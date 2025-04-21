15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Quillbot สำหรับการเขียนด้วย AI ในปี 2025

ในฐานะนักเขียนหรือนักการตลาดที่ยุ่งอยู่เสมอ คุณต้องจัดการกับหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกัน รีบเร่งเพื่อให้ทันกำหนดเวลา เขียนบทความหลายชิ้น และพยายามจัดการกับความเครียดจากการสลับบริบท
ในจักรวาลที่วุ่นวายนี้ ทุกวินาทีที่ประหยัดได้มีค่า นี่คือจุดที่เครื่องมือเขียนด้วย AI อย่าง Quillbot เข้ามาช่วยเหลือ
แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณต้องการมากกว่าที่ Quillbot มอบให้? จะเป็นอย่างไรถ้าเราบอกคุณว่ามีจักรวาลแห่งทางเลือกของ Quillbot อยู่มากมาย?
ในบทความนี้ เราจะสำรวจโลกของทางเลือก Quillbot ที่ล้ำสมัยไปด้วยกัน เราจะเจาะลึกเครื่องมือเหล่านี้เพื่อดูว่าพวกมันสามารถเพิ่มพูนทักษะการเขียนของคุณและเสริมประสิทธิภาพแผนการตลาดของคุณได้อย่างไร
จำไว้ว่าคุณไม่ได้แค่เลือกเครื่องมือ—คุณกำลังเลือกคู่หูสำหรับการผจญภัยในการเขียนของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Quillbot ที่คุณสามารถดูได้ในพริบตา:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|การเขียนเนื้อหาด้วย AI พร้อมการจัดการงานและการทำงานร่วมกัน
|– ClickUp Brain สำหรับการสร้างไอเดียและการเขียนเนื้อหา– แดชบอร์ดรายงานแบบเรียลไทม์– เทมเพลตการตลาดที่ปรับแต่งได้– คุณสมบัติ AI ที่ผสานรวมใน ClickUp Docs
|มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ, ฟีเจอร์ AI ต้องใช้แผนชำระเงินG2: 4. 7/5 (9,900+ รีวิว)
|แจสเปอร์
|การสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วสำหรับนักการตลาด
|– โหมดบอสสำหรับเนื้อหาแบบยาว– AI Art สำหรับสร้างภาพตัวอย่าง– การผสานกับ SurferSEO– การผสานกับ Grammarly
|ผู้สร้าง: $49/เดือนต่อคนทีม: $69/เดือนต่อคน
|Frase
|การสร้างเนื้อหาที่เน้น SEO
|– การสร้างเนื้อหาที่เน้น SEO– คุณสมบัติการวิจัยและการเพิ่มประสิทธิภาพ– การผสานการทำงานกับ Google Docs และ WordPress
|โซโล: $15/เดือนทีม: $115/เดือน (สูงสุด 3 ผู้ใช้)
|เวิร์ดทูน
|การสรุปเนื้อหา
|– การปรับปรุงประโยคและข้อเสนอแนะ – การสรุปเนื้อหาที่ยาว – การผสานกับแพลตฟอร์มการเขียน
|ฟรีขั้นสูง: $13. 99/เดือนไม่จำกัด: $19. 99/เดือน
|ไรท์โซนิค
|การสร้างข้อความหลากหลายได้อย่างง่ายดาย
|– เทมเพลตที่ปรับแต่งได้– คำแนะนำคำค้นหาและลิงก์ภายในเพื่อ SEO– สร้างคำถามที่พบบ่อยโดยอัตโนมัติ– เครื่องมือเปลี่ยนคำ
|ฟรีรายบุคคล: $20/เดือนมาตรฐาน: $99/เดือน
|การพิมพ์เร็ว
|การเขียนเนื้อหาที่ง่ายอย่างรวดเร็ว
|– สรุปความอย่างรวดเร็ว– ฟีเจอร์การแบ่งบรรทัดเพื่อปรับปรุงความอ่านง่ายของเนื้อหา– ส่งออกไฟล์ข้อความ
|สมัครสมาชิกฟรี: $7. 99/เดือน
|ไรท์เตอร์
|สร้างเนื้อหาสั้นและยาวได้ในราคาประหยัด
|– การฝึกเสียงด้วย AI– มากกว่า 40 กรณีการใช้งานสำหรับการสร้างเนื้อหา– ตรวจสอบไวยากรณ์และตรวจจับการลอกเลียนแบบ
|ฟรีไม่จำกัด: $9/เดือนพรีเมียม: $29/เดือน
|Anyword
|การสร้างเนื้อหาในระดับองค์กร
|– คาดการณ์ประสิทธิภาพของเนื้อหา – ตัวช่วยสร้างบล็อกด้วย AI – เทมเพลตมากกว่า 100 แบบ – ความสม่ำเสมอของแบรนด์ในทุกแพลตฟอร์ม
|เริ่มต้น: $49/เดือนธุรกิจ: $499/เดือน
|WordAi
|การทำให้เนื้อหา AI เป็นมนุษย์มากขึ้น
|– NLP ขั้นสูงเพื่อการเขียนใหม่ที่มีความแม่นยำ– ตัวเลือกการเขียนใหม่จำนวนมาก– การควบคุมระดับความคิดสร้างสรรค์สำหรับเนื้อหา
|รายเดือน: $57/เดือน รายปี: $27/เดือน
|Copy. ai
|การสร้างกระบวนการทำงานเนื้อหาอัตโนมัติ
|– กำหนดและสร้างเวิร์กโฟลว์ตามความต้องการ– รองรับหลายภาษา– แชทบอท AI สำหรับระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหา
|FreeStarter: $49/เดือนAdvanced: $249/เดือน
|คัดลอกอัตโนมัติ
|การสร้างข้อความที่เน้นการเปลี่ยนผู้เข้าชมให้กลายเป็นลูกค้า
|– เครื่องมือ AI หลายตัว– ควบคุมโทนและสร้างสรรค์– ตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ– ส่วนขยาย Chrome
|โปร: $29/เดือน ทีม: $49/เดือน องค์กร: $99/เดือน
|ผู้ช่วยเขียนเนื้อหาเพื่อ SEO
|การสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO
|– ข้อมูล SEO แบบเรียลไทม์ – คำแนะนำเกี่ยวกับคำค้นหา – ระบบตรวจสอบการลอกผลงานและไวยากรณ์ – การเชื่อมต่อกับ Google Docs และ WordPress
|รวมอยู่ในแผน Semrush Pro: $149.95/เดือน
|แชทจีพีที
|การสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านการสนทนาและคำสั่ง
|– การสร้างเนื้อหาที่หลากหลาย– การสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์– รูปแบบการเขียนที่ปรับแต่งได้
|ฟรีพลัส: $20/เดือนโปร: $200/เดือน
|แกรมม่า
|รักษาเนื้อหาให้ปราศจากข้อผิดพลาด
|– การตรวจสอบไวยากรณ์, เครื่องหมายวรรคตอน, และการสะกดคำ – ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงน้ำเสียง – การตรวจจับการลอกเลียนแบบ
|FreePro: $30/เดือนEnterprise: ราคาตามตกลง
|TextCortex
|การสร้างกระบวนการทำงานขององค์กร
|– สร้างเนื้อหาตามบริบทโดยใช้ฐานความรู้ของบริษัท– ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน– ส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อการเข้าถึงที่ง่าย
|ฟรีพรีเมียม: $29.99/เดือนองค์กร: ราคาตามตกลง
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Quillbot?
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Quillbot จะช่วยประหยัดเวลาของคุณ เป็นมิตรกับกระเป๋าเงินของคุณ และให้บริการตรวจสอบไวยากรณ์อย่างละเอียด แต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้ทันที สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าอะไรคือคุณสมบัติของทางเลือก Quillbot ที่ดีซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่คุณภาคภูมิใจได้:
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ: คุณต้องการเครื่องมือ AIที่เขียนเหมือนมนุษย์ ทางเลือกของ Quillbot ควรสร้างเนื้อหาที่ยาวและไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติและมีความหมาย กล่าวโดยย่อ คู่หู AI ของคุณควรเป็นนักเขียนและเครื่องมือแปลงประโยคที่ยอดเยี่ยม—ไม่ใช่แค่เครื่องสร้างคำเท่านั้น
- ความสามารถในการปรับแต่ง: เครื่องมือการเขียนของคุณควรปรับตัวให้เข้ากับคุณ ไม่ใช่คุณที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับเครื่องมือ มองหาทางเลือกที่ให้คุณสามารถกำหนดโทน, รูปแบบ, และความซับซ้อนของเนื้อหาของคุณได้
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เครื่องมือการเขียนที่ยอดเยี่ยมควรมีความเข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก หากคุณต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำความเข้าใจซอฟต์แวร์มากกว่าการเขียนจริง นั่นถือเป็นสัญญาณอันตราย
- เครื่องมือแก้ไขที่ทรงพลัง: การขัดเกลาเนื้อหาของคุณมีความสำคัญไม่แพ้กับการสร้างสรรค์เนื้อหาขึ้นมา เครื่องมือที่เหมาะสมควรมีความสามารถในการแก้ไขที่ครอบคลุม ตั้งแต่การตรวจสอบไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงข้อเสนอแนะที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับสไตล์การเขียนและโครงสร้างของคุณ
- การผสานรวม: มองหาทางเลือกของ Quillbot ที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่คุณชื่นชอบหรือโปรแกรมประมวลผลคำที่คุณใช้เป็นประจำ
📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับเครื่องมือช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้
ทางเลือกที่ดีที่สุด 15 อย่างของ Quillbot ที่คุณควรใช้
พร้อมที่จะพบกับเพื่อนร่วมเขียนที่มีศักยภาพของคุณหรือยัง? เราได้คัดสรรทางเลือกที่ดีที่สุด 15 อันดับของ Quillbot เพื่อเร่งกระบวนการเขียนของคุณให้รวดเร็วขึ้น
ผู้ช่วยเขียน AIแต่ละตัวเหล่านี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น นำเสนอการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การปรับแต่งได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เครื่องมือแก้ไขที่ทรงพลัง และการผสานรวมที่ราบรื่น
1.ClickUp(ดีที่สุดสำหรับการเขียนเนื้อหาด้วย AI พร้อมการจัดการงานและการทำงานร่วมกัน)
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่หลากหลายและฟรีพร้อมด้วยเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AIชื่อว่า ClickUp Brain เครื่องมือนวัตกรรมนี้ช่วยในการสร้างไอเดีย การเขียนข้อความ การแก้ไขอีเมล และการสรุปเนื้อหา—ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ด้วยคำแนะนำเฉพาะสำหรับแผนกของคุณ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการค้นคว้าข้อมูลเนื้อหา การระดมความคิด การตรวจสอบไวยากรณ์ การแก้ไขต้นฉบับ และการทำงานอัตโนมัติ ClickUp Brain's AI Writer รับประกันว่าความต้องการด้านเนื้อหาคุณภาพสูงของคุณจะได้รับการตอบสนองอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ Brain ยังเรียนรู้สไตล์การเขียนของคุณและดึงข้อมูลจากฐานความรู้ของบริษัทคุณ เพื่อให้สามารถเขียนได้ดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ClickUp Docsเป็นเครื่องมือจัดการเอกสารบนคลาวด์ใน ClickUp ที่คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมเพื่อสร้างเอกสาร หน้าย่อย และวิกิที่ซับซ้อนได้ แน่นอนว่าความช่วยเหลือจาก AI อยู่ห่างเพียงคลิกเดียว
อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ดีที่สุดคือวิธีที่ ClickUp ผสานการสร้างเนื้อหากับการจัดการโครงการ การจัดการงาน และการสื่อสาร เข้าด้วยกันอย่างราบรื่นในแพลตฟอร์มเดียวที่แข็งแกร่ง สำหรับทีมในหลากหลายอุตสาหกรรม นี่คือแพ็คเกจที่ครบถ้วน—ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นในขณะที่รักษาขั้นตอนการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวสำหรับการพัฒนาเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนของคุณเองหรือไม่ก็ตาม
แดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถดูงานที่กำลังดำเนินการอยู่ได้แบบเรียลไทม์ ในขณะที่การค้นหาแบบเชื่อมต่อใน ClickUpทำให้การจัดการฐานความรู้ของคุณเป็นเรื่องง่ายมาก
ด้วยความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นจากระบบอัตโนมัติ, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้, และความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ, ClickUp คือโซลูชันที่ทรงพลังสำหรับทุกด้านขององค์กรของคุณ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างไอเดียเนื้อหาและเขียนข้อความที่น่าสนใจด้วยคำแนะนำที่อิงจากการวิจัยมากกว่า 100 ข้อ
- ติดตามเนื้อหาและการดำเนินงานด้านการตลาดของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยแดชบอร์ดรายงานแบบเรียลไทม์
- ประหยัดเวลาในการดำเนินการซ้ำๆ ด้วยระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งเองและแบบสำเร็จรูป
- สร้าง แก้ไข และแบ่งปันเอกสารได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Docs พร้อมฟีเจอร์ AI ที่ผสานการทำงานอย่างลงตัว
- เลือกจากคลังแม่แบบการตลาดที่ปรับแต่งได้เพื่อเริ่มต้นกระบวนการของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เวอร์ชันฟรีไม่มีคุณสมบัติ AI
- แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังโดยรวม แต่คุณสมบัติการปรับแต่งบางอย่างอาจมีความท้าทาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
2. แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วสำหรับนักการตลาด)
เครื่องมือเขียน AI นี้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาสำหรับนักการตลาด Jasper เป็นที่รู้จักจาก แนวทางที่ตรงไปตรงมา และได้รับการชื่นชมในด้านความแม่นยำในการทำนายและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ โหมด Boss Mode ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยสร้างเนื้อหาแบบยาว และ Jasper Chat แชทบอท AI แบบโต้ตอบ เป็นจุดเด่นที่โดดเด่นในหมู่เครื่องมืออื่นๆ
เครื่องมือนี้ยังมีฟีเจอร์ AI Art สำหรับสร้างภาพขนาดย่อและภาพประกอบ, เชื่อมต่อกับ SurferSEO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคำหลัก, และเชื่อมต่อกับ Grammarly สำหรับความสามารถในการตรวจสอบไวยากรณ์
สำหรับนักการตลาดที่ต้องการความง่ายในการใช้งานและเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ไม่ต้องออกแรง Jasper คือตัวเลือกอันดับต้น ๆ คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างหน้า landing page ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลสำหรับความพยายาม ABM ของคุณได้อีกด้วย
คำแนะนำที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการตลาดช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหามีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- สร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วด้วยแชทบอท AI แบบโต้ตอบ
- วางแผนและพัฒนาแคมเปญการตลาดของคุณในที่เดียว
- ติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาของคุณด้วยแดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึก
- ผลิตงานศิลปะสำหรับภาพตัวอย่าง, ภาพประกอบ, และโฆษณา
- ฝึกอบรม Jasper ให้เข้าใจน้ำเสียงของแบรนด์คุณ เพื่อสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์
- เขียนในหลายภาษา
ข้อจำกัดของ Jasper
- หักเครดิตสำหรับแต่ละคำที่สร้างขึ้น ไม่ว่าจะใช้งานได้หรือไม่
- ไม่มีเครื่องมือในตัวสำหรับการทำ SEO และการปรับแต่งเนื้อหา
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ
- เวอร์ชันพรีเมียมอาจมีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อคน
- ทีม: $69/เดือนต่อคน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจากแจสเปอร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,700+ รีวิว)
3. Frase (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่เน้น SEO)
ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว Frase คือคำตอบเดียวที่ครบจบสำหรับการวิจัย SEO และการสร้างเนื้อหาด้วย AI เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งผสานความสามารถเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วและง่ายดาย
คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดคือความสามารถในการค้นหาข้อมูลเฉพาะบนอินเทอร์เน็ตภายในไม่กี่วินาทีและสร้างบรีฟเชิงสร้างสรรค์คุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้รับการเสริมด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาด ซึ่งช่วยให้ผู้เขียนสามารถมองเห็นภาพรวมของหัวข้อวิจัยได้อย่างครบถ้วน
ในฐานะเครื่องมือที่ให้ความสำคัญกับ SEOไม่แพ้การสร้างเนื้อหา Frase ยังโดดเด่นในฐานะหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Quillbot ด้วยเช่นกัน โดยสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์การค้นหา 20 อันดับแรกของ Google และปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสม ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับนักการตลาดและนักเขียนที่เน้นกลยุทธ์ SEO
คุณสมบัติเด่นของ Frase
- ค้นคว้า สร้างสรรค์ และปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมในที่เดียว
- รับภาพรวมที่ครอบคลุมของหัวข้อการวิจัย (เช่น บทความบล็อก, เนื้อหาการตลาด,คำอธิบายสินค้า, หน้าขายสินค้า, สรุป SEO)
- เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณให้ติดอันดับต้นในผลการค้นหาของ Google
- ผสานการทำงานกับ Google Docs และ WordPress เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
ข้อจำกัดของ Frasé
- เนื้อหาที่สร้างขึ้นต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง
- ไม่มีตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงานในตัว
- เวอร์ชันพรีเมียมอาจมีราคาสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
การกำหนดราคาแบบ Frasa
- เดี่ยว: 15 ดอลลาร์/เดือน
- พื้นฐาน: $44/เดือน
- ทีม: $115/เดือน (สูงสุด 3 ผู้ใช้; $25/เดือนต่อผู้ใช้เพิ่มเติม)
คะแนนและรีวิวของ Frase
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
4. Wordtune (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนใหม่เนื้อหา)
Wordtune เป็นเพื่อนคู่ใจของนักเขียนที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์มากมาย เช่น บรรณาธิการ, ผู้ตรวจทาน, ผู้ตรวจสอบโทนเสียง, ผู้แปลภาษา, และพจนานุกรมคำศัพท์. เครื่องมือเขียน AI นี้โดดเด่นด้วยความสามารถในการ แก้ไขประโยคโดยอัตโนมัติ และแนะนำคำที่ดีกว่า เหมาะสำหรับนักเขียนที่ต้องการผู้ตรวจสอบไวยากรณ์และปรับปรุงการสะกดคำพื้นฐาน.
จุดขายที่ไม่เหมือนใครของมันคือการผสานรวมอย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มการเขียนผ่านตัวขยายเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป คำแนะนำของ Wordtune มักช่วยปรับปรุงความชัดเจนและความมีประสิทธิภาพของงานเขียน โดยมอบทางเลือกที่หลากหลายของคำและวลีที่เหมาะสมกับบริบทเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune
- รับคำแนะนำในการปรับปรุงและแก้ไขประโยคของคุณ
- สร้างสรุปของข้อความหรือวิดีโอ YouTube ใด ๆ
- แปลข้อความของคุณเป็นหลายภาษา
- สรุปความเนื้อหาทุกรูปแบบที่ยาวได้ภายในไม่กี่วินาที
ข้อจำกัดของ Wordtune
- จำนวนการใช้งานต่อวันมีจำกัดในเวอร์ชันเครื่องมือออนไลน์ฟรี
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าฟีเจอร์แนะนำประโยคทำงานช้า
ราคาของ Wordtune
- ฟรี
- ขั้นสูง: $13.99/เดือน
- ไม่จำกัด: $19.99/เดือน
- ทีม: $15.99/เดือนต่อคน
คะแนนและรีวิวของ Wordtune
- G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
5. Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความหลากหลายประเภท)
เมื่อคุณสมัครใช้บริการ Writesonic คุณสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัติต่าง ๆ ได้ เช่น แบบเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ ความสามารถในการอัปโหลดบทความหลาย ๆ ชิ้นไปยังสื่อสังคมออนไลน์ และอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่กำลังประสบปัญหาการเขียนติดขัดหรือผู้ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการเขียนของตนเอง ด้วยคำแนะนำและไอเดียที่สร้างโดย AI รวมถึงความสามารถในการแนะนำคำสำคัญที่เป็นมิตรกับ SEO Writesonic เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้สร้างเนื้อหาและนักการตลาด
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการช่วยคุณสร้างคำบรรยาย Instagram ที่ไม่เหมือนใคร, บทความ LinkedIn, และเปลี่ยนโทนของเนื้อหา, ความหลากหลายที่ทำให้แตกต่างจากตัวเลือก Quillbot ฟรีอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- สร้างและแบ่งปันเนื้อหาได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และการแชร์อัตโนมัติ
- รับคำแนะนำคำค้นหาและลิงก์ภายในเพื่อปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพ SEO สำหรับเนื้อหาที่มีอันดับดีขึ้นบนเครื่องมือค้นหา
- ใช้เครื่องมือถอดความเฉพาะสำหรับประวัติย่อมืออาชีพ บทความ LinkedIn และเนื้อหาโซเชียลอื่นๆ
- เพลิดเพลินกับการเข้าถึงโมเดล LLM หลากหลายรูปแบบสำหรับการสร้างเนื้อหาของคุณ
- สร้างคำถามที่พบบ่อยโดยอัตโนมัติจากฐานความรู้ของบริษัทคุณ
ข้อจำกัดของ Writesonic
- ใช้เครดิตสำหรับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และด้วยเหตุนี้ ระบบเครดิตจึงอาจสร้างความหงุดหงิดเมื่อพยายามสร้างเนื้อหาที่พึงพอใจ
ราคา Writesonic
- ฟรี
- บุคคล: 20 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: $99/เดือน
- ทำเสร็จให้คุณ (บริการ AI+มนุษย์): $2000/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)
6. Speedwrite (เหมาะสำหรับการเขียนเนื้อหาที่ง่ายและรวดเร็ว)
Speedwrite ตามชื่อที่บ่งบอก ช่วยเพิ่มความเร็วในการสร้างเนื้อหาด้วยตัวสร้างข้อความอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือที่โดดเด่นในหมู่เครื่องมือเขียนบทความใหม่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเวอร์ชันที่ไม่ซ้ำกันของเนื้อหาที่มีอยู่—ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีประโยชน์สำหรับการสร้างลิงก์และกลยุทธ์การตลาดอื่นๆ
คุณสามารถเพิ่มการขึ้นบรรทัดใหม่เพื่อให้เนื้อหาอ่านง่ายขึ้น ซึ่งทำให้ Speedwrite แตกต่างจากเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI อื่น ๆ
แม้ว่า Speedwrite จะเป็นเครื่องมือแปลงคำที่ใช้ง่ายมากและเหมาะสำหรับการผลิตเนื้อหาอย่างรวดเร็ว แต่ Speedwrite อาจไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบยาวตั้งแต่ต้นหรือการปรับแต่งน้ำเสียงและสไตล์ของเนื้อหา
คุณสมบัติเด่นของ Speedwrite
- สรุปเนื้อหาข้อความใด ๆ ให้เป็นเนื้อหาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
- เพิ่มความสามารถในการสแกนเนื้อหาด้วยการแบ่งบรรทัด
- ส่งออกเนื้อหาที่สร้างขึ้นเป็นไฟล์ข้อความ
ข้อจำกัดของการพิมพ์เร็ว
- เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ไม่เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหาจากศูนย์
- ไม่มีตัวเลือกสำหรับการปรับโทนเนื้อหา รูปแบบ และภาษา
- ไม่มีตัวเลือกสำหรับการสะกดคำและแก้ไขไวยากรณ์
ราคา Speedwrite
- ฟรี
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: $7. 99 ต่อเดือน
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนเร็ว
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
7. Rytr (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความหลากหลายรูปแบบทั้งสั้นและยาวในราคาประหยัด)
Ryter โดย Copysmith เป็นตัวเลือกถัดไปในรายการทางเลือกของ Quillbot ของเรา เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้สามารถสร้างเนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่บล็อกและหน้าแลนดิ้งเพจ ไปจนถึงคำอธิบายสินค้าและเทมเพลตโฆษณาบน Facebook
สำหรับหลายๆ คน จุดเด่นของเครื่องมือนี้คือคุณสามารถฝึก AI ด้วยเสียงของคุณเองได้ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันตรวจสอบไวยากรณ์และการตรวจจับการลอกเลียนแบบ ซึ่งมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังสร้างเนื้อหาในปริมาณมาก
นอกจากนี้ ส่วนขยาย Chrome และบทช่วยสอนที่เป็นประโยชน์ยังทำให้เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น ด้วยโซลูชันสำหรับกรณีการใช้งานเนื้อหา AI มากกว่า 40 กรณี จึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับผู้สร้างเนื้อหาและนักการตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr
- เข้าถึงเทมเพลตหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่คำอธิบายสินค้าไปจนถึงเทมเพลตโฆษณา Facebook
- ปรับแต่งและปรับปรุงเนื้อหาอย่างรวดเร็ว
- ฝึกอบรม AI ตามแนวทางและเสียงของแบรนด์คุณ
- ใช้ได้ทุกที่ที่คุณอยู่ผ่านส่วนขยาย Chrome
ข้อจำกัดของ Rytr
- เนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจต้องมีการปรับปรุงหลายครั้ง
- การตรวจสอบการคัดลอกมีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ Rytr
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $9/เดือน
- พรีเมียม: $29/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Rytr
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (10+ รีวิว)
8. Anyword (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาในระดับองค์กร)
พบกับ Anyword, ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งได้รับการยอมรับในความแม่นยำและความถูกต้องของคำแนะนำเนื้อหา. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือนี้คือ ความสามารถในการทำนายว่าเนื้อหาของคุณจะมีประสิทธิภาพอย่างไร ก่อนที่จะเผยแพร่.
คุณสามารถฝึก Anyword ด้วยเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณและสร้างข้อความที่ไม่มีการคัดลอกสำหรับหน้าแลนดิ้งเพจ ช่องทางโซเชียลมีเดีย ฯลฯ โดยปราศจากการคัดลอก มันจะช่วยให้คุณรักษาเสียงของแบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์ม
ด้วย AI Blog Wizard ของเรา คุณจะสามารถสร้างบล็อกคุณภาพสูงที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO และขยายการดำเนินงานด้านเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Anyword
- สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงในปริมาณมากเพื่อใช้ในทุกช่องทาง
- รักษาความสอดคล้องของแบรนด์ด้วยโทนและสไตล์ที่สามารถปรับแต่งได้ครอบคลุมทุกเนื้อหา
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทดสอบ A/B
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตและคำแนะนำมากกว่า 100 รายการเพื่อสร้างเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Anyword
- ไม่มีแผนฟรี
- ราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคา Anyword
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- ทีมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: $99/เดือน
- ธุรกิจ: 499 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Anyword
- G2: 4. 8/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
9. WordAi (ดีที่สุดสำหรับการทำให้เนื้อหา AI ดูเป็นมนุษย์)
WordAi เป็นทางเลือกของ Quillbot ที่โดดเด่นในฐานะ เครื่องมือเขียนใหม่และถอดความอัตโนมัติ ด้วยการใช้เทคนิค NLP ขั้นสูง WordAi สามารถเข้าใจความหมายและบริบทของข้อความเพื่อสร้างการเขียนใหม่ที่ถูกต้องและเหมือนมนุษย์
หัวข้อที่ซับซ้อนหรือเฉพาะทางอาจสร้างความท้าทายให้กับทางเลือกของ Quillbot นี้ แต่ด้วยเนื้อหาคุณภาพสูงและความอ่านง่ายที่คล้ายมนุษย์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งในตลาด คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างการเขียนใหม่หลายรูปแบบของเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว
เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณควบคุมระดับความคิดสร้างสรรค์ในการตอบสนองของ AI ให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WordAi
- เขียนข้อความใหม่ด้วยเทคนิค NLP ขั้นสูง
- ทำให้เนื้อหาของคุณมีความเป็นมนุษย์เพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนที่เหมือนหุ่นยนต์
- ใช้ระดับความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
- อัปโหลดบทความหลายบทความพร้อมกันเพื่อการเขียนใหม่จำนวนมากและประหยัดเวลา
ข้อจำกัดของ WordAi
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเครื่องมืออาจมีปัญหาในการจัดการกับหัวข้อที่ซับซ้อนหรือเฉพาะทาง
- มีราคาแพงกว่าทางเลือกอื่นของ Quillbot สำหรับองค์กรขนาดเล็กและผู้ใช้รายบุคคล
ราคาของ WordAi
- รายเดือน: 57 ดอลลาร์/เดือน
- รายปี: $27/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว WordAi
- G2: 3. 8/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
10. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานเนื้อหาอัตโนมัติ)
Copy.ai เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ AI ยอดนิยมสำหรับการสร้างเนื้อหา โดยสามารถสร้างข้อความขายที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล อีเมลติดต่อลูกค้าใหม่ บทความบล็อก และอื่น ๆ อีกมากมาย
ทางเลือกนี้แทน Quillbot ยังมอบ แชทบอท AI สำหรับการคิดค้นไอเดียเนื้อหา และความสามารถในการปรับแต่งเนื้อหาที่สร้างขึ้นให้เหมาะกับเสียงและน้ำเสียงของแบรนด์คุณ อย่างไรก็ตาม มันยังช่วยเหลือกับการดำเนินงานเนื้อหาที่กว้างขึ้นด้วยเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงานเช่นการสร้างบรีฟและการค้นคว้าคำค้นหา
ความหลากหลายและการสนับสนุนจากชุมชนของ Copy.ai (รวมอยู่ในแผนชำระเงิน) ทำให้เป็นเครื่องมือที่โดดเด่นสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองหรือใช้ขั้นตอนการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การสร้างบรีฟ
- สร้างเนื้อหาในหลายภาษา
- คุยกับบอท AI เพื่อคิดไอเดียเนื้อหาใหม่
- สร้างอีเมลติดต่อครั้งแรกแบบเฉพาะบุคคล, ข้อความสำหรับโซเชียลมีเดีย และบทความบล็อกได้ในไม่กี่นาที
- พึ่งพาชุมชนนักเขียนคำโฆษณาที่พร้อมช่วยเหลือเพื่อรับข้อเสนอแนะและคำแนะนำ
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- ไม่มีโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกในเวอร์ชันฟรี
- ผู้ใช้บางรายรายงานการเกิดซ้ำในเนื้อหาขนาดใหญ่
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- ขั้นสูง: $249/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
11. Copymatic (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความที่เน้นการแปลง)
Copymatic เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ได้รับความสนใจในฐานะทางเลือกของ Quillbot ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้รวดเร็ว มันนำเสนอ เครื่องมือแก้ไขอัตโนมัติ หลากหลายที่ช่วยให้นักเขียนสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ไม่เหมือนกับเครื่องมืออื่น ๆ Copymatic AI สามารถสร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครได้ด้วยการประมวลผลภาษาธรรมชาติและอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง ด้วยเครื่องมือ AI หลากหลาย คุณสามารถสร้างได้ทุกอย่างตั้งแต่โพสต์บนโซเชียลมีเดียไปจนถึงเนื้อหาสำหรับอีคอมเมิร์ซ นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ รวมถึงความสามารถในการปรับประโยคใหม่
คุณสมบัติเด่นของ Copymatic
- สร้างเนื้อหาในกว่า 20 ภาษา
- ควบคุมโทนเสียงและระดับความคิดสร้างสรรค์ของเนื้อหา AI
- ใช้ชุดเครื่องมือ AI หลากหลายบนอินเทอร์เน็ตพร้อมส่วนขยาย Chrome
- สรุปเนื้อหาออนไลน์ด้วยผู้ช่วยแชท AI—CopyChat
ข้อจำกัดของ Copymatic
- การเขียนใหม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างเนื้อหา AIอื่น ๆ
- ปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสียงหรือรูปแบบ
ราคาของ Copymatic
- ข้อดี: $29 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $49 ต่อเดือน (สูงสุด 5 ผู้ใช้)
- องค์กร: $99 ต่อเดือน (สูงสุด 25 ผู้ใช้)
รีวิวลูกค้า Copymatic
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
12. ผู้ช่วยเขียนเนื้อหา SEO (เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO)
หนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Quillbot คือ SEO Writing Assistant ซึ่งเป็น เครื่องมือแก้ไขการเขียนอัจฉริยะจาก Semrush เครื่องมือนี้โดดเด่นด้วยความสามารถในการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับ SEO ในขณะที่ยังคงรักษาความอ่านง่ายในระดับสูงไว้ได้ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำทันทีสำหรับการปรับปรุงเนื้อหาโดยอ้างอิงจากบทความที่มีประสิทธิภาพสูงสุดใน 10 อันดับแรกของ Google
ผู้ช่วยเขียน SEO ช่วยให้กลยุทธ์ SEO ของคุณเป็นไปตามแผนด้วยการแนะนำคำค้นหาที่เหมาะสมและป้องกันการใส่คำค้นหาเกินความจำเป็น นอกจากนี้ยังตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ รวมถึงการคัดลอกผลงานของผู้อื่นอีกด้วย คุณสามารถผสานการทำงานกับ Google Docs, Microsoft Word และ WordPress ได้
คุณสมบัติที่เน้น SEO ของมันทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักการตลาดและผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือช่วยเขียน SEO
- รับข้อเสนอแนะที่เน้น SEO แบบเรียลไทม์
- ป้องกันการยัดเยียดคำหลักด้วยคำแนะนำที่เป็นประโยชน์
- รวมไว้ในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณด้วยส่วนเสริมสำหรับ Google Docs, MS Word และ WordPress
- ตรวจสอบและปรับปรุงความอ่านง่ายเพื่อสร้างบทความที่เป็นมิตรกับ SEO ที่ดึงดูดผู้อ่านของคุณ
ข้อจำกัดของเครื่องมือช่วยเขียน SEO
- มีข้อจำกัดในแง่ของความสามารถในการสร้างเนื้อหา โดยหลักแล้วใช้เป็นเครื่องมือ SEO
- เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัด
ราคาของเครื่องมือช่วยเขียน SEO
- รวมอยู่ในแผนของ Semrush ดังนี้
- ข้อดี: 149. 95/เดือน
- กูรู: $249. 95/เดือน
- องค์กร: $499. 95/เดือน
ผู้ช่วยเขียนบทความ SEO รีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5/5 (2,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)
13. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการแชทและการสร้างเนื้อหาตามคำสั่ง)
ChatGPT เป็นหนึ่งใน แชทบอท AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน และเป็นหนึ่งในทางเลือกชั้นนำของ Quillbot โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างข้อความที่คล้ายกับมนุษย์ สามารถตอบคำถาม ร่างอีเมล เขียนโค้ด Python สอนในหลากหลายวิชา และแม้กระทั่งแต่งบทกวี
ChatGPT มีชื่อเสียงในด้านคุณสมบัติการปรับเนื้อหาแบบไดนามิก ซึ่งช่วยให้สามารถปรับสไตล์การเขียนได้ตามความต้องการของผู้ใช้ แม้ว่าจะไม่มีตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงานโดยเฉพาะ แต่ก็สามารถชดเชยได้ด้วยความสามารถด้านภาษาธรรมชาติที่ทรงพลัง
ในขณะที่แผนฟรีให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย แผนชำระเงินยังให้คุณสร้างภาพ สร้าง GPT แบบกำหนดเอง และส่งออกเนื้อหาเป็นไฟล์ PDF ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ ChatGPT คือความสามารถในการปรับแต่งได้; นักพัฒนาและผู้ใช้สามารถปรับแต่งโมเดลให้เหมาะกับกิจกรรมหรือโดเมนเฉพาะผ่านคำสั่งที่เหมาะสมได้ คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อขอเข้าถึง API สำหรับแอปพลิเคชันของคุณเองได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ใช้เครื่องมืออเนกประสงค์เพื่อสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ
- สร้างคำตอบที่เหมือนมนุษย์พร้อมความเข้าใจตามบริบท
- ใช้ประโยชน์จากโมเดล LLM ที่ทรงพลังในแผนชำระเงินเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สร้างแผนภูมิ และอื่นๆ
- ให้มันเป็นคู่หูของคุณสำหรับการระดมความคิด, การเรียนรู้หัวข้อใหม่, การเขียนโค้ด, และอื่น ๆ
- อัปโหลดไฟล์และให้ระบบดึงข้อมูลเชิงลึกให้คุณ
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- มีแนวโน้มที่จะเขียนข้อความยาวและซ้ำซ้อนในบางครั้ง
- ไม่มีเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานโดยเฉพาะ
- แผนฟรีให้สิทธิ์การเข้าถึง GPT-4o อย่างจำกัดเท่านั้น
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- บวก: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $200/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
รีวิวลูกค้า ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ ChatGPT เหล่านี้!
14. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการรักษาเนื้อหาของคุณให้ปราศจากข้อผิดพลาด)
Grammarly เป็นที่รู้จักในด้าน โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ การสะกดคำ และเครื่องหมายวรรคตอนขั้นสูง เทคโนโลยีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ Grammarly จะให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงงานเขียน ช่วยให้นักเขียนสามารถเพิ่มความชัดเจน เลือกใช้คำที่เหมาะสม และปรับโทนเสียงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
แพลตฟอร์มนี้ให้คุณใช้คำสั่ง AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างข้อความได้ในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับการลอกเลียนแบบ ซึ่งทำให้แตกต่างจากเครื่องมือเขียนที่ใช้ AI อื่น ๆ หลายตัว แผนการชำระเงินช่วยให้ธุรกิจสามารถอัปโหลดคู่มือแบรนด์และสไตล์ของตนเองได้ เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาทั้งหมดยังคงสอดคล้องกับแบรนด์
ด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์ คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือได้ทุกที่ที่คุณทำงาน คุณสามารถใช้ Grammarly เพื่อเขียนโดยไม่มีข้อผิดพลาดใน Gmail, Facebook, Twitter, LinkedIn และแอปอื่นๆ อีกมากมาย ความง่ายในการใช้งานทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกชั้นนำของ Quillbot
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- ตรวจสอบไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และการสะกดคำแบบเรียลไทม์
- รับคำแนะนำทันทีสำหรับการปรับปรุงสไตล์และโทน
- ป้องกันการคัดลอกผลงานด้วยเครื่องมือตรวจจับการคัดลอกผลงานที่ผสานรวมไว้
- ฝึกฝนให้สอดคล้องกับน้ำเสียงและคู่มือสไตล์ของแบรนด์คุณ
ข้อจำกัดของ Grammarly
- ความสามารถที่จำกัดในการสร้างเนื้อหาแบบยาว
- ไม่มีตัวเลือกในการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับ SEO
- มีแนวโน้มที่จะเกิดข้อขัดข้อง
ราคาของ Grammarly
- ฟรี
- ข้อดี: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
รีวิวจากลูกค้า Grammarly
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,100 รายการ)
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,700+)
15. TextCortex (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานขององค์กร)
TextCortex, อีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นไปได้ของ Quillbot, เป็น นักเขียน AI ที่มีประสิทธิภาพ ที่ช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจตามฐานความรู้และข้อมูลขององค์กรของคุณ.
เครื่องมือนี้สามารถค้นหาข้อมูลบริษัท เอกสาร และโครงการที่ผ่านมา พร้อมทั้งสรุปข้อมูลเชิงลึกเพื่อตอบคำถามของคุณได้ นักเขียน AI จะใช้รายละเอียดเหล่านี้ในการสร้างเนื้อหาที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและสอดคล้องกับแบรนด์สำหรับอีเมล ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารโครงการ ฯลฯ
ทำงานข้ามหลายแพลตฟอร์มด้วยความช่วยเหลือจากส่วนขยายเบราว์เซอร์และการผสานรวมกับแอปนับร้อย นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถทำงานซ้ำๆ เช่น การตอบอีเมล การตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ และอื่นๆ อีกมากมายได้โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ TextCortex
- สร้างข้อความอีเมลที่โน้มน้าวใจ คำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย คำอธิบายสินค้า และโฆษณา
- ใช้ประโยชน์จากฐานความรู้ของบริษัทคุณเพื่อสร้างเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องสูง
- ทำให้งานประจำวันง่าย ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยเทมเพลต AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
- ทำงานอย่างไร้ความเครียดได้ทุกที่ด้วยการผสานการทำงานและส่วนขยายเบราว์เซอร์
ข้อจำกัดของ TextCortex
- ขาดความสามารถในการแก้ไขขั้นสูง
- ตัวเลือกที่จำกัดสำหรับการปรับแต่งโทนและสไตล์ของเนื้อหา
- แผนฟรีแบบจำกัด
ราคา TextCortex
- ฟรี
- พรีเมียม: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
รีวิวลูกค้า TextCortex
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 8/5 (180+ รีวิว)
ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยทางเลือกของ Quillbot
ในภาพรวมของการสร้างเนื้อหา ผู้ช่วย AI ได้ปลดล็อกศักยภาพมหาศาล ปัญญาประดิษฐ์ได้มอบทางออกให้กับความท้าทายทั่วไป เช่น อาการตันทางความคิดและข้อจำกัดด้านเวลาพร้อมทั้งเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพในการทำงาน
เราได้ให้รายละเอียดของทางเลือก Quillbot 15 รายการเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด
หากคุณต้องการแพลตฟอร์มนวัตกรรมที่ผสานการสร้างเนื้อหาด้วย AI เข้ากับการจัดการงานและการสื่อสาร ClickUp คือตัวเลือกที่ไม่ต้องคิดมากการผสานการจัดการงานและความช่วยเหลือจากAI ในแพลตฟอร์มเดียวนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่ทรงพลังสำหรับนักเขียนและนักการตลาดที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยการผสานจุดแข็งของ AI เข้ากับฟีเจอร์การจัดการประสิทธิภาพอื่น ๆ ClickUp มั่นใจว่าคุณพร้อมที่จะขยายเนื้อหาและการตลาดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเดินทางสู่การสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพและนวัตกรรมมากขึ้นเริ่มต้นที่นี่!
