บล็อก ClickUp
ความโปร่งใสของโครงการสามารถปรับปรุงการทำงานของทีมคุณได้อย่างไร
Manage

ความโปร่งใสของโครงการสามารถปรับปรุงการทำงานของทีมคุณได้อย่างไร

Leila Cruz
Leila CruzContent Partnership Specialist
31 กรกฎาคม 2566

ความโปร่งใสของโครงการเป็นปัจจัยสำคัญเสมอในทุกโครงการ ไม่ว่าจะง่ายหรือซับซ้อนก็ตาม ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่รวดเร็วในปัจจุบัน การให้ความสำคัญกับความโปร่งใสได้เพิ่มขึ้น และกลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับทีมและความสำเร็จของโครงการของพวกเขา

หากไม่สามารถบรรลุความโปร่งใสอย่างกว้างขวางได้ บริษัทอาจเผชิญกับปัญหาใหญ่ เช่น งานที่ตกหล่นหรือไม่ได้รับการดำเนินการ ซึ่งอาจนำไปสู่การล่าช้าของโครงการ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถรับได้

อย่างไรก็ตาม การสร้างกระบวนการที่โปร่งใสเป็นความท้าทายที่สำคัญ ในการบริหารทีมเนื่องจากทีมอาจประสบปัญหาในการรักษาการสื่อสารที่เปิดกว้างและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มันเป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์

มาดูกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าทำไมความโปร่งใสของโครงการจึงมีความสำคัญ, ความท้าทายที่พบบ่อยเมื่อพยายามทำให้เกิดขึ้น, และเคล็ดลับและเทคนิคในการปรับปรุงความโปร่งใสในกระบวนการทำงานของทีมคุณ

ความโปร่งใสของโครงการคืออะไร?

ความโปร่งใสในการบริหารโครงการคือการแบ่งปันข้อมูลโครงการ เป้าหมาย และความก้าวหน้าให้กับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเปิดเผย ซึ่งรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมของการสื่อสารที่เปิดกว้างและความไว้วางใจ ที่ซึ่งสมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันข้อมูลอัปเดต ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสบายใจ

โดยการนำกระบวนการบริหารโครงการที่โปร่งใสมาใช้ ทุกคนที่เข้าร่วมในโครงการจะมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับความรับผิดชอบส่วนบุคคลขอบเขตของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ

ลากและวางงานในมุมมองบอร์ดเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นและอัปเดตสำหรับทีมโครงการทั้งหมด

ทำไมความโปร่งใสของโครงการจึงมีความสำคัญ?

ในขณะที่ผู้จัดการโครงการบางคนอาจชอบจำกัดข้อมูลไว้เฉพาะทีมผู้บริหาร วิธีการจัดการโครงการสมัยใหม่ให้คุณค่ากับความโปร่งใสและยอมรับความสำคัญของการแบ่งปันข้อมูลกับสมาชิกทุกคนในทีม

การบริหารโครงการที่โปร่งใสสามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณภาพและระยะเวลาของโครงการ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

โดยการส่งเสริมความโปร่งใสและการมองเห็นข้อมูลสำหรับสมาชิกในทีม องค์กรสามารถปรับปรุงการตัดสินใจได้ พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลจากขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดวงจรชีวิตของโครงการ และปรับงานและวิธีการทำงานของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการได้ง่ายขึ้น

ClickUp Whiteboards สำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับลูกค้า
ร่วมมือกับลูกค้าหรือทีมภายในอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยไวท์บอร์ดเสมือนจริงเพื่อจุดประกายนวัตกรรม

สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือ เมื่อทีมโครงการสื่อสารอย่างเปิดเผย จะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และส่งเสริมการร่วมมือกัน ในสภาพแวดล้อมที่น่าเชื่อถือ พนักงานจะรู้สึกสบายใจที่จะให้ความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกที่อาจช่วยปรับปรุงโครงการได้ โดยอาศัยมุมมองและพื้นหลังที่หลากหลายของตน

ความรู้สึกของการมีส่วนร่วมและมีอิทธิพลนี้ช่วยส่งเสริมให้เกิดระดับความมุ่งมั่นที่สูงขึ้น ความมุ่งมั่น และการสร้างความไว้วางใจในหมู่สมาชิกทีม ซึ่งในที่สุดจะผลักดันโครงการไปสู่ความสำเร็จ

2. ปรับปรุงการร่วมมือ

ความโปร่งใสรับประกันว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการจะเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบเฉพาะของตน สมาชิกในทีมจะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นและงานจะถูกมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

การแก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกันใน ClickUp Docs
จัดรูปแบบและทำงานร่วมกันในเอกสารได้อย่างง่ายดายพร้อมกับทีมโดยไม่มีการทับซ้อนกันใน ClickUp

แนวทางนี้ช่วยลดโอกาสที่จะมองข้ามรายละเอียดสำคัญ ทำให้การครอบคลุมโครงการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การประสานงานที่เพิ่มขึ้นระหว่างสมาชิกในทีมยังส่งเสริมการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นและช่วยให้ผลลัพธ์ดีขึ้น

3. ปฏิบัติตามกำหนดเวลาของโครงการ

การล่าช้าของโครงการเป็นเรื่องปกติ แต่สามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อองค์กรได้ แม้แต่การล่าช้าเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลกระทบต่องบประมาณ ความพึงพอใจของลูกค้า หรือชื่อเสียงของบริษัทได้ เมื่อทั้งทีมมีการมองเห็นความคืบหน้าของโครงการอย่างเท่าเทียมกัน พวกเขาจะสามารถระบุอุปสรรคหรือความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

แผนภูมิแกนต์ใน ClickUp
ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ใน ClickUp เพื่อจัดตารางงาน ติดตามความคืบหน้าของโครงการ จัดการกำหนดเวลา และแก้ไขปัญหาคอขวด

โดยการแบ่งปันตารางเวลาของโครงการและเป้าหมายที่สำคัญ สมาชิกทีมจะเข้าใจเป้าหมายของโครงการได้ดีขึ้น และปรับการทำงานให้สอดคล้องกัน

ความท้าทายด้านความโปร่งใสของโครงการ

แม้ว่าความโปร่งใสจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในโครงการและเป็นส่วนสำคัญของการบริหารโครงการที่มีประสิทธิผล แต่ก็อาจต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะบรรลุเป้าหมายได้ ความท้าทายต่างๆ อาจเกิดขึ้นเมื่อพยายามนำความโปร่งใสมาใช้ รวมถึงความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน วัฒนธรรมองค์กร งบประมาณ และแผนงานของผู้จัดการโครงการ

มาสำรวจความท้าทายหลักเมื่อนำไปใช้ในซอฟต์แวร์หรือระบบบริหารโครงการของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีทีมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

1. อุปสรรคของพนักงาน

การนำการจัดการโครงการที่โปร่งใสมาใช้สามารถเป็นเรื่องท้าทายสำหรับพนักงานที่คุ้นเคยกับวิธีการแบบดั้งเดิมมากกว่า เนื่องจากความสะดวกสบายและความคุ้นเคยกับแนวทางที่มีอยู่ พวกเขาอาจลังเลที่จะยอมรับวิธีการที่โปร่งใสมากขึ้นกับผู้จัดการโครงการ

พนักงานอาจรู้สึกไม่สบายใจในการแบ่งปันข้อมูลหรือกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความโปร่งใส

อีกหนึ่งความท้าทายคือการหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำให้พนักงานรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยข้อมูลที่ไม่จำเป็น เราต้องการใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลโครงการอย่างเต็มที่ แต่ไม่ทำให้ทีมเสียสมาธิจากเป้าหมายหลัก

2. อุปสรรคทางองค์กร

ปัจจัยที่สองที่อาจเป็นความท้าทายคือตัวบริษัทเอง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท เนื่องจากแต่ละแห่งมีวัฒนธรรมและนโยบายของตนเอง แต่บางองค์กรมีโครงสร้างลำดับชั้นที่เข้มงวดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการนำแนวปฏิบัติที่โปร่งใสมาใช้

ลำดับชั้นของ ClickUp
ระบบลำดับชั้นที่เป็นเอกลักษณ์ของ ClickUp มอบความยืดหยุ่นให้คุณในการจัดระเบียบทีมทุกขนาด

บริษัทประเภทนี้ส่งเสริมการไหลของข้อมูลแบบบนลงล่าง และไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลกับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นความลับ สำหรับองค์กรที่มีการสื่อสารแบบแยกส่วน นี่อาจเป็นอุปสรรคใหญ่ในการทำลายกำแพงเหล่านี้และเปิดช่องทางการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร

3. วิสัยทัศน์ของผู้จัดการโครงการ

เมื่อพูดถึงการนำมาใช้ให้เกิดความโปร่งใส ผู้จัดการโครงการอาจเผชิญกับความท้าทายในการปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตนกับหลักการของความโปร่งใส พวกเขาควรประเมินอย่างรอบคอบ การวางแผนและการดำเนินโครงการของตนเพื่อผสานการปฏิบัติที่โปร่งใสอย่างราบรื่น

การจัดตั้งระบบสำหรับบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาจมีความซับซ้อนและใช้เวลานาน ผู้จัดการโครงการต้องทุ่มเทเวลาและความพยายามในการสร้างกระบวนการบันทึกข้อมูลที่ชัดเจนและมีโครงสร้างที่ดี เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม และฝึกอบรมสมาชิกทีมอื่น ๆ ให้สามารถใช้เครื่องมือเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ประโยชน์จากโซลูชันซอฟต์แวร์ของคุณ

ในสภาพแวดล้อมการทำงานสมัยใหม่ในปัจจุบัน โซลูชันซอฟต์แวร์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานของทุกทีม เครื่องมือเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทีมต่างๆ อาจใช้เครื่องมือหลายอย่าง:

  • เครื่องมือภายใน: แต่ละทีมมีความต้องการและความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ทำให้พวกเขาต้องใช้เครื่องมือเฉพาะที่เหมาะกับงานของตน ตัวอย่างเช่น ทีม QA ต้องพึ่งพา แพลตฟอร์มการจัดการการทดสอบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ของพวกเขา
  • เครื่องมือในการจัดการ: เครื่องมือเหล่านี้ถูกใช้โดยพนักงานจำนวนมากที่กระจายอยู่ในแผนกต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มการส่งข้อความทันที ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมทั่วทั้งองค์กร

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือหลายอย่างอาจส่งผลตรงกันข้ามได้ แทนที่จะเชื่อมโยงจุดต่างๆ เข้าด้วยกัน อาจทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างสมาชิกในทีม เนื่องจากพวกเขาอาจประสบปัญหาในการติดตามเครื่องมือที่แตกต่างกันสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความสับสนและขัดขวางการสื่อสารในทีม

นอกจากนี้ สมาชิกในทีมซึ่งคาดว่าจะต้องรับมือกับตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่หลากหลายและซับซ้อน อาจประสบปัญหาในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในแต่ละเครื่องมือ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

PractiTest และ ClickUp มีระบบเชื่อมต่อที่ราบรื่นซึ่งจะช่วยให้คุณปรับปรุงการทำงานร่วมกันและเพิ่มการมองเห็นที่ดีขึ้น

การค้นหาส่วนผสมที่เหมาะสมของโซลูชันซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้แต่ละทีมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนได้สูงสุดในขณะที่สร้างความสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแผนกอื่น ๆ โดยไม่ทำให้พวกเขารู้สึกถูกกดดันนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การเลือกเครื่องมือที่สามารถผสานการทำงานร่วมกันได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงานประจำวันของคุณและในการบรรลุความโปร่งใสของโครงการที่ดีขึ้น

วิธีปรับปรุงความโปร่งใสในทุกโครงการของคุณ

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ มีกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพหลายประการที่สามารถนำมาใช้ได้ ขั้นตอนห้าข้อต่อไปนี้สามารถช่วยคุณปรับปรุงความโปร่งใสของโครงการได้อย่างมีนัยสำคัญ

1. กลยุทธ์การจัดทำเอกสารอย่างละเอียด

การนำกลยุทธ์การจัดการเอกสารโครงการที่ครอบคลุมมาใช้สามารถช่วยปรับปรุงความโปร่งใสของโครงการได้ โดยการบันทึกเป้าหมายของโครงการ, ระยะเวลา, และความคืบหน้า สมาชิกในทีมจะได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางของโครงการ

ดำเนินการและติดตามความคืบหน้า
ใช้ฟีเจอร์การติดตามเป้าหมายของClickUp เพื่อให้คุณอยู่บนเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายของคุณ ด้วยเส้นเวลาที่ชัดเจน, ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้, และการติดตามความคืบหน้าที่อัตโนมัติ

เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์เอกสารของคุณมีประสิทธิภาพ นี่คือขั้นตอนสามขั้นตอนที่คุณต้องทำตาม:

  • เริ่มต้นให้เร็วและอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ: การเริ่มบันทึกข้อมูลโครงการตั้งแต่เนิ่น ๆ และอัปเดตอย่างต่อเนื่องตลอดวงจรชีวิตของโครงการเป็นสิ่งสำคัญ แนวทางนี้จะช่วยให้คุณตรวจสอบได้ว่าเอกสารมีความทันสมัยและสะท้อนสถานะที่ถูกต้องของโครงการอยู่เสมอ
  • การจัดเก็บเอกสาร: สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บเอกสารโครงการคือในไดรฟ์กลางที่ใช้ร่วมกันหรือในเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ สถานที่นี้ควรเข้าถึงได้ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจนเพื่อให้สมาชิกโครงการทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เอกสารโครงการที่ผ่านมาควรถูกเก็บเป็นเอกสารสำรองและพร้อมใช้งานสำหรับการอ้างอิงในอนาคตสำหรับทีมทั้งหมด
  • สร้างรายงานความคืบหน้า: การสร้างรายงานความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอช่วยให้สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญของโครงการ, ระยะเวลา, อุปสรรค, หรือปัญหาได้อย่างครอบคลุม โดยการปรับแต่งรายงานความคืบหน้าให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและตรงเป้าหมายสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อจัดการโครงการ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและปรับปรุงการตัดสินใจสำหรับผู้นำทีมอีกด้วย คุณสามารถใช้เทมเพลตรายงานความคืบหน้า 10 แบบนี้ได้

2. จัดการประชุมทีมเป็นประจำ

การประชุมเป็นโอกาสให้สมาชิกในทีมได้แบ่งปันข้อมูลสำคัญ ข้อมูลเชิงลึก และการอัปเดตต่างๆ อย่างเปิดเผย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน การสื่อสารแบบเปิดนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการระดมความคิดและให้ข้อเสนอแนะ โดยสมาชิกในทีมสามารถเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ทีมจะสามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งช่วยให้สามารถแทรกแซงและแก้ไขได้ทันเวลา การสื่อสารที่เปิดกว้างและสร้างสรรค์นี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความร่วมมือในทีมเท่านั้น แต่ยังเพิ่มแรงจูงใจและความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายของโครงการอีกด้วย

3. การแชร์ปฏิทินเพื่อรวมการสื่อสารให้เป็นหนึ่งเดียว

อุปสรรคที่รู้จักกันดีสำหรับหลายองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการข้ามแผนกที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการโครงการ นักพัฒนา และ ผู้ทดสอบคุณภาพ (QA) คือวิธีการสร้างความร่วมมือและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ นอกจากการประชุมเป็นประจำแล้ว องค์กรสามารถแบ่งปันปฏิทินโดยใช้แอปเฉพาะทางเพื่อปรับปรุงการประสานงานระหว่างสมาชิกในทีม

โดยการใช้แอปเหล่านี้ ทีมงานสามารถ:

มุมมองปฏิทิน ClickUp
ใช้มุมมองปฏิทิน ClickUp เพื่อดูงานของคุณตามสัปดาห์และเดือน
  • ปรับแต่งการเข้าถึงและสิทธิ์: ปฏิทินที่แชร์มีระดับสิทธิ์ที่ปรับแต่งตามบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม
  • เปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์: แอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันจะแจ้งเตือนผู้ใช้แบบเรียลไทม์สำหรับเหตุการณ์ต่างๆ การอัปเดต กำหนดเวลา เป็นต้น ด้วยวิธีนี้ สมาชิกในทีมสามารถติดตามข้อมูลได้ตลอดเวลา วางแผนตารางงานล่วงหน้า และดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
  • ปรับปรุงการมอบหมายงาน: ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันช่วยให้เข้าใจงานและกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นของพนักงานแต่ละคนได้ง่ายขึ้น ในกรณีที่สมาชิกในทีมไม่สามารถทำงานในช่วงเวลาหนึ่งหรือต้องการความช่วยเหลือ ผู้จัดการจะสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมคนอื่นได้ง่ายขึ้น

4. ทำงานด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทันสมัย

หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเพิ่มความโปร่งใสของโครงการอย่างมีนัยสำคัญ คือการทำงานร่วมกับโซลูชันการจัดการโครงการเช่น ClickUp. เครื่องมือประเภทนี้ทำหน้าที่เป็นโซลูชันแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการทรัพยากรโครงการหลายโครงการและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น.

บุคลากรและงบประมาณสามารถจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของโครงการและปริมาณงาน ซึ่งทำให้ทุกสมาชิกในทีมเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน. เครื่องมือการจัดการโครงการยังมาพร้อมกับความสามารถในการรายงานอย่างครอบคลุมและคุณสมบัติการติดตามแบบเรียลไทม์.

ดูว่าทีมของคุณใช้เวลาอย่างไรด้วยมุมมอง Workload ใน ClickUp!
ยกระดับการจัดการเวลาของคุณไปอีกขั้นด้วยมุมมอง Workload ของ ClickUp และดูว่าเวลาที่คุณประมาณการไว้ต่อแต่ละงานเปรียบเทียบกับเวลาทั้งหมดในสัปดาห์ของคุณอย่างไร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดของตนให้เหมาะสมกับความต้องการและติดตามความสำเร็จ จุดกำหนดเวลา และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่ทันเวลาและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก ผู้บริหารระดับสูงสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานได้

สิ่งนี้ยังช่วยให้พวกเขาสามารถให้คำแนะนำได้ทันเวลา ดำเนินการแก้ไข และนำโครงการไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การเชื่อมต่อเครื่องมือของคุณ

เมื่อหลายทีมใช้เครื่องมือต่าง ๆ นอกเหนือจากแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ การผสานรวมเครื่องมือเหล่านี้สามารถเพิ่มความโปร่งใสในโครงการได้ การผสานรวมช่วยให้ทีมสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการได้อย่างราบรื่น และทำการอัปเดตจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่งได้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น การผสานระบบบริหารโครงการกับแพลตฟอร์มการจัดการการทดสอบเช่น ClickUp และPractiTestสามารถช่วยเชื่อมต่อทีมและเพิ่มการมองเห็นได้ เนื่องจากข้อมูลการทดสอบจากการทดสอบจะถูกบันทึกไว้ในภารกิจของ ClickUp โดยอัตโนมัติ

การผสานรวมนี้สามารถส่งเสริมความร่วมมือระหว่างแผนกทางเทคนิค เช่น ทีม QA และนักพัฒนา กับผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ โดยช่วยลดปัญหาการสื่อสารที่แยกส่วนกัน และช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้

การผสานรวมที่ทรงพลังระหว่าง PractiTest และ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถรายงานปัญหาจาก PractiTest ไปยังงานใน ClickUp ได้

อย่าพลาดประโยชน์ของความโปร่งใสในโครงการ

สรุปแล้ว ความโปร่งใสของโครงการนำไปสู่การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้สร้างขึ้นบนพื้นฐานของการสื่อสารที่เปิดเผยและความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในทีม

สิ่งนี้ส่งเสริมความร่วมมือที่ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม นำไปสู่ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ อย่างไรก็ตาม การนำความโปร่งใสในโครงการมาใช้สามารถเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการปรับวิสัยทัศน์การจัดการให้สอดคล้องกับหลักการโปร่งใสและการตอบสนองต่อมุมมองของพนักงาน

เพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ บริษัทควรลงทุนในการสร้างเอกสารที่ครอบคลุม จัดการประชุมทีมเป็นประจำ และทำงานร่วมกับเครื่องมือที่เหมาะสม

ด้วยการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้งานอยู่ เช่น ClickUp และ PractiTest สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่ผู้จัดการสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น คุณยังไม่ได้ใช้ ClickUp และ PractiTest หรือ?

ทดลองใช้PractiTestฟรี 14 วันหรือสมัครใช้ ClickUp ฟรี!