10 อันดับเครื่องมือสรุปโน้ตด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

Pavitra M
Pavitra M
11 ตุลาคม 2567

ในฐานะนักเรียน นักวิจัย หรือผู้เชี่ยวชาญ คุณอาจต้องเผชิญกับปริมาณข้อความที่ท่วมท้นอยู่บ่อยครั้ง การค้นหาข้อมูลในเอกสารยาว ๆ อาจเป็นเรื่องที่น่ากลัว แต่เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถช่วยได้

พบกับเครื่องมือสรุปโน้ตด้วย AI—นวัตกรรมที่ช่วยย่อข้อมูลจำนวนมากให้กลายเป็นสรุปที่กระชับและประเด็นสำคัญภายในไม่กี่วินาที เครื่องมือนี้จะดึงข้อมูลสำคัญออกมาให้คุณอย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ

อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้หรือไม่? อ่านต่อเพื่อค้นพบสิบอันดับเครื่องมือสรุปบันทึกด้วย AI ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือสรุปบันทึกด้วย AI?

เครื่องมือสรุปบันทึกด้วย AI ที่ดีทำให้การทำงานกับเอกสารเป็นเรื่องง่าย นี่คือสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงขณะคัดเลือกเครื่องมือสรุปบันทึกด้วย AI:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เข้าใจได้ง่าย และมีความสะดวกในการใช้งาน
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: ควรให้ตัวเลือกในการปรับแต่งและแก้ไขรูปแบบ ความยาว และระดับของรายละเอียดในสรุปตามความต้องการของคุณ
  • คุณภาพของสรุป: สรุปที่สร้างขึ้นต้องสามารถจับใจความสำคัญของเอกสารของคุณได้
  • คุณสมบัติที่มีประโยชน์: นอกเหนือจากการสรุปข้อความแล้ว ซอฟต์แวร์ AI ควรมีคุณสมบัติที่มีคุณค่า เช่น การแปลภาษา การถอดเสียงไฟล์เสียง/วิดีโอ ความสามารถในการแก้ไข เป็นต้น
  • ความสามารถในการผสานรวม: ระบบสรุปบันทึกด้วย AI ควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น โปรแกรมประมวลผลคำและซอฟต์แวร์บริหารโครงการ
  • ตัวเลือกการแชร์และการส่งออก: ควรอนุญาตให้คุณบันทึกสรุปไว้ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อใช้ในภายหลัง และสามารถส่งออกและแชร์กับผู้อื่นในรูปแบบ PDF, Word, ฯลฯ
  • ราคาประหยัด: เครื่องมือสรุปควรอยู่ในระดับสูงในแง่ของความคุ้มค่า และค่าบริการควรมีราคาสมเหตุสมผล

10 อันดับเครื่องมือสรุปโน้ตด้วย AI ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

หลังจากที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติข้างต้นในเครื่องมือสรุป AI มากมายในตลาดแล้ว เราได้คัดเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดสิบอันดับแรกเพื่อให้คุณพิจารณา มาดูกันทีละเครื่องมือ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปและจัดระเบียบบันทึก)

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์มากมาย สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานทั้งบุคคลและธุรกิจ มีชุดฟีเจอร์ที่ทรงพลังมากมาย รวมถึงฟีเจอร์จดบันทึกด้วย AIที่เรียกว่าClickUp Brain

ClickUp Brain Meeting และสรุปบันทึก
สร้างสรุปบันทึกที่กระชับ, บันทึกการประชุมวิดีโอ, และอื่น ๆ ด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain โดดเด่นในการสรุปบันทึกและเอกสารให้เป็นแนวคิดหลักและข้อสรุปในรูปแบบหัวข้อย่อย ด้วยคำแนะนำเพียงไม่กี่ขั้นตอน มันสามารถสร้าง สรุปที่ปรับให้เหมาะสม ได้ภายในไม่กี่วินาที

นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังสามารถ ถอดเสียงการประชุมวิดีโอและสรุปบันทึกการประชุมได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถ แปล เป็นภาษาต่างๆ ได้หลากหลาย รวมถึงภาษาฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจาก ClickUp Brain แล้วฟีเจอร์ Notepad ของ ClickUpยังช่วยให้คุณจดบันทึก สร้างรายการตรวจสอบ และจัดรูปแบบและแก้ไขได้จากทุกที่

นอกจากนี้ ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้าง จัดระเบียบ และจัดเก็บบันทึกและเอกสารของคุณไว้ในที่เดียว

ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ ClickUp เครื่องมือเหล่านี้สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่น ซึ่งหมายความว่า ClickUp Brain สามารถ สร้างบันทึกและรายการตรวจสอบ ให้คุณได้อย่างง่ายดายโดยตรงใน Notepad และ Docs

นอกจากนี้ยังสามารถสร้างวาระการประชุม, การอัปเดตผลิตภัณฑ์, และงานที่สามารถดำเนินการได้รวมถึงงานย่อยจากบันทึก

โดยพื้นฐานแล้ว ClickUp Brain ช่วยให้คุณเขียนบันทึกที่มีคุณภาพทำงานได้เร็วขึ้น และทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แชร์บันทึกอย่างปลอดภัยกับเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมงานของคุณด้วยคุณสมบัติการแชร์ที่ปลอดภัย
  • ร่วมมือ, แชท, และหารือเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ กับสมาชิกทีมของคุณผ่านClickUp Chat
  • สร้างข้อความทุกประเภทสำหรับงานและระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาด้วย ClickUp Brain
  • สร้างเอกสารร่วมกับสมาชิกในทีมด้วย ClickUp Docs
  • ผสานกระบวนการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ ClickUp เช่น ClickUp Whiteboards, ClickUp Tasks, เป็นต้น และเครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอกเช่น Google Workspace, Microsoft Office, เป็นต้น
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1000 แบบ รวมถึงเทมเพลตบันทึกการประชุม

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ยังไม่มีฟังก์ชันสรุปเนื้อหาเป็นไฟล์ PDF โดยตรง ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องคัดลอกและวางเนื้อหาลงใน ClickUp เพื่อสรุป
  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เล็กน้อยเมื่อใช้งานฟีเจอร์ขั้นสูง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. Notta (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและสรุปไฟล์เสียง/วิดีโอ)

เครื่องมือบันทึกการประชุม Notta AI
ผ่านทางNotta

Notta เป็นเครื่องมือจดบันทึกและการถอดเสียงด้วย AI สำหรับการบันทึกเสียงและวิดีโอ ที่ได้รับความนิยม สามารถถอดเสียงวิดีโอทุกประเภทได้ รวมถึงวิดีโอการประชุม วิดีโอ YouTube สัมมนาออนไลน์ และพอดแคสต์ นอกจากนี้ยังสามารถสรุปการถอดเสียงจากไฟล์วิดีโอและเสียงให้อยู่ในรูปแบบที่อ่านและเข้าใจได้ง่าย

Notta ยังช่วยให้คุณสามารถค้นหาภายในบันทึกการสนทนาได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการค้นหาข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ Notta

  • สร้างสรุปบทต่อบทของบันทึกการประชุม
  • ถอดเสียงเนื้อหาในกว่า 50 ภาษา รวมถึงภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส เป็นต้น
  • ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือประชุม เช่น Google Meet, Microsoft Teams, Zoom เป็นต้น
  • ปรับแต่งเนื้อหาด้วยเทมเพลตหลากหลายรูปแบบพร้อมความสามารถในการแก้ไข
  • แชร์บันทึกอย่างปลอดภัยกับสมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อจำกัด

  • ไม่มีฟังก์ชันในการสรุปไฟล์ PDF หรือไฟล์ข้อความอื่น ๆ โดยตรง
  • ให้การเข้าถึงเครื่องมือสรุปโดย AI เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ราคา Notta

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $27.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Notta

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

3. Wordtune (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปและแปลงข้อความและไฟล์วิดีโอ)

Wordtune AI ผู้สรุปเนื้อหา
ผ่านWordtune

Wordtune เป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการเขียน, การสรุป, และการปรับคำให้เหมือนต้นฉบับ. มันช่วยให้คุณเขียนเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณหลุดพ้นจากกับดักของนักเขียนที่ติดอยู่. นอกจากนี้ มันยังช่วยให้คุณสามารถปรับคำให้เหมือนต้นฉบับเพื่อให้เนื้อหาฟังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น และสอดคล้องกับผู้อ่านคนอื่น ๆ.

นอกเหนือจากการเป็นผู้ช่วยในการเขียนและสรุปความแล้ว Wordtuneยังเป็นผู้ช่วยสรุปข้อความและวิดีโอที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวขับเคลื่อน สามารถสรุปไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เอกสารข้อความ บทความ และหน้าเว็บ ไปจนถึงวิดีโอการประชุมและวิดีโอ YouTube โดยให้คุณได้รับสรุปที่กระชับและเข้าใจง่าย

มันช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลจำนวนมากในเวลาอันสั้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune

  • ปรับแต่งโทนภาษา ภาษา และความยาวของบทสรุปให้ตรงกับความต้องการของคุณ
  • สร้างข้อความลำลองและการติดต่อที่เป็นทางการที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
  • รับความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของกระบวนการเขียนของคุณ ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการสร้างผลงาน
  • ตรวจสอบความถูกต้องทางไวยากรณ์และการสะกดคำด้วยความสามารถในการตรวจทานของเครื่องมือ
  • แปลสรุปเป็นภาษาอังกฤษจากหลายภาษา รวมถึงเยอรมัน ฮีบรู ฝรั่งเศส รัสเซีย เป็นต้น

ข้อจำกัดของ Wordtune

  • สามารถเขียนได้เฉพาะข้อความและสรุปเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • ให้บริการการแก้ไขและสรุปเนื้อหาเพียงจำนวนจำกัดในเวอร์ชันฟรี

ราคาของ Wordtune

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ขั้นสูง: $13.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $19.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิว Wordtune

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

4. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการประชุมสด)

Otter.ai ผู้สรุปบันทึกด้วย AI
ผ่านOtter.ai

Otter.ai เป็น เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่ได้รับความนิยมสำหรับการจดบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ มีความโดดเด่นในการแปลงคำพูดเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ และสร้างสรุปการประชุมที่มีความยาวสามสิบวินาที

ในขณะที่สร้างสรุป ระบบจะระบุรายการที่ต้องดำเนินการและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไป นอกจากนี้ สมาชิกในทีมยังสามารถทำงานร่วมกันและสนทนาผ่านฟีเจอร์แชทของระบบได้อีกด้วย

เครื่องมือนี้ยังมีบริการถอดเสียง ทำให้เหมาะสำหรับผู้ทำงานด้านการศึกษา การตลาด การสรรหาบุคลากร การขาย ฯลฯ

คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai

  • สร้างเนื้อหา เช่น อีเมลและการอัปเดตสถานะสำหรับการประชุม
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Zoom, Microsoft Teams, Google Meet เป็นต้น
  • ไฮไลต์และเพิ่มรูปภาพลงในสรุป แล้วแชร์กับผู้อื่นผ่านลิงก์

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • ไม่มีบริการให้แชร์สรุปในรูปแบบของไฟล์ PDF, DOCX, TXT และรูปแบบไฟล์อื่น ๆ
  • มีความแม่นยำน้อยกว่าเครื่องมือสรุปบันทึกด้วย AI อื่น ๆ โดยเฉพาะในกรณีที่คุณภาพเสียงไม่ดีและการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่เสถียร

Otter.ai ราคา

  • ฟรี
  • ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

Otter.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)

5. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและสรุปเนื้อหา)

เครื่องมือสรุปบันทึก Jasper AI
ผ่านJasper AI

ในฐานะหนึ่งในผู้ช่วยเสมือน AI ชั้นนำ Jasper AI สามารถ สร้างและสรุป เนื้อหาหลากหลายประเภท ได้ มันช่วยคุณสร้างหัวข้อข่าวสำหรับบทความ ประวัติสำหรับโปรไฟล์โซเชียลมีเดีย และเนื้อหาแบบยาว เช่น บล็อก eBook เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณย่อเอกสาร รายงาน และเนื้อหาประเภทยาวอื่น ๆ ให้เป็นบทสรุปที่เขียนอย่างดีได้อีกด้วย

ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างสื่อการตลาดหรือเอกสารทางวิชาการ หรือสรุปเนื้อหา Jasper AI มีเครื่องมือที่จะช่วยปรับปรุงความเข้าใจของคุณและทำให้เนื้อหาของคุณมีผลกระทบมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Jasper AI

  • ป้อนข้อความได้สูงสุด 5000 ตัวอักษรจากข้อความต้นฉบับ
  • สร้างสรุปในมากกว่า 25 ภาษา
  • แยกแยะหัวข้อที่ซับซ้อนและเทคนิคให้กลายเป็นสรุปที่เข้าใจง่ายและสามารถย่อยได้
  • ปรับโทนและระดับของรายละเอียดในสรุป

ข้อจำกัดของ Jasper AI

  • ไม่มีแผนฟรี; ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าค่าบริการสมัครสมาชิกค่อนข้างสูง
  • การแปลเป็นบางภาษา เช่น ภาษาเยอรมัน อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตรวจทาน

ราคา Jasper AI

  • ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Jasper AI

  • G2: 4. 7/5 (1200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1500+ รีวิว)

6. ตัวสรุปเนื้อหาด้วย AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปไฟล์ข้อความ)

เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับไฟล์ข้อความ
ผ่านAI Summarizer

ไม่ว่าคุณต้องการสรุปบทความทางวิชาการ, บทความวิจัย, บทความบล็อก, หรือเอกสารประเภทใด ๆ ก็ตาม, AI Summarizer คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานนี้. คุณสามารถตั้งค่าความยาวของสรุปได้ และระบบจะสรุปเนื้อหาตามที่คุณตั้งค่าไว้ โดยยังคงความหมายและบริบทเดิมไว้.

นอกจากนี้ การออกแบบที่ใช้งานง่ายทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้สำหรับบุคคลทุกระดับความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

คุณสมบัติเด่นของ AI Summarizer

  • ดูบรรทัดที่ดีที่สุดของเนื้อหาที่สรุป
  • สร้างสรุปในรูปแบบย่อหน้าและหัวข้อย่อย
  • แปลหรือสร้างสรุปในแปดภาษาที่แตกต่างกัน รวมถึงภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาโปรตุเกส
  • คัดลอกเนื้อหาที่สรุปแล้วและดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Docx

ข้อจำกัดของ AI Summarizer

  • ไม่มีฟังก์ชันในการถอดเสียงและสรุปเนื้อหาจากไฟล์เสียงหรือวิดีโอ
  • เสนอรูปแบบไฟล์ที่จำกัด (เพียงประเภทเดียว: .docx) สำหรับการดาวน์โหลดสรุป

ราคาของ AI Summarizer

  • ผู้ช่วย AI: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทุกสิ่งในหนึ่งเดียว: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ AI Summarizer

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

7. Quillbot (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนคำและสรุปบันทึกและเอกสาร)

Quillbot ผู้เปลี่ยนคำและสรุปเนื้อหา
ผ่านQuillbot

Quillbot คือ โซลูชันการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องเปลี่ยนคำ เครื่องตรวจไวยากรณ์ เครื่องสร้างการอ้างอิง เครื่องสรุป และเครื่องแปลภาษา

มันช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ชัดเจนและสมบูรณ์แบบซึ่งสอดคล้องและสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยคุณสรุปเอกสาร รายงาน และบทความให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญ

Quillbot มีความเชี่ยวชาญในการแปลงข้อมูลที่ซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ทำให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับนักวิจัยและนักศึกษา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quillbot

  • สร้างสรุปในสองรูปแบบ: ประโยคสำคัญและย่อหน้า
  • ปรับความยาวของบทสรุปตามความต้องการของคุณ
  • ถอดความคำโดยใช้พจนานุกรมคำพ้องความหมายในตัว
  • สร้างการอ้างอิงในรูปแบบต่างๆ รวมถึง APA, Chicago, MLA เป็นต้น
  • แก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนได้เพียงคลิกเดียว

ข้อจำกัดของ Quillbot

  • เสนอการสรุปข้อเสนอสูงสุด 600 คำในเวอร์ชันฟรี
  • บางครั้งการถอดความประโยคอาจทำให้ประโยคเหล่านั้นเข้าใจยาก

ราคาของ Quillbot

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $4. 17/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ทีม: $3.75/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Quillbot

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5 (100+ รีวิว)

8. Hypotenuse AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและสรุปเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO)

Hypotenuse เครื่องสรุปเนื้อหา AI ที่เป็นมิตรกับ SEO
ผ่านด้านตรงข้ามมุมฉาก

Hypotenuse AI เป็น เครื่องมือสร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO ที่ทำหน้าที่เป็นตัวสรุปข้อมูลด้วย AIสำหรับบันทึกและเอกสารสำหรับมืออาชีพด้านการตลาด

มันช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อมูลเมตา, คำอธิบายสินค้า, โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, บทความยาว, และเนื้อหาประเภทอื่น ๆ ที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับ SEO

นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสรุปย่อเนื้อหาของย่อหน้า บทความ เอกสาร และวิดีโอให้เหลือเพียงแนวคิดและประเด็นสำคัญได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Hypotenuse AI

  • ย่อเนื้อหาให้เหลือเพียงหัวข้อสำคัญหรือย่อหน้าสั้น ๆ
  • สร้างเนื้อหาและภาพที่สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์ของคุณ
  • จัดรูปแบบเนื้อหาของคุณตามแนวทางของแบรนด์
  • แทรกไฮเปอร์ลิงก์ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาของคุณ
  • แปลเนื้อหาและสรุปในมากกว่า 25 ภาษา

ข้อจำกัดของ AI ไฮโปเทนูซ่า

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าราคาการสมัครสมาชิกของเครื่องมือ AI นี้ค่อนข้างสูง
  • มีขีดจำกัดจำนวนคำที่กำหนดไว้สำหรับการสร้างเนื้อหาในแผนการชำระเงิน

ราคาของ Hypotenuse AI

  • รายการ: $29/เดือน
  • จำเป็น: 87 ดอลลาร์/เดือน
  • บล็อกโปร: $230/เดือน (สูงสุด 3 ที่นั่ง)
  • กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว Hypotenuse AI

  • G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

9. Anyword AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนและสรุปเนื้อหาสำหรับนักการตลาด)

Anyword AI ผู้สรุปเนื้อหา
ผ่านAnyword AI

ในฐานะ แพลตฟอร์มการเขียนที่ออกแบบมาสำหรับทีมการตลาด Anyword AI ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ ตั้งแต่ข้อความอีเมลและโฆษณาไปจนถึงหน้าแลนดิ้งเพจและบทความบล็อก นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาใช้เนื้อหาที่มีอยู่ใหม่ด้วยข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเครื่องมือการถอดความ

นอกจากนี้ เครื่องมือสรุปข้อความด้วย AI ของ Anyword ยังช่วยนักการตลาดในการสรุปเนื้อหาที่มีรูปแบบยาว ช่วยประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Anyword AI

  • สร้างสรุปในสามรูปแบบ: ย่อหน้า, คำสำคัญ, และ TL;DR
  • แปลเนื้อหาและสรุปในหลายภาษา รวมถึงภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน เป็นต้น
  • ตรวจสอบเนื้อหาของคุณเพื่อหาการลอกเลียนแบบด้วยเครื่องมือตรวจสอบในตัว
  • ปรับแต่งเทมเพลตการตลาดกว่า 100 แบบให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ
  • วิเคราะห์และทำนายประสิทธิภาพของเนื้อหาที่คุณเผยแพร่

ข้อจำกัดของ Anyword AI

  • ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับโปรแกรมสรุปโน้ต AI อื่นๆ
  • บางครั้งอาจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ราคา Anyword AI

  • เริ่มต้น: $49/เดือน
  • ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: $99/เดือน
  • ธุรกิจ: $499/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Anyword AI

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

10. สรุปสั้น (เหมาะสำหรับการสรุปบทความและเอกสารยาว)

สรุปย่อ AI นี้
ผ่านTLDR นี้

สรุป นี่คือหนึ่งในเครื่องมือออนไลน์ AI ที่ได้รับความนิยมสำหรับการ สรุปเอกสาร, บันทึก, และบทความ ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน, นักเขียน, นักวิจัย, นักข่าว, และบุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าใจใจความสำคัญของเนื้อหาที่ยาว สามารถสรุปข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย

เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI นี้มอบประสบการณ์การอ่านที่กระชับและเข้าใจง่าย พร้อมนำไปปฏิบัติได้ทันที

สรุปสั้นๆ คุณสมบัติเด่น

  • ดึงข้อมูลเมตา เช่น ชื่อผู้แต่ง, วันที่ตีพิมพ์, ชื่อบทความ, เป็นต้น
  • รับประมาณเวลาในการอ่านสำหรับบล็อกโพสต์และบทความ
  • เน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดและกรองข้อโต้แย้งที่อ่อนและเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออกไป
  • สรุปหน้าเว็บอย่างรวดเร็วด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับสองเบราว์เซอร์ ได้แก่ Google Chrome และ Firefox

ข้อจำกัด

  • ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ปราศจากข้อขัดข้องเพื่อสรุปข้อมูลสำคัญจากข้อความยาว
  • ไม่มีความสามารถในการปรับแต่งความยาวหรือรูปแบบของสรุป

สรุปสั้นๆ

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 8.25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $16.60/เดือน

สรุปสั้นๆ การให้คะแนนและรีวิวนี้

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

สรุปและจัดระเบียบโน้ตของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp

เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ได้กลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลมากมาย. พวกมันย่อข้อความยาว ๆ ให้กลายเป็นจุดสำคัญ ทำให้คุณสามารถเข้าใจสาระสำคัญได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที.

ตอนนี้คุณคุ้นเคยกับเครื่องมือ AI สิบอันดับแรกสำหรับการสรุปบันทึกแล้ว ถึงเวลาที่จะเริ่มปรับปรุงบันทึกและเอกสารของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลองใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มีฟีเจอร์ครบครันอย่าง ClickUp เพื่อช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น

ClickUp ช่วยให้คุณสรุปข้อมูลสำคัญและจัดระเบียบและบันทึกโน้ตของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถเข้าใจและทำงานผ่านข้อความหลากหลายประเภทได้อย่างรวดเร็วลงทะเบียนกับ ClickUpฟรีและสรุปและเข้าใจข้อความยาวๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที!