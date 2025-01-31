11 เครื่องมือการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในปี 2025

การดำเนินธุรกิจขนาดเล็กต้องใช้ความทุ่มเทและความพยายามอย่างมหาศาลเพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กประสบความสำเร็จ
สถิติแสดงให้เห็นว่ามีธุรกิจขนาดเล็ก 31.7 ล้านแห่งในสหรัฐอเมริกาในปี 2020 ในขณะเดียวกันสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกาอ้างว่า 82% ของธุรกิจขนาดเล็กอยู่รอดได้เพียง 1 ปี, 50% อยู่รอดได้ถึง 5 ปี, และมีเพียง 35% ที่อยู่รอดได้ 10 ปีหรือมากกว่า
ในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หวังว่าคุณจะสามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้ด้วยการยกระดับความพยายามทางการตลาดของคุณด้วยเครื่องมือการตลาดดิจิทัล
ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก คุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณา รวมถึงซอฟต์แวร์การตลาด 10 ตัวที่จะช่วยคุณวางแผน จัดการ และติดตามกลยุทธ์การตลาดและแคมเปญของคุณ
ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือการตลาดคืออะไร?
รู้สึกเหมือนมีเครื่องมือการตลาดใหม่ ๆ ออกมาทุกสัปดาห์ และข้อมูลจากStatistaแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมมาร์เทคทั่วโลกมีมูลค่าถึง 344.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 เมื่อทราบเช่นนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่96% ของ นักการตลาดได้ใช้แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติแล้ว
ในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก คุณควรมองหาวิธีปรับปรุงธุรกิจของคุณอยู่เสมอ เช่นเดียวกับที่คุณใช้วิธีการสร้างสรรค์ในการหาพนักงานใหม่ คุณจำเป็นต้องคิดนอกกรอบเพื่อปรับปรุงการตลาดของคุณ
หากนักการตลาดส่วนใหญ่ใช้แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ ก็ย่อมมีบางสิ่งที่คุณควรนำไปพิจารณาอย่างแน่นอน มาดูกันว่าทำไมคุณจึงควรใช้เครื่องมือการตลาดในธุรกิจขนาดเล็กของคุณจริงๆ
1. เครื่องมือการตลาดทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ ⚡️
การทำงานไม่หยุดพักอาจทำให้คุณและพนักงานรู้สึกเหมือนอยู่บนวงล้อแฮมสเตอร์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดและหาทางออกไม่ได้ และความจริง? คุณอาจจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ
มันอาจเป็นเรื่องยากที่จะถอยออกมาและมองภาพรวมเมื่อคุณยุ่งกับโปรเจกต์ต่างๆ มากมาย กลยุทธ์ที่คุณนำมาใช้ในการตลาดได้ผลหรือไม่? มีอะไรที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อประหยัดเวลาของคุณได้บ้าง?
เครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่จะช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงานเป็นสิ่งที่ทีมงานการตลาดของคุณจะรู้สึกขอบคุณอย่างแน่นอน
แทนที่จะทำทุกขั้นตอนของกระบวนการด้วยตนเอง เครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่ดีซึ่งสามารถทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ จะช่วยให้พวกเขามีเวลาว่างสำหรับโครงการที่ใหญ่ขึ้นและดีขึ้น ด้วยระบบการทำงานที่เป็นระบบอัตโนมัติ พนักงานจะได้รับประโยชน์จากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การทำงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น เนื่องจากกระบวนการทำงานมีความเสี่ยงน้อยลงที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ และการรับผิดชอบที่มากขึ้น
ประโยชน์ทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมการเติบโตโดยรวมของแผนก และด้วยเหตุนี้จึงส่งผลต่อบริษัท
2. เครื่องมือการตลาดช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้นหรือไม่?
การตลาดคือการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน ในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก คุณอาจมองหาวิธีในการเพิ่มจำนวนผู้ติดตามและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น
สถิติแสดงให้เห็นว่าFacebook, Instagram และ Twitterเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้นคุณจึงต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ผ่านทีมการตลาดของคุณอย่างแน่นอน
ด้วยเครื่องมือการตลาดที่เหมาะสม ทีมงานของคุณสามารถวางแผนได้อย่างรวดเร็วเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายธุรกิจขนาดเล็กของคุณผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ลองใช้เครื่องมือติดตามเวลาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก!
3. เครื่องมือการตลาดรวบรวมข้อมูลตอบกลับเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
ประมาณ68% ของผู้บริโภคกล่าวว่าพวกเขายินดีที่จะจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับสินค้าและบริการจากแบรนด์ที่มีประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดี อย่างไรก็ตาม วิธีเดียวที่จะสร้างประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีคือการยอมรับความคิดเห็นของลูกค้า
ในฐานะธุรกิจขนาดเล็ก คุณและทีมการตลาดของคุณควรค้นหาเครื่องมือทางการตลาดเพื่อช่วยคุณรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงธุรกิจขนาดเล็กของคุณได้ในทุกขั้นตอน
4. เครื่องมือการตลาดช่วยติดตามเป้าหมายและความคืบหน้าของคุณ
ในฐานะธุรกิจขนาดเล็ก คุณต้องวัดวัตถุประสงค์ของเครื่องมือและแคมเปญการตลาดของคุณเพื่อให้คุณรู้ว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผลสำหรับคุณ และด้วยเครื่องมือการตลาดที่เหมาะสม คุณจะสามารถติดตามเป้าหมาย วัดความก้าวหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณได้
เมื่อคุณนำเครื่องมือการตลาดใหม่มาใช้ในธุรกิจขนาดเล็กของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณเลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายได้ หากเป้าหมายสุดท้ายของคุณคือการเพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น ให้กำหนดว่าคุณต้องการให้ปริมาณผู้เยี่ยมชมเพิ่มขึ้นเท่าใดในระยะเวลาที่กำหนด
จากนั้น สำหรับเครื่องมือใหม่แต่ละชิ้นที่คุณนำมาใช้ให้ตั้งเป้าหมายและกรอบเวลาเพื่อวัดความสำเร็จของเครื่องมือนั้นในธุรกิจของคุณ
เครื่องมือการตลาดที่คุณเลือกสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณควรมีความสามารถในการวัดความคืบหน้าของคุณได้ด้วย วิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำเช่นนี้คือการกำหนดพื้นที่ผลลัพธ์หลักสำหรับการตลาดในธุรกิจขนาดเล็กของคุณการตั้งเป้าหมายผลลัพธ์หลัก (OKRs) และการติดตามตัวชี้วัดเป็นอีกวิธีหนึ่งในการวัดความสำเร็จของความพยายามและเครื่องมือทางการตลาดของคุณ
เครื่องมือการตลาดช่วยให้คุณวัดและติดตามสิ่งต่าง ๆ มากมาย:
- การมีส่วนร่วมของลูกค้า
- อัตราการเปลี่ยนแปลง
- อัตราการคลิกผ่าน (CTR)
- ต้นทุนต่อผู้สนใจ (CPL)
- ผู้มุ่งหวังที่มีคุณสมบัติด้านการตลาด (MQL)
5. เครื่องมือการตลาดส่งมอบโครงการตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ
เป็นเรื่องง่ายที่จะตกอยู่ในความวุ่นวายของการทำงานให้เสร็จและส่งงานก่อน (หรือตรง...) กำหนดเส้นตาย ในฐานะธุรกิจขนาดเล็ก คุณอาจมีพนักงานจำนวนมากที่ต้องสวมหมวกหลายใบเพื่อรับมือกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจของคุณ
แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมาชิกในทีมลืมเกี่ยวกับโปรเจกต์? หรือถ้าเกิดมีองค์ประกอบหลักของโปรเจกต์ที่ทีมไม่รู้ว่าควรจะทำ?
ในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก คุณควรหาวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและปริมาณงานที่เหมาะสมกับความเป็นจริง นี่คือจุดที่เครื่องมือจัดการโครงการการตลาดอย่าง ClickUpเข้ามามีบทบาท
คุณสามารถใช้เทมเพลตการทบทวนการจัดการโครงการของ ClickUpสำหรับทีมของคุณเพื่อตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการต่อไปหรือไม่ เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมของคุณเห็นว่าพวกเขาได้รับผลลัพธ์ตามที่คาดหวังหรือไม่ และช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปของโครงการได้
แทนที่ทีมจะต้องพยายามจดจำทุกสิ่งที่ต้องทำ เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีฟังก์ชันการทำงานอย่าง ClickUp สามารถช่วยให้พวกเขาติดตามงานได้ตลอดเวลา วัดความคืบหน้า และมั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรตกหล่นไป สิ่งนี้จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและช่วยจัดการงบประมาณโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
11 เครื่องมือการตลาดที่ธุรกิจขนาดเล็กควรรู้
การเลือกเครื่องมือการตลาดที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณอาจดูน่ากังวลเล็กน้อย แต่เราได้ทำการวิจัยและทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับคุณแล้ว ลองดู 10 เครื่องมือการตลาดที่ธุรกิจขนาดเล็กไม่ควรพลาด
1.ClickUp
ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันในทีม
ต้องการวิธีที่ดีกว่าในการจัดการโครงการของคุณและสื่อสารกับทีมของคุณหรือไม่?
ดังนั้น เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับคุณ
ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพเช่น ClickUp ทีมการตลาดของคุณจะมีเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดในการวางแผน จัดการ และติดตามโครงการแคมเปญการตลาด และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น คุณจะต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อช่วยให้ทีมการตลาดของคุณติดตามโครงการริเริ่มทางการตลาดและภาระงานของพนักงาน และดูแลโครงการในระดับที่สูงขึ้น
นี่คือสิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ—มันยืดหยุ่น, มีประสิทธิภาพ, และสามารถปรับขนาดได้. มันถูกสร้างขึ้นสำหรับบุคคลและทีมทุกขนาดในหลากหลายอุตสาหกรรม และนำเสนอฟีเจอร์การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันขั้นสูงหลายร้อยรายการเพื่อช่วยจัดการกับกระบวนการทำงานที่ง่ายไปจนถึงซับซ้อน.
และเนื่องจากแพลตฟอร์มนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ คุณและทีมของคุณสามารถสร้าง ClickUp ให้เหมาะกับกระบวนการทำงาน ความชอบ และความต้องการของโครงการของคุณได้ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเติบโตของธุรกิจของคุณ
ต้องการทำให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปอีกหรือไม่? ผสานการทำงานของ ClickUp เข้ากับแอปทำงานกว่า 1,000 แอปและเครื่องมือการตลาดที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อการทำงานที่ราบรื่นและเก็บงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติหลัก
- มุมมองที่กำหนดเอง: เลือกจากมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบเพื่อจัดการงานของคุณ รวมถึง มุมมองไทม์ไลน์, แผนงานกานท์, มุมมองปริมาณงาน และอื่นๆ
- สร้างระบบCRM ใน ClickUp: จัดระเบียบและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการติดตาม, การแสดงข้อมูล,อีเมล, และอื่น ๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดในที่เดียว
- แดชบอร์ดแบบกำหนดเอง: สร้างแดชบอร์ดในอุดมคติของคุณและรับภาพรวมระดับสูงของงานของคุณได้ในพริบตา
- มุมมองปฏิทิน: จัดการปฏิทินเนื้อหาของคุณในมุมมองปฏิทิน
- กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลและเอกสาร ClickUp: วางแผนและบันทึกกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของคุณในClickUp Whiteboardsหรือ Docs และอีกมากมาย
- อีเมลใน ClickUp:ส่งและรับอีเมลได้โดยตรงภายในงานใน ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับทีมและลูกค้า
ข้อจำกัด
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างมีให้เฉพาะในเวอร์ชันที่ต้องชำระเงิน
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์
- ไม่จำกัด: $5 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- บิสซิเนส พลัส: $19 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 5,675 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,544 รายการ)
2. สแล็ก
ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารในทีม
การจัดการโครงการเกี่ยวข้องกับการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานของคุณ และ Slack ช่วยคุณทำเช่นนั้นได้Slack เป็นแอปสำหรับการส่งข้อความกลุ่มหรือการทำงานร่วมกันของทีมที่ช่วยให้การสื่อสารทางธุรกิจง่ายขึ้น
ด้วยแอปนี้ คุณและธุรกิจขนาดเล็กของคุณจะสามารถมีการสนทนาแบบเปิด กลุ่มส่วนตัว และการส่งข้อความโดยตรง รวมถึงการค้นหาตามบริบทอย่างลึกซึ้ง การเก็บถาวรข้อความ และการแชร์ไฟล์ แทนที่จะต้องโทรหากัน ส่งอีเมล หรือแวะเข้าไปที่ออฟฟิศของกันและกัน แอปส่งข้อความนี้จะช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความถึงกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วตลอดทั้งวัน
คุณสมบัติเด่น
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- การประชุมทางเสียง
- การประชุมทางวิดีโอ
- การแชร์ไฟล์
- เว็บแอปพลิเคชันและการผสานรวมนับไม่ถ้วน
- แอปพลิเคชันมือถือ
ข้อจำกัด
- ข้อความอาจกลายเป็นไม่เป็นระเบียบและวุ่นวายหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
การกำหนดราคา
- ฟรีพร้อมข้อจำกัดบางประการ
- มาตรฐาน: $6. 67 ต่อผู้ใช้/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- บวก: $12.50 ต่อผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- Enterprise Grid: สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 30,820+)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 22,806 รายการ)
3. Sendinblue
ดีที่สุดสำหรับแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร
Sendinblueเป็นซอฟต์แวร์การสื่อสารทางการตลาดที่ทำงานเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบอัตโนมัติทางการตลาด, แคมเปญอีเมล, อีเมลธุรกรรม, และข้อความ SMS.
เครื่องมือนี้สามารถช่วยธุรกิจขนาดเล็กในการส่งจดหมายข่าวและการสื่อสารจำนวนมากในรูปแบบดิจิทัล
Sendinblue ให้บริการรายงานแบบเรียลไทม์ขั้นสูงที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคุณในการติดตามตัวชี้วัดของธุรกิจขนาดเล็กของคุณ
ด้วยความเป็นไปได้ในการเพิ่มผู้ติดต่อได้ไม่จำกัดในฐานข้อมูลของคุณ นี่คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารทางการตลาดที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทของคุณ
คุณสมบัติเด่น
- การตลาดอัตโนมัติ
- การส่งข้อความ SMS
- รายงานแบบเรียลไทม์ขั้นสูง
- อีเมลและโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
- กำหนดเวลาแคมเปญล่วงหน้า
- ไม่จำกัดผู้ติดต่อ
ข้อจำกัด
- จำนวนการเชื่อมต่อที่จำกัด
การกำหนดราคา
- ฟรี: ฟรีพร้อมผู้ติดต่อไม่จำกัด
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $25 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $65 ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (1,541+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 1,549 รายการ)
4. เมลชิมพ์
ดีที่สุดสำหรับการตลาด, ระบบอัตโนมัติ, และแพลตฟอร์มอีเมล
Mailchimpเป็นแพลตฟอร์มการตลาดแบบครบวงจรที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กทำการตลาดอย่างชาญฉลาดเพื่อเติบโตได้เร็วขึ้น
เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพราะจะช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติภายในแผนกการตลาดของคุณ
มันขับเคลื่อนด้วย AI และช่วยคุณส่งอีเมลการตลาดและข้อความอัตโนมัติ สร้างแคมเปญโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย สร้างหน้า landing page ส่งโปสการ์ด อำนวยความสะดวกในการรายงานและวิเคราะห์ และขายออนไลน์
คุณสมบัติหลัก
- ให้แบบฟอร์ม
- มีตัวแก้ไขอีเมลแบบ WYSIWYG
- เนื้อหาแบบไดนามิกพร้อมความสามารถในการทดสอบ
- การปรับให้เหมาะกับมือถือ
- รายงานการส่งอีเมลถึงผู้รับ
- การจัดการรายการ
- ลำดับการหยดแบบกระตุ้น
ข้อจำกัด
- ข้อจำกัดสำหรับคุณสมบัติและการออกแบบบางอย่างเมื่อใช้เวอร์ชันฟรี
การกำหนดราคา
- ฟรี: ฟรีสำหรับผู้ติดต่อ 500 ราย
- สิ่งจำเป็น: เริ่มต้นที่ $13 ต่อเดือน
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $350 ต่อเดือน
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4. 3 จาก 5 (12,204+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (15,822+ รีวิว)
5. ฮูตสูท
ดีที่สุดสำหรับการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์
Hootsuiteเป็นเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียและการตลาด แอปนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพราะจะช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองในการโพสต์บนโซเชียลมีเดียของคุณได้มาก
ในแอปนี้ คุณสามารถกำหนดเวลาโพสต์บนหลายเครือข่ายสังคม จัดการเนื้อหาโซเชียลทั้งแบบออร์แกนิกและแบบชำระเงินร่วมกัน ติดตามการสนทนากับลูกค้า และรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจากโซเชียลมีเดีย เพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านการตลาดที่สำคัญ ทั้งหมดนี้ทำได้จากจุดเดียวสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณ
คุณสมบัติเด่น
- การกำหนดเวลาโพสต์
- การเผยแพร่แบบอัตโนมัติ
- การจัดการหลายบัญชี
- การจัดการการติดต่อ
- การจัดการเนื้อหา
- การรายงานและการวิเคราะห์
- การแบ่งกลุ่มลูกค้า
ข้อจำกัด
- การวิเคราะห์ยังสามารถปรับปรุงได้อีก
การกำหนดราคา
- มืออาชีพ: $49 ต่อเดือน
- ทีม: $249 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 739 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4. 1 จาก 5 (รีวิว 3,778+ รายการ)
- Capterra: 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,349 รายการ)
6. Canva
เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบกราฟิก และการแก้ไขภาพถ่ายและวิดีโอ
Canvaเป็นเครื่องมือออกแบบกราฟิกที่ช่วยให้การสร้างกราฟิกเป็นเรื่องง่าย
หากคุณและทีมการตลาดของคุณสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณเป็นมือใหม่ในการสร้างกราฟิก โปรแกรมนี้ใช้งานง่ายและครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ในด้านภาพ
ด้วยแอปนี้ คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครสำหรับโซเชียลมีเดีย, การนำเสนอ, การเชิญ, โปสเตอร์, โบรชัวร์, และนามบัตร, รวมถึงอื่น ๆ ได้ แทนที่จะต้องมีแอปต่าง ๆ สำหรับแต่ละภาพ ทุกอย่างถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียว ทำให้แอปนี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณ
คุณสมบัติหลัก
- การสร้างแม่แบบ
- การออกแบบและแก้ไข
- การจัดการโฆษณา
- การจัดเก็บไฟล์
- ภาพเหตุการณ์ในอดีต
ข้อจำกัด
- คุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
การกำหนดราคา
- ฟรีพร้อมข้อจำกัดบางประการ
- ข้อดี: $12.99 ต่อเดือนสำหรับหนึ่งคน
- ทีม: $30 ต่อเดือน สำหรับห้าคนแรก
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิว 3,787+ รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 10,873 รายการ)
7. KWfinder
KWFinderเป็นเครื่องมือวิจัยคำหลักสำหรับการตลาดค้นหา
เครื่องมือนี้ค้นหาคีย์เวิร์ดหางยาวที่มีความยากในการทำ SEO ต่ำ พร้อมให้ค่าดัชนีสำหรับความยากในการทำ SEO โดยอ้างอิงจากปัจจัยการจัดอันดับต่างๆและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก เมื่อธุรกิจขนาดเล็กของคุณเติบโตขึ้น คุณจะต้องการติดตามคีย์เวิร์ดที่ดีที่สุดสำหรับการทำ SEO ดังนั้นเครื่องมือนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
KWfinder ยังยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆ สำหรับโครงการใหม่ ๆ ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่คุณหรือทีมการตลาดของคุณรู้สึกติดขัด เครื่องมือนี้สามารถช่วยกระตุ้นไอเดียใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติหลัก
- การจัดอันดับของคำค้นหา
- ค่าใช้จ่ายต่อคลิก (CPC)
- คำแนะนำคำค้นหาทางเลือก
- ความยากของคำค้นหา
- การวิเคราะห์ SERP
ข้อจำกัด
- สถิติคุณภาพหน้าจำกัด
การกำหนดราคา
- ฟรี: ทดลองใช้ 10 วัน
- พื้นฐาน: $29.90 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $44.90 ต่อเดือน
- เอเจนซี: $89. 90 ต่อเดือน
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิว 5 ครั้งขึ้นไป)
- TrustRadius: 9. 9 จาก 10 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
8. AnswerThePublic
AnswerThePublicเป็นเครื่องมือที่ให้ข้อมูลการเติมคำอัตโนมัติจากเครื่องมือค้นหาเช่น Google จากนั้นให้วลีและคำถามที่เป็นประโยชน์ซึ่งผู้คนถามเกี่ยวกับคำหลักของคุณ
นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมการตลาดของธุรกิจขนาดเล็กของคุณในการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้อ่านต้องการ จากนั้นนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการสร้างเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์
เมื่อคุณหรือทีมของคุณมีไอเดียน้อย คุณลักษณะการค้นหาเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการหาแรงบันดาลใจ. เวอร์ชันฟรีให้บริการการค้นหาฟรีถึงสามครั้งต่อวัน คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายและดูว่ามันคืออะไร.
คุณสมบัติเด่น
- ใช้งานง่าย
- ช่วยแก้ปัญหาการเขียนติดขัด
- การติดตามอันดับคีย์เวิร์ด
- เครื่องมือวิจัยคำหลัก
- การวิเคราะห์การแข่งขัน&ตารางเปรียบเทียบ
ข้อจำกัด
- เวอร์ชันฟรีจำกัดให้คุณค้นหาได้เพียงสามครั้งต่อวัน
การกำหนดราคา
- ฟรีพร้อมข้อจำกัดบางประการ
- รายเดือน: $99 ต่อเดือน
- รายปี: $79 ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- ผู้เชี่ยวชาญ: $199 ต่อเดือน
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิว 24+ รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 9 รายการ)
9. Google Analytics
ดีที่สุดสำหรับการติดตามปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์และวัดผลการดำเนินงานของแคมเปญ
Google Analyticsเป็นบริการวิเคราะห์ข้อมูลที่ให้สถิติและเครื่องมือสำหรับการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อการค้นหาและการตลาด เครื่องมือนี้สามารถใช้ได้ฟรีสำหรับทุกคนที่มีบัญชี Google
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก Google Analytics มีประโยชน์ในการติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์และรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าชม นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณวัดได้ว่าแคมเปญการตลาดประสบความสำเร็จหรือไม่ และรูปแบบต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
หากคุณตัดสินใจที่จะนำการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในเครื่องมือการตลาดของคุณ นี่ควรเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของคุณเพื่อขยายธุรกิจขนาดเล็กของคุณ
คุณสมบัติเด่น
- ฟรีสำหรับทุกคนที่มีบัญชี Google
- การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพ
- เครื่องมือติดตาม
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
- ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามตัวชี้วัดได้ถึง 200 ตัวบนประสิทธิภาพของเว็บไซต์
ข้อจำกัด
- ความถูกต้องของข้อมูลอาจถูกกระทบโดยผู้ใช้ที่บล็อกคุกกี้ของ Google Analytics
การกำหนดราคา
- เวอร์ชันฟรี: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
- เวอร์ชัน 360: ราคาหลากหลายเริ่มต้นที่ $12,500 ต่อเดือน
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (5,995+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (7,332+ รีวิว)
10. Buzzsumo
ดีที่สุดสำหรับการค้นคว้าเนื้อหา
BuzzSumoเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยคุณค้นพบโอกาสในการมีส่วนร่วมที่ดีที่สุด เนื้อหา และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านโซเชียลมีเดียและเครื่องมือค้นหา ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถค้นพบคำหลักใหม่ ๆ เรื่องราวที่กำลังเป็นที่นิยม คำถามของลูกค้า และความสำเร็จของเนื้อหา
นี่เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือในการค้นหาว่าอะไรกำลังเป็นที่นิยมหรือกำลังจะเป็นหัวข้อร้อนแรงบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้ในกลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณได้ การติดตามฟีเจอร์เหล่านี้มีความสำคัญเพราะจะช่วยให้คุณเข้าใจเพิ่มเติมว่าอะไรได้ผลหรือไม่ได้ผลสำหรับแบรนด์ของคุณ ดังนั้นคุณไม่ควรพลาดเครื่องมือนี้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณ
คุณสมบัติเด่น
- การติดตามการเปลี่ยนแปลง
- การกรองคำหลัก
- รายงาน/การวิเคราะห์
- การจัดการเนื้อหา
- ตัวเลือกในการดูสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมในสื่อสังคมออนไลน์
- การตรวจสอบแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัด
- การใช้แพลตฟอร์มอย่างเหมาะสมอาจซับซ้อนเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
การกำหนดราคา
- ฟรีพร้อมข้อจำกัดบางประการ
- ข้อดี: $99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- เพิ่มเติม: $179 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ขนาดใหญ่: $299 ต่อผู้ใช้/เดือน
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 95 รายการ)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 136 รายการ)
11. ผู้บรรยาย
Narrato Workspaceเป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างเนื้อหา การทำงานร่วมกัน การจัดการเวิร์กโฟลว์ และการบริหารโครงการ นอกจากนี้ยังเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเขียนเนื้อหาสำหรับการสั่งซื้อเว็บไซต์ บล็อกและเนื้อหา SEO บนแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถโพสต์งานและจ้างนักเขียนคำโฆษณาและนักเขียนเนื้อหาฟรีแลนซ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพสำหรับความต้องการของธุรกิจขนาดเล็กของคุณได้
ดังนั้น หากคุณพบว่าตัวเองกำลังประสบปัญหาในการสร้างเนื้อหา คุณควรลองใช้เครื่องมือนี้ดู ด้วยระบบจัดการแนวคิดเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ และความสามารถในการเชื่อมต่อกับฟรีแลนซ์ ธุรกิจขนาดเล็กของคุณจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนจากเครื่องมือนี้
คุณสมบัติหลัก
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
- มุมมอง Gantt/ไทม์ไลน์
- การจัดการความคิด
- ปฏิทินเนื้อหา
ข้อจำกัด
- มันอาจต้องการการผสานรวมที่ดีขึ้นบนแพลตฟอร์ม
การกำหนดราคา
- ฟรีพร้อมข้อจำกัดบางประการ
- ข้อดี: $9 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $19 ต่อผู้ใช้/เดือน
- กำหนดเอง: มีให้บริการตามความต้องการ
รีวิวและคะแนนจากลูกค้า
- G2: 4. 8 จาก 5 (รีวิว 22+ รายการ)
- Capterra: 4. 9 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 11 รายการ)
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือการตลาด
ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ การจะรู้ว่าตัวเลือกใดคุ้มค่ากับการลงทุนเวลาและเงิน และตัวเลือกใดที่ควรหลีกเลี่ยง อาจต้องใช้ความพยายามอย่างมาก เมื่อมองหาเครื่องมือการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่เครื่องมือการตลาดทุกชิ้นควรมี
ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้และการใช้งาน ??
โปรแกรมอาจดูน่าตื่นตาตื่นใจและเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมาย แต่ถ้า มันไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ คุณก็ควร หลีกเลี่ยงที่จะใช้มัน
ไม่ว่าเครื่องมือนั้นจะสัญญาอะไรไว้ คุณควรสามารถเข้าถึงและเรียนรู้วิธีการใช้งานแอปหรือเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ หากเครื่องมือนั้นมีคู่มือแนะนำการใช้งานและบทเรียนพร้อมภาพตัวอย่างการนำทางภายในเครื่องมือ นั่นถือเป็นข้อดีเพิ่มเติมที่ยอดเยี่ยม
สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการทำคือการลงทุนในเครื่องมือเพียงเพื่อจะมารู้ในภายหลังว่าคุณต้องใช้เวลาเรียนรู้วิธีการใช้งานมากแค่ไหน
ความเหมาะสมกับการใช้งาน vs. ค่าใช้จ่าย?
ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจใช้โปรแกรมใดก็ตาม ควรเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้จริง
ควรพิจารณาความเหมาะสมในการใช้งานของเครื่องมือสำหรับคุณและทีมของคุณเทียบกับค่าใช้จ่ายเสมอ ตัดสินใจว่าฟีเจอร์ต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่คุณจะใช้จริงๆ หรือเป็นเพียงประโยชน์เพิ่มเติมที่คุณไม่ต้องการหรือไม่เกี่ยวข้องกับความต้องการของคุณ
หากความเหมาะสมและการใช้งานไม่คุ้มค่ากับต้นทุน คุณควรค้นหาเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณต่อไป
ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่น
เครื่องมือการตลาดของคุณควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับความต้องการในปัจจุบันของคุณและปรับตามการเติบโตของธุรกิจของคุณ ดังนั้นเมื่อค้นหาเครื่องมือที่ทันสมัย ควรเลือกเครื่องมือที่มีตัวเลือกในการปรับแต่งและมีคุณสมบัติหลากหลายที่สามารถช่วยงานตั้งแต่เรื่องง่ายไปจนถึงเรื่องซับซ้อน
กล่าวอีกนัยหนึ่ง อย่าลงทุนในเครื่องมือที่แก้ไขปัญหาของคุณได้เพียงชั่วคราว แต่ควรมองหาวิธีแก้ปัญหาในระยะยาวที่สามารถรองรับความต้องการทางธุรกิจของคุณทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ยกระดับธุรกิจขนาดเล็กของคุณด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
เครื่องมือการตลาดเป็นสิ่งที่ธุรกิจขนาดเล็กทุกแห่งควรนำมาใช้. ปลดปล่อยเวลาให้กับทีมการตลาดของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่โครงการใหญ่และยอดเยี่ยมได้.
หากคุณจะนำอะไรจากรายการนี้ไปพิจารณา โปรดพิจารณาคุณสมบัติของแต่ละเครื่องมืออย่างถี่ถ้วนและพยายามหาเครื่องมือที่ตอบโจทย์มากที่สุด เพื่อให้ทีมของคุณไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือหลายตัว หากคุณยังขาดคุณสมบัติที่สำคัญบางประการ ให้แน่ใจว่าเครื่องมือนั้นสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มที่คุณใช้งานได้อย่างราบรื่น
ClickUp สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,000 ชนิดผ่าน Zapier ได้ นอกจากนี้ Zapier ยังจัดการการโอนถ่ายข้อมูลโดยอัตโนมัติให้คุณไม่ต้องกังวลกับขั้นตอนเล็ก ๆ น้อย ๆ ตลอดทาง
เลือกเครื่องมือการตลาดที่เหมาะสมเพื่อเข้าถึงลูกค้าใหม่ บรรลุและทำลายเป้าหมายการตลาดของคุณ และนำธุรกิจขนาดเล็กของคุณไปสู่โลกใหม่แห่งประสิทธิภาพ
ผู้เขียนรับเชิญ:
เฟรยา ลาสคอฟสกี เป็นที่ปรึกษาด้าน SEO ที่ช่วยแบรนด์ต่างๆ ขยายการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกด้วยการสร้างและเผยแพร่เนื้อหา
เธอเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ในบทความออนไลน์หลายแห่ง รวมถึง Business Insider, Fox Business, Yahoo Finance และ Huffington Post นอกจากนี้ เธอยังเป็นเจ้าของCollectingCents บล็อกเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลที่เธอสร้างขึ้นมาจากศูนย์