บล็อก ClickUp

Google Keep กับ OneNote: เครื่องมือจดบันทึกตัวไหนดีที่สุด?

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
7 เมษายน 2567

ต้องการติดตามความคิดของคุณหรือไม่? สมุดบันทึกแบบกระดาษแบบเก่าสามารถช่วยได้ แต่ไม่เหมาะกับวันทำงานที่รีบเร่งหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ที่บ้านที่วุ่นวายเสมอไป

คุณต้องการเครื่องมือจดบันทึกที่สามารถตามทันตารางงานที่ยุ่งของคุณได้ แอปจดบันทึกอย่าง Google Keep และ Microsoft OneNote เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการจดบันทึกขณะเดินทาง หากคุณต้องการเข้าถึงบันทึกของคุณได้ทุกเวลา ทุกที่ และทุกอุปกรณ์ แอปจดบันทึกดิจิทัลเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

แต่ตัวเลือกไหนคือตัวเลือกที่ดีที่สุด? 🤔

ไม่ต้องกังวล เราได้ทำการค้นคว้าให้คุณแล้ว ตรวจสอบคู่มือนี้เพื่อเรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง Google Keep กับ OneNote ว่าแต่ละแอปเหมาะสำหรับอะไร และทางเลือกที่เป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองแอปจดบันทึกที่จะช่วยประหยัดเวลาของคุณ

Google Keep คืออะไร?

Google Keep กับ OneNote: ตัวอย่าง Google Keep
ผ่านทางGoogle

Google Keepเป็นแอปฟรีที่มาพร้อมกับบัญชี Google ทุกบัญชี รวมถึงบัญชีGoogle Workspaceด้วย

แต่อย่ากังวลไป: Keep ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใช้ Android หรือ Google Drive เท่านั้น Keep ยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของ Apple เช่น iPhone และ iPad ได้ด้วย แต่คุณต้องมี iOS 12 ขึ้นไปจึงจะสามารถใช้งานได้

ด้วย Google Keep คุณสามารถสร้างโน้ตแบบกระดาษโน้ตติดผนัง รายการ และรูปภาพได้ หากคุณไม่ชอบพิมพ์ คุณสามารถบันทึกเสียงโน้ตหรือวาดรูปด้วย Keep Drawing ได้ 🖼

เก็บงานไว้ในคลาวด์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาเดียวกันได้ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องใดก็ตาม—รวมถึงเวอร์ชันเดสก์ท็อปใน Chrome ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถกรองและค้นหาบันทึกของคุณตามคำสำคัญ สี หรือรูปภาพได้อีกด้วย

ด้วย Keep คุณสามารถเรียกคืนบันทึกที่ลบหรือเก็บถาวรได้อย่างง่ายดายตราบใดที่คุณยังไม่ได้ล้างถังขยะของคุณ นี่เป็นประโยชน์มากหากคุณต้องการให้แอป Keep ของคุณสะอาดแต่ไม่ต้องการสูญเสียความคิดสุ่มจากปี 2021 ของคุณ

ไม่มีเวอร์ชันพรีเมียมของ Google Keep ดังนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติล่าสุดและดีที่สุด อย่างไรก็ตาม หากคุณมีเนื้อหาใน Keep จำนวนมาก การอัปเกรดบัญชี Google ของคุณเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ หรือใช้ Google Docs อาจเป็นความคิดที่ดี ✅

คุณสมบัติของ Google Keep

Google Keep เป็นเครื่องมือจดบันทึกแบบเรียบง่ายไม่มีลูกเล่น แต่สิ่งนี้เองที่ทำให้มันน่าสนใจ ผู้ใช้ Google Keep กล่าวว่าฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้พวกเขาประหยัดเวลาได้มากที่สุด

1. ประเภทบันทึกหลายประเภท

แอปจดบันทึก Google Keep
ผ่านทางGoogle

Google Keep เก็บได้มากกว่าแค่บันทึกความคิดที่ไหลออกมา คุณสามารถบันทึกได้หลายประเภทในแอปนี้ รวมถึง:

  • หมายเหตุทั่วไป: หมายเหตุเหล่านี้เป็นข้อความธรรมดาสำหรับบันทึกความคิดหรือการพูดคุยทั่วไป เหมาะสำหรับเนื้อหาที่ยาวขึ้น เช่น บันทึกการประชุมหรือบันทึกประจำวัน 📰
  • รายการ: นี่คือรายการสิ่งที่ต้องทำพร้อมช่องทำเครื่องหมาย เมื่อคุณทำรายการเสร็จแล้ว Keep จะลบรายการนั้นออกจากรายการหรือขีดฆ่าออก ให้ระบุตัวเลือกที่คุณต้องการในการตั้งค่ารายการของคุณ
  • ภาพวาด: รู้สึกอยากวาดเล่นใช่ไหม? บันทึกภาพวาดเล่นทั้งหมดของคุณไว้ใน Keep ได้เลย เหมาะมากสำหรับภาพร่างเล็กๆ หรือโครงร่างที่คุณคิดขึ้นระหว่างต่อคิวซื้อกาแฟตอนเช้า Keep ยังให้คุณวาดบนพื้นหลังแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส แบบจุด แบบเส้นบรรทัด หรือแบบพื้นเปล่าก็ได้ หากคุณต้องการความละเอียดมากขึ้น คุณยังสามารถอัปโหลดรูปภาพแล้ววาดทับได้อีกด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับการทำแบบจำลองหรือระดมความคิด 💡
  • รูปภาพ: หากคุณต้องการเก็บรูปภาพไว้ในบันทึกของคุณ มีบันทึกแบบเก็บไว้สำหรับสิ่งนี้ คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพและเพิ่มชื่อและคำอธิบายได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเก็บภาพสไลด์นำเสนอในงานประชุม

2. การแจ้งเตือนอัจฉริยะ

บางครั้งคุณอาจต้องตรวจสอบบันทึกทันทีที่มาถึงที่ทำงานหรือในเวลาที่กำหนด แทนที่จะตั้งการแจ้งเตือนใน Google Calendar ให้ทำใน Keep ⏰

คลิกปุ่ม "แจ้งเตือนฉัน" เพื่อเลือกจากสองประเภทของการแจ้งเตือน:

  • การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง: การแจ้งเตือนเหล่านี้สามารถทำสิ่งต่างๆ เช่น แสดงรายการซื้อของในร้านขายของชำทันทีที่คุณมาถึงร้านขายของชำ แตะปุ่ม "เลือกสถานที่" เพื่อป้อนชื่อหรือที่อยู่ของสถานที่ที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน
  • การแจ้งเตือนตามเวลา: เลือกจากเวลาเริ่มต้นของ Keep หรือปรับแต่งด้วย "เลือกวันที่และเวลา" เลือกว่าคุณต้องการการแจ้งเตือนครั้งเดียวหรือซ้ำ

ข้อเสียคือ คุณสามารถมีเพียงการแจ้งเตือนเดียวต่อหนึ่งบันทึกใน Keep เท่านั้น หากคุณต้องการการแจ้งเตือนหลายรายการสำหรับบันทึกเดียวกัน คุณจำเป็นต้องสร้างบันทึกใหม่

3. การแบ่งปัน

แชร์โน้ต Google Keep กับเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว หรือเพื่อนของคุณ ด้วย Keep คุณสามารถสร้างรายการแยกต่างหากสำหรับกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ทำให้เป็นแอปที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโน้ตทั้งทางธุรกิจและส่วนตัว 👪

เมื่อคุณแชร์โน้ตกับผู้อื่น คุณสามารถเพิ่มและแก้ไขรายการได้แบบเรียลไทม์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดประเด็นสำคัญในการนำเสนอร่วมกับเพื่อนร่วมงาน หรือทำแบบจำลองอย่างรวดเร็วในสถานที่จริงสำหรับลูกค้า

4. คุณลักษณะขององค์กร

Google Keep กับ OneNote: คุณสมบัติการจัดระเบียบของ Google Keep
ผ่านทางGoogle

Keep อาจไม่มีลูกเล่นมากมาย แต่ระบบการจัดการของมันยังคงค่อนข้างแข็งแกร่งเครื่องมือนี้ให้ความสำคัญกับบันทึกตามป้ายกำกับ คำสำคัญ หรือสี

คุณสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังของบันทึกของคุณได้ตามต้องการ Keep actually ช่วยให้คุณค้นหาบันทึกตามสีได้ ดังนั้นลองใช้การกำหนดรหัสสีให้กับบันทึกของคุณเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย คุณอาจใช้สีเหลืองสำหรับบันทึกทางธุรกิจทั้งหมด และใช้สีชมพูสำหรับบันทึกส่วนตัว

มีบันทึกสำคัญหรือไม่? ปักหมุดบันทึกไว้ที่ด้านบนเพื่อให้เป็นสิ่งแรกที่คุณเห็น 📌

ราคาของ Google Keep

  • ฟรี

OneNote คืออะไร?

ไมโครซอฟต์ วันโน้ต
ผ่านทางOneNote

หนึ่งในแอปจดบันทึกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือOneNote โดย Microsoft อย่างไรก็ตาม OneNote ไม่ใช่หนึ่งในแอปสำนักงานพื้นฐาน แต่เป็นสมุดบันทึกดิจิทัล

ในแอป OneNote คุณสามารถพิมพ์ วาด เขียน หรือบันทึกโน้ตได้ แอปนี้มีความเป็นภาพสูงมาก ดังนั้นหากคุณชอบวาดเล่นบนแท็บเล็ตขณะเดินทาง OneNote เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม จุดเดียวที่อาจติดขัดคือ เนื่องจากมีความเป็นภาพสูง จึงควรดู OneNote บนแอปเดสก์ท็อป (เวอร์ชันแท็บเล็ตก็ใช้ได้ดีเช่นกัน)

OneNote ทำงานคล้ายกับสมุดสะสมดิจิทัลที่รวบรวมบันทึกเสียง รูปภาพ ข้อความ และแม้แต่คลิปวิดีโอ คุณสามารถออกแบบเลย์เอาต์ในแบบของตัวเองได้อย่างอิสระ หรือเลือกใช้เทมเพลตสำเร็จรูปของ OneNoteเพื่อประหยัดเวลา

คุณสามารถทำอะไรได้มากมายกับเวอร์ชันฟรีของ OneNote แต่คุณสมบัติพรีเมียมจะต้องมีการสมัครสมาชิก Microsoft Office หรือ Microsoft 365

คุณสมบัติของ OneNote

OneNote มุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ภาพในจินตนาการและการระดมความคิดมากกว่าการจัดการงานและเตือนความจำ ลองดูคุณสมบัติเด่นบางประการเพื่อดูว่าแอปนี้เหมาะกับคุณหรือไม่

1. การจัดการที่รัดกุม

OneNote เป็นเครื่องมือที่จัดระเบียบได้อย่างยอดเยี่ยม มาพร้อมกับแท็กเช่น "สำคัญ" หรือ "ต้องทำ" ที่ฝังอยู่ในแพลตฟอร์ม แต่คุณสามารถเพิ่มแท็กที่คุณกำหนดเองเพื่อค้นหาบันทึกของคุณได้รวดเร็วขึ้น

สมุดบันทึก OneNote ถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ โดยใช้รหัสสี ซึ่งทำให้ง่ายต่อการนำทาง แอปมือถือช่วยให้คุณสร้างหน้าเนื้อหาได้เหมือนกับที่คุณทำกับสมุดบันทึกจริง ดังนั้นจึงสามารถเก็บข้อมูลจำนวนมากไว้ในที่เดียว

2. การร่วมมือ

เช่นเดียวกับ Google Keep, OneNote อนุญาตให้คุณทำงานร่วมกับทั้งเพื่อนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวของคุณได้ เพียงแค่แชร์การเข้าถึงกับผู้ใช้คนอื่นและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างหน้าบันทึกที่มีภาพประกอบอย่างสวยงาม

หากคุณกำลังเดินทาง ไม่ต้องกังวล OneNote มีแอปมือถือและเวอร์ชันเดสก์ท็อป และยังสามารถใช้งานได้บนคลาวด์พร้อมโหมดออฟไลน์

3. หนึ่งโน้ต อินค์

Google Keep กับ OneNote: ตัวอย่างฟีเจอร์บันทึกข้อความด้วยลายมือของ OneNote
ผ่านทางOneNote

Google Keep อนุญาตให้ขีดเขียนด้วยนิ้วได้ แต่ฟีเจอร์การใส่คำอธิบายประกอบของ OneNote ทำงานได้ดีมากเมื่อใช้กับแท็บเล็ต Windows และปากกาสไตลัสเพื่อใช้งานเครื่องมือแก้ไขต่างๆ

เราชอบที่ OneNote ใช้การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) เพื่อแปลงบันทึกที่เขียนด้วยลายมือให้เป็นข้อความที่สามารถค้นหาได้ ซึ่งเจ๋งมาก นอกจากนี้ยังสามารถใช้ปากกาสไตลัสเพื่อเน้นข้อความหรือรูปภาพที่สำคัญได้อีกด้วย

4. คลิปเปอร์

ด้วย Web Clipper คุณสามารถค้นหาบนเว็บเพื่อตัดรูปภาพและเพิ่มลงในสมุดบันทึก OneNote ของคุณ บันทึกทุกอย่างบนเว็บไปยังบัญชีของคุณ ไม่ว่าจะเป็นภาพหน้าจอเว็บไซต์ รูปภาพ หรือวิดีโอ

Clipper เป็นเครื่องมือสำหรับตัดเนื้อหา ดังนั้นคุณจึงคัดลอกเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการใส่ลงในสมุดบันทึกของคุณเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างหนังสือสูตรอาหารดิจิทัล คุณสามารถตัดเฉพาะสูตรอาหารโดยไม่ต้องคัดลอกบทนำที่อยู่ก่อนหน้าได้เลย ประหยัดเวลาได้มากทีเดียว

5. การผสานรวม

Google Keep เทียบกับ OneNote: ตัวอย่างฟีเจอร์การผสานกับ OneNote
ผ่านทางOneNote

OneNote สามารถทำงานได้มากมายโดยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม แต่ยังมีแอปพลิเคชันมากมายที่ช่วยเพิ่มความสามารถของมัน รวมถึง:

  • อีเมลไปยัง OneNote: ส่งเนื้อหาอีเมลไปยังสมุดบันทึกของคุณโดยตรง
  • Feedly: ทำให้สามารถอ่านข่าวประจำวันได้จากภายใน OneNote
  • IFTTT: ทำให้งานที่น่าเบื่อในวันทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยตัวเชื่อมต่อง่ายๆ เพียงไม่กี่ตัว 🔗

เนื่องจาก OneNote เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Microsoft จึงมีการผสานการทำงานที่น่าสนใจกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft มากมาย ดึงข้อมูลสำคัญจากอีเมล Outlook หรือฝังสเปรดชีต Excel ลงในสมุดบันทึกของคุณได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน

ราคาของ OneNote

  • ฟรี
  • Microsoft 365 Business Basic: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • Microsoft 365 Business Standard: 12.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
  • Microsoft 365 Business Premium: $22/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • Microsoft 365 Apps for Business: 8.25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

Google Keep กับ OneNote: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

แม้ว่าทั้งสองจะเป็นแอปจดบันทึกในทางเทคนิค แต่ Google Keep และ Microsoft OneNote ก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง มาดูความแตกต่างหลักระหว่างแอปทั้งสองนี้เพื่อดูว่าใครจะเหนือกว่ากัน ⚔️

ความซับซ้อนและความสามารถในการปรับแต่ง

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุดบันทึก OneNote
ผ่านทางOneNote

Google Keep เน้นการใช้งานแบบข้อความมากกว่า ในขณะที่ OneNote เน้นการแสดงผลแบบภาพมากกว่า Keep ทำงานเหมือนกระดาษโน้ตดิจิทัลที่แปะไว้บนหน้าจอในแอปเดียว ส่วน OneNote ทำงานเหมือนสมุดบันทึกหรือโปรแกรมประมวลผลคำ

เนื่องจากเป็นแอปสำหรับจัดการงานที่เรียบง่าย Keep จึงมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายเช่นกัน ไม่มีลูกเล่นหรือฟีเจอร์พิเศษมากมาย ซึ่งก็ดีในระดับหนึ่ง แต่ก็หมายความว่าคุณไม่สามารถปรับแต่งแอปได้มากนัก ในทางกลับกัน OneNote ช่วยให้คุณจัดรูปแบบข้อความและใช้เทมเพลตที่หลากหลายได้อย่างอิสระ 🤪

ไม่มีตัวเลือกใดที่ดีกว่ากัน มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ หากคุณไม่ต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงของ OneNote ให้เลือก Keep

ผู้ชนะ: คงไว้เพื่อความเรียบง่าย, OneNote สำหรับการปรับแต่ง

การจดบันทึก

Google Keep มีตัวเลือกสำหรับการจดบันทึก แต่ค่อนข้างใช้งานยากสักหน่อยหากคุณต้องการจดบันทึกการประชุม OneNote น่าจะใช้งานง่ายกว่า (โดยเฉพาะถ้าคุณกำลังทำงานในชุดโปรแกรม Microsoft Office อยู่แล้ว)

OneNote รองรับประเภทเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้น เช่น โค้ด ซึ่งช่วยเพิ่มบริบทให้กับบันทึกของคุณได้มากขึ้น ตัวเลือกการแชร์ขั้นสูงและการวาดด้วยปากกาใน OneNote ทำให้เป็นเครื่องมือสำหรับการระดมความคิดแบบเรียลไทม์ที่เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องเดินทางตลอดเวลา 🏃🏽

ผู้ชนะ: OneNote

การแจ้งเตือน

Google Keep กับ OneNote: การแจ้งเตือนของ Google Keep
การแจ้งเตือนของ Google Keep นั้นใช้งานง่ายและตั้งค่าได้อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถ ในทางเทคนิค ตั้งการแจ้งเตือนใน OneNote โดยใช้ Outlook Tasks ได้ แต่การตั้งค่าค่อนข้างยุ่งยาก Google Keep ชนะในหมวดนี้ด้วยความสะดวกในการใช้งานและความช่วยเหลือที่มีให้

ผู้ชนะ: Google Keep

การกำหนดราคา

ดูสิ มันคงไม่เป็นการเปรียบเทียบที่ยุติธรรมถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องราคา 💰

Google Keep ฟรีเสมอ—สิ่งที่คุณต้องการคือบัญชี Google ของคุณ. คุณสามารถอัปเกรดเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลได้ แต่ไม่จำเป็น.

ฟีเจอร์ส่วนใหญ่ของ OneNote นั้นฟรี แต่คุณจะต้องชำระเงินเพื่อใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมด Microsoft มีโครงสร้างราคาที่ค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นหากคุณยังไม่มีสมาชิกอยู่แล้ว Keep ถือว่าคุ้มค่ากว่ามากในแง่ของราคา

ผู้ชนะ: Google Keep

Google Keep กับ OneNote บน Reddit

ผู้ใช้ส่วนใหญ่ในโพสต์นี้ชื่นชอบOneNote: "ฉันชอบ OneNote มากกว่า ฉันคิดว่ามันดูสวยงาม ฉันชอบที่สามารถสร้างแท็บแยกภายในส่วนที่ต่างกันได้ นี่เป็นประโยชน์มากเมื่อต้องติดตามหลายสิ่งหลายอย่าง ฉันยังชอบที่มันซิงค์กับอุปกรณ์อื่น ๆ ของฉันได้ด้วย"

ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า "ฉันรัก ONENOTE! มันเหมือนกับกระดาษโน้ตติดผนังแบบเสมือนจริงเลย"

อย่างไรก็ตาม Google Keep ก็มีแฟนตัวยงอยู่ไม่น้อยเช่นกัน: "Keep ช่วยให้ผมกับภรรยาใช้บน iOS แชร์รายการของใช้ในครัวได้ 😁"

ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า "Google Keep ใช้งานข้ามแพลตฟอร์มได้กับอุปกรณ์ iStuff ที่บ้านและโทรศัพท์ Samsung ของฉัน"

Reddit ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าแอปไหนดีกว่า (ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีความชื่นชอบEvernoteมากกว่า) แต่มีผู้ใช้คนหนึ่งสรุปไว้ได้ดีมาก:

"ฉันใช้พวกมันเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน: Keep ใช้สำหรับระยะสั้นและสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์, การเตือนความจำ, รายการต่างๆ OneNote ใช้สำหรับการจัดเก็บระยะยาวและบันทึกที่ยาวขึ้น ฉันเก็บการเขียนและบันทึกที่มีรายละเอียดจริงๆ ไว้ในนั้น ข้อมูลทางการเงิน, สิ่งที่ต้องทำที่ทำงาน, แผนสำหรับสิ่งต่างๆ ที่บ้าน OneNote เป็นเหมือนวิกิส่วนตัวในความคิดของฉัน ในขณะที่ Keep เป็นเหมือนสมุดบันทึกขนาดเล็กพกพา"

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Keep และ OneNote

การเก็บโน้ตไว้ในที่เดียวมีคุณค่ามาก แต่ถึงอย่างนั้น คุณก็ยังต้องสลับไปมาระหว่าง Google Keep หรือ OneNote เพื่อนำโน้ตเหล่านั้นไปใช้จริง

จะดีไหมถ้ามีทางวิเศษที่รวบรวมบันทึก โน้ตเล่นๆ และการเชื่อมต่อทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว? 🦄

ข่าวดี! ClickUp ทำได้ทั้งหมดนั้นและมากกว่านั้น

ทำงานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา

การทำงานร่วมกันและแก้ไขใน ClickUp Docs
การตรวจจับและแก้ไขร่วมกัน การเพิ่มความคิดเห็น และการฝังลิงก์ภายในเอกสาร ClickUp

ClickUp Docsเป็นวิธีอัจฉริยะในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ จดบันทึกการประชุมกับเพื่อนร่วมงานและให้ทุกคนเข้าถึงเพื่อแบ่งปันความคิดเห็นโดยการเพิ่มเนื้อหาในเอกสารหรือแสดงความคิดเห็น 📝

ไม่ว่าคุณจะต้องการจดบันทึกการนำเสนอหรือสร้างวิกิ ClickUp Docs ก็ใช้งานง่าย เรียบง่าย และสบายตา เอกสารแต่ละฉบับสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ คุณจึงสามารถแทรกรายการตารางและจัดรูปแบบได้ตามต้องการอย่างอิสระ

เราได้กล่าวถึงหรือยังว่า Docs สามารถผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานของคุณได้? เชื่อม Docs กับงานเพื่อให้บันทึกของคุณสามารถนำไปใช้ได้จริง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสำนักงานหรือกำลังเดินทางเพื่อธุรกิจ

📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยการจำกัดเครื่องมือของพวกเขาไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUp รวบรวม งาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

จดบันทึกด้วย ClickUp Notepad

Google Keep กับ OneNote: ClickUp Notepad
แปลงบันทึกการประชุมเป็นงานใน ClickUp

ต้องการแอปจดบันทึกหรือไม่?ClickUp Notepadจัดระเบียบบันทึก รายการตรวจสอบ และงานต่างๆ ในแพลตฟอร์มเดียวกับโครงการและงานของคุณ

ClickUp Notepad อนุญาตให้แก้ไขข้อความแบบเต็มรูปแบบ คุณสามารถเพิ่มหัวข้อ, ตัวเลข, และสีสันเพื่อทำให้บันทึกของคุณน่าสนใจได้ และเมื่อคุณเสร็จสิ้นการบันทึกแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานได้เพียงคลิกเดียวเพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็ว

จดบันทึกและสรุปเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp AI

สรุปหัวข้อด้วย GIF ใน ClickUp AI
สรุปความคิดเห็นที่ยาวเหยียดได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียวด้วย ClickUp AI

ClickUp AIเป็นฟีเจอร์พรีเมียมที่ตัดงาน 30 นาทีให้เหลือเพียง 30 วินาทีอย่างราบเรียบ 🦾

คุณจดบันทึกการประชุมตามปกติ และAIของเราจะสรุปรายละเอียดบันทึกให้คุณด้วยความเร็วแสง หรือหากคุณพร้อมที่จะดำเนินการต่อ AI จะสร้างรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกของคุณ

ClickUp AI ยังแก้ไขข้อความของคุณ จัดรูปแบบเนื้อหาและตาราง เขียนเอกสารทางการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย

จดบันทึกพร้อมการจัดการงานใน ClickUp

แทนที่จะเก็บโน้ตของคุณไว้ในแอปแยก ลองใช้ ClickUp เพื่อรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะต้องการติดตามงานส่วนตัวหรือจัดการโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ ClickUp ช่วยให้คุณใช้เวลาน้อยลงในการจัดการสิ่งต่างๆ และทำงานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น 😺

ดูว่าทำไมถึงมีเสียงฮือฮากัน:เริ่มใช้ ClickUp ฟรีทันที—ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต!