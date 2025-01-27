10 อันดับเครื่องมือฟังเสียงสังคมออนไลน์เพื่อยกระดับกลยุทธ์โซเชียลของคุณในปี 2025

ลองนึกภาพนี้: คุณอยู่ในปี 2015 ในฐานะนักการตลาด คุณกำลังติดต่อกับลูกค้าผ่านแบบฟอร์มความคิดเห็นหรือจัดประชุมเพื่อสัมภาษณ์พวกเขาและค้นหาช่องว่างในผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ
ลูกค้าของคุณไม่ชอบการกรอกแบบสำรวจ และการได้รับข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาผ่านการสนทนาออนไลน์แบบไม่พร้อมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นทางการนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย
หากมองไปข้างหน้าถึงวันนี้ สิ่งเดียวกันนี้ก็ยังคงเป็นจริงสำหรับแบรนด์ส่วนใหญ่
ปัจจุบัน ลูกค้าได้ระบายอารมณ์และแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ่าน Facebook, Twitter และ Instagram ผ่านเรื่องราว, ทวีต หรือความคิดเห็น. มีวิธีใดบ้างที่สามารถรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามการมีส่วนร่วมทางสังคม?
ด้วยจำนวนการสนทนาหลายพันล้านครั้งที่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดีย นักการตลาดจึงใช้เครื่องมือฟังเสียงบนโซเชียลเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า ตรวจจับเทรนด์และการสนทนาที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองต่อข้อสงสัยของลูกค้า
เครื่องมือติดตามสื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้แบรนด์สามารถติดตามการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาหรือหัวข้อที่น่าสนใจได้ และค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเพื่อสร้างกลยุทธ์การมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ในบทความนี้ เราจะแบ่งปันรายการเครื่องมือฟังโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการฟังสื่อสังคมออนไลน์?
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือการฟังทางสังคม
- ข้อมูลเชิงลึกแบบองค์รวม: เครื่องมือการฟังทางสังคมไม่เพียงแต่ติดตามคำค้นหา แต่ยังให้การวิเคราะห์ความรู้สึก ระบุผู้มีอิทธิพลหลัก และเปิดเผยแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น แพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ดีที่สุดไม่เพียงแต่ให้คุณฟังผู้ชมของคุณ แต่ยังทำให้คุณเข้าใจอย่างแท้จริงว่าอะไรที่ทำให้พวกเขาเคลื่อนไหวเพื่อสร้างกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณ
- ความเข้ากันได้กับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลัก: เครื่องมือติดตามแบรนด์ควรสามารถติดตามการสนทนาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหมด รวมถึงติดตามแบรนด์ของคุณทางออนไลน์ผ่านฟอรัม ข่าว เว็บไซต์รีวิว และฟอรัมอุตสาหกรรม
- การวิเคราะห์ความรู้สึก: เลือกแพลตฟอร์มการฟังทางสังคมที่สามารถตรวจจับความรู้สึกของลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ และจัดหมวดหมู่การสนทนาออนไลน์เป็นเชิงบวกและเชิงลบได้โดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เครื่องมือติดตามเว็บที่คุณเลือกควรมีรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้, ตัวกรอง, และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อให้การฟังสื่อสังคมออนไลน์เป็นเรื่องง่าย
- แดชบอร์ดวิเคราะห์โซเชียลมีเดียที่แข็งแกร่ง: เลือกใช้เครื่องมือฟังเสียงบนโซเชียลมีเดียที่มีความสามารถในการวิเคราะห์อย่างละเอียด เช่น รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับOKR ทางการตลาดพร้อมตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมการกล่าวถึงแบรนด์ และประสิทธิภาพของแคมเปญบนโซเชียล
- ความสามารถในการผสานรวม: การผสานรวมอย่างราบรื่นกับแอปการตลาดดิจิทัลของคุณ รวมถึง เครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียของคุณ เป็นความสามารถที่จำเป็นสำหรับการฟังเสียงสังคมอย่างถูกต้อง เครื่องมือติดตามโซเชียลมีเดียควรผสานรวมกับแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ของคุณเพื่อสร้างแคมเปญการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ความปลอดภัยของข้อมูล: เครื่องมือการฟังทางสื่อสังคมออนไลน์ควรปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของประเทศและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาความลับและความสมบูรณ์ของข้อมูลการตอบกลับจากลูกค้าหรือข้อมูลการฟังทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ
10 เครื่องมือฟังเสียงสังคมที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มกลยุทธ์ทางสังคมของคุณ
1. สปราวต์ โซเชียล
เครื่องมือการฟังทางสังคมของ Sprout Social ช่วยให้คุณติดตามการสนทนาเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ, ทำความเข้าใจผู้ชมของคุณ, และระบุผู้มีอิทธิพลอื่น ๆ ในกลุ่มของคุณ. โซลูชันการติดตามแฮชแท็กและสื่อสังคมออนไลน์ของ Sprout พร้อมกับการวิเคราะห์ความรู้สึก ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า, แบรนด์, คู่แข่ง, และอุตสาหกรรม.
ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการศึกษาจะใช้เครื่องมือการฟังทางสังคมเพื่อติดตามการสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการโปรโมตสื่อสังคมออนไลน์ของพวกเขาเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว
ความสามารถในการฟังทางสังคมช่วยให้แบรนด์สามารถวัดการตอบสนองของผู้ชมผ่านสื่อสังคมออนไลน์, แฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยม, และการวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ชมโดยรวม
ด้วยกลยุทธ์การฟังทางสังคม แบรนด์นี้รู้วิธีเพิ่มการปรากฏตัวและการมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์
คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social
- AI Assist แนะนำคำตอบทางเลือกเพื่อปรับปรุงน้ำเสียงหรือสร้างคำตอบที่ละเอียดมากขึ้นตามความคิดเห็น
- ใช้ SproutLink เป็นโซลูชันลิงก์ในไบโอของคุณเพื่อเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์หรือหน้าแลนดิ้งเพจของคุณโดยการใส่ไว้ในโปรไฟล์โซเชียลของคุณ
- แชร์ปฏิทินเนื้อหาของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ทำงานร่วมกันด้วยบันทึกในปฏิทิน และโต้ตอบแบบเรียลไทม์กับการสนทนาภายใน
ข้อจำกัดของ Sprout Social
- บัญชีโซเชียลมีเดียถูกยกเลิกการเชื่อมโยงแม้ว่าจะใช้งานเป็นประจำ
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรีสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
ราคาของ Sprout Social
- ราคาปกติ: $249/เดือน
- มืออาชีพ: $399/เดือน
- ขั้นสูง: $499/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sprout Social
- G2: 4. 4/5 (2,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (570 รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Sprout Social เหล่านี้!
2. แบรนด์วอทช์
ทุกนาที มีความคิดเห็นประมาณ 510,000 ข้อความถูกโพสต์บน Facebook, โพสต์ 66,000 โพสต์ถูกสร้างขึ้นบน Instagram, และทวีต 575,000 ทวีตถูกส่งบน X! การติดตามทุกสิ่งที่ถูกกล่าวถึงบนสื่อสังคมออนไลน์คือฝันร้ายของนักการตลาดแบรนด์
นักการตลาดพึ่งพาเครื่องมือการฟังทางสังคมชั้นนำเพื่อวิเคราะห์การสนทนาทั้งหมดเหล่านี้และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า พวกเขาใช้แพลตฟอร์มการฟังทางสังคมของ Brandwatch เพื่อจัดการช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางในที่เดียวโดยการติดตามการสนทนาจากฐานข้อมูลการสนทนาทางประวัติศาสตร์ 1.6 ล้านล้านครั้งและการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์แบบเรียลไทม์
ติดตามตัวชี้วัดการฟังทางสังคมที่สำคัญ เช่น การรับรู้แบรนด์, ความรู้สึกทางสังคม, และส่วนแบ่งเสียงทางสังคม เพื่อเพิ่มการมีอยู่ทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณและการจัดการชื่อเสียงของคุณในทุกแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Brandwatch
- การวิเคราะห์กลุ่มช่วยให้คุณสามารถจัดประเภทการสนทนาของคุณตามข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ความคิดเห็น และอื่นๆ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมฟีเจอร์การฟังทางสังคมเพื่อจัดการเนื้อหาแบบออร์แกนิกและแบบชำระเงินของคุณในทุกช่องทางโซเชียล
- เครื่องมือการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลพร้อมฐานข้อมูลผู้สร้างเนื้อหามากกว่า 30 ล้านคน เพื่อดำเนินการ วัดผล และรายงานแคมเปญการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลหลายช่องทาง รวมถึงวัดประสิทธิภาพโดยใช้คะแนนอิทธิพล
- แดชบอร์ดการวิเคราะห์เชิงลึกที่ใช้งานง่าย พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อเข้าใจประสิทธิภาพของคุณเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ข้อจำกัดของ Brandwatch
- Brandwatch ไม่อนุญาตให้กำหนดเวลาโพสต์เดียวกันในทุกแพลตฟอร์ม
- การดาวน์โหลดช้าและเวลาในการอัปเดตแดชบอร์ด
ราคาของ Brandwatch
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Brandwatch
- G2: 4. 1/5 (789 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (224 รีวิว)
3. กล่าวถึง
Mention เป็นเครื่องมือฟังเสียงสังคมที่ช่วยให้คุณติดตามแหล่งข้อมูลมากกว่าพันล้านแหล่งทั่วทั้งเว็บ รวมถึง Twitter, Facebook และ Instagram และสร้างและบันทึกตัวกรองเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย
หนึ่งในเครื่องมือการฟังสังคมออนไลน์ที่ดีที่สุด Mention ช่วยให้ผู้ทำการตลาดแบรนด์และเอเจนซีการตลาดดิจิทัลสามารถทำการวิเคราะห์ความรู้สึกอย่างลึกซึ้ง ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณบนสื่อสังคมออนไลน์หรือหัวข้อใด ๆ ได้ถึงสองปี และตั้งค่าการแจ้งเตือนในกรณีที่มีกิจกรรมผิดปกติ
กล่าวถึงคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ติดตามทุกครั้งที่คุณถูกกล่าวถึงเพื่อเข้าใจชื่อเสียงของแบรนด์ด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ด้วยคุณสมบัติการฟังทางสังคม
- เครื่องมือการฟังสังคมออนไลน์แบบครอบคลุมพร้อมการวิเคราะห์ที่มีตัวกรองเพื่อเจาะลึกถึงคู่แข่ง แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือหัวข้อในระดับอุตสาหกรรม
- กำหนดเวลาการรายงานรายละเอียดสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ให้ได้รับทางอีเมลเป็นระยะ
- มีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลัก (เช่น Twitter, Instagram และ Facebook) และร่าง, กำหนดเวลา, และเผยแพร่โพสต์จากหลายช่องทาง
ระบุข้อจำกัด
- ไม่บันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์หลังการสร้างการค้นหาแบบบูลีน
- พลาดโอกาสใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
กล่าวถึงราคา
- บุคคลเดียว: $41/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: $83/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ProPlus: $149/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
กล่าวถึงคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (439 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (286 รีวิว)
4. Agorapulse
Agorapulse เป็น ทางเลือกแทน Hootsuiteที่ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถควบคุมการจัดการโซเชียลมีเดียได้อย่างเต็มที่
ด้วยอินเทอร์เฟซการเผยแพร่ที่ใช้งานง่าย เครื่องมือฟังเสียงสังคมออนไลน์ และการวิเคราะห์เชิงลึก Agorapulse ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียช่วยให้คุณไม่พลาดการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นจากผู้ชมหรือเพื่อนร่วมอุตสาหกรรม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Agorapulse
- จัดการโซเชียลมีเดีย การเผยแพร่ รายงาน การติดตามโซเชียลมีเดีย และการทำงานร่วมกันของทีมของคุณจากกล่องข้อความโซเชียลแบบรวมศูนย์ของ Agorapulse
- การเข้าถึงเครื่องมือการฟังทางสังคมของ Agorapulse ผ่านแอปพลิเคชันมือถือบนระบบ Android และ iOS
- คุณสมบัติการจัดการโครงการเพื่อจัดวางกระบวนการทำงานด้านการเผยแพร่ของคุณ, แชร์บันทึก, ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ, และมอบหมายเนื้อหาให้ได้รับการอนุมัติ
ข้อจำกัดของ Agorapulse
- ไม่สามารถส่งออกโพสต์ที่กำหนดเวลาไว้สำหรับการแชร์กับลูกค้าได้
- จำนวนตัวอักษรถูกกำหนดไว้ที่ 300 ตัวอักษรสำหรับโพสต์บน LinkedIn ในขณะที่แพลตฟอร์มเองอนุญาตให้ใช้ตัวอักษรได้มากกว่า
ราคาของ Agorapulse
- มาตรฐาน: $49/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $79/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ขั้นสูง: $119/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- โซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการ ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ
คะแนนและรีวิวของ Agorapulse
- G2: 4. 5/5 (919 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (706 รีวิว)
5. Digimind
ชีวิตของคุณในฐานะนักการตลาดหรือเจ้าของแบรนด์จะง่ายขึ้นแค่ไหนหากคุณสามารถติดตามการสนทนาของลูกค้าบนช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์?
เครื่องมือการฟังทางสังคมของ Digimind มอบความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับผู้ชมของคุณและโพสต์ทางสังคมของคู่แข่งของคุณ
ตัวอย่างเช่น บริษัทสตาร์ทอัพที่ให้บริการส่งอาหารออนไลน์อาจใช้เครื่องมือการฟังทางสังคมเช่น Digitmind สำหรับทีมการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ของพวกเขาเพื่อติดตามการสนทนาทางสังคมบน Facebook และ Instagram และสร้างแคมเปญการตลาดตามเทรนด์ที่ได้รับความนิยม ข้อมูลลูกค้านี้ยังช่วยระบุช่องว่างในประสบการณ์ของลูกค้าและความคาดหวังของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Digimind
- เครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วย AI, AI Sense ช่วยในการคัดสรรอัตโนมัติและแนะนำการกระทำสำหรับนักการตลาด
- Digimind Social Analytics เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบบัญชีโซเชียลได้มากเท่าที่คุณต้องการ
- โมดูล Top Reputation ที่เป็นกรรมสิทธิ์ช่วยให้คุณสามารถติดตามสิ่งที่ลูกค้าของคุณต้องการทราบเกี่ยวกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ของคุณ และของคู่แข่งของคุณได้
- สร้างรายงานโดยใช้เทมเพลตโซเชียลมีเดียที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าของ Digimind Social เพื่อประเมินตัวชี้วัดสำคัญ
ข้อจำกัดของ Digimind
- ระบบ UI ไม่ใช้งานง่าย และต้องการการฝึกอบรมเพื่อเข้าใจแพลตฟอร์ม
- ความลึกของข้อมูลไม่ครอบคลุม
ราคาของ Digimind
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Digimind
- G2: 4. 6/5 (180 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. Emplifi
เครื่องมือการฟังทางสังคมของ Emplifi นำเสนอการสร้างและเผยแพร่เนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล UGC การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล การจัดการชุมชน การค้าขายสด การจัดการชื่อเสียง และการดูแลลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Emplifi
- รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันและความผิดปกติในกิจกรรมทางสื่อสังคมออนไลน์ได้โดยตรงในแพลตฟอร์มหรือผ่านทางอีเมล
- คุณสมบัติการฟังทางสังคมและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้พร้อมข้อมูลการฟังที่สำคัญแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค
- เครื่องมือ AIสำหรับการติดป้ายกำกับอัตโนมัติ การวิเคราะห์ความรู้สึก และการจัดเส้นทางขั้นสูง
ข้อจำกัดของ Emplifi
- เครื่องมือนี้ไม่สามารถจับข้อมูลสำคัญ เช่น จำนวนการดู TikTok ของคู่แข่ง หรือการเลื่อนขึ้นเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมของ IGS
- การแก้ไขโพสต์ที่ตั้งเวลาไว้ล่วงหน้านั้นยุ่งยากและน่าหงุดหงิด
ราคาของ Emplifi
- จำเป็น: $2400/ปี (10 โปรไฟล์)
- มาตรฐาน: ราคาตามตกลง
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Emplifi
- G2: 4. 3/5 (202 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (38 รีวิว)
7. YouScan
YouScan เป็นเครื่องมือฟังเสียงบนโซเชียลมีเดียที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมเทคโนโลยีการจดจำภาพ ช่วยให้คุณธุรกิจวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภค ค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ และบริหารจัดการชื่อเสียงของแบรนด์
ตัวอย่างเช่น: สมมติว่าบริษัทผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต้องการทำความเข้าใจว่าลูกค้าเห็นแบรนด์อย่างไร และวิธีการวิจัยแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบโจทย์ได้
เครื่องมือฟังเสียงสังคมออนไลน์ เช่น YouScan ช่วยให้แบรนด์ได้รับข้อเสนอแนะจากการสนทนาบนโซเชียล ติดตามการกล่าวถึงที่ไม่มีการแท็ก และรวมคำรับรองจากผู้ใช้ในการโปรโมตบนโซเชียลมีเดียเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ YouScan
- YouScan's AI-powered Visual Insights ตรวจจับโลโก้, วัตถุ, ฉาก, กิจกรรม, และข้อมูลประชากรบนภาพ
- การจัดหมวดหมู่โดยอัตโนมัติของการกล่าวถึงและความคิดเห็นที่เข้ามาเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น คำชมเชย คำยกย่อง หรือข้อร้องเรียน
- แท็กที่กำหนดเองสำหรับการแบ่งกลุ่มและตัวกรองเพื่อจัดหมวดหมู่การกล่าวถึง
- การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น, ตรวจจับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่พึงประสงค์, และค้นหาการกล่าวถึงเชิงลบทางภาพเพื่อปกป้องภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณ
ข้อจำกัดของ YouScan
- แฮชแท็กที่มีให้ใช้ในมุมมองเมฆคำมีจำนวนจำกัด
- การวิเคราะห์ความรู้สึกไม่แม่นยำเสมอไป
ราคา YouScan
- เริ่มต้น: $299/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แพ็กเกจไม่จำกัด: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก YouScan
- G2: 4. 8/5 (92 รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (61 รีวิว)
8. BrandMentions
คุณเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ลูกค้าไม่พอใจมาบ่นเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณทางออนไลน์ แต่คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือน และด้วยเหตุนี้คุณจึงพลาดโอกาสในการแก้ไขปัญหาหรือไม่
เครื่องมือติดตามโซเชียลมีเดียจะติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ แม้ในกรณีที่ลูกค้าลืมติดตามแบรนด์ของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะเมื่อมีลูกค้าที่ไม่พอใจระบายความรู้สึกออกมา คุณจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเครื่องมือฟังเสียงสังคมออนไลน์อย่าง BrandMentions ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
BrandMentions ค้นหาทุกมุมดิจิทัลเพื่อค้นหาการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณ คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ และแฮชแท็กและคำสำคัญที่คู่แข่งใช้ เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การตลาดโซเชียลมีเดียของคุณอยู่ในระดับแนวหน้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BrandMentions
- เครื่องมือฟังเสียงในโซเชียลมีเดียติดตามการกล่าวถึงในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ฟอรัม เว็บไซต์ข่าว ข่าวสาร และแหล่งข้อมูลบนเว็บอื่นๆ รวมถึงรีวิว
- การแจ้งเตือนการติดตามแบรนด์แบบเรียลไทม์ผ่านอีเมลเกี่ยวกับการกล่าวถึงที่สำคัญและหากมีลิงก์ใหม่ใดที่นำทราฟฟิกมายังเว็บไซต์ของคุณ
- ระบบตรวจจับโทนเสียงอัตโนมัติและการวิเคราะห์ความรู้สึกเชิงลบสำหรับการสนทนาที่กล่าวถึงแบรนด์ของคุณ
- กำหนดเวลาการรายงานแบบไม่มีตราสินค้าเกี่ยวกับการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ
ข้อจำกัดของ BrandMentions
- ไม่สามารถติดตามการสนทนาในกลุ่ม Facebook ที่ปิดได้
- คุณจะถึงขีดจำกัดการติดตามรายเดือนอย่างรวดเร็วหากคุณไม่ตั้งค่าคำหลักของคุณอย่างถูกต้อง
ราคาของ BrandMentions
- การเติบโตของธุรกิจ: $79/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- บริษัท: 249 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร/เอเจนซี่: $399/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวจาก BrandMentions
- G2: 4. 6/5 (42 รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
9. ฮูตสูท
ตามรายงานของ McKinsey แบรนด์ที่ไม่ตอบสนองต่อลูกค้าบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีอัตราการสูญเสียลูกค้าสูงกว่า 15 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับธุรกิจที่ตอบสนอง คุณต้องการอยู่ฝ่ายที่ชนะ สำหรับสิ่งนั้น คุณต้องมีเครื่องมือฟังโซเชียลมีเดียอย่าง Hootsuite
Hootsuite คือชุดเครื่องมือการจัดการโซเชียลมีเดียแบบครบวงจรที่ช่วยให้แบรนด์สามารถกำหนดเวลาโพสต์บนช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ จัดการเนื้อหาโซเชียลทั้งแบบออร์แกนิกและแบบชำระเงิน ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ ดูแลการสนทนาของลูกค้า ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ และรับข้อมูลเชิงลึก ทั้งหมดนี้จากแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite
- สตรีมมิ่งของ Hootsuite ตรวจสอบการกล่าวถึง คำสำคัญ และแฮชแท็ก
- ตอบกลับ, บันทึก, และกดถูกใจความคิดเห็นสาธารณะได้โดยตรงจากแดชบอร์ดของ Hootsuite
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการฟังเสียงสังคมชั้นนำ เช่น Brandwatch และ Talkwalker
ข้อจำกัดของ Hootsuite
- การรายงานการวิเคราะห์ไม่ใช่แบบเรียลไทม์
- มีขีดจำกัดจำนวนผู้แข่งขันที่คุณสามารถติดตามได้สำหรับแต่ละระดับราคา
ราคาของ Hootsuite
- มืออาชีพ: 99 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม: $249/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite
- G2: 4. 1/5 (4102 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (3620 รีวิว)
10. BuzzSumo
เมื่อคุณโพสต์เนื้อหาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ คุณยังคงพึ่งพาการคาดเดาเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่หรือไม่?
เริ่มต้นค้นพบไอเดียเนื้อหาที่กำลังเป็นที่นิยมในวงการของคุณผ่าน Facebook, Twitter, Reddit และ YouTube และระบุผู้มีอิทธิพลหลักสำหรับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณด้วยแพลตฟอร์มการฟังเสียงสังคมของ Buzzsumo
BuzzSumo เป็น ซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาที่ติดตามคู่แข่งของคุณและวิเคราะห์โพสต์ในโซเชียลมีเดีย การกล่าวถึง และการอัปเดตในอุตสาหกรรม หนึ่งในเครื่องมือการฟังโซเชียลชั้นนำ
Buzzsumo ให้บริการแจ้งเตือนเพื่อค้นหาเหตุการณ์สำคัญที่อาจถูกมองข้ามในบทสนทนาหลายล้านรายการบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย คุณสามารถกรองและวิเคราะห์การแชร์ ลิงก์ และแนวโน้มต่าง ๆ เพื่อดูว่าเนื้อหาประเภทใดที่ตรงกับความสนใจของผู้ชมของคุณ และวิธีสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BuzzSumo
- ติดตามการกล่าวถึงบนฟีดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณเพื่อเข้าใจผู้ใช้ของคุณและติดตามข่าวสารและเทรนด์ล่าสุด
- การผสานรวมกับเครื่องมือสื่อสารเช่น Slack เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการกล่าวถึงแบรนด์หรือคำค้นหา
- จัดเรียงเรื่องราวตามคะแนนความนิยมเพื่อสังเกตแนวโน้มที่กำลังจะกลายเป็นไวรัลและดำเนินการตามนั้น เปรียบเทียบแนวโน้มโดยสแกนข้อมูลประสิทธิภาพของเนื้อหาในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
- การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามลิงก์ใหม่และการกล่าวถึงที่เกิดขึ้นทันที
ข้อจำกัดของ BuzzSumo
- การแจ้งเตือนบนเครื่องมือรับฟังอาจซ้ำซ้อนได้
- ราคาแพงสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
ราคา BuzzSumo
- การสร้างเนื้อหา: $199/ผู้ใช้/เดือน
- ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร: $299/5 ผู้ใช้/เดือน
- ห้องสวีท: $499/10 ผู้ใช้/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $999/30 ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ BuzzSumo
- G2: 4. 5/5 (102 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (141 รีวิว)
เครื่องมือจัดการสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ
คลิกอัพ
ในขณะที่เครื่องมือฟังโซเชียลมีเดียมุ่งเน้นไปที่การฟังและการติดตามโซเชียล ClickUpเป็นซอฟต์แวร์การจัดการ เวิร์กโฟลว์สำหรับทีมการตลาดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของคุณ ClickUp สนับสนุนกลยุทธ์การตลาดของคุณโดยช่วยให้คุณจัดการโครงการโซเชียลมีเดีย แคมเปญ และงานต่างๆ
ต้องการติดตามปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณหรือวิธีสร้างสรรค์ในการสร้างแคมเปญโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพหรือไม่? ClickUp จะช่วยคุณจัดการงานเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ใช้ ClickUp เพื่อโฮสต์การโปรโมชันและกิจกรรมทางสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว. เครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์นี้ช่วยให้สมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์.
ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิดสำหรับแคมเปญ สร้างเป้าหมายของทีม หรือกำลังทำงานกับปฏิทินเนื้อหาสำหรับไตรมาสใหม่ ClickUp พร้อมช่วยคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ใช้ ClickUp เพื่อจัดการการตอบกลับโพสต์ทางสังคมและรวบรวมความคิดเห็นที่พบผ่านเครื่องมือฟังทางสังคม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำให้กระบวนการโซเชียลมีเดียของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยเทมเพลตแคมเปญโซเชียลมีเดียที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUp
- ระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหา สร้างปฏิทินเนื้อหาของคุณ และเขียนคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียของคุณโดยใช้AI ของ ClickUp
- เพิ่มธงความสำคัญและการแจ้งเตือนเพื่อรักษาทีมให้รับทราบและอัปเดตการเปลี่ยนแปลงทันที
- เทมเพลตเวิร์กโฟลว์กลยุทธ์โซเชียลมีเดียของClickUp ช่วยขจัดงานที่ยุ่งยากในการสร้างกลยุทธ์การโปรโมตโซเชียลมีเดียตั้งแต่เริ่มต้น
- เทมเพลตไวท์บอร์ดการวิเคราะห์การแข่งขันช่วยให้คุณสามารถติดตามแคมเปญการตลาดของคู่แข่งและระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของคุณได้
- รวบรวมข้อมูลทางสังคมและออนไลน์จากเครื่องมือติดตามสื่อสังคมเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึก
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ClickUp AI
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว ClickUp
เลือกเครื่องมือฟังเสียงสังคมที่เหมาะสมเพื่อเสริมกลยุทธ์โซเชียลของคุณ
เลือกเครื่องมือการฟังทางสังคมที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามการสนทนาและตรวจสอบการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณสำหรับทุกช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณในแดชบอร์ดที่รวมไว้
ความสามารถในการฟังทางสังคมของ ClickUp และเครื่องมือจัดการโครงการสื่อสังคมออนไลน์มีคุณสมบัติหลักเช่นเทมเพลตเนื้อหา, คุณสมบัติ AI, และความสามารถในการทำงานร่วมกันของทีมเพื่อให้ทีมสังคมของคุณสามารถจัดการแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์, โครงการ, และงานต่าง ๆ ได้ในที่เดียว
ตั้งแต่การติดตามความคิดเห็นของลูกค้าและการสนทนาบนโซเชียลแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงการสร้างเทมเพลตแคมเปญการตลาด ClickUp ดูแลทุกอย่างให้คุณ
ส่วนที่ดีที่สุดคือ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือฟังเสียงสังคมออนไลน์ชั้นนำเพื่อการไหลของข้อมูลระหว่างแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ ซึ่งช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองในการส่งออกข้อมูลข้ามช่องทางต่าง ๆ
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือฟังเสียงสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ให้ใช้ ClickUp ในการจัดการโครงการฟังเสียงและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางสังคมของคุณได้อย่างง่ายดาย วางแผน จัดการ ติดตาม และทำงานร่วมกับทุกกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณบน ClickUp ด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ตามต้องการ
เริ่มต้นใช้งานClickUp เพื่อทดลองใช้ฟรี