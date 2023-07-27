Confluence Vs. Teams: เครื่องมือการทำงานร่วมกันใดที่ดีที่สุด?

ประสิทธิภาพในการทำงานคือทุกสิ่งในโลกของการทำงาน แต่ท่ามกลางอีเมล การแชท และการประชุมมากมาย การจัดการทุกสิ่งที่ที่ทำงานเรียกร้องจากคุณนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
แทนที่จะจมอยู่กับอีเมลและสเปรดชีตที่กินเวลา ให้หันมาใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่ชาญฉลาดเพื่อทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง เครื่องมือเหล่านี้จัดการการสื่อสารของทีม ปริมาณงาน กลยุทธ์ และอื่นๆ อีกมากมาย ⚒️
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ Atlassian Confluence และ Microsoft Teams แล้ว แต่ตัวเลือกไหนดีที่สุด?
ไม่ต้องกังวล—เราได้ทำการวิจัยทั้งสองแพลตฟอร์มเพื่อช่วยคุณเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด
ในคู่มือนี้ เราจะเปรียบเทียบ Confluence กับ Teams อธิบายจุดเด่นของแต่ละเครื่องมือ และแชร์ตัวเลือกที่สามซึ่งไม่ค่อยมีใครรู้แต่เหนือกว่า Confluence และ Teams อย่างมาก 🤩
Confluence คืออะไร?
Atlassian Confluenceคือสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อรวมเครื่องมือการทำงานร่วมกันของโครงการเข้ากับแพลตฟอร์มการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ทำงานเหมือนซอฟต์แวร์วิกิภายในองค์กร โดยดึงเอาความรู้ทั้งหมดขององค์กรจากกล่องจดหมายอีเมลของทีมคุณออกมาและแปลงเป็นเอกสารที่มีโครงสร้าง
ตัวอย่างเช่น หากสตีฟทำงานที่บริษัทมา 25 ปีแล้วลาออก คุณอาจตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเพราะเขารู้ข้อมูลมากมาย คุณจำเป็นต้องดึงความรู้ของเขาเข้าสู่ Confluence แพลตฟอร์มนี้จะบันทึกความรู้และทำให้สามารถแบ่งปันได้ เพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ 🧠
ในด้านการทำงานร่วมกัน Confluence ช่วยรวบรวมทีมให้สามารถทำงานร่วมกันได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น การกล่าวถึงสมาชิกในทีม หรือแม้แต่การแก้ไขเอกสารพร้อมกันแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ผสานรวม
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Atlassian Confluence คือคุณสมบัติของมันเหมาะสำหรับทั้งทีมที่ทำงานร่วมกันในสถานที่เดียวกันและทีมที่ทำงานทางไกล หลังจากที่ได้ทดลองใช้แพลตฟอร์มนี้แล้ว เราคิดว่าคุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่งมากที่สุด 🙌
1. การจัดการความรู้
ข้อมูลที่แยกส่วนไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ Confluence จัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว มันรวมแผนโครงการ การอัปเดตสถานะ และบริบทข้อมูลไว้ในที่เก็บข้อมูลเดียว
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อค้นหา SOP และคู่มือ ทุกอย่าง อยู่ในมือคุณแล้วใน Confluence
Confluence ประกอบด้วยฐานความรู้ที่ครอบคลุม ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงและป้ายกำกับช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
สิทธิ์การใช้งานเป็นฟีเจอร์ที่มีเฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น แต่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดระดับการเข้าถึงได้หลายระดับเพื่อรักษาข้อมูลสำคัญให้ปลอดภัยสูงสุด
หากคุณเป็นผู้จัดการ ให้ตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลใน Confluence เพื่อดูงานของทีม ปริมาณงาน และสถิติฐานความรู้ หากคุณได้ทุ่มเทสร้างคู่มือมาตรฐานการทำงาน (SOP) แล้ว อย่าลืมตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูว่าพนักงานได้อ่านคู่มือนั้นจริงหรือไม่
ลำดับชั้นของเนื้อหาใน Confluence ยังช่วยให้เข้าใจข้อมูลในระบบได้ง่าย—ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรม อย่างไรก็ตาม หากคุณรู้สึกติดขัดเมื่อใด สามารถลงทะเบียนเรียนที่ Atlassian University ได้
แหล่งข้อมูลฟรีนี้เหมาะสำหรับทั้งผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ทั่วไป เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตามความต้องการที่จะสอนคุณวิธีใช้ Confluence ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการสนับสนุนมากมาย ตั้งแต่ฟอรัมชุมชนไปจนถึงฐานความรู้และการสนับสนุนลูกค้า
2. การผสานรวม
มีระบบเชื่อมต่อมากกว่า 3,000 ระบบพร้อมใช้งานบน Atlassian marketplace ซึ่งทำให้การรวมระบบทั้งหมดของคุณไว้ในแดชบอร์ดเดียวเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
นี่คือเพียงไม่กี่ตัวอย่างของการผสานรวม Confluence ที่เราชื่นชอบ:
- จิรา
- Trello
- Slack
- ฟิกมา
- ดรอปบ็อกซ์
- คอนฟลูเอนซ์ คลาวด์
- Google ไดรฟ์
ในความสนุกสนาน Confluence ยังมีการผสานการทำงานกับ Microsoft Teams อีกด้วย
3. หน้า
หน้าคอนฟลูเอนซ์ทำงานเหมือนกับ Google Docs บนหน้าเพจ ทีมของคุณสามารถสร้างเนื้อหาและทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ เช่นเดียวกับ Google Docs หน้าเพจมีประวัติเวอร์ชันและติดตามการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นคุณสามารถย้อนกลับไปใช้เวอร์ชันก่อนหน้าได้เสมอหากต้องการ
หน้าเพจรองรับความคิดเห็นในรูปแบบข้อความทั่วไป แต่หากคุณต้องการเพิ่มความน่าสนใจ ลองเพิ่ม GIF หรืออีโมจิสนุก ๆ สักเล็กน้อยก็ได้ คุณยังสามารถแท็กทีมของคุณเพื่อดึงความสนใจไปยังส่วนต่าง ๆ ของหน้าเพจได้อีกด้วย ✨
ต้องการนัดประชุมหรือไม่? Confluence สามารถเชื่อมต่อกับปฏิทินของทีมได้ ทำให้คุณสามารถเห็นเวลาว่างของทุกคนได้ในที่เดียว อย่างไรก็ตาม Confluence ไม่มีฟังก์ชันการส่งข้อความวิดีโอแบบในตัวของมันเองเหมือนกับแอป Microsoft Teams คุณจึงยังต้องติดตั้งซอฟต์แวร์วิดีโอของคุณให้สามารถเชื่อมต่อกับ Confluence ได้
ป.ล. Confluence ยังมีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iPhone และ Android เพื่อการทำงานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา
4. กระดานไวท์บอร์ด
คุณสมบัติของกระดานไวท์บอร์ดของ Confluence ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล. เวอร์ชันดิจิทัลของกระดานไวท์บอร์ดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคิดค้นและมองเห็นภาพความคิดที่ยอดเยี่ยมของทีมคุณ. 💡
กระดานไวท์บอร์ดของ Confluence มาพร้อมกับโน้ตสติ๊กเกอร์เสมือนจริง เหมือนกับไวท์บอร์ดทั่วไป แต่ยังมีฟีเจอร์โหวตและตัวจับเวลาอีกด้วย ใช้ฟีเจอร์ลิงก์อัจฉริยะเพื่อฝังเนื้อหาจากหน้าอื่นหรือเว็บไซต์เพื่อเพิ่มบริบทให้มากขึ้น
ป.ล. หากคุณทำงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ กระดานไวท์บอร์ดของ Confluence สามารถแปลงเป็น Jira ได้เพียงไม่กี่คลิก
5. แม่แบบ
ต้องการประหยัดเวลาให้มากขึ้นอีกหรือไม่? Confluence มาพร้อมกับแม่แบบเพจจำนวนจำกัด คุณสามารถใช้แม่แบบเหล่านี้สำหรับการวางแผนกลยุทธ์แผนการสื่อสาร หรือแม้แต่แคมเปญอีเมลแบบส่งต่อเนื่องได้
เทมเพลตเหล่านี้มาพร้อมกับตาราง, รูปแบบ, รูปภาพ, และโค้ดด้วย คิดถึงเทมเพลตเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์ และปรับแต่งได้ตามใจคุณ
สมาชิกของชุมชน Confluence สามารถส่งเทมเพลตได้ ดังนั้นจำนวนเทมเพลตอาจเพิ่มขึ้นในอนาคต—อย่าลืมติดตามเพิ่มเติม! 👀
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5.75/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1 ถึง 100 คน
- พรีเมียม: $11/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1 ถึง 100 คน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
ทีมส์คืออะไร?
Microsoft Teamsคือแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของ Microsoft ที่ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
ทีมส์ เป็นเครื่องมือสำหรับการร่วมมือออนไลน์อย่างแท้จริง ขณะที่คอนฟลิวเอนซ์ เป็นแพลตฟอร์มฐานความรู้ด้วยเช่นกัน ไมโครซอฟต์ทีมส์ อาจไม่มีคุณสมบัติมากมายเท่ากับคอนฟลิวเอนซ์ แต่ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่ โดยเฉพาะหากทีมของคุณมีการประชุมบ่อย ๆ
MS Teams ช่วยให้สามารถแชร์และแก้ไขไฟล์ได้แบบเรียลไทม์ ทำงานร่วมกับผู้คนทั้งภายในและภายนอกบริษัทของคุณ และสร้างช่องทางที่ใช้ร่วมกันกับสมาชิกทีมโครงการต่างๆ
ทีมทำงานทั้งหมดบนคลาวด์ ทำให้คุณสามารถแชร์ไฟล์และทำงานร่วมกันได้จากทุกที่. มาพร้อมกับการจัดการการเข้าถึงที่ฝังอยู่ในแพลตฟอร์ม ทำให้คุณมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์ว่าใครจะเห็นอะไร.
สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับ Teams คือคุณสามารถทำงานร่วมกันได้ภายในเอกสาร, ช่องทางของ Teams, การประชุม, หรือการแชท เพียงแค่คัดลอกลิงก์ของเอกสารของคุณแล้ววางไว้ที่ใดก็ตามที่คุณต้องการทำงานกับมัน ดีใช่ไหมล่ะ? 🤩
คุณสมบัติของทีม
เมื่อเปรียบเทียบ Confluence กับ Teams สิ่งสำคัญคือต้องยอมรับว่าทั้งสองแพลตฟอร์มมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน คุณสมบัติของ Microsoft Teams ได้รับการออกแบบมาเพื่อเน้นการสื่อสารและการทำงานร่วมกันมากกว่าการจัดการความรู้ นี่คือคุณสมบัติที่เราชื่นชอบของ Teams
1. พบปะ
ต่างจาก Confluence คุณสามารถจัดการประชุมทีมภายใน Teams ได้มากถึง 1,000 คน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft คุณจึงมีอิสระในการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมด้วยเครื่องมืออื่นๆ ของ Microsoft เช่น PowerPoint Live หรือ Microsoft Whiteboard
เบื่อกับการจดบันทึกการประชุมหรือไม่? Meet มาพร้อมกับบันทึกการประชุมที่สร้างโดย AI เราจะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แต่สิ่งนี้สามารถช่วยประหยัดเวลาได้มาก
Microsoft Teams ยังมาพร้อมกับการโทรกลุ่ม, การโอนสาย, และข้อความเสียง. นี่เหมาะอย่างยิ่งหากงานของคุณต้องพึ่งพาการคุยโทรศัพท์เป็นจำนวนมาก—หรือหากคุณไม่ต้องการให้ลูกค้าที่ชอบคุยโทรศัพท์มีหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวของคุณ. 📞
2. การสนทนา
ต้องการดึงดูดความสนใจของใครบางคนหรือไม่? เริ่มต้นการสนทนาใหม่, แท็กพวกเขา, และการแจ้งเตือนของ Teams จะดูแลส่วนที่เหลือให้คุณ. การสนทนายังมาพร้อมกับการแปลภาษาเพียงคลิกเดียวสำหรับ 35 ภาษา, ข้อความเสียง, และการตอบกลับที่แนะนำ.
เรายังชื่นชอบฟีเจอร์ Microsoft Loop ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในกลุ่มแชทได้อีกด้วย ฟีเจอร์นี้อาจไม่เหมาะสำหรับเอกสารขนาดใหญ่มากนัก แต่จะยอดเยี่ยมหากคุณต้องการให้ใครสักคนตรวจสอบตารางอย่างรวดเร็ว ก่อนจะนำไปใส่ในสไลด์ PowerPoint 📊
3. การผสานรวม
ไมโครซอฟท์เรียกการผสานระบบของตนว่า 'แอป' ด้วยแอปเหล่านี้ คุณสามารถปรับแต่ง Teams ได้โดยการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานจากโซลูชันอื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้ว นี่ทำให้คุณสามารถนำระบบอัตโนมัติมาใช้ได้เกือบทุกขั้นตอนการทำงานของคุณ
เราขอแนะนำแอป Teams สำหรับ:
- ฟิกมา
- Trello
- คลิกอัพ
- Zapier
- Adobe Creative Cloud
- เซนเดสก์
โดยธรรมชาติแล้ว Teams สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft ได้ หากคุณเป็นแฟนตัวยงของ Microsoft อยู่แล้ว ตัวเลือกนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว
ป.ล. หากคุณต้องการใช้ Microsoft Teams ก็มีแอปสำหรับ Confluence เช่นกัน
ราคาสำหรับทีม
- Microsoft Teams Essentials: $4/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี
- Microsoft 365 Business Basic: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
- Microsoft 365 Business Standard: 12.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี
Confluence เทียบกับ Teams: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ในการประชันระหว่าง Confluence กับ Teams ใครจะเป็นผู้ครองบัลลังก์สูงสุด? 🏆
ตามปกติ คำตอบที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของธุรกิจคุณและสิ่งที่คุณต้องการ นี่คือวิธีที่ Confluence และ Teams เปรียบเทียบกัน
1. การร่วมมือ
Confluence และ Teams เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันทั้งคู่ แต่พวกเขาอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันในรูปแบบที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น Microsoft Loop เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจสำหรับการส่งงานเล็กๆ น้อยๆ ให้หัวหน้าตรวจสอบ แต่กระดานไวท์บอร์ดของ Confluence มีประโยชน์สำหรับการระดมความคิดทางไกล
ความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งคือตัวเลือกการประชุมทางวิดีโอของทีม ซึ่งนำการประชุมทางวิดีโอเข้ามาในแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของคุณ ซึ่ง Confluence ไม่ได้เสนอโดยตรงหรือมีประสิทธิภาพเท่า
หากคุณเป็นทีมระยะไกลที่เน้นการสื่อสารผ่านข้อความ ให้เลือกใช้ Confluence แต่หากคุณชอบการสื่อสารผ่านวิดีโอหรือการโทรศัพท์ ให้เลือกใช้ Teams
ผู้ชนะ: ทีมสำหรับการประชุมทางวิดีโอ; Confluence สำหรับการทำงานร่วมกันแบบข้อความ
2. แม่แบบ
ทีมส์มีเทมเพลตให้ใช้บ้าง แต่ความหลากหลายมีจำกัด จริง ๆ แล้วพวกมันไม่ใช่เทมเพลตจริง ๆ พวกมันเหมือนกับ 'การตั้งค่าที่บันทึกไว้'ที่ช่วยประหยัดเวลาหากคุณสร้างกลุ่มหรือทีมบ่อย ๆ
ในทางกลับกัน Confluence มีคลังแม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หากแม่แบบสำเร็จรูปที่ใช้งานได้ทันทีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ Confluence คือตัวเลือกที่ดีกว่า
ผู้ชนะ: คอนฟลูเอนซ์
3. การผสานระบบ
ทั้ง Confluence และ Teams มาพร้อมกับการผสานการทำงานหลายร้อยรายการ สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรของคุณได้ตั้งค่าไว้อย่างไรแล้ว
หากคุณเป็นบริษัทที่ใช้ Microsoft อย่างเต็มรูปแบบ Teams จะมีความเหมาะสมมากกว่าเพราะมันทำงานได้ดีอยู่แล้วในระบบนิเวศของ Microsoft
แต่ถ้าคุณใช้ Jira เป็นหลัก Confluence เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเพราะสามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ Atlassian ได้
ผู้ชนะ: ทีมของคุณถ้าใช้ Microsoft; Confluence ถ้าใช้ Jira
4. การจัดการความรู้
จุดขายหลักของ Confluence คือการเป็นเครื่องมือที่ผสานการจัดการความรู้และการทำงานร่วมกันไว้ในที่เดียว
Microsoft Teams ไม่มีฟีเจอร์นี้ คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออย่าง Microsoft SharePoint เพื่อสร้างฐานความรู้ภายในชุดผลิตภัณฑ์ของ Microsoft
หากการร่วมมือและฐานความรู้ของคุณอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันเป็นสิ่งสำคัญ ให้เลือกใช้ Confluence
ผู้ชนะ: คอนฟลูเอนซ์
Confluence Vs. Microsoft Teams บน Reddit
เราได้ทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดระหว่าง Confluence กับ Teams เพื่อค้นหาความแตกต่างที่น่าสนใจที่สุดระหว่างแพลตฟอร์มทั้งสองนี้
ตามข้อมูลจากReddit ฟีเจอร์วิกิของ Teams นั้นใช้งานยากสำหรับการแบ่งปันความรู้:
"แผนกของฉันกำลังทำคู่มือ 'วิธีการ' แบบทีละขั้นตอนใน Wiki บน Teams (ใช้เวลาสองสามสัปดาห์ในการทำ) และเราพบว่า Wiki นั้นแย่มาก มันมีข้อผิดพลาด มันลบรูปภาพที่เราอัปโหลด ฯลฯ"
ในโพสต์Redditอีกโพสต์หนึ่ง ผู้ใช้จากทั้งสองแพลตฟอร์มพบว่า Confluence เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการทำงานร่วมกัน:
"ฉันเคยใช้ทั้งสองอย่าง Confluence ดีกว่ามากสำหรับการทำงานร่วมกัน"
แม้ว่าผู้ใช้จะมีความชื่นชอบใน Confluence อย่างชัดเจน แต่บางคนก็แสดงความเห็นว่าความชอบของตนไม่สำคัญ เพราะ "นโยบายของบริษัทคือ 'ทุกอย่างควรอยู่ใน Teams'"
การโน้มน้าวผู้บริหารระดับสูง—หรือทีมงานไอที—ให้ยอมรับการใช้แพลตฟอร์มที่แตกต่างกันนั้นเป็นเรื่องยาก หากคุณเป็นองค์กรที่ใช้ Microsoft คุณอาจจำเป็นต้องใช้ Teams ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม มักจะเป็นเพราะเหตุผลด้านใบอนุญาตหรือความปลอดภัย 🤷🏽
เปรียบเทียบConfluence กับ SharePoint!
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Confluence และ Teams
Confluence และ Teams มีบทบาทของมันอย่างแน่นอน แต่มีปัญหาอยู่หนึ่งอย่าง: พวกมันไม่ได้รวมการจัดการงานไว้ในที่เดียว
แน่นอน แอปและการผสานรวมสามารถช่วยคุณทำได้ แต่ทำไมต้องประกอบอะไรขึ้นมาอย่างไม่เป็นระบบ ในเมื่อคุณมีระบบที่รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้แล้วเพื่อดูแลธุรกิจของคุณ?
ClickUp คือโซลูชันการทำงานร่วมกันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งรวบรวมทุกงานของคุณไว้ในที่เดียว และฟังก์ชันการทำงานของมันดีเยี่ยมจนทำให้มืออาชีพที่หลงใหลในประสิทธิภาพต้องดีใจจนกระโดดโลดเต้น 🤸
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์อย่างไร้ความยุ่งยาก
ClickUp Docsมอบพลังให้คุณสร้างเนื้อหา แผนโครงการ และแม้แต่วิกิสำหรับการเก็บรักษาความรู้ (Confluence คือใคร?)
ฝังเนื้อหา, แทรกตาราง, และปรับแต่งการจัดรูปแบบของเอกสารของคุณเพื่อสร้างข้อมูลที่น่าสนใจและมีประโยชน์ซึ่งส่งเสริมการร่วมมือ
เอกสาร ClickUp ทุกฉบับรองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ แปลงข้อความหรือความคิดเห็นเป็นงานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว—ไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลซ้ำที่นี่
คุยกับทีมของคุณบนแพลตฟอร์มเดียว
ด้วยมุมมองแชทของ ClickUp การอัปเดต ลิงก์ และการสื่อสารทั้งหมดของคุณจะเกิดขึ้นในที่เดียวมอบหมายงานโดยการแท็กบุคคลหรือฝังวิดีโอ หน้า หรือสเปรดชีตเพื่อเพิ่มบริบทให้กับการสนทนา 👋
เรายังชื่นชอบฟีเจอร์การแก้ไขที่ครบครันสำหรับการจัดรูปแบบแชทอีกด้วย เพิ่มบล็อกโค้ด, รายการหัวข้อย่อย, และแบนเนอร์เพื่อให้ข้อความของคุณโดดเด่นยิ่งขึ้น
เชื่อมช่องว่างระหว่างการระดมความคิดและการลงมือทำ
ClickUp Whiteboardsทำให้การทำงานร่วมกันทางไกลเป็นเรื่องง่าย พวกมันมีความเป็นภาพสูงและปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยคลังเทมเพลต Whiteboard ขนาดใหญ่ของเรา คุณสามารถเลือกใช้เทมเพลตของเรา (เราไม่ว่าอะไร) หรือสร้างเทมเพลตของคุณเองก็ได้
ใช้ไวท์บอร์ดเพื่อระดมความคิดกับทีมของคุณทั้งแบบพบหน้ากันหรือทางไกล แปลงไอเดียให้เป็นงานและมอบหมายให้กับทีมของคุณได้เพียงคลิกเดียว นี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้แผนใหญ่ของคุณกลายเป็นสิ่งที่ทำได้จริงโดยยุ่งยากน้อยที่สุด
รวมงานและการจัดการเอกสารด้วย ClickUp
ClickUp เป็นมากกว่าเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน แพลตฟอร์มนี้คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน และคลังแม่แบบในหนึ่งเดียว เริ่มต้นใช้งานแผนฟรีตลอดชีพวันนี้!