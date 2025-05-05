บล็อก ClickUp

10 แอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025 (ฟรีและเสียเงิน)

5 พฤษภาคม 2568

ชีวิตสั้น และรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายของเรา? มันยาวขึ้นเรื่อยๆ

วันหนึ่งคุณอาจต้องการมีรูปร่างที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา และวันถัดไปก็อาจเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะเพื่อก้าวหน้าในอาชีพ การมีเป้าหมายมากมายที่เราไล่ตามทุกวันอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราไม่ติดตามผลลัพธ์และใช้มันเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจของเรา

เราจะทำอย่างไร?

ผ่านแอปติดตามเป้าหมาย! ขอบคุณเทคโนโลยีอันน่าอัศจรรย์ แอปติดตามเป้าหมายสามารถทำหน้าที่เป็นโค้ชส่วนตัว ผู้เชียร์ และผู้ควบคุมงานของคุณได้ในแอปเดียว ฉันพบว่าแอปเหล่านี้มีประโยชน์มากในการจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามทุกขั้นตอนของการเดินทางของฉัน

ถ้าคุณกำลังมองหาอยู่เช่นกัน คุณมาถูกที่แล้ว

จากประสบการณ์ของผมและการทดสอบโดยทีมงานของเราที่ ClickUp ผมได้รวบรวมรายชื่อแอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุด ซึ่งรวมถึงทางเลือกทั้งแบบฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย

หวังว่าสิ่งนี้จะช่วยให้คุณพบวิธีแก้ปัญหาที่คุณต้องการเพื่อพิชิตเป้าหมายใหญ่ๆ ที่ท้าทายและกล้าหาญของคุณได้!

⏰ สรุป 60 วินาที

ลองใช้แอปติดตามเป้าหมายเหล่านี้เพื่อตั้งเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย และเกินเป้าหมายของคุณ:

  1. ClickUp—เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าของโครงการ
  2. Hive—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกิจวัตรประจำวันที่มีประสิทธิภาพ
  3. วิถีชีวิต—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างนิสัยใหม่
  4. โค้ช. me—ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ทักษะใหม่
  5. Habitica—แอปติดตามนิสัยที่ดีที่สุดพร้อมองค์ประกอบเกมที่สนุกสนาน
  6. Todoist—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่ายและสะอาดตา
  7. ATracker—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาสำหรับแต่ละเป้าหมาย
  8. GoalsOnTrack—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนปฏิบัติการที่ละเอียดสำหรับเป้าหมายของคุณ
  9. ตาราง—เหมาะที่สุดสำหรับ OKRs และเป้าหมายของพนักงาน
  10. Toodledo—ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของชีวิตคุณ

ความสำคัญของการติดตามเป้าหมายและการตั้งเป้าหมายผ่านแอปพลิเคชัน

เมื่อเราไล่ตามความทะเยอทะยานใหญ่ (และเล็ก) หลายคนต้องการความช่วยเหลือในการรักษาความมุ่งมั่น วัดความก้าวหน้า และรักษาแรงจูงใจในระยะยาว

และนั่นคือสิ่งที่แอปติดตามเป้าหมายถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ—ตั้งเป้าหมาย แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้ ฉลองความสำเร็จในแต่ละขั้น ทำงานหนักขึ้นเมื่อพลาดเป้าหมาย และติดตามว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้วและต้องไปอีกไกลแค่ไหน

ต่างจากสมุดวางแผนแบบกระดาษที่สามารถสูญหายหรือเสียหายได้ง่าย เครื่องมือดิจิทัลเหล่านี้ให้ข้อมูลที่เข้าถึงได้และเรียลไทม์เกี่ยวกับความก้าวหน้า วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบ แรงจูงใจ และความยืดหยุ่นในการบรรลุเป้าหมาย

พวกเขาเหนือกว่าบันทึกดิจิทัลธรรมดาด้วยการนำเสนอโครงสร้างที่เป็นระบบ การแจ้งเตือน และการวิเคราะห์ที่ช่วยผลักดันให้เราทำสิ่งที่ดีที่สุดและปรับแนวทางเมื่อจำเป็น

สงสัยไหมว่ามีแอปไหนบ้างที่มอบประโยชน์ทั้งหมดนี้และมากกว่านั้น? มาค้นหาคำตอบกัน

แอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในพริบตา

เพื่อช่วยคุณเลือกแอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุด เราได้รวบรวมตารางสรุปตัวเลือกยอดนิยม 10 อันดับไว้ให้แล้ว แต่ละแอปมีคุณสมบัติเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองเป้าหมายและความชอบของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน ลองดูได้ที่นี่:

แอปเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่น
คลิกอัพการตั้งเป้าหมายและการจัดการที่ครอบคลุมพร้อมความสามารถในการจัดการงานที่ปรับเปลี่ยนได้ชุดการปรับแต่งสำหรับภาพรวมเป้าหมาย, ตัวเลือกการร่วมมือหลากหลาย, และเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการตั้งเป้าหมายอย่างรวดเร็ว
รังผึ้งการติดตามเป้าหมายของโครงการเป้าหมายของ Hive เพื่อแสดงภาพความก้าวหน้าในโครงการที่ซับซ้อน
วิถีชีวิตการปลูกฝังนิสัยที่ดีและกำจัดรูปแบบที่ไม่พึงประสงค์อย่างมีสติบันทึกประจำวันในตัวสำหรับระบุตัวกระตุ้นนิสัยไม่ดี พร้อมภาพรวมแบบมีกรอบเวลาของรูปแบบนิสัยดีเทียบกับนิสัยไม่ดี
โค้ช.ฉันการเติบโตส่วนบุคคลและการพัฒนาทักษะการเข้าถึงโค้ชและผู้ให้คำปรึกษาเฉพาะทาง
ฮาบิติกาการสร้างนิสัยด้วยการทำให้เป็นเกมภารกิจสนุกและรางวัลที่จะช่วยให้คุณเดินหน้าต่อไป
Todoistเปลี่ยนทุกเป้าหมายหรือโครงการให้กลายเป็นงานและงานย่อยได้ทันทีสวยงาม ตรงไปตรงมา และสะอาดตา
ATrackerการจัดการเวลาการติดตามเวลาหลายอุปกรณ์สำหรับทุกเป้าหมาย
เป้าหมายบนเส้นทางการสร้างแผนปฏิบัติการที่ละเอียดและบอร์ดวิสัยทัศน์การตั้งเป้าหมายแบบครบวงจรและการติดตามความคืบหน้าด้วยแพลนเนอร์, แผ่นงาน, การแสดงผลแบบภาพ, บันทึกประจำวัน และรายงาน
ทูเดิลดูเพิ่มผลผลิตในทุกด้านจัดหมวดหมู่เวลาของคุณเป็นตัวเลือกชีวิต, งาน, และตารางเวลาเพื่อจัดการเป้าหมายการผลิตในแต่ละด้าน
ตารางการตั้งเป้าหมายของพนักงานผลิตภัณฑ์แยกกันห้าชนิด ได้แก่ ประสิทธิภาพ, เป้าหมาย, และการเติบโต ซึ่งแต่ละชนิดมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนประสิทธิภาพ, OKRs, และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

10 แอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุดในปี 2025

เราได้รวบรวมแอปพลิเคชันที่ไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะนักเรียน ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจ หรือพนักงานออฟฟิศ ก็สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

มาเริ่มต้นกับ 'แอปทุกอย่าง' สำหรับเป้าหมายใหญ่ของคุณ, โครงการที่ยืดยาว, และงานที่ตรงไปตรงมา

1. ClickUp—เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าของโครงการ

แดชบอร์ด ClickUp
เริ่มต้นติดตามเป้าหมายด้วย ClickUp
ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUp

ClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่หลากหลายซึ่งมีความยอดเยี่ยมในการติดตามเป้าหมายสำหรับบุคคลและทีม

ClickUp Goalsช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถกำหนด ติดตาม และบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้ (รวมถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักหรือ OKRs) และแยกย่อยเป้าหมายเหล่านั้นเป็นงานใน ClickUp ที่สามารถดำเนินการได้ งานย่อย และรายการตรวจสอบ

คุณสามารถติดตามพวกเขาได้ด้วยการติดตามความคืบหน้าที่ปรับแต่งได้ โดยมีเป้าหมายเป็นตัวเลข, ตัวเงิน, จริง/เท็จ, และเป้าหมายงาน

เป้าหมาย ClickUp
ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ภายในเป้าหมายของ ClickUp

หากคุณกำลังติดตามเป้าหมายหลายอย่างสำหรับทีมของคุณ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถแชร์เป้าหมายเหล่านั้น มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความสำเร็จร่วมกันได้ คุณสมบัติเช่นClickUp Chat, หัวข้อการหารือเกี่ยวกับงาน, @mentions, และกล่องข้อความ ClickUp Inboxช่วยส่งเสริมการร่วมมือที่ราบรื่นในทุกโครงการของคุณ คุณยังสามารถจัดระเบียบเป้าหมายของคุณไว้ในโฟลเดอร์เฉพาะเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

เป้าหมาย ClickUp
จัดเก็บและจัดหมวดหมู่เป้าหมายใน ClickUp ของคุณไว้ในโฟลเดอร์เพื่อการเข้าถึงที่ง่าย

ด้วยคุณสมบัติเช่นการพึ่งพาเป้าหมายและการรวมความคืบหน้า ClickUp Goals ทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องและทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน

นอกจากนั้น ClickUp ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายสำหรับการตั้งเป้าหมายและติดตามเป้าหมายได้อย่างง่ายดายเทมเพลตที่ฉันชื่นชอบที่สุดคือเทมเพลต ClickUp SMART Goals

ตั้งและติดตามเป้าหมาย SMART ด้วยเทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ตั้งและติดตามเป้าหมาย SMART ด้วยเทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp

มันรวมถึงสถานะที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ, ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่และแสดงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ, และมุมมองที่กำหนดเอง เช่น ความพยายามของเป้าหมายและแผ่นงานเป้าหมาย SMART เพื่อปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ

ฉันใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • ติดตามเป้าหมายและเป้าหมายทั้งหมด
  • จัดระเบียบเป้าหมายตามสถานะต่างๆ: เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, ล่าช้า, หยุดชั่วคราว, อยู่ในเส้นทาง, เพื่อติดตามความคืบหน้า
  • ติดตามและวิเคราะห์งาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด
  • วัดความพยายาม ที่จำเป็นสำหรับแต่ละเป้าหมาย
  • กำหนดและปฏิบัติตามกรอบเวลา

ส่วนที่ดีที่สุดคือ ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยในการติดตามเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังมอบคุณสมบัติหลักและเทมเพลตสำหรับการจัดการโครงการ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันอีกด้วย คิดเสียว่ามันเป็นแอปเดียวที่ช่วยให้คุณทำงานส่วนใหญ่ได้ ทั้งงานมืออาชีพและส่วนตัว!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • รับภาพรวมระดับสูงเกี่ยวกับความคืบหน้าของเป้าหมายและเวลาที่ใช้ไปกับโครงการต่าง ๆ ด้วยวิดเจ็ตหลากหลายของแดชบอร์ด ClickUpรวมถึงแถบความคืบหน้า กราฟวงกลม กราฟแสดงการใช้เวลา และอื่น ๆ
  • รับการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงโดยใช้ClickUp Reminders. ClickUp จะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับงานของคุณตั้งแต่ 5 นาที จนถึง 3 วัน ก่อนถึงกำหนดเวลา
  • ดูงานที่กำลังจะมาถึงของคุณในรูปแบบรายการ กระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามที่คุณต้องการด้วยClickUp Views
  • ร่วมมือในภารกิจ, แบ่งปันคำแนะนำ, และทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกันผ่าน ClickUp Chat
  • ปรับเวิร์กโฟลว์ของคุณให้เหมาะกับงานทุกประเภทด้วยคุณสมบัติอันทรงคุณค่าของ ClickUp Tasks เช่น สถานะที่กำหนดเอง ระดับความสำคัญ และการพึ่งพา

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ไม่สามารถส่งออกแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดาย
  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่เสนอเพียงการติดตามเป้าหมาย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,700 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้ ClickUp หลายคนเห็นพ้องกันว่าแพลตฟอร์มนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตสำหรับเป้าหมายโครงการของพวกเขา:

เป้าหมายของ ClickUp ช่วยให้สมาชิกทุกคนในแต่ละแผนกมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

เป้าหมายของ ClickUp ช่วยให้สมาชิกทุกคนในแต่ละแผนกมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

2. Hive—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกิจวัตรประจำวันที่มีประสิทธิภาพ

Hive

Hive เป็นหนึ่งในไม่กี่แอปในรายการนี้ที่ผสมผสานการติดตามเป้าหมายเข้ากับฟีเจอร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง มันให้ความยืดหยุ่นในการจัดโครงสร้างเป้าหมายของคุณโดยใช้รายการงาน, กำหนดเวลา, จุดสำคัญ, และตัวชี้วัดความก้าวหน้า ไม่ว่าคุณจะกำลังตั้งเป้าหมายส่วนตัวหรือจัดการวัตถุประสงค์ของทีม Hive ก็ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานที่ดีที่สุดของคุณ

จุดแข็งหลักของแอปนี้อยู่ที่การช่วยให้คุณสร้างกิจวัตรที่สนับสนุนทั้งประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอ คุณสามารถตั้งเป้าหมายเป็นโปรเจกต์ กำหนดงานย่อย ติดตามเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า และใช้การแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้คุณทำตามตารางเวลาได้อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติเด่นของ Hive

  • เลือกวิธีการติดตามเป้าหมายที่หลากหลาย—ใช้โปรเจกต์สำหรับการติดตามตามหมุดหมายสำคัญ ใช้งานสำหรับนิสัยประจำวัน และใช้แดชบอร์ดเพื่อดูภาพรวมของทุกอย่างในที่เดียว
  • ดูความคืบหน้าของคุณตลอดเวลาด้วยตัวกรองสำหรับสัปดาห์, เดือน, หรือปี
  • ใช้การวิเคราะห์ในตัว เช่น อัตราความสำเร็จ การอัปเดตสถานะ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม เพื่อให้คุณดำเนินงานได้ตามแผน

ข้อจำกัดของรังผึ้ง

  • ไม่มีระบบรางวัลในตัวหรือฟีเจอร์เกมมิฟิเคชันเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจ
  • ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือมีให้บริการ แต่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้งานบนเดสก์ท็อปหรือเว็บแอป

ราคาของฮีฟ

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: 5 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ทีม: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิวของฮีฟ

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

3. วิถีชีวิต—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างนิสัยใหม่

วิถีชีวิต
วิถีชีวิต

วิถีชีวิตผสมผสานเทคนิคการสร้างนิสัย เช่น การเขียนบันทึกและการทำรายการสิ่งที่ต้องทำ เข้ากับตัวติดตามนิสัยดิจิทัลที่ใช้งานง่าย

เราชอบมากที่มันช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อพฤติกรรมที่ไม่ดีของคุณ ดังนั้น แทนที่จะเน้นแต่พฤติกรรมที่ดีของคุณ คุณสามารถหาวิธีรับมือกับสถานการณ์ที่อาจทำให้คุณเผลอหลุดจากเป้าหมายในการสร้างนิสัยที่ดีได้

ด้วยฟีเจอร์แผนภูมิ คุณสามารถสังเกตแนวโน้มเชิงบวกและเชิงลบได้ในช่วงเวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือแม้กระทั่งหลายปี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของวิถีชีวิต

  • ติดตามกิจวัตรของคุณด้วยระบบรหัสสีที่เป็นเอกลักษณ์
  • รักษาเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายของคุณด้วยคำเตือนที่ทรงพลัง
  • จดบันทึกสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดนิสัยไม่ดีโดยใช้ฟังก์ชันบันทึกประจำวันในตัว

ข้อจำกัดของวิถีชีวิต

  • คุณสามารถติดตามนิสัยได้เพียงสามอย่างในแผนฟรี
  • ไม่มีวิธีที่จะติดตามว่าคุณใกล้บรรลุเป้าหมายแค่ไหน มีเพียงตัวเลือกใช่หรือไม่ใช่เท่านั้น

ราคาตามวิถีชีวิต

  • ฟรี
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $4.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิววิถีชีวิต

  • G2: ไม่มีบทวิจารณ์
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

4. Coach.me—เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ทักษะใหม่

โค้ช.me
Coach. me

Coach. me เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมที่เชื่อมต่อคุณกับโค้ชและที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองในหลากหลายสาขา หากคุณมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาตนเอง ผมขอแนะนำ Coach. me อย่างยิ่ง

ฉันพบว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาทักษะ เพราะ คุณได้รับการสนับสนุนแบบ 360 องศาในการเรียนรู้ทักษะที่คุณเลือก—ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งโค้ชส่วนตัวที่สามารถช่วยให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องได้

คุณยังสามารถได้รับประโยชน์จากความสามารถที่หลากหลายของมันได้—มันสามารถทำหน้าที่เป็นแอปติดตามนิสัยได้เช่นกัน ดังนั้นคุณสามารถเพลิดเพลินกับฟังก์ชันต่าง ๆ ได้แม้ไม่ได้ลงทะเบียนแผนการสอนส่วนตัว

โค้ช. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของฉัน

  • ตั้งเป้าหมายและเตือนความจำว่าคุณต้องการฝึกฝนทักษะหรือพัฒนานิสัยแต่ละอย่างกี่ครั้งต่อสัปดาห์
  • ดูแนวโน้มรายสัปดาห์และรายเดือนของความก้าวหน้าของคุณ
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำประจำวันจากโค้ชเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ
  • เช็คอินได้จากวิดเจ็ต Today View บน iPhone ของคุณหรือบนสมาร์ทวอทช์โดยไม่ต้องเปิดแอป

โค้ช. ข้อจำกัดของฉัน

  • ปัญหาการเช็คอินเป็นครั้งคราวที่อาจทำให้สถิติของคุณขาดตอน
  • ฟังก์ชันการติดตามโครงการที่จำกัด

โค้ช. me ราคา

  • ตัวติดตามนิสัย: ฟรี
  • การโค้ชส่วนตัว: 100 ดอลลาร์ต่อเดือน (เริ่มต้นที่ 25 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์)

โค้ช. me คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีบทวิจารณ์
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

5. Habitica—แอปติดตามนิสัยที่ดีที่สุดพร้อมองค์ประกอบเกมที่สนุกสนาน

Habitica
Habitica

Habitica ทำให้รายการนิสัยของคุณกลายเป็นเกม และให้คุณสร้างตัวละครที่สนุกสนานซึ่งจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อทำภารกิจสำเร็จ คุณยังได้รับรางวัลที่ทำให้คุณสามารถซื้อการอัปเกรดตัวละครที่เจ๋งได้

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือการผสานรวมกับสื่อสังคมออนไลน์ ฉันรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นที่จะรักษาความมุ่งมั่นไว้ได้เมื่อมีคู่หูที่ช่วยกันรับผิดชอบ ด้วยการผสานรวมสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบเกมของ Habitica ทำให้คุณสามารถชวนเพื่อน ๆ ของคุณมาร่วมใน 'ภารกิจ' ของคุณได้ง่ายขึ้น และทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันไปด้วยกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitica

  • ติดตามนิสัยและงานประจำวันได้ทุกที่ผ่านอินเทอร์เฟซบนมือถือและเว็บ
  • รับรางวัลสนุก ๆ สำหรับเป้าหมายของคุณเพื่อตกแต่งตัวละครของคุณด้วยชุดเกราะต่อสู้, สัตว์เลี้ยงลึกลับ, ทักษะเวทย์มนต์, และแม้กระทั่งภารกิจ
  • ใช้เหรียญในเกมเพื่อซื้อสิทธิประโยชน์ในชีวิตจริง เช่น การเข้าถึงรายการทีวีฟรี

ข้อจำกัดของ Habitica

  • ตัวเลือกที่จำกัดในการปรับแต่งความท้าทาย
  • การนำทางอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้บางคน

ราคา Habitica

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว Habitica

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

6. Todoist—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่ายและสะอาดตา

Todoist
Todoist

Todoist คือแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่สวยงามและอัตโนมัติสำหรับการจัดการงานขณะเดินทาง มันทำให้เป้าหมายของคุณง่ายขึ้นด้วยการเปลี่ยนให้เป็นรายการที่ต้องทำ และความพึงพอใจที่คุณได้รับเมื่อทำเครื่องหมายรายการที่ต้องทำหรืองานย่อยว่า 'เสร็จแล้ว' นั้นไม่มีใครเทียบได้ ใช่ คุณสามารถทำได้ด้วยการแตะหรือคลิกเพียงครั้งเดียว

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นคือการจดจำภาษาธรรมชาติ ซึ่งจัดเรียงงานของคุณเป็น Today, Upcoming และมุมมองกรองแบบกำหนดเอง สิ่งนี้ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันสร้างพื้นที่ร่วมกันสำหรับงานที่ต้องทำงานร่วมกันแยกออกจากเป้าหมายและโครงการส่วนตัวของฉัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • จับและจัดระเบียบงานทันทีที่เข้ามา ด้วยภาษาธรรมชาติที่ลื่นไหลและใช้งานง่าย
  • สร้างนิสัยและติดตามกำหนดเวลาโดยใช้การจดจำข้อมูลอัตโนมัติ
  • เปลี่ยนทุกสิ่งให้เป็นงานในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้จากทุกที่ด้วยการเชื่อมต่อมากกว่า 80 แบบ
  • ติดตามความก้าวหน้าของคุณได้หลายวิธี—การแสดงผลภาพการทำงาน, ประวัติกิจกรรม, และคลังงานที่เสร็จสมบูรณ์

ข้อจำกัดของ Todoist

  • คุณภาพของสรุปที่สร้างขึ้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้นคุณต้องตรวจสอบและแก้ไขด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง
  • การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับสถิติการผลิตและรูปแบบการแสดงรายงาน

ราคาของ Todoist

  • ผู้เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: $5/เดือน
  • ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

7. ATracker—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาสำหรับแต่ละเป้าหมาย

ATracker
ATracker

ATracker เป็นแอปจัดการเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วยเวลาซึ่งสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เวลาในแต่ละเป้าหมาย ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาแต่ละงานและงานย่อยได้อย่างมีกลยุทธ์เพื่อการใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ฉันได้สำรวจการตั้งค่าขั้นสูงของแอป และปรากฏว่าคุณสามารถติดตามเวลาที่รวมกันที่ใช้ไปกับกลุ่มงานได้ ATracker จัดเก็บบันทึกทั้งหมดของคุณและแสดงผลทั้งในรูปแบบรายการและปฏิทิน คุณยังสามารถอัปเดตข้อมูลหรือบันทึกเวลาในภายหลังได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ATracker

  • เริ่มและหยุดงานด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวโดยไม่ต้องปลดล็อกอุปกรณ์ของคุณ
  • ติดตามเวลาของคุณบนแอปมือถือ แท็บเล็ต Apple Watch หรือคอมพิวเตอร์
  • ตั้งเป้าหมายรายวันและรายสัปดาห์ตามงานและแท็ก รวมถึงแท็กตัวเลขและแบบดรอปดาวน์
  • สร้างรายงานความคืบหน้าประจำวันในรูปแบบของแผนภูมิวงกลมและแผนภูมิแท่งที่สวยงาม

ข้อจำกัดของ ATracker

  • การขัดข้องเป็นครั้งคราวในการซิงค์ปฏิทิน
  • ไม่สามารถติดตามเวลาสำหรับงานหลายอย่างพร้อมกันได้

ราคาของ ATracker

  • ฟรี
  • ข้อดี: $4.99 บน iOS และ $2.99 บน Android (ค่าใช้จ่ายครั้งเดียว)
  • พรีเมียม: $2. 99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ ATracker

  • G2: ไม่มีบทวิจารณ์
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

8. GoalsOnTrack—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนปฏิบัติการที่ละเอียดสำหรับเป้าหมายของคุณ

เป้าหมายออนแทร็ก
GoalsOnTrack

GoalsOnTrack คือซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายแบบSMART ที่มีโครงสร้างเป้าหมายหลายระดับ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างแผนปฏิบัติการที่ละเอียดสำหรับทุกเป้าหมายและเป้าหมายย่อยได้ ไม่เพียงแต่เป็นแอปจัดการรายการที่ต้องทำเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือติดตามวาระการประชุมที่ละเอียดพร้อมฟีเจอร์ติดตามนิสัย, เวลา, และความก้าวหน้า

ฉันรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งกับความพยายามมากมายที่ซอฟต์แวร์นี้ช่วยแบ่งเบาภาระให้คุณ ตัวอย่างเช่น คุณจะได้รับแบบฟอร์มสำหรับกรอกตัวชี้วัดเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณเป็น SMART—เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้

ในทำนองเดียวกัน มีบอร์ดวิสัยทัศน์แม่แบบการตั้งเป้าหมาย และสมุดบันทึกสำหรับการระบายความคิด มันเหมือนกับว่าความคิดทั้งหมดเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หลายชั้น ทุกอย่างอยู่ในคอมเพล็กซ์เดียวกันแต่แยกออกจากกันพอสมควรเพื่อการจัดระเบียบที่เหมาะสม

คุณสมบัติเด่นของ GoalsOnTrack

  • วางแผนทุกขั้นตอนของเป้าหมายของคุณด้วยแพลนเนอร์และแผ่นงานที่สามารถพิมพ์ได้
  • ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายในสี่วิธี: โดยเป้าหมายย่อย, โดยงาน, โดยผลลัพธ์, และด้วยตนเอง
  • การจัดตารางเวลาแบบลากและวางพร้อมปฏิทินงานที่ผสานการทำงานกับปฏิทินภายนอก เช่น Google Calendar, iCal, Outlook
  • ติดตามการปฏิบัติตามนิสัยของคุณด้วยการทำเครื่องหมายทุกวัน
  • แบ่งปันเป้าหมายกับทีมของคุณ บันทึกกิจกรรมของทีมแบบเรียลไทม์ และโพสต์ข้อความหรือความคิดเห็นบนกระดานข้อความส่วนกลางเพื่อทำงานร่วมกัน

ข้อจำกัดของ GoalsOnTrack

  • ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • ไม่มีเวอร์ชันทดลองหรือเวอร์ชันฟรี

ราคาของ GoalsOnTrack

  • ค่าสมาชิก $68 ต่อปี

GoalsOnTrack คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีบทวิจารณ์
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

9. ตารางกริด—เหมาะที่สุดสำหรับ OKRs และเป้าหมายของพนักงาน

ตารางตาข่าย
Lattice

Lattice เป็นโซลูชันการตั้งเป้าหมายสำหรับทีม เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

เราพบว่ามันมีประโยชน์สำหรับการบริหารโครงการข้ามสายงานและการสร้างความร่วมมือที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งเป้าหมายสำหรับการตลาดร่วมกันในที่เดียว และตั้งเป้าหมายสำหรับบริการลูกค้าแยกต่างหากในอีกที่หนึ่งได้ คุณยังสามารถตั้งวัตถุประสงค์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์และเป้าหมาย SMART สำหรับผู้จัดการได้อีกด้วย ทั้งหมดนี้สามารถเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันได้ในแพลตฟอร์มเดียว

ซอฟต์แวร์ OKRผสานการทำงานกับ Jira, Salesforce, Slack และ Microsoft Teams เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายจะอยู่ในความสนใจเสมอและได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม: การไต่เต้าในสายอาชีพ: วิธีตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง

  • เชื่อมโยงเป้าหมายแต่ละรายการเข้ากับเป้าหมายของแผนกและเป้าหมายทั่วทั้งบริษัทเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • ผสาน OKRs เข้ากับการจัดการประสิทธิภาพเพื่อปรับให้สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายตามลำดับความสำคัญของธุรกิจ
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยการประชุมแบบตัวต่อตัวและการมีปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการ

ข้อจำกัดของตารางตาข่าย

  • เว็บไซต์อาจช้าในระหว่างการโหลดครั้งแรก
  • ไม่มีเวอร์ชันฟรี

การกำหนดราคาแบบตาราง

  • การจัดการประสิทธิภาพ + OKRs & เป้าหมาย: $11/คนต่อเดือน
  • การมีส่วนร่วม: $4/คนต่อเดือน
  • เติบโต: 14 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
  • ค่าตอบแทน: 6 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน

คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (160+ รีวิว)

10. Toodledo—ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในทุกด้านของชีวิตคุณ

ทูเดิลดู
Toodledo

Toodledo เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ซับซ้อน มันมีตัวเลือกหลายอย่างในการจัดระเบียบและติดตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การเพิ่มผลผลิต มันนำ แนวคิดของรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่ายและ ขยายมันออกไปเป็นพื้นที่ทำงานที่ละเอียด เพื่อให้คุณทำงานได้มากขึ้นกับแต่ละเป้าหมายหรือภารกิจ

ฉันพบว่าการจัดหมวดหมู่ของมันน่าสนใจมาก:

  • ชีวิต: ให้คุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและบันทึก และแชร์กับเพื่อนและครอบครัวตามวิธีการ Getting Things Done
  • การทำงาน: ช่วยให้คุณวางแผนโครงการของคุณ, มอบหมายงานให้กับทีมของคุณ, และติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ
  • ตารางเวลา: กระตุ้นให้คุณใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยตัวจัดตารางเวลาในตัว พร้อมการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ งานที่ทำซ้ำได้ และการผสานกับปฏิทิน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toodledo

  • ใช้โฟลเดอร์, แท็ก, บริบท, และงานย่อยเพื่อช่วยจัดระเบียบรายการที่ต้องทำ
  • จัดเรียง, คัดกรอง, และค้นหาผ่านรายการของคุณ และทำความรู้จักกับสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จ แอปจะส่งการแจ้งเตือนให้คุณเมื่อมีงานที่ต้องทำ
  • ติดตามการพัฒนาตนเองของคุณ; รักษาแรงจูงใจไว้ และบรรลุเป้าหมายของคุณ
  • เขียนความทรงจำของคุณลงไป ใช้เป็นบันทึกประจำวัน—บันทึกสูตรอาหาร บันทึกการเดินทาง และอื่นๆ
  • ใช้โครงร่างเพื่อวางแผนโครงการถัดไปของคุณ บันทึกประวัติครอบครัวของคุณ หรือใช้ในกรณีอื่น ๆ ที่คุณนึกถึงได้

ข้อจำกัดของ Toodledo

  • คุณสมบัติบันทึกต้องการฟังก์ชันการค้นหาที่ดีขึ้น

ราคาของ Toodledo

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Toodledo

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

เลือกแอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุด

แอปที่ฉันได้ทดสอบและคัดเลือกมีบางสิ่งที่เหมือนกัน: ทั้งหมดใช้งานง่ายและช่วยให้ฉันเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่าพวกมันจะยอดเยี่ยมสำหรับการตั้งเป้าหมายและติดตามเป้าหมาย แต่มีน้อยมากที่ไปไกลกว่าคุณสมบัติพื้นฐาน

ฉันชอบเครื่องมือวางแผนระยะยาวที่ช่วยให้ฉันสามารถบาลานซ์งานส่วนตัวและงานอาชีพได้ ดังนั้น แพลตฟอร์มที่มีระบบความร่วมมือทีมขั้นสูง, การจัดการงาน, และการจัดการโครงการจึงเหมาะสำหรับฉัน

ในบริบทนั้น มีเพียงเครื่องมือเดียวเท่านั้นที่ตอบโจทย์ทุกข้อ—ClickUp!

มันทำให้การติดตามเป้าหมายง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp ช่วยให้เราสามารถติดตามรายการงานและทำงานร่วมกับทีมข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยรวมแล้ว แทนที่จะใช้ตัวติดตามเป้าหมายเฉพาะบุคคลเพียงอย่างเดียว ClickUp มอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถทำงานกับเป้าหมายทางวิชาชีพร่วมกับทีมได้ แม้ว่าคุณจะสามารถรักษาตัวติดตามส่วนตัวของคุณแยกต่างหากได้ แต่ฟังก์ชันการทำงานร่วมกันนั้นมอบข้อได้เปรียบให้กับคุณ

ลองใช้ ClickUpวันนี้! คุณจะไม่เสียใจ