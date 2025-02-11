10 แบบฟอร์มสรุปโครงการฟรี: Word, Google Docs และ ClickUp

โครงการและงานต่าง ๆ จะไม่สำเร็จได้ด้วยตัวเอง เมื่อมีการมอบหมายงานแล้ว จะต้องมีการคิดและทำงานอย่างหนักในแต่ละงานเพื่อให้แน่ใจว่างานนั้นจะถูกส่งมอบตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณเข้าใจว่าพวกเขาสามารถทำงานให้สำเร็จได้ดีที่สุดและบรรลุโครงการที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไร หากปราศจากรายละเอียดและข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำ พวกเขาจะมีความเข้าใจที่คลุมเครือเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการจากพวกเขาอย่างแท้จริง
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสารงานและการมอบหมายโครงการ คุณสามารถใช้เทมเพลตสรุปโครงการฟรีหลายร้อยแบบที่มีให้จากเว็บไซต์และแอปจัดการโครงการ เช่น ClickUp
แต่ละแบบฟอร์มโครงการได้รับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นจึงดีที่สุดที่จะค้นหาตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการการจัดการโครงการของคุณ
มาดูตัวอย่างเทมเพลตโครงการที่ดีที่สุดที่คุณสามารถเลือกใช้ได้ และแต่ละแบบจะช่วยคุณได้อย่างไร
อะไรคือแบบฟอร์มสรุปโครงการ?
แบบฟอร์มสรุปโครงการคือเอกสารหรือคู่มือที่ระบุขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของแต่ละงานหรือโครงการ
เอกสารนี้มักจะนำเสนอสรุปของแผนโครงการของคุณ โดยกำหนดสิ่งที่จำเป็นต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์และให้ข้อมูลเช่น กำหนดเวลาและวัตถุประสงค์
เอกสารสรุปโครงการช่วยให้สมาชิกทีมมีความเข้าใจอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการให้ทำ. ขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการ แต่ละแบบอาจแตกต่างกันและอาจรวมถึงข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ.
ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจหรือองค์กรในอุตสาหกรรมใด ทุกคนสามารถใช้แม่แบบสรุปโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยรวมได้
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มโครงการที่ดี?
เอกสารสรุปโครงการที่ดีควรมีความสั้น กระชับ และตรงประเด็น ควรมีสรุปเนื้อหารายละเอียดขอบเขตของโครงการ ตลอดจนข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกในทีมในการดำเนินโครงการ
เอกสารสรุปโครงการจะช่วย:
- ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม
- ลดความล้มเหลวและความผิดพลาด
- ส่งเสริมความร่วมมือ
- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน
เอกสารสรุปโครงการต้องสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการทั้งหมด ซึ่งอาจรวมถึงกลยุทธ์ แนวทาง และแผนปฏิบัติการ
แบบร่างโครงการควรมีรายการส่งมอบที่สำคัญด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการใหญ่ระยะยาว
หากมีความเหมาะสม บทสรุปโครงการที่ดีควรมีการประมาณการงบประมาณและระยะเวลาของโครงการ ซึ่งจะแสดงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ
โดยรวมแล้ว บทสรุปโครงการที่สมบูรณ์ควรสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่บทสรุปไปจนถึงตัวชี้วัดที่คุณต้องการวัดเพื่อกำหนดความสำเร็จของโครงการได้
10 แบบฟอร์มสรุปโครงการ
มีเทมเพลตฟรีหลากหลายรูปแบบที่จะช่วยคุณสร้างเอกสารสรุปโครงการ. บางเทมเพลตสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่าน MS Word และ Google Docs. ตัวอย่างเอกสารสรุปโครงการแต่ละตัวอย่างสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีและแก้ไขได้ง่ายตลอดเวลา.
ยังมีแบบฟอร์มโครงการฟรีอื่น ๆ ที่นำเสนอโดยแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพและโซลูชันการจัดการโครงการ เช่น ClickUp แต่ละแบบฟอร์มได้รับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์และการใช้งานที่แตกต่างกัน ลองดูด้านล่างนี้!
1. แบบฟอร์มสรุปโครงการ
โครงการการตลาดต้องการการวางแผนอย่างมาก และมักเกี่ยวข้องกับแผนกต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ. นี่คือเหตุผลว่าทำไมการจัดระเบียบงานและการให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างมีทิศทางจึงอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย.
แบบร่างโครงการการตลาดโดย ClickUpนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นโครงการการตลาดใหม่ได้อย่างง่ายดาย ใช้แบบร่างนี้เพื่อจัดระเบียบองค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงการ และดำเนินการโครงการของคุณได้อย่างราบรื่น
ใช้ช่องข้อมูลที่กำหนดเองในเทมเพลตเพื่อระบุและกำหนดผลลัพธ์ของแต่ละโครงการ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม เช่น แผนก กลุ่มเป้าหมาย และแม้แต่ไฟล์แนบเพื่อให้บริบทเพิ่มเติมสำหรับแต่ละแคมเปญ เป็นเทมเพลตที่เรียบง่ายและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในการกำหนดโครงการใหม่เพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ทันที
องค์ประกอบหลักของเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบภาพรวมของโครงการของคุณออกเป็นส่วนต่างๆ
- แนบไฟล์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ
- จัดทำรายการสิ่งที่ต้องส่งมอบเพื่อเสร็จสิ้นโครงการของคุณ
📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล
ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
2. แบบฟอร์มเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์
เอกสารสรุปผลิตภัณฑ์โดย ClickUpเป็นเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อช่วยให้คุณและทีมพัฒนาของคุณทำงานไปสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ประวัติการร่าง งานที่ต้องทำ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และรายละเอียดอื่นๆ แก่ทีมโครงการของคุณผ่านเทมเพลตที่พร้อมใช้งานนี้
การใช้เทมเพลตนี้เป็นกุญแจสำคัญในการจัดระเบียบองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณไว้ในเอกสารเดียวที่ทุกคนสามารถอ้างอิงได้เมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เอกสารสรุปโครงการที่ละเอียดแต่ยืดหยุ่นนี้สามารถเป็นเอกสารอ้างอิงของทุกคนในระหว่างกระบวนการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์
เพิ่มเทมเพลตนี้ลงใน Workspace ของคุณและเข้าถึงแปดหน้าที่อุทิศให้กับการกำหนดแต่ละขั้นตอนของโครงการ เป็นเอกสารแบบกรอกข้อมูลที่ง่ายต่อการใช้งานซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการและความต้องการของผลิตภัณฑ์ของคุณ
องค์ประกอบหลักของเทมเพลตนี้:
- ร่วมมือข้ามสายงานระหว่างทีมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- จัดระเบียบข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอแนะ และงานที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียวกัน
- สรุปวัตถุประสงค์ของโครงการ, โซลูชัน, และข้อมูลจำเพาะในเอกสารสรุปโครงการ
3. แบบฟอร์มสรุปการออกแบบโครงการ
หากคุณเป็นผู้นำทีมออกแบบ, ผู้จัดการโครงการ, หรือผู้ออกแบบเอง คุณจะทราบดีว่ากระบวนการออกแบบสามารถซับซ้อนหรือยาวนานได้. สิ่งนี้เป็นจริงเป็นพิเศษเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนจนถึงขั้นตอนการอนุมัติ.
การให้คำอธิบายการออกแบบเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเกี่ยวกับวิธีการดำเนินกระบวนการให้ถูกต้อง.แบบฟอร์มคำอธิบายการออกแบบบนกระดานไวท์บอร์ดโดย ClickUpถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคำอธิบายโครงการออกแบบ ซึ่งมักจะมีองค์ประกอบมากมายและบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง.
เพิ่มเทมเพลตนี้และสรุปแนวคิดการออกแบบของคุณพร้อมสถานะและมุมมองสำหรับการประชุมชี้แจงเบื้องต้นสำหรับการออกแบบ ปรับแต่งเทมเพลตสรุปโครงการนี้เพื่อบันทึกคำขอของลูกค้า กำหนดจุดเด่นของแบรนด์ กำหนดวัตถุประสงค์ และแม้กระทั่งเพิ่มชื่อของบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกันโดยอ้างอิงจากเอกสารเพียงฉบับเดียวเพื่อช่วยให้โครงการและผลลัพธ์การออกแบบเป็นไปตามแผน
องค์ประกอบหลักของเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการออกแบบในผืนผ้าใบสไตล์ไวท์บอร์ด
- ส่วนที่มีสีต่างกันเพื่อการจัดระเบียบข้อมูลที่ดีขึ้น
- ปรับแต่งแบบฟอร์มสรุปการออกแบบตามความต้องการและความจำเป็นของคุณ
4. แบบฟอร์มสรุปโครงการกิจกรรม
เทมเพลตสรุปโครงการ ClickUp นี้ช่วยให้คุณมีโครงร่างโครงการที่เรียบง่ายเพื่อจัดระเบียบองค์ประกอบหลักและเป้าหมายของงานของคุณ วางแผนงานที่ประสบความสำเร็จและระบุความท้าทายด้วยเทมเพลตสรุปโครงการอีเวนต์นี้จากเอกสาร ClickUp
การสร้างเอกสารสรุปโครงการสำหรับกิจกรรมของคุณ จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ และเริ่มต้นการวางแผนด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เอกสารสรุปโครงการนี้ประกอบด้วยสามหน้า ได้แก่ สรุปกิจกรรม สรุปโครงการ และตารางกิจกรรม
องค์ประกอบหลักของเทมเพลตนี้:
- แบบฟอร์มสรุปโครงการประกอบด้วยโครงร่างของเป้าหมายและองค์ประกอบสำคัญในการวางแผนจัดงานให้ประสบความสำเร็จ
- หน้าถูกแบ่งออกเป็นสรุปเหตุการณ์, สรุป, และตารางเวลาของกิจกรรมเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
ลองดูเครื่องมือสร้างโครงร่างด้วย AI เหล่านี้!
5. แบบฟอร์มสรุปแคมเปญการตลาด
ดำเนินการและบริหารแคมเปญการตลาดให้ประสบความสำเร็จโดยเริ่มต้นจากเอกสารสรุปแคมเปญที่ครบถ้วนด้วยเทมเพลตสรุปแคมเปญการตลาดจาก ClickUp กำหนดเป้าหมายการตลาดและรายละเอียดสำคัญอื่น ๆ ด้วยเทมเพลตสรุปแคมเปญการตลาดจาก ClickUp นี้
รวมเทมเพลตสรุปโครงการนี้ไว้ใน Workspace ของคุณเพื่อช่วยในการจัดการแคมเปญการตลาดของคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น เทมเพลตที่เรียบง่ายแต่ยืดหยุ่นนี้สามารถปรับแต่งให้รวมองค์ประกอบทั้งหมดที่จำเป็นต่อการดำเนินแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ
องค์ประกอบหลักของเทมเพลตนี้:
- เอกสารโครงการที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดการแคมเปญการตลาดตั้งแต่ต้นจนจบ
- สรุปแคมเปญการตลาดประกอบด้วยโครงร่างของเป้าหมายการตลาด รายละเอียดลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย และอื่นๆ
6. แบบฟอร์มสรุปโครงการแคมเปญ
หากคุณกำลังมองหาแม่แบบทั่วไปสำหรับแคมเปญการตลาดขนาดใหญ่ที่มีคนและแผนกต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นแม่แบบโครงการแคมเปญนี้โดย ClickUpจะช่วยให้คุณได้รับความเห็นพ้องต้องกันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
นี่คือเทมเพลตที่เรียบง่ายและยืดหยุ่นอีกแบบหนึ่ง แต่มีหน้าและส่วนเพิ่มเติมสำหรับแต่ละองค์ประกอบของแคมเปญ รวมถึงตัวอย่างสรุปแคมเปญ สรุปแคมเปญ สรุปแคมเปญวิดีโอ และสรุปเนื้อหา SEO
องค์ประกอบหลักของเทมเพลตนี้:
- โครงการสรุปประกอบด้วยห้าหน้าเพื่อกำหนดขอบเขตทั้งหมดของแคมเปญการตลาด
- ส่วนที่ทุ่มเทสำหรับความคิดสร้างสรรค์, วิดีโอ, และ SEO
7. แบบฟอร์มโครงการสร้างสรรค์
การจัดทำเอกสารสรุปโครงการสำหรับโครงการสร้างสรรค์จะเป็นการวางรากฐานเพื่อให้ทุกคนตั้งแต่ผู้จัดการบัญชี นักออกแบบ และผู้สร้างเนื้อหาอยู่ในความเข้าใจเดียวกัน แม้ว่าทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ แต่ไม่ใช่ทุกคนในทีมจะมีส่วนร่วมในแง่มุมที่สำคัญ เช่น การประชุมหรือการโทรกับลูกค้า
เอกสารสรุปโครงการสร้างสรรค์เป็นวิธีที่ง่ายในการสรุปข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการให้สำเร็จ. สร้างความสอดคล้องในทีมสร้างสรรค์ของคุณด้วยเอกสารสรุปโครงการสร้างสรรค์นี้จาก ClickUp. ใช้เอกสารนี้เพื่อกำหนดกลยุทธ์และองค์ประกอบหลักของโครงการสร้างสรรค์ของคุณ.
องค์ประกอบหลักของเทมเพลตนี้:
- สรุปกลยุทธ์และองค์ประกอบหลักของคุณในเทมเพลตที่เรียบง่ายและยืดหยุ่น
- หน้าหนึ่งของเอกสารสรุปความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยตารางและส่วนต่าง ๆ เพื่อจัดระเบียบองค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงการสร้างสรรค์
8. แบบฟอร์มรายละเอียดเนื้อหาสำหรับ SEO
นอกเหนือจากปฏิทินเนื้อหาแล้ว บทสรุปเนื้อหาช่วยให้นักเขียนเนื้อหาสามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาได้ในขณะที่สามารถส่งมอบข้อความที่ต้องการได้ การมอบบทสรุปโครงการเนื้อหาให้กับนักเขียนเนื้อหาจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจโครงสร้างและเจตนาของเนื้อหาที่ต้องการจากพวกเขา
ช่วยให้ผู้เขียนของคุณสอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณโดยใช้แบบฟอร์มเนื้อหา SEO นี้จาก ClickUp แบบฟอร์มนี้ให้ข้อมูลเช่นกลุ่มเป้าหมาย, คำค้นหาสำหรับข้อความ, โครงร่าง, หัวข้อ, ลิงก์, และอื่น ๆ
เข้าถึงเทมเพลตเอกสารนี้ได้โดยเพิ่มลงในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ เป็นเอกสารแบบกรอกข้อมูลที่เรียบง่าย ซึ่งคุณสามารถหรือผู้จัดการโครงการสามารถปรับแต่งได้ตามขอบเขตและข้อกำหนดของเนื้อหา
องค์ประกอบหลักของเทมเพลตนี้:
- รวบรวมองค์ประกอบสำคัญ เช่น คำค้นหาและข้อความ ให้อยู่ในเอกสารเดียว เพื่อช่วยให้ผู้เขียนสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับเครื่องมือค้นหา
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโครงการว่างสำหรับข้อมูลเช่น แท็กชื่อ, คำอธิบายเมตา, จำนวนคำ, วัตถุประสงค์, และอื่น ๆ
9. แม่แบบโครงการ Microsoft Word
หากคุณกำลังมองหาแม่แบบเอกสารโครงการที่เรียบง่ายสำหรับ MS Word คุณสามารถตรวจสอบแม่แบบนี้ได้ แม่แบบนี้พร้อมใช้งานแล้ว ประกอบด้วยหน้าเอกสารที่ละเอียดเพื่อให้คุณระบุเป้าหมายของโครงการ, ระยะเวลา, คำอธิบาย, ค่าใช้จ่าย, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดการโครงการสามารถปรับแต่งเอกสารสรุปโครงการนี้และเพิ่มข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณคิดว่าจำเป็นสำหรับการบรรลุเป้าหมายได้ในเอกสาร MS Word ของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มหน้าใหม่เพื่อเพิ่มบริบทและจัดระเบียบข้อมูลประเภทต่างๆ ในเอกสารสรุปโครงการของคุณให้ดียิ่งขึ้น
องค์ประกอบหลักของเทมเพลตนี้:
- แม่แบบโครงการที่สามารถแก้ไขได้สำหรับใช้ใน MS Word
- กรอกข้อมูลในช่องว่างเพื่อสร้างสรุปโครงการที่รวดเร็วและละเอียด
10. แบบฟอร์มโครงการ Google Docs
ทีมขนาดเล็กและองค์กรที่ต้องการวิธีง่าย ๆ ในการสร้างเอกสารสรุปโครงการสามารถใช้เทมเพลตเอกสารสรุปโครงการของGoogle Docsนี้ได้ ให้แน่ใจว่าโครงการของคุณดำเนินไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายของคุณในขณะที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณโดยใช้เทมเพลตเอกสารสรุปโครงการนี้เป็นแนวทาง
เทมเพลตนี้มีโครงร่างที่เรียบง่ายและสะอาดตา ซึ่งคุณสามารถหรือผู้จัดการโครงการสามารถปรับแต่งเพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมได้ ปัจจุบันมีช่องสำหรับกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ทีมงาน และงบประมาณ
องค์ประกอบหลักของเทมเพลตนี้:
- เทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับสร้างเอกสารสรุปโครงการโดยใช้ Google Docs หรือ MS Word
- รวมถึงช่องสำหรับข้อมูลโครงการทั่วไป เช่น เป้าหมาย ผู้ชม ทีม งบประมาณ และอื่นๆ
ปรับปรุงการวางแผนโครงการให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตพร้อมใช้งาน
การสร้างเอกสารสรุปโครงการเป็นแง่มุมที่สำคัญของโครงการใด ๆ อย่างไรก็ตาม มันควรมีความง่ายและตรงไปตรงมา มันต้องสามารถปรับปรุงกระบวนการโครงการของคุณโดยรวมได้ ไม่ทำให้ยาวนานขึ้น ค้นหาเทมเพลตที่ดีที่สุดสำหรับโครงการของคุณ และใช้มันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเป้าหมายของโครงการ
แบบฟอร์มสรุปโครงการสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการและความชอบของคุณ แบบฟอร์มเหล่านี้ฟรีและพร้อมใช้งานได้ทันที สิ่งที่คุณต้องทำคือค้นหาแบบฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับโครงการของคุณ นอกเหนือจากแบบฟอร์มเหล่านี้แล้ว ClickUp ยังมีห้องสมุดของแบบฟอร์มมากกว่า 1,000 แบบฟอร์มที่คุณสามารถเข้าถึงได้ฟรีเพียงแค่มีบัญชีผู้ใช้!
นอกเหนือจากเทมเพลตแล้ว ClickUp ยังเต็มไปด้วยคุณสมบัติและเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับงานของคุณแก่ทีมหรือผู้จัดการโครงการได้
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่แท้จริงสำหรับทุกประเภทของทีมและขนาดของโครงการ.เริ่มใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!