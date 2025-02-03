10 อันดับทางเลือก WordAI ที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนด้วย AI ในปี 2025

ในปี 2022, ChatGPT ของ OpenAI ได้ก้าวหน้าอย่างมากในเทรนด์ของเทคโนโลยี AI สร้างสรรค์. อย่างไรก็ตาม, แม้จะมีการพัฒนา, นักการตลาดเนื้อหาหลายคนสงสัยถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือเหล่านี้ เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้เป็นแบบแยกส่วน, คุณภาพต่ำ, และถูกจัดเก็บไว้ในหมวดหมู่.
ซอฟต์แวร์ AI ส่วนใหญ่โดยทั่วไปยังขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในอุตสาหกรรมและประสบปัญหาในการปรับใช้โทนเสียงของแบรนด์ (Tone of Voice: ToV) อย่างไรก็ตาม คุณอาจประหลาดใจว่าเครื่องมือออนไลน์บางตัวในปัจจุบันสามารถทำงานได้ดีเกินความคาดหมายของคุณ
WordAi เป็นเครื่องมือแปลงถ้อยคำที่ได้รับการยอมรับในด้านความสามารถในการปรับใช้เนื้อหาขั้นสูง ทำให้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับการปรับเปลี่ยนและเพิ่มความหลากหลายให้กับเนื้อหาในการกระจายข้อมูล
แต่ถ้าฉันบอกคุณว่ามีทางเลือกอื่นที่คุ้มค่ากว่าและซับซ้อนกว่า WordAI อยู่ล่ะ?
เมื่อเราพิจารณาตัวเลือกอื่น ๆ เช่น WordAI ลองสำรวจเครื่องมือใหม่ ๆ ที่มีอยู่สำหรับการสร้างเนื้อหาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ มีโซลูชันนวัตกรรมมากมายให้เลือกใช้ตามความชอบที่แตกต่างกัน!
สิ่งที่ควรพิจารณาในทางเลือกของ WordAI?
ทุกผู้ช่วยเขียนAI สร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพต้องพึ่งพาแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ และได้รับการฝึกฝนให้สามารถตรวจสอบตัวเองได้ด้วยความพยายามน้อยที่สุด หากคุณต้องการเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดของ WordAI ให้พิจารณาคุณสมบัติต่อไปนี้:
- พัฒนาบน LLMs: เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับการมีคำศัพท์จำนวนหลายพันล้านคำที่ถูกจัดระบบไว้ภายในกรอบการทำงานที่พึ่งพาตนเองได้ เลือกเครื่องมือที่มีโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและหลากหลาย
- ความยืดหยุ่นเหนือคำแนะนำ: ตรวจสอบว่าคำแนะนำของคุณมีอิทธิพลและส่งผลต่อสไตล์, โทน, และคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: เครื่องมือ AI ควรมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ หากมีความล่าช้า, การหยุดชะงักในการสร้างเนื้อหา, หรือการตอบสนองต่อคำสั่งที่ช้า, อาจไม่ใช่ทางเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับ WordAI
- ความสามารถในการจ่ายได้: เรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของกระแส AI สร้างสรรค์ ดังนั้น ราคาของเครื่องมือสร้างเนื้อหาจึงไม่ควรสูงเกินไป
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ WordAI ที่ควรใช้ในปี 2024
1. ClickUp
แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp รวมถึง ClickUp AI ผู้ช่วยเขียน AI ที่ผสานรวมไว้แล้ว ClickUp AI มอบเทมเพลตพร้อมใช้งานมากกว่า 100 แบบ สำหรับงานการตลาดและเนื้อหาต่างๆ เช่น การเขียนใหม่ การสร้างเนื้อหา และการเขียนคำอธิบายผลิตภัณฑ์
ClickUp AI มีความเชี่ยวชาญในการสร้างข้อความ, สรุปบันทึกยาว ๆ, และจัดระเบียบเอกสารทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว. ใช้ AI ร่วมกับ ClickUp Notepadเพื่อคิดค้นและบันทึกความคิด และเก็บไว้ภายในแพลตฟอร์ม ClickUp.
ClickUp Docsมีเทมเพลตและรูปแบบต่างๆ ให้คุณเลือกใช้ตามต้องการ ปรับแต่งเอกสารของคุณให้ตรงกับความต้องการของคุณและสำรวจฟังก์ชันการทำงานร่วมกันกับสมาชิกในทีมของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ความสามารถหลากหลาย: สร้างหรือแก้ไขบทความและไอเดียโดยอัตโนมัติ และแปลงไอเดียของคุณเป็นโครงสร้างเนื้อหา สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและกรณีศึกษา สร้างข้อความสำหรับหน้า landing page คำอธิบายสินค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยไม่ลดคุณภาพ
- เครื่องมือสร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย AI: Clickup AI ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษโดยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสถานที่ทำงานจากหลากหลายอุตสาหกรรม และใช้งานง่ายสำหรับกรณีการใช้งานที่มีคุณค่าสูงแทบทุกประเภท
- เทมเพลต: ประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาลด้วยคลังเทมเพลตอันทรงพลังของ ClickUp Templatesเพื่อออกแบบเวิร์กโฟลว์และแผนผังกระบวนการได้ในเวลาอันรวดเร็ว
- ติดตาม: ติดตามความคืบหน้าของโครงการส่วนตัวหรือโครงการทีมของคุณด้วย ClickUp Tasks
- ความร่วมมือ: เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติได้จริงร่วมกับทีมของคุณ ด้วยฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น กระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดแบบร่วมมือ
- การผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ: เร่งกระบวนการทำงาน ปรับแต่ง และทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยการผสานรวมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ มากมายเข้ากับแดชบอร์ด ClickUp ของคุณ รวมถึง Slack, Google Drive และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มันมาพร้อมกับคุณสมบัติมากมาย อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้ (โชคดีที่มีศูนย์ช่วยเหลือที่มีรายละเอียดครบถ้วน, การสัมมนาออนไลน์, แม่แบบ, คู่มือ, และการสนับสนุนเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มที่)
- การเชื่อมต่อ Slack ยังไม่สมบูรณ์แบบ—แต่ยัง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. แจสเปอร์
Jasper เป็นเครื่องมือเขียนเนื้อหา AI อเนกประสงค์ที่เลียนแบบการพูดของมนุษย์โดยใช้โมเดลการเรียนรู้ภาษา (LLMs) ใช้ Jasper เพื่อสร้างเนื้อหาหรือเขียนบทความใหม่โดยอัตโนมัติในกว่า 25 ภาษา พร้อมด้วยไลบรารีเทมเพลตมากมาย
Jasper เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์พร้อมฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการเขียนของคุณ เช่น การสร้างเนื้อหาแบบกลุ่ม การปรับแต่งโทนเสียง และการตรวจจับการลอกผลงาน นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในฐานะเครื่องมือแปลงถ้อยคำใหม่
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- สร้างข้อความทางการตลาดด้วยคำแนะนำเสียงผ่านการจดจำเสียงพูด
- สร้างบทความ ไอเดียการตลาด หรือเขียนเนื้อหาใหม่ในกว่า 30 ภาษาและรูปแบบที่หลากหลาย
- เขียนบล็อกโพสต์, โฆษณา Facebook, ข้อความการตลาด, และอื่น ๆ ด้วย AI หลายเนื้อหา
ข้อจำกัดของ Jasper
- แจสเปอร์มีราคาค่อนข้างสูงกว่าเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ ของ WordAI
- แจสเปอร์สร้างผลลัพธ์ที่ซ้ำซ้อนสำหรับหัวข้อทางเทคนิคที่ต้องการการพิจารณาอย่างละเอียดอ่อน
ราคาของ Jasper
- ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- แผนสำหรับผู้สร้าง: $39/เดือน
- แผนสำหรับทีม: $99/เดือน
- แผนธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Jasper
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (1500+ รีวิว)
3. Anyword
Anyword เป็นซอฟต์แวร์เขียนเรียงความใหม่ด้วย AI ที่ผสานรวมการวิจัยลูกค้าโดยใช้ 알고ริทึมขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์ความชอบ, คำแนะนำ, และข้อมูลตลาด. การผสานรวม AI ขั้นสูงของมันช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการและความชอบของผู้ชมของคุณ.
Anyword ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติและอัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อสร้างข้อความที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ สร้างสื่อและระบุเนื้อหาที่ซ้ำกัน
นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในฐานะเครื่องมือหมุนบทความอัตโนมัติและทำหน้าที่เป็นเครื่องมือแปลงถ้อยคำ Anyword ยังคงเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์เขียนเรียงความใหม่ที่ดีที่สุดบนอินเทอร์เน็ต
คุณสมบัติเด่นของ Anyword
- สร้างข้อความทางการตลาดที่กลุ่มเป้าหมายของคุณสามารถเชื่อมโยงได้ผ่านการผสานรวมการวิจัยลูกค้า
- สร้างจำนวนคำได้ไม่จำกัดเมื่อคุณเขียนหรือแก้ไขเนื้อหาบนแผนการสมัครสมาชิกใด ๆ
- ประหยัดเวลาด้วยฟีเจอร์ 'สร้างกรณีการใช้งานของคุณเอง' และสร้างบทความบล็อกคุณภาพสูงที่ตรงกับน้ำเสียงและสไตล์ที่คุณต้องการ
ข้อจำกัดของ Anyword
- Anyword ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม SaaS หรือโปรแกรมบนคลาวด์อื่น ๆ ได้
- ซอฟต์แวร์นี้ไม่มีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปหรือมือถือ ดังนั้นทางเลือกเดียวในการเข้าถึงคือผ่านเบราว์เซอร์ออนไลน์
- เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์นี้มีราคาสูงเกินไป และเวอร์ชันทดลองใช้ฟรีมีข้อจำกัดหลายประการ
ราคา Anyword
- ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- เริ่มต้น: $39/เดือน
- ทีมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: $79/เดือน
- ธุรกิจ: $349/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Anyword
- G2: 4. 8/5 (1000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
4. Rytr
Rytr เป็น ทางเลือกฟรีสำหรับ WordAIที่สร้างบทความและเนื้อหาใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร Rytr เหมาะสำหรับเนื้อหาทุกประเภท แม้แต่หัวข้อทางเทคนิค และยังมีตัวตรวจสอบไวยากรณ์เพื่อรับประกันการเขียนที่ไร้ที่ติ
Rytr ตอบโจทย์ทุกความต้องการสำหรับผู้ช่วยเขียน AI ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนเนื้อหาหรือผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการนักเขียนส่วนตัว ในฐานะเครื่องมือเขียนบทความใหม่ มันช่วยสร้างการเขียนใหม่ที่มีคุณภาพหลากหลายรูปแบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr
- เข้าถึงโทนและสไตล์มากกว่า 20 แบบ และสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงในมากกว่า 30 ภาษา
- สร้าง ข้อความอีเมล การตลาดที่ปรับแต่งได้ เนื้อหาแบบสั้น และบทสรุปเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- ผลิตเวอร์ชันข้อความสามแบบและจัดการการวิเคราะห์ SERP (หน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา)
- สร้างโพสต์โซเชียลมีเดียและเนื้อหาเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ข้อจำกัดของ Rytr
- แผนผู้ออมมีข้อจำกัดที่ 100,000 ตัวอักษร และโปรแกรมฟรีมีขีดจำกัดที่ 10,000 ตัวอักษร
- ฟังก์ชันการวิจัยคำหลักไม่ซับซ้อนมากนัก และไม่มีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างแต่ละแผน ยกเว้นข้อจำกัดของจำนวนคำ
- บทความที่สร้างขึ้นโดยระบบอัตโนมัติขาดการจัดระเบียบที่เหมาะสมและบางครั้งมีการซ้ำซ้อน
ราคาของ Rytr
- แผนฟรีตลอดไป
- แผนประหยัด: $9/เดือน
- แผนไม่จำกัด: $29/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Rytr
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
5. SudoWrite
Sudowrite เป็นเครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยในการสร้างโครงร่างและร่างแรกในลักษณะที่ช่วยขจัดอาการเขียนไม่ออก ผู้ช่วยเขียน AI นี้จะช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาด้วยความช่วยเหลือจากโมเดลภาษาธรรมชาติของ OpenAI
หากคุณกำลังมองหาการเขียนนิยายหรือการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบใด ๆ Sudowrite สามารถดึงไอเดียเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมมาให้คุณได้ โดยอิงจากข้อมูลที่คุณป้อนเข้าไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sudowrite
- Sudowrite ใช้รูปแบบตัวแปลงสัญญาณต่าง ๆ รวมถึง GPT 3, GPT 3.5, GPT 4 และรูปแบบการประมวลผลภาษาธรรมชาติอื่น ๆ เช่น Claude 2 ของ Anthropic
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างไอเดีย การวางโครงร่าง การขยายเนื้อหา และการเอาชนะภาวะตันทางความคิด
- สร้างบทความนิยายโดยใช้โครงเรื่องและแนวคิดที่สร้างโดย Sudowrite
ข้อจำกัดของ Sudowrite
- แต่ละแผนการสมัครสมาชิกมีขีดจำกัดจำนวนตัวอักษร นอกจากนี้ แผนทดลองใช้ฟรีจะอนุญาตให้เข้าถึงได้ 500 คำต่อคำขอ และเฉพาะฟีเจอร์พื้นฐานเท่านั้น
- ความไม่สอดคล้องกันในเนื้อหาที่สร้างขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการแก้ไขของมนุษย์เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ เนื้อหาอาจฟังดูน่าเบื่อ จำเจ หรือไม่เหมาะสม
- ไม่เหมาะสำหรับการใช้ในบล็อกการตลาดและเนื้อหาโฆษณา
ราคาของ Sudowrite
- งานอดิเรก & นักเรียน: $19/เดือน
- มืออาชีพ: $29/เดือน
- สูงสุด: $100/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Sudowrite
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
6. คัดลอก AI
ผ่านทางCopy.ai
Copy. ai เป็นเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AIที่ใช้ GPT-4 ในการสร้างบทความคุณภาพสูงสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ Copy. ai ช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ไลบรารีเทมเพลตที่หลากหลาย และคุณสมบัติที่น่าสนใจเครื่องมือเขียนเนื้อหาใหม่นี้สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจสูง ข้อความอีเมล และคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย
ฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของ Copy AI คือ Infobase ซึ่งช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลสำคัญในขณะที่คุณกำลังสร้างไอเดียและคัดลอกข้อความ Infobase จะดึงข้อมูลนี้จากเนื้อหาของคุณในขณะที่สร้างหรือหมุนเนื้อหาตามคำสั่งของคุณ
เพิ่มองค์ประกอบใหม่ลงในฐานข้อมูลของคุณ ดึงแท็กใหม่ขึ้นมา จากนั้นระบุแท็กนั้นทุกครั้งที่คุณต้องการอ้างอิงถึงในเนื้อหาที่เขียนใหม่หรือเนื้อหาที่สร้างขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- สำรวจคลังแม่แบบขนาดใหญ่ของมัน
- บันทึกและนำข้อมูลสำคัญกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วย Infobase
- Copy.ai มอบความปลอดภัยในระดับสูง
- แก้ไขไวยากรณ์และคำผิดโดยอัตโนมัติขณะตรวจทาน
- ใช้ฟีเจอร์ Translator เพื่อแปลภาษาด้วยตัวเลือกมากกว่า 25 ภาษา
Copy. ai เลียนแบบ
- ผู้ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพของเนื้อหา เนื่องจากผู้ช่วยเขียน AI มักสลับจาก GPT4 ไปเป็น GPT3 ระหว่างการใช้งาน
- ส่วนใหญ่ของบทวิจารณ์รายงานว่ามีความยากลำบากในการยกเลิกการเป็นสมาชิก และการให้บริการลูกค้าไม่ตอบสนอง
ราคาของ Copy.ai
- แผนฟรี: อนุญาตให้ใช้ได้สูงสุด 2000 คำต่อเดือน
- ข้อดี: $49/เดือน (สำหรับผู้ใช้เพียงหนึ่งท่านเท่านั้น)
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ CopyAI
- G2: 4. 7/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
7. SurferSEO
SurferSEO เป็นเครื่องมือบนคลาวด์ที่ช่วยคุณปรับปรุงเนื้อหาของคุณให้เหมาะกับเครื่องมือค้นหาเป็นหลัก และยังมีเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ชื่อว่า 'Surfer AI'
เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์นี้สร้างบทความบล็อกที่มีคุณภาพสูงเหมือนมนุษย์ในขณะที่ปรับแต่งคำหลักเป้าหมายของคุณโดยไม่ลดทอนคุณภาพ คุณจำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก SurferSEO ที่ใช้งานอยู่เพื่อสำรวจเครื่องมือนี้
Surfer AI เป็นปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่นำเสนอคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของคุณ Surfer AI จะช่วยให้กระบวนการเขียนของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นเพียงแค่ไม่กี่คลิก หากคุณต้องการสร้างข้อความโฆษณา ปรับปรุงบทความ หรือผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ
คุณสมบัติเด่นของ SurferSEO
- สำรวจเครื่องยนต์ GPT-4 ที่ได้รับการปรับปรุงพร้อมขนาดบริบท 32k ซึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เครื่องมือขณะสร้างข้อความ
- สร้างน้ำเสียง (ToV) ที่เหมือนมนุษย์ ลดการซ้ำซ้อนให้น้อยที่สุด และสัมผัสกับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในการเปลี่ยนผ่านระหว่างส่วนต่างๆ ของบทความของคุณ
- ผสานรวมกับเครื่องมือเขียนเนื้อหาอื่น ๆ รวมถึง Jasper เพื่อปรับปรุงกระบวนการแก้ไขเนื้อหา
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ SERP ของ SurferSEO เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคำหลักเป้าหมายของคุณบนเครื่องมือค้นหา เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการมองเห็นของพวกเขา
- เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นสำหรับเครื่องมือค้นหาด้วย SurferSEO
ข้อจำกัดของ SurferSEO
- คุณต้องสมัครสมาชิกเวอร์ชันพรีเมียมของ Surfer SEO เพื่อใช้ Surfer AI ซึ่งอาจมีราคาแพงสำหรับบางคน
ราคาของ SurferSEO
- จำเป็น: $89/เดือน (รวมบทความสำหรับแก้ไขเนื้อหา 15 บทความ)
- ขั้นสูง: $179/เดือน (รวมบทความสำหรับแก้ไขเนื้อหา 45 บทความ)
- สูงสุด: $299/เดือน (รวมบทความสำหรับบรรณาธิการเนื้อหา 90 บทความ)
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ SurferSEO
- G2: 4. 8/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
8. ด้านตรงข้ามมุมฉาก
Hypotenuse AI เป็นผู้ช่วยเขียน AI ที่ใช้ GPT 4 เพื่อสร้างโพสต์และร่างข้อความที่ละเอียดในหลายภาษา
สร้างเนื้อหาการสนทนาที่เหมาะสมกับหัวข้อและขั้นตอนการวิจัยด้วยข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงานที่ผสานรวมยังมอบความยืดหยุ่นที่มากขึ้นเมื่อสร้างหรือแก้ไขข้อความ
คุณสมบัติเด่นของด้านตรงข้ามมุมฉาก
- ปรับปรุงกระบวนการเขียนให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่การสร้างแนวคิดไปจนถึงการสร้างเนื้อหาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย ค้นหาแหล่งข้อมูลสำหรับบทความของคุณ และรับประกันความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเนื้อหาของคุณ
- ใช้คะแนนเนื้อหาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสร้างเนื้อหาของคุณ
- สำรวจหลายภาษาด้วยภาษาที่มีให้เลือกมากกว่า 25 ภาษา
ข้อจำกัดของด้านตรงข้ามมุมฉาก
- แม้ว่าจะมีเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายสำหรับประเภทเนื้อหาต่าง ๆ แต่ก็มีตัวเลือกในการปรับแต่งเนื้อหาค่อนข้างจำกัด
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสร้างเนื้อหาอีคอมเมิร์ซและโซเชียลมีเดีย อาจไม่แสดงประสิทธิภาพเท่ากันเมื่อใช้กับเนื้อหาเชิงเทคนิคหรือเนื้อหาที่มีความยาว
การกำหนดราคาแบบพีทาโกรัส
- แผนรายบุคคล: $29/เดือน (สำหรับ 50,000 คำต่อเดือน)
- แผนสำหรับทีม: $59/เดือน (จำกัด 120,000 คำต่อเดือน)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวด้านด้านตรงข้ามของสามเหลี่ยม
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
9. HyperWrite AI
HyperWrite เป็นผู้ช่วยเขียน AI ที่ช่วยให้คุณเขียนเนื้อหาที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสม่ำเสมอมากขึ้น หากคุณต้องการผู้ช่วยส่วนตัวในการตอบอีเมลจำนวนมาก ซอฟต์แวร์ส่วนขยาย Chrome นี้ทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่สร้างคำตอบอีเมลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
HyperWrite มีฟังก์ชันที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น TypeAhead ซึ่งทำนายคำและวลีขณะที่คุณพิมพ์ ฟังก์ชัน Universal Translation ยังให้การแปลที่แม่นยำในหลายภาษาอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hyperwrite
- ใช้คุณสมบัติการเติมข้อความอัตโนมัติแบบอินไลน์เพื่อทำให้เนื้อหาของคุณเสร็จสมบูรณ์ด้วยการกดแป้นพิมพ์เพียงครั้งเดียว
- เข้าถึงคำพ้องความหมายและทางเลือกของคำเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเลือกใช้ภาษาในบล็อกโพสต์ของคุณ
- ฟังก์ชันเช่น TypeAhead ทำนายคำและวลีขณะที่คุณพิมพ์
- ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการจัดการอีเมลยาวๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Hyperwrite
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด เนื่องจากคุณไม่สามารถสร้างเทมเพลตหรือรูปแบบส่วนตัวสำหรับเนื้อหาของคุณได้
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามันให้ผลลัพธ์เนื้อหาที่มีคุณภาพแต่ขาดความรู้สึกที่เป็นมนุษย์ซึ่งทำให้เนื้อหาน่าดึงดูด
- HyperWrite เหมาะสำหรับการเขียนทั่วไปและงานเขียนเชิงสารคดี แต่อาจไม่ได้ผลดีเท่าสำหรับเนื้อหาประเภทอื่น ๆ
การกำหนดราคาของ Hyperwrite
- แผนฟรี: ฟรีตลอดไป (15 รุ่นต่อเดือนและ 500 ประเภทต่อวัน)
- แผนพรีเมียม: $19.99/เดือน (สร้างได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและเครดิตผู้ช่วย 200 เครดิต)
- แผนอัลตร้า: $44.99/เดือน (500 เครดิตผู้ช่วย)
คะแนนและรีวิวของ Hyperwrite
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
10. ประโยค
Frase เป็นเครื่องมือสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา AIแบบครบวงจรสำหรับการผสานการวิจัย SEO เข้ากับการเขียนเนื้อหาด้วย AI มันจับคู่เนื้อหาของคุณกับความตั้งใจของผู้ใช้และอัลกอริทึมการค้นหาโดยการวิเคราะห์ผลลัพธ์อันดับต้น ๆ ขณะที่คุณสร้างเนื้อหาในระดับใหญ่
Frase ผสานทักษะการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์เข้ากับฟังก์ชันการวิจัย SEO ทำให้เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI ที่มีความหลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ Frase
- เครื่องมือวิเคราะห์ SERP และคุณลักษณะการประเมินการแข่งขัน
- จับคู่เนื้อหาของคุณกับเจตนาของผู้ใช้และอัลกอริทึมการค้นหาโดยการวิเคราะห์ผลลัพธ์อันดับต้น ๆ สำหรับคำหลักของคุณ
ข้อจำกัดของ Frasé
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
- การซ้ำของข้อความอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้
การกำหนดราคาแบบ Frasé
- โซโล: 14.99 ดอลลาร์ต่อเดือน (ต่อผู้ใช้)
- พื้นฐาน: $44.99 ต่อเดือน (ต่อผู้ใช้)
- ทีม: $114. 99 ต่อเดือน (3 ผู้ใช้ และตัวเลือก $25/เดือน สำหรับสมาชิกทีมเพิ่มเติมทุกคน)
คะแนนและรีวิวของ Frase
- G2: 4. 9/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
เครื่องมือสร้างและเขียนใหม่ด้วย AI ที่ดีที่สุดแทน WordAI
เราทุกคนต่างคาดหวังว่าจะเกิดการล่มสลายของบทความที่สร้างโดย AI เมื่อ Google ประกาศการอัปเดตเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ แต่ที่น่าประหลาดใจคือ Google ยังสนับสนุนมันด้วยการแนะนำเทคโนโลยี AI สร้างสรรค์ของตนเอง
แต่ละตัวเลือกของ WordAI ที่ดีที่สุดข้างต้นมีฟังก์ชันเนื้อหาที่น่าทึ่งไม่เหมือนใคร ดังนั้นโปรดเลือก UVP ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของคุณ
ClickUp AIเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณและเป็นหนึ่งในทางเลือกฟรีที่ดีที่สุด WordAI อาจสร้างการเขียนใหม่ที่ดี แต่ ClickUp AI สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณตรวจสอบการแก้ไขทุกส่วนของการเขียนใหม่หรือการสร้างเนื้อหาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณ
