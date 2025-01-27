10 ซอฟต์แวร์และเครื่องมือจัดการเนื้อหาที่ดีที่สุดในปี 2025

บล็อก ClickUp

27 มกราคม 2568

เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถแข่งขันได้ในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ทิศทางของซอฟต์แวร์และเครื่องมือจัดการเนื้อหาอยู่ในระหว่างการพัฒนอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบการจัดการเนื้อหาให้เลือกมากกว่า800 ระบบในปี2024! แต่คุณจะทราบได้อย่างไรว่าระบบใดเหมาะกับคุณ?

ในบทความนี้ เราจะแบ่งปันเครื่องมือและซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2024 ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาด ผู้สร้างเนื้อหา หรือเจ้าของธุรกิจ คู่มือที่ครอบคลุมนี้จะช่วยคุณได้ คุณจะค้นพบโซลูชันชั้นนำในอุตสาหกรรมที่ช่วยให้คุณควบคุมเนื้อหาออนไลน์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณพร้อมหรือยังที่จะปลดล็อกศักยภาพของการจัดการเนื้อหาในปี 2024 และปฏิวัติวิธีการสร้าง จัดการ และส่งมอบเนื้อหาให้กับผู้ชมของคุณ? มาเริ่มต้นกันเลย!

ระบบจัดการเนื้อหาคืออะไร?

ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) คือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้สามารถสร้าง จัดการ และแก้ไขเนื้อหาดิจิทัลได้ โดยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข และเผยแพร่เนื้อหาได้ผ่านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคหรือทักษะการเขียนโปรแกรมอย่างลึกซึ้ง

คุณเคยเผยแพร่บล็อกหรือแก้ไขหน้าเว็บหรือไม่? ถ้าเคย คุณก็เคยใช้ระบบจัดการเนื้อหาแล้ว!

ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ประกอบด้วยสองส่วนหลัก:

  • แอปพลิเคชันการจัดการเนื้อหา: นี่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง แก้ไข จัดระเบียบ และเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัลได้ รวมถึงตัวแก้ไขข้อความปฏิทินเนื้อหา เครื่องมือจัดการสื่อ และโปรไฟล์ผู้ใช้ ทั้งหมดนี้ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาได้ง่ายขึ้น
  • แอปพลิเคชันการส่งมอบเนื้อหา: ส่วนประกอบนี้จัดการการแสดงผลและการส่งมอบเนื้อหาไปยังผู้ใช้ปลายทาง มันจัดการงานต่างๆ เช่น การดึงเนื้อหาจากฐานข้อมูล CMS, การประยุกต์ใช้เทมเพลตหรือธีม, และการให้บริการเนื้อหาแก่ผู้เยี่ยมชม

แพลตฟอร์ม CMS มีฟังก์ชันและคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมาย เช่นการจัดการทรัพยากร, ปลั๊กอินและส่วนขยาย, และการวิเคราะห์ข้อมูล

ประเภทของระบบจัดการเนื้อหา

ก่อนเลือกแพลตฟอร์ม CMS คุณต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับระบบจัดการเนื้อหาต่าง ๆ ที่หลากหลาย นี่คือประเภท CMS ที่พบได้บ่อยที่สุดและการใช้งานของพวกมัน:

  • ระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บ (WCMS): เกี่ยวข้องกับการสร้างเว็บไซต์, การโฮสต์เว็บ, และระบบจัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์ส
  • การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ระบบ (DAM): รวมศูนย์สินทรัพย์, เนื้อหา, กระบวนการทำงาน, และการดำเนินงานของหลายหน่วยธุรกิจ, แผนก, และทีม
  • ระบบการจัดการเนื้อหาขององค์กร (ECM): ระบบที่ช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวม, จัดเก็บ, จัดส่ง, และจัดการข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างได้. ซึ่งรวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น อีเมล,เอกสารสำนักงาน, เอกสารที่ถูกสแกน, รายงาน, และอื่น ๆ
  • ระบบจัดการเนื้อหาส่วนประกอบ (CCMS): CCMS ช่วยให้องค์กรสามารถติดตาม จัดการ และจัดเก็บเนื้อหาในองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น คำ ย่อหน้า วลี หรือรูปภาพ

ประโยชน์ของเครื่องมือและซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหา

การผลิตเนื้อหาคุณภาพควรเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การตลาดของคุณ และระบบจัดการเนื้อหา (CMS) จะช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถจ้างผู้มีอิทธิพลทางโซเชียลมีเดียให้ช่วยขายสินค้าและบริการของคุณได้ ซึ่งอาจช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่หากไม่มีเนื้อหาของคุณเอง คุณจะไม่สามารถสร้างตัวเองให้เป็นเสียงที่น่าเชื่อถือหรือสร้างความภักดีจากลูกค้าได้

การค้นหา CMS และเครื่องมือการตลาดที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำงานให้เป็นระบบ, ปรับปรุงการร่วมมือในทีม, และที่สำคัญที่สุดคือขยายธุรกิจของคุณได้. หากไม่มีเครื่องมือการจัดการเนื้อหา, จะยากขึ้นในการสร้างและส่งมอบเนื้อหาในปริมาณมาก.

โชคดีที่มีเครื่องมือจัดการเนื้อหาหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ทีมและธุรกิจของคุณบริหารจัดการทุกส่วนของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบจัดการเนื้อหาเหล่านี้สามารถทำงานได้อย่างอิสระหรือทำงานร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างและจัดการเนื้อหาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้สอดคล้องกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา และรองรับความต้องการของคุณเมื่อธุรกิจเติบโต

มาดูแต่ละข้อเหล่านี้กัน

1. การสร้างเนื้อหาที่ง่าย

ระบบการจัดการเนื้อหาช่วยให้ธุรกิจของคุณมีพลังในหลายด้าน อัปเดตแพลตฟอร์มดิจิทัล ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และส่งมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ชมของคุณ ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ระบบ CMS ทำให้กระบวนการสร้างและจัดการเนื้อหาดิจิทัลง่ายขึ้น และด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือเขียน AI ทำให้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีก

ฟีเจอร์ ClickUp AI Reprompting สำหรับการเขียนบทความบล็อก
คุณสมบัติการแก้ไขคำสั่งใหม่ช่วยให้คุณสามารถเขียนเนื้อหาจำนวนมากใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับน้ำเสียงเฉพาะของคุณ

หากไม่มี CMS คุณจะต้องมีนักพัฒนาที่มีความรู้ด้านการเขียนโค้ด แต่ด้วย CMS โค้ดทั้งหมดมีอยู่แล้ว คุณจะเป็นผู้ควบคุมการสร้างเนื้อหาเอง ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

2. ทำให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น

ระบบ CMS ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้. ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานพร้อมกันได้, ช่วยกันสร้างและแก้ไขเนื้อหา.มีทีมข้ามสายงานที่ทำงานในสถานที่ต่างกันหรือไม่? การจัดการเวิร์กโฟลว์และการควบคุมเวอร์ชันเป็นสิ่งจำเป็น. สิ่งนี้ช่วยให้แน่ใจว่าเนื้อหาถูกต้องและช่วยให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ.

การตรวจสอบภาพใน ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม, รวมศูนย์ความคิดเห็น, และเร่งกระบวนการอนุมัติด้วยProofing ใน ClickUp— กำหนดความคิดเห็นได้โดยตรงบนไฟล์แนบของงาน, PDF, รูปภาพ, และวิดีโอ

3. มีความยืดหยุ่นและรองรับการขยายตัว

ระบบ CMS ยังช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและปรับตัวได้ คุณสามารถเพิ่มหน้าใหม่ ส่วนใหม่ หรือฟีเจอร์ใหม่ได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ความยืดหยุ่นนี้รองรับความต้องการที่ขยายตัวของคุณได้โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาใหม่ครั้งใหญ่

แพลตฟอร์ม CMS ที่สามารถปรับขนาดได้มักมีคุณสมบัติการคัดลอกและจัดจำหน่ายเนื้อหา. ซึ่งทำให้เนื้อหาสามารถคัดลอกไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายตัวได้. นั่นหมายความว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกทำให้ล้น. ในคำง่ายๆ คือ มันเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณไม่ล่มเมื่อมีปริมาณการเข้าชมสูง.

4. ทำให้เกิดการตลาดที่สอดคล้องกัน

การใช้แม่แบบและธีมของแบรนด์CMS ของคุณจะทำให้มั่นใจได้ว่ามีรูปลักษณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวและมืออาชีพในทุกช่องทางดิจิทัลของคุณ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ เพิ่มการจดจำของลูกค้า และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณ

ระบบ CMS ควรมีแคตตาล็อกกลางสำหรับจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น โลโก้ กราฟิก รูปภาพ และวิดีโอ ซึ่งช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ของแบรนด์ได้อย่างง่ายดาย และลดความเสี่ยงในการใช้สื่อที่ล้าสมัยหรือไม่ได้รับอนุญาต ด้วยการรักษาการจัดการสินทรัพย์แบบศูนย์กลาง ระบบ CMS ของคุณจะบังคับใช้ความสอดคล้องกันทั่วทั้งเว็บไซต์

5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ SEO

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเซียน SEO เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณถูกค้นพบ แพลตฟอร์ม CMS หลายแห่งมีเครื่องมือ SEO ในตัวเพื่อช่วยคุณ ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพหน้าแรก หน้าสินค้า หรือบทความบล็อกของคุณหรือไม่? CMS ที่ดีจะช่วยเพิ่มปริมาณการเข้าชมแบบออร์แกนิกและช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

ระบบจัดการเนื้อหาที่ดีซึ่งรองรับการบริหารโครงการ SEOสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากให้กับธุรกิจของคุณได้ ระบบจะช่วยให้คุณประหยัดเวลา เพิ่มความยืดหยุ่น และมอบการควบคุมเนื้อหาออนไลน์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในท้ายที่สุด CMS ของคุณจะช่วยให้คุณสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าแก่ผู้ชมของคุณ และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณได้

แผนผังความคิดสำหรับกลุ่มหัวข้อบล็อกและการจัดการโครงการ SEO
สร้างจุดเชื่อมต่อสองทางระหว่างฐานข้อมูลเนื้อหาของคุณกับคลัสเตอร์โดยการเชื่อมต่อแผนผังความคิดของคุณโดยตรงกับงานผ่านClickUp Whiteboards

อะไรคือคุณสมบัติของซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาที่ดี?

เมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาที่เหมาะสม ควรพิจารณาองค์ประกอบต่อไปนี้:

  • ใช้งานง่าย: มองหา CMS ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่เข้าใจง่าย การสร้าง แก้ไข และเผยแพร่เนื้อหาไม่ควรต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ด CMS ที่ใช้งานง่ายจะช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดการเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตัวแก้ไขที่ยืดหยุ่น: ระบบจัดการเนื้อหาที่ดีควรมีตัวแก้ไขที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดรูปแบบเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย มองหาเครื่องมือเช่นตัวแก้ไขแบบ WYSIWYG, การลากและวาง, และการจัดการสื่อ ซึ่งจะช่วยทำให้กระบวนการสร้างสรรค์เป็นไปอย่างราบรื่นและมอบประสบการณ์การแก้ไขที่ไร้รอยต่อ
  • การร่วมมือ: พิจารณา CMS ที่รองรับคุณสมบัติการร่วมมือ. ค้นหาบทบาทและสิทธิ์, กระบวนการทำงานของเนื้อหา, และการควบคุมเวอร์ชัน. คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันได้, ตรวจสอบและอนุมัติเนื้อหา, ทำให้ทีมของคุณไม่พลาดอะไรเลย
  • การปรับแต่ง: เลือก CMS ที่มีตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์และข้อกำหนดด้านการออกแบบของคุณ มองหาความสามารถในการปรับแต่งเทมเพลต ธีม และเค้าโครง CMS ที่สามารถปรับแต่งได้สูงจะช่วยให้คุณสามารถสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่เป็นเอกลักษณ์และเฉพาะตัวสำหรับผู้ชมของคุณ
  • การผสานรวม: ตรวจสอบ CMS ของคุณเพื่อดูความเข้ากันได้กับปลั๊กอิน, ส่วนขยาย หรือ API ที่ได้รับความนิยม การผสานรวมเช่นตัวสร้างเนื้อหา AI,เครื่องมือการตลาด หรือการติดตามเวลาอัตโนมัติสามารถทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมาก จุดประสงค์ของการผสานรวมคือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและซิงโครไนซ์ข้อมูลข้ามระบบทั้งหมด
  • การสนับสนุน: ระบบ CMS ของคุณควรมีการเข้าถึงการสนับสนุนที่มั่นคง ค้นหาเอกสารประกอบ ฟอรัมผู้ใช้ และช่องทางการสนับสนุนลูกค้า การสนับสนุนที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วสามารถมีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาที่คุณพบเจอ

โดยการพิจารณาองค์ประกอบเหล่านี้ คุณจะพบระบบจัดการเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของคุณ ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม

เครื่องมือและซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาที่ดีที่สุด 10 อันดับ

เริ่มต้นด้วยข้อควรระวังที่สำคัญ การระบุว่า "CMS ที่ดีที่สุด" เป็นไปไม่ได้ ขณะที่คุณอ่านรายการนี้ เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาคุณสมบัติของแต่ละ CMS ตามความต้องการของคุณก่อนที่จะตัดสินใจ ตัดสินใจโดยพิจารณาข้อดีและข้อเสีย และลองใช้งานดู ส่วนใหญ่มีการทดลองใช้ฟรีหรือเดโม

อย่างไรก็ตาม มาดู 10 ตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาที่ดีที่สุดที่มีอยู่กัน

1.คลิกอัพ

เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล, การทำงานอัตโนมัติ, และการร่วมมือในทีม

เทมเพลตขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดียโดย ClickUp
สร้างมุมมองที่เป็นระเบียบของงานของคุณ, ปรับปรุงการจัดการเนื้อหาของคุณให้ราบรื่น, และจัดการทุกประเภทของเนื้อหา เช่น โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, บล็อก, หน้า landing, และอื่น ๆ ใน ClickUp

เมื่อคุณนึกถึง ClickUp คุณอาจนึกถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ นั่นเป็นความจริง แต่เนื่องจากมันเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่นำเสนอแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ทีมจากทุกแผนกและธุรกิจทุกขนาดสามารถกำหนดค่าClickUp ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะและกรณีการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการจัดการเนื้อหาได้ ?

ClickUp สามารถจัดการความพยายามด้านการตลาดเนื้อหาของคุณด้วยฟีเจอร์ขั้นสูงหลายร้อยรายการสำหรับการตลาดและการทำงานร่วมกันในทีมพร้อมด้วยเทมเพลตการตลาดที่ครอบคลุมซึ่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานและความต้องการใดๆ เช่น:

คุณสมบัติเหล่านี้ใน ClickUp สามารถเป็นคู่หูของคุณในการปรับปรุงกระบวนการวางแผนของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดการเนื้อหาสำหรับช่องทางต่าง ๆ รวมถึงเว็บไซต์ของคุณ, บล็อก,โซเชียลมีเดีย, และแคมเปญทางอีเมล

ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp ยังมีวิธีในการดูงานของคุณมากกว่า 15 วิธีรวมถึงมุมมองปฏิทินสำหรับการวางแผนและจัดตารางเนื้อหาของคุณ มุมมองรายการสำหรับการจัดการโครงการเนื้อหาของคุณมุมมองบอร์ดสำหรับการจัดการเนื้อหาและการติดตามความคืบหน้าอย่างง่ายดาย และอื่นๆ อีกมากมาย

และเราไม่สามารถลืมClickUp AI— ผู้ช่วยเขียนแบบบทบาทในตัวใน ClickUp ✍️⚡️

ClickUp AI ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณเขียนได้เร็วขึ้น สร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจ ปรับแต่งงานเขียนของคุณให้สมบูรณ์แบบ และช่วยให้คุณอยู่ในกระแสความคิดสร้างสรรค์ของคุณอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนบล็อก สร้างเนื้อหาสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรือวางแผนกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาและไอเดียแคมเปญ ClickUp AI สามารถช่วยคุณเอาชนะภาวะตันทางความคิดและทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง

การใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างบทความบล็อกใน ClickUp Docs
การใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างโพสต์บล็อก, ข้อความสำหรับโซเชียลมีเดีย, ไอเดียกลยุทธ์เนื้อหา และอื่นๆ ในClickUp Docs

คุณสมบัติขั้นสูงเหล่านี้และอื่น ๆ มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นใน ClickUp และโซลูชันที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยคุณจัดการทีมของคุณและทุกส่วนของกระบวนการจัดการเนื้อหาของคุณ

คุณสมบัติเด่น

  • มุมมองโครงการที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ: ดูงานของคุณในแบบที่คุณต้องการด้วยมุมมองโครงการที่กำหนดเองใน ClickUp รวมถึงมุมมองปฏิทิน, บอร์ด, ไทม์ไลน์, และแบบฟอร์ม
  • แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: กำหนดค่า ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการใด ๆ, ความชอบในการทำงาน, และอื่น ๆ ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง เช่นClickApps
  • ClickUp AI:ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ใน ClickUp เพื่อช่วยให้คุณเขียนได้เร็วขึ้นและสร้างสรรค์เนื้อหาที่ดีกว่า
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง:เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณเพื่อสร้างมุมมองที่ทรงพลังและปรับแต่งตามความต้องการของโครงการ ทีม และงานทุกประเภทของคุณ
  • สถานะที่กำหนดเอง: ปรับปรุงกระบวนการทำงานของเนื้อหาของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมอบสถานะที่กำหนดไว้ให้กับแต่ละขั้นตอนของโครงการโดยการสร้างสถานะที่กำหนดเองของคุณเอง
  • การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ใช้สูตรสำเร็จที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือสร้างการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแบบกำหนดเองใน ClickUp เพื่อเร่งความเร็วของกระบวนการทำงานของคุณและรักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการ
  • การทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีม: เข้าถึงชุดฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีม เช่น กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดและวางแผนเนื้อหา, เอกสารสำหรับคู่มือมาตรฐานและบล็อก, มุมมองแชทสำหรับการส่งข้อความทันที, ฟีเจอร์พิสูจน์อักษรสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบและความคิดเห็นที่มอบหมาย และอีกมากมาย
  • เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: เลือกจากเทมเพลตกว่า 1,000 แบบสำหรับทุกทีมและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อเริ่มต้นงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว และปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการและความชอบของคุณ

ข้อจำกัด

  • อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งที่มีอยู่ แต่ ClickUp มีทรัพยากรต่างๆ เช่น ClickUp University, บล็อกให้ความรู้ และการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
  • มุมมองทั้งหมดยังไม่มีให้ใช้งานในแอป

การกำหนดราคา

  • ฟรีตลอดไป แผน
  • ไม่จำกัด: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • บิซิเนส พลัส: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI: ทดลองใช้ฟรีได้; เพิ่มลงใน Workspace แบบชำระเงินใดก็ได้ เพียง $5 ต่อสมาชิก/เดือน
2. WordPress

เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเว็บไซต์และการจัดการเนื้อหาเว็บ

ลักษณะและการออกแบบของ WordPress
ลักษณะและการออกแบบของ WordPress (ผ่านทาง WordPress)

WordPress เป็น ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและใช้งานได้หลากหลาย มีความโดดเด่นในด้านความง่ายต่อการใช้งาน ระบบปลั๊กอินที่หลากหลายและครอบคลุม รวมถึงธีมที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

WordPress ช่วยให้ผู้ใช้ทุกระดับทักษะสามารถสร้าง จัดการ และปรับแต่งเว็บไซต์ของตนเองได้อย่างง่ายดาย ด้วยธีมและปลั๊กอินนับพันรายการที่มีให้เลือก WordPress มอบตัวเลือกในการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้ นอกจากนี้ยังมีชุมชนขนาดใหญ่ที่ให้การสนับสนุน พร้อมทรัพยากร อัปเดต และแพตช์ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

WordPress มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ มากกว่า 40% ของเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตใช้ WordPress นี่แสดงให้เห็นว่ามันจะยังคงพัฒนาต่อไปและยังคงเข้ากันได้กับผู้ให้บริการโฮสติ้งและการผสานรวมต่างๆ

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือมีความแตกต่างระหว่าง WordPress.org และ WordPress.com ความแตกต่างหลักคือ WordPress.com เป็นบริการบล็อกแบบโฮสต์ที่อนุญาตให้คุณสร้างเว็บไซต์โดยใช้ซอฟต์แวร์ WordPress ส่วน WordPress.org เป็นแบบโฮสต์เอง ซึ่งหมายความว่าคุณสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง WordPress.org มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งมากกว่าและมีราคาที่คุ้มค่ากว่าในระยะยาว

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: WordPress ช่วยให้ผู้เริ่มต้นสามารถสร้างและจัดการเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคมากนัก
  • การจัดการเนื้อหาที่ยืดหยุ่น: สร้าง แก้ไข และจัดระเบียบเนื้อหาประเภทต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นบทความบล็อก หน้าเว็บ ไฟล์มีเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ระบบปลั๊กอินที่หลากหลาย: ปลั๊กอินครอบคลุมคุณสมบัติมากมาย รวมถึงอีคอมเมิร์ซ, SEO, การผสานโซเชียลมีเดีย, การปรับปรุงความปลอดภัย, และอื่น ๆ อีกมากมาย
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของตนได้โดยใช้เทมเพลตที่กำหนดเอง, สไตล์, วิดเจ็ต, เมนู, การปรับแต่ง CSS, และอื่น ๆ
  • การสนับสนุนจากชุมชนที่แข็งแกร่ง: ด้วยผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก WordPress ได้รับประโยชน์จากชุมชนที่เจริญเติบโตของนักพัฒนา, นักออกแบบ, และผู้ที่มีความสนใจซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ข้อจำกัด

  • แม้ว่า WordPress จะเป็นแพลตฟอร์มที่หลากหลายและสามารถปรับขนาดได้สูง แต่เว็บไซต์อาจเผชิญกับความท้าทายเมื่อจัดการกับปริมาณเนื้อหาจำนวนมากหรือการเข้าชมสูง ซึ่งอาจต้องการความต้องการของเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม
  • เนื่องจากความนิยมและการใช้งานอย่างแพร่หลาย WordPress จึงอาจตกเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์และผู้ไม่ประสงค์ดี

การกำหนดราคา

  • ซอฟต์แวร์ฟรี โอเพนซอร์สสำหรับ WordPress.org
  • แผนของ WordPress.com: ฟรีตลอดไป พื้นฐาน: 4 ดอลลาร์/เดือน พรีเมียม: 8 ดอลลาร์/เดือน ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือน พาณิชย์: 45 ดอลลาร์/เดือน องค์กร: เริ่มต้นที่ 25,000 ดอลลาร์/ปี
  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $4/เดือน
  • พรีเมียม: $8/เดือน
  • ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือน
  • การค้า: ฿45/เดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $25,000/ปี
  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $4/เดือน
  • พรีเมียม: $8/เดือน
  • ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือน
  • การค้า: ฿45/เดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $25,000/ปี

รีวิวและคะแนนจากลูกค้า

  • G2: 4. 5 จาก 5 (8,650 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6 จาก 5 (14,635 รีวิว)

3. Drupal

ดีที่สุดสำหรับเฟรมเวิร์กการจัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์สสำหรับเว็บไซต์ที่เรียบง่าย

ซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหา Drupal
มุมมองแดชบอร์ดใน Drupal (ผ่าน Drupal)

Drupalเป็นระบบที่มีความแข็งแกร่ง สามารถปรับขนาดได้ และมีความยืดหยุ่นสูงมาก มันมอบความสามารถในการจัดการเนื้อหาที่ทรงพลัง มีความสามารถในการปรับแต่งได้สูง ทำให้เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ซับซ้อนและขนาดใหญ่

สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ของ Drupal ช่วยให้สามารถผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สามได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายเพื่อให้ตรงกับแบรนด์ของคุณ ด้วยระบบควบคุมสิทธิ์และการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการระดับองค์กร ชุมชนผู้ใช้ที่กระตือรือร้นมีส่วนช่วยในการพัฒนา Drupalอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคุณจะได้รับอัปเดตบ่อยครั้งและทรัพยากรมากมาย

Drupal เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับธุรกิจที่มีความต้องการการจัดการเนื้อหาที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สถาปัตยกรรมเนื้อหาที่ยืดหยุ่น: Drupal มอบสถาปัตยกรรมเนื้อหาที่มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดระเบียบประเภทเนื้อหาที่ซับซ้อนพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองได้
  • ความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพ: Drupal ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับเว็บไซต์ที่มีการเข้าชมสูง และสามารถปรับขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกลไกการแคชในตัวและการรองรับเครือข่ายการส่งมอบเนื้อหา
  • ระบบโมดูลที่หลากหลาย: โมดูล CMS ของมันครอบคลุมคุณสมบัติมากมาย รวมถึงการค้าออนไลน์, SEO, การจัดการผู้ใช้, การจัดการสื่อ, และอื่น ๆ
  • การรองรับหลายภาษาอย่างแข็งแกร่ง: การรองรับหลายภาษาและความสามารถในการแปลในตัวทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ระดับโลก
  • คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: สถาปัตยกรรมของ Drupal ประกอบด้วยมาตรการด้านความปลอดภัยหลายประการ เช่น การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้แบบละเอียด การกรองข้อมูลขาเข้า และการควบคุมการเข้าถึง ซึ่งช่วยปกป้องเว็บไซต์จากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น

ข้อจำกัด

  • ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องลงทุนเวลาและความพยายามเพิ่มเติมในการเรียนรู้แนวคิด การกำหนดค่า และแนวปฏิบัติในการพัฒนาของ Drupal
  • โมดูลของ Drupal อาจต้องการการวางแผนและการทดสอบอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้ากันได้และหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์

การกำหนดราคา

  • ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์สฟรี

รีวิวและคะแนนจากลูกค้า

  • G2: 3. 8 จาก 5 (403 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2 จาก 5 (427 รีวิว)

4. จูมลา

ดีที่สุดสำหรับระบบจัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์สและการสร้างเว็บไซต์

ระบบจัดการเนื้อหา Joomla
มุมมองแดชบอร์ดใน Joomla (ผ่าน Joomla)

Joomlaคือทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความง่ายในการใช้งาน, ความสามารถในการขยาย, และความหลากหลาย. Joomla มอบอินเตอร์เฟซที่ง่ายต่อการใช้งาน, สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค. ไลบรารีของส่วนขยายทำให้การปรับแต่งและการผสานรวมเป็นเรื่องง่าย.

Joomla เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถรองรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนได้ เช่นเดียวกับ Drupal, Joomla ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน คุณจะได้รับอัปเดตเป็นประจำ, แพตช์ความปลอดภัย, และชุมชนผู้ใช้ที่ให้การสนับสนุน ด้วยคุณสมบัติ, ความยืดหยุ่น, และส่วนขยายที่หลากหลาย Joomla เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณกำลังมองหา CMS ที่ทรงพลังและสามารถปรับแต่งได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: Joomla มีแผงควบคุมการจัดการที่ชัดเจนและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้การจัดการเว็บไซต์เป็นเรื่องง่าย
  • การจัดการเนื้อหาที่ทรงพลัง: คุณสมบัติเช่น ระบบเวอร์ชันของบทความในตัว, การจัดตารางเวลาเนื้อหา, และการติดแท็กเนื้อหา ช่วยให้การจัดการเนื้อหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ช่วงกว้างของส่วนขยาย: ส่วนขยายประกอบด้วยเทมเพลต, โมดูล, คอมโพเนนต์, และปลั๊กอิน, ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของตนตามความต้องการเฉพาะได้
  • การรองรับหลายภาษา: Joomla มีการรองรับหลายภาษาในตัว ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์ในหลายภาษาได้
  • การควบคุมการเข้าถึงและการจัดการผู้ใช้: Joomla มีคุณสมบัติการควบคุมการเข้าถึงและการจัดการผู้ใช้ที่ครอบคลุม เช่น การสร้างกลุ่มผู้ใช้ การกำหนดสิทธิ์เฉพาะให้กับผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ และการจัดการวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้

ข้อจำกัด

  • เช่นเดียวกับ Drupal ผู้ใช้บางรายอาจพบว่า Joomla มีโครงสร้างที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างมาก
  • แม้ว่า Joomla จะมีเทมเพลตฟรีให้เลือกหลากหลาย แต่ตัวเลือกการออกแบบเริ่มต้นอาจมีข้อจำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม CMS อื่นๆ

การกำหนดราคา

  • ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์สฟรี

รีวิว

  • G2: 4.0 จาก 5 (375 รีวิว)
  • Capterra: 4. 1 จาก 5 (583 รีวิว)

5. แพลตฟอร์มประสบการณ์ Sitecore

เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการหลายไซต์และการสนับสนุนแบบหลายช่องทาง

ระบบจัดการเนื้อหา Sitecore
มุมมองแดชบอร์ดใน Sitecore (ผ่าน Sitecore)

พร้อมที่จะสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่ทรงพลังและส่วนตัวแล้วหรือยัง? ลองพิจารณา Sitecore อย่างละเอียดถี่ถ้วน

Sitecore Experience Platformเป็นระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ที่ครอบคลุมทุกด้าน แพลตฟอร์มประสบการณ์ดิจิทัล ความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละราย และฟีเจอร์ระดับองค์กร ทำให้เป็นตัวเลือก CMS ที่มั่นคง มีฟังก์ชันการเผยแพร่หลายช่องทาง การทำงานเป็นขั้นตอน การจัดการเวอร์ชันของเนื้อหา และมีระบบนิเวศน์ที่กว้างขวางสำหรับการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ

กำลังมองหาตัวเลือกเนื้อหาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายอยู่หรือไม่? เครื่องมือการปรับแต่งส่วนบุคคลและการจัดการประสบการณ์ลูกค้าขั้นสูงของ Sitecore จัดการเรื่องนั้นให้คุณได้ มันมอบแพลตฟอร์มที่ปรับขนาดได้และปลอดภัย ซึ่งเหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การปรับแต่งส่วนบุคคลที่แข็งแกร่ง: Sitecore มอบความสามารถในการปรับแต่งส่วนบุคคลที่ทรงพลัง ช่วยให้ธุรกิจสามารถนำเสนอเนื้อหาที่ตรงเป้าหมายและเกี่ยวข้องกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา
  • กระบวนการทำงานการจัดการเนื้อหา: Sitecore มอบระบบการจัดการเนื้อหา (CMS) ที่ครอบคลุม พร้อมเครื่องมือแก้ไขที่ใช้งานง่าย ระบบควบคุมเวอร์ชัน และการจัดการกระบวนการทำงาน
  • การตลาดอัตโนมัติขั้นสูง:ช่วยให้การจัดการลูกค้าเป้าหมาย การตลาดผ่านอีเมล การทดสอบ A/B การผสานรวมการวิเคราะห์ และอื่นๆ มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด
  • การส่งมอบหลายช่องทาง: Sitecore ช่วยให้การส่งมอบเนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านหลายช่องทาง รวมถึงเว็บไซต์ อุปกรณ์มือถือ โซเชียลมีเดีย และอีเมล
  • ความสามารถในการขยายตัวและความสามารถระดับองค์กร: สร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของเว็บไซต์องค์กรขนาดใหญ่

ข้อจำกัด

  • Sitecore ถูกออกแบบมาให้เป็นแพลตฟอร์มระดับองค์กรระดับสูง และค่าใช้จ่ายในการอนุญาตและการนำไปใช้สามารถสูงได้
  • Sitecore เป็นแพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติหลากหลายและสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ซึ่งอาจนำไปสู่ความซับซ้อนสำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

การกำหนดราคา

  • ไม่มีการระบุราคาออนไลน์

รีวิว

  • G2: 3. 9 จาก 5 (362 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2 จาก 5 (4 รีวิว)

6. คอนเทนต์ฟูล

ดีที่สุดสำหรับการจัดการและกระจายเนื้อหาไปยังทุกแพลตฟอร์ม

ระบบจัดการเนื้อหา Contentful
มุมมองแดชบอร์ดใน Contentful (ผ่าน Contentful)

ContentfulCMS เป็นระบบการจัดการเนื้อหาแบบไม่มีส่วนหัว (headless CMS) ที่มีความยืดหยุ่น, สามารถปรับขนาดได้, และใช้งานง่าย เป็นที่รู้จักในด้านความยืดหยุ่น, ความสามารถในการปรับขนาด, และความง่ายในการใช้งาน ระบบนี้แยกการสร้างและการจัดเก็บเนื้อหาออกจากกระบวนการนำเสนอ ซึ่งหมายความว่าธุรกิจสามารถส่งมอบเนื้อหาได้อย่างราบรื่นผ่านช่องทางและอุปกรณ์ต่างๆ

Contentful มีแนวทางที่เน้น API เป็นอันดับแรก ซึ่งทำให้ผู้พัฒนาสามารถผสานรวมและส่งมอบเนื้อหาไปยังแอปพลิเคชันใดก็ได้ได้อย่างง่ายดาย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคก็สามารถสร้างและจัดการเนื้อหาได้

กำลังมองหาโซลูชัน CMS ที่นักพัฒนาจะชื่นชอบอยู่หรือไม่? Contentful ก็ตอบโจทย์ข้อนี้เช่นกัน นักพัฒนาต่างชื่นชอบสถาปัตยกรรมบนระบบคลาวด์ของแพลตฟอร์มนี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สถาปัตยกรรม Headless CMS: ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการส่งมอบเนื้อหาไปยังแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ อุปกรณ์อัจฉริยะ และอื่นๆ
  • การสร้างแบบจำลองเนื้อหาและเนื้อหาที่มีโครงสร้าง: การจัดระเบียบเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ การนำกลับมาใช้ใหม่ และความสอดคล้องกันในช่องทางและแอปพลิเคชันต่างๆ
  • แนวทางที่เน้น API เป็นหลัก: ช่วยให้การผสานรวมกับระบบอื่น ๆ แอปพลิเคชัน และบริการต่าง ๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการบนหลากหลายแพลตฟอร์ม
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการจัดการเวอร์ชัน: Contentful มอบการอัปเดตแบบเรียลไทม์ การควบคุมเวอร์ชัน และความสามารถในการติดตามการเปลี่ยนแปลง ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและรักษาคุณภาพของเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
  • ความสามารถในการขยายตัวและประสิทธิภาพ: โครงสร้างพื้นฐานของ Contentful, เครือข่ายการส่งมอบเนื้อหาทั่วโลก (CDNs), และกลไกการแคช, รับประกันประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการขยายตัว

ข้อจำกัด

  • การตั้งค่าและกำหนดค่า Contentful อาจต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือความช่วยเหลือ
  • ในฐานะระบบจัดการเนื้อหาบนคลาวด์ บริษัทที่ดำเนินงานในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจำกัดหรือไม่เสถียรอาจเผชิญกับความท้าทายในการเข้าถึงและจัดการเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ

การกำหนดราคา

  • ฟรี: สำหรับบุคคลทั่วไปและโครงการพื้นฐาน
  • พื้นฐาน: $300/เดือน สำหรับ 20 ผู้ใช้
  • พรีเมียม: ราคาตามตกลง

รีวิวและคะแนนจากลูกค้า

  • G2: 4. 2 จาก 5 (286 รีวิว)
  • Capterra: 4 จาก 5 (55 รีวิว)

7. HubSpot CMS

ดีที่สุดสำหรับการสร้างและจัดการเว็บไซต์

Hubspot CMS สำหรับการจัดการเนื้อหา
มุมมองแดชบอร์ด Hubspot CMS (ผ่าน Hubspot)

HubSpot CMSเป็นเครื่องมือจัดการเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกด้าน ประกอบด้วยฟังก์ชันการพัฒนาเว็บไซต์ การตลาดเครื่องมือการติดต่อสื่อสาร และอื่น ๆ อีกมากมาย HubSpot CMS ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองและปรับแต่งได้ด้วยความง่ายดาย สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ HubSpot ได้อย่างราบรื่น เช่นการติดตามอีเมล ระบบอัตโนมัติทางการตลาด การจัดการลูกค้าเป้าหมายและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ตลาดแอปพลิเคชันของพวกเขามีการผสานการทำงานมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึงการผสานกับ ClickUp

HubSpot CMS ช่วยให้คุณสามารถมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้อย่างสูงแก่ผู้ชมของคุณ คุณสมบัติเช่นการปรับแต่งแบบไดนามิกและเนื้อหาอัจฉริยะจะช่วยในเรื่องนี้ได้ มันคือโซลูชันครบวงจรที่มอบอำนาจให้แก่นักการตลาดและนักพัฒนาในการสร้าง ปรับปรุง และติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาดิจิทัลและแคมเปญของพวกเขา

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การสร้างและการจัดการเนื้อหา: HubSpot CMS มีเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง, การแก้ไขแบบอินไลน์, และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ ทำให้การสร้างและอัปเดตหน้าเว็บ, บล็อกโพสต์, หน้าแลนดิ้ง, และอื่น ๆ เป็นเรื่องง่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
  • การปรับแต่งส่วนบุคคลแบบไดนามิก: คุณสามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะสมเพื่อมอบประสบการณ์ที่เฉพาะบุคคล เพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตราการเปลี่ยนแปลง
  • การปรับแต่ง SEO: HubSpot CMS มีเครื่องมือ SEO ในตัวและคำแนะนำในการปรับแต่งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลเว็บไซต์ของคุณในเครื่องมือค้นหา
  • การตอบสนองหลายอุปกรณ์: HubSpot CMS รับประกันว่าเว็บไซต์ของคุณจะตอบสนองและปรับให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเดสก์ท็อป แท็บเล็ต และอุปกรณ์มือถือ
  • การผสานการตลาด: ผสานการทำงานกับ Hubspot CRM อย่างไร้รอยต่อ เพื่อกระบวนการสร้างและดูแลลูกค้าเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัด

  • การปรับแต่งเค้าโครงหรือการออกแบบให้เกินกว่าเทมเพลตที่มีอยู่ อาจต้องใช้ความรู้ด้านการเขียนโค้ดขั้นสูงหรือความช่วยเหลือจากนักพัฒนา
  • ค่าใช้จ่ายในการใช้ HubSpot CMS อาจเป็นข้อเสียสำหรับธุรกิจที่ไม่ต้องการใช้ฟีเจอร์การตลาดทั้งหมดของ HubSpot

การกำหนดราคา

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $23/เดือน
  • มืออาชีพ: 360 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: 1,200 ดอลลาร์/เดือน

รีวิวและคะแนนจากลูกค้า

  • G2: 4. 5 จาก 5 (1,505 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7 จาก 5 (69 รีวิว)

8. Statamic

ดีที่สุดสำหรับการสร้างและจัดการเว็บไซต์

การจัดการเนื้อหาด้วย Statamic
การแก้ไขคำอธิบายใน Statamic (ผ่าน Statamic)

Statamicเป็น CMS ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในกลุ่มนี้ เหมาะสำหรับนักเขียน ผู้จัดพิมพ์ และนักพัฒนา Statamic ได้รับรางวัล CMS Critics Choice Award ประจำปี 2021 สำหรับ CMS แบบไฟล์แบนที่ดีที่สุด ตัวแก้ไขเนื้อหาแบบบล็อกของมันได้รับคำวิจารณ์ในเชิงบวกอย่างล้นหลาม

มันมอบหน้าต่างผู้ใช้ที่สะอาดและใช้งานง่าย ทำให้การจัดการและแก้ไขเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย ด้วยสถาปัตยกรรมไฟล์แบบแบน Statamic ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีฐานข้อมูล ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเร็วขึ้นและการPLOYMENTง่ายขึ้น ระบบเทมเพลตที่ทรงพลังของ Statamic และฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้การปรับแต่งเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่ยอดเยี่ยม เช่น API ที่แข็งแกร่งและเอกสารที่ครอบคลุม

Statamic เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณกำลังมองหาโซลูชัน CMS ที่มีน้ำหนักเบาแต่ทรงพลัง

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สถาปัตยกรรมไฟล์แบน: Statamic จัดเก็บเนื้อหาและข้อมูลในไฟล์ข้อความธรรมดาแทนที่จะพึ่งพาฐานข้อมูล ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าฐานข้อมูลที่ซับซ้อน
  • การสร้างแบบจำลองเนื้อหาที่ยืดหยุ่น: กำหนดประเภทเนื้อหาที่กำหนดเองด้วยฟิลด์ ความสัมพันธ์ และระบบการจัดหมวดหมู่เพื่อให้โครงสร้างและจัดระเบียบเนื้อหาในลักษณะที่เข้าใจง่ายสำหรับคุณ
  • แผงควบคุมที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่ายสำหรับผู้สร้างและผู้แก้ไขเนื้อหาในการสร้างและอัปเดตเนื้อหาโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิค
  • ระบบควบคุมเวอร์ชันในตัว: ติดตามและจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย สามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมหลายคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความสามารถในการขยายด้วยส่วนเสริม: ส่วนเสริมครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น อีคอมเมิร์ซ, SEO, ตัวสร้างแบบฟอร์ม, การจัดการผู้ใช้, และอื่นๆ

ข้อจำกัด

  • ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคอาจพบว่าการเริ่มต้นใช้งาน Statamic เป็นเรื่องท้าทายหากไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือความช่วยเหลือเพิ่มเติม
  • แม้ว่า Statamic จะมีชุมชนที่กระตือรือร้นและให้การสนับสนุน แต่ฐานผู้ใช้ของมันอาจมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม CMS ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย

การกำหนดราคา

  • โซโล: ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว $259 ต่อโครงการ; อัปเดตฟรีหนึ่งปี จากนั้น $59/ปี
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

รีวิวและคะแนนจากลูกค้า

  • G2: 4. 8 จาก 5 (2 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8 จาก 5 (18 รีวิว)

9. Adobe Commerce (เดิมชื่อ Magento)

ดีที่สุดสำหรับการจัดการประสบการณ์การช้อปปิ้งและการซื้อสินค้าแบบครบวงจร

สร้างประสบการณ์หลายช่องทางสำหรับลูกค้า B2B และ B2C
การจัดการประสบการณ์การช้อปปิ้งและการซื้อสินค้าแบบครบวงจรใน Adobe Commerce (ผ่านทาง Adobe Commerce)

Adobe Commerce, เดิมชื่อ Magento, เป็นระบบจัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์สที่ทรงพลัง. เป็นระบบจัดการเนื้อหาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ. มีคุณสมบัติที่ทรงพลังสำหรับการจัดการสินค้า, การประมวลผลคำสั่งซื้อ, และการผสานระบบชำระเงิน. Magento เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่ขายสินค้าออนไลน์.

มันนำเสนอแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้สูงพร้อมสถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่น นักพัฒนาสามารถใช้ตลาดส่วนขยายเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สาม ในฐานะโซลูชัน CMS ที่สามารถปรับขนาดได้และปลอดภัย Adobe Commerce สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและจัดการการดำเนินงานอีคอมเมิร์ซได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ฟังก์ชันอีคอมเมิร์ซที่แข็งแกร่ง: Adobe Commerce มอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อสร้างและจัดการร้านค้าออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การปรับแต่งที่ยืดหยุ่นและการขยายความสามารถ: มีสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างธีมที่ปรับแต่งได้ ส่วนขยาย และการผสานรวมเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
  • ความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพ: บูรณาการเทคนิคการแคชขั้นสูง สถาปัตยกรรมแบบกระจาย และการสืบค้นฐานข้อมูลที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม เพื่อมอบประสิทธิภาพที่รวดเร็วและสามารถปรับขนาดได้
  • ความสามารถแบบ Omnichannel: รับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับตลาดออนไลน์ยอดนิยมอย่าง Amazon และ eBay รวมถึงเครื่องมือสำหรับจัดการสินค้าคงคลังและคำสั่งซื้อผ่านช่องทางต่างๆ
  • เครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมือทางการตลาด: คุณสมบัติเช่น การแบ่งกลุ่มลูกค้า, คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล, จดหมายข่าว, โปรโมชั่น, และโปรแกรมสะสมคะแนน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณ

ข้อจำกัด

  • Adobe Commerce มีคุณสมบัติครบถ้วนและออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในระดับองค์กร อาจมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายสูง ทำให้เข้าถึงได้ยากสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

การกำหนดราคา

  • ไม่มีการระบุราคาออนไลน์

ราคาสำหรับลูกค้าและรีวิว

  • G2: 4. 0 จาก 5 (493 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3 จาก 5 (591 รีวิว)

10. สแควร์สเปซ

ดีที่สุดสำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่ปรับแต่งตามความต้องการ

ระบบจัดการเนื้อหา Squarespace
ตัวอย่างเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นตามความต้องการโดยใช้ Squarespace (ผ่าน Squarespace)

Squarespaceเป็นซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหาที่ได้รับความนิยม ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด เทมเพลตและเลย์เอาต์ที่ตอบสนองของ Squarespace ช่วยสร้างเว็บไซต์ที่น่าทึ่งได้ในพริบตา รวมถึงการจัดการเนื้อหา การเขียนบล็อก อีคอมเมิร์ซ เครื่องมือ SEO และอื่นๆ อีกมากมาย

Squarespace ยังดูแลการโฮสต์, ความปลอดภัย, และการอัปเดตซอฟต์แวร์, ทำให้การบำรุงรักษาเว็บไซต์ง่ายขึ้น. ด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและดีไซน์ที่สวยงาม, Squarespace เป็นโซลูชั่นครบวงจรสำหรับความต้องการ CMS ของคุณ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เทมเพลต: Squarespace มีเทมเพลตที่ออกแบบอย่างมืออาชีพให้เลือกมากมาย ซึ่งสวยงามและทันสมัย
  • ตัวแก้ไขแบบลากและวาง: ตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย เพิ่มบล็อกเนื้อหา และจัดเรียงองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ตามต้องการ
  • การออกแบบที่รองรับการใช้งานบนมือถือ: เทมเพลตทั้งหมดของ Squarespace ได้รับการออกแบบให้รองรับการใช้งานบนมือถือ
  • เครื่องมือ SEO ในตัว: Squarespace รวมคุณสมบัติการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อการค้นหา (SEO) ไว้ภายใน ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับที่ดีในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา
  • ฟังก์ชันอีคอมเมิร์ซ: ตั้งค่าร้านค้าออนไลน์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซในตัวจาก Squarespace

ข้อจำกัด

  • การปรับแต่งขั้นสูง เช่น การแก้ไขโค้ดพื้นฐานหรือการสร้างฟีเจอร์ที่กำหนดเองที่ซับซ้อน อาจถูกจำกัด
  • หากคุณมีข้อกำหนดที่ซับซ้อนหรือเฉพาะเจาะจงสูง เช่น การผสานรวมกับระบบภายนอกอย่างกว้างขวางหรือการพัฒนาตามความต้องการเฉพาะ คุณอาจพบว่า Squarespace มีข้อจำกัดในแง่ของสิ่งที่คุณสามารถทำได้

การกำหนดราคา

  • ส่วนตัว: 16 ดอลลาร์/เดือน
  • ธุรกิจ: 23 ดอลลาร์/เดือน
  • พาณิชย์ (พื้นฐาน): 27 ดอลลาร์/เดือน
  • พาณิชย์ (ขั้นสูง): $49/เดือน

รีวิวและคะแนนจากลูกค้า

  • G2: 4. 5 จาก 5 (1,031 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6 จาก 5 (2,827 รีวิว)

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเครื่องมือและซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหา

เนื้อหาคือราชา แต่การสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมนั้น คุณต้องมีระบบจัดการเนื้อหาที่คุณไว้วางใจได้ ภูมิทัศน์ดิจิทัลกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว แพลตฟอร์ม CMS ชั้นนำเหล่านี้ในปี 2024 สามารถปรับตัวและตอบสนองความต้องการของทั้งธุรกิจและบุคคลทั่วไปได้

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือบริหารบริษัทขนาดใหญ่ ก็มีโซลูชัน CMS ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ ด้วยตัวเลือกเหล่านี้ คุณสามารถมั่นใจในเส้นทางการสร้างเนื้อหาของคุณได้ และอย่าลืมว่าเนื้อหาที่มีคุณภาพ เมื่อเวลาผ่านไป จะนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจ

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ CMS แบบใด ClickUp ก็สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันของทีมคุณได้ ด้วยซอฟต์แวร์ของเรา เราสามารถรวมงานด้านเนื้อหาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว

