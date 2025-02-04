บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือจัดลำดับความสำคัญของงานที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
4 กุมภาพันธ์ 2568

ไม่มีเวลาเพียงพอในแต่ละวันทำงานที่จะทำภารกิจประจำวันทุกอย่างให้เสร็จ—ไม่ต้องพูดถึงโครงการที่ดำเนินอยู่ซึ่งมีหลายขั้นตอนและอุปสรรคมากมาย นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการจัดลำดับความสำคัญของงานจึงเป็นทักษะที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่ควรเรียนรู้ โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน! มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น

ในบทความนี้ เราจะสำรวจเครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ดีที่สุดในปัจจุบัน แต่ละเครื่องมือมีข้อดี ข้อเสีย และคุณสมบัติเฉพาะตัว มาค้นหาเครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญ?

ทุกทีมจะมีความต้องการที่แตกต่างกันเมื่อพูดถึงเครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญ แต่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องมีซึ่งควรระวังไว้เมื่อคุณสร้างรายการสั้น ๆ ของคุณเอง

เครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญที่ดีที่สุดช่วยให้ทีม:

  • สร้างรายการหลักของทุกกิจกรรมที่วางแผนไว้หรือคำขอปรับปรุงผลิตภัณฑ์
  • ระบุงานที่มีความสำคัญเร่งด่วนและงานที่มีความสำคัญสูงสุด และเก็บงานที่มีความสำคัญต่ำไว้ทำในวันอื่น
  • รวบรวมข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
  • ค้นหาและใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง
  • ดูว่าพวกเขามีเวลาเพียงพอที่จะจัดส่งการอัปเดตผลิตภัณฑ์ตามทรัพยากรที่มีอยู่หรือไม่
  • ปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการจัดลำดับความสำคัญของงาน
  • ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการ บริหารจัดการปริมาณงาน
  • ขจัดอคติส่วนตัวเพื่อให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดในโลกความเป็นจริง
  • มุ่งเน้นไปที่การอัปเดตที่มีผลกระทบสูง งานที่เร่งด่วน และความสำเร็จที่ทำได้รวดเร็ว
  • ทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการจัดการงาน
  • วางแผนในลักษณะที่มองเห็นได้และเหมาะสมกับพวกเขา—ไม่ว่าจะเป็นกระดานคัมบังหรือแผนภูมิแกนต์
  • ใช้เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญที่เป็นมาตรฐานหรือสร้างเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของตนเอง
  • หาวิธีจัดระเบียบงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิธีการบริหารโครงการที่พวกเขาชื่นชอบ — เช่น Agile หรือ Scrum
  • ดูภาพรวมในทันทีว่าต้องทำอะไรต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคและเพื่อให้ทันกำหนดเวลา
  • ทำงานสำคัญให้เสร็จอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ใช้รายการนี้เมื่อคุณทำงานผ่านเครื่องมือที่เป็นไปได้ คิดให้ชัดเจนว่าทีมของคุณต้องการอะไร และอะไรที่ไม่สำคัญมากนัก จากนั้นใช้คู่มือนี้เพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพหรือกระบวนการจัดลำดับความสำคัญของงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

10 อันดับเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดลำดับความสำคัญที่ดีที่สุด

เครื่องมือจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณมุ่งความสนใจไปที่งานที่มีมูลค่าสูงที่สุดและสำคัญที่สุด เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้ดีขึ้นทุกวัน การค้นหาเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป แต่เราได้รวบรวมเครื่องมือที่เราชื่นชอบบางส่วนเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้

สำรวจรายการเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์และงานที่ดีที่สุดที่มีให้ใช้ในปัจจุบัน รู้จักคุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย ราคา และการให้คะแนนของแต่ละเครื่องมือ

1.คลิกอัพ

เครื่องมือจัดลำดับความสำคัญ: แม่แบบ ClickUp Priority Matrix
ตัดสินใจว่าจะทำงานอะไรต่อไปด้วยแม่แบบ Priority Matrix ของ ClickUp

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถช่วยแทนที่เครื่องมือหลายอย่างของทีมคุณ ให้คุณมีที่เดียวในการจัดระเบียบ, สื่อสาร, และทำงาน. เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานร่วมกัน, ให้คุณค่ากับการผลิต, และต้องการผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ.

ความยืดหยุ่นของฟีเจอร์การจัดการโครงการใน ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบและปรับแต่งงานสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามรูปแบบที่ทีมของคุณเข้าใจและใช้งานได้ดีที่สุดเรียนรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานในที่ทำงานแล้วใช้ประโยชน์จากเทมเพลตของเราเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ใช้แม่แบบ ClickUp Priority Matrix หรือแม่แบบ Impact Effort Matrixเพื่อวางแผนงานที่จะทำต่อไปอย่างชัดเจน หรือจัดระเบียบงานของคุณด้วยแม่แบบ Getting Things Done ของเรา คุณยังสามารถสร้างระบบของคุณเองและใช้ธงเตือนง่าย ๆ ของเราเพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำต่อไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • กำหนดลำดับความสำคัญของงานด้วยระบบธงที่ใช้งานง่ายของเรา
  • จัดเรียงรายการงานตามลำดับความสำคัญสูงสุด ระดับความสำคัญ และวันที่กำหนด เพื่อช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญได้
  • ดูว่าอุปสรรคอยู่ที่ไหนด้วยความช่วยเหลือจากสิ่งที่ต้องพึ่งพา
  • สร้างฟิลเตอร์ของคุณเองเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้ดีที่สุด
  • คุณสมบัติการจัดการงานที่ทรงพลังเพื่อร่วมมือ, จัดระเบียบ, และดำเนินการให้เสร็จตามกำหนดเวลา
  • ได้รับการโหวตให้เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอันดับ 1ประจำปี 2023 โดย G2

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางคนรู้สึกว่าซอฟต์แวร์นี้ดูซับซ้อนในตอนแรก จึงต้องใช้เวลาสักพักในการใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพ
  • แอปพลิเคชันมือถือมีข้อจำกัดบางประการ แต่สิ่งนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการมาถึงของClickUp 3.0

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)

2. ProductPlan

เครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญ: ProductPlan
ผ่านทางProductPlan

ProductPlan ช่วยให้ทีมมองเห็นกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เครื่องมือซอฟต์แวร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สร้างแผนงานผลิตภัณฑ์สำหรับงานเฉพาะ ภารกิจของทีม และโครงการของบริษัท

คุณสมบัติเด่นของ ProductPlan

  • ตั้งค่าและใช้ค่าเหล่านั้นเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างรวดเร็ว
  • ซิงค์ข้อมูลของคุณจากเครื่องมือที่คุณใช้บ่อยที่สุด
  • ดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการจัดตารางอย่างง่าย
  • ผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น GitHub หรือ Jira

ข้อจำกัดของ ProductPlan

  • คุณสมบัติการแก้ไขบางอย่างถูกจำกัดให้เฉพาะผู้สร้างแผ่นงานเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับบางทีม
  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้ง่ายขึ้นในการแชร์ภาพรวมกับสมาชิกทีมและผู้นำทีม

ราคาของ ProductPlan

  • พื้นฐาน: 39 ดอลลาร์ต่อบรรณาธิการต่อเดือน
  • มืออาชีพ: 69 ดอลลาร์ต่อบรรณาธิการต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ ProductPlan

  • G2: 4. 4/5 (140+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

3. Scoro

เครื่องมือจัดลำดับความสำคัญ: Scoro
ผ่านทางScoro

Scoroเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เอเจนซี่และบริษัทที่ปรึกษาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือจัดลำดับความสำคัญของงานนี้ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามเวลาที่ใช้ไป ดูว่ามีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมหรือไม่ และจัดการโครงการต่างๆ ในวิธีที่มีประสิทธิผลมากที่สุด

คุณสมบัติเด่นของ Scoro

  • ใช้แนวทางแบบองค์รวมในการบริหารเวลาด้วยแผนภูมิแกนต์
  • ร่วมมือในภารกิจและโครงการต่าง ๆ และดูความคืบหน้า
  • ติดตามและวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร และปรับปรุงระยะเวลาและกิจกรรมให้เหมาะสม
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ และใช้เทมเพลตการจัดลำดับความสำคัญสำหรับโครงการและงาน

ข้อจำกัดของ Scoro

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าหากต้องการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการฝึกอบรม
  • การเปลี่ยนลำดับความสำคัญหรือลำดับของงานในวันเดียวกันอาจรู้สึกใช้เวลามาก

ราคาของ Scoro

  • จำเป็น: $28 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐาน: 42 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $71 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Scoro

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)

4. เปิดเผย

เครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญ: Reveall
ผ่านทางReveall

Reveall ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงการค้นหาผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการทำงานอย่างครอบคลุมมากขึ้นระหว่างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

เผยคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ระบบการให้คะแนนที่มีประโยชน์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุงานและปรับปรุงที่มีคุณค่ามากที่สุดได้
  • จัดลำดับความสำคัญของคำแนะนำและการอัปเดตผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ติดตามผลลัพธ์ควบคู่ไปกับเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • การผสานการทำงานที่มีให้ใช้กับชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่แล้ว

เปิดเผยข้อจำกัด

  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้การออกแบบของเครื่องมือมีความทันสมัยและร่วมสมัยมากขึ้น
  • การรายงานต่อลูกค้าหรือผู้นำทีมในรูปแบบที่มีผลกระทบทางสายตาอาจเป็นเรื่องท้าทาย

เปิดเผยราคา

  • เริ่มต้น: $24 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

เปิดเผยคะแนนและรีวิว

  • G2: 3. 5/5 (1 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (5+ รีวิว)

5. Productboard

เครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญ: Productboard
ผ่านทางProductboard

Productboard ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงทีมผลิตภัณฑ์ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมระบุสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้า จากนั้นจัดลำดับความสำคัญว่าควรสร้างอะไรต่อไป ฟีเจอร์ด้านข้อมูลเชิงลึกและการจัดลำดับความสำคัญช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Productboard

  • จัดระเบียบรายการสิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของคุณในรูปแบบที่กระชับและมีประสิทธิภาพ
  • ปรับแต่งสูตรการจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้สิ่งที่สำคัญกับคุณมีน้ำหนักมากขึ้น
  • ดูคะแนนและจัดลำดับความสำคัญของงานตามข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า
  • ติดตามโครงการทั้งหมดของคุณและดูสถานะในที่เดียว

ข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์บอร์ด

  • จำนวนตัวเลือกและการปรับแต่งอาจทำให้บางคนรู้สึกท่วมท้น
  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้ง่ายขึ้นในการนำเสนอหรือแบ่งปันข้อมูลในรูปแบบที่มองเห็นได้

ราคาของ Productboard

  • สิ่งจำเป็น: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ขนาด: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Productboard

  • G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

6. แอร์โฟกัส

แอร์โฟกัส
ผ่านทางairfocus

Airfocus เป็นแพลตฟอร์มการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทำงานในสิ่งที่สำคัญที่สุด เครื่องมือจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์อย่าง Airfocus ช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของคุณ โมเดลการจัดลำดับความสำคัญของแพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่คำนึงถึงข้อเสนอแนะของลูกค้า กลยุทธ์ และการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ airfocus

  • จัดระเบียบแผนงานและกระบวนการทำงานของคุณโดยเน้นที่งานที่สำคัญที่สุด
  • ใช้กรอบการจัดลำดับความสำคัญที่มีอยู่แล้วหรือที่ปรับแต่งเองเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ระบุงานที่เสียเวลาและโอกาสที่ซ่อนอยู่ในรายการงานที่ต้องทำของคุณ
  • จัดเซสชัน "Priority Poker" เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานและให้คะแนนงานร่วมกัน

ข้อจำกัดของ airfocus

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพวกเขาต้องการให้มีตัวเลือกการนำเสนอเพิ่มเติม
  • การเรียนรู้อาจมีความชันมากสำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ airfocus

  • จำเป็น: $23 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: 83 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว airfocus

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

7. อ๋อ!

อ๋อ!
ผ่านทางอะฮา!

Aha!เป็นเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นหลัก คุณสมบัติของมันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ รวบรวมไอเดียจากหลายฝ่าย และจัดการรวมถึงปรับปรุงการส่งมอบการอัปเดตผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย

อ๋อ! คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ที่เน้นภาพสูง
  • กระบวนการให้คะแนนและจัดลำดับความสำคัญของคุณสมบัติตามคะแนนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของคุณเอง
  • สร้างที่เดียวเพื่อดูและใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าให้เป็นประโยชน์
  • ปรับปรุงการส่งมอบให้มีประสิทธิภาพด้วยบอร์ดเวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมต่อทีมผลิตภัณฑ์และทีมวิศวกรรม

อ๋อ! ข้อจำกัด

Aha! การกำหนดราคา

Aha! แยกราคาตามผลิตภัณฑ์ คุณสามารถสมัครใช้งานพื้นที่บนแพลตฟอร์มที่ทีมของคุณสนใจได้

  • Aha! แผนที่นำทาง: เริ่มต้นที่ $59 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • อ๊ะ! ไอเดีย: เริ่มต้นที่ $39 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • อ๊ะ! สร้างสรรค์: แผนฟรีพร้อมใช้งาน มีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • อ๋อ! พัฒนา: เริ่มต้นที่ $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

Aha! คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

8. Craft. io

CraftIO
ผ่านทางCraft.io

Craft. io เป็นแพลตฟอร์มการจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรที่ช่วยให้ทีมสร้างผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งขึ้น ด้วยการตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อิงจากหลักฐาน แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญที่ช่วยให้ทีมวางแผนวงจรการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างง่ายดาย—ดังนั้นคุณจึงสามารถจัดการงานทั้งหมดในรูปแบบบอร์ดสไตล์รายการสิ่งที่ต้องทำ

Craft. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ใช้ประเภทการจัดลำดับความสำคัญที่คุณชื่นชอบได้อย่างง่ายดาย — รวมถึง MoSCoW, WSJF, RICE และอื่นๆ
  • ใช้เครื่องมือสร้างสูตรเพื่อสร้างระบบการจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ของคุณเอง
  • ให้ความสำคัญกับด้านความเป็นเลิศที่ไม่เป็นมาตรฐานด้วยการให้คะแนนความสำคัญเฉพาะทีม
  • วางแผนวงจรผลิตภัณฑ์ตามลำดับความสำคัญของคุณ

ข้อจำกัดของ Craft. io

  • ผู้ใช้บางรายแสดงความคิดเห็นว่าส่วนติดต่อผู้ใช้บางครั้งอาจดูซับซ้อนหรือมากเกินไป
  • แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นไปที่ทีมการจัดการผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ซึ่งอาจไม่เหมาะกับความต้องการของผู้อื่น

Craft. io ราคา

  • จำเป็น: $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $109 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

Craft. io คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

9. Google Keep

ตัวอย่าง Google Keep
ผ่านทางGoogle Keep

Google Keepคือแอปจดบันทึกของยักษ์ใหญ่ซอฟต์แวร์ แม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์ครบครันเท่ากับเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญอื่น ๆ ในตลาด แต่ Google Keep ก็เป็นทางเลือกฟรีที่ยอดเยี่ยมหากทีมของคุณกำลังมองหาสิ่งที่เบาและใช้งานง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep

  • เขียนและแชร์บันทึกกับทีมของคุณในที่เดียว
  • จัดลำดับความสำคัญของงานและการกระทำโดยการปักหมุดไว้ใน Google Keep ของคุณ
  • ตั้งการเตือนตามเวลาเพื่อติดตามความคืบหน้า
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในชุด Google

ข้อจำกัดของ Google Keep

  • เนื่องจากขาดเครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าขาดคุณสมบัติบางอย่าง
  • การให้คะแนนและการจัดลำดับความสำคัญขึ้นอยู่กับความคิดส่วนตัวของคุณเอง มากกว่าการใช้ระบบการให้คะแนนที่ซับซ้อน

ราคาของ Google Keep

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

10. Evernote Teams

Evernote Teams
ผ่านทางEvernote Teams

Evernote Teamsคือเวอร์ชันของแอปจดบันทึกสำหรับทีม ออกแบบมาโดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นสำคัญ ผู้ใช้สามารถเขียนและแชร์บันทึก ทำงานร่วมกัน และจัดเก็บความรู้ของทีมทั้งหมดไว้ในที่เดียว แม้ว่าจะเน้นไปที่การจดบันทึกและการแบ่งปันความรู้เป็นหลัก แต่ก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญหรือวางแผนโครงการแบบเบาๆ ได้เช่นกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote Teams

  • ทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัสด้วยบันทึกที่แชร์ร่วมกัน
  • ใช้แม่แบบเพื่อสร้างเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของคุณเอง
  • แบ่งปันกระบวนการจัดลำดับความสำคัญของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกแอป
  • สร้างวิกิของบริษัทคุณเองที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของงานและการอัปเดต

ข้อจำกัดของ Evernote Teams

  • มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างเคร่งครัดเป็นเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญ ดังนั้นเครื่องมือการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องจึงมีข้อจำกัด
  • ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีตัวเลือกในการปรับแต่งเพิ่มเติม

ราคาของ Evernote Teams

  • เริ่มต้นที่ $14.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Evernote Teams

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)

มุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญ

ไม่ว่าคุณต้องการจะใช้แนวทางการจัดลำดับความสำคัญที่เป็นมาตรฐานหรือสร้างของคุณเอง เครื่องมือซอฟต์แวร์เหล่านี้จะช่วยให้คุณทำได้ ใช้คู่มือนี้เพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ เพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หากทีมของคุณพร้อมที่จะลงทุนในระบบบริหารจัดการโครงการหรืองานที่มากกว่าการช่วยจัดลำดับความสำคัญลองใช้ ClickUp ฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญของงานของเราช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าควรทำอะไรต่อไป และนี่เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการงานและโครงการแบบครบวงจรของเรา