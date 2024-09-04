วิธีตั้งเป้าหมาย OKR ทางการตลาด (พร้อมตัวอย่าง 30 กรณี)

เมื่อบริษัทของคุณกำลังมองหาการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขายออนไลน์ การตั้งเป้าหมายแบบดั้งเดิมอาจนำไปสู่เป้าหมายที่คลุมเครือ เช่น 'เพิ่มการรับรู้แบรนด์' หรือ 'ปรับปรุงการเข้าชมเว็บไซต์' แม้ว่าเป้าหมายเหล่านี้จะมีความสำคัญ แต่ขาดความเฉพาะเจาะจงและความสามารถในการวัดผลที่ชัดเจนซึ่งจำเป็นต่อการขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
นี่คือจุดที่วัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ (OKRs) เข้ามามีบทบาท โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและกำหนดผลลัพธ์สำคัญที่สามารถวัดผลได้ คุณสามารถมอบทิศทางที่ชัดเจนให้กับทีมการตลาดของคุณและติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การกำหนด OKRs การตลาดที่เหมาะสมสามารถขับเคลื่อนการเติบโตและความสำเร็จของธุรกิจได้อย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการ SaaS อาจกำหนด OKRs เช่น เพิ่มจำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียน 25% บรรลุคะแนน Net Promoter Score (NPS) ที่ 40 หรือสูงกว่า และรับประกันอัตราการสำเร็จ 90% สำหรับสื่อการฝึกอบรมผู้ใช้
โดยมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์สำคัญเหล่านี้ บริษัทสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนความพึงพอใจของลูกค้าให้สูงขึ้น ลดอัตราการสูญเสียลูกค้า และในท้ายที่สุดเพิ่มรายได้ผ่านการรักษาลูกค้าไว้ได้มากขึ้น ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า OKR ทางด้านการตลาดที่มีการจัดโครงสร้างอย่างดีสามารถช่วยส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญได้อย่างไร
บทความนี้แบ่งปันขั้นตอนสำคัญในการกำหนด OKR การตลาดที่มีประสิทธิภาพ พร้อมตัวอย่างที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ครอบคลุมหลากหลายฟังก์ชันการตลาด
อะไรคือ OKRs ทางด้านการตลาด?
การตลาด OKRs คือ กรอบการตั้งเป้าหมาย ที่ช่วยให้ทีมการตลาด แปลงวัตถุประสงค์ทางธุรกิจให้เป็นเป้าหมายที่สามารถวัดได้ เป็นกระบวนการที่เน้นการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและการสอดคล้องกันระหว่างความพยายามทางการตลาดและการเติบโตโดยรวม
มาทำความเข้าใจสององค์ประกอบของ OKRs:
วัตถุประสงค์: ข้อความเชิงคุณภาพที่มีความทะเยอทะยานซึ่งกำหนดสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ (เช่น 'กลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเชื้อเพลิงสีเขียว')
ผลลัพธ์หลัก: ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน ซึ่งใช้ติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายของคุณ (เช่น 'เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์จากคำค้นหาที่เน้นความยั่งยืนขึ้น 30%')
โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้าด้วยผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้ ทีมงานสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานและปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็น
สิ่งสำคัญคือต้องไม่สับสนระหว่าง OKRs กับ KPIs(ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก) แม้ว่าทั้ง OKRs และ KPIs จะใช้วัดประสิทธิภาพ แต่ก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน KPIs เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ OKRs กำหนดเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด
ตัวอย่างเช่น หากวัตถุประสงค์ของคุณคือการเพิ่มการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มเป้าหมายของคุณ:
- ผลลัพธ์สำคัญที่อาจเกิดขึ้น คือ 'เพิ่มผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ 20%' โดยมี KPI ที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ที่ต้องเผยแพร่ และอัตราการมีส่วนร่วมและอัตราการเติบโตของผู้ติดตามขั้นต่ำที่ต้องบรรลุ
- ผลลัพธ์สำคัญอีกประการหนึ่ง อาจเป็น 'บรรลุมูลค่าการเผยแพร่สื่อที่ $500,000' ในกรณีนี้ KPI จะรวมถึงการติดตามจำนวนการกล่าวถึงในสื่อ การเข้าถึงสื่อ และความรู้สึกของสื่อ
KPI ทางการตลาดบอกคุณว่า 'คุณกำลังทำอะไรอยู่' ในขณะที่ OKR บอกคุณว่า 'คุณกำลังจะไปที่ไหน' อย่าง 이상ale ผลลัพธ์หลักของคุณใช้ KPI ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณ
พื้นฐานของ OKRs ในการตลาด
การเข้าใจองค์ประกอบหลักของพวกเขาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตั้งเป้าหมาย OKR ที่มีประสิทธิภาพ. องค์ประกอบเหล่านี้ประกอบด้วย:
- จุดมุ่งเน้น: ความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของ OKR ที่มีจำนวนจำกัดเพื่อเพิ่มผลกระทบสูงสุด การมี OKR มากเกินไปอาจทำให้ความพยายามกระจายตัวและขัดขวางความก้าวหน้า
- การสอดคล้อง: ระดับที่ OKRs เชื่อมโยงและมีส่วนร่วมกับเป้าหมายระดับสูงขององค์กร. มันทำให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน
- ความโปร่งใส: การปฏิบัติในการสื่อสาร OKR อย่างเปิดเผยทั่วทั้งองค์กร ส่งเสริมความเข้าใจร่วมกัน ความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกัน
- ความสามารถในการบรรลุ: ระดับที่ OKR มีความท้าทายแต่ยังคงเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ควรกระตุ้นทีมแต่สามารถบรรลุได้ด้วยความพยายาม
- การทบทวนเป็นประจำ: กระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการติดตามความคืบหน้า ให้ข้อเสนอแนะ และปรับ OKRs ตามความจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่า OKRs ยังคงมีความเกี่ยวข้องและสามารถบรรลุได้
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนที่ทางการตลาด (พร้อมเทมเพลต)
30 ตัวอย่าง OKR การตลาด
ตอนนี้เราได้วางรากฐานของ OKRs เรียบร้อยแล้ว มาสำรวจตัวอย่าง OKR ที่ใช้ได้จริงในด้านการตลาดในหลากหลายสาขา:
1. OKRs สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (SEO) OKRs มุ่งเน้นที่การ เพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นในผลการค้นหาแบบออร์แกニック ผ่านการกำหนดเป้าหมายคำค้นหาอย่างมีกลยุทธ์และการปรับปรุงเว็บไซต์
นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
วัตถุประสงค์ที่ 1: เพิ่มจำนวนผู้มุ่งหวังที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากช่องทางออร์แกนิกขึ้น 30% ภายในหกเดือน
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 1: ติดอันดับในหน้าแรกของผลการค้นหาบน Google สำหรับคำค้นหาที่มีปริมาณการค้นหาสูง 5 คำที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของเรา
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์จากการค้นหาแบบออร์แกนิกจากกลุ่มเป้าหมายของเราขึ้น 25%
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: ปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้จากทราฟฟิกแบบออร์แกนิกบนเว็บไซต์ให้เพิ่มขึ้น 10%
วัตถุประสงค์ที่ 2: ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์และอันดับการค้นหาแบบออร์แกนิก
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: บรรลุคะแนนอำนาจโดเมนเฉลี่ยที่ 60 ภายในไตรมาสถัดไป
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เผยแพร่บทความคุณภาพสูงเชิงลึกจำนวนสิบบทความที่ติดอันดับสามอันดับแรกในผลการค้นหาสำหรับคำหลักที่เกี่ยวข้อง
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: เพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกจากคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขึ้น 40%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 4: บรรลุอันดับ 1 ใน 3 อันดับแรกสำหรับคำหลักเป้าหมาย 5 คำ
วัตถุประสงค์ที่ 3: ปรับปรุงการมองเห็น SEO ในท้องถิ่น
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: เพิ่มอันดับในเครื่องมือค้นหาท้องถิ่นสำหรับคำหลักเป้าหมายสิบคำขึ้นไปสามตำแหน่ง
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: สร้างรีวิวออนไลน์เชิงบวก 200 รายการขึ้นไป
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมหน้าร้านจริงขึ้น 15%
2. OKRs สำหรับการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ OKRs มุ่งเน้นไปที่การสร้างการรับรู้แบรนด์, การเพิ่มการมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมออนไลน์กับกลุ่มเป้าหมาย, และการขับเคลื่อนปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือการแปลงเป็นลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
ตัวอย่าง:
วัตถุประสงค์ที่ 1: ขยายจำนวนผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียของเราให้เพิ่มขึ้น 50% ในทุกแพลตฟอร์มภายในหกเดือน
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: เพิ่มผู้ติดตามใน Instagram ขึ้น 30%
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: เพิ่มผู้ติดตามบน Twitter ขึ้น 25%
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: เพิ่มจำนวนผู้กดถูกใจเพจ Facebook ขึ้น 15%
วัตถุประสงค์ที่ 2: เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชมบนสื่อสังคมออนไลน์ขึ้น 20%
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: เพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมเฉลี่ยหลังการมีส่วนร่วมขึ้น 15%
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: เพิ่มการแชร์บนสื่อสังคมออนไลน์ขึ้น 20%
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: สร้างการกล่าวถึงบนโซเชียลมีเดีย 1,000 ครั้งขึ้นไปภายในไตรมาสถัดไป
3. OKRs การตลาดผลิตภัณฑ์
OKRs การตลาดผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นการวางตำแหน่งและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างความต้องการผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
ตัวอย่าง:
วัตถุประสงค์ที่ 1: เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ X อย่างประสบความสำเร็จและบรรลุส่วนแบ่งการตลาด 10% ภายในหกเดือนแรก
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: สร้างการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ก่อนเปิดตัว 1,000 ราย
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: ได้รับการเผยแพร่ข่าวการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ระดับ Tier-1 จำนวน 3 แห่ง
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ $500,000 ภายในไตรมาสแรก
วัตถุประสงค์ที่ 2: เพิ่มการรับรู้และการพิจารณาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเป้าหมายขึ้น 30%
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์จากคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ขึ้น 25%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: สร้างผู้มุ่งหวังที่มีคุณสมบัติด้านการตลาด (MQLs) 500รายขึ้นไปผ่านการตลาดเนื้อหา
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: เพิ่มคำขอสาธิตผลิตภัณฑ์ขึ้น 20%
วัตถุประสงค์ที่ 3: ชี้แจงข้อความผลิตภัณฑ์สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ดำเนินการทดสอบผู้ใช้ในสถานที่จริงจำนวนสิบครั้งเพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: วิจัยและดำเนินการเปิดช่องทางใหม่ 20 ช่องทางเพื่อกระจายเนื้อหา
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: ลดจำนวนข้อซักถามจากลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ลง 20% ภายในสองเดือน
4. OKRs สำหรับการตลาดเนื้อหา
การตลาดเนื้อหา OKRs มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าเพื่อดึงดูด สร้างการมีส่วนร่วม และรักษาผู้ชมเป้าหมาย
ตัวอย่าง:
วัตถุประสงค์ที่ 1: เพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกขึ้น 40% ผ่านการตลาดเนื้อหา
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: เผยแพร่บทความบล็อกคุณภาพสูง 20 บทความต่อเดือน
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: บรรลุอัตราการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาโดยเฉลี่ย 5% ภายในสามเดือน
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: สร้างลิงก์ขาเข้า 500+ ไปยังเนื้อหาภายในระยะเวลาหกเดือน
วัตถุประสงค์ที่ 2: สร้างบริษัทให้เป็นผู้นำทางความคิดในอุตสาหกรรมผ่านการตลาดเนื้อหา
- ผลลัพธ์หลัก 1: เพิ่มการแชร์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียขึ้น 30%
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: สร้างการกล่าวถึงในสื่อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมากกว่า 100 ครั้ง โดยอ้างอิงจากเนื้อหา
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: เพิ่มจำนวนผู้สมัครสมาชิกจดหมายข่าวทางอีเมลขึ้น 25%
วัตถุประสงค์ที่ 3: ขยายฐานผู้ชมและเพิ่มความผูกพันผ่านเนื้อหาที่น่าสนใจ
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: เพิ่มผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดีย 25% ในทุกแพลตฟอร์ม
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: ปรับปรุงเวลาเฉลี่ยที่ใช้บนเว็บไซต์เพิ่มขึ้น 20%
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: บรรลุอัตราการมีส่วนร่วมของเนื้อหาวิดีโอที่ 8%
5. การทดสอบ A/B สำหรับ OKR
การทดสอบ A/B ของ OKR มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์และประสบการณ์ของผู้ใช้ผ่านการทดลองและการตัดสินใจที่มีข้อมูลเป็นฐาน
ตัวอย่าง:
วัตถุประสงค์ที่ 1: เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ขึ้น 15% ผ่านการทดสอบ A/B
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ดำเนินการทดสอบ A/B 10 ครั้งบนหน้าแลนดิ้งเพจหลัก
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: เพิ่มมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ยขึ้น 5% ผ่านการทดสอบ A/B
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: ลดอัตราการตีกลับของเว็บไซต์ลง 10% ผ่านการทดสอบ A/B
วัตถุประสงค์ที่ 2: เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดทางอีเมลเพื่อเพิ่มอัตราการเปิดและอัตราการคลิกผ่าน
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ดำเนินการทดสอบ A/B บนหัวข้ออีเมลที่แตกต่างกัน 5 รายการ
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เพิ่มอัตราการเปิดอีเมลขึ้น 10% ผ่านการทดสอบ A/B
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: ปรับปรุงอัตราการคลิกผ่านอีเมลให้เพิ่มขึ้น 15% ผ่านการทดสอบ A/B
วัตถุประสงค์ที่ 3: ลดอัตราการออกจากเว็บไซต์
- ผลลัพธ์สำคัญ 1: จัดทำรายการ 20 หน้าที่มีอัตราการตีกลับสูงที่สุด (เพื่อจัดลำดับความสำคัญ)
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: ดำเนินการทดลอง A/B 30 ครั้งบนหน้าแลนดิ้งเพจในไตรมาสนี้
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: เพิ่มอัตราการคลิกผ่านบนปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTA) บนหน้าแรกหลักของเราจาก 2% เป็น 5%
6. OKRs สำหรับการตลาดทางอีเมล
OKRs สำหรับการตลาดทางอีเมลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมลและสร้างรายได้ผ่านการตลาดทางอีเมล
ตัวอย่าง:
วัตถุประสงค์ที่ 1: เพิ่มอัตราการเปิดอีเมลขึ้น 20% ผ่านการปรับปรุงการปรับแต่งและการแบ่งกลุ่มให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ดำเนินการปรับแต่งอีเมลตามพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: เพิ่มอัตราการเปิดอีเมลขึ้น 20%
วัตถุประสงค์ที่ 2: สร้างรายได้ 500,000 ดอลลาร์ผ่านแคมเปญการตลาดทางอีเมล
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: บรรลุมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย $500 จากแคมเปญอีเมล
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: เพิ่มอัตราการแปลงอีเมลขึ้น 15%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: สร้างยอดขายที่ขับเคลื่อนด้วยอีเมล 1,000 รายการ
7. OKR สำหรับโฆษณาแบบชำระเงิน
เป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs) การตลาดดิจิทัลเหล่านี้รวมถึงการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และการได้มาซึ่งลูกค้าผ่านช่องทางโฆษณาแบบชำระเงิน
ตัวอย่าง:
วัตถุประสงค์ที่ 1: เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในแคมเปญโฆษณาแบบชำระเงินขึ้น 25%
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ลดต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า (CPA) ลง 15%
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: เพิ่มอัตราการคลิกผ่าน (CTR) ขึ้น 10%
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: บรรลุผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา (ROAS) เท่ากับ X
วัตถุประสงค์ที่ 2: ขยายการได้มาซึ่งลูกค้าผ่านช่องทางโฆษณาแบบชำระเงิน
- ผลลัพธ์หลัก 1: ได้ลูกค้าใหม่ 10,000 รายผ่านการโฆษณาแบบชำระเงิน
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เพิ่มมูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLTV) ขึ้น 10%
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: ลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) ลง 15%
วัตถุประสงค์ที่ 3: ขยายการเข้าถึงโฆษณาแบบชำระเงินไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 1: เพิ่มจำนวนการแสดงผล (Impressions) ขึ้น 30% ในขณะที่รักษาต้นทุนต่อหนึ่งพันการแสดงผล (CPM) ให้อยู่ในระดับต่ำ
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: ได้ลูกค้าใหม่ 500 รายจากการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดขึ้น 5% ผ่านการโฆษณาแบบชำระเงิน
8. วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) ด้านประชาสัมพันธ์
OKR เหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างชื่อเสียงของแบรนด์และบริหารความสัมพันธ์กับสื่อ
ตัวอย่าง:
วัตถุประสงค์ที่ 1: เพิ่มการรับรู้แบรนด์ผ่านการรายงานข่าวในสื่อต่างๆ ขึ้น 30%
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ได้รับการเผยแพร่สื่อ 500 ครั้งในสิ่งพิมพ์เป้าหมาย
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: บรรลุการเข้าถึงสื่อหนึ่งล้านครั้ง
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: เพิ่มการกล่าวถึงในสื่อสังคมออนไลน์ขึ้น 20%
วัตถุประสงค์ที่ 2: บริหารจัดการและลดผลกระทบจากข่าวเชิงลบและปัญหาชื่อเสียงออนไลน์
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ลดการนำเสนอข่าวเชิงลบในสื่อลง 25%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: ปรับปรุงคะแนนรีวิวออนไลน์ให้เพิ่มขึ้น 10%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: พัฒนาและดำเนินการแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต
วัตถุประสงค์ที่ 3: ขยายการเข้าถึงสื่อให้เพิ่มขึ้น 25%
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ได้รับการเผยแพร่ครอบคลุมในสื่อเป้าหมายจำนวน X แห่ง
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: เพิ่มการกล่าวถึงในสื่อต่างๆ ขึ้น X%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: สร้างความสัมพันธ์กับผู้ติดต่อสื่อใหม่ X ราย
9. OKR ของความร่วมมือ
พวกเขาส่งเสริมการสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อขยายขอบเขตตลาดและฐานลูกค้าของคุณ
ตัวอย่าง:
วัตถุประสงค์ที่ 1: จัดตั้งความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ 50 รายการเพื่อขยายขอบเขตการเข้าถึงตลาด
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ลงนามข้อตกลงความร่วมมือใหม่ 30 ฉบับ
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: สร้างรายได้ 750,000 ดอลลาร์ผ่านความร่วมมือ
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: เพิ่มฐานลูกค้าขึ้น 50% ผ่านการแนะนำจากพันธมิตร
วัตถุประสงค์ที่ 2: เสริมสร้างความร่วมมือที่มีอยู่เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: บรรลุคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าอย่างน้อย 7.5/10 สำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตร
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดร่วมกันขึ้น 20%
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: ลดอัตราการสูญเสียคู่ค้าลง 15%
10. OKRs ความสำเร็จของลูกค้า
สิ่งเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้า การรักษาลูกค้า และการเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน
ตัวอย่าง:
วัตถุประสงค์ที่ 1: ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าให้เพิ่มขึ้น 15%
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: บรรลุคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าที่ 8/10
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: ลดอัตราการสูญเสียลูกค้าลง 10%
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: เพิ่มมูลค่าตลอดอายุการเป็นลูกค้าขึ้น 15%
วัตถุประสงค์ที่ 2: เพิ่มการรักษาลูกค้าผ่านการมีส่วนร่วมเชิงรุก
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: เพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมของลูกค้าขึ้น 20%
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: ลดเวลาในการแก้ไขปัญหาของลูกค้าลง 25%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: ดำเนินการริเริ่มความสำเร็จของลูกค้าใหม่สามโครงการ
วัตถุประสงค์ที่ 3: ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าให้เพิ่มขึ้น 15%
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ลดเวลาการแก้ไขปัญหาของลูกค้าผ่านตั๋วสนับสนุนลง 20%
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: เพิ่มคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิของลูกค้า (NPS) ขึ้น 10%
11. OKRs การตลาดผ่านมือถือ
สิ่งเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพความพยายามและผลลัพธ์ทางการตลาดสำหรับอุปกรณ์มือถือ
ตัวอย่าง:
วัตถุประสงค์ที่ 1: เพิ่มอัตราการแปลงบนมือถือขึ้น 30%
- ผลลัพธ์หลัก 1: ปรับปรุงเวลาในการโหลดเว็บไซต์บนมือถือให้เร็วขึ้น 20%
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: เพิ่มจำนวนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนมือถือขึ้น 25%
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: บรรลุอัตราการแปลงบนมือถือ X%
- ผลลัพธ์หลักที่ 4: เพิ่มจำนวนผู้ใช้งานแอปมือถือประจำเดือนขึ้น 30%
วัตถุประสงค์ที่ 2: เพิ่มการมองเห็นและการดาวน์โหลดผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพในร้านค้าแอป (ASO)
- ผลลัพธ์หลัก 1: ปรับปรุงอันดับในร้านค้าแอปสำหรับคำหลักเป้าหมาย 5 คำ
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: เพิ่มจำนวนการดาวน์โหลดแอปขึ้น 25%
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: บรรลุคะแนนในแอปสโตร์ 4/5
วัตถุประสงค์ที่ 3: เพิ่มอัตราการคงอยู่ของผู้ใช้แอปขึ้น 25%
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ลดอัตราการเลิกใช้งานแอปลง 15%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เพิ่มระยะเวลาการใช้งานเฉลี่ยต่อเซสชันขึ้น 20%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: ดำเนินการเพิ่มฟีเจอร์การมีส่วนร่วมในแอปใหม่สามรายการ
วิธีตั้งและติดตาม OKR ทางการตลาด
นี่คือคู่มือแบบขั้นตอนในการสร้าง OKRs ทางการตลาดและใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ:
ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจเป้าหมายขององค์กรของคุณ
เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบเป้าหมายขององค์กรของคุณสำหรับไตรมาสที่จะมาถึง. สิ่งนี้ช่วยให้แน่ใจว่าเป้าหมายการตลาดของคุณ (OKRs) สนับสนุนเป้าหมายที่กว้างขึ้นของบริษัท.
ตัวอย่าง:
เป้าหมายของบริษัท: เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ยั่งยืนขึ้น 20% ภายในไตรมาสหน้า; OKRs ทางการตลาดอาจรวมถึง:
วัตถุประสงค์: ส่งเสริมการรับรู้และความชื่นชอบในแบรนด์ในกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์จากการค้นหาแบบออร์แกนิกขึ้น 30%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์บนแพลตฟอร์มหลักให้เพิ่มขึ้น 50%
วัตถุประสงค์: ปรับปรุงข้อเสนอผลิตภัณฑ์และการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: เปิดตัวสายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยั่งยืน โดยเน้นใช้วัสดุรีไซเคิล
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าขึ้น 10%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: ลดการคืนสินค้าลง 25%
คุณยังสามารถใช้ เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp เพื่อกำหนดและจัดแนววัตถุประสงค์ทั่วทั้งองค์กรได้ แต่ละวัตถุประสงค์จะเชื่อมโยงกับผลลัพธ์สำคัญเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนกำลังทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน โครงสร้างนี้ช่วยเพิ่มการมุ่งเน้นและการจัดแนว ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนผลลัพธ์
ด้วยคุณสมบัติการติดตามเป้าหมายที่ติดตั้งไว้ในตัว เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักที่เกี่ยวข้องได้ คุณสามารถเห็นได้ว่าคุณใกล้จะบรรลุเป้าหมายของคุณมากเพียงใดในเวลาจริง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นได้
เทมเพลตยังมีแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งให้ภาพรวมของ OKR ของคุณ แดชบอร์ดเหล่านี้สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณเพื่อติดตามความก้าวหน้า ระบุจุดติดขัด และทำให้ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 2: แยกย่อยเป้าหมาย
แยกเป้าหมายขององค์กรออกเป็นวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ชัดเจนด้วยClickUp Goals วัตถุประสงค์เหล่านี้ควรมีความท้าทาย โปร่งใส และสร้างแรงจูงใจ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ทีมรู้สึกหนักใจ ควรกำหนดวัตถุประสงค์เพียง 3-4 ข้อในแต่ละครั้ง
ขั้นตอนที่ 3: พัฒนาผลลัพธ์หลักสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์
พัฒนาผลลัพธ์หลัก 3 ถึง 5 รายการต่อ OKR การตลาด ผลลัพธ์หลักเหล่านี้ควรมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการบรรลุวัตถุประสงค์
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpสามารถช่วยสร้างและจัดการ OKRs ที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ได้
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้การดำเนินงานด้านการตลาดง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หนึ่งในความสามารถที่โดดเด่นคือความสามารถในการช่วยให้ทีมการตลาดของคุณสร้างและจัดการ OKRs ที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- ให้บริการ พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ ที่ทีมการตลาดสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และแยกย่อยออกเป็นผลลัพธ์หลักได้ ซึ่งช่วยให้ทุกคนสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและสามารถติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์
- คุณสมบัติการติดตามเป้าหมาย ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นภาพรวมของ OKR ได้ด้วยแผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์,และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ใน ClickUp ซึ่งช่วยให้การติดตามความคืบหน้า, ปรับกลยุทธ์, และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่สำคัญได้รับการบรรลุตามกำหนดเวลาได้ง่ายขึ้น
- เครื่องมือสื่อสารในตัว เช่น แชท ความคิดเห็น และการแชร์เอกสาร ช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ OKR เข้าใจตรงกัน ซึ่งนำไปสู่การประสานงานที่ดีขึ้นและการดำเนินกลยุทธ์การตลาดที่รวดเร็วขึ้น
ก่อนใช้ ClickUp การสื่อสารสถานะและประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดระดับโลกและระดับภูมิภาคของเราไปยังหน่วยธุรกิจต่างๆ นั้นยังห่างไกลจากคำว่าเหมาะสม ด้วยแดชบอร์ดใหม่ของเรา เราสามารถประหยัดเวลา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้แบบเรียลไทม์ ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ
ก่อนใช้ ClickUp การสื่อสารสถานะและประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดระดับโลกและระดับภูมิภาคของเราไปยังหน่วยธุรกิจต่างๆ นั้นยังห่างไกลจากคำว่าเหมาะสม ด้วยแดชบอร์ดใหม่ของเรา เราสามารถประหยัดเวลา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้แบบเรียลไทม์ ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ
ขั้นตอนที่ 4: ติดตามและตรวจสอบความคืบหน้า
ใช้มุมมองของ ClickUpเพื่อติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าของ OKR. นี่คือบางความคิดเพื่อเริ่มต้น:
- มุมมองรายการ: จัดระเบียบ OKR ของคุณเป็นรายการตามวัตถุประสงค์ ทีม หรือกรอบเวลา ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมของเป้าหมายและความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน
- มุมมองบอร์ด: มองเห็น OKR ของคุณในรูปแบบการ์ดบนบอร์ด ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าผ่านแต่ละขั้นตอน (เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, เสร็จแล้ว)
- มุมมองปฏิทิน: กำหนดเหตุการณ์สำคัญและกำหนดเส้นตายที่เกี่ยวข้องกับ OKR ของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปตามกำหนดเวลา
ตรวจสอบและปรับปรุง OKR ของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท หาก OKR ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทอีกต่อไปหรือพิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถบรรลุได้ ให้ทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น
อย่าลืมเฉลิมฉลองความสำเร็จของทีมเพื่อ รักษาขวัญและกำลังใจ
คำแนะนำทั่วไปในการตั้ง OKR ที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อเขียน OKR ทางการตลาด:
- ส่งเสริมให้ สมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วม เมื่อกำหนด OKRs. สิ่งนี้ส่งเสริมความรับผิดชอบและความสอดคล้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า OKR ของคุณ มีส่วนช่วยโดยตรงต่อเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม
- หลีกเลี่ยงการทำให้ทีมของคุณรู้สึกหนักใจ ด้วยเป้าหมายที่มากเกินไป จัดลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ
- ใช้ ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าอย่างถูกต้อง
- OKR ควรผลักดันให้ทีมมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศโดยไม่ตั้งเป้าหมายที่เกินจริง
- OKRs ไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างตายตัว ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
- ยอมรับและให้รางวัลแก่ความสำเร็จ เพื่อรักษาแรงจูงใจของทีม
อ่านเพิ่มเติม: 12 แม่แบบแผนการตลาดฟรีเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาด
ประโยชน์และความท้าทายของการตลาด OKRs
ประโยชน์หลักของการตลาด OKRs ได้แก่:
- การจัดลำดับความสำคัญและการจัดให้สอดคล้อง: OKRs ช่วยให้ทีมจัดลำดับความสำคัญของงานและทำให้ทุกคนทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
- ความรับผิดชอบ: โดยการกำหนดผลลัพธ์หลักอย่างชัดเจน คุณจะสร้างความรู้สึกรับผิดชอบในหมู่สมาชิกทีม
- การตัดสินใจอย่างมีข้อมูล: การติดตามผลลัพธ์เหล่านั้นให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- การเสริมสร้างขวัญกำลังใจและการมีส่วนร่วม: การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและความก้าวหน้าที่สามารถวัดได้สามารถเสริมสร้างขวัญกำลังใจและการมีส่วนร่วมของทีม
83% ของผู้ตัดสินใจที่ได้รับการสำรวจในรายงานผลกระทบของ OKR โดย Mooncampเห็นด้วยว่า OKR มีผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรของตน และยังคงมีผลกระทบเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม กระบวนการตั้งเป้าหมายอาจมีปัญหาบางประการ หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดในการนำมาใช้ OKR คือการตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานแต่สามารถบรรลุได้ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร หากไม่มีการสนับสนุนจากผู้บริหาร การนำมาใช้ OKR อาจล้มเหลวได้
นี่คือวิธีบางประการในการเอาชนะความท้าทายนี้และความท้าทายอื่นๆ:
|ความท้าทาย
|วิธีแก้ไข
|ความเสี่ยงของการมุ่งเน้นมากเกินไปในการบรรลุผลลัพธ์หลักแทนที่จะเป็นเป้าหมายระยะยาว
|สมดุลเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
|ผลลัพธ์ของแผนการตลาดไม่สามารถวัดผลได้ง่ายเสมอไป
|ค้นหาวิธีสร้างสรรค์ในการวัดผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
|การแนะนำ OKR อาจเผชิญกับการต่อต้านจากสมาชิกทีมที่ชอบวิธีการตั้งเป้าหมายแบบดั้งเดิม
|สื่อสารประโยชน์ของกรอบการทำงาน OKR อย่างมีประสิทธิภาพ
|การใช้ OKR อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยวินัยและวงจรการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การนำไปใช้ที่ไม่สม่ำเสมออาจนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อย
|จัดให้มีรอบการทบทวนรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของ OKRs
ขับเคลื่อนความสำเร็จทางการตลาดด้วย OKR ที่เหมาะสม
การกำหนด OKRs ทางด้านการตลาดที่ดีมอบกรอบการทำงานที่ทรงพลังสำหรับการตั้งเป้าหมาย, การติดตามความคืบหน้า, และการขับเคลื่อนผลลัพธ์. โดยการปฏิบัติตามหลักการที่ระบุไว้ในบทความนี้และการใช้เครื่องมือทางการตลาดเช่นClickUp, ทีมการตลาดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ, ปรับปรุงการร่วมมือ, และในท้ายที่สุดช่วยให้เกิดความสำเร็จโดยรวมขององค์กร.
โปรดจำไว้ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จของ OKR อยู่ที่การตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวข้องและสร้างแรงจูงใจ (ไม่ใช่การขัดขวาง) ให้กับทีมของคุณ ในขณะเดียวกันก็ขับเคลื่อนเป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญให้บรรลุผล ด้วยการติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอและปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถรักษาความมุ่งเน้นในเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้ การใช้แพลตฟอร์มอย่าง ClickUp และฟีเจอร์ต่างๆ ของมันสามารถช่วยอย่างมากในการทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
ลองใช้ ClickUpวันนี้