เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดีย 15 อันดับแรกสำหรับนักการตลาด

การเลื่อนดูความคิดเห็นที่ไม่มีที่สิ้นสุด การจัดตารางโพสต์ การติดตามเมตริกต่างๆ โดยไม่มีเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดีย—ทั้งหมดนี้รวมกันเป็นความวุ่นวาย
ทีมของฉันและฉันได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการวางแผนโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ และยังคงตามหลังในการวัดผลลัพธ์
เราตระหนักว่าเราต้องการเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกถูกฝังอยู่ใต้ข้อมูล. ฉันได้ทดลองใช้หลายตัว และได้เรียนรู้ว่ามันสำคัญที่จะต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกัน.
ดังนั้น เพื่อให้คุณสะดวกยิ่งขึ้น ฉันได้รวบรวมรายชื่อเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุด 15 อันดับ ซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดการเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และดำเนินกลยุทธ์โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้การตลาดโซเชียลมีเดียของคุณง่ายขึ้นโดยไม่สูญเสียความคิดสร้างสรรค์ 🙌
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดีย?
เมื่อเลือกเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียที่เหมาะสม อาจรู้สึกสับสนได้ง่าย—มีตัวเลือกมากมายเกินไป! อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียที่จะเหมาะกับความต้องการของคุณ
เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่คุณควรให้ความสำคัญ 👇
- ความสะดวกในการใช้งานและการสนับสนุน: มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้ผู้ใช้ทุกระดับทักษะสามารถเข้าถึงได้ และมีการสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้
- การผสานรวม: ผสานรวมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักและระบบเทคโนโลยีของคุณได้อย่างราบรื่น
- จัดการหลายบัญชี: ช่วยให้คุณดูแลและควบคุมหลายบัญชีได้จากแดชบอร์ดเดียวที่รวมทุกอย่าง
- ระบบอัตโนมัติ: มีคุณสมบัติระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง เช่น การจัดตารางเวลาและการโพสต์อัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณรักษาตารางการโพสต์ที่สม่ำเสมอและประหยัดเวลาและความพยายาม
- การวิเคราะห์และรายงาน: ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม พฤติกรรมของผู้ชม และประสิทธิภาพ
- ความสามารถของ AI: มีคุณสมบัติ AI ขั้นสูง เช่น การสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ความรู้สึก และการแนะนำแฮชแท็ก
15 เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุด
รายชื่อเครื่องมือ AI สำหรับการวางแผนกลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่ดีที่สุด 15 อันดับแรกของเรา ประกอบด้วยทั้งเครื่องมือคลาสสิกอย่าง Sprout Social และน้องใหม่อย่าง Albert.ai สิ่งหนึ่งที่พวกเขาเหมือนกันคืออะไร? พวกเขาทำในสิ่งที่พวกเขาทำได้ยอดเยี่ยม! 🎯
มาดูกันว่าแต่ละวิธีสามารถนำมาใช้สร้างแคมเปญการตลาดบนโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนกลยุทธ์การโปรโมตของคุณได้อย่างไร
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการสร้างและวางแผนสื่อสังคมออนไลน์ด้วย AI)
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มทรงพลังที่ช่วยให้การสร้างและวางแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยฟีเจอร์ AI และการเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 รายการ ClickUp ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเรา ด้วยคุณสมบัติการจัดการโซเชียลมีเดียแบบครบวงจรที่ช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงานของเนื้อหา ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการเผยแพร่
ClickUp Docs
ClickUp Docsเป็นฟีเจอร์ทรงพลังที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาด้วยเครื่องมือสำหรับการสร้าง จัดการ และทำงานร่วมกันบนเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมของคุณสามารถผลิตและปรับปรุงเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น
คุณสามารถจัดระเบียบเนื้อหาโซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณบนแพลตฟอร์มนี้ได้ด้วยคุณสมบัติการจัดรูปแบบที่หลากหลาย หน้าย่อย ตัวเลือกการตกแต่ง และเทมเพลต นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณวางแผนเส้นทางเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่ยอดเยี่ยมได้ด้วยการระดมความคิดกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ผ่านการตรวจจับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUp
คลิกอัพ เบรน
ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งนำเสนอไอเดียและมุมมองใหม่ๆ ให้กับเซสชันระดมความคิดของคุณ ด้วยการสนับสนุนแบบเรียลไทม์และตามบริบทในทันทีในฐานะคู่คิด คุณสามารถให้คำแนะนำเพื่อช่วยในการคิดกลยุทธ์เนื้อหาใหม่ ปรับปรุงเป้าหมายแคมเปญโซเชียลมีเดีย สร้างสรุปการประชุม และเขียนรายงานโดยอิงจากข้อมูลที่รวบรวมได้
ผสานรวมอยู่ใน Docs, Brain แปลงจุดสำคัญหรือคำแนะนำให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้โดยตรงภายในเอกสารที่คุณใช้สำหรับการคิดสร้างสรรค์. ผู้ช่วยการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการเขียนของคุณได้ด้วยการตรวจสอบการสะกดคำในตัวและคำตอบที่รวดเร็วซึ่งสร้างข้อความด้วยน้ำเสียงที่สมบูรณ์แบบ.
ClickUp ยังมีคุณสมบัติการร่วมมือที่ยอดเยี่ยมอื่น ๆ ที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับทีมของคุณได้ตลอดเวลาจากที่ใดก็ได้
ClickUp Chat
ClickUp Chatรวมการสื่อสารของทีมและการจัดการงานไว้ในเครื่องมือเดียวที่ราบรื่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ช่วยให้คุณอภิปรายโครงการต่างๆ เช่น แคมเปญโซเชียลมีเดียและการสร้างเนื้อหา พร้อมเชื่อมโยงโดยตรงไปยังงานที่เกี่ยวข้องใน ClickUp
ด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ClickUp Chat สามารถสรุปการสนทนาและแนะนำการสร้างและเชื่อมต่อภารกิจที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ ทำให้การจัดการโครงการราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มอบหมายความคิดเห็นใน ClickUpให้กับสมาชิกในทีมและตัวคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นในกระบวนการทำงานของคุณ คุณสมบัตินี้ยังจะส่งการแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่ได้รับมอบหมาย และงานจะปรากฏในถาดงานของพวกเขา เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการในการมอบหมายงานโดยตรงจากการสนทนา
แดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ดของ ClickUpมอบวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงภาพแคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณ พวกมันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดสำคัญและประสิทธิภาพของแคมเปญแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้ เพื่อให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
การนำ ClickUp มาใช้สำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียและการสร้างเนื้อหาของเรา ส่งผลให้สามารถยกเลิกการใช้การสื่อสารทางอีเมลทั้งหมดในโครงการนี้ได้สำเร็จ
การนำ ClickUp มาใช้สำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียและการสร้างเนื้อหาของเรา ส่งผลให้สามารถยกเลิกการใช้การสื่อสารทางอีเมลทั้งหมดในโครงการนี้ได้สำเร็จ
ClickUpยังมีเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาหลายแบบเพื่อช่วยคุณวางแผนปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณ
เทมเพลตขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดียของ ClickUpมอบวิธีการวางแผนเนื้อหาที่ร่วมมือกันและมีประสิทธิภาพ ด้วยมุมมองที่แตกต่างกันห้าแบบ ได้แก่ รายการ กระดาน ปฏิทิน แทรก และเอกสาร ซึ่งช่วยให้การจัดการงานเป็นไปอย่างเหมาะสมตามความต้องการ
ในทำนองเดียวกันเทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ ด้วยกรอบการวางแผนที่มีโครงสร้าง การกำหนดเวลาโพสต์ และสถานะที่กำหนดเองเช่น ยกเลิก เสร็จสมบูรณ์ และกำลังดำเนินการ เพื่อการติดตามแคมเปญที่ชัดเจน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดการงาน: สร้างงานสำหรับเนื้อหาหรือแคมเปญแต่ละชิ้น กำหนดเส้นตาย และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
- กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง: ตั้งค่ากระบวนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อสะท้อนกระบวนการสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณ
- ClickUp Automations: อัตโนมัติงานประจำด้วยทริกเกอร์ if-then หรือสร้างลำดับการทำงานอัตโนมัติด้วยภาษาธรรมชาติด้วย ClickUp Brain
- การผสานการทำงานกับ ClickUp: ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันยอดนิยม เช่น Google Drive, Dropbox, Google Calendar, Chrome, Figma, Vimeo และอื่น ๆ อีกมากมาย
- 1000+ แม่แบบสำเร็จรูป: เข้าถึงแม่แบบหลายร้อยแบบสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เพื่อประหยัดเวลาและรับประกันความสม่ำเสมอในทุกโครงการ
- มุมมองหลายงาน: แสดงภาพไทม์ไลน์แคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณในมุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, มุมมองรายการ, และมุมมองตาราง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การตั้งค่าเริ่มต้นใช้เวลา
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการเรียนรู้เนื่องจากมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. เมื่อเร็ว ๆ นี้ AI (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่สำหรับโซเชียลมีเดีย)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ AI เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI บนโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งใช้ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยประสาทวิทยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหา การวางแผน และการวิเคราะห์
มันนำเนื้อหาแบบยาว เช่น บล็อก พอดแคสต์ หรือวิดีโอ มาปรับใช้ใหม่เป็นโพสต์โซเชียลมีเดียแบบสั้นสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดที่ต้องการขยายการเข้าถึงของตน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI ล่าสุด
- สร้าง 'แบบจำลองเสียง' ที่ไม่ซ้ำใครและปรับแต่งเฉพาะ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใด ๆ บนช่องทางใด ๆ ในภาษาหรือสำเนียงภูมิภาคใด ๆ
- ปรับแต่งอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มของคุณให้เหมาะสมล่วงหน้าเป็นวัน สัปดาห์ หรือแม้กระทั่งเป็นเดือน
- เชื่อมต่อสมาชิกทีมทุกคนภายใต้ลำดับชั้นของแบรนด์ที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อการสื่อสารแบบรวมศูนย์
ข้อจำกัดของ AI เมื่อเร็ว ๆ นี้
- คุณสมบัติเช่นคิวจะเกิดบั๊กเมื่อคุณพยายามจัดเรียงโพสต์ใหม่
- คุณไม่สามารถโปรโมทโพสต์จากแพลตฟอร์มได้
- มันไม่อนุญาตให้คุณตั้งค่า Instagram Stories
ราคาของ AI ล่าสุด
- ฟรี
- เริ่มต้น: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $239/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
เมื่อเร็ว ๆ นี้ คะแนนและรีวิวของ AI
- G2: ไม่มีการทบทวนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
3. Agorapulse (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียแบบครบวงจร)
Agorapulse เป็นเครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ครอบคลุมซึ่งมีคุณสมบัติเพื่อช่วยให้การจัดการหลายแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างราบรื่น
ฉันได้ใช้มันในการกำหนดเวลาโพสต์, ตรวจสอบการสนทนา, และวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพ. ฉันชอบความสามารถของ 'กล่องข้อความรวม' เป็นพิเศษ, ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวมข้อความและความคิดเห็นจากทุกแพลตฟอร์มได้.
คุณสมบัติเด่นของ Agorapulse
- ใช้ปฏิทินแบบลากและวางเพื่อกำหนดเวลาโพสต์และมองเห็นภาพรวมได้อย่างง่ายดาย
- เข้าถึงเทมเพลตโซเชียลมีเดียที่ปรับแต่งได้สำหรับการสร้างเนื้อหา
- ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณ คู่แข่ง และคำหลักที่เกี่ยวข้องด้วยฟีเจอร์ 'การฟังสังคม'
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางสังคมของคุณด้วยการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ Agorapulse
- การผสานการทำงานที่จำกัด—ไม่สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มเช่น TikTok หรือแอปพลิเคชันสังคมที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ได้
- อาจช้าได้ โดยเฉพาะเมื่อกำหนดเวลาโพสต์หรืออัปโหลดสื่อ
- คุณต้องจ่ายเพิ่มสำหรับ X (เดิมชื่อ Twitter) การวิเคราะห์
- ตัวเลือกการโพสต์ที่จำกัดในแผนฟรี
- มันไม่ได้รวมความคิดเห็นและข้อความส่วนตัวจาก Instagram ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน คุณจึงต้องตรวจสอบด้วยตัวเอง
ราคาของ Agorapulse
- มาตรฐาน: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: 149 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Agorapulse
4. SocialBee (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาที่คงความนิยมตลอดกาล)
SocialBee เป็นเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียที่หลากหลาย ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดการ, อัตโนมัติ, และเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือฟังก์ชันการปรับปรุงเนื้อหาด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงโพสต์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น ฉันได้ใช้มันเพื่อสร้างเนื้อหาที่เหมาะกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะสำหรับ Facebook, Instagram, X, และ LinkedIn
คุณสมบัติเด่นของ SocialBee
- ออกแบบเนื้อหาที่ดึงดูดสายตาสำหรับฟีดของคุณด้วยการผสานการทำงานในแอปกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Canva, Unsplash และ GIPHY
- เชิญผู้คนมาที่พื้นที่ทำงานของคุณ มอบหมายบทบาท ให้ข้อเสนอแนะ และอนุมัติเนื้อหาทั้งหมดในแอปเดียว
- สร้างโพสต์ด้วยคำแนะนำสำหรับโซเชียลมีเดียมากกว่า 1,000 รายการ สรุปบล็อก และสร้างสรรค์เนื้อหาคุณภาพสูงในหลากหลายโทนเสียง
- นำเนื้อหาที่ยังคงความน่าสนใจกลับมาใช้ใหม่และแชร์โพสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงอีกครั้งเพื่อขยายการเข้าถึงโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ SocialBee
- มันไม่มีการผสานรวมกับ Pinterest ในตัว
- ความสามารถในการจัดรูปแบบข้อความที่จำกัด โดยเฉพาะสำหรับเนื้อหาที่ยาว
- การคัดลอกและวางไม่ถ่ายโอนการจัดรูปแบบได้ดี ทำให้เป็นงานที่ใช้เวลามาก
- UI ไม่ดึงดูดสายตา
ราคาของ SocialBee
มาตรฐาน
- บูตสแตรป: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- เร่งความเร็ว: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $99/เดือน สำหรับ 3 ผู้ใช้
หน่วยงาน
- Pro50: $179/เดือน
- Pro100: $329/เดือน
Pro150: $449/เดือน รีวิวและคะแนนของ SocialBee
อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ [และไม่ใช้] ChatGPT สำหรับโซเชียลมีเดีย
5. Sprout Social (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการทำงานอัตโนมัติ)
อันดับที่ห้าในรายการของฉัน Sprout Social เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการวิเคราะห์และระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของมันคือการวิเคราะห์ความรู้สึกด้วยระบบ AI ซึ่งสามารถจำแนกข้อความเป็นบวก, ลบ, หรือกลางได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณวัดการรับรู้ของผู้ชมได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ 'หมวดหมู่อัจฉริยะ' เพื่อจัดกลุ่มและจัดประเภทข้อมูล ทำให้ง่ายต่อการติดตามแนวโน้มหรือหัวข้อเฉพาะในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ
- รับข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือรายงานธุรกิจอัจฉริยะ เพื่อแสดงผลและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
- สร้างและบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลและผู้สร้างเนื้อหาเพื่อเพิ่มการปรากฏตัวของแบรนด์
ข้อจำกัดของ Sprout Social
- ไม่มีคำตอบจาก AI สำหรับกล่องจดหมายอัจฉริยะ
- คุณไม่สามารถบันทึกแฮชแท็กที่ใช้บ่อยได้
- บางครั้งโปรไฟล์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ อาจถูกตัดการเชื่อมต่อ
- คุณไม่สามารถกำหนดเวลาการโพสต์ไฟล์ PDF บน LinkedIn ได้
ราคาของ Sprout Social
- มาตรฐาน: 249 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: 499 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Sprout Social
6. Emplifi (เดิมชื่อ Socialbakers) (ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Emplifi (เดิมชื่อ Socialbakers) เป็นเครื่องมือโซเชียลมีเดียที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถปรับปรุงการตลาดและการดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฉันรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในหลากหลายฟังก์ชันการทำงาน มีเครื่องมือฟังเสียงสังคมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถตรวจจับความรู้สึกและหัวข้อที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้ ทำให้คุณสามารถนำหน้าเทรนด์และการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Emplifi
- วัดการรับรู้ของสาธารณชนแบบเรียลไทม์ด้วยความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เพื่อความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลผู้ชมในอดีตด้วยเครื่องมือ PrimeTime เพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการโพสต์เนื้อหา
- สรุปความคิดเห็นของลูกค้าจำนวนมากและวิเคราะห์เพื่อจับประเด็นสำคัญ
ข้อจำกัดของ Emplifi
- การเชื่อมต่อกับ LinkedIn และ Tiktok ไม่อนุญาตให้คุณติดตามการกล่าวถึง
- ขาดความสม่ำเสมอในคุณสมบัติการรายงานสำหรับหลายช่องทางสื่อสังคม
- ไม่มีโอกาสในการปรับแต่งสำหรับคอลเลกชันเนื้อหา เช่น การติดแท็กจำนวนมาก
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) สับสน ตัวอย่างเช่น การจัดการรายงานที่กำหนดเวลาไว้อยู่ภายใต้โปรไฟล์ของผู้ใช้แทนที่จะอยู่ภายใต้ 'เนื้อหา' หรือ 'แดชบอร์ด'
ราคาของ Emplifi
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Emplifi
7. Brandwatch (เหมาะที่สุดสำหรับการฟังเสียงสังคมและการวิเคราะห์แนวโน้ม)
Brandwatch เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภคในโลกดิจิทัลที่ทรงพลัง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฟังเสียงบนโซเชียลมีเดียและการวิเคราะห์แนวโน้ม
ความสามารถด้าน AI ขั้นสูงและการจัดการข้อมูลช่วยให้ธุรกิจสามารถวัดความรู้สึกของลูกค้า ติดตามการรับรู้ของแบรนด์ และรวบรวมบทสนทนาออนไลน์จากหลากหลายแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของ Brandwatch
- ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ และประเมินโทนอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังการกล่าวถึงเหล่านี้ด้วย 'การวิเคราะห์ความรู้สึก'
- รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของความรู้สึกเชิงลบด้วยฟีเจอร์การแจ้งเตือนอัจฉริยะ
- ปรับแต่งการค้นหาในหลายภาษาด้วยตัวดำเนินการเชิงตรรกะ 48 ชนิดที่ช่วยปรับแต่งและกำหนดเป้าหมายการค้นหา
- ค้นพบผู้มีอิทธิพลในแบรนด์ที่ดีที่สุดและจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพล
ข้อจำกัดของ Brandwatch
- การเติมคำหลักย้อนกลับ ซึ่งหมายถึงการไม่โหลดคำหลักที่สูญหาย ไม่สำเร็จแม้จะพยายามหลายครั้ง
- ข้อผิดพลาดเล็กน้อย เช่น แผนภูมิดึงข้อมูลจากที่อื่น หรือปัญหาในการย้ายองค์ประกอบภายในแดชบอร์ดเป็นเรื่องปกติ
- การโหลดข้อมูลใช้เวลานาน
- ไม่มีคะแนนการมีส่วนร่วมรวม
ราคาของ Brandwatch
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Brandwatch
8. Tailwind (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาคอนเทนต์ภาพบนโซเชียลมีเดีย)
Tailwind เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการจัดการเนื้อหาภาพบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Instagram, Pinterest และ Facebook
โดยทั่วไปแล้ว เราใช้เครื่องมือนี้สำหรับการจัดตารางเวลาบนโซเชียลมีเดีย และพบว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนและปรับกลยุทธ์เนื้อหาโซเชียลมีเดียให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มที่เน้นภาพเป็นหลัก มันสร้างการออกแบบที่ดึงดูดสายตาและตอบสนองได้ดี ซึ่งเราได้นำไปใช้กับเนื้อหาโซเชียลมีเดียของเรา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tailwind
- สร้างโพสต์โซเชียลมีเดียที่น่าสนใจโดยใช้เป็นเครื่องมือ AI สำหรับคำบรรยาย คำอธิบาย และสคริปต์วิดีโอสั้นที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
- ใช้เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ตามต้องการ พร้อมภาพประกอบคุณภาพระดับมืออาชีพ ระบบจะปรับใช้สี ฟอนต์ และโลโก้ของแบรนด์โดยอัตโนมัติ เพื่อให้งานออกแบบมีความสอดคล้องกัน
- เพิ่มการมีส่วนร่วมสูงสุดโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยฟีเจอร์ 'SmartScheduling' ที่เลือกเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์โดยอิงจากกลุ่มเป้าหมาย
- ดูตัวอย่างและจัดระเบียบเนื้อหาของคุณด้วยแผนผังฟีด Instagram แบบ 9 ช่องที่แสดงผลเป็นภาพ
ข้อจำกัดของ Tailwind
- การผสานแพลตฟอร์มที่จำกัด ส่วนใหญ่เป็น Pinterest และ Instagram ซึ่งไม่เหมาะสม
- การยกเลิกบัญชีของคุณเป็นเรื่องยาก และบริการลูกค้าอาจไม่ดี
- การวิเคราะห์ข้อมูล Pinterest ที่จำกัด
ราคาของ Tailwind
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $49.99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 2 คน
- สูงสุด: $99.99/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Tailwind
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Loomly (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและวางแผนเนื้อหาแบบร่วมมือ)
Loomly เป็นเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยสร้างและวางแผนเนื้อหาที่ทำงานร่วมกันได้ มันทำให้กิจกรรมโซเชียลมีเดียเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่การคิดไอเดียเนื้อหาไปจนถึงการเผยแพร่และการวัดผล
คุณสามารถจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้จากอินเทอร์เฟซเดียว พร้อมใช้งานฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่น กระบวนการอนุมัติและตัวอย่างโพสต์
คุณสมบัติเด่นของ Loomly
- จัดเก็บและจัดระเบียบสื่อต่างๆ โดยใช้คลังเนื้อหาและเครื่องมือที่ผสานรวม เช่น Canva และ Unsplash; นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงภาพถ่ายและวิดีโอปลอดค่าลิขสิทธิ์กว่า 5 ล้านรายการและแก้ไขได้โดยตรงบนแพลตฟอร์ม
- รับคำแนะนำเนื้อหา 300+ ต่อวันตามเทรนด์โซเชียลมีเดียและวันหยุดเพื่อรักษาปฏิทินเนื้อหาที่สดใหม่และน่าสนใจ
- ระบุโพสต์และแคมเปญที่มีประสิทธิภาพสูง และติดตามการคลิกด้วยตัวย่อ URL ของ Loomly ที่ติดตั้งไว้
ข้อจำกัดของ Loomly
- มีกรณีที่แอปพลิเคชันไม่ได้โพสต์บนแพลตฟอร์มในเวลาที่กำหนดไว้
- บางโพสต์ต้องเผยแพร่ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ต้องโพสต์รีลไปยัง Facebook และ Instagram รีลนั้นจะถูกเผยแพร่เฉพาะบน Facebook เท่านั้น
- การแชร์ร่างโพสต์เป็นเรื่องยาก
ราคาของ Loomly
- ฐาน: $42/เดือน สำหรับผู้ใช้ 2 คน
- มาตรฐาน: 80 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 6 ผู้ใช้
- ขั้นสูง: $175/เดือน สำหรับ 14 ผู้ใช้
- พรีเมียม: $369/เดือน สำหรับ 30 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Loomly
- G2: 4. 6/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (450+ รีวิว)
10. Albert. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาอัตโนมัติ)
Albert. ai เป็นแพลตฟอร์มการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญดิจิทัลโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย การค้นหาแบบชำระเงิน และการแสดงผลแบบโปรแกรมmatic
มันใช้การเรียนรู้ของเครื่องและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อจัดการงานต่างๆ เช่น การซื้อสื่อ การกำหนดเป้าหมายผู้ชม และการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Albert. ai
- อัตโนมัติแง่มุมสำคัญของแคมเปญดิจิทัล เช่น การกำหนดเป้าหมาย การประมูล และการจัดสรรงบประมาณ
- ใช้แพลตฟอร์มเพื่อทดสอบและปรับปรุงสินทรัพย์สร้างสรรค์ในเวลาจริง เพื่อให้โฆษณาทำงานได้ดีที่สุดบนช่องทางต่าง ๆ
- ผสานข้อมูลจากหลายแพลตฟอร์ม (เช่น Google และ Facebook) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายโฆษณาในทุกช่องทาง
ข้อจำกัดของ Albert. ai
- กระบวนการบูรณาการต้องการการสนับสนุนและการฝึกอบรมอย่างมาก ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กมีความท้าทายในการนำไปใช้หากไม่มีทรัพยากรทางเทคนิค
- มันพึ่งพาคุณภาพและปริมาณของข้อมูลทางประวัติศาสตร์มากเกินไป และอาจประสบปัญหาหากบริษัทขาดข้อมูลดังกล่าว
ราคาของ Albert. ai
- ราคาตามความต้องการ
Albert. ai คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
11. QuillBot (ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงคุณภาพการเขียน)
QuillBot เป็นเครื่องมือเขียน AI ขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับคุณภาพของเนื้อหาที่เขียน ทำให้มีประโยชน์สำหรับผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์และผู้สร้างเนื้อหา
มันมีความสามารถในการถอดความที่ยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยให้คุณเขียนประโยคและย่อหน้าใหม่ให้ดูเรียบร้อย สอดคล้อง และน่าสนใจยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้มันเพื่อปรับใช้เนื้อหาในแพลตฟอร์มต่างๆ และประหยัดเวลาได้ ฉันพบว่าโหมด 'ความคล่องแคล่ว' และ 'ความคิดสร้างสรรค์' มีประโยชน์ในการเขียนให้ชัดเจนขึ้นและใช้สำนวนที่เป็นเอกลักษณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- ตรวจสอบไวยากรณ์และแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้แน่ใจว่าโพสต์และข้อความของคุณมีความเป็นมืออาชีพก่อนเผยแพร่
- ย่อบทความหรือรายงานที่ยาวให้กลายเป็นสรุปที่กระชับสำหรับคำบรรยายบนโซเชียลมีเดีย, การอัปเดต, หรือไฮไลท์อย่างรวดเร็ว
- ตรวจจับการลอกเลียนแบบและรับรองว่าเนื้อหาของคุณเป็นต้นฉบับเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือ
ข้อจำกัดของ QuillBot
- การตรวจสอบไวยากรณ์ไม่ครอบคลุมเท่ากับเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียอื่น ๆ
- บางครั้งอาจพลาดการตรวจจับข้อผิดพลาดในการวางกรอบประโยค
- มันเพียงแค่เปลี่ยนคำบางคำเท่านั้น
ราคาของ QuillBot
- ฟรี
- พรีเมียม: $4. 17/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ QuillBot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
12. Jacquard (เดิมชื่อ Phrasee) (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความทางการตลาด)
Jacquard เป็นเครื่องมือโซเชียลมีเดียที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างและปรับแต่งข้อความทางการตลาดให้เหมาะสมกับช่องทางดิจิทัลต่างๆ รวมถึงอีเมล โซเชียลมีเดีย และโฆษณาแบบชำระเงิน
มันใช้การสร้างภาษาธรรมชาติ (NLG) เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสูง เช่น หัวข้ออีเมลและข้อความโฆษณา ที่ปรับแต่งให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Jacquard
- ใช้AIของมันสำหรับการเขียนคำโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงอีเมล, โซเชียลมีเดีย, และโฆษณาแบบชำระเงิน
- ปรับแต่งข้อความตามการเรียนรู้ของ AI จากข้อมูลในอดีตเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของคุณให้สูงสุด
- สร้างข้อความทางการตลาดที่น่าสนใจและปรับให้เหมาะสมสำหรับการมีส่วนร่วมและการสนทนา
ข้อจำกัดของจาการ์ด
- ขาดเครื่องมือออกแบบที่สร้างสรรค์ คุณอาจต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์อื่นสำหรับองค์ประกอบภาพ
- คุณไม่สามารถเลือกโทนเสียงที่คุณต้องการได้
การกำหนดราคาแบบจาการ์ด
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Jacquard
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
13. PromoRepublic (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดโซเชียลมีเดียในท้องถิ่น)
ถัดไปคือ PromoRepublic ฉันเคยใช้แอปพลิเคชันนี้ในการจัดการโซเชียลมีเดียสำหรับธุรกิจในหลายสาขา ถือเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเสริมสร้างการตลาดในพื้นที่ของคุณ
PromoRepublic ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถสร้างเนื้อหา จัดตารางโพสต์ และจัดการชื่อเสียงบนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ AI Composer ยังช่วยให้คุณสร้างโพสต์ที่น่าสนใจและโปรโมตบน Instagram และ Facebook ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ PromoRepublic
- สร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดียโดยใช้ AI ตามพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้กำหนด เช่น โทนเสียง ความยาว และการใส่แฮชแท็กและอีโมจิ
- วัดประสิทธิภาพและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ทางสื่อสังคม
- เปิดใช้งานการโฆษณาที่เจาะจงพื้นที่อย่างสูงและการปรับเนื้อหาแบบไดนามิกในสถานที่ต่างๆ
- ติดตามการเข้าชมและการสนทนาที่เกิดจากการอ้างอิงจากโพสต์
ข้อจำกัดของ PromoRepublic
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ของมันไม่ค่อยสะดวกนัก ตัวอย่างเช่น เมื่อดูโพสต์ในมุมมองปฏิทินแบบรายสัปดาห์ คุณต้องเลื่อนย้อนกลับไปหลายสัปดาห์เพื่อดูข้อมูลย้อนหลัง
- มันไม่ได้รวมลิงก์ในโพสต์และย่อให้สั้นโดยอัตโนมัติ
- การผสานรวมกับ LinkedIn อาจช้า, มีการล่าช้าเมื่อดึงข้อมูลจากแพลตฟอร์ม, และไม่มีการผสานรวมกับ Zapier
ราคาของ PromoRepublic
- ธุรกิจขนาดเล็ก: 59 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- หน่วยงาน: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
- หลายสาขา: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ PromoRepublic
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (140+ รีวิว)
14. BuzzSumo (ดีที่สุดสำหรับการวิจัยเนื้อหา)
BuzzSumo เป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวิจัยเนื้อหา เหมาะสำหรับนักการตลาดและผู้จัดการโซเชียลมีเดียที่ต้องการก้าวนำหน้าคู่แข่ง มันช่วยให้คุณค้นพบหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม วิเคราะห์เนื้อหาที่มีส่วนร่วมมากที่สุด และระบุผู้มีอิทธิพลสำคัญบนแพลตฟอร์มต่างๆ
เครื่องมือนี้ยังมีคุณสมบัติเช่นการค้นหาเนื้อหาผ่านเครือข่ายสังคม, ประเภทของเนื้อหา, และโดเมน, ทำให้คุณสามารถปรับแต่งการค้นคว้าของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ BuzzSumo
- ค้นหาและเชื่อมต่อกับนักข่าวมากกว่า 700,000 คน และรับผลลัพธ์ในหัวข้อเฉพาะทางเพิ่มขึ้น 2 เท่า
- สำรวจคำค้นหาที่มีความต้องการสูง และวิเคราะห์หัวข้อย่อย โครงสร้าง และเนื้อหาของหัวข้อข่าวที่ติดอันดับต้น ๆ เพื่อข้อมูลเชิงลึกด้าน SEO
- ค้นคว้าความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับแนวโน้มปัจจุบันและแนวโน้มใหม่ ๆ ในหมวดหมู่ของคุณ
- ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์และติดตามคู่แข่ง
ข้อจำกัดของ BuzzSumo
- มีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนั้นแนวโน้มส่วนใหญ่จึงมาจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเท่านั้น
- ดูเหมือนว่ามูลค่าจำนวนมากจะถูกทำซ้ำโดยบริการฟรี เช่น Google Alerts
ราคา BuzzSumo
- การสร้างเนื้อหา: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
- ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน
- ห้องสวีท: $499/เดือน สำหรับ 10 ผู้ใช้
- องค์กร: $999/เดือน สำหรับ 30 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก BuzzSumo
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
15. คอนเทนต์สตูดิโอ (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้อง)
ContentStudio เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการค้นหาเนื้อหาและการจัดการโครงการโซเชียลมีเดีย มันเชี่ยวชาญในการช่วยคุณค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและเป็นที่นิยมในหลากหลายแพลตฟอร์ม
ด้วยคุณสมบัติการค้นหา ContentStudio ช่วยให้คุณสามารถติดตามหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย มันรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งต่างๆ เช่น YouTube, X (เดิมคือ Twitter) และบล็อกต่างๆ มาไว้ในฟีดเดียว ทำให้ง่ายต่อการระบุสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ ContentStudio
- จัดระเบียบเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณในปฏิทินเนื้อหาแบบโต้ตอบหลายมุมมอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกันและประหยัดเวลา
- สร้างระบบจัดการเนื้อหาอัจฉริยะด้วยเทคนิคการคัดสรรเนื้อหาเฉพาะทาง เช่น ฟีด RSS และหัวข้อที่กำหนดเอง เพื่อความสำเร็จบนโซเชียลมีเดีย
- เขียนเนื้อหาที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องด้วยผู้ช่วยเขียน AI
ข้อจำกัดของ ContentStudio
- สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค แพลตฟอร์มนี้อาจดูซับซ้อนและมีขั้นตอนในการเรียนรู้ที่ค่อนข้างยาก
- ผู้ใช้บ่นว่าเนื้อหาในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่มีประโยชน์
- แดชบอร์ดไม่สามารถปรับแต่งได้
ราคาของ ContentStudio
- ฟรี
- เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- หน่วยงาน: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน
คะแนนและรีวิวของ ContentStudio
หยุดเลื่อนฟีดบนโซเชียลมีเดียด้วย ClickUp
เมื่อพูดถึงโซเชียลมีเดีย การดึงดูดความสนใจคือทุกสิ่ง—และฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ช่วยให้การสร้างคอนเทนต์ที่หยุดสายตาและดำเนินแคมเปญได้อย่างราบรื่นเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย
เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียทั้ง 15 รายการที่เราได้แนะนำนั้นล้วนมีจุดเด่นเฉพาะตัว แต่ ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการจัดการกลยุทธ์โซเชียลมีเดียและงานของทีม ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบปฏิทินโซเชียลมีเดีย ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาทั้งหมดให้ราบรื่นได้ในที่เดียว
เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของคุณ, ปรับปรุงโฆษณาให้ดีที่สุด, และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานเพื่อขับเคลื่อนแบรนด์ของคุณไปข้างหน้า—ลงทะเบียนกับ ClickUp วันนี้!