10 เครื่องมือสรุปวิดีโอด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

คุณเคยต้องการผู้ช่วยที่สามารถดูวิดีโอที่สำคัญ (อาจจะน่าเบื่อ!) เป็นชั่วโมงๆ แทนคุณ แล้วสรุปประเด็นสำคัญที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วหรือไม่?
นั่นแหละคือสิ่งที่โปรแกรมสรุปวิดีโอด้วย AI ทำ! หุ่นยนต์ตัวเล็กแต่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนี้สามารถดูเว็บบินาร์ บทเรียน หรือบันทึกการประชุมยาวเหยียดของคุณทั้งหมด แล้วเขียนสรุปออกมาอย่างเรียบร้อย กระชับ และเข้าใจง่าย
เทคโนโลยีอัจฉริยะนี้ (อ่านว่า: อัลกอริทึมขั้นสูง) ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถข้ามผ่านวิดีโอที่ยาวได้รวดเร็ว และทำงานเป็นเครื่องมือถอดความ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานอันมีค่า
อย่างไรก็ตาม การค้นหาเครื่องมือสรุปวิดีโอด้วย AI ที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ท่วมท้น เนื่องจากเพียงการค้นหาใน Google ครั้งเดียวก็ให้ผลลัพธ์นับล้านตัวเลือก ฉันได้ทุ่มเทเวลากว่า 36 ชั่วโมงในการวิจัยและทดสอบเครื่องมือสรุปวิดีโอด้วย AI ชั้นนำที่มีให้บริการออนไลน์
ในคู่มือนี้ ผมจะพูดถึงเครื่องมือสรุปวิดีโอด้วย AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับ พร้อมรายละเอียดคุณสมบัติ ราคา และประโยชน์ของแต่ละตัว ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณต้องการดึงข้อมูลจากวิดีโอที่ยาว คุณสามารถให้ AI ทำหน้าที่ดูและทำความเข้าใจแทนคุณ เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากวิดีโอเหล่านั้น!
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 อันดับเครื่องมือสรุปวิดีโอด้วย AI ที่ดีที่สุดที่ควรลอง:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงวิดีโอด้วย AI และการจัดการงาน
- Claude 3: เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
- Knowt: เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
- หิ่งห้อย. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและสรุปการประชุม
- สรุป. tech: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปวิดีโอ YouTube อย่างรวดเร็ว
- Notta AI: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษาและแบบเรียลไทม์
- Recall Video Summarizer: เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัว
- สรุปโดยย่อ: เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานทั่วไป
- สรุปเนื้อหาโดย Descript: เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างเนื้อหา
- ScreenApp Video Summarizer: เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานบนเว็บ
คุณควรมองหาอะไรในโปรแกรมสรุปวิดีโอด้วย AI?
เป้าหมายของฉันกับบทความนี้คือการระบุเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและเพิ่มผลผลิตของคุณได้ ผ่านกระบวนการนี้ ฉันได้วิเคราะห์ว่าเครื่องมือสรุปวิดีโอด้วย AI เหล่านี้สามารถผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นที่ความสามารถของพวกมันในด้านAI สำหรับการจัดทำเอกสาร
เมื่อเลือกเครื่องมือสรุปวิดีโอด้วย AI ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด:
- ความถูกต้อง: ตัวสรุปควรจับประเด็นสำคัญและแนวคิดหลักโดยไม่ละเว้นรายละเอียดที่สำคัญ
- ความเร็ว: เครื่องมือควรช่วยประหยัดเวลาโดยการประมวลผลวิดีโออย่างรวดเร็ว และส่งมอบสรุปในเวลาที่เหมาะสม
- ความสะดวก ในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการผสานการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- การผสานรวม: ตรวจสอบว่าตัวสรุปข้อมูลสามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้หรือไม่ เพื่อให้การทำงานและการจัดการการสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น
- ค่าใช้จ่าย: ประเมินแผนราคาเพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับงบประมาณของคุณโดยไม่ลดทอนคุณสมบัติ
10 อันดับเครื่องมือสรุปวิดีโอด้วย AI ที่ดีที่สุด
1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงวิดีโอด้วย AI และการจัดการงาน
ClickUp มีฟีเจอร์มากมายที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หนึ่งในนั้นคือClickUp Clips ซึ่งช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอ ตัดต่อวิดีโอ แชร์ และทำงานร่วมกันได้
ที่ ClickUp Clips ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริง ๆ ก็คือเมื่อมันทำงานร่วมกับClickUp Brain ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ที่ถอดเสียงและคลิปต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมาก นี่หมายความว่าการบันทึกข้อมูล การย่อเนื้อหา และการแบ่งปันข้อมูลจะกลายเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
เพิ่มClickUp AI Notetakerในการประชุมเสมือนของคุณ บันทึกการสนทนา และสร้างบันทึกการประชุมที่มีรายละเอียดและเป็นระบบ โดยอัตโนมัติ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ถอดเสียงคลิปวิดีโอโดยอัตโนมัติ พร้อมเวลาที่ระบุและข้อความที่สามารถค้นหาได้
- แชร์ได้ทันทีโดยการฝังคลิปโดยตรงใน ClickUp ผ่านลิงก์สาธารณะ หรือดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอ
- เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อกับ Slack, Google Drive และเครื่องมืออื่น ๆ อีกมากมาย
- เพิ่มความคิดเห็นได้โดยตรงบนคลิปวิดีโอ ช่วยให้การให้ข้อเสนอแนะชัดเจนและกระชับ
- จัดการคลิปวิดีโอทั้งหมดของคุณในที่เดียวที่เป็นศูนย์รวมคลิปที่จัดระเบียบไว้อย่างดี ทำให้การเข้าถึงและค้นหาเนื้อหาเฉพาะเป็นเรื่องง่าย
📮 ClickUp Insight:มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ
ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่?ClickUp Brain สามารถทำได้ ! AI ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย!
เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างของเราสำหรับการทำงาน!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลานาน (เหมือนกับการตั้งค่า AI ทั่วไป จริงๆ)
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
คะแนนใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Claude 3: เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Claude 3 พัฒนาโดย Anthropic เป็นโมเดล AI ขั้นสูงที่ออกแบบมาสำหรับงานหลากหลาย รวมถึงการสรุปวิดีโอ Claude 3 โดดเด่นในด้านหน้าต่างบริบทที่สูงและความสามารถในการเรียกคืนข้อมูลที่เกือบสมบูรณ์แบบ ทำให้เป็นผู้นำในด้านการสรุปวิดีโอด้วย AI
Claude 3 ให้บริการสรุปวิดีโอที่แม่นยำและเกี่ยวข้องกับบริบทอย่างเหมาะสม ซึ่งทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจและการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสร้างเนื้อหา การศึกษา และการฝึกฝนภาษา ฉันขอแนะนำสิ่งนี้สำหรับทุกคนที่บริโภคเนื้อหาวิดีโอแบบยาวเป็นประจำและต้องการสกัดข้อมูลสำคัญจากวิดีโออย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Claude 3
- สร้างสรุปที่ถูกต้องซึ่งคงไว้ซึ่งบริบทและประเด็นสำคัญ
- เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมเส้นโค้งการเรียนรู้ที่เรียบง่าย
- ผสานรวมกับแพลตฟอร์มการศึกษาและวิชาชีพมากมายผ่าน API ของมัน และทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น
- ถอดเสียงและสรุปเนื้อหาวิดีโอในภาษาใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ
ข้อจำกัดของ Claude 3
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับความยาวของสรุป
ราคาของ Claude 3
- แผนฟรี
- ข้อดี: $20/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำห้าสมาชิก)
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำห้าคน)
คะแนน Claude 3
- G2: 4. 7/5 (22+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (4+ รีวิว)
3. Knowt: เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
Knowt เป็นเครื่องมือสรุปวิดีโอด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เรียนศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ AI ในการสร้างแฟลชการ์ด บันทึกย่อ และสรุปเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น PDF, การนำเสนอ PowerPoint และวิดีโอการบรรยาย
หากคุณเป็นคนขี้อายกล้องและไม่รู้สึกสบายใจที่จะถามคำถามในชั้นเรียนสด หรือเพียงแค่ต้องการทบทวนแนวคิดและใช้เวลาทำความเข้าใจแนวคิดอย่างละเอียด นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ควรมีไว้ข้างตัวคุณ
Knowt มีคุณสมบัติการทบทวนแบบเว้นระยะที่สามารถช่วยให้นักเรียนจดจำข้อมูลได้นานขึ้น ซึ่งสามารถทำให้การทบทวนในนาทีสุดท้ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รู้จักคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยการทำงานกลุ่มและฟังก์ชันการตรวจสอบโดยเพื่อนร่วมงาน
- ปรับความยาวของสรุปและพื้นที่ที่เน้นได้อย่างง่ายดาย
- แปลงวิดีโอที่ยาว (เช่น การบรรยายและสัมมนาออนไลน์) เป็นบันทึกและบัตรคำ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มการศึกษา เช่น Google Classroom
ทราบข้อจำกัด
- จำกัดเฉพาะบริบททางการศึกษา
- คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับโปรแกรมสรุปวิดีโอด้วย AI อื่น ๆ
ราคา Knowt
- นักเรียนขั้นพื้นฐาน: ฟรี
- นักเรียนพลัส: $5.99/เดือน
- นักเรียน Ultra: $12.99/เดือน
คะแนน Knowt
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
4. ไฟลั่กไฟลั่ก. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและการสรุป
Fireflies.ai เป็นผู้ช่วยประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อทำให้กระบวนการถอดเสียงและวิเคราะห์การประชุมง่ายขึ้น คุณสมบัติหลักของมันรวมถึงการบันทึกเสียง การถอดเสียงแบบเรียลไทม์ และการสร้างสรุปการประชุม
เครื่องมือนี้ให้สรุปการประชุมอย่างละเอียดและทำหน้าที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมเสมือนจริง เป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณค่าสำหรับมืออาชีพที่ต้องเข้าร่วมประชุมทางไกลและต้องการแชร์หน้าจออย่างราบรื่นและง่ายดายระหว่างการประชุมทางวิดีโอ
จุดประกายไฟ. ai คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ถอดเสียงและสรุปการบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ
- ค้นหาและทบทวนประเด็นสำคัญจากการประชุมที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดายโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาในบันทึก
- อัปเดตข้อมูลติดต่อพร้อมบันทึกการประชุมและบันทึกการโทรโดยการผสานรวมกับระบบ CRM ของคุณ
- ผสานการทำงานกับ Zoom, Google Meet และเครื่องมือประชุมยอดนิยมอื่น ๆ
- ใช้ Fireflies Chrome Extension เพื่อทำการบันทึกโน้ตอัตโนมัติ
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- การถอดเสียงอาจมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในบางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสำเนียงที่หนักหรือศัพท์เทคนิค
- คุณสมบัติขั้นสูงและการผสานรวมบางอย่างสามารถใช้งานได้เฉพาะกับแผนพรีเมียมเท่านั้น
ไฟร์ฟลายส์.ai ราคา
- แผนฟรี
- แผนโปร: $18/เดือน ต่อที่นั่ง
- แผนธุรกิจ: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- แผนสำหรับองค์กร: $39/เดือน ต่อที่นั่ง
หิ่งห้อย. คะแนน ai
- G2: 5/5 (434+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (9 รีวิว)
5. สรุปเนื้อหา. tech: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปวิดีโอ YouTube อย่างรวดเร็ว
สรุป. tech เป็นเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยี AI ในการสร้างสรุปของวิดีโอ YouTube ที่ยาว โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูงในการย่อเนื้อหาที่ยาวให้กลายเป็นสรุปที่สั้นและเข้าใจง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับทุกคนที่ดูวิดีโอ YouTube เป็นจำนวนมาก
คุณสามารถเข้าไปดูห้องสมุดของวิดีโอสรุปหรือเพิ่มลิงก์ไปยังวิดีโอเต็มที่คุณต้องการให้สรุปได้
สรุปคุณสมบัติที่ดีที่สุดของเทคโนโลยี
- สรุปวิดีโอ YouTube อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะยาวแค่ไหน
- ใช้งานได้อย่างไร้กังวลด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ปรับความยาวของสรุปตามความต้องการของคุณ
สรุป. ข้อจำกัดทางเทคโนโลยี
- ใช้งานได้เฉพาะกับวิดีโอ YouTube เท่านั้น
- ไม่เหมาะสำหรับเนื้อหาทางเทคนิคขั้นสูง
สรุป. การกำหนดราคาเทคโนโลยี
- ใช้ฟรี
สรุป. คะแนนเทคโนโลยี
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
6. Notta AI: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษาและแบบเรียลไทม์
Notta AI เชี่ยวชาญในการให้บริการสรุปวิดีโอหลายภาษา นอกจากนี้ยังให้บริการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และการผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่างๆ อีกด้วย Notta สามารถจัดการการถอดเสียงทั้งจากเสียงและวิดีโอ ซึ่งทำให้ Notta เป็นมิตรกับผู้ใช้
ด้วย Notta คุณสามารถถอดเสียงการประชุมสด ไฟล์เสียง และไฟล์วิดีโอเป็นข้อความได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ คุณยังสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอเพื่อถอดเสียง หรือนำเข้าไฟล์โดยใช้ URL ของไฟล์นั้นได้อีกด้วย เครื่องมือนี้รองรับมากกว่า 104 ภาษา และมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การระบุผู้พูด การใส่เวลา และแก้ไขอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของถอดเสียงที่สูง
สิ่งที่ฉันชอบจริงๆ คือมันไม่ได้แค่ถอดความบันทึกการประชุมเท่านั้น แต่ยังสรุปเนื้อหาให้ด้วย นอกจากนี้ ฉันยังรู้สึกสนุกกับการใช้งานอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Notta AI
- ถอดเสียงการประชุมสดและไฟล์ที่บันทึกไว้แบบเรียลไทม์
- ถอดเสียงวิดีโอในกว่า 104 ภาษา
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของ Notta AI
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น การถอดเสียงหลายภาษา ต้องใช้แผน Pro หรือ Business
- แพ็กเกจฟรีมีจำนวนนาทีการถอดเสียงจำกัดต่อเดือน
ราคาของ Notta AI
- แผนฟรี
- ข้อดี: $14.99 /เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $27.99 /เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
การจัดอันดับ Notta AI
- G2: 4. 6/5 (103 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
7. ตัวสรุปวิดีโอแบบเรียกคืน: เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัว
การเรียกคืนข้อมูลมีความโดดเด่นในการสรุปเนื้อหาออนไลน์และจัดระเบียบให้เป็นฐานความรู้ส่วนบุคคล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการบันทึก จัดหมวดหมู่ และทบทวนข้อมูลจากแหล่งออนไลน์ต่างๆ เครื่องมือนี้จะจัดหมวดหมู่และเชื่อมโยงสรุปโดยอัตโนมัติสำหรับวิดีโอการฝึกอบรม วิดีโอการเรียนรู้ ฯลฯ และช่วยให้การเรียกคืนความรู้เป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติของ Recall ได้แก่ การสรุปหน้าเว็บ, บล็อก, บทความ, และไฟล์ PDF. ฉันชอบมากที่มันให้การเข้าถึงแบบออฟไลน์ ทำให้เป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการจัดการข้อมูล.
คุณสมบัติเด่นของโปรแกรมสรุปวิดีโอ
- ติดตั้งและใช้งานได้ในไม่กี่วินาทีด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- จัดหมวดหมู่และเชื่อมโยงสรุปที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ
- สร้างคำถามจากสรุปที่บันทึกไว้เพื่อทดสอบความรู้
- เข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายด้วยเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันในกราฟความรู้
- ส่งออกบันทึกของคุณได้ทุกที่ในรูปแบบ Markdown
ข้อจำกัดของโปรแกรมสรุปวิดีโอ
- คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับโปรแกรมสรุปวิดีโอ AI บางตัว
- อาจไม่สามารถปรับขนาดได้ดีสำหรับโครงการขนาดใหญ่
ราคาสรุปวิดีโอแบบย้อนหลัง
- การเรียกคืนแบบเบา: ใช้ฟรี
- เรียกคืนเพิ่มเติม: $10 ต่อเดือน
- การเรียกคืนสินค้า: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
การประเมินคะแนนสรุปวิดีโอ
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
8. สรุปใด ๆ: เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป
สรุปทุกประเภทได้รับการขับเคลื่อนโดย ChatGPT และสรุปไฟล์เสียงและวิดีโอที่ยาวได้อย่างรวดเร็ว รองรับไฟล์หลากหลายประเภท รวมถึงรูปภาพ เสียง วิดีโอ ข้อความ และไฟล์ CSV ทำให้เป็นโซลูชันที่หลากหลายสำหรับการสรุปเนื้อหาจากแหล่งต่างๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกเพิ่มลิงก์วิดีโอ YouTube เพื่อรับสรุปในรูปแบบวิดีโอได้อีกด้วย
สรุปคุณสมบัติเด่น
- เลือกแบบสรุปที่คุณต้องการ รวมถึงสัญลักษณ์หัวข้อย่อย คำพูดอ้างอิง หรือบทคัดย่อ
- สรุปไฟล์หรือ URL จากรูปแบบต่างๆ รวมถึง PDF, เอกสาร Word, MP3 และอื่นๆ
- สร้างสรุปอย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาและความพยายามในการจัดการโครงการ
ข้อจำกัดในการสรุป
- อาจมีความแม่นยำน้อยลงกับเนื้อหาที่มีความเทคนิคสูง
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการใช้คุณสมบัติขั้นสูงอย่างเต็มที่
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานถึงความไม่แน่นอนในความถูกต้องของสรุป
ราคาสรุปใด ๆ
- ใช้ฟรี
การให้คะแนนสรุปใด ๆ
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
9. สรุปเนื้อหาแบบสรุป: เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างเนื้อหา
Descript เป็นเครื่องมือครบวงจรสำหรับการตัดต่อเสียงและวิดีโอ การถอดเสียง และการสรุปเนื้อหา ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการตัดต่อง่ายขึ้น ทำให้เข้าถึงได้แม้กระทั่งผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคมากนัก
เครื่องมือสรุปวิดีโอด้วย AI ของ Descript ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเกือบจะทันที เครื่องมือนี้ยังระบุและติดป้ายชื่อผู้พูดโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณถอดเสียงเป็นข้อความในกว่า 20 ภาษา และมีประวัติเวอร์ชันบนคลาวด์เพื่อให้คุณ (และทุกคนที่คุณทำงานด้วย) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นได้
คุณสมบัติเด่นของ Descript Summarizer
- แก้ไขวิดีโอและสร้างสรุปภายในเครื่องมือเดียวกัน
- สร้างคำอธิบายสำหรับ YouTube, ร่างสคริปต์วิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมายด้วยผู้ช่วย AI Underlord
- ปรับแต่งอย่างละเอียดด้วยการแก้ไขข้อความแบบเจาะลึก การลบคำเติม และฟีเจอร์เสียงที่สร้างโดย AI
- บันทึกกิจกรรมบนหน้าจอและควบคุมเซสชันเสียงและวิดีโอจากระยะไกล
ข้อจำกัดของเครื่องมือสรุปเนื้อหา Descript
- ราคาสูงขึ้น
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง
- ผู้ใช้รายงานว่าคุณภาพของไฟล์ที่ส่งออกลดลง
ราคาของ Descript Summarizer
- แผนฟรี
- นักสะสม: $19 /เดือน ต่อคน
- ผู้สร้าง: $35 /เดือน ต่อคน
- ธุรกิจ: $50 /เดือน ต่อคน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนสรุปของ Descript
- G2: 4. 6/5 (560+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (160+ รีวิว)
10. ScreenApp Video Summarizer: เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานบนเว็บ
ScreenApp Video Summarizer เป็นเครื่องมือออนไลน์สำหรับการถอดเสียงและย่อเนื้อหาวิดีโอออนไลน์ ช่วยให้คุณสามารถบันทึกหน้าจอ ถอดเสียงด้วยอัตราความแม่นยำสูง สรุปเนื้อหาจากถอดเสียง (พร้อมส่งออกสรุป) และแปลงข้อความเป็นบันทึกย่ออย่างรวดเร็ว (พร้อมระบุเวลา)
สิ่งที่น่าสนใจจริงๆ คือ ScreenApp ยังให้คุณแชทกับวิดีโอของคุณได้อีกด้วย—หากคุณต้องการดึงข้อมูลเฉพาะจากวิดีโอ เพียงแค่ถามบอทแชทในตัว และมันจะให้คุณตามที่คุณต้องการ
คุณยังสามารถแปลวิดีโอในกว่า 50 ภาษา และอัปโหลดวิดีโอในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น mp4, mov, avi และอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ ScreenApp Video Summarizer
- เริ่มต้นใช้งานได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอป
- สรุปวิดีโอออนไลน์อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
- อัปโหลดวิดีโอและบันทึกหน้าจอได้อย่างง่ายดายแบบเรียลไทม์
- คุยกับบันทึกของคุณและดึงข้อมูลที่มีค่าได้เร็วขึ้น
- แปลบทถอดเสียงและสรุปวิดีโอในกว่า 50 ภาษา
ข้อจำกัดของ ScreenApp Video Summarizer
- ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์จำกัด
- ตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป
ราคาของ ScreenApp Video Summarizer
- เริ่มต้น: ใช้ฟรี
- การเติบโต: $19 /เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $39 /เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99 /เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนการประเมินของ ScreenApp Video Summarizer
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
หยุด 1. วิดีโอ 5Xing, เริ่ม 1. กระบวนการทำงาน 5Xing
ฉันรู้สึก เกลียดชัง อย่างยิ่งที่ต้องดูวิดีโอเป็นชั่วโมงๆ ในโหมดเร่งความเร็วและจดบันทึกทุกครั้งที่พบข้อมูลสำคัญที่ควรจด มันทรมานมาก
และประเด็นก็คือ คุณไม่ได้ทำถูกต้องเสมอไป—มันง่ายมากที่จะพลาดรายละเอียดบางอย่างซึ่งกลายเป็นแนวคิดสำคัญในภายหลัง
เครื่องมือสรุปวิดีโอด้วย AI เป็นพรอันประเสริฐ ฉันประหยัดเวลาอันมีค่าไปได้มากมาย ไม่เพียงแค่การดูวิดีโอเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดระเบียบและแบ่งปันวิดีโอเหล่านั้นอีกด้วย
มีเครื่องมือมากมายที่ให้บริการฟรี, แบบพรีเมียม, และแบบเสียค่าใช้จ่าย ที่สามารถทำหน้าที่ถอดเสียงและสรุปวิดีโอได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำอย่างยอดเยี่ยม ฉันได้ลองใช้เครื่องมือเหล่านี้มากมาย และ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุดในการใช้งานอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น เอกสาร, แชท, เป็นต้น ซึ่งหมายความว่าฉันสามารถทำงานทั้งหมดของฉันได้บนแพลตฟอร์มเดียว
โคล้ดก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว (แต่โอ้โห ราคาแพงมากจริง ๆ)
เครื่องมือสรุปวิดีโอด้วย AI ของ ClickUp (พร้อมฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย) สามารถใช้งานได้ฟรีลองใช้ดูแล้วคุณจะเห็นว่าการทำงานของคุณง่ายขึ้นมาก!