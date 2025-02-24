บล็อก ClickUp
เป้าหมายกับวัตถุประสงค์: ความหมายและการนำไปใช้
Goals

เป้าหมายกับวัตถุประสงค์: ความหมายและการนำไปใช้

Erica Chappell
Erica ChappellManaging Editor
24 กุมภาพันธ์ 2568

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"เป้าหมายคืออะไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"เป้าหมายคือผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งคุณต้องการให้เกิดขึ้น"}},{"@type":"Question","name":"วัตถุประสงค์คืออะไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"วัตถุประสงค์คือการกำหนดสิ่งที่ทีมของคุณจำเป็นต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย" "}},{"@type":"Question","name":"เป้าหมายแตกต่างจากวัตถุประสงค์อย่างไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"เป้าหมายมีขอบเขตที่กว้างกว่าและมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าวัตถุประสงค์มาก "}},{"@type":"Question","name":"เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทำงานร่วมกันอย่างไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"หลังจากกระบวนการตั้งเป้าหมายแล้ว คุณจำเป็นต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถช่วยให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายได้ "}}]}

พร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่?

การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์อาจมีกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน แต่แต่ละอย่างจำเป็นต้องได้รับการดำเนินการที่แตกต่างกัน

ในบทความนี้ เราจะช่วยให้คุณคลี่คลายข้อถกเถียงระหว่าง "วัตถุประสงค์" กับ "เป้าหมาย" โดยเน้นย้ำถึง ความแตกต่าง ระหว่างทั้งสอง วิธีการ ที่ทำงานร่วมกัน และ เครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณติดตามทั้งสองอย่างได้!

มาเริ่มกันเลย

เป้าหมายคืออะไร?

เป้าหมายคือผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งคุณต้องการให้เกิดขึ้น

เป้าหมายของบริษัทคือเข็มทิศ – ให้ทีมของคุณมีความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องทำให้สำเร็จและทิศทางที่พวกเขาต้องไป.

โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งเหล่านี้คือเจตนาทั่วไปของบริษัท และช่วยชี้นำคำขวัญหรือพันธกิจของบริษัทได้ พวกมันช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุ

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายที่เน้นผลลัพธ์จะเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์สุดท้ายเท่านั้น – มันไม่ได้บอกคุณว่า อย่างไร คุณจะไปถึงที่นั่นได้

นั่นไม่ได้หมายความว่าการตั้งเป้าหมายไม่สำคัญ!

การตั้งเป้าหมายนั้นสำคัญมากเพราะช่วยให้ทีมของคุณมีจุดโฟกัสที่ชัดเจนว่า อะไร ที่พวกเขากำลังมุ่งมั่นไปให้ถึง – ทำให้ทุกอย่างมีความชัดเจน ซึ่งจะกระตุ้นแรงจูงใจและความสามารถในการทำงานของพวกเขา!

โบนัส:เป้าหมาย SMART สำหรับนักเรียน

วัตถุประสงค์คืออะไร?

วัตถุประสงค์กำหนดสิ่งที่ทีมของคุณต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย.

พวกเขาคือคำกล่าวที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ ซึ่งมีเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อให้ทีมของคุณบรรลุถึง

กล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกเขาเปลี่ยนเป้าหมายที่เน้นผลลัพธ์เป็นเป้าหมายที่เน้นกระบวนการ เพื่อให้สามารถวัดความสำเร็จในทิศทางที่ถูกต้องได้

ตัวอย่าง:

สมมติว่าคุณต้องการเพิ่มรายได้ของธุรกิจของคุณ

เพื่อที่จะทำเช่นนั้น หนึ่งในวัตถุประสงค์ทางการตลาดของคุณคือการเพิ่มจำนวนลูกค้าขึ้น 20%

ที่นี่ เป้าหมายของคุณ คือการเพิ่มรายได้ ในขณะที่วัตถุประสงค์ของคุณ คือการเพิ่มจำนวนลูกค้าขึ้น 20%!

เป้าหมายกับวัตถุประสงค์: ความแตกต่างที่สำคัญคืออะไร?

ความแตกต่างหลักระหว่างเป้าหมายและวัตถุประสงค์คือเป้าหมายมีขอบเขตที่กว้างกว่าและช่วยสร้างวิสัยทัศน์และทิศทาง ในขณะที่วัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและอธิบายถึงการกระทำที่จับต้องได้เพื่อบรรลุผลลัพธ์สุดท้าย

นี่คือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่แยกออกมา:

1. ขอบเขต

เป้าหมาย:

เป้าหมายเป็นคำกล่าวที่ทั่วไปมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกัน ดังนั้นขอบเขตของเป้าหมายจึงอาจกว้างขวางได้

และในบางกรณี พวกมันไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่ทีมหรือโปรเจ็กต์ – เป้าหมายที่กว้างขวางและมุ่งเน้นผลลัพธ์สามารถถูกติดตามโดยองค์กรทั้งหมดได้!

ตัวอย่าง:

หากเป้าหมายสุดท้ายคือ เพียงเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น, ทุกคน ในองค์กรสามารถปรับความพยายามของตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้

วัตถุประสงค์:

วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าเป้าหมาย และมักจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การขายและการตลาด

ตัวอย่าง:

หากเรากำลังพูดถึงเป้าหมายด้านการขายและการตลาด คุณอาจมีเป้าหมายกระบวนการ เช่น การเพิ่มจำนวนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในช่องทางการขายของคุณขึ้น 20%

2. กรอบเวลา

เป้าหมาย:

เป้าหมายขององค์กร มีกรอบเวลาที่ยาวกว่า เป้าประสงค์

ตัวอย่างเช่น กรอบเวลาที่เหมาะสมสำหรับเป้าหมายของบริษัทในกลุ่ม Fortune 500คือประมาณสามถึงห้าปี ในขณะที่โรงเรียนและสถาบันการเรียนรู้ในวัยเริ่มต้นมักใช้เป้าหมายรายปี

วัตถุประสงค์:

วัตถุประสงค์ที่มีประสิทธิภาพมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งกำหนดไว้ภายใน กรอบเวลาสั้นหรือปานกลาง

ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ระยะสั้นทั่วไปสามารถมีระยะเวลาได้นานถึงหนึ่งไตรมาสทางการเงิน ทีมของคุณจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในกรอบเวลานี้

ที่เกี่ยวข้อง:ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายระยะยาวและเป้าหมายระยะสั้น

นี่คือตารางเปรียบเทียบเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สะดวก

เป้าหมายวัตถุประสงค์
ขอบเขตข้อความที่กว้างและทั่วไปเป้าหมายที่แคบและเฉพาะเจาะจง
ความจำเพาะผลลัพธ์ที่ต้องการโดยรวมการกระทำที่เป็นรูปธรรม
การวัดน่าจะเป็นรายไตรมาสหรือรายปีอาจจะเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
ไทม์ไลน์ระยะยาวระยะสั้นหรือระยะกลาง
กลยุทธ์มีประโยชน์สำหรับการกำหนดทิศทางหรือวิสัยทัศน์มีประโยชน์สำหรับการวางแผนขั้นตอนไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
หมายเลขเป้าหมายที่จำกัดต่อหมวดธุรกิจวัตถุประสงค์หลายประการสำหรับเป้าหมายหรือกระบวนการเดียว

วัตถุประสงค์กับเป้าหมาย: พวกเขาทำงานร่วมกันอย่างไร?

หากคุณมีเป้าหมายแต่ไม่มีวัตถุประสงค์ที่วัดผลได้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายนั้น คุณจะไม่สามารถลิ้มรสความสำเร็จอันหอมหวาน (และความฟู่ฟ่า) ได้!

นี่คือวิธีที่ธุรกิจของคุณสามารถใช้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ:

การใช้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน – ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมาย

เป้าหมายทางธุรกิจของคุณควรสอดคล้องกับคำขวัญของบริษัท . นี่จะทำให้เป้าหมายของคุณมีความเกี่ยวข้องและสามารถเชื่อมโยงได้กับลูกค้าและพนักงานของคุณ และเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายนี้แล้ว ทีมของคุณควรมีแรงจูงใจที่จะทำงานร่วมกันและบรรลุเป้าหมาย ร่วมกัน!

ตัวอย่าง:

  • สตาร์ทอัพอาจเป็น: ระบุความเหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาด (ดูว่าสตาร์ทอัพนี้ใช้ ClickUp เพื่อติดตาม OKRs อย่างไร!)
  • บริษัทในกลุ่ม Fortune 500 อาจมีเป้าหมาย: ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แต่มันไม่ได้จบลงเพียงแค่ การกำหนด ชุดเป้าหมายสำหรับธุรกิจของคุณเท่านั้น

เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายเสร็จแล้ว คุณจำเป็นต้องแยกเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้

การใช้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน – ขั้นตอนที่ 2: สร้างวัตถุประสงค์ SMART

หลังจากกระบวนการตั้งเป้าหมายแล้ว – คุณจำเป็นต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถช่วยให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้

อย่างไรก็ตาม มีกฎไม่กี่ข้อที่คุณต้องปฏิบัติตามขณะกำหนดวัตถุประสงค์

สิ่งที่คุณต้องทำคือสร้างวัตถุประสงค์ SMART!

และแม้ว่าใช่ นั่นหมายถึงการทำให้เป้าหมายของคุณสมเหตุสมผลมากขึ้น แต่ก็ยังมีอะไรมากกว่านั้น:

S. M. A. R. T เป็นตัวย่อที่หมายถึงการตั้งเป้าหมายของคุณให้ S ระบุชัดเจน, M วัดผลได้, A สามารถบรรลุได้, R มีความเกี่ยวข้อง, และ T มีกรอบเวลา

คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับเป้าหมาย SMART แล้ว ทำไมเราถึงเรียกมันว่าวัตถุประสงค์ SMART?

มันขึ้นอยู่กับบริบท

เรากำลังพูดถึงเป้าหมาย และ วัตถุประสงค์ และเราได้กล่าวไปแล้วว่าวัตถุประสงค์คือสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการพูดถึงวัตถุประสงค์แบบ SMART จึงมีความเหมาะสมมากกว่า

มาดูกระบวนการนี้ในการปฏิบัติกัน:

1. วัตถุประสงค์เฉพาะ

วัตถุประสงค์เฉพาะคือ: เพิ่มยอดขาย 'Rum Ham' ให้กับลูกค้าใหม่ (เป็นการตัดสินใจที่น่าสงสัย แต่อย่างน้อยก็ชัดเจน!)

2. วัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้

คุณควรสามารถติดตามความคืบหน้าของวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญได้เช่นกัน

ทำไม?

แล้วคุณจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าคุณกำลังเดินมาถูกทางหรือไม่?!

ดังนั้น ในขณะที่ 'เพิ่มยอดขายแฮมรัม' เป็นวัตถุประสงค์ที่ดี – มันไม่มีมาตรการที่ชัดเจน

วัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้คือการ เพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าใหม่ 200%

3. เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้

วัตถุประสงค์ของคุณควรมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงด้วย

แม้ว่าการเพิ่มยอดขายขึ้น 200% จะเป็นสิ่งที่น่ายินดี แต่พวกเขาก็ไม่มีสมาชิกในทีมเพียงพอที่จะผลักดันผลิตภัณฑ์ได้

ที่นี่ วัตถุประสงค์ที่สามารถบรรลุได้มากขึ้นคือ: เพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าใหม่ 30%

4. วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ที่ชาญฉลาดต้องมีความสำคัญต่อภารกิจของธุรกิจ วัตถุประสงค์ควรเชื่อมโยงกับสิ่งที่สามารถช่วยให้ธุรกิจเติบโต และปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น

สมมติว่าคุณเป็นธุรกิจ SaaS คุณอาจต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่จะนำเสนอบริการสำเร็จรูปที่ต้องอาศัยการแทรกแซงจากมนุษย์ บริการเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการเติบโตของ SaaS และบ่งชี้ว่าคุณอาจขาดความเหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาด หรือขาดกลยุทธ์การเติบโตที่สามารถขยายได้

5. วัตถุประสงค์ที่มีระยะเวลา

วัตถุประสงค์ ไม่สามารถ ดำเนินต่อไปได้ตลอดกาล

คุณจำเป็นต้องกำหนดเส้นตายให้พวกเขา มิฉะนั้นคุณจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่จบสิ้นและหลงลืมเป้าหมายของคุณ!

ดังนั้น วัตถุประสงค์ SMART สุดท้ายคือ:

ภายในเดือนตุลาคม 2567 ยอดขายให้กับลูกค้าใหม่ควรเพิ่มขึ้น 30%

ด้วยวิธีนี้ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชาญฉลาด ทีมของคุณจะรู้ อย่างชัดเจน ว่าต้องทำอะไรและทำอย่างไร

การใช้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน – ขั้นตอนที่ 3: สร้างกลยุทธ์และยุทธวิธี

เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้แล้ว – ทีมของคุณจำเป็นต้องหาวิธีว่าพวกเขาจะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นและบรรลุเป้าหมายสูงสุดได้อย่างไร

นี่คือจุดที่กลยุทธ์เป้าหมายของคุณเข้ามามีบทบาท

กลยุทธ์เป้าหมายคือชุดของ ขั้นตอนหรือภารกิจที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

โปรดจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกกลยุทธ์ที่คุณลองจะประสบความสำเร็จ – ขึ้นอยู่กับคุณที่จะลองวิธีต่างๆ จนกว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายในที่สุด

เมื่อคุณบรรลุเป้าหมายเพียงพอแล้ว คุณจะสามารถบรรลุเป้าหมายโดยรวมได้!

วิธีติดตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณ

เมื่อคุณได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของคุณแล้ว ทีมของคุณต้องทำงาน ร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณกำลังเดินมาถูกทาง?

เมื่อคุณอยู่บนเรือในน่านน้ำที่ไม่คุ้นเคย คุณต้องการไกด์นำเที่ยวเพื่อช่วยคุณหาว่าคุณอยู่ที่ไหน!

เครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp จะช่วยคุณพัฒนาและติดตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เน้นกระบวนการของคุณ. สิ่งนี้จะช่วยคุณวัดผลการดำเนินงานในอดีตและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน.

อะไรคือ ClickUp?

หน้า landing ของ clickup

ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการระยะไกลที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก มีการใช้งานโดยทีมมากกว่า 200,000 ทีมทั่วโลก รวมถึงทีมจากสตาร์ทอัพและบริษัทขนาดใหญ่

มันมีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสร้างและจัดการเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณได้อย่างง่ายดาย!

นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ:

ประเภทของเป้าหมายใน ClickUp

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นอะไรหรือเป้าหมายทางธุรกิจของคุณคืออะไร ClickUp จะช่วยคุณให้สำเร็จ

นี่คือตัวอย่างประเภทของเป้าหมายที่มีความหมายซึ่งคุณสามารถสร้าง และ ติดตามได้ใน ClickUp:

  • เป้าหมายของทีม
  • เป้าหมายการวิ่งระยะสั้น
  • เป้าหมายส่วนตัว
  • OKRs

1. เป้าหมายของทีม

ต้องการให้ ทีมของคุณ ผลักดันตัวเองและทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่?

ลองใช้เป้าหมายทีมของ ClickUp

ใน ClickUp, เป้าหมาย คือภาชนะระดับสูงที่สามารถแยกย่อยออกเป็น เป้าหมายย่อย ที่จับต้องได้

เป้าหมายเหล่านี้สามารถวัดผลได้ง่าย และเมื่อคุณทำสำเร็จแล้ว คุณก็จะ สำเร็จ เป้าหมายของคุณด้วยเช่นกัน

ด้วยวิธีนี้ เมื่อใช้ ClickUp เป้าหมาย (Targets) จะเปรียบเสมือนวัตถุประสงค์ที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย (Goals) ของคุณ!

นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างและจัดการเป้าหมายทีมในClickUp

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่ปุ่มถ้วยรางวัลน่ารักนี้ภายใน ClickUp

ไอคอนถ้วยรางวัลในคลิกอัพ

จากนั้นเพียงป้อนเป้าหมายของคุณลงในหน้าต่างเป้าหมายที่ปรากฏขึ้น

ตัวอย่างเช่น เป้าหมายสูงสุดของทีมคุณอาจเป็นการเพิ่มยอดขายขึ้น 15%

ขั้นตอนที่ 2

หลังจากที่คุณได้ตั้งเป้าหมายแล้ว คุณสามารถมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้

เป้าหมายในคลิกอัพ

ขั้นตอนที่ 3

ตอนนี้คุณได้ตั้งเป้าหมายแล้ว ถึงเวลาที่จะสร้างวัตถุประสงค์

ใน ClickUp, วัตถุประสงค์ = เป้าหมาย

ดังนั้น เพียงเพิ่ม เป้าหมาย ของคุณที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่วัดผลได้

และเนื่องจากคุณจำเป็นต้อง วัด เป้าหมายเหล่านี้ คุณสามารถเลือกจากหน่วยต่าง ๆ ได้ เช่น:

  • ตัวเลข: ค่าใดก็ได้ตั้งแต่ 0 ถึงอนันต์!
  • จริง/เท็จ: มีเงื่อนไขเป็นตรงตามหรือไม่ตรงตาม?
  • สกุลเงิน: จำนวนเงินใด ๆ
  • งาน: งานหรือรายการงานที่ต้องทำให้เสร็จ
เป้าหมายในคลิกอัพ

หลังจากที่คุณได้กำหนดเป้าหมายแต่ละข้อแล้ว คุณสามารถดำเนินการมอบหมายแต่ละเป้าหมายให้กับสมาชิกในทีมที่แตกต่างกันได้!

ขั้นตอนที่ 4

ตอนนี้ คุณสามารถเริ่มจัดการกับเป้าหมายแต่ละข้อเพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ของคุณ

ทุกครั้งที่ทีมของคุณเข้าใกล้เป้าหมายโครงการของพวกเขา พวกเขาสามารถอัปเดตตัวเลขภายในแต่ละเป้าหมายใน ClickUp ของพวกเขาได้

และนี่คือส่วนที่ดีที่สุด!

ClickUp คำนวณ เปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า ตามวัตถุประสงค์โดยอัตโนมัติ

ด้วยวิธีนี้ เมื่อใดก็ตามที่คุณหรือทีมของคุณอัปเดตเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง เป้าหมายรวมของคุณจะวัดความก้าวหน้าของคุณ แบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถกระตุ้นให้สมาชิกในทีมของคุณมีกำลังใจมากขึ้น ทำให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น!

ข. เป้าหมายการวิ่งระยะสั้น

ClickUp ยังเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบหากคุณกำลังจัดการทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile

ทำไม?

คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อติดตามความคืบหน้าของสปรินต์ Agile และScrumของคุณได้!

ไม่, ไม่ใช่การวิ่งเร็วแบบนั้น!

สปรินต์คือช่วงเวลาที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างโมเดลที่ใช้งานได้ของผลิตภัณฑ์

นี่คือวิธีที่คุณสามารถติดตามเป้าหมายสปรินต์ใน ClickUp:

  • สร้างเป้าหมาย
  • กำหนดวันครบกำหนดสำหรับเป้าหมายสปรินต์ของคุณ
  • กำหนดชุดของเป้าหมายที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของสปรินต์
  • เพิ่มเป้าหมายเหล่านั้นเป็นงาน
เป้าหมายสปรินต์ในคลิกอัพ

ตอนนี้ สิ่งที่คุณต้องทำคือดำเนินการกำจัดเป้าหมายของคุณต่อไป และคุณสามารถเห็นเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของเป้าหมายการวิ่งของคุณอัปเดตแบบ เรียลไทม์!

ค. บัตรคะแนนรายสัปดาห์

เครื่องมือการตั้งเป้าหมายส่วนใหญ่ให้คุณสามารถติดตามได้ เพียง เป้าหมาย และ วัตถุประสงค์ ของ คุณ เอง เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ClickUp ช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายส่วนบุคคลของสมาชิกในทีมได้ด้วย! ใน ClickUp ทีมของคุณสามารถสร้างวัตถุประสงค์รายสัปดาห์และงานที่พวกเขาต้องทำให้สำเร็จและแชร์กับทีมได้

ภาพรวมของเป้าหมายในคลิกอัพ

บัตรคะแนนรายสัปดาห์ช่วยให้ผู้จัดการมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่ทุกคนกำลังทำงานอยู่ คุณยังสามารถเห็น ว่าทุกคน กำลังมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายอย่างไร

นี่เป็นแรงจูงใจให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันและบรรลุเป้าหมายที่วัดผลได้มากขึ้น!

แต่เดี๋ยวก่อน คะแนนไม่ใช่เพียงวิธีเดียวที่ผู้จัดการสามารถติดตามทีมของพวกเขาได้!

พวกเขาสามารถใช้Box View และ Profilesของ ClickUp เพื่อดูว่าสมาชิกในทีมกำลังทำงานอะไรอยู่

มุมมองกล่องในคลิกอัพ

ง. เป้าหมายส่วนตัว

ClickUp ไม่ได้มีไว้สำหรับธุรกิจเท่านั้น

คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อสร้างเป้าหมายส่วนตัวได้เช่นกัน!

เป้าหมายส่วนตัวในคลิกอัพ

ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งหมดของคุณได้ คุณสามารถเลือกได้ว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขเป้าหมายของคุณ หรือคุณสามารถเก็บไว้เป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์

หมายเหตุ: คุณสามารถ ปรับแต่งสิทธิ์สำหรับเป้าหมายของโปรเจกต์ของคุณได้เช่นกัน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถปรับแต่งสิ่งที่สมาชิกทีมหรือลูกค้าบางรายสามารถทำได้เมื่อเกี่ยวข้องกับ เป้าหมายของคุณ

E.OKRs

เวลาสำหรับคำถามแบบทดสอบทันที:

อะไรคือสิ่งที่ Spotify, Netflix และ Amazon มีเหมือนกัน?

ไม่ใช่เลย – ไม่ใช่ว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นสิ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพลดลง!

ทั้ง 3 บริษัทใช้ OKRs!

วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก OKRs คือกรอบการตั้งเป้าหมายที่ใช้โดยองค์กรเพื่อกำหนดและวัดเป้าหมายสำหรับบริษัทและพนักงาน โดยจะแบ่งวัตถุประสงค์แต่ละข้อออกเป็นชุดของผลลัพธ์หลักที่จะช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์นั้น

กรอบการทำงาน OKR อาจ ดูเหมือน น่ากลัว แต่จริง ๆ แล้วง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

สิ่งที่คุณต้องการคือ ClickUp.

อย่างไรก็ตาม ในคำศัพท์ของ OKR วัตถุประสงค์ = เป้าหมาย.

เพื่อขจัดความสับสน โปรดดูตารางนี้:

คำศัพท์ที่ได้กล่าวถึงในบทความคำศัพท์ของ ClickUpคำศัพท์เกี่ยวกับ OKR
เป้าหมายเป้าหมายวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์เป้าหมายผลลัพธ์สำคัญ
  • ดังนั้น เมื่อคุณกำลังตั้งเป้าหมายใน ClickUp คุณกำลังตั้งเป้าหมาย OKR ของคุณ
  • เมื่อคุณกำลังตั้งค่าเป้าหมายใน ClickUp คุณกำลังตั้งค่าผลลัพธ์หลักของคุณ
เป้าหมายในคลิกอัพ

นอกเหนือจากการเปลี่ยนชื่อนี้แล้ว ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม!

ด้วยวิธีนี้ หากคุณต้องการใช้แนวทาง OKR เพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่เราได้ระบุไว้ในหัวข้อเป้าหมายของทีมคุณก็จะสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น!

หมายเหตุ: OKR ไม่ควรสับสนกับ KPI(ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก)

OKRs ช่วยคุณ ติดตาม เป้าหมายของคุณ ในขณะที่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ วัด ความสำเร็จของกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่

แต่เรายังไม่เสร็จ!

Scrum mastersและผู้จัดการโครงการ Agileได้รับแผนภูมิที่มีประโยชน์มากมายเพื่อติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายของพวกเขา เช่น:

โอเค, ตอนนี้ เราเสร็จแล้ว.

เป้าหมาย กับ วัตถุประสงค์ สรุป

เรามาจบการถกเถียงเรื่องเป้าหมายกับวัตถุประสงค์กันที่นี่เลย

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ไม่ใช่ คำที่สามารถใช้แทนกันได้

เป้าหมายคือ ผลลัพธ์ ที่คุณต้องการบรรลุ และวัตถุประสงค์ช่วยให้คุณหาวิธี ไปถึงจุดนั้น

อย่างไรก็ตาม คุณต้องการทั้งสองอย่างเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

การสร้างเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชาญฉลาดสำหรับบริษัทของคุณสามารถกระตุ้นทีมของคุณให้ก้าวหน้าได้!

แต่จำไว้ว่าเมื่อคุณสร้างเป้าหมายและวัตถุประสงค์ คุณต้องมีวิธีติดตามพวกมันด้วย

และเนื่องจากเครื่องมือการจัดการโครงการอย่าง ClickUp มีคุณสมบัติมากมายในการจัดการธุรกิจและเป้าหมายส่วนตัวของคุณ ทำไมไม่ลองใช้ดูสักครั้งและทดลองใช้ฟรีวันนี้!

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง: