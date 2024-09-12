วิธีการบันทึกข้อกำหนดโครงการอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตัวอย่าง

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "ข้อกำหนดของโครงการคืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "ข้อกำหนดของโครงการคือมาตรฐาน ปัจจัย หรือเงื่อนไขเฉพาะที่โครงการต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ข้อกำหนดช่วยให้ทีมโครงการเข้าใจว่าเป้าหมายของพวกเขาคืออะไร มีข้อจำกัดอะไรบ้าง และต้องการบรรลุอะไร" } } ] }
ผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง การจัดทำเอกสาร และการจัดลำดับความสำคัญของข้อกำหนดของโครงการ งานเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ แต่มาพร้อมกับชุดของความท้าทาย
โครงการสมัยใหม่จำนวนมากเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศหรือโปรแกรมขนาดใหญ่ ซึ่งความสำเร็จของพวกเขาขึ้นอยู่กับการประสานงานของโครงการหลายโครงการที่มีความสัมพันธ์กัน การกำหนดความต้องการกลายเป็นเรื่องซับซ้อนเพราะต้องมีการปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกันในโครงการต่าง ๆการจัดการการพึ่งพา และการรักษาสถาปัตยกรรมโครงการที่มีการประสานงานอย่างดี
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจกลยุทธ์ เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ เพื่อค้นหาเป้าหมายที่แท้จริงเบื้องหลังโครงการที่ได้รับมอบหมาย และวิธีการถ่ายทอดเป้าหมายนั้นไปยังทีมโครงการ 🌐
ข้อกำหนดของโครงการคืออะไร?
ข้อกำหนดของโครงการคือมาตรฐาน ปัจจัย หรือเงื่อนไขเฉพาะที่โครงการต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ข้อกำหนดช่วยให้ทีมโครงการเข้าใจว่าเป้าหมายของพวกเขาคืออะไร ข้อจำกัดคืออะไร และพวกเขาต้องการบรรลุอะไร
พวกเขายังตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการทราบถึงสิ่งที่คาดหวังไว้ และโครงการดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ ข้อกำหนดครอบคลุมถึงสิ่งที่ต้องทำ, เมื่อไหร่ที่ต้องทำ, และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
โดยการติดตามข้อกำหนดและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าเป้าหมายหลักกำลังเป็นไปตามแผน ผู้จัดการโครงการสามารถลดความเสี่ยง ตัดสินใจได้ดี และมุ่งเน้นในการทำงานให้ทันกำหนดเวลา!
ทำไมการรวบรวมความต้องการของโครงการจึงมีความสำคัญ?
การเข้าใจและรวบรวมความต้องการของโครงการเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งในด้านการจัดการโครงการ. มันช่วยให้เกิดความสอดคล้องและความเข้าใจระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการ ตั้งแต่สมาชิกในทีมไปจนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้งานปลายทาง.
วิสัยทัศน์ร่วมนี้ ซึ่งได้มาผ่านกระบวนการที่โปร่งใส กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน และเป็นส่วนพื้นฐานของการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ การรวบรวมความต้องการช่วยให้สามารถสร้างแผนโครงการที่เป็นจริงได้ กำหนดระยะเวลา งบประมาณ และให้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร การมอบหมายงาน และการกำหนดตารางเวลาของโครงการ
มันทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวัดความก้าวหน้าของโครงการ และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้เพื่อให้ทีมมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายนั้น นอกจากนี้ยังเป็นมาตรการเชิงรุกที่ช่วยระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ความเสี่ยง และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการวางแผน แนวทางเชิงรุกนี้ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในภายหลังซึ่งอาจทำให้โครงการล่าช้าหรือเกินงบประมาณได้
เอกสารข้อกำหนดของโครงการประเภทต่างๆ
ทุกโครงการที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่มั่นคงในข้อกำหนดของโครงการ ข้อกำหนดของโครงการเป็นรากฐานสำหรับการวางแผนโครงการ การดำเนินการ และความสำเร็จในท้ายที่สุด เราจะเจาะลึกถึงสี่ประเภทของข้อกำหนดของโครงการที่ผู้จัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีความสอดคล้องกันก่อนที่งานใด ๆ จะเริ่มต้นขึ้น
ข้อกำหนดด้านการทำงาน
ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชันอธิบายถึงฟังก์ชันการทำงานเฉพาะ การกระทำ และพฤติกรรมที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการปลายทางของโครงการควรแสดงออกมา ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชันมักถูกแสดงออกในลักษณะที่ชัดเจนและสามารถวัดได้ ไม่มีความคลุมเครือ! ข้อกำหนดเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นพื้นฐานสำหรับการออกแบบ พัฒนา และทดสอบคุณสมบัติหลักของโครงการ
ตัวอย่างของข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน ได้แก่:
- การยืนยันตัวตนของผู้ใช้: ระบบควรอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบอย่างปลอดภัยด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
- การประมวลผลการชำระเงิน: แอปพลิเคชันต้องประมวลผลธุรกรรมบัตรเครดิตและสร้างใบเสร็จรับเงิน
- การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ป้อน: ระบบควรบังคับใช้กฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและสอดคล้องกัน
ข้อกำหนดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
ข้อกำหนดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานมุ่งเน้นที่คุณลักษณะด้านคุณภาพและลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือบริการสุดท้ายของโครงการ ต่างจากข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ข้อกำหนดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานไม่ได้อธิบายถึงการกระทำหรือฟังก์ชันเฉพาะ แต่จะกำหนดเกณฑ์สำหรับการประเมินประสิทธิภาพโดยรวม ความปลอดภัย ความสามารถในการใช้งาน และความยืดหยุ่นของโครงการ
สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการและรับประกันความสำเร็จของโครงการที่เหนือกว่าฟังก์ชันหลัก ตัวอย่างของข้อกำหนดที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน ได้แก่:
- ประสิทธิภาพ: แอปพลิเคชันควรตอบสนองต่อคำขอของผู้ใช้ภายในสองวินาทีสำหรับการโต้ตอบ 90%
- ความปลอดภัย: ระบบต้องปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการคุ้มครองข้อมูลและการเข้ารหัส
- ความสามารถในการใช้งาน: ส่วนติดต่อผู้ใช้ควรมีความเป็นธรรมชาติและสามารถเข้าถึงได้สำหรับบุคคลที่มีความพิการ
ข้อกำหนดทางเทคนิค
ข้อกำหนดทางเทคนิคครอบคลุมถึงแง่มุมทางเทคนิคของโครงการ ซึ่งรวมถึงฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, แพลตฟอร์ม, และเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ ข้อกำหนดเหล่านี้ให้คำแนะนำแก่ทีมพัฒนา และชุดเทคโนโลยีที่เลือกใช้จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
การเข้าใจข้อกำหนดทางเทคนิคเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ได้โซลูชันที่ผสานรวมอย่างดีและสามารถทำงานร่วมกันได้ ตัวอย่างของข้อกำหนดทางเทคนิค ได้แก่:
- ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ: แอปพลิเคชันควรมีความเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ Windows, macOS และ Linux
- ระบบจัดการฐานข้อมูล: โครงการนี้จะใช้ Oracle เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลหลัก
- ภาษาโปรแกรม: ระบบจะได้รับการพัฒนาโดยใช้ Python และ JavaScript
ข้อกำหนดทางธุรกิจ
ข้อกำหนดทางธุรกิจกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ในระดับสูงที่โครงการมุ่งหวังจะบรรลุจากมุมมองทางธุรกิจ ข้อกำหนดเหล่านี้ให้บริบทที่กว้างขึ้นสำหรับโครงการและทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร การเข้าใจข้อกำหนดทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้จัดการโครงการในการพิสูจน์ว่าโครงการสามารถส่งมอบคุณค่าที่จับต้องได้และตอบสนองความต้องการของผู้นำได้
ตัวอย่างของความต้องการทางธุรกิจ ได้แก่:
- เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด: โครงการนี้ควรมีส่วนช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดขึ้น 10% ภายในหกเดือนหลังจากเปิดตัว
- การลดต้นทุน: แอปพลิเคชันควรลดต้นทุนการดำเนินงานโดยการอัตโนมัติกระบวนการที่ต้องทำด้วยมือ
- ความพึงพอใจของลูกค้า: ผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการต้องเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยการปรับปรุงบริการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิธีการเขียนและจัดทำเอกสารข้อกำหนดของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการ
ขั้นตอนแรกในการกำหนดความต้องการคือการสร้างเอกสารโครงการที่ระบุขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณกำหนดขอบเขตของสิ่งที่โครงการควรบรรลุ รวมถึงเป็นแผนที่นำทางในการไปถึงเป้าหมายนั้น อย่าลืมระบุชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละฟังก์ชันหรือทีม เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมความต้องการของธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เมื่อขอบเขตและวัตถุประสงค์ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะดำเนินการไปสู่การรวบรวมความต้องการ (requirements elicitation) กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญเพื่อรวบรวมความต้องการ, บริบท, และความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต้องรวมไว้ในเอกสารส่งมอบของโครงการ
ในระหว่างการประชุมเหล่านี้ ให้ถามคำถามที่ช่วยให้คุณกำหนดข้อกำหนดเชิงฟังก์ชันและข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชันสำหรับโครงการของคุณ อย่าลืมบันทึกผลการค้นพบของคุณไว้ เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างชุดข้อกำหนดที่ชัดเจนและครอบคลุมได้!
ขั้นตอนที่ 3: เอกสารที่ต้องการ
เมื่อรวบรวมข้อกำหนดทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องสร้างเอกสารฉบับเดียวที่สรุปข้อกำหนดทั้งหมด เอกสารนี้ควรรวมถึงไม่เพียงแต่ข้อกำหนดด้านฟังก์ชันการทำงาน ข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชันการทำงาน และข้อกำหนดของผู้ใช้ แต่ยังรวมถึงข้อจำกัดหรือสมมติฐานใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการด้วย
โบนัส: เพิ่มกรอบเวลาโดยประมาณและงบประมาณสำหรับโครงการตามข้อกำหนดที่รวบรวมได้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างแผนการดำเนินงานที่เป็นจริงได้!
ขั้นตอนที่ 4: ทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อกำหนด
เมื่อข้อกำหนดของโครงการได้รับการบันทึกไว้แล้ว เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทบทวนข้อกำหนดเหล่านี้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกำหนดเหล่านั้นถูกต้อง กระบวนการนี้ควรรวมถึงการทบทวนสมมติฐานใด ๆ ที่ได้ทำไว้ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อกำหนด ตลอดจนการตรวจสอบข้อจำกัดใด ๆ ที่อาจได้รับการระบุไว้
นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดที่อาจส่งผลกระทบต่อแง่มุมอื่น ๆ ของโครงการด้วย เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับข้อกำหนดแล้ว เอกสารก็สามารถถูกจัดทำเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์และแบ่งปันให้กับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้!
ขั้นตอนที่ 5: ติดตามและควบคุมข้อกำหนด
การติดตามและควบคุมความต้องการของโครงการจะเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานประจำวันของคุณเพื่อสนับสนุนทีมโครงการ โดยการติดตามความต้องการอย่างใกล้ชิด ผู้จัดการโครงการสามารถประเมินการขยายขอบเขตโครงการและทำการปรับเปลี่ยนเพื่อให้โครงการยังคงมุ่งเน้นได้ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อระยะเวลาของโครงการ ค่าใช้จ่าย และความเสถียรโดยรวม
เพื่อควบคุมความต้องการของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ การนำกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการมาใช้จะช่วยประหยัดเวลาของคุณ กระบวนการนี้จะประเมินและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
การใช้เมทริกซ์การติดตามข้อกำหนด(RTM) เชื่อมโยงผลลัพธ์ของโครงการกับข้อกำหนดเฉพาะ ทำให้สามารถมองเห็นความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน (รายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง!)
5 กลยุทธ์ในการจัดการความต้องการของโครงการ
แผนที่มีรายละเอียดครบถ้วนและโครงสร้างดีจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดการความต้องการของโครงการและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ. นี่คือห้า стратегииที่จะช่วยคุณจัดการความต้องการของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ!
1. รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้นำโครงการ
การจัดลำดับความสำคัญของข้อกำหนดที่รวบรวมได้เป็นงานที่ไม่สามารถต่อรองได้สำหรับทีมโครงการ กระบวนการนี้ช่วยให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ และช่วยให้โครงการดำเนินไปตามแผน
การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนดและการระบุข้อกำหนดที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จของโครงการเป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การนำคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญที่สุดไปใช้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกระทบของโครงการและส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่สำคัญกว่านั้น มันครอบคลุมถึงสิ่งที่ต้องพึ่งพาซึ่งคุณจำเป็นต้องทราบด้วย คุณจะสามารถสร้างลำดับกิจกรรมที่เป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้แต่ละงานเสร็จสิ้นก่อนที่งานถัดไปจะเริ่มต้นได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันความไม่มีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่เกิดจากการทำงานไม่เป็นลำดับ!
2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อกำหนด
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมความต้องการเป็นเซสชันระดมความคิดเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการของโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเหล่านี้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากแผนกที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนา การตลาด การขาย และไอที มาร่วมกันระดมความคิดและปรับปรุงแนวคิดให้กลายเป็นความต้องการของโครงการที่จับต้องได้ ในระหว่างการประชุมเหล่านี้ สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น แผนผังความคิดหรือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเพื่อทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส
เมื่อได้ประเมินและจัดลำดับความสำคัญของข้อกำหนดทั้งหมดแล้ว ทีมงานโครงการสามารถดำเนินการพัฒนาแผนโครงการโดยละเอียดต่อไปได้ ซึ่งแผนนี้จะประกอบด้วยกรอบเวลา งบประมาณการจัดสรรทรัพยากร และทรัพยากรอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วง
3. ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารโครงการแบบ Agile
ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน การบริหารโครงการแบบอไจล์ได้กลายเป็นแนวทางที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการส่งมอบโครงการให้ประสบความสำเร็จ วิธีการแบบอไจล์ถูกออกแบบมาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการร่วมมือ และให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของโครงการในยุคปัจจุบัน
การจัดการโครงการแบบアジล (Agile) โดดเด่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง, ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า, ส่งเสริมการร่วมมือ, ช่วยเร่งเวลาในการนำสินค้าสู่ตลาด, และส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.
เมื่อจัดตั้งระบบการจัดการความต้องการแบบอไจล์ สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาคือ:
- กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย
- สร้างชุดเกณฑ์สำหรับการกำหนดว่าเมื่อใดควรหรือไม่ควรทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด
- กำหนดกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของโครงการ
- จัดตั้งกลไกการรายงานที่ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
- จัดตั้งช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ทุกคนได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตใด ๆ
4. ดำเนินการควบคุมการเปลี่ยนแปลง
การสร้างกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงต่อข้อกำหนดของโครงการ และเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการประเมินอย่างถูกต้อง ได้รับการอนุมัติ และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง
นี่คือคู่มือขั้นตอนง่าย ๆ ในการสร้างกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ!
กำหนดหมวดหมู่การเปลี่ยนแปลง: ระบุประเภทของการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างโครงการ เช่น การเปลี่ยนแปลงขอบเขต การปรับเปลี่ยนข้อกำหนด การปรับตารางเวลา หรือการจัดสรรทรัพยากรใหม่ การจัดหมวดหมู่การเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้เข้าใจผลกระทบและกำหนดระดับการอนุมัติที่เหมาะสมได้
กำหนดขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลง: จัดตั้งขั้นตอนที่ชัดเจนสำหรับการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลง กำหนดรูปแบบ เอกสาร และข้อมูลที่จำเป็นซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรรวมไว้ในคำขอเปลี่ยนแปลงของตน การดำเนินการนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าคำขอเปลี่ยนแปลงมีโครงสร้างที่ดีและรวมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการประเมิน
ดำเนินการประเมินการเปลี่ยนแปลงและวิเคราะห์ผลกระทบ: พัฒนาเกณฑ์สำหรับการประเมินคำขอเปลี่ยนแปลง กำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เสนอและการวิเคราะห์ผลกระทบ การวิเคราะห์นี้ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่นระยะเวลาของโครงการ งบประมาณ ความพร้อมของทรัพยากร และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ออกแบบกระบวนการอนุมัติและตรวจสอบ: กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติหรือคณะกรรมการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปลี่ยนแปลง จัดตารางการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อประเมินคำขอเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ป้องกันความล่าช้าในการดำเนินโครงการ
ดำเนินการแผนการสื่อสาร: แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกคนทราบเกี่ยวกับคำขอเปลี่ยนแปลง การประเมินผล และการตัดสินใจ รักษาเอกสารรายละเอียดของแต่ละคำขอเปลี่ยนแปลง กระบวนการประเมินผล และการตัดสินใจขั้นสุดท้าย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
เพิ่มการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการอนุมัติ: เมื่อคำขอเปลี่ยนแปลงได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ผนวกการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเข้าไปในแผนโครงการและสื่อสารข้อมูลอัปเดตให้กับทีมโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทราบ ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม
ติดตามและวัดผลกระทบ: ติดตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการอนุมัติอย่างต่อเนื่องต่อความก้าวหน้าของโครงการ งบประมาณ และขอบเขตของโครงการ ตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
5. ใช้เมทริกซ์การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อกำหนด (RTM)
เมทริกซ์การติดตามข้อกำหนด (RTM) รวบรวมกลยุทธ์ทั้งหมดที่เราได้กล่าวถึงไว้ภายใต้หลังคาดิจิทัลเดียวกัน จุดประสงค์ของมันคือการสร้างและรักษาความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างข้อกำหนดของโครงการกับผลลัพธ์ของโครงการ นี่คือวิธีการใช้ RTM:
- การระบุความต้องการ: เริ่มต้นด้วยการระบุความต้องการของโครงการทั้งหมดในคอลัมน์แรกของเมทริกซ์
- แผนผังการส่งมอบ: ในคอลัมน์ต่อไปนี้ ให้เชื่อมโยงแต่ละข้อกำหนดกับงานส่งมอบที่สอดคล้องกันของโครงการ เช่น เอกสารออกแบบ โมดูลโค้ด กรณีทดสอบ และคู่มือผู้ใช้ การดำเนินการนี้จะสร้างความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างสิ่งที่ต้องส่งมอบกับข้อกำหนดที่เป็นตัวขับเคลื่อนงานส่งมอบเหล่านั้น
- การตรวจสอบและการยืนยัน: ในระหว่างการดำเนินโครงการ RTM จะช่วยรับรองว่าข้อกำหนดแต่ละข้อได้รับการตอบสนอง เมื่อแต่ละผลลัพธ์ที่ส่งมอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ตรวจสอบและยืนยันว่าผลลัพธ์นั้นตรงตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุไว้ใน RTM
- การวิเคราะห์ผลกระทบ: เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือขอบเขตของโครงการ ให้ใช้ RTM เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบ กำหนดว่าผลลัพธ์ใดที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและประเมินผลกระทบที่มีต่อกำหนดการและทรัพยากรของโครงการ
- การควบคุมขอบเขต: RTM ช่วยในการควบคุมขอบเขตโดยให้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการครอบคลุมของข้อกำหนด ข้อกำหนดใหม่ใด ๆ ควรถูกเพิ่มเข้าไปในเมทริกซ์ และทีมต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่างานส่งมอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับการระบุและจัดการแล้ว
- ช่องทางการสื่อสาร: RTMส่งเสริมความโปร่งใสระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ โดยให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีที่แต่ละข้อกำหนดมีส่วนสนับสนุนต่อผลลัพธ์ของโครงการ ทำให้การสื่อสารความก้าวหน้าและสถานะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปอย่างง่ายดาย
- เอกสารโครงการ: เอกสาร RTM เป็นส่วนสำคัญของเอกสารโครงการ ช่วยในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ โดยแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างข้อกำหนดและผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ
จัดการความต้องการของโครงการของคุณในยุคดิจิทัล
การเขียนข้อกำหนดของโครงการเป็นเสาหลักที่สำคัญของการจัดตั้งระบบบริหารโครงการทั้งหมดเพื่อความสำเร็จของโครงการใด ๆ ข้อกำหนดที่ชัดเจนและมีโครงสร้างที่ดีทำหน้าที่เป็นแบบแปลนที่นำทางตลอดวงจรชีวิตของโครงการ ตั้งแต่การวางแผน การดำเนินการ การติดตาม และการควบคุม
ด้วยการลงทุนเวลาและความพยายามในกระบวนการรวบรวมความต้องการ ผู้จัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน ลดความเสี่ยง และทำให้สมาชิกในทีมทุกคนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน!