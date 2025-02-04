10 เครื่องมือจัดลำดับความสำคัญของงานที่ดีที่สุดในปี 2025

ไม่มีเวลาเพียงพอในแต่ละวันทำงานที่จะทำภารกิจประจำวันทุกอย่างให้เสร็จ—ไม่ต้องพูดถึงโครงการที่ดำเนินอยู่ซึ่งมีหลายขั้นตอนและอุปสรรคมากมาย นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการจัดลำดับความสำคัญของงานจึงเป็นทักษะที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่ควรเรียนรู้ โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน! มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
ในบทความนี้ เราจะสำรวจเครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ดีที่สุดในปัจจุบัน แต่ละเครื่องมือมีข้อดี ข้อเสีย และคุณสมบัติเฉพาะตัว มาค้นหาเครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญ?
ทุกทีมจะมีความต้องการที่แตกต่างกันเมื่อพูดถึงเครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญ แต่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องมีซึ่งควรระวังไว้เมื่อคุณสร้างรายการสั้น ๆ ของคุณเอง
เครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญที่ดีที่สุดช่วยให้ทีม:
- สร้างรายการหลักของทุกกิจกรรมที่วางแผนไว้หรือคำขอปรับปรุงผลิตภัณฑ์
- ระบุงานที่มีความสำคัญเร่งด่วนและงานที่มีความสำคัญสูงสุด และเก็บงานที่มีความสำคัญต่ำไว้ทำในวันอื่น
- รวบรวมข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- ค้นหาและใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง
- ดูว่าพวกเขามีเวลาเพียงพอที่จะจัดส่งการอัปเดตผลิตภัณฑ์ตามทรัพยากรที่มีอยู่หรือไม่
- ปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการจัดลำดับความสำคัญของงาน
- ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการ บริหารจัดการปริมาณงาน
- ขจัดอคติส่วนตัวเพื่อให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดในโลกความเป็นจริง
- มุ่งเน้นไปที่การอัปเดตที่มีผลกระทบสูง งานที่เร่งด่วน และความสำเร็จที่ทำได้รวดเร็ว
- ทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการจัดการงาน
- วางแผนในลักษณะที่มองเห็นได้และเหมาะสมกับพวกเขา—ไม่ว่าจะเป็นกระดานคัมบังหรือแผนภูมิแกนต์
- ใช้เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญที่เป็นมาตรฐานหรือสร้างเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของตนเอง
- หาวิธีจัดระเบียบงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิธีการบริหารโครงการที่พวกเขาชื่นชอบ — เช่น Agile หรือ Scrum
- ดูภาพรวมในทันทีว่าต้องทำอะไรต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคและเพื่อให้ทันกำหนดเวลา
- ทำงานสำคัญให้เสร็จอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ใช้รายการนี้เมื่อคุณทำงานผ่านเครื่องมือที่เป็นไปได้ คิดให้ชัดเจนว่าทีมของคุณต้องการอะไร และอะไรที่ไม่สำคัญมากนัก จากนั้นใช้คู่มือนี้เพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพหรือกระบวนการจัดลำดับความสำคัญของงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
10 อันดับเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดลำดับความสำคัญที่ดีที่สุด
เครื่องมือจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณมุ่งความสนใจไปที่งานที่มีมูลค่าสูงที่สุดและสำคัญที่สุด เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้ดีขึ้นทุกวัน การค้นหาเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป แต่เราได้รวบรวมเครื่องมือที่เราชื่นชอบบางส่วนเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้
สำรวจรายการเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์และงานที่ดีที่สุดที่มีให้ใช้ในปัจจุบัน รู้จักคุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย ราคา และการให้คะแนนของแต่ละเครื่องมือ
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถช่วยแทนที่เครื่องมือหลายอย่างของทีมคุณ ให้คุณมีที่เดียวในการจัดระเบียบ, สื่อสาร, และทำงาน. เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานร่วมกัน, ให้คุณค่ากับการผลิต, และต้องการผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ.
ความยืดหยุ่นของฟีเจอร์การจัดการโครงการใน ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบและปรับแต่งงานสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามรูปแบบที่ทีมของคุณเข้าใจและใช้งานได้ดีที่สุดเรียนรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานในที่ทำงานแล้วใช้ประโยชน์จากเทมเพลตของเราเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ใช้แม่แบบ ClickUp Priority Matrix หรือแม่แบบ Impact Effort Matrixเพื่อวางแผนงานที่จะทำต่อไปอย่างชัดเจน หรือจัดระเบียบงานของคุณด้วยแม่แบบ Getting Things Done ของเรา คุณยังสามารถสร้างระบบของคุณเองและใช้ธงเตือนง่าย ๆ ของเราเพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำต่อไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- กำหนดลำดับความสำคัญของงานด้วยระบบธงที่ใช้งานง่ายของเรา
- จัดเรียงรายการงานตามลำดับความสำคัญสูงสุด ระดับความสำคัญ และวันที่กำหนด เพื่อช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญได้
- ดูว่าอุปสรรคอยู่ที่ไหนด้วยความช่วยเหลือจากสิ่งที่ต้องพึ่งพา
- สร้างฟิลเตอร์ของคุณเองเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้ดีที่สุด
- คุณสมบัติการจัดการงานที่ทรงพลังเพื่อร่วมมือ, จัดระเบียบ, และดำเนินการให้เสร็จตามกำหนดเวลา
- ได้รับการโหวตให้เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอันดับ 1ประจำปี 2023 โดย G2
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางคนรู้สึกว่าซอฟต์แวร์นี้ดูซับซ้อนในตอนแรก จึงต้องใช้เวลาสักพักในการใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพ
- แอปพลิเคชันมือถือมีข้อจำกัดบางประการ แต่สิ่งนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการมาถึงของClickUp 3.0
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,600 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
2. ProductPlan
ProductPlan ช่วยให้ทีมมองเห็นกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เครื่องมือซอฟต์แวร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สร้างแผนงานผลิตภัณฑ์สำหรับงานเฉพาะ ภารกิจของทีม และโครงการของบริษัท
คุณสมบัติเด่นของ ProductPlan
- ตั้งค่าและใช้ค่าเหล่านั้นเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างรวดเร็ว
- ซิงค์ข้อมูลของคุณจากเครื่องมือที่คุณใช้บ่อยที่สุด
- ดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการจัดตารางอย่างง่าย
- ผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น GitHub หรือ Jira
ข้อจำกัดของ ProductPlan
- คุณสมบัติการแก้ไขบางอย่างถูกจำกัดให้เฉพาะผู้สร้างแผ่นงานเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับบางทีม
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้ง่ายขึ้นในการแชร์ภาพรวมกับสมาชิกทีมและผู้นำทีม
ราคาของ ProductPlan
- พื้นฐาน: 39 ดอลลาร์ต่อบรรณาธิการต่อเดือน
- มืออาชีพ: 69 ดอลลาร์ต่อบรรณาธิการต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ ProductPlan
- G2: 4. 4/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
3. Scoro
Scoroเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เอเจนซี่และบริษัทที่ปรึกษาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือจัดลำดับความสำคัญของงานนี้ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามเวลาที่ใช้ไป ดูว่ามีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมหรือไม่ และจัดการโครงการต่างๆ ในวิธีที่มีประสิทธิผลมากที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ Scoro
- ใช้แนวทางแบบองค์รวมในการบริหารเวลาด้วยแผนภูมิแกนต์
- ร่วมมือในภารกิจและโครงการต่าง ๆ และดูความคืบหน้า
- ติดตามและวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร และปรับปรุงระยะเวลาและกิจกรรมให้เหมาะสม
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ และใช้เทมเพลตการจัดลำดับความสำคัญสำหรับโครงการและงาน
ข้อจำกัดของ Scoro
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าหากต้องการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการฝึกอบรม
- การเปลี่ยนลำดับความสำคัญหรือลำดับของงานในวันเดียวกันอาจรู้สึกใช้เวลามาก
ราคาของ Scoro
- จำเป็น: $28 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: 42 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $71 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Scoro
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
4. เปิดเผย
Reveall ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงการค้นหาผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการทำงานอย่างครอบคลุมมากขึ้นระหว่างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
เผยคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ระบบการให้คะแนนที่มีประโยชน์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุงานและปรับปรุงที่มีคุณค่ามากที่สุดได้
- จัดลำดับความสำคัญของคำแนะนำและการอัปเดตผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ติดตามผลลัพธ์ควบคู่ไปกับเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- การผสานการทำงานที่มีให้ใช้กับชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่แล้ว
เปิดเผยข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้การออกแบบของเครื่องมือมีความทันสมัยและร่วมสมัยมากขึ้น
- การรายงานต่อลูกค้าหรือผู้นำทีมในรูปแบบที่มีผลกระทบทางสายตาอาจเป็นเรื่องท้าทาย
เปิดเผยราคา
- เริ่มต้น: $24 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
เปิดเผยคะแนนและรีวิว
- G2: 3. 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (5+ รีวิว)
5. Productboard
Productboard ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงทีมผลิตภัณฑ์ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมระบุสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้า จากนั้นจัดลำดับความสำคัญว่าควรสร้างอะไรต่อไป ฟีเจอร์ด้านข้อมูลเชิงลึกและการจัดลำดับความสำคัญช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Productboard
- จัดระเบียบรายการสิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของคุณในรูปแบบที่กระชับและมีประสิทธิภาพ
- ปรับแต่งสูตรการจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้สิ่งที่สำคัญกับคุณมีน้ำหนักมากขึ้น
- ดูคะแนนและจัดลำดับความสำคัญของงานตามข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า
- ติดตามโครงการทั้งหมดของคุณและดูสถานะในที่เดียว
ข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์บอร์ด
- จำนวนตัวเลือกและการปรับแต่งอาจทำให้บางคนรู้สึกท่วมท้น
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้ง่ายขึ้นในการนำเสนอหรือแบ่งปันข้อมูลในรูปแบบที่มองเห็นได้
ราคาของ Productboard
- สิ่งจำเป็น: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ขนาด: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Productboard
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
6. แอร์โฟกัส
Airfocus เป็นแพลตฟอร์มการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทำงานในสิ่งที่สำคัญที่สุด เครื่องมือจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์อย่าง Airfocus ช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของคุณ โมเดลการจัดลำดับความสำคัญของแพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่คำนึงถึงข้อเสนอแนะของลูกค้า กลยุทธ์ และการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ airfocus
- จัดระเบียบแผนงานและกระบวนการทำงานของคุณโดยเน้นที่งานที่สำคัญที่สุด
- ใช้กรอบการจัดลำดับความสำคัญที่มีอยู่แล้วหรือที่ปรับแต่งเองเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ระบุงานที่เสียเวลาและโอกาสที่ซ่อนอยู่ในรายการงานที่ต้องทำของคุณ
- จัดเซสชัน "Priority Poker" เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานและให้คะแนนงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของ airfocus
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพวกเขาต้องการให้มีตัวเลือกการนำเสนอเพิ่มเติม
- การเรียนรู้อาจมีความชันมากสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ airfocus
- จำเป็น: $23 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: 83 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว airfocus
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
7. อ๋อ!
Aha!เป็นเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นหลัก คุณสมบัติของมันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ รวบรวมไอเดียจากหลายฝ่าย และจัดการรวมถึงปรับปรุงการส่งมอบการอัปเดตผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย
อ๋อ! คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ที่เน้นภาพสูง
- กระบวนการให้คะแนนและจัดลำดับความสำคัญของคุณสมบัติตามคะแนนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของคุณเอง
- สร้างที่เดียวเพื่อดูและใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าให้เป็นประโยชน์
- ปรับปรุงการส่งมอบให้มีประสิทธิภาพด้วยบอร์ดเวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมต่อทีมผลิตภัณฑ์และทีมวิศวกรรม
อ๋อ! ข้อจำกัด
- ลูกค้าบางรายแสดงความประสงค์ที่จะมีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์มากขึ้น
- ลักษณะที่ยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
Aha! การกำหนดราคา
Aha! แยกราคาตามผลิตภัณฑ์ คุณสามารถสมัครใช้งานพื้นที่บนแพลตฟอร์มที่ทีมของคุณสนใจได้
- Aha! แผนที่นำทาง: เริ่มต้นที่ $59 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- อ๊ะ! ไอเดีย: เริ่มต้นที่ $39 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- อ๊ะ! สร้างสรรค์: แผนฟรีพร้อมใช้งาน มีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- อ๋อ! พัฒนา: เริ่มต้นที่ $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
Aha! คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
8. Craft. io
Craft. io เป็นแพลตฟอร์มการจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรที่ช่วยให้ทีมสร้างผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งขึ้น ด้วยการตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อิงจากหลักฐาน แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญที่ช่วยให้ทีมวางแผนวงจรการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างง่ายดาย—ดังนั้นคุณจึงสามารถจัดการงานทั้งหมดในรูปแบบบอร์ดสไตล์รายการสิ่งที่ต้องทำ
Craft. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้ประเภทการจัดลำดับความสำคัญที่คุณชื่นชอบได้อย่างง่ายดาย — รวมถึง MoSCoW, WSJF, RICE และอื่นๆ
- ใช้เครื่องมือสร้างสูตรเพื่อสร้างระบบการจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ของคุณเอง
- ให้ความสำคัญกับด้านความเป็นเลิศที่ไม่เป็นมาตรฐานด้วยการให้คะแนนความสำคัญเฉพาะทีม
- วางแผนวงจรผลิตภัณฑ์ตามลำดับความสำคัญของคุณ
ข้อจำกัดของ Craft. io
- ผู้ใช้บางรายแสดงความคิดเห็นว่าส่วนติดต่อผู้ใช้บางครั้งอาจดูซับซ้อนหรือมากเกินไป
- แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นไปที่ทีมการจัดการผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ซึ่งอาจไม่เหมาะกับความต้องการของผู้อื่น
Craft. io ราคา
- จำเป็น: $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $109 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Craft. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. Google Keep
Google Keepคือแอปจดบันทึกของยักษ์ใหญ่ซอฟต์แวร์ แม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์ครบครันเท่ากับเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญอื่น ๆ ในตลาด แต่ Google Keep ก็เป็นทางเลือกฟรีที่ยอดเยี่ยมหากทีมของคุณกำลังมองหาสิ่งที่เบาและใช้งานง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep
- เขียนและแชร์บันทึกกับทีมของคุณในที่เดียว
- จัดลำดับความสำคัญของงานและการกระทำโดยการปักหมุดไว้ใน Google Keep ของคุณ
- ตั้งการเตือนตามเวลาเพื่อติดตามความคืบหน้า
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในชุด Google
ข้อจำกัดของ Google Keep
- เนื่องจากขาดเครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าขาดคุณสมบัติบางอย่าง
- การให้คะแนนและการจัดลำดับความสำคัญขึ้นอยู่กับความคิดส่วนตัวของคุณเอง มากกว่าการใช้ระบบการให้คะแนนที่ซับซ้อน
ราคาของ Google Keep
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
10. Evernote Teams
Evernote Teamsคือเวอร์ชันของแอปจดบันทึกสำหรับทีม ออกแบบมาโดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นสำคัญ ผู้ใช้สามารถเขียนและแชร์บันทึก ทำงานร่วมกัน และจัดเก็บความรู้ของทีมทั้งหมดไว้ในที่เดียว แม้ว่าจะเน้นไปที่การจดบันทึกและการแบ่งปันความรู้เป็นหลัก แต่ก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญหรือวางแผนโครงการแบบเบาๆ ได้เช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote Teams
- ทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัสด้วยบันทึกที่แชร์ร่วมกัน
- ใช้แม่แบบเพื่อสร้างเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของคุณเอง
- แบ่งปันกระบวนการจัดลำดับความสำคัญของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกแอป
- สร้างวิกิของบริษัทคุณเองที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของงานและการอัปเดต
ข้อจำกัดของ Evernote Teams
- มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างเคร่งครัดเป็นเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญ ดังนั้นเครื่องมือการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องจึงมีข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีตัวเลือกในการปรับแต่งเพิ่มเติม
ราคาของ Evernote Teams
- เริ่มต้นที่ $14.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Evernote Teams
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
มุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญ
ไม่ว่าคุณต้องการจะใช้แนวทางการจัดลำดับความสำคัญที่เป็นมาตรฐานหรือสร้างของคุณเอง เครื่องมือซอฟต์แวร์เหล่านี้จะช่วยให้คุณทำได้ ใช้คู่มือนี้เพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ เพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
หากทีมของคุณพร้อมที่จะลงทุนในระบบบริหารจัดการโครงการหรืองานที่มากกว่าการช่วยจัดลำดับความสำคัญลองใช้ ClickUp ฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญของงานของเราช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าควรทำอะไรต่อไป และนี่เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการงานและโครงการแบบครบวงจรของเรา