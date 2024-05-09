การตั้งเป้าหมายเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน

การตั้งเป้าหมายเป็นขั้นตอนแรกในการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากช่วยให้คุณและทีมของคุณเห็นพ้องต้องกันในสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา
เป้าหมายด้านผลงานคือเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่มืออาชีพต้องบรรลุภายในระยะเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปคือหนึ่งปี) เพื่อให้ได้รับการประเมินผลงานที่ดี การประเมินผลงานจะกำหนดโบนัสสิ้นปี การขึ้นเงินเดือน และการเลื่อนตำแหน่งสำหรับพนักงาน
หากตั้งเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสมจริง จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานของคุณทำงานอย่างเต็มที่และบรรลุเป้าหมายเพื่อให้ได้รับการประเมินที่ดี
การตั้งเป้าหมายและการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงานและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของผลการดำเนินงานของบริษัท
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงการตั้งเป้าหมายสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการตั้งเป้าหมายของทีม
การเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ผู้คนมักใช้คำว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารผลการปฏิบัติงาน แทนกันโดยผิดพลาด ทั้งสองคำนี้มีความหมายต่างกัน และเราจะอธิบายให้ชัดเจนในส่วนนี้
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการทบทวนการปฏิบัติงานคือกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และการมีส่วนร่วมของพวกเขาต่อบริษัท การประเมินนี้มักดำเนินการเป็นประจำทุกปี และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้และเติบโต
บริษัทยังใช้การประเมินเพื่อระบุพนักงานที่มีผลงานดีเด่นสำหรับโปรแกรมรางวัลและการยกย่อง
การจัดการประสิทธิภาพ
การจัดการประสิทธิภาพการทำงาน ในทางกลับกัน เป็นแนวคิดที่กว้างกว่า และการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของมัน ประกอบไปด้วยทุกอย่างตั้งแต่การตั้งเป้าหมายไปจนถึงการติดตามความก้าวหน้าของแต่ละพนักงาน การให้ข้อเสนอแนะ และการให้รางวัลแก่การทำงานที่ดี
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงานกับการบริหารจัดการ
ความคล้ายคลึงกันระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการสิ้นสุดลงที่ข้อเท็จจริงที่ว่าทั้งสองเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการปฏิบัติงานของพนักงาน ตามที่ได้อธิบายไว้ การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ
เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น ลองดูความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้
|การประเมินผลการปฏิบัติงาน
|การจัดการประสิทธิภาพ
|วัตถุประสงค์
|เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน
|เพื่อติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
|ความถี่
|ประจำปี
|กระบวนการที่ดำเนินอยู่
|ขอบเขต
|แคบ: เกี่ยวข้องเฉพาะกับการประเมินผลประจำปีอย่างเป็นทางการเท่านั้น
|กว้าง: เกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมาย การติดตามผลการปฏิบัติงาน การให้ข้อเสนอแนะ ฯลฯ
กระบวนการตั้งเป้าหมายระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ความสำเร็จของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณขึ้นอยู่กับความชัดเจนในการตั้งเป้าหมายตั้งแต่ต้นปี กระบวนการตั้งเป้าหมาย แม้จะดูเรียบง่าย แต่ต้องอาศัยข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายและความรอบคอบในการดำเนินการ
ในส่วนนี้ เราจะพูดถึงเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีการตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
การมีส่วนร่วมของทีมในการกำหนดเป้าหมาย
การตั้งเป้าหมายสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานควรเป็นความร่วมมือกัน แม้บทบาทของคุณในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมจะมีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่คุณก็ควรให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ด้วย
นี่คือคำแนะนำเพื่อเริ่มต้น:
- เริ่มต้นด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และระบุจุดที่ควรปรับปรุง
- ถามพวกเขาเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาทางอาชีพ แรงจูงใจ และเส้นทางอาชีพที่ชื่นชอบ
- พื้นที่สำคัญ ที่ทั้งสองคนเห็นพ้องต้องกันว่าควรทำงานร่วมกันในปีที่จะมาถึง รวมถึงการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
- กำหนด เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่ชัดเจนซึ่งสมาชิกแต่ละคนในทีมต้องบรรลุก่อนสิ้นปี
หากสมาชิกในทีมของคุณคนใด ใหม่กับการตั้งเป้าหมาย สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน คุณสามารถแนะนำให้พวกเขาใช้เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUp ได้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณระบุอนาคตในอุดมคติและสิ่งที่คุณต้องการบรรลุได้
เอกสารแม่แบบให้คุณตั้งค่าและติดตามเป้าหมายประจำปีสำหรับทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงานของคุณ. แม่แบบนี้สามารถ:
- ช่วยคุณตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายที่สามารถวัดได้เพื่อติดตามตลอดทั้งปี
- แนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีการตั้งเป้าหมายที่สมจริงและสามารถบรรลุได้
- ทำให้ง่ายต่อการแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้มากขึ้น
- ให้คุณสามารถมองเห็นและปรับเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วตามที่ต้องการ
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 11% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่แบ่งปันเป้าหมายของตนกับผู้อื่นเพื่อความรับผิดชอบ นั่นคือโอกาสที่พลาดไป ลองคิดดู: การแบ่งปันวิสัยทัศน์ของคุณจะเปิดรับมุมมองใหม่ๆ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และพบปัญหาที่ซ่อนอยู่ที่คุณอาจมองข้ามไป 🎯ClickUpทำให้การเข้าถึงพลังพิเศษนี้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ เพียงแค่ @mention ผู้ให้คำปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำ, ใส่เพื่อนเข้าไปเพื่อให้มีแรงจูงใจ, หรือทิ้งบันทึกไว้สำหรับตัวเองในอนาคต
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้กล่าวว่าสามารถจัดการงานได้มากขึ้นประมาณ 10% ด้วย ClickUp
ใช้ประโยชน์จากClickUp Meetingsเพื่อจัดตั้งการหารือเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายกับพนักงานของคุณ. ทำให้การจัดทำวาระการประชุมและการนัดหมายเป็นเรื่องง่าย.
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการทบทวนให้ขอความคิดเห็นจากพนักงานทุกคนเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มความโปร่งใส
คุณสมบัติการสำรวจของClickUp Form Viewเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขอความคิดเห็นจากพนักงาน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแบบฟอร์มการประเมินตนเองที่ใช้งานง่ายสำหรับการสนทนาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Brainเพื่อสรุปบันทึกการประชุมของคุณและคัดแยกสิ่งที่ต้องดำเนินการออกมา แบ่งปันสิ่งเหล่านี้กับสมาชิกในทีมหลังการประชุมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน
บทบาทของผู้นำในการกำหนดเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากสมาชิกในทีมแล้ว คุณยังต้องรวมผู้นำระดับสูงไว้ในกระบวนการตั้งเป้าหมายด้วย พวกเขาสามารถช่วยคุณตั้งเป้าหมายของทีมสำหรับปีนี้ได้ดังนั้น ขั้นตอนต่อไปของคุณควรเป็นการนัดพบกับผู้นำระดับสูงและ ขอความคิดเห็น เกี่ยวกับแผนของคุณ
หัวหน้าแผนกหรือผู้นำในแนวตั้งมักจะมีเป้าหมายของตนเอง รวมถึงเป้าหมายรวมที่ได้รับมอบหมายให้กับแผนกของพวกเขา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น พวกเขาต้องมั่นใจว่าทุกทีมที่อยู่ภายใต้การดูแลของพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
การมีส่วนร่วมของผู้นำในกระบวนการตั้งเป้าหมายช่วยให้แน่ใจว่าเป้าหมายของทีมแต่ละทีมสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กร นอกจากนี้ การยอมรับจากผู้นำ ยังช่วยให้ทีมต่างๆ มีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน
การนำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานมาใช้ในการตั้งเป้าหมาย
เป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อื่นใด ควรมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ประกอบอยู่เสมอ อย่าตั้งเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้ สำหรับแต่ละเป้าหมาย คุณต้องมี KPI ที่จะใช้ประเมินว่าเป้าหมายนั้นบรรลุผลหรือไม่
ขั้นตอนต่อไปในกระบวนการตั้งเป้าหมายคือการ กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สามารถวัดได้ หรือ KPIs สำหรับเป้าหมาย
ใช้เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpเพื่อสร้างเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้ ซึ่งคุณสามารถติดตามได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตนี้ช่วยให้หัวหน้าทีมและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนดและบรรลุเป้าหมายโดย:
- การกำหนดเป้าหมาย SMART และแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนและงานย่อยที่เล็กกว่า
- การติดตามและแสดงภาพความคืบหน้าของงาน
- การประเมินทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
- การแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงความคืบหน้า
มันมีมุมมองให้เลือกห้าแบบ รวมถึง แผ่นงานเป้าหมาย SMART สำหรับการระดมความคิดและจัดเก็บไอเดีย
การวัดผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
เมื่อคุณได้กำหนดและตั้งเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้แอปติดตามเป้าหมายเช่น ClickUp เพื่อติดตามและวัดผลการดำเนินงาน
ClickUp Goalsทำให้กระบวนการตั้งเป้าหมายและการติดตามง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น ใช้เพื่อสร้างเป้าหมาย SMART ติดตามสถานะ และวัดผลลัพธ์สำคัญ
คุณจำเป็นต้องประเมินผลลัพธ์และตัวชี้วัด KPI ในตอนสิ้นสุดของระยะเวลาการทบทวน. การใช้ซอฟต์แวร์การทบทวนการปฏิบัติงานที่ดี จะช่วยคุณทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น.
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpเพื่อจัดการสนทนาประเมินผลการปฏิบัติงานแบบตัวต่อตัวกับพนักงานแต่ละคน โดยมีประเด็นสำคัญสำหรับการพูดคุยที่ชัดเจน
ใช้เพื่อจัดทำรายการประเด็นสำคัญสำหรับการสนทนาในการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบตัวต่อตัวของคุณ คุณยังสามารถจดบันทึกข้อเสนอแนะที่คุณต้องการให้บุคคลนั้นทราบในระหว่างการประเมินผลได้อีกด้วย
มันใช้รูปแบบเริ่มต้น หยุด และดำเนินการต่อ เพื่อให้บุคคลทราบถึงสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีและสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือหยุดทำโดยสิ้นเชิง
เมื่อการประชุมของคุณเสร็จสิ้นแล้ว ให้แบ่งปันข้อเสนอแนะกับแต่ละบุคคลเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
หรือใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่น ๆ ของ ClickUp
สำหรับผู้ที่มีผลงานต่ำ มีแม่แบบแผนปรับปรุงผลงานหลายแบบที่คุณสามารถใช้ได้
เคล็ดลับมืออาชีพ: ช่วยให้ทีมของคุณติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่องและสร้างวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสด้วยการตั้งค่าแดชบอร์ดเพื่อติดตามและอัปเดตตัวชี้วัดประสิทธิภาพของบุคคลและทีมโดยอัตโนมัติ คุณสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิกด้วยClickUp Dashboards
ความสำคัญของการคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมในกระบวนการตั้งเป้าหมาย
คุณไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบแยกส่วนได้ การประเมินเพียงว่าพนักงานแต่ละคนทำงานในหน้าที่ของตนเองได้ดีเพียงใดนั้นไม่เพียงพอ คุณควรพิจารณาด้วยว่าพวกเขาทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้ดีเพียงใด และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รวมเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ไว้ในช่วงกระบวนการตั้งเป้าหมาย ผู้ที่คิดค้นวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอย่างรวดเร็วควรได้รับการยกย่องและให้รางวัล
ClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคลสามารถช่วยคุณบริหารจัดการบุคลากรและให้รางวัลแก่พนักงานที่มีผลงานดีเด่น
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตClickUp Bonus Matrixเพื่อกำหนดคะแนนประเมินผลงานและโบนัสให้กับพนักงาน
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- ดูคะแนนการปฏิบัติงานของสมาชิกทีมทุกคนได้ในทันที
- ใช้การเข้ารหัสสีเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจตามระดับความเชี่ยวชาญที่ต้องการ
- จัดระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนปัจจุบันและที่เสนอของพนักงานแต่ละคนในรูปแบบที่มองเห็นได้
การปรับเป้าหมายส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หนึ่งในกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายที่สำคัญคือการปรับเป้าหมายของแต่ละบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของธุรกิจ
ออกแบบกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงทั้งวัตถุประสงค์ของพนักงานและของบริษัท จากนั้นกำหนดเป้าหมายของทีมและบุคคลที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
สรุปสั้น: การตั้งเป้าหมายสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- เริ่มต้นด้วยทีม: ระบุจุดแข็งและพื้นที่ที่ต้องพัฒนาของแต่ละบุคคล และให้สมาชิกแต่ละคนได้แสดงออกถึงแผนการในอนาคตของตนเอง
- จัดให้เป้าหมายของแต่ละบุคคลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำ
- เลือกเป้าหมายที่สามารถวัดได้ และตัดสินใจว่าคุณจะติดตามเป้าหมายเหล่านั้นอย่างไร
- โปรดแน่ใจว่าคุณได้รวมเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือไว้ด้วย
- จัดตั้งกลไกเพื่อติดตามเป้าหมายและทบทวนผลการดำเนินงาน
ประโยชน์และความท้าทายของการตั้งเป้าหมายเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ความสำคัญของการตั้งเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติงานในที่ทำงานไม่อาจปฏิเสธได้ การตั้งเป้าหมายช่วยกำหนดทิศทางให้กับกระบวนการประเมินทั้งหมด และช่วยให้ผู้นำทีมและผู้จัดการสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างเป็นกลาง
อย่างไรก็ตาม การตั้งเป้าหมายไม่ใช่เรื่องง่าย มาพูดคุยถึงประโยชน์และความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายกัน
ประโยชน์
นี่คือข้อได้เปรียบหลักบางประการของการตั้งเป้าหมายสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- มันให้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังจากพนักงานแต่ละคน และทำให้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความ เป็นกลางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การมีเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้พนักงาน มีแรงจูงใจ ในการทำงานให้ดีและบรรลุเป้าหมายเพื่อรับรางวัล
- การสื่อสารเป้าหมายด้านผลงานช่วยให้คุณรักษา ความโปร่งใส ในกระบวนการประเมินผลงาน
- การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านประสิทธิภาพที่ชัดเจนช่วยให้แต่ละบุคคล รับผิดชอบ ต่อผลงานของตนเอง และส่งเสริมให้พวกเขารับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
- การตั้งเป้าหมายประจำปีช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคคลและทีมสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม ซึ่งขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจ
ความท้าทาย
แม้ว่าการตั้งเป้าหมายจะมีประโยชน์ แต่ก็มีความท้าทายอยู่เช่นกัน มาพูดคุยเกี่ยวกับบางประเด็นเหล่านี้โดยสังเขปกัน
- การตั้งเป้าหมายที่ไม่สมจริงอาจทำให้พนักงานขาดแรงจูงใจและส่งผลตรงกันข้ามกับ ประสิทธิภาพ ทางออกคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายทั้งหมดที่คุณตั้งไว้นั้นสมเหตุสมผลและสามารถบรรลุได้ หากคุณกำลังตั้งเป้าหมายที่ยากมากเป็นพิเศษ (moonshot) ให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมโยงเกณฑ์การประเมินผลไม่เพียงแค่กับการบรรลุเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความพยายามที่ทำเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นด้วย
- การตั้งเป้าหมายแบบองค์รวมต้องใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่เพียงแต่เน้นที่ผลการดำเนินงานในด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมทุกแง่มุมที่สำคัญ การมีส่วนร่วมของทีม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้นำในการอภิปรายการตั้งเป้าหมายสามารถช่วยป้องกันสิ่งนี้ได้
- หนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในการตั้งเป้าหมายคือผู้คนมักจะตั้งเป้าหมายที่คลุมเครือหรือกว้างเกินไปซึ่ง ยากต่อการติดตาม เพื่อป้องกันปัญหานี้ ให้กำหนดตัวชี้วัดและกลไกการติดตามควบคู่ไปกับแต่ละเป้าหมายที่คุณเลือก
- หากเป้าหมายไม่รวมถึงการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือกัน คุณอาจจบลงด้วยการทำให้พนักงานแข่งขันกันเอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ วัฒนธรรมองค์กร เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้แน่ใจว่าบางเป้าหมายเกี่ยวข้องกับทักษะทีม เช่น การร่วมมือกัน การให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่น การเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงได้ และช่วยเหลือผู้อื่น
- การรักษา ความเป็นธรรมและความโปร่งใส ในกระบวนการตั้งเป้าหมายและการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นความท้าทายสำหรับหลายองค์กร องค์กรต้องทำงานอย่างจริงจังในด้านนี้โดยการกำหนดจังหวะการสื่อสารเกี่ยวกับเป้าหมาย รวมถึงการประชุมใหญ่แบบเปิดและการอัปเดตทางอีเมล
ประเภทของเป้าหมายด้านประสิทธิภาพและตัวอย่าง
นี่คือตัวอย่างประเภทของเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติงานที่พบบ่อยสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป้าหมายการสร้างทีม
เป้าหมายเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับปรุงการร่วมมือและการทำงานร่วมกันของทีม ตามที่ได้หารือไว้ บุคคลไม่สามารถทำงานและได้รับการประเมินในลักษณะแยกตัวได้ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีมก็มีความสำคัญเช่นกัน
การรวมเป้าหมายการสร้างทีมไว้ในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณ จะช่วยให้คุณส่งเสริมให้พนักงานทำงานร่วมกันเป็นทีม และพัฒนาทักษะการร่วมมือกัน
ตัวอย่าง:
- เข้าร่วมกิจกรรมและงานสร้างทีมสี่ครั้งในปีนี้
- รักษาอัตราการเข้าร่วมประชุมทีมไว้ที่ 90% และเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น
- ให้คำปรึกษาสมาชิกใหม่ในทีมหนึ่งคนในแต่ละไตรมาส
เป้าหมายการจัดการเวลา
การจัดการเวลาเป็นทักษะทางธุรกิจที่สำคัญซึ่ง ช่วยให้มืออาชีพมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการทำงานเป้าหมายการจัดการเวลาแบบ SMARTมุ่งเน้นการปรับปรุงความสามารถของบุคคลในการจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันในขณะที่ยังคงส่งมอบงานตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อติดตามเป้าหมายเช่นนี้ เราใช้ตัวชี้วัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเสร็จสิ้นงานตามกำหนดเวลาและการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มการประมาณเวลาสำหรับแต่ละงาน ซึ่งคุณสามารถมอบหมายให้กับบุคคลต่างๆ ได้ โดยการติดตามเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละงานเทียบกับการประมาณเวลาเริ่มต้น คุณจะสามารถประเมินทักษะการจัดการเวลาของแต่ละบุคคลได้
ตัวอย่าง:
- ปฏิบัติตามกำหนดเวลาของโครงการทั้งหมดและทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดหรือก่อนกำหนด
- สร้างแผนการจัดการเวลาที่ปรับให้เหมาะกับคุณเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานและจัดสรรเวลาสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน
- ลดระยะเวลาการตอบกลับข้อซักถามของลูกค้าลง 15%
เป้าหมายการจัดการโครงการ
เป้าหมายการจัดการโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบทักษะทางอาชีพและประสิทธิภาพของบุคคลในแง่ของการจัดการงานประจำและโครงการต่าง ๆ ในแต่ละวัน อาจรวมถึงการอยู่ในขอบเขตและงบประมาณของโครงการ การได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าสูง และอื่น ๆ
ใช้ClickUp สำหรับการตั้งเป้าหมายและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้
ตัวอย่าง:
- สร้างขอบเขตของโครงการและดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่มีการขยายขอบเขตหรือการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย
- จัดทำประมาณการงบประมาณสำหรับโครงการด้วยความแม่นยำ 95%
- ลดต้นทุนโครงการลง 10%
เป้าหมายการแก้ปัญหา
เป้าหมายเหล่านี้มุ่งเน้นการปรับปรุงความสามารถของบุคคลในการระบุปัญหาและคิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์. นี่คือทักษะทางธุรกิจที่สำคัญซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถเอาชนะอุปสรรคใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโครงการของพวกเขาได้.
การแก้ปัญหาไม่ใช่ทักษะที่มีมาแต่กำเนิด เราต้องฝึกฝนและพัฒนาด้วยเวลาและการฝึกฝน การทำให้การแก้ปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการช่วยแก้ไขปัญหาของโครงการแทนที่จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
ตัวอย่าง:
- ระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลักสามประการและเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้สำหรับแต่ละปัญหา
- เสนอแผนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการและการใช้ทรัพยากร
- สร้างและดำเนินการแผนเพื่อลดอัตราการสูญเสียลูกค้าลง 20%
เป้าหมายด้านเทคโนโลยีการศึกษา
นี่คือ เป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนา ที่มุ่งเน้นเฉพาะการเรียนรู้วิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับการทำงาน ด้วยเทคโนโลยีเช่น AI และหุ่นยนต์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางธุรกิจอย่างสิ้นเชิง การพัฒนาทักษะของทีมให้สามารถใช้เครื่องมือล่าสุดได้จึงเป็นสิ่งจำเป็น
นั่นคือเหตุผลที่คุณควรอนุญาตให้พนักงานของคุณเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมที่บริษัทสนับสนุน และมอบเครื่องมือที่ดีที่สุดให้พวกเขาเพื่อทำงานของพวกเขา
เทมเพลตการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้และการพัฒนาของClickUpสามารถช่วยคุณตั้งเป้าหมายการฝึกอบรมสำหรับสมาชิกทีมของคุณได้
เทมเพลตนี้ใช้กรอบเป้าหมาย SMART สำหรับการตั้งเป้าหมาย แต่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมบางประการ คุณสามารถติดแท็กงานตามสถานะความคืบหน้าได้ เช่น อยู่ในเส้นทาง อยู่นอกเส้นทาง เป็นต้น
นอกจากนี้ยังใช้การเข้ารหัสสีเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจตามความพยายามที่จำเป็นในการทำให้เสร็จสมบูรณ์ ส่วนที่ดีที่สุดคือมันให้คุณสามารถมอบหมายภารกิจแต่ละอย่างให้กับผู้รับผิดชอบหนึ่งคนหรือมากกว่าเพื่อให้แน่ใจว่ามีความรับผิดชอบ
ตัวอย่าง:
- ให้เสร็จสิ้นการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 10 ชั่วโมงในปีนี้
- เข้าร่วมหรือเป็นเจ้าภาพจัดเซสชันแบ่งปันความรู้กับทีมของคุณหนึ่งครั้งต่อเดือน
เป้าหมายการสื่อสาร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกแง่มุมของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากช่วยให้ผู้คนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันความรู้ และร่วมมือกับผู้อื่น
ทักษะอ่อนเช่นนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้จัดการ และเป็นคุณสมบัติผู้นำที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จริงแล้ว หลายองค์กรถือทักษะนี้เป็นทักษะที่จำเป็นเมื่อต้องเลื่อนตำแหน่งให้บุคคลไปสู่ตำแหน่งอาวุโส
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งเป้าหมายเพื่อ ปรับปรุงทักษะการสื่อสารของทีมคุณ. สิ่งเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับทักษะการพูดและการสื่อสารทางวาจา หรือการสื่อสารทางลายลักษณ์อักษร ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของแต่ละบุคคล.
ตัวอย่าง:
- ทำกิจกรรมฝึกอบรมสามครั้งเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวาจาหรือการเขียนให้สมบูรณ์ในปีนี้
- พูดในที่ประชุมทีมสองครั้ง, งานกิจกรรม, การนำเสนอ, หรือการแบ่งปันความรู้
- จัดทำเอกสารไวท์เปเปอร์หนึ่งฉบับที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของทีม
ที่เกี่ยวข้อง:คู่มือเกี่ยวกับเป้าหมายการดำเนินงาน (พร้อมตัวอย่างและแบบฟอร์ม)
ทำให้การตั้งเป้าหมายง่ายขึ้นด้วย ClickUp
การตั้งเป้าหมายเป็นส่วนสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดได้ ผู้นำทีมจะไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตลอดทั้งปีได้
การมีเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้พวกเขาสามารถระบุพนักงานที่มีผลงานดีเด่นและพนักงานที่มีผลงานต่ำได้ จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน พวกเขาอาจให้รางวัลแก่พนักงานบางคนและให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์แก่พนักงานคนอื่นๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
กระบวนการนี้ช่วยในการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพของพนักงานของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะทำงานได้ดีขึ้นในทุกๆ ปี
การมีโซลูชันการจัดการความสามารถและโครงการแบบครบวงจรเช่น ClickUp จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณและทำให้การประเมินผลประจำปีของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายไปจนถึงการประเมินผลการทำงาน ClickUp สามารถช่วยเหลือในทุกแง่มุมของการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน
ลงทะเบียนฟรีและสำรวจคุณสมบัติทั้งหมด
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. การตั้งเป้าหมายสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานคืออะไร?
กระบวนการนี้คือการกำหนดเป้าหมายด้านประสิทธิภาพและการพัฒนาวิชาชีพสำหรับพนักงานในองค์กร เป้าหมายเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและการให้คะแนนของพนักงาน โดยปกติทีมจะกำหนดเป้าหมายในช่วงต้นปีงบประมาณ แม้จะมีการวัดผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ แต่การประเมินอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายจะดำเนินการเมื่อสิ้นปี
2. คุณจะเขียนเป้าหมายสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไร?
ใช้กรอบเป้าหมาย SMART เพื่อสร้างเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้ ซึ่งคุณสามารถบรรลุได้จริงภายในระยะเวลาที่กำหนด
พิจารณาประเภทของเป้าหมายต่าง ๆ และตั้งเป้าหมายสำหรับหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น การแก้ปัญหา, เป้าหมายด้านภาวะผู้นำ, และเป้าหมายการร่วมมือในทีม จากนั้นระบุและจัดทำรายการตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่คุณจะใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคคลในแต่ละเป้าหมาย
รับฟังความคิดเห็นจากผู้นำและหารือเกี่ยวกับเป้าหมายกับพนักงานแต่ละคนก่อนที่คุณจะสรุปเป้าหมายเหล่านั้น จัดทำเอกสารเป้าหมายอย่างเป็นระบบและแบ่งปันกับพนักงานทุกคนเพื่อให้พวกเขาสามารถอ้างอิงได้ตลอดทั้งปี
3. การตั้งเป้าหมายในที่ทำงานคืออะไร?
การตั้งเป้าหมายคือกระบวนการที่ผู้นำทีมและผู้จัดการกำหนดเป้าหมายทั้งในระดับบุคคลและระดับทีมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยรวม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แต่ละบุคคลมีความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จของบริษัท และให้พวกเขารับผิดชอบในส่วนงานของตนเอง
การตั้งเป้าหมายยังช่วยรักษาความโปร่งใสในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยให้สมาชิกในทีมแต่ละคนทราบถึงสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความพึงพอใจและความมีส่วนร่วมของพนักงานเช่นกัน