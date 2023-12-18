15 เป้าหมายการจัดการเวลาแบบ SMART เพื่อรักษาความก้าวหน้าในปี 2025

"วิธีที่เราใช้เวลาในแต่ละวัน ก็คือวิธีที่เราใช้ชีวิตของเรา" เป็นคำกล่าวที่มีชื่อเสียงของนักเขียน แอนนี่ ดิลลาร์ด และเมื่อคุณอ่านคำนี้ควบคู่กับ "วันหนึ่งยาวนาน แต่ปีนั้นสั้น" คุณจะรู้สึกถึงความหวาดกลัว
ฉันใช้เวลาของฉันให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่? วันของฉันมีการจัดโครงสร้างในลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพของฉันหรือไม่?
นี่คือจุดที่การจัดการเวลาสามารถช่วยได้ และการตั้งเป้าหมายการจัดการเวลาสามารถให้กรอบโครงสร้างที่ชัดเจนและมุมมองใหม่เกี่ยวกับเวลาที่คุณมีและเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุ
เป้าหมายการจัดการเวลาคืออะไร?
เป้าหมายการจัดการเวลาคือเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงที่คุณตั้งไว้เพื่อจัดการเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น. เป้าหมายเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน, กำหนดเส้นตายที่ชัดเจน, และกำจัดกิจกรรมที่สิ้นเปลืองออกจากชีวิตประจำวันของคุณ.
ตัวอย่างเช่นงานประจำสัปดาห์ของเจ้าของธุรกิจอาจรวมถึงการนัดหมายการโทรกับลูกค้าที่มีแนวโน้ม การมอบหมายงาน และการวัดความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ด้วยเป้าหมายการจัดการเวลาที่ชัดเจน เจ้าของธุรกิจจะทราบอย่างแน่ชัดว่าต้องจัดสรรเวลาเท่าไรให้กับแต่ละงานและต้องดำเนินการตามลำดับใด
วิธีทั่วไปที่สุดในการตั้งเป้าหมายการจัดการเวลาคือแบบ SMART:
- เฉพาะเจาะจง: เป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งระบุว่ามีใครเกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ควรเป็นอย่างไร ควรบรรลุอะไร เป็นต้น
- วัดผลได้: เป้าหมายที่สามารถวัดและติดตามได้ "งานนี้ควรใช้เวลาเท่าไร?"
- บรรลุได้: เป้าหมายที่เป็นจริงและสามารถทำได้
- ที่เกี่ยวข้อง: เป้าหมายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เช่น เป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนตัวหรือเป้าหมายทางอาชีพของคุณ
- มีกรอบเวลา: เป้าหมายที่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและกำหนดเส้นตาย
ประโยชน์ของการตั้งเป้าหมายการจัดการเวลาคืออะไร?
คุณมีรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจนแล้ว แล้วทำไมคุณควรใส่ใจกับการตั้งเป้าหมายการจัดการเวลาด้วยล่ะ?
มาดูประโยชน์บางประการของการตั้งเป้าหมายการบริหารเวลา:
✅ สมดุลชีวิตการทำงานที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น
การบริหารเวลาอย่างเหมาะสมหมายถึงเวลาที่มากขึ้นสำหรับคนที่คุณรักและตัวคุณเอง
คุณสามารถจัดสรรเวลาสำหรับงานที่มีความสำคัญสูงภายในเวลาทำงาน และยังมีเวลาสำหรับการพักผ่อนและทำกิจกรรมส่วนตัวได้
✅ คุณผัดวันประกันพรุ่งน้อยลง
คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างงานต่างๆ เมื่อคุณมีรายการงานที่จัดลำดับความสำคัญแล้ว
คุณสามารถทุ่มเทพลังงานของคุณไปสู่การทำงานอย่างลึกซึ้งโดยไม่ต้องคิดถึงสิ่งที่จะต้องทำต่อไป
✅ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เมื่อคุณมีสมาธิในการทำงานที่สำคัญ โดยไม่ต้องเสียเวลาคิดถึง 'อะไรอีก' คุณสามารถสร้างกิจวัตรประจำวันได้ กิจวัตรนี้มุ่งเน้นที่การช่วยให้คุณทำงานที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด
✅ ไม่มีความเหนื่อยล้าอีกต่อไป
การจัดการงานที่ไม่ดีสามารถทำให้เหนื่อยล้าทั้งทางอารมณ์และร่างกายได้ หากเพิ่มการพลาดกำหนดเวลาและทีมที่ขาดสมาธิเข้าไปอีก คุณอาจประสบกับภาวะหมดไฟในการทำงานได้
การบริหารเวลาอย่างชาญฉลาดสามารถลดความเครียดที่เกิดจากความคับข้องใจและความกดดันในการทำงานได้
15 ตัวอย่างเป้าหมายการจัดการเวลาที่คุณสามารถตั้งได้
การตั้งเวลาการจัดการอาจทำให้รู้สึกหนักใจได้ แต่ต่อไปนี้คือตัวอย่างของกลยุทธ์การจัดการเวลาที่คุณสามารถนำไปเป็นแรงบันดาลใจได้:
1. กำหนดเป้าหมายเชิงตัวเลขที่ชัดเจน
เป้าหมายที่ชัดเจนคือเป้าหมายที่มีกรอบเวลาที่เป็นจริงและผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ และได้รับการสื่อสารอย่างดี
สมมติว่าคุณเป็นนักศึกษาออกแบบ เป้าหมายของคุณอาจเป็นการทำโปรเจกต์กลุ่มให้เสร็จตามกำหนดเวลาและทำงานเป็นทีม แต่การจดบันทึกและติดตามเป้าหมายหลายอย่างพร้อมกำหนดเส้นตายและผู้รับผิดชอบนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย
หากคุณใช้เครื่องมือเช่น ClickUp พร้อมด้วย ClickUp Goals คุณจะอยู่ในกำหนดการโดยการตั้งเป้าหมายที่ชาญฉลาดและติดตามความสำเร็จของคุณเป็นกลุ่ม
นี่คือวิธี:
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น เป้าหมายเชิงตัวเลข ใช่/ไม่ใช่ และเป้าหมายทางการเงิน เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม ตัวอย่างเช่น สร้างโครงร่างเว็บไซต์ห้าชิ้นต่อสัปดาห์ (เป้าหมายเชิงตัวเลข)
- จัดระเบียบเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายทีม หลายรายการให้เป็นโฟลเดอร์
- เข้าถึงภาพที่สมบูรณ์เพื่อเป้าหมายและเป้าหมายของคุณโดยการ สร้างบอร์ดอารมณ์ สำหรับการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
- กำหนดเส้นตาย สำหรับทีม/กลุ่มของคุณและติดตามความคืบหน้าโดยใช้ สกอร์การ์ดรายสัปดาห์
2. ติดตามเวลาของคุณทุกวัน
คุณทราบไหมว่างานใดที่ใช้เวลามากที่สุด?
หากไม่เป็นเช่นนั้น นั่นคือสัญญาณเตือนให้คุณติดตามเวลาและค้นหาการกระทำที่สิ้นเปลืองและไม่มีประสิทธิภาพซึ่งกำลังกินเวลาของคุณไป ซึ่งรวมถึงกิจกรรมส่วนตัวของคุณด้วย
คุณใช้เวลาบนโซเชียลมีเดียวันนี้นานแค่ไหน?
แต่โปรดจำไว้ว่า นี่เป็นการประมาณการกิจกรรมหลักที่คุณทำในแต่ละวัน ไม่ใช่เพื่อทดแทนกิจกรรมเหล่านั้น
การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp
คุณสามารถบันทึกเวลาจากอุปกรณ์ใดก็ได้โดยใช้ส่วนขยาย Chrome ฟรีของ ClickUp . มันทำให้การติดตามเวลาที่เกี่ยวข้องกับงานง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
กำลังทำรายงานบน iPad อยู่ใช่ไหม? แค่กด "เริ่ม" ด้วยตัวจับเวลาทั่วโลกของ ClickUp แล้วหยุดเมื่อคุณพักหรือสลับไปทำงานอื่น
คุณยังสามารถเพิ่มประมาณเวลาสำหรับงานประจำวันของคุณและทีมได้เพื่อให้ชัดเจนว่างานแต่ละงานควรใช้เวลาเท่าไร
3. จัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ
"กินกบ" เป็นวิธีการจัดการเวลาที่ได้รับความนิยม เพราะ "กินกบ" หรือการทำภารกิจที่สำคัญที่สุดและท้าทายที่สุดให้เสร็จก่อนทำอย่างอื่น เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำงานให้สำเร็จ
กล่าวอีกนัยหนึ่งการจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานที่มีมูลค่าสูงและสำคัญให้เสร็จตรงเวลา เพื่อให้คุณมีความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมาย SMART ที่ใหญ่กว่า ปล่อยงานที่ง่ายที่สุดหรืองานที่มีความสำคัญต่ำไว้เป็นลำดับสุดท้าย
สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีความสำคัญสูงในแต่ละเช้าหรือสัปดาห์ ตามด้วยรายการที่มีความสำคัญน้อยกว่า เป็นเคล็ดลับง่าย ๆ ในการรับรู้และดำเนินการกับงานที่เร่งด่วน สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจว่างานสำคัญจะไม่ถูกละเลยจากคำขอที่เกิดขึ้นกะทันหัน
4. ใช้เทคนิคการจัดสรรเวลาแบบบล็อก
การจัดสรรเวลาคือการแบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาหลายช่วงสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือกิจกรรมส่วนตัว
แต่ละบล็อกถูกจัดสรรเพื่อทำงานให้เสร็จสิ้นโดยไม่มีการรบกวน
นี่คือตัวอย่างที่มีกรอบเวลาของเทคนิคการจัดสรรเวลา:
- กฎ 3/3/3: ทุ่มเทเวลาสามชั่วโมงต่อวันให้กับงานที่เร่งด่วนสามงานและงานที่ไม่เร่งด่วนสามงาน ตัวอย่างเช่น การประชุมสามครั้งและการตอบอีเมลสามฉบับภายในสามชั่วโมงในวันอังคาร
- เทคนิคโพโมโดโร: แบ่งวันทำงานของคุณออกเป็นช่วงๆ ช่วงละ 25 นาที โดยทำงานอย่างตั้งใจในแต่ละช่วง จากนั้นพัก 5 นาทีทุกครั้ง ทำแบบนี้อย่างน้อย 4 รอบ
- การจัดการงานให้เสร็จสิ้น (GTD): GTD คล้ายกับเทคนิค Pomodoro โดย GTD คุณจะจัดการงานอย่างตรงไปตรงมาและตั้งเวลา 25 นาที หยุดพัก 5 นาที และทำต่อไปจนกว่าจะเสร็จ
- กฎ 4 ชั่วโมง: กฎ 4 ชั่วโมงเป็นเทคนิคการจัดเวลาแบบทำทีละอย่าง โดยคุณกำหนดช่วงเวลา 4 ชั่วโมงสำหรับทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้เสร็จสิ้น
5. มอบหมายงานบางส่วนของคุณ
คุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเอง การมอบหมายงานเล็กน้อยสามารถช่วยให้คุณควบคุมวันของคุณได้ดีขึ้น
เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ โดยมอบหมายงานที่มีมูลค่าต่ำให้กับทีมของคุณ หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบการเดี่ยว ให้จ้างผู้ช่วยเสมือนจริง ตั้งกรอบเวลาที่ชัดเจนและสื่อสารข้อกำหนดให้ครบถ้วน เพื่อลดการสื่อสารซ้ำซ้อน
ในที่สุด คุณจะสังเกตเห็นชัยชนะที่สำคัญสองประการ: คุณมีเวลาว่างมากขึ้นสำหรับงานที่มีคุณค่าสูงและสำคัญ ทีมของคุณมีความมั่นใจมากขึ้น และคุณสามารถมอบหมายงานได้มากขึ้น
จำไว้ว่า การขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องน่าอาย การมอบหมายงานต้องอาศัยการเปลี่ยนทัศนคติ และเป็นส่วนสำคัญของการบริหารเวลาในแต่ละวัน
6. ขจัดสิ่งรบกวนทั้งหมดของคุณ
การหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนนั้นพูดง่ายกว่าทำ นอกจากนี้ การทำงานบนอินเทอร์เน็ตหรือในกลุ่มเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดยังทำให้ยากต่อการมีสมาธิอีกด้วย
นี่คือวิธีบางประการที่คุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนขณะทำงานได้:
- ติดตั้ง ตัวบล็อกการแจ้งเตือน บนแล็ปท็อปหรือสมาร์ทโฟนของคุณ เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกรบกวน
- ปิดเสียงโทรศัพท์และช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ของคุณเป็นโหมด "ห้ามรบกวน"
- ถอนการติดตั้งชั่วคราว แอปที่รบกวนสมาธิ เช่น โซเชียลมีเดียและเกม จากโทรศัพท์หรือเดสก์ท็อปของคุณ
- ปิดการแจ้งเตือนอีเมล เพื่อไม่ให้ถูกรบกวนหรือเสียสมาธิในการตอบอีเมลใหม่ขณะทำงานกับงานสำคัญ
- หากคุณทำงานจากสำนักงานของคุณ ให้จองห้องประชุมเพื่อทำงานคนเดียวจนกว่าคุณจะเสร็จสิ้นงาน
7. ลาก่อนการเลื่อนการเสนอราคา
การทดลองอ้างว่าการผัดวันประกันพรุ่งเกิดขึ้นมากที่สุดเมื่อภารกิจมีความซับซ้อนมากขึ้น
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำอย่างมีสติเพื่อลดการผัดวันประกันพรุ่ง:
- แบ่งงานที่ยากออกเป็นงานย่อย พร้อมกำหนดระยะเวลาที่สามารถทำได้ แทนที่จะรับงานทั้งหมดในคราวเดียว ตัวอย่างเช่น เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ออกเป็นงานย่อย เช่น อัปเดตเว็บไซต์ในวันที่ 1 และ 3 กำหนดกลยุทธ์ราคาในวันที่ 4 และ 5 การจัดจำหน่ายในวันที่ 6 ถึง 10 การทำการตลาดอัตโนมัติในวันที่ 11 ถึง 15 เป็นต้น
- กำหนดเวลาและติดตาม โดย ใช้ส่วนขยาย Chromeของ ClickUp ที่ ชื่อว่า Time Trackerขณะที่คุณเปลี่ยนจากงานหนึ่งไปยังงานถัดไป
8. ใช้เครื่องมือภาพสำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
หากคุณบริหารโครงการหลายโครงการและมีผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง คุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำงานหลายอย่างพร้อมกันบ่อยๆ
เครื่องมือภาพช่วยให้การทำงานหลายอย่างพร้อมกันง่ายขึ้นและทำให้ทุกงานดูเหมือนสามารถทำได้
ตัวอย่างเช่น แผนภูมิแกนต์สามารถแสดงการพึ่งพาและทับซ้อนของงานได้, กระดานคัมบังสามารถช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าของงานได้, แผนผัง สามารถแสดงการพึ่งพาของงานได้, และ แผนผังความคิดสามารถช่วยคุณคิดค้นไอเดียได้
9. ปรับปรุงการประชุมให้มีประสิทธิภาพ
ติดตามเวลาการประชุมของคุณ และคุณอาจแปลกใจที่พบว่าบางการประชุมนั้นกินเวลาและไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงใด
ตั้งค่าการอัปเดตแบบอะซิงโครนัสโดยใช้เครื่องมือจัดการงานเพื่อกำหนดความคืบหน้าของโครงการและจำกัดระยะเวลาการประชุมด้วยวาระการประชุมที่ชัดเจน
นั่นหมายความว่าไม่ต้องกระโดดเข้าร่วม "การโทรด่วน" อีกต่อไป หรือต้องนั่งฟังการสนทนาที่ใช้เวลา 15 นาทีแต่ยืดเยื้อเป็นชั่วโมงอีกต่อไป
ฟีเจอร์Clip ของ ClickUpช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการบันทึกหน้าจอ และลดความจำเป็นในการประชุมลง บันทึกวิดีโอ (หน้าจอ + กล้อง) จากเบราว์เซอร์ของคุณ และแชร์กับเพื่อนร่วมทีมของคุณ
10. จัดการกำหนดเวลาของโครงการ
การจัดการกำหนดเวลาไม่ใช่แค่การทำให้เสร็จตามกำหนดเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการวางแผนงานของคุณเพื่อให้บรรลุกำหนดเวลาอีกด้วย
ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันที่ชัดเจนสำหรับทุกงานที่ต้องทำจนถึงการเสร็จสิ้นของโครงการ
นี่คือจุดที่การใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpสามารถช่วยในการให้ภาพรวมของเหตุการณ์และไทม์ไลน์ทั้งหมดที่ต้องคำนึงถึงสำหรับโครงการที่กล่าวถึง
11. สร้างกิจวัตรประจำวัน
กิจวัตรน่าเบื่อหรือไม่? ไม่จริงหรอก ความจริงคือ คุณกำลังทำตามกิจวัตรอยู่โดยไม่รู้ตัวอยู่แล้ว คุณใช้แอปเดิม ๆ กินข้าวในเวลาเดิม ๆ ทุกวัน ขับรถเส้นทางเดิม ๆ ไปทำงาน เป็นต้น
แล้วทำไมไม่สร้างกิจวัตรที่มีสติและแน่นอนสำหรับงานของคุณด้วยล่ะ?
นี่คือเทคนิคการจัดการเวลาที่จะช่วยให้คุณสร้างกิจวัตรประจำวัน:
- กำหนดช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการประชุมภายในและการหารือของทีม
- กำหนดช่วงเวลาที่แน่นอนเพื่อจัดการกับงานที่มีความสำคัญสูงก่อนสิ่งอื่นใด; กินกบตัวนั้นเสีย!
- ทำงานให้เสร็จในเวลาที่กำหนดทุกวัน เพื่อไม่ให้ชีวิตส่วนตัวของคุณได้รับผลกระทบ
- กำหนดเวลาหนึ่งชั่วโมงในแต่ละวันเพื่อตอบอีเมล เช่น ทุกวันระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น.
12. อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ
งานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การจัดการเอกสาร การอัปเดตงาน หรือการรายงาน เป็นงานที่มีคุณค่าต่ำและใช้เวลา
จงทำให้การกำจัดงานเหล่านี้ออกจากภาระงานประจำวันของคุณเป็นภารกิจสำคัญ โดยอาศัยระบบอัตโนมัติ นี่เป็นหนึ่งในทักษะการบริหารเวลาที่สำคัญที่สุดที่คุณควรพัฒนา
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหนและอย่างไรกับการทำงานอัตโนมัติใช่ไหม? ลองใช้ ClickUp Automation
มอบหมายงานใหม่, ย้ายสถานะงาน, เพิ่มความคิดเห็น, ติดแท็ก, และอื่น ๆ บนระบบอัตโนมัติ
13. อย่าข้ามการพัก
ถอดปลั๊กและหยุดพักบ่อย ๆ เพื่อป้องกันการหมดไฟ หลายการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าการหยุดพักนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานและความพึงพอใจในงานที่มากขึ้น
การจัดการเวลาคือการจัดการพลังงานของคุณเช่นกัน—เพราะคุณต้องมีพลังและความเต็มใจที่จะจัดการกับสิ่งสำคัญต่าง ๆ ในแต่ละวัน ตามหลักการทั่วไป ควรพักสั้น ๆ ทุก ๆ 25 ถึง 90 นาทีของการทำงาน
คุณสามารถ กำหนดเวลาพักงาน หรือ ตั้งนาฬิกาจับเวลา เพื่อติดตามการทำงานและแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาพักได้เช่นกัน หลังของคุณก็จะขอบคุณคุณด้วย
14. เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ
การเรียนรู้ที่จะปฏิเสธคือการกำหนดขอบเขต มันช่วยปกป้องเวลาของคุณ เสรีภาพ พลังงาน และสุขภาพจิตของคุณ
คุณจะรู้สึกท่วมท้นกับงานเพิ่มเติมและลำดับความสำคัญที่ลดลงหากไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน ดังนั้น ให้ระบุสิ่งที่สำคัญน้อยกว่าเพื่อที่คุณจะได้จัดการกับงานที่จำเป็นก่อน ก่อนที่จะตอบตกลงกับงานใหม่
กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน ทั้งภายในและภายนอกที่ทำงานของคุณ เพื่อให้เพื่อน ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานทราบว่าจะคาดหวังการตอบกลับจากคุณเมื่อใด
15. มองภาพรวมให้กว้างขึ้น
คุณรู้สึกท่วมท้นกับการเปลี่ยนแปลงหรือจมอยู่กับรายการสิ่งที่ต้องทำหรือไม่? การถอยออกมาสักก้าวอาจเป็นทางออกที่จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น
ถอยออกมาแล้วมองดูว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณอาจเป็นอะไรในอีกไม่กี่สัปดาห์หรือหลายเดือนข้างหน้า จดบันทึกไว้
คุณจะเตรียมพร้อมสำหรับโครงการในอนาคตได้ดีขึ้น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง วางแผนเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจเมื่อภาระงานของคุณเต็มแล้ว
ตัวอย่างเช่น ในฐานะบุคคล คุณอาจต้องการตรวจสอบความคืบหน้าของคุณทุกเดือน ในขณะที่สำหรับทีมของคุณ คุณอาจกำหนดรอบการทบทวนเป็นรายไตรมาส
จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายเพื่อการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสม่ำเสมอเป็นหนึ่งในทักษะการจัดการเวลาที่พูดง่ายแต่ทำยาก อย่าลืมว่าไม่เป็นไรหากเราทำไม่ถูกต้องทุกวัน เราเป็นมนุษย์นี่นา
หากคุณรู้สึกหนักใจ ให้เริ่มต้นด้วยสิ่งพื้นฐานที่สุด—ตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ ที่สามารถติดตามได้ จัดลำดับความสำคัญของงาน มอบหมายงานให้ผู้อื่น และจัดสรรเวลาที่ชัดเจนสำหรับแต่ละงาน
แต่หากคุณต้องการนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปปฏิบัติจริงและทำให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณ ClickUp สามารถช่วยคุณได้!
