บล็อก ClickUp

15 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Evernote ในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
7 พฤษภาคม 2568

ฉันเป็นผู้ใช้ Evernote ที่ภักดีมาหลายปีแล้ว แต่ข้อจำกัดล่าสุดในแผนฟรีเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นจุดที่ทำให้เลิกใช้

นอกจากนี้ ฉันต้องการแอปบันทึกที่ฉันสามารถใช้ได้ทั้งการบันทึกส่วนตัวและการบันทึกทางธุรกิจ และสามารถซิงค์ได้กับหลายอุปกรณ์, ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ, สามารถสร้างงานและติดตามความคืบหน้าได้, และช่วยเร่งความเร็วในการทำงานของฉันด้วย AI

Evernote ทำได้หลายอย่างตามที่ฉันต้องการ แต่ฟีเจอร์ส่วนใหญ่ที่ฉันต้องการนั้นต้องเสียเงินหรือไม่มีให้บริการ แม้ว่าฉันจะเคยพิจารณาอัปเกรดเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง แต่ราคาก็รู้สึกว่าสูงเกินไป เพราะฉันยังต้องลงทุนซื้อเครื่องมือจัดการงานแยกต่างหากอีกด้วย

ดังนั้น ฉันจึงเริ่มค้นหาทางเลือกอื่นสำหรับ Evernote ในบทความนี้ ฉันจะแบ่งปัน 15 อันดับตัวเลือกที่ดีที่สุดที่คุ้มค่าและยังคงประหยัดค่าใช้จ่าย

👀 คุณรู้หรือไม่? การจดบันทึกสามารถทำให้คุณจดจำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นถึง 6 เท่า!นั่นคือโอกาสที่จะจดจำได้ถึง 34%เมื่อเทียบกับเพียง 5% หากไม่จดบันทึกเลย

⏰สรุป 60 วินาที

นี่คือรายการ 15 ทางเลือกของ Evernote ที่ผมแนะนำ:

  1. ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและจัดการเอกสารด้วยระบบ AI)
  2. ไมโครซอฟต์ วันโน้ต (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกเสียง)
  3. Apple Notes (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกส่วนตัว)
  4. โนชั่น (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกมัลติมีเดีย)
  5. Obsidian (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วยภาพ)
  6. Google Keep (เหมาะที่สุดสำหรับอินเทอร์เฟซที่ปราศจากความรกรุงรัง)
  7. Joplin (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบออฟไลน์)
  8. หมี (เหมาะที่สุดสำหรับธีมที่สวยงาม)
  9. หมายเหตุ (เหมาะสำหรับการจดบันทึกแบบมีจุดเน้น)
  10. Simplenote (เหมาะที่สุดสำหรับอินเทอร์เฟซแบบมินิมอล)
  11. Zoho Notebook (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบโน้ตอย่างเข้าใจง่าย)
  12. Dropbox Paper (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกที่มีรูปแบบมืออาชีพ)
  13. บันทึกย่อ (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงบันทึก)
  14. Quip (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารและสเปรดชีต)
  15. Nimbus Note (เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมเอกสารวิจัย)

ข้อจำกัดของ Evernote

เวอร์ชันฟรีของ Evernote ได้กลายเป็นเวอร์ชันที่มีข้อจำกัดอย่างรุนแรงแล้ว คุณสามารถสร้างโน้ตได้เพียง 50 รายการ และสมุดบันทึกได้เพียงเล่มเดียว ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับโครงการใหญ่

นอกจากนี้ยังจำกัดผู้ใช้ให้ใช้ได้เพียงอุปกรณ์เดียวเท่านั้น และจำกัดการอัปโหลดรายเดือนไว้ที่ 250 MB ดังนั้นจึงไม่เหมาะอีกต่อไปหากคุณต้องการจัดเก็บไฟล์ขนาดใหญ่หรือเข้าถึงบันทึกในหลายแพลตฟอร์ม

หากคุณสมบัติการร่วมมือที่ทรงพลังและการจัดการงานเป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญ คุณอาจรู้สึกผิดหวังได้ Evernote ให้บริการเพียงคุณสมบัติการร่วมมือพื้นฐาน เช่น การแชร์โน้ต การเพิ่มความคิดเห็น และความสามารถในการเพิ่มรายการที่ต้องทำไว้ในโน้ต

แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับการทำงานกับเอกสารในทีม แต่พวกมันไม่เพียงพอสำหรับโครงการที่ต้องการเครื่องมือที่แข็งแกร่งกว่าสำหรับการติดตามงาน, การตรวจสอบความคืบหน้า, และการประเมินผลลัพธ์

ทางเลือกของ Evernote ที่ดูง่าย

นี่คือตารางที่สรุปคุณสมบัติที่ดีที่สุดและตัวเลือกราคาสำหรับทางเลือก Evernote ที่ดีที่สุดของเราอย่างรวดเร็ว:

เหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่น ราคา
คลิกอัพ การจดบันทึกและการจัดการเอกสารด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ClickUp Docs, ClickUp Notepad, ClickUp Brainฟรีตลอดไปไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคาClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
ไมโครซอฟต์ วันโน้ตบันทึกเสียงการถอดเสียงฟรี
บันทึกของ Apple บันทึกส่วนตัวสแกนข้อความ, สแกนเอกสารฟรีสำหรับผู้ใช้ iOS
แนวคิดการบันทึกโน้ตแบบมัลติมีเดียเอกสาร Notion, บล็อกที่ซิงค์FreePlus: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ องค์กร: ราคาตามตกลงNotion AI มีให้บริการในราคา 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
หินดำการจดบันทึกด้วยภาพCanvas, มุมมองกราฟการใช้งานส่วนบุคคล: ฟรี การใช้งานเชิงพาณิชย์: $50/ปีต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
Google Keepอินเทอร์เฟซที่ปราศจากความรกรุงรังแจ้งเตือน โหมดกลางคืนฟรี
จ็อปลินการบันทึกแบบออฟไลน์มาร์คดาวน์ฟรีพื้นฐาน: 2. 99€ (~$3. 1)/เดือนโปร: 5. 99€ (~$6. 2)/เดือนทีม: 7. 99€ (~$8. 3)/เดือน
หมีธีมที่สวยงามค้นหาภายในรูปภาพ/PDF วาดด้วยนิ้วหรือ Apple PencilฟรีBear Pro: $2. 99/เดือน
หมายเหตุการจดบันทึกอย่างมีจุดมุ่งหมายโหมดโฟกัส, ช่องว่างฟรีUpNote Premium: $1.99/เดือน หรือ $39.99 สำหรับตลอดชีพ
Simplenote มินิมอลลิสม์การสำรองข้อมูลอัตโนมัติฟรี
โน้ตบุ๊ก Zohoการจัดระเบียบบันทึกอย่างเป็นธรรมชาติบัตรสมาร์ทการ์ดสมุดโน้ตฟรีสำหรับธุรกิจ: $4.99/เดือนต่อผู้ใช้
Dropbox Paper บันทึกที่จัดรูปแบบอย่างมืออาชีพการฝังมัลติมีเดียพร้อมใช้งานฟรีเมื่อมีบัญชี Dropbox ใด ๆ
บันทึกสะท้อนการเชื่อมโยงบันทึกการถอดเสียงบันทึกเสียงด้วย Reflect AI10 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คำคมการร่วมมือกันในเอกสารและสเปรดชีตแชทในตัวสำหรับเอกสารและสเปรดชีตQuip Starter: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้Quip Plus: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)Quip Advanced: 100 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
Nimbus Note (ปัจจุบันคือ FuseBase)รวบรวมเอกสารวิจัยและจัดระเบียบบันทึกOCR สำหรับภาพหน้าจอสำหรับทีม 3 คน ระดับราคาคือ: Essentials: 48 ดอลลาร์/เดือนPlus: 123 ดอลลาร์/เดือนUltimate: 248 ดอลลาร์/เดือน

🧠เกร็ดความรู้: โสเครตีส นักปรัชญาชื่อดัง เป็นผู้ที่ต่อต้านการจดบันทึกอย่างที่สุด เขาเชื่อว่าการเขียนสิ่งต่างๆ ลงจะทำให้คนคิดช้าและขี้เกียจ โชคดีที่ลูกศิษย์ของเขาอย่างเพลโตไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ และได้จดบันทึกทุกอย่างไว้!

ทางเลือกที่ดีที่สุด 15 อันดับสำหรับ Evernote

นี่คือแอปจดบันทึกที่ฉันพบว่าดีกว่า Evernote:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและจัดการเอกสารด้วยระบบ AI)

ฟังก์ชันการทำงานของClickUpนั้นเหนือกว่าแอปจดบันทึกทั่วไปอย่างมาก ช่วยให้ฉันสามารถทำงานร่วมกับทีมที่อยู่ระยะไกล (แบบซิงโครนัสหรืออะซิงโครนัส) แก้ไขและแชร์บันทึก/เอกสารร่วมกัน และเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามความคืบหน้าได้

ฉันไม่จำเป็นต้องใช้แอปหลายตัวสำหรับการจดบันทึกและการจัดการงานอีกต่อไป—เพราะแอปเดียวสำหรับทุกงานอย่าง ClickUp รวมงาน เอกสาร แชท และฟีเจอร์ AI อันทรงพลังไว้ด้วยกัน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้ฉัน

โดยรวมแล้ว มันทำให้ฉันมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นอย่างมาก

นี่คือวิธีที่ทีมของฉันและฉันใช้ ClickUp:

ก. การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมในเอกสาร

คลิกอัพ ด็อกส์
ใช้ ClickUp Docs
ระดมความคิด เขียน และแก้ไขร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs

สำหรับการจดบันทึกการประชุม, การคิดค้นแผนโครงการ, การเขียนบล็อก, การร่างสัญญาและ SOPs, หรือการสร้างฐานความรู้, เราใช้ClickUp Docs,เครื่องมือจัดการความรู้บนคลาวด์.

ClickUp Docs ช่วยให้เราทำงานกับเอกสารแบบเรียลไทม์ร่วมกับทีมได้ ติดแท็กเพื่อนร่วมทีมผ่านความคิดเห็น มอบหมายงานให้พวกเขา แปลงข้อความเป็นงานใน ClickUp และติดตามความคืบหน้าได้ นอกจากนี้ เรายังใช้ Markdown ร่วมกับคำสั่ง /slash เพื่อจัดรูปแบบข้อความได้อย่างรวดเร็ว (เช่น เพิ่มสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ตัวหนา ตัวเอียง และขีดฆ่าข้อความ)

การฝังรูปภาพ, ภาพหน้าจอ, PDF, ลิงก์เว็บ หรือไฟล์อื่น ๆ ลงในเอกสารโดยตรงนั้นทำได้ง่ายมาก เพื่อความปลอดภัย ระบบยังอนุญาตให้ฉันกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้สำหรับสมาชิกในทีม, แขกรับเชิญ หรือการแชร์สาธารณะ

คลิกอัพ ด็อกส์
รับตัวเลือกการจัดรูปแบบหลายแบบบน ClickUp Docs

คลังแม่แบบการจดบันทึกขนาดใหญ่ของ ClickUp ช่วยให้เราสามารถรักษาความสม่ำเสมอในเอกสารของเราได้ แม่แบบที่ใช้บ่อยที่สุดในเวิร์กสเปซของฉันคือแม่แบบฐานความรู้ ClickUp และแม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp ตั้งแต่ทีมการตลาด, ฝ่ายปฏิบัติการ, ไอที, บัญชี, การขาย, ไปจนถึงทีมสร้างสรรค์และออกแบบ ClickUp มีแม่แบบสำหรับทุกแผนก

b. การจดบันทึกอย่างรวดเร็วขณะเดินทาง

ClickUp Notepad
สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนเป็นงานด้วย ClickUp Notepad

ClickUp Notepadช่วยให้ฉันสามารถจดบันทึกไอเดียและรายการที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อมีอะไรผุดขึ้นมาในหัวในขณะที่กำลังทำงานอื่นอยู่ มันช่วยให้ฉันสามารถบันทึกความคิดได้ทันทีโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของฉัน

ฉันจัดระเบียบบันทึกและรายการที่ต้องดำเนินการด้วยTask Checklists ใน ClickUpและทำเครื่องหมายรายการเหล่านั้นเมื่อเสร็จสิ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันจัดเรียงรายการใหม่ได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง และสามารถจัดลำดับงานซ้อนกันเพื่อสร้างลำดับชั้นที่ชัดเจนและมองเห็นได้ นอกจากนี้ยังปรับแต่งได้ง่ายด้วยตัวเลือกการแก้ไขที่หลากหลาย เช่น การเพิ่มหัวข้อ ข้อความแบบหัวข้อย่อย และสี

Notepad มีให้ใช้งานบนแอปมือถือและส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp ดังนั้นเราจึงสามารถจดบันทึกได้จากทุกที่

ค. การจดบันทึกอย่างรวดเร็วด้วย AI

ClickUp Brain
สรุปบันทึกการประชุมยาวและเอกสารโครงการ แก้ไขเนื้อหาที่คุณเขียน และสร้างเนื้อหาใหม่ตามคำแนะนำของคุณด้วย ClickUp Brain

นอกเหนือจากการจดบันทึกด้วยตนเองแล้ว ClickUp ยังช่วยให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วจากบันทึกและเพิ่มประสบการณ์การจดบันทึกให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังของเครื่องมือนี้

ด้วย ClickUp Brain ฉันสามารถย่อบันทึกการประชุมที่ยาวเหยียดให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญ เพื่อให้ฉันทบทวนข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาทุกรายละเอียด นอกจากนี้ยังสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริบทจากไฟล์ของฉัน และช่วยลดเวลาในการจดบันทึกอีกด้วย

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการให้บันทึกการประชุมของคุณเป็นอัตโนมัติหรือไม่? ใช้ClickUp AI Notetakerเพื่อถอดเสียงและสรุปการประชุมของคุณ หลังจากทุกการประชุม คุณจะได้รับบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้และรายการดำเนินการอัตโนมัติในกล่องจดหมายของคุณ!

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
บันทึกเสียง, ถอดความ, และสรุปการประชุมของคุณด้วย ClickUp AI Notetaker

ชมวิดีโอนี้เกี่ยวกับการใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม

📮 ClickUp Insight: 37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต

ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ทันทีในทุกงาน, แชท, และเอกสารของคุณ—ทำให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แชทสดกับเพื่อนร่วมทีมขณะทำงานกับบันทึกโดยใช้ClickUp Chat
  • ปรับแต่งขนาดตัวอักษร ระยะห่างระหว่างบรรทัด ประเภทตัวอักษร ความกว้างของหน้า และอื่น ๆ
  • จดจ่อกับแต่ละบรรทัดทีละบรรทัดโดยเปิดใช้งานโหมดโฟกัสใน ClickUp Docs
  • เน้นข้อความสำคัญในบันทึกที่ละเอียดด้วยแถบสีที่แสดงรหัส
  • สร้างตารางเพื่อแสดงข้อมูลขนาดใหญ่

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มีเส้นทางการเรียนรู้

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ClickUp ใช้งานง่ายและยืดหยุ่นมาก... ตอนนี้เราเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว – ทั้งงานและบันทึกทั้งหมดของเรา มันง่ายมากที่จะเปลี่ยนสิ่งที่ต้องทำจากการประชุมให้เป็นงาน ซึ่งเคยเป็นปัญหาใหญ่ในอดีต

ClickUp ใช้งานง่ายและยืดหยุ่นมาก... ตอนนี้เราเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว – ทั้งงานและบันทึกทั้งหมดของเรา มันง่ายมากที่จะเปลี่ยนสิ่งที่ต้องทำจากการประชุมให้เป็นงาน ซึ่งเคยเป็นปัญหาใหญ่ในอดีต

ClickUp มีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้คุณได้ในที่เดียว เช่น การจัดการโครงการ, การระดมความคิด, การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, เป็นต้น มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะมันใช้งานง่าย, หน้าตาผู้ใช้ถูกออกแบบมาอย่างดี, และการร่วมมือกันภายในทีมและกับทีมอื่น ๆ ก็ง่ายขึ้น เราสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น, ติดตามและรายงานงานได้ง่าย, และจากการติดตามความคืบหน้าของการประชุมประจำวัน, การวางแผนอนาคตก็ง่ายขึ้น

ClickUp มีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้คุณได้ในที่เดียว เช่น การจัดการโครงการ, การคิดค้นตัวเลือก, การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, เป็นต้น มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะมันใช้งานง่าย, หน้าตาผู้ใช้ถูกออกแบบมาอย่างดี, และการร่วมมือกันภายในทีมและกับทีมอื่น ๆ ก็ง่ายขึ้น เราสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น, ติดตามและรายงานงานได้ง่าย, และจากการติดตามความคืบหน้าของการประชุมสั้น ๆ ทุกวัน, การวางแผนอนาคตก็ง่ายขึ้น

2. Microsoft OneNote (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกเสียง)

ไมโครซอฟต์ วันโน้ต
ผ่านทางMicrosoft OneNote

ในฐานะนักเรียน ฉันเคยพึ่งพา Microsoft OneNote ในการติดตามการบรรยาย บันทึกการเรียน และเอกสารการเรียนในสถานที่เดียว แต่แม้กระทั่งตอนนี้ ในฐานะมืออาชีพ ฉันยังสามารถใช้มันสำหรับบันทึกการประชุมหรือการระดมความคิดได้

หนึ่งในคุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดคือการถอดเสียงเป็นข้อความ ฉันสามารถบันทึกการประชุมหรือพูดความคิดของฉันได้อย่างง่ายดาย และ OneNote จะแปลงเป็นข้อความเกือบจะทันที สิ่งนี้ช่วยให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาในระหว่างการประชุมได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจดทุกอย่างลง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneNote

  • ให้ Copilot (AI ของ Microsoft) ช่วยร่างแผนงาน สร้างแนวคิด หรือจัดทำรายการต่างๆ ตามสิ่งที่คุณกำลังทำงานอยู่
  • ใช้เครื่องมือนี้เป็นกระดานวาดภาพดิจิทัลของคุณ
  • แชร์บันทึกของคุณและทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมทีม

ข้อจำกัดของ Microsoft OneNote

  • ใช้เวลาในการซิงค์บันทึกข้ามหลายอุปกรณ์

ราคาของ Microsoft OneNote

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft OneNote

  • G2: 4. 5/5 (1,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,800+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ OneNote ที่ดีที่สุด (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

3. Apple Notes (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกส่วนตัว)

แอปเปิล โน้ต
ผ่านทางApple

Apple Notes เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกขณะเดินทางสำหรับผู้ใช้ iOS ฉันพบว่าบันทึกของฉันถูกซิงค์อย่างไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของฉัน ทำให้มั่นใจได้ว่าฉันสามารถเข้าถึงบันทึกได้เสมอไม่ว่าฉันจะใช้เครื่องใดก็ตาม

คุณสมบัติหนึ่งที่ฉันพบว่ามีประโยชน์เป็นพิเศษคือเครื่องมือสแกนเอกสาร ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถแปลงเอกสารทางกายภาพเป็นไฟล์ PDF ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้แอปของบุคคลที่สาม

ฉันยังชอบฟีเจอร์สแกนข้อความของแอปบันทึกนี้มาก ไม่ว่าจะเป็นข้อความจากหนังสือพิมพ์ หน้าจอดิจิทัล หรือพื้นผิวอื่นๆ มันสามารถตรวจจับและคัดลอกข้อความลงในบันทึกของฉันได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apple Notes

  • จัดหมวดหมู่บันทึกที่คล้ายกันไว้ในโฟลเดอร์
  • ค้นหาบันทึกโดยแท็ก
  • แนบไฟล์, บันทึกเสียง, รูปภาพ, และวิดีโอไปยังบันทึก

ข้อจำกัดของแอปเปิลโน้ต

  • ขาดคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ราคาของแอปเปิลโน้ต

  • ฟรีสำหรับผู้ใช้ iOS

Apple Notes การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

👀 คุณรู้หรือไม่? ด้วย Apple Notes คุณสามารถจดบันทึกได้โดยไม่ต้องใช้มือเลย เพียงแค่เปิดใช้งาน Siri แล้วพูดความคิด คำเตือน หรือไอเดียของคุณออกมาดัง ๆ จากนั้น Siri จะแปลงเสียงของคุณเป็นข้อความและบันทึกลงในแอป Notes ให้คุณโดยอัตโนมัติ

4. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกมัลติมีเดีย)

โนชั่น
ผ่านทางNotion

ฉันได้ลองใช้ Notion Docs สำหรับการจดบันทึกการประชุมและการทำงานร่วมกับทีมของฉันเกี่ยวกับข้อกำหนดของโครงการ ฉันสามารถรวมและจัดระเบียบเนื้อหาประเภทต่างๆ ได้ เช่น สแนปช็อตโค้ด สมการทางคณิตศาสตร์ บุ๊กมาร์ก และตัวเตือน ทั้งหมดในที่เดียว

ฉันยังชอบฟีเจอร์ Synced Block บน Notion Wiki ด้วย ฉันสามารถสร้างบล็อกเนื้อหาในตำแหน่งหนึ่งและนำกลับมาใช้ซ้ำในหลายหน้าได้ การอัปเดตใดๆ ที่ฉันทำกับบล็อกต้นฉบับจะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติในทุกที่ที่ใช้—ไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงซ้ำหลายครั้ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัส
  • สร้างแผนงาน บันทึกเป้าหมาย และติดตามพฤติกรรมด้วยเทมเพลต Notion
  • รวมฐานความรู้ของคุณไว้ในที่เดียวด้วยวิกิ และเพิ่มภาพหน้าปกที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดของ Notion

  • มีเส้นทางการเรียนรู้

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Notion AI มีให้บริการในราคา $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (5,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?

Notion เป็นเหมือนพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ดังนั้นคุณสามารถทำทุกอย่างตั้งแต่การจดบันทึกไปจนถึงการจัดการงานได้ ส่วนที่ดีที่สุดคือมันใช้งานง่ายมาก ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการค้นหาที่สะดวก

Notion เป็นเหมือนพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ดังนั้นคุณสามารถทำทุกอย่างตั้งแต่การจดบันทึกไปจนถึงการจัดการงานได้ ส่วนที่ดีที่สุดคือมันใช้งานง่ายมาก ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการค้นหาที่สะดวก

5. โอสซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วยภาพ)

ออบซิเดียน
ผ่านทางObsidian

ด้วยการเน้นการจดบันทึกด้วยภาพ ปลั๊กอิน Canvas ของ Obsidian (มีให้ใช้ฟรีสำหรับผู้ใช้ Obsidian) ดึงดูดความสนใจของฉัน ฉันสามารถวาดแผนภาพเพื่อวางโครงแผนงาน ระดมความคิดใหม่ๆ และเพิ่มรูปภาพและไฟล์ PDF ได้โดยตรงในบันทึกของฉัน

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจสำหรับผมคือความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างบันทึกของผมผ่านการนำเสนอในรูปแบบกราฟิก ตัวอย่างเช่น ผมได้บันทึกไอเดียบล็อกโพสต์หลายข้อที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเนื้อหา ด้วยกราฟแบบโต้ตอบ ผมสามารถระบุไอเดียที่คล้ายกันได้อย่างรวดเร็วและค้นหาแบบแผนภายในไอเดียของผมได้

คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน

  • สร้างการเชื่อมโยงระหว่างโน้ตหลายรายการและสร้างคลังความรู้
  • เข้าถึงบันทึกแบบออฟไลน์ (Obsidian Sync จะรวมการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
  • ติดตามประวัติการเปลี่ยนแปลงของบันทึกได้สูงสุดหนึ่งปี

ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน

  • เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล; ไม่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกัน

ราคาของโอปอล

  • การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรี
  • การใช้งานเชิงพาณิชย์: 50 ดอลลาร์/ปี ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Obsidian

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิว 20+ รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Obsidian อย่างไรบ้าง?

Obsidian เป็นแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้มา และความสามารถในการเชื่อมโยงบันทึกและจัดระเบียบให้เป็นวิกิส่วนตัวนั้นทำให้มันมีประโยชน์มาก

Obsidian เป็นแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้ และความสามารถในการเชื่อมโยงบันทึกและจัดระเบียบให้เป็นวิกิส่วนตัวทำให้มันมีประโยชน์มาก

6. Google Keep (ดีที่สุดสำหรับอินเทอร์เฟซที่ปราศจากความยุ่งเหยิง)

Google Keep
ผ่านทางGoogle Keep

Google Keep เป็นทางเลือกที่เรียบง่ายและปราศจากความรกรุงรังสำหรับ Evernote หนึ่งในฟีเจอร์ที่ฉันชื่นชอบคือโหมดกลางคืน ซึ่งช่วยให้แอปสบายตาขึ้นมากเมื่อฉันใช้งานตอนตี 2

ฟีเจอร์การแจ้งเตือนเป็นอีกหนึ่งส่วนเสริมที่มีประโยชน์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ลืมงานสำคัญ ฉันสามารถตั้งเวลาสำหรับการแจ้งเตือนได้เฉพาะเจาะจง เพิ่มบันทึก และเชิญเพื่อนร่วมทีมให้เป็นผู้ร่วมงานได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep

  • จัดหมวดหมู่บันทึกโดยใช้ป้ายกำกับ
  • จัดระเบียบบันทึกด้วยมุมมองรายการและมุมมองตาราง
  • ฝังรูปภาพไว้ในบันทึก

ข้อจำกัดของ Google Keep

  • ไม่สามารถใช้เป็นวิดเจ็ตบนอุปกรณ์ Apple ได้หลังจากการอัปเดต iOS 18

ราคาของ Google Keep

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: Google Keep vs. OneNote – เครื่องมือจดบันทึกใดดีที่สุด?

7. Joplin (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบออฟไลน์)

Joplin: ทางเลือกของ evernote
ผ่านทางโจปลิน

ขณะที่กำลังทดลองใช้ Joplin ฉันได้ส่งออกทุกอย่างจาก Evernote ในรูปแบบ enex แล้วนำเข้าข้อมูลนั้นไปยัง Joplin และมันทำงานได้อย่างราบรื่น เนื้อหาที่มีการจัดรูปแบบทั้งหมดถูกแปลงเป็น Markdown ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ส่วนที่ดีที่สุดคือมันยังดึงไฟล์แนบทั้งหมด (รูปภาพ, PDF, ไฟล์เสียง) และแม้แต่ข้อมูลเมตา เช่น ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และเวลา มาด้วย

แต่สิ่งที่ทำให้ฉันตัดสินใจเลือกใช้ Joplin จริง ๆ คือแนวทางที่เน้นการใช้งานแบบออฟไลน์ก่อน มันช่วยให้ฉันสามารถเข้าถึงและแก้ไขบันทึกของฉันได้ทุกเมื่อ แม้จะไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ตาม นี่เป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับฉัน เพราะฉันมักจะชอบจดไอเดียต่าง ๆ ระหว่างเดินทาง และไม่ใช่ทุกสถานที่ที่จะมีอินเทอร์เน็ตที่ดี

จุดเด่นที่ดีที่สุดของ Joplin

  • ปรับแต่งแอปด้วยธีมที่กำหนดเองและตัวแก้ไข Rich Text/Markdown
  • แชร์บันทึกกับเพื่อนร่วมทีมโดยใช้ Joplin Cloud
  • รักษาบันทึกของคุณให้ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง

ข้อจำกัดของ Joplin

  • ไม่มีการเสนอคำแนะนำการค้นหาด้วยระบบ AI

การกำหนดราคาของ Joplin

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: 2. 99€ (~$3. 1)/เดือน
  • ข้อดี: 5. 99€ (~$6. 2)/เดือน
  • ทีม: 7. 99€ (~$8. 3)/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Joplin

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากการจดบันทึกรู้สึกน่าเบื่อลองสำรวจวิธีการจดบันทึกแบบต่างๆ เช่น วิธีการจดแบบ Cornell, วิธีการทำแผนผังความคิด, และวิธีการสร้างแผนภูมิ แล้วเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

8. Bear (เหมาะที่สุดสำหรับธีมที่สวยงาม)

Bear: ทางเลือกแทน evernote
ผ่านทางหมี

Bear ยึดถือแนวคิดมินิมอลอย่างแท้จริง การออกแบบเรียบง่ายและสะอาดตา พร้อมการใช้งาน Markdown ที่เข้าใจง่าย ช่วยให้การจัดรูปแบบและจัดระเบียบโน้ตเป็นเรื่องง่ายไร้ความยุ่งยาก นอกจากดีไซน์แล้ว Bear ยังมีธีมสวยงามที่สร้างบรรยากาศการทำงานที่อบอุ่นและน่าใช้งาน อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกได้ตามต้องการอย่างง่ายดาย

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมคือความสามารถในการปรับขนาดและตัดภาพได้โดยตรงในแอป. เป็นเพียงการปรับปรุงเล็ก ๆ แต่มีประโยชน์มากเมื่อฉันทำงานกับเนื้อหาทางภาพ.

คุณสมบัติเด่นของ Bear

  • ค้นหาข้อความภายในรูปภาพและไฟล์ PDF—ทั้งในโน้ตแต่ละรายการหรือทุกโน้ตของคุณ
  • วาดด้วย Apple Pencil หรือนิ้วของคุณ และแก้ไขการออกแบบของคุณได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ
  • เลือกจากไอคอนกว่า 250 แบบเพื่อให้แท็กของคุณโดดเด่น

ข้อจำกัดของหมี

  • มีให้บริการเฉพาะบน iPhone, iPad และ Mac เท่านั้น

การตั้งราคาแบบหมี

  • ฟรี
  • Bear Pro: $2. 99/เดือน

คะแนนและรีวิวหมี

  • G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Bear อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบวิธีที่สามารถเขียนด้วยมาร์กดาวน์ โพสต์ลงบล็อกของฉันด้วยมาร์กดาวน์ การส่งออกก็ยอดเยี่ยม การสำรองข้อมูลก็มั่นคง ชอบวิธีที่แท็กหายไปหลังจากใช้แล้ว ทำให้ดูสะอาดตาและเรียบร้อย

ฉันชอบวิธีการเขียนด้วยมาร์กดาวน์มาก สามารถโพสต์ลงบล็อกของฉันในมาร์กดาวน์ได้ การส่งออกก็ยอดเยี่ยม การสำรองข้อมูลก็มั่นคง ชอบที่การแท็กจะหายไปหลังจากใช้แล้ว ทำให้ดูสะอาดตาและเรียบร้อย

9. UpNote (เหมาะสำหรับการจดบันทึกแบบมีสมาธิ)

UpNote: ทางเลือกแทน evernote
ผ่านUpNote

ขณะที่กำลังทดลองใช้ UpNote โหมดโฟกัสก็สะดุดตาฉัน เมื่อฉันสลับไปที่โหมดโฟกัส เมนูต่างๆ สมุดบันทึก และแม้แต่โน้ตอื่นๆ ของฉันก็ถูกซ่อนไปหมด ทำให้ฉันสามารถจดจ่อกับการเขียนได้อย่างเต็มที่ มันช่วยให้ฉันอยู่ในโหมดการทำงานโดยไม่มีการรบกวนใดๆ

ความสามารถในการจัดระเบียบโน้ตของฉันให้อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ทำให้ฉันประทับใจมาก ฉันได้สร้างพื้นที่หลาย ๆ แห่งขึ้นมา—หนึ่งสำหรับงาน, อีกหนึ่งสำหรับโปรเจ็กต์ส่วนตัว, และอีกหนึ่งสำหรับไอเดียที่ฉันต้องการค้นหาในภายหลัง ฉันจะใช้พื้นที่ 'งาน' สำหรับบันทึกการประชุม, การระดมความคิด, และโครงร่างของโปรเจ็กต์, ในขณะที่พื้นที่ 'ส่วนตัว' ของฉันจะมีสิ่งต่าง ๆ เช่น แผนการเดินทาง, สูตรอาหาร, และบันทึกประจำวัน

คุณสมบัติเด่นของ UpNote

  • ส่งออกบันทึกของคุณเป็นข้อความ, PDF, HTML หรือ Markdown
  • ใช้แฮชแท็กเพื่อจัดหมวดหมู่บันทึก
  • ปักหมุดบันทึกที่เปิดบ่อยหรือเพิ่มไปยังแท็บการเข้าถึงด่วน

ข้อจำกัดของ UpNote

  • ไม่มีการให้บริการบันทึกข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

ราคา UpNote

  • ฟรี
  • UpNote Premium: $1. 99/เดือน หรือ $39. 99 สำหรับตลอดชีพ

คะแนนและรีวิว UpNote

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

👀 คุณรู้หรือไม่?มากกว่าครึ่ง (60%) ของนักเรียนทั้งหมดเห็นด้วยว่าการฟังและจดบันทึกไปพร้อมกันเป็นเรื่องยาก! ปรากฏว่า สมองของเราไม่ได้เก่งในการทำสองสิ่งพร้อมกันเสมอไป

10. Simplenote (ดีที่สุดสำหรับอินเทอร์เฟซแบบมินิมอล)

Simplenote: ทางเลือกแทน evernote
ผ่านทางSimplenote

Simplenote สมชื่อจริงๆ ฉันชอบอินเทอร์เฟซที่ปราศจากสิ่งรบกวนมากที่สุด—ฉันสามารถจดจ่อกับการเขียนได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบันทึกประจำวัน การระดมความคิด หรือการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์คือการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะถูกสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียข้อมูลใด ๆ! ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำลังทำงานกับปฏิทินเนื้อหาหรือแก้ไขร่างเอกสาร คุณสามารถตรวจสอบบันทึกของคุณในอดีตได้อย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าคุณได้สำรวจความคิดใด ๆ ไว้แล้วหรือคุณกำลังพิจารณาทิศทางใด ๆ สำหรับแคมเปญ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Simplenote

  • เขียน, ดูตัวอย่าง, และเผยแพร่บันทึกของคุณในรูปแบบมาร์กดาวน์
  • ซิงค์บันทึกของคุณข้ามทุกอุปกรณ์แบบเรียลไทม์
  • เพิ่มแท็กเพื่อค้นหาบันทึกอย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Simplenote

  • ไม่มีเทมเพลตสำเร็จรูปให้ใช้

ราคาของ Simplenote

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวของ Simplenote

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

11. Zoho Notebook (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบโน้ตอย่างเข้าใจง่าย)

Zoho Notebook: ทางเลือกแทน evernote
ผ่านทางZoho Notebook

ทุกครั้งที่ฉันบันทึกสิ่งใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ YouTube หรือบทความ Zoho Notebook จะจัดระเบียบไว้ในบัตรบันทึกที่สวยงามและมีรูปแบบเรียบร้อย ตัวอย่างเช่น เมื่อฉันบันทึกลิงก์ YouTube Zoho Notebook จะสร้างตัวอย่างของวิดีโอขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เมื่อฉันเปิดบัตรนั้นในภายหลัง วิดีโอจะเริ่มเล่นทันทีในพื้นที่ที่สะอาดและปราศจากสิ่งรบกวน

การบันทึกลิงก์ไปยังบทความหรือหน้าเว็บก็รู้สึกราบรื่นไม่แพ้กัน บัตรอัจฉริยะดึงหัวข้อและรูปภาพหลักมาจากหน้าเว็บโดยตรง และฉันสามารถเรียกดูสิ่งที่ต้องการอ่านหรือบันทึกได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่าน URL ที่บันทึกไว้มากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Notebook

  • จัดระเบียบโน้ตของคุณด้วยบัตรเฉพาะสำหรับรายการตรวจสอบ รูปภาพ เสียง และอื่นๆ
  • จดบันทึกด้วยลายมือหรือร่างความคิดของคุณ
  • ปกป้องบันทึกและสมุดบันทึกของคุณด้วยรหัสผ่านและ Touch ID

ข้อจำกัดของ Zoho Notebook

  • ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัด

ราคาของ Zoho Notebook

  • ฟรี
  • โน้ตบุ๊กสำหรับธุรกิจ: 4.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

(ที่มา:G2)

Zoho Notebook คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Notebook อย่างไรบ้าง?

การใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อแทนที่สมุดบันทึกเก่าของฉันเป็นสมุดบันทึกดิจิทัลนั้นช่วยได้มากจริง ๆ เพราะฉันสามารถเข้าถึงบันทึกทั้งหมดของฉันได้อย่างง่ายดายจากทุกที่ตราบใดที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่เพียงแต่ข้อความในบันทึกเท่านั้น แต่ยังรองรับการเพิ่มวิดีโอและรูปภาพลงในบันทึกได้ด้วย

การใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อแทนที่สมุดบันทึกเก่าของฉันเป็นสมุดบันทึกดิจิทัลนั้นช่วยได้มากจริง ๆ เพราะฉันสามารถเข้าถึงบันทึกทั้งหมดของฉันได้อย่างง่ายดายจากทุกที่ตราบใดที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่เพียงแต่ข้อความในบันทึกเท่านั้น แต่ยังรองรับการเพิ่มวิดีโอและรูปภาพลงในบันทึกได้ด้วย

12. Dropbox Paper (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกที่มีรูปแบบมืออาชีพ)

Dropbox Paper: ทางเลือกแทน evernote
ผ่านDropbox Paper

เอกสารแบบร่วมมือของ Dropbox ที่ชื่อว่า Dropbox Paper ช่วยให้ฉันสามารถฝังสื่อเกือบทุกประเภทลงในบันทึกของฉันได้—ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ YouTube, GIF, บอร์ด Pinterest, คลิป SoundCloud, Google Maps และแม้แต่ต้นแบบ Figma เครื่องมือนี้ทำให้สะดวกมากในการมีทุกอย่างในที่เดียวโดยไม่ต้องย้ายไปมาระหว่างแอปหรือแท็บต่างๆ

ข้อดีอีกประการหนึ่งคือการจัดรูปแบบที่ง่าย ฉันสามารถสร้างเอกสารที่ดูสะอาดตาและเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการออกแบบ และเมื่อถึงเวลาต้องนำเสนองานกับลูกค้า ฉันก็สามารถเปลี่ยนเอกสารใด ๆ ให้กลายเป็นงานนำเสนอที่ดูเรียบร้อยได้ในคลิกเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox Paper

  • ร่วมแก้ไขเอกสารของคุณกับเพื่อนร่วมทีม
  • เร่งการทำงานด้วยเทมเพลตที่พร้อมใช้งานสำหรับบันทึกการประชุม, บรีฟสร้างสรรค์, และอื่น ๆ
  • มอบหมายงาน, กำหนดวันครบกำหนด, และกล่าวถึงผู้เกี่ยวข้องได้โดยตรงในเอกสาร

ข้อจำกัดของ Dropbox Paper

  • ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์จำกัด

ราคา Dropbox Paper

  • พร้อมใช้งานฟรีเมื่อมีบัญชี Dropbox ใด ๆ

การให้คะแนนและรีวิว Dropbox Paper

  • G2: 4. 1/5 (4,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:การผสาน Dropbox ที่ดีที่สุด (รวมคุณสมบัติและราคา!)

13. บันทึกสะท้อน (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงบันทึก)

บันทึกสะท้อน: ทางเลือกของ evernote
ผ่านReflect Notes

ฉันชอบวิธีที่ Reflect Notes สะท้อนการทำงานของความคิดมนุษย์ได้อย่างไร้รอยต่อ—สิ่งต่างๆ มักเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ เมื่อฉันจดบันทึกไอเดีย ความคิดที่ผุดขึ้นมา หรือข้อมูลสั้นๆ ฉันสามารถเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นเข้าด้วยกันผ่านลิงก์ย้อนกลับ และมันง่ายมากที่จะค้นหาสิ่งเหล่านั้นในภายหลัง

การซิงค์ที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ก็เป็นที่น่าประทับใจเช่นกัน ฉันสามารถจดบันทึกอย่างรวดเร็วบนโทรศัพท์เมื่ออยู่ข้างนอก และมันจะซิงค์กับเดสก์ท็อปของฉันทันทีเมื่อฉันกลับถึงบ้าน

คุณสมบัติเด่นของ Reflect Notes

  • ถอดเสียงบันทึกเสียงอย่างแม่นยำด้วย Reflect AI
  • ผสานปฏิทินของคุณกับ Reflect Notes และติดตามการประชุมและวาระการประชุมได้ตลอดเวลา
  • ใช้แอปแบบออฟไลน์และออนไลน์

ข้อจำกัดของ Reflect Notes

  • เหมาะสำหรับการบันทึกประจำวันมากกว่าการทำงานร่วมกับทีมในการระดมความคิด

ราคาของ Reflect Notes

  • 10 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Reflect Notes

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ต้องการสำรวจเครื่องมือ AI เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการจดบันทึกหรือไม่? นี่คือแหล่งข้อมูลสำหรับคุณ:

14. Quip (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารและสเปรดชีต)

Quip: ทางเลือกแทน evernote
ผ่านทางQuip

Quip ช่วยให้ฉันทำงานร่วมกับทีมในสเปรดชีตและเอกสารต่างๆ ได้ง่ายขึ้น การแชทของทีมถูกสร้างขึ้นในเอกสารและสเปรดชีตทุกฉบับ ดังนั้นในขณะที่ทำงานกับเอกสาร ฉันสามารถเริ่มแชทกับทีมได้ทันทีโดยไม่ต้องสลับระหว่างแอปต่างๆ

สิ่งเดียวกันนี้ใช้กับสเปรดชีตเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตตัวเลขหรือวิเคราะห์ตารางข้อมูลกับทีม ฟังก์ชันแชทในตัวก็ช่วยให้ฉันชี้แจงรายละเอียดหรือขอความคิดเห็นได้ทันที Quip ยังมีห้องแชทเฉพาะสำหรับทีมสำหรับการสนทนาที่กว้างขึ้นหรือการพูดคุยเฉพาะโครงการ และฟีเจอร์การส่งข้อความแบบตัวต่อตัวสำหรับการตรวจสอบอย่างรวดเร็วหรือการสนทนาส่วนตัว

คุณสมบัติเด่นของ Quip

  • เข้าถึงเอกสารในโหมดออฟไลน์
  • ตรวจสอบประวัติเวอร์ชันและติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ
  • ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในการทำงานร่วมกันในสเปรดชีตและเอกสาร

ข้อจำกัดของ Quip

  • ฟังก์ชันการค้นหาต้องการการปรับปรุง

ราคาของ Quip

  • Quip Starter: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • Quip Plus: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • Quip Advanced: $100/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Quip

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Quip อย่างไรบ้าง?

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Quip คือความสามารถในการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ทีมของเราสามารถทำงานร่วมกันในรายการงาน เอกสาร และสเปรดชีตที่แชร์ได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน...นอกจากนี้ เครื่องมือประวัติการเปลี่ยนแปลงยังช่วยให้เราสามารถติดตามและย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับเอกสารสำคัญ

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Quip คือความสามารถในการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ทีมของเราสามารถทำงานร่วมกันบนรายการงาน เอกสาร และตารางข้อมูลที่แชร์ได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน…นอกจากนี้ เครื่องมือประวัติการเปลี่ยนแปลงยังช่วยให้เราสามารถติดตามและย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับเอกสารสำคัญ

15. Nimbus Note (เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมเอกสารวิจัย)

Nimbus Note: ทางเลือกแทน evernote
ผ่านทางFuseBase

Nimbus Note (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ FuseBase) กลายเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันโปรดของฉันอย่างรวดเร็วสำหรับการจดบันทึกหลังการวิจัย ฟีเจอร์ OCR สำหรับการจับภาพหน้าจอมีประโยชน์เป็นพิเศษ ฉันสามารถจับข้อความจากภาพหรือหน้าจอได้ และมีความแม่นยำเพียงพอที่จะทำให้การคัดลอกและแก้ไขเป็นเรื่องง่าย มันช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มากเมื่อฉันต้องการดึงข้อมูลสำคัญจากแหล่งข้อมูลที่เป็นภาพ

เว็บคลิปเปอร์ก็ทรงพลังมากเช่นกัน ฉันชอบที่สามารถคลิปทั้งหน้าเว็บหรือเฉพาะส่วนที่ต้องการได้ มันทำงานได้กับข้อความ รูปภาพ PDF อีเมล และแม้แต่ไฟล์แนบ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมข้อมูลวิจัยทุกประเภทไว้ในที่เดียว

คุณสมบัติเด่นของ Nimbus Note

  • สร้างงานและรายการภายในบันทึก
  • แชร์บันทึกสาธารณะและแก้ไขร่วมกับสมาชิกในทีม
  • เพิ่มตาราง, สเปรดชีต, และฐานข้อมูลลงในบันทึกของคุณ

ข้อจำกัดของ Nimbus Note

  • ตัวเลือกเทมเพลตมีจำกัด

ราคาของ Nimbus Note

สำหรับทีม 3 คน ระดับราคาคือ:

  • สิ่งจำเป็น: 48 ดอลลาร์/เดือน
  • เพิ่มเติม: $123/เดือน
  • สูงสุด: 248 ดอลลาร์/เดือน

การจัดอันดับและรีวิวของ Nimbus Note

  • G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (170+ รีวิว)

ยกระดับประสบการณ์การจดบันทึกของคุณไปอีกขั้นด้วย ClickUp

แต่ละแอปจดบันทึกที่รวมอยู่ในรายการนี้โดดเด่นในฐานะทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Evernote บางแอปช่วยให้การจัดระเบียบโน้ตง่ายขึ้น บางแอปช่วยให้คุณจัดรูปแบบโน้ตได้ดีขึ้น และบางแอปช่วยให้คุณรวบรวมและจัดระเบียบวัสดุการวิจัยได้ พวกเขามีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย และฟีเจอร์ต่างๆ น่าประทับใจแม้ในระดับพื้นฐาน/ฟรี

แต่ถ้าคุณใช้แอปบันทึกสำหรับงาน คุณอาจต้องการเลือกใช้เครื่องมือที่รวมฟีเจอร์การจัดการงานเข้ากับการจดบันทึก และช่วยให้คุณทำงานซ้ำๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย AI

นี่คือจุดเด่นของ ClickUp ฟังก์ชันการจดบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp โดยตรง คุณจึงสามารถจัดการบันทึก/เอกสารและทำงานได้จากแพลตฟอร์มเดียว เพิ่มความสะดวกสบายให้กับกระบวนการทำงานของคุณ และป้องกันไม่ให้เครื่องมือเทคโนโลยีของคุณล้นหลามด้วยเครื่องมือที่มากเกินไป

เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้ และสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวคุณเอง!