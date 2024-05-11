15 เครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ที่ดีที่สุดที่ควรลองในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

ปัญญาประดิษฐ์กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก และไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไม. มีโลกใหม่ของเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและราบรื่นมากขึ้น. สำหรับธุรกิจหลายๆ แห่ง นี่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องคิดมาก. ส่วนที่ยากคือการเลือกเครื่องมือที่ดีจากตัวเลือกมากมายที่ท่วมตลาด.
โชคดีสำหรับคุณ เราได้รวบรวมคู่มือที่มีประโยชน์นี้เพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ที่ดีที่สุด
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดที่กำลังมองหาเครื่องมือสร้างอีเมล หรือฟรีแลนซ์ที่ต้องการยกระดับเนื้อหาบล็อกของคุณ ที่นี่มีสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกคน เราจะมาแนะนำวิธีเลือกเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ยอดเยี่ยม พร้อมวิเคราะห์ตัวเลือกที่ดีที่สุดให้คุณได้ทดลองใช้ ✨
อะไรคือเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI?
เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI คือเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสร้างเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับและเกี่ยวข้อง เนื้อหานี้สามารถนำไปใช้สำหรับบล็อก เว็บไซต์ หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้ เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีเวลาหรือทรัพยากรเพียงพอที่จะทุ่มเทให้กับการสร้างเนื้อหาแบบดั้งเดิม
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์?
เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น แต่บางเครื่องมือก็ทำงานได้ดีกว่าเครื่องมืออื่น ๆ ทุกทีมมีความแตกต่างกัน และเครื่องมือที่เหมาะกับธุรกิจหนึ่งอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม มีบางสิ่งที่เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ยอดเยี่ยมทุกตัวควรมี
นี่คือเครื่องหมายของเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ที่ยอดเยี่ยม:
- ใช้งานง่าย: คุณต้องการเครื่องมือที่ไม่ใช้เวลาในการเรียนรู้หรือมีขั้นตอนที่ซับซ้อนในการเริ่มต้น มองหาเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและ UI ที่เรียบง่าย
- เนื้อหาคุณภาพสูง: หลีกเลี่ยงเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ที่มีคุณภาพต่ำซึ่งผลิตเนื้อหาที่ไม่ดีเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดในการสะกดและไวยากรณ์—หรือแม้กระทั่งการลอกเลียนแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกมีมาตรการป้องกันและเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างเนื้อหาที่ดี
- หลากหลายคุณสมบัติ: มองหาผู้สร้างเนื้อหา AI ที่มีคุณสมบัติที่คุณต้องการ การปรับแต่งโทนเสียง, แบรนด์, และประเภทของเนื้อหาคือสิ่งที่ทำให้เครื่องมือดีกลายเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม
- ระดับราคา: ผู้สร้างเนื้อหา AI หลายรายมีหลายระดับราคา ทำให้ง่ายต่อการปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีงบประมาณเท่าใดก็ตาม ?
15 เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1.คลิกอัพ
ClickUp ได้ทำให้การทำงานง่ายขึ้นเป็นเวลาหลายปีแล้ว หนึ่งในบริการล่าสุดของเราคือเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ของเรา เครื่องมือจัดการโครงการของเราช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ ได้ด้วยเครื่องมือเช่น การจัดการงาน แดชบอร์ดรายงาน และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
ด้วยผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUp การสร้างไอเดีย การเขียนเนื้อหาทุกประเภท เช่น บล็อกโพสต์หรืออีเมลขาย และการแก้ไขข้อความทำได้ง่ายกว่าที่เคย ร่วมมือกันภายในเครื่องมือนี้ โดยเข้าร่วมกับสมาชิกทีมคนอื่นๆ เพื่อให้ความคิดเห็นและสร้างเนื้อหาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ?
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ขจัดอาการเขียนไม่ออกด้วยคำแนะนำไอเดียจาก AI สำหรับเนื้อหาทุกประเภท—ตั้งแต่อีเมลและคำอธิบายสินค้าไปจนถึงบทความบล็อกและอื่น ๆ อีกมากมาย
- สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงโดยไม่ต้องเป็นบรรณาธิการมืออาชีพ ด้วยฟีเจอร์ตรวจแก้ไขข้อความที่ช่วยให้คุณปรับแต่งงานเขียนได้อย่างสะดวก
- เทมเพลตคำสั่งสำหรับ AIเพื่อช่วยสร้างเนื้อหาด้วย AI
- สรุปประเด็นสำคัญจากเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดายเช่น กรณีศึกษาและเนื้อหาอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ขณะนี้ มีรายการรออยู่ แต่ในฐานะผู้มาเยือนหรือผู้ใช้ในแผนฟรี คุณสามารถเข้าร่วมเพื่อลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงก่อนใครได้
- แผน ClickUp Free Forever มีพื้นที่สูงสุด 5 พื้นที่ ทำให้ทีมขนาดใหญ่ใช้งานได้ยาก
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (6,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. Copysmith
Copysmith เป็นเครื่องมือเขียนเนื้อหาและคัดลอกข้อความที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO สำหรับอีคอมเมิร์ซและการตลาดโดยเฉพาะ ช่วยให้คุณสร้างคำอธิบายสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ได้อย่างง่ายดายด้วยการนำเข้าแคตตาล็อกสินค้าของคุณ รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออีคอมเมิร์ซหลากหลาย รวมถึง Shopify และ Amazon ?️
คุณสมบัติเด่นของ Copysmith:
- สร้างเนื้อหาแบบกลุ่มได้เพียงไม่กี่คลิก เพื่อให้คุณใช้เวลาทำงานที่น่าเบื่อน้อยลง และมีเวลามากขึ้นในการบรรลุเป้าหมายของคุณ
- ปรับแต่งเนื้อหาให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์เดียวหรือปรับให้เข้ากับหลายโทนเสียงสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันทั้งหมดของคุณและเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดการแบรนด์ของคุณ
- ออกแบบเครื่องมือของคุณเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างแท้จริงด้วยการผสานรวม API
- ส่วนติดต่อผู้ใช้และอินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายใช้งานได้ง่าย และไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนในการเริ่มต้นเขียนบทความบล็อกหรือข้อความโฆษณา
ข้อจำกัดของ Copysmith:
- คุณสามารถสร้างเนื้อหาจำนวนมากได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกใช้แผน Pro
- ไม่มีระดับราคาฟรี และเนื้อหาสำหรับระดับราคาต่ำสุดถูกจำกัดไว้ที่ 20,000 คำต่อเดือน
- บางครั้งตัวสร้างเนื้อหา AI อาจตีความข้อมูลที่คุณป้อนผิด ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องใส่ใจอย่างใกล้ชิดระหว่างการแก้ไข
ราคาของ Copysmith:
- เริ่มต้น: $19/เดือน
- ข้อดี: $49/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Copysmith:
- G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
3. Writesonic
Writesonic เป็นเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AI ชั้นนำ ด้วยคุณสมบัติมากมายที่ทำให้มีประโยชน์สำหรับทีมการตลาดทุกประเภท สร้างเนื้อหาได้หลากหลายตั้งแต่บล็อกโพสต์ธรรมดาไปจนถึงเมตาแท็กและโฆษณา Facebookข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์โซเชียลมีเดีย และเนื้อหาเว็บไซต์ที่เป็นมิตรกับ SEO ?
คุณสมบัติเด่นของ Writesonic:
- มีคุณสมบัติมากกว่า 100 รายการ ตั้งแต่โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนแบบและเครื่องมือแปลงถ้อยคำ ไปจนถึงเครื่องมือสกัดคำสำคัญ
- ด้วยตัวเลือกภาษาที่มีมากกว่า 25 ภาษา คุณสามารถสร้างเนื้อหาสำหรับผู้ชมที่หลากหลายได้
- สร้างขึ้นจาก GPT-4 ไม่ใช่ GPT-3 คุณจะมีเทคโนโลยีล่าสุดอยู่ในมือเมื่อสร้างเนื้อหา
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือสำหรับเขียนบล็อกหลายสิบรายการ รวมถึง WordPress, LinkedIn, เครื่องมือค้นหาของ Google และเครื่องมือ SEO อย่าง SEMRush
ข้อจำกัดของ Writesonic:
- ไม่มีการทดลองใช้ฟรีสำหรับทีม เนื่องจากแพ็กเกจฟรีจำกัดไว้เพียงผู้ใช้หนึ่งคนสำหรับเนื้อหา AI
- ทุกแพ็กเกจมีวงเงินเครดิตจำกัด ดังนั้นคุณจำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าเมื่อสร้างเนื้อหาจำนวนมาก
ราคา Writesonic:
- ทดลองใช้ฟรี: ผู้ใช้หนึ่งราย จำกัด 10,000 คำต่อเดือน
- แบบยาว: เริ่มต้นที่ $12.67/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน โดยจำกัดจำนวนคำที่ 60,000 คำ
- Custom: ราคาพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับทีมและธุรกิจ (ดูทางเลือก Writesonicเหล่านี้)
คะแนนและรีวิว Writesonic:
- G2: 4. 7/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,700+ รีวิว)
โบนัส: ชม7 แบบฟอร์มเขียนเนื้อหาฟรีสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น
4. คาฟไก
Kafkai เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ฟรีที่มุ่งเน้นให้การสร้างเนื้อหามีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น แทนที่จะต้องเสียเงินหลายร้อยดอลลาร์เพื่อจ้างนักเขียน เพียงป้อนข้อความเริ่มต้นและตั้งค่าพารามิเตอร์เล็กน้อย คุณก็สามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้ในเวลาไม่กี่วินาที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาดเนื้อหาที่ต้องการสร้างบทความบล็อกโดยไม่ต้องลงแรงมาก คุณยังสามารถใช้ผู้ช่วยเขียน AIนี้เพื่อแก้ไขเนื้อหาใหม่หรือเนื้อหาที่มีอยู่ให้ละเอียดยิ่งขึ้นได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Kafkai:
- เริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดายในอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย เพียงเลือกกลุ่มเป้าหมายของคุณจากฐานข้อมูล จากนั้นป้อนข้อความหรือคีย์เวิร์ดสำหรับเนื้อหา AI
- เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างบทความที่อ่านง่าย—ไม่ฟังดูเหมือนเขียนโดยหุ่นยนต์
- สร้างบทความได้สูงสุด 10 บทความพร้อมกัน และรวมส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างผลงานที่สมบูรณ์ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
ข้อจำกัดของคาฟคา:
- คุณภาพของงานเขียนไม่ได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI อื่น ๆ ดังนั้นคุณจะต้องทำการแก้ไขและจัดรูปแบบใหม่พอสมควรก่อนที่จะเผยแพร่
- ผู้ใช้บางคนคิดว่าเนื้อหา AI นั้นไม่มีความหมาย
การกำหนดราคาแบบคาฟคาอิ:
- นักเขียน: $29/เดือน จำกัดสูงสุด 100 บทความต่อเดือน
- ห้องข่าว: $49/เดือน พร้อมบทความสูงสุด 250 บทความต่อเดือน
- เครื่องพิมพ์: $129/เดือน พร้อมบทความสูงสุด 1,000 บทความต่อเดือน
- เครื่องพิมพ์อุตสาหกรรม: $199/เดือน พร้อมจำนวนบทความสูงสุด 2,500 บทความต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Kafkai:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. แจสเปอร์
เครื่องมือเขียนคำโฆษณา Jasper AIช่วยเร่งความเร็วในการดำเนินโครงการโดยลดเวลาที่ใช้ในการเขียนร่างลงได้ถึง 80% ซึ่งหมายถึงการทำงานที่รวดเร็วขึ้น เนื้อหาคุณภาพสูงมากขึ้น และผลลัพธ์ที่ดีกว่า ด้วยคุณสมบัติหลากหลาย ใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างทุกอย่างตั้งแต่บทกวีและบทกลอน ไปจนถึงข้อความโฆษณาแบบสั้นและเนื้อหาแบบยาว เช่น บทความบล็อก ?
คุณสมบัติเด่นของ Jasper:
- ส่วนขยาย Google Chromeช่วยให้การเขียนเนื้อหาด้วย AI เร็วขึ้นสำหรับการเขียนบล็อกและธุรกิจ
- ด้วยกรณีการใช้งานมากกว่า 50 รูปแบบ จึงเหมาะสำหรับทุกคน ตั้งแต่ทีมการตลาดดิจิทัลและฝ่ายขาย ไปจนถึงศิลปินและนักเขียนบทความบล็อก
- เครื่องมือเขียน AIของมันเรียนรู้จากแบรนด์ของคุณขณะที่คุณสร้างเนื้อหา ปรับให้เข้ากับน้ำเสียงของคุณเพื่อสร้างเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะสร้างความโดดเด่นให้กับคุณ
- ส่วนติดต่อผู้ใช้มีฟังก์ชันการทำงานที่เรียบง่ายโดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ซับซ้อน
- เนื้อหา AI ปราศจากการคัดลอกหมายความว่าคุณใช้เวลาแก้ไขน้อยลงและมีเวลามากขึ้นในการสร้างสรรค์
- Jasper Art สำหรับการสร้างงานศิลปะด้วย AI
ข้อจำกัดของ Jasper:
- คุณไม่สามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้—ดังนั้นจึงไม่สามารถทำงานระหว่างเที่ยวบิน บนชายหาดที่ห่างไกล หรือที่ใดก็ตามที่คุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- Jasper มีราคาแพงกว่าเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI อื่น ๆ ทำให้การใช้งานมีข้อจำกัดเฉพาะกับทีมและบุคคลที่มีเงินทุนมากกว่า
ราคาของ Jasper:
- ผู้สร้าง: เริ่มต้นที่ $39/เดือน (ผู้ใช้หนึ่งคน)
- ทีม: เริ่มต้นที่ $99/เดือน (สามผู้ใช้ พร้อมตัวเลือกในการเพิ่มได้สูงสุดเจ็ดคน)
- ธุรกิจ: ราคาพิเศษ (สำหรับสมาชิกทีม 10 คนขึ้นไป)
คะแนนและรีวิวจาก Jasper:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,700+ รีวิว)
ลองดูตัวเลือกแทน Jasper เหล่านี้!
6. Copy. ai
เครื่องมือสร้างข้อความCopy. ai เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการผลิตเนื้อหาให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการสร้างแนวทางแบรนด์, เขียนบล็อก, หรือทำแผนการตลาด คุณสามารถทำได้เพียงป้อนประเภทของเนื้อหาของคุณ, เพิ่มบริบทเล็กน้อย, และแก้ไขผลลัพธ์อย่างเบามือ
ด้วยเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ฟรีนี้ คุณจะมีเนื้อหาที่ตรงตามเป้าหมายทางการตลาดหรือธุรกิจของคุณได้ภายในไม่กี่นาที ?
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai:
- ด้วยเทมเพลตมากกว่า 90 แบบ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างเนื้อหาต้นฉบับหลากหลายประเภทได้อย่างง่ายดาย
- เครื่องมือเขียน AI รองรับมากกว่า 25 ภาษา ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีผู้ชมทั่วโลก
- โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกงานรับรองว่าข้อความที่สร้างขึ้นมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าคุณจะสร้างข้อความโฆษณา ประวัติทีม หรือบทความ AI สำหรับบล็อกของคุณ
ข้อจำกัดของ Copy.ai:
- ผู้ใช้บางรายพบว่าเนื้อหาแบบยาวที่ต้องการนั้นต้องมีการแก้ไขมากเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI อื่น ๆ
- เนื้อหาที่สร้างโดย AI เป็นผลงานต้นฉบับ แต่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้อีกในด้านการผสมผสานเสียงของแบรนด์
- ตัวเลือกเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ฟรี จำกัดที่ 2,000 คำต่อเดือน (ดูทางเลือกอื่นของ Copy.aiได้ที่นี่)
ราคาของ Copy.ai:
- ฟรี: ผู้ใช้หนึ่งคน จำกัด 2,000 คำต่อเดือน
- ข้อดี: $36 ต่อเดือน, ผู้ใช้สูงสุดห้าคน, และคำไม่จำกัด
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Copy.ai:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
7. Rytr
ด้วยเครื่องมือสร้างเนื้อหา Rytr AI คุณสามารถคิดค้นไอเดียเนื้อหาได้ในพริบตาเพื่อเอาชนะภาวะบล็อกของนักเขียน เมื่อคุณมีไอเดียในใจแล้ว คุณก็สามารถผลิตเนื้อหาหลากหลายประเภทได้เพียงไม่กี่คลิก เปลี่ยนไอเดียของคุณให้เป็นโฆษณาขายของหรือบทความบล็อกได้ด้วยการเลือกจากห้องสมุดเทมเพลตขนาดใหญ่
นอกจากเนื้อหาใหม่แล้ว คุณยังสามารถอัปโหลดเนื้อหาที่มีอยู่และใช้ผู้เขียน AI เพื่อตรวจสอบการสะกดคำและการคัดลอกเพื่อทำให้พร้อมสำหรับการเผยแพร่ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr:
- มากกว่า 40 แบบฟอร์มให้คุณสร้างเนื้อหาที่คุณต้องการ
- การตั้งค่าโทนเสียงที่หลากหลายถึง 20 แบบ ช่วยให้การนำแบรนด์ของคุณมาผสานกับงานของคุณง่ายกว่าที่เคย
- นำสูตร AIDA และ PAS มาใช้เพื่อลดเวลาในการแก้ไขเนื้อหาที่สร้างขึ้น
- มีเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สำหรับสร้างกราฟิกที่เข้ากับเนื้อหาของคุณ
- ตัวเลือกเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ฟรีสำหรับผู้ใช้รายบุคคล
ข้อจำกัดของ Rytr:
- แม้แต่แผนแบบชำระเงินก็จำกัดการใช้งานเพียงผู้ใช้เดียว และคุณจะต้องจ่ายสำหรับแผนระดับสูงสุดเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเรื่องจำนวนตัวอักษร
- เนื้อหาที่เขียนมีคุณภาพสูง แต่ผู้ใช้บางรายพบการลอกเลียนแบบเมื่อใช้เครื่องมือ
ราคาของ Rytr:
- ฟรี
- ประหยัด: $9 ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: $29/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Rytr:
- G2: 4. 7/5 (750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (9+ รีวิว)
8. คอนเทนต์บอท
ContentBot เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างบทความบล็อก ข้อความทางการตลาด และหน้าแลนดิ้งเพจ
สร้างเนื้อหา SEO ใหม่ทั้งหมดเพื่อเพิ่มการเข้าชมบล็อกหรือใช้เพื่อปรับแต่งเนื้อหาที่มีอยู่เมื่อคุณทำการปรับปรุง
คุณสมบัติเด่นของ ContentBot:
- 45 กรณีการใช้งานเพื่อสร้างเนื้อหาที่หลากหลายอย่างมหาศาล
- เครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจจาก AI ส่งหัวข้อและไอเดียบล็อกรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพื่อช่วยให้การวางแผนเนื้อหาของคุณสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น
- ด้วยภาษาที่มีมากกว่า 110 ภาษา, มันคือหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ครอบคลุมที่สุด
ข้อจำกัดของ ContentBot:
- เนื้อหาถูกจำกัดไว้ที่ 250 คำต่อครั้ง หากต้องการเพิ่มคำ คุณจะต้องคลิกที่ปุ่ม "เขียนให้ฉัน" อีกครั้ง ซึ่งทำให้การสร้างเนื้อหาที่ยาวขึ้นทำได้ยาก
- ผู้ใช้บางรายพบว่าเนื้อหาอยู่ในระดับการอ่านที่สูงกว่า ทำให้ยากต่อการสร้างเนื้อหาสำหรับกลุ่มผู้ชมใหม่
- ไม่ใช่เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ฟรี
ราคาของ ContentBot:
- ชำระล่วงหน้า: $1 ต่อ 1,000 คำ
- เริ่มต้น: $19/เดือน สำหรับ 50,000 คำต่อเดือน
- พรีเมียม: $59/เดือน สำหรับ 150,000 คำต่อเดือน
- พรีเมียม+: $99/เดือน สำหรับ 400,000 คำต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ ContentBot:
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. Wordtune
Wordtune เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI สำหรับบุคคลทั่วไปและเจ้าของธุรกิจที่ต้องการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์เนื้อหา
อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายไม่มีลูกเล่นหรือฟีเจอร์พิเศษใด ๆ—จุดมุ่งเน้นที่นี่คือการสร้างเนื้อหาคุณภาพดีจากนักเขียน AI ของระบบเท่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ Wordtune:
- ผสานการทำงานกับ Microsoft Word, iOS และ Google Chrome เพื่อการแก้ไขและเขียนที่ง่ายดาย
- ใช้คุณสมบัติคำพ้องความหมายเพื่อคิดหาวิธีใหม่ในการพูดสิ่งต่าง ๆ
- ด้วยเครื่องมือสรุปวิดีโอ YouTube คุณสามารถนำเนื้อหาของคุณจากแพลตฟอร์มวิดีโอมาปรับใช้เป็นบล็อกและอีเมลได้
- หนึ่งในตัวเลือกไม่กี่อย่างสำหรับเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ฟรี
ข้อจำกัดของ Wordtune:
- ไม่มีฟีเจอร์มากมาย ดังนั้นหากคุณต้องการเครื่องมือที่มีการตั้งค่าโทนเสียงและเทมเพลตหลายร้อยแบบ นี่อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด
- บางครั้ง Wordtune อาจเปลี่ยนความหมายของข้อความเมื่อพยายามเรียบเรียงใหม่
ราคาของ Wordtune:
- ฟรี: $0 พร้อมการทำซ้ำ 10 ครั้งต่อวัน
- พรีเมียม: $9.99/เดือน พร้อมการสร้างเนื้อหาไม่จำกัดสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- พรีเมียมสำหรับทีม: ราคาพิเศษสำหรับทีมผู้สร้างเนื้อหา
คะแนนและรีวิวของ Wordtune:
- G2: 4. 4 /5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ลองดูทางเลือกของ Wordtune เหล่านี้!
10. พารากราฟไอ
ด้วย ParagraphAI คุณสามารถสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นปฏิทินเนื้อหาคู่มือทางเทคนิค รายการอสังหาริมทรัพย์ หรือประวัติย่อ สร้างสรรค์เนื้อหาจากอุปกรณ์ใดก็ได้ ไม่ว่าคุณจะใช้ Android, iPhone หรือทำงานจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
คุณสมบัติเด่นของ ParagraphAI:
- โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานและโปรแกรมตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ช่วยปรับปรุงการเขียนของคุณด้วยข้อเสนอแนะที่กระชับ
- ด้วยระบบตอบกลับอัตโนมัติ คุณสามารถตอบกลับอีเมลและความคิดเห็นในบล็อกได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม
- สร้างเนื้อหาหลากหลายประเภทในขณะที่รักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณด้วยเครื่องมือปรับแต่งเสียง
ข้อจำกัดของ ParagraphAI:
- เครื่องมือนี้บางครั้งจะปรับถ้อยคำเนื้อหาที่คุณป้อนใหม่ แทนที่จะเพิ่มบริบทหรือสร้างแนวคิดใหม่
- ข้อมูลบางส่วนที่สร้างขึ้นนั้นมีความพื้นฐานมาก ทำให้ยากที่จะเขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่ซับซ้อนซึ่งคุณอาจไม่ทราบมากนัก
- ไม่มีตัวเลือกเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ฟรี
ราคา ParagraphAI:
- นักเรียน: $9.99/เดือน ออกแบบมาสำหรับนักเรียนเท่านั้น
- มืออาชีพ: $12.49/เดือน พร้อมการสร้างเนื้อหาไม่จำกัด
- ทีม: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ ParagraphAI:
- G2: 5/5 (4+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (1+ รีวิว)
11. QuillBot
QuillBot ใช้ประโยชน์จากอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงเพื่อเสนอโหมดการเขียนที่แตกต่างกันเจ็ดโหมด แต่ละโหมดรองรับสไตล์หรือโทนเฉพาะ ผู้ใช้สามารถปรับแต่งผลลัพธ์ตามความต้องการ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับความต้องการเนื้อหาที่หลากหลาย
QuillBot ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันพจนานุกรมคำศัพท์ในตัว ซึ่งช่วยในการเลือกใช้คำและเพิ่มความหลากหลายของคำศัพท์ ไม่ว่าคุณจะต้องการทำให้ข้อความที่ซับซ้อนง่ายขึ้นหรือเพิ่มความสง่างามให้กับการเขียนของคุณ QuillBot ก็เป็นทางเลือกที่ใช้งานได้จริงและประหยัดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- การผสานรวมกับ Chrome และ Microsoft Word
- การเพิ่มการสนับสนุนภาษาต่างประเทศ รวมถึงความสามารถในการแปล
- ง่ายและสะดวกเมื่อคุณต้องการปรับคำหรือตรวจสอบเนื้อหา
- เครื่องมือคำพ้องที่มีความสามารถสูง ให้คำแนะนำและให้คุณเลือก
- เวอร์ชันฟรีครอบคลุมพื้นฐานของการถอดความและการตรวจสอบไวยากรณ์
ข้อจำกัดของ QuillBot
- แต่ละฟังก์ชันมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของตัวเอง
- ความถูกต้องของไวยากรณ์อาจดีขึ้นได้
- ไม่ได้สรุปทุกอย่างเสมอไป
ราคาของ QuillBot
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $19.95/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ QuillBot
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ลองใช้ทางเลือกของ QuillBot เหล่านี้ดูสิ!
12. การเขียนเร็ว
SpeedWrite คือเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่สามารถปฏิวัติกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณได้อย่างสิ้นเชิง ด้วยการใช้เทคโนโลยีอัลกอริทึมขั้นสูงและเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อร่างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ปรับให้ตรงกับความต้องการของคุณภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที
เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าใจบริบท ทำให้เนื้อหาของคุณไม่เพียงแต่ถูกต้องตามไวยากรณ์เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องและน่าสนใจอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Speedwrite
- แปลงข้อความใด ๆ ให้เป็นเนื้อหาใหม่ได้อย่างรวดเร็วพร้อมความสามารถในการถอดความ
- เพิ่มความสามารถในการสแกนเนื้อหาด้วยการแบ่งบรรทัด
ข้อจำกัดของการพิมพ์เร็ว
- เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ไม่เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหาจากศูนย์
- ไม่มีตัวเลือกสำหรับการปรับโทนเนื้อหา รูปแบบ และภาษา
ราคา Speedwrite
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: $19.99 ต่อเดือน
- การสมัครสมาชิกครึ่งปี: $11. 65 ต่อเดือน, คิดค่าบริการ $69. 95
- การสมัครสมาชิกประจำปี: $8. 33 ต่อเดือน, คิดค่าบริการ $99. 95
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนเร็ว
- ไม่มีรีวิวบน G2 หรือ Capterra
ลองดูทางเลือกอื่น ๆสำหรับ Speedwrite!
13. Frase
Frase เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ล้ำสมัยซึ่งโดดเด่นในภูมิทัศน์ดิจิทัล
แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึมในการสร้างเนื้อหานั้นทั้งนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO ได้โดยอัตโนมัติ Frase ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำความเข้าใจเจตนาของผู้ใช้ ตอบคำถามของลูกค้า และส่งมอบบทสรุปเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ด้วย Frase กระบวนการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ มีความเกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ไม่เคยง่ายหรือมีประสิทธิภาพมากเท่านี้มาก่อน
คุณสมบัติเด่นของ Frase
- ให้บริการการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วและละเอียด
- นำเสนอภาพรวมที่ครอบคลุมของหัวข้อต่างๆ
- สร้างบทสรุปเนื้อหาโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Frasé
- คุณสมบัติขององค์กรที่ขาดหายไป
- ไม่มีโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
- อาจมีราคาแพง
การกำหนดราคาแบบ Frasa
- เดี่ยว: $14.99/เดือน
- พื้นฐาน: $44.99/เดือน
- ทีม: $114. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Frase
- G2: 4. 9/5 (รีวิว 280+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 320 รายการ)
14. Anyword
Anyword เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ล้ำสมัย ซึ่งใช้ประโยชน์จากโมเดลภาษาขั้นสูงเพื่อสร้างเนื้อหาที่โน้มน้าวใจและน่าสนใจ
โดดเด่นด้วยฟีเจอร์ 'ประสิทธิภาพเชิงคาดการณ์' ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถคาดการณ์ประสิทธิผลของเนื้อหาได้ ส่งผลให้อัตราการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นในที่สุด
Anyword รองรับความต้องการในการสร้างเนื้อหาที่หลากหลาย ตั้งแต่การสร้างข้อความโฆษณาและบทความบล็อกที่น่าสนใจ ไปจนถึงการเขียนอีเมลที่โน้มน้าวใจและการอัปเดตโซเชียลมีเดีย
คุณสมบัติเด่นของ Anyword
- เข้าใจคำถามของผู้ใช้ ความละเอียดอ่อน และบริบท
- ปรับแต่งสไตล์และโทนเสียงเพื่อเสริม สร้างการจัดการแบรนด์ผ่านความสม่ำเสมอในทุกเนื้อหา
ข้อจำกัดของ Anyword
- แผนฟรีแบบจำกัด
- ขาดเทมเพลตทั่วไป เช่น หัวข้อข่าว คำอธิบายเมตา และโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
ราคา Anyword
- เริ่มต้น: $39/เดือน
- ทีมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: $79/เดือน
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Anyword
- G2: 4. 8/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
15. WordAi
WordAI ใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและไม่ซ้ำใครภายในไม่กี่วินาที
ไม่เหมือนกับเครื่องมือหมุนเนื้อหาแบบดั้งเดิม WordAI มีความเชี่ยวชาญในการเข้าใจบริบทและความละเอียดอ่อนของภาษา ทำให้ข้อความที่สร้างขึ้นมีความเป็นธรรมชาติและอ่านง่าย เหมาะสำหรับบล็อกเกอร์ นักการตลาดดิจิทัล และผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO WordAI เป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ยังคงรักษาระดับคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่น่าประทับใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WordAi
- ใช้เทคนิค NLP ขั้นสูงในการเรียบเรียงและเขียนใหม่
- ผลิตเนื้อหาที่อ่านง่ายและเป็นธรรมชาติ
- เข้าใจบริบทของข้อความ
ข้อจำกัดของ WordAi
- อาจมีปัญหาเกี่ยวกับหัวข้อที่ซับซ้อน
- แผนพรีเมียมอาจมีราคาแพงสำหรับองค์กรขนาดเล็กและผู้ใช้รายบุคคล
ราคาของ WordAi
- เริ่มต้น: $9/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- พลังงาน: $27/เดือน คิดเป็นรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว WordAi
- G2: 3. 9/5 (15+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (10+ รีวิว)
การเลือกเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI สำหรับทีมของคุณ
ด้วยคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายมากมาย ไม่มีเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ตัวใดที่ดีที่สุดสำหรับทุกธุรกิจ คุณจำเป็นต้องพิจารณาว่าคุณต้องการใช้เครื่องมือ AI อย่างไร การผสานรวมและคุณสมบัติใดที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ และปรับสมดุลกับงบประมาณของคุณเพื่อค้นหาเครื่องมือที่ดีที่สุด
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน?ลองใช้ ClickUp ดูสิ ตั้งแต่ผู้ช่วยเขียน AI ไปจนถึงเครื่องมือจัดการโครงการ มันเป็นตัวเลือกที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์สำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น