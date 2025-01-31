10 แอปการตลาดดิจิทัลที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาดดิจิทัลในปี 2025

การตลาดดิจิทัลพัฒนาอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบ. หากคุณกะพริบตา คุณอาจพลาดเทรนด์ใหญ่ เครื่องมือ หรือเทคนิคที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางของวงการ. แต่สำหรับทุกความท้าทายที่โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้โยนให้คุณรับมือ ก็มีทางออกที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณอยู่เสมอ.
ในปี 2024 ทางออกนี้พบได้มากขึ้นในแอปการตลาดดิจิทัลที่ทรงพลัง ลองจินตนาการถึงการปรับแคมเปญของคุณให้เป็นระเบียบ การรวมงาน หรือการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้งบนหน้าจอ นั่นไม่ใช่เรื่องในอนาคต แต่เป็นปัจจุบันแล้ว ในฐานะนักการตลาดดิจิทัล คุณต้องการเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อก้าวไปข้างหน้า เพื่อสร้างนวัตกรรม เพื่อความเป็นเลิศ ท้ายที่สุดแล้ว สถาปนิกจะไม่ร่างผลงานชิ้นเอกด้วยดินสอที่ทื่อใช่ไหม?
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าดึงดูด จัดการแคมเปญโฆษณาหลายรายการ หรือถอดรหัสความซับซ้อนของเครื่องมือค้นหา แอปที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนเกมได้ และเรามีคุณอยู่! มาดำดิ่งไปพร้อมกับเราเพื่อเปิดเผยแอปการตลาดดิจิทัลชั้นนำที่นักการตลาดทุกคน ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ ควรมีไว้ในคลังแสงในปีนี้
เตรียมตัวให้พร้อม เร่งกระบวนการให้ง่ายขึ้น และยกระดับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของคุณ! ยินดีต้อนรับสู่อนาคตของการตลาดดิจิทัล—เรียบง่าย ปรับให้เหมาะสม และอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในแอปการตลาดดิจิทัล?
ก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่รายชื่อ 10 อันดับแรกของเรา มาหยุดพักสักครู่กันก่อน คิดซะว่าเป็นเช็กลิสต์เล็กๆ หรือดาวนำทางสำหรับการเลือกแอปการตลาดดิจิทัลที่เหมาะสม เพราะพูดตามตรง ในตลาดแอปที่วุ่นวายนี้ มันง่ายมากที่จะหลงไปกับฟีเจอร์ที่ดูโดดเด่นแต่เราอาจไม่เคยใช้เลย
- การใช้งานและอินเทอร์เฟซ: แอปการตลาดควรใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ หากคุณต้องใช้ปริญญาเอกในการนำทางแดชบอร์ด แอปนั้นอาจไม่เหมาะสม
- ความสามารถในการผสานรวม: มันทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ดีเพียงใด? การทำงานที่ราบรื่นมักขึ้นอยู่กับการผสานรวมที่ไร้รอยต่อ
- ความสามารถในการขยายตัว: แอปของคุณควรเติบโตไปพร้อมกับคุณ เมื่อแคมเปญของคุณขยายตัว คุณไม่ต้องการที่จะถูกจำกัดอยู่
- คุ้มค่า: ความเงางามและราคาแพงไม่ได้หมายความว่าจะดีกว่าเสมอไป สิ่งที่สำคัญคือคุณค่าที่แท้จริง—มันมอบสิ่งที่มีมากกว่าที่ราคาบอกหรือไม่?
- คุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ แอปที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์มากมายแต่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการหลักของคุณนั้นไร้ประโยชน์
จำไว้ว่า แอปที่ดีที่สุดคือแอปที่ทำให้เรื่องง่าย ไม่ทำให้ซับซ้อน เลือกอย่างชาญฉลาด แล้วมาเพิ่มพลังให้เวทมนตร์การตลาดกันเถอะ!
10 แอปการตลาดดิจิทัลที่ดีที่สุดที่ควรใช้
กลองยาวหน่อยครับ! ?
นี่คือช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนรอคอย หลังจากที่เราได้สำรวจพื้นที่ดิจิทัลอันกว้างใหญ่ คัดกรองรีวิวจากผู้ใช้ และแม้แต่ได้ทดลองใช้เครื่องมือเหล่านี้ด้วยตัวเอง เราได้คัดสรรแอปที่ดีที่สุดซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงวงการการตลาดดิจิทัลในปีนี้มาให้คุณแล้ว
จากการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไปจนถึงการทำให้งานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ แอปเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการทำงานให้เสร็จเท่านั้น—แต่เป็นเครื่องมือที่จะทำให้งานนั้นยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง ดังนั้นโดยไม่ต้องรอช้า มาดำดิ่งสู่ขุมทรัพย์ดิจิทัลที่จะทำให้ปี 2024 เป็นปีแห่งการตลาดที่ทรงพลังที่สุดของคุณ!
1. คลิกอัพ
พร้อมที่จะปฏิวัติการตลาดของคุณหรือไม่? ขอแนะนำClickUp Marketing:แพลตฟอร์มการจัดการโครงการการตลาดที่สมบูรณ์แบบที่สุด ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอย่างคุณ
จินตนาการถึงพื้นที่ทำงานที่ผสานการระดมความคิด การวางแผน และการดำเนินการเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ มอบเครื่องมือที่ทีมของคุณต้องการในการเปิดตัวแคมเปญหลายช่องทาง งานอีเวนต์ระดับโลก และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น ด้วย ClickUp คุณไม่ได้เพียงแค่ได้รับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย—แต่คุณกำลังก้าวเข้าสู่โลกของพื้นที่ทำงานที่สามารถขยายได้ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรและโครงการ
นอกจากนี้ ด้วยราคาที่เอื้อมถึงได้ ทุกทีมการตลาด ไม่ว่าจะเป็นทีมใหญ่หรือเล็ก ก็สามารถได้รับประโยชน์ได้ และหากคุณคิดที่จะเร่งรณรงค์การตลาดของคุณClickUp AIก็พร้อมช่วยเหลือคุณ ด้วยเครื่องมือการตลาด AI ที่ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ การสร้างไอเดียแคมเปญ, บรีฟคอนเทนต์, บล็อก, และแม้กระทั่งกรณีศึกษา ก็กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เอกสารกลยุทธ์, การระดมความคิด, และปฏิทินของคุณอยู่ร่วมกันกับงานประจำวันของคุณ, ผลักดันให้แนวคิดของคุณกลายเป็นความจริงอย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์
- เครื่องมืออย่างClickUp DocsและClickUp Whiteboardsช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนในทีมมีความเข้าใจตรงกันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเปิดตัว
- ด้วยClickUp Views ความก้าวหน้าของทีมคุณจะกลายเป็นภาพที่ชัดเจน ช่วยตัดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายของคุณเท่านั้น
- แดชบอร์ด ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนได้รับข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยเชื่อมโยงงานต่างๆ เข้ากับแผนงานและกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของคุณโดยตรง
- เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาและเทมเพลตอื่นๆ เช่นเทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาดดิจิทัลของ ClickUpช่วยให้คุณเติบโตธุรกิจและรักษาความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัล
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ช่วงการเรียนรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ใช้เพื่อให้คุ้นเคยกับคุณสมบัติทั้งหมดที่มีอยู่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. ฮูตส์สูท
ลองนึกภาพซอฟต์แวร์ปฏิทินการตลาดที่คุณสามารถดูแลแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว – นั่นคือ Hootsuite โดยแท้จริง ออกแบบมาโดยคำนึงถึงนักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ แอปการตลาดดิจิทัลนี้มอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้กิจกรรมโซเชียลมีเดียของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จากแดชบอร์ดรวม คุณสามารถกำหนดเวลาโพสต์ข้ามหลายช่องทาง มีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณแบบเรียลไทม์ และเข้าถึงการวิเคราะห์เชิงลึกที่วัดความสำเร็จของแคมเปญของคุณได้
ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่น มอบหมายงาน และไม่พลาดการแจ้งเตือนใดๆ ด้วยความสามารถในการฟังโซเชียล สำหรับธุรกิจที่ต้องการรักษาเสียงดิจิทัลที่สม่ำเสมอและการมีตัวตนที่ตอบสนอง Hootsuite คือพันธมิตรที่ขาดไม่ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite
- ปฏิทินสื่อสังคมออนไลน์แบบบูรณาการช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงที
- อนุญาตให้ผู้ใช้ดูและจัดการหลายช่องทางโซเชียลมีเดียพร้อมกัน
- ทำให้กระบวนการปรับเนื้อหาและกำหนดเวลาใหม่ให้สอดคล้องกับทรัพยากรง่ายขึ้น
- ผสานรวมปัญญาประดิษฐ์ด้านโซเชียลมีเดียเชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยในการสร้างเนื้อหาสำหรับโพสต์
ข้อจำกัดของ Hootsuite
- สำหรับผู้ที่ชอบมุมมองเฉพาะบุคคล แผงควบคุมแบบรวมทุกอย่างอาจดูรก
- ฟีเจอร์เผยแพร่อัตโนมัติอาจขาดความน่าเชื่อถือเป็นครั้งคราว ตามที่ผู้ใช้รายงาน
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าประสบการณ์การใช้งานไม่ราบรื่นเท่าข้อเสนอจากเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียอื่นๆ
ราคาของ Hootsuite
- มืออาชีพ: $99/เดือน
- ทีม: $249/เดือน
- ธุรกิจ: 739 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
3. Google Data Studio
แก่นแท้ของ Google Data Studio คือเครื่องมือสำหรับการแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพ และในโลกที่ซับซ้อนของการตลาดดิจิทัล ข้อมูลคือสิ่งที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจ
Google Data Studio ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่มักจะยุ่งยากกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าเพลิดเพลิน ด้วยการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น แอป Google Analytics ของคุณ, Google Ads, และแม้กระทั่งแพลตฟอร์มภายนอก คุณสามารถสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการซึ่งเล่าเรื่องราวผ่านภาพได้
ปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของรายงานของคุณ, ร่วมมือกับทีมของคุณ, และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่อาจสูญหายไปในมหาสมุทรของข้อมูลดิบ. สรุปได้ว่า, นี่คือเครื่องมือที่เปลี่ยนตัวเลขให้เป็นเรื่องราว, นำทางกลยุทธ์การตลาดของคุณ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Data Studio
- ให้บริการเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับรายงานช่อง YouTube, ภาพรวม Google Ads และอื่น ๆ
- เปลี่ยนมิติและตัวชี้วัดของข้อมูลให้กลายเป็นบล็อกการสร้างที่ทรงพลังสำหรับการแสดงผล
- อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันและการทำงานร่วมกันในรายงานและแดชบอร์ดทั้งหมดของ Data Studio
- อนุญาตให้ปรับแต่งแดชบอร์ดด้วยโลโก้ ไอคอน การเปลี่ยนพื้นหลัง และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Google Data Studio
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาการโหลดรายงานที่ช้า และรู้สึกว่าเครื่องมือขาดความยืดหยุ่นสำหรับการสืบค้นข้อมูลที่ซับซ้อน
- พึ่งพาการผสานระบบอย่างมากสำหรับการติดตามเวลา
- ไม่เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่ซับซ้อน
ราคาของ Google Data Studio
- ผู้สร้างและผู้ดูรายงาน: ฟรี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Google Data Studio
- G2: 4. 4/5 (370+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (193+ รีวิว)
4. ผู้จัดการเพจ Facebook
การนำทางผ่านถนนที่พลุกพล่านของธุรกิจบน Facebook และ Instagram อาจเป็นเรื่องที่น่ากลัว. เข้าสู่ Facebook Pages Manager, แอปที่ช่วยให้คุณควบคุมหลายเพจ Facebook และ Instagram ได้ในมือคุณ.
ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีหน้าแบรนด์เพียงหน้าเดียวหรือบริษัทใหญ่ที่บริหารหลายแบรนด์ เครื่องมือนี้จะช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น คุณสามารถร่างและกำหนดเวลาโพสต์ มีส่วนร่วมกับผู้ติดตามผ่านความคิดเห็นและข้อความ และใช้ข้อมูลวิเคราะห์หน้าเพจเพื่อประเมินประสิทธิภาพของคุณ
มันเหมือนมีเอเจนซี่โซเชียลมีเดียอยู่ในกระเป๋าของคุณ ทำให้คุณเชื่อมต่อ ตอบสนอง และได้รับข้อมูลอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Facebook Pages Manager
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอปจัดการโฆษณา Instagram และ Facebook
- รวมศูนย์การกำกับดูแลเพจ บัญชี และสินทรัพย์ทางธุรกิจทั้งหมด
- ติดตามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Facebook Pages Manager
- ผู้ใช้รายงานว่าการสลับระหว่างโปรไฟล์อาจน่าเบื่อและน่าหงุดหงิด
- การตอบสนองของฝ่ายสนับสนุนลูกค้ายังไม่เป็นที่น่าพอใจตามที่ผู้รีวิวได้กล่าวไว้
ราคาของ Facebook Pages Manager
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Facebook Pages Manager
- G2: 4. 2/5 (1,580+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. BuzzSumo
การเข้าใจสิ่งที่สอดคล้องกับผู้ชมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในภูมิทัศน์ดิจิทัลที่กว้างใหญ่ และ BuzzSumo โดดเด่นเป็นเข็มทิศของคุณ
เครื่องมือนี้เปิดโอกาสให้คุณได้มองเห็นแนวโน้มของเนื้อหาในโลกออนไลน์ อยากรู้ว่าหัวข้อใดในสายงานของคุณกำลังได้รับการแชร์มากที่สุดหรือไม่? BuzzSumo สามารถบอกคุณได้ กำลังมองหาผู้มีอิทธิพลหลักที่สามารถช่วยขยายข้อความของแบรนด์คุณให้กว้างไกลยิ่งขึ้นหรือเปล่า? BuzzSumo มีคำตอบให้คุณ นอกจากนี้ยังสามารถติดตามคู่แข่งของคุณ เพื่อเข้าใจว่าเนื้อหาชิ้นไหนของพวกเขาที่ประสบความสำเร็จและตรงใจกลุ่มเป้าหมาย
BuzzSumo ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถสร้างกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมได้ โดยให้ภาพรวมที่ชัดเจนของระบบนิเวศของเนื้อหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BuzzSumo
- ทำให้กระบวนการระบุหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมง่ายขึ้น
- สนับสนุนการเปรียบเทียบหัวข้อและติดตามแนวโน้มตามช่วงเวลา
- ช่วยให้สามารถติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ รวมถึงคู่แข่งและผลิตภัณฑ์
- ช่วยให้ติดตามคีย์เวิร์ดและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับออร์แกนิกจากแหล่งออนไลน์เฉพาะ
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเนื้อหาคู่แข่งโดยอิงจากการมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆ
ข้อจำกัดของ BuzzSumo
- ขาดการผสานรวมกับแพลตฟอร์มเช่น LinkedIn, Snapchat, และ TikTok
- เหมาะที่สุดสำหรับหัวข้อที่กว้าง แต่มีปัญหาในการจัดการกับพื้นที่เฉพาะ
- การกำหนดราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแผนพรีเมียม อาจเป็นอุปสรรคสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- ข้อมูลมักต้องการการกรองอย่างกว้างขวางเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง
ราคา BuzzSumo
- พื้นฐาน: $95/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- การสร้างเนื้อหา: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- ห้องชุด: $319/เดือน สำหรับผู้ใช้สิบคน
- องค์กร: $999/เดือน สำหรับ 30 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ BuzzSumo
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
6. บัฟเฟอร์
หากโซเชียลมีเดียเป็นเวที Buffer ก็คือทีมงานเบื้องหลังที่คอยดูแลให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นไร้ปัญหา ที่แก่นแท้ Buffer คือเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่ช่วยให้กระบวนการวางแผน ตีพิมพ์ และวิเคราะห์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจได้
อินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงโพสต์สำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างสะดวก เพื่อให้คุณรักษาการมีตัวตนบนโซเชียลมีเดียได้อย่างแข็งแกร่ง ไม่เพียงแต่การโพสต์เท่านั้น แต่การวิเคราะห์ของ Buffer ยังช่วยให้คุณเจาะลึกถึงประสิทธิภาพของเนื้อหาของคุณได้อย่างละเอียด เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง
สำหรับทีม ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันช่วยให้ทุกคนติดตามข้อมูลได้ตลอดเวลา ทำให้ Buffer เป็นศูนย์รวมทุกอย่างสำหรับเรื่องโซเชียลมีเดีย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัฟเฟอร์
- ระบบคิวเนื้อหาช่วยให้การจัดตารางเนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่น
- ให้เครื่องมือรายงานที่ครอบคลุมเพื่อการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผสานระบบตรวจสอบเนื้อหาในตัวเพื่อปรับปรุงการร่วมมือของทีม
ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์
- มุ่งเน้นเฉพาะเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียเท่านั้น;แคมเปญการตลาดอื่นๆจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
- ผู้ใช้พบว่ามีความท้าทายในการผสานรวมเนื้อหาจากแพลตฟอร์มหรือเครื่องมืออื่น ๆ
การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $6/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคนและหนึ่งช่องทาง
- ทีม: $12/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดและหนึ่งช่องทาง
- หน่วยงาน: $120/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดและสิบช่องทาง
- ช่องทางเพิ่มเติม: $6-12/เดือน
คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์
- G2: 4. 3/5 (980+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,420+ รีวิว)
7. Canva
Canva เปรียบเสมือนพู่กันดิจิทัลสำหรับผู้ที่อาจไม่ได้รับการฝึกฝนเป็นศิลปิน แต่มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการนำมาสร้างสรรค์ให้เป็นจริงเครื่องมือจัดการโครงการออกแบบบนระบบคลาวด์นี้ได้ปฏิวัติวิธีการที่นักการตลาดเข้าถึงเนื้อหาภาพอย่างสิ้นเชิง
ด้วยคลังเทมเพลตอันกว้างขวางตั้งแต่ข้อมูลกราฟิกไปจนถึงเทมเพลตสำหรับโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มนี้มอบพื้นที่สำหรับทุกความต้องการ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ผสานกับชุดตัวอักษร ภาพ และภาพประกอบที่หลากหลาย ช่วยให้การสร้างภาพที่น่าสนใจไม่ใช่เรื่องเฉพาะของนักออกแบบมืออาชีพอีกต่อไป
ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพที่ต้องการสร้างสื่อส่งเสริมแบรนด์ หรือแบรนด์ที่มีชื่อเสียงแล้วที่ต้องการรักษาเอกลักษณ์ทางภาพให้คงที่ Canva มีเครื่องมือให้คุณทำได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- นำเสนอเทมเพลตสำหรับสื่อการตลาดที่หลากหลาย ตั้งแต่โฆษณาไปจนถึงโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
- รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยโฟลเดอร์ ตารางเวลา และเครื่องมือแสดงความคิดเห็น
- มาพร้อมกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอและแอนิเมชันสำหรับการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ
ข้อจำกัดของ Canva
- ผู้ใช้บางรายพบปัญหาขัดข้องในอินเทอร์เฟซ เช่น การจัดวางไม่ตรงหรือฟังก์ชันการลากและวางทำงานไม่สม่ำเสมอ
- คุณภาพของเทมเพลตฟรีอาจรู้สึกจำกัด ทำให้ผู้ใช้หันไปใช้แผนชำระเงิน
ราคาของ Canva
- ฟรี
- ข้อดี: $119.99 ต่อปี สำหรับหนึ่งคน
- ทีม: $149. 90/ปี สำหรับห้าคนแรก
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (11,300+ รีวิว)
8. Planoly
ด้วยแนวทางที่เน้นภาพเป็นหลัก Instagram ต้องการกลยุทธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ และ Planoly ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้แบรนด์โดดเด่นบนแพลตฟอร์มนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้ชื่นชอบ Instagram โดยเฉพาะ Planoly เป็นมากกว่าเครื่องมือจัดตารางเวลา มันคือผู้วางแผนภาพที่สมบูรณ์แบบ
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้าง, คัดสรร, และจัดแสดงกริด Instagram ของคุณล่วงหน้าได้, ทำให้ทุกโพสต์สอดคล้องกับสไตล์ของแบรนด์คุณ. คุณสมบัติการเผยแพร่อัตโนมัติหมายความว่าเนื้อหาของคุณจะถูกเผยแพร่แม้ในขณะที่คุณออฟไลน์.
ดำดิ่งสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ชมและปรับกลยุทธ์การโพสต์ของคุณให้เหมาะสมที่สุด ในโลกที่ Instagram เป็นช่องทางสำคัญในการทำการตลาด Planoly กลายเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับความสำเร็จ
คุณสมบัติเด่นของ Planoly
- รองรับฟังก์ชัน "ลิงก์ในไบโอ" ที่มีประโยชน์สำหรับ Instagram
- ผสานรวมเครื่องมือวางแผนวิดีโอ TikTok ในแอปที่ทรงประสิทธิภาพ
- อำนวยความสะดวกในการโพสต์ข้ามแพลตฟอร์ม เช่น จาก TikTok ไปยัง YouTube Shorts
ข้อจำกัดของ Planoly
- ระยะเวลาทดลองใช้ฟรีจำกัดเพียงเจ็ดวัน
- แผนเริ่มต้นจำกัดจำนวนการอัปโหลดรายเดือน ซึ่งอาจจำกัดสำหรับเอเจนซี่และธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Planoly
- เริ่มต้น: $13/เดือน
- การเติบโต: $23/เดือน
- มืออาชีพ: $43/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Planoly
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
9. สปราวต์ โซเชียล
หากโซเชียลมีเดียเป็นตลาดที่คึกคัก Sprout Social คือไกด์ผู้เชี่ยวชาญของคุณที่ช่วยให้คุณสำรวจ มีส่วนร่วม และประสบความสำเร็จ แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมทุกด้านนี้รวมเครื่องมือสำหรับการเผยแพร่ การวิเคราะห์ และการมีส่วนร่วมไว้ในที่เดียว
มันทำลายกำแพงที่มักพบในการจัดการโซเชียลมีเดีย โดยมอบมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของการมีอยู่ดิจิทัลของแบรนด์คุณ คุณสมบัติการทำงานร่วมกันทำให้ความพยายามของทีมราบรื่น ทำให้มั่นใจได้ถึงการประสานงานในทุกการตอบกลับ โพสต์ และกลยุทธ์
แพลตฟอร์มนี้มีการวิเคราะห์เชิงลึก ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญและพฤติกรรมของผู้ชม Sprout Social ไม่ใช่แค่การจัดการการตลาดบนโซเชียลมีเดีย แต่เป็นการเชี่ยวชาญมัน
คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social
- มีกล่องข้อความอัจฉริยะสำหรับการจัดการคำขออย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้บริการคลังสินทรัพย์พร้อมมุมมองคู่เพื่อการจัดการสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ
- มีคุณสมบัติด้านการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม การฟังและการติดตามโซเชียล
- ทำให้การร่วมมือภายนอกง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Sprout Social
- โครงสร้างราคาอาจสูงเกินไปสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็ก
- ไม่มีฟังก์ชันการจัดกลุ่มสำหรับโพสต์ในปฏิทิน
- ฟังก์ชันการลากและวางหายไปในปฏิทิน
ราคาของ Sprout Social
- มาตรฐาน: $249/เดือน
- มืออาชีพ: $399/เดือน
- ขั้นสูง: $499/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Sprout Social
- G2: 4. 4/5 (2,360+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (550+ รีวิว)
10. MailChimp
อีเมลยังคงเป็นช่องทางการสื่อสารที่มั่นคงในยุคของโพสต์โซเชียลมีเดียที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วและการโต้ตอบดิจิทัลที่ชั่วคราว และ MailChimp ยืนหยัดเป็นผู้นำในช่องทางนี้
MailChimp เป็นที่รู้จักกันดีในวงการการตลาดผ่านอีเมล โดยนำเสนอแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับการออกแบบ ส่ง และวิเคราะห์แคมเปญอีเมล ตั้งแต่เทมเพลตจดหมายข่าวที่ทันสมัยไปจนถึงระบบการทำงานอัตโนมัติ MailChimp ตอบโจทย์ทั้งผู้เริ่มต้นและนักการตลาดอีเมลที่มีประสบการณ์
แพลตฟอร์มนี้มีการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้เห็นอัตราการเปิดอีเมล, อัตราการคลิกผ่าน, และพฤติกรรมของผู้สมัครสมาชิกได้อย่างชัดเจน ช่วยให้คุณปรับปรุงและทำให้กลยุทธ์การส่งอีเมลของคุณสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ด้วยชุดเครื่องมือที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหน้า landing page และโฆษณา MailChimp ช่วยให้ผู้ทำการตลาดดิจิทัลมีทรัพยากรที่จำเป็นในการดูแลและขยายฐานผู้ชมของคุณอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MailChimp
- ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างหน้า landing page และเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
- ปรับปรุงการสร้างรายชื่ออีเมลและการดำเนินแคมเปญให้มีประสิทธิภาพ
- รวมเครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์
- สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ได้
- รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า ตั้งแต่รายละเอียดการติดต่อไปจนถึงประวัติการซื้อ และสนับสนุนการจัดกลุ่มลูกค้าตามความสนใจ
ข้อจำกัดของ MailChimp
- ผู้ใช้ต้องสร้างเทมเพลตของตนเอง
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกไม่ลื่นไหลและไม่เป็นธรรมชาติสำหรับผู้ใช้บางคน
- อาจไม่เพียงพอสำหรับการจัดการการขาย, การสนับสนุน, หรือการติดต่อกับลูกค้าอื่น ๆ อย่างเชิงรุก
ราคาของ MailChimp
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $13/เดือน
- มาตรฐาน: 20 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: $350/เดือน
คะแนนและรีวิวของ MailChimp
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 12,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (16,000+ รีวิว)
ClickUp, โซลูชันการตลาดดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ
ในภูมิทัศน์ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เครื่องมือที่เหมาะสมคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง ในขณะที่หลายแพลตฟอร์มมีฟังก์ชันเฉพาะทาง ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันแบบองค์รวมที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ตั้งแต่การวางแผนอย่างพิถีพิถันและการดำเนินโครงการการตลาด ไปจนถึงการผสานรวม AI อย่างไร้รอยต่อสำหรับการสร้างเนื้อหา ClickUp มอบคุณสมบัติที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งทำให้แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆ
นอกจากนี้ ในยุคที่ความร่วมมือเป็นตัวกำหนดความเร็วของความก้าวหน้า คุณสมบัติที่ใช้งานง่ายของ ClickUp เช่น Docs และ Whiteboards ช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นตั้งแต่เริ่มต้นแนวคิดไปจนถึงการเปิดตัว ความโปร่งใสที่มอบให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน
ในขณะที่เครื่องมืออื่นอาจโดดเด่นในโดเมนที่แยกจากกัน ClickUp นำเสนอระบบนิเวศที่บูรณาการซึ่งเข้าใจความต้องการที่หลากหลายของการตลาดดิจิทัล ไม่ใช่แค่การทำมากขึ้น แต่คือการบรรลุผลมากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง — และในด้านนั้น ClickUp ครองความเป็นเลิศอย่างไม่ต้องสงสัย