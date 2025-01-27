10 เครื่องมือเขียนบทความใหม่ที่ดีที่สุดสำหรับการเรียบเรียงคำในปี 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือผู้เขียนบทความใหม่?", "acceptedAnswer": { "@type": "คำตอบ", "text": "เครื่องมือเขียนบทความใหม่คือเครื่องมือที่ทำการเขียนบทความหรือเนื้อหาที่มีอยู่ใหม่โดยอัตโนมัติผ่านการแปลความหมายหรือการเขียนใหม่เพื่อให้ได้เวอร์ชันใหม่ในขณะที่ยังคงความหมายเดิมไว้ มันใช้ 알고ริทึมและเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อแทนที่คำ, วลี, และโครงสร้างประโยคด้วยคำที่มีความหมายใกล้เคียงหรือคล้ายกัน" } } ] }
กำลังพยายามเอาชนะภาวะเขียนไม่ออกหรือจัดการกับงานมหาศาลอยู่หรือเปล่า? การสร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครด้วยการคลิกเมาส์เพียงครั้งเดียวและเห็นผลลัพธ์ภายในไม่กี่วินาทีจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างแน่นอน และนั่นไม่ใช่แค่ความฝัน—เครื่องมือเขียนบทความใหม่ทำให้มันเป็นจริงได้
เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ในปี 2024 มอบพลังให้คุณสามารถถอดความได้อย่างสะดวกเพียงปลายนิ้ว และเครื่องมือเขียนใหม่ในปัจจุบันสามารถช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้มากมาย เพียงแค่ใส่บทความที่คุณต้องการเขียนใหม่ลงไป แล้วปล่อยให้เครื่องมือถอดความเป็นเนื้อหาใหม่ให้คุณทันที
คุณสามารถใช้เนื้อหาที่เขียนใหม่เพื่อปรับปรุงการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหา ดึงดูดผู้อ่าน และเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดของคุณได้ ไม่ต้องพูดถึงการประหยัดเวลาเพื่อทำงานอื่นๆ ให้มากขึ้น (หรือจะใช้เวลาว่างเหล่านั้นไปทำสิ่งที่สนุกก็ได้นะ)!
เราได้สำรวจโลกดิจิทัลอย่างละเอียดเพื่อประเมินเครื่องมือเขียนบทความใหม่และเครื่องมือสปินบทความที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 เราจะครอบคลุมถึงคุณสมบัติ ข้อจำกัด ราคา และรีวิวจากผู้ใช้จริงเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
เครื่องมือเขียนบทความใหม่คืออะไร?
เครื่องมือเขียนบทความใหม่คือเครื่องมือที่ทำการเปลี่ยนคำหรือเขียนบทความหรือเนื้อหาที่มีอยู่ใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อสร้างเวอร์ชันใหม่ในขณะที่ยังคงรักษาความหมายเดิมไว้ มันใช้การประมวลผลทางภาษาธรรมชาติและอัลกอริทึมเพื่อแทนที่คำ วลี และโครงสร้างประโยคด้วยคำหรือวลีที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือเขียนบทความใหม่?
นักเขียนบทความใหม่จะหมุนคำ เปลี่ยนโครงสร้างประโยค ปรับเปลี่ยนย่อหน้า และใช้เครื่องมือ AIเพื่อสร้างสิ่งใหม่ จากตรงนั้น สิ่งที่คุณต้องทำคือตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่ปรับแก้ก่อนเผยแพร่!
เคล็ดลับในการสร้างเนื้อหาที่ปราศจากการคัดลอกและสามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการเลือกใช้เครื่องมือเขียนบทความใหม่ที่เหมาะสม และเนื่องจากเครื่องมือหมุนบทความและเครื่องมือแปลงคำมีความแตกต่างในด้านอัลกอริทึมและเทคโนโลยี คุณจึงควรแน่ใจว่าคุณทราบถึงสิ่งที่คุณต้องการ
ไม่ต้องกังวลไป เราได้เน้นย้ำสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาในเครื่องมือเขียนบทความใหม่ (หรือที่เรียกว่าเพื่อนใหม่ที่ดีที่สุดของคุณ) ไว้ด้านล่างนี้แล้ว:
- คุณสมบัติการแก้ไข: หากคุณไม่มีเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์หรือผู้ตรวจสอบคำผิดของตัวเอง คุณควรค้นหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติการแก้ไขเพื่อช่วยคุณสร้างผลงานที่มีคุณภาพ
- ปัญญาประดิษฐ์: ทุกวันนี้มีเนื้อหาที่สร้างโดย AI เพิ่มขึ้นทุกวัน ดังนั้นลองหา AI ที่เขียนใหม่เพื่อช่วยให้เนื้อหาของคุณสามารถแข่งขันกับเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่ได้ นอกจากนี้ AI ยังช่วยให้การสร้างเนื้อหาต้นฉบับง่ายขึ้นหากคุณไม่มีบทความที่จะเขียนใหม่
- เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน: เว้นแต่คุณจะใช้วิธีตรวจสอบการคัดลอกผลงานของตัวเอง ให้หาเครื่องมือสปินบทความที่มีระบบตรวจสอบความซ้ำซ้อนในตัว เพื่อตรวจสอบความเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อหา แม้แต่นักเขียนมืออาชีพก็อาจเผลอคัดลอกเนื้อหาโดยไม่ตั้งใจได้เป็นครั้งคราว
- ฐานข้อมูลขั้นสูงและเทคโนโลยี: มองหาเครื่องมือเขียนใหม่ที่มีฐานข้อมูลคำพ้องความหมายที่ครอบคลุมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และหากคุณไม่ได้ใช้ AI คุณจะต้องมีเทคโนโลยีการหมุนบทความที่ลึกซึ้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแม่นยำและเนื้อหาที่สดใหม่
- การรองรับรูปแบบ: คิดถึงวิธีที่คุณจะใช้เครื่องมือนี้เป็นประจำ และค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับคุณ. ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเครื่องมือสำหรับแก้ไขย่อหน้า และเครื่องมือสำหรับแก้ไขบทความ. หรือหากคุณกำลังทำคำบรรยายสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ คุณอาจต้องการเครื่องมือสำหรับแก้ไขประโยคแทน. และอย่าลืมรูปแบบไฟล์เช่น .doc, .docx, .pdf, และ .txt.
- ค่าใช้จ่าย: กำหนดงบประมาณของคุณและค้นหาเครื่องมือสปินบทความที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับเงินของคุณ หากคุณต้องการเครื่องมือเขียนบทความใหม่ฟรี ลองตั้งงบประมาณในอนาคตเพื่อดูว่าคุณต้องการอัปเกรดเป็นอะไรในภายหลัง
- รีวิวจากผู้ใช้: ดูความคิดเห็นจากผู้ใช้จริงเพื่อทำความเข้าใจว่าเครื่องมือแต่ละตัวทำงานได้ดีเพียงใด โดยทั่วไปแล้วจำนวนรีวิวที่สูงกว่าจะดีกว่า เพราะแสดงถึงความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับความใช้งานง่ายและประสิทธิภาพของเครื่องมือในการเขียนใหม่
- ภาษา: หากเนื้อหาของคุณไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ค้นหาเครื่องมือที่รองรับภาษาที่คุณต้องการ
รายการนี้อาจยาวต่อไปได้ แต่สิ่งเหล่านี้ควรช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ และหากคุณมีไอเดียเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังมองหา ให้จดจำไว้ในใจตอนนี้ ?
เสร็จแล้วหรือ? ดีมาก. มาเริ่มของดีกันเถอะ! ✨ ?
10 เครื่องมือเขียนบทความใหม่ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ใครจะมีเวลามาค้นหาตัวเลือกที่ไม่ได้มาตรฐานนับร้อย? ให้เราเป็นผู้จัดการเรื่องยุ่งยากนี้แทนคุณเถอะ สำหรับคุณ ตอนนี้ถึงเวลาหยิบเครื่องดื่มสักแก้ว ยกเท้าขึ้นพักผ่อน แล้วเพลิดเพลินไปกับการทัวร์ชม 10 เครื่องมือเขียนบทความใหม่ที่ดีที่สุดประจำปี 2024 ที่เราได้คัดสรรมาไว้ให้แล้ว
1. คลิกอัพ
คุณอาจจะกลอกตาและคิดว่า "ClickUp ระบุว่า ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเหรอ? ไม่มีทาง!" แน่นอนว่าเราอาจจะลำเอียงไปบ้าง แต่ขอให้ฟังเราสักนิด
เราไม่ใช่คนเดียวที่จัดอันดับให้ ClickUp เป็นที่ดีที่สุด—เพียงปีนี้ClickUp ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ในหมวดหมู่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดบน G2. Oh, และเราเพิ่งเปิดตัวผู้ช่วย AI ที่ใช้บทบาทเป็นฐานเพียงหนึ่งเดียวในโลก! ?
ClickUp AIทำได้มากกว่าการช่วยเหลือผู้จัดการโครงการและเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ อย่างไรก็ตาม การสร้างเนื้อหาโดยไม่ต้องใช้บทความนำเข้าจะเป็นอย่างไร? เราพร้อมให้บริการคุณแล้ว ต้องการสรุปบันทึกของคุณโดยอัตโนมัติหรือไม่? ได้เลย ต้องการโครงร่างสำหรับกลยุทธ์การตลาดใหม่ของคุณหรือไม่? ไม่มีปัญหา!
ClickUp AI ใช้ChatGPT Promptsเพื่อช่วยคุณเขียนเนื้อหาในคำพูดของคุณเองในเวลาเพียงเศษเสี้ยวของเวลาด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน นี่คือวิธีการทำงาน:
- ใช้คำสั่ง AIของเราเพื่อสร้างแนวคิดที่น่าสนใจซึ่งออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจ
- ใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีข้อมูลและน่าสนใจโดยไม่มีการซ้ำซ้อน
- เผยแพร่เนื้อหาของคุณไปยังหลายช่องทางเพื่อเพิ่มการมองเห็นสูงสุด
นอกเหนือจากการสรุปความแล้ว ClickUp ยังช่วยนักเขียนเนื้อหาและบล็อกเกอร์ในการเพิ่มสีสันให้กับงานเขียนที่มีอยู่ โดยปรับให้เหมาะสมสำหรับการตลาดเนื้อหาและการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา ดังนั้น ใช่แล้ว เรากำลังพยายามสร้างหนึ่งในเครื่องมือการเขียนที่ดีที่สุดที่มีอยู่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- แถบเครื่องมือ ClickUp AI ช่วยให้การปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่เป็นเรื่องง่ายภายในไม่กี่วินาที ด้วยฟีเจอร์การเขียนบทความใหม่ตามคำแนะนำที่เป็นประโยชน์
- รวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในที่เดียวด้วยการผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, Asana, Hubspot, WordPress, Google Drive, Figma, YouTube และ Zoom
- จดจำและสร้างเนื้อหาในภาษาต่างๆ
- เครื่องมือวิเคราะห์และเทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้การสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้สำหรับกิจกรรมการเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่าย ?️
- เครื่องมือเขียน AI กว่า 100 รายการจะยกระดับการทำงานของคุณไปอีกขั้น
- ClickUp ช่วยให้การติดตามKPI การตลาด(หรือที่เรียกว่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก) เป็นเรื่องง่ายขึ้นเพื่อการจัดการแคมเปญการตลาดที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้นและกลยุทธ์การจัดการแบรนด์
- ClickUp ทำงานได้บนทุกแพลตฟอร์มหรือเป็นเครื่องมือออนไลน์บน Chrome
- แผนพรีเมียมที่เข้าถึงได้เริ่มต้นที่ $5/เดือน (พร้อมเครื่องมือฟรีมากมายในแผน Free Forever)
- คุณสมบัติอื่น ๆ อีกหลายร้อยที่จะทำให้การทำงาน การจัดการทีม การจัดการโครงการ และชีวิตของคุณง่ายขึ้น รวมถึงเอกสารโครงการ การจัดลำดับความสำคัญของงาน แม่แบบโครงสร้างการแบ่งงาน ระบบแชท การติดตามเวลาในตัว การสนับสนุนตลอด 24/7 และมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ ?
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ClickUp AI ไม่ได้รวมอยู่ในแผนฟรี (แต่จะมีการเปิดให้ทดลองใช้ฟรีแบบจำกัดในเร็วๆ นี้)
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องการใช้เดโมฟรีและการฝึกอบรมของเราเพื่อเรียนรู้คุณสมบัติทั้งหมด
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. Quillbot AI
Quillbot AI เป็นเครื่องมือเขียนข้อความใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเขียนข้อความใหม่ทุกประเภท ตั้งแต่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ไปจนถึงย่อหน้าและบทความ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือเขียนงานวิจัยและเรียงความใหม่ได้อีกด้วย
เครื่องมือสรุปความของ Quillbot เป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียนบทความใหม่ที่ดีที่สุดที่มีให้บริการฟรีทางออนไลน์ มีคุณสมบัติอื่น ๆ ฟรีหลายอย่าง เช่น ตัวสรุปเนื้อหาและโหมดความลื่นไหลที่แตกต่างกัน
คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเช่นจำนวนคำและเปอร์เซ็นต์ของข้อความที่ถูกเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับคำต้นฉบับได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quillbot AI:
- คำไม่จำกัดในเครื่องมือแปลงคำสำหรับผู้ใช้พรีเมียม, สรุปได้ถึง 6,000 คำ, ความเร็วในการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้น, และคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมาย
- ผู้ใช้ฟรีไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ—เพียงวางข้อความได้สูงสุด 125 คำในเครื่องมือถอดความหรือใช้เป็นเครื่องมือเขียนประโยคใหม่เพื่อเอาชนะอาการเขียนไม่ออก
- คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ ตัวตรวจสอบไวยากรณ์, ตัวสร้างการอ้างอิง, ผู้ช่วยเขียน, และตัวตรวจสอบการลอกผลงาน
- ผลลัพธ์รวดเร็วพร้อมการตั้งค่าที่ปรับแต่งได้ในเครื่องมือเขียนบทความนี้
ข้อจำกัดของ Quillbot AI:
- เครื่องมือที่มีคุณค่าหลายอย่างถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ใช้พรีเมียมเท่านั้น
- บางรีวิวรายงานปัญหาทางเทคนิค เช่น ข้อความถูกปฏิเสธและประโยคที่ไม่สามารถเข้าใจได้
ราคา Quillbot AI:
- ฟรี
- พรีเมียม: $19.95/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว AI ของ Quillbot:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ลองใช้ทางเลือกอื่นของ Quillbot เหล่านี้ดูสิ!
3. เครื่องมือ SEO ขนาดเล็ก
Small SEO Tools เป็นคอลเลกชันที่ยอดเยี่ยมของเครื่องมือ SEO และการเขียนที่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยคุณในทุกเรื่องของการสร้างเนื้อหา ในตอนแรกมีเพียงสามเครื่องมือเท่านั้น แต่เวอร์ชันใหม่มีมากกว่า 120 เครื่องมือในหลายหมวดหมู่ นอกจากนี้คุณภาพยังได้รับการปรับปรุงอย่างมาก ?
ด้วย Small SEO Tools คุณสามารถสร้างรายงาน ตรวจจับการคัดลอกผลงาน ตรวจสอบไวยากรณ์ เขียนเนื้อหาใหม่ และเชื่อมต่อผู้ใช้หลายคนในทีมของคุณได้ ยิ่งไปกว่านั้น ฟีเจอร์พื้นฐานอย่างการถอดความและตรวจสอบไวยากรณ์ยังพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ฟรีอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือ SEO ขนาดเล็ก:
- รองรับเนื้อหาในหลายภาษา
- โปรไฟล์ที่ปรับแต่งได้สำหรับสมาชิกในทีมและรายงานที่สามารถแชร์ได้
- การตรวจจับการลอกเลียนแบบขั้นสูง, การให้คะแนนการลอกเลียนแบบ, และการผสานรวมกับปลั๊กอิน WordPress สำหรับการตรวจจับการลอกเลียนแบบ
- คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ ความสามารถในการค้นหา, การตรวจสอบ URL, การเข้ารหัสข้อมูล, การอัปโหลดไฟล์, และที่นั่งผู้ใช้หลายผู้ใช้
- หลายเวอร์ชันและระดับสำหรับแผนพรีเมียมแต่ละแผนช่วยให้สามารถปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของเครื่องมือ SEO ขนาดเล็ก:
- ขาดการผสานรวมกับเครื่องมือออนไลน์อื่น ๆ
- แผนการที่มีสิทธิ์เข้าถึงทุกฟีเจอร์อาจมีราคาสูงเกินไปสำหรับผู้ใช้บางรายที่ต้องการเพียงเครื่องมือหมุนบทความขั้นพื้นฐาน
- ไม่มีคะแนนบนเว็บไซต์รีวิวที่ได้รับความนิยม
ราคาของเครื่องมือ SEO ขนาดเล็ก:
- ฟรี
- พื้นฐาน: $9. 80+/เดือน
- คลาสสิก: $24. 80+/เดือน
- องค์กร: $29. 80+/เดือน
- สถาบัน: $149. 80+/เดือน
คะแนนและรีวิวเครื่องมือ SEO ขนาดเล็ก:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. Duplichecker
Duplichecker เป็นเครื่องมือเขียนบทความใหม่ที่มีคุณสมบัติเจ๋ง ๆ มากมาย เช่น เครื่องมือเปลี่ยนคำ เครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบ และแม้กระทั่งการค้นหาภาพย้อนกลับ ที่ดีที่สุดคือ ทุกคุณสมบัติการเขียนบทความใหม่สามารถใช้งานได้ฟรีสำหรับผู้ใช้ทั่วไป (แบบจำกัด) พร้อมแพ็กเกจพรีเมียมที่ยอดเยี่ยมสำหรับแต่ละฟังก์ชัน
Duplichecker ยังมีบริการและเครื่องมือ SEO เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ ประเมิน เขียน และแก้ไข เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณนำหน้าคู่แข่ง
หมายเหตุสำหรับผู้ใช้ Grammarly (ซึ่งจะกล่าวถึงเพิ่มเติมในรายการด้านล่าง) ฟีเจอร์การถอดความของ Duplichecker ใช้ปลั๊กอินของ Grammarly และคุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งสองอย่างพร้อมกัน ?
คุณสมบัติเด่นของ Duplichecker:
- คุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมาย รวมถึงการแปลงข้อความเป็นเสียง การตรวจสอบการสะกดคำ การตรวจสอบไวยากรณ์ การวิเคราะห์ข้อความ การวิจัยคำหลัก การเชื่อมโยงกลับ การจัดการเว็บไซต์ การตรวจสอบความถูกต้องของโค้ด และการตรวจสอบเว็บไซต์
- เข้าถึงเครื่องมือและตัวเลือกต่างๆ ที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียน นักธุรกิจ ฟรีแลนซ์ และบุคคลทั่วไป
- ประสบการณ์ย้อนหลังไปถึงปี 2006 กับบริการ SEO
ข้อจำกัดของ Duplichecker:
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการใช้งานอย่างเข้มงวด และผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จำเป็นต้องชำระเงินเพื่อใช้เครื่องมือนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
- โปรแกรมเขียนบทความใหม่ไม่มีคะแนนบนเว็บไซต์รีวิวที่ได้รับความนิยม
- แผนและระดับที่แตกต่างกันสำหรับคุณสมบัติต่าง ๆ อาจทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นสำหรับผู้ใช้หลายคน
ราคาของ Duplichecker:
- ฟรี
- โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน: $10+/เดือน
- เครื่องมือสรุปความ: $10+/เดือน
- Reverse Image Search Pro: $9. 99+/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Duplichecker:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. Copy. ai
Copy.ai ใช้การเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับข้อความใหม่และสร้างเนื้อหา เช่น บทความสั้น ๆ, บทนำบล็อก, ข้อความโฆษณาดิจิทัล, หัวข้ออีเมล, และคำอธิบายสินค้า. ออกแบบมาเพื่อผู้เขียนโฆษณา, นักการตลาด, และเจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างข้อความที่น่าสนใจได้รวดเร็วขึ้น.
นอกจากนี้ Copy.ai ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด การเติบโตทางธุรกิจ การเขียนบทความใหม่ และด้านอื่นๆ ที่ต้องการการสร้างไอเดีย เครื่องมือนี้ใช้ฟังก์ชันการเรียบเรียงใหม่และการสร้างเนื้อหาโดยอาศัยซอฟต์แวร์ AI GPT-3 เพื่อผลิตผลลัพธ์ที่อ่านเข้าใจได้เหมือนมนุษย์ในทุกฟีเจอร์
และหากคุณสนใจที่จะสำรวจตัวเลือกที่คล้ายกัน ลองดูรายการทางเลือกของ Copy.ai ของเรา! ?
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai:
- ภาษาที่รองรับ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น
- ฐานข้อมูล AI ขั้นสูงใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างเนื้อหาใหม่จากบทความที่มีอยู่ คำสั่ง และอื่น ๆ
- คุณสมบัติการจัดการแคมเปญทำงานร่วมกับแคมเปญหลายช่องทาง
- คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ ตารางการเผยแพร่, การติดตามการมีส่วนร่วม, การปรับแต่งแบรนด์, และการสร้างเนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์
ข้อจำกัดของ Copy.ai:
- ผู้ใช้ฟรีมีการเข้าถึงที่จำกัด และผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จะต้องชำระเงินเพื่อใช้เครื่องมือเขียนบทความใหม่ให้มีประโยชน์
- บางรีวิวรายงานว่าการสร้างผลลัพธ์ช้าเมื่อเทียบกับตัวเลือกการเขียนบทความใหม่ด้วย AI ที่คล้ายกัน
ราคาของ Copy.ai:
- ฟรี
- ข้อดี: $36/เดือน (จำกัดผู้ใช้ห้าคน)
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Copy.ai:
- G2: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
6. Paraphraser. io
Paraphraser. io เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเขียนบทความใหม่และแปลงข้อความให้มีความหมายใหม่โดยไม่สูญเสียความหมายเดิม ด้วยอัลกอริทึม NLP (การประมวลผลภาษาธรรมชาติ) ที่ล้ำสมัย! ออกแบบมาเพื่อความสอดคล้อง ความอ่านง่าย และการไหลลื่นของการเขียน พร้อมฟีเจอร์บางอย่างที่ใช้งานได้ฟรี—ไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชี
แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีก!
Paraphraser. io มาพร้อมกับเครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบ, เครื่องตรวจสอบไวยากรณ์, และเครื่องมือสรุปข้อความเพื่อทำให้การสร้างเนื้อหาและการตรวจทานง่ายขึ้นมันถูกออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO, นักเขียน, และนักวิชาการ คุณสามารถสร้างและตรวจทานเนื้อหาของคุณตั้งแต่ต้นจนจบได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าเว็บเลย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paraphraser.io:
- เครื่องมือสร้างการอ้างอิงช่วยให้สร้างบทความที่มีประโยชน์สำหรับผู้อ่านและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเครื่องมือค้นหา
- ปลั๊กอิน WordPress ทำให้ Paraphaser. io ใช้งานง่ายขึ้นสำหรับบล็อกเกอร์
- AI rewriter หมุนบทความอย่างรวดเร็ว ก่อนตรวจสอบการลอกเลียนแบบและเนื้อหาซ้ำ
ข้อจำกัดของ Paraphraser. io:
- ผู้ใช้ฟรีมีการเข้าถึงฟีเจอร์ที่จำกัด
- รีวิวจากผู้ใช้ไม่มีให้ดูจากเว็บไซต์รีวิวหลัก
Paraphraser. io ราคา:
- ฟรี
- พื้นฐาน: 23 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $50/15 วัน
Paraphraser. io คะแนนและรีวิว:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. ผู้เชี่ยวชาญการเขียนใหม่
Rewrite Guru เป็นเครื่องมือเขียนบทความใหม่ที่ใช้ซอฟต์แวร์ AI ขั้นสูงในการถอดความข้อความที่วางไว้โดยใช้คำพ้องความหมายเพื่อรักษาความหมายเดิมไว้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือถอดความแยกต่างหากสำหรับประโยคและย่อหน้า รวมถึงตัวตรวจสอบการลอกเลียนแบบเพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้น
Rewrite Guru ถูกออกแบบมาสำหรับนักการตลาดดิจิทัลที่ต้องการเนื้อหาจำนวนมากสำหรับแคมเปญ SEO โดยสามารถสร้างบทความที่ผ่านการสปินได้ในไม่กี่วินาที และเครื่องมือการเรียบเรียงคำใหม่ยังทำงานได้ดีเยี่ยมสำหรับการสปินย่อหน้าและประโยค รวมถึงช่วยคุณแก้ปัญหาการเขียนเมื่อคิดคำไม่ออก
คุณสมบัติเด่นของ Rewrite Guru:
- สามารถดาวน์โหลดได้บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android และเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ใดก็ได้
- คุณสมบัติที่เสริมกันและกัน ได้แก่ เครื่องมือเขียนบทความใหม่ เครื่องมือแปลงถ้อยคำ และเครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบ
- อัลกอริทึม AI ขั้นสูงช่วยตรวจจับความหมายดั้งเดิมของข้อความและคงไว้ซึ่งในเนื้อหาที่เขียนใหม่
- ผู้ใช้สามารถชำระเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้ฟังก์ชันหลายภาษา
ข้อจำกัดของ Rewrite Guru:
- การเข้าถึงฟรีสำหรับผู้เขียนบทความใหม่มีข้อจำกัดการใช้งานที่เข้มงวด
- รีวิวจากผู้ใช้ไม่มีให้ดูจากเว็บไซต์รีวิวหลัก
- ทุกแพ็กเกจมีจำนวนคำต่อเดือนจำกัด
เขียนราคาของ Rewrite Guru ใหม่:
- ฟรี
- พื้นฐาน: $9. 99+/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $12+/เดือน ต่อผู้ใช้
เขียนใหม่คะแนนและรีวิวของกูรู:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. แจสเปอร์
Jasper เป็นผู้ช่วยเขียนและปรับถ้อยคำด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการเขียนบทความบล็อก อัปเดตโซเชียลมีเดีย อีเมลการตลาด หรือเนื้อหาอื่น ๆ Jasper พร้อมให้บริการคุณในหลากหลายภาษา
อีกสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือ Jasper สามารถเขียนใหม่และสร้างเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง ทำให้สามารถเขียนเกี่ยวกับหัวข้อเกือบทุกเรื่องได้ เนื่องจากเนื้อหาแต่ละชิ้นถูกสร้างขึ้นจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ เครื่องมือเขียนใหม่ออนไลน์นี้จึงมีความเป็นต้นฉบับและปราศจากการลอกเลียนแบบ และยังสามารถสร้างงานศิลปะสำหรับบทความของคุณได้ด้วย! ?
คุณสมบัติเด่นของ Jasper:
- Jasper ใช้ทักษะมากกว่า 50 ทักษะที่อ้างอิงจากตัวอย่างจริงเพื่อสร้างงานเขียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการสร้างงานศิลปะ การตลาด บล็อก และเนื้อหาเรื่องแต่งที่น่าสนใจได้ภายในไม่กี่วินาที
- เพิ่มสมาชิกทีมและมอบสิทธิ์การเข้าถึงเข้าสู่ระบบเฉพาะบุคคลเพื่อให้การทำงานร่วมกันในโครงการง่ายขึ้น
- สลับระหว่างพื้นที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวัน
- วิดีโอสอนช่วยให้ผู้ใช้เรียนรู้วิธีการใช้งาน
- ปรับแต่งเนื้อหาด้วยตัวเลือกเสียงแบรนด์เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ข้อจำกัดของ Jasper:
- ไม่มีแผนฟรีตลอดไป
- ผู้ใช้บางรายรายงานความไม่ถูกต้องของข้อมูลและข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขอย่างมาก
ราคาของ Jasper:
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $125/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจาก Jasper:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
ลองดูเครื่องมือช่วยเขียนเหล่านี้!
9. Frase. io
Frase. io เป็นเครื่องมือที่น่าทึ่งซึ่งสามารถช่วยคุณสร้างหรือแก้ไขเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย มันใช้ซอฟต์แวร์ AI ขั้นสูงที่เน้นการวิจัย SEO และการเรียนรู้ของเครื่อง ทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเนื้อหาได้รับการปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาและจะดึงดูดผู้ชมของคุณ
ไม่ว่าคุณจะให้คำแนะนำหรือคัดลอกข้อความมาใส่ Frase. io ก็สามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถตอบคำถามและแก้ไขปัญหาของลูกค้าคุณได้ และระบบยังถูกโปรแกรมให้สร้างเนื้อหาที่เขียนใหม่ในรูปแบบการสนทนาเหมือนมนุษย์ได้ในปริมาณมาก ทำให้เจ้าของธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดสามารถเร่งการผลิตเนื้อหาได้โดยไม่ต้องแก้ไขอย่างมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Frase.io:
- แผนทีมอนุญาตให้ผู้ใช้สูงสุดสามคนสามารถทำงานร่วมกันในโครงการได้
- เนื้อหาสรุปโดย AI โครงร่างบทความ ชื่อบล็อก สโลแกน และคำอธิบายเมตา
- ใช้แชทบอท AI ของ Frase. io เพื่อช่วยเหลือผู้ชมของคุณตลอด 24/7 ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
- เครื่องมือสร้างคำถามสามารถสร้างรายการคำถามที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละคำหลัก
ข้อจำกัดของ Frase. io:
- ทดลองใช้ฟรีให้สิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์อย่างจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับวิดีโอสอน
- ขาดการผสานรวมกับโปรแกรมอื่น ๆ และเครื่องมือออนไลน์
ราคาของ Frase. io:
- โซโล: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พื้นฐาน: $44.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $114. 99/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
Frase. io คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. แกรมม่า
Grammarly เป็นซอฟต์แวร์แก้ไขและตรวจสอบการคัดลอกผลงานที่เพิ่งเพิ่มความสามารถในการถอดความและสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่น่าประทับใจ นักเขียน บรรณาธิการ และเอเจนซี่ด้านเนื้อหาต่างชื่นชอบการใช้งานเพื่อปรับปรุงงานเขียนของพวกเขา ?
และด้วยฟีเจอร์ AI ใหม่ที่มีชื่อว่า GrammarlyGo สามารถสร้างโครงร่างบทความ ไอเดียหัวข้อ ย่อหน้า และประโยคได้ นอกจากนี้ยังมีตั้งค่าที่ปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้เนื้อหาของคุณสอดคล้องกับเสียงของแบรนด์คุณ! และอย่าลืมตัวตรวจสอบไวยากรณ์ที่ครอบคลุมซึ่งทำให้การทำความสะอาดบทความที่สร้างโดย AI เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly:
- ปรับแต่งเนื้อหาที่สร้างขึ้นด้วยตัวเลือกเสียง โทน และเจตนาที่หลากหลาย
- ใช้เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์และการลอกเลียนแบบได้ไม่จำกัด
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันบนมือถือ เว็บ และเดสก์ท็อปหลากหลาย รวมถึง Chrome, Gmail, Slack, Twitter, Facebook และอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows, Android หรือ iOS
- คำแนะนำคำศัพท์, พจนานุกรม, พจนานุกรมคำพ้อง, และตัวแก้ไขสไตล์ช่วยสร้างเนื้อหาที่ไม่เหมือนใครและน่าสนใจ
- คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ แผงควบคุมกิจกรรม, เครื่องมือการทำงานร่วมกัน, ชุดสำนักงาน, แชท, และเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Grammarly:
- เวอร์ชันฟรีไม่รวมการเข้าถึงเครื่องมือการถอดความและการสร้างเนื้อหา
- แพ็กเกจแบบชำระเงินมีขีดจำกัดคำสั่ง AI รายเดือน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบข้อผิดพลาดที่โปรแกรมตรวจแกรมม่าไม่พบ และมีโครงสร้างประโยคที่ไม่ดีในเนื้อหาที่ใช้ AI
ราคาของ Grammarly:
- ฟรี
- พรีเมียม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Grammarly:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องมือเขียนใหม่
เครื่องมือเขียนใหม่สามารถตรวจจับได้หรือไม่?
ใช่ เครื่องมือเขียนใหม่สามารถถูกตรวจพบโดยซอฟต์แวร์ตรวจสอบการลอกเลียนแบบหรือการตรวจสอบด้วยมือ แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้อาจเขียนข้อความใหม่เพื่อเปลี่ยนคำและโครงสร้างประโยค แต่พวกเขามักล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงความหมายโดยรวมของเนื้อหา ซอฟต์แวร์ตรวจสอบการลอกเลียนแบบสามารถระบุการขาดความเป็นต้นฉบับนี้ได้
เครื่องมือเขียนใหม่มีประสิทธิภาพหรือไม่?
เครื่องมือเขียนใหม่สามารถมีประสิทธิภาพในการสร้างเนื้อหาจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วหรือช่วยแก้ปัญหาการเขียนติดขัดได้ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของเครื่องมือเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณภาพของซอฟต์แวร์ AI และอัลกอริทึมที่ใช้ เครื่องมือเหล่านี้ไม่สามารถทดแทนทักษะการเขียนและการแก้ไขของมนุษย์ได้
เครื่องมือเขียนใหม่มีราคาเท่าไหร่?
ค่าใช้จ่ายของเครื่องมือเขียนใหม่สามารถมีตั้งแต่ฟรีไปจนถึงหลายร้อยดอลลาร์ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและข้อจำกัดของเครื่องมือ บางเครื่องมืออาจมีให้ทดลองใช้ฟรี ในขณะที่บางเครื่องมืออาจต้องการการสมัครสมาชิกหรือค่าซื้อครั้งเดียว
เครื่องมือเขียนใหม่สามารถใช้สำหรับการเขียนเชิงวิชาการได้หรือไม่?
ไม่, เครื่องมือเขียนใหม่ไม่ควรใช้สำหรับการเขียนเชิงวิชาการ เนื่องจากอาจสร้างเนื้อหาที่คล้ายคลึงกับงานที่มีอยู่เดิมมากเกินไปและอาจนำไปสู่การลอกเลียนแบบได้ สิ่งสำคัญคือต้องใช้แนวคิดที่เป็นต้นฉบับและอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องในการเขียนเชิงวิชาการ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp AI เพื่อช่วยในการวิจัยและสร้างแนวคิดสำหรับการเขียนเชิงวิชาการของคุณได้
เครื่องมือเขียนใหม่ถูกกฎหมายหรือไม่?
ใช่ การใช้เครื่องมือเขียนใหม่ถือว่าถูกกฎหมายตราบใดที่เนื้อหาที่สร้างขึ้นไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ใดๆ สิ่งสำคัญคือต้องอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องในเนื้อหาที่เขียนใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียนผลงานผู้อื่น อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือเขียนใหม่อย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ และต้องมั่นใจว่าเนื้อหาที่ออกมานั้นมีความเป็นเอกลักษณ์และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้อ่าน
ปฏิวัติกิจวัตรการเขียนของคุณด้วยเครื่องมือเขียนใหม่
คุณพร้อมที่จะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและทักษะการเขียนของคุณไปอีกขั้นแล้วหรือยัง? ถ้าใช่ ถึงเวลาที่จะนำเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพนี้ไปใช้จริง และเริ่มใช้เครื่องมือสร้างและเขียนเนื้อหาด้วย AI แล้ว! ?
เครื่องมือเขียนใหม่สามารถช่วยชีวิตคุณได้เมื่อคุณต้องการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าที่น่ากลัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเสมอ
แล้วทำไมไม่ลองใช้ClickUp AIดูล่ะ? มันสามารถเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับใครก็ตามที่ต้องการประหยัดเวลาและปรับปรุงผลงานเนื้อหาของตน เชื่อเราเถอะ—งานเขียนของคุณ (และสุขภาพจิตของคุณ) จะขอบคุณคุณแน่นอน!