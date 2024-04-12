วิธีสร้างแผนการจัดการการตลาดเนื้อหา

การบริโภคเนื้อหาออนไลน์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงการระบาดของโรค และได้เติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สิ่งนี้เป็นจริงเป็นพิเศษสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากผู้ใช้ถึง 98%กล่าวว่าพวกเขาคาดหวังว่าจะใช้ช่องทางนี้เพื่อทำการซื้อในอนาคต
สำหรับนักการตลาด การตลาดเนื้อหาใช้ต้นทุนน้อยกว่าการตลาดแบบดั้งเดิมถึง 62% ในขณะที่สร้างโอกาสในการขายได้เกือบ 3 เท่า
รากฐานของการตลาดออนไลน์ทั้งหมดคือ: เนื้อหา.
ดังนั้น แผนการจัดการการตลาดเนื้อหาที่ดีจึงเปรียบเสมือนกัปตันที่มีประสบการณ์ซึ่งออกเรือด้วยแผนที่ที่ชัดเจน จุดหมายปลายทางที่แน่ชัด และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับดวงดาวที่ใช้ในการนำทาง
เริ่มการเดินทางกันเถอะ 🚢
การจัดการการตลาดเนื้อหาคืออะไร?
การจัดการการตลาดเนื้อหา คือการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ในการวางแผน สร้าง แจกจ่าย และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
มันเป็นกระดูกสันหลังของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ ทำให้ข้อความที่ถูกต้องถึงผู้คนที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางที่ถูกต้อง
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ:
การสร้างเนื้อหา: บทความ, วิดีโอ, พอดแคสต์, อินโฟกราฟิก และรายงานที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายโดยอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการ, ความท้าทาย, ความชอบ และพฤติกรรมของพวกเขา
การกระจายเนื้อหา: การทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการผ่านช่องทางที่เหมาะสมที่สุด เช่น เว็บไซต์, บล็อก, จดหมายข่าว, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, เป็นต้น
การนำกลับมาใช้ใหม่: เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดเนื้อหาโดยการนำเนื้อหาที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่และกระจายไปยังช่องทางต่างๆ ตัวอย่างเช่น การเขียนบล็อกจากพอดแคสต์หรือการสร้างวิดีโอแอนิเมชันจากกิจกรรมของบริษัท
การวิเคราะห์ผลกระทบ: การวัดประสิทธิภาพของความพยายามทางการตลาดเนื้อหาเมื่อเทียบกับตัวชี้วัด KPI ของการตลาดเนื้อหาโดยใช้ข้อมูล เช่น จำนวนผู้เข้าชม, การมีส่วนร่วม, ผู้ติดต่อ, การเปลี่ยนแปลง, เป็นต้น
การใช้เครื่องมือ: การใช้ซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาเพื่อสร้าง, อัตโนมัติ, และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญ.
อย่างไรก็ตาม การดำเนินกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการนำทางของกัปตันเรือ: ผู้จัดการการตลาดเนื้อหา มาเจาะลึกถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และทักษะของผู้จัดการการตลาดเนื้อหา
บทบาทของผู้จัดการการตลาดเนื้อหา
เช่นเดียวกับกัปตันที่ต้องวางแผนเส้นทาง จัดการลูกเรือ และตอบสนองต่อกระแสน้ำที่เปลี่ยนแปลง ผู้จัดการการตลาดเนื้อหาต้องนำพาเนื้อหาของตนผ่านน้ำที่ขรุขระของอินเทอร์เน็ต ให้แน่ใจว่ามันไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการ: ผู้ชม
หน้าที่หลักของผู้จัดการการตลาดเนื้อหา
ผู้จัดการการตลาดเนื้อหา รับผิดชอบหลายอย่าง รวมถึง:
พัฒนากลยุทธ์ด้านเนื้อหา: การสร้างกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงความพยายามให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ความต้องการของลูกค้า และวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่งรวมถึง:
- ข้อความสำคัญ
- เสาหลักของเนื้อหา
- รูปแบบเนื้อหา
- ช่องทางการจัดจำหน่าย
- เมตริกและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)
สร้างบนพื้นฐานของเทมเพลตกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา ปรับแต่ง เพิ่ม/ลบฟิลด์ และใช้งานตามที่คุณต้องการ
การสร้างเนื้อหา: ดูแลการสร้างและคัดสรรเนื้อหาที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องในหลากหลายรูปแบบ (บทความ, วิดีโอ, อินโฟกราฟิก, เป็นต้น) และแพลตฟอร์มต่าง ๆ (บล็อก, โซเชียลมีเดีย, เว็บไซต์)
การประสานงานและการจัดการทีม: นำและร่วมมือกับทีมคอนเทนต์เพื่อสร้างผลงานคุณภาพสูง. ซึ่งรวมถึง:
- การตั้งเป้าหมายและการมอบหมายงาน
- การระดมความคิดสำหรับแคมเปญสร้างสรรค์
- ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักเขียน นักออกแบบ ช่างวิดีโอ และผู้สร้างเนื้อหาอื่น ๆ โดยให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ
- การกำหนดมาตรฐานคุณภาพ
การจัดการปฏิทินบรรณาธิการ: วางแผนและรักษากำหนดการสำหรับการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาในทุกช่องทาง จัดตั้งแม่แบบปฏิทินเนื้อหาเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและสามารถทำซ้ำได้ระหว่างทีมต่างๆ
SEO: เปิดใช้งานการจัดอันดับด้วยกลยุทธ์การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา เช่น การวิจัยคำหลัก การปรับแต่งในหน้าเว็บไซต์ (เช่น เมตาแท็กและหัวข้อ) และการสร้างความน่าเชื่อถือนอกเว็บไซต์
การบริหารงบประมาณ: ดูแลงบประมาณการตลาดเนื้อหาโดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เจรจาต่อรองกับผู้ขายและผู้ร่วมงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผสมผสานทางการตลาดให้สูงสุด
การวิเคราะห์และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญ เพื่อให้ทีมสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ได้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการการตลาดเนื้อหา
ในขณะที่ใครก็ตามที่มีสายตาด้านการตลาดและเนื้อหาสามารถทำงานจนกลายเป็นผู้จัดการการตลาดเนื้อหาได้ นี่คือทักษะบางอย่างที่อาจช่วยได้
- SEO: การเขียน, ปรับปรุง, และจัดการการจัดอันดับบนเครื่องมือค้นหา
- บทบรรณาธิการ: ทักษะด้านภาษาและการเล่าเรื่อง
- การจัดการเวลา: การจัดสรรทรัพยากร, การจัดตารางเวลา, และการจัดระเบียบ
- ข้อเสนอแนะ: การตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้สร้างเนื้อหา
- การวิจัย: เทคนิคการวิจัยตลาด ลูกค้า และภายในองค์กร
- การทำงานร่วมกัน: การทำงานร่วมกับทีมข้ามสายงานในฝ่ายขาย วิศวกรรม ทรัพยากรบุคคล (สำหรับเนื้อหาแบรนด์นายจ้าง) การเงิน ฯลฯ
- ภาวะผู้นำ: การสรรหา การบริหารจัดการ และการสนับสนุนทีมการตลาด
ด้วยทักษะเหล่านี้ นี่คือวิธีเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์การตลาดเนื้อหาของคุณ
กลยุทธ์และกลวิธีทางการตลาดเชิงเนื้อหา
การตลาดเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จต้องการการผสมผสานอย่างเหมาะสมระหว่างการคิดเชิงกลยุทธ์และการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ มาดูกันว่าทั้งสองอย่างนี้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร
กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณ
ตั้งเป้าหมาย SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้) ตัวอย่างทั่วไปได้แก่:
- เพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขึ้น 15% ในไตรมาสหน้า
- สร้างลูกค้าใหม่ 50 รายจากการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาต่อไตรมาส
- เพิ่มยอดขายผ่านโซเชียลมีเดียขึ้น 30%
เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ
การสร้างแคมเปญการตลาดเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จ คุณต้องทำให้มันมีความหมาย มีคุณค่า และสามารถนำไปใช้ได้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ. เพื่อทำเช่นนั้น คุณต้องรู้จักพวกเขา.
- ดำเนินการสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณขั้นต้น
- ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อถามคำถามที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
- ใช้การวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรม (ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว)
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเปิดตัวเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ คุณอาจทำการสำรวจผู้เชี่ยวชาญเพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเฉพาะของคุณ และจากนั้นทำการสังเกตการณ์ผู้ใช้เพื่อดูว่าพวกเขาโต้ตอบกับ MVP ของคุณอย่างไร จากนั้นสร้างบุคลิกภาพของลูกค้าที่มีศักยภาพ
เข้าใจตลาด
การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างเนื้อหาที่แตกต่าง นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้
การค้นหาพื้นฐาน: ค้นหาคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับบริการหรือสินค้าของคุณใน Google ดูว่ามีอะไรที่มีอยู่แล้วบ้าง เพื่อนำไปใช้เป็นไอเดียในการคิดสิ่งที่คุณสามารถนำเสนอเพิ่มเติมในอนาคต
การศึกษาอย่างละเอียด: เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของคู่แข่งของคุณและสังเกตพวกเขา จดบันทึกสิ่งที่คุณประทับใจและสิ่งที่คุณจะทำแตกต่างออกไป
อย่าหยุดแค่นั้น ให้ดูแบรนด์อื่น ๆ ที่ให้บริการลูกค้าของคุณด้วย แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้แข่งขันกับคุณก็ตาม ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นแอปจัดการโครงการ คุณอาจต้องการดูเนื้อหาจากผู้มีอิทธิพลด้านประสิทธิภาพการทำงานหรือแบรนด์อุปกรณ์สำนักงาน/โต๊ะทำงาน ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจิตวิทยาของผู้ใช้แก่คุณได้
การวิจัยที่ใช้เครื่องมือ: ใช้เครื่องมือเช่น SEMrush หรือ Ahrefs เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของคู่แข่ง ดูเนื้อหาที่ถูกแชร์มากที่สุดและมีอันดับสูงที่สุดของพวกเขาเพื่อระบุหัวข้อที่ขาดหายไป สิ่งนี้สามารถเปิดเผยโอกาสที่จะครอบคลุมหัวข้อเหล่านั้นอย่างละเอียดหรือแตกต่างออกไป
สร้างศักยภาพด้าน SEO
ใช้การวิจัยของคุณเพื่อสร้างกลยุทธ์ SEO และสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
SEO บนหน้าเว็บไซต์: สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณโดยตรงหรือโดยอ้อม ใส่คำค้นหา, เมตาแท็ก, เมตาเดสคริปชัน, แท็ก H1/2/3, อัลต์เท็กซ์ของรูปภาพ, สลัก, และลิงก์ภายใน
SEO นอกหน้า: สร้างแบ็คลิงก์ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
SEO ทางเทคนิค: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมด เช่น แผนผังเว็บไซต์ XML, โครงสร้างที่เหมาะสม, ไฟล์ robots.txt, เมนู, การจัดหน้า ฯลฯ
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ให้ความสำคัญกับการสร้างเนื้อหาที่ครอบคลุมซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงอันดับ
อย่าหยุดแค่การเผยแพร่
ผลกระทบที่แท้จริงของกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณอยู่ที่การมีส่วนร่วมหลังการเผยแพร่เนื้อหา กระตุ้นให้มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างการสนทนาแบบสองทาง
- เชิญชวนให้แสดงความคิดเห็นโดยการตั้งคำถาม "อะไรคือสิ่งที่คุณชื่นชอบ? ตอบในความคิดเห็น" เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้น
- ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น
- จัดการแข่งขัน, แบบทดสอบ, เป็นต้น
- เป็นเจ้าภาพต้อนรับแขก/ลูกค้าคนสำคัญบนแพลตฟอร์มของคุณ
อย่าปล่อยให้ความคิดเห็นใด ๆ ผ่านไปโดยไม่ตอบกลับ (โอเค ภายในขอบเขตที่เหมาะสม!)
วัดและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของคุณ
ใช้แอปการตลาดดิจิทัลเช่นGoogle Analytics เพื่อติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาของคุณเมื่อเทียบกับเป้าหมายของคุณ ดูตัวชี้วัดเช่นจำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บ, อัตราการตีกลับ, และอัตราการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าใจว่าอะไรที่ได้ผลและปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณให้ดีขึ้นตามกาลเวลา
ติดตามข่าวสารล่าสุด
ติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการตลาดเนื้อหาและอุตสาหกรรมของคุณ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ติดตามผู้นำทางความคิดบนโซเชียลมีเดีย และสมัครรับจดหมายข่าวอุตสาหกรรม การปรับตัวและมีความรู้ช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์ให้ก้าวล้ำหน้าได้
หากฟังดูน่ากลัว ไม่ต้องกังวล เราได้ค้นพบกรอบการทำงานที่เรียบง่ายและไม่เหมือนใครเพื่อให้คุณสามารถผสานรวมทุกแนวทางที่ดีที่สุดไว้ในแผนที่ชัดเจนเพียงแผนเดียว มาเริ่มกันเลย
ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการการตลาดเนื้อหาคุณภาพสูง
ในโลกอินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การตลาดเนื้อหาอาจรู้สึกเหมือนการแล่นเรือต้านลม คุณสามารถป้องกันสิ่งนี้ได้ด้วยแผนการจัดการการตลาดเนื้อหาที่แข็งแกร่ง นี่คือวิธีการ
1. ดำเนินการตรวจสอบเนื้อหาแบบสามทาง
ก่อนที่คุณจะไปช้อปปิ้ง (คือ การสร้างแผนการจัดการการตลาดเนื้อหา) คุณต้องมีรายการช้อปปิ้ง (คือ การตรวจสอบเนื้อหา) ดังนั้น ให้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้
เนื้อหาที่มีอยู่ สำหรับ:
- หัวข้อที่คุณครอบคลุมและหัวข้อที่คุณพลาด
- สถาปัตยกรรมของเว็บไซต์และการจัดระเบียบเนื้อหาของคุณ
- ภาษา น้ำเสียง รูปแบบ และองค์ประกอบอื่น ๆ ของแบรนด์
- ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์และการเข้าถึงผู้ชม
ความสามารถของทีม ในด้านขนาด ทักษะสำหรับการสร้าง/เผยแพร่เนื้อหา งบประมาณ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่คุณต้องการ
ภูมิทัศน์การแข่งขัน สำหรับหัวข้อที่ครอบคลุม, ไอเดียที่ได้ผล, การร่วมมือกับผู้มีอิทธิพล, ข้อเสนอ, ฯลฯ
2. คิดค้นไอเดียเนื้อหา
การตรวจสอบเนื้อหาควรให้แนวคิดแก่คุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้มีประสิทธิภาพในแผนเนื้อหาของคุณ ตอนนี้ รวบรวมทีมของคุณสำหรับการประชุมระดมความคิดเพื่อคิดค้นแนวคิดเนื้อหา
ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อหารือเกี่ยวกับไอเดียร่วมกันเป็นทีม. ย้ายหัวข้อไปมา, จัดระเบียบ, วางแผน, และจัดตาราง, ทั้งหมดในที่เดียว!
ขณะที่คุณกำลังทำสิ่งนี้ บางครั้งหัวข้อที่คุณระบุอาจรู้สึกสุ่มไปบ้าง ดังนั้นให้สร้างแผนผังของหัวข้อเหล่านั้น ทีม SEO มักใช้วิธีเสาหลักเนื้อหาหรือโมเดลฮับแอนด์สโป๊กเพื่อจัดระเบียบงานของตนเอง
ใช้ClickUp Mind Mapsเพื่อสร้างสถาปัตยกรรม/ลำดับชั้นของความคิด แผนผังความคิดแบบโหนดยังช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ สร้างเครือข่ายประสาทของเนื้อหาที่คุณกำลังสร้างได้
แบ่งปันกับทีมและรวบรวมข้อเสนอแนะ
3. ทำแผนเนื้อหา
ตอนนี้ที่การระดมความคิดอย่างเต็มที่เสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดระเบียบความคิดเพื่อนำไปปฏิบัติ
ระบุหัวข้อ: จดรายการทุกสิ่งที่คุณสามารถสร้างเนื้อหาได้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่คุณเลือก คิดอย่างกว้างขวาง คุณสามารถใช้เครื่องมือการตลาด AIเพื่อช่วยในการคิดสร้างสรรค์ได้เช่นกัน
ตัวอย่างเช่น หากคุณขายปากกาหมึกซึม คุณสามารถสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติของเครื่องเขียน เทคโนโลยีล่าสุด และผลิตภัณฑ์เสริม เช่น หมึกปากกา ที่เก็บปากกา ฯลฯ
คิดถึงภูมิทัศน์ทั้งหมดและเขียนรายการไอเดียตามนั้น เปลี่ยนไอเดียให้เป็นการกระทำโดยแปลงเป็นงานใน ClickUp ที่สามารถติดตามได้
เขียนสรุป: เมื่อคุณออกจากโต๊ะระดมความคิด ทีมของคุณจะลืมทุกสิ่งที่คุณได้พูดคุยกัน ดังนั้น จดบันทึกไว้ ClickUp Docs เป็นเครื่องมือจดบันทึกที่ยอดเยี่ยมในขณะที่คุณกำลังระดมความคิด
จากนั้น ให้สร้างบรีฟรายละเอียดสำหรับแต่ละชิ้นงานเนื้อหา โดยระบุหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย คำค้นหา และวัตถุประสงค์ รวมถึงรูปแบบที่คุณต้องการให้เนื้อหาเป็น เช่น วิดีโอ, เสียง, อินโฟกราฟิก, รูปภาพ เป็นต้น
ClickUp Docsสามารถช่วยจัดการบรีฟเหล่านี้ได้ คุณยังสามารถใช้ส่วนคำอธิบายในมุมมองงานได้อีกด้วย ไม่มีเวลาใช่ไหม? ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างบรีฟได้อย่างรวดเร็วทันใจ!
กำหนดเกณฑ์การยอมรับ: สร้างความสำเร็จให้กับผู้สร้างเนื้อหาโดยการระบุอย่างชัดเจนว่าพวกเขาต้องบรรลุอะไร ตัวอย่างเช่น อาจเป็นจำนวนคำ การรวมคำสำคัญ แหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ การตรวจสอบด้วย Grammarly เป็นต้น
รายการตรวจสอบในภารกิจของ ClickUp เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้แน่ใจเช่นนี้. เพียงสร้างเทมเพลตและนำไปใช้กับทุกภารกิจโดยอัตโนมัติในอนาคต. ว้าว!
แก้ไขอย่างละเอียด: พัฒนาชุดแนวทางการแก้ไขที่ครอบคลุมถึงรูปแบบ, น้ำเสียง, ไวยากรณ์ และความถูกต้องของเนื้อหา จากนั้นมอบหมายงานเฉพาะให้กับบรรณาธิการเนื้อหา, บรรณาธิการสำเนียง, ผู้ตรวจทาน หรือผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเชี่ยวชาญของพวกเขา
4. สร้างปฏิทินเนื้อหา
กำหนดเส้นตาย: จัดตารางเวลาเนื้อหาต่างๆ ลงในปฏิทินเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการกระจายเนื้อหาที่สม่ำเสมอและหลากหลายในแต่ละช่องทาง โดยทั่วไปแล้ว ทีมงานจะแบ่งเป็น x บล็อกต่อโพสต์บล็อก จดหมายข่าวทางอีเมลในวันพุธ เป็นต้น คุณยังสามารถกำหนดงานที่เกิดซ้ำใน ClickUp และอัปเดตคำอธิบายได้ตลอดเวลา
อย่าประดิษฐ์ใบเรือใหม่ใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpเพื่อเริ่มต้น
มอบหมายผู้ใช้: ให้สมาชิกทีมแต่ละคนรับผิดชอบงานแต่ละอย่าง ดูว่าใครว่างและมอบหมายงานให้ตามปริมาณงานของพวกเขา หากทรัพยากรทำงานหลายงาน ให้แน่ใจว่าปริมาณงานของพวกเขาสมเหตุสมผล นอกจากนี้ ให้กำหนดลำดับความสำคัญหากมีงานที่ต้องทำพร้อมกัน
วางแผนสำหรับกิจกรรมที่มีปริมาณสูง: ระบุเนื้อหาตามฤดูกาล, แคมเปญ, การเปิดตัวสินค้า, หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าจะเกิดขึ้น—จัดตารางเนื้อหาสำหรับสิ่งเหล่านี้ล่วงหน้าอย่างดีเพื่อป้องกันการเร่งรีบในนาทีสุดท้าย
5. แจกจ่าย แจกจ่าย แจกจ่าย
คุณอาจกำลังเขียนบทความที่จะได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการเผยแพร่ ไม่มีใครจะได้อ่านมัน
ดังนั้น แชร์เนื้อหาของคุณบนโซเชียลมีเดียได้เลย แต่ให้ดีกว่านั้น ลองพิจารณาดู:
- การตลาดผ่านอีเมล
- โฆษณาแบบชำระเงินที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการขาย
- การนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบ/ช่องทางอื่น
- การโพสต์ซ้ำบนโซเชียลมีเดียหลังจากช่วงเวลาสั้นๆ
- การอัปเดตเนื้อหาเป็นระยะ
6. นำการสร้างและการจัดการเนื้อหาไปใช้ในปฏิบัติการ
เมื่อคุณมีรากฐานแล้ว ให้เริ่มมาตรฐานกระบวนการจัดการการตลาดเนื้อหาของคุณ ตัวอย่างเช่น
- เทมเพลตการเขียนเนื้อหาเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความสม่ำเสมอในงานเขียนของคุณ
- ใช้หน้าแลนดิ้งที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับเนื้อหาเฉพาะหรือแคมเปญต่างๆ
- ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อเปลี่ยนสถานะหรือส่งการแจ้งเตือนสำหรับแต่ละงานโดยอัตโนมัติ
7. ติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
เพื่อให้ทีมคอนเทนต์ที่มีจำนวนน้อยสามารถส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สม่ำเสมอได้ คุณจำเป็นต้องวัดประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดทางธุรกิจของคุณ (KPIs) ClickUp's Dashboard ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถทำเช่นนั้นได้
ผสานเครื่องมือการตลาดของคุณเข้ากับ ClickUp เพื่อมุมมองที่รวมศูนย์ ติดตามและวิเคราะห์ความคืบหน้าสู่เป้าหมายการตลาดของคุณได้อย่างละเอียดและรวดเร็ว สร้างบริบทให้กับงานที่เชื่อมโยงกับแผนงานและกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของคุณ
นำทางผ่านคลื่นลมแรงของการตลาดเนื้อหาได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp
เมื่อเราเทียบท่าหลังจากการเดินทางในการสร้างแผนการจัดการการตลาดเนื้อหา มันชัดเจนว่าการเดินทางนี้มีความซับซ้อนจริงๆ แผนการจัดการการตลาดเนื้อหาที่ดีต้องการจินตนาการของผู้สร้างเนื้อหา มุมมองตลาดของนักการตลาด และทักษะการจัดการองค์กรของผู้จัดการโครงการ
การผสมผสานที่ไม่เหมือนใครนี้สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมClickUp's marketing project management toolได้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนผู้ใช้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างสรรค์, ผู้ตรวจสอบ, หรือผู้จัดการ
ถึงชายฝั่งอย่างปลอดภัยและพึงพอใจด้วย ClickUpทดลองใช้ ClickUp ฟรี
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแผนการจัดการการตลาดเนื้อหา
1. บทบาทของนักการตลาดเนื้อหาคืออะไร?
บทบาทของนักการตลาดเนื้อหาเป็นบทบาทที่หลากหลาย ประกอบด้วยความรับผิดชอบที่ผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนกลยุทธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อขับเคลื่อนการรับรู้แบรนด์ สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชม และในที่สุดก็ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ
แก่นแท้ของบทบาทของนักการตลาดเนื้อหาคือการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้าที่มีศักยภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การกระทำของลูกค้าที่สร้างผลกำไร
2. อะไรคือ 4 พื้นฐานของการตลาดเนื้อหา?
4 พื้นฐานของการตลาดเนื้อหาคือ:
- ความเข้าใจในผู้ชม
- การสร้างเนื้อหา
- การกระจายเนื้อหา
- การวัดและการวิเคราะห์
3. การจัดการเนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดหรือไม่?
ใช่ การจัดการเนื้อหาเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการตลาด มันช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถใช้เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการตลาด ทำให้มันเป็นสิ่งจำเป็นในโลกดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อหาในปัจจุบัน