15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Wordtune สำหรับการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
26 กุมภาพันธ์ 2568

สำหรับนักเขียนทุกคน การสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและปราศจากข้อผิดพลาดไม่ใช่ทางเลือก—แต่เป็นหน้าที่ แต่การจัดการกับหลายโปรเจกต์ ลูกค้า และรูปแบบต่างๆ? นั่นคือจุดที่ทุกอย่างเริ่มซับซ้อน

Wordtune ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ สามารถช่วยคุณได้ มันปรับประโยคที่ฟังดูแปลกให้ใช้ภาษาธรรมชาติมากขึ้น ตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ และยังสามารถเชื่อมต่อกับ Google Docs เพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ใช้งานสะดวกใช่ไหม? ข้อเสียเดียวคือฟีเจอร์ที่ดีที่สุดถูกซ่อนอยู่หลังกำแพงการชำระเงินที่มีราคาแพง และมันไม่ค่อยเหมาะสำหรับเนื้อหาที่ยาวมากนัก

ข่าวดีคือ? ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ อีกมากมาย—บางตัวฟรี บางตัวมาพร้อมกับสิทธิพิเศษด้าน AI เพิ่มเติม เช่น การรองรับหลายภาษา

ในคู่มือนี้ เราจะแยกย่อย 15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Wordtune เพื่อให้คุณสามารถเขียนได้เร็วขึ้น ฉลาดขึ้น และปราศจากความเครียด

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือทางเลือก Wordtune ที่ดีที่สุด:

  • ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
  • Grammarly: เหมาะที่สุดสำหรับการให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงไวยากรณ์
  • Quillbot: เหมาะที่สุดสำหรับการเรียบเรียงคำใหม่และสรุปเนื้อหา
  • Copy.ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างอีเมลและเนื้อหาโซเชียลมีเดีย
  • Jasper. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาหลากหลายประเภท
  • Rytr: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบสั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ProWritingAid: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างประโยคและระบุข้อผิดพลาด
  • Anyword: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจ
  • Writesonic: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO
  • Hemingway Editor: เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
  • Slick Write: เหมาะที่สุดสำหรับการระบุข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์พื้นฐาน
  • Zoho Writer: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนและการแก้ไขเอกสารร่วมกัน
  • ChatGPT: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์, บล็อก, หรือสื่อสังคมออนไลน์
  • สรุป: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบครบวงจร
  • Paraphraser. io: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเนื้อหาใหม่โดยคงความหมายเดิมไว้

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือทางเลือกของ Wordtune?

เมื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wordtune ให้เน้นที่ฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การเขียนของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหา ซึ่งรวมถึง:

  • การเขียนใหม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์: เลือกเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเขียนเนื้อหาใหม่ด้วยโครงสร้างประโยคที่ดีขึ้นและความชัดเจน
  • ตัวตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ: มองหาผู้ช่วยเขียนที่เน้นข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และปัญหาการสะกดคำเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาปราศจากข้อผิดพลาด
  • เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน: เลือกใช้เครื่องมือที่มีการตรวจจับเนื้อหาซ้ำด้วยระบบ AI เพื่อช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่ปราศจากการคัดลอกสำหรับบล็อก งานเขียนเชิงวิชาการ และบทความ
  • เครื่องมือสรุปเนื้อหา: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่สามารถเขียนเนื้อหาใหม่ได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยคงเอกลักษณ์ของแบรนด์และปรับปรุงความอ่านง่ายสำหรับหลากหลายช่องทาง
  • การสนับสนุนหลายภาษา: เลือกใช้เครื่องมือที่สามารถเขียนเนื้อหาใหม่ในหลายภาษาเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้อ่านที่กว้างขึ้นและพัฒนาทักษะการเขียนของคุณ
  • ความพร้อมใช้งานของเวอร์ชันฟรี: ค้นหาเครื่องมือที่มีแผนฟรีพร้อมฟีเจอร์ที่ครบครัน เหมาะสำหรับทีมสร้างเนื้อหาที่มีงบประมาณจำกัดและนักเรียนนักศึกษา

🔎 คุณรู้หรือไม่? ดินสอสมัยใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียนที่เก่าแก่ที่สุด มีต้นกำเนิดในศตวรรษที่ 16เมื่อมีการค้นพบแหล่งแร่กราไฟต์ขนาดใหญ่ในประเทศอังกฤษ ในตอนแรกดินสอถูกใช้สำหรับทำเครื่องหมายบนปศุสัตว์ จนกระทั่งศตวรรษที่ 18 จึงมีการหุ้มด้วยไม้ ทำให้เกิดการออกแบบที่เราคุ้นเคยในปัจจุบัน ดินสอสีเหลืองอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเปิดตัวในศตวรรษที่ 19 ถูกทำการตลาดเพื่อเน้นย้ำถึงกราไฟต์คุณภาพสูง กลายเป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับเครื่องมือเขียน

15 เครื่องมือทางเลือก Wordtune ที่ดีที่สุดที่ควรลอง

นี่คือ 15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Wordtune ที่สามารถช่วยปรับปรุงการเขียนของคุณได้:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ)

ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน ถูกออกแบบมาเพื่อรวมโปรเจกต์ การแชท และองค์ความรู้ของคุณไว้ในเครื่องมือเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไม่ว่าคุณจะเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหา ผู้จัดการโครงการ หรือเจ้าของธุรกิจ ClickUpช่วยอัตโนมัติในการสร้างเนื้อหา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีม—ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปหลายสิบแอป

ทางเลือก Wordtune: ClickUp - เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
เริ่มใช้ ClickUp Brain
สร้างเนื้อหาด้วยคำแนะนำง่ายๆ โดยใช้ ClickUp Brain

ClickUp Brain, ระบบ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวของ ClickUp, ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุง, สรุป, และสร้างเนื้อหาภายในกระบวนการทำงานของตนได้. ในขณะที่ Wordtune มีความเชี่ยวชาญในการแก้ไข, ปรับปรุงน้ำเสียง, และทำให้ข้อความกระชับหรือน่าสนใจมากขึ้น, ClickUp Brain ได้ผสานรวมความสามารถเหล่านี้เข้ากับแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่กว้างขวางของ ClickUp.

ใช้ ClickUp Brain เพื่อเขียนใหม่, แก้ไข, และปรับปรุงเนื้อหา
ใช้ ClickUp Brain เพื่อเขียนใหม่, แก้ไขคำ, และปรับปรุงเนื้อหา, เช่นเดียวกับ Wordtune

ClickUp Brain สามารถย่อข้อความยาวให้กลายเป็นสรุปที่กระชับได้ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้เป็นบันทึก, รายงาน, และการอัปเดตโครงการ. ต่างจาก Wordtune ซึ่งเป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อโลนเป็นหลัก ClickUp Brain ทำงานภายใน ClickUp Tasks, Docs, และความคิดเห็น ซึ่งช่วยให้การสร้างเนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่นภายในกระบวนการทำงานของทีม.

นอกเหนือจากการเขียนใหม่ ClickUp Brain สามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่ทำงานของคุณ ช่วยให้ทีมสร้างคำตอบโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่มีอยู่

ClickUp Brain
สรุปทุกอย่าง—กิจกรรมงาน, การอัปเดตโครงการ, บันทึกการประชุม, หรือเอกสาร ด้วย ClickUp Brain

ข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ ClickUp Brain คืออะไร? แทนที่จะคัดลอกและวางระหว่างแอปต่างๆ มันช่วยรักษาการช่วยเหลือการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไว้ภายในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณเพื่อการจัดการเนื้อหาที่ราบรื่น

โดยรวมแล้วหากคุณต้องการใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา เครื่องมือนี้มอบทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทางเลือก Wordtune: จัดระเบียบเนื้อหาและแก้ไขเอกสารโดยใช้ ClickUp Docs
จัดระเบียบเนื้อหาและแก้ไขเอกสารร่วมกับทีมโดยใช้ ClickUp Docs

นอกจากนี้ClickUp Docsยังช่วยให้คุณสร้างเอกสารมืออาชีพ วิกิ หรือแผนงานต่างๆ พร้อมเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ได้อีกด้วย เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักเขียนเนื้อหา นักเรียน และนักการตลาดที่ต้องการทำให้กระบวนการต่างๆ ง่ายขึ้น ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว

คุณสมบัติการจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์ที่ติดตั้งมาในตัว เช่น หัวข้อ ตาราง และเทมเพลต ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่มีโครงสร้างและเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย ด้วยการแชร์ที่ปลอดภัยและการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง การแบ่งปันไอเดียกับเพื่อนร่วมทีม ลูกค้า หรือผู้รับชมจึงเป็นไปอย่างราบรื่น

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอในการเขียนเนื้อหาใช่ไหม? ใช้เทมเพลตการเขียนเนื้อหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเขียนและเพิ่มผลผลิตของคุณ

นี่คือวิธีที่พวกเขาสามารถช่วยได้:

  • 🚀 เร่งกระบวนการเขียนของคุณด้วยการเริ่มต้นด้วยโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • 📝 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความสม่ำเสมอในสไตล์, น้ำเสียง, และรูปแบบของเนื้อหาทั้งหมด
  • 📈 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการลดความจำเป็นในการคิดทบทวนแต่ละชิ้นงานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น
  • 🧑‍🤝‍🧑 ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมง่ายขึ้นในระยะยาว
ทำให้การสร้างเนื้อหาของคุณง่ายขึ้นด้วย ClickUp Automations
ทำให้การสร้างเนื้อหาของคุณง่ายขึ้นด้วย ClickUp Automations เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ของกระบวนการ

การสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ และการทำให้กระบวนการบางส่วนเป็นอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาในขณะที่ยังคงรักษาความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพในการทำงาน

นั่นคือจุดที่ClickUp Automationsเข้ามามีบทบาท ด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์มากกว่า 100 รายการ ClickUp สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานเดิมของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผน ร่าง หรือตรวจสอบเนื้อหา ClickUp Automations ก็สามารถเชื่อมโยงขั้นตอนเหล่านี้เข้าด้วยกัน ทำให้กระบวนการทั้งหมดดำเนินไปอย่างราบรื่น ลดความจำเป็นในการทำงานด้วยมือ และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม

โดยสรุป ClickUp ช่วยปรับกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณให้ละเอียดยิ่งขึ้น ทำให้คุณมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือการสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เขียนข้อความขายสินค้า, สร้างโครงร่างบล็อกและไอเดียสำหรับแคมเปญโซเชียลมีเดีย, เขียนอีเมล, และสรุปหัวข้อสนทนาโดยใช้ClickUp Brain
  • จัดระเบียบบล็อกและบทความของคุณ และแก้ไขร่วมกับทีมโดยใช้ClickUp Docs
  • จดบันทึกไอเดียเนื้อหาได้ทันที สร้างรายการตรวจสอบ และทำเครื่องหมายรายการที่ต้องดำเนินการในภายหลังในClickUp Notepad
  • ผสานการทำงานของ ClickUp เข้ากับกระบวนการผลิตเนื้อหาที่มีอยู่ของคุณบนเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Workspace, Slack และอื่น ๆ ด้วย ClickUp Integrations

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แอปพลิเคชันมือถืออาจไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่สามารถเข้าถึงได้ดีกว่าบนเวอร์ชันเดสก์ท็อปของเครื่องมือเขียน AI
  • ClickUp มีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในช่วงแรก

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อสมาชิก

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ชอบมากที่มันใช้ AI เพื่อเร่งการสร้างเนื้อหา มันช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น ปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เข้ากับสิ่งที่ฉันนำเสนอโดยเฉพาะ มันถูกสร้างมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยชุดฟีเจอร์ที่ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันและการส่งมอบงานอย่างรวดเร็ว ใช้งานง่ายมาก พร้อมการผสานการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทุกคนกำลังใช้กัน แล้วทำไมฉันจะไม่ใช้บ้างล่ะ

ชอบมากที่มันใช้ AI เพื่อเร่งการสร้างเนื้อหา มันช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้เข้ากับสิ่งที่ฉันนำเสนอโดยเฉพาะ มันถูกสร้างมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยชุดฟีเจอร์ที่ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันและการส่งงานอย่างรวดเร็ว ใช้งานง่ายมาก พร้อมการผสานการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทุกคนกำลังใช้งานกัน แล้วทำไมฉันจะไม่ใช้บ้างล่ะ

2. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงไวยากรณ์)

ทางเลือก Wordtune: Grammarly - เหมาะที่สุดสำหรับการให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงไวยากรณ์
ผ่านทางGrammarly

ด้วย Grammarly คุณจะได้รับผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ชัดเจน สะอาด และปราศจากข้อผิดพลาด มันตรวจสอบงานของคุณเพื่อหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ปรับปรุงโครงสร้างประโยค และปรับโทนเสียงของคุณให้เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างานเขียนของคุณน่าสนใจและเป็นมืออาชีพ

กำลังทำงานเขียนเชิงวิชาการหรือเขียนอีเมลหรือรายงานอยู่ใช่ไหม? Grammarly พร้อมสนับสนุนคุณในทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Google Docs, เว็บเบราว์เซอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly

  • รับข้อเสนอแนะทันทีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดขณะที่คุณเขียน
  • ปรับประโยคทั้งหมดใหม่เพื่อให้อ่านง่ายและกระชับยิ่งขึ้น
  • เปรียบเทียบข้อความของคุณกับหน้าเว็บนับพันล้านหน้าเพื่อตรวจสอบการลอกเลียนแบบ

ข้อจำกัดของ Grammarly

  • ผู้ใช้มักประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ไม่สมบูรณ์และการตรวจจับการลอกเลียนแบบที่ไม่สม่ำเสมอ
  • บางครั้งมันแจ้งข้อผิดพลาดของกาลกิริยาโดยไม่ให้คำแนะนำในการแก้ไขที่เป็นประโยชน์

➡️ อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ Grammarly ที่ดีที่สุด (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

ราคาของ Grammarly

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Grammarly

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังสงสัยว่าจะเขียนเอกสารโครงการให้ดีขึ้นได้อย่างไร?

นี่คือวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นได้:

  • 🌟 กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน
  • 📋 แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยที่ง่ายต่อการนำทาง
  • 📝 ใช้ภาษาให้เรียบง่ายและกระชับ
  • 🔄 อัปเดตและทบทวนเอกสารอย่างสม่ำเสมอ

3. QuillBot (ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนคำและสรุปข้อความ)

QuillBot: เหมาะที่สุดสำหรับการเรียบเรียงคำใหม่และสรุปเนื้อหา
ผ่านทาง QuillBot

ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย QuillBot ช่วยให้คุณเขียนประโยคที่อ่านยากใหม่ แก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ และสรุปเนื้อหาที่ยาวได้อย่างไร้ความยุ่งยาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเขียนเรียงความ ปรับปรุงรายงาน และรับรองความเป็นต้นฉบับและความชัดเจน

มันทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเขียนใหม่, ตรวจสอบ AI, ตรวจสอบไวยากรณ์,เครื่องมือเขียนใหม่ และอื่นๆ—เหมาะสำหรับนักเรียน, นักเขียนอิสระ, และผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการยกระดับการเขียนของพวกเขาอย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot

  • สร้างการอ้างอิงที่ถูกต้องในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยของคุณ
  • รวมการวิจัย การจดบันทึก และการเขียนโดยใช้ AI ในพื้นที่ทำงานเดียว
  • แปลข้อความระหว่างหลายภาษาเพื่อขยายขอบเขตการเข้าถึงของคุณ

ข้อจำกัดของ QuillBot

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดจำนวนคำที่คุณสามารถเปลี่ยนคำหรือสรุปได้ในครั้งเดียว
  • ผู้ใช้ได้สังเกตเห็นปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้อง เนื่องจากเครื่องมือมักเปลี่ยนความหมายเดิมเมื่อทำการสรุปความใหม่

ราคาของ QuillBot

  • ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: $19.95/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ QuillBot

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)

➡️ อ่านเพิ่มเติม: คู่มือการใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงานด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

4. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างอีเมลและเนื้อหาโซเชียลมีเดีย)

ทางเลือก Wordtune: Copy.ai - เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างอีเมลและเนื้อหาโซเชียลมีเดีย
ผ่านทางCopy.ai

หากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวแคมเปญ, กำลังค้นหาหรือปรับปรุงเสียงของแบรนด์คุณ, หรือเพียงแค่ต้องการเอาชนะภาวะติดขัดในการเขียน, Copy. ai อาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมให้คุณได้สำรวจ. มันช่วยคุณสร้างข้อความที่น่าสนใจสำหรับรูปแบบข้อความต่าง ๆ รวมถึงบทความ, เนื้อหาทางสื่อสังคม, อีเมล, คำอธิบายสินค้า, และอื่น ๆ อีกมากมาย.

นอกจากนี้ยังมีเทมเพลต, ฟีเจอร์การระดมความคิด, และการสนับสนุนหลายภาษา ซึ่งทำให้มีความหลากหลายเพียงพอสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copy.ai

  • สร้างบทความบล็อกที่มีโครงสร้างได้อย่างรวดเร็วและเอาชนะภาวะเขียนไม่ออก
  • สร้างโพสต์ที่น่าสนใจและปรับให้เหมาะสมสำหรับแพลตฟอร์มอย่าง Facebook, Twitter และ LinkedIn
  • ร่างอีเมลมืออาชีพสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของคุณ

ข้อจำกัดของ Copy.ai

  • แผนการสมัครสมาชิกของมันอาจมีราคาค่อนข้างแพง ทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับนักเรียนและนักเขียน

ราคาของ Copy. ai

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ขั้นสูง: $249/เดือน สำหรับสูงสุด 5 ที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Copy. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

➡️ อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Copy.ai

5. Jasper.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาหลากหลายประเภท)

Jasper.ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาหลากหลายประเภท
ผ่านทางJasper.ai

Jasper.ai เป็นที่รู้จักในด้านการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงบทความบล็อก, การอัปเดตโซเชียลมีเดีย, และเอกสารทางการตลาด

ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น โทนเสียงที่ปรับแต่งได้ รองรับหลายภาษา และเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า Jasper.ai สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรักษาความสม่ำเสมอในเสียงของแบรนด์คุณ ทำให้เนื้อหาของคุณน่าสนใจและสอดคล้องกับแบรนด์ทุกครั้ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper.ai

  • สร้างโพสต์บล็อก, อัปเดตโซเชียลมีเดีย, และเนื้อหาการตลาดได้อย่างง่ายดาย
  • เข้าถึงเทมเพลตสำหรับรูปแบบเนื้อหาต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเขียนของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ปรับโทนให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์ของคุณในทุกเนื้อหา

ข้อจำกัดของ Jasper.ai

  • ผู้ใช้ได้สังเกตว่า Jasper บางครั้งสร้างเนื้อหาซ้ำซ้อน
  • ไม่รวมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานที่มีอยู่แล้วในตัว คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือภายนอก

➡️ อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jasper AI

ราคา Jasper.ai

  • ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

Jasper.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (1800+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper.ai อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบที่ Jasper เป็นซอฟต์แวร์เขียน AI ที่ใช้งานง่าย แม่นยำ และละเอียดมาก เนื้อหาที่สร้างขึ้นมีความถูกต้องสูงและมีการตรวจสอบการลอกเลียนแบบและลิขสิทธิ์ มีแม่แบบการเขียนที่หลากหลายหรือคุณสามารถปรับแต่งและสร้างแม่แบบของคุณเองได้ ทำให้การเขียนเนื้อหาง่ายขึ้นมากสำหรับฉันและเนื้อหาถูกต้องและละเอียดมาก

ฉันชอบที่ Jasper เป็นซอฟต์แวร์เขียน AI ที่ใช้งานง่าย แม่นยำ และละเอียดมาก เนื้อหาที่สร้างขึ้นมีความถูกต้องสูงและมีการตรวจสอบการลอกเลียนแบบและลิขสิทธิ์ มีแม่แบบการเขียนที่หลากหลายหรือคุณสามารถปรับแต่งและสร้างแม่แบบของคุณเองได้ ทำให้การเขียนเนื้อหาง่ายขึ้นมากสำหรับฉันและเนื้อหาที่ออกมาก็มีความถูกต้องและละเอียดมาก

6. Rytr (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบสั้นอย่างมีประสิทธิภาพ)

ทางเลือก Wordtune: Rytr - เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบสั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านทาง Rytr

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการปรับปรุงความคิดของตน, ตรวจสอบความเป็นต้นฉบับ, และรักษาความสม่ำเสมอ, Rytr มอบโซลูชั่นที่หลากหลาย. มันช่วยสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย, ให้คุณสามารถร่างบทความบล็อก, การอัปเดตทางสื่อสังคม, หรืออีเมลได้.

ผู้ช่วยเขียน AI จะดูแลเรื่องไวยากรณ์ การสะกดคำ และโครงสร้างให้คุณ พร้อมทั้งช่วยประหยัดเวลาด้วยการสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานให้ทันกำหนดเวลาที่เร่งด่วนหรือการระดมความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr

  • เลือกจากโทนเสียงหลากหลายเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
  • ใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกในตัวเพื่อเขียนเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใคร
  • ตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำเพื่อให้ได้ข้อความที่เรียบร้อยและปราศจากข้อผิดพลาด

ข้อจำกัดของ Rytr

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการค้นคว้าคำหลักในเครื่องมือเขียน AI นี้ไม่ค่อยดีนัก ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับ SEO
  • ขาดการวิเคราะห์ SERP อย่างละเอียด ซึ่งอาจจำกัดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคำหลักและการวิจัยคู่แข่ง

ราคาของ Rytr

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $9/เดือน ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $29/เดือน ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Rytr

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้จริงพูดถึง Rytr อย่างไรบ้าง?

สิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Rytr คือความสามารถในการส่งมอบเนื้อหาคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับแบรนด์และตรงใจกลุ่มเป้าหมายของฉันได้อย่างสม่ำเสมอ มันเหมือนมีผู้ช่วยสร้างเนื้อหาที่ทุ่มเทให้ฉันอยู่ปลายนิ้วเสมอ พร้อมที่จะช่วยให้ฉันนำความคิดของฉันมาสู่ชีวิตจริง ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของ Rytr ช่วยให้ฉันสามารถปรับแต่งผลลัพธ์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของฉันได้ ตั้งแต่โทนเสียงไปจนถึงการจัดรูปแบบ เนื้อหาที่สร้างโดย AI ของ Rytr มีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ ด้วยโทนที่เป็นธรรมชาติและน่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของฉัน

สิ่งที่ฉันชื่นชอบที่สุดเกี่ยวกับ Rytr คือความสามารถในการส่งมอบเนื้อหาคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับแบรนด์และโดนใจกลุ่มเป้าหมายของฉันได้อย่างสม่ำเสมอ มันเหมือนมีผู้ช่วยสร้างเนื้อหาที่ทุ่มเทให้ฉันอยู่ปลายนิ้วเสมอ พร้อมที่จะช่วยให้ฉันนำความคิดของฉันมาสู่ชีวิตจริง ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของ Rytr ช่วยให้ฉันสามารถปรับแต่งผลลัพธ์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของฉันได้ ตั้งแต่โทนเสียงไปจนถึงการจัดรูปแบบ เนื้อหาที่สร้างโดย AI ของ Rytr มีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ ด้วยโทนที่เป็นธรรมชาติและน่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของฉัน

7. ProWritingAid (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างประโยคและระบุข้อผิดพลาด)

ProWritingAid: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างประโยคและระบุข้อผิดพลาด
ผ่านทางProWritingAid

ProWritingAid ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Microsoft Word, Google Docs และ Scrivener ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขงานเขียนได้แบบเรียลไทม์ภายในสภาพแวดล้อมการเขียนที่คุณชื่นชอบ

รายงานที่ครอบคลุมของมันชี้ให้เห็นคำที่ใช้มากเกินไป, โครงสร้างประโยค, และความอ่านได้, ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ชัดเจนและน่าสนใจ. ตัวอย่างเช่น, เครื่องมือเปลี่ยนคำเสนอทางเลือกในการใช้คำเพื่อเพิ่มความชัดเจนและสไตล์.

คุณสมบัติเด่นของ ProWritingAid

  • ตรวจจับคำและวลีที่ซ้ำกันเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน
  • ปรับปรุงความชัดเจนและความอ่านง่ายของประโยคผ่านคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้
  • ระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ได้ทันทีด้วยโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์แบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ ProWritingAid

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดการแก้ไขไว้ที่ 500 คำต่อครั้ง
  • เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานต้องซื้อแยกต่างหาก

ราคา ProWritingAid

  • ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียมโปร: $36/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวจาก ProWritingAid

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (480+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังวางแผนใช้AI สำหรับการเขียนเนื้อหาโฆษณาใช่ไหม?

นี่คือคำแนะนำบางข้อที่ควรปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:

  • 🧠 ใช้ AI เพื่อระดมความคิดใหม่ๆ
  • ✍️ ปรับแต่งและปรับให้เหมาะสมกับสำเนาที่สร้างขึ้น
  • 🔍 ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของน้ำเสียงอีกครั้ง
  • ⚡ ทดลองใช้คำสั่งที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์

8. Anyword (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจ)

ทางเลือก Wordtune: Anyword - เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจ
ผ่านทางAnyword

ด้วยคะแนนประสิทธิภาพการทำนายและความสามารถในการปรับแต่งเสียงของแบรนด์ Anyword สามารถสร้างข้อความที่ปรับแต่งให้เหมาะสมที่สุดซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดเฉพาะ เช่น การเพิ่มอัตราการคลิกผ่านหรือการมีส่วนร่วม

นอกจากนี้ ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว และรองรับการทดสอบ A/B เพื่อปรับปรุงข้อความให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยอิงจากข้อมูลประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Anyword

  • สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการมีส่วนร่วมโดยอิงจากการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต
  • รับคะแนนเฉพาะที่คาดการณ์ประสิทธิภาพของข้อความของคุณก่อนเผยแพร่
  • ปรับแต่งสไตล์การเขียนของ AI ให้สอดคล้องกับเสียงและโทนของแบรนด์คุณโดยเฉพาะ

ข้อจำกัดของ Anyword

  • แผนการสมัครสมาชิกของเครื่องมืออาจมีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและบุคคลทั่วไป
  • มันได้รับการฝึกฝนหลักจากข้อมูลภาษาอังกฤษ ซึ่งจำกัดการใช้งานในตลาดที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

ราคาของ Anyword

  • เริ่มต้น: $49/เดือน ต่อ 1 ที่นั่ง
  • ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: $99/เดือน สำหรับสูงสุด 3 ที่นั่ง
  • ธุรกิจ: $499/เดือน สำหรับสูงสุด 3 ที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Anyword

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Anyword อย่างไรบ้าง?

ฉันทำงานที่บริษัทโฆษณาซึ่งมีกำหนดส่งงานที่เร่งด่วน และงานของลูกค้าเข้ามาตลอดเวลา Anyword ช่วยให้ทีมของฉันและฉันก้าวผ่านขั้นตอนการระดมความคิดและสร้างข้อความที่น่าสนใจได้ภายในไม่กี่คลิก เราประหยัดเวลาในการเขียนโฆษณาโดยเฉพาะ และความสามารถในการสร้างน้ำเสียงในการสื่อสารได้ช่วยอย่างมากในเรื่องนี้

ฉันทำงานที่บริษัทโฆษณาซึ่งมีกำหนดส่งงานที่เร่งด่วน และงานของลูกค้าเข้ามาตลอดเวลา Anyword ช่วยให้ทีมของฉันและฉันก้าวผ่านขั้นตอนการระดมความคิดและสร้างข้อความที่น่าสนใจได้เพียงไม่กี่คลิก เราประหยัดเวลาในการเขียนโฆษณาโดยเฉพาะ และความสามารถในการสร้างโทนเสียงได้ช่วยอย่างมากในเรื่องนี้

9. Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO)

Writesonic: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO
ผ่านทางWritesonic

ผู้ช่วยเขียนด้วย AI ของ Writesonic ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความพยายามในการจัดการโครงการ SEOของคุณ

เป็นหนึ่งในทางเลือกฟรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับ Wordtune ที่มาพร้อมกับตัวแก้ไขที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยผู้ใช้ในการสร้างบล็อกโพสต์หรือบทความที่ลึกซึ้งโดยเสนอโครงร่างเนื้อหา เขียนย่อหน้า และสร้างไอเดียใหม่ ๆ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตการเขียนคำโฆษณาที่หลากหลายสำหรับเนื้อหาประเภทต่าง ๆ เช่น หน้าแลนดิ้ง หัวข้ออีเมล และข้อความโฆษณาได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic

  • เขียนเนื้อหาที่มีอยู่ใหม่โดยคงความหมายเดิมไว้โดยใช้เครื่องมือปรับถ้อยคำเนื้อหา
  • สร้างบล็อกและบทความได้ทันทีด้วยเครื่องมือบล็อกนี้
  • เขียนโฆษณา Google ที่ดึงดูดความสนใจเพื่อเพิ่มการปรากฏตัวออนไลน์ของคุณ

ข้อจำกัดของ Writesonic

  • เครื่องมือวิจัยคำหลักอาจทำงานช้าและมีประสิทธิภาพน้อยลงเมื่อปรับให้เหมาะสมกับคำหลักหางยาว
  • ผู้ใช้รายงานว่าคำแนะนำการเขียนของ AI ไม่มีความเป็นเอกลักษณ์มากนักสำหรับหัวข้อเฉพาะ

ราคา Writesonic

  • ฟรีตลอดไป
  • บุคคล: 20 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Writesonic

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Writesonic อย่างไรบ้าง?

Writesonic ได้ปฏิวัติวิธีการทำงานของฉันอย่างสิ้นเชิง ช่วยประหยัดเวลาได้มากมายทั้งในงานบริหารจัดการโซเชียลมีเดียและงานเสริมด้านการขายของฉัน มันช่วยประหยัดเวลาในการร่างเนื้อหาได้มาก ทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และการมีส่วนร่วมกับผู้ติดตามได้มากขึ้น เนื้อหาที่ผลิตออกมามีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอในแต่ละแผนส่วนบุคคล โดยต้องแก้ไขเพียงเล็กน้อย และส่วนใหญ่สามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานขายและแคปชั่นในอินสตาแกรม

Writesonic ได้ปฏิวัติวิธีการทำงานของฉันอย่างสิ้นเชิง ช่วยประหยัดเวลาไปได้อย่างมหาศาลทั้งในงานบริหารจัดการโซเชียลมีเดียและงานเสริมด้านการขายของฉัน ระบบนี้ช่วยประหยัดเวลาในการร่างเนื้อหาได้มาก ทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามได้มากขึ้น เนื้อหาที่ผลิตออกมามีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอในแต่ละแผนส่วนตัว โดยแทบไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม และส่วนใหญ่สามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเนื้อหาด้านการขายและแคปชั่นใน Instagram

10. เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนง่ายขึ้น)

ทางเลือก Wordtune: Hemingway Editor - เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้โครงสร้างประโยคซับซ้อนง่ายขึ้น
ผ่านทางHemingway Editor

Hemingway Editor ระบุประโยคที่ยาวหรือซับซ้อน, ประโยคที่ใช้คำกริยาเป็นกรรม, และคำกริยาที่ซ้ำซ้อน, ช่วยเพิ่มความชัดเจนและความสามารถในการอ่านของงานเขียนของคุณ. ตัวอย่างเช่น, มันจะเน้นประโยคที่ยาวเป็นสีเหลือง, กระตุ้นให้คุณแยกประโยคเหล่านั้นออก, และทำเครื่องหมายประโยคที่ใช้คำกริยาเป็นกรรมเป็นสีเขียวเพื่อให้คุณแก้ไข.

ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนบทความบล็อก อีเมล หรือเรียงความ Hemingway Editor ช่วยรับรองว่าเนื้อหาของคุณกระชับ น่าสนใจ และอ่านเข้าใจง่าย

คุณสมบัติเด่นของ Hemingway Editor

  • ระบุและลดการใช้ประโยคถูกกระทำเพื่อให้การเขียนของคุณตรงประเด็นมากขึ้น
  • เน้นประโยคที่ซับซ้อน พร้อมกระตุ้นให้คุณย่อให้กระชับเพื่อความชัดเจน
  • ตรวจจับการใช้คำกริยาวิเศษณ์มากเกินไป ส่งเสริมการเลือกใช้คำกริยาที่ชัดเจนและทรงพลังยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์

  • ระบบตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำมีให้บริการเฉพาะในแบบสมัครสมาชิกเท่านั้น
  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าคำแนะนำของมันบางครั้งอาจแข็งเกินไป โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกทางสไตล์

ราคาของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์

  • แผน 5K รายบุคคล: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผน 10K สำหรับบุคคล: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนทีม 10K: $15/เดือน/ผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Hemingway Editor

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

11. Slick Write (เหมาะที่สุดสำหรับการระบุข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์พื้นฐาน)

Slick Write: เหมาะที่สุดสำหรับการระบุข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์พื้นฐาน
ผ่านทางSlick Write

Slick Write เป็นเครื่องมือ AI ฟรีที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการเขียนของคุณโดยการระบุข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และปัญหาด้านสไตล์ที่อาจเกิดขึ้น

เหมาะสำหรับบล็อกเกอร์ นักเขียนนิยาย ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO และนักเรียน นักศึกษาทุกคน เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณปรับปรุงเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า เช่น จำนวนคำ ความยาวของประโยค และคะแนนความอ่านง่าย ช่วยให้คุณสามารถประเมินและปรับปรุงโครงสร้างและความชัดเจนของงานเขียนของคุณได้

คุณสมบัติเด่นของ Slick Write

  • ระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เพื่อเพิ่มความถูกต้องในการเขียน
  • รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงสไตล์การเขียนเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น
  • เข้าใจความซับซ้อนของข้อความของคุณเพื่อปรับให้เหมาะกับผู้ชมของคุณ

ข้อจำกัดของ Slick Write

  • เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่มีอินเทอร์เฟซพื้นฐานและอาจไม่สามารถจับความแตกต่างทางไวยากรณ์ที่ซับซ้อนได้
  • มันขาดคุณสมบัติขั้นสูง และไม่มีการผสานรวมโดยตรงกับแพลตฟอร์มการเขียนอื่น ๆ

ราคาของ Slick Write

  • ฟรีตลอดไป

การให้คะแนนและรีวิวของ Slick Write

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

12. Zoho Writer (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนและการแก้ไขเอกสารร่วมกัน)

ทางเลือก Wordtune: Zoho Writer - เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนและการแก้ไขเอกสารร่วมกัน
ผ่านทางZoho Writer

ด้วย Zoho Writer คุณจะได้รับเครื่องมือ AI ที่มีการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม การผสานรวมกับแอปลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้กระบวนการลงนามเป็นไปอย่างราบรื่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอกสารทางธุรกิจ

ผู้ช่วย AI ของ Zoho Writer ที่ชื่อว่า Zia ให้คำแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์และสไตล์ ช่วยคุณปรับปรุงการเขียนของคุณให้ดีขึ้น นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังรองรับรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง DOCX และ PDF ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับไฟล์ที่คุณมีอยู่ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Writer

  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมเพื่อการแก้ไขเอกสารอย่างไร้รอยต่อ
  • เผยแพร่โดยตรงไปยัง WordPressทำให้การจัดการเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย
  • แปลเอกสารของคุณเป็นมากกว่า 40 ภาษาเพื่อขยายขอบเขตการเข้าถึงของคุณ

ข้อจำกัดของ Zoho Writer

  • ผู้ช่วย AI Zia อาจพลาดข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์บางประการ ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจทานด้วยตนเอง
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการแปลงเอกสารเป็นรูปแบบ PDF

ราคาของ Zoho Writer

  • เริ่มต้น: $2. 50/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ทีม: $4. 50/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ: $9/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน (เรียกเก็บเงินรายปี)

Zoho Writer คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

13. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์, บล็อก, หรือสื่อสังคมออนไลน์)

ChatGPT: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์, บล็อก, หรือสื่อสังคมออนไลน์
ผ่านทางChatGPT

ChatGPT เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่หลากหลายซึ่งสร้างข้อความตามคำแนะนำของคุณ ช่วยคุณในงานหลากหลาย ตั้งแต่การเขียนอีเมลและบล็อก ไปจนถึงการเขียนข้อความสำหรับโซเชียลมีเดีย เนื้อหาการขาย เรียงความ และแม้แต่โค้ด

ChatGPT สามารถช่วยจัดโครงสร้างเนื้อหาของคุณ แนะนำการปรับปรุง และเพิ่มความชัดเจนสำหรับการเขียนเชิงวิชาการได้เช่นกัน

นอกจากนี้ยังสามารถทำให้ข้อความที่สร้างโดย AI ดูเป็นมนุษย์มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำเสียงของคุณและอธิบายหัวข้อที่ซับซ้อนได้ ทำให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับการเรียนรู้ การวิจัย และการสร้างเนื้อหา อีกทั้งยังสามารถสร้างคำสั่ง AI ที่ละเอียดเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์และได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงสำหรับเว็บไซต์, บล็อก, หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
  • เข้าถึงความช่วยเหลือด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการแต่งบทกวีและเนื้อเพลง
  • สรุปบทความหรือเอกสารยาว ๆ ให้กระชับเพื่อความเข้าใจอย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • อาจให้คำตอบที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงในบางครั้ง ซึ่งจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบ
  • มันอาจประสบปัญหาในการเข้าใจบริบทที่มีความละเอียดอ่อนหรือคำสั่งที่ซับซ้อน ซึ่งอาจนำไปสู่การตอบสนองที่ไม่ตรงกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรีตลอดไป
  • เพิ่มเติม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: 200 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?

ChatGPT แตกต่างจากเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ ตรงที่มีหน่วยความจำและเข้าใจบริบทโดยใช้ข้อมูลจากข้อความก่อนหน้า ทำให้เป็นระบบตอบคำถามที่ทรงพลัง เวอร์ชันที่อัปเกรดแล้วยังสามารถแนบรูปภาพและวิดีโอได้นอกเหนือจากข้อความเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นเพื่อนคู่ใจที่ดีสำหรับการเขียนโค้ด ช่วยให้งานประจำวันรวดเร็วและง่ายขึ้น

ChatGPT แตกต่างจากเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ ตรงที่มีหน่วยความจำและเข้าใจบริบทโดยใช้ข้อมูลจากข้อความก่อนหน้า ทำให้เป็นระบบตอบคำถามที่ทรงพลัง เวอร์ชันที่อัปเกรดแล้วยังสามารถแนบรูปภาพและวิดีโอได้นอกเหนือจากข้อความเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นเพื่อนคู่ใจที่ดีสำหรับการเขียนโค้ด ช่วยให้งานประจำวันรวดเร็วและง่ายขึ้น

14. แบบง่าย (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบครบวงจร)

ทางเลือก Wordtune: ง่ายที่สุด - เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบครบวงจร
ผ่านทางแบบง่าย

Simplified นำเสนอเครื่องมือสำหรับการออกแบบกราฟิก การตัดต่อวิดีโอ และการเขียนเนื้อหา ทั้งหมดในอินเทอร์เฟซเดียว นักเขียน AI รองรับหลายภาษา ช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อความสำหรับความต้องการที่หลากหลาย ตั้งแต่โพสต์บนโซเชียลมีเดียไปจนถึงสื่อการตลาด

ตัวอย่างเช่น หากคุณบริหารจัดการหลายแบรนด์ Simplified ช่วยให้คุณสร้างชุดแบรนด์ได้ไม่จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาของคุณมีความสอดคล้องกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย

  • สร้างเนื้อหาหลายภาษาด้วยนักเขียน AI เพื่อการเข้าถึงทั่วโลก
  • จัดการหลายแบรนด์ด้วยการตั้งค่าชุดแบรนด์ไม่จำกัด
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมข้ามโครงการ

ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น

  • ผู้ใช้ได้สังเกตเห็นความไม่ถูกต้องในการแปลเมื่อสร้างเนื้อหาในบางภาษา
  • มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือออกแบบ

ราคาที่ง่ายต่อการเข้าใจ

  • แบบง่าย: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • การเติบโตที่เรียบง่าย: $85/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวที่เรียบง่าย

  • G2: 4. 6/5 (4900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (280+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการจัดระเบียบโพสต์โซเชียลมีเดียอยู่ใช่ไหม?ใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาฟรีเพื่อวางแผนได้อย่างง่ายดายและเพิ่มการมีส่วนร่วมของคุณให้พุ่งสูงขึ้น!

นี่คือวิธีที่พวกเขาช่วย:

  • 📅 จัดตารางโพสต์ของคุณให้เป็นระเบียบและสม่ำเสมอ
  • 📝 ปรับปรุงการวางแผนเนื้อหาเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
  • 🔍 ติดตามประสิทธิภาพและปรับกลยุทธ์
  • 🚀 เพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยโพสต์ที่ตรงเวลาและเกี่ยวข้อง

15. Paraphraser. io (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเนื้อหาใหม่โดยคงความหมายเดิมไว้)

Paraphraser.io: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเนื้อหาใหม่โดยคงความหมายเดิมไว้
ผ่านทางParaphraser.io

ในฐานะเครื่องมือแปลงคำ Paraphraser. io มีโหมดให้เลือกใช้ 4 โหมด ได้แก่ โหมดมาตรฐาน, โหมดความคล่องตัว, โหมดสร้างสรรค์, และโหมดฉลาดขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาที่ถูกแปลงคำให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้

โหมดความคล่องแคล่วช่วยให้ข้อความของคุณถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติ ในขณะที่โหมดสร้างสรรค์จะเพิ่มคุณค่าให้กับเนื้อหาของคุณด้วยคำศัพท์ที่หลากหลายเพื่อการแสดงออกที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วย Paraphraser. io คุณสามารถหลีกเลี่ยงการลอกเลียนผลงานได้อย่างง่ายดาย เพิ่มความอ่านง่าย และรักษาความหมายดั้งเดิมของเนื้อหาของคุณไว้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paraphraser. io

  • ปรับข้อความใหม่โดยใช้สี่โหมดที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการ
  • เพิ่มคุณภาพของเนื้อหาด้วยตัวตรวจสอบไวยากรณ์และการคัดลอกผลงานที่ผสานรวม
  • ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังเพื่อสร้างการแปลความหมายที่เหมือนมนุษย์

ข้อจำกัดของ Paraphraser. io

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าอินเทอร์เฟซของเครื่องมือถอดความนี้ทำงานช้า มีข้อบกพร่อง และสร้างความสับสน
  • ส่งผลให้เกิดความไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราวในการถอดความประโยคที่ซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดหรือเปลี่ยนแปลงความหมายที่ผู้เขียนต้องการสื่อในข้อความต้นฉบับ

Paraphraser. io ราคา

  • เงิน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทองคำ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เพชร: $350/เดือน ต่อผู้ใช้
  • กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง

Paraphraser. io คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Paraphraser. io อย่างไรบ้าง?

การสรุปความเป็นส่วนสำคัญของการเขียนเชิงวิชาการหรือแคมเปญการตลาด Paraphraser.io ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการให้ประโยคที่สรุปความอย่างยอดเยี่ยมโดยคงความหมายไว้ครบถ้วน เพียงวางย่อหน้าลงไปและเสร็จสิ้น ง่ายเพียงนั้น

การสรุปความเป็นส่วนสำคัญของการเขียนเชิงวิชาการหรือแคมเปญการตลาด Paraphraser.io ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการให้ประโยคที่สรุปความอย่างยอดเยี่ยมโดยคงความหมายไว้ครบถ้วน เพียงวางย่อหน้าลงไปและเสร็จสิ้น ง่ายเพียงแค่นั้น

การกล่าวถึงเป็นพิเศษ

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่? นี่คือคำแนะนำเพิ่มเติมจากเรา:

  • AI Blaze: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้นด้วยพลังของ AI และการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
  • TextCortex: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเนื้อหาเฉพาะทาง เช่น คำอธิบายสินค้าและรีวิวแอป
  • AISEO. AI: ผู้ช่วยเขียน AI ที่ผสานข้อมูล AI และ SEO เพื่อสร้างเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับเครื่องมือค้นหา

เปลี่ยนกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณด้วย ClickUp!

เครื่องมือเขียน AI ทั้ง 15 รายการในรายการนี้ช่วยให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้นมาก พวกเขาช่วยประหยัดเวลา ปรับปรุงคุณภาพการเขียน และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ช่วยเหลือนักเขียน นักเรียน และมืออาชีพในทุกขั้นตอน—ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการแก้ไขขั้นสุดท้าย

อย่างไรก็ตาม ClickUp ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น มันไม่เพียงแต่ช่วยในการสร้างเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเนื้อหาของคุณด้วยการจัดการงานที่เชื่อถือได้ การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ด้วยฟีเจอร์ AI ขั้นสูงและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ มันช่วยให้คุณจัดระเบียบ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และรับรองการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นในทุกขั้นตอนของโครงการของคุณ

สร้างเนื้อหาที่คมชัดได้เร็วขึ้นสมัครใช้ ClickUpวันนี้! 📈