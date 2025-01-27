บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือเขียนบทความใหม่ที่ดีที่สุดสำหรับการเรียบเรียงคำในปี 2025

Alex York
Alex York
27 มกราคม 2568

กำลังพยายามเอาชนะภาวะเขียนไม่ออกหรือจัดการกับงานมหาศาลอยู่หรือเปล่า? การสร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครด้วยการคลิกเมาส์เพียงครั้งเดียวและเห็นผลลัพธ์ภายในไม่กี่วินาทีจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างแน่นอน และนั่นไม่ใช่แค่ความฝัน—เครื่องมือเขียนบทความใหม่ทำให้มันเป็นจริงได้

เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ในปี 2024 มอบพลังให้คุณสามารถถอดความได้อย่างสะดวกเพียงปลายนิ้ว และเครื่องมือเขียนใหม่ในปัจจุบันสามารถช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้มากมาย เพียงแค่ใส่บทความที่คุณต้องการเขียนใหม่ลงไป แล้วปล่อยให้เครื่องมือถอดความเป็นเนื้อหาใหม่ให้คุณทันที

คุณสามารถใช้เนื้อหาที่เขียนใหม่เพื่อปรับปรุงการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหา ดึงดูดผู้อ่าน และเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดของคุณได้ ไม่ต้องพูดถึงการประหยัดเวลาเพื่อทำงานอื่นๆ ให้มากขึ้น (หรือจะใช้เวลาว่างเหล่านั้นไปทำสิ่งที่สนุกก็ได้นะ)!

เราได้สำรวจโลกดิจิทัลอย่างละเอียดเพื่อประเมินเครื่องมือเขียนบทความใหม่และเครื่องมือสปินบทความที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 เราจะครอบคลุมถึงคุณสมบัติ ข้อจำกัด ราคา และรีวิวจากผู้ใช้จริงเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

เครื่องมือเขียนบทความใหม่คืออะไร?

เครื่องมือเขียนบทความใหม่คือเครื่องมือที่ทำการเปลี่ยนคำหรือเขียนบทความหรือเนื้อหาที่มีอยู่ใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อสร้างเวอร์ชันใหม่ในขณะที่ยังคงรักษาความหมายเดิมไว้ มันใช้การประมวลผลทางภาษาธรรมชาติและอัลกอริทึมเพื่อแทนที่คำ วลี และโครงสร้างประโยคด้วยคำหรือวลีที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือเขียนบทความใหม่?

นักเขียนบทความใหม่จะหมุนคำ เปลี่ยนโครงสร้างประโยค ปรับเปลี่ยนย่อหน้า และใช้เครื่องมือ AIเพื่อสร้างสิ่งใหม่ จากตรงนั้น สิ่งที่คุณต้องทำคือตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่ปรับแก้ก่อนเผยแพร่!

เคล็ดลับในการสร้างเนื้อหาที่ปราศจากการคัดลอกและสามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการเลือกใช้เครื่องมือเขียนบทความใหม่ที่เหมาะสม และเนื่องจากเครื่องมือหมุนบทความและเครื่องมือแปลงคำมีความแตกต่างในด้านอัลกอริทึมและเทคโนโลยี คุณจึงควรแน่ใจว่าคุณทราบถึงสิ่งที่คุณต้องการ

ไม่ต้องกังวลไป เราได้เน้นย้ำสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาในเครื่องมือเขียนบทความใหม่ (หรือที่เรียกว่าเพื่อนใหม่ที่ดีที่สุดของคุณ) ไว้ด้านล่างนี้แล้ว:

  • คุณสมบัติการแก้ไข: หากคุณไม่มีเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์หรือผู้ตรวจสอบคำผิดของตัวเอง คุณควรค้นหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติการแก้ไขเพื่อช่วยคุณสร้างผลงานที่มีคุณภาพ
  • ปัญญาประดิษฐ์: ทุกวันนี้มีเนื้อหาที่สร้างโดย AI เพิ่มขึ้นทุกวัน ดังนั้นลองหา AI ที่เขียนใหม่เพื่อช่วยให้เนื้อหาของคุณสามารถแข่งขันกับเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่ได้ นอกจากนี้ AI ยังช่วยให้การสร้างเนื้อหาต้นฉบับง่ายขึ้นหากคุณไม่มีบทความที่จะเขียนใหม่
  • เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน: เว้นแต่คุณจะใช้วิธีตรวจสอบการคัดลอกผลงานของตัวเอง ให้หาเครื่องมือสปินบทความที่มีระบบตรวจสอบความซ้ำซ้อนในตัว เพื่อตรวจสอบความเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อหา แม้แต่นักเขียนมืออาชีพก็อาจเผลอคัดลอกเนื้อหาโดยไม่ตั้งใจได้เป็นครั้งคราว
  • ฐานข้อมูลขั้นสูงและเทคโนโลยี: มองหาเครื่องมือเขียนใหม่ที่มีฐานข้อมูลคำพ้องความหมายที่ครอบคลุมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และหากคุณไม่ได้ใช้ AI คุณจะต้องมีเทคโนโลยีการหมุนบทความที่ลึกซึ้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแม่นยำและเนื้อหาที่สดใหม่
  • การรองรับรูปแบบ: คิดถึงวิธีที่คุณจะใช้เครื่องมือนี้เป็นประจำ และค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับคุณ. ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเครื่องมือสำหรับแก้ไขย่อหน้า และเครื่องมือสำหรับแก้ไขบทความ. หรือหากคุณกำลังทำคำบรรยายสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ คุณอาจต้องการเครื่องมือสำหรับแก้ไขประโยคแทน. และอย่าลืมรูปแบบไฟล์เช่น .doc, .docx, .pdf, และ .txt.
  • ค่าใช้จ่าย: กำหนดงบประมาณของคุณและค้นหาเครื่องมือสปินบทความที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับเงินของคุณ หากคุณต้องการเครื่องมือเขียนบทความใหม่ฟรี ลองตั้งงบประมาณในอนาคตเพื่อดูว่าคุณต้องการอัปเกรดเป็นอะไรในภายหลัง
  • รีวิวจากผู้ใช้: ดูความคิดเห็นจากผู้ใช้จริงเพื่อทำความเข้าใจว่าเครื่องมือแต่ละตัวทำงานได้ดีเพียงใด โดยทั่วไปแล้วจำนวนรีวิวที่สูงกว่าจะดีกว่า เพราะแสดงถึงความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับความใช้งานง่ายและประสิทธิภาพของเครื่องมือในการเขียนใหม่
  • ภาษา: หากเนื้อหาของคุณไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ค้นหาเครื่องมือที่รองรับภาษาที่คุณต้องการ

รายการนี้อาจยาวต่อไปได้ แต่สิ่งเหล่านี้ควรช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ และหากคุณมีไอเดียเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังมองหา ให้จดจำไว้ในใจตอนนี้ ?

เสร็จแล้วหรือ? ดีมาก. มาเริ่มของดีกันเถอะ! ✨ ?

10 เครื่องมือเขียนบทความใหม่ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ใครจะมีเวลามาค้นหาตัวเลือกที่ไม่ได้มาตรฐานนับร้อย? ให้เราเป็นผู้จัดการเรื่องยุ่งยากนี้แทนคุณเถอะ สำหรับคุณ ตอนนี้ถึงเวลาหยิบเครื่องดื่มสักแก้ว ยกเท้าขึ้นพักผ่อน แล้วเพลิดเพลินไปกับการทัวร์ชม 10 เครื่องมือเขียนบทความใหม่ที่ดีที่สุดประจำปี 2024 ที่เราได้คัดสรรมาไว้ให้แล้ว

1. คลิกอัพ

เครื่องมือ AI ของ ClickUp สำหรับทีมการตลาด เขียนตัวอย่างกรณีศึกษา
ฟังก์ชัน AI ของ ClickUp ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถสร้างเอกสารสำคัญ เช่น กรณีศึกษา ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

คุณอาจจะกลอกตาและคิดว่า "ClickUp ระบุว่า ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเหรอ? ไม่มีทาง!" แน่นอนว่าเราอาจจะลำเอียงไปบ้าง แต่ขอให้ฟังเราสักนิด

เราไม่ใช่คนเดียวที่จัดอันดับให้ ClickUp เป็นที่ดีที่สุด—เพียงปีนี้ClickUp ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ในหมวดหมู่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดบน G2. Oh, และเราเพิ่งเปิดตัวผู้ช่วย AI ที่ใช้บทบาทเป็นฐานเพียงหนึ่งเดียวในโลก! ?

ClickUp AIทำได้มากกว่าการช่วยเหลือผู้จัดการโครงการและเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ อย่างไรก็ตาม การสร้างเนื้อหาโดยไม่ต้องใช้บทความนำเข้าจะเป็นอย่างไร? เราพร้อมให้บริการคุณแล้ว ต้องการสรุปบันทึกของคุณโดยอัตโนมัติหรือไม่? ได้เลย ต้องการโครงร่างสำหรับกลยุทธ์การตลาดใหม่ของคุณหรือไม่? ไม่มีปัญหา!

ClickUp AI ใช้ChatGPT Promptsเพื่อช่วยคุณเขียนเนื้อหาในคำพูดของคุณเองในเวลาเพียงเศษเสี้ยวของเวลาด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน นี่คือวิธีการทำงาน:

  • ใช้คำสั่ง AIของเราเพื่อสร้างแนวคิดที่น่าสนใจซึ่งออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจ
  • ใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีข้อมูลและน่าสนใจโดยไม่มีการซ้ำซ้อน
  • เผยแพร่เนื้อหาของคุณไปยังหลายช่องทางเพื่อเพิ่มการมองเห็นสูงสุด

นอกเหนือจากการสรุปความแล้ว ClickUp ยังช่วยนักเขียนเนื้อหาและบล็อกเกอร์ในการเพิ่มสีสันให้กับงานเขียนที่มีอยู่ โดยปรับให้เหมาะสมสำหรับการตลาดเนื้อหาและการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา ดังนั้น ใช่แล้ว เรากำลังพยายามสร้างหนึ่งในเครื่องมือการเขียนที่ดีที่สุดที่มีอยู่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • แถบเครื่องมือ ClickUp AI ช่วยให้การปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่เป็นเรื่องง่ายภายในไม่กี่วินาที ด้วยฟีเจอร์การเขียนบทความใหม่ตามคำแนะนำที่เป็นประโยชน์
  • รวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในที่เดียวด้วยการผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, Asana, Hubspot, WordPress, Google Drive, Figma, YouTube และ Zoom
  • จดจำและสร้างเนื้อหาในภาษาต่างๆ
  • เครื่องมือวิเคราะห์และเทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้การสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้สำหรับกิจกรรมการเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่าย ?️
  • เครื่องมือเขียน AI กว่า 100 รายการจะยกระดับการทำงานของคุณไปอีกขั้น
  • ClickUp ช่วยให้การติดตามKPI การตลาด(หรือที่เรียกว่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก) เป็นเรื่องง่ายขึ้นเพื่อการจัดการแคมเปญการตลาดที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้นและกลยุทธ์การจัดการแบรนด์
  • ClickUp ทำงานได้บนทุกแพลตฟอร์มหรือเป็นเครื่องมือออนไลน์บน Chrome
  • แผนพรีเมียมที่เข้าถึงได้เริ่มต้นที่ $5/เดือน (พร้อมเครื่องมือฟรีมากมายในแผน Free Forever)
  • คุณสมบัติอื่น ๆ อีกหลายร้อยที่จะทำให้การทำงาน การจัดการทีม การจัดการโครงการ และชีวิตของคุณง่ายขึ้น รวมถึงเอกสารโครงการ การจัดลำดับความสำคัญของงาน แม่แบบโครงสร้างการแบ่งงาน ระบบแชท การติดตามเวลาในตัว การสนับสนุนตลอด 24/7 และมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ ?

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • ClickUp AI ไม่ได้รวมอยู่ในแผนฟรี (แต่จะมีการเปิดให้ทดลองใช้ฟรีแบบจำกัดในเร็วๆ นี้)
  • ผู้ใช้บางรายอาจต้องการใช้เดโมฟรีและการฝึกอบรมของเราเพื่อเรียนรู้คุณสมบัติทั้งหมด

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. Quillbot AI

เครื่องมือเขียนใหม่: QuillBot
ผ่านทางQuillbot AI

Quillbot AI เป็นเครื่องมือเขียนข้อความใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเขียนข้อความใหม่ทุกประเภท ตั้งแต่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ไปจนถึงย่อหน้าและบทความ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือเขียนงานวิจัยและเรียงความใหม่ได้อีกด้วย

เครื่องมือสรุปความของ Quillbot เป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียนบทความใหม่ที่ดีที่สุดที่มีให้บริการฟรีทางออนไลน์ มีคุณสมบัติอื่น ๆ ฟรีหลายอย่าง เช่น ตัวสรุปเนื้อหาและโหมดความลื่นไหลที่แตกต่างกัน

คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเช่นจำนวนคำและเปอร์เซ็นต์ของข้อความที่ถูกเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับคำต้นฉบับได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quillbot AI:

  • คำไม่จำกัดในเครื่องมือแปลงคำสำหรับผู้ใช้พรีเมียม, สรุปได้ถึง 6,000 คำ, ความเร็วในการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้น, และคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมาย
  • ผู้ใช้ฟรีไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ—เพียงวางข้อความได้สูงสุด 125 คำในเครื่องมือถอดความหรือใช้เป็นเครื่องมือเขียนประโยคใหม่เพื่อเอาชนะอาการเขียนไม่ออก
  • คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ ตัวตรวจสอบไวยากรณ์, ตัวสร้างการอ้างอิง, ผู้ช่วยเขียน, และตัวตรวจสอบการลอกผลงาน
  • ผลลัพธ์รวดเร็วพร้อมการตั้งค่าที่ปรับแต่งได้ในเครื่องมือเขียนบทความนี้

ข้อจำกัดของ Quillbot AI:

  • เครื่องมือที่มีคุณค่าหลายอย่างถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ใช้พรีเมียมเท่านั้น
  • บางรีวิวรายงานปัญหาทางเทคนิค เช่น ข้อความถูกปฏิเสธและประโยคที่ไม่สามารถเข้าใจได้

ราคา Quillbot AI:

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $19.95/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว AI ของ Quillbot:

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

3. เครื่องมือ SEO ขนาดเล็ก

เครื่องมือ SEO ขนาดเล็ก
ผ่านSmall SEO Tools

Small SEO Tools เป็นคอลเลกชันที่ยอดเยี่ยมของเครื่องมือ SEO และการเขียนที่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยคุณในทุกเรื่องของการสร้างเนื้อหา ในตอนแรกมีเพียงสามเครื่องมือเท่านั้น แต่เวอร์ชันใหม่มีมากกว่า 120 เครื่องมือในหลายหมวดหมู่ นอกจากนี้คุณภาพยังได้รับการปรับปรุงอย่างมาก ?

ด้วย Small SEO Tools คุณสามารถสร้างรายงาน ตรวจจับการคัดลอกผลงาน ตรวจสอบไวยากรณ์ เขียนเนื้อหาใหม่ และเชื่อมต่อผู้ใช้หลายคนในทีมของคุณได้ ยิ่งไปกว่านั้น ฟีเจอร์พื้นฐานอย่างการถอดความและตรวจสอบไวยากรณ์ยังพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ฟรีอีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือ SEO ขนาดเล็ก:

  • รองรับเนื้อหาในหลายภาษา
  • โปรไฟล์ที่ปรับแต่งได้สำหรับสมาชิกในทีมและรายงานที่สามารถแชร์ได้
  • การตรวจจับการลอกเลียนแบบขั้นสูง, การให้คะแนนการลอกเลียนแบบ, และการผสานรวมกับปลั๊กอิน WordPress สำหรับการตรวจจับการลอกเลียนแบบ
  • คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ ความสามารถในการค้นหา, การตรวจสอบ URL, การเข้ารหัสข้อมูล, การอัปโหลดไฟล์, และที่นั่งผู้ใช้หลายผู้ใช้
  • หลายเวอร์ชันและระดับสำหรับแผนพรีเมียมแต่ละแผนช่วยให้สามารถปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของเครื่องมือ SEO ขนาดเล็ก:

  • ขาดการผสานรวมกับเครื่องมือออนไลน์อื่น ๆ
  • แผนการที่มีสิทธิ์เข้าถึงทุกฟีเจอร์อาจมีราคาสูงเกินไปสำหรับผู้ใช้บางรายที่ต้องการเพียงเครื่องมือหมุนบทความขั้นพื้นฐาน
  • ไม่มีคะแนนบนเว็บไซต์รีวิวที่ได้รับความนิยม

ราคาของเครื่องมือ SEO ขนาดเล็ก:

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $9. 80+/เดือน
  • คลาสสิก: $24. 80+/เดือน
  • องค์กร: $29. 80+/เดือน
  • สถาบัน: $149. 80+/เดือน

คะแนนและรีวิวเครื่องมือ SEO ขนาดเล็ก:

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

4. Duplichecker

ดูปลิชีเช็กเกอร์
ผ่านทางDuplichecker

Duplichecker เป็นเครื่องมือเขียนบทความใหม่ที่มีคุณสมบัติเจ๋ง ๆ มากมาย เช่น เครื่องมือเปลี่ยนคำ เครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบ และแม้กระทั่งการค้นหาภาพย้อนกลับ ที่ดีที่สุดคือ ทุกคุณสมบัติการเขียนบทความใหม่สามารถใช้งานได้ฟรีสำหรับผู้ใช้ทั่วไป (แบบจำกัด) พร้อมแพ็กเกจพรีเมียมที่ยอดเยี่ยมสำหรับแต่ละฟังก์ชัน

Duplichecker ยังมีบริการและเครื่องมือ SEO เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ ประเมิน เขียน และแก้ไข เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณนำหน้าคู่แข่ง

หมายเหตุสำหรับผู้ใช้ Grammarly (ซึ่งจะกล่าวถึงเพิ่มเติมในรายการด้านล่าง) ฟีเจอร์การถอดความของ Duplichecker ใช้ปลั๊กอินของ Grammarly และคุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งสองอย่างพร้อมกัน ?

คุณสมบัติเด่นของ Duplichecker:

  • คุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมาย รวมถึงการแปลงข้อความเป็นเสียง การตรวจสอบการสะกดคำ การตรวจสอบไวยากรณ์ การวิเคราะห์ข้อความ การวิจัยคำหลัก การเชื่อมโยงกลับ การจัดการเว็บไซต์ การตรวจสอบความถูกต้องของโค้ด และการตรวจสอบเว็บไซต์
  • เข้าถึงเครื่องมือและตัวเลือกต่างๆ ที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียน นักธุรกิจ ฟรีแลนซ์ และบุคคลทั่วไป
  • ประสบการณ์ย้อนหลังไปถึงปี 2006 กับบริการ SEO

ข้อจำกัดของ Duplichecker:

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดการใช้งานอย่างเข้มงวด และผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จำเป็นต้องชำระเงินเพื่อใช้เครื่องมือนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • โปรแกรมเขียนบทความใหม่ไม่มีคะแนนบนเว็บไซต์รีวิวที่ได้รับความนิยม
  • แผนและระดับที่แตกต่างกันสำหรับคุณสมบัติต่าง ๆ อาจทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นสำหรับผู้ใช้หลายคน

ราคาของ Duplichecker:

  • ฟรี
  • โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน: $10+/เดือน
  • เครื่องมือสรุปความ: $10+/เดือน
  • Reverse Image Search Pro: $9. 99+/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Duplichecker:

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

5. Copy. ai

เครื่องมือเขียนใหม่: Copy.ai
ผ่านทางCopy.ai

Copy.ai ใช้การเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับข้อความใหม่และสร้างเนื้อหา เช่น บทความสั้น ๆ, บทนำบล็อก, ข้อความโฆษณาดิจิทัล, หัวข้ออีเมล, และคำอธิบายสินค้า. ออกแบบมาเพื่อผู้เขียนโฆษณา, นักการตลาด, และเจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างข้อความที่น่าสนใจได้รวดเร็วขึ้น.

นอกจากนี้ Copy.ai ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด การเติบโตทางธุรกิจ การเขียนบทความใหม่ และด้านอื่นๆ ที่ต้องการการสร้างไอเดีย เครื่องมือนี้ใช้ฟังก์ชันการเรียบเรียงใหม่และการสร้างเนื้อหาโดยอาศัยซอฟต์แวร์ AI GPT-3 เพื่อผลิตผลลัพธ์ที่อ่านเข้าใจได้เหมือนมนุษย์ในทุกฟีเจอร์

และหากคุณสนใจที่จะสำรวจตัวเลือกที่คล้ายกัน ลองดูรายการทางเลือกของ Copy.ai ของเรา! ?

คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai:

  • ภาษาที่รองรับ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น
  • ฐานข้อมูล AI ขั้นสูงใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างเนื้อหาใหม่จากบทความที่มีอยู่ คำสั่ง และอื่น ๆ
  • คุณสมบัติการจัดการแคมเปญทำงานร่วมกับแคมเปญหลายช่องทาง
  • คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ ตารางการเผยแพร่, การติดตามการมีส่วนร่วม, การปรับแต่งแบรนด์, และการสร้างเนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์

ข้อจำกัดของ Copy.ai:

  • ผู้ใช้ฟรีมีการเข้าถึงที่จำกัด และผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จะต้องชำระเงินเพื่อใช้เครื่องมือเขียนบทความใหม่ให้มีประโยชน์
  • บางรีวิวรายงานว่าการสร้างผลลัพธ์ช้าเมื่อเทียบกับตัวเลือกการเขียนบทความใหม่ด้วย AI ที่คล้ายกัน

ราคาของ Copy.ai:

  • ฟรี
  • ข้อดี: $36/เดือน (จำกัดผู้ใช้ห้าคน)
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Copy.ai:

  • G2: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

6. Paraphraser. io

เครื่องมือเขียนใหม่: Paraphraser.io
ผ่านทางParaphra s er.io

Paraphraser. io เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเขียนบทความใหม่และแปลงข้อความให้มีความหมายใหม่โดยไม่สูญเสียความหมายเดิม ด้วยอัลกอริทึม NLP (การประมวลผลภาษาธรรมชาติ) ที่ล้ำสมัย! ออกแบบมาเพื่อความสอดคล้อง ความอ่านง่าย และการไหลลื่นของการเขียน พร้อมฟีเจอร์บางอย่างที่ใช้งานได้ฟรี—ไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชี

แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีก!

Paraphraser. io มาพร้อมกับเครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบ, เครื่องตรวจสอบไวยากรณ์, และเครื่องมือสรุปข้อความเพื่อทำให้การสร้างเนื้อหาและการตรวจทานง่ายขึ้นมันถูกออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO, นักเขียน, และนักวิชาการ คุณสามารถสร้างและตรวจทานเนื้อหาของคุณตั้งแต่ต้นจนจบได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าเว็บเลย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paraphraser.io:

  • เครื่องมือสร้างการอ้างอิงช่วยให้สร้างบทความที่มีประโยชน์สำหรับผู้อ่านและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเครื่องมือค้นหา
  • ปลั๊กอิน WordPress ทำให้ Paraphaser. io ใช้งานง่ายขึ้นสำหรับบล็อกเกอร์
  • AI rewriter หมุนบทความอย่างรวดเร็ว ก่อนตรวจสอบการลอกเลียนแบบและเนื้อหาซ้ำ

ข้อจำกัดของ Paraphraser. io:

  • ผู้ใช้ฟรีมีการเข้าถึงฟีเจอร์ที่จำกัด
  • รีวิวจากผู้ใช้ไม่มีให้ดูจากเว็บไซต์รีวิวหลัก

Paraphraser. io ราคา:

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: 23 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $50/15 วัน

Paraphraser. io คะแนนและรีวิว:

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

7. ผู้เชี่ยวชาญการเขียนใหม่

กูรูการเขียนใหม่
ผ่านทางRewrite Guru

Rewrite Guru เป็นเครื่องมือเขียนบทความใหม่ที่ใช้ซอฟต์แวร์ AI ขั้นสูงในการถอดความข้อความที่วางไว้โดยใช้คำพ้องความหมายเพื่อรักษาความหมายเดิมไว้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือถอดความแยกต่างหากสำหรับประโยคและย่อหน้า รวมถึงตัวตรวจสอบการลอกเลียนแบบเพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้น

Rewrite Guru ถูกออกแบบมาสำหรับนักการตลาดดิจิทัลที่ต้องการเนื้อหาจำนวนมากสำหรับแคมเปญ SEO โดยสามารถสร้างบทความที่ผ่านการสปินได้ในไม่กี่วินาที และเครื่องมือการเรียบเรียงคำใหม่ยังทำงานได้ดีเยี่ยมสำหรับการสปินย่อหน้าและประโยค รวมถึงช่วยคุณแก้ปัญหาการเขียนเมื่อคิดคำไม่ออก

คุณสมบัติเด่นของ Rewrite Guru:

  • สามารถดาวน์โหลดได้บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android และเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ใดก็ได้
  • คุณสมบัติที่เสริมกันและกัน ได้แก่ เครื่องมือเขียนบทความใหม่ เครื่องมือแปลงถ้อยคำ และเครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบ
  • อัลกอริทึม AI ขั้นสูงช่วยตรวจจับความหมายดั้งเดิมของข้อความและคงไว้ซึ่งในเนื้อหาที่เขียนใหม่
  • ผู้ใช้สามารถชำระเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้ฟังก์ชันหลายภาษา

ข้อจำกัดของ Rewrite Guru:

  • การเข้าถึงฟรีสำหรับผู้เขียนบทความใหม่มีข้อจำกัดการใช้งานที่เข้มงวด
  • รีวิวจากผู้ใช้ไม่มีให้ดูจากเว็บไซต์รีวิวหลัก
  • ทุกแพ็กเกจมีจำนวนคำต่อเดือนจำกัด

เขียนราคาของ Rewrite Guru ใหม่:

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $9. 99+/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $12+/เดือน ต่อผู้ใช้

เขียนใหม่คะแนนและรีวิวของกูรู:

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

8. แจสเปอร์

แจสเปอร์
ผ่านทางJasper

Jasper เป็นผู้ช่วยเขียนและปรับถ้อยคำด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการเขียนบทความบล็อก อัปเดตโซเชียลมีเดีย อีเมลการตลาด หรือเนื้อหาอื่น ๆ Jasper พร้อมให้บริการคุณในหลากหลายภาษา

อีกสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือ Jasper สามารถเขียนใหม่และสร้างเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง ทำให้สามารถเขียนเกี่ยวกับหัวข้อเกือบทุกเรื่องได้ เนื่องจากเนื้อหาแต่ละชิ้นถูกสร้างขึ้นจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ เครื่องมือเขียนใหม่ออนไลน์นี้จึงมีความเป็นต้นฉบับและปราศจากการลอกเลียนแบบ และยังสามารถสร้างงานศิลปะสำหรับบทความของคุณได้ด้วย! ?

คุณสมบัติเด่นของ Jasper:

  • Jasper ใช้ทักษะมากกว่า 50 ทักษะที่อ้างอิงจากตัวอย่างจริงเพื่อสร้างงานเขียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ความสามารถในการสร้างงานศิลปะ การตลาด บล็อก และเนื้อหาเรื่องแต่งที่น่าสนใจได้ภายในไม่กี่วินาที
  • เพิ่มสมาชิกทีมและมอบสิทธิ์การเข้าถึงเข้าสู่ระบบเฉพาะบุคคลเพื่อให้การทำงานร่วมกันในโครงการง่ายขึ้น
  • สลับระหว่างพื้นที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวัน
  • วิดีโอสอนช่วยให้ผู้ใช้เรียนรู้วิธีการใช้งาน
  • ปรับแต่งเนื้อหาด้วยตัวเลือกเสียงแบรนด์เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ข้อจำกัดของ Jasper:

  • ไม่มีแผนฟรีตลอดไป
  • ผู้ใช้บางรายรายงานความไม่ถูกต้องของข้อมูลและข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขอย่างมาก

ราคาของ Jasper:

  • ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $125/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
  • ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวจาก Jasper:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)

9. Frase. io

เครื่องมือเขียนใหม่: Frase
ผ่านทางFrase.io

Frase. io เป็นเครื่องมือที่น่าทึ่งซึ่งสามารถช่วยคุณสร้างหรือแก้ไขเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย มันใช้ซอฟต์แวร์ AI ขั้นสูงที่เน้นการวิจัย SEO และการเรียนรู้ของเครื่อง ทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเนื้อหาได้รับการปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาและจะดึงดูดผู้ชมของคุณ

ไม่ว่าคุณจะให้คำแนะนำหรือคัดลอกข้อความมาใส่ Frase. io ก็สามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถตอบคำถามและแก้ไขปัญหาของลูกค้าคุณได้ และระบบยังถูกโปรแกรมให้สร้างเนื้อหาที่เขียนใหม่ในรูปแบบการสนทนาเหมือนมนุษย์ได้ในปริมาณมาก ทำให้เจ้าของธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดสามารถเร่งการผลิตเนื้อหาได้โดยไม่ต้องแก้ไขอย่างมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Frase.io:

  • แผนทีมอนุญาตให้ผู้ใช้สูงสุดสามคนสามารถทำงานร่วมกันในโครงการได้
  • เนื้อหาสรุปโดย AI โครงร่างบทความ ชื่อบล็อก สโลแกน และคำอธิบายเมตา
  • ใช้แชทบอท AI ของ Frase. io เพื่อช่วยเหลือผู้ชมของคุณตลอด 24/7 ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
  • เครื่องมือสร้างคำถามสามารถสร้างรายการคำถามที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละคำหลัก

ข้อจำกัดของ Frase. io:

  • ทดลองใช้ฟรีให้สิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์อย่างจำกัด
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับวิดีโอสอน
  • ขาดการผสานรวมกับโปรแกรมอื่น ๆ และเครื่องมือออนไลน์

ราคาของ Frase. io:

  • โซโล: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พื้นฐาน: $44.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $114. 99/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน

Frase. io คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

10. แกรมม่า

เครื่องมือเขียนใหม่: Grammarly
ผ่านทางGrammarly

Grammarly เป็นซอฟต์แวร์แก้ไขและตรวจสอบการคัดลอกผลงานที่เพิ่งเพิ่มความสามารถในการถอดความและสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่น่าประทับใจ นักเขียน บรรณาธิการ และเอเจนซี่ด้านเนื้อหาต่างชื่นชอบการใช้งานเพื่อปรับปรุงงานเขียนของพวกเขา ?

และด้วยฟีเจอร์ AI ใหม่ที่มีชื่อว่า GrammarlyGo สามารถสร้างโครงร่างบทความ ไอเดียหัวข้อ ย่อหน้า และประโยคได้ นอกจากนี้ยังมีตั้งค่าที่ปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้เนื้อหาของคุณสอดคล้องกับเสียงของแบรนด์คุณ! และอย่าลืมตัวตรวจสอบไวยากรณ์ที่ครอบคลุมซึ่งทำให้การทำความสะอาดบทความที่สร้างโดย AI เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly:

  • ปรับแต่งเนื้อหาที่สร้างขึ้นด้วยตัวเลือกเสียง โทน และเจตนาที่หลากหลาย
  • ใช้เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์และการลอกเลียนแบบได้ไม่จำกัด
  • ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันบนมือถือ เว็บ และเดสก์ท็อปหลากหลาย รวมถึง Chrome, Gmail, Slack, Twitter, Facebook และอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows, Android หรือ iOS
  • คำแนะนำคำศัพท์, พจนานุกรม, พจนานุกรมคำพ้อง, และตัวแก้ไขสไตล์ช่วยสร้างเนื้อหาที่ไม่เหมือนใครและน่าสนใจ
  • คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ แผงควบคุมกิจกรรม, เครื่องมือการทำงานร่วมกัน, ชุดสำนักงาน, แชท, และเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของ Grammarly:

  • เวอร์ชันฟรีไม่รวมการเข้าถึงเครื่องมือการถอดความและการสร้างเนื้อหา
  • แพ็กเกจแบบชำระเงินมีขีดจำกัดคำสั่ง AI รายเดือน
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบข้อผิดพลาดที่โปรแกรมตรวจแกรมม่าไม่พบ และมีโครงสร้างประโยคที่ไม่ดีในเนื้อหาที่ใช้ AI

ราคาของ Grammarly:

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Grammarly:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องมือเขียนใหม่

เครื่องมือเขียนใหม่สามารถตรวจจับได้หรือไม่?

ใช่ เครื่องมือเขียนใหม่สามารถถูกตรวจพบโดยซอฟต์แวร์ตรวจสอบการลอกเลียนแบบหรือการตรวจสอบด้วยมือ แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้อาจเขียนข้อความใหม่เพื่อเปลี่ยนคำและโครงสร้างประโยค แต่พวกเขามักล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงความหมายโดยรวมของเนื้อหา ซอฟต์แวร์ตรวจสอบการลอกเลียนแบบสามารถระบุการขาดความเป็นต้นฉบับนี้ได้

เครื่องมือเขียนใหม่มีประสิทธิภาพหรือไม่?

เครื่องมือเขียนใหม่สามารถมีประสิทธิภาพในการสร้างเนื้อหาจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วหรือช่วยแก้ปัญหาการเขียนติดขัดได้ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของเครื่องมือเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณภาพของซอฟต์แวร์ AI และอัลกอริทึมที่ใช้ เครื่องมือเหล่านี้ไม่สามารถทดแทนทักษะการเขียนและการแก้ไขของมนุษย์ได้

เครื่องมือเขียนใหม่มีราคาเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายของเครื่องมือเขียนใหม่สามารถมีตั้งแต่ฟรีไปจนถึงหลายร้อยดอลลาร์ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและข้อจำกัดของเครื่องมือ บางเครื่องมืออาจมีให้ทดลองใช้ฟรี ในขณะที่บางเครื่องมืออาจต้องการการสมัครสมาชิกหรือค่าซื้อครั้งเดียว

เครื่องมือเขียนใหม่สามารถใช้สำหรับการเขียนเชิงวิชาการได้หรือไม่?

ไม่, เครื่องมือเขียนใหม่ไม่ควรใช้สำหรับการเขียนเชิงวิชาการ เนื่องจากอาจสร้างเนื้อหาที่คล้ายคลึงกับงานที่มีอยู่เดิมมากเกินไปและอาจนำไปสู่การลอกเลียนแบบได้ สิ่งสำคัญคือต้องใช้แนวคิดที่เป็นต้นฉบับและอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องในการเขียนเชิงวิชาการ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp AI เพื่อช่วยในการวิจัยและสร้างแนวคิดสำหรับการเขียนเชิงวิชาการของคุณได้

เครื่องมือเขียนใหม่ถูกกฎหมายหรือไม่?

ใช่ การใช้เครื่องมือเขียนใหม่ถือว่าถูกกฎหมายตราบใดที่เนื้อหาที่สร้างขึ้นไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ใดๆ สิ่งสำคัญคือต้องอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องในเนื้อหาที่เขียนใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียนผลงานผู้อื่น อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือเขียนใหม่อย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ และต้องมั่นใจว่าเนื้อหาที่ออกมานั้นมีความเป็นเอกลักษณ์และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้อ่าน

ปฏิวัติกิจวัตรการเขียนของคุณด้วยเครื่องมือเขียนใหม่

คุณพร้อมที่จะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและทักษะการเขียนของคุณไปอีกขั้นแล้วหรือยัง? ถ้าใช่ ถึงเวลาที่จะนำเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพนี้ไปใช้จริง และเริ่มใช้เครื่องมือสร้างและเขียนเนื้อหาด้วย AI แล้ว! ?

เครื่องมือเขียนใหม่สามารถช่วยชีวิตคุณได้เมื่อคุณต้องการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าที่น่ากลัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเสมอ

แล้วทำไมไม่ลองใช้ClickUp AIดูล่ะ? มันสามารถเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับใครก็ตามที่ต้องการประหยัดเวลาและปรับปรุงผลงานเนื้อหาของตน เชื่อเราเถอะ—งานเขียนของคุณ (และสุขภาพจิตของคุณ) จะขอบคุณคุณแน่นอน!