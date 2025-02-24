เป้าหมายกับวัตถุประสงค์: ความหมายและการนำไปใช้

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"เป้าหมายคืออะไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"เป้าหมายคือผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งคุณต้องการให้เกิดขึ้น"}},{"@type":"Question","name":"วัตถุประสงค์คืออะไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"วัตถุประสงค์คือการกำหนดสิ่งที่ทีมของคุณจำเป็นต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย" "}},{"@type":"Question","name":"เป้าหมายแตกต่างจากวัตถุประสงค์อย่างไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"เป้าหมายมีขอบเขตที่กว้างกว่าและมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าวัตถุประสงค์มาก "}},{"@type":"Question","name":"เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทำงานร่วมกันอย่างไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"หลังจากกระบวนการตั้งเป้าหมายแล้ว คุณจำเป็นต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถช่วยให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายได้ "}}]}
พร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่?
การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์อาจมีกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน แต่แต่ละอย่างจำเป็นต้องได้รับการดำเนินการที่แตกต่างกัน
ในบทความนี้ เราจะช่วยให้คุณคลี่คลายข้อถกเถียงระหว่าง "วัตถุประสงค์" กับ "เป้าหมาย" โดยเน้นย้ำถึง ความแตกต่าง ระหว่างทั้งสอง วิธีการ ที่ทำงานร่วมกัน และ เครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณติดตามทั้งสองอย่างได้!
มาเริ่มกันเลย
เป้าหมายคืออะไร?
เป้าหมายคือผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งคุณต้องการให้เกิดขึ้น
เป้าหมายของบริษัทคือเข็มทิศ – ให้ทีมของคุณมีความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องทำให้สำเร็จและทิศทางที่พวกเขาต้องไป.
โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งเหล่านี้คือเจตนาทั่วไปของบริษัท และช่วยชี้นำคำขวัญหรือพันธกิจของบริษัทได้ พวกมันช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุ
อย่างไรก็ตาม เป้าหมายที่เน้นผลลัพธ์จะเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์สุดท้ายเท่านั้น – มันไม่ได้บอกคุณว่า อย่างไร คุณจะไปถึงที่นั่นได้
นั่นไม่ได้หมายความว่าการตั้งเป้าหมายไม่สำคัญ!
การตั้งเป้าหมายนั้นสำคัญมากเพราะช่วยให้ทีมของคุณมีจุดโฟกัสที่ชัดเจนว่า อะไร ที่พวกเขากำลังมุ่งมั่นไปให้ถึง – ทำให้ทุกอย่างมีความชัดเจน ซึ่งจะกระตุ้นแรงจูงใจและความสามารถในการทำงานของพวกเขา!
วัตถุประสงค์คืออะไร?
วัตถุประสงค์กำหนดสิ่งที่ทีมของคุณต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย.
พวกเขาคือคำกล่าวที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ ซึ่งมีเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อให้ทีมของคุณบรรลุถึง
กล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกเขาเปลี่ยนเป้าหมายที่เน้นผลลัพธ์เป็นเป้าหมายที่เน้นกระบวนการ เพื่อให้สามารถวัดความสำเร็จในทิศทางที่ถูกต้องได้
ตัวอย่าง:
สมมติว่าคุณต้องการเพิ่มรายได้ของธุรกิจของคุณ
เพื่อที่จะทำเช่นนั้น หนึ่งในวัตถุประสงค์ทางการตลาดของคุณคือการเพิ่มจำนวนลูกค้าขึ้น 20%
ที่นี่ เป้าหมายของคุณ คือการเพิ่มรายได้ ในขณะที่วัตถุประสงค์ของคุณ คือการเพิ่มจำนวนลูกค้าขึ้น 20%!
เป้าหมายกับวัตถุประสงค์: ความแตกต่างที่สำคัญคืออะไร?
ความแตกต่างหลักระหว่างเป้าหมายและวัตถุประสงค์คือเป้าหมายมีขอบเขตที่กว้างกว่าและช่วยสร้างวิสัยทัศน์และทิศทาง ในขณะที่วัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและอธิบายถึงการกระทำที่จับต้องได้เพื่อบรรลุผลลัพธ์สุดท้าย
นี่คือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่แยกออกมา:
1. ขอบเขต
เป้าหมาย:
เป้าหมายเป็นคำกล่าวที่ทั่วไปมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกัน ดังนั้นขอบเขตของเป้าหมายจึงอาจกว้างขวางได้
และในบางกรณี พวกมันไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่ทีมหรือโปรเจ็กต์ – เป้าหมายที่กว้างขวางและมุ่งเน้นผลลัพธ์สามารถถูกติดตามโดยองค์กรทั้งหมดได้!
ตัวอย่าง:
หากเป้าหมายสุดท้ายคือ เพียงเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น, ทุกคน ในองค์กรสามารถปรับความพยายามของตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้
วัตถุประสงค์:
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าเป้าหมาย และมักจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การขายและการตลาด
ตัวอย่าง:
หากเรากำลังพูดถึงเป้าหมายด้านการขายและการตลาด คุณอาจมีเป้าหมายกระบวนการ เช่น การเพิ่มจำนวนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในช่องทางการขายของคุณขึ้น 20%
2. กรอบเวลา
เป้าหมาย:
เป้าหมายขององค์กร มีกรอบเวลาที่ยาวกว่า เป้าประสงค์
ตัวอย่างเช่น กรอบเวลาที่เหมาะสมสำหรับเป้าหมายของบริษัทในกลุ่ม Fortune 500คือประมาณสามถึงห้าปี ในขณะที่โรงเรียนและสถาบันการเรียนรู้ในวัยเริ่มต้นมักใช้เป้าหมายรายปี
วัตถุประสงค์:
วัตถุประสงค์ที่มีประสิทธิภาพมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งกำหนดไว้ภายใน กรอบเวลาสั้นหรือปานกลาง
ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ระยะสั้นทั่วไปสามารถมีระยะเวลาได้นานถึงหนึ่งไตรมาสทางการเงิน ทีมของคุณจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในกรอบเวลานี้
นี่คือตารางเปรียบเทียบเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สะดวก
|เป้าหมาย
|วัตถุประสงค์
|ขอบเขต
|ข้อความที่กว้างและทั่วไป
|เป้าหมายที่แคบและเฉพาะเจาะจง
|ความจำเพาะ
|ผลลัพธ์ที่ต้องการโดยรวม
|การกระทำที่เป็นรูปธรรม
|การวัด
|น่าจะเป็นรายไตรมาสหรือรายปี
|อาจจะเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
|ไทม์ไลน์
|ระยะยาว
|ระยะสั้นหรือระยะกลาง
|กลยุทธ์
|มีประโยชน์สำหรับการกำหนดทิศทางหรือวิสัยทัศน์
|มีประโยชน์สำหรับการวางแผนขั้นตอนไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
|หมายเลข
|เป้าหมายที่จำกัดต่อหมวดธุรกิจ
|วัตถุประสงค์หลายประการสำหรับเป้าหมายหรือกระบวนการเดียว
วัตถุประสงค์กับเป้าหมาย: พวกเขาทำงานร่วมกันอย่างไร?
หากคุณมีเป้าหมายแต่ไม่มีวัตถุประสงค์ที่วัดผลได้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายนั้น คุณจะไม่สามารถลิ้มรสความสำเร็จอันหอมหวาน (และความฟู่ฟ่า) ได้!
นี่คือวิธีที่ธุรกิจของคุณสามารถใช้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ:
การใช้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน – ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมาย
เป้าหมายทางธุรกิจของคุณควรสอดคล้องกับคำขวัญของบริษัท . นี่จะทำให้เป้าหมายของคุณมีความเกี่ยวข้องและสามารถเชื่อมโยงได้กับลูกค้าและพนักงานของคุณ และเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายนี้แล้ว ทีมของคุณควรมีแรงจูงใจที่จะทำงานร่วมกันและบรรลุเป้าหมาย ร่วมกัน!
ตัวอย่าง:
- สตาร์ทอัพอาจเป็น: ระบุความเหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาด (ดูว่าสตาร์ทอัพนี้ใช้ ClickUp เพื่อติดตาม OKRs อย่างไร!)
- บริษัทในกลุ่ม Fortune 500 อาจมีเป้าหมาย: ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แต่มันไม่ได้จบลงเพียงแค่ การกำหนด ชุดเป้าหมายสำหรับธุรกิจของคุณเท่านั้น
เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายเสร็จแล้ว คุณจำเป็นต้องแยกเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้
การใช้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน – ขั้นตอนที่ 2: สร้างวัตถุประสงค์ SMART
หลังจากกระบวนการตั้งเป้าหมายแล้ว – คุณจำเป็นต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถช่วยให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้
อย่างไรก็ตาม มีกฎไม่กี่ข้อที่คุณต้องปฏิบัติตามขณะกำหนดวัตถุประสงค์
สิ่งที่คุณต้องทำคือสร้างวัตถุประสงค์ SMART!
และแม้ว่าใช่ นั่นหมายถึงการทำให้เป้าหมายของคุณสมเหตุสมผลมากขึ้น แต่ก็ยังมีอะไรมากกว่านั้น:
S. M. A. R. T เป็นตัวย่อที่หมายถึงการตั้งเป้าหมายของคุณให้ S ระบุชัดเจน, M วัดผลได้, A สามารถบรรลุได้, R มีความเกี่ยวข้อง, และ T มีกรอบเวลา
คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับเป้าหมาย SMART แล้ว ทำไมเราถึงเรียกมันว่าวัตถุประสงค์ SMART?
มันขึ้นอยู่กับบริบท
เรากำลังพูดถึงเป้าหมาย และ วัตถุประสงค์ และเราได้กล่าวไปแล้วว่าวัตถุประสงค์คือสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการพูดถึงวัตถุประสงค์แบบ SMART จึงมีความเหมาะสมมากกว่า
มาดูกระบวนการนี้ในการปฏิบัติกัน:
1. วัตถุประสงค์เฉพาะ
วัตถุประสงค์เฉพาะคือ: เพิ่มยอดขาย 'Rum Ham' ให้กับลูกค้าใหม่ (เป็นการตัดสินใจที่น่าสงสัย แต่อย่างน้อยก็ชัดเจน!)
2. วัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้
คุณควรสามารถติดตามความคืบหน้าของวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญได้เช่นกัน
ทำไม?
แล้วคุณจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าคุณกำลังเดินมาถูกทางหรือไม่?!
ดังนั้น ในขณะที่ 'เพิ่มยอดขายแฮมรัม' เป็นวัตถุประสงค์ที่ดี – มันไม่มีมาตรการที่ชัดเจน
วัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้คือการ เพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าใหม่ 200%
3. เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้
วัตถุประสงค์ของคุณควรมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงด้วย
แม้ว่าการเพิ่มยอดขายขึ้น 200% จะเป็นสิ่งที่น่ายินดี แต่พวกเขาก็ไม่มีสมาชิกในทีมเพียงพอที่จะผลักดันผลิตภัณฑ์ได้
ที่นี่ วัตถุประสงค์ที่สามารถบรรลุได้มากขึ้นคือ: เพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าใหม่ 30%
4. วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ที่ชาญฉลาดต้องมีความสำคัญต่อภารกิจของธุรกิจ วัตถุประสงค์ควรเชื่อมโยงกับสิ่งที่สามารถช่วยให้ธุรกิจเติบโต และปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น
สมมติว่าคุณเป็นธุรกิจ SaaS คุณอาจต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่จะนำเสนอบริการสำเร็จรูปที่ต้องอาศัยการแทรกแซงจากมนุษย์ บริการเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการเติบโตของ SaaS และบ่งชี้ว่าคุณอาจขาดความเหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาด หรือขาดกลยุทธ์การเติบโตที่สามารถขยายได้
5. วัตถุประสงค์ที่มีระยะเวลา
วัตถุประสงค์ ไม่สามารถ ดำเนินต่อไปได้ตลอดกาล
คุณจำเป็นต้องกำหนดเส้นตายให้พวกเขา มิฉะนั้นคุณจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่จบสิ้นและหลงลืมเป้าหมายของคุณ!
ดังนั้น วัตถุประสงค์ SMART สุดท้ายคือ:
ภายในเดือนตุลาคม 2567 ยอดขายให้กับลูกค้าใหม่ควรเพิ่มขึ้น 30%
ด้วยวิธีนี้ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชาญฉลาด ทีมของคุณจะรู้ อย่างชัดเจน ว่าต้องทำอะไรและทำอย่างไร
การใช้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน – ขั้นตอนที่ 3: สร้างกลยุทธ์และยุทธวิธี
เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้แล้ว – ทีมของคุณจำเป็นต้องหาวิธีว่าพวกเขาจะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นและบรรลุเป้าหมายสูงสุดได้อย่างไร
นี่คือจุดที่กลยุทธ์เป้าหมายของคุณเข้ามามีบทบาท
กลยุทธ์เป้าหมายคือชุดของ ขั้นตอนหรือภารกิจที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
โปรดจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกกลยุทธ์ที่คุณลองจะประสบความสำเร็จ – ขึ้นอยู่กับคุณที่จะลองวิธีต่างๆ จนกว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายในที่สุด
เมื่อคุณบรรลุเป้าหมายเพียงพอแล้ว คุณจะสามารถบรรลุเป้าหมายโดยรวมได้!
วิธีติดตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณ
เมื่อคุณได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของคุณแล้ว ทีมของคุณต้องทำงาน ร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณกำลังเดินมาถูกทาง?
เมื่อคุณอยู่บนเรือในน่านน้ำที่ไม่คุ้นเคย คุณต้องการไกด์นำเที่ยวเพื่อช่วยคุณหาว่าคุณอยู่ที่ไหน!
เครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp จะช่วยคุณพัฒนาและติดตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เน้นกระบวนการของคุณ. สิ่งนี้จะช่วยคุณวัดผลการดำเนินงานในอดีตและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน.
อะไรคือ ClickUp?
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการระยะไกลที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก มีการใช้งานโดยทีมมากกว่า 200,000 ทีมทั่วโลก รวมถึงทีมจากสตาร์ทอัพและบริษัทขนาดใหญ่
มันมีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสร้างและจัดการเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณได้อย่างง่ายดาย!
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ:
ประเภทของเป้าหมายใน ClickUp
ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นอะไรหรือเป้าหมายทางธุรกิจของคุณคืออะไร ClickUp จะช่วยคุณให้สำเร็จ
นี่คือตัวอย่างประเภทของเป้าหมายที่มีความหมายซึ่งคุณสามารถสร้าง และ ติดตามได้ใน ClickUp:
- เป้าหมายของทีม
- เป้าหมายการวิ่งระยะสั้น
- เป้าหมายส่วนตัว
- OKRs
1. เป้าหมายของทีม
ต้องการให้ ทีมของคุณ ผลักดันตัวเองและทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่?
ลองใช้เป้าหมายทีมของ ClickUp
ใน ClickUp, เป้าหมาย คือภาชนะระดับสูงที่สามารถแยกย่อยออกเป็น เป้าหมายย่อย ที่จับต้องได้
เป้าหมายเหล่านี้สามารถวัดผลได้ง่าย และเมื่อคุณทำสำเร็จแล้ว คุณก็จะ สำเร็จ เป้าหมายของคุณด้วยเช่นกัน
ด้วยวิธีนี้ เมื่อใช้ ClickUp เป้าหมาย (Targets) จะเปรียบเสมือนวัตถุประสงค์ที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย (Goals) ของคุณ!
นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างและจัดการเป้าหมายทีมในClickUp
ขั้นตอนที่ 1
คลิกที่ปุ่มถ้วยรางวัลน่ารักนี้ภายใน ClickUp
จากนั้นเพียงป้อนเป้าหมายของคุณลงในหน้าต่างเป้าหมายที่ปรากฏขึ้น
ตัวอย่างเช่น เป้าหมายสูงสุดของทีมคุณอาจเป็นการเพิ่มยอดขายขึ้น 15%
ขั้นตอนที่ 2
หลังจากที่คุณได้ตั้งเป้าหมายแล้ว คุณสามารถมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้
ขั้นตอนที่ 3
ตอนนี้คุณได้ตั้งเป้าหมายแล้ว ถึงเวลาที่จะสร้างวัตถุประสงค์
ใน ClickUp, วัตถุประสงค์ = เป้าหมาย
ดังนั้น เพียงเพิ่ม เป้าหมาย ของคุณที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่วัดผลได้
และเนื่องจากคุณจำเป็นต้อง วัด เป้าหมายเหล่านี้ คุณสามารถเลือกจากหน่วยต่าง ๆ ได้ เช่น:
- ตัวเลข: ค่าใดก็ได้ตั้งแต่ 0 ถึงอนันต์!
- จริง/เท็จ: มีเงื่อนไขเป็นตรงตามหรือไม่ตรงตาม?
- สกุลเงิน: จำนวนเงินใด ๆ
- งาน: งานหรือรายการงานที่ต้องทำให้เสร็จ
หลังจากที่คุณได้กำหนดเป้าหมายแต่ละข้อแล้ว คุณสามารถดำเนินการมอบหมายแต่ละเป้าหมายให้กับสมาชิกในทีมที่แตกต่างกันได้!
ขั้นตอนที่ 4
ตอนนี้ คุณสามารถเริ่มจัดการกับเป้าหมายแต่ละข้อเพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ของคุณ
ทุกครั้งที่ทีมของคุณเข้าใกล้เป้าหมายโครงการของพวกเขา พวกเขาสามารถอัปเดตตัวเลขภายในแต่ละเป้าหมายใน ClickUp ของพวกเขาได้
และนี่คือส่วนที่ดีที่สุด!
ClickUp คำนวณ เปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า ตามวัตถุประสงค์โดยอัตโนมัติ
ด้วยวิธีนี้ เมื่อใดก็ตามที่คุณหรือทีมของคุณอัปเดตเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง เป้าหมายรวมของคุณจะวัดความก้าวหน้าของคุณ แบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถกระตุ้นให้สมาชิกในทีมของคุณมีกำลังใจมากขึ้น ทำให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น!
ข. เป้าหมายการวิ่งระยะสั้น
ClickUp ยังเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบหากคุณกำลังจัดการทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile
ทำไม?
คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อติดตามความคืบหน้าของสปรินต์ Agile และScrumของคุณได้!
ไม่, ไม่ใช่การวิ่งเร็วแบบนั้น!
สปรินต์คือช่วงเวลาที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างโมเดลที่ใช้งานได้ของผลิตภัณฑ์
นี่คือวิธีที่คุณสามารถติดตามเป้าหมายสปรินต์ใน ClickUp:
- สร้างเป้าหมาย
- กำหนดวันครบกำหนดสำหรับเป้าหมายสปรินต์ของคุณ
- กำหนดชุดของเป้าหมายที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของสปรินต์
- เพิ่มเป้าหมายเหล่านั้นเป็นงาน
ตอนนี้ สิ่งที่คุณต้องทำคือดำเนินการกำจัดเป้าหมายของคุณต่อไป และคุณสามารถเห็นเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของเป้าหมายการวิ่งของคุณอัปเดตแบบ เรียลไทม์!
ค. บัตรคะแนนรายสัปดาห์
เครื่องมือการตั้งเป้าหมายส่วนใหญ่ให้คุณสามารถติดตามได้ เพียง เป้าหมาย และ วัตถุประสงค์ ของ คุณ เอง เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ClickUp ช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายส่วนบุคคลของสมาชิกในทีมได้ด้วย! ใน ClickUp ทีมของคุณสามารถสร้างวัตถุประสงค์รายสัปดาห์และงานที่พวกเขาต้องทำให้สำเร็จและแชร์กับทีมได้
บัตรคะแนนรายสัปดาห์ช่วยให้ผู้จัดการมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่ทุกคนกำลังทำงานอยู่ คุณยังสามารถเห็น ว่าทุกคน กำลังมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายอย่างไร
นี่เป็นแรงจูงใจให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันและบรรลุเป้าหมายที่วัดผลได้มากขึ้น!
แต่เดี๋ยวก่อน คะแนนไม่ใช่เพียงวิธีเดียวที่ผู้จัดการสามารถติดตามทีมของพวกเขาได้!
พวกเขาสามารถใช้Box View และ Profilesของ ClickUp เพื่อดูว่าสมาชิกในทีมกำลังทำงานอะไรอยู่
ง. เป้าหมายส่วนตัว
ClickUp ไม่ได้มีไว้สำหรับธุรกิจเท่านั้น
คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อสร้างเป้าหมายส่วนตัวได้เช่นกัน!
ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งหมดของคุณได้ คุณสามารถเลือกได้ว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขเป้าหมายของคุณ หรือคุณสามารถเก็บไว้เป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์
หมายเหตุ: คุณสามารถ ปรับแต่งสิทธิ์สำหรับเป้าหมายของโปรเจกต์ของคุณได้เช่นกัน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถปรับแต่งสิ่งที่สมาชิกทีมหรือลูกค้าบางรายสามารถทำได้เมื่อเกี่ยวข้องกับ เป้าหมายของคุณ
E.OKRs
เวลาสำหรับคำถามแบบทดสอบทันที:
อะไรคือสิ่งที่ Spotify, Netflix และ Amazon มีเหมือนกัน?
ไม่ใช่เลย – ไม่ใช่ว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นสิ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพลดลง!
ทั้ง 3 บริษัทใช้ OKRs!
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก OKRs คือกรอบการตั้งเป้าหมายที่ใช้โดยองค์กรเพื่อกำหนดและวัดเป้าหมายสำหรับบริษัทและพนักงาน โดยจะแบ่งวัตถุประสงค์แต่ละข้อออกเป็นชุดของผลลัพธ์หลักที่จะช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์นั้น
กรอบการทำงาน OKR อาจ ดูเหมือน น่ากลัว แต่จริง ๆ แล้วง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
สิ่งที่คุณต้องการคือ ClickUp.
อย่างไรก็ตาม ในคำศัพท์ของ OKR วัตถุประสงค์ = เป้าหมาย.
เพื่อขจัดความสับสน โปรดดูตารางนี้:
|คำศัพท์ที่ได้กล่าวถึงในบทความ
|คำศัพท์ของ ClickUp
|คำศัพท์เกี่ยวกับ OKR
|เป้าหมาย
|เป้าหมาย
|วัตถุประสงค์
|วัตถุประสงค์
|เป้าหมาย
|ผลลัพธ์สำคัญ
- ดังนั้น เมื่อคุณกำลังตั้งเป้าหมายใน ClickUp คุณกำลังตั้งเป้าหมาย OKR ของคุณ
- เมื่อคุณกำลังตั้งค่าเป้าหมายใน ClickUp คุณกำลังตั้งค่าผลลัพธ์หลักของคุณ
นอกเหนือจากการเปลี่ยนชื่อนี้แล้ว ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม!
ด้วยวิธีนี้ หากคุณต้องการใช้แนวทาง OKR เพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่เราได้ระบุไว้ในหัวข้อเป้าหมายของทีมคุณก็จะสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น!
หมายเหตุ: OKR ไม่ควรสับสนกับ KPI(ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก)
OKRs ช่วยคุณ ติดตาม เป้าหมายของคุณ ในขณะที่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ วัด ความสำเร็จของกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่
แต่เรายังไม่เสร็จ!
Scrum mastersและผู้จัดการโครงการ Agileได้รับแผนภูมิที่มีประโยชน์มากมายเพื่อติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายของพวกเขา เช่น:
- แผนภูมิแสดงผลงาน: เน้นงานโครงการที่ทีมระยะไกลของคุณได้ทำเสร็จสิ้นแล้ว
- แผนภูมิการเผาไหม้: แสดงปริมาณงานที่เหลืออยู่ในโครงการ
- แผนภูมิความเร็ว: กำหนดอัตราการสำเร็จงานของทีมคุณ
- การไหลสะสม: แสดงความคืบหน้าของโครงการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
โอเค, ตอนนี้ เราเสร็จแล้ว.
เป้าหมาย กับ วัตถุประสงค์ สรุป
เรามาจบการถกเถียงเรื่องเป้าหมายกับวัตถุประสงค์กันที่นี่เลย
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ไม่ใช่ คำที่สามารถใช้แทนกันได้
เป้าหมายคือ ผลลัพธ์ ที่คุณต้องการบรรลุ และวัตถุประสงค์ช่วยให้คุณหาวิธี ไปถึงจุดนั้น
อย่างไรก็ตาม คุณต้องการทั้งสองอย่างเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
การสร้างเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชาญฉลาดสำหรับบริษัทของคุณสามารถกระตุ้นทีมของคุณให้ก้าวหน้าได้!
แต่จำไว้ว่าเมื่อคุณสร้างเป้าหมายและวัตถุประสงค์ คุณต้องมีวิธีติดตามพวกมันด้วย
และเนื่องจากเครื่องมือการจัดการโครงการอย่าง ClickUp มีคุณสมบัติมากมายในการจัดการธุรกิจและเป้าหมายส่วนตัวของคุณ ทำไมไม่ลองใช้ดูสักครั้งและทดลองใช้ฟรีวันนี้!
