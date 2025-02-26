15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Wordtune สำหรับการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์

สำหรับนักเขียนทุกคน การสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและปราศจากข้อผิดพลาดไม่ใช่ทางเลือก—แต่เป็นหน้าที่ แต่การจัดการกับหลายโปรเจกต์ ลูกค้า และรูปแบบต่างๆ? นั่นคือจุดที่ทุกอย่างเริ่มซับซ้อน
Wordtune ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ สามารถช่วยคุณได้ มันปรับประโยคที่ฟังดูแปลกให้ใช้ภาษาธรรมชาติมากขึ้น ตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ และยังสามารถเชื่อมต่อกับ Google Docs เพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ใช้งานสะดวกใช่ไหม? ข้อเสียเดียวคือฟีเจอร์ที่ดีที่สุดถูกซ่อนอยู่หลังกำแพงการชำระเงินที่มีราคาแพง และมันไม่ค่อยเหมาะสำหรับเนื้อหาที่ยาวมากนัก
ข่าวดีคือ? ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ อีกมากมาย—บางตัวฟรี บางตัวมาพร้อมกับสิทธิพิเศษด้าน AI เพิ่มเติม เช่น การรองรับหลายภาษา
ในคู่มือนี้ เราจะแยกย่อย 15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Wordtune เพื่อให้คุณสามารถเขียนได้เร็วขึ้น ฉลาดขึ้น และปราศจากความเครียด
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือทางเลือก Wordtune ที่ดีที่สุด:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
- Grammarly: เหมาะที่สุดสำหรับการให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงไวยากรณ์
- Quillbot: เหมาะที่สุดสำหรับการเรียบเรียงคำใหม่และสรุปเนื้อหา
- Copy.ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างอีเมลและเนื้อหาโซเชียลมีเดีย
- Jasper. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาหลากหลายประเภท
- Rytr: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบสั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
- ProWritingAid: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างประโยคและระบุข้อผิดพลาด
- Anyword: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจ
- Writesonic: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO
- Hemingway Editor: เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
- Slick Write: เหมาะที่สุดสำหรับการระบุข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์พื้นฐาน
- Zoho Writer: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนและการแก้ไขเอกสารร่วมกัน
- ChatGPT: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์, บล็อก, หรือสื่อสังคมออนไลน์
- สรุป: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบครบวงจร
- Paraphraser. io: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเนื้อหาใหม่โดยคงความหมายเดิมไว้
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือทางเลือกของ Wordtune?
เมื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wordtune ให้เน้นที่ฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การเขียนของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหา ซึ่งรวมถึง:
- การเขียนใหม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์: เลือกเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเขียนเนื้อหาใหม่ด้วยโครงสร้างประโยคที่ดีขึ้นและความชัดเจน
- ตัวตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ: มองหาผู้ช่วยเขียนที่เน้นข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และปัญหาการสะกดคำเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาปราศจากข้อผิดพลาด
- เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน: เลือกใช้เครื่องมือที่มีการตรวจจับเนื้อหาซ้ำด้วยระบบ AI เพื่อช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่ปราศจากการคัดลอกสำหรับบล็อก งานเขียนเชิงวิชาการ และบทความ
- เครื่องมือสรุปเนื้อหา: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่สามารถเขียนเนื้อหาใหม่ได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยคงเอกลักษณ์ของแบรนด์และปรับปรุงความอ่านง่ายสำหรับหลากหลายช่องทาง
- การสนับสนุนหลายภาษา: เลือกใช้เครื่องมือที่สามารถเขียนเนื้อหาใหม่ในหลายภาษาเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้อ่านที่กว้างขึ้นและพัฒนาทักษะการเขียนของคุณ
- ความพร้อมใช้งานของเวอร์ชันฟรี: ค้นหาเครื่องมือที่มีแผนฟรีพร้อมฟีเจอร์ที่ครบครัน เหมาะสำหรับทีมสร้างเนื้อหาที่มีงบประมาณจำกัดและนักเรียนนักศึกษา
🔎 คุณรู้หรือไม่? ดินสอสมัยใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียนที่เก่าแก่ที่สุด มีต้นกำเนิดในศตวรรษที่ 16เมื่อมีการค้นพบแหล่งแร่กราไฟต์ขนาดใหญ่ในประเทศอังกฤษ ในตอนแรกดินสอถูกใช้สำหรับทำเครื่องหมายบนปศุสัตว์ จนกระทั่งศตวรรษที่ 18 จึงมีการหุ้มด้วยไม้ ทำให้เกิดการออกแบบที่เราคุ้นเคยในปัจจุบัน ดินสอสีเหลืองอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเปิดตัวในศตวรรษที่ 19 ถูกทำการตลาดเพื่อเน้นย้ำถึงกราไฟต์คุณภาพสูง กลายเป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับเครื่องมือเขียน
15 เครื่องมือทางเลือก Wordtune ที่ดีที่สุดที่ควรลอง
นี่คือ 15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Wordtune ที่สามารถช่วยปรับปรุงการเขียนของคุณได้:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ)
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน ถูกออกแบบมาเพื่อรวมโปรเจกต์ การแชท และองค์ความรู้ของคุณไว้ในเครื่องมือเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไม่ว่าคุณจะเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหา ผู้จัดการโครงการ หรือเจ้าของธุรกิจ ClickUpช่วยอัตโนมัติในการสร้างเนื้อหา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีม—ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปหลายสิบแอป
ClickUp Brain, ระบบ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวของ ClickUp, ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุง, สรุป, และสร้างเนื้อหาภายในกระบวนการทำงานของตนได้. ในขณะที่ Wordtune มีความเชี่ยวชาญในการแก้ไข, ปรับปรุงน้ำเสียง, และทำให้ข้อความกระชับหรือน่าสนใจมากขึ้น, ClickUp Brain ได้ผสานรวมความสามารถเหล่านี้เข้ากับแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่กว้างขวางของ ClickUp.
ClickUp Brain สามารถย่อข้อความยาวให้กลายเป็นสรุปที่กระชับได้ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้เป็นบันทึก, รายงาน, และการอัปเดตโครงการ. ต่างจาก Wordtune ซึ่งเป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อโลนเป็นหลัก ClickUp Brain ทำงานภายใน ClickUp Tasks, Docs, และความคิดเห็น ซึ่งช่วยให้การสร้างเนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่นภายในกระบวนการทำงานของทีม.
นอกเหนือจากการเขียนใหม่ ClickUp Brain สามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่ทำงานของคุณ ช่วยให้ทีมสร้างคำตอบโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่มีอยู่
ข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ ClickUp Brain คืออะไร? แทนที่จะคัดลอกและวางระหว่างแอปต่างๆ มันช่วยรักษาการช่วยเหลือการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไว้ภายในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณเพื่อการจัดการเนื้อหาที่ราบรื่น
โดยรวมแล้วหากคุณต้องการใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา เครื่องมือนี้มอบทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ClickUp Docsยังช่วยให้คุณสร้างเอกสารมืออาชีพ วิกิ หรือแผนงานต่างๆ พร้อมเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ได้อีกด้วย เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักเขียนเนื้อหา นักเรียน และนักการตลาดที่ต้องการทำให้กระบวนการต่างๆ ง่ายขึ้น ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติการจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์ที่ติดตั้งมาในตัว เช่น หัวข้อ ตาราง และเทมเพลต ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่มีโครงสร้างและเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย ด้วยการแชร์ที่ปลอดภัยและการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง การแบ่งปันไอเดียกับเพื่อนร่วมทีม ลูกค้า หรือผู้รับชมจึงเป็นไปอย่างราบรื่น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอในการเขียนเนื้อหาใช่ไหม? ใช้เทมเพลตการเขียนเนื้อหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเขียนและเพิ่มผลผลิตของคุณ
นี่คือวิธีที่พวกเขาสามารถช่วยได้:
- 🚀 เร่งกระบวนการเขียนของคุณด้วยการเริ่มต้นด้วยโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- 📝 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความสม่ำเสมอในสไตล์, น้ำเสียง, และรูปแบบของเนื้อหาทั้งหมด
- 📈 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการลดความจำเป็นในการคิดทบทวนแต่ละชิ้นงานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น
- 🧑🤝🧑 ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมง่ายขึ้นในระยะยาว
การสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ และการทำให้กระบวนการบางส่วนเป็นอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาในขณะที่ยังคงรักษาความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพในการทำงาน
นั่นคือจุดที่ClickUp Automationsเข้ามามีบทบาท ด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์มากกว่า 100 รายการ ClickUp สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานเดิมของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผน ร่าง หรือตรวจสอบเนื้อหา ClickUp Automations ก็สามารถเชื่อมโยงขั้นตอนเหล่านี้เข้าด้วยกัน ทำให้กระบวนการทั้งหมดดำเนินไปอย่างราบรื่น ลดความจำเป็นในการทำงานด้วยมือ และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
โดยสรุป ClickUp ช่วยปรับกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณให้ละเอียดยิ่งขึ้น ทำให้คุณมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือการสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เขียนข้อความขายสินค้า, สร้างโครงร่างบล็อกและไอเดียสำหรับแคมเปญโซเชียลมีเดีย, เขียนอีเมล, และสรุปหัวข้อสนทนาโดยใช้ClickUp Brain
- จัดระเบียบบล็อกและบทความของคุณ และแก้ไขร่วมกับทีมโดยใช้ClickUp Docs
- จดบันทึกไอเดียเนื้อหาได้ทันที สร้างรายการตรวจสอบ และทำเครื่องหมายรายการที่ต้องดำเนินการในภายหลังในClickUp Notepad
- ผสานการทำงานของ ClickUp เข้ากับกระบวนการผลิตเนื้อหาที่มีอยู่ของคุณบนเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Workspace, Slack และอื่น ๆ ด้วย ClickUp Integrations
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถืออาจไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่สามารถเข้าถึงได้ดีกว่าบนเวอร์ชันเดสก์ท็อปของเครื่องมือเขียน AI
- ClickUp มีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในช่วงแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อสมาชิก
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ชอบมากที่มันใช้ AI เพื่อเร่งการสร้างเนื้อหา มันช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น ปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เข้ากับสิ่งที่ฉันนำเสนอโดยเฉพาะ มันถูกสร้างมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยชุดฟีเจอร์ที่ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันและการส่งมอบงานอย่างรวดเร็ว ใช้งานง่ายมาก พร้อมการผสานการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทุกคนกำลังใช้กัน แล้วทำไมฉันจะไม่ใช้บ้างล่ะ
ชอบมากที่มันใช้ AI เพื่อเร่งการสร้างเนื้อหา มันช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้เข้ากับสิ่งที่ฉันนำเสนอโดยเฉพาะ มันถูกสร้างมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยชุดฟีเจอร์ที่ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันและการส่งงานอย่างรวดเร็ว ใช้งานง่ายมาก พร้อมการผสานการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทุกคนกำลังใช้งานกัน แล้วทำไมฉันจะไม่ใช้บ้างล่ะ
2. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงไวยากรณ์)
ด้วย Grammarly คุณจะได้รับผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ชัดเจน สะอาด และปราศจากข้อผิดพลาด มันตรวจสอบงานของคุณเพื่อหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ปรับปรุงโครงสร้างประโยค และปรับโทนเสียงของคุณให้เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างานเขียนของคุณน่าสนใจและเป็นมืออาชีพ
กำลังทำงานเขียนเชิงวิชาการหรือเขียนอีเมลหรือรายงานอยู่ใช่ไหม? Grammarly พร้อมสนับสนุนคุณในทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Google Docs, เว็บเบราว์เซอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- รับข้อเสนอแนะทันทีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดขณะที่คุณเขียน
- ปรับประโยคทั้งหมดใหม่เพื่อให้อ่านง่ายและกระชับยิ่งขึ้น
- เปรียบเทียบข้อความของคุณกับหน้าเว็บนับพันล้านหน้าเพื่อตรวจสอบการลอกเลียนแบบ
ข้อจำกัดของ Grammarly
- ผู้ใช้มักประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ไม่สมบูรณ์และการตรวจจับการลอกเลียนแบบที่ไม่สม่ำเสมอ
- บางครั้งมันแจ้งข้อผิดพลาดของกาลกิริยาโดยไม่ให้คำแนะนำในการแก้ไขที่เป็นประโยชน์
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ Grammarly ที่ดีที่สุด (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)
ราคาของ Grammarly
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังสงสัยว่าจะเขียนเอกสารโครงการให้ดีขึ้นได้อย่างไร?
นี่คือวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นได้:
- 🌟 กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน
- 📋 แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยที่ง่ายต่อการนำทาง
- 📝 ใช้ภาษาให้เรียบง่ายและกระชับ
- 🔄 อัปเดตและทบทวนเอกสารอย่างสม่ำเสมอ
3. QuillBot (ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนคำและสรุปข้อความ)
ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย QuillBot ช่วยให้คุณเขียนประโยคที่อ่านยากใหม่ แก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ และสรุปเนื้อหาที่ยาวได้อย่างไร้ความยุ่งยาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเขียนเรียงความ ปรับปรุงรายงาน และรับรองความเป็นต้นฉบับและความชัดเจน
มันทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเขียนใหม่, ตรวจสอบ AI, ตรวจสอบไวยากรณ์,เครื่องมือเขียนใหม่ และอื่นๆ—เหมาะสำหรับนักเรียน, นักเขียนอิสระ, และผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการยกระดับการเขียนของพวกเขาอย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- สร้างการอ้างอิงที่ถูกต้องในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยของคุณ
- รวมการวิจัย การจดบันทึก และการเขียนโดยใช้ AI ในพื้นที่ทำงานเดียว
- แปลข้อความระหว่างหลายภาษาเพื่อขยายขอบเขตการเข้าถึงของคุณ
ข้อจำกัดของ QuillBot
- เวอร์ชันฟรีจำกัดจำนวนคำที่คุณสามารถเปลี่ยนคำหรือสรุปได้ในครั้งเดียว
- ผู้ใช้ได้สังเกตเห็นปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้อง เนื่องจากเครื่องมือมักเปลี่ยนความหมายเดิมเมื่อทำการสรุปความใหม่
ราคาของ QuillBot
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $19.95/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ QuillBot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
4. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างอีเมลและเนื้อหาโซเชียลมีเดีย)
หากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวแคมเปญ, กำลังค้นหาหรือปรับปรุงเสียงของแบรนด์คุณ, หรือเพียงแค่ต้องการเอาชนะภาวะติดขัดในการเขียน, Copy. ai อาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมให้คุณได้สำรวจ. มันช่วยคุณสร้างข้อความที่น่าสนใจสำหรับรูปแบบข้อความต่าง ๆ รวมถึงบทความ, เนื้อหาทางสื่อสังคม, อีเมล, คำอธิบายสินค้า, และอื่น ๆ อีกมากมาย.
นอกจากนี้ยังมีเทมเพลต, ฟีเจอร์การระดมความคิด, และการสนับสนุนหลายภาษา ซึ่งทำให้มีความหลากหลายเพียงพอสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copy.ai
- สร้างบทความบล็อกที่มีโครงสร้างได้อย่างรวดเร็วและเอาชนะภาวะเขียนไม่ออก
- สร้างโพสต์ที่น่าสนใจและปรับให้เหมาะสมสำหรับแพลตฟอร์มอย่าง Facebook, Twitter และ LinkedIn
- ร่างอีเมลมืออาชีพสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของคุณ
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- แผนการสมัครสมาชิกของมันอาจมีราคาค่อนข้างแพง ทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับนักเรียนและนักเขียน
ราคาของ Copy. ai
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
- ขั้นสูง: $249/เดือน สำหรับสูงสุด 5 ที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Copy. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Copy.ai
5. Jasper.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาหลากหลายประเภท)
Jasper.ai เป็นที่รู้จักในด้านการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงบทความบล็อก, การอัปเดตโซเชียลมีเดีย, และเอกสารทางการตลาด
ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น โทนเสียงที่ปรับแต่งได้ รองรับหลายภาษา และเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า Jasper.ai สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรักษาความสม่ำเสมอในเสียงของแบรนด์คุณ ทำให้เนื้อหาของคุณน่าสนใจและสอดคล้องกับแบรนด์ทุกครั้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper.ai
- สร้างโพสต์บล็อก, อัปเดตโซเชียลมีเดีย, และเนื้อหาการตลาดได้อย่างง่ายดาย
- เข้าถึงเทมเพลตสำหรับรูปแบบเนื้อหาต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเขียนของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ปรับโทนให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์ของคุณในทุกเนื้อหา
ข้อจำกัดของ Jasper.ai
- ผู้ใช้ได้สังเกตว่า Jasper บางครั้งสร้างเนื้อหาซ้ำซ้อน
- ไม่รวมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานที่มีอยู่แล้วในตัว คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือภายนอก
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jasper AI
ราคา Jasper.ai
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
Jasper.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper.ai อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่ Jasper เป็นซอฟต์แวร์เขียน AI ที่ใช้งานง่าย แม่นยำ และละเอียดมาก เนื้อหาที่สร้างขึ้นมีความถูกต้องสูงและมีการตรวจสอบการลอกเลียนแบบและลิขสิทธิ์ มีแม่แบบการเขียนที่หลากหลายหรือคุณสามารถปรับแต่งและสร้างแม่แบบของคุณเองได้ ทำให้การเขียนเนื้อหาง่ายขึ้นมากสำหรับฉันและเนื้อหาถูกต้องและละเอียดมาก
ฉันชอบที่ Jasper เป็นซอฟต์แวร์เขียน AI ที่ใช้งานง่าย แม่นยำ และละเอียดมาก เนื้อหาที่สร้างขึ้นมีความถูกต้องสูงและมีการตรวจสอบการลอกเลียนแบบและลิขสิทธิ์ มีแม่แบบการเขียนที่หลากหลายหรือคุณสามารถปรับแต่งและสร้างแม่แบบของคุณเองได้ ทำให้การเขียนเนื้อหาง่ายขึ้นมากสำหรับฉันและเนื้อหาที่ออกมาก็มีความถูกต้องและละเอียดมาก
6. Rytr (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบสั้นอย่างมีประสิทธิภาพ)
สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการปรับปรุงความคิดของตน, ตรวจสอบความเป็นต้นฉบับ, และรักษาความสม่ำเสมอ, Rytr มอบโซลูชั่นที่หลากหลาย. มันช่วยสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย, ให้คุณสามารถร่างบทความบล็อก, การอัปเดตทางสื่อสังคม, หรืออีเมลได้.
ผู้ช่วยเขียน AI จะดูแลเรื่องไวยากรณ์ การสะกดคำ และโครงสร้างให้คุณ พร้อมทั้งช่วยประหยัดเวลาด้วยการสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานให้ทันกำหนดเวลาที่เร่งด่วนหรือการระดมความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr
- เลือกจากโทนเสียงหลากหลายเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
- ใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกในตัวเพื่อเขียนเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใคร
- ตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำเพื่อให้ได้ข้อความที่เรียบร้อยและปราศจากข้อผิดพลาด
ข้อจำกัดของ Rytr
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการค้นคว้าคำหลักในเครื่องมือเขียน AI นี้ไม่ค่อยดีนัก ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับ SEO
- ขาดการวิเคราะห์ SERP อย่างละเอียด ซึ่งอาจจำกัดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคำหลักและการวิจัยคู่แข่ง
ราคาของ Rytr
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $9/เดือน ต่อเดือน
- พรีเมียม: $29/เดือน ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Rytr
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rytr อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Rytr คือความสามารถในการส่งมอบเนื้อหาคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับแบรนด์และตรงใจกลุ่มเป้าหมายของฉันได้อย่างสม่ำเสมอ มันเหมือนมีผู้ช่วยสร้างเนื้อหาที่ทุ่มเทให้ฉันอยู่ปลายนิ้วเสมอ พร้อมที่จะช่วยให้ฉันนำความคิดของฉันมาสู่ชีวิตจริง ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของ Rytr ช่วยให้ฉันสามารถปรับแต่งผลลัพธ์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของฉันได้ ตั้งแต่โทนเสียงไปจนถึงการจัดรูปแบบ เนื้อหาที่สร้างโดย AI ของ Rytr มีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ ด้วยโทนที่เป็นธรรมชาติและน่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของฉัน
สิ่งที่ฉันชื่นชอบที่สุดเกี่ยวกับ Rytr คือความสามารถในการส่งมอบเนื้อหาคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับแบรนด์และโดนใจกลุ่มเป้าหมายของฉันได้อย่างสม่ำเสมอ มันเหมือนมีผู้ช่วยสร้างเนื้อหาที่ทุ่มเทให้ฉันอยู่ปลายนิ้วเสมอ พร้อมที่จะช่วยให้ฉันนำความคิดของฉันมาสู่ชีวิตจริง ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของ Rytr ช่วยให้ฉันสามารถปรับแต่งผลลัพธ์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของฉันได้ ตั้งแต่โทนเสียงไปจนถึงการจัดรูปแบบ เนื้อหาที่สร้างโดย AI ของ Rytr มีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ ด้วยโทนที่เป็นธรรมชาติและน่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของฉัน
7. ProWritingAid (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างประโยคและระบุข้อผิดพลาด)
ProWritingAid ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Microsoft Word, Google Docs และ Scrivener ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขงานเขียนได้แบบเรียลไทม์ภายในสภาพแวดล้อมการเขียนที่คุณชื่นชอบ
รายงานที่ครอบคลุมของมันชี้ให้เห็นคำที่ใช้มากเกินไป, โครงสร้างประโยค, และความอ่านได้, ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ชัดเจนและน่าสนใจ. ตัวอย่างเช่น, เครื่องมือเปลี่ยนคำเสนอทางเลือกในการใช้คำเพื่อเพิ่มความชัดเจนและสไตล์.
คุณสมบัติเด่นของ ProWritingAid
- ตรวจจับคำและวลีที่ซ้ำกันเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน
- ปรับปรุงความชัดเจนและความอ่านง่ายของประโยคผ่านคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้
- ระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ได้ทันทีด้วยโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์แบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ ProWritingAid
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการแก้ไขไว้ที่ 500 คำต่อครั้ง
- เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานต้องซื้อแยกต่างหาก
ราคา ProWritingAid
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียมโปร: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก ProWritingAid
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (480+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังวางแผนใช้AI สำหรับการเขียนเนื้อหาโฆษณาใช่ไหม?
นี่คือคำแนะนำบางข้อที่ควรปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:
- 🧠 ใช้ AI เพื่อระดมความคิดใหม่ๆ
- ✍️ ปรับแต่งและปรับให้เหมาะสมกับสำเนาที่สร้างขึ้น
- 🔍 ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของน้ำเสียงอีกครั้ง
- ⚡ ทดลองใช้คำสั่งที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์
8. Anyword (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจ)
ด้วยคะแนนประสิทธิภาพการทำนายและความสามารถในการปรับแต่งเสียงของแบรนด์ Anyword สามารถสร้างข้อความที่ปรับแต่งให้เหมาะสมที่สุดซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดเฉพาะ เช่น การเพิ่มอัตราการคลิกผ่านหรือการมีส่วนร่วม
นอกจากนี้ ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว และรองรับการทดสอบ A/B เพื่อปรับปรุงข้อความให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยอิงจากข้อมูลประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Anyword
- สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการมีส่วนร่วมโดยอิงจากการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต
- รับคะแนนเฉพาะที่คาดการณ์ประสิทธิภาพของข้อความของคุณก่อนเผยแพร่
- ปรับแต่งสไตล์การเขียนของ AI ให้สอดคล้องกับเสียงและโทนของแบรนด์คุณโดยเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Anyword
- แผนการสมัครสมาชิกของเครื่องมืออาจมีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและบุคคลทั่วไป
- มันได้รับการฝึกฝนหลักจากข้อมูลภาษาอังกฤษ ซึ่งจำกัดการใช้งานในตลาดที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
ราคาของ Anyword
- เริ่มต้น: $49/เดือน ต่อ 1 ที่นั่ง
- ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: $99/เดือน สำหรับสูงสุด 3 ที่นั่ง
- ธุรกิจ: $499/เดือน สำหรับสูงสุด 3 ที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Anyword
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Anyword อย่างไรบ้าง?
ฉันทำงานที่บริษัทโฆษณาซึ่งมีกำหนดส่งงานที่เร่งด่วน และงานของลูกค้าเข้ามาตลอดเวลา Anyword ช่วยให้ทีมของฉันและฉันก้าวผ่านขั้นตอนการระดมความคิดและสร้างข้อความที่น่าสนใจได้ภายในไม่กี่คลิก เราประหยัดเวลาในการเขียนโฆษณาโดยเฉพาะ และความสามารถในการสร้างน้ำเสียงในการสื่อสารได้ช่วยอย่างมากในเรื่องนี้
ฉันทำงานที่บริษัทโฆษณาซึ่งมีกำหนดส่งงานที่เร่งด่วน และงานของลูกค้าเข้ามาตลอดเวลา Anyword ช่วยให้ทีมของฉันและฉันก้าวผ่านขั้นตอนการระดมความคิดและสร้างข้อความที่น่าสนใจได้เพียงไม่กี่คลิก เราประหยัดเวลาในการเขียนโฆษณาโดยเฉพาะ และความสามารถในการสร้างโทนเสียงได้ช่วยอย่างมากในเรื่องนี้
9. Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO)
ผู้ช่วยเขียนด้วย AI ของ Writesonic ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความพยายามในการจัดการโครงการ SEOของคุณ
เป็นหนึ่งในทางเลือกฟรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับ Wordtune ที่มาพร้อมกับตัวแก้ไขที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยผู้ใช้ในการสร้างบล็อกโพสต์หรือบทความที่ลึกซึ้งโดยเสนอโครงร่างเนื้อหา เขียนย่อหน้า และสร้างไอเดียใหม่ ๆ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตการเขียนคำโฆษณาที่หลากหลายสำหรับเนื้อหาประเภทต่าง ๆ เช่น หน้าแลนดิ้ง หัวข้ออีเมล และข้อความโฆษณาได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- เขียนเนื้อหาที่มีอยู่ใหม่โดยคงความหมายเดิมไว้โดยใช้เครื่องมือปรับถ้อยคำเนื้อหา
- สร้างบล็อกและบทความได้ทันทีด้วยเครื่องมือบล็อกนี้
- เขียนโฆษณา Google ที่ดึงดูดความสนใจเพื่อเพิ่มการปรากฏตัวออนไลน์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Writesonic
- เครื่องมือวิจัยคำหลักอาจทำงานช้าและมีประสิทธิภาพน้อยลงเมื่อปรับให้เหมาะสมกับคำหลักหางยาว
- ผู้ใช้รายงานว่าคำแนะนำการเขียนของ AI ไม่มีความเป็นเอกลักษณ์มากนักสำหรับหัวข้อเฉพาะ
ราคา Writesonic
- ฟรีตลอดไป
- บุคคล: 20 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Writesonic
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Writesonic อย่างไรบ้าง?
Writesonic ได้ปฏิวัติวิธีการทำงานของฉันอย่างสิ้นเชิง ช่วยประหยัดเวลาได้มากมายทั้งในงานบริหารจัดการโซเชียลมีเดียและงานเสริมด้านการขายของฉัน มันช่วยประหยัดเวลาในการร่างเนื้อหาได้มาก ทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และการมีส่วนร่วมกับผู้ติดตามได้มากขึ้น เนื้อหาที่ผลิตออกมามีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอในแต่ละแผนส่วนบุคคล โดยต้องแก้ไขเพียงเล็กน้อย และส่วนใหญ่สามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานขายและแคปชั่นในอินสตาแกรม
Writesonic ได้ปฏิวัติวิธีการทำงานของฉันอย่างสิ้นเชิง ช่วยประหยัดเวลาไปได้อย่างมหาศาลทั้งในงานบริหารจัดการโซเชียลมีเดียและงานเสริมด้านการขายของฉัน ระบบนี้ช่วยประหยัดเวลาในการร่างเนื้อหาได้มาก ทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามได้มากขึ้น เนื้อหาที่ผลิตออกมามีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอในแต่ละแผนส่วนตัว โดยแทบไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม และส่วนใหญ่สามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเนื้อหาด้านการขายและแคปชั่นใน Instagram
10. เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนง่ายขึ้น)
Hemingway Editor ระบุประโยคที่ยาวหรือซับซ้อน, ประโยคที่ใช้คำกริยาเป็นกรรม, และคำกริยาที่ซ้ำซ้อน, ช่วยเพิ่มความชัดเจนและความสามารถในการอ่านของงานเขียนของคุณ. ตัวอย่างเช่น, มันจะเน้นประโยคที่ยาวเป็นสีเหลือง, กระตุ้นให้คุณแยกประโยคเหล่านั้นออก, และทำเครื่องหมายประโยคที่ใช้คำกริยาเป็นกรรมเป็นสีเขียวเพื่อให้คุณแก้ไข.
ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนบทความบล็อก อีเมล หรือเรียงความ Hemingway Editor ช่วยรับรองว่าเนื้อหาของคุณกระชับ น่าสนใจ และอ่านเข้าใจง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Hemingway Editor
- ระบุและลดการใช้ประโยคถูกกระทำเพื่อให้การเขียนของคุณตรงประเด็นมากขึ้น
- เน้นประโยคที่ซับซ้อน พร้อมกระตุ้นให้คุณย่อให้กระชับเพื่อความชัดเจน
- ตรวจจับการใช้คำกริยาวิเศษณ์มากเกินไป ส่งเสริมการเลือกใช้คำกริยาที่ชัดเจนและทรงพลังยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์
- ระบบตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำมีให้บริการเฉพาะในแบบสมัครสมาชิกเท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าคำแนะนำของมันบางครั้งอาจแข็งเกินไป โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกทางสไตล์
ราคาของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์
- แผน 5K รายบุคคล: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผน 10K สำหรับบุคคล: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนทีม 10K: $15/เดือน/ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Hemingway Editor
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
11. Slick Write (เหมาะที่สุดสำหรับการระบุข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์พื้นฐาน)
Slick Write เป็นเครื่องมือ AI ฟรีที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการเขียนของคุณโดยการระบุข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และปัญหาด้านสไตล์ที่อาจเกิดขึ้น
เหมาะสำหรับบล็อกเกอร์ นักเขียนนิยาย ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO และนักเรียน นักศึกษาทุกคน เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณปรับปรุงเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า เช่น จำนวนคำ ความยาวของประโยค และคะแนนความอ่านง่าย ช่วยให้คุณสามารถประเมินและปรับปรุงโครงสร้างและความชัดเจนของงานเขียนของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Slick Write
- ระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เพื่อเพิ่มความถูกต้องในการเขียน
- รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงสไตล์การเขียนเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น
- เข้าใจความซับซ้อนของข้อความของคุณเพื่อปรับให้เหมาะกับผู้ชมของคุณ
ข้อจำกัดของ Slick Write
- เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่มีอินเทอร์เฟซพื้นฐานและอาจไม่สามารถจับความแตกต่างทางไวยากรณ์ที่ซับซ้อนได้
- มันขาดคุณสมบัติขั้นสูง และไม่มีการผสานรวมโดยตรงกับแพลตฟอร์มการเขียนอื่น ๆ
ราคาของ Slick Write
- ฟรีตลอดไป
การให้คะแนนและรีวิวของ Slick Write
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
12. Zoho Writer (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนและการแก้ไขเอกสารร่วมกัน)
ด้วย Zoho Writer คุณจะได้รับเครื่องมือ AI ที่มีการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม การผสานรวมกับแอปลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้กระบวนการลงนามเป็นไปอย่างราบรื่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอกสารทางธุรกิจ
ผู้ช่วย AI ของ Zoho Writer ที่ชื่อว่า Zia ให้คำแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์และสไตล์ ช่วยคุณปรับปรุงการเขียนของคุณให้ดีขึ้น นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังรองรับรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง DOCX และ PDF ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับไฟล์ที่คุณมีอยู่ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Writer
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมเพื่อการแก้ไขเอกสารอย่างไร้รอยต่อ
- เผยแพร่โดยตรงไปยัง WordPressทำให้การจัดการเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย
- แปลเอกสารของคุณเป็นมากกว่า 40 ภาษาเพื่อขยายขอบเขตการเข้าถึงของคุณ
ข้อจำกัดของ Zoho Writer
- ผู้ช่วย AI Zia อาจพลาดข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์บางประการ ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจทานด้วยตนเอง
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการแปลงเอกสารเป็นรูปแบบ PDF
ราคาของ Zoho Writer
- เริ่มต้น: $2. 50/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม: $4. 50/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $9/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน (เรียกเก็บเงินรายปี)
Zoho Writer คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
13. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์, บล็อก, หรือสื่อสังคมออนไลน์)
ChatGPT เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่หลากหลายซึ่งสร้างข้อความตามคำแนะนำของคุณ ช่วยคุณในงานหลากหลาย ตั้งแต่การเขียนอีเมลและบล็อก ไปจนถึงการเขียนข้อความสำหรับโซเชียลมีเดีย เนื้อหาการขาย เรียงความ และแม้แต่โค้ด
ChatGPT สามารถช่วยจัดโครงสร้างเนื้อหาของคุณ แนะนำการปรับปรุง และเพิ่มความชัดเจนสำหรับการเขียนเชิงวิชาการได้เช่นกัน
นอกจากนี้ยังสามารถทำให้ข้อความที่สร้างโดย AI ดูเป็นมนุษย์มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำเสียงของคุณและอธิบายหัวข้อที่ซับซ้อนได้ ทำให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับการเรียนรู้ การวิจัย และการสร้างเนื้อหา อีกทั้งยังสามารถสร้างคำสั่ง AI ที่ละเอียดเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์และได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงสำหรับเว็บไซต์, บล็อก, หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
- เข้าถึงความช่วยเหลือด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการแต่งบทกวีและเนื้อเพลง
- สรุปบทความหรือเอกสารยาว ๆ ให้กระชับเพื่อความเข้าใจอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- อาจให้คำตอบที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงในบางครั้ง ซึ่งจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบ
- มันอาจประสบปัญหาในการเข้าใจบริบทที่มีความละเอียดอ่อนหรือคำสั่งที่ซับซ้อน ซึ่งอาจนำไปสู่การตอบสนองที่ไม่ตรงกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์
ราคาของ ChatGPT
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 200 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?
ChatGPT แตกต่างจากเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ ตรงที่มีหน่วยความจำและเข้าใจบริบทโดยใช้ข้อมูลจากข้อความก่อนหน้า ทำให้เป็นระบบตอบคำถามที่ทรงพลัง เวอร์ชันที่อัปเกรดแล้วยังสามารถแนบรูปภาพและวิดีโอได้นอกเหนือจากข้อความเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นเพื่อนคู่ใจที่ดีสำหรับการเขียนโค้ด ช่วยให้งานประจำวันรวดเร็วและง่ายขึ้น
ChatGPT แตกต่างจากเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ ตรงที่มีหน่วยความจำและเข้าใจบริบทโดยใช้ข้อมูลจากข้อความก่อนหน้า ทำให้เป็นระบบตอบคำถามที่ทรงพลัง เวอร์ชันที่อัปเกรดแล้วยังสามารถแนบรูปภาพและวิดีโอได้นอกเหนือจากข้อความเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นเพื่อนคู่ใจที่ดีสำหรับการเขียนโค้ด ช่วยให้งานประจำวันรวดเร็วและง่ายขึ้น
14. แบบง่าย (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบครบวงจร)
Simplified นำเสนอเครื่องมือสำหรับการออกแบบกราฟิก การตัดต่อวิดีโอ และการเขียนเนื้อหา ทั้งหมดในอินเทอร์เฟซเดียว นักเขียน AI รองรับหลายภาษา ช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อความสำหรับความต้องการที่หลากหลาย ตั้งแต่โพสต์บนโซเชียลมีเดียไปจนถึงสื่อการตลาด
ตัวอย่างเช่น หากคุณบริหารจัดการหลายแบรนด์ Simplified ช่วยให้คุณสร้างชุดแบรนด์ได้ไม่จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาของคุณมีความสอดคล้องกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย
- สร้างเนื้อหาหลายภาษาด้วยนักเขียน AI เพื่อการเข้าถึงทั่วโลก
- จัดการหลายแบรนด์ด้วยการตั้งค่าชุดแบรนด์ไม่จำกัด
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมข้ามโครงการ
ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น
- ผู้ใช้ได้สังเกตเห็นความไม่ถูกต้องในการแปลเมื่อสร้างเนื้อหาในบางภาษา
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือออกแบบ
ราคาที่ง่ายต่อการเข้าใจ
- แบบง่าย: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- การเติบโตที่เรียบง่าย: $85/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวที่เรียบง่าย
- G2: 4. 6/5 (4900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (280+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการจัดระเบียบโพสต์โซเชียลมีเดียอยู่ใช่ไหม?ใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาฟรีเพื่อวางแผนได้อย่างง่ายดายและเพิ่มการมีส่วนร่วมของคุณให้พุ่งสูงขึ้น!
นี่คือวิธีที่พวกเขาช่วย:
- 📅 จัดตารางโพสต์ของคุณให้เป็นระเบียบและสม่ำเสมอ
- 📝 ปรับปรุงการวางแผนเนื้อหาเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
- 🔍 ติดตามประสิทธิภาพและปรับกลยุทธ์
- 🚀 เพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยโพสต์ที่ตรงเวลาและเกี่ยวข้อง
15. Paraphraser. io (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเนื้อหาใหม่โดยคงความหมายเดิมไว้)
ในฐานะเครื่องมือแปลงคำ Paraphraser. io มีโหมดให้เลือกใช้ 4 โหมด ได้แก่ โหมดมาตรฐาน, โหมดความคล่องตัว, โหมดสร้างสรรค์, และโหมดฉลาดขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาที่ถูกแปลงคำให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
โหมดความคล่องแคล่วช่วยให้ข้อความของคุณถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติ ในขณะที่โหมดสร้างสรรค์จะเพิ่มคุณค่าให้กับเนื้อหาของคุณด้วยคำศัพท์ที่หลากหลายเพื่อการแสดงออกที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วย Paraphraser. io คุณสามารถหลีกเลี่ยงการลอกเลียนผลงานได้อย่างง่ายดาย เพิ่มความอ่านง่าย และรักษาความหมายดั้งเดิมของเนื้อหาของคุณไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paraphraser. io
- ปรับข้อความใหม่โดยใช้สี่โหมดที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการ
- เพิ่มคุณภาพของเนื้อหาด้วยตัวตรวจสอบไวยากรณ์และการคัดลอกผลงานที่ผสานรวม
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังเพื่อสร้างการแปลความหมายที่เหมือนมนุษย์
ข้อจำกัดของ Paraphraser. io
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าอินเทอร์เฟซของเครื่องมือถอดความนี้ทำงานช้า มีข้อบกพร่อง และสร้างความสับสน
- ส่งผลให้เกิดความไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราวในการถอดความประโยคที่ซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดหรือเปลี่ยนแปลงความหมายที่ผู้เขียนต้องการสื่อในข้อความต้นฉบับ
Paraphraser. io ราคา
- เงิน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทองคำ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพชร: $350/เดือน ต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
Paraphraser. io คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Paraphraser. io อย่างไรบ้าง?
การสรุปความเป็นส่วนสำคัญของการเขียนเชิงวิชาการหรือแคมเปญการตลาด Paraphraser.io ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการให้ประโยคที่สรุปความอย่างยอดเยี่ยมโดยคงความหมายไว้ครบถ้วน เพียงวางย่อหน้าลงไปและเสร็จสิ้น ง่ายเพียงนั้น
การสรุปความเป็นส่วนสำคัญของการเขียนเชิงวิชาการหรือแคมเปญการตลาด Paraphraser.io ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการให้ประโยคที่สรุปความอย่างยอดเยี่ยมโดยคงความหมายไว้ครบถ้วน เพียงวางย่อหน้าลงไปและเสร็จสิ้น ง่ายเพียงแค่นั้น
การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่? นี่คือคำแนะนำเพิ่มเติมจากเรา:
- AI Blaze: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้นด้วยพลังของ AI และการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
- TextCortex: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเนื้อหาเฉพาะทาง เช่น คำอธิบายสินค้าและรีวิวแอป
- AISEO. AI: ผู้ช่วยเขียน AI ที่ผสานข้อมูล AI และ SEO เพื่อสร้างเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับเครื่องมือค้นหา
เปลี่ยนกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณด้วย ClickUp!
เครื่องมือเขียน AI ทั้ง 15 รายการในรายการนี้ช่วยให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้นมาก พวกเขาช่วยประหยัดเวลา ปรับปรุงคุณภาพการเขียน และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ช่วยเหลือนักเขียน นักเรียน และมืออาชีพในทุกขั้นตอน—ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการแก้ไขขั้นสุดท้าย
อย่างไรก็ตาม ClickUp ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น มันไม่เพียงแต่ช่วยในการสร้างเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเนื้อหาของคุณด้วยการจัดการงานที่เชื่อถือได้ การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ด้วยฟีเจอร์ AI ขั้นสูงและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ มันช่วยให้คุณจัดระเบียบ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และรับรองการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นในทุกขั้นตอนของโครงการของคุณ
สร้างเนื้อหาที่คมชัดได้เร็วขึ้นสมัครใช้ ClickUpวันนี้! 📈