช่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์จะพบว่าเครื่องมือนี้เรียนรู้ได้ยาก
  • ออกแบบมาและกำหนดราคาสำหรับการทำงานร่วมกันในระดับองค์กร (ดูทางเลือกอื่นของ Confluenceได้ที่นี่)

การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์

  • ฟรี: สำหรับผู้ใช้ 10 คน (เฉพาะการสมัครสมาชิกแบบรายเดือน)
  • มาตรฐาน: $5.75 ต่อผู้ใช้ (ประมาณการ)
  • พรีเมียม: $11 ต่อผู้ใช้ (ประมาณการ)
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Confluence เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

คะแนนและรีวิวจากคอนฟลูเอนซ์

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

5. ด็อกคูเฟส

ซอฟต์แวร์จัดการเอกสาร DocuPhase
ผ่านทางDocuPhase

DocuPhase เป็นโซลูชันการจัดการเอกสารที่ช่วยให้องค์กรควบคุมกระบวนการทำงานที่ใช้กระดาษได้ดียิ่งขึ้น โดยให้แพลตฟอร์มสำหรับการจับภาพและจัดการเอกสาร ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ด้วย DocuPhase ผู้ใช้สามารถจัดเก็บ จัดการ และเข้าถึงเอกสารทุกประเภทได้อย่างปลอดภัยจากทุกที่ทั่วโลกผ่านการติดตั้งบนคลาวด์หรือภายในองค์กร

แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับชุดคุณสมบัติ เช่น การจับภาพและจัดทำดัชนีเอกสาร ความสามารถในการค้นหา การจัดเส้นทางและอนุมัติเอกสาร เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ บันทึกการตรวจสอบ และการควบคุมเวอร์ชัน!

คุณสมบัติเด่นของ DocuPhase

  • การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) เพื่ออ่านและตีความข้อมูลที่กำหนด
  • สิทธิ์ที่กำหนดเองสำหรับกระบวนการทางธุรกิจประเภทต่างๆ
  • แท็กและคำดัชนีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติสำหรับไฟล์ที่เข้ามา
  • ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาข้อมูลที่ตรงตามต้องการ
  • การผสานการทำงานกับ NetSuite, Dynamics, Sage และอื่นๆ

ข้อจำกัดของ DocuPhase

  • ตัวเลือกการฝึกอบรมที่จำกัดในการเรียนรู้และนำไปใช้ซอฟต์แวร์
  • มุ่งเน้นการอัตโนมัติทางบัญชี

ราคาของ DocuPhase

  • ติดต่อ DocuPhase เพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ DocuPhase

  • G2: 4. 2/5 (รีวิว 15+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 5/5 (70+ รีวิว)

6. บลูมไฟร์

ซอฟต์แวร์จัดการเอกสาร Bloomfire
ผ่านทาง​​Bloomfire

Bloomfire เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการแบ่งปันความรู้ที่ช่วยเพิ่มการร่วมมือและการผลิตภายในทีม ผู้ใช้สามารถจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูล เอกสาร วิดีโอ รูปภาพ และเนื้อหาอื่น ๆ ได้อย่างปลอดภัยบนแพลตฟอร์มที่มีการจัดระเบียบ สามารถใช้เป็นวิกิภายในอินทราเน็ต หรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ได้

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การค้นหาและจัดการเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bloomfire

  • โปรแกรมแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์พร้อมฟังก์ชันแผนภูมิ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ
  • ธงสำหรับการตรวจสอบและตัวเลือกการนำเข้า/ส่งออกจำนวนมาก
  • วงจรข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ
  • แท็กที่สร้างโดย AI เพื่อการจัดเก็บเอกสารที่ดีขึ้น
  • เนื้อหาคำถามและคำตอบที่สามารถค้นหาได้

ข้อจำกัดของ Bloomfire

  • การขาดการผสานรวมเมื่อเทียบกับโซลูชันการจัดการเอกสารอื่น ๆ
  • การขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน

ราคาของ Bloomfire

  • Bloomfire เริ่มต้นที่ $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน ปรับตามปริมาณและรูปแบบ

คะแนนและรีวิวของ Bloomfire

  • G2: 4. 6/5 (460+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

7. SharePoint

สร้างเอกสารใน Sharepoint
ผ่านทางSharePoint

Sharepoint เป็นระบบจัดการเอกสารสำหรับองค์กรที่ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถแบ่งปันและจัดการเนื้อหาภายในระบบนิเวศของMicrosoft Officeได้ มันให้พื้นที่ส่วนกลางสำหรับทีมในการจัดเก็บ จัดระเบียบ และแบ่งปันเอกสาร ข้อมูล และทรัพยากรจากอุปกรณ์ใดๆ Sharepoint ยังมีคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และความสามารถในการควบคุมเวอร์ชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหา

แพลตฟอร์มนี้ยังมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยมากมายเพื่อช่วยรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล เช่น การอนุญาตตามบทบาทและความสามารถในการตรวจสอบ ด้วยการมีแพลตฟอร์มที่ทรงพลังนี้ ทีมงานสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันได้มากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SharePoint

  • การเก็บรักษาข้อมูลไว้ในตำแหน่งเดิม เพื่อการสงวนเนื้อหาไว้ไม่ให้ถูกลบหรือแก้ไขโดยอัตโนมัติผ่านโปรแกรม
  • คลังเอกสารที่มีการควบคุมเวอร์ชันและการควบคุมการเข้าถึง
  • ดูและแก้ไขแบบออฟไลน์บน Mac หรือ PC
  • พื้นที่เก็บข้อมูล OneDrive 1 TB ต่อผู้ใช้
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ SharePoint

  • จำเป็นต้องซื้อซอฟต์แวร์ Microsoft เพิ่มเติมเพื่อใช้ Sharepoint ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • ไม่ใช้งานง่ายกับซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ของไมโครซอฟท์

ราคา SharePoint

  • แผน SharePoint Online 1: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, สมัครสมาชิกรายปี
  • แผน SharePoint Online 2: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, สมัครสมาชิกรายปี
  • Office 365 E3: $23 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, สมัครสมาชิกรายปี

การให้คะแนนและรีวิวใน SharePoint

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (4,900+ รีวิว)

8. ความคิด

ตัวอย่างเอกสารโนชั่น
ผ่านทางNotion

Notion เป็นพื้นที่ทำงานครบวงจรสำหรับการจัดการเอกสารและการทำงานร่วมกันในทีม มันทำหน้าที่เป็นเครื่องมือฐานข้อมูลสำหรับทีมในการสร้าง จัดเก็บ จัดระเบียบ และแบ่งปันเอกสารในตำแหน่งศูนย์กลาง

ทีมสามารถสร้างบทและหมวดย่อยเพื่อจัดระเบียบเอกสาร ตั้งค่าแม่แบบที่กำหนดเองเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มแท็กและความคิดเห็นเพื่อติดตามข้อมูลสำคัญ และมอบหมายงานพร้อมกำหนดวันครบกำหนดสำหรับการจัดการโครงการร่วมกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • ประวัติเวอร์ชันที่ช่วยให้คุณสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าของเอกสารได้
  • การผสานรวมอย่างราบรื่นกับบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อการถ่ายโอนข้อมูลที่ง่ายดาย
  • การแก้ไขร่วมกันที่รองรับผู้ใช้หลายคนในเอกสารเดียว
  • การควบคุมการเข้าถึงด้วยสิทธิ์ที่ละเอียดสำหรับไฟล์และหน้า
  • การเข้าถึงผ่านมือถือเพื่อเปิดและส่งไฟล์ได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อจำกัดของ Notion

  • ความยืดหยุ่นในระดับสูงอาจเป็นเรื่องท้าทายเช่นกันในการรู้ว่าควรเริ่มต้นจากตรงไหนหรือจะจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร (ลองดูทางเลือกอื่นของ Notion)
  • การเข้าถึงการควบคุมขั้นสูงมีจำกัด เว้นแต่คุณจะอยู่ในแผน Enterprise

ราคาของ Notion

  • เวอร์ชันฟรี
  • มาตรฐาน: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อ Notion เพื่อขอรายละเอียด

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (1,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,400+ รีวิว)

9. กล่อง

ซอฟต์แวร์ควบคุมเอกสารแบบกล่อง
ผ่านทางกล่อง

Box เป็นซอฟต์แวร์จัดการเอกสารและบริการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัย ให้บริการโซลูชันการจัดเก็บ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสารที่ปลอดภัยเพื่อช่วยให้องค์กรจัดเก็บ แชร์ และจัดการเอกสาร สเปรดชีต และไฟล์ดิจิทัลอื่นๆ ในระบบคลาวด์ ด้วย Box ผู้ใช้สามารถเข้าถึงไฟล์ที่จัดเก็บไว้ได้จากทุกอุปกรณ์และแชร์ไฟล์เหล่านั้นกับเพื่อนร่วมงานหรือพันธมิตรภายนอกได้อย่างง่ายดาย

แพลตฟอร์มยังมีคุณสมบัติเช่นการจัดการเวอร์ชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของเอกสารตลอดเวลา, การเข้ารหัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลที่ละเอียดอ่อน, และการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงอย่างละเอียดเพื่อตัดสินใจว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลใดได้. นอกจากนี้ Box ยังมีคุณสมบัติระดับองค์กรเช่นการผสานรวมกับระบบไอทีที่มีอยู่และนโยบายความปลอดภัย, การปรับแต่งแบรนด์และประสบการณ์ผู้ใช้, และความสามารถในการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง.

คุณสมบัติเด่นของกล่อง

  • การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลต้นฉบับและการตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง
  • การผสานรวมกับแอปทำงานยอดนิยม เช่น ClickUp, Microsoft Teams และ Oracle NetSuite
  • การแชร์ไฟล์เพียงคลิกเดียวเพื่อส่งไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย
  • บันทึกกล่องสำหรับการสร้างแผนงานและตารางเวลาของโครงการ
  • กล่องเซ็นสัญญา สำหรับการเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่จำกัด

ข้อจำกัดของกล่อง

  • การพยายามเปิดไฟล์ PDF หลายไฟล์พร้อมกันจากหน้าค้นหาของ Box Drive อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด
  • การเข้ารหัสด้วยกุญแจส่วนตัวเป็นฟีเจอร์ที่ต้องชำระเงิน

การกำหนดราคาแบบกล่อง

  • กล่องติดต่อสำหรับรายละเอียด

คะแนนและรีวิวกล่อง

  • G2: 4. 2/5 (4,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (5,000+ รีวิว)

10. แบรนด์โฟลเดอร์

เครื่องมือจัดการเอกสารของ Brandfolder
ผ่านทางBrandfolder

Brandfolder เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลออนไลน์สำหรับธุรกิจในการจัดเก็บ จัดระเบียบ แบ่งปัน และติดตามสินทรัพย์ของแบรนด์ แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดการวัสดุการตลาดทั้งหมดของบริษัท รวมถึงรูปภาพ โลโก้ วิดีโอ เอกสาร สื่อการตลาด การนำเสนอ และอื่นๆ อีกมากมาย

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Brandfolder ผู้ใช้สามารถเข้าถึง จัดการ แชร์ และติดตามสินทรัพย์แบรนด์ทั้งหมดได้ในที่เดียวอย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนี้ เครื่องมืออันทรงพลังของ Brandfolder ยังช่วยให้ควบคุมการใช้งานและการแจกจ่ายสินทรัพย์ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้การสร้างแบรนด์ของบริษัทคุณมีความสม่ำเสมอในทุกช่องทาง!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Brandfolder

  • การตั้งค่าทรัพย์สินสาธารณะและเอกชนสำหรับเอกสารสำคัญ
  • การจัดการผู้ใช้พร้อมการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
  • รองรับหลายรูปแบบไฟล์สำหรับการสร้างเอกสาร
  • ฟังก์ชันการอัปโหลดสำหรับผู้เข้าพักสำหรับพันธมิตรภายนอก
  • การอัปโหลดจำนวนมากด้วยการลากและวาง

ข้อจำกัดของ Brandfolder

  • การส่งเอกสารหลายฉบับเพื่อขออนุมัติไม่ใช่ฟีเจอร์ที่รองรับ
  • ขาดความสามารถในการปรับแต่งบนแผนที่ไม่ใช่ระดับองค์กร

ราคาของ Brandfolder

  • ติดต่อ Brandfolder สำหรับราคา

คะแนนและรีวิวของ Brandfolder

  • G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (430+ รีวิว)

เครื่องมือขั้นสูงสุดสำหรับการจัดการเอกสารแบบร่วมมือ: ClickUp Docs

ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมที่กำลังมองหา ระบบการจัดการเอกสารที่ครอบคลุม เพื่อจัดการเนื้อหาทุกประเภททั้งภายในองค์กรและที่ติดต่อกับลูกค้า

ความหลากหลายของแพลตฟอร์มนี้ครอบคลุมไปถึงเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย ทำให้เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา