10 แบบฟอร์มสรุปโครงการฟรี: Word, Google Docs และ ClickUp

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
11 กุมภาพันธ์ 2568

โครงการและงานต่าง ๆ จะไม่สำเร็จได้ด้วยตัวเอง เมื่อมีการมอบหมายงานแล้ว จะต้องมีการคิดและทำงานอย่างหนักในแต่ละงานเพื่อให้แน่ใจว่างานนั้นจะถูกส่งมอบตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณเข้าใจว่าพวกเขาสามารถทำงานให้สำเร็จได้ดีที่สุดและบรรลุโครงการที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไร หากปราศจากรายละเอียดและข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำ พวกเขาจะมีความเข้าใจที่คลุมเครือเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการจากพวกเขาอย่างแท้จริง

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสารงานและการมอบหมายโครงการ คุณสามารถใช้เทมเพลตสรุปโครงการฟรีหลายร้อยแบบที่มีให้จากเว็บไซต์และแอปจัดการโครงการ เช่น ClickUp

แต่ละแบบฟอร์มโครงการได้รับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นจึงดีที่สุดที่จะค้นหาตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการการจัดการโครงการของคุณ

มาดูตัวอย่างเทมเพลตโครงการที่ดีที่สุดที่คุณสามารถเลือกใช้ได้ และแต่ละแบบจะช่วยคุณได้อย่างไร

อะไรคือแบบฟอร์มสรุปโครงการ?

แบบฟอร์มสรุปโครงการคือเอกสารหรือคู่มือที่ระบุขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของแต่ละงานหรือโครงการ

เอกสารนี้มักจะนำเสนอสรุปของแผนโครงการของคุณ โดยกำหนดสิ่งที่จำเป็นต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์และให้ข้อมูลเช่น กำหนดเวลาและวัตถุประสงค์

เอกสารสรุปโครงการช่วยให้สมาชิกทีมมีความเข้าใจอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการให้ทำ. ขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการ แต่ละแบบอาจแตกต่างกันและอาจรวมถึงข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ.

ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจหรือองค์กรในอุตสาหกรรมใด ทุกคนสามารถใช้แม่แบบสรุปโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยรวมได้

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มโครงการที่ดี?

เอกสารสรุปโครงการที่ดีควรมีความสั้น กระชับ และตรงประเด็น ควรมีสรุปเนื้อหารายละเอียดขอบเขตของโครงการ ตลอดจนข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกในทีมในการดำเนินโครงการ

เอกสารสรุปโครงการจะช่วย:

  • ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม
  • ลดความล้มเหลวและความผิดพลาด
  • ส่งเสริมความร่วมมือ
  • ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน

เอกสารสรุปโครงการต้องสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการทั้งหมด ซึ่งอาจรวมถึงกลยุทธ์ แนวทาง และแผนปฏิบัติการ

แบบร่างโครงการควรมีรายการส่งมอบที่สำคัญด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการใหญ่ระยะยาว

หากมีความเหมาะสม บทสรุปโครงการที่ดีควรมีการประมาณการงบประมาณและระยะเวลาของโครงการ ซึ่งจะแสดงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ

โดยรวมแล้ว บทสรุปโครงการที่สมบูรณ์ควรสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่บทสรุปไปจนถึงตัวชี้วัดที่คุณต้องการวัดเพื่อกำหนดความสำเร็จของโครงการได้

10 แบบฟอร์มสรุปโครงการ

มีเทมเพลตฟรีหลากหลายรูปแบบที่จะช่วยคุณสร้างเอกสารสรุปโครงการ. บางเทมเพลตสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่าน MS Word และ Google Docs. ตัวอย่างเอกสารสรุปโครงการแต่ละตัวอย่างสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีและแก้ไขได้ง่ายตลอดเวลา.

ยังมีแบบฟอร์มโครงการฟรีอื่น ๆ ที่นำเสนอโดยแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพและโซลูชันการจัดการโครงการ เช่น ClickUp แต่ละแบบฟอร์มได้รับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์และการใช้งานที่แตกต่างกัน ลองดูด้านล่างนี้!

1. แบบฟอร์มสรุปโครงการ

ใช้แม่แบบโครงการการตลาดโดย ClickUp เพื่อช่วยคุณจัดระเบียบความคิดและเริ่มต้นโครงการของคุณได้ทันที
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้แม่แบบโครงการการตลาดโดย ClickUp เพื่อช่วยคุณจัดระเบียบความคิดและเริ่มต้นโครงการของคุณได้ทันที

โครงการการตลาดต้องการการวางแผนอย่างมาก และมักเกี่ยวข้องกับแผนกต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ. นี่คือเหตุผลว่าทำไมการจัดระเบียบงานและการให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างมีทิศทางจึงอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย.

แบบร่างโครงการการตลาดโดย ClickUpนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นโครงการการตลาดใหม่ได้อย่างง่ายดาย ใช้แบบร่างนี้เพื่อจัดระเบียบองค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงการ และดำเนินการโครงการของคุณได้อย่างราบรื่น

ใช้ช่องข้อมูลที่กำหนดเองในเทมเพลตเพื่อระบุและกำหนดผลลัพธ์ของแต่ละโครงการ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม เช่น แผนก กลุ่มเป้าหมาย และแม้แต่ไฟล์แนบเพื่อให้บริบทเพิ่มเติมสำหรับแต่ละแคมเปญ เป็นเทมเพลตที่เรียบง่ายและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในการกำหนดโครงการใหม่เพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ทันที

องค์ประกอบหลักของเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบภาพรวมของโครงการของคุณออกเป็นส่วนต่างๆ
  • แนบไฟล์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ
  • จัดทำรายการสิ่งที่ต้องส่งมอบเพื่อเสร็จสิ้นโครงการของคุณ

📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล

ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!

2. แบบฟอร์มเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์

ด้วยเทมเพลตเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์จาก ClickUp ทีมของคุณจะมีโครงร่างแบบกรอกข้อมูลสำเร็จรูปที่ครบถ้วน เพื่อสนับสนุนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างประสบความสำเร็จ—โดยทุกคนจะเข้าใจตรงกันในเนื้อหาเดียวกันอย่างแท้จริง
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ด้วยเทมเพลตเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์จาก ClickUp ทีมของคุณจะมีโครงร่างแบบกรอกข้อมูลสำเร็จรูปที่ครบถ้วน เพื่อสนับสนุนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างประสบความสำเร็จ—โดยทุกคนจะเข้าใจตรงกันในเนื้อหาเดียวกันอย่างแท้จริง

เอกสารสรุปผลิตภัณฑ์โดย ClickUpเป็นเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อช่วยให้คุณและทีมพัฒนาของคุณทำงานไปสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ประวัติการร่าง งานที่ต้องทำ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และรายละเอียดอื่นๆ แก่ทีมโครงการของคุณผ่านเทมเพลตที่พร้อมใช้งานนี้

การใช้เทมเพลตนี้เป็นกุญแจสำคัญในการจัดระเบียบองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณไว้ในเอกสารเดียวที่ทุกคนสามารถอ้างอิงได้เมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เอกสารสรุปโครงการที่ละเอียดแต่ยืดหยุ่นนี้สามารถเป็นเอกสารอ้างอิงของทุกคนในระหว่างกระบวนการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์

เพิ่มเทมเพลตนี้ลงใน Workspace ของคุณและเข้าถึงแปดหน้าที่อุทิศให้กับการกำหนดแต่ละขั้นตอนของโครงการ เป็นเอกสารแบบกรอกข้อมูลที่ง่ายต่อการใช้งานซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการและความต้องการของผลิตภัณฑ์ของคุณ

องค์ประกอบหลักของเทมเพลตนี้:

  • ร่วมมือข้ามสายงานระหว่างทีมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • จัดระเบียบข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอแนะ และงานที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียวกัน
  • สรุปวัตถุประสงค์ของโครงการ, โซลูชัน, และข้อมูลจำเพาะในเอกสารสรุปโครงการ

3. แบบฟอร์มสรุปการออกแบบโครงการ

แบบร่างบรีฟไวท์บอร์ดใช้สำหรับการประชุมบรีฟครั้งแรกสำหรับการออกแบบ สามารถกรอกข้อมูลและแชร์รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการออกแบบได้อย่างง่ายดาย เช่น คำขอของลูกค้า วัตถุประสงค์ และอื่น ๆ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แบบร่างบรีฟไวท์บอร์ด ใช้ในการดำเนินการบรีฟเบื้องต้นสำหรับการออกแบบ สามารถกรอกและแชร์รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการออกแบบได้อย่างง่ายดาย เช่น คำขอของลูกค้า วัตถุประสงค์ และอื่นๆ

หากคุณเป็นผู้นำทีมออกแบบ, ผู้จัดการโครงการ, หรือผู้ออกแบบเอง คุณจะทราบดีว่ากระบวนการออกแบบสามารถซับซ้อนหรือยาวนานได้. สิ่งนี้เป็นจริงเป็นพิเศษเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนจนถึงขั้นตอนการอนุมัติ.

การให้คำอธิบายการออกแบบเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเกี่ยวกับวิธีการดำเนินกระบวนการให้ถูกต้อง.แบบฟอร์มคำอธิบายการออกแบบบนกระดานไวท์บอร์ดโดย ClickUpถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคำอธิบายโครงการออกแบบ ซึ่งมักจะมีองค์ประกอบมากมายและบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง.

เพิ่มเทมเพลตนี้และสรุปแนวคิดการออกแบบของคุณพร้อมสถานะและมุมมองสำหรับการประชุมชี้แจงเบื้องต้นสำหรับการออกแบบ ปรับแต่งเทมเพลตสรุปโครงการนี้เพื่อบันทึกคำขอของลูกค้า กำหนดจุดเด่นของแบรนด์ กำหนดวัตถุประสงค์ และแม้กระทั่งเพิ่มชื่อของบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกันโดยอ้างอิงจากเอกสารเพียงฉบับเดียวเพื่อช่วยให้โครงการและผลลัพธ์การออกแบบเป็นไปตามแผน

องค์ประกอบหลักของเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการออกแบบในผืนผ้าใบสไตล์ไวท์บอร์ด
  • ส่วนที่มีสีต่างกันเพื่อการจัดระเบียบข้อมูลที่ดีขึ้น
  • ปรับแต่งแบบฟอร์มสรุปการออกแบบตามความต้องการและความจำเป็นของคุณ

4. แบบฟอร์มสรุปโครงการกิจกรรม

แม่แบบสรุปงานอีเวนต์โดย ClickUp จะช่วยให้คุณสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเริ่มต้นการวางแผนงานอีเวนต์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แม่แบบสรุปงานอีเวนต์โดย ClickUp จะช่วยให้คุณสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเริ่มต้นการวางแผนงานอีเวนต์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตสรุปโครงการ ClickUp นี้ช่วยให้คุณมีโครงร่างโครงการที่เรียบง่ายเพื่อจัดระเบียบองค์ประกอบหลักและเป้าหมายของงานของคุณ วางแผนงานที่ประสบความสำเร็จและระบุความท้าทายด้วยเทมเพลตสรุปโครงการอีเวนต์นี้จากเอกสาร ClickUp

การสร้างเอกสารสรุปโครงการสำหรับกิจกรรมของคุณ จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ และเริ่มต้นการวางแผนด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เอกสารสรุปโครงการนี้ประกอบด้วยสามหน้า ได้แก่ สรุปกิจกรรม สรุปโครงการ และตารางกิจกรรม

องค์ประกอบหลักของเทมเพลตนี้:

  • แบบฟอร์มสรุปโครงการประกอบด้วยโครงร่างของเป้าหมายและองค์ประกอบสำคัญในการวางแผนจัดงานให้ประสบความสำเร็จ
  • หน้าถูกแบ่งออกเป็นสรุปเหตุการณ์, สรุป, และตารางเวลาของกิจกรรมเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น

ลองดูเครื่องมือสร้างโครงร่างด้วย AI เหล่านี้!

5. แบบฟอร์มสรุปแคมเปญการตลาด

ต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าเอกสารสรุปแคมเปญการตลาดสำหรับลูกค้าคนต่อไปของคุณหรือไม่? ใช้เทมเพลต ClickUp Docs ง่ายๆ นี้
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าเอกสารสรุปแคมเปญการตลาดสำหรับลูกค้าคนต่อไปของคุณหรือไม่? ใช้เทมเพลต ClickUp Docs ง่ายๆ นี้

ดำเนินการและบริหารแคมเปญการตลาดให้ประสบความสำเร็จโดยเริ่มต้นจากเอกสารสรุปแคมเปญที่ครบถ้วนด้วยเทมเพลตสรุปแคมเปญการตลาดจาก ClickUp กำหนดเป้าหมายการตลาดและรายละเอียดสำคัญอื่น ๆ ด้วยเทมเพลตสรุปแคมเปญการตลาดจาก ClickUp นี้

รวมเทมเพลตสรุปโครงการนี้ไว้ใน Workspace ของคุณเพื่อช่วยในการจัดการแคมเปญการตลาดของคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น เทมเพลตที่เรียบง่ายแต่ยืดหยุ่นนี้สามารถปรับแต่งให้รวมองค์ประกอบทั้งหมดที่จำเป็นต่อการดำเนินแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ

องค์ประกอบหลักของเทมเพลตนี้:

  • เอกสารโครงการที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดการแคมเปญการตลาดตั้งแต่ต้นจนจบ
  • สรุปแคมเปญการตลาดประกอบด้วยโครงร่างของเป้าหมายการตลาด รายละเอียดลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย และอื่นๆ

6. แบบฟอร์มสรุปโครงการแคมเปญ

สร้างทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานแคมเปญของคุณในเอกสารแบบร่างที่มีเทมเพลตนี้ใน ClickUp Docs
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานแคมเปญของคุณในเอกสารแบบร่างที่มีเทมเพลตนี้ใน ClickUp Docs

หากคุณกำลังมองหาแม่แบบทั่วไปสำหรับแคมเปญการตลาดขนาดใหญ่ที่มีคนและแผนกต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นแม่แบบโครงการแคมเปญนี้โดย ClickUpจะช่วยให้คุณได้รับความเห็นพ้องต้องกันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

นี่คือเทมเพลตที่เรียบง่ายและยืดหยุ่นอีกแบบหนึ่ง แต่มีหน้าและส่วนเพิ่มเติมสำหรับแต่ละองค์ประกอบของแคมเปญ รวมถึงตัวอย่างสรุปแคมเปญ สรุปแคมเปญ สรุปแคมเปญวิดีโอ และสรุปเนื้อหา SEO

องค์ประกอบหลักของเทมเพลตนี้:

  • โครงการสรุปประกอบด้วยห้าหน้าเพื่อกำหนดขอบเขตทั้งหมดของแคมเปญการตลาด
  • ส่วนที่ทุ่มเทสำหรับความคิดสร้างสรรค์, วิดีโอ, และ SEO

7. แบบฟอร์มโครงการสร้างสรรค์

เอกสารแบบฟอร์มครีเอทีฟบรีฟโดย ClickUp ช่วยให้ทีมผลิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำงานร่วมกันอย่างมีทิศทางในการส่งมอบโครงการสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จ โดยสรุปกลยุทธ์โดยรวมและองค์ประกอบสำคัญสู่ความสำเร็จ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เอกสารแบบฟอร์มครีเอทีฟบรีฟโดย ClickUp ช่วยให้ทีมผลิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำงานสอดคล้องกันเพื่อส่งมอบโครงการสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จ โดยระบุกลยุทธ์โดยรวมและองค์ประกอบสำคัญสู่ความสำเร็จ

การจัดทำเอกสารสรุปโครงการสำหรับโครงการสร้างสรรค์จะเป็นการวางรากฐานเพื่อให้ทุกคนตั้งแต่ผู้จัดการบัญชี นักออกแบบ และผู้สร้างเนื้อหาอยู่ในความเข้าใจเดียวกัน แม้ว่าทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ แต่ไม่ใช่ทุกคนในทีมจะมีส่วนร่วมในแง่มุมที่สำคัญ เช่น การประชุมหรือการโทรกับลูกค้า

เอกสารสรุปโครงการสร้างสรรค์เป็นวิธีที่ง่ายในการสรุปข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการให้สำเร็จ. สร้างความสอดคล้องในทีมสร้างสรรค์ของคุณด้วยเอกสารสรุปโครงการสร้างสรรค์นี้จาก ClickUp. ใช้เอกสารนี้เพื่อกำหนดกลยุทธ์และองค์ประกอบหลักของโครงการสร้างสรรค์ของคุณ.

องค์ประกอบหลักของเทมเพลตนี้:

  • สรุปกลยุทธ์และองค์ประกอบหลักของคุณในเทมเพลตที่เรียบง่ายและยืดหยุ่น
  • หน้าหนึ่งของเอกสารสรุปความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยตารางและส่วนต่าง ๆ เพื่อจัดระเบียบองค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงการสร้างสรรค์

8. แบบฟอร์มรายละเอียดเนื้อหาสำหรับ SEO

จัดการบรีฟเนื้อหา SEO ของคุณได้อย่างง่ายดายและแชร์ทั้งภายในหรือภายนอกองค์กรด้วย ClickUp Docs
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดการบรีฟเนื้อหา SEO ของคุณได้อย่างง่ายดายและแชร์ทั้งภายในหรือภายนอกองค์กรด้วย ClickUp Docs

นอกเหนือจากปฏิทินเนื้อหาแล้ว บทสรุปเนื้อหาช่วยให้นักเขียนเนื้อหาสามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาได้ในขณะที่สามารถส่งมอบข้อความที่ต้องการได้ การมอบบทสรุปโครงการเนื้อหาให้กับนักเขียนเนื้อหาจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจโครงสร้างและเจตนาของเนื้อหาที่ต้องการจากพวกเขา

ช่วยให้ผู้เขียนของคุณสอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณโดยใช้แบบฟอร์มเนื้อหา SEO นี้จาก ClickUp แบบฟอร์มนี้ให้ข้อมูลเช่นกลุ่มเป้าหมาย, คำค้นหาสำหรับข้อความ, โครงร่าง, หัวข้อ, ลิงก์, และอื่น ๆ

เข้าถึงเทมเพลตเอกสารนี้ได้โดยเพิ่มลงในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ เป็นเอกสารแบบกรอกข้อมูลที่เรียบง่าย ซึ่งคุณสามารถหรือผู้จัดการโครงการสามารถปรับแต่งได้ตามขอบเขตและข้อกำหนดของเนื้อหา

องค์ประกอบหลักของเทมเพลตนี้:

  • รวบรวมองค์ประกอบสำคัญ เช่น คำค้นหาและข้อความ ให้อยู่ในเอกสารเดียว เพื่อช่วยให้ผู้เขียนสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับเครื่องมือค้นหา
  • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโครงการว่างสำหรับข้อมูลเช่น แท็กชื่อ, คำอธิบายเมตา, จำนวนคำ, วัตถุประสงค์, และอื่น ๆ

9. แม่แบบโครงการ Microsoft Word

แม่แบบโครงการ Microsoft Word
แบบร่างโครงการผ่าน Microsoft Word

หากคุณกำลังมองหาแม่แบบเอกสารโครงการที่เรียบง่ายสำหรับ MS Word คุณสามารถตรวจสอบแม่แบบนี้ได้ แม่แบบนี้พร้อมใช้งานแล้ว ประกอบด้วยหน้าเอกสารที่ละเอียดเพื่อให้คุณระบุเป้าหมายของโครงการ, ระยะเวลา, คำอธิบาย, ค่าใช้จ่าย, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดการโครงการสามารถปรับแต่งเอกสารสรุปโครงการนี้และเพิ่มข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณคิดว่าจำเป็นสำหรับการบรรลุเป้าหมายได้ในเอกสาร MS Word ของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มหน้าใหม่เพื่อเพิ่มบริบทและจัดระเบียบข้อมูลประเภทต่างๆ ในเอกสารสรุปโครงการของคุณให้ดียิ่งขึ้น

องค์ประกอบหลักของเทมเพลตนี้:

  • แม่แบบโครงการที่สามารถแก้ไขได้สำหรับใช้ใน MS Word
  • กรอกข้อมูลในช่องว่างเพื่อสร้างสรุปโครงการที่รวดเร็วและละเอียด

10. แบบฟอร์มโครงการ Google Docs

เทมเพลตโครงการ Google Docs
แบบฟอร์มโครงการผ่าน Google Docs

ทีมขนาดเล็กและองค์กรที่ต้องการวิธีง่าย ๆ ในการสร้างเอกสารสรุปโครงการสามารถใช้เทมเพลตเอกสารสรุปโครงการของGoogle Docsนี้ได้ ให้แน่ใจว่าโครงการของคุณดำเนินไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายของคุณในขณะที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณโดยใช้เทมเพลตเอกสารสรุปโครงการนี้เป็นแนวทาง

เทมเพลตนี้มีโครงร่างที่เรียบง่ายและสะอาดตา ซึ่งคุณสามารถหรือผู้จัดการโครงการสามารถปรับแต่งเพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมได้ ปัจจุบันมีช่องสำหรับกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ทีมงาน และงบประมาณ

องค์ประกอบหลักของเทมเพลตนี้:

  • เทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับสร้างเอกสารสรุปโครงการโดยใช้ Google Docs หรือ MS Word
  • รวมถึงช่องสำหรับข้อมูลโครงการทั่วไป เช่น เป้าหมาย ผู้ชม ทีม งบประมาณ และอื่นๆ

ปรับปรุงการวางแผนโครงการให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตพร้อมใช้งาน

การสร้างเอกสารสรุปโครงการเป็นแง่มุมที่สำคัญของโครงการใด ๆ อย่างไรก็ตาม มันควรมีความง่ายและตรงไปตรงมา มันต้องสามารถปรับปรุงกระบวนการโครงการของคุณโดยรวมได้ ไม่ทำให้ยาวนานขึ้น ค้นหาเทมเพลตที่ดีที่สุดสำหรับโครงการของคุณ และใช้มันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเป้าหมายของโครงการ

แบบฟอร์มสรุปโครงการสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการและความชอบของคุณ แบบฟอร์มเหล่านี้ฟรีและพร้อมใช้งานได้ทันที สิ่งที่คุณต้องทำคือค้นหาแบบฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับโครงการของคุณ นอกเหนือจากแบบฟอร์มเหล่านี้แล้ว ClickUp ยังมีห้องสมุดของแบบฟอร์มมากกว่า 1,000 แบบฟอร์มที่คุณสามารถเข้าถึงได้ฟรีเพียงแค่มีบัญชีผู้ใช้!

นอกเหนือจากเทมเพลตแล้ว ClickUp ยังเต็มไปด้วยคุณสมบัติและเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับงานของคุณแก่ทีมหรือผู้จัดการโครงการได้

ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่แท้จริงสำหรับทุกประเภทของทีมและขนาดของโครงการ.เริ่มใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!

