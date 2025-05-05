10 แอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025 (ฟรีและเสียเงิน)

ชีวิตสั้น และรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายของเรา? มันยาวขึ้นเรื่อยๆ
วันหนึ่งคุณอาจต้องการมีรูปร่างที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา และวันถัดไปก็อาจเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะเพื่อก้าวหน้าในอาชีพ การมีเป้าหมายมากมายที่เราไล่ตามทุกวันอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราไม่ติดตามผลลัพธ์และใช้มันเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจของเรา
เราจะทำอย่างไร?
ผ่านแอปติดตามเป้าหมาย! ขอบคุณเทคโนโลยีอันน่าอัศจรรย์ แอปติดตามเป้าหมายสามารถทำหน้าที่เป็นโค้ชส่วนตัว ผู้เชียร์ และผู้ควบคุมงานของคุณได้ในแอปเดียว ฉันพบว่าแอปเหล่านี้มีประโยชน์มากในการจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามทุกขั้นตอนของการเดินทางของฉัน
ถ้าคุณกำลังมองหาอยู่เช่นกัน คุณมาถูกที่แล้ว
จากประสบการณ์ของผมและการทดสอบโดยทีมงานของเราที่ ClickUp ผมได้รวบรวมรายชื่อแอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุด ซึ่งรวมถึงทางเลือกทั้งแบบฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย
หวังว่าสิ่งนี้จะช่วยให้คุณพบวิธีแก้ปัญหาที่คุณต้องการเพื่อพิชิตเป้าหมายใหญ่ๆ ที่ท้าทายและกล้าหาญของคุณได้!
⏰ สรุป 60 วินาที
ลองใช้แอปติดตามเป้าหมายเหล่านี้เพื่อตั้งเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย และเกินเป้าหมายของคุณ:
- ClickUp—เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- Hive—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกิจวัตรประจำวันที่มีประสิทธิภาพ
- วิถีชีวิต—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างนิสัยใหม่
- โค้ช. me—ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ทักษะใหม่
- Habitica—แอปติดตามนิสัยที่ดีที่สุดพร้อมองค์ประกอบเกมที่สนุกสนาน
- Todoist—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่ายและสะอาดตา
- ATracker—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาสำหรับแต่ละเป้าหมาย
- GoalsOnTrack—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนปฏิบัติการที่ละเอียดสำหรับเป้าหมายของคุณ
- ตาราง—เหมาะที่สุดสำหรับ OKRs และเป้าหมายของพนักงาน
- Toodledo—ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของชีวิตคุณ
ความสำคัญของการติดตามเป้าหมายและการตั้งเป้าหมายผ่านแอปพลิเคชัน
เมื่อเราไล่ตามความทะเยอทะยานใหญ่ (และเล็ก) หลายคนต้องการความช่วยเหลือในการรักษาความมุ่งมั่น วัดความก้าวหน้า และรักษาแรงจูงใจในระยะยาว
และนั่นคือสิ่งที่แอปติดตามเป้าหมายถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ—ตั้งเป้าหมาย แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้ ฉลองความสำเร็จในแต่ละขั้น ทำงานหนักขึ้นเมื่อพลาดเป้าหมาย และติดตามว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้วและต้องไปอีกไกลแค่ไหน
ต่างจากสมุดวางแผนแบบกระดาษที่สามารถสูญหายหรือเสียหายได้ง่าย เครื่องมือดิจิทัลเหล่านี้ให้ข้อมูลที่เข้าถึงได้และเรียลไทม์เกี่ยวกับความก้าวหน้า วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบ แรงจูงใจ และความยืดหยุ่นในการบรรลุเป้าหมาย
พวกเขาเหนือกว่าบันทึกดิจิทัลธรรมดาด้วยการนำเสนอโครงสร้างที่เป็นระบบ การแจ้งเตือน และการวิเคราะห์ที่ช่วยผลักดันให้เราทำสิ่งที่ดีที่สุดและปรับแนวทางเมื่อจำเป็น
สงสัยไหมว่ามีแอปไหนบ้างที่มอบประโยชน์ทั้งหมดนี้และมากกว่านั้น? มาค้นหาคำตอบกัน
แอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในพริบตา
เพื่อช่วยคุณเลือกแอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุด เราได้รวบรวมตารางสรุปตัวเลือกยอดนิยม 10 อันดับไว้ให้แล้ว แต่ละแอปมีคุณสมบัติเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองเป้าหมายและความชอบของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน ลองดูได้ที่นี่:
|แอป
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|คลิกอัพ
|การตั้งเป้าหมายและการจัดการที่ครอบคลุมพร้อมความสามารถในการจัดการงานที่ปรับเปลี่ยนได้
|ชุดการปรับแต่งสำหรับภาพรวมเป้าหมาย, ตัวเลือกการร่วมมือหลากหลาย, และเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการตั้งเป้าหมายอย่างรวดเร็ว
|รังผึ้ง
|การติดตามเป้าหมายของโครงการ
|เป้าหมายของ Hive เพื่อแสดงภาพความก้าวหน้าในโครงการที่ซับซ้อน
|วิถีชีวิต
|การปลูกฝังนิสัยที่ดีและกำจัดรูปแบบที่ไม่พึงประสงค์อย่างมีสติ
|บันทึกประจำวันในตัวสำหรับระบุตัวกระตุ้นนิสัยไม่ดี พร้อมภาพรวมแบบมีกรอบเวลาของรูปแบบนิสัยดีเทียบกับนิสัยไม่ดี
|โค้ช.ฉัน
|การเติบโตส่วนบุคคลและการพัฒนาทักษะ
|การเข้าถึงโค้ชและผู้ให้คำปรึกษาเฉพาะทาง
|ฮาบิติกา
|การสร้างนิสัยด้วยการทำให้เป็นเกม
|ภารกิจสนุกและรางวัลที่จะช่วยให้คุณเดินหน้าต่อไป
|Todoist
|เปลี่ยนทุกเป้าหมายหรือโครงการให้กลายเป็นงานและงานย่อยได้ทันที
|สวยงาม ตรงไปตรงมา และสะอาดตา
|ATracker
|การจัดการเวลา
|การติดตามเวลาหลายอุปกรณ์สำหรับทุกเป้าหมาย
|เป้าหมายบนเส้นทาง
|การสร้างแผนปฏิบัติการที่ละเอียดและบอร์ดวิสัยทัศน์
|การตั้งเป้าหมายแบบครบวงจรและการติดตามความคืบหน้าด้วยแพลนเนอร์, แผ่นงาน, การแสดงผลแบบภาพ, บันทึกประจำวัน และรายงาน
|ทูเดิลดู
|เพิ่มผลผลิตในทุกด้าน
|จัดหมวดหมู่เวลาของคุณเป็นตัวเลือกชีวิต, งาน, และตารางเวลาเพื่อจัดการเป้าหมายการผลิตในแต่ละด้าน
|ตาราง
|การตั้งเป้าหมายของพนักงาน
|ผลิตภัณฑ์แยกกันห้าชนิด ได้แก่ ประสิทธิภาพ, เป้าหมาย, และการเติบโต ซึ่งแต่ละชนิดมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนประสิทธิภาพ, OKRs, และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
10 แอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุดในปี 2025
เราได้รวบรวมแอปพลิเคชันที่ไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะนักเรียน ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจ หรือพนักงานออฟฟิศ ก็สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
มาเริ่มต้นกับ 'แอปทุกอย่าง' สำหรับเป้าหมายใหญ่ของคุณ, โครงการที่ยืดยาว, และงานที่ตรงไปตรงมา
1. ClickUp—เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่หลากหลายซึ่งมีความยอดเยี่ยมในการติดตามเป้าหมายสำหรับบุคคลและทีม
ClickUp Goalsช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถกำหนด ติดตาม และบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้ (รวมถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักหรือ OKRs) และแยกย่อยเป้าหมายเหล่านั้นเป็นงานใน ClickUp ที่สามารถดำเนินการได้ งานย่อย และรายการตรวจสอบ
คุณสามารถติดตามพวกเขาได้ด้วยการติดตามความคืบหน้าที่ปรับแต่งได้ โดยมีเป้าหมายเป็นตัวเลข, ตัวเงิน, จริง/เท็จ, และเป้าหมายงาน
หากคุณกำลังติดตามเป้าหมายหลายอย่างสำหรับทีมของคุณ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถแชร์เป้าหมายเหล่านั้น มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความสำเร็จร่วมกันได้ คุณสมบัติเช่นClickUp Chat, หัวข้อการหารือเกี่ยวกับงาน, @mentions, และกล่องข้อความ ClickUp Inboxช่วยส่งเสริมการร่วมมือที่ราบรื่นในทุกโครงการของคุณ คุณยังสามารถจัดระเบียบเป้าหมายของคุณไว้ในโฟลเดอร์เฉพาะเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
ด้วยคุณสมบัติเช่นการพึ่งพาเป้าหมายและการรวมความคืบหน้า ClickUp Goals ทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องและทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน
นอกจากนั้น ClickUp ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายสำหรับการตั้งเป้าหมายและติดตามเป้าหมายได้อย่างง่ายดายเทมเพลตที่ฉันชื่นชอบที่สุดคือเทมเพลต ClickUp SMART Goals
มันรวมถึงสถานะที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ, ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่และแสดงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ, และมุมมองที่กำหนดเอง เช่น ความพยายามของเป้าหมายและแผ่นงานเป้าหมาย SMART เพื่อปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
ฉันใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ติดตามเป้าหมายและเป้าหมายทั้งหมด
- จัดระเบียบเป้าหมายตามสถานะต่างๆ: เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, ล่าช้า, หยุดชั่วคราว, อยู่ในเส้นทาง, เพื่อติดตามความคืบหน้า
- ติดตามและวิเคราะห์งาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด
- วัดความพยายาม ที่จำเป็นสำหรับแต่ละเป้าหมาย
- กำหนดและปฏิบัติตามกรอบเวลา
ส่วนที่ดีที่สุดคือ ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยในการติดตามเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังมอบคุณสมบัติหลักและเทมเพลตสำหรับการจัดการโครงการ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันอีกด้วย คิดเสียว่ามันเป็นแอปเดียวที่ช่วยให้คุณทำงานส่วนใหญ่ได้ ทั้งงานมืออาชีพและส่วนตัว!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รับภาพรวมระดับสูงเกี่ยวกับความคืบหน้าของเป้าหมายและเวลาที่ใช้ไปกับโครงการต่าง ๆ ด้วยวิดเจ็ตหลากหลายของแดชบอร์ด ClickUpรวมถึงแถบความคืบหน้า กราฟวงกลม กราฟแสดงการใช้เวลา และอื่น ๆ
- รับการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงโดยใช้ClickUp Reminders. ClickUp จะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับงานของคุณตั้งแต่ 5 นาที จนถึง 3 วัน ก่อนถึงกำหนดเวลา
- ดูงานที่กำลังจะมาถึงของคุณในรูปแบบรายการ กระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามที่คุณต้องการด้วยClickUp Views
- ร่วมมือในภารกิจ, แบ่งปันคำแนะนำ, และทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกันผ่าน ClickUp Chat
- ปรับเวิร์กโฟลว์ของคุณให้เหมาะกับงานทุกประเภทด้วยคุณสมบัติอันทรงคุณค่าของ ClickUp Tasks เช่น สถานะที่กำหนดเอง ระดับความสำคัญ และการพึ่งพา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่สามารถส่งออกแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดาย
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่เสนอเพียงการติดตามเป้าหมาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,700 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้ ClickUp หลายคนเห็นพ้องกันว่าแพลตฟอร์มนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตสำหรับเป้าหมายโครงการของพวกเขา:
เป้าหมายของ ClickUp ช่วยให้สมาชิกทุกคนในแต่ละแผนกมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
เป้าหมายของ ClickUp ช่วยให้สมาชิกทุกคนในแต่ละแผนกมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
2. Hive—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกิจวัตรประจำวันที่มีประสิทธิภาพ
Hive เป็นหนึ่งในไม่กี่แอปในรายการนี้ที่ผสมผสานการติดตามเป้าหมายเข้ากับฟีเจอร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง มันให้ความยืดหยุ่นในการจัดโครงสร้างเป้าหมายของคุณโดยใช้รายการงาน, กำหนดเวลา, จุดสำคัญ, และตัวชี้วัดความก้าวหน้า ไม่ว่าคุณจะกำลังตั้งเป้าหมายส่วนตัวหรือจัดการวัตถุประสงค์ของทีม Hive ก็ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานที่ดีที่สุดของคุณ
จุดแข็งหลักของแอปนี้อยู่ที่การช่วยให้คุณสร้างกิจวัตรที่สนับสนุนทั้งประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอ คุณสามารถตั้งเป้าหมายเป็นโปรเจกต์ กำหนดงานย่อย ติดตามเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า และใช้การแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้คุณทำตามตารางเวลาได้อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- เลือกวิธีการติดตามเป้าหมายที่หลากหลาย—ใช้โปรเจกต์สำหรับการติดตามตามหมุดหมายสำคัญ ใช้งานสำหรับนิสัยประจำวัน และใช้แดชบอร์ดเพื่อดูภาพรวมของทุกอย่างในที่เดียว
- ดูความคืบหน้าของคุณตลอดเวลาด้วยตัวกรองสำหรับสัปดาห์, เดือน, หรือปี
- ใช้การวิเคราะห์ในตัว เช่น อัตราความสำเร็จ การอัปเดตสถานะ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม เพื่อให้คุณดำเนินงานได้ตามแผน
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- ไม่มีระบบรางวัลในตัวหรือฟีเจอร์เกมมิฟิเคชันเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจ
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือมีให้บริการ แต่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้งานบนเดสก์ท็อปหรือเว็บแอป
ราคาของฮีฟ
- ฟรี
- เริ่มต้น: 5 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
3. วิถีชีวิต—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างนิสัยใหม่
วิถีชีวิตผสมผสานเทคนิคการสร้างนิสัย เช่น การเขียนบันทึกและการทำรายการสิ่งที่ต้องทำ เข้ากับตัวติดตามนิสัยดิจิทัลที่ใช้งานง่าย
เราชอบมากที่มันช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อพฤติกรรมที่ไม่ดีของคุณ ดังนั้น แทนที่จะเน้นแต่พฤติกรรมที่ดีของคุณ คุณสามารถหาวิธีรับมือกับสถานการณ์ที่อาจทำให้คุณเผลอหลุดจากเป้าหมายในการสร้างนิสัยที่ดีได้
ด้วยฟีเจอร์แผนภูมิ คุณสามารถสังเกตแนวโน้มเชิงบวกและเชิงลบได้ในช่วงเวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือแม้กระทั่งหลายปี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของวิถีชีวิต
- ติดตามกิจวัตรของคุณด้วยระบบรหัสสีที่เป็นเอกลักษณ์
- รักษาเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายของคุณด้วยคำเตือนที่ทรงพลัง
- จดบันทึกสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดนิสัยไม่ดีโดยใช้ฟังก์ชันบันทึกประจำวันในตัว
ข้อจำกัดของวิถีชีวิต
- คุณสามารถติดตามนิสัยได้เพียงสามอย่างในแผนฟรี
- ไม่มีวิธีที่จะติดตามว่าคุณใกล้บรรลุเป้าหมายแค่ไหน มีเพียงตัวเลือกใช่หรือไม่ใช่เท่านั้น
ราคาตามวิถีชีวิต
- ฟรี
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $4.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิววิถีชีวิต
- G2: ไม่มีบทวิจารณ์
- Capterra: ไม่มีรีวิว
4. Coach.me—เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ทักษะใหม่
Coach. me เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมที่เชื่อมต่อคุณกับโค้ชและที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองในหลากหลายสาขา หากคุณมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาตนเอง ผมขอแนะนำ Coach. me อย่างยิ่ง
ฉันพบว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาทักษะ เพราะ คุณได้รับการสนับสนุนแบบ 360 องศาในการเรียนรู้ทักษะที่คุณเลือก—ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งโค้ชส่วนตัวที่สามารถช่วยให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องได้
คุณยังสามารถได้รับประโยชน์จากความสามารถที่หลากหลายของมันได้—มันสามารถทำหน้าที่เป็นแอปติดตามนิสัยได้เช่นกัน ดังนั้นคุณสามารถเพลิดเพลินกับฟังก์ชันต่าง ๆ ได้แม้ไม่ได้ลงทะเบียนแผนการสอนส่วนตัว
โค้ช. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของฉัน
- ตั้งเป้าหมายและเตือนความจำว่าคุณต้องการฝึกฝนทักษะหรือพัฒนานิสัยแต่ละอย่างกี่ครั้งต่อสัปดาห์
- ดูแนวโน้มรายสัปดาห์และรายเดือนของความก้าวหน้าของคุณ
- ปฏิบัติตามคำแนะนำประจำวันจากโค้ชเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ
- เช็คอินได้จากวิดเจ็ต Today View บน iPhone ของคุณหรือบนสมาร์ทวอทช์โดยไม่ต้องเปิดแอป
โค้ช. ข้อจำกัดของฉัน
- ปัญหาการเช็คอินเป็นครั้งคราวที่อาจทำให้สถิติของคุณขาดตอน
- ฟังก์ชันการติดตามโครงการที่จำกัด
โค้ช. me ราคา
- ตัวติดตามนิสัย: ฟรี
- การโค้ชส่วนตัว: 100 ดอลลาร์ต่อเดือน (เริ่มต้นที่ 25 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์)
โค้ช. me คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีบทวิจารณ์
- Capterra: ไม่มีรีวิว
5. Habitica—แอปติดตามนิสัยที่ดีที่สุดพร้อมองค์ประกอบเกมที่สนุกสนาน
Habitica ทำให้รายการนิสัยของคุณกลายเป็นเกม และให้คุณสร้างตัวละครที่สนุกสนานซึ่งจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อทำภารกิจสำเร็จ คุณยังได้รับรางวัลที่ทำให้คุณสามารถซื้อการอัปเกรดตัวละครที่เจ๋งได้
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือการผสานรวมกับสื่อสังคมออนไลน์ ฉันรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นที่จะรักษาความมุ่งมั่นไว้ได้เมื่อมีคู่หูที่ช่วยกันรับผิดชอบ ด้วยการผสานรวมสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบเกมของ Habitica ทำให้คุณสามารถชวนเพื่อน ๆ ของคุณมาร่วมใน 'ภารกิจ' ของคุณได้ง่ายขึ้น และทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันไปด้วยกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitica
- ติดตามนิสัยและงานประจำวันได้ทุกที่ผ่านอินเทอร์เฟซบนมือถือและเว็บ
- รับรางวัลสนุก ๆ สำหรับเป้าหมายของคุณเพื่อตกแต่งตัวละครของคุณด้วยชุดเกราะต่อสู้, สัตว์เลี้ยงลึกลับ, ทักษะเวทย์มนต์, และแม้กระทั่งภารกิจ
- ใช้เหรียญในเกมเพื่อซื้อสิทธิประโยชน์ในชีวิตจริง เช่น การเข้าถึงรายการทีวีฟรี
ข้อจำกัดของ Habitica
- ตัวเลือกที่จำกัดในการปรับแต่งความท้าทาย
- การนำทางอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้บางคน
ราคา Habitica
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Habitica
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิว
6. Todoist—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่ายและสะอาดตา
Todoist คือแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่สวยงามและอัตโนมัติสำหรับการจัดการงานขณะเดินทาง มันทำให้เป้าหมายของคุณง่ายขึ้นด้วยการเปลี่ยนให้เป็นรายการที่ต้องทำ และความพึงพอใจที่คุณได้รับเมื่อทำเครื่องหมายรายการที่ต้องทำหรืองานย่อยว่า 'เสร็จแล้ว' นั้นไม่มีใครเทียบได้ ใช่ คุณสามารถทำได้ด้วยการแตะหรือคลิกเพียงครั้งเดียว
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นคือการจดจำภาษาธรรมชาติ ซึ่งจัดเรียงงานของคุณเป็น Today, Upcoming และมุมมองกรองแบบกำหนดเอง สิ่งนี้ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันสร้างพื้นที่ร่วมกันสำหรับงานที่ต้องทำงานร่วมกันแยกออกจากเป้าหมายและโครงการส่วนตัวของฉัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- จับและจัดระเบียบงานทันทีที่เข้ามา ด้วยภาษาธรรมชาติที่ลื่นไหลและใช้งานง่าย
- สร้างนิสัยและติดตามกำหนดเวลาโดยใช้การจดจำข้อมูลอัตโนมัติ
- เปลี่ยนทุกสิ่งให้เป็นงานในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้จากทุกที่ด้วยการเชื่อมต่อมากกว่า 80 แบบ
- ติดตามความก้าวหน้าของคุณได้หลายวิธี—การแสดงผลภาพการทำงาน, ประวัติกิจกรรม, และคลังงานที่เสร็จสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ Todoist
- คุณภาพของสรุปที่สร้างขึ้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้นคุณต้องตรวจสอบและแก้ไขด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับสถิติการผลิตและรูปแบบการแสดงรายงาน
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $5/เดือน
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
7. ATracker—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาสำหรับแต่ละเป้าหมาย
ATracker เป็นแอปจัดการเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วยเวลาซึ่งสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เวลาในแต่ละเป้าหมาย ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาแต่ละงานและงานย่อยได้อย่างมีกลยุทธ์เพื่อการใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ฉันได้สำรวจการตั้งค่าขั้นสูงของแอป และปรากฏว่าคุณสามารถติดตามเวลาที่รวมกันที่ใช้ไปกับกลุ่มงานได้ ATracker จัดเก็บบันทึกทั้งหมดของคุณและแสดงผลทั้งในรูปแบบรายการและปฏิทิน คุณยังสามารถอัปเดตข้อมูลหรือบันทึกเวลาในภายหลังได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ATracker
- เริ่มและหยุดงานด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวโดยไม่ต้องปลดล็อกอุปกรณ์ของคุณ
- ติดตามเวลาของคุณบนแอปมือถือ แท็บเล็ต Apple Watch หรือคอมพิวเตอร์
- ตั้งเป้าหมายรายวันและรายสัปดาห์ตามงานและแท็ก รวมถึงแท็กตัวเลขและแบบดรอปดาวน์
- สร้างรายงานความคืบหน้าประจำวันในรูปแบบของแผนภูมิวงกลมและแผนภูมิแท่งที่สวยงาม
ข้อจำกัดของ ATracker
- การขัดข้องเป็นครั้งคราวในการซิงค์ปฏิทิน
- ไม่สามารถติดตามเวลาสำหรับงานหลายอย่างพร้อมกันได้
ราคาของ ATracker
- ฟรี
- ข้อดี: $4.99 บน iOS และ $2.99 บน Android (ค่าใช้จ่ายครั้งเดียว)
- พรีเมียม: $2. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ ATracker
- G2: ไม่มีบทวิจารณ์
- Capterra: ไม่มีรีวิว
8. GoalsOnTrack—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนปฏิบัติการที่ละเอียดสำหรับเป้าหมายของคุณ
GoalsOnTrack คือซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายแบบSMART ที่มีโครงสร้างเป้าหมายหลายระดับ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างแผนปฏิบัติการที่ละเอียดสำหรับทุกเป้าหมายและเป้าหมายย่อยได้ ไม่เพียงแต่เป็นแอปจัดการรายการที่ต้องทำเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือติดตามวาระการประชุมที่ละเอียดพร้อมฟีเจอร์ติดตามนิสัย, เวลา, และความก้าวหน้า
ฉันรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งกับความพยายามมากมายที่ซอฟต์แวร์นี้ช่วยแบ่งเบาภาระให้คุณ ตัวอย่างเช่น คุณจะได้รับแบบฟอร์มสำหรับกรอกตัวชี้วัดเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณเป็น SMART—เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้
ในทำนองเดียวกัน มีบอร์ดวิสัยทัศน์แม่แบบการตั้งเป้าหมาย และสมุดบันทึกสำหรับการระบายความคิด มันเหมือนกับว่าความคิดทั้งหมดเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หลายชั้น ทุกอย่างอยู่ในคอมเพล็กซ์เดียวกันแต่แยกออกจากกันพอสมควรเพื่อการจัดระเบียบที่เหมาะสม
คุณสมบัติเด่นของ GoalsOnTrack
- วางแผนทุกขั้นตอนของเป้าหมายของคุณด้วยแพลนเนอร์และแผ่นงานที่สามารถพิมพ์ได้
- ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายในสี่วิธี: โดยเป้าหมายย่อย, โดยงาน, โดยผลลัพธ์, และด้วยตนเอง
- การจัดตารางเวลาแบบลากและวางพร้อมปฏิทินงานที่ผสานการทำงานกับปฏิทินภายนอก เช่น Google Calendar, iCal, Outlook
- ติดตามการปฏิบัติตามนิสัยของคุณด้วยการทำเครื่องหมายทุกวัน
- แบ่งปันเป้าหมายกับทีมของคุณ บันทึกกิจกรรมของทีมแบบเรียลไทม์ และโพสต์ข้อความหรือความคิดเห็นบนกระดานข้อความส่วนกลางเพื่อทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของ GoalsOnTrack
- ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ไม่มีเวอร์ชันทดลองหรือเวอร์ชันฟรี
ราคาของ GoalsOnTrack
- ค่าสมาชิก $68 ต่อปี
GoalsOnTrack คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีบทวิจารณ์
- Capterra: ไม่มีรีวิว
9. ตารางกริด—เหมาะที่สุดสำหรับ OKRs และเป้าหมายของพนักงาน
Lattice เป็นโซลูชันการตั้งเป้าหมายสำหรับทีม เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
เราพบว่ามันมีประโยชน์สำหรับการบริหารโครงการข้ามสายงานและการสร้างความร่วมมือที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งเป้าหมายสำหรับการตลาดร่วมกันในที่เดียว และตั้งเป้าหมายสำหรับบริการลูกค้าแยกต่างหากในอีกที่หนึ่งได้ คุณยังสามารถตั้งวัตถุประสงค์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์และเป้าหมาย SMART สำหรับผู้จัดการได้อีกด้วย ทั้งหมดนี้สามารถเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันได้ในแพลตฟอร์มเดียว
ซอฟต์แวร์ OKRผสานการทำงานกับ Jira, Salesforce, Slack และ Microsoft Teams เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายจะอยู่ในความสนใจเสมอและได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง
- เชื่อมโยงเป้าหมายแต่ละรายการเข้ากับเป้าหมายของแผนกและเป้าหมายทั่วทั้งบริษัทเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ผสาน OKRs เข้ากับการจัดการประสิทธิภาพเพื่อปรับให้สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายตามลำดับความสำคัญของธุรกิจ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยการประชุมแบบตัวต่อตัวและการมีปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการ
ข้อจำกัดของตารางตาข่าย
- เว็บไซต์อาจช้าในระหว่างการโหลดครั้งแรก
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
การกำหนดราคาแบบตาราง
- การจัดการประสิทธิภาพ + OKRs & เป้าหมาย: $11/คนต่อเดือน
- การมีส่วนร่วม: $4/คนต่อเดือน
- เติบโต: 14 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
- ค่าตอบแทน: 6 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (160+ รีวิว)
10. Toodledo—ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในทุกด้านของชีวิตคุณ
Toodledo เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ซับซ้อน มันมีตัวเลือกหลายอย่างในการจัดระเบียบและติดตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การเพิ่มผลผลิต มันนำ แนวคิดของรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่ายและ ขยายมันออกไปเป็นพื้นที่ทำงานที่ละเอียด เพื่อให้คุณทำงานได้มากขึ้นกับแต่ละเป้าหมายหรือภารกิจ
ฉันพบว่าการจัดหมวดหมู่ของมันน่าสนใจมาก:
- ชีวิต: ให้คุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและบันทึก และแชร์กับเพื่อนและครอบครัวตามวิธีการ Getting Things Done
- การทำงาน: ช่วยให้คุณวางแผนโครงการของคุณ, มอบหมายงานให้กับทีมของคุณ, และติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ
- ตารางเวลา: กระตุ้นให้คุณใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยตัวจัดตารางเวลาในตัว พร้อมการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ งานที่ทำซ้ำได้ และการผสานกับปฏิทิน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toodledo
- ใช้โฟลเดอร์, แท็ก, บริบท, และงานย่อยเพื่อช่วยจัดระเบียบรายการที่ต้องทำ
- จัดเรียง, คัดกรอง, และค้นหาผ่านรายการของคุณ และทำความรู้จักกับสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จ แอปจะส่งการแจ้งเตือนให้คุณเมื่อมีงานที่ต้องทำ
- ติดตามการพัฒนาตนเองของคุณ; รักษาแรงจูงใจไว้ และบรรลุเป้าหมายของคุณ
- เขียนความทรงจำของคุณลงไป ใช้เป็นบันทึกประจำวัน—บันทึกสูตรอาหาร บันทึกการเดินทาง และอื่นๆ
- ใช้โครงร่างเพื่อวางแผนโครงการถัดไปของคุณ บันทึกประวัติครอบครัวของคุณ หรือใช้ในกรณีอื่น ๆ ที่คุณนึกถึงได้
ข้อจำกัดของ Toodledo
- คุณสมบัติบันทึกต้องการฟังก์ชันการค้นหาที่ดีขึ้น
ราคาของ Toodledo
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Toodledo
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
เลือกแอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุด
แอปที่ฉันได้ทดสอบและคัดเลือกมีบางสิ่งที่เหมือนกัน: ทั้งหมดใช้งานง่ายและช่วยให้ฉันเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่าพวกมันจะยอดเยี่ยมสำหรับการตั้งเป้าหมายและติดตามเป้าหมาย แต่มีน้อยมากที่ไปไกลกว่าคุณสมบัติพื้นฐาน
ฉันชอบเครื่องมือวางแผนระยะยาวที่ช่วยให้ฉันสามารถบาลานซ์งานส่วนตัวและงานอาชีพได้ ดังนั้น แพลตฟอร์มที่มีระบบความร่วมมือทีมขั้นสูง, การจัดการงาน, และการจัดการโครงการจึงเหมาะสำหรับฉัน
ในบริบทนั้น มีเพียงเครื่องมือเดียวเท่านั้นที่ตอบโจทย์ทุกข้อ—ClickUp!
มันทำให้การติดตามเป้าหมายง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp ช่วยให้เราสามารถติดตามรายการงานและทำงานร่วมกับทีมข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยรวมแล้ว แทนที่จะใช้ตัวติดตามเป้าหมายเฉพาะบุคคลเพียงอย่างเดียว ClickUp มอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถทำงานกับเป้าหมายทางวิชาชีพร่วมกับทีมได้ แม้ว่าคุณจะสามารถรักษาตัวติดตามส่วนตัวของคุณแยกต่างหากได้ แต่ฟังก์ชันการทำงานร่วมกันนั้นมอบข้อได้เปรียบให้กับคุณ
ลองใช้ ClickUpวันนี้! คุณจะไม่เสียใจ