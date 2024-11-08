บล็อก ClickUp

เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดีย 15 อันดับแรกสำหรับนักการตลาด

Manasi Nair
Manasi Nair
8 พฤศจิกายน 2567

การเลื่อนดูความคิดเห็นที่ไม่มีที่สิ้นสุด การจัดตารางโพสต์ การติดตามเมตริกต่างๆ โดยไม่มีเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดีย—ทั้งหมดนี้รวมกันเป็นความวุ่นวาย

ทีมของฉันและฉันได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการวางแผนโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ และยังคงตามหลังในการวัดผลลัพธ์

เราตระหนักว่าเราต้องการเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกถูกฝังอยู่ใต้ข้อมูล. ฉันได้ทดลองใช้หลายตัว และได้เรียนรู้ว่ามันสำคัญที่จะต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกัน.

ดังนั้น เพื่อให้คุณสะดวกยิ่งขึ้น ฉันได้รวบรวมรายชื่อเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุด 15 อันดับ ซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดการเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และดำเนินกลยุทธ์โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้การตลาดโซเชียลมีเดียของคุณง่ายขึ้นโดยไม่สูญเสียความคิดสร้างสรรค์ 🙌

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดีย?

เมื่อเลือกเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียที่เหมาะสม อาจรู้สึกสับสนได้ง่าย—มีตัวเลือกมากมายเกินไป! อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียที่จะเหมาะกับความต้องการของคุณ

เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่คุณควรให้ความสำคัญ 👇

  • ความสะดวกในการใช้งานและการสนับสนุน: มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้ผู้ใช้ทุกระดับทักษะสามารถเข้าถึงได้ และมีการสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้
  • การผสานรวม: ผสานรวมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักและระบบเทคโนโลยีของคุณได้อย่างราบรื่น
  • จัดการหลายบัญชี: ช่วยให้คุณดูแลและควบคุมหลายบัญชีได้จากแดชบอร์ดเดียวที่รวมทุกอย่าง
  • ระบบอัตโนมัติ: มีคุณสมบัติระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง เช่น การจัดตารางเวลาและการโพสต์อัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณรักษาตารางการโพสต์ที่สม่ำเสมอและประหยัดเวลาและความพยายาม
  • การวิเคราะห์และรายงาน: ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม พฤติกรรมของผู้ชม และประสิทธิภาพ
  • ความสามารถของ AI: มีคุณสมบัติ AI ขั้นสูง เช่น การสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ความรู้สึก และการแนะนำแฮชแท็ก

15 เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุด

รายชื่อเครื่องมือ AI สำหรับการวางแผนกลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่ดีที่สุด 15 อันดับแรกของเรา ประกอบด้วยทั้งเครื่องมือคลาสสิกอย่าง Sprout Social และน้องใหม่อย่าง Albert.ai สิ่งหนึ่งที่พวกเขาเหมือนกันคืออะไร? พวกเขาทำในสิ่งที่พวกเขาทำได้ยอดเยี่ยม! 🎯

มาดูกันว่าแต่ละวิธีสามารถนำมาใช้สร้างแคมเปญการตลาดบนโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนกลยุทธ์การโปรโมตของคุณได้อย่างไร

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการสร้างและวางแผนสื่อสังคมออนไลน์ด้วย AI)

ClickUpเป็นแพลตฟอร์มทรงพลังที่ช่วยให้การสร้างและวางแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยฟีเจอร์ AI และการเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 รายการ ClickUp ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเรา ด้วยคุณสมบัติการจัดการโซเชียลมีเดียแบบครบวงจรที่ช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงานของเนื้อหา ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการเผยแพร่

ClickUp Docs

จัดรูปแบบเนื้อหาของคุณเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp Docs
จัดรูปแบบเนื้อหาของคุณเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp Docs

ClickUp Docsเป็นฟีเจอร์ทรงพลังที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาด้วยเครื่องมือสำหรับการสร้าง จัดการ และทำงานร่วมกันบนเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมของคุณสามารถผลิตและปรับปรุงเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น

คุณสามารถจัดระเบียบเนื้อหาโซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณบนแพลตฟอร์มนี้ได้ด้วยคุณสมบัติการจัดรูปแบบที่หลากหลาย หน้าย่อย ตัวเลือกการตกแต่ง และเทมเพลต นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณวางแผนเส้นทางเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่ยอดเยี่ยมได้ด้วยการระดมความคิดกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ผ่านการตรวจจับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUp

คลิกอัพ เบรน

ให้ ClickUp Brain เขียนเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียของคุณและรับทันที
ลองใช้ ClickUp Brain
ให้ ClickUp Brain เขียนเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียของคุณและรับทันที

ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งนำเสนอไอเดียและมุมมองใหม่ๆ ให้กับเซสชันระดมความคิดของคุณ ด้วยการสนับสนุนแบบเรียลไทม์และตามบริบทในทันทีในฐานะคู่คิด คุณสามารถให้คำแนะนำเพื่อช่วยในการคิดกลยุทธ์เนื้อหาใหม่ ปรับปรุงเป้าหมายแคมเปญโซเชียลมีเดีย สร้างสรุปการประชุม และเขียนรายงานโดยอิงจากข้อมูลที่รวบรวมได้

ผสานรวมอยู่ใน Docs, Brain แปลงจุดสำคัญหรือคำแนะนำให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้โดยตรงภายในเอกสารที่คุณใช้สำหรับการคิดสร้างสรรค์. ผู้ช่วยการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการเขียนของคุณได้ด้วยการตรวจสอบการสะกดคำในตัวและคำตอบที่รวดเร็วซึ่งสร้างข้อความด้วยน้ำเสียงที่สมบูรณ์แบบ.

ClickUp ยังมีคุณสมบัติการร่วมมือที่ยอดเยี่ยมอื่น ๆ ที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับทีมของคุณได้ตลอดเวลาจากที่ใดก็ได้

ClickUp Chat

สื่อสารและทำงานร่วมกับทีมของคุณด้วย ClickUp Chat
สื่อสารและทำงานร่วมกับทีมของคุณด้วย ClickUp Chat

ClickUp Chatรวมการสื่อสารของทีมและการจัดการงานไว้ในเครื่องมือเดียวที่ราบรื่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ช่วยให้คุณอภิปรายโครงการต่างๆ เช่น แคมเปญโซเชียลมีเดียและการสร้างเนื้อหา พร้อมเชื่อมโยงโดยตรงไปยังงานที่เกี่ยวข้องใน ClickUp

ด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ClickUp Chat สามารถสรุปการสนทนาและแนะนำการสร้างและเชื่อมต่อภารกิจที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ ทำให้การจัดการโครงการราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แท็กสมาชิกในทีมของคุณด้วยเครื่องหมาย '@' อย่างง่ายด้วยฟีเจอร์คอมเมนต์มอบหมายงานของ ClickUp
แท็กสมาชิกในทีมของคุณด้วยเครื่องหมาย '@' อย่างง่ายด้วยฟีเจอร์คอมเมนต์มอบหมายงานของ ClickUp

มอบหมายความคิดเห็นใน ClickUpให้กับสมาชิกในทีมและตัวคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นในกระบวนการทำงานของคุณ คุณสมบัตินี้ยังจะส่งการแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่ได้รับมอบหมาย และงานจะปรากฏในถาดงานของพวกเขา เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการในการมอบหมายงานโดยตรงจากการสนทนา

แดชบอร์ด ClickUp

มองเห็นความคืบหน้าของแคมเปญของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUp
มองเห็นความคืบหน้าของแคมเปญของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUp

แดชบอร์ดของ ClickUpมอบวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงภาพแคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณ พวกมันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดสำคัญและประสิทธิภาพของแคมเปญแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้ เพื่อให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ

การนำ ClickUp มาใช้สำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียและการสร้างเนื้อหาของเรา ส่งผลให้สามารถยกเลิกการใช้การสื่อสารทางอีเมลทั้งหมดในโครงการนี้ได้สำเร็จ

การนำ ClickUp มาใช้สำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียและการสร้างเนื้อหาของเรา ส่งผลให้สามารถยกเลิกการใช้การสื่อสารทางอีเมลทั้งหมดในโครงการนี้ได้สำเร็จ

ClickUpยังมีเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาหลายแบบเพื่อช่วยคุณวางแผนปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณ

เทมเพลตขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดียของ ClickUpมอบวิธีการวางแผนเนื้อหาที่ร่วมมือกันและมีประสิทธิภาพ ด้วยมุมมองที่แตกต่างกันห้าแบบ ได้แก่ รายการ กระดาน ปฏิทิน แทรก และเอกสาร ซึ่งช่วยให้การจัดการงานเป็นไปอย่างเหมาะสมตามความต้องการ

ในทำนองเดียวกันเทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ ด้วยกรอบการวางแผนที่มีโครงสร้าง การกำหนดเวลาโพสต์ และสถานะที่กำหนดเองเช่น ยกเลิก เสร็จสมบูรณ์ และกำลังดำเนินการ เพื่อการติดตามแคมเปญที่ชัดเจน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การจัดการงาน: สร้างงานสำหรับเนื้อหาหรือแคมเปญแต่ละชิ้น กำหนดเส้นตาย และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
  • กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง: ตั้งค่ากระบวนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อสะท้อนกระบวนการสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณ
  • ClickUp Automations: อัตโนมัติงานประจำด้วยทริกเกอร์ if-then หรือสร้างลำดับการทำงานอัตโนมัติด้วยภาษาธรรมชาติด้วย ClickUp Brain
  • การผสานการทำงานกับ ClickUp: ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันยอดนิยม เช่น Google Drive, Dropbox, Google Calendar, Chrome, Figma, Vimeo และอื่น ๆ อีกมากมาย
  • 1000+ แม่แบบสำเร็จรูป: เข้าถึงแม่แบบหลายร้อยแบบสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เพื่อประหยัดเวลาและรับประกันความสม่ำเสมอในทุกโครงการ
  • มุมมองหลายงาน: แสดงภาพไทม์ไลน์แคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณในมุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, มุมมองรายการ, และมุมมองตาราง

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การตั้งค่าเริ่มต้นใช้เวลา
  • ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการเรียนรู้เนื่องจากมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

2. เมื่อเร็ว ๆ นี้ AI (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่สำหรับโซเชียลมีเดีย)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ AI : เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดีย
ผ่านทางเมื่อเร็ว ๆ นี้ AI

เมื่อเร็ว ๆ นี้ AI เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI บนโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งใช้ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยประสาทวิทยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหา การวางแผน และการวิเคราะห์

มันนำเนื้อหาแบบยาว เช่น บล็อก พอดแคสต์ หรือวิดีโอ มาปรับใช้ใหม่เป็นโพสต์โซเชียลมีเดียแบบสั้นสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดที่ต้องการขยายการเข้าถึงของตน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI ล่าสุด

  • สร้าง 'แบบจำลองเสียง' ที่ไม่ซ้ำใครและปรับแต่งเฉพาะ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใด ๆ บนช่องทางใด ๆ ในภาษาหรือสำเนียงภูมิภาคใด ๆ
  • ปรับแต่งอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มของคุณให้เหมาะสมล่วงหน้าเป็นวัน สัปดาห์ หรือแม้กระทั่งเป็นเดือน
  • เชื่อมต่อสมาชิกทีมทุกคนภายใต้ลำดับชั้นของแบรนด์ที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อการสื่อสารแบบรวมศูนย์

ข้อจำกัดของ AI เมื่อเร็ว ๆ นี้

  • คุณสมบัติเช่นคิวจะเกิดบั๊กเมื่อคุณพยายามจัดเรียงโพสต์ใหม่
  • คุณไม่สามารถโปรโมทโพสต์จากแพลตฟอร์มได้
  • มันไม่อนุญาตให้คุณตั้งค่า Instagram Stories

ราคาของ AI ล่าสุด

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $239/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คะแนนและรีวิวของ AI

  • G2: ไม่มีการทบทวนเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

3. Agorapulse (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียแบบครบวงจร)

Agorapulse: เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดีย
ผ่านทางAgorapulse

Agorapulse เป็นเครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ครอบคลุมซึ่งมีคุณสมบัติเพื่อช่วยให้การจัดการหลายแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างราบรื่น

ฉันได้ใช้มันในการกำหนดเวลาโพสต์, ตรวจสอบการสนทนา, และวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพ. ฉันชอบความสามารถของ 'กล่องข้อความรวม' เป็นพิเศษ, ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวมข้อความและความคิดเห็นจากทุกแพลตฟอร์มได้.

คุณสมบัติเด่นของ Agorapulse

  • ใช้ปฏิทินแบบลากและวางเพื่อกำหนดเวลาโพสต์และมองเห็นภาพรวมได้อย่างง่ายดาย
  • เข้าถึงเทมเพลตโซเชียลมีเดียที่ปรับแต่งได้สำหรับการสร้างเนื้อหา
  • ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณ คู่แข่ง และคำหลักที่เกี่ยวข้องด้วยฟีเจอร์ 'การฟังสังคม'
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางสังคมของคุณด้วยการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม

ข้อจำกัดของ Agorapulse

  • การผสานการทำงานที่จำกัด—ไม่สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มเช่น TikTok หรือแอปพลิเคชันสังคมที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ได้
  • อาจช้าได้ โดยเฉพาะเมื่อกำหนดเวลาโพสต์หรืออัปโหลดสื่อ
  • คุณต้องจ่ายเพิ่มสำหรับ X (เดิมชื่อ Twitter) การวิเคราะห์
  • ตัวเลือกการโพสต์ที่จำกัดในแผนฟรี
  • มันไม่ได้รวมความคิดเห็นและข้อความส่วนตัวจาก Instagram ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน คุณจึงต้องตรวจสอบด้วยตัวเอง

ราคาของ Agorapulse

  • มาตรฐาน: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: 149 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Agorapulse

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

4. SocialBee (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาที่คงความนิยมตลอดกาล)

โซเชียลบี
ผ่านทางSocialBee

SocialBee เป็นเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียที่หลากหลาย ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดการ, อัตโนมัติ, และเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือฟังก์ชันการปรับปรุงเนื้อหาด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงโพสต์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น ฉันได้ใช้มันเพื่อสร้างเนื้อหาที่เหมาะกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะสำหรับ Facebook, Instagram, X, และ LinkedIn

คุณสมบัติเด่นของ SocialBee

  • ออกแบบเนื้อหาที่ดึงดูดสายตาสำหรับฟีดของคุณด้วยการผสานการทำงานในแอปกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Canva, Unsplash และ GIPHY
  • เชิญผู้คนมาที่พื้นที่ทำงานของคุณ มอบหมายบทบาท ให้ข้อเสนอแนะ และอนุมัติเนื้อหาทั้งหมดในแอปเดียว
  • สร้างโพสต์ด้วยคำแนะนำสำหรับโซเชียลมีเดียมากกว่า 1,000 รายการ สรุปบล็อก และสร้างสรรค์เนื้อหาคุณภาพสูงในหลากหลายโทนเสียง
  • นำเนื้อหาที่ยังคงความน่าสนใจกลับมาใช้ใหม่และแชร์โพสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงอีกครั้งเพื่อขยายการเข้าถึงโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ SocialBee

  • มันไม่มีการผสานรวมกับ Pinterest ในตัว
  • ความสามารถในการจัดรูปแบบข้อความที่จำกัด โดยเฉพาะสำหรับเนื้อหาที่ยาว
  • การคัดลอกและวางไม่ถ่ายโอนการจัดรูปแบบได้ดี ทำให้เป็นงานที่ใช้เวลามาก
  • UI ไม่ดึงดูดสายตา

ราคาของ SocialBee

มาตรฐาน

  • บูตสแตรป: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เร่งความเร็ว: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $99/เดือน สำหรับ 3 ผู้ใช้

หน่วยงาน

  • Pro50: $179/เดือน
  • Pro100: $329/เดือน

Pro150: $449/เดือน รีวิวและคะแนนของ SocialBee

  • G2: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

5. Sprout Social (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการทำงานอัตโนมัติ)

Sprout Social: เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับโซเชียลมีเดีย
ผ่านทางSprout Social

อันดับที่ห้าในรายการของฉัน Sprout Social เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการวิเคราะห์และระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง

หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของมันคือการวิเคราะห์ความรู้สึกด้วยระบบ AI ซึ่งสามารถจำแนกข้อความเป็นบวก, ลบ, หรือกลางได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณวัดการรับรู้ของผู้ชมได้แบบเรียลไทม์

คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social

  • ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ 'หมวดหมู่อัจฉริยะ' เพื่อจัดกลุ่มและจัดประเภทข้อมูล ทำให้ง่ายต่อการติดตามแนวโน้มหรือหัวข้อเฉพาะในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ
  • รับข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือรายงานธุรกิจอัจฉริยะ เพื่อแสดงผลและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
  • สร้างและบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลและผู้สร้างเนื้อหาเพื่อเพิ่มการปรากฏตัวของแบรนด์

ข้อจำกัดของ Sprout Social

  • ไม่มีคำตอบจาก AI สำหรับกล่องจดหมายอัจฉริยะ
  • คุณไม่สามารถบันทึกแฮชแท็กที่ใช้บ่อยได้
  • บางครั้งโปรไฟล์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ อาจถูกตัดการเชื่อมต่อ
  • คุณไม่สามารถกำหนดเวลาการโพสต์ไฟล์ PDF บน LinkedIn ได้

ราคาของ Sprout Social

  • มาตรฐาน: 249 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: 499 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Sprout Social

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,400+)
  • Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)

6. Emplifi (เดิมชื่อ Socialbakers) (ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

Emplifi: เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับโซเชียลมีเดีย
ผ่านทางEmplifi

Emplifi (เดิมชื่อ Socialbakers) เป็นเครื่องมือโซเชียลมีเดียที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถปรับปรุงการตลาดและการดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฉันรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในหลากหลายฟังก์ชันการทำงาน มีเครื่องมือฟังเสียงสังคมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถตรวจจับความรู้สึกและหัวข้อที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้ ทำให้คุณสามารถนำหน้าเทรนด์และการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้

คุณสมบัติเด่นของ Emplifi

  • วัดการรับรู้ของสาธารณชนแบบเรียลไทม์ด้วยความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เพื่อความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
  • ใช้ประโยชน์จากข้อมูลผู้ชมในอดีตด้วยเครื่องมือ PrimeTime เพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการโพสต์เนื้อหา
  • สรุปความคิดเห็นของลูกค้าจำนวนมากและวิเคราะห์เพื่อจับประเด็นสำคัญ

ข้อจำกัดของ Emplifi

  • การเชื่อมต่อกับ LinkedIn และ Tiktok ไม่อนุญาตให้คุณติดตามการกล่าวถึง
  • ขาดความสม่ำเสมอในคุณสมบัติการรายงานสำหรับหลายช่องทางสื่อสังคม
  • ไม่มีโอกาสในการปรับแต่งสำหรับคอลเลกชันเนื้อหา เช่น การติดแท็กจำนวนมาก
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) สับสน ตัวอย่างเช่น การจัดการรายงานที่กำหนดเวลาไว้อยู่ภายใต้โปรไฟล์ของผู้ใช้แทนที่จะอยู่ภายใต้ 'เนื้อหา' หรือ 'แดชบอร์ด'

ราคาของ Emplifi

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Emplifi

  • G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

7. Brandwatch (เหมาะที่สุดสำหรับการฟังเสียงสังคมและการวิเคราะห์แนวโน้ม)

Brandwatch: เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับโซเชียลมีเดีย
ผ่านทางBrandwatch

Brandwatch เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภคในโลกดิจิทัลที่ทรงพลัง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฟังเสียงบนโซเชียลมีเดียและการวิเคราะห์แนวโน้ม

ความสามารถด้าน AI ขั้นสูงและการจัดการข้อมูลช่วยให้ธุรกิจสามารถวัดความรู้สึกของลูกค้า ติดตามการรับรู้ของแบรนด์ และรวบรวมบทสนทนาออนไลน์จากหลากหลายแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติเด่นของ Brandwatch

  • ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ และประเมินโทนอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังการกล่าวถึงเหล่านี้ด้วย 'การวิเคราะห์ความรู้สึก'
  • รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของความรู้สึกเชิงลบด้วยฟีเจอร์การแจ้งเตือนอัจฉริยะ
  • ปรับแต่งการค้นหาในหลายภาษาด้วยตัวดำเนินการเชิงตรรกะ 48 ชนิดที่ช่วยปรับแต่งและกำหนดเป้าหมายการค้นหา
  • ค้นพบผู้มีอิทธิพลในแบรนด์ที่ดีที่สุดและจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพล

ข้อจำกัดของ Brandwatch

  • การเติมคำหลักย้อนกลับ ซึ่งหมายถึงการไม่โหลดคำหลักที่สูญหาย ไม่สำเร็จแม้จะพยายามหลายครั้ง
  • ข้อผิดพลาดเล็กน้อย เช่น แผนภูมิดึงข้อมูลจากที่อื่น หรือปัญหาในการย้ายองค์ประกอบภายในแดชบอร์ดเป็นเรื่องปกติ
  • การโหลดข้อมูลใช้เวลานาน
  • ไม่มีคะแนนการมีส่วนร่วมรวม

ราคาของ Brandwatch

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจาก Brandwatch

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)

8. Tailwind (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาคอนเทนต์ภาพบนโซเชียลมีเดีย)

Tailwind: เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดีย
ผ่านทางTailwind

Tailwind เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการจัดการเนื้อหาภาพบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Instagram, Pinterest และ Facebook

โดยทั่วไปแล้ว เราใช้เครื่องมือนี้สำหรับการจัดตารางเวลาบนโซเชียลมีเดีย และพบว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนและปรับกลยุทธ์เนื้อหาโซเชียลมีเดียให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มที่เน้นภาพเป็นหลัก มันสร้างการออกแบบที่ดึงดูดสายตาและตอบสนองได้ดี ซึ่งเราได้นำไปใช้กับเนื้อหาโซเชียลมีเดียของเรา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tailwind

  • สร้างโพสต์โซเชียลมีเดียที่น่าสนใจโดยใช้เป็นเครื่องมือ AI สำหรับคำบรรยาย คำอธิบาย และสคริปต์วิดีโอสั้นที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
  • ใช้เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ตามต้องการ พร้อมภาพประกอบคุณภาพระดับมืออาชีพ ระบบจะปรับใช้สี ฟอนต์ และโลโก้ของแบรนด์โดยอัตโนมัติ เพื่อให้งานออกแบบมีความสอดคล้องกัน
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมสูงสุดโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยฟีเจอร์ 'SmartScheduling' ที่เลือกเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์โดยอิงจากกลุ่มเป้าหมาย
  • ดูตัวอย่างและจัดระเบียบเนื้อหาของคุณด้วยแผนผังฟีด Instagram แบบ 9 ช่องที่แสดงผลเป็นภาพ

ข้อจำกัดของ Tailwind

  • การผสานแพลตฟอร์มที่จำกัด ส่วนใหญ่เป็น Pinterest และ Instagram ซึ่งไม่เหมาะสม
  • การยกเลิกบัญชีของคุณเป็นเรื่องยาก และบริการลูกค้าอาจไม่ดี
  • การวิเคราะห์ข้อมูล Pinterest ที่จำกัด

ราคาของ Tailwind

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $49.99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 2 คน
  • สูงสุด: $99.99/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Tailwind

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. Loomly (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและวางแผนเนื้อหาแบบร่วมมือ)

Loomly
ผ่านทางLoomly

Loomly เป็นเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยสร้างและวางแผนเนื้อหาที่ทำงานร่วมกันได้ มันทำให้กิจกรรมโซเชียลมีเดียเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่การคิดไอเดียเนื้อหาไปจนถึงการเผยแพร่และการวัดผล

คุณสามารถจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้จากอินเทอร์เฟซเดียว พร้อมใช้งานฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่น กระบวนการอนุมัติและตัวอย่างโพสต์

คุณสมบัติเด่นของ Loomly

  • จัดเก็บและจัดระเบียบสื่อต่างๆ โดยใช้คลังเนื้อหาและเครื่องมือที่ผสานรวม เช่น Canva และ Unsplash; นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงภาพถ่ายและวิดีโอปลอดค่าลิขสิทธิ์กว่า 5 ล้านรายการและแก้ไขได้โดยตรงบนแพลตฟอร์ม
  • รับคำแนะนำเนื้อหา 300+ ต่อวันตามเทรนด์โซเชียลมีเดียและวันหยุดเพื่อรักษาปฏิทินเนื้อหาที่สดใหม่และน่าสนใจ
  • ระบุโพสต์และแคมเปญที่มีประสิทธิภาพสูง และติดตามการคลิกด้วยตัวย่อ URL ของ Loomly ที่ติดตั้งไว้

ข้อจำกัดของ Loomly

  • มีกรณีที่แอปพลิเคชันไม่ได้โพสต์บนแพลตฟอร์มในเวลาที่กำหนดไว้
  • บางโพสต์ต้องเผยแพร่ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ต้องโพสต์รีลไปยัง Facebook และ Instagram รีลนั้นจะถูกเผยแพร่เฉพาะบน Facebook เท่านั้น
  • การแชร์ร่างโพสต์เป็นเรื่องยาก

ราคาของ Loomly

  • ฐาน: $42/เดือน สำหรับผู้ใช้ 2 คน
  • มาตรฐาน: 80 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 6 ผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $175/เดือน สำหรับ 14 ผู้ใช้
  • พรีเมียม: $369/เดือน สำหรับ 30 ผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Loomly

  • G2: 4. 6/5 (1,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (450+ รีวิว)

10. Albert. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาอัตโนมัติ)

อัลเบิร์ต.ไอไอ
ผ่านทางAlbert.ai

Albert. ai เป็นแพลตฟอร์มการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญดิจิทัลโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย การค้นหาแบบชำระเงิน และการแสดงผลแบบโปรแกรมmatic

มันใช้การเรียนรู้ของเครื่องและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อจัดการงานต่างๆ เช่น การซื้อสื่อ การกำหนดเป้าหมายผู้ชม และการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ได้มากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Albert. ai

  • อัตโนมัติแง่มุมสำคัญของแคมเปญดิจิทัล เช่น การกำหนดเป้าหมาย การประมูล และการจัดสรรงบประมาณ
  • ใช้แพลตฟอร์มเพื่อทดสอบและปรับปรุงสินทรัพย์สร้างสรรค์ในเวลาจริง เพื่อให้โฆษณาทำงานได้ดีที่สุดบนช่องทางต่าง ๆ
  • ผสานข้อมูลจากหลายแพลตฟอร์ม (เช่น Google และ Facebook) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายโฆษณาในทุกช่องทาง

ข้อจำกัดของ Albert. ai

  • กระบวนการบูรณาการต้องการการสนับสนุนและการฝึกอบรมอย่างมาก ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กมีความท้าทายในการนำไปใช้หากไม่มีทรัพยากรทางเทคนิค
  • มันพึ่งพาคุณภาพและปริมาณของข้อมูลทางประวัติศาสตร์มากเกินไป และอาจประสบปัญหาหากบริษัทขาดข้อมูลดังกล่าว

ราคาของ Albert. ai

  • ราคาตามความต้องการ

Albert. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

11. QuillBot (ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงคุณภาพการเขียน)

QuillBot
ผ่านทางQuillBot

QuillBot เป็นเครื่องมือเขียน AI ขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับคุณภาพของเนื้อหาที่เขียน ทำให้มีประโยชน์สำหรับผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์และผู้สร้างเนื้อหา

มันมีความสามารถในการถอดความที่ยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยให้คุณเขียนประโยคและย่อหน้าใหม่ให้ดูเรียบร้อย สอดคล้อง และน่าสนใจยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้มันเพื่อปรับใช้เนื้อหาในแพลตฟอร์มต่างๆ และประหยัดเวลาได้ ฉันพบว่าโหมด 'ความคล่องแคล่ว' และ 'ความคิดสร้างสรรค์' มีประโยชน์ในการเขียนให้ชัดเจนขึ้นและใช้สำนวนที่เป็นเอกลักษณ์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot

  • ตรวจสอบไวยากรณ์และแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้แน่ใจว่าโพสต์และข้อความของคุณมีความเป็นมืออาชีพก่อนเผยแพร่
  • ย่อบทความหรือรายงานที่ยาวให้กลายเป็นสรุปที่กระชับสำหรับคำบรรยายบนโซเชียลมีเดีย, การอัปเดต, หรือไฮไลท์อย่างรวดเร็ว
  • ตรวจจับการลอกเลียนแบบและรับรองว่าเนื้อหาของคุณเป็นต้นฉบับเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือ

ข้อจำกัดของ QuillBot

  • การตรวจสอบไวยากรณ์ไม่ครอบคลุมเท่ากับเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียอื่น ๆ
  • บางครั้งอาจพลาดการตรวจจับข้อผิดพลาดในการวางกรอบประโยค
  • มันเพียงแค่เปลี่ยนคำบางคำเท่านั้น

ราคาของ QuillBot

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $4. 17/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ QuillBot

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)

12. Jacquard (เดิมชื่อ Phrasee) (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความทางการตลาด)

จาการ์ด
ผ่านทางJacquard

Jacquard เป็นเครื่องมือโซเชียลมีเดียที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างและปรับแต่งข้อความทางการตลาดให้เหมาะสมกับช่องทางดิจิทัลต่างๆ รวมถึงอีเมล โซเชียลมีเดีย และโฆษณาแบบชำระเงิน

มันใช้การสร้างภาษาธรรมชาติ (NLG) เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสูง เช่น หัวข้ออีเมลและข้อความโฆษณา ที่ปรับแต่งให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Jacquard

  • ใช้AIของมันสำหรับการเขียนคำโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงอีเมล, โซเชียลมีเดีย, และโฆษณาแบบชำระเงิน
  • ปรับแต่งข้อความตามการเรียนรู้ของ AI จากข้อมูลในอดีตเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของคุณให้สูงสุด
  • สร้างข้อความทางการตลาดที่น่าสนใจและปรับให้เหมาะสมสำหรับการมีส่วนร่วมและการสนทนา

ข้อจำกัดของจาการ์ด

  • ขาดเครื่องมือออกแบบที่สร้างสรรค์ คุณอาจต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์อื่นสำหรับองค์ประกอบภาพ
  • คุณไม่สามารถเลือกโทนเสียงที่คุณต้องการได้

การกำหนดราคาแบบจาการ์ด

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจาก Jacquard

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 20+ รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

13. PromoRepublic (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดโซเชียลมีเดียในท้องถิ่น)

PromoRepublic
ผ่านทางPromoRepublic

ถัดไปคือ PromoRepublic ฉันเคยใช้แอปพลิเคชันนี้ในการจัดการโซเชียลมีเดียสำหรับธุรกิจในหลายสาขา ถือเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเสริมสร้างการตลาดในพื้นที่ของคุณ

PromoRepublic ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถสร้างเนื้อหา จัดตารางโพสต์ และจัดการชื่อเสียงบนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ AI Composer ยังช่วยให้คุณสร้างโพสต์ที่น่าสนใจและโปรโมตบน Instagram และ Facebook ได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ PromoRepublic

  • สร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดียโดยใช้ AI ตามพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้กำหนด เช่น โทนเสียง ความยาว และการใส่แฮชแท็กและอีโมจิ
  • วัดประสิทธิภาพและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ทางสื่อสังคม
  • เปิดใช้งานการโฆษณาที่เจาะจงพื้นที่อย่างสูงและการปรับเนื้อหาแบบไดนามิกในสถานที่ต่างๆ
  • ติดตามการเข้าชมและการสนทนาที่เกิดจากการอ้างอิงจากโพสต์

ข้อจำกัดของ PromoRepublic

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ของมันไม่ค่อยสะดวกนัก ตัวอย่างเช่น เมื่อดูโพสต์ในมุมมองปฏิทินแบบรายสัปดาห์ คุณต้องเลื่อนย้อนกลับไปหลายสัปดาห์เพื่อดูข้อมูลย้อนหลัง
  • มันไม่ได้รวมลิงก์ในโพสต์และย่อให้สั้นโดยอัตโนมัติ
  • การผสานรวมกับ LinkedIn อาจช้า, มีการล่าช้าเมื่อดึงข้อมูลจากแพลตฟอร์ม, และไม่มีการผสานรวมกับ Zapier

ราคาของ PromoRepublic

  • ธุรกิจขนาดเล็ก: 59 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • หน่วยงาน: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
  • หลายสาขา: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ PromoRepublic

  • G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (140+ รีวิว)

14. BuzzSumo (ดีที่สุดสำหรับการวิจัยเนื้อหา)

BuzzSumo
ผ่านทางBuzzSumo

BuzzSumo เป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวิจัยเนื้อหา เหมาะสำหรับนักการตลาดและผู้จัดการโซเชียลมีเดียที่ต้องการก้าวนำหน้าคู่แข่ง มันช่วยให้คุณค้นพบหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม วิเคราะห์เนื้อหาที่มีส่วนร่วมมากที่สุด และระบุผู้มีอิทธิพลสำคัญบนแพลตฟอร์มต่างๆ

เครื่องมือนี้ยังมีคุณสมบัติเช่นการค้นหาเนื้อหาผ่านเครือข่ายสังคม, ประเภทของเนื้อหา, และโดเมน, ทำให้คุณสามารถปรับแต่งการค้นคว้าของคุณได้

คุณสมบัติเด่นของ BuzzSumo

  • ค้นหาและเชื่อมต่อกับนักข่าวมากกว่า 700,000 คน และรับผลลัพธ์ในหัวข้อเฉพาะทางเพิ่มขึ้น 2 เท่า
  • สำรวจคำค้นหาที่มีความต้องการสูง และวิเคราะห์หัวข้อย่อย โครงสร้าง และเนื้อหาของหัวข้อข่าวที่ติดอันดับต้น ๆ เพื่อข้อมูลเชิงลึกด้าน SEO
  • ค้นคว้าความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับแนวโน้มปัจจุบันและแนวโน้มใหม่ ๆ ในหมวดหมู่ของคุณ
  • ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์และติดตามคู่แข่ง

ข้อจำกัดของ BuzzSumo

  • มีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนั้นแนวโน้มส่วนใหญ่จึงมาจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • ดูเหมือนว่ามูลค่าจำนวนมากจะถูกทำซ้ำโดยบริการฟรี เช่น Google Alerts

ราคา BuzzSumo

  • การสร้างเนื้อหา: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน
  • ห้องสวีท: $499/เดือน สำหรับ 10 ผู้ใช้
  • องค์กร: $999/เดือน สำหรับ 30 ผู้ใช้

คะแนนและรีวิวจาก BuzzSumo

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)

15. คอนเทนต์สตูดิโอ (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้อง)

คอนเทนต์สตูดิโอ
ผ่านทางContentStudio

ContentStudio เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการค้นหาเนื้อหาและการจัดการโครงการโซเชียลมีเดีย มันเชี่ยวชาญในการช่วยคุณค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและเป็นที่นิยมในหลากหลายแพลตฟอร์ม

ด้วยคุณสมบัติการค้นหา ContentStudio ช่วยให้คุณสามารถติดตามหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย มันรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งต่างๆ เช่น YouTube, X (เดิมคือ Twitter) และบล็อกต่างๆ มาไว้ในฟีดเดียว ทำให้ง่ายต่อการระบุสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ ContentStudio

  • จัดระเบียบเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณในปฏิทินเนื้อหาแบบโต้ตอบหลายมุมมอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกันและประหยัดเวลา
  • สร้างระบบจัดการเนื้อหาอัจฉริยะด้วยเทคนิคการคัดสรรเนื้อหาเฉพาะทาง เช่น ฟีด RSS และหัวข้อที่กำหนดเอง เพื่อความสำเร็จบนโซเชียลมีเดีย
  • เขียนเนื้อหาที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องด้วยผู้ช่วยเขียน AI

ข้อจำกัดของ ContentStudio

  • สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค แพลตฟอร์มนี้อาจดูซับซ้อนและมีขั้นตอนในการเรียนรู้ที่ค่อนข้างยาก
  • ผู้ใช้บ่นว่าเนื้อหาในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่มีประโยชน์
  • แดชบอร์ดไม่สามารถปรับแต่งได้

ราคาของ ContentStudio

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • หน่วยงาน: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน

คะแนนและรีวิวของ ContentStudio

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
  • Capterra: 4. 7/5 (650+ รีวิว)

หยุดเลื่อนฟีดบนโซเชียลมีเดียด้วย ClickUp

เมื่อพูดถึงโซเชียลมีเดีย การดึงดูดความสนใจคือทุกสิ่ง—และฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ช่วยให้การสร้างคอนเทนต์ที่หยุดสายตาและดำเนินแคมเปญได้อย่างราบรื่นเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย

เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียทั้ง 15 รายการที่เราได้แนะนำนั้นล้วนมีจุดเด่นเฉพาะตัว แต่ ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการจัดการกลยุทธ์โซเชียลมีเดียและงานของทีม ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบปฏิทินโซเชียลมีเดีย ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาทั้งหมดให้ราบรื่นได้ในที่เดียว

เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของคุณ, ปรับปรุงโฆษณาให้ดีที่สุด, และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานเพื่อขับเคลื่อนแบรนด์ของคุณไปข้างหน้า—ลงทะเบียนกับ ClickUp วันนี้!