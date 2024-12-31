วิธีบรรลุเป้าหมายรายสัปดาห์ในปี 2025 (+30 ตัวอย่างเป้าหมาย)

การตั้งเป้าหมายใหม่ให้ตัวเองฟังดูดีจนกว่าคุณจะ ต้อง พยายามจริงๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น 😅
และบางสิ่งเหล่านี้อาจเป็นแผนชีวิตที่คลุมเครือหรือเกินจริง ซึ่งเราคิดว่าสามารถทำได้
แต่พวกเขาก็ทำให้เรารู้สึกผิดหวังเมื่อเราไม่สามารถทำได้
หากคุณกำลังดิ้นรนเมื่อพูดถึงการตั้งเป้าหมาย ไม่, คุณไม่ใช่ผู้ล้มเหลว. คุณเพียงแค่ต้องตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์ก่อน.
ในบทความนี้ เราจะบอกคุณว่าทำไมและอย่างไรที่คุณควรตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์ เราจะจัดทำรายการขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง
โบนัส: เราจะมอบรายการไอเดียเป้าหมายรายสัปดาห์ 30 รายการเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คุณด้วย
ไปกันเถอะ 🚀
เป้าหมายรายสัปดาห์คืออะไร?
เป้าหมายรายสัปดาห์ แบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อย ๆที่คุณต้องการจะบรรลุภายในหนึ่งสัปดาห์
หากคุณเป็นมือใหม่ในการตั้งเป้าหมาย นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดี
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการบ้านหลังใหญ่ ขับรถบีเอ็มดับเบิลยูหรูหรา หรือมีรายได้หกหลัก
นี่เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมสำหรับเป้าหมายระยะยาว แต่คุณไม่สามารถบรรลุได้จริง ๆ ภายในหนึ่งสัปดาห์
แทนที่จะเป็นเช่นนั้นการตั้งเป้าหมายที่มีจุดเน้นรายสัปดาห์สามารถเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายและไม่กดดันมากขึ้น ทำให้การบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นง่ายขึ้นมาก
ทำไมต้องตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์?
เป้าหมายรายสัปดาห์ช่วยให้เราตื่นจากการหลับใหลนี้และก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตของเราในช่วงเวลาที่กำหนด
หนึ่งสัปดาห์นั้น นานพอ ที่จะทำภารกิจหลายอย่างและทำความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญต่อเป้าหมายใหญ่ของคุณ
อย่างไรก็ตาม มันก็ สั้นพอ ที่จะปรับการกระทำของคุณได้หากคุณหลุดออกจากเส้นทางเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม พวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดถึงขั้นตอนเล็ก ๆ เหล่านี้ และมุ่งไปที่เป้าหมายใหญ่ ๆ โดยไม่มีแผนที่นำทาง แต่หากคุณแยกเป้าหมายใหญ่ ๆ ออกเป็นเป้าหมายเล็ก ๆ เป้าหมายใหญ่ของคุณก็จะกลายเป็นสิ่งที่สามารถจัดการได้และบรรลุได้มากขึ้น
อีกสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์คือพวกมันมีความ ยืดหยุ่น 🤸♂️
คุณสามารถปรับและจัดเรียงสิ่งเหล่านี้เพื่อจัดการกับกิจกรรมหรือพฤติกรรมการทำงานที่ไม่ดีซึ่งอาจขัดขวางคุณจากการบรรลุเป้าหมายส่วนตัวของคุณ
ตัวอย่างเช่น การตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์อาจมีประโยชน์หากคุณเป็นคนชอบผัดวันประกันพรุ่ง คุณสามารถกำหนดเป้าหมายระยะสั้นสำหรับแต่ละวันและทำสิ่งต่างๆ เป็นประจำทุกวันแทนที่จะเร่งรีบในช่วงปลายสัปดาห์
นอกจากนี้ การบรรลุเป้าหมายรายสัปดาห์ยังช่วยสร้างแรงผลักดันในการก้าวหน้าและกระตุ้นให้คุณยึดมั่นในแผนของคุณ
หากคุณพร้อมแล้วและต้องการลองใช้วิธีการตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมนี้ นี่คือแนวคิดในการตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์เพื่อเริ่มต้น
ตัวอย่างเป้าหมายรายสัปดาห์ 30 ข้อ
จากเป้าหมายในอาชีพไปจนถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง คุณสามารถตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์สำหรับทุกด้านของชีวิตได้
หากคุณยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะมุ่งเน้นที่พื้นที่ใด นี่คือแนวคิดเป้าหมายรายสัปดาห์ที่จะช่วยคุณได้:
เป้าหมายอาชีพ
ต้องการเติบโตในที่ทำงานและก้าวล้ำหน้าผู้อื่นหรือไม่? 🌱
ลองใช้แนวคิดเป้าหมายอาชีพเหล่านี้:
- เรียนรู้วิธีการจัดการเวลาแบบ Pomodoro
- เข้าร่วมงานสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างการติดต่อใหม่
- จัดระเบียบกล่องจดหมายงานของคุณ
- เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะของคุณ
- ส่งงานให้ตรงตามกำหนดเวลา
เป้าหมายทางการเงิน
การประหยัดเงินอยู่ในรายการความปรารถนาของทุกคน 🧞♂️
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้ด้วยเป้าหมายรายสัปดาห์:
- เปิดบัญชีการลงทุน
- หลีกเลี่ยงการช้อปปิ้งออนไลน์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์
- งดทานอาหารนอกบ้านเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์
- เจรจาต่อรองราคาสำหรับการซื้อครั้งต่อไปของคุณ
- กองทุนสำรองฉุกเฉินเพื่อประหยัดเงิน
เป้าหมายด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย
อย่าอิจฉาเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนที่ดูฟิตเลย แต่ให้เริ่มทำตามเป้าหมายฟิตเนสเหล่านี้แทน:
- นอนหลับให้ครบแปดชั่วโมงทุกวัน
- ดื่มน้ำแทนเครื่องดื่มที่มีฟอง
- ไปยิมสามครั้งในสัปดาห์นี้
- ทำอาหารทุกมื้อที่บ้านในสัปดาห์นี้
- ทำโยคะสามครั้งในสัปดาห์นี้
- เดินเล่นหลังอาหารกลางวันหรืออาหารเย็น
การดูแลตนเองและเป้าหมายด้านสุขภาพจิต
นี่คือวิธีที่คุณสามารถดูแลตัวเองด้วยเป้าหมายรายสัปดาห์ท่ามกลางชีวิตการทำงานที่วุ่นวาย:
- หยุดพักจากโซเชียลมีเดีย
- นั่งสมาธิเป็นเวลาสิบนาทีทุกวัน
- ดูตอนหนึ่งของ FRIENDS 😉
- จัดระเบียบห้องของคุณ
- อ่านบทหนึ่งในหนังสือ
- รักษาสมุดบันทึกความขอบคุณ
เป้าหมายความสัมพันธ์
ดูแลความสัมพันธ์ของคุณด้วยไอเดียเป้าหมายประจำสัปดาห์ที่ดีเหล่านี้:
- ตามไปหาเพื่อนเก่า
- โทรหาพ่อแม่ของคุณ
- จัดคืนดูหนังกับครอบครัว
- วิดีโอคอลกับเพื่อนสนิท
- สร้างกิจวัตรของ "เวลาสำหรับเรา" กับคู่ของคุณ
เป้าหมายที่สนุก
อยากลองอะไรใหม่ๆ ไหม?
ลองใช้ตัวอย่างเป้าหมายรายสัปดาห์ที่สนุกเหล่านี้ดู:
- ส่งของขวัญที่ไม่คาดคิดให้เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน
- เข้าร่วมคลาสเต้นหรือเรียนทำขนม
- อาสาสมัครที่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO)
- สร้างเพลย์ลิสต์ใหม่สำหรับออกกำลังกาย
- ค้นหาสิ่งของเจ็ดอย่างในตู้เสื้อผ้าของคุณเพื่อบริจาค
โบนัส:เป้าหมาย SMART สำหรับนักเรียน
วิธีบรรลุเป้าหมายประจำสัปดาห์ของคุณ
มีจุดมุ่งเน้นประจำสัปดาห์
ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานเกี่ยวกับไอเดียรายสัปดาห์ ให้ตัดสินใจเกี่ยวกับ จุดมุ่งเน้นรายสัปดาห์
จุดมุ่งเน้นประจำสัปดาห์ของคุณอาจเป็นอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นวลี คำคม หรือบทกวี สิ่งใดก็ตามที่สร้างแรงบันดาลใจและมอบแรงจูงใจให้คุณตั้งเป้าหมายที่ดีขึ้น
กำหนดเวลาเฉพาะทุกสัปดาห์เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายประจำสัปดาห์ของคุณ โดยในอุดมคติควรทำก่อนที่สัปดาห์จะเริ่มต้น เช่น ช่วงบ่ายหรือเย็นวันอาทิตย์
ใช้เวลาช่วงนี้เพื่อเน้น ตัวคุณเอง และคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุในสัปดาห์ที่จะมาถึง
อาจเป็นการจัดการโครงการส่วนตัวหรือ เป้าหมายทางอาชีพก็ได้ นอกจากนี้ ให้ทบทวนเป้าหมายของคุณทุกสัปดาห์ โดยคำนึงถึงเป้าหมายรายเดือนหรือเป้าหมายรายไตรมาสของคุณ
จดเวลาไว้บนปฏิทินของคุณและพยายามทำตามตารางนี้ทุกสัปดาห์ แนวคิดก็คือการเปลี่ยนการตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์ให้กลายเป็นนิสัย
ใช้กรอบเป้าหมาย SMART
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ คุณจำเป็นต้องมีวัตถุประสงค์ที่ SMART
กรอบเป้าหมาย SMARTย่อมาจาก:
- Specific: เป้าหมายรายสัปดาห์ของคุณต้องชัดเจนและไม่คลุมเครือ
- Mีตัวชี้วัด: เป้าหมายรายสัปดาห์ของคุณควรให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้
- Attainable: เป้าหมายระยะสั้นในหนึ่งสัปดาห์ควรมีความเป็นจริงและสามารถบรรลุได้ คุณไม่ควรตั้งเป้าหมายส่วนตัวหรือเป้าหมายในอาชีพที่ไกลเกินเอื้อมจนรู้สึกเหมือนเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ
- Relevant: เป้าหมายของคุณควรสอดคล้องกับจุดเน้นประจำสัปดาห์ของคุณ กำหนดเป้าหมายระยะสั้นที่ช่วยให้คุณเข้าใกล้ความปรารถนาของคุณไปอีกขั้น
- T เวลาจำกัด: คุณต้องมีกรอบเวลาในการบรรลุเป้าหมายประจำสัปดาห์ของคุณ เมื่อคุณกำหนดเส้นตาย มันจะช่วยให้คุณมีความกระตือรือร้นมากขึ้นและทำงานหนักขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนตัวของคุณ
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่า "ฉันจะเพิ่มยอดขายของฉันในสัปดาห์นี้" คุณสามารถพูดว่า "ฉันจะจัดการสาธิตผลิตภัณฑ์สิบครั้งในสัปดาห์นี้" 🙌
นั่นจะทำให้คุณมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลได้ และบรรลุได้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทในการเพิ่มยอดขายรายเดือน และคุณได้กำหนดกรอบเวลาให้กับเป้าหมายนี้โดยให้เวลาตัวเองหนึ่งสัปดาห์
สงสัยว่าเป้าหมายแตกต่างจากวัตถุประสงค์อย่างไร?
ดูคู่มือ เป้าหมายเทียบวัตถุประสงค์ ของเราอย่างละเอียด
เขียนเป้าหมายของคุณ
เมื่อคุณมีแผนรายสัปดาห์ที่ดีโดยใช้กรอบเป้าหมาย SMART แล้ว คุณต้อง เขียน มันลงไป
ทำไม?
มันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ของสมองคุณ
เมื่อคุณคิดถึงเป้าหมายรายสัปดาห์ของคุณ คุณมักจะใช้สมองซีกขวาซึ่งเกี่ยวข้องกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยพื้นฐานแล้ว คุณแค่จินตนาการสิ่งต่างๆ ขึ้นมา
แต่เมื่อคุณเขียนมันลงไป, คุณกำลังบอกสมองซีกซ้าย (ด้านตรรกะ) ว่าคุณต้องการ ทำอะไรบางอย่าง เกี่ยวกับมัน สิ่งนี้ เคาะประตู จิตใต้สำนึกของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างแผนการที่สามารถทำได้
การตั้งเป้าหมายในการเขียนยังทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจเมื่อได้ติ๊กเครื่องหมายถูกในกล่องเล็กๆ บนรายการตรวจสอบของคุณ ✅
ในการเขียนเป้าหมายที่แตกต่างกัน คุณสามารถหาสมุดวางแผนหรือผู้ช่วยจัดการแบบสัปดาห์ที่มีดีไซน์สวยๆ ได้ หรือจะหาแม่แบบสมุดวางแผนแบบพิมพ์ได้จากออนไลน์ก็ได้ ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถใช้เครื่องมือติดตามเป้าหมายออนไลน์ได้อีกด้วย
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงแผนงานรายสัปดาห์หรือเครื่องมือนี้ ตลอดทั้งสัปดาห์
โบนัส:แม่แบบตารางเวลา
แยกย่อยเป้าหมายใหญ่ให้เล็กลง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ของคุณ คุณต้องแบ่งมันออกเป็นเป้าหมายย่อย ๆ ที่สามารถจัดการได้. สิ่งนี้จะทำให้การบรรลุเป้าหมายง่ายขึ้น.
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเป้าหมายรายไตรมาส และกำหนดเป้าหมายย่อยสำหรับแต่ละเดือน
จากนั้น ให้ตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์เพื่อค่อยๆ ก้าวไปสู่แต่ละเป้าหมายหลัก คุณสามารถแบ่งเป้าหมายเหล่านี้ออกเป็นเป้าหมายรายวันได้อีกด้วย
แต่เมื่อคุณแยกเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อย (ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายรายสัปดาห์หรือรายวัน) ให้แน่ใจว่าเป้าหมายย่อยแต่ละข้อเชื่อมโยงกลับไปยังเป้าหมายที่ใหญ่กว่าได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมและสร้างแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายของคุณ
รับผิดชอบด้วยการตั้งเป้าหมาย
หากคุณมีปัญหาในการรักษาความสม่ำเสมอ คุณอาจหาคู่หูที่คอยตรวจสอบความรับผิดชอบได้ อาจเป็นหัวหน้าทีม ผู้จัดการ หรือแม้แต่เพื่อนของคุณก็ได้ 👯♀️
สำหรับผู้ที่ทำคนเดียว คุณสามารถตั้งข้อความความรับผิดชอบที่เตือนคุณเกี่ยวกับเป้าหมายของสัปดาห์ปัจจุบันและสัปดาห์ที่จะมาถึง ข้อความเหล่านี้คือรายการการกระทำหรือเป้าหมายที่คุณมุ่งมั่นจะทำและทำให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายเหล่านั้นมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดผลได้ เพื่อให้คุณทราบได้ว่าเมื่อใดที่คุณบรรลุวัตถุประสงค์นั้นแล้ว
อีกวิธีหนึ่งในการรับผิดชอบคือการใช้อุปกรณ์ติดตามเป้าหมาย
ใช้เครื่องมือติดตามเป้าหมาย
เครื่องมือติดตามเป้าหมายอย่างClickUpสามารถช่วยให้คุณมุ่งมั่นและบรรลุเป้าหมายของคุณได้ในแต่ละสัปดาห์
ClickUp เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งใช้โดยทีมและบุคคลในการจัดการเป้าหมายส่วนตัวหรือเป้าหมายรายสัปดาห์ในเชิงวิชาชีพ
มันมีคุณสมบัติการติดตามเป้าหมายหลายอย่าง ที่ให้คุณตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดได้ ติดตามความคืบหน้า และทำการทบทวนรายสัปดาห์
ในความเป็นจริง ที่ ClickUp เราตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์เพื่อแบ่งเป้าหมายทางธุรกิจของเราออกเป็นงานย่อยที่สามารถทำได้จริง
เราทำอย่างไร?
โดยการตั้งค่า สกอร์การ์ดรายสัปดาห์โดยใช้ฟีเจอร์เป้าหมายใน ClickUp
บัตรคะแนนเหล่านี้ช่วยให้ทีมของเราสามารถแยกงานออกเป็นขั้นตอนการทำงานที่เล็กกว่า และมอบความรู้สึกมีเป้าหมายในทุกๆ วัน สมาชิกแต่ละคนในทีมจะตั้งเป้าหมาย 4 ถึง 5 เป้าหมายเพื่อทราบว่าพวกเขาต้องทำอะไรให้สำเร็จในวันนั้น
กระดานคะแนนรายสัปดาห์ยังช่วยให้ผู้จัดการโครงการของเราทราบได้ว่าสมาชิกแต่ละคนกำลังทำงานอะไรอยู่ และความพยายามของพวกเขามีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นของเราหรือไม่
นี่คือคุณสมบัติการติดตามเป้าหมายใน ClickUp ที่ คุณ สามารถใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายรายสัปดาห์ของคุณได้เช่นกัน:
- เป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายพร้อมกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนและเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ คุณสามารถตั้งชื่อแต่ละส่วนของเป้าหมาย เขียนคำอธิบาย และกำหนดวันที่เริ่มต้นและ วันที่ครบกำหนด
- เป้าหมาย: ติดตามเป้าหมายรายสัปดาห์ของคุณโดยการตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เลือกเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น เป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายจริงหรือเท็จ เป้าหมายเชิงตัวเลข และเป้าหมายงาน
- โฟลเดอร์เป้าหมาย: จัดกลุ่มเป้าหมายรายสัปดาห์ เป้าหมายรายเดือนOKR หรือ KPIและควบคุมการเข้าถึง
- การ์ดคะแนนรายสัปดาห์: ตัดสินใจเลือกโครงการสำคัญสำหรับสัปดาห์ที่จะถึงนี้. แชร์การ์ดคะแนนรายสัปดาห์กับทีมของคุณเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเป้าหมายที่แตกต่างกันที่คุณจะทำงานร่วมกัน
- แดชบอร์ด: ดูและแชร์เป้าหมายของคุณบนแดชบอร์ดเพื่ออ้างอิงเป้าหมายรายสัปดาห์หรือรายเดือนได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเป้าหมาย SMART ของคุณได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
- อีปิค: แบ่งเป้าหมายทางธุรกิจที่ใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อย ๆ สร้างเป้าหมายภายใต้แต่ละอีปิค และเชื่อมโยงรายการและงานกับเป้าหมายเหล่านี้
- รายการตรวจสอบ: สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำพร้อมงานย่อยเพื่อกำหนด เป้าหมายประจำวันของคุณ คุณยังสามารถใช้รายการตรวจสอบแบบทำซ้ำสำหรับงานทั่วไปที่คุณต้องทำทุกสัปดาห์
- เทมเพลต: สร้างและบันทึกเทมเพลตสำหรับเป้าหมายประจำสัปดาห์ที่พบบ่อยและแชร์ข้ามทีมได้ ตั้งแต่เทมเพลตงานประจำวันไปจนถึงเทมเพลตเช็กลิสต์ มีหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลาและจัดการเป้าหมายประจำสัปดาห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ใครได้ประโยชน์จากการตั้งเป้าหมาย?
การตั้งเป้าหมายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งสามารถให้ประโยชน์แก่ทีมและองค์กรหลากหลายประเภทได้ แม้ว่าการตั้งเป้าหมายอาจดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย แต่ผลกระทบของมันสามารถมีนัยสำคัญต่อทั้งบุคคลและกลุ่ม ในส่วนนี้ เราจะพูดถึงประเภทของทีมที่สามารถได้รับประโยชน์จากการตั้งเป้าหมายและวิธีที่มันสามารถส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
ผู้จัดการ: หนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการตั้งเป้าหมายคือผู้จัดการ การตั้งเป้าหมายให้กรอบสำหรับการวางแผนและการดำเนินการ ช่วยให้พวกเขาสามารถนำทีมไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งเสริมการตัดสินใจที่ดีขึ้นพร้อมทั้งให้ความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละบุคคลในทีมต้องทำให้สำเร็จ
เจ้าของธุรกิจ: สำหรับเจ้าของธุรกิจ การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตและความสำเร็จ ช่วยให้พวกเขาสามารถกำหนดทิศทางของบริษัทและสร้างวัตถุประสงค์ที่วัดผลได้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถปรับความพยายามของทีมงานให้สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จโดยรวมขององค์กร
เริ่มติดตามเป้าหมายรายสัปดาห์ของคุณด้วย ClickUp
โปรดจำไว้ว่าเป้าหมายรายสัปดาห์ของคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ เพียงแค่ตั้งเป้าหมายที่ชาญฉลาดพอที่จะช่วยให้คุณมีความก้าวหน้าเล็กน้อยในแต่ละวันก็เพียงพอแล้ว
เครื่องมือติดตามเป้าหมายอัจฉริยะเช่น ClickUp สามารถช่วยได้มากในที่นี้
ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายทุกประเภทพร้อมสกอร์การ์ดรายสัปดาห์ ไปจนถึงการติดตามงานของคุณด้วยฟีเจอร์การแจ้งเตือน ClickUp คือ เพื่อน ที่จะคอยช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอน
แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณสมบัติส่วนใหญ่เหล่านี้มีให้ใช้ฟรี!
ทำไมต้องรอ?
ใช้ ClickUp ฟรีเพื่อจัดระเบียบเป้าหมายประจำสัปดาห์ของคุณ และเราเดิมพันว่าไม่มีใครสามารถหยุดคุณจากการเต้นฉลองชัยชนะได้ 🕺