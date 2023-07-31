ความโปร่งใสของโครงการสามารถปรับปรุงการทำงานของทีมคุณได้อย่างไร

ความโปร่งใสของโครงการเป็นปัจจัยสำคัญเสมอในทุกโครงการ ไม่ว่าจะง่ายหรือซับซ้อนก็ตาม ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่รวดเร็วในปัจจุบัน การให้ความสำคัญกับความโปร่งใสได้เพิ่มขึ้น และกลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับทีมและความสำเร็จของโครงการของพวกเขา
หากไม่สามารถบรรลุความโปร่งใสอย่างกว้างขวางได้ บริษัทอาจเผชิญกับปัญหาใหญ่ เช่น งานที่ตกหล่นหรือไม่ได้รับการดำเนินการ ซึ่งอาจนำไปสู่การล่าช้าของโครงการ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถรับได้
อย่างไรก็ตาม การสร้างกระบวนการที่โปร่งใสเป็นความท้าทายที่สำคัญ ในการบริหารทีมเนื่องจากทีมอาจประสบปัญหาในการรักษาการสื่อสารที่เปิดกว้างและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มันเป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์
มาดูกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าทำไมความโปร่งใสของโครงการจึงมีความสำคัญ, ความท้าทายที่พบบ่อยเมื่อพยายามทำให้เกิดขึ้น, และเคล็ดลับและเทคนิคในการปรับปรุงความโปร่งใสในกระบวนการทำงานของทีมคุณ
ความโปร่งใสของโครงการคืออะไร?
ความโปร่งใสในการบริหารโครงการคือการแบ่งปันข้อมูลโครงการ เป้าหมาย และความก้าวหน้าให้กับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเปิดเผย ซึ่งรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมของการสื่อสารที่เปิดกว้างและความไว้วางใจ ที่ซึ่งสมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันข้อมูลอัปเดต ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสบายใจ
โดยการนำกระบวนการบริหารโครงการที่โปร่งใสมาใช้ ทุกคนที่เข้าร่วมในโครงการจะมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับความรับผิดชอบส่วนบุคคลขอบเขตของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ
ทำไมความโปร่งใสของโครงการจึงมีความสำคัญ?
ในขณะที่ผู้จัดการโครงการบางคนอาจชอบจำกัดข้อมูลไว้เฉพาะทีมผู้บริหาร วิธีการจัดการโครงการสมัยใหม่ให้คุณค่ากับความโปร่งใสและยอมรับความสำคัญของการแบ่งปันข้อมูลกับสมาชิกทุกคนในทีม
การบริหารโครงการที่โปร่งใสสามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณภาพและระยะเวลาของโครงการ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
โดยการส่งเสริมความโปร่งใสและการมองเห็นข้อมูลสำหรับสมาชิกในทีม องค์กรสามารถปรับปรุงการตัดสินใจได้ พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลจากขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดวงจรชีวิตของโครงการ และปรับงานและวิธีการทำงานของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการได้ง่ายขึ้น
สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือ เมื่อทีมโครงการสื่อสารอย่างเปิดเผย จะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และส่งเสริมการร่วมมือกัน ในสภาพแวดล้อมที่น่าเชื่อถือ พนักงานจะรู้สึกสบายใจที่จะให้ความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกที่อาจช่วยปรับปรุงโครงการได้ โดยอาศัยมุมมองและพื้นหลังที่หลากหลายของตน
ความรู้สึกของการมีส่วนร่วมและมีอิทธิพลนี้ช่วยส่งเสริมให้เกิดระดับความมุ่งมั่นที่สูงขึ้น ความมุ่งมั่น และการสร้างความไว้วางใจในหมู่สมาชิกทีม ซึ่งในที่สุดจะผลักดันโครงการไปสู่ความสำเร็จ
2. ปรับปรุงการร่วมมือ
ความโปร่งใสรับประกันว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการจะเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบเฉพาะของตน สมาชิกในทีมจะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นและงานจะถูกมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางนี้ช่วยลดโอกาสที่จะมองข้ามรายละเอียดสำคัญ ทำให้การครอบคลุมโครงการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การประสานงานที่เพิ่มขึ้นระหว่างสมาชิกในทีมยังส่งเสริมการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นและช่วยให้ผลลัพธ์ดีขึ้น
3. ปฏิบัติตามกำหนดเวลาของโครงการ
การล่าช้าของโครงการเป็นเรื่องปกติ แต่สามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อองค์กรได้ แม้แต่การล่าช้าเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลกระทบต่องบประมาณ ความพึงพอใจของลูกค้า หรือชื่อเสียงของบริษัทได้ เมื่อทั้งทีมมีการมองเห็นความคืบหน้าของโครงการอย่างเท่าเทียมกัน พวกเขาจะสามารถระบุอุปสรรคหรือความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
โดยการแบ่งปันตารางเวลาของโครงการและเป้าหมายที่สำคัญ สมาชิกทีมจะเข้าใจเป้าหมายของโครงการได้ดีขึ้น และปรับการทำงานให้สอดคล้องกัน
ความท้าทายด้านความโปร่งใสของโครงการ
แม้ว่าความโปร่งใสจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในโครงการและเป็นส่วนสำคัญของการบริหารโครงการที่มีประสิทธิผล แต่ก็อาจต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะบรรลุเป้าหมายได้ ความท้าทายต่างๆ อาจเกิดขึ้นเมื่อพยายามนำความโปร่งใสมาใช้ รวมถึงความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน วัฒนธรรมองค์กร งบประมาณ และแผนงานของผู้จัดการโครงการ
มาสำรวจความท้าทายหลักเมื่อนำไปใช้ในซอฟต์แวร์หรือระบบบริหารโครงการของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีทีมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
1. อุปสรรคของพนักงาน
การนำการจัดการโครงการที่โปร่งใสมาใช้สามารถเป็นเรื่องท้าทายสำหรับพนักงานที่คุ้นเคยกับวิธีการแบบดั้งเดิมมากกว่า เนื่องจากความสะดวกสบายและความคุ้นเคยกับแนวทางที่มีอยู่ พวกเขาอาจลังเลที่จะยอมรับวิธีการที่โปร่งใสมากขึ้นกับผู้จัดการโครงการ
พนักงานอาจรู้สึกไม่สบายใจในการแบ่งปันข้อมูลหรือกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความโปร่งใส
อีกหนึ่งความท้าทายคือการหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำให้พนักงานรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยข้อมูลที่ไม่จำเป็น เราต้องการใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลโครงการอย่างเต็มที่ แต่ไม่ทำให้ทีมเสียสมาธิจากเป้าหมายหลัก
2. อุปสรรคทางองค์กร
ปัจจัยที่สองที่อาจเป็นความท้าทายคือตัวบริษัทเอง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท เนื่องจากแต่ละแห่งมีวัฒนธรรมและนโยบายของตนเอง แต่บางองค์กรมีโครงสร้างลำดับชั้นที่เข้มงวดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการนำแนวปฏิบัติที่โปร่งใสมาใช้
บริษัทประเภทนี้ส่งเสริมการไหลของข้อมูลแบบบนลงล่าง และไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลกับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นความลับ สำหรับองค์กรที่มีการสื่อสารแบบแยกส่วน นี่อาจเป็นอุปสรรคใหญ่ในการทำลายกำแพงเหล่านี้และเปิดช่องทางการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร
3. วิสัยทัศน์ของผู้จัดการโครงการ
เมื่อพูดถึงการนำมาใช้ให้เกิดความโปร่งใส ผู้จัดการโครงการอาจเผชิญกับความท้าทายในการปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตนกับหลักการของความโปร่งใส พวกเขาควรประเมินอย่างรอบคอบ การวางแผนและการดำเนินโครงการของตนเพื่อผสานการปฏิบัติที่โปร่งใสอย่างราบรื่น
การจัดตั้งระบบสำหรับบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาจมีความซับซ้อนและใช้เวลานาน ผู้จัดการโครงการต้องทุ่มเทเวลาและความพยายามในการสร้างกระบวนการบันทึกข้อมูลที่ชัดเจนและมีโครงสร้างที่ดี เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม และฝึกอบรมสมาชิกทีมอื่น ๆ ให้สามารถใช้เครื่องมือเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์จากโซลูชันซอฟต์แวร์ของคุณ
ในสภาพแวดล้อมการทำงานสมัยใหม่ในปัจจุบัน โซลูชันซอฟต์แวร์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานของทุกทีม เครื่องมือเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทีมต่างๆ อาจใช้เครื่องมือหลายอย่าง:
- เครื่องมือภายใน: แต่ละทีมมีความต้องการและความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ทำให้พวกเขาต้องใช้เครื่องมือเฉพาะที่เหมาะกับงานของตน ตัวอย่างเช่น ทีม QA ต้องพึ่งพา แพลตฟอร์มการจัดการการทดสอบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ของพวกเขา
- เครื่องมือในการจัดการ: เครื่องมือเหล่านี้ถูกใช้โดยพนักงานจำนวนมากที่กระจายอยู่ในแผนกต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มการส่งข้อความทันที ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมทั่วทั้งองค์กร
อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือหลายอย่างอาจส่งผลตรงกันข้ามได้ แทนที่จะเชื่อมโยงจุดต่างๆ เข้าด้วยกัน อาจทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างสมาชิกในทีม เนื่องจากพวกเขาอาจประสบปัญหาในการติดตามเครื่องมือที่แตกต่างกันสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความสับสนและขัดขวางการสื่อสารในทีม
นอกจากนี้ สมาชิกในทีมซึ่งคาดว่าจะต้องรับมือกับตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่หลากหลายและซับซ้อน อาจประสบปัญหาในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในแต่ละเครื่องมือ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
การค้นหาส่วนผสมที่เหมาะสมของโซลูชันซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้แต่ละทีมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนได้สูงสุดในขณะที่สร้างความสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแผนกอื่น ๆ โดยไม่ทำให้พวกเขารู้สึกถูกกดดันนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การเลือกเครื่องมือที่สามารถผสานการทำงานร่วมกันได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงานประจำวันของคุณและในการบรรลุความโปร่งใสของโครงการที่ดีขึ้น
วิธีปรับปรุงความโปร่งใสในทุกโครงการของคุณ
เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ มีกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพหลายประการที่สามารถนำมาใช้ได้ ขั้นตอนห้าข้อต่อไปนี้สามารถช่วยคุณปรับปรุงความโปร่งใสของโครงการได้อย่างมีนัยสำคัญ
1. กลยุทธ์การจัดทำเอกสารอย่างละเอียด
การนำกลยุทธ์การจัดการเอกสารโครงการที่ครอบคลุมมาใช้สามารถช่วยปรับปรุงความโปร่งใสของโครงการได้ โดยการบันทึกเป้าหมายของโครงการ, ระยะเวลา, และความคืบหน้า สมาชิกในทีมจะได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางของโครงการ
เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์เอกสารของคุณมีประสิทธิภาพ นี่คือขั้นตอนสามขั้นตอนที่คุณต้องทำตาม:
- เริ่มต้นให้เร็วและอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ: การเริ่มบันทึกข้อมูลโครงการตั้งแต่เนิ่น ๆ และอัปเดตอย่างต่อเนื่องตลอดวงจรชีวิตของโครงการเป็นสิ่งสำคัญ แนวทางนี้จะช่วยให้คุณตรวจสอบได้ว่าเอกสารมีความทันสมัยและสะท้อนสถานะที่ถูกต้องของโครงการอยู่เสมอ
- การจัดเก็บเอกสาร: สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บเอกสารโครงการคือในไดรฟ์กลางที่ใช้ร่วมกันหรือในเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ สถานที่นี้ควรเข้าถึงได้ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจนเพื่อให้สมาชิกโครงการทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เอกสารโครงการที่ผ่านมาควรถูกเก็บเป็นเอกสารสำรองและพร้อมใช้งานสำหรับการอ้างอิงในอนาคตสำหรับทีมทั้งหมด
- สร้างรายงานความคืบหน้า: การสร้างรายงานความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอช่วยให้สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญของโครงการ, ระยะเวลา, อุปสรรค, หรือปัญหาได้อย่างครอบคลุม โดยการปรับแต่งรายงานความคืบหน้าให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและตรงเป้าหมายสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อจัดการโครงการ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและปรับปรุงการตัดสินใจสำหรับผู้นำทีมอีกด้วย คุณสามารถใช้เทมเพลตรายงานความคืบหน้า 10 แบบนี้ได้
2. จัดการประชุมทีมเป็นประจำ
การประชุมเป็นโอกาสให้สมาชิกในทีมได้แบ่งปันข้อมูลสำคัญ ข้อมูลเชิงลึก และการอัปเดตต่างๆ อย่างเปิดเผย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน การสื่อสารแบบเปิดนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการระดมความคิดและให้ข้อเสนอแนะ โดยสมาชิกในทีมสามารถเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ทีมจะสามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งช่วยให้สามารถแทรกแซงและแก้ไขได้ทันเวลา การสื่อสารที่เปิดกว้างและสร้างสรรค์นี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความร่วมมือในทีมเท่านั้น แต่ยังเพิ่มแรงจูงใจและความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายของโครงการอีกด้วย
3. การแชร์ปฏิทินเพื่อรวมการสื่อสารให้เป็นหนึ่งเดียว
อุปสรรคที่รู้จักกันดีสำหรับหลายองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการข้ามแผนกที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการโครงการ นักพัฒนา และ ผู้ทดสอบคุณภาพ (QA) คือวิธีการสร้างความร่วมมือและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ นอกจากการประชุมเป็นประจำแล้ว องค์กรสามารถแบ่งปันปฏิทินโดยใช้แอปเฉพาะทางเพื่อปรับปรุงการประสานงานระหว่างสมาชิกในทีม
โดยการใช้แอปเหล่านี้ ทีมงานสามารถ:
- ปรับแต่งการเข้าถึงและสิทธิ์: ปฏิทินที่แชร์มีระดับสิทธิ์ที่ปรับแต่งตามบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม
- เปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์: แอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันจะแจ้งเตือนผู้ใช้แบบเรียลไทม์สำหรับเหตุการณ์ต่างๆ การอัปเดต กำหนดเวลา เป็นต้น ด้วยวิธีนี้ สมาชิกในทีมสามารถติดตามข้อมูลได้ตลอดเวลา วางแผนตารางงานล่วงหน้า และดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
- ปรับปรุงการมอบหมายงาน: ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันช่วยให้เข้าใจงานและกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นของพนักงานแต่ละคนได้ง่ายขึ้น ในกรณีที่สมาชิกในทีมไม่สามารถทำงานในช่วงเวลาหนึ่งหรือต้องการความช่วยเหลือ ผู้จัดการจะสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมคนอื่นได้ง่ายขึ้น
4. ทำงานด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทันสมัย
หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเพิ่มความโปร่งใสของโครงการอย่างมีนัยสำคัญ คือการทำงานร่วมกับโซลูชันการจัดการโครงการเช่น ClickUp. เครื่องมือประเภทนี้ทำหน้าที่เป็นโซลูชันแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการทรัพยากรโครงการหลายโครงการและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น.
บุคลากรและงบประมาณสามารถจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของโครงการและปริมาณงาน ซึ่งทำให้ทุกสมาชิกในทีมเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน. เครื่องมือการจัดการโครงการยังมาพร้อมกับความสามารถในการรายงานอย่างครอบคลุมและคุณสมบัติการติดตามแบบเรียลไทม์.
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดของตนให้เหมาะสมกับความต้องการและติดตามความสำเร็จ จุดกำหนดเวลา และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่ทันเวลาและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก ผู้บริหารระดับสูงสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานได้
สิ่งนี้ยังช่วยให้พวกเขาสามารถให้คำแนะนำได้ทันเวลา ดำเนินการแก้ไข และนำโครงการไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การเชื่อมต่อเครื่องมือของคุณ
เมื่อหลายทีมใช้เครื่องมือต่าง ๆ นอกเหนือจากแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ การผสานรวมเครื่องมือเหล่านี้สามารถเพิ่มความโปร่งใสในโครงการได้ การผสานรวมช่วยให้ทีมสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการได้อย่างราบรื่น และทำการอัปเดตจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่งได้โดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น การผสานระบบบริหารโครงการกับแพลตฟอร์มการจัดการการทดสอบเช่น ClickUp และPractiTestสามารถช่วยเชื่อมต่อทีมและเพิ่มการมองเห็นได้ เนื่องจากข้อมูลการทดสอบจากการทดสอบจะถูกบันทึกไว้ในภารกิจของ ClickUp โดยอัตโนมัติ
การผสานรวมนี้สามารถส่งเสริมความร่วมมือระหว่างแผนกทางเทคนิค เช่น ทีม QA และนักพัฒนา กับผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ โดยช่วยลดปัญหาการสื่อสารที่แยกส่วนกัน และช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้
การผสานรวมที่ทรงพลังระหว่าง PractiTest และ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถรายงานปัญหาจาก PractiTest ไปยังงานใน ClickUp ได้
อย่าพลาดประโยชน์ของความโปร่งใสในโครงการ
สรุปแล้ว ความโปร่งใสของโครงการนำไปสู่การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้สร้างขึ้นบนพื้นฐานของการสื่อสารที่เปิดเผยและความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในทีม
สิ่งนี้ส่งเสริมความร่วมมือที่ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม นำไปสู่ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ อย่างไรก็ตาม การนำความโปร่งใสในโครงการมาใช้สามารถเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการปรับวิสัยทัศน์การจัดการให้สอดคล้องกับหลักการโปร่งใสและการตอบสนองต่อมุมมองของพนักงาน
เพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ บริษัทควรลงทุนในการสร้างเอกสารที่ครอบคลุม จัดการประชุมทีมเป็นประจำ และทำงานร่วมกับเครื่องมือที่เหมาะสม
ด้วยการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้งานอยู่ เช่น ClickUp และ PractiTest สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่ผู้จัดการสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น คุณยังไม่ได้ใช้ ClickUp และ PractiTest หรือ?
ทดลองใช้PractiTestฟรี 14 วันหรือสมัครใช้ ClickUp ฟรี!