10 ซอฟต์แวร์และเครื่องมือจัดการเนื้อหาที่ดีที่สุดในปี 2025

เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถแข่งขันได้ในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ทิศทางของซอฟต์แวร์และเครื่องมือจัดการเนื้อหาอยู่ในระหว่างการพัฒนอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบการจัดการเนื้อหาให้เลือกมากกว่า800 ระบบในปี2024! แต่คุณจะทราบได้อย่างไรว่าระบบใดเหมาะกับคุณ?
ในบทความนี้ เราจะแบ่งปันเครื่องมือและซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2024 ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาด ผู้สร้างเนื้อหา หรือเจ้าของธุรกิจ คู่มือที่ครอบคลุมนี้จะช่วยคุณได้ คุณจะค้นพบโซลูชันชั้นนำในอุตสาหกรรมที่ช่วยให้คุณควบคุมเนื้อหาออนไลน์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณพร้อมหรือยังที่จะปลดล็อกศักยภาพของการจัดการเนื้อหาในปี 2024 และปฏิวัติวิธีการสร้าง จัดการ และส่งมอบเนื้อหาให้กับผู้ชมของคุณ? มาเริ่มต้นกันเลย!
ระบบจัดการเนื้อหาคืออะไร?
ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) คือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้สามารถสร้าง จัดการ และแก้ไขเนื้อหาดิจิทัลได้ โดยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข และเผยแพร่เนื้อหาได้ผ่านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคหรือทักษะการเขียนโปรแกรมอย่างลึกซึ้ง
คุณเคยเผยแพร่บล็อกหรือแก้ไขหน้าเว็บหรือไม่? ถ้าเคย คุณก็เคยใช้ระบบจัดการเนื้อหาแล้ว!
ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ประกอบด้วยสองส่วนหลัก:
- แอปพลิเคชันการจัดการเนื้อหา: นี่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง แก้ไข จัดระเบียบ และเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัลได้ รวมถึงตัวแก้ไขข้อความปฏิทินเนื้อหา เครื่องมือจัดการสื่อ และโปรไฟล์ผู้ใช้ ทั้งหมดนี้ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาได้ง่ายขึ้น
- แอปพลิเคชันการส่งมอบเนื้อหา: ส่วนประกอบนี้จัดการการแสดงผลและการส่งมอบเนื้อหาไปยังผู้ใช้ปลายทาง มันจัดการงานต่างๆ เช่น การดึงเนื้อหาจากฐานข้อมูล CMS, การประยุกต์ใช้เทมเพลตหรือธีม, และการให้บริการเนื้อหาแก่ผู้เยี่ยมชม
แพลตฟอร์ม CMS มีฟังก์ชันและคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมาย เช่นการจัดการทรัพยากร, ปลั๊กอินและส่วนขยาย, และการวิเคราะห์ข้อมูล
ประเภทของระบบจัดการเนื้อหา
ก่อนเลือกแพลตฟอร์ม CMS คุณต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับระบบจัดการเนื้อหาต่าง ๆ ที่หลากหลาย นี่คือประเภท CMS ที่พบได้บ่อยที่สุดและการใช้งานของพวกมัน:
- ระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บ (WCMS): เกี่ยวข้องกับการสร้างเว็บไซต์, การโฮสต์เว็บ, และระบบจัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์ส
- การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ระบบ (DAM): รวมศูนย์สินทรัพย์, เนื้อหา, กระบวนการทำงาน, และการดำเนินงานของหลายหน่วยธุรกิจ, แผนก, และทีม
- ระบบการจัดการเนื้อหาขององค์กร (ECM): ระบบที่ช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวม, จัดเก็บ, จัดส่ง, และจัดการข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างได้. ซึ่งรวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น อีเมล,เอกสารสำนักงาน, เอกสารที่ถูกสแกน, รายงาน, และอื่น ๆ
- ระบบจัดการเนื้อหาส่วนประกอบ (CCMS): CCMS ช่วยให้องค์กรสามารถติดตาม จัดการ และจัดเก็บเนื้อหาในองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น คำ ย่อหน้า วลี หรือรูปภาพ
ประโยชน์ของเครื่องมือและซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหา
การผลิตเนื้อหาคุณภาพควรเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การตลาดของคุณ และระบบจัดการเนื้อหา (CMS) จะช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถจ้างผู้มีอิทธิพลทางโซเชียลมีเดียให้ช่วยขายสินค้าและบริการของคุณได้ ซึ่งอาจช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่หากไม่มีเนื้อหาของคุณเอง คุณจะไม่สามารถสร้างตัวเองให้เป็นเสียงที่น่าเชื่อถือหรือสร้างความภักดีจากลูกค้าได้
การค้นหา CMS และเครื่องมือการตลาดที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำงานให้เป็นระบบ, ปรับปรุงการร่วมมือในทีม, และที่สำคัญที่สุดคือขยายธุรกิจของคุณได้. หากไม่มีเครื่องมือการจัดการเนื้อหา, จะยากขึ้นในการสร้างและส่งมอบเนื้อหาในปริมาณมาก.
โชคดีที่มีเครื่องมือจัดการเนื้อหาหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ทีมและธุรกิจของคุณบริหารจัดการทุกส่วนของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบจัดการเนื้อหาเหล่านี้สามารถทำงานได้อย่างอิสระหรือทำงานร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างและจัดการเนื้อหาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้สอดคล้องกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา และรองรับความต้องการของคุณเมื่อธุรกิจเติบโต
มาดูแต่ละข้อเหล่านี้กัน
1. การสร้างเนื้อหาที่ง่าย
ระบบการจัดการเนื้อหาช่วยให้ธุรกิจของคุณมีพลังในหลายด้าน อัปเดตแพลตฟอร์มดิจิทัล ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และส่งมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ชมของคุณ ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ระบบ CMS ทำให้กระบวนการสร้างและจัดการเนื้อหาดิจิทัลง่ายขึ้น และด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือเขียน AI ทำให้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีก
หากไม่มี CMS คุณจะต้องมีนักพัฒนาที่มีความรู้ด้านการเขียนโค้ด แต่ด้วย CMS โค้ดทั้งหมดมีอยู่แล้ว คุณจะเป็นผู้ควบคุมการสร้างเนื้อหาเอง ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
2. ทำให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น
ระบบ CMS ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้. ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานพร้อมกันได้, ช่วยกันสร้างและแก้ไขเนื้อหา.มีทีมข้ามสายงานที่ทำงานในสถานที่ต่างกันหรือไม่? การจัดการเวิร์กโฟลว์และการควบคุมเวอร์ชันเป็นสิ่งจำเป็น. สิ่งนี้ช่วยให้แน่ใจว่าเนื้อหาถูกต้องและช่วยให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ.
3. มีความยืดหยุ่นและรองรับการขยายตัว
ระบบ CMS ยังช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและปรับตัวได้ คุณสามารถเพิ่มหน้าใหม่ ส่วนใหม่ หรือฟีเจอร์ใหม่ได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ความยืดหยุ่นนี้รองรับความต้องการที่ขยายตัวของคุณได้โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาใหม่ครั้งใหญ่
แพลตฟอร์ม CMS ที่สามารถปรับขนาดได้มักมีคุณสมบัติการคัดลอกและจัดจำหน่ายเนื้อหา. ซึ่งทำให้เนื้อหาสามารถคัดลอกไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายตัวได้. นั่นหมายความว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกทำให้ล้น. ในคำง่ายๆ คือ มันเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณไม่ล่มเมื่อมีปริมาณการเข้าชมสูง.
4. ทำให้เกิดการตลาดที่สอดคล้องกัน
การใช้แม่แบบและธีมของแบรนด์CMS ของคุณจะทำให้มั่นใจได้ว่ามีรูปลักษณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวและมืออาชีพในทุกช่องทางดิจิทัลของคุณ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ เพิ่มการจดจำของลูกค้า และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณ
ระบบ CMS ควรมีแคตตาล็อกกลางสำหรับจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น โลโก้ กราฟิก รูปภาพ และวิดีโอ ซึ่งช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ของแบรนด์ได้อย่างง่ายดาย และลดความเสี่ยงในการใช้สื่อที่ล้าสมัยหรือไม่ได้รับอนุญาต ด้วยการรักษาการจัดการสินทรัพย์แบบศูนย์กลาง ระบบ CMS ของคุณจะบังคับใช้ความสอดคล้องกันทั่วทั้งเว็บไซต์
5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ SEO
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเซียน SEO เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณถูกค้นพบ แพลตฟอร์ม CMS หลายแห่งมีเครื่องมือ SEO ในตัวเพื่อช่วยคุณ ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพหน้าแรก หน้าสินค้า หรือบทความบล็อกของคุณหรือไม่? CMS ที่ดีจะช่วยเพิ่มปริมาณการเข้าชมแบบออร์แกนิกและช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
ระบบจัดการเนื้อหาที่ดีซึ่งรองรับการบริหารโครงการ SEOสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากให้กับธุรกิจของคุณได้ ระบบจะช่วยให้คุณประหยัดเวลา เพิ่มความยืดหยุ่น และมอบการควบคุมเนื้อหาออนไลน์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในท้ายที่สุด CMS ของคุณจะช่วยให้คุณสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าแก่ผู้ชมของคุณ และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณได้
อะไรคือคุณสมบัติของซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาที่ดี?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาที่เหมาะสม ควรพิจารณาองค์ประกอบต่อไปนี้:
- ใช้งานง่าย: มองหา CMS ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่เข้าใจง่าย การสร้าง แก้ไข และเผยแพร่เนื้อหาไม่ควรต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ด CMS ที่ใช้งานง่ายจะช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดการเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวแก้ไขที่ยืดหยุ่น: ระบบจัดการเนื้อหาที่ดีควรมีตัวแก้ไขที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดรูปแบบเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย มองหาเครื่องมือเช่นตัวแก้ไขแบบ WYSIWYG, การลากและวาง, และการจัดการสื่อ ซึ่งจะช่วยทำให้กระบวนการสร้างสรรค์เป็นไปอย่างราบรื่นและมอบประสบการณ์การแก้ไขที่ไร้รอยต่อ
- การร่วมมือ: พิจารณา CMS ที่รองรับคุณสมบัติการร่วมมือ. ค้นหาบทบาทและสิทธิ์, กระบวนการทำงานของเนื้อหา, และการควบคุมเวอร์ชัน. คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันได้, ตรวจสอบและอนุมัติเนื้อหา, ทำให้ทีมของคุณไม่พลาดอะไรเลย
- การปรับแต่ง: เลือก CMS ที่มีตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์และข้อกำหนดด้านการออกแบบของคุณ มองหาความสามารถในการปรับแต่งเทมเพลต ธีม และเค้าโครง CMS ที่สามารถปรับแต่งได้สูงจะช่วยให้คุณสามารถสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่เป็นเอกลักษณ์และเฉพาะตัวสำหรับผู้ชมของคุณ
- การผสานรวม: ตรวจสอบ CMS ของคุณเพื่อดูความเข้ากันได้กับปลั๊กอิน, ส่วนขยาย หรือ API ที่ได้รับความนิยม การผสานรวมเช่นตัวสร้างเนื้อหา AI,เครื่องมือการตลาด หรือการติดตามเวลาอัตโนมัติสามารถทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมาก จุดประสงค์ของการผสานรวมคือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและซิงโครไนซ์ข้อมูลข้ามระบบทั้งหมด
- การสนับสนุน: ระบบ CMS ของคุณควรมีการเข้าถึงการสนับสนุนที่มั่นคง ค้นหาเอกสารประกอบ ฟอรัมผู้ใช้ และช่องทางการสนับสนุนลูกค้า การสนับสนุนที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วสามารถมีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาที่คุณพบเจอ
โดยการพิจารณาองค์ประกอบเหล่านี้ คุณจะพบระบบจัดการเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของคุณ ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม
เครื่องมือและซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาที่ดีที่สุด 10 อันดับ
เริ่มต้นด้วยข้อควรระวังที่สำคัญ การระบุว่า "CMS ที่ดีที่สุด" เป็นไปไม่ได้ ขณะที่คุณอ่านรายการนี้ เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาคุณสมบัติของแต่ละ CMS ตามความต้องการของคุณก่อนที่จะตัดสินใจ ตัดสินใจโดยพิจารณาข้อดีและข้อเสีย และลองใช้งานดู ส่วนใหญ่มีการทดลองใช้ฟรีหรือเดโม
อย่างไรก็ตาม มาดู 10 ตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาที่ดีที่สุดที่มีอยู่กัน
1.คลิกอัพ
เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล, การทำงานอัตโนมัติ, และการร่วมมือในทีม
เมื่อคุณนึกถึง ClickUp คุณอาจนึกถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ นั่นเป็นความจริง แต่เนื่องจากมันเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่นำเสนอแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ทีมจากทุกแผนกและธุรกิจทุกขนาดสามารถกำหนดค่าClickUp ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะและกรณีการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการจัดการเนื้อหาได้ ?
ClickUp สามารถจัดการความพยายามด้านการตลาดเนื้อหาของคุณด้วยฟีเจอร์ขั้นสูงหลายร้อยรายการสำหรับการตลาดและการทำงานร่วมกันในทีมพร้อมด้วยเทมเพลตการตลาดที่ครอบคลุมซึ่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานและความต้องการใดๆ เช่น:
- การจัดตั้งระบบการจัดการเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ
- การสร้างระบบสำหรับการวางแผนเนื้อหา
- การจัดการปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหา
- การวางแผนปฏิทินเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย
- การสร้างฐานข้อมูลเนื้อหา, งานค้าง, และอื่น ๆ
- การติดตามผลการทดสอบ A/Bเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหา
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหลายแผนก
- การปรับปรุงกระบวนการรับคำขอเนื้อหาของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตและมุมมอง ClickUp Form
คุณสมบัติเหล่านี้ใน ClickUp สามารถเป็นคู่หูของคุณในการปรับปรุงกระบวนการวางแผนของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดการเนื้อหาสำหรับช่องทางต่าง ๆ รวมถึงเว็บไซต์ของคุณ, บล็อก,โซเชียลมีเดีย, และแคมเปญทางอีเมล
ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp ยังมีวิธีในการดูงานของคุณมากกว่า 15 วิธีรวมถึงมุมมองปฏิทินสำหรับการวางแผนและจัดตารางเนื้อหาของคุณ มุมมองรายการสำหรับการจัดการโครงการเนื้อหาของคุณมุมมองบอร์ดสำหรับการจัดการเนื้อหาและการติดตามความคืบหน้าอย่างง่ายดาย และอื่นๆ อีกมากมาย
และเราไม่สามารถลืมClickUp AI— ผู้ช่วยเขียนแบบบทบาทในตัวใน ClickUp ✍️⚡️
ClickUp AI ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณเขียนได้เร็วขึ้น สร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจ ปรับแต่งงานเขียนของคุณให้สมบูรณ์แบบ และช่วยให้คุณอยู่ในกระแสความคิดสร้างสรรค์ของคุณอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนบล็อก สร้างเนื้อหาสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรือวางแผนกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาและไอเดียแคมเปญ ClickUp AI สามารถช่วยคุณเอาชนะภาวะตันทางความคิดและทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
คุณสมบัติขั้นสูงเหล่านี้และอื่น ๆ มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นใน ClickUp และโซลูชันที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยคุณจัดการทีมของคุณและทุกส่วนของกระบวนการจัดการเนื้อหาของคุณ
คุณสมบัติเด่น
- มุมมองโครงการที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ: ดูงานของคุณในแบบที่คุณต้องการด้วยมุมมองโครงการที่กำหนดเองใน ClickUp รวมถึงมุมมองปฏิทิน, บอร์ด, ไทม์ไลน์, และแบบฟอร์ม
- แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: กำหนดค่า ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการใด ๆ, ความชอบในการทำงาน, และอื่น ๆ ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง เช่นClickApps
- ClickUp AI:ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ใน ClickUp เพื่อช่วยให้คุณเขียนได้เร็วขึ้นและสร้างสรรค์เนื้อหาที่ดีกว่า
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง:เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณเพื่อสร้างมุมมองที่ทรงพลังและปรับแต่งตามความต้องการของโครงการ ทีม และงานทุกประเภทของคุณ
- สถานะที่กำหนดเอง: ปรับปรุงกระบวนการทำงานของเนื้อหาของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมอบสถานะที่กำหนดไว้ให้กับแต่ละขั้นตอนของโครงการโดยการสร้างสถานะที่กำหนดเองของคุณเอง
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ใช้สูตรสำเร็จที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือสร้างการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแบบกำหนดเองใน ClickUp เพื่อเร่งความเร็วของกระบวนการทำงานของคุณและรักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการ
- การทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีม: เข้าถึงชุดฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีม เช่น กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดและวางแผนเนื้อหา, เอกสารสำหรับคู่มือมาตรฐานและบล็อก, มุมมองแชทสำหรับการส่งข้อความทันที, ฟีเจอร์พิสูจน์อักษรสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบและความคิดเห็นที่มอบหมาย และอีกมากมาย
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: เลือกจากเทมเพลตกว่า 1,000 แบบสำหรับทุกทีมและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อเริ่มต้นงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว และปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการและความชอบของคุณ
ข้อจำกัด
- อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งที่มีอยู่ แต่ ClickUp มีทรัพยากรต่างๆ เช่น ClickUp University, บล็อกให้ความรู้ และการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- มุมมองทั้งหมดยังไม่มีให้ใช้งานในแอป
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป แผน
- ไม่จำกัด: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- บิซิเนส พลัส: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI: ทดลองใช้ฟรีได้; เพิ่มลงใน Workspace แบบชำระเงินใดก็ได้ เพียง $5 ต่อสมาชิก/เดือน
2. WordPress
เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเว็บไซต์และการจัดการเนื้อหาเว็บ
WordPress เป็น ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและใช้งานได้หลากหลาย มีความโดดเด่นในด้านความง่ายต่อการใช้งาน ระบบปลั๊กอินที่หลากหลายและครอบคลุม รวมถึงธีมที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
WordPress ช่วยให้ผู้ใช้ทุกระดับทักษะสามารถสร้าง จัดการ และปรับแต่งเว็บไซต์ของตนเองได้อย่างง่ายดาย ด้วยธีมและปลั๊กอินนับพันรายการที่มีให้เลือก WordPress มอบตัวเลือกในการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้ นอกจากนี้ยังมีชุมชนขนาดใหญ่ที่ให้การสนับสนุน พร้อมทรัพยากร อัปเดต และแพตช์ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
WordPress มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ มากกว่า 40% ของเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตใช้ WordPress นี่แสดงให้เห็นว่ามันจะยังคงพัฒนาต่อไปและยังคงเข้ากันได้กับผู้ให้บริการโฮสติ้งและการผสานรวมต่างๆ
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือมีความแตกต่างระหว่าง WordPress.org และ WordPress.com ความแตกต่างหลักคือ WordPress.com เป็นบริการบล็อกแบบโฮสต์ที่อนุญาตให้คุณสร้างเว็บไซต์โดยใช้ซอฟต์แวร์ WordPress ส่วน WordPress.org เป็นแบบโฮสต์เอง ซึ่งหมายความว่าคุณสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง WordPress.org มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งมากกว่าและมีราคาที่คุ้มค่ากว่าในระยะยาว
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: WordPress ช่วยให้ผู้เริ่มต้นสามารถสร้างและจัดการเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคมากนัก
- การจัดการเนื้อหาที่ยืดหยุ่น: สร้าง แก้ไข และจัดระเบียบเนื้อหาประเภทต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นบทความบล็อก หน้าเว็บ ไฟล์มีเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย
- ระบบปลั๊กอินที่หลากหลาย: ปลั๊กอินครอบคลุมคุณสมบัติมากมาย รวมถึงอีคอมเมิร์ซ, SEO, การผสานโซเชียลมีเดีย, การปรับปรุงความปลอดภัย, และอื่น ๆ อีกมากมาย
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของตนได้โดยใช้เทมเพลตที่กำหนดเอง, สไตล์, วิดเจ็ต, เมนู, การปรับแต่ง CSS, และอื่น ๆ
- การสนับสนุนจากชุมชนที่แข็งแกร่ง: ด้วยผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก WordPress ได้รับประโยชน์จากชุมชนที่เจริญเติบโตของนักพัฒนา, นักออกแบบ, และผู้ที่มีความสนใจซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ข้อจำกัด
- แม้ว่า WordPress จะเป็นแพลตฟอร์มที่หลากหลายและสามารถปรับขนาดได้สูง แต่เว็บไซต์อาจเผชิญกับความท้าทายเมื่อจัดการกับปริมาณเนื้อหาจำนวนมากหรือการเข้าชมสูง ซึ่งอาจต้องการความต้องการของเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม
- เนื่องจากความนิยมและการใช้งานอย่างแพร่หลาย WordPress จึงอาจตกเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์และผู้ไม่ประสงค์ดี
การกำหนดราคา
- ซอฟต์แวร์ฟรี โอเพนซอร์สสำหรับ WordPress.org
- แผนของ WordPress.com: ฟรีตลอดไป พื้นฐาน: 4 ดอลลาร์/เดือน พรีเมียม: 8 ดอลลาร์/เดือน ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือน พาณิชย์: 45 ดอลลาร์/เดือน องค์กร: เริ่มต้นที่ 25,000 ดอลลาร์/ปี
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (8,650 รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (14,635 รีวิว)
3. Drupal
ดีที่สุดสำหรับเฟรมเวิร์กการจัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์สสำหรับเว็บไซต์ที่เรียบง่าย
Drupalเป็นระบบที่มีความแข็งแกร่ง สามารถปรับขนาดได้ และมีความยืดหยุ่นสูงมาก มันมอบความสามารถในการจัดการเนื้อหาที่ทรงพลัง มีความสามารถในการปรับแต่งได้สูง ทำให้เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ซับซ้อนและขนาดใหญ่
สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ของ Drupal ช่วยให้สามารถผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สามได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายเพื่อให้ตรงกับแบรนด์ของคุณ ด้วยระบบควบคุมสิทธิ์และการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการระดับองค์กร ชุมชนผู้ใช้ที่กระตือรือร้นมีส่วนช่วยในการพัฒนา Drupalอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคุณจะได้รับอัปเดตบ่อยครั้งและทรัพยากรมากมาย
Drupal เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับธุรกิจที่มีความต้องการการจัดการเนื้อหาที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สถาปัตยกรรมเนื้อหาที่ยืดหยุ่น: Drupal มอบสถาปัตยกรรมเนื้อหาที่มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดระเบียบประเภทเนื้อหาที่ซับซ้อนพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองได้
- ความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพ: Drupal ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับเว็บไซต์ที่มีการเข้าชมสูง และสามารถปรับขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกลไกการแคชในตัวและการรองรับเครือข่ายการส่งมอบเนื้อหา
- ระบบโมดูลที่หลากหลาย: โมดูล CMS ของมันครอบคลุมคุณสมบัติมากมาย รวมถึงการค้าออนไลน์, SEO, การจัดการผู้ใช้, การจัดการสื่อ, และอื่น ๆ
- การรองรับหลายภาษาอย่างแข็งแกร่ง: การรองรับหลายภาษาและความสามารถในการแปลในตัวทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ระดับโลก
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: สถาปัตยกรรมของ Drupal ประกอบด้วยมาตรการด้านความปลอดภัยหลายประการ เช่น การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้แบบละเอียด การกรองข้อมูลขาเข้า และการควบคุมการเข้าถึง ซึ่งช่วยปกป้องเว็บไซต์จากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องลงทุนเวลาและความพยายามเพิ่มเติมในการเรียนรู้แนวคิด การกำหนดค่า และแนวปฏิบัติในการพัฒนาของ Drupal
- โมดูลของ Drupal อาจต้องการการวางแผนและการทดสอบอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้ากันได้และหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
การกำหนดราคา
- ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์สฟรี
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 3. 8 จาก 5 (403 รีวิว)
- Capterra: 4. 2 จาก 5 (427 รีวิว)
4. จูมลา
ดีที่สุดสำหรับระบบจัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์สและการสร้างเว็บไซต์
Joomlaคือทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความง่ายในการใช้งาน, ความสามารถในการขยาย, และความหลากหลาย. Joomla มอบอินเตอร์เฟซที่ง่ายต่อการใช้งาน, สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค. ไลบรารีของส่วนขยายทำให้การปรับแต่งและการผสานรวมเป็นเรื่องง่าย.
Joomla เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถรองรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนได้ เช่นเดียวกับ Drupal, Joomla ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน คุณจะได้รับอัปเดตเป็นประจำ, แพตช์ความปลอดภัย, และชุมชนผู้ใช้ที่ให้การสนับสนุน ด้วยคุณสมบัติ, ความยืดหยุ่น, และส่วนขยายที่หลากหลาย Joomla เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณกำลังมองหา CMS ที่ทรงพลังและสามารถปรับแต่งได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: Joomla มีแผงควบคุมการจัดการที่ชัดเจนและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้การจัดการเว็บไซต์เป็นเรื่องง่าย
- การจัดการเนื้อหาที่ทรงพลัง: คุณสมบัติเช่น ระบบเวอร์ชันของบทความในตัว, การจัดตารางเวลาเนื้อหา, และการติดแท็กเนื้อหา ช่วยให้การจัดการเนื้อหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ช่วงกว้างของส่วนขยาย: ส่วนขยายประกอบด้วยเทมเพลต, โมดูล, คอมโพเนนต์, และปลั๊กอิน, ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของตนตามความต้องการเฉพาะได้
- การรองรับหลายภาษา: Joomla มีการรองรับหลายภาษาในตัว ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์ในหลายภาษาได้
- การควบคุมการเข้าถึงและการจัดการผู้ใช้: Joomla มีคุณสมบัติการควบคุมการเข้าถึงและการจัดการผู้ใช้ที่ครอบคลุม เช่น การสร้างกลุ่มผู้ใช้ การกำหนดสิทธิ์เฉพาะให้กับผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ และการจัดการวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้
ข้อจำกัด
- เช่นเดียวกับ Drupal ผู้ใช้บางรายอาจพบว่า Joomla มีโครงสร้างที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างมาก
- แม้ว่า Joomla จะมีเทมเพลตฟรีให้เลือกหลากหลาย แต่ตัวเลือกการออกแบบเริ่มต้นอาจมีข้อจำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม CMS อื่นๆ
การกำหนดราคา
- ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์สฟรี
รีวิว
- G2: 4.0 จาก 5 (375 รีวิว)
- Capterra: 4. 1 จาก 5 (583 รีวิว)
เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Mac ที่ดีที่สุด!
5. แพลตฟอร์มประสบการณ์ Sitecore
เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการหลายไซต์และการสนับสนุนแบบหลายช่องทาง
พร้อมที่จะสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่ทรงพลังและส่วนตัวแล้วหรือยัง? ลองพิจารณา Sitecore อย่างละเอียดถี่ถ้วน
Sitecore Experience Platformเป็นระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ที่ครอบคลุมทุกด้าน แพลตฟอร์มประสบการณ์ดิจิทัล ความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละราย และฟีเจอร์ระดับองค์กร ทำให้เป็นตัวเลือก CMS ที่มั่นคง มีฟังก์ชันการเผยแพร่หลายช่องทาง การทำงานเป็นขั้นตอน การจัดการเวอร์ชันของเนื้อหา และมีระบบนิเวศน์ที่กว้างขวางสำหรับการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ
กำลังมองหาตัวเลือกเนื้อหาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายอยู่หรือไม่? เครื่องมือการปรับแต่งส่วนบุคคลและการจัดการประสบการณ์ลูกค้าขั้นสูงของ Sitecore จัดการเรื่องนั้นให้คุณได้ มันมอบแพลตฟอร์มที่ปรับขนาดได้และปลอดภัย ซึ่งเหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การปรับแต่งส่วนบุคคลที่แข็งแกร่ง: Sitecore มอบความสามารถในการปรับแต่งส่วนบุคคลที่ทรงพลัง ช่วยให้ธุรกิจสามารถนำเสนอเนื้อหาที่ตรงเป้าหมายและเกี่ยวข้องกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา
- กระบวนการทำงานการจัดการเนื้อหา: Sitecore มอบระบบการจัดการเนื้อหา (CMS) ที่ครอบคลุม พร้อมเครื่องมือแก้ไขที่ใช้งานง่าย ระบบควบคุมเวอร์ชัน และการจัดการกระบวนการทำงาน
- การตลาดอัตโนมัติขั้นสูง:ช่วยให้การจัดการลูกค้าเป้าหมาย การตลาดผ่านอีเมล การทดสอบ A/B การผสานรวมการวิเคราะห์ และอื่นๆ มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด
- การส่งมอบหลายช่องทาง: Sitecore ช่วยให้การส่งมอบเนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านหลายช่องทาง รวมถึงเว็บไซต์ อุปกรณ์มือถือ โซเชียลมีเดีย และอีเมล
- ความสามารถในการขยายตัวและความสามารถระดับองค์กร: สร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของเว็บไซต์องค์กรขนาดใหญ่
ข้อจำกัด
- Sitecore ถูกออกแบบมาให้เป็นแพลตฟอร์มระดับองค์กรระดับสูง และค่าใช้จ่ายในการอนุญาตและการนำไปใช้สามารถสูงได้
- Sitecore เป็นแพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติหลากหลายและสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ซึ่งอาจนำไปสู่ความซับซ้อนสำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
การกำหนดราคา
- ไม่มีการระบุราคาออนไลน์
รีวิว
- G2: 3. 9 จาก 5 (362 รีวิว)
- Capterra: 4. 2 จาก 5 (4 รีวิว)
6. คอนเทนต์ฟูล
ดีที่สุดสำหรับการจัดการและกระจายเนื้อหาไปยังทุกแพลตฟอร์ม
ContentfulCMS เป็นระบบการจัดการเนื้อหาแบบไม่มีส่วนหัว (headless CMS) ที่มีความยืดหยุ่น, สามารถปรับขนาดได้, และใช้งานง่าย เป็นที่รู้จักในด้านความยืดหยุ่น, ความสามารถในการปรับขนาด, และความง่ายในการใช้งาน ระบบนี้แยกการสร้างและการจัดเก็บเนื้อหาออกจากกระบวนการนำเสนอ ซึ่งหมายความว่าธุรกิจสามารถส่งมอบเนื้อหาได้อย่างราบรื่นผ่านช่องทางและอุปกรณ์ต่างๆ
Contentful มีแนวทางที่เน้น API เป็นอันดับแรก ซึ่งทำให้ผู้พัฒนาสามารถผสานรวมและส่งมอบเนื้อหาไปยังแอปพลิเคชันใดก็ได้ได้อย่างง่ายดาย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคก็สามารถสร้างและจัดการเนื้อหาได้
กำลังมองหาโซลูชัน CMS ที่นักพัฒนาจะชื่นชอบอยู่หรือไม่? Contentful ก็ตอบโจทย์ข้อนี้เช่นกัน นักพัฒนาต่างชื่นชอบสถาปัตยกรรมบนระบบคลาวด์ของแพลตฟอร์มนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สถาปัตยกรรม Headless CMS: ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการส่งมอบเนื้อหาไปยังแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ อุปกรณ์อัจฉริยะ และอื่นๆ
- การสร้างแบบจำลองเนื้อหาและเนื้อหาที่มีโครงสร้าง: การจัดระเบียบเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ การนำกลับมาใช้ใหม่ และความสอดคล้องกันในช่องทางและแอปพลิเคชันต่างๆ
- แนวทางที่เน้น API เป็นหลัก: ช่วยให้การผสานรวมกับระบบอื่น ๆ แอปพลิเคชัน และบริการต่าง ๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการบนหลากหลายแพลตฟอร์ม
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการจัดการเวอร์ชัน: Contentful มอบการอัปเดตแบบเรียลไทม์ การควบคุมเวอร์ชัน และความสามารถในการติดตามการเปลี่ยนแปลง ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและรักษาคุณภาพของเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
- ความสามารถในการขยายตัวและประสิทธิภาพ: โครงสร้างพื้นฐานของ Contentful, เครือข่ายการส่งมอบเนื้อหาทั่วโลก (CDNs), และกลไกการแคช, รับประกันประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการขยายตัว
ข้อจำกัด
- การตั้งค่าและกำหนดค่า Contentful อาจต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือความช่วยเหลือ
- ในฐานะระบบจัดการเนื้อหาบนคลาวด์ บริษัทที่ดำเนินงานในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจำกัดหรือไม่เสถียรอาจเผชิญกับความท้าทายในการเข้าถึงและจัดการเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ
การกำหนดราคา
- ฟรี: สำหรับบุคคลทั่วไปและโครงการพื้นฐาน
- พื้นฐาน: $300/เดือน สำหรับ 20 ผู้ใช้
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4. 2 จาก 5 (286 รีวิว)
- Capterra: 4 จาก 5 (55 รีวิว)
7. HubSpot CMS
ดีที่สุดสำหรับการสร้างและจัดการเว็บไซต์
HubSpot CMSเป็นเครื่องมือจัดการเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกด้าน ประกอบด้วยฟังก์ชันการพัฒนาเว็บไซต์ การตลาดเครื่องมือการติดต่อสื่อสาร และอื่น ๆ อีกมากมาย HubSpot CMS ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองและปรับแต่งได้ด้วยความง่ายดาย สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ HubSpot ได้อย่างราบรื่น เช่นการติดตามอีเมล ระบบอัตโนมัติทางการตลาด การจัดการลูกค้าเป้าหมายและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ตลาดแอปพลิเคชันของพวกเขามีการผสานการทำงานมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึงการผสานกับ ClickUp
HubSpot CMS ช่วยให้คุณสามารถมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้อย่างสูงแก่ผู้ชมของคุณ คุณสมบัติเช่นการปรับแต่งแบบไดนามิกและเนื้อหาอัจฉริยะจะช่วยในเรื่องนี้ได้ มันคือโซลูชันครบวงจรที่มอบอำนาจให้แก่นักการตลาดและนักพัฒนาในการสร้าง ปรับปรุง และติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาดิจิทัลและแคมเปญของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การสร้างและการจัดการเนื้อหา: HubSpot CMS มีเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง, การแก้ไขแบบอินไลน์, และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ ทำให้การสร้างและอัปเดตหน้าเว็บ, บล็อกโพสต์, หน้าแลนดิ้ง, และอื่น ๆ เป็นเรื่องง่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
- การปรับแต่งส่วนบุคคลแบบไดนามิก: คุณสามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะสมเพื่อมอบประสบการณ์ที่เฉพาะบุคคล เพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตราการเปลี่ยนแปลง
- การปรับแต่ง SEO: HubSpot CMS มีเครื่องมือ SEO ในตัวและคำแนะนำในการปรับแต่งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลเว็บไซต์ของคุณในเครื่องมือค้นหา
- การตอบสนองหลายอุปกรณ์: HubSpot CMS รับประกันว่าเว็บไซต์ของคุณจะตอบสนองและปรับให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเดสก์ท็อป แท็บเล็ต และอุปกรณ์มือถือ
- การผสานการตลาด: ผสานการทำงานกับ Hubspot CRM อย่างไร้รอยต่อ เพื่อกระบวนการสร้างและดูแลลูกค้าเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัด
- การปรับแต่งเค้าโครงหรือการออกแบบให้เกินกว่าเทมเพลตที่มีอยู่ อาจต้องใช้ความรู้ด้านการเขียนโค้ดขั้นสูงหรือความช่วยเหลือจากนักพัฒนา
- ค่าใช้จ่ายในการใช้ HubSpot CMS อาจเป็นข้อเสียสำหรับธุรกิจที่ไม่ต้องการใช้ฟีเจอร์การตลาดทั้งหมดของ HubSpot
การกำหนดราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $23/เดือน
- มืออาชีพ: 360 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: 1,200 ดอลลาร์/เดือน
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (1,505 รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (69 รีวิว)
8. Statamic
ดีที่สุดสำหรับการสร้างและจัดการเว็บไซต์
Statamicเป็น CMS ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในกลุ่มนี้ เหมาะสำหรับนักเขียน ผู้จัดพิมพ์ และนักพัฒนา Statamic ได้รับรางวัล CMS Critics Choice Award ประจำปี 2021 สำหรับ CMS แบบไฟล์แบนที่ดีที่สุด ตัวแก้ไขเนื้อหาแบบบล็อกของมันได้รับคำวิจารณ์ในเชิงบวกอย่างล้นหลาม
มันมอบหน้าต่างผู้ใช้ที่สะอาดและใช้งานง่าย ทำให้การจัดการและแก้ไขเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย ด้วยสถาปัตยกรรมไฟล์แบบแบน Statamic ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีฐานข้อมูล ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเร็วขึ้นและการPLOYMENTง่ายขึ้น ระบบเทมเพลตที่ทรงพลังของ Statamic และฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้การปรับแต่งเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่ยอดเยี่ยม เช่น API ที่แข็งแกร่งและเอกสารที่ครอบคลุม
Statamic เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณกำลังมองหาโซลูชัน CMS ที่มีน้ำหนักเบาแต่ทรงพลัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สถาปัตยกรรมไฟล์แบน: Statamic จัดเก็บเนื้อหาและข้อมูลในไฟล์ข้อความธรรมดาแทนที่จะพึ่งพาฐานข้อมูล ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าฐานข้อมูลที่ซับซ้อน
- การสร้างแบบจำลองเนื้อหาที่ยืดหยุ่น: กำหนดประเภทเนื้อหาที่กำหนดเองด้วยฟิลด์ ความสัมพันธ์ และระบบการจัดหมวดหมู่เพื่อให้โครงสร้างและจัดระเบียบเนื้อหาในลักษณะที่เข้าใจง่ายสำหรับคุณ
- แผงควบคุมที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่ายสำหรับผู้สร้างและผู้แก้ไขเนื้อหาในการสร้างและอัปเดตเนื้อหาโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิค
- ระบบควบคุมเวอร์ชันในตัว: ติดตามและจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย สามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมหลายคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการขยายด้วยส่วนเสริม: ส่วนเสริมครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น อีคอมเมิร์ซ, SEO, ตัวสร้างแบบฟอร์ม, การจัดการผู้ใช้, และอื่นๆ
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคอาจพบว่าการเริ่มต้นใช้งาน Statamic เป็นเรื่องท้าทายหากไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือความช่วยเหลือเพิ่มเติม
- แม้ว่า Statamic จะมีชุมชนที่กระตือรือร้นและให้การสนับสนุน แต่ฐานผู้ใช้ของมันอาจมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม CMS ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย
การกำหนดราคา
- โซโล: ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว $259 ต่อโครงการ; อัปเดตฟรีหนึ่งปี จากนั้น $59/ปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4. 8 จาก 5 (2 รีวิว)
- Capterra: 4. 8 จาก 5 (18 รีวิว)
9. Adobe Commerce (เดิมชื่อ Magento)
ดีที่สุดสำหรับการจัดการประสบการณ์การช้อปปิ้งและการซื้อสินค้าแบบครบวงจร
Adobe Commerce, เดิมชื่อ Magento, เป็นระบบจัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์สที่ทรงพลัง. เป็นระบบจัดการเนื้อหาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ. มีคุณสมบัติที่ทรงพลังสำหรับการจัดการสินค้า, การประมวลผลคำสั่งซื้อ, และการผสานระบบชำระเงิน. Magento เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่ขายสินค้าออนไลน์.
มันนำเสนอแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้สูงพร้อมสถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่น นักพัฒนาสามารถใช้ตลาดส่วนขยายเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สาม ในฐานะโซลูชัน CMS ที่สามารถปรับขนาดได้และปลอดภัย Adobe Commerce สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและจัดการการดำเนินงานอีคอมเมิร์ซได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ฟังก์ชันอีคอมเมิร์ซที่แข็งแกร่ง: Adobe Commerce มอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อสร้างและจัดการร้านค้าออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
- การปรับแต่งที่ยืดหยุ่นและการขยายความสามารถ: มีสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างธีมที่ปรับแต่งได้ ส่วนขยาย และการผสานรวมเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
- ความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพ: บูรณาการเทคนิคการแคชขั้นสูง สถาปัตยกรรมแบบกระจาย และการสืบค้นฐานข้อมูลที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม เพื่อมอบประสิทธิภาพที่รวดเร็วและสามารถปรับขนาดได้
- ความสามารถแบบ Omnichannel: รับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับตลาดออนไลน์ยอดนิยมอย่าง Amazon และ eBay รวมถึงเครื่องมือสำหรับจัดการสินค้าคงคลังและคำสั่งซื้อผ่านช่องทางต่างๆ
- เครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมือทางการตลาด: คุณสมบัติเช่น การแบ่งกลุ่มลูกค้า, คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล, จดหมายข่าว, โปรโมชั่น, และโปรแกรมสะสมคะแนน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณ
ข้อจำกัด
- Adobe Commerce มีคุณสมบัติครบถ้วนและออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในระดับองค์กร อาจมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายสูง ทำให้เข้าถึงได้ยากสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
การกำหนดราคา
- ไม่มีการระบุราคาออนไลน์
ราคาสำหรับลูกค้าและรีวิว
- G2: 4. 0 จาก 5 (493 รีวิว)
- Capterra: 4. 3 จาก 5 (591 รีวิว)
10. สแควร์สเปซ
ดีที่สุดสำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่ปรับแต่งตามความต้องการ
Squarespaceเป็นซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหาที่ได้รับความนิยม ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด เทมเพลตและเลย์เอาต์ที่ตอบสนองของ Squarespace ช่วยสร้างเว็บไซต์ที่น่าทึ่งได้ในพริบตา รวมถึงการจัดการเนื้อหา การเขียนบล็อก อีคอมเมิร์ซ เครื่องมือ SEO และอื่นๆ อีกมากมาย
Squarespace ยังดูแลการโฮสต์, ความปลอดภัย, และการอัปเดตซอฟต์แวร์, ทำให้การบำรุงรักษาเว็บไซต์ง่ายขึ้น. ด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและดีไซน์ที่สวยงาม, Squarespace เป็นโซลูชั่นครบวงจรสำหรับความต้องการ CMS ของคุณ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เทมเพลต: Squarespace มีเทมเพลตที่ออกแบบอย่างมืออาชีพให้เลือกมากมาย ซึ่งสวยงามและทันสมัย
- ตัวแก้ไขแบบลากและวาง: ตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย เพิ่มบล็อกเนื้อหา และจัดเรียงองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ตามต้องการ
- การออกแบบที่รองรับการใช้งานบนมือถือ: เทมเพลตทั้งหมดของ Squarespace ได้รับการออกแบบให้รองรับการใช้งานบนมือถือ
- เครื่องมือ SEO ในตัว: Squarespace รวมคุณสมบัติการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อการค้นหา (SEO) ไว้ภายใน ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับที่ดีในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา
- ฟังก์ชันอีคอมเมิร์ซ: ตั้งค่าร้านค้าออนไลน์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซในตัวจาก Squarespace
ข้อจำกัด
- การปรับแต่งขั้นสูง เช่น การแก้ไขโค้ดพื้นฐานหรือการสร้างฟีเจอร์ที่กำหนดเองที่ซับซ้อน อาจถูกจำกัด
- หากคุณมีข้อกำหนดที่ซับซ้อนหรือเฉพาะเจาะจงสูง เช่น การผสานรวมกับระบบภายนอกอย่างกว้างขวางหรือการพัฒนาตามความต้องการเฉพาะ คุณอาจพบว่า Squarespace มีข้อจำกัดในแง่ของสิ่งที่คุณสามารถทำได้
การกำหนดราคา
- ส่วนตัว: 16 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: 23 ดอลลาร์/เดือน
- พาณิชย์ (พื้นฐาน): 27 ดอลลาร์/เดือน
- พาณิชย์ (ขั้นสูง): $49/เดือน
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (1,031 รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (2,827 รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเครื่องมือและซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหา
เนื้อหาคือราชา แต่การสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมนั้น คุณต้องมีระบบจัดการเนื้อหาที่คุณไว้วางใจได้ ภูมิทัศน์ดิจิทัลกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว แพลตฟอร์ม CMS ชั้นนำเหล่านี้ในปี 2024 สามารถปรับตัวและตอบสนองความต้องการของทั้งธุรกิจและบุคคลทั่วไปได้
ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือบริหารบริษัทขนาดใหญ่ ก็มีโซลูชัน CMS ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ ด้วยตัวเลือกเหล่านี้ คุณสามารถมั่นใจในเส้นทางการสร้างเนื้อหาของคุณได้ และอย่าลืมว่าเนื้อหาที่มีคุณภาพ เมื่อเวลาผ่านไป จะนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจ
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ CMS แบบใด ClickUp ก็สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันของทีมคุณได้ ด้วยซอฟต์แวร์ของเรา เราสามารถรวมงานด้านเนื้อหาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
ผู้เขียนรับเชิญ:
เฟรยาเป็นที่ปรึกษาด้าน SEO ที่ช่วยแบรนด์ต่างๆ ขยายการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกผ่านการสร้างและเผยแพร่เนื้อหา เธอเป็นผู้เขียนที่ได้รับการอ้างอิงในสื่อออนไลน์หลายแห่ง รวมถึง Business Insider, Fox Business, Yahoo Finance และ Huffington Post นอกจากนี้ เธอยังเป็นเจ้าของ CollectingCents- บล็อกเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลที่เธอสร้างขึ้นมาจากศูนย์