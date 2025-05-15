60+ ตัวอย่าง OKR – วิธีเขียน OKR ที่มีประสิทธิภาพ

OKRs—หนึ่งในวิธีการจัดการเป้าหมายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งใช้โดยบริษัทต่างๆ เช่น Google, Netflix และ Twitter—คือสูตรลับในการสร้างความสอดคล้องรอบเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ในองค์กร
เมื่อใช้อย่างเหมาะสม ทีมสามารถบรรลุเป้าหมายในปัจจุบันได้พร้อมกับการก้าวหน้าไปสู่ความท้าทายในอนาคต อย่างไรก็ตาม การนำมาใช้ระบบการตั้งเป้าหมาย เช่น OKRs อาจทำให้รู้สึกกลัวได้
❗️เราจะเริ่มต้นที่ไหน?❗️เป้าหมายที่เหมาะสมที่ควรให้ความสำคัญคืออะไร?❗️เราจะวัดผลลัพธ์ได้อย่างไร?❗️เราจำเป็นต้องกำหนด OKR ของบริษัท, OKR ของบุคคล, หรือทั้งสองอย่าง? 🤔
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายบริษัทสำหรับไตรมาสหน้า หรือกำลังมองหาเคล็ดลับการเขียนเพื่อปรับปรุงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของคุณ เรามีทุกอย่างพร้อมให้คุณแล้ว! มาเริ่มกันเลย!
OKR คืออะไร?
OKRs หรือ วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการตั้งเป้าหมายและติดตามความก้าวหน้า ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคล ทีม หรือทั้งบริษัท
คิดถึงพวกมันเหมือนกับ แผนที่ สำหรับสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุ และวิธีที่คุณจะรู้ว่าคุณกำลังไปถึงเป้าหมายนั้น พวกมันช่วยให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน มีสมาธิ และเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
สององค์ประกอบหลักสำหรับ OKR
|วัตถุประสงค์: คุณต้องการบรรลุอะไร?
|ผลลัพธ์สำคัญ: คุณจะวัดความสำเร็จอย่างไร?
|วัตถุประสงค์คือเป้าหมายใหญ่ของคุณ ควรมีความ ชัดเจน สร้างแรงบันดาลใจ และ ท้าทายเล็กน้อย นี่ไม่ใช่แค่การติ๊กช่องให้ครบ—แต่เป็นการตั้งเป้าหมายให้สูงและรวมพลังทีมของคุณให้มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน
|ผลลัพธ์หลักคือ จุดตรวจสอบ ของคุณ พวกมันเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ และ มีกรอบเวลา หากวัตถุประสงค์คือจุดหมายปลายทาง ผลลัพธ์หลักคือสัญญาณตามทางหลวงที่บอกคุณว่าคุณกำลังเดินหน้าไปตามเส้นทางที่ถูกต้อง โดยทั่วไปคุณจะมีผลลัพธ์หลัก 3–5 รายการต่อวัตถุประสงค์
|ตัวอย่าง:"เปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน" "กลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับความรักมากที่สุดในวงการของเรา" "สร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ไม่มีใครเทียบได้"
|🧭 วัตถุประสงค์: เปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน📍 ผลลัพธ์หลัก: บรรลุยอดดาวน์โหลด 100,000 ครั้งภายใน 3 เดือนแรก บรรลุคะแนนรีวิว 4.5 ดาวขึ้นไปในทั้งสองสโตร์ ลดอัตราการเกิดข้อผิดพลาด (crash) ให้ต่ำกว่า 1% ถ้าคุณทำตามผลลัพธ์ทั้งหมดนี้ได้ คุณกำลังอยู่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จของวัตถุประสงค์นี้อย่างแน่นอน
📌 ในประโยคเดียว: คุณจะบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณโดยการทำให้ผลลัพธ์หลักที่สนับสนุนวัตถุประสงค์นั้นสำเร็จ
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ OKRs คืออะไร? มันนำกลยุทธ์, การดำเนินการ, และการเติบโตที่ยั่งยืนมาไว้ภายใต้กรอบการทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว. เริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์ที่สร้างแรงบันดาลใจ—ข้อความที่ชัดเจนและมีคุณภาพซึ่งกระตุ้นทีมของคุณ—จากนั้นสนับสนุนด้วยเป้าหมายที่สามารถวัดได้และค่าตัวเลขเพื่อติดตามความก้าวหน้าที่แท้จริง.
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างทีมความสำเร็จของลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นหรือกำลังขยายแผนกที่มีอยู่แล้ว กระบวนการ OKR ที่มีโครงสร้างจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสอดคล้องและความรับผิดชอบในทุกระดับ
⭐️ เทมเพลตแนะนำ
เพื่อดำเนินการได้รวดเร็วและรักษาความเป็นระเบียบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลลัพธ์หลักของคุณมีกรอบเวลาและเน้นการกระทำ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนว่าความสำเร็จเป็นอย่างไรหรือเมื่อใดที่จำเป็นต้องเกิดขึ้น
🔍 ทำไมต้องใช้ OKRs?
OKR ไม่ใช่แค่เรื่องเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีขึ้น และรักษา ความมุ่งเน้นและความสอดคล้อง ในระดับองค์กร นี่คือเหตุผลที่ทีมต่างๆ ชื่นชอบ OKR:
✅ ความชัดเจน: ทุกคนรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุด
🔗 การสอดคล้อง: ความพยายามของทีมทั้งหมดสนับสนุนเป้าหมายใหญ่เดียวกัน
🔍 ความโปร่งใส: ทุกคนสามารถเห็นได้ว่าผู้อื่นกำลังมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายอะไร
📊 ความรับผิดชอบ: ติดตามความก้าวหน้าและเฉลิมฉลองความสำเร็จ
ตัวอย่าง OKR ของทีมมากกว่า 60 รายการ
เรียกดูตัวอย่าง OKR ของเราด้านล่าง และอย่าลังเลที่จะใช้ตัวอย่างใด ๆ เพื่อเริ่มต้น OKR ของทีมคุณ!
ตัวอย่าง OKR การตลาดเนื้อหา
🏆 สร้างบทความบล็อกที่เป็นประโยชน์และให้ข้อมูล
- สัมภาษณ์ผู้นำทางความคิดในอุตสาหกรรม 20 ท่าน
- ขับเคลื่อนผู้เข้าชมแบบออร์แกนิก 1 ล้านคนไปยังบล็อกภายใน [วันที่]
- รับ 400 ดาวน์โหลด PDF ในไตรมาสนี้
- เปิดตัวหน้าแลนดิ้งเพจใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ X ล่าสุด
🏆 ปรับแต่ง SEO (การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา) ของทุกบทความบล็อกให้ดีที่สุด
- รวมลิงก์ภายในอย่างน้อยเจ็ดลิงก์ต่อหนึ่งโพสต์บล็อก
- บรรลุคะแนน SEO80-100ต่อโพสต์บล็อก
- ใส่ข้อความแสดงแทนภาพ (alt text) ที่อธิบายรายละเอียดสำหรับภาพนิ่งและไฟล์ GIF ทุกภาพในแต่ละโพสต์บล็อก
🏆 ปรับปรุงเอกสารกระบวนการบล็อก
- ตรวจสอบกระบวนการบล็อกปัจจุบันทุกสองสัปดาห์
- ลดระยะเวลาการวนซ้ำของข้อมูลระหว่างทีมการตลาดและทีมขายจากห้าวันเหลือสองวัน
- สร้างแดชบอร์ดกระบวนการบล็อกเพื่อกำจัดคอขวด 100%
➡️ อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบกลยุทธ์เนื้อหาฟรีสำหรับการตลาด
ตัวอย่าง OKR สำหรับการดำเนินงานเชิงสร้างสรรค์
🏆 ดำเนินการกระบวนการรับคำขอสร้างสรรค์ทั่วทั้งบริษัท
- ใช้สมุดบันทึกคะแนนสมดุลเพื่อระบุคำขอที่พบบ่อย 10-15 ข้อ และสร้างแบบฟอร์มงาน
- ลดค้างคำขอลง 60% ในทุกแผนก
- เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของทีมให้ถึง 85% ภายในสิ้น [date]
🏆 สร้างวิกิการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เป็นแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับสมาชิกทีมสร้างสรรค์ทุกคน
- ลดคำขออีเมลแบบครั้งเดียวในกล่องจดหมายร่วมลง 55%
- พัฒนาวิดีโอสอนสามรายการเพื่อลดการประชุมฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว
- ระบุเจ้าของหนึ่งคนและผู้ร่วมเขียนสามคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเอกสารวิกิ
🏆 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมสร้างสรรค์ให้สูงสุด
- ลดเวลาเฉลี่ยในการอนุมัติคำขอของแผนกจากสามวันเหลือหนึ่งวัน
- ปฏิทินทีมตรวจสอบทุกสองสัปดาห์เพื่อความเกี่ยวข้องของการประชุม
- เพิ่มอัตราการเสร็จสิ้นงานตรงเวลาจาก 60% เป็น 90%
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 11% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่แบ่งปันเป้าหมายของตนกับผู้อื่นเพื่อความรับผิดชอบ นั่นเป็นโอกาสที่พลาดไป ลองคิดดู: การแบ่งปันวิสัยทัศน์ของคุณจะเปิดรับมุมมองใหม่ๆ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและมองเห็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ที่คุณอาจมองข้ามไป 🎯
ClickUpทำให้การเข้าถึงพลังพิเศษนี้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ เพียงแค่ @mention ผู้ให้คำปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำ, ใส่เพื่อนเข้าไปเพื่อให้มีแรงจูงใจ, หรือทิ้งบันทึกไว้ให้ตัวเองในอนาคต
💫 ผลลัพธ์จริง: ผู้ใช้กล่าวว่าสามารถจัดการงานได้มากขึ้นประมาณ 10% ด้วย ClickUp
ตัวอย่าง OKR ความสำเร็จของลูกค้า
🏆 เสริมสร้างศักยภาพและการฝึกอบรมของสมาชิกทีมความสำเร็จของลูกค้า
- สร้างแผนพัฒนาตนเองร่วมกับทีม 100%
- เพิ่มอัตราความสำเร็จของงานจาก 80% เป็น 95%
- ส่งโอกาสการฝึกอบรมและการโค้ช 5-8 รายการ
🏆 ช่วยเหลือลูกค้าของเราในฐานะเสียงภายในเพื่อรับประกันว่าข้อมูลของพวกเขาจะขับเคลื่อนผลลัพธ์ของบริษัท
- สัมภาษณ์ลูกค้า 30 คนทุกเดือนเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการที่ดีขึ้น
- ลดข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จาก 45 เหลือ 20
- จ้างผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าสองคน
🏆 ให้การสนับสนุนทีมอย่างเต็มที่เพื่อให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายของบริษัท
- ช่วยดำเนินการจัดการอบรมสี่ครั้ง
- รักษาเวลาการตอบกลับในคิวการสนับสนุนไม่เกิน 24 ชั่วโมง
- ประสบความสำเร็จในการต้อนรับลูกค้าใหม่ 12 ราย
ตัวอย่าง OKR สำหรับฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
🏆 สร้างมาตรฐานสำหรับการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและเติบโตในอาชีพ
- เอกสารที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบหลัก 3 ประการ: ผู้นำ, ผู้จัดการ, และผู้เชี่ยวชาญ
- เปิดตัวแผนการเติบโตของแผนกสนับสนุนการเปิดตัวและโครงสร้างองค์กรภายใน [วันที่]
- เปิดตัว "การรับรอง" และผู้จัดการหลัก พร้อมกับการพัฒนาทักษะ/การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องภายใน [วันที่]
🏆 การติดตามประสิทธิภาพการสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอด้วยมาตรการวัดผล
- สร้างแดชบอร์ดวงจรความคิดเห็นระหว่างผู้จัดการ, ผู้นำ, และสมาชิกทีม
- เพิ่มอัตราการตอบกลับของลูกค้าจาก8.9 เป็น 9.9
- ปรับปรุงคะแนนความพึงพอใจของพนักงานจาก 7.6 เป็น 8.9
🏆 เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของทีมสนับสนุนเพื่อตอบสนองลูกค้าด้วยความเร่งด่วนและความมุ่งมั่น 24/7/365
- แผนการปรับโครงสร้างทีมเปิดตัวโดย [วันที่]
- เลื่อนตำแหน่งผู้นำสองคน
- เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของคำขอความช่วยเหลือที่แก้ไขเสร็จสิ้นต่อสัปดาห์จาก 60% เป็น 80%
ชมวิดีโอบล็อกเกี่ยวกับการเขียน OKR ที่มีประสิทธิภาพ:
ตัวอย่าง OKR วิศวกรรม
🏆 ลดจำนวนงานบั๊กที่รายงานโดยลูกค้าหลังจากการเปิดตัวครั้งใหญ่
- ค้นหาอาสาสมัคร 30-50 คนทั่วทั้งองค์กรเพื่อทดสอบคุณสมบัติก่อนเปิดตัว
- ลดเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบผลิตจาก 24 ชั่วโมง เป็น 16 ชั่วโมง
- การทดสอบคุณภาพการตรวจสอบทุกสามสัปดาห์เพื่อประสิทธิภาพ
🏆นำการจัดการแบบ Agileมาใช้ทั่วทั้งทีมวิศวกรรม
- นำร่องโครงการทดสอบในช่วงสี่เดือนแรกเพื่อรับข้อเสนอแนะและผลลัพธ์รายบุคคล
- ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานแบบอัตโนมัติภายใน [ไตรมาสและปี]
- เปิดตัวแดชบอร์ดการสื่อสารสำหรับทุกปัญหาและความเสี่ยงภายใน [ไตรมาสและปี] (ดูเทมเพลตแผนการสื่อสารเหล่านี้)
🏆 ปรับปรุงอัตราการตอบสนองสำหรับบั๊กที่สำคัญในขั้นตอนการทดสอบ
- จ้างวิศวกรเจ็ดคนภายใน [date]
- ปรับปรุงเวลาการตอบสนองจาก 20 นาที เป็น 10 นาที
- ตรวจสอบการประชุมที่ไม่สำคัญในปฏิทินทีมทุกสองสัปดาห์เพื่อพิจารณาว่าจำเป็นหรือไม่
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ติดตาม OKR เหล่านี้ด้วยเทมเพลตสำหรับวิศวกรรม!
ตัวอย่าง OKR ของเหตุการณ์
🏆 จัดการประชุมอุตสาหกรรมแบบพบปะกันที่ประสบความสำเร็จในปี [ปี]
- บรรลุผู้ลงทะเบียน 40,000 คน
- บรรลุ 9. 5 คะแนนจากผู้เข้าร่วม
- สแกนบัตร 1,200 ใบระหว่างงาน
🏆 สร้างทีมจัดงานที่มีประสิทธิภาพสูง
- จ้างผู้ประสานงานกิจกรรมใหม่สี่คนภายในสิ้นไตรมาส
- เข้าร่วมการอบรมในกิจกรรม 3-5 ครั้งทุกสองเดือน
- กำหนดและติดตามงานที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบ 8-10 รายการภายใน [วันที่]
🏆 ผลตอบแทนจากการลงทุนกิจกรรมการตลาด
- เพิ่มเปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วมหลังการแสดงจาก 12% เป็น 40%
- จัดการฝึกอบรมสำหรับอาสาสมัครทุกคนที่ปฏิบัติงานในสถานที่หนึ่งเดือนก่อนงาน
- สร้างยอดขายในช่องทางขาย 500,000 ดอลลาร์จากงานอีเวนต์ภายใน [วันที่]
➡️ อ่านเพิ่มเติม: การจัดการโครงการงานอีเวนต์: กลยุทธ์ เครื่องมือ และเคล็ดลับ
ตัวอย่าง OKR สำหรับทีมปฏิบัติการสำนักงานผู้บริหาร
🏆 พัฒนาและปรับทิศทางองค์กรทั้งหมดผ่านการประชุมบริษัทประจำเดือน
- สร้างหัวข้อรายเดือน 5-7 หัวข้อเพื่อความโปร่งใสในระดับสูง
- รวบรวมแบบสำรวจหลังการประชุมจำนวน 10-15 ฉบับเพื่อการประเมินผล
- เพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมจาก 70% เป็น 90%
🏆 ปรับปรุงขั้นตอนการจัดการข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในสิ้น [ไตรมาสและปี]
- ตรวจสอบและทดสอบซอฟต์แวร์บนคลาวด์เพื่อเปิดตัวในวันที่ [date]
- กระบวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายจาก 24 ชั่วโมง เป็น 8 ชั่วโมง
- เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของพนักงานในสำนักงานจาก 7.8 เป็น 9.8
🏆 เปิดตัวโปรแกรมของที่ระลึกบริษัทที่ประสบความสำเร็จและน่าตื่นเต้นสำหรับพนักงานออฟฟิศและพนักงานทำงานทางไกล
- เสนอตัวเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่หนึ่งรายการทุกไตรมาส
- จัดส่งพัสดุภายใน 11 วันทำการ
- จัดตั้งระบบสะสมคะแนนเพื่อแลกของที่ระลึกจากบริษัท
ในฐานะสตาร์ทอัพที่กำลังขยายตัว เรามีแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันมากมายสำหรับแต่ละแผนก เราอัปเดตสเปรดชีตด้วยตนเองและไม่มีวิธีการที่มีโครงสร้างในการติดตามโครงการและ OKRs ทุกนาทีมีค่าสำหรับบริษัทที่มุ่งเน้นการเติบโต และกระบวนการทำงานด้วยมือเป็นอุปสรรคในการทำงานในแต่ละวัน
ตัวอย่าง OKR ของสิ่งอำนวยความสะดวก
🏆 รักษาสำนักงานระดับโลก
- ดำเนินการฝึกอบรมประจำไตรมาสสำหรับพนักงานฝ่ายสถานที่
- เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของสำนักงานจาก 88% เป็น 98%
- ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของใช้ในสำนักงานจาก 20% เป็น 10%
🏆 ดำเนินการระบบจองห้องประชุมออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จภายใน [ไตรมาสและปี]
- ค้นหาและทดสอบซอฟต์แวร์การจอง 3-5 ตัวที่มีความสามารถบนมือถือ
- ประเมินการใช้งานห้องในปัจจุบันเพื่อเสนอแนวทางแก้ไข 5-8 ข้อสำหรับการออกแบบสถานที่ทำงานและค่าใช้จ่าย
- ลดความขัดแย้งในการจองจาก 20% เป็น 12% ภายในสิ้นไตรมาส
🏆 รวบรวม คำร้องขอการดำเนินงานของทุกแผนกเข้าสู่ระบบตั๋วเพื่อการจัดการและติดตาม
- ลดเวลาที่ใช้ในการสลับระหว่างกล่องขาเข้าและข้อความเสียงจาก 14% เป็น 5%
- เวลาการลดความละเอียดลดลงจาก 24 ชั่วโมง เป็น 10 ชั่วโมง
- สร้างฐานความรู้สำหรับคำขอที่พบบ่อยที่สุด 10-20 ข้อที่สามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องสร้างตั๋ว
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ดูแม่แบบ QBR เหล่านี้!
ตัวอย่าง OKR ด้านการเงิน
🏆 ส่งเสริมการเติบโตในสายอาชีพของแต่ละบุคคล
- เสนอโปรแกรมการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลสำหรับสมาชิกทีมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- เสนอให้พนักงานสองคนในแต่ละเดือนเพื่อติดตามการทำงานของสมาชิกทีมผู้นำ
- จัดสัมมนาการศึกษาฟรีสำหรับสมาชิกทีมทุกคนทุกหกสัปดาห์
🏆 ดำเนินการกระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อ
- ผสานรวมคำขอซื้อทั้งหมดเข้ากับซอฟต์แวร์บนคลาวด์ภายใน [วันที่]
- เสนอราคา 3-6 ราคาสำหรับการซื้อที่มีมูลค่าเกิน $10,000
- ปรับระดับการใช้จ่ายในทุกแผนกให้ลดลง 30% โดยไม่ลดคุณภาพ
🏆 รักษาการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องตลอดเวลา
- ลดเวลาการอัปโหลดสัญญาและการชำระเงินจากสองชั่วโมงเหลือ 30 นาที
- คะแนน 89 หรือสูงกว่าในการตรวจสอบภายนอก
- ลดเวลาที่ใช้ในการย้อนกลับไปตรวจสอบใบเสร็จและบันทึกจากสองสัปดาห์เหลือสามวัน
ตัวอย่าง OKR ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
🏆 สัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีคุณภาพ
- พัฒนาสื่อการฝึกอบรม 5-7 รายการสำหรับผู้ประสานงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างทักษะการสัมภาษณ์
- เสนอ 7-10 งานที่ต้องทำด้วยตนเองเพื่อนำมาทำเป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล
- ดำเนินการโปรแกรมการแนะนำพนักงานภายในสิ้นไตรมาส
🏆 เสริมสร้างการสื่อสารสำหรับการอัปเดตนโยบายพนักงาน
- ลดจำนวนคำขอความช่วยเหลือจาก 20% เป็น 8%
- สร้างวิดีโอความยาว 2-4 นาที สำหรับการอัปเดตนโยบายและสร้างความตระหนัก
- สร้างและเปิดตัวช่องทางการสื่อสารหนึ่งช่องทางภายใน 20 วันแรกใน [date]
🏆 โปรแกรมการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือให้ทุกคนในทีมบรรลุเป้าหมายอาชีพ
- เปิดตัวแผนเส้นทางอาชีพห้าแผนทุกเดือน
- รักษาอัตราการคงอยู่ของพนักงานให้สูงกว่า 80%
- สร้างโปรแกรมออนไลน์มืออาชีพที่ฟรีและพร้อมใช้งานตลอด 24/7/365 สำหรับ 10 ตำแหน่งงานชั้นนำ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: เรียนรู้วิธีตั้งKPI ด้านทรัพยากรบุคคล
OKRs ความสำเร็จของลูกค้า
🏆 ลดข้อร้องเรียนของลูกค้าและเพิ่มความพึงพอใจ
- เปิดตัวระบบกลางเพื่อบันทึกและจัดหมวดหมู่ข้อร้องเรียนของลูกค้าภายใน [วันที่]
- ตอบกลับข้อร้องเรียนที่บันทึกไว้ 100% ภายใน 24 ชั่วโมง
- ลดปริมาณการร้องเรียนรายเดือนลง 25% ผ่านการแก้ไขปัญหาเชิงรุก
🏆 สร้างและขยายทีมความสำเร็จของลูกค้า
- จ้างและฝึกอบรมผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าสองคนภายในวันที่ [date]
- นำเครื่องมือความสำเร็จของลูกค้า (เช่น Gainsight, Totango หรือ HubSpot) มาใช้
- สร้างคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับการต้อนรับและสร้างความผูกพันกับลูกค้าใหม่ เพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคนใช้
🏆 เพิ่มการมีส่วนร่วมและการรักษาลูกค้า
- กำหนดเวลาและดำเนินการประชุมแนะนำสำหรับลูกค้าใหม่ 90% ภายใน 10 วันทำการ
- ดำเนินการตรวจสอบบัญชีที่มีมูลค่าสูงทุกเดือน
- บรรลุคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) 60 หรือสูงกว่าภายในสิ้นไตรมาส
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตแผนความสำเร็จของลูกค้าจาก ClickUpเพื่อดำเนินการและติดตาม OKR เหล่านี้
ตัวอย่าง OKR ทางกฎหมาย
🏆 ปรับการสื่อสารภายในแผนกให้สอดคล้องกัน
- เผยแพร่สื่อภาพประกอบเพื่อช่วยในการทำงาน 5-8 ขั้นตอน
- เสนอ 3-5 วิธีแก้ปัญหาสำหรับเครื่องมือสื่อสารที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรก
- ทำคะแนนให้ได้ 90 คะแนนในการสำรวจการสื่อสารภายใน
🏆 ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และกิจกรรม
- เพิ่มอัตราการบรรลุเป้าหมายจาก 74% เป็น 89%
- พบปะกับสมาชิกทีม 10-15 คนเพื่อความต้องการและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบทบาทเฉพาะ
- สร้างแผนการใช้ข้อมูลหนึ่งแผนและเผยแพร่ภายใน 30 วันแรกของ [ไตรมาส]
🏆 ดำเนินการกระบวนการรับรีวิว
- เพิ่มระยะเวลาการอนุมัติจากสามวันเป็นหนึ่งวัน
- สร้างระดับสี่ระดับเพื่อจัดหมวดหมู่ประเภทของคำขอ
- พัฒนาแบบฟอร์มข้อตกลงใหม่เพื่อเปิดตัวภายใน [วันที่]
ตัวอย่าง OKR การตลาด
🏆 เปิดตัวแบรนด์ใหม่ในวันที่ [date]
- เพิ่มคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) จาก 30 เป็น 45 หรือดีกว่า
- ค้นหา 3-5เอเจนซี่การตลาด สำหรับสินทรัพย์และ ข้อความ
- ปล่อยตัวอย่างสาธารณะสี่รายการก่อนวันเปิดตัว
🏆 ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวแคมเปญพอดแคสต์ใน [ปีและไตรมาส]
- เขียนบทความบล็อก 15 บทความเพื่อช่วยโปรโมตพอดแคสต์
- ได้รับผู้ติดตามพอดแคสต์ 5,000 คนในเดือนแรกของการเปิดตัว
- หาผู้เข้าร่วมที่มีศักยภาพ 40 คนภายใน [วันที่]
🏆 ปรับปรุงการรักษาลูกค้า และมูลค่าตลอดอายุของลูกค้า (CLV)
- แชร์กรณีศึกษาของลูกค้า 20 รายภายใน [วันที่]
- เพิ่มอัตราการเปิดอีเมลจดหมายข่าวจาก40% เป็น 60%
- เพิ่มการกล่าวถึงในเชิงบวกจากลูกค้าจาก 50 เป็น 80
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีตั้งเป้าหมาย OKR สำหรับการตลาด (พร้อมตัวอย่าง 30 กรณี)
ตัวอย่างการเริ่มต้น OKR
- รวมงานทั้งหมดและเอกสาร HR ไว้ในรายการงานเดียวต่อบทบาทภายใน [วันที่]
- พัฒนาเครื่องมือฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ภายใน [วันที่]
- กำหนดผู้ประสานงานการปฐมนิเทศหนึ่งคนเพื่อดูแลกิจกรรมการปฐมนิเทศของแต่ละแผนก
🏆 ขยายทีมต้อนรับ
- จ้างผู้ประสานงานสองคนภายในวันที่ [date]
- เสนอหลักสูตรออนไลน์ 5-7 หลักสูตรเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินการฝึกอบรมเฉพาะบทบาททุกแปดสัปดาห์
🏆 มอบประสบการณ์การเริ่มต้นงานที่ดีให้กับพนักงานที่ทำงานทางไกล
- ส่งฮาร์ดแวร์และการเข้าถึงแอปพลิเคชันทั้งหมดภายในสามวันนับจากวันที่เริ่มงาน
- แทนที่คู่มือและคำแนะนำที่เป็นข้อความด้วยสื่อภาพโดย [วันที่]
- นำแผงควบคุมการปฐมนิเทศมาใช้เพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนจาก 12% เหลือ 5%
ตัวอย่าง OKR ของผลิตภัณฑ์
🏆 ดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดสำหรับการเปิดตัวทุกครั้ง
- ปรับปรุงอัตราการลงทะเบียนทดลองใช้จาก 20% เป็น 35%
- ดำเนินการสัมภาษณ์ทดสอบกับบัญชีลูกค้าหลัก 10 ราย
- เพิ่มความเร็วในการแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ขึ้น 75%
🏆 สร้างและนำทีมผลิตภัณฑ์ระดับโลก
- จ้างนักออกแบบ UX 2 คนและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ 3 คนภายใน [วันที่]
- ดำเนินการ ฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ แบบตัวต่อตัว จำนวนหกครั้ง สำหรับพนักงานใหม่ภายใน 60 วันนับจากวันเริ่มงาน
- ประเมินผู้มีส่วนร่วมรายบุคคล 3-5 คน ที่ทำเกินหน้าที่ของตนเพื่อปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์
🏆 เพิ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั่วทั้งองค์กร
- จัดกิจกรรม Lunch and Learn จำนวนห้าครั้งเพื่อแนะนำฟีเจอร์ใหม่ก่อนเปิดตัวในช่วงปลาย
- เพิ่มเวลาการเรียนรู้ในแต่ละแผนกจาก 5% เป็น 15%
- ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ข้ามสายงานจำนวนห้าครั้ง
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่าง OKR ของผลิตภัณฑ์
ตัวอย่าง OKR ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
🏆 สร้างกลยุทธ์การเตรียมการส่งเสริมการประกวดรางวัล
- เผยแพร่เรื่องราวแบรนด์ต้นฉบับสามเรื่องทุกสัปดาห์
- ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวประชาสัมพันธ์5 ฉบับในแวดวงอุตสาหกรรม
- เพิ่มการมีอยู่ใน Reddit จาก 15% เป็น 28%
🏆 พัฒนาการนำเสนอความร่วมมือ
- สร้างชุดสื่อสร้างสรรค์แบบแม่แบบภายใน [วันที่]
- ตรวจสอบสินทรัพย์ทุกสี่สัปดาห์เพื่อการปรับปรุงที่จำเป็น
- เพิ่มกิจกรรมการประชาสัมพันธ์จาก 20% เป็น 40%
🏆 ปรับปรุงการอัปเกรดโปรแกรมพันธมิตร
- เปลี่ยนผู้มีอิทธิพลให้เป็นพันธมิตรจาก 8% เป็น 20%
- สัมภาษณ์ผู้ร่วมงานปัจจุบันสิบคนเพื่อขอความคิดเห็น
- สร้างรายได้เกิน $90,000 ภายใน [วันที่]
ตัวอย่าง OKR การประกันคุณภาพ
🏆 กำหนดนโยบายที่ชัดเจนสำหรับการทำงานให้เสร็จสิ้น
- เผยแพร่คู่มือเกณฑ์อย่างเป็นทางการภายใน [วันที่]
- เพิ่มคะแนนการทดสอบอัตโนมัติจาก 75% เป็น 89%
- การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจะเสร็จสิ้นภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากการทดสอบ
🏆 ปรับปรุงการประชุมและกระบวนการทำงานข้ามสายงาน
- ระบุผู้ติดต่อหลักหนึ่งคนในแต่ละแผนกเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะด้านการสื่อสารทุกสองสัปดาห์
- แบ่งปันความคืบหน้าของงานที่ยังไม่เสร็จและงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว สองชั่วโมงก่อนสิ้นสุดวันทำงาน
- ลดการประชุมทีมจากวันละสองครั้งเหลือวันละครั้งโดยไม่ลดคุณภาพ
🏆 กำหนดกระบวนการมอบหมายบั๊ก
- รักษาเวลาการตอบกลับการตรวจสอบให้ต่ำกว่าแปดชั่วโมงสำหรับทุกงาน
- สร้างรายการคุณลักษณะหลักและหัวหน้าทีมภายใน [วันที่]
- ระบุหมวดหมู่ความรุนแรงของข้อบกพร่อง 5-7 หมวดหมู่ ภายใน [วันที่]
ตัวอย่าง OKR ด้านการขาย
🏆 ขยายขอบเขตการขายขาออก
- เปิดตัวลำดับการติดต่อแบบเย็นใหม่สำหรับ [อุตสาหกรรมเป้าหมาย] ภายใน [วันที่]
- เพิ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 500 รายเข้าสู่ระบบ CRM ในไตรมาสนี้ และเพิ่มยอดขาย
- จัดเตรียมการโทรค้นหาข้อมูล 50 ครั้งจากแคมเปญขาออก
🏆 ยกระดับประสิทธิภาพทีมขาย
- ดำเนินการโปรแกรมการโค้ชการขายใหม่ภายใน [วันที่]
- จัดกิจกรรมบทบาทสมมติทุกสองสัปดาห์สำหรับตัวแทนทุกคน
- เพิ่มขนาดการปิดการขายเฉลี่ยขึ้น 15% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และปรับปรุงการได้มาซึ่งลูกค้า
🏆 ย่นระยะเวลาการขาย
- ตรวจสอบและจัดทำเอกสารกระบวนการขายทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน [วันที่]
- ระบุและขจัดจุดคอขวดในกระบวนการหลักสามจุด
- ลดเวลาเฉลี่ยในการปิดการขายจาก 45 วัน เหลือ 30 วัน
- สนับสนุนกระบวนการรักษาลูกค้าอย่างเชิงรุกผ่านการติดตามผลรายเดือน
🏆 เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า
- เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าจาก 50% เป็น 89%
- เผยแพร่คำถามที่พบบ่อยของลูกค้า 15 ข้อภายใน [วันที่]
- ดำเนินการกลยุทธ์ 5-7 ประการสำหรับแผนการนำเสนอส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าองค์กร
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีเขียน OKRs สำหรับฝ่ายขาย (ตัวอย่าง + แม่แบบ)
ตัวอย่าง OKR สำหรับโซเชียลมีเดีย
🏆 ปรับปรุงเนื้อหาและการมีส่วนร่วมบน LinkedIn
- เพิ่มจำนวนโพสต์การนำในแต่ละเดือนจาก 20 เป็น 50
- เพิ่มจำนวนการมองเห็นของผู้ชมจาก 16,000 เป็น 20,000
- รักษาการโพสต์เนื้อหาวิดีโอไว้ที่ 4 ครั้งต่อสัปดาห์
🏆 เพิ่มการรับรู้แบรนด์และการมีส่วนร่วม
- เพิ่มอัตราการตอบกลับความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์จาก 45% เป็น 65%
- เพิ่มจำนวนการกล่าวถึงและการตอบกลับในทวิตเตอร์จาก 2,000 เป็น 4,000 ภายใน [วันที่]
- รวบรวมเครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์3-5รายการภายใน[วันที่]
🏆 ปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาโซเชียลมีเดีย
- เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าจาก 78 เป็น 89
- จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาโซเชียลสองคนภายใน [วันที่]
- เสนอ 2-4 กลยุทธ์ภายใน [วันที่] เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เนื้อหา
ตัวอย่าง OKR ด้านความสามารถและการพัฒนา
🏆 สร้างโปรแกรมการพัฒนาผู้จัดการ
- เสนอแผนการเงินสำหรับการดำเนินการด้านต้นทุนและทรัพยากรทางเทคโนโลยีภายใน [วันที่]
- สัมภาษณ์ผู้จัดการ 20คนเพื่อระบุช่องว่างในการพัฒนาอาชีพ
- ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการความสามารถเพื่อระบุบทบาทสำคัญห้าอันดับแรกที่จะนำร่องการทดลองโดย [วันที่]
🏆 กระตุ้น ความผูกพันของพนักงาน
- เปิดตัวโปรแกรมการโค้ชด้านประสิทธิภาพโดย [วันที่]
- สัมภาษณ์สมาชิกทีม 200 คนเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโอกาสในการเรียนรู้
- จัดสรรเวลา 20 ชั่วโมงต่อเดือนต่อสมาชิกทีม T&L สำหรับการฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด
🏆 สร้างแบรนด์นายจ้างที่แข็งแกร่ง
- บรรลุคะแนนความพึงพอใจของพนักงานรายสัปดาห์ >8
- สำรวจความคิดเห็นของผู้สมัคร 10 คน และพนักงานใหม่ 100 คน เพื่อการปรับปรุง
- ร่วมมือกับทีมการตลาดและทีมสร้างสรรค์เพื่อปรับโฉมสื่อส่งเสริมการขายของแบรนด์ที่มีผู้ชมมากที่สุด
➡️ อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบ OKR ฟรีใน Excel, Word และ ClickUp
ตัวอย่าง OKR สำหรับการผลิตวิดีโอ
🏆 รักษาสตูดิโอระดับโลก
- ออกแบบสตูดิโอผสมเสียงภายใน [วันที่]
- สร้างชุดที่ยั่งยืนสิบชุดเพื่อการใช้งานตลอดไป
- พัฒนาเอกสารการฝึกอบรมสำหรับการจัดการอุปกรณ์ภายใน [วันที่]
🏆 ขยาย ทีมผลิตวิดีโอ
- ร่วมมือกับทีมสรรหาบุคลากรเพื่อเติมเต็มตำแหน่งช่างวิดีโอที่พร้อมปฏิบัติงานตามความต้องการจำนวนสี่ตำแหน่ง
- จ้างบรรณาธิการสองคนและผู้ประสานงานวิดีโอสี่คน
- จัดสัมมนาฝึกอบรมหนึ่งครั้งสำหรับสมาชิกทีมทุกคนทุกหกสัปดาห์
🏆 ดำเนินการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่และ กระบวนการเขียนสำหรับสื่อวิดีโอทั้งหมด
- ชี้แจงบทบาทและหน้าที่การงานให้ชัดเจนภายในวันที่ [วันที่]
- สัมภาษณ์สมาชิกทีมสิบคนเพื่อรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการปัจจุบัน
- วิจัยเนื้อหาวิดีโอที่มีประสิทธิภาพสูงและเนื้อหาที่มีส่วนร่วมน้อยเพื่อเสนอ 3-6 กลยุทธ์การเขียน
ตัวอย่าง OKR กลยุทธ์ระดับบริษัท
🏆 เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าปัจจุบัน
- เปิดตัวโครงการริเริ่มความสำเร็จของลูกค้าที่มุ่งเน้นการขายเพิ่มและการขายข้าม
- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจกับลูกค้าปัจจุบันอย่างน้อย 80%
- ปรับปรุงอัตราการต่ออายุเพิ่มขึ้น 15% ผ่านการมีส่วนร่วมเชิงรุก
🏆 ดำเนินการตามกลยุทธ์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
- จัดให้ OKR ของแต่ละแผนกสอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทในระหว่างการวางแผนรายไตรมาส
- ทำโครงการข้ามสายงานสองโครงการที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้เสร็จสมบูรณ์
- จัดการประชุมทบทวนรายเดือนเพื่อติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายระยะยาวของบริษัท
🏆 ให้ความสำคัญกับโครงการที่ขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ
- ระบุและดำเนินการตามสามลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์สำหรับปีงบประมาณ
- เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเร่งการเติบโตทางธุรกิจ
- เพิ่มรายได้ 20% ผ่านการขายและการตลาดที่มุ่งเป้า
การวัดความก้าวหน้าและการติดตาม OKRs
ตอนนี้ที่คุณทราบเป้าหมายของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มดำเนินการแล้ว เครื่องมือการจัดการโครงการเป็นทรัพยากรที่มีค่าซึ่งผสานการประสานงาน, ความรับผิดชอบ, และการมีส่วนร่วมไว้ในที่เดียว นี่คือวิธีการทำตามขั้นตอน:
1. ชี้แจงวิสัยทัศน์และลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์
ก่อนที่จะกำหนด OKRs ให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจทิศทางระดับสูงขององค์กร
- สิ่งที่ควรทำ: จัดให้ผู้นำหรือทีมต่างๆ มีเป้าหมายร่วมกันและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
- ทำไมจึงสำคัญ: วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนช่วยให้ OKR มีความชัดเจนและมุ่งเน้นเป้าหมาย
ClickUp สามารถช่วยได้อย่างไร: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิด, วางแผนกลยุทธ์, และร่วมมือกันทางสายตาเกี่ยวกับเป้าหมายระยะยาวในเวลาจริง
2. ร่างวัตถุประสงค์ร่วมกัน
วัตถุประสงค์ควรมีลักษณะเชิงคุณภาพ สร้างแรงบันดาลใจ และสอดคล้องกับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์
- สิ่งที่ต้องทำ: ร่างวัตถุประสงค์ 3–5 ข้อที่อธิบาย สิ่งที่คุณต้องการบรรลุ ไม่ใช่ วิธีการ
- ทำไมจึงสำคัญ: เป้าหมายที่ชัดเจนช่วยรวมทีมให้เป็นหนึ่งเดียวและชี้นำการตัดสินใจ
ClickUp สามารถช่วยได้อย่างไร: ใช้ClickUp Docsเพื่อเขียนและปรับปรุงวัตถุประสงค์ร่วมกัน จากนั้นให้ClickUp Brainช่วยปรับภาษาให้ชัดเจนและสร้างแรงจูงใจมากขึ้น
3. กำหนดผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้
แต่ละวัตถุประสงค์ควรมีผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้ 2–5 ข้อ ซึ่งกำหนดความสำเร็จ
- สิ่งที่ควรทำ: กำหนดผลลัพธ์หลักที่เฉพาะเจาะจง มีกรอบเวลาที่ชัดเจน และมุ่งเน้นผลลัพธ์ (เช่น ตัวชี้วัด หลักไมล์สำคัญ อัตราการสำเร็จ)
- ทำไมจึงสำคัญ: ผลลัพธ์หลักช่วยให้ความก้าวหน้าสามารถวัดผลได้และเป็นกลาง
ClickUp สามารถช่วยได้อย่างไร: จัดโครงสร้าง OKRโดยใช้เป้าหมายใน ClickUp สร้างเป้าหมาย (วัตถุประสงค์) จากนั้นเพิ่มผลลัพธ์หลักโดยใช้รูปแบบที่สามารถวัดได้ (ตัวเลข, เปอร์เซ็นต์, จริง/เท็จ)
4. แยกย่อย OKRs ให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
เปลี่ยนผลลัพธ์สำคัญแต่ละข้อให้กลายเป็นงานที่ปฏิบัติได้จริง ซึ่งทีมของคุณสามารถรับผิดชอบและส่งมอบได้
- สิ่งที่ต้องทำ: ระบุโครงการ งาน และโครงการริเริ่มที่จำเป็นเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าในแต่ละผลลัพธ์สำคัญ
- ทำไมจึงสำคัญ: การดำเนินการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความทะเยอทะยานกับผลกระทบ
ClickUp สามารถช่วยได้อย่างไร: ใช้ClickUp Tasks และ Subtasksเพื่อแบ่งผลลัพธ์สำคัญออกเป็นขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจง มอบหมายเจ้าของงาน กำหนดเส้นตาย และจัดการการพึ่งพาของงาน
5. ติดตามความก้าวหน้าและปรับแนวทาง
ตรวจสอบความคืบหน้าของ OKR อย่างสม่ำเสมอและปรับตามข้อเสนอแนะและผลการปฏิบัติงาน
- สิ่งที่ควรทำ: จัดการประชุมติดตามผลเป็นรายสัปดาห์หรือรายปักษ์เพื่อประเมินความก้าวหน้าและแก้ไขอุปสรรค
- ทำไมจึงสำคัญ: การมองเห็นอย่างต่อเนื่องช่วยให้ทีมมีความรับผิดชอบและปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
ClickUp สามารถช่วยได้อย่างไร:ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้า เพิ่มวิดเจ็ตสำหรับการติดตามเป้าหมาย การทำงานที่เสร็จสมบูรณ์ และประสิทธิภาพของทีม ปรับแต่งแดชบอร์ดสำหรับทีม โครงการ หรือมุมมองของผู้นำ
6. สะท้อนและปรับสมดุล
เมื่อสิ้นสุดวงจร ให้ทบทวนผลลัพธ์ บทเรียนที่ได้รับ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
- สิ่งที่ควรทำ: จัดการประชุมย้อนหลังเพื่อสรุปสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ไม่ได้ผล และสิ่งที่ควรปรับปรุง
- ทำไมจึงสำคัญ: การสะท้อนคิดช่วยให้ OKR ของคุณพัฒนาและเกิดประสิทธิผลมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ClickUp สามารถช่วยได้อย่างไร: นำเทมเพลต Retrospectives โดย ClickUpมาใช้เพื่อรวบรวมบทเรียนทั้งหมดของคุณและวางแผนก้าวไปข้างหน้า
เคล็ดลับเพิ่มเติม: ใช้เทมเพลตที่พร้อมใช้งานเพื่อเริ่มต้นได้เร็วขึ้น
ใช้เครื่องมืออย่างเทมเพลต OKR ของบริษัทจาก ClickUpเพื่อปรับทีมของคุณให้สอดคล้องกันและติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้าง OKR ที่ชัดเจนสำหรับทุกแผนกหรือทีมภายในองค์กรของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าควรให้ความสำคัญกับอะไรเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
✅ ตัวอย่าง OKR ที่ดี vs. ❌ ตัวอย่าง OKR ที่ไม่ดี
|"ให้มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์"
|ไม่ชัดเจน ไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
|"เพิ่มผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดีย 25% และเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมบน LinkedIn 30% ผ่านเนื้อหาการขายบนโซเชียลรายสัปดาห์ภายในไตรมาสที่ 3"
|รวมการเติบโตของผู้ติดตามและการมีส่วนร่วมเข้าด้วยกัน โดยเชื่อมโยงกับแนวปฏิบัติด้านการขายผ่านโซเชียลที่ชัดเจนและกรอบเวลา
|"ทำให้บริษัทเป็นสถานที่ทำงานที่ดีขึ้น"
|มีความเป็นอัตวิสัยมากเกินไป ขาดจุดมุ่งเน้นและตัวชี้วัด
|"ปรับปรุงคะแนนความผูกพันของพนักงานให้เพิ่มขึ้น 15% ลดอัตราการลาออกโดยสมัครใจลง 20% และดำเนินการสำรวจวัฒนธรรมองค์กรภายในไตรมาสที่ 2"
|ตัวชี้วัดที่ชัดเจนซึ่งมีผลกระทบที่สามารถวัดได้ต่อขวัญกำลังใจของทีมและการรักษาบุคลากร
|"ฝึกอบรมผู้คนเกี่ยวกับความหลากหลายและช่วยผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรในการจ้างงานที่ดีขึ้น"
|กว้างเกินไป ไม่ชัดเจน และขาดความเป็นเจ้าของ
|"เพิ่มปริมาณการค้นหาแบบออร์แกนิกขึ้น 40% และปรับปรุงอัตราการแปลงเว็บไซต์จาก 2.5% เป็น 4% ภายในสิ้นไตรมาสที่ 3"
|มุ่งเน้นการปฏิบัติ, ครอบคลุมทุกฝ่าย, และวัดผลได้ครอบคลุมทุกหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
|"เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์"
|ไม่มีผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ ขาดทิศทางเชิงกลยุทธ์
|"เพิ่มปริมาณการค้นหาแบบออร์แกนิกขึ้น 40% และปรับปรุงอัตราการแปลงเว็บไซต์จาก 2.5% เป็น 4% ภายในสิ้นไตรมาสที่ 3"
|เชื่อมโยงโดยตรงกับการเติบโตทางธุรกิจและได้รับการสนับสนุนด้วยตัวชี้วัดที่เป็นจริง
|"ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมายของเรา"
|ไม่ชัดเจน ไม่มีโครงสร้างเชิงกลยุทธ์
|"ให้แน่ใจว่า 100% ของ OKR ของทีมสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท และตรวจสอบความสอดคล้องในการประชุมผู้นำประจำเดือน"
|ส่งเสริมความชัดเจนจากบนลงล่างและติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
|"ให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับผลงานกับทีมในบางช่วงเวลา"
|ไม่มีกรอบเวลา, ความมุ่งมั่นอ่อนแอ.
|"ดำเนินการทบทวนประจำปีสำหรับสมาชิกทีมทุกคนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม และกำหนดแผนพัฒนาส่วนบุคคลในช่วงไตรมาสที่ 1"
|กระบวนการที่ชัดเจนเชื่อมโยงกับการเติบโตของพนักงานและความรับผิดชอบ
OKR ที่มุ่งมั่นเทียบกับ OKR ที่ตั้งเป้า
มีเป้าหมายสองประเภทในวิธีการ OKR ที่คุณควรรู้: มุ่งมั่น และ มุ่งหวัง
🤝 OKR ที่มุ่งมั่น
OKR ที่ได้รับการผูกพันคือเป้าหมายที่ตกลงกันไว้แล้วและได้รับการจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้บรรลุความสำเร็จของบริษัท บุคลากร ทรัพยากร และตารางเวลาจะถูกจัดสรรใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายเหล่านี้จะสำเร็จลุล่วง บริษัทต้องการบรรลุ OKR ที่ผูกพันไว้ 100%
🌔 เป้าหมาย OKR ที่ท้าทาย
เป้าหมาย OKR ที่ท้าทาย (moonshots) เป็นเป้าหมายที่มีความทะเยอทะยานและยากที่จะบรรลุ แต่พวกมันผลักดันให้เราคิดนอกกรอบและสร้างนวัตกรรม แตกต่างจาก OKR ที่มุ่งมั่น พวกมันไม่มีเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับการบรรลุหรือความรู้ที่แท้จริงว่าจะไปถึงได้อย่างไร ดังนั้นหากคุณบรรลุเป้าหมาย OKR ที่ท้าทายอย่างน้อย 70% ให้ถือว่านั่นคือความสำเร็จ!
ตัวอย่างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของ OKR มีอะไรบ้าง?
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) ช่วยให้องค์กรสามารถจัดให้เป้าหมายสอดคล้องกันและติดตามผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้. นี่คือตัวอย่างของ OKRs ในแผนกต่าง ๆ:
1. ตัวอย่าง OKR สำหรับทีม IT/Ops
วัตถุประสงค์: ปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ลดเวลาหยุดทำงานของระบบให้น้อยกว่า 1% ต่อเดือน
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับระบบสำคัญให้ครบถ้วน 100% ภายในไตรมาสที่ 4
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: เพิ่มประสิทธิภาพของระบบขึ้น 20% ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพ
2. ตัวอย่าง OKR ของทีมการตลาด
วัตถุประสงค์: เพิ่มการรับรู้แบรนด์และการมีส่วนร่วม
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ขึ้น 30% ภายในสิ้นไตรมาสที่ 2
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เพิ่มจำนวนผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ขึ้น 15% ในทุกแพลตฟอร์ม
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: สร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังทางการตลาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 200 รายต่อเดือน
3. ตัวอย่าง OKR ของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
วัตถุประสงค์: ส่งมอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้เร็วขึ้น
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ลดงานบั๊กค้างอยู่ลง 50% ภายในไตรมาสที่ 3
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เพิ่มความครอบคลุมของโค้ดในการทดสอบอัตโนมัติให้ถึง 80%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: ลดระยะเวลาเฉลี่ยในการพัฒนาคุณลักษณะจาก 4 สัปดาห์เหลือ 2 สัปดาห์
4. ตัวอย่าง OKR ของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจและการรักษาลูกค้า
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: เพิ่มคะแนน NPS (Net Promoter Score) ของลูกค้าจาก 70 เป็น 85 ภายในสิ้นปี
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: ลดอัตราการสูญเสียลูกค้าลง 20%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: ดำเนินการต้อนรับลูกค้าใหม่ที่มีมูลค่าสูง 10 รายภายใน 6 เดือน
5. ตัวอย่าง OKR เพื่อเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งบริษัท
วัตถุประสงค์: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของบริษัทและการทำงานร่วมกัน
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: เพิ่มความเร็วในการส่งมอบโครงการระหว่างแผนกต่างๆ ขึ้น 15%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: จัดเวิร์กช็อปการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 5 ครั้งในทุกแผนก และเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: นำเครื่องมือความร่วมมือใหม่มาใช้โดยมีอัตราการยอมรับใช้งาน 90% ภายใน 6 เดือน
ตัวอย่าง OKR แต่ละตัวอย่างเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ที่กว้างขวางกับผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ ช่วยให้ทีมอยู่ในทิศทางเดียวกันและมีความรับผิดชอบ
เริ่มติดตาม OKR ของทีมคุณด้วย ClickUp!
บ่อยครั้งเกินไป เรารู้สึกกดดันจากเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายในการทำงาน ทำให้เราหมดแรงทั้งทางจิตใจและร่างกายเมื่อสิ้นสุดวัน ดังนั้นเราจึงตอบ "ใช่" กับทุกคำขอและบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานเท่านั้น
OKRs ช่วยกำหนดขอบเขตและส่งเสริมให้เรากล่าวคำว่า "ไม่" เมื่อถูกขอให้ทำสิ่งที่ผิด เราหวังว่าตัวอย่างและเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีความชัดเจนและมีโครงสร้างในการปรับปรุงกระบวนการเขียนของคุณ ✍️💡
หากคุณต้องการพื้นที่ที่ปราศจากสิ่งรบกวนเพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณขณะเขียน OKR และงานต่าง ๆ ลองใช้ClickUp ฟรีวันนี้!