10 ซอฟต์แวร์วิกิภายในองค์กรที่ดีที่สุดในปี 2025

แม้ว่าวิกิพีเดียจะเป็นวิกิที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก แต่ไม่ใช่ทุกวิกิที่เป็นสาธารณะ
การแบ่งปันความรู้และการปฏิบัติที่โปร่งใสภายในองค์กรได้ผลักดันให้การใช้วิกิภายในองค์กรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน วิกิใด ๆ ก็เป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่สร้างได้ง่ายในรูปแบบของเว็บไซต์ และผู้ใช้ทุกประเภทสามารถดูแลรักษาได้
จากทีมธุรกิจไปจนถึงทีมไอที ทุกคนสามารถเผยแพร่เนื้อหาบนหน้าเว็บที่เฉพาะเจาะจงผ่านซอฟต์แวร์วิกิได้ พวกเขายังสามารถแสดงความคิดเห็นบนหน้าเว็บเหล่านั้นและแก้ไขเนื้อหาที่เผยแพร่โดยผู้อื่นได้
บริษัทต่างๆ ใช้วิกิเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับขั้นตอนและนโยบายขององค์กร พวกเขาสร้างฐานความรู้และจัดการเอกสารด้วยเครื่องมือซอฟต์แวร์วิกิ แต่พวกเขายังใช้วิกิเพื่ออธิบายกระบวนการของทีม ระบุข้อกำหนดของโครงการ และแนะนำหรือฝึกอบรมพนักงานใหม่
ไม่ว่าคุณจะนึกถึงกรณีการใช้งานใด ความรู้ที่อยู่ในหัวของสมาชิกในทีมจะไร้ประโยชน์หากพวกเขาไม่นำไปใช้หรือแบ่งปัน และซอฟต์แวร์สำหรับคลังข้อมูลวิกิคือสายพานลำเลียงสำหรับเผยแพร่ความรู้ขององค์กร
นอกจากนี้ เครื่องมือวิกิยังช่วยให้การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วขึ้นมาก เครื่องมือเหล่านี้มาพร้อมกับฟีเจอร์การค้นหา การยืนยันตัวตน การจัดการการเข้าถึง และประวัติเวอร์ชัน เพื่อจัดระเบียบความรู้ทั่วทั้งบริษัท ดังนั้นอ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์วิกิที่ดีที่สุด ว่าคืออะไร คุณสมบัติที่ดีที่สุดในการจัดการโครงการ และประเภทต่างๆ ของการจัดการความรู้
ซอฟต์แวร์วิกิคืออะไร?
ซอฟต์แวร์วิกิช่วยสนับสนุนการพัฒนาและการทำงานของหน้าภายในหรือภายนอกให้เป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับความรู้ของบริษัทหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเฉพาะ ซึ่งอาจรวมถึงการสร้าง การอัปเดต การจัดระเบียบ (หรือการเชื่อมโยง) และการนำทางเนื้อหาในคลังข้อมูลวิกิออนไลน์
แต่การสร้างหรือปรับปรุงเนื้อหาในวิกิเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ดังนั้นซอฟต์แวร์สำหรับเว็บไซต์วิกิจึงต้องรองรับ การทำงานร่วมกันเป็นทีม สมาชิกในทีมจำเป็นต้องมีเพียงเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้นเพื่อสิทธิ์ในการเข้าถึง ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถสร้างหน้าใหม่ภายในวิกิและแก้ไขหน้าที่มีอยู่แล้วซึ่งสมาชิกคนอื่นสร้างไว้
บริษัทต่างๆ ใช้ซอฟต์แวร์วิกิเพื่อสร้างวิกิภายในสำหรับพนักงานและวิกิภายนอกสำหรับลูกค้าหรือผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น วิกิภายนอกอาจมีคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ สรุปได้ว่า เครื่องมือวิกิช่วยให้คุณสามารถรวมศูนย์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ได้
ประวัติของวิกิวิกิมีมาตั้งแต่ 25 มีนาคม 1995 เมื่อฮาวเวิร์ด จี. "วอร์ด" คันนิงแฮม โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ชาวอเมริกัน ได้เผยแพร่วิกิแรกบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ปรึกษาของเขา คันนิงแฮมได้เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์วิกิที่รองรับวิกิของเขาซึ่งมีชื่อว่า "WikiWikiWeb" ตั้งแต่ปี 1994
10 ซอฟต์แวร์วิกิที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ
1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับวิกิขององค์กร
แน่นอนว่าเราจะเริ่มต้นด้วยซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่ดีที่สุด: ClickUp! นี่คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่มีทุกสิ่งที่ทีมต้องการเพื่อนำไปใช้และจัดการวิกิได้อย่างครบถ้วน
แน่นอน มันเป็นโซลูชันสำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมด้วยซอฟต์แวร์วิกิในตัว—ClickUp Docs แต่ประเด็นคือ: ClickUp นั้นยอดเยี่ยมมากหากโครงการและกระบวนการทำงานของคุณต้องใช้เอกสารจำนวนมาก
สร้างไวท์บอร์ดและเอกสารในClickUp และเชื่อมต่อกับงานในโครงการ จากนั้นจัดระเบียบชิ้นส่วนความรู้ทั้งหมดและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือไม่ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น SOP บันทึกการประชุม สรุปงาน หรือข้อกำหนดความต้องการ—ทำงานทั้งหมดนี้ด้วย ClickUp Docs
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เอกสารในบริบท แนบเอกสารไปยังโครงการและงานที่เกี่ยวข้อง และเข้าถึงเอกสารเหล่านั้นได้จากภายในโครงการหรืองานนั้น
- เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเอกสาร: เชื่อมโยงไปยังเอกสารหรืองานจากภายในเอกสารอื่น
- การจัดวางหน้าเอกสารเป็นลำดับชั้น: เพื่อจัดระเบียบเนื้อหาของคุณ ให้แบ่งเอกสารออกเป็นหน้าย่อยที่จัดวางอยู่ภายในเอกสารหลัก
- เอกสารที่เก็บถาวร: แทนที่จะลบเอกสาร ให้เก็บเอกสารไว้ในคลังเก็บถาวร แพลตฟอร์มจะซ่อนเอกสารเหล่านั้นไว้ แต่ยังคงเก็บไว้เพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้ในภายหลังหากจำเป็น
- การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์: เมื่อเอกสารยาว การจัดระเบียบด้วยรายการแบบสลับ สีพื้นหลัง และคอลัมน์มีประสิทธิภาพมาก
- สิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้: ปกป้องเอกสารของคุณจากการแก้ไขที่ไม่พึงประสงค์โดยกลุ่มผู้ชมเฉพาะ
- การแก้ไขแบบเรียลไทม์:ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบสด ๆบนเนื้อหา และแท็กสมาชิกในความคิดเห็น
- หมวดหมู่เอกสาร: ติดแท็กเอกสารด้วยหมวดหมู่เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและค้นหาได้อย่างง่ายดาย
- แม่แบบ: บันทึกเอกสารที่ใช้บ่อยเป็นแม่แบบเพื่อใช้ในภายหลัง (ลองดูแม่แบบสรุปผู้บริหารเหล่านี้!)
- การสร้างงาน: แปลงความคิดเห็นเป็นงานและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณ
- การสนับสนุนสำหรับ Markdown:คำสั่งแป้นพิมพ์และคำสั่งสแลชจัดรูปแบบเนื้อหาด้วยภาษา Markdown
- การจัดรูปแบบบล็อกโค้ด: เพิ่มความชัดเจนในการอ่านโค้ดในเอกสารของคุณด้วยการเน้นไวยากรณ์
เทมเพลตวิกิเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นศูนย์ความรู้ของคุณ เพื่อให้ข้อมูลของทีมคุณบนวิกิประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ให้สร้างรากฐานที่มั่นคงด้วยความช่วยเหลือจากเทมเพลตวิกิของ ClickUp ใช้เทมเพลตนี้เป็นคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทีมของคุณพร้อมด้วยศูนย์ข้อมูลที่มีการบันทึกไว้อย่างดี
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีความเป็นไปได้ในการปรับแต่งมากมายจนคุณอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
- คุณจะไม่พบมุมมองทั้งหมดของ ClickUp บนแอปมือถือ (ในตอนนี้)
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. Confluence – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
วิกิของConfluenceมอบพื้นที่ทำงานให้กับทีมสำหรับการแบ่งปันความรู้ และมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการร่วมมือกันเกี่ยวกับความรู้ดังกล่าว พื้นที่ทำงานเหล่านี้เหมาะสำหรับทีมและโครงการทุกขนาดและทุกประเภท
นอกจากนี้ Confluence ยังเหมาะไม่เพียงแต่กับโครงการที่มีความสำคัญสูงซึ่งต้องใช้แนวทางปฏิบัติที่เข้มงวดเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับทีมที่กำลังมองหาช่องทางในการใช้ประโยชน์จากความโปร่งใสของข้อมูลอีกด้วย
เปรียบเทียบ Notion กับ Confluence,Confluence กับ Teams, และConfluence กับ Google Docs!
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- โครงสร้างต้นไม้หน้า: โครงสร้างลำดับชั้นของพื้นที่และหน้าทำให้การค้นหาเนื้อหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- การผสานรวมกับ Jira: เชื่อมโยงปัญหาใน Jira กับหน้า Confluence นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มแผนงาน Jira ลงในหน้า Confluence และอัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยมาโคร Jira Roadmap
- การผสานรวมกับ Trello: ฝังบัตรและบอร์ดของ Trello ลงในหน้า Confluence และจัดการได้แบบเรียลไทม์เช่นเดียวกับที่คุณทำใน Trello ในทางกลับกัน คุณสามารถแนบหน้า Confluence ไปยังบัตร Trello เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหน้าและความคิดเห็นในบริบทของงานได้
- การแก้ไขแบบเรียลไทม์: ร่วมแก้ไขหน้าเว็บกับสมาชิกทีมได้แบบเรียลไทม์
- การแจ้งเตือน: แท็กเพื่อนร่วมทีมหรือทั้งทีมและมอบหมายงานให้พวกเขา
- ฟีดส่วนบุคคล: Confluence ปรับแต่งหน้าแรกของแต่ละผู้ใช้ให้แสดงพื้นที่ที่พวกเขาเข้าชมล่าสุด หน้าฉบับร่างที่กำลังดำเนินการ และกิจกรรมของหน้าต่างๆ
- บล็อก: สร้างบล็อกและเผยแพร่บทความบล็อกใน Confluence
- ป้ายกำกับ: ติดป้ายกำกับให้กับหน้าและไฟล์แนบเพื่อเร่งการค้นหาเนื้อหาที่คุณต้องการและค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- ระดับของรายละเอียดในข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางครั้งอาจไม่ตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้
- ผลการค้นหาแบบข้อความสำหรับเอกสารอาจมีความแม่นยำมากขึ้น
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาในการวางเนื้อหาจากหน้า Confluence ลงในซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้สิบคน (เฉพาะการสมัครสมาชิกแบบรายเดือน)
- มาตรฐาน: $5. 75 ต่อผู้ใช้ (ประมาณการ)
- พรีเมียม: $11 ต่อผู้ใช้ (ประมาณการ)
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
3. Zoho Learn – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
Zoho Wikiคือซอฟต์แวร์วิกิของ Zoho ที่ใช้สร้างคลังความรู้สำหรับทีมของคุณ อย่างไรก็ตาม เราต้องแจ้งให้ทราบว่าฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ Zoho Wiki นั้นเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มที่ใหญ่กว่า คือ Zoho Learn ซึ่งเป็นระบบการจัดการการเรียนรู้ แต่หากพิจารณาให้ดีแล้ว ฐานความรู้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคลังการเรียนรู้ ดังนั้นการรวมเข้าไว้ด้วยกันจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Learn
- คู่มือและบท: จัดโครงสร้างข้อมูลเป็นคู่มือที่ประกอบด้วยบทความความรู้หลายบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเดียวกัน และหากหัวข้อนั้นมีความซับซ้อนเพียงพอ ให้จัดกลุ่มบทความเป็นบทภายในคู่มือ
- พื้นที่ เฉพาะ: จัดระเบียบบทความและคู่มือในพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับแผนกหรือทีมเฉพาะ
- ผู้แก้ไขวิกิแบบร่วมมือ: สมาชิกทีมที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ช่วยเหลือสามารถแก้ไขบทความร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้
- แม่แบบที่กำหนดเอง: บันทึกบทความเป็นแม่แบบเพื่อใช้ซ้ำเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับบทความอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Zoho Learn
- มันไม่สามารถผสานการทำงานกับ Zoho Desk ซึ่งเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์บริการลูกค้าออนไลน์และระบบช่วยเหลือของ Zoho ที่ลูกค้าบางรายของ Zoho ใช้เก็บความรู้เกี่ยวกับลูกค้าได้
- มันขาดคลังแม่แบบที่ครอบคลุมมากขึ้น
- เครื่องมือนี้ไม่รองรับการมอบหมายผู้ใช้หลายคนให้กับแต่ละพื้นที่
ราคาของ Zoho Learn
- ฟรี:
- ด่วน: $1 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $3 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
Zoho Learn คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (10 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2 รีวิว)
4. Helpjuice – เหมาะที่สุดสำหรับการบริการลูกค้า
Helpjuiceเป็นซอฟต์แวร์วิกิที่วางตำแหน่งตัวเองว่าเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าบริการลูกค้าโดยเฉพาะ พวกเขาอ้างว่าเครื่องมือของพวกเขาช่วยให้บริษัทต่างๆ ขยายการบริการลูกค้าผ่านฐานความรู้ในสองวิธี
ลูกค้าตรวจสอบศูนย์กลางเหล่านั้นด้วยตนเองแทนที่จะติดต่อทีมสนับสนุนทางเทคนิค และทีมเหล่านั้นพึ่งพาศูนย์กลางภายในเพื่อให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ Helpjuice
- การค้นหาที่ปรับให้เหมาะสม: Helpjuice ได้พัฒนาเครื่องมือค้นหาตั้งแต่เริ่มต้น โดยปรับให้เหมาะสมกับวิธีการค้นหาของผู้ใช้ในฐานความรู้
- ฐานความรู้ภายในองค์กร: Helpjuice ได้ออกแบบธีมที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับแต่ละลูกค้า และปรับแต่งฐานการจัดการความรู้ของลูกค้าแต่ละรายด้วยตนเองอย่างพิถีพิถัน
- การวิเคราะห์อย่างครอบคลุม: รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จาก Helpjuice Analytics เช่น จำนวนผู้ใช้ที่อ่านบทความแต่ละบทความ ผู้ใช้เป็นใคร บทความใดที่ควรนำไปไว้ในศูนย์รวม และบทความใดที่ต้องการการปรับปรุง
- การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา: ด้วยการจัดอันดับสูงบน Google ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าของ Helpjuice ได้โดยการค้นหาข้อมูลที่ต้องการบน Google
- การรองรับ หลายภาษา: เปิดให้บริการลูกค้าทั่วโลกด้วยฐานความรู้ในหลายภาษา แปลเนื้อหาบน Helpjuice โดยอัตโนมัติด้วยระบบแมชชีนเลิร์นนิงและ Google Translate
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แสดงความคิดเห็นในบทความและตอบกลับผู้เขียนบทความแบบสดๆ
ข้อจำกัดของ Helpjuice
- การจัดการหมวดหมู่บทความต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ
- การเรียนรู้เพื่อเข้าใจแม่แบบบทความบางประเภทค่อนข้างชัน
- ส่วนติดต่อผู้ดูแลระบบจะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงการออกแบบให้ดูดีขึ้น
ราคาของ Helpjuice
- เริ่มต้น: $120 ต่อเดือน (สูงสุด 4 ผู้ใช้)
- ค่าบริการรายเดือน: $200 ต่อเดือน (สูงสุด 16 ผู้ใช้)
- พรีเมียม ลิมิเต็ด: $289 ต่อเดือน (สูงสุด 60 ผู้ใช้)
- พรีเมียมไม่จำกัด: $499 ต่อเดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
คะแนนและรีวิวของ Helpjuice
- G2: 4. 3/5 (16 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (92 รีวิว)
5. แผ่น – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดรูปแบบทางสายตา
Slabทำการตลาดตัวเองว่าเป็นซอฟต์แวร์วิกิสำหรับองค์กรที่เหมาะสำหรับทั้งทีมเทคนิคและทีมที่ไม่ใช่เทคนิค เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่มีหลายทีมที่ต้องการวิกิแบบมีภาพและฟังก์ชันการจัดรูปแบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแผ่นพื้นคอนกรีต
- การออกแบบภาพ: มุ่งเน้นการนำเสนอเนื้อหาที่มีความดึงดูดทางสายตาสูง ลดความจำเป็นในการจัดรูปแบบที่ซับซ้อน
- หัวข้อ: วิกิของพวกเขาจัดระเบียบเนื้อหาตามหัวข้อ ช่วยให้การเรียกดูความรู้และการค้นพบเป็นไปอย่างง่ายดาย
- การค้นหาแบบรวม: ผู้ใช้ที่ค้นหาข้อมูลบนวิกิของ Slab จะได้รับผลลัพธ์จากทั้ง Slab และเครื่องมือทั้งหมดที่ลูกค้าของ Slab ได้เชื่อมต่อไว้
ข้อจำกัดของแผ่นพื้น
- ลำดับชั้นของโครงการและโพสต์ไม่ชัดเจนสำหรับผู้เริ่มต้น
- การอ้างอิงหัวเรื่องเฉพาะในโพสต์ข้ามกันนั้นค่อนข้างซับซ้อนจากมุมมองของการออกแบบปฏิสัมพันธ์
- การนำทางระหว่างหัวข้อต่าง ๆ อาจเป็นเรื่องท้าทายในบางครั้ง
ราคาแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
- ฟรี: $0
- สตาร์ทอัพ: $6.67 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12.5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
การให้คะแนนและรีวิวแผ่นคอนกรีต
- G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (39 รีวิว)
6. GitBook – เหมาะที่สุดสำหรับเอกสารสำหรับนักพัฒนา
GitBookได้พัฒนา Public Docs ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์วิกิที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเผยแพร่ความรู้ทางเทคนิค Public Docs ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะในฐานะแพลตฟอร์มสำหรับเอกสาร เหมาะสำหรับการแบ่งปันเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การสร้างฐานความรู้ภายในองค์กร และ API
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitBook
- คำขอเปลี่ยนแปลง: ติดตามการเปลี่ยนแปลงในแต่ละหน้า เปรียบเทียบเวอร์ชัน รวมการเปลี่ยนแปลง และย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง
- การยืนยันตัวตนที่ปลอดภัย: ลูกค้าและพันธมิตรสามารถดูเอกสารได้อย่างปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มการยืนยันตัวตนหลายช่องทางและการเข้าสู่ระบบครั้งเดียว
- การสนับสนุนเอกสารสำหรับนักพัฒนา. รวมบล็อกโค้ด, วิดีโอ, และสภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์แบบเรียลไทม์ไว้ในเอกสารของคุณ
- ความคิดเห็นและการอภิปราย: ฝากความคิดเห็นในหน้าเอกสารและเปลี่ยนความคิดเห็นเหล่านั้นเป็นหัวข้อการอภิปราย
- การแจ้งเตือน: การแจ้งเตือนในแอปและทางอีเมลเกี่ยวกับเนื้อหาใหม่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเนื้อหา หรือการเปลี่ยนแปลงในการมองเห็นเอกสาร
- การซิงค์ Git: เอกสารสำหรับนักพัฒนาที่ซิงโครไนซ์กับฐานโค้ดที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของ GitBook
- แพลตฟอร์มไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่งได้มากนัก
- ฟังก์ชันการส่งออกต้องการการปรับปรุงในแง่ของการจัดรูปแบบ
- GitBook ไม่มีประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานและเอกสารที่ปรับให้เหมาะกับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับ Git
ราคาของ GitBook
- ส่วนตัว: $0
- บวก: $6.7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $12.5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของ GitBook
- G2: 4. 7/5 (81 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (15 รีวิว)
7. Notion – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่หลากหลาย
Notion Wikisไม่ได้มุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมเฉพาะหรือประเภทของเอกสารใด ๆ แต่จะปรับให้เข้ากับฐานความรู้ที่หลากหลาย เช่น หน้าข้อมูลบริษัทและคลังเก็บแนวทางปฏิบัติของแบรนด์ ทีมวิศวกรรม และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ความหลากหลาย: สามารถตอบสนองความต้องการของทีมคอนเทนต์ที่มีอัตราการผลิตสูง โครงการขนาดใหญ่และแผนกทรัพยากรบุคคลที่ต้องการรวมศูนย์เอกสารการฝึกอบรมของตน
- บล็อกที่ซิงค์: การอัปเดตเนื้อหาอัตโนมัติจะเปลี่ยนแปลงในทุกพื้นที่
- การผสานการทำงาน: Slack, Figma, Jira และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Notion
- บางครั้ง การแจ้งเตือนไม่ถูกต้อง
- การตั้งค่าการแจ้งเตือนซ้ำสำหรับงานย่อยอาจดูน่ากังวลเล็กน้อย
- ไม่รองรับงานที่ทำซ้ำและขาดคุณสมบัติที่เน้นการทำงานเป็นงานๆ
ราคาของ Notion
- ฟรี: $0
- บวก: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
8. Document360 – เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่กำลังเติบโต
Document360เป็นซอฟต์แวร์วิกิสำหรับองค์กรที่ใช้สร้างฐานความรู้สำหรับลูกค้าและพนักงานของบริษัทที่กำลังเติบโต ฐานความรู้เหล่านี้สามารถเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่คู่มือผู้ใช้ออนไลน์ บทเรียน และบันทึกการเผยแพร่ ไปจนถึงหน้าคำถามที่พบบ่อย คู่มือพนักงาน และคู่มือการขายหรือการตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Document360
- ผู้ช่วยฐานความรู้: วิดเจ็ตที่สามารถฝังในผลิตภัณฑ์ SaaS หรือเว็บไซต์เพื่อแสดงฐานความรู้ Document360 บนแพลตฟอร์มเหล่านั้น
- พอร์ทัลฐานความรู้: ช่วยให้ผู้เขียนเนื้อหาและบรรณาธิการเนื้อหาสามารถทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมเดียวกันได้
- การผสานรวมและส่วนขยาย: เชื่อมต่อกับระบบช่วยเหลือ, แชทบอท, เครื่องมือแปลภาษา, ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล, และระบบการทำงานร่วมกันของทีม
- แพลตฟอร์ม API: API อนุญาตให้เข้าถึงและแก้ไขฐานความรู้ได้
ข้อจำกัดของ Document360
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ค่อยใช้งานง่ายนัก
- ผู้ใช้รายงานว่าซอฟต์แวร์บางครั้งทำงานช้าในการแก้ไขหรือบันทึกบทความ
ราคาของ Document360
- มาตรฐาน: $149 ต่อโครงการ ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $299 ต่อโครงการ ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $399 ต่อโครงการต่อเดือน
- องค์กร: $599 ต่อโครงการต่อเดือน
- เอ็นเตอร์ไพรส์ พลัส: ติดต่อฝ่ายขาย
เอกสาร360 คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (325 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (157 รีวิว)
9. Nuclino – เหมาะที่สุดสำหรับแนวทางที่เรียบง่าย
Nuclinoเป็นซอฟต์แวร์วิกิที่เน้นความเรียบง่าย แต่ถึงแม้จะสะอาดและปราศจากความยุ่งเหยิง ก็ยังครอบคลุมเพียงพอที่จะรวมคุณสมบัติการจัดการโครงการไว้ด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Nuclino
- การสนับสนุนสำหรับ Markdown: จัดรูปแบบเนื้อหาด้วยคำสั่งแป้นพิมพ์ Markdown
- การบันทึกอัตโนมัติ: บันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติและซิงค์เนื้อหาข้ามอุปกรณ์
- มุมมองหลายแบบ: แสดงความรู้และเอกสารที่จัดระเบียบไว้ในมุมมองต่าง ๆ เช่น รายการหรือแผนภูมิ
- ส่งออก: บันทึกเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF, Word และ Markdown
ข้อจำกัดของ Nuclino
- ผู้ใช้ Nuclino บางคนไม่แนะนำให้ใช้เครื่องมือนี้สำหรับวิกิขนาดใหญ่
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ ได้นอกจาก Jira
- หน้าแรกของคอลเล็กชันอาจได้รับประโยชน์จากการที่สามารถแก้ไขได้
ราคาของ Nuclino
- ฟรี: $0
- มาตรฐาน: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Nuclino
- G2: 4. 7/5 (20 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (49 รีวิว)
10. Google Drive – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Google Workspace
คุณอาจไม่เคยคิดถึงGoogle Driveในแง่นี้มาก่อน แต่คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างฐานความรู้ได้ ที่จริงแล้ว บริษัทจำนวนมากใช้ Google Drive เป็นซอฟต์แวร์วิกิของพวกเขาเพื่อให้พนักงานทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google
- ความปลอดภัย: มีระบบป้องกันในตัวเพื่อต่อต้านมัลแวร์, แรนซัมแวร์, และสแปม. นอกจากนี้ยังให้การเข้าถึงไฟล์แบบเข้ารหัส และสแกนเอกสารเพื่อค้นหาไวรัส, แรนซัมแวร์, สแปม, และการหลอกลวง.
- การผสานการทำงาน: เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google เช่น Sheets, Docs และ Slides
- รองรับไฟล์หลายประเภท: แก้ไขไฟล์ PDF และส่งออกเอกสารเป็นไฟล์ประเภทต่างๆ เช่น PDF
- Google Search: เทคโนโลยีการค้นหาที่คุณไว้วางใจใน Google ถูกฝังอยู่ใน Drive
ข้อจำกัดของ Google
- สำหรับเนื้อหาที่ซับซ้อน ควรทำงานบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแทนที่จะใช้เครื่องมือเคลื่อนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตัวเลือกซอฟต์แวร์วิกิที่ดีที่สุด
- ไม่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง ซึ่งหมายความว่า Google สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในไดรฟ์ได้
การกำหนดราคาของ Google
- สำหรับส่วนบุคคล: $0
- มาตรฐานธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจาก Google
- Capterra: 4. 8/5 (26,000+ รีวิว)
ประเภทของซอฟต์แวร์วิกิ
เราจัดประเภทซอฟต์แวร์สำหรับเว็บไซต์วิกิตามเกณฑ์สามประการ ได้แก่ ผู้ที่สามารถเข้าถึงวิกิที่ซอฟต์แวร์รองรับได้ วัตถุประสงค์ของวิกิเหล่านั้น และผู้ที่ดูแลรักษาซอฟต์แวร์วิกิ และประเภทเหล่านี้คือ:
วิกิสาธารณะหรือวิกิส่วนตัว
เครื่องมือวิกิสาธารณะช่วยบำรุงรักษาวิกิสาธารณะ ในขณะที่เครื่องมือวิกิส่วนตัวเป็นพลังขับเคลื่อนวิกิส่วนตัว และความแตกต่างระหว่างวิกิสาธารณะและวิกิส่วนตัวอยู่ที่วิธีการที่ผู้ใช้เข้าถึงและตัวผู้ใช้เอง
วิกิสาธารณะ—เช่น วิกิพีเดีย—สามารถเข้าถึงได้โดยทุกคนที่ออนไลน์ ในทางกลับกัน วิกิส่วนตัว—หรือวิกิภายใน—สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลจำนวนจำกัดผ่านการยืนยันตัวตน
บริษัทใช้วิกิส่วนตัวเพื่อแบ่งปันความรู้ระหว่างพนักงาน แต่บริษัทก็สามารถใช้วิกิสาธารณะเพื่อสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์กับผู้ใช้และข้อมูลโครงการกับลูกค้าได้เช่นกัน
วิกิส่วนบุคคลหรือองค์กร
เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์วิกิสาธารณะและส่วนตัว เครื่องมือวิกิส่วนบุคคลและองค์กรจะรองรับวิกิส่วนบุคคลหรือองค์กรตามลำดับ วิกิขององค์กรอาจมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเป็นขององค์กร แต่วิกิอาจใช้เพื่อความบันเทิงและเป็นของบุคคลก็ได้
วิกิที่โฮสต์บนคลาวด์หรือโฮสต์เอง
หากคุณเลือกใช้ซอฟต์แวร์วิกิแบบติดตั้งเอง คุณจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์นี้บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง นอกจากนี้ คุณยังต้องจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีโดยเฉพาะเพื่อดูแลระบบ และสมาชิกในทีมจะต้องสามารถปรับแต่งและพัฒนาซอฟต์แวร์วิกิโอเพนซอร์สได้เพิ่มเติม ซึ่งทั้งหมดนี้มีค่าใช้จ่ายสูง
อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ให้บริการโฮสติ้งมีซอฟต์แวร์วิกิที่โฮสต์บนคลาวด์ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ ผู้ให้บริการโฮสติ้งจะรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณเก็บไว้ในเว็บไซต์วิกิที่โฮสต์บนคลาวด์ของคุณ และพวกเขายังดูแลรักษาซอฟต์แวร์นั้นอย่างสม่ำเสมอโดยการอัปเดตและพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ๆ หรือปรับปรุงฟีเจอร์ที่มีอยู่ให้ดีขึ้น
ตัวอย่างของเนื้อหาบนซอฟต์แวร์วิกิที่โฮสต์เอง
และเนื่องจากซอฟต์แวร์วิกิที่โฮสต์เองนั้นออนไลน์ สมาชิกในทีม ลูกค้า หรือผู้ใช้สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มวิกิได้ทุกที่ทุกเวลา วิกิของบริษัทหรือเครื่องมือวิกิมักจะประกอบด้วย:
- ข้อมูลบริษัท: พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม
- แผนผังองค์กร: โครงสร้างบริษัท, การแบ่งแผนก, และบัญชีรายชื่อพนักงาน
- คู่มือพนักงาน: นโยบายบริษัท, สวัสดิการ, กฎระเบียบ, และเงื่อนไข
- แนวทางการสร้างแบรนด์: โทนเสียง, โลโก้, โทนสี, และเอกสารประชาสัมพันธ์
- ข้อมูลอุตสาหกรรม:การวิเคราะห์การแข่งขันและการสำรวจหรือรายงานอุตสาหกรรม
- เนื้อหาภายใน: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด, คู่มือ, แผ่นข้อมูลการขาย, และบทแนะนำผลิตภัณฑ์
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์วิกิ?
เราได้กล่าวถึงคุณสมบัติบางประการของวิกิไปแล้ว แต่ธุรกิจของคุณควรใช้คุณสมบัติใดบ้าง? วิกิต้องได้รับการปรับให้เหมาะกับองค์กรของคุณและสามารถใช้งานได้ง่ายสำหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ควรพิจารณา:
- ฟังก์ชันการค้นหา: ซอฟต์แวร์วิกิที่ดีที่สุดช่วยให้ทีม ลูกค้า หรือผู้ใช้ของคุณค้นหาและพบข้อมูลที่ต้องการได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว วิกิของบริษัทต้องมีฟังก์ชันการค้นหาที่แม่นยำและมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน
- การนำทาง: โครงสร้างเนื้อหาที่จัดลำดับอย่างเป็นระบบมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ในการสำรวจเนื้อหาบนซอฟต์แวร์วิกิของคุณ และผ่านสิ่งต่าง ๆ เช่น คลังข้อมูลวิกิสำหรับการเชื่อมโยงสองทิศทาง
- การทำงานร่วมกัน: การสร้าง แก้ไข และอัปเดตเนื้อหาอยู่เสมอเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับซอฟต์แวร์วิกิ ควรมีการจัดรูปแบบที่ง่าย เพิ่มเนื้อหา และรวมรูปภาพ ลิงก์ หรือโค้ดได้อย่างสะดวก
- ประวัติเวอร์ชัน: เครื่องมือวิกิที่ดีที่สุดจะติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในหน้าวิกิของคุณเพื่อให้มั่นใจในความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับซอฟต์แวร์วิกิโอเพนซอร์ส นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้อย่างปลอดภัย
- การตรวจสอบสิทธิ์และการจัดการการเข้าถึง: โซลูชันวิกิของคุณอาจไม่ใช่วิกิสาธารณะและอาจมีข้อมูลบริษัทที่เป็นความลับรวมอยู่ด้วย หรืออาจเป็นทั้งสองอย่างผสมกัน ดังนั้นไม่ว่ากรณีใด คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่สามารถทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนยังคงถูกล็อกไว้
- การผสานรวม: การผสานรวมกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามระหว่างซอฟต์แวร์วิกิของคุณกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ช่วยเชื่อมต่อข้อมูลและการวิเคราะห์กับหน้าของคุณ
- เอกสารผู้ใช้และการสนับสนุน: หากคุณต้องการโฮสต์ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชันวิกิของคุณควรสามารถทำงานเป็นพื้นที่กลางสำหรับผู้ใช้และเนื้อหาของคุณได้
- แม่แบบและการปรับแต่ง: หากการออกแบบวิกิของคุณตั้งแต่เริ่มต้นเป็นเรื่องท้าทายและอาจทำให้ท้อใจ ลองมองหาเครื่องมือวิกิที่มีแม่แบบสำเร็จรูปในตัว
ซอฟต์แวร์วิกิใดดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ?
การเลือกเครื่องมือซอฟต์แวร์วิกิที่ดีที่สุดไม่ใช่เรื่องง่าย คุณต้องการซอฟต์แวร์วิกิที่ซับซ้อนเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่ก้าวหน้าและศูนย์รวมความรู้ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
การเลือกซอฟต์แวร์วิกิที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขหน้าได้อย่างง่ายดาย แม้แต่ในโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน เป็นเรื่องที่ชาญฉลาด และนี่คือจุดเด่นของ ClickUp!
ด้วยคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น การควบคุมเวอร์ชัน การควบคุมการเข้าถึง และความสามารถในการค้นหา ผู้ใช้สามารถจัดการและนำทางผ่านข้อมูลจำนวนมากใน ClickUp Docs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ClickUp ยังเป็นตัวเลือกซอฟต์แวร์วิกิที่ยอดเยี่ยมเพราะสามารถให้ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการและความชอบเฉพาะของพวกเขาได้
ต้องการดูว่า ClickUp ทำงานเป็นวิกิของคุณได้อย่างไร?สร้างพื้นที่ทำงานฟรีของคุณวันนี้!