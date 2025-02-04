บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์วิกิภายในองค์กรที่ดีที่สุดในปี 2025

Sofia Azevedo
4 กุมภาพันธ์ 2568

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "ซอฟต์แวร์วิกิคืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "คำตอบ", "text": "ซอฟต์แวร์วิกิช่วยสนับสนุนการพัฒนาและการทำงานของหน้าภายในหรือภายนอกให้เป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับความรู้ของบริษัทหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเฉพาะ ซึ่งอาจรวมถึงการสร้าง อัปเดต จัดระเบียบ (หรือเชื่อมโยง) และนำทางเนื้อหาในคลังข้อมูลวิกิออนไลน์ด้วย " } }, { "@type": "Question", "name": "คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์วิกิ?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": " " } } ] }

แม้ว่าวิกิพีเดียจะเป็นวิกิที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก แต่ไม่ใช่ทุกวิกิที่เป็นสาธารณะ

การแบ่งปันความรู้และการปฏิบัติที่โปร่งใสภายในองค์กรได้ผลักดันให้การใช้วิกิภายในองค์กรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน วิกิใด ๆ ก็เป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่สร้างได้ง่ายในรูปแบบของเว็บไซต์ และผู้ใช้ทุกประเภทสามารถดูแลรักษาได้

จากทีมธุรกิจไปจนถึงทีมไอที ทุกคนสามารถเผยแพร่เนื้อหาบนหน้าเว็บที่เฉพาะเจาะจงผ่านซอฟต์แวร์วิกิได้ พวกเขายังสามารถแสดงความคิดเห็นบนหน้าเว็บเหล่านั้นและแก้ไขเนื้อหาที่เผยแพร่โดยผู้อื่นได้

บริษัทต่างๆ ใช้วิกิเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับขั้นตอนและนโยบายขององค์กร พวกเขาสร้างฐานความรู้และจัดการเอกสารด้วยเครื่องมือซอฟต์แวร์วิกิ แต่พวกเขายังใช้วิกิเพื่ออธิบายกระบวนการของทีม ระบุข้อกำหนดของโครงการ และแนะนำหรือฝึกอบรมพนักงานใหม่

ไม่ว่าคุณจะนึกถึงกรณีการใช้งานใด ความรู้ที่อยู่ในหัวของสมาชิกในทีมจะไร้ประโยชน์หากพวกเขาไม่นำไปใช้หรือแบ่งปัน และซอฟต์แวร์สำหรับคลังข้อมูลวิกิคือสายพานลำเลียงสำหรับเผยแพร่ความรู้ขององค์กร

นอกจากนี้ เครื่องมือวิกิยังช่วยให้การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วขึ้นมาก เครื่องมือเหล่านี้มาพร้อมกับฟีเจอร์การค้นหา การยืนยันตัวตน การจัดการการเข้าถึง และประวัติเวอร์ชัน เพื่อจัดระเบียบความรู้ทั่วทั้งบริษัท ดังนั้นอ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์วิกิที่ดีที่สุด ว่าคืออะไร คุณสมบัติที่ดีที่สุดในการจัดการโครงการ และประเภทต่างๆ ของการจัดการความรู้

ซอฟต์แวร์วิกิคืออะไร?

ซอฟต์แวร์วิกิช่วยสนับสนุนการพัฒนาและการทำงานของหน้าภายในหรือภายนอกให้เป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับความรู้ของบริษัทหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเฉพาะ ซึ่งอาจรวมถึงการสร้าง การอัปเดต การจัดระเบียบ (หรือการเชื่อมโยง) และการนำทางเนื้อหาในคลังข้อมูลวิกิออนไลน์

แต่การสร้างหรือปรับปรุงเนื้อหาในวิกิเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ดังนั้นซอฟต์แวร์สำหรับเว็บไซต์วิกิจึงต้องรองรับ การทำงานร่วมกันเป็นทีม สมาชิกในทีมจำเป็นต้องมีเพียงเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้นเพื่อสิทธิ์ในการเข้าถึง ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถสร้างหน้าใหม่ภายในวิกิและแก้ไขหน้าที่มีอยู่แล้วซึ่งสมาชิกคนอื่นสร้างไว้

บริษัทต่างๆ ใช้ซอฟต์แวร์วิกิเพื่อสร้างวิกิภายในสำหรับพนักงานและวิกิภายนอกสำหรับลูกค้าหรือผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น วิกิภายนอกอาจมีคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ สรุปได้ว่า เครื่องมือวิกิช่วยให้คุณสามารถรวมศูนย์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ได้

ประวัติของวิกิวิกิมีมาตั้งแต่ 25 มีนาคม 1995 เมื่อฮาวเวิร์ด จี. "วอร์ด" คันนิงแฮม โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ชาวอเมริกัน ได้เผยแพร่วิกิแรกบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ปรึกษาของเขา คันนิงแฮมได้เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์วิกิที่รองรับวิกิของเขาซึ่งมีชื่อว่า "WikiWikiWeb" ตั้งแต่ปี 1994

10 ซอฟต์แวร์วิกิที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ

1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับวิกิขององค์กร

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างเอกสารที่สวยงาม, วาระการประชุม, วิกิ, และอื่น ๆ — จากนั้นเชื่อมต่อพวกมันกับกระบวนการทำงานและดำเนินการความคิดร่วมกับทีมของคุณ

แน่นอนว่าเราจะเริ่มต้นด้วยซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่ดีที่สุด: ClickUp! นี่คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่มีทุกสิ่งที่ทีมต้องการเพื่อนำไปใช้และจัดการวิกิได้อย่างครบถ้วน

แน่นอน มันเป็นโซลูชันสำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมด้วยซอฟต์แวร์วิกิในตัว—ClickUp Docs แต่ประเด็นคือ: ClickUp นั้นยอดเยี่ยมมากหากโครงการและกระบวนการทำงานของคุณต้องใช้เอกสารจำนวนมาก

สร้างไวท์บอร์ดและเอกสารในClickUp และเชื่อมต่อกับงานในโครงการ จากนั้นจัดระเบียบชิ้นส่วนความรู้ทั้งหมดและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือไม่ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น SOP บันทึกการประชุม สรุปงาน หรือข้อกำหนดความต้องการ—ทำงานทั้งหมดนี้ด้วย ClickUp Docs

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เอกสารในบริบท แนบเอกสารไปยังโครงการและงานที่เกี่ยวข้อง และเข้าถึงเอกสารเหล่านั้นได้จากภายในโครงการหรืองานนั้น
  • เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเอกสาร: เชื่อมโยงไปยังเอกสารหรืองานจากภายในเอกสารอื่น
  • การจัดวางหน้าเอกสารเป็นลำดับชั้น: เพื่อจัดระเบียบเนื้อหาของคุณ ให้แบ่งเอกสารออกเป็นหน้าย่อยที่จัดวางอยู่ภายในเอกสารหลัก
  • เอกสารที่เก็บถาวร: แทนที่จะลบเอกสาร ให้เก็บเอกสารไว้ในคลังเก็บถาวร แพลตฟอร์มจะซ่อนเอกสารเหล่านั้นไว้ แต่ยังคงเก็บไว้เพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้ในภายหลังหากจำเป็น
  • การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์: เมื่อเอกสารยาว การจัดระเบียบด้วยรายการแบบสลับ สีพื้นหลัง และคอลัมน์มีประสิทธิภาพมาก
  • สิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้: ปกป้องเอกสารของคุณจากการแก้ไขที่ไม่พึงประสงค์โดยกลุ่มผู้ชมเฉพาะ
  • การแก้ไขแบบเรียลไทม์:ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบสด ๆบนเนื้อหา และแท็กสมาชิกในความคิดเห็น
  • หมวดหมู่เอกสาร: ติดแท็กเอกสารด้วยหมวดหมู่เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและค้นหาได้อย่างง่ายดาย
  • แม่แบบ: บันทึกเอกสารที่ใช้บ่อยเป็นแม่แบบเพื่อใช้ในภายหลัง (ลองดูแม่แบบสรุปผู้บริหารเหล่านี้!)
  • การสร้างงาน: แปลงความคิดเห็นเป็นงานและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณ
  • การสนับสนุนสำหรับ Markdown:คำสั่งแป้นพิมพ์และคำสั่งสแลชจัดรูปแบบเนื้อหาด้วยภาษา Markdown
  • การจัดรูปแบบบล็อกโค้ด: เพิ่มความชัดเจนในการอ่านโค้ดในเอกสารของคุณด้วยการเน้นไวยากรณ์

เทมเพลตวิกิเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นศูนย์ความรู้ของคุณ เพื่อให้ข้อมูลของทีมคุณบนวิกิประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ให้สร้างรากฐานที่มั่นคงด้วยความช่วยเหลือจากเทมเพลตวิกิของ ClickUp ใช้เทมเพลตนี้เป็นคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทีมของคุณพร้อมด้วยศูนย์ข้อมูลที่มีการบันทึกไว้อย่างดี

ให้การเข้าถึงความรู้ได้ง่ายสำหรับทุกคนในทีม และช่วยให้การสร้างเนื้อหาใหม่ทำได้รวดเร็วขึ้นด้วยเทมเพลตวิกิของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ให้การเข้าถึงความรู้ได้ง่ายสำหรับทุกคนในทีม และช่วยให้การสร้างเนื้อหาใหม่ทำได้รวดเร็วขึ้นด้วยเทมเพลตวิกิของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp มีความเป็นไปได้ในการปรับแต่งมากมายจนคุณอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
  • คุณจะไม่พบมุมมองทั้งหมดของ ClickUp บนแอปมือถือ (ในตอนนี้)

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. Confluence – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ตัวอย่างฐานความรู้คอนฟลูเอนซ์
ผ่านทางAtlassian

วิกิของConfluenceมอบพื้นที่ทำงานให้กับทีมสำหรับการแบ่งปันความรู้ และมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการร่วมมือกันเกี่ยวกับความรู้ดังกล่าว พื้นที่ทำงานเหล่านี้เหมาะสำหรับทีมและโครงการทุกขนาดและทุกประเภท

นอกจากนี้ Confluence ยังเหมาะไม่เพียงแต่กับโครงการที่มีความสำคัญสูงซึ่งต้องใช้แนวทางปฏิบัติที่เข้มงวดเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับทีมที่กำลังมองหาช่องทางในการใช้ประโยชน์จากความโปร่งใสของข้อมูลอีกด้วย

เปรียบเทียบ Notion กับ Confluence,Confluence กับ Teams, และConfluence กับ Google Docs!

คุณสมบัติเด่นของ Confluence

  • โครงสร้างต้นไม้หน้า: โครงสร้างลำดับชั้นของพื้นที่และหน้าทำให้การค้นหาเนื้อหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • การผสานรวมกับ Jira: เชื่อมโยงปัญหาใน Jira กับหน้า Confluence นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มแผนงาน Jira ลงในหน้า Confluence และอัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยมาโคร Jira Roadmap
  • การผสานรวมกับ Trello: ฝังบัตรและบอร์ดของ Trello ลงในหน้า Confluence และจัดการได้แบบเรียลไทม์เช่นเดียวกับที่คุณทำใน Trello ในทางกลับกัน คุณสามารถแนบหน้า Confluence ไปยังบัตร Trello เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหน้าและความคิดเห็นในบริบทของงานได้
  • การแก้ไขแบบเรียลไทม์: ร่วมแก้ไขหน้าเว็บกับสมาชิกทีมได้แบบเรียลไทม์
  • การแจ้งเตือน: แท็กเพื่อนร่วมทีมหรือทั้งทีมและมอบหมายงานให้พวกเขา
  • ฟีดส่วนบุคคล: Confluence ปรับแต่งหน้าแรกของแต่ละผู้ใช้ให้แสดงพื้นที่ที่พวกเขาเข้าชมล่าสุด หน้าฉบับร่างที่กำลังดำเนินการ และกิจกรรมของหน้าต่างๆ
  • บล็อก: สร้างบล็อกและเผยแพร่บทความบล็อกใน Confluence
  • ป้ายกำกับ: ติดป้ายกำกับให้กับหน้าและไฟล์แนบเพื่อเร่งการค้นหาเนื้อหาที่คุณต้องการและค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดของการบรรจบกัน

  • ระดับของรายละเอียดในข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางครั้งอาจไม่ตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้
  • ผลการค้นหาแบบข้อความสำหรับเอกสารอาจมีความแม่นยำมากขึ้น
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาในการวางเนื้อหาจากหน้า Confluence ลงในซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม

การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์

  • ฟรี: สำหรับผู้ใช้สิบคน (เฉพาะการสมัครสมาชิกแบบรายเดือน)
  • มาตรฐาน: $5. 75 ต่อผู้ใช้ (ประมาณการ)
  • พรีเมียม: $11 ต่อผู้ใช้ (ประมาณการ)
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

3. Zoho Learn – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ

Zoho-Docs
ผ่านทาง Zoho

Zoho Wikiคือซอฟต์แวร์วิกิของ Zoho ที่ใช้สร้างคลังความรู้สำหรับทีมของคุณ อย่างไรก็ตาม เราต้องแจ้งให้ทราบว่าฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ Zoho Wiki นั้นเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มที่ใหญ่กว่า คือ Zoho Learn ซึ่งเป็นระบบการจัดการการเรียนรู้ แต่หากพิจารณาให้ดีแล้ว ฐานความรู้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคลังการเรียนรู้ ดังนั้นการรวมเข้าไว้ด้วยกันจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Learn

  • คู่มือและบท: จัดโครงสร้างข้อมูลเป็นคู่มือที่ประกอบด้วยบทความความรู้หลายบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเดียวกัน และหากหัวข้อนั้นมีความซับซ้อนเพียงพอ ให้จัดกลุ่มบทความเป็นบทภายในคู่มือ
  • พื้นที่ เฉพาะ: จัดระเบียบบทความและคู่มือในพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับแผนกหรือทีมเฉพาะ
  • ผู้แก้ไขวิกิแบบร่วมมือ: สมาชิกทีมที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ช่วยเหลือสามารถแก้ไขบทความร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้
  • แม่แบบที่กำหนดเอง: บันทึกบทความเป็นแม่แบบเพื่อใช้ซ้ำเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับบทความอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Zoho Learn

  • มันไม่สามารถผสานการทำงานกับ Zoho Desk ซึ่งเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์บริการลูกค้าออนไลน์และระบบช่วยเหลือของ Zoho ที่ลูกค้าบางรายของ Zoho ใช้เก็บความรู้เกี่ยวกับลูกค้าได้
  • มันขาดคลังแม่แบบที่ครอบคลุมมากขึ้น
  • เครื่องมือนี้ไม่รองรับการมอบหมายผู้ใช้หลายคนให้กับแต่ละพื้นที่

ราคาของ Zoho Learn

  • ฟรี:
  • ด่วน: $1 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $3 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

Zoho Learn คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (10 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2 รีวิว)

4. Helpjuice – เหมาะที่สุดสำหรับการบริการลูกค้า

ตัวอย่างซอฟต์แวร์ฐานความรู้ HelpJuice
ผ่านทาง HelpJuice

Helpjuiceเป็นซอฟต์แวร์วิกิที่วางตำแหน่งตัวเองว่าเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าบริการลูกค้าโดยเฉพาะ พวกเขาอ้างว่าเครื่องมือของพวกเขาช่วยให้บริษัทต่างๆ ขยายการบริการลูกค้าผ่านฐานความรู้ในสองวิธี

ลูกค้าตรวจสอบศูนย์กลางเหล่านั้นด้วยตนเองแทนที่จะติดต่อทีมสนับสนุนทางเทคนิค และทีมเหล่านั้นพึ่งพาศูนย์กลางภายในเพื่อให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุด

คุณสมบัติเด่นของ Helpjuice

  • การค้นหาที่ปรับให้เหมาะสม: Helpjuice ได้พัฒนาเครื่องมือค้นหาตั้งแต่เริ่มต้น โดยปรับให้เหมาะสมกับวิธีการค้นหาของผู้ใช้ในฐานความรู้
  • ฐานความรู้ภายในองค์กร: Helpjuice ได้ออกแบบธีมที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับแต่ละลูกค้า และปรับแต่งฐานการจัดการความรู้ของลูกค้าแต่ละรายด้วยตนเองอย่างพิถีพิถัน
  • การวิเคราะห์อย่างครอบคลุม: รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จาก Helpjuice Analytics เช่น จำนวนผู้ใช้ที่อ่านบทความแต่ละบทความ ผู้ใช้เป็นใคร บทความใดที่ควรนำไปไว้ในศูนย์รวม และบทความใดที่ต้องการการปรับปรุง
  • การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา: ด้วยการจัดอันดับสูงบน Google ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าของ Helpjuice ได้โดยการค้นหาข้อมูลที่ต้องการบน Google
  • การรองรับ หลายภาษา: เปิดให้บริการลูกค้าทั่วโลกด้วยฐานความรู้ในหลายภาษา แปลเนื้อหาบน Helpjuice โดยอัตโนมัติด้วยระบบแมชชีนเลิร์นนิงและ Google Translate
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แสดงความคิดเห็นในบทความและตอบกลับผู้เขียนบทความแบบสดๆ

ข้อจำกัดของ Helpjuice

  • การจัดการหมวดหมู่บทความต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ
  • การเรียนรู้เพื่อเข้าใจแม่แบบบทความบางประเภทค่อนข้างชัน
  • ส่วนติดต่อผู้ดูแลระบบจะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงการออกแบบให้ดูดีขึ้น

ราคาของ Helpjuice

  • เริ่มต้น: $120 ต่อเดือน (สูงสุด 4 ผู้ใช้)
  • ค่าบริการรายเดือน: $200 ต่อเดือน (สูงสุด 16 ผู้ใช้)
  • พรีเมียม ลิมิเต็ด: $289 ต่อเดือน (สูงสุด 60 ผู้ใช้)
  • พรีเมียมไม่จำกัด: $499 ต่อเดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)

คะแนนและรีวิวของ Helpjuice

  • G2: 4. 3/5 (16 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (92 รีวิว)

5. แผ่น – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดรูปแบบทางสายตา

ตัวอย่างซอฟต์แวร์วิกิสำหรับแผ่นคอนกรีต
ผ่านแผ่นคอนกรีต

Slabทำการตลาดตัวเองว่าเป็นซอฟต์แวร์วิกิสำหรับองค์กรที่เหมาะสำหรับทั้งทีมเทคนิคและทีมที่ไม่ใช่เทคนิค เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่มีหลายทีมที่ต้องการวิกิแบบมีภาพและฟังก์ชันการจัดรูปแบบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแผ่นพื้นคอนกรีต

  • การออกแบบภาพ: มุ่งเน้นการนำเสนอเนื้อหาที่มีความดึงดูดทางสายตาสูง ลดความจำเป็นในการจัดรูปแบบที่ซับซ้อน
  • หัวข้อ: วิกิของพวกเขาจัดระเบียบเนื้อหาตามหัวข้อ ช่วยให้การเรียกดูความรู้และการค้นพบเป็นไปอย่างง่ายดาย
  • การค้นหาแบบรวม: ผู้ใช้ที่ค้นหาข้อมูลบนวิกิของ Slab จะได้รับผลลัพธ์จากทั้ง Slab และเครื่องมือทั้งหมดที่ลูกค้าของ Slab ได้เชื่อมต่อไว้

ข้อจำกัดของแผ่นพื้น

  • ลำดับชั้นของโครงการและโพสต์ไม่ชัดเจนสำหรับผู้เริ่มต้น
  • การอ้างอิงหัวเรื่องเฉพาะในโพสต์ข้ามกันนั้นค่อนข้างซับซ้อนจากมุมมองของการออกแบบปฏิสัมพันธ์
  • การนำทางระหว่างหัวข้อต่าง ๆ อาจเป็นเรื่องท้าทายในบางครั้ง

ราคาแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป

  • ฟรี: $0
  • สตาร์ทอัพ: $6.67 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12.5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

การให้คะแนนและรีวิวแผ่นคอนกรีต

  • G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (39 รีวิว)

6. GitBook – เหมาะที่สุดสำหรับเอกสารสำหรับนักพัฒนา

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เอกสาร GitBook
ผ่านทาง GitBook

GitBookได้พัฒนา Public Docs ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์วิกิที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเผยแพร่ความรู้ทางเทคนิค Public Docs ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะในฐานะแพลตฟอร์มสำหรับเอกสาร เหมาะสำหรับการแบ่งปันเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การสร้างฐานความรู้ภายในองค์กร และ API

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitBook

  • คำขอเปลี่ยนแปลง: ติดตามการเปลี่ยนแปลงในแต่ละหน้า เปรียบเทียบเวอร์ชัน รวมการเปลี่ยนแปลง และย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง
  • การยืนยันตัวตนที่ปลอดภัย: ลูกค้าและพันธมิตรสามารถดูเอกสารได้อย่างปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มการยืนยันตัวตนหลายช่องทางและการเข้าสู่ระบบครั้งเดียว
  • การสนับสนุนเอกสารสำหรับนักพัฒนา. รวมบล็อกโค้ด, วิดีโอ, และสภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์แบบเรียลไทม์ไว้ในเอกสารของคุณ
  • ความคิดเห็นและการอภิปราย: ฝากความคิดเห็นในหน้าเอกสารและเปลี่ยนความคิดเห็นเหล่านั้นเป็นหัวข้อการอภิปราย
  • การแจ้งเตือน: การแจ้งเตือนในแอปและทางอีเมลเกี่ยวกับเนื้อหาใหม่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเนื้อหา หรือการเปลี่ยนแปลงในการมองเห็นเอกสาร
  • การซิงค์ Git: เอกสารสำหรับนักพัฒนาที่ซิงโครไนซ์กับฐานโค้ดที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดของ GitBook

  • แพลตฟอร์มไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่งได้มากนัก
  • ฟังก์ชันการส่งออกต้องการการปรับปรุงในแง่ของการจัดรูปแบบ
  • GitBook ไม่มีประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานและเอกสารที่ปรับให้เหมาะกับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับ Git

ราคาของ GitBook

  • ส่วนตัว: $0
  • บวก: $6.7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $12.5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิวของ GitBook

  • G2: 4. 7/5 (81 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (15 รีวิว)

7. Notion – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่หลากหลาย

ตัวอย่างเอกสาร notion-docs
ผ่านทาง Notion

Notion Wikisไม่ได้มุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมเฉพาะหรือประเภทของเอกสารใด ๆ แต่จะปรับให้เข้ากับฐานความรู้ที่หลากหลาย เช่น หน้าข้อมูลบริษัทและคลังเก็บแนวทางปฏิบัติของแบรนด์ ทีมวิศวกรรม และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • ความหลากหลาย: สามารถตอบสนองความต้องการของทีมคอนเทนต์ที่มีอัตราการผลิตสูง โครงการขนาดใหญ่และแผนกทรัพยากรบุคคลที่ต้องการรวมศูนย์เอกสารการฝึกอบรมของตน
  • บล็อกที่ซิงค์: การอัปเดตเนื้อหาอัตโนมัติจะเปลี่ยนแปลงในทุกพื้นที่
  • การผสานการทำงาน: Slack, Figma, Jira และอื่นๆ

ข้อจำกัดของ Notion

  • บางครั้ง การแจ้งเตือนไม่ถูกต้อง
  • การตั้งค่าการแจ้งเตือนซ้ำสำหรับงานย่อยอาจดูน่ากังวลเล็กน้อย
  • ไม่รองรับงานที่ทำซ้ำและขาดคุณสมบัติที่เน้นการทำงานเป็นงานๆ

ราคาของ Notion

  • ฟรี: $0
  • บวก: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

8. Document360 – เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่กำลังเติบโต

ตัวอย่างภาพ document360
ผ่านทาง Document360

Document360เป็นซอฟต์แวร์วิกิสำหรับองค์กรที่ใช้สร้างฐานความรู้สำหรับลูกค้าและพนักงานของบริษัทที่กำลังเติบโต ฐานความรู้เหล่านี้สามารถเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่คู่มือผู้ใช้ออนไลน์ บทเรียน และบันทึกการเผยแพร่ ไปจนถึงหน้าคำถามที่พบบ่อย คู่มือพนักงาน และคู่มือการขายหรือการตลาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Document360

  • ผู้ช่วยฐานความรู้: วิดเจ็ตที่สามารถฝังในผลิตภัณฑ์ SaaS หรือเว็บไซต์เพื่อแสดงฐานความรู้ Document360 บนแพลตฟอร์มเหล่านั้น
  • พอร์ทัลฐานความรู้: ช่วยให้ผู้เขียนเนื้อหาและบรรณาธิการเนื้อหาสามารถทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมเดียวกันได้
  • การผสานรวมและส่วนขยาย: เชื่อมต่อกับระบบช่วยเหลือ, แชทบอท, เครื่องมือแปลภาษา, ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล, และระบบการทำงานร่วมกันของทีม
  • แพลตฟอร์ม API: API อนุญาตให้เข้าถึงและแก้ไขฐานความรู้ได้

ข้อจำกัดของ Document360

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ค่อยใช้งานง่ายนัก
  • ผู้ใช้รายงานว่าซอฟต์แวร์บางครั้งทำงานช้าในการแก้ไขหรือบันทึกบทความ

ราคาของ Document360

  • มาตรฐาน: $149 ต่อโครงการ ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $299 ต่อโครงการ ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $399 ต่อโครงการต่อเดือน
  • องค์กร: $599 ต่อโครงการต่อเดือน
  • เอ็นเตอร์ไพรส์ พลัส: ติดต่อฝ่ายขาย

เอกสาร360 คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (325 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (157 รีวิว)

9. Nuclino – เหมาะที่สุดสำหรับแนวทางที่เรียบง่าย

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Nuclino Docs
ผ่านทาง Nuclino

Nuclinoเป็นซอฟต์แวร์วิกิที่เน้นความเรียบง่าย แต่ถึงแม้จะสะอาดและปราศจากความยุ่งเหยิง ก็ยังครอบคลุมเพียงพอที่จะรวมคุณสมบัติการจัดการโครงการไว้ด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Nuclino

  • การสนับสนุนสำหรับ Markdown: จัดรูปแบบเนื้อหาด้วยคำสั่งแป้นพิมพ์ Markdown
  • การบันทึกอัตโนมัติ: บันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติและซิงค์เนื้อหาข้ามอุปกรณ์
  • มุมมองหลายแบบ: แสดงความรู้และเอกสารที่จัดระเบียบไว้ในมุมมองต่าง ๆ เช่น รายการหรือแผนภูมิ
  • ส่งออก: บันทึกเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF, Word และ Markdown

ข้อจำกัดของ Nuclino

  • ผู้ใช้ Nuclino บางคนไม่แนะนำให้ใช้เครื่องมือนี้สำหรับวิกิขนาดใหญ่
  • ไม่สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ ได้นอกจาก Jira
  • หน้าแรกของคอลเล็กชันอาจได้รับประโยชน์จากการที่สามารถแก้ไขได้

ราคาของ Nuclino

  • ฟรี: $0
  • มาตรฐาน: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Nuclino

  • G2: 4. 7/5 (20 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (49 รีวิว)

10. Google Drive – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Google Workspace

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Google Drive
ผ่านทาง Google

คุณอาจไม่เคยคิดถึงGoogle Driveในแง่นี้มาก่อน แต่คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างฐานความรู้ได้ ที่จริงแล้ว บริษัทจำนวนมากใช้ Google Drive เป็นซอฟต์แวร์วิกิของพวกเขาเพื่อให้พนักงานทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google

  • ความปลอดภัย: มีระบบป้องกันในตัวเพื่อต่อต้านมัลแวร์, แรนซัมแวร์, และสแปม. นอกจากนี้ยังให้การเข้าถึงไฟล์แบบเข้ารหัส และสแกนเอกสารเพื่อค้นหาไวรัส, แรนซัมแวร์, สแปม, และการหลอกลวง.
  • การผสานการทำงาน: เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google เช่น Sheets, Docs และ Slides
  • รองรับไฟล์หลายประเภท: แก้ไขไฟล์ PDF และส่งออกเอกสารเป็นไฟล์ประเภทต่างๆ เช่น PDF
  • Google Search: เทคโนโลยีการค้นหาที่คุณไว้วางใจใน Google ถูกฝังอยู่ใน Drive

ข้อจำกัดของ Google

  • สำหรับเนื้อหาที่ซับซ้อน ควรทำงานบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแทนที่จะใช้เครื่องมือเคลื่อนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตัวเลือกซอฟต์แวร์วิกิที่ดีที่สุด
  • ไม่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง ซึ่งหมายความว่า Google สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในไดรฟ์ได้

การกำหนดราคาของ Google

  • สำหรับส่วนบุคคล: $0
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวจาก Google

  • Capterra: 4. 8/5 (26,000+ รีวิว)

ประเภทของซอฟต์แวร์วิกิ

เราจัดประเภทซอฟต์แวร์สำหรับเว็บไซต์วิกิตามเกณฑ์สามประการ ได้แก่ ผู้ที่สามารถเข้าถึงวิกิที่ซอฟต์แวร์รองรับได้ วัตถุประสงค์ของวิกิเหล่านั้น และผู้ที่ดูแลรักษาซอฟต์แวร์วิกิ และประเภทเหล่านี้คือ:

วิกิสาธารณะหรือวิกิส่วนตัว

เครื่องมือวิกิสาธารณะช่วยบำรุงรักษาวิกิสาธารณะ ในขณะที่เครื่องมือวิกิส่วนตัวเป็นพลังขับเคลื่อนวิกิส่วนตัว และความแตกต่างระหว่างวิกิสาธารณะและวิกิส่วนตัวอยู่ที่วิธีการที่ผู้ใช้เข้าถึงและตัวผู้ใช้เอง

วิกิสาธารณะ—เช่น วิกิพีเดีย—สามารถเข้าถึงได้โดยทุกคนที่ออนไลน์ ในทางกลับกัน วิกิส่วนตัว—หรือวิกิภายใน—สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลจำนวนจำกัดผ่านการยืนยันตัวตน

บริษัทใช้วิกิส่วนตัวเพื่อแบ่งปันความรู้ระหว่างพนักงาน แต่บริษัทก็สามารถใช้วิกิสาธารณะเพื่อสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์กับผู้ใช้และข้อมูลโครงการกับลูกค้าได้เช่นกัน

วิกิส่วนบุคคลหรือองค์กร

เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์วิกิสาธารณะและส่วนตัว เครื่องมือวิกิส่วนบุคคลและองค์กรจะรองรับวิกิส่วนบุคคลหรือองค์กรตามลำดับ วิกิขององค์กรอาจมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเป็นขององค์กร แต่วิกิอาจใช้เพื่อความบันเทิงและเป็นของบุคคลก็ได้

วิกิที่โฮสต์บนคลาวด์หรือโฮสต์เอง

หากคุณเลือกใช้ซอฟต์แวร์วิกิแบบติดตั้งเอง คุณจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์นี้บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง นอกจากนี้ คุณยังต้องจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีโดยเฉพาะเพื่อดูแลระบบ และสมาชิกในทีมจะต้องสามารถปรับแต่งและพัฒนาซอฟต์แวร์วิกิโอเพนซอร์สได้เพิ่มเติม ซึ่งทั้งหมดนี้มีค่าใช้จ่ายสูง

อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ให้บริการโฮสติ้งมีซอฟต์แวร์วิกิที่โฮสต์บนคลาวด์ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ ผู้ให้บริการโฮสติ้งจะรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณเก็บไว้ในเว็บไซต์วิกิที่โฮสต์บนคลาวด์ของคุณ และพวกเขายังดูแลรักษาซอฟต์แวร์นั้นอย่างสม่ำเสมอโดยการอัปเดตและพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ๆ หรือปรับปรุงฟีเจอร์ที่มีอยู่ให้ดีขึ้น

ตัวอย่างของเนื้อหาบนซอฟต์แวร์วิกิที่โฮสต์เอง

และเนื่องจากซอฟต์แวร์วิกิที่โฮสต์เองนั้นออนไลน์ สมาชิกในทีม ลูกค้า หรือผู้ใช้สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มวิกิได้ทุกที่ทุกเวลา วิกิของบริษัทหรือเครื่องมือวิกิมักจะประกอบด้วย:

  • ข้อมูลบริษัท: พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม
  • แผนผังองค์กร: โครงสร้างบริษัท, การแบ่งแผนก, และบัญชีรายชื่อพนักงาน
  • คู่มือพนักงาน: นโยบายบริษัท, สวัสดิการ, กฎระเบียบ, และเงื่อนไข
  • แนวทางการสร้างแบรนด์: โทนเสียง, โลโก้, โทนสี, และเอกสารประชาสัมพันธ์
  • ข้อมูลอุตสาหกรรม:การวิเคราะห์การแข่งขันและการสำรวจหรือรายงานอุตสาหกรรม
  • เนื้อหาภายใน: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด, คู่มือ, แผ่นข้อมูลการขาย, และบทแนะนำผลิตภัณฑ์

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์วิกิ?

เราได้กล่าวถึงคุณสมบัติบางประการของวิกิไปแล้ว แต่ธุรกิจของคุณควรใช้คุณสมบัติใดบ้าง? วิกิต้องได้รับการปรับให้เหมาะกับองค์กรของคุณและสามารถใช้งานได้ง่ายสำหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ควรพิจารณา:

  • ฟังก์ชันการค้นหา: ซอฟต์แวร์วิกิที่ดีที่สุดช่วยให้ทีม ลูกค้า หรือผู้ใช้ของคุณค้นหาและพบข้อมูลที่ต้องการได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว วิกิของบริษัทต้องมีฟังก์ชันการค้นหาที่แม่นยำและมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน
  • การนำทาง: โครงสร้างเนื้อหาที่จัดลำดับอย่างเป็นระบบมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ในการสำรวจเนื้อหาบนซอฟต์แวร์วิกิของคุณ และผ่านสิ่งต่าง ๆ เช่น คลังข้อมูลวิกิสำหรับการเชื่อมโยงสองทิศทาง
  • การทำงานร่วมกัน: การสร้าง แก้ไข และอัปเดตเนื้อหาอยู่เสมอเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับซอฟต์แวร์วิกิ ควรมีการจัดรูปแบบที่ง่าย เพิ่มเนื้อหา และรวมรูปภาพ ลิงก์ หรือโค้ดได้อย่างสะดวก
  • ประวัติเวอร์ชัน: เครื่องมือวิกิที่ดีที่สุดจะติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในหน้าวิกิของคุณเพื่อให้มั่นใจในความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับซอฟต์แวร์วิกิโอเพนซอร์ส นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้อย่างปลอดภัย
  • การตรวจสอบสิทธิ์และการจัดการการเข้าถึง: โซลูชันวิกิของคุณอาจไม่ใช่วิกิสาธารณะและอาจมีข้อมูลบริษัทที่เป็นความลับรวมอยู่ด้วย หรืออาจเป็นทั้งสองอย่างผสมกัน ดังนั้นไม่ว่ากรณีใด คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่สามารถทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนยังคงถูกล็อกไว้
  • การผสานรวม: การผสานรวมกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามระหว่างซอฟต์แวร์วิกิของคุณกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ช่วยเชื่อมต่อข้อมูลและการวิเคราะห์กับหน้าของคุณ
  • เอกสารผู้ใช้และการสนับสนุน: หากคุณต้องการโฮสต์ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชันวิกิของคุณควรสามารถทำงานเป็นพื้นที่กลางสำหรับผู้ใช้และเนื้อหาของคุณได้
  • แม่แบบและการปรับแต่ง: หากการออกแบบวิกิของคุณตั้งแต่เริ่มต้นเป็นเรื่องท้าทายและอาจทำให้ท้อใจ ลองมองหาเครื่องมือวิกิที่มีแม่แบบสำเร็จรูปในตัว

ซอฟต์แวร์วิกิใดดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ?

การเลือกเครื่องมือซอฟต์แวร์วิกิที่ดีที่สุดไม่ใช่เรื่องง่าย คุณต้องการซอฟต์แวร์วิกิที่ซับซ้อนเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่ก้าวหน้าและศูนย์รวมความรู้ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

การเลือกซอฟต์แวร์วิกิที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขหน้าได้อย่างง่ายดาย แม้แต่ในโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน เป็นเรื่องที่ชาญฉลาด และนี่คือจุดเด่นของ ClickUp!

ด้วยคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น การควบคุมเวอร์ชัน การควบคุมการเข้าถึง และความสามารถในการค้นหา ผู้ใช้สามารถจัดการและนำทางผ่านข้อมูลจำนวนมากใน ClickUp Docs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ClickUp ยังเป็นตัวเลือกซอฟต์แวร์วิกิที่ยอดเยี่ยมเพราะสามารถให้ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการและความชอบเฉพาะของพวกเขาได้

ต้องการดูว่า ClickUp ทำงานเป็นวิกิของคุณได้อย่างไร?สร้างพื้นที่ทำงานฟรีของคุณวันนี้!