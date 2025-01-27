บล็อก ClickUp
10 อันดับเครื่องมือฟังเสียงสังคมออนไลน์เพื่อยกระดับกลยุทธ์โซเชียลของคุณในปี 2025

Engineering Team
27 มกราคม 2568

ลองนึกภาพนี้: คุณอยู่ในปี 2015 ในฐานะนักการตลาด คุณกำลังติดต่อกับลูกค้าผ่านแบบฟอร์มความคิดเห็นหรือจัดประชุมเพื่อสัมภาษณ์พวกเขาและค้นหาช่องว่างในผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ

ลูกค้าของคุณไม่ชอบการกรอกแบบสำรวจ และการได้รับข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาผ่านการสนทนาออนไลน์แบบไม่พร้อมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นทางการนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย

หากมองไปข้างหน้าถึงวันนี้ สิ่งเดียวกันนี้ก็ยังคงเป็นจริงสำหรับแบรนด์ส่วนใหญ่

ปัจจุบัน ลูกค้าได้ระบายอารมณ์และแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ่าน Facebook, Twitter และ Instagram ผ่านเรื่องราว, ทวีต หรือความคิดเห็น. มีวิธีใดบ้างที่สามารถรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามการมีส่วนร่วมทางสังคม?

ด้วยจำนวนการสนทนาหลายพันล้านครั้งที่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดีย นักการตลาดจึงใช้เครื่องมือฟังเสียงบนโซเชียลเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า ตรวจจับเทรนด์และการสนทนาที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองต่อข้อสงสัยของลูกค้า

เครื่องมือติดตามสื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้แบรนด์สามารถติดตามการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาหรือหัวข้อที่น่าสนใจได้ และค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเพื่อสร้างกลยุทธ์การมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ในบทความนี้ เราจะแบ่งปันรายการเครื่องมือฟังโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณ

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการฟังสื่อสังคมออนไลน์?

นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือการฟังทางสังคม

  • ข้อมูลเชิงลึกแบบองค์รวม: เครื่องมือการฟังทางสังคมไม่เพียงแต่ติดตามคำค้นหา แต่ยังให้การวิเคราะห์ความรู้สึก ระบุผู้มีอิทธิพลหลัก และเปิดเผยแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น แพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ดีที่สุดไม่เพียงแต่ให้คุณฟังผู้ชมของคุณ แต่ยังทำให้คุณเข้าใจอย่างแท้จริงว่าอะไรที่ทำให้พวกเขาเคลื่อนไหวเพื่อสร้างกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณ
  • ความเข้ากันได้กับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลัก: เครื่องมือติดตามแบรนด์ควรสามารถติดตามการสนทนาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหมด รวมถึงติดตามแบรนด์ของคุณทางออนไลน์ผ่านฟอรัม ข่าว เว็บไซต์รีวิว และฟอรัมอุตสาหกรรม
  • การวิเคราะห์ความรู้สึก: เลือกแพลตฟอร์มการฟังทางสังคมที่สามารถตรวจจับความรู้สึกของลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ และจัดหมวดหมู่การสนทนาออนไลน์เป็นเชิงบวกและเชิงลบได้โดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เครื่องมือติดตามเว็บที่คุณเลือกควรมีรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้, ตัวกรอง, และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อให้การฟังสื่อสังคมออนไลน์เป็นเรื่องง่าย
  • แดชบอร์ดวิเคราะห์โซเชียลมีเดียที่แข็งแกร่ง: เลือกใช้เครื่องมือฟังเสียงบนโซเชียลมีเดียที่มีความสามารถในการวิเคราะห์อย่างละเอียด เช่น รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับOKR ทางการตลาดพร้อมตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมการกล่าวถึงแบรนด์ และประสิทธิภาพของแคมเปญบนโซเชียล
  • ความสามารถในการผสานรวม: การผสานรวมอย่างราบรื่นกับแอปการตลาดดิจิทัลของคุณ รวมถึง เครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียของคุณ เป็นความสามารถที่จำเป็นสำหรับการฟังเสียงสังคมอย่างถูกต้อง เครื่องมือติดตามโซเชียลมีเดียควรผสานรวมกับแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ของคุณเพื่อสร้างแคมเปญการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  • ความปลอดภัยของข้อมูล: เครื่องมือการฟังทางสื่อสังคมออนไลน์ควรปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของประเทศและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาความลับและความสมบูรณ์ของข้อมูลการตอบกลับจากลูกค้าหรือข้อมูลการฟังทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ

10 เครื่องมือฟังเสียงสังคมที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มกลยุทธ์ทางสังคมของคุณ

1. สปราวต์ โซเชียล

เครื่องมือฟังเสียงสังคมของ Sprout Social
ผ่านทางSprout Social

เครื่องมือการฟังทางสังคมของ Sprout Social ช่วยให้คุณติดตามการสนทนาเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ, ทำความเข้าใจผู้ชมของคุณ, และระบุผู้มีอิทธิพลอื่น ๆ ในกลุ่มของคุณ. โซลูชันการติดตามแฮชแท็กและสื่อสังคมออนไลน์ของ Sprout พร้อมกับการวิเคราะห์ความรู้สึก ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า, แบรนด์, คู่แข่ง, และอุตสาหกรรม.

ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการศึกษาจะใช้เครื่องมือการฟังทางสังคมเพื่อติดตามการสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการโปรโมตสื่อสังคมออนไลน์ของพวกเขาเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว

ความสามารถในการฟังทางสังคมช่วยให้แบรนด์สามารถวัดการตอบสนองของผู้ชมผ่านสื่อสังคมออนไลน์, แฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยม, และการวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ชมโดยรวม

ด้วยกลยุทธ์การฟังทางสังคม แบรนด์นี้รู้วิธีเพิ่มการปรากฏตัวและการมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์

คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social

  • AI Assist แนะนำคำตอบทางเลือกเพื่อปรับปรุงน้ำเสียงหรือสร้างคำตอบที่ละเอียดมากขึ้นตามความคิดเห็น
  • ใช้ SproutLink เป็นโซลูชันลิงก์ในไบโอของคุณเพื่อเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์หรือหน้าแลนดิ้งเพจของคุณโดยการใส่ไว้ในโปรไฟล์โซเชียลของคุณ
  • แชร์ปฏิทินเนื้อหาของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ทำงานร่วมกันด้วยบันทึกในปฏิทิน และโต้ตอบแบบเรียลไทม์กับการสนทนาภายใน

ข้อจำกัดของ Sprout Social

  • บัญชีโซเชียลมีเดียถูกยกเลิกการเชื่อมโยงแม้ว่าจะใช้งานเป็นประจำ
  • ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรีสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก

ราคาของ Sprout Social

  • ราคาปกติ: $249/เดือน
  • มืออาชีพ: $399/เดือน
  • ขั้นสูง: $499/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Sprout Social

  • G2: 4. 4/5 (2,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (570 รีวิว)

2. แบรนด์วอทช์

ข้อมูลเชิงลึกจาก Brandwatch สำหรับการฟังสื่อสังคมออนไลน์
ผ่านทางBrandwatch

ทุกนาที มีความคิดเห็นประมาณ 510,000 ข้อความถูกโพสต์บน Facebook, โพสต์ 66,000 โพสต์ถูกสร้างขึ้นบน Instagram, และทวีต 575,000 ทวีตถูกส่งบน X! การติดตามทุกสิ่งที่ถูกกล่าวถึงบนสื่อสังคมออนไลน์คือฝันร้ายของนักการตลาดแบรนด์

นักการตลาดพึ่งพาเครื่องมือการฟังทางสังคมชั้นนำเพื่อวิเคราะห์การสนทนาทั้งหมดเหล่านี้และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า พวกเขาใช้แพลตฟอร์มการฟังทางสังคมของ Brandwatch เพื่อจัดการช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางในที่เดียวโดยการติดตามการสนทนาจากฐานข้อมูลการสนทนาทางประวัติศาสตร์ 1.6 ล้านล้านครั้งและการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์แบบเรียลไทม์

ติดตามตัวชี้วัดการฟังทางสังคมที่สำคัญ เช่น การรับรู้แบรนด์, ความรู้สึกทางสังคม, และส่วนแบ่งเสียงทางสังคม เพื่อเพิ่มการมีอยู่ทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณและการจัดการชื่อเสียงของคุณในทุกแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Brandwatch

  • การวิเคราะห์กลุ่มช่วยให้คุณสามารถจัดประเภทการสนทนาของคุณตามข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ความคิดเห็น และอื่นๆ
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมฟีเจอร์การฟังทางสังคมเพื่อจัดการเนื้อหาแบบออร์แกนิกและแบบชำระเงินของคุณในทุกช่องทางโซเชียล
  • เครื่องมือการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลพร้อมฐานข้อมูลผู้สร้างเนื้อหามากกว่า 30 ล้านคน เพื่อดำเนินการ วัดผล และรายงานแคมเปญการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลหลายช่องทาง รวมถึงวัดประสิทธิภาพโดยใช้คะแนนอิทธิพล
  • แดชบอร์ดการวิเคราะห์เชิงลึกที่ใช้งานง่าย พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อเข้าใจประสิทธิภาพของคุณเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ข้อจำกัดของ Brandwatch

  • Brandwatch ไม่อนุญาตให้กำหนดเวลาโพสต์เดียวกันในทุกแพลตฟอร์ม
  • การดาวน์โหลดช้าและเวลาในการอัปเดตแดชบอร์ด

ราคาของ Brandwatch

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจาก Brandwatch

  • G2: 4. 1/5 (789 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (224 รีวิว)

3. กล่าวถึง

เครื่องมือการฟังทางสังคมของ Mention
ผ่านทางMention

Mention เป็นเครื่องมือฟังเสียงสังคมที่ช่วยให้คุณติดตามแหล่งข้อมูลมากกว่าพันล้านแหล่งทั่วทั้งเว็บ รวมถึง Twitter, Facebook และ Instagram และสร้างและบันทึกตัวกรองเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย

หนึ่งในเครื่องมือการฟังสังคมออนไลน์ที่ดีที่สุด Mention ช่วยให้ผู้ทำการตลาดแบรนด์และเอเจนซีการตลาดดิจิทัลสามารถทำการวิเคราะห์ความรู้สึกอย่างลึกซึ้ง ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณบนสื่อสังคมออนไลน์หรือหัวข้อใด ๆ ได้ถึงสองปี และตั้งค่าการแจ้งเตือนในกรณีที่มีกิจกรรมผิดปกติ

กล่าวถึงคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ติดตามทุกครั้งที่คุณถูกกล่าวถึงเพื่อเข้าใจชื่อเสียงของแบรนด์ด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ด้วยคุณสมบัติการฟังทางสังคม
  • เครื่องมือการฟังสังคมออนไลน์แบบครอบคลุมพร้อมการวิเคราะห์ที่มีตัวกรองเพื่อเจาะลึกถึงคู่แข่ง แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือหัวข้อในระดับอุตสาหกรรม
  • กำหนดเวลาการรายงานรายละเอียดสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ให้ได้รับทางอีเมลเป็นระยะ
  • มีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลัก (เช่น Twitter, Instagram และ Facebook) และร่าง, กำหนดเวลา, และเผยแพร่โพสต์จากหลายช่องทาง

ระบุข้อจำกัด

  • ไม่บันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์หลังการสร้างการค้นหาแบบบูลีน
  • พลาดโอกาสใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์

กล่าวถึงราคา

  • บุคคลเดียว: $41/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ข้อดี: $83/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ProPlus: $149/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

กล่าวถึงคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (439 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (286 รีวิว)

4. Agorapulse

การใช้ Agorapulse เป็นซอฟต์แวร์จัดการโซเชียลมีเดีย
ผ่านทางAgorapulse

Agorapulse เป็น ทางเลือกแทน Hootsuiteที่ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถควบคุมการจัดการโซเชียลมีเดียได้อย่างเต็มที่

ด้วยอินเทอร์เฟซการเผยแพร่ที่ใช้งานง่าย เครื่องมือฟังเสียงสังคมออนไลน์ และการวิเคราะห์เชิงลึก Agorapulse ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียช่วยให้คุณไม่พลาดการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นจากผู้ชมหรือเพื่อนร่วมอุตสาหกรรม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Agorapulse

  • จัดการโซเชียลมีเดีย การเผยแพร่ รายงาน การติดตามโซเชียลมีเดีย และการทำงานร่วมกันของทีมของคุณจากกล่องข้อความโซเชียลแบบรวมศูนย์ของ Agorapulse
  • การเข้าถึงเครื่องมือการฟังทางสังคมของ Agorapulse ผ่านแอปพลิเคชันมือถือบนระบบ Android และ iOS
  • คุณสมบัติการจัดการโครงการเพื่อจัดวางกระบวนการทำงานด้านการเผยแพร่ของคุณ, แชร์บันทึก, ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ, และมอบหมายเนื้อหาให้ได้รับการอนุมัติ

ข้อจำกัดของ Agorapulse

  • ไม่สามารถส่งออกโพสต์ที่กำหนดเวลาไว้สำหรับการแชร์กับลูกค้าได้
  • จำนวนตัวอักษรถูกกำหนดไว้ที่ 300 ตัวอักษรสำหรับโพสต์บน LinkedIn ในขณะที่แพลตฟอร์มเองอนุญาตให้ใช้ตัวอักษรได้มากกว่า

ราคาของ Agorapulse

  • มาตรฐาน: $49/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • มืออาชีพ: $79/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ขั้นสูง: $119/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • โซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการ ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ

คะแนนและรีวิวของ Agorapulse

  • G2: 4. 5/5 (919 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (706 รีวิว)

5. Digimind

แพลตฟอร์มการฟังทางสังคมของ Digimind
ผ่านทางDigimind

ชีวิตของคุณในฐานะนักการตลาดหรือเจ้าของแบรนด์จะง่ายขึ้นแค่ไหนหากคุณสามารถติดตามการสนทนาของลูกค้าบนช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์?

เครื่องมือการฟังทางสังคมของ Digimind มอบความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับผู้ชมของคุณและโพสต์ทางสังคมของคู่แข่งของคุณ

ตัวอย่างเช่น บริษัทสตาร์ทอัพที่ให้บริการส่งอาหารออนไลน์อาจใช้เครื่องมือการฟังทางสังคมเช่น Digitmind สำหรับทีมการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ของพวกเขาเพื่อติดตามการสนทนาทางสังคมบน Facebook และ Instagram และสร้างแคมเปญการตลาดตามเทรนด์ที่ได้รับความนิยม ข้อมูลลูกค้านี้ยังช่วยระบุช่องว่างในประสบการณ์ของลูกค้าและความคาดหวังของพวกเขา

คุณสมบัติเด่นของ Digimind

  • เครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วย AI, AI Sense ช่วยในการคัดสรรอัตโนมัติและแนะนำการกระทำสำหรับนักการตลาด
  • Digimind Social Analytics เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบบัญชีโซเชียลได้มากเท่าที่คุณต้องการ
  • โมดูล Top Reputation ที่เป็นกรรมสิทธิ์ช่วยให้คุณสามารถติดตามสิ่งที่ลูกค้าของคุณต้องการทราบเกี่ยวกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ของคุณ และของคู่แข่งของคุณได้
  • สร้างรายงานโดยใช้เทมเพลตโซเชียลมีเดียที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าของ Digimind Social เพื่อประเมินตัวชี้วัดสำคัญ

ข้อจำกัดของ Digimind

  • ระบบ UI ไม่ใช้งานง่าย และต้องการการฝึกอบรมเพื่อเข้าใจแพลตฟอร์ม
  • ความลึกของข้อมูลไม่ครอบคลุม

ราคาของ Digimind

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Digimind

  • G2: 4. 6/5 (180 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

6. Emplifi

เครื่องมือติดตามสื่อสังคมออนไลน์ของ Elimifi
ผ่านทางEmplifi

เครื่องมือการฟังทางสังคมของ Emplifi นำเสนอการสร้างและเผยแพร่เนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล UGC การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล การจัดการชุมชน การค้าขายสด การจัดการชื่อเสียง และการดูแลลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ Emplifi

  • รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันและความผิดปกติในกิจกรรมทางสื่อสังคมออนไลน์ได้โดยตรงในแพลตฟอร์มหรือผ่านทางอีเมล
  • คุณสมบัติการฟังทางสังคมและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้พร้อมข้อมูลการฟังที่สำคัญแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค
  • เครื่องมือ AIสำหรับการติดป้ายกำกับอัตโนมัติ การวิเคราะห์ความรู้สึก และการจัดเส้นทางขั้นสูง

ข้อจำกัดของ Emplifi

  • เครื่องมือนี้ไม่สามารถจับข้อมูลสำคัญ เช่น จำนวนการดู TikTok ของคู่แข่ง หรือการเลื่อนขึ้นเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมของ IGS
  • การแก้ไขโพสต์ที่ตั้งเวลาไว้ล่วงหน้านั้นยุ่งยากและน่าหงุดหงิด

ราคาของ Emplifi

  • จำเป็น: $2400/ปี (10 โปรไฟล์)
  • มาตรฐาน: ราคาตามตกลง
  • ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Emplifi

  • G2: 4. 3/5 (202 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (38 รีวิว)

7. YouScan

YouScan สำหรับการฟังเสียงสังคม
ผ่านทางYouScan

YouScan เป็นเครื่องมือฟังเสียงบนโซเชียลมีเดียที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมเทคโนโลยีการจดจำภาพ ช่วยให้คุณธุรกิจวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภค ค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ และบริหารจัดการชื่อเสียงของแบรนด์

ตัวอย่างเช่น: สมมติว่าบริษัทผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต้องการทำความเข้าใจว่าลูกค้าเห็นแบรนด์อย่างไร และวิธีการวิจัยแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบโจทย์ได้

เครื่องมือฟังเสียงสังคมออนไลน์ เช่น YouScan ช่วยให้แบรนด์ได้รับข้อเสนอแนะจากการสนทนาบนโซเชียล ติดตามการกล่าวถึงที่ไม่มีการแท็ก และรวมคำรับรองจากผู้ใช้ในการโปรโมตบนโซเชียลมีเดียเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

คุณสมบัติเด่นของ YouScan

  • YouScan's AI-powered Visual Insights ตรวจจับโลโก้, วัตถุ, ฉาก, กิจกรรม, และข้อมูลประชากรบนภาพ
  • การจัดหมวดหมู่โดยอัตโนมัติของการกล่าวถึงและความคิดเห็นที่เข้ามาเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น คำชมเชย คำยกย่อง หรือข้อร้องเรียน
  • แท็กที่กำหนดเองสำหรับการแบ่งกลุ่มและตัวกรองเพื่อจัดหมวดหมู่การกล่าวถึง
  • การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น, ตรวจจับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่พึงประสงค์, และค้นหาการกล่าวถึงเชิงลบทางภาพเพื่อปกป้องภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณ

ข้อจำกัดของ YouScan

  • แฮชแท็กที่มีให้ใช้ในมุมมองเมฆคำมีจำนวนจำกัด
  • การวิเคราะห์ความรู้สึกไม่แม่นยำเสมอไป

ราคา YouScan

  • เริ่มต้น: $299/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • แพ็กเกจไม่จำกัด: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจาก YouScan

  • G2: 4. 8/5 (92 รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (61 รีวิว)

8. BrandMentions

เครื่องมือฟังเสียงบนโซเชียลมีเดีย BrandMentions
ผ่านทางBrandMentions

คุณเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ลูกค้าไม่พอใจมาบ่นเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณทางออนไลน์ แต่คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือน และด้วยเหตุนี้คุณจึงพลาดโอกาสในการแก้ไขปัญหาหรือไม่

เครื่องมือติดตามโซเชียลมีเดียจะติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ แม้ในกรณีที่ลูกค้าลืมติดตามแบรนด์ของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะเมื่อมีลูกค้าที่ไม่พอใจระบายความรู้สึกออกมา คุณจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเครื่องมือฟังเสียงสังคมออนไลน์อย่าง BrandMentions ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

BrandMentions ค้นหาทุกมุมดิจิทัลเพื่อค้นหาการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณ คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ และแฮชแท็กและคำสำคัญที่คู่แข่งใช้ เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การตลาดโซเชียลมีเดียของคุณอยู่ในระดับแนวหน้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BrandMentions

  • เครื่องมือฟังเสียงในโซเชียลมีเดียติดตามการกล่าวถึงในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ฟอรัม เว็บไซต์ข่าว ข่าวสาร และแหล่งข้อมูลบนเว็บอื่นๆ รวมถึงรีวิว
  • การแจ้งเตือนการติดตามแบรนด์แบบเรียลไทม์ผ่านอีเมลเกี่ยวกับการกล่าวถึงที่สำคัญและหากมีลิงก์ใหม่ใดที่นำทราฟฟิกมายังเว็บไซต์ของคุณ
  • ระบบตรวจจับโทนเสียงอัตโนมัติและการวิเคราะห์ความรู้สึกเชิงลบสำหรับการสนทนาที่กล่าวถึงแบรนด์ของคุณ
  • กำหนดเวลาการรายงานแบบไม่มีตราสินค้าเกี่ยวกับการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ

ข้อจำกัดของ BrandMentions

  • ไม่สามารถติดตามการสนทนาในกลุ่ม Facebook ที่ปิดได้
  • คุณจะถึงขีดจำกัดการติดตามรายเดือนอย่างรวดเร็วหากคุณไม่ตั้งค่าคำหลักของคุณอย่างถูกต้อง

ราคาของ BrandMentions

  • การเติบโตของธุรกิจ: $79/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • บริษัท: 249 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร/เอเจนซี่: $399/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวจาก BrandMentions

  • G2: 4. 6/5 (42 รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

9. ฮูตสูท

โฮตส์สูท แดชบอร์ด
ผ่านทางHootsuite

ตามรายงานของ McKinsey แบรนด์ที่ไม่ตอบสนองต่อลูกค้าบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีอัตราการสูญเสียลูกค้าสูงกว่า 15 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับธุรกิจที่ตอบสนอง คุณต้องการอยู่ฝ่ายที่ชนะ สำหรับสิ่งนั้น คุณต้องมีเครื่องมือฟังโซเชียลมีเดียอย่าง Hootsuite

Hootsuite คือชุดเครื่องมือการจัดการโซเชียลมีเดียแบบครบวงจรที่ช่วยให้แบรนด์สามารถกำหนดเวลาโพสต์บนช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ จัดการเนื้อหาโซเชียลทั้งแบบออร์แกนิกและแบบชำระเงิน ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ ดูแลการสนทนาของลูกค้า ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ และรับข้อมูลเชิงลึก ทั้งหมดนี้จากแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite

  • สตรีมมิ่งของ Hootsuite ตรวจสอบการกล่าวถึง คำสำคัญ และแฮชแท็ก
  • ตอบกลับ, บันทึก, และกดถูกใจความคิดเห็นสาธารณะได้โดยตรงจากแดชบอร์ดของ Hootsuite
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือการฟังเสียงสังคมชั้นนำ เช่น Brandwatch และ Talkwalker

ข้อจำกัดของ Hootsuite

  • การรายงานการวิเคราะห์ไม่ใช่แบบเรียลไทม์
  • มีขีดจำกัดจำนวนผู้แข่งขันที่คุณสามารถติดตามได้สำหรับแต่ละระดับราคา

ราคาของ Hootsuite

  • มืออาชีพ: 99 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ทีม: $249/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Hootsuite

  • G2: 4. 1/5 (4102 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (3620 รีวิว)

10. BuzzSumo

แดชบอร์ด BuzzSumo
ผ่านทางBuzzSumo

เมื่อคุณโพสต์เนื้อหาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ คุณยังคงพึ่งพาการคาดเดาเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่หรือไม่?

เริ่มต้นค้นพบไอเดียเนื้อหาที่กำลังเป็นที่นิยมในวงการของคุณผ่าน Facebook, Twitter, Reddit และ YouTube และระบุผู้มีอิทธิพลหลักสำหรับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณด้วยแพลตฟอร์มการฟังเสียงสังคมของ Buzzsumo

BuzzSumo เป็น ซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาที่ติดตามคู่แข่งของคุณและวิเคราะห์โพสต์ในโซเชียลมีเดีย การกล่าวถึง และการอัปเดตในอุตสาหกรรม หนึ่งในเครื่องมือการฟังโซเชียลชั้นนำ

Buzzsumo ให้บริการแจ้งเตือนเพื่อค้นหาเหตุการณ์สำคัญที่อาจถูกมองข้ามในบทสนทนาหลายล้านรายการบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย คุณสามารถกรองและวิเคราะห์การแชร์ ลิงก์ และแนวโน้มต่าง ๆ เพื่อดูว่าเนื้อหาประเภทใดที่ตรงกับความสนใจของผู้ชมของคุณ และวิธีสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BuzzSumo

  • ติดตามการกล่าวถึงบนฟีดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณเพื่อเข้าใจผู้ใช้ของคุณและติดตามข่าวสารและเทรนด์ล่าสุด
  • การผสานรวมกับเครื่องมือสื่อสารเช่น Slack เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการกล่าวถึงแบรนด์หรือคำค้นหา
  • จัดเรียงเรื่องราวตามคะแนนความนิยมเพื่อสังเกตแนวโน้มที่กำลังจะกลายเป็นไวรัลและดำเนินการตามนั้น เปรียบเทียบแนวโน้มโดยสแกนข้อมูลประสิทธิภาพของเนื้อหาในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
  • การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามลิงก์ใหม่และการกล่าวถึงที่เกิดขึ้นทันที

ข้อจำกัดของ BuzzSumo

  • การแจ้งเตือนบนเครื่องมือรับฟังอาจซ้ำซ้อนได้
  • ราคาแพงสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก

ราคา BuzzSumo

  • การสร้างเนื้อหา: $199/ผู้ใช้/เดือน
  • ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร: $299/5 ผู้ใช้/เดือน
  • ห้องสวีท: $499/10 ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $999/30 ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ BuzzSumo

  • G2: 4. 5/5 (102 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (141 รีวิว)

เครื่องมือจัดการสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ

คลิกอัพ

ในขณะที่เครื่องมือฟังโซเชียลมีเดียมุ่งเน้นไปที่การฟังและการติดตามโซเชียล ClickUpเป็นซอฟต์แวร์การจัดการ เวิร์กโฟลว์สำหรับทีมการตลาดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของคุณ ClickUp สนับสนุนกลยุทธ์การตลาดของคุณโดยช่วยให้คุณจัดการโครงการโซเชียลมีเดีย แคมเปญ และงานต่างๆ

ต้องการติดตามปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณหรือวิธีสร้างสรรค์ในการสร้างแคมเปญโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพหรือไม่? ClickUp จะช่วยคุณจัดการงานเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ใช้ ClickUp เพื่อโฮสต์การโปรโมชันและกิจกรรมทางสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว. เครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์นี้ช่วยให้สมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์.

ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิดสำหรับแคมเปญ สร้างเป้าหมายของทีม หรือกำลังทำงานกับปฏิทินเนื้อหาสำหรับไตรมาสใหม่ ClickUp พร้อมช่วยคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการ

ใช้ ClickUp เพื่อจัดการการตอบกลับโพสต์ทางสังคมและรวบรวมความคิดเห็นที่พบผ่านเครื่องมือฟังทางสังคม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ทำให้กระบวนการโซเชียลมีเดียของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยเทมเพลตแคมเปญโซเชียลมีเดียที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUp
  • ระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหา สร้างปฏิทินเนื้อหาของคุณ และเขียนคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียของคุณโดยใช้AI ของ ClickUp
ClickUp AI สำหรับการเขียนอีเมลลูกค้า
ClickUp AI คือคู่คิดสร้างสรรค์ของคุณสำหรับการเขียนอีเมลลูกค้า แผนโซเชียลมีเดีย และคำบรรยายโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจ
แบบฟอร์มกระบวนการทำงานกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย โดย ClickUp
ใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์กลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp เพื่อวางแผนและบรรลุงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดีย
เทมเพลตการวิเคราะห์การแข่งขัน เทมเพลตใน ClickUp Whiteboards
ระบุคู่แข่งหลักของคุณด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์การแข่งขันบนไวท์บอร์ดของ ClickUp และติดตามประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของพวกเขา
  • รวบรวมข้อมูลทางสังคมและออนไลน์จากเครื่องมือติดตามสื่อสังคมเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึก

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดการเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ClickUp AI

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3900+)

เลือกเครื่องมือฟังเสียงสังคมที่เหมาะสมเพื่อเสริมกลยุทธ์โซเชียลของคุณ

เลือกเครื่องมือการฟังทางสังคมที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามการสนทนาและตรวจสอบการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณสำหรับทุกช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณในแดชบอร์ดที่รวมไว้

ความสามารถในการฟังทางสังคมของ ClickUp และเครื่องมือจัดการโครงการสื่อสังคมออนไลน์มีคุณสมบัติหลักเช่นเทมเพลตเนื้อหา, คุณสมบัติ AI, และความสามารถในการทำงานร่วมกันของทีมเพื่อให้ทีมสังคมของคุณสามารถจัดการแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์, โครงการ, และงานต่าง ๆ ได้ในที่เดียว

ตั้งแต่การติดตามความคิดเห็นของลูกค้าและการสนทนาบนโซเชียลแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงการสร้างเทมเพลตแคมเปญการตลาด ClickUp ดูแลทุกอย่างให้คุณ

ส่วนที่ดีที่สุดคือ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือฟังเสียงสังคมออนไลน์ชั้นนำเพื่อการไหลของข้อมูลระหว่างแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ ซึ่งช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองในการส่งออกข้อมูลข้ามช่องทางต่าง ๆ

แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือฟังเสียงสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ให้ใช้ ClickUp ในการจัดการโครงการฟังเสียงและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางสังคมของคุณได้อย่างง่ายดาย วางแผน จัดการ ติดตาม และทำงานร่วมกับทุกกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณบน ClickUp ด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ตามต้องการ

เริ่มต้นใช้งานClickUp เพื่อทดลองใช้ฟรี