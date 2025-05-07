15 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Evernote ในปี 2025

ฉันเป็นผู้ใช้ Evernote ที่ภักดีมาหลายปีแล้ว แต่ข้อจำกัดล่าสุดในแผนฟรีเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นจุดที่ทำให้เลิกใช้
นอกจากนี้ ฉันต้องการแอปบันทึกที่ฉันสามารถใช้ได้ทั้งการบันทึกส่วนตัวและการบันทึกทางธุรกิจ และสามารถซิงค์ได้กับหลายอุปกรณ์, ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ, สามารถสร้างงานและติดตามความคืบหน้าได้, และช่วยเร่งความเร็วในการทำงานของฉันด้วย AI
Evernote ทำได้หลายอย่างตามที่ฉันต้องการ แต่ฟีเจอร์ส่วนใหญ่ที่ฉันต้องการนั้นต้องเสียเงินหรือไม่มีให้บริการ แม้ว่าฉันจะเคยพิจารณาอัปเกรดเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง แต่ราคาก็รู้สึกว่าสูงเกินไป เพราะฉันยังต้องลงทุนซื้อเครื่องมือจัดการงานแยกต่างหากอีกด้วย
ดังนั้น ฉันจึงเริ่มค้นหาทางเลือกอื่นสำหรับ Evernote ในบทความนี้ ฉันจะแบ่งปัน 15 อันดับตัวเลือกที่ดีที่สุดที่คุ้มค่าและยังคงประหยัดค่าใช้จ่าย
👀 คุณรู้หรือไม่? การจดบันทึกสามารถทำให้คุณจดจำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นถึง 6 เท่า!นั่นคือโอกาสที่จะจดจำได้ถึง 34%เมื่อเทียบกับเพียง 5% หากไม่จดบันทึกเลย
⏰สรุป 60 วินาที
นี่คือรายการ 15 ทางเลือกของ Evernote ที่ผมแนะนำ:
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและจัดการเอกสารด้วยระบบ AI)
- ไมโครซอฟต์ วันโน้ต (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกเสียง)
- Apple Notes (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกส่วนตัว)
- โนชั่น (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกมัลติมีเดีย)
- Obsidian (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วยภาพ)
- Google Keep (เหมาะที่สุดสำหรับอินเทอร์เฟซที่ปราศจากความรกรุงรัง)
- Joplin (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบออฟไลน์)
- หมี (เหมาะที่สุดสำหรับธีมที่สวยงาม)
- หมายเหตุ (เหมาะสำหรับการจดบันทึกแบบมีจุดเน้น)
- Simplenote (เหมาะที่สุดสำหรับอินเทอร์เฟซแบบมินิมอล)
- Zoho Notebook (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบโน้ตอย่างเข้าใจง่าย)
- Dropbox Paper (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกที่มีรูปแบบมืออาชีพ)
- บันทึกย่อ (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงบันทึก)
- Quip (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารและสเปรดชีต)
- Nimbus Note (เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมเอกสารวิจัย)
ข้อจำกัดของ Evernote
เวอร์ชันฟรีของ Evernote ได้กลายเป็นเวอร์ชันที่มีข้อจำกัดอย่างรุนแรงแล้ว คุณสามารถสร้างโน้ตได้เพียง 50 รายการ และสมุดบันทึกได้เพียงเล่มเดียว ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับโครงการใหญ่
นอกจากนี้ยังจำกัดผู้ใช้ให้ใช้ได้เพียงอุปกรณ์เดียวเท่านั้น และจำกัดการอัปโหลดรายเดือนไว้ที่ 250 MB ดังนั้นจึงไม่เหมาะอีกต่อไปหากคุณต้องการจัดเก็บไฟล์ขนาดใหญ่หรือเข้าถึงบันทึกในหลายแพลตฟอร์ม
หากคุณสมบัติการร่วมมือที่ทรงพลังและการจัดการงานเป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญ คุณอาจรู้สึกผิดหวังได้ Evernote ให้บริการเพียงคุณสมบัติการร่วมมือพื้นฐาน เช่น การแชร์โน้ต การเพิ่มความคิดเห็น และความสามารถในการเพิ่มรายการที่ต้องทำไว้ในโน้ต
แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับการทำงานกับเอกสารในทีม แต่พวกมันไม่เพียงพอสำหรับโครงการที่ต้องการเครื่องมือที่แข็งแกร่งกว่าสำหรับการติดตามงาน, การตรวจสอบความคืบหน้า, และการประเมินผลลัพธ์
ทางเลือกของ Evernote ที่ดูง่าย
นี่คือตารางที่สรุปคุณสมบัติที่ดีที่สุดและตัวเลือกราคาสำหรับทางเลือก Evernote ที่ดีที่สุดของเราอย่างรวดเร็ว:
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|การจดบันทึกและการจัดการเอกสารด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|ClickUp Docs, ClickUp Notepad, ClickUp Brain
|ฟรีตลอดไปไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคาClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
|ไมโครซอฟต์ วันโน้ต
|บันทึกเสียง
|การถอดเสียง
|ฟรี
|บันทึกของ Apple
|บันทึกส่วนตัว
|สแกนข้อความ, สแกนเอกสาร
|ฟรีสำหรับผู้ใช้ iOS
|แนวคิด
|การบันทึกโน้ตแบบมัลติมีเดีย
|เอกสาร Notion, บล็อกที่ซิงค์
|FreePlus: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ องค์กร: ราคาตามตกลงNotion AI มีให้บริการในราคา 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
|หินดำ
|การจดบันทึกด้วยภาพ
|Canvas, มุมมองกราฟ
|การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรี การใช้งานเชิงพาณิชย์: $50/ปีต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
|Google Keep
|อินเทอร์เฟซที่ปราศจากความรกรุงรัง
|แจ้งเตือน โหมดกลางคืน
|ฟรี
|จ็อปลิน
|การบันทึกแบบออฟไลน์
|มาร์คดาวน์
|ฟรีพื้นฐาน: 2. 99€ (~$3. 1)/เดือนโปร: 5. 99€ (~$6. 2)/เดือนทีม: 7. 99€ (~$8. 3)/เดือน
|หมี
|ธีมที่สวยงาม
|ค้นหาภายในรูปภาพ/PDF วาดด้วยนิ้วหรือ Apple Pencil
|ฟรีBear Pro: $2. 99/เดือน
|หมายเหตุ
|การจดบันทึกอย่างมีจุดมุ่งหมาย
|โหมดโฟกัส, ช่องว่าง
|ฟรีUpNote Premium: $1.99/เดือน หรือ $39.99 สำหรับตลอดชีพ
|Simplenote
|มินิมอลลิสม์
|การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ
|ฟรี
|โน้ตบุ๊ก Zoho
|การจัดระเบียบบันทึกอย่างเป็นธรรมชาติ
|บัตรสมาร์ทการ์ด
|สมุดโน้ตฟรีสำหรับธุรกิจ: $4.99/เดือนต่อผู้ใช้
|Dropbox Paper
|บันทึกที่จัดรูปแบบอย่างมืออาชีพ
|การฝังมัลติมีเดีย
|พร้อมใช้งานฟรีเมื่อมีบัญชี Dropbox ใด ๆ
|บันทึกสะท้อน
|การเชื่อมโยงบันทึก
|การถอดเสียงบันทึกเสียงด้วย Reflect AI
|10 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
|คำคม
|การร่วมมือกันในเอกสารและสเปรดชีต
|แชทในตัวสำหรับเอกสารและสเปรดชีต
|Quip Starter: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้Quip Plus: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)Quip Advanced: 100 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
|Nimbus Note (ปัจจุบันคือ FuseBase)
|รวบรวมเอกสารวิจัยและจัดระเบียบบันทึก
|OCR สำหรับภาพหน้าจอ
|สำหรับทีม 3 คน ระดับราคาคือ: Essentials: 48 ดอลลาร์/เดือนPlus: 123 ดอลลาร์/เดือนUltimate: 248 ดอลลาร์/เดือน
🧠เกร็ดความรู้: โสเครตีส นักปรัชญาชื่อดัง เป็นผู้ที่ต่อต้านการจดบันทึกอย่างที่สุด เขาเชื่อว่าการเขียนสิ่งต่างๆ ลงจะทำให้คนคิดช้าและขี้เกียจ โชคดีที่ลูกศิษย์ของเขาอย่างเพลโตไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ และได้จดบันทึกทุกอย่างไว้!
ทางเลือกที่ดีที่สุด 15 อันดับสำหรับ Evernote
นี่คือแอปจดบันทึกที่ฉันพบว่าดีกว่า Evernote:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและจัดการเอกสารด้วยระบบ AI)
ฟังก์ชันการทำงานของClickUpนั้นเหนือกว่าแอปจดบันทึกทั่วไปอย่างมาก ช่วยให้ฉันสามารถทำงานร่วมกับทีมที่อยู่ระยะไกล (แบบซิงโครนัสหรืออะซิงโครนัส) แก้ไขและแชร์บันทึก/เอกสารร่วมกัน และเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามความคืบหน้าได้
ฉันไม่จำเป็นต้องใช้แอปหลายตัวสำหรับการจดบันทึกและการจัดการงานอีกต่อไป—เพราะแอปเดียวสำหรับทุกงานอย่าง ClickUp รวมงาน เอกสาร แชท และฟีเจอร์ AI อันทรงพลังไว้ด้วยกัน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้ฉัน
โดยรวมแล้ว มันทำให้ฉันมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นอย่างมาก
นี่คือวิธีที่ทีมของฉันและฉันใช้ ClickUp:
ก. การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมในเอกสาร
สำหรับการจดบันทึกการประชุม, การคิดค้นแผนโครงการ, การเขียนบล็อก, การร่างสัญญาและ SOPs, หรือการสร้างฐานความรู้, เราใช้ClickUp Docs,เครื่องมือจัดการความรู้บนคลาวด์.
ClickUp Docs ช่วยให้เราทำงานกับเอกสารแบบเรียลไทม์ร่วมกับทีมได้ ติดแท็กเพื่อนร่วมทีมผ่านความคิดเห็น มอบหมายงานให้พวกเขา แปลงข้อความเป็นงานใน ClickUp และติดตามความคืบหน้าได้ นอกจากนี้ เรายังใช้ Markdown ร่วมกับคำสั่ง /slash เพื่อจัดรูปแบบข้อความได้อย่างรวดเร็ว (เช่น เพิ่มสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ตัวหนา ตัวเอียง และขีดฆ่าข้อความ)
การฝังรูปภาพ, ภาพหน้าจอ, PDF, ลิงก์เว็บ หรือไฟล์อื่น ๆ ลงในเอกสารโดยตรงนั้นทำได้ง่ายมาก เพื่อความปลอดภัย ระบบยังอนุญาตให้ฉันกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้สำหรับสมาชิกในทีม, แขกรับเชิญ หรือการแชร์สาธารณะ
คลังแม่แบบการจดบันทึกขนาดใหญ่ของ ClickUp ช่วยให้เราสามารถรักษาความสม่ำเสมอในเอกสารของเราได้ แม่แบบที่ใช้บ่อยที่สุดในเวิร์กสเปซของฉันคือแม่แบบฐานความรู้ ClickUp และแม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp ตั้งแต่ทีมการตลาด, ฝ่ายปฏิบัติการ, ไอที, บัญชี, การขาย, ไปจนถึงทีมสร้างสรรค์และออกแบบ ClickUp มีแม่แบบสำหรับทุกแผนก
b. การจดบันทึกอย่างรวดเร็วขณะเดินทาง
ClickUp Notepadช่วยให้ฉันสามารถจดบันทึกไอเดียและรายการที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อมีอะไรผุดขึ้นมาในหัวในขณะที่กำลังทำงานอื่นอยู่ มันช่วยให้ฉันสามารถบันทึกความคิดได้ทันทีโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของฉัน
ฉันจัดระเบียบบันทึกและรายการที่ต้องดำเนินการด้วยTask Checklists ใน ClickUpและทำเครื่องหมายรายการเหล่านั้นเมื่อเสร็จสิ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันจัดเรียงรายการใหม่ได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง และสามารถจัดลำดับงานซ้อนกันเพื่อสร้างลำดับชั้นที่ชัดเจนและมองเห็นได้ นอกจากนี้ยังปรับแต่งได้ง่ายด้วยตัวเลือกการแก้ไขที่หลากหลาย เช่น การเพิ่มหัวข้อ ข้อความแบบหัวข้อย่อย และสี
Notepad มีให้ใช้งานบนแอปมือถือและส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp ดังนั้นเราจึงสามารถจดบันทึกได้จากทุกที่
ค. การจดบันทึกอย่างรวดเร็วด้วย AI
นอกเหนือจากการจดบันทึกด้วยตนเองแล้ว ClickUp ยังช่วยให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วจากบันทึกและเพิ่มประสบการณ์การจดบันทึกให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังของเครื่องมือนี้
ด้วย ClickUp Brain ฉันสามารถย่อบันทึกการประชุมที่ยาวเหยียดให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญ เพื่อให้ฉันทบทวนข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาทุกรายละเอียด นอกจากนี้ยังสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริบทจากไฟล์ของฉัน และช่วยลดเวลาในการจดบันทึกอีกด้วย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการให้บันทึกการประชุมของคุณเป็นอัตโนมัติหรือไม่? ใช้ClickUp AI Notetakerเพื่อถอดเสียงและสรุปการประชุมของคุณ หลังจากทุกการประชุม คุณจะได้รับบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้และรายการดำเนินการอัตโนมัติในกล่องจดหมายของคุณ!
📮 ClickUp Insight: 37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต
ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ทันทีในทุกงาน, แชท, และเอกสารของคุณ—ทำให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แชทสดกับเพื่อนร่วมทีมขณะทำงานกับบันทึกโดยใช้ClickUp Chat
- ปรับแต่งขนาดตัวอักษร ระยะห่างระหว่างบรรทัด ประเภทตัวอักษร ความกว้างของหน้า และอื่น ๆ
- จดจ่อกับแต่ละบรรทัดทีละบรรทัดโดยเปิดใช้งานโหมดโฟกัสใน ClickUp Docs
- เน้นข้อความสำคัญในบันทึกที่ละเอียดด้วยแถบสีที่แสดงรหัส
- สร้างตารางเพื่อแสดงข้อมูลขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp ใช้งานง่ายและยืดหยุ่นมาก... ตอนนี้เราเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว – ทั้งงานและบันทึกทั้งหมดของเรา มันง่ายมากที่จะเปลี่ยนสิ่งที่ต้องทำจากการประชุมให้เป็นงาน ซึ่งเคยเป็นปัญหาใหญ่ในอดีต
ClickUp มีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้คุณได้ในที่เดียว เช่น การจัดการโครงการ, การระดมความคิด, การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, เป็นต้น มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะมันใช้งานง่าย, หน้าตาผู้ใช้ถูกออกแบบมาอย่างดี, และการร่วมมือกันภายในทีมและกับทีมอื่น ๆ ก็ง่ายขึ้น เราสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น, ติดตามและรายงานงานได้ง่าย, และจากการติดตามความคืบหน้าของการประชุมประจำวัน, การวางแผนอนาคตก็ง่ายขึ้น
2. Microsoft OneNote (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกเสียง)
ในฐานะนักเรียน ฉันเคยพึ่งพา Microsoft OneNote ในการติดตามการบรรยาย บันทึกการเรียน และเอกสารการเรียนในสถานที่เดียว แต่แม้กระทั่งตอนนี้ ในฐานะมืออาชีพ ฉันยังสามารถใช้มันสำหรับบันทึกการประชุมหรือการระดมความคิดได้
หนึ่งในคุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดคือการถอดเสียงเป็นข้อความ ฉันสามารถบันทึกการประชุมหรือพูดความคิดของฉันได้อย่างง่ายดาย และ OneNote จะแปลงเป็นข้อความเกือบจะทันที สิ่งนี้ช่วยให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาในระหว่างการประชุมได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจดทุกอย่างลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneNote
- ให้ Copilot (AI ของ Microsoft) ช่วยร่างแผนงาน สร้างแนวคิด หรือจัดทำรายการต่างๆ ตามสิ่งที่คุณกำลังทำงานอยู่
- ใช้เครื่องมือนี้เป็นกระดานวาดภาพดิจิทัลของคุณ
- แชร์บันทึกของคุณและทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมทีม
ข้อจำกัดของ Microsoft OneNote
- ใช้เวลาในการซิงค์บันทึกข้ามหลายอุปกรณ์
ราคาของ Microsoft OneNote
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft OneNote
- G2: 4. 5/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,800+ รีวิว)
3. Apple Notes (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกส่วนตัว)
Apple Notes เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกขณะเดินทางสำหรับผู้ใช้ iOS ฉันพบว่าบันทึกของฉันถูกซิงค์อย่างไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของฉัน ทำให้มั่นใจได้ว่าฉันสามารถเข้าถึงบันทึกได้เสมอไม่ว่าฉันจะใช้เครื่องใดก็ตาม
คุณสมบัติหนึ่งที่ฉันพบว่ามีประโยชน์เป็นพิเศษคือเครื่องมือสแกนเอกสาร ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถแปลงเอกสารทางกายภาพเป็นไฟล์ PDF ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้แอปของบุคคลที่สาม
ฉันยังชอบฟีเจอร์สแกนข้อความของแอปบันทึกนี้มาก ไม่ว่าจะเป็นข้อความจากหนังสือพิมพ์ หน้าจอดิจิทัล หรือพื้นผิวอื่นๆ มันสามารถตรวจจับและคัดลอกข้อความลงในบันทึกของฉันได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apple Notes
- จัดหมวดหมู่บันทึกที่คล้ายกันไว้ในโฟลเดอร์
- ค้นหาบันทึกโดยแท็ก
- แนบไฟล์, บันทึกเสียง, รูปภาพ, และวิดีโอไปยังบันทึก
ข้อจำกัดของแอปเปิลโน้ต
- ขาดคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ราคาของแอปเปิลโน้ต
- ฟรีสำหรับผู้ใช้ iOS
Apple Notes การให้คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
👀 คุณรู้หรือไม่? ด้วย Apple Notes คุณสามารถจดบันทึกได้โดยไม่ต้องใช้มือเลย เพียงแค่เปิดใช้งาน Siri แล้วพูดความคิด คำเตือน หรือไอเดียของคุณออกมาดัง ๆ จากนั้น Siri จะแปลงเสียงของคุณเป็นข้อความและบันทึกลงในแอป Notes ให้คุณโดยอัตโนมัติ
4. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกมัลติมีเดีย)
ฉันได้ลองใช้ Notion Docs สำหรับการจดบันทึกการประชุมและการทำงานร่วมกับทีมของฉันเกี่ยวกับข้อกำหนดของโครงการ ฉันสามารถรวมและจัดระเบียบเนื้อหาประเภทต่างๆ ได้ เช่น สแนปช็อตโค้ด สมการทางคณิตศาสตร์ บุ๊กมาร์ก และตัวเตือน ทั้งหมดในที่เดียว
ฉันยังชอบฟีเจอร์ Synced Block บน Notion Wiki ด้วย ฉันสามารถสร้างบล็อกเนื้อหาในตำแหน่งหนึ่งและนำกลับมาใช้ซ้ำในหลายหน้าได้ การอัปเดตใดๆ ที่ฉันทำกับบล็อกต้นฉบับจะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติในทุกที่ที่ใช้—ไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงซ้ำหลายครั้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัส
- สร้างแผนงาน บันทึกเป้าหมาย และติดตามพฤติกรรมด้วยเทมเพลต Notion
- รวมฐานความรู้ของคุณไว้ในที่เดียวด้วยวิกิ และเพิ่มภาพหน้าปกที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Notion
- มีเส้นทางการเรียนรู้
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Notion AI มีให้บริการในราคา $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
Notion เป็นเหมือนพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ดังนั้นคุณสามารถทำทุกอย่างตั้งแต่การจดบันทึกไปจนถึงการจัดการงานได้ ส่วนที่ดีที่สุดคือมันใช้งานง่ายมาก ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการค้นหาที่สะดวก
5. โอสซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วยภาพ)
ด้วยการเน้นการจดบันทึกด้วยภาพ ปลั๊กอิน Canvas ของ Obsidian (มีให้ใช้ฟรีสำหรับผู้ใช้ Obsidian) ดึงดูดความสนใจของฉัน ฉันสามารถวาดแผนภาพเพื่อวางโครงแผนงาน ระดมความคิดใหม่ๆ และเพิ่มรูปภาพและไฟล์ PDF ได้โดยตรงในบันทึกของฉัน
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจสำหรับผมคือความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างบันทึกของผมผ่านการนำเสนอในรูปแบบกราฟิก ตัวอย่างเช่น ผมได้บันทึกไอเดียบล็อกโพสต์หลายข้อที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเนื้อหา ด้วยกราฟแบบโต้ตอบ ผมสามารถระบุไอเดียที่คล้ายกันได้อย่างรวดเร็วและค้นหาแบบแผนภายในไอเดียของผมได้
คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน
- สร้างการเชื่อมโยงระหว่างโน้ตหลายรายการและสร้างคลังความรู้
- เข้าถึงบันทึกแบบออฟไลน์ (Obsidian Sync จะรวมการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
- ติดตามประวัติการเปลี่ยนแปลงของบันทึกได้สูงสุดหนึ่งปี
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล; ไม่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกัน
ราคาของโอปอล
- การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรี
- การใช้งานเชิงพาณิชย์: 50 ดอลลาร์/ปี ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิว 20+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Obsidian อย่างไรบ้าง?
Obsidian เป็นแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้มา และความสามารถในการเชื่อมโยงบันทึกและจัดระเบียบให้เป็นวิกิส่วนตัวนั้นทำให้มันมีประโยชน์มาก
6. Google Keep (ดีที่สุดสำหรับอินเทอร์เฟซที่ปราศจากความยุ่งเหยิง)
Google Keep เป็นทางเลือกที่เรียบง่ายและปราศจากความรกรุงรังสำหรับ Evernote หนึ่งในฟีเจอร์ที่ฉันชื่นชอบคือโหมดกลางคืน ซึ่งช่วยให้แอปสบายตาขึ้นมากเมื่อฉันใช้งานตอนตี 2
ฟีเจอร์การแจ้งเตือนเป็นอีกหนึ่งส่วนเสริมที่มีประโยชน์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ลืมงานสำคัญ ฉันสามารถตั้งเวลาสำหรับการแจ้งเตือนได้เฉพาะเจาะจง เพิ่มบันทึก และเชิญเพื่อนร่วมทีมให้เป็นผู้ร่วมงานได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep
- จัดหมวดหมู่บันทึกโดยใช้ป้ายกำกับ
- จัดระเบียบบันทึกด้วยมุมมองรายการและมุมมองตาราง
- ฝังรูปภาพไว้ในบันทึก
ข้อจำกัดของ Google Keep
- ไม่สามารถใช้เป็นวิดเจ็ตบนอุปกรณ์ Apple ได้หลังจากการอัปเดต iOS 18
ราคาของ Google Keep
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
7. Joplin (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบออฟไลน์)
ขณะที่กำลังทดลองใช้ Joplin ฉันได้ส่งออกทุกอย่างจาก Evernote ในรูปแบบ enex แล้วนำเข้าข้อมูลนั้นไปยัง Joplin และมันทำงานได้อย่างราบรื่น เนื้อหาที่มีการจัดรูปแบบทั้งหมดถูกแปลงเป็น Markdown ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ส่วนที่ดีที่สุดคือมันยังดึงไฟล์แนบทั้งหมด (รูปภาพ, PDF, ไฟล์เสียง) และแม้แต่ข้อมูลเมตา เช่น ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และเวลา มาด้วย
แต่สิ่งที่ทำให้ฉันตัดสินใจเลือกใช้ Joplin จริง ๆ คือแนวทางที่เน้นการใช้งานแบบออฟไลน์ก่อน มันช่วยให้ฉันสามารถเข้าถึงและแก้ไขบันทึกของฉันได้ทุกเมื่อ แม้จะไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ตาม นี่เป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับฉัน เพราะฉันมักจะชอบจดไอเดียต่าง ๆ ระหว่างเดินทาง และไม่ใช่ทุกสถานที่ที่จะมีอินเทอร์เน็ตที่ดี
จุดเด่นที่ดีที่สุดของ Joplin
- ปรับแต่งแอปด้วยธีมที่กำหนดเองและตัวแก้ไข Rich Text/Markdown
- แชร์บันทึกกับเพื่อนร่วมทีมโดยใช้ Joplin Cloud
- รักษาบันทึกของคุณให้ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
ข้อจำกัดของ Joplin
- ไม่มีการเสนอคำแนะนำการค้นหาด้วยระบบ AI
การกำหนดราคาของ Joplin
- ฟรี
- พื้นฐาน: 2. 99€ (~$3. 1)/เดือน
- ข้อดี: 5. 99€ (~$6. 2)/เดือน
- ทีม: 7. 99€ (~$8. 3)/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Joplin
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากการจดบันทึกรู้สึกน่าเบื่อลองสำรวจวิธีการจดบันทึกแบบต่างๆ เช่น วิธีการจดแบบ Cornell, วิธีการทำแผนผังความคิด, และวิธีการสร้างแผนภูมิ แล้วเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
8. Bear (เหมาะที่สุดสำหรับธีมที่สวยงาม)
Bear ยึดถือแนวคิดมินิมอลอย่างแท้จริง การออกแบบเรียบง่ายและสะอาดตา พร้อมการใช้งาน Markdown ที่เข้าใจง่าย ช่วยให้การจัดรูปแบบและจัดระเบียบโน้ตเป็นเรื่องง่ายไร้ความยุ่งยาก นอกจากดีไซน์แล้ว Bear ยังมีธีมสวยงามที่สร้างบรรยากาศการทำงานที่อบอุ่นและน่าใช้งาน อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกได้ตามต้องการอย่างง่ายดาย
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมคือความสามารถในการปรับขนาดและตัดภาพได้โดยตรงในแอป. เป็นเพียงการปรับปรุงเล็ก ๆ แต่มีประโยชน์มากเมื่อฉันทำงานกับเนื้อหาทางภาพ.
คุณสมบัติเด่นของ Bear
- ค้นหาข้อความภายในรูปภาพและไฟล์ PDF—ทั้งในโน้ตแต่ละรายการหรือทุกโน้ตของคุณ
- วาดด้วย Apple Pencil หรือนิ้วของคุณ และแก้ไขการออกแบบของคุณได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ
- เลือกจากไอคอนกว่า 250 แบบเพื่อให้แท็กของคุณโดดเด่น
ข้อจำกัดของหมี
- มีให้บริการเฉพาะบน iPhone, iPad และ Mac เท่านั้น
การตั้งราคาแบบหมี
- ฟรี
- Bear Pro: $2. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวหมี
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bear อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบวิธีที่สามารถเขียนด้วยมาร์กดาวน์ โพสต์ลงบล็อกของฉันด้วยมาร์กดาวน์ การส่งออกก็ยอดเยี่ยม การสำรองข้อมูลก็มั่นคง ชอบวิธีที่แท็กหายไปหลังจากใช้แล้ว ทำให้ดูสะอาดตาและเรียบร้อย
9. UpNote (เหมาะสำหรับการจดบันทึกแบบมีสมาธิ)
ขณะที่กำลังทดลองใช้ UpNote โหมดโฟกัสก็สะดุดตาฉัน เมื่อฉันสลับไปที่โหมดโฟกัส เมนูต่างๆ สมุดบันทึก และแม้แต่โน้ตอื่นๆ ของฉันก็ถูกซ่อนไปหมด ทำให้ฉันสามารถจดจ่อกับการเขียนได้อย่างเต็มที่ มันช่วยให้ฉันอยู่ในโหมดการทำงานโดยไม่มีการรบกวนใดๆ
ความสามารถในการจัดระเบียบโน้ตของฉันให้อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ทำให้ฉันประทับใจมาก ฉันได้สร้างพื้นที่หลาย ๆ แห่งขึ้นมา—หนึ่งสำหรับงาน, อีกหนึ่งสำหรับโปรเจ็กต์ส่วนตัว, และอีกหนึ่งสำหรับไอเดียที่ฉันต้องการค้นหาในภายหลัง ฉันจะใช้พื้นที่ 'งาน' สำหรับบันทึกการประชุม, การระดมความคิด, และโครงร่างของโปรเจ็กต์, ในขณะที่พื้นที่ 'ส่วนตัว' ของฉันจะมีสิ่งต่าง ๆ เช่น แผนการเดินทาง, สูตรอาหาร, และบันทึกประจำวัน
คุณสมบัติเด่นของ UpNote
- ส่งออกบันทึกของคุณเป็นข้อความ, PDF, HTML หรือ Markdown
- ใช้แฮชแท็กเพื่อจัดหมวดหมู่บันทึก
- ปักหมุดบันทึกที่เปิดบ่อยหรือเพิ่มไปยังแท็บการเข้าถึงด่วน
ข้อจำกัดของ UpNote
- ไม่มีการให้บริการบันทึกข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
ราคา UpNote
- ฟรี
- UpNote Premium: $1. 99/เดือน หรือ $39. 99 สำหรับตลอดชีพ
คะแนนและรีวิว UpNote
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
👀 คุณรู้หรือไม่?มากกว่าครึ่ง (60%) ของนักเรียนทั้งหมดเห็นด้วยว่าการฟังและจดบันทึกไปพร้อมกันเป็นเรื่องยาก! ปรากฏว่า สมองของเราไม่ได้เก่งในการทำสองสิ่งพร้อมกันเสมอไป
10. Simplenote (ดีที่สุดสำหรับอินเทอร์เฟซแบบมินิมอล)
Simplenote สมชื่อจริงๆ ฉันชอบอินเทอร์เฟซที่ปราศจากสิ่งรบกวนมากที่สุด—ฉันสามารถจดจ่อกับการเขียนได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบันทึกประจำวัน การระดมความคิด หรือการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์คือการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะถูกสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียข้อมูลใด ๆ! ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำลังทำงานกับปฏิทินเนื้อหาหรือแก้ไขร่างเอกสาร คุณสามารถตรวจสอบบันทึกของคุณในอดีตได้อย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าคุณได้สำรวจความคิดใด ๆ ไว้แล้วหรือคุณกำลังพิจารณาทิศทางใด ๆ สำหรับแคมเปญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Simplenote
- เขียน, ดูตัวอย่าง, และเผยแพร่บันทึกของคุณในรูปแบบมาร์กดาวน์
- ซิงค์บันทึกของคุณข้ามทุกอุปกรณ์แบบเรียลไทม์
- เพิ่มแท็กเพื่อค้นหาบันทึกอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Simplenote
- ไม่มีเทมเพลตสำเร็จรูปให้ใช้
ราคาของ Simplenote
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Simplenote
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
11. Zoho Notebook (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบโน้ตอย่างเข้าใจง่าย)
ทุกครั้งที่ฉันบันทึกสิ่งใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ YouTube หรือบทความ Zoho Notebook จะจัดระเบียบไว้ในบัตรบันทึกที่สวยงามและมีรูปแบบเรียบร้อย ตัวอย่างเช่น เมื่อฉันบันทึกลิงก์ YouTube Zoho Notebook จะสร้างตัวอย่างของวิดีโอขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เมื่อฉันเปิดบัตรนั้นในภายหลัง วิดีโอจะเริ่มเล่นทันทีในพื้นที่ที่สะอาดและปราศจากสิ่งรบกวน
การบันทึกลิงก์ไปยังบทความหรือหน้าเว็บก็รู้สึกราบรื่นไม่แพ้กัน บัตรอัจฉริยะดึงหัวข้อและรูปภาพหลักมาจากหน้าเว็บโดยตรง และฉันสามารถเรียกดูสิ่งที่ต้องการอ่านหรือบันทึกได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่าน URL ที่บันทึกไว้มากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Notebook
- จัดระเบียบโน้ตของคุณด้วยบัตรเฉพาะสำหรับรายการตรวจสอบ รูปภาพ เสียง และอื่นๆ
- จดบันทึกด้วยลายมือหรือร่างความคิดของคุณ
- ปกป้องบันทึกและสมุดบันทึกของคุณด้วยรหัสผ่านและ Touch ID
ข้อจำกัดของ Zoho Notebook
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัด
ราคาของ Zoho Notebook
- ฟรี
- โน้ตบุ๊กสำหรับธุรกิจ: 4.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
Zoho Notebook คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Notebook อย่างไรบ้าง?
การใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อแทนที่สมุดบันทึกเก่าของฉันเป็นสมุดบันทึกดิจิทัลนั้นช่วยได้มากจริง ๆ เพราะฉันสามารถเข้าถึงบันทึกทั้งหมดของฉันได้อย่างง่ายดายจากทุกที่ตราบใดที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่เพียงแต่ข้อความในบันทึกเท่านั้น แต่ยังรองรับการเพิ่มวิดีโอและรูปภาพลงในบันทึกได้ด้วย
12. Dropbox Paper (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกที่มีรูปแบบมืออาชีพ)
เอกสารแบบร่วมมือของ Dropbox ที่ชื่อว่า Dropbox Paper ช่วยให้ฉันสามารถฝังสื่อเกือบทุกประเภทลงในบันทึกของฉันได้—ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ YouTube, GIF, บอร์ด Pinterest, คลิป SoundCloud, Google Maps และแม้แต่ต้นแบบ Figma เครื่องมือนี้ทำให้สะดวกมากในการมีทุกอย่างในที่เดียวโดยไม่ต้องย้ายไปมาระหว่างแอปหรือแท็บต่างๆ
ข้อดีอีกประการหนึ่งคือการจัดรูปแบบที่ง่าย ฉันสามารถสร้างเอกสารที่ดูสะอาดตาและเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการออกแบบ และเมื่อถึงเวลาต้องนำเสนองานกับลูกค้า ฉันก็สามารถเปลี่ยนเอกสารใด ๆ ให้กลายเป็นงานนำเสนอที่ดูเรียบร้อยได้ในคลิกเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox Paper
- ร่วมแก้ไขเอกสารของคุณกับเพื่อนร่วมทีม
- เร่งการทำงานด้วยเทมเพลตที่พร้อมใช้งานสำหรับบันทึกการประชุม, บรีฟสร้างสรรค์, และอื่น ๆ
- มอบหมายงาน, กำหนดวันครบกำหนด, และกล่าวถึงผู้เกี่ยวข้องได้โดยตรงในเอกสาร
ข้อจำกัดของ Dropbox Paper
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์จำกัด
ราคา Dropbox Paper
- พร้อมใช้งานฟรีเมื่อมีบัญชี Dropbox ใด ๆ
การให้คะแนนและรีวิว Dropbox Paper
- G2: 4. 1/5 (4,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
13. บันทึกสะท้อน (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงบันทึก)
ฉันชอบวิธีที่ Reflect Notes สะท้อนการทำงานของความคิดมนุษย์ได้อย่างไร้รอยต่อ—สิ่งต่างๆ มักเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ เมื่อฉันจดบันทึกไอเดีย ความคิดที่ผุดขึ้นมา หรือข้อมูลสั้นๆ ฉันสามารถเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นเข้าด้วยกันผ่านลิงก์ย้อนกลับ และมันง่ายมากที่จะค้นหาสิ่งเหล่านั้นในภายหลัง
การซิงค์ที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ก็เป็นที่น่าประทับใจเช่นกัน ฉันสามารถจดบันทึกอย่างรวดเร็วบนโทรศัพท์เมื่ออยู่ข้างนอก และมันจะซิงค์กับเดสก์ท็อปของฉันทันทีเมื่อฉันกลับถึงบ้าน
คุณสมบัติเด่นของ Reflect Notes
- ถอดเสียงบันทึกเสียงอย่างแม่นยำด้วย Reflect AI
- ผสานปฏิทินของคุณกับ Reflect Notes และติดตามการประชุมและวาระการประชุมได้ตลอดเวลา
- ใช้แอปแบบออฟไลน์และออนไลน์
ข้อจำกัดของ Reflect Notes
- เหมาะสำหรับการบันทึกประจำวันมากกว่าการทำงานร่วมกับทีมในการระดมความคิด
ราคาของ Reflect Notes
- 10 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Reflect Notes
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
14. Quip (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารและสเปรดชีต)
Quip ช่วยให้ฉันทำงานร่วมกับทีมในสเปรดชีตและเอกสารต่างๆ ได้ง่ายขึ้น การแชทของทีมถูกสร้างขึ้นในเอกสารและสเปรดชีตทุกฉบับ ดังนั้นในขณะที่ทำงานกับเอกสาร ฉันสามารถเริ่มแชทกับทีมได้ทันทีโดยไม่ต้องสลับระหว่างแอปต่างๆ
สิ่งเดียวกันนี้ใช้กับสเปรดชีตเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตตัวเลขหรือวิเคราะห์ตารางข้อมูลกับทีม ฟังก์ชันแชทในตัวก็ช่วยให้ฉันชี้แจงรายละเอียดหรือขอความคิดเห็นได้ทันที Quip ยังมีห้องแชทเฉพาะสำหรับทีมสำหรับการสนทนาที่กว้างขึ้นหรือการพูดคุยเฉพาะโครงการ และฟีเจอร์การส่งข้อความแบบตัวต่อตัวสำหรับการตรวจสอบอย่างรวดเร็วหรือการสนทนาส่วนตัว
คุณสมบัติเด่นของ Quip
- เข้าถึงเอกสารในโหมดออฟไลน์
- ตรวจสอบประวัติเวอร์ชันและติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ
- ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในการทำงานร่วมกันในสเปรดชีตและเอกสาร
ข้อจำกัดของ Quip
- ฟังก์ชันการค้นหาต้องการการปรับปรุง
ราคาของ Quip
- Quip Starter: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Quip Plus: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Quip Advanced: $100/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Quip
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Quip อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Quip คือความสามารถในการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ทีมของเราสามารถทำงานร่วมกันในรายการงาน เอกสาร และสเปรดชีตที่แชร์ได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน...นอกจากนี้ เครื่องมือประวัติการเปลี่ยนแปลงยังช่วยให้เราสามารถติดตามและย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับเอกสารสำคัญ
15. Nimbus Note (เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมเอกสารวิจัย)
Nimbus Note (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ FuseBase) กลายเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันโปรดของฉันอย่างรวดเร็วสำหรับการจดบันทึกหลังการวิจัย ฟีเจอร์ OCR สำหรับการจับภาพหน้าจอมีประโยชน์เป็นพิเศษ ฉันสามารถจับข้อความจากภาพหรือหน้าจอได้ และมีความแม่นยำเพียงพอที่จะทำให้การคัดลอกและแก้ไขเป็นเรื่องง่าย มันช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มากเมื่อฉันต้องการดึงข้อมูลสำคัญจากแหล่งข้อมูลที่เป็นภาพ
เว็บคลิปเปอร์ก็ทรงพลังมากเช่นกัน ฉันชอบที่สามารถคลิปทั้งหน้าเว็บหรือเฉพาะส่วนที่ต้องการได้ มันทำงานได้กับข้อความ รูปภาพ PDF อีเมล และแม้แต่ไฟล์แนบ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมข้อมูลวิจัยทุกประเภทไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติเด่นของ Nimbus Note
- สร้างงานและรายการภายในบันทึก
- แชร์บันทึกสาธารณะและแก้ไขร่วมกับสมาชิกในทีม
- เพิ่มตาราง, สเปรดชีต, และฐานข้อมูลลงในบันทึกของคุณ
ข้อจำกัดของ Nimbus Note
- ตัวเลือกเทมเพลตมีจำกัด
ราคาของ Nimbus Note
สำหรับทีม 3 คน ระดับราคาคือ:
- สิ่งจำเป็น: 48 ดอลลาร์/เดือน
- เพิ่มเติม: $123/เดือน
- สูงสุด: 248 ดอลลาร์/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ Nimbus Note
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
ยกระดับประสบการณ์การจดบันทึกของคุณไปอีกขั้นด้วย ClickUp
แต่ละแอปจดบันทึกที่รวมอยู่ในรายการนี้โดดเด่นในฐานะทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Evernote บางแอปช่วยให้การจัดระเบียบโน้ตง่ายขึ้น บางแอปช่วยให้คุณจัดรูปแบบโน้ตได้ดีขึ้น และบางแอปช่วยให้คุณรวบรวมและจัดระเบียบวัสดุการวิจัยได้ พวกเขามีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย และฟีเจอร์ต่างๆ น่าประทับใจแม้ในระดับพื้นฐาน/ฟรี
แต่ถ้าคุณใช้แอปบันทึกสำหรับงาน คุณอาจต้องการเลือกใช้เครื่องมือที่รวมฟีเจอร์การจัดการงานเข้ากับการจดบันทึก และช่วยให้คุณทำงานซ้ำๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย AI
นี่คือจุดเด่นของ ClickUp ฟังก์ชันการจดบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp โดยตรง คุณจึงสามารถจัดการบันทึก/เอกสารและทำงานได้จากแพลตฟอร์มเดียว เพิ่มความสะดวกสบายให้กับกระบวนการทำงานของคุณ และป้องกันไม่ให้เครื่องมือเทคโนโลยีของคุณล้นหลามด้วยเครื่องมือที่มากเกินไป
เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้ และสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวคุณเอง!