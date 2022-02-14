การเชื่อมโยงแบบสองทิศทางคืออะไร?

ถึงเวลาที่จะใช้ สารานุกรมข้อมูลที่บันทึกไว้ตลอดหลายปี ในเชิงเปรียบเทียบของเรา เพื่อพัฒนาความคิดของเราให้ดีขึ้นโดยการนำมันออกจากหัวและเขียนออกมา ความสำเร็จของเราส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการนำความรู้ที่เก็บไว้กลับมาใช้ใหม่และ ทักษะการจัดการเวลาเพื่อไปถึงศักยภาพสูงสุดของเรา—ทั้งในงานและชีวิต!
เข้าสู่แนวคิดการจดบันทึกแบบใหม่: การเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง
การเชื่อมโยงแบบสองทิศทางช่วยให้สามารถย้อนกลับไปยังหน้าที่คุณได้แทรกการเชื่อมโยงอ้างอิงไว้ได้ จึงสร้างฐานข้อมูลของข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน—สมองที่สอง 🧠💡
หากคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระบบเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลาในแต่ละวันหรือทั้งสองอย่าง นี่คือสิ่งที่คุณไม่ควรพลาด!
วิธีใช้ลิงก์สองทิศทาง
เพื่อเข้าใจคุณค่าของการเชื่อมโยงสองทาง ให้เราอธิบายถึงสิ่งที่มาก่อน: การเชื่อมโยงทางเดียว
ลิงก์ทางเดียว คือ ลิงก์ทุกประเภทบนเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต หมายความว่ามีการเชื่อมโยงแบบเส้นตรงจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่ง โดยไปในทิศทางเดียวเท่านั้น
ลิงก์สองทิศทาง สร้างลิงก์ย้อนกลับ—ลิงก์ที่กลับไปยังตำแหน่งบนหน้าเว็บที่คุณอ้างอิง เป็นทางผ่านเพื่อไปยังหน้านั้นทั้งในทิศทางไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ
ลิงก์สองทิศทางสามารถเป็นคำหรือวลีจากตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าของคุณ ลิงก์เหล่านี้ช่วยเพิ่มโครงสร้างให้กับบันทึกของคุณโดยการแทนที่การเลื่อนแบบไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อคุณเริ่มเพิ่มชั้นของแนวคิดต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไป ทุกคนสามารถใช้ลิงก์สองทิศทางเพื่อ:
- เรียกดูแบ็กลิงก์เพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่
- สร้างวิกิความรู้ส่วนตัวอย่างเป็นธรรมชาติ
- เชื่อมโยงการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งเพื่อเชื่อมโยงจุดต่างๆ ระหว่างไทม์ไลน์ เหตุการณ์ ความคิด และอื่นๆ
เมื่อคุณเริ่มใช้ลิงก์สองทิศทางเพื่อเชื่อมโยงไฟล์และบันทึกภายในแอปจดบันทึกเดียวกัน คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและไม่มีวันหันหลังกลับ!
👉 นี่คือรายการแหล่งข้อมูลของแอปจดบันทึก:
ตัวอย่างกรณีการใช้งานพร้อมลิงก์สองทิศทาง
มาดูวิธีการใช้ลิงก์สองทางในงานและกิจกรรมส่วนตัวของคุณกันเถอะ! 🤓
การเชื่อมโยงสองทิศทางสำหรับกิจกรรมส่วนบุคคล
🏠
หน้าแรก โครงการ การวิจัย
ทุกคนที่ชอบ "เคล็ดลับบ้าน" รู้ดีว่า หนึ่ง รายการสามารถใช้หรือปรับแต่งเพื่อวัตถุประสงค์ได้หลายอย่าง ดังนั้นเชื่อมโยงวิดีโอ YouTube ของคุณ, เว็บไซต์ปรับปรุงบ้าน, และอื่น ๆ ด้วยลิงก์สองทางเพื่อเก็บไอเดียเล็ก ๆ สำหรับความต้องการในอนาคต... และอาจคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้!
📚
หลักสูตรของโรงเรียน
เชื่อมโยงวิชาประวัติศาสตร์และภาษาของคุณเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเส้นเวลาของโลกที่รวบรวมเหตุการณ์และบุคคลสำคัญ หรือขยายเนื้อหาหลักสูตรออนไลน์ของคุณด้วยการเชื่อมโยงหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายขึ้น ดูคู่มือการจัดการโครงการสำหรับนักเรียนนี้!
👥
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส่วนบุคคล (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า)
ระบบ CRM ส่วนบุคคลเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมและเป็นการปรับปรุง ที่ดีกว่าการบันทึกแบบบูลเล็ตเจอร์นัล จัดการความสัมพันธ์ของคุณโดยการบันทึกการติดต่อและการเดินทางกับครอบครัวและเพื่อน ๆ เตือนตัวเองถึงสิ่งที่คุณต้องการจะแบ่งปันกับผู้อื่น และบันทึกสิ่งของที่ได้รับการแนะนำไว้
การเชื่อมโยงสองทิศทางสำหรับกิจกรรมการทำงาน
🌐
วิกิภายในบริษัท
วิกิของบริษัททำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องสำหรับการเพิ่มและดูแลเนื้อหาทั่วทั้งองค์กร ด้วยการเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง โครงการระดับสูงของบริษัทสามารถเชื่อมต่อกับ SOPs, งาน, สรุปงาน และอื่น ๆ เพื่อแทนที่อีเมลที่แออัด
🏆
OKRs (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก)
ขอบเขตของการแบ่งปัน OKRในองค์กรส่วนใหญ่คืออีเมลที่ส่ง OKR ที่ได้รับการอนุมัติ จากนั้นเวลาผ่านไปหลายเดือน พนักงานต้องค้นหาอีเมลนับพันเพื่อหาข้อมูลนั้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตามOKR สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันและรายสัปดาห์ด้วยการเชื่อมโยงแบบสองทิศทางโดยการเชื่อมโยงงานกับ OKR พนักงานสามารถเห็นได้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมต่อเป้าหมายร่วมกันอย่างไรและมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด
📁
การจัดการงาน
หากคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บบันทึกการประชุม คุณคงทราบดีว่ามีเอกสารเดี่ยวจำนวนมากที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์ใน Google Drive ของคุณ รอการจัดการอยู่ ลองใช้ลิงก์แบบสองทิศทางเพื่อเชื่อมต่อเอกสารทั้งหมดของคุณไว้ในหน้าต่างเดียว เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณรวบรวมจากการประชุมครั้งก่อนสามารถเข้าถึงได้จากที่เดียว
เปลี่ยนวิธีคิด การอ่าน และการเขียนของคุณด้วยลิงก์สองทิศทางใน ClickUp
นี่คือคุณตอนนี้หรือเปล่า?
🙋♀️ คุณได้ใช้เงินไปกับการสมัครสมาชิกแอปจดบันทึกที่ในที่สุดก็ไม่ได้ใช้ภายในไม่กี่สัปดาห์
🙋♀️ กระบวนการทำงานของคุณกำลังพัฒนา และคุณรู้สึกถูกจำกัดในแอปจดบันทึกปัจจุบันของคุณ
🙋♀️ คุณต้องการตัวเลือกในการเขียนบันทึกได้ทุกเมื่อ ทุกที่ และจากทุกอุปกรณ์ของคุณ
เราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว และเราอยากให้คุณรู้ว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้! ลิงก์สองทางจะเปลี่ยนวิธีที่คุณบริโภคและจับเนื้อหา ดังนั้นคุณจึงต้องการซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดเพื่อให้บันทึกของคุณอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์นั้นคือ ClickUp ✨
ClickUpคือแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด มอบพื้นที่ที่ยืดหยุ่นให้ผู้คนสามารถจดบันทึก ค้นหาข้อมูล และรวมงานทั้งหมดไว้ในเครื่องมือเดียว นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แนวคิดการเชื่อมโยงแบบสองทิศทางกับ Relationships ClickApp— ชุดฟีเจอร์ใหม่ที่ทรงพลังสำหรับการเชื่อมโยงงาน เอกสาร และทุกสิ่งใน ClickUp!
ฉันสามารถดูความสัมพันธ์และลิงก์ย้อนกลับใน ClickUp Docs ได้ที่ไหน?
คุณสามารถดูเนื้อหาและลิงก์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับหน้าปัจจุบันหรือเอกสารทั้งหมดได้จากส่วนความสัมพันธ์และลิงก์ย้อนกลับในแถบด้านขวา
1️⃣ ช่องค้นหา
ค้นหาเนื้อหาและงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าหรือเอกสารเฉพาะโดยการพิมพ์ในช่องค้นหา
2️⃣ ลิงก์หน้า
เชื่อมโยงหน้าและเอกสารกับหน้า เอกสาร หรืองานอื่นๆ ใน Workspace ของคุณ ลิงก์หน้าเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและงานโดยไม่ต้องอ้างอิงความสัมพันธ์นั้นในเนื้อหาเอง
3️⃣ แบ็คลิงก์
ClickUp จะสร้างลิงก์ย้อนกลับโดยอัตโนมัติเพื่อติดตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณกล่าวถึงหรือคัดลอกและวางลิงก์ไปยังงานและเอกสาร
4️⃣ ลิงก์ภายนอก
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ClickUp จะแสดงรวมกันอยู่ภายใต้เมนูความสัมพันธ์ในแถบด้านขวา
ฉันสามารถลบความสัมพันธ์ได้หรือไม่?
แน่นอน! คุณสามารถเชื่อมโยงและยกเลิกการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ใด ๆ จากมุมมองงาน, เอกสาร,หรือรายการได้
ฉันสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานใน ClickUp กับเอกสารใน ClickUp ได้หรือไม่?
แน่นอน! ทำไมต้องหยุดแค่ ClickUp Docs ล่ะ? 😉
หากคุณเคยถูกดึงเข้าไปในโครงการใหญ่ในนาทีสุดท้าย คุณจะเข้าใจดีว่าการหาข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ทันกับงานนั้นใช้เวลามากเพียงใด ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับงานที่คุณกำลังดูอยู่จะมอบประสบการณ์ที่ปราศจากความเครียดในการเข้าถึงชั้นต่างๆ ของโครงการเพื่อดูสถานะโครงการที่อัปเดตแล้ว
หมายเหตุเกี่ยวกับความคิดที่เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายกับระบบการจัดเก็บเอกสาร
เราสามารถปลดล็อกความคิดที่ยอดเยี่ยมได้โดยการทำให้ความรู้สามารถค้นพบได้สำหรับตัวเองและผู้อื่น ปัญหาของระบบการจัดเก็บคือเราเก็บรวบรวมข้อมูลที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดนี้ไว้ แล้วเก็บมันไว้จนลืมไปจนกว่าเราจะต้องการมันอีกครั้ง
ความคิดที่เชื่อมโยงเป็นระบบเครือข่ายคือการยกระดับจากระบบการจัดเก็บเอกสารแบบเดิม มันเป็นฐานข้อมูลแบบวิกิที่สามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นชั้นๆ ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณจะเห็นประโยชน์ในระยะยาวและสามารถจดจำข้อมูลได้มากกว่าการจดจำหรือการบุ๊กมาร์กเพียงอย่างเดียว
สร้างบัญชีฟรีและลองใช้ClickUp Docsในครั้งต่อไปที่คุณนั่งลงเพื่อค้นคว้าไอเดียใหม่ ความรู้สึกไม่สบายใจและอาการเขียนไม่ออกจะไม่มีทางสู้คุณได้เมื่อมี ClickUp อยู่เคียงข้าง! 💪