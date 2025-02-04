10 ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารที่ดีที่สุดเพื่อความเป็นระเบียบในปี 2025

ในฐานะผู้จัดการโครงการ ส่วนสำคัญของสัปดาห์การทำงานของคุณน่าจะถูกใช้ไปกับการจัดการเอกสารและการจัดระเบียบข้อมูล งานบริหารเหล่านี้อาจใช้เวลาที่มีค่าซึ่งสามารถนำไปใช้กับงานที่มีคุณค่าสูงกว่าได้
ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารถูกออกแบบมาเพื่อลดภาระงานที่ต้องทำด้วยมือโดยการจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่ไฟล์, กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง, และสร้างกระบวนการทำงานสำหรับการอนุมัติและการแก้ไข.
ในคู่มือนี้ เราจะเจาะลึกซอฟต์แวร์จัดการเอกสารชั้นนำและวิธีการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์เหล่านี้เป็นศูนย์กลางสำหรับการแชร์เอกสารและการทำงานร่วมกัน!
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์จัดการเอกสาร (DMS)?
เมื่อค้นหา ระบบจัดการเอกสาร, จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยชั้นยอดเพื่อปกป้องข้อมูลลับ, ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล, และปฏิบัติตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูล. คุณสมบัติหลักเช่น:
- การควบคุมการเข้าถึง
- การเข้ารหัส
- การสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล
- สิทธิ์การใช้งาน
- คุณสมบัติการค้นหา
- การเข้าถึงระบบคลาวด์
การร่วมมือก็เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นในระบบจัดการเอกสารของคุณเช่นกัน คุณต้องการให้ทีมของคุณสามารถร่วมมือกันในเอกสารแบบเรียลไทม์ มอบหมายงาน ทิ้งความคิดเห็น และแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัย และแน่นอน คุณต้องสามารถค้นหาเนื้อหาได้โดยไม่ต้องป้อนคำค้นหาจำนวนมาก!
สุดท้ายการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆเช่นการจัดการงานและการติดตามโครงการจะช่วยให้ทีมของคุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานข้ามสายงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การผสานรวมนี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันการแบ่งปันความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
10 ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารที่ดีที่สุด
1.คลิกอัพ
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาด เพื่อสร้างเอกสารที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหลักวิกิ หรือเอกสารประเภทอื่น ๆ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบการทำงานอัตโนมัติ (workflows) เพื่อขับเคลื่อนไอเดียและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ!
ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งอย่างสมบูรณ์ ClickUp มอบประสบการณ์ที่ยืดหยุ่นเพื่อช่วยจัดการปริมาณงาน ติดตามความคืบหน้า และเชื่อมต่อจากทุกที่ การทำงานร่วมกันเป็นหัวใจสำคัญของทุกฟีเจอร์ พร้อมด้วยเครื่องมือมากมายที่ออกแบบมาเพื่อให้ทีมข้ามสายงานได้รับการอัปเดตและทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง
นอกจากนี้ ClickUp ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ ช่วยให้ทีมสามารถซิงค์งานทั้งหมดและปรับปรุงกระบวนการทำงานข้ามสายงานได้อย่างราบรื่นในแพลตฟอร์มเดียว!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ที่มีรายละเอียดครบถ้วน,การสัมมนาออนไลน์, และการสนับสนุนเพื่อช่วยให้คุณใช้แพลตฟอร์มได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติเป้าหมายแบบไดนามิกเพื่อให้ทีมสอดคล้องกับ OKRs และติดตามความคืบหน้าในหลายวิธี
- ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายและมีการตอบกลับในเอกสาร ClickUp, งาน หรือไวท์บอร์ดใด ๆ
- กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความคิดในเวลาจริงร่วมกับทีม
- รายงานและแดชบอร์ดสำหรับการสรุปภาพรวมระดับสูงของงานคุณในทันที
- แผนฟรีตลอดชีพที่ครบครันและตัวเลือกที่คุ้มค่าในทุกแพ็กเกจราคา
- ผู้รับมอบหมายงานหลายคนเพื่อความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ในทุกความคืบหน้า
- มุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า15 แบบเพื่อจัดการงานจากทุกมุมมอง
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายพร้อมโหมดออนไลน์และออฟไลน์
- 50+ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้ราบรื่น
- สถานะงานที่ปรับแต่งได้สำหรับความต้องการของโครงการของคุณ
- คลังแม่แบบขนาดใหญ่สำหรับทุกกรณีการใช้งาน ตั้งแต่การจดบันทึกไปจนถึงการสรุปโครงการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายของมันอาจสร้างเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บางคน
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง
ราคาของ ClickUp
- แผนฟรีตลอดไป
- แพ็กเกจไม่จำกัด: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจพลัส: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. รีเวอร์
Revver, เดิมชื่อ Rubex, เป็นระบบการจัดการเอกสารออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดระเบียบ, เก็บ, และแบ่งปันเอกสารอย่างปลอดภัย. Revver Docs ได้รวมเข้ากับแอปพลิเคชันเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ได้รับความนิยม เช่น Google Drive, Dropbox, Box, และ OneDrive.
แพลตฟอร์มนี้ยังมีคุณสมบัติหลากหลาย เช่น การควบคุมเวอร์ชันของไฟล์ ความสามารถในการค้นหาเอกสาร และการควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัย เพื่อให้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลที่เป็นความลับได้
คุณสมบัติเด่นของ Revver
- การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR)เพื่อจัดเก็บเอกสารโดยอัตโนมัติไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- การค้นหาขั้นสูงเพื่อระบุโฟลเดอร์ที่ขาดเอกสารสำคัญ
- การควบคุมการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัยเพื่อเข้าถึงเอกสาร
- ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะเพื่อทดแทนเอกสารกระดาษ
- โปรแกรมดูเอกสารแบบสองหน้าจอ
ข้อจำกัดของ Revver
- ขาดเครื่องมือจัดการงานเมื่อเทียบกับระบบจัดการเอกสารอื่น ๆ
- จำเป็นต้องมีบัญชีเพื่อเข้าถึงศูนย์ช่วยเหลือของ Revver
ราคาของ Revver
- ติดต่อ Revver สำหรับรายละเอียดราคา
เรฟเวอร์เรตติ้งและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 330+ รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (880+ รีวิว)
3. Connecteam
Connecteam เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการจัดการทีมฟีเจอร์เอกสารของมันทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันบนเอกสาร แบบฟอร์ม และแบบสำรวจได้อย่างง่ายดาย
การมีไฟล์พนักงานทั้งหมด, ใบรับรอง, และเอกสารทางธุรกิจในที่เดียวสามารถเปลี่ยนแปลงเกมสำหรับแผนกทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการได้ ระบบศูนย์กลางสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตได้โดยการให้การเข้าถึงเอกสารได้ง่าย, ลดความจำเป็นในการจัดเก็บเอกสารทางกายภาพ, และลดความเสี่ยงของการสูญหายหรือการจัดเก็บเอกสารผิดที่ ด้วยโซลูชันดิจิทัล, พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถค้นหา, เรียกดู, และแบ่งปันเอกสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าจะทำงานจากระยะไกลก็ตาม!
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- ฟังก์ชันการทำงานแบบด่วนเพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลต่อเอกสารทั้งหมด
- ดูเท่านั้น, อัปโหลด, อนุมัติ/ปฏิเสธ, และแก้ไขเอกสาร
- ชุดเอกสาร (โฟลเดอร์) สำหรับกำหนดให้กับผู้ใช้แต่ละรายหรือกลุ่มอัจฉริยะ
- หลักสูตรสำหรับการสร้างกระบวนการเฉพาะสำหรับพนักงานให้ปฏิบัติตาม
- วันหมดอายุต่อเอกสารหรือประเภทรายการ
ข้อจำกัดของ Connecteam
- คุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ที่จำกัด
- ขาดความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
ราคาของ Connecteam
- ธุรกิจขนาดเล็ก: ฟรีสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 10 คน
- พื้นฐาน: $29 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก
- ขั้นสูง: $49 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก
- ผู้เชี่ยวชาญ: $99 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก
Connecteam คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (260+ รีวิว)
4. การบรรจบกัน
Confluence เป็นระบบพื้นที่ทำงานแบบทีมที่มีคุณสมบัติซอฟต์แวร์การจัดการเอกสารเพื่อสร้าง, แชร์, จัดระเบียบ, และหารือเกี่ยวกับงานกับทีมทุกขนาด. มันช่วยให้ผู้คนในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา โดยให้พวกเขาสามารถเก็บและแชร์งานของตนไว้ในที่เดียว.
ด้วย Confluence ทีมงานสามารถสร้างและแบ่งปันไอเดียแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์ติดตามความคืบหน้าของโครงการ แจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนทราบ และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ฟีเจอร์ที่ทรงพลัง เช่น การรายงาน แดชบอร์ด และการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ยังช่วยให้ทีมสามารถควบคุมและจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ!
เปรียบเทียบ Confluence กับ Google Docs!
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- ฟีดส่วนบุคคลที่แสดงพื้นที่ที่บุคคลได้เยี่ยมชมล่าสุด, หน้าฉบับร่างที่กำลังดำเนินการ, และกิจกรรมของหน้า
- การแก้ไขแบบเรียลไทม์กับทีมระยะไกลหรือพนักงานระยะไกล
- การผสานการทำงานกับ Box, Dropbox และ Google Drive
- ป้ายกำกับหน้าเพื่อเร่งการค้นหาเนื้อหา
- ฟังก์ชันการนำเข้าเอกสาร Word
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- ทีมที่ไม่ใช่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์จะพบว่าเครื่องมือนี้เรียนรู้ได้ยาก
- ออกแบบมาและกำหนดราคาสำหรับการทำงานร่วมกันในระดับองค์กร (ดูทางเลือกอื่นของ Confluenceได้ที่นี่)
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้ 10 คน (เฉพาะการสมัครสมาชิกแบบรายเดือน)
- มาตรฐาน: $5.75 ต่อผู้ใช้ (ประมาณการ)
- พรีเมียม: $11 ต่อผู้ใช้ (ประมาณการ)
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Confluence เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
คะแนนและรีวิวจากคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
เปรียบเทียบ Confluence กับ Notion!
5. ด็อกคูเฟส
DocuPhase เป็นโซลูชันการจัดการเอกสารที่ช่วยให้องค์กรควบคุมกระบวนการทำงานที่ใช้กระดาษได้ดียิ่งขึ้น โดยให้แพลตฟอร์มสำหรับการจับภาพและจัดการเอกสาร ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ด้วย DocuPhase ผู้ใช้สามารถจัดเก็บ จัดการ และเข้าถึงเอกสารทุกประเภทได้อย่างปลอดภัยจากทุกที่ทั่วโลกผ่านการติดตั้งบนคลาวด์หรือภายในองค์กร
แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับชุดคุณสมบัติ เช่น การจับภาพและจัดทำดัชนีเอกสาร ความสามารถในการค้นหา การจัดเส้นทางและอนุมัติเอกสาร เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ บันทึกการตรวจสอบ และการควบคุมเวอร์ชัน!
คุณสมบัติเด่นของ DocuPhase
- การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) เพื่ออ่านและตีความข้อมูลที่กำหนด
- สิทธิ์ที่กำหนดเองสำหรับกระบวนการทางธุรกิจประเภทต่างๆ
- แท็กและคำดัชนีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติสำหรับไฟล์ที่เข้ามา
- ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาข้อมูลที่ตรงตามต้องการ
- การผสานการทำงานกับ NetSuite, Dynamics, Sage และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ DocuPhase
- ตัวเลือกการฝึกอบรมที่จำกัดในการเรียนรู้และนำไปใช้ซอฟต์แวร์
- มุ่งเน้นการอัตโนมัติทางบัญชี
ราคาของ DocuPhase
- ติดต่อ DocuPhase เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ DocuPhase
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 15+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
6. บลูมไฟร์
Bloomfire เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการแบ่งปันความรู้ที่ช่วยเพิ่มการร่วมมือและการผลิตภายในทีม ผู้ใช้สามารถจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูล เอกสาร วิดีโอ รูปภาพ และเนื้อหาอื่น ๆ ได้อย่างปลอดภัยบนแพลตฟอร์มที่มีการจัดระเบียบ สามารถใช้เป็นวิกิภายในอินทราเน็ต หรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ได้
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การค้นหาและจัดการเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bloomfire
- โปรแกรมแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์พร้อมฟังก์ชันแผนภูมิ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ
- ธงสำหรับการตรวจสอบและตัวเลือกการนำเข้า/ส่งออกจำนวนมาก
- วงจรข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ
- แท็กที่สร้างโดย AI เพื่อการจัดเก็บเอกสารที่ดีขึ้น
- เนื้อหาคำถามและคำตอบที่สามารถค้นหาได้
ข้อจำกัดของ Bloomfire
- การขาดการผสานรวมเมื่อเทียบกับโซลูชันการจัดการเอกสารอื่น ๆ
- การขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
ราคาของ Bloomfire
- Bloomfire เริ่มต้นที่ $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน ปรับตามปริมาณและรูปแบบ
คะแนนและรีวิวของ Bloomfire
- G2: 4. 6/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
7. SharePoint
Sharepoint เป็นระบบจัดการเอกสารสำหรับองค์กรที่ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถแบ่งปันและจัดการเนื้อหาภายในระบบนิเวศของMicrosoft Officeได้ มันให้พื้นที่ส่วนกลางสำหรับทีมในการจัดเก็บ จัดระเบียบ และแบ่งปันเอกสาร ข้อมูล และทรัพยากรจากอุปกรณ์ใดๆ Sharepoint ยังมีคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และความสามารถในการควบคุมเวอร์ชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหา
แพลตฟอร์มนี้ยังมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยมากมายเพื่อช่วยรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล เช่น การอนุญาตตามบทบาทและความสามารถในการตรวจสอบ ด้วยการมีแพลตฟอร์มที่ทรงพลังนี้ ทีมงานสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SharePoint
- การเก็บรักษาข้อมูลไว้ในตำแหน่งเดิม เพื่อการสงวนเนื้อหาไว้ไม่ให้ถูกลบหรือแก้ไขโดยอัตโนมัติผ่านโปรแกรม
- คลังเอกสารที่มีการควบคุมเวอร์ชันและการควบคุมการเข้าถึง
- ดูและแก้ไขแบบออฟไลน์บน Mac หรือ PC
- พื้นที่เก็บข้อมูล OneDrive 1 TB ต่อผู้ใช้
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ SharePoint
- จำเป็นต้องซื้อซอฟต์แวร์ Microsoft เพิ่มเติมเพื่อใช้ Sharepoint ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ไม่ใช้งานง่ายกับซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ของไมโครซอฟท์
ราคา SharePoint
- แผน SharePoint Online 1: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, สมัครสมาชิกรายปี
- แผน SharePoint Online 2: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, สมัครสมาชิกรายปี
- Office 365 E3: $23 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, สมัครสมาชิกรายปี
การให้คะแนนและรีวิวใน SharePoint
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,200 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (4,900+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ SharePoint เหล่านี้!
8. ความคิด
Notion เป็นพื้นที่ทำงานครบวงจรสำหรับการจัดการเอกสารและการทำงานร่วมกันในทีม มันทำหน้าที่เป็นเครื่องมือฐานข้อมูลสำหรับทีมในการสร้าง จัดเก็บ จัดระเบียบ และแบ่งปันเอกสารในตำแหน่งศูนย์กลาง
ทีมสามารถสร้างบทและหมวดย่อยเพื่อจัดระเบียบเอกสาร ตั้งค่าแม่แบบที่กำหนดเองเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มแท็กและความคิดเห็นเพื่อติดตามข้อมูลสำคัญ และมอบหมายงานพร้อมกำหนดวันครบกำหนดสำหรับการจัดการโครงการร่วมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ประวัติเวอร์ชันที่ช่วยให้คุณสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าของเอกสารได้
- การผสานรวมอย่างราบรื่นกับบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อการถ่ายโอนข้อมูลที่ง่ายดาย
- การแก้ไขร่วมกันที่รองรับผู้ใช้หลายคนในเอกสารเดียว
- การควบคุมการเข้าถึงด้วยสิทธิ์ที่ละเอียดสำหรับไฟล์และหน้า
- การเข้าถึงผ่านมือถือเพื่อเปิดและส่งไฟล์ได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ Notion
- ความยืดหยุ่นในระดับสูงอาจเป็นเรื่องท้าทายเช่นกันในการรู้ว่าควรเริ่มต้นจากตรงไหนหรือจะจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร (ลองดูทางเลือกอื่นของ Notion)
- การเข้าถึงการควบคุมขั้นสูงมีจำกัด เว้นแต่คุณจะอยู่ในแผน Enterprise
ราคาของ Notion
- เวอร์ชันฟรี
- มาตรฐาน: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อ Notion เพื่อขอรายละเอียด
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,400+ รีวิว)
9. กล่อง
Box เป็นซอฟต์แวร์จัดการเอกสารและบริการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัย ให้บริการโซลูชันการจัดเก็บ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสารที่ปลอดภัยเพื่อช่วยให้องค์กรจัดเก็บ แชร์ และจัดการเอกสาร สเปรดชีต และไฟล์ดิจิทัลอื่นๆ ในระบบคลาวด์ ด้วย Box ผู้ใช้สามารถเข้าถึงไฟล์ที่จัดเก็บไว้ได้จากทุกอุปกรณ์และแชร์ไฟล์เหล่านั้นกับเพื่อนร่วมงานหรือพันธมิตรภายนอกได้อย่างง่ายดาย
แพลตฟอร์มยังมีคุณสมบัติเช่นการจัดการเวอร์ชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของเอกสารตลอดเวลา, การเข้ารหัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลที่ละเอียดอ่อน, และการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงอย่างละเอียดเพื่อตัดสินใจว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลใดได้. นอกจากนี้ Box ยังมีคุณสมบัติระดับองค์กรเช่นการผสานรวมกับระบบไอทีที่มีอยู่และนโยบายความปลอดภัย, การปรับแต่งแบรนด์และประสบการณ์ผู้ใช้, และความสามารถในการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง.
คุณสมบัติเด่นของกล่อง
- การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลต้นฉบับและการตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง
- การผสานรวมกับแอปทำงานยอดนิยม เช่น ClickUp, Microsoft Teams และ Oracle NetSuite
- การแชร์ไฟล์เพียงคลิกเดียวเพื่อส่งไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย
- บันทึกกล่องสำหรับการสร้างแผนงานและตารางเวลาของโครงการ
- กล่องเซ็นสัญญา สำหรับการเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่จำกัด
ข้อจำกัดของกล่อง
- การพยายามเปิดไฟล์ PDF หลายไฟล์พร้อมกันจากหน้าค้นหาของ Box Drive อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด
- การเข้ารหัสด้วยกุญแจส่วนตัวเป็นฟีเจอร์ที่ต้องชำระเงิน
การกำหนดราคาแบบกล่อง
- กล่องติดต่อสำหรับรายละเอียด
คะแนนและรีวิวกล่อง
- G2: 4. 2/5 (4,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (5,000+ รีวิว)
10. แบรนด์โฟลเดอร์
Brandfolder เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลออนไลน์สำหรับธุรกิจในการจัดเก็บ จัดระเบียบ แบ่งปัน และติดตามสินทรัพย์ของแบรนด์ แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดการวัสดุการตลาดทั้งหมดของบริษัท รวมถึงรูปภาพ โลโก้ วิดีโอ เอกสาร สื่อการตลาด การนำเสนอ และอื่นๆ อีกมากมาย
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Brandfolder ผู้ใช้สามารถเข้าถึง จัดการ แชร์ และติดตามสินทรัพย์แบรนด์ทั้งหมดได้ในที่เดียวอย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนี้ เครื่องมืออันทรงพลังของ Brandfolder ยังช่วยให้ควบคุมการใช้งานและการแจกจ่ายสินทรัพย์ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้การสร้างแบรนด์ของบริษัทคุณมีความสม่ำเสมอในทุกช่องทาง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Brandfolder
- การตั้งค่าทรัพย์สินสาธารณะและเอกชนสำหรับเอกสารสำคัญ
- การจัดการผู้ใช้พร้อมการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
- รองรับหลายรูปแบบไฟล์สำหรับการสร้างเอกสาร
- ฟังก์ชันการอัปโหลดสำหรับผู้เข้าพักสำหรับพันธมิตรภายนอก
- การอัปโหลดจำนวนมากด้วยการลากและวาง
ข้อจำกัดของ Brandfolder
- การส่งเอกสารหลายฉบับเพื่อขออนุมัติไม่ใช่ฟีเจอร์ที่รองรับ
- ขาดความสามารถในการปรับแต่งบนแผนที่ไม่ใช่ระดับองค์กร
ราคาของ Brandfolder
- ติดต่อ Brandfolder สำหรับราคา
คะแนนและรีวิวของ Brandfolder
- G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (430+ รีวิว)
เครื่องมือขั้นสูงสุดสำหรับการจัดการเอกสารแบบร่วมมือ: ClickUp Docs
ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมที่กำลังมองหา ระบบการจัดการเอกสารที่ครอบคลุม เพื่อจัดการเนื้อหาทุกประเภททั้งภายในองค์กรและที่ติดต่อกับลูกค้า
ความหลากหลายของแพลตฟอร์มนี้ครอบคลุมไปถึงเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย ทำให้เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาเริ่มต้นพื้นที่ทำงาน ClickUpวันนี้!