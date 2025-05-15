บล็อก ClickUp
Goals

60+ ตัวอย่าง OKR – วิธีเขียน OKR ที่มีประสิทธิภาพ

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
15 พฤษภาคม 2568

OKRs—หนึ่งในวิธีการจัดการเป้าหมายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งใช้โดยบริษัทต่างๆ เช่น Google, Netflix และ Twitter—คือสูตรลับในการสร้างความสอดคล้องรอบเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ในองค์กร

เมื่อใช้อย่างเหมาะสม ทีมสามารถบรรลุเป้าหมายในปัจจุบันได้พร้อมกับการก้าวหน้าไปสู่ความท้าทายในอนาคต อย่างไรก็ตาม การนำมาใช้ระบบการตั้งเป้าหมาย เช่น OKRs อาจทำให้รู้สึกกลัวได้

❗️เราจะเริ่มต้นที่ไหน?❗️เป้าหมายที่เหมาะสมที่ควรให้ความสำคัญคืออะไร?❗️เราจะวัดผลลัพธ์ได้อย่างไร?❗️เราจำเป็นต้องกำหนด OKR ของบริษัท, OKR ของบุคคล, หรือทั้งสองอย่าง? 🤔

ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายบริษัทสำหรับไตรมาสหน้า หรือกำลังมองหาเคล็ดลับการเขียนเพื่อปรับปรุงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของคุณ เรามีทุกอย่างพร้อมให้คุณแล้ว! มาเริ่มกันเลย!

OKR คืออะไร?

OKRs หรือ วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการตั้งเป้าหมายและติดตามความก้าวหน้า ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคล ทีม หรือทั้งบริษัท

คิดถึงพวกมันเหมือนกับ แผนที่ สำหรับสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุ และวิธีที่คุณจะรู้ว่าคุณกำลังไปถึงเป้าหมายนั้น พวกมันช่วยให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน มีสมาธิ และเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน

สององค์ประกอบหลักสำหรับ OKR

วัตถุประสงค์: คุณต้องการบรรลุอะไร?ผลลัพธ์สำคัญ: คุณจะวัดความสำเร็จอย่างไร?
วัตถุประสงค์คือเป้าหมายใหญ่ของคุณ ควรมีความ ชัดเจน สร้างแรงบันดาลใจ และ ท้าทายเล็กน้อย นี่ไม่ใช่แค่การติ๊กช่องให้ครบ—แต่เป็นการตั้งเป้าหมายให้สูงและรวมพลังทีมของคุณให้มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันผลลัพธ์หลักคือ จุดตรวจสอบ ของคุณ พวกมันเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ และ มีกรอบเวลา หากวัตถุประสงค์คือจุดหมายปลายทาง ผลลัพธ์หลักคือสัญญาณตามทางหลวงที่บอกคุณว่าคุณกำลังเดินหน้าไปตามเส้นทางที่ถูกต้อง โดยทั่วไปคุณจะมีผลลัพธ์หลัก 3–5 รายการต่อวัตถุประสงค์
ตัวอย่าง:"เปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน" "กลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับความรักมากที่สุดในวงการของเรา" "สร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ไม่มีใครเทียบได้"🧭 วัตถุประสงค์: เปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน📍 ผลลัพธ์หลัก: บรรลุยอดดาวน์โหลด 100,000 ครั้งภายใน 3 เดือนแรก บรรลุคะแนนรีวิว 4.5 ดาวขึ้นไปในทั้งสองสโตร์ ลดอัตราการเกิดข้อผิดพลาด (crash) ให้ต่ำกว่า 1% ถ้าคุณทำตามผลลัพธ์ทั้งหมดนี้ได้ คุณกำลังอยู่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จของวัตถุประสงค์นี้อย่างแน่นอน

📌 ในประโยคเดียว: คุณจะบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณโดยการทำให้ผลลัพธ์หลักที่สนับสนุนวัตถุประสงค์นั้นสำเร็จ

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ OKRs คืออะไร? มันนำกลยุทธ์, การดำเนินการ, และการเติบโตที่ยั่งยืนมาไว้ภายใต้กรอบการทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว. เริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์ที่สร้างแรงบันดาลใจ—ข้อความที่ชัดเจนและมีคุณภาพซึ่งกระตุ้นทีมของคุณ—จากนั้นสนับสนุนด้วยเป้าหมายที่สามารถวัดได้และค่าตัวเลขเพื่อติดตามความก้าวหน้าที่แท้จริง.

ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างทีมความสำเร็จของลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นหรือกำลังขยายแผนกที่มีอยู่แล้ว กระบวนการ OKR ที่มีโครงสร้างจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสอดคล้องและความรับผิดชอบในทุกระดับ

⭐️ เทมเพลตแนะนำ

เพื่อดำเนินการได้รวดเร็วและรักษาความเป็นระเบียบ ใช้ เทมเพลต OKRs โดย ClickUp—วิธีชาญฉลาดในการตั้ง เป้าหมายที่ท้าทาย ติดตามผลลัพธ์ และทำให้ทั้งทีมของคุณมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลลัพธ์หลักของคุณมีกรอบเวลาและเน้นการกระทำ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนว่าความสำเร็จเป็นอย่างไรหรือเมื่อใดที่จำเป็นต้องเกิดขึ้น

ติดตามความคืบหน้าตาม OKRs เพื่อช่วยให้ทีมอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยเทมเพลต OKRs ของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ติดตามความคืบหน้าตาม OKRs เพื่อช่วยให้ทีมอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยเทมเพลต OKRs ของ ClickUp

🔍 ทำไมต้องใช้ OKRs?

OKR ไม่ใช่แค่เรื่องเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีขึ้น และรักษา ความมุ่งเน้นและความสอดคล้อง ในระดับองค์กร นี่คือเหตุผลที่ทีมต่างๆ ชื่นชอบ OKR:

ความชัดเจน: ทุกคนรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุด

🔗 การสอดคล้อง: ความพยายามของทีมทั้งหมดสนับสนุนเป้าหมายใหญ่เดียวกัน

🔍 ความโปร่งใส: ทุกคนสามารถเห็นได้ว่าผู้อื่นกำลังมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายอะไร

📊 ความรับผิดชอบ: ติดตามความก้าวหน้าและเฉลิมฉลองความสำเร็จ

ตัวอย่าง OKR ของทีมมากกว่า 60 รายการ

เรียกดูตัวอย่าง OKR ของเราด้านล่าง และอย่าลังเลที่จะใช้ตัวอย่างใด ๆ เพื่อเริ่มต้น OKR ของทีมคุณ!

ตัวอย่าง OKR การตลาดเนื้อหา

🏆 สร้างบทความบล็อกที่เป็นประโยชน์และให้ข้อมูล

  1. สัมภาษณ์ผู้นำทางความคิดในอุตสาหกรรม 20 ท่าน
  2. ขับเคลื่อนผู้เข้าชมแบบออร์แกนิก 1 ล้านคนไปยังบล็อกภายใน [วันที่]
  3. รับ 400 ดาวน์โหลด PDF ในไตรมาสนี้
  4. เปิดตัวหน้าแลนดิ้งเพจใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ X ล่าสุด

🏆 ปรับแต่ง SEO (การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา) ของทุกบทความบล็อกให้ดีที่สุด

  1. รวมลิงก์ภายในอย่างน้อยเจ็ดลิงก์ต่อหนึ่งโพสต์บล็อก
  2. บรรลุคะแนน SEO80-100ต่อโพสต์บล็อก
  3. ใส่ข้อความแสดงแทนภาพ (alt text) ที่อธิบายรายละเอียดสำหรับภาพนิ่งและไฟล์ GIF ทุกภาพในแต่ละโพสต์บล็อก

🏆 ปรับปรุงเอกสารกระบวนการบล็อก

  1. ตรวจสอบกระบวนการบล็อกปัจจุบันทุกสองสัปดาห์
  2. ลดระยะเวลาการวนซ้ำของข้อมูลระหว่างทีมการตลาดและทีมขายจากห้าวันเหลือสองวัน
  3. สร้างแดชบอร์ดกระบวนการบล็อกเพื่อกำจัดคอขวด 100%

➡️ อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบกลยุทธ์เนื้อหาฟรีสำหรับการตลาด

ตัวอย่าง OKR สำหรับการดำเนินงานเชิงสร้างสรรค์

🏆 ดำเนินการกระบวนการรับคำขอสร้างสรรค์ทั่วทั้งบริษัท

  1. ใช้สมุดบันทึกคะแนนสมดุลเพื่อระบุคำขอที่พบบ่อย 10-15 ข้อ และสร้างแบบฟอร์มงาน
  2. ลดค้างคำขอลง 60% ในทุกแผนก
  3. เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของทีมให้ถึง 85% ภายในสิ้น [date]

🏆 สร้างวิกิการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เป็นแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับสมาชิกทีมสร้างสรรค์ทุกคน

  1. ลดคำขออีเมลแบบครั้งเดียวในกล่องจดหมายร่วมลง 55%
  2. พัฒนาวิดีโอสอนสามรายการเพื่อลดการประชุมฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว
  3. ระบุเจ้าของหนึ่งคนและผู้ร่วมเขียนสามคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเอกสารวิกิ

🏆 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมสร้างสรรค์ให้สูงสุด

  1. ลดเวลาเฉลี่ยในการอนุมัติคำขอของแผนกจากสามวันเหลือหนึ่งวัน
  2. ปฏิทินทีมตรวจสอบทุกสองสัปดาห์เพื่อความเกี่ยวข้องของการประชุม
  3. เพิ่มอัตราการเสร็จสิ้นงานตรงเวลาจาก 60% เป็น 90%

📮 ClickUp Insight: มีเพียง 11% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่แบ่งปันเป้าหมายของตนกับผู้อื่นเพื่อความรับผิดชอบ นั่นเป็นโอกาสที่พลาดไป ลองคิดดู: การแบ่งปันวิสัยทัศน์ของคุณจะเปิดรับมุมมองใหม่ๆ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและมองเห็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ที่คุณอาจมองข้ามไป 🎯

ClickUpทำให้การเข้าถึงพลังพิเศษนี้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ เพียงแค่ @mention ผู้ให้คำปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำ, ใส่เพื่อนเข้าไปเพื่อให้มีแรงจูงใจ, หรือทิ้งบันทึกไว้ให้ตัวเองในอนาคต

💫 ผลลัพธ์จริง: ผู้ใช้กล่าวว่าสามารถจัดการงานได้มากขึ้นประมาณ 10% ด้วย ClickUp

ตัวอย่าง OKR ความสำเร็จของลูกค้า

🏆 เสริมสร้างศักยภาพและการฝึกอบรมของสมาชิกทีมความสำเร็จของลูกค้า

  1. สร้างแผนพัฒนาตนเองร่วมกับทีม 100%
  2. เพิ่มอัตราความสำเร็จของงานจาก 80% เป็น 95%
  3. ส่งโอกาสการฝึกอบรมและการโค้ช 5-8 รายการ

🏆 ช่วยเหลือลูกค้าของเราในฐานะเสียงภายในเพื่อรับประกันว่าข้อมูลของพวกเขาจะขับเคลื่อนผลลัพธ์ของบริษัท

  1. สัมภาษณ์ลูกค้า 30 คนทุกเดือนเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการที่ดีขึ้น
  2. ลดข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จาก 45 เหลือ 20
  3. จ้างผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าสองคน

🏆 ให้การสนับสนุนทีมอย่างเต็มที่เพื่อให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายของบริษัท

  1. ช่วยดำเนินการจัดการอบรมสี่ครั้ง
  2. รักษาเวลาการตอบกลับในคิวการสนับสนุนไม่เกิน 24 ชั่วโมง
  3. ประสบความสำเร็จในการต้อนรับลูกค้าใหม่ 12 ราย

ตัวอย่าง OKR สำหรับฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

🏆 สร้างมาตรฐานสำหรับการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและเติบโตในอาชีพ

  1. เอกสารที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบหลัก 3 ประการ: ผู้นำ, ผู้จัดการ, และผู้เชี่ยวชาญ
  2. เปิดตัวแผนการเติบโตของแผนกสนับสนุนการเปิดตัวและโครงสร้างองค์กรภายใน [วันที่]
  3. เปิดตัว "การรับรอง" และผู้จัดการหลัก พร้อมกับการพัฒนาทักษะ/การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องภายใน [วันที่]

🏆 การติดตามประสิทธิภาพการสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอด้วยมาตรการวัดผล

  1. สร้างแดชบอร์ดวงจรความคิดเห็นระหว่างผู้จัดการ, ผู้นำ, และสมาชิกทีม
  2. เพิ่มอัตราการตอบกลับของลูกค้าจาก8.9 เป็น 9.9
  3. ปรับปรุงคะแนนความพึงพอใจของพนักงานจาก 7.6 เป็น 8.9

🏆 เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของทีมสนับสนุนเพื่อตอบสนองลูกค้าด้วยความเร่งด่วนและความมุ่งมั่น 24/7/365

  1. แผนการปรับโครงสร้างทีมเปิดตัวโดย [วันที่]
  2. เลื่อนตำแหน่งผู้นำสองคน
  3. เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของคำขอความช่วยเหลือที่แก้ไขเสร็จสิ้นต่อสัปดาห์จาก 60% เป็น 80%

ชมวิดีโอบล็อกเกี่ยวกับการเขียน OKR ที่มีประสิทธิภาพ:

ตัวอย่าง OKR วิศวกรรม

🏆 ลดจำนวนงานบั๊กที่รายงานโดยลูกค้าหลังจากการเปิดตัวครั้งใหญ่

  1. ค้นหาอาสาสมัคร 30-50 คนทั่วทั้งองค์กรเพื่อทดสอบคุณสมบัติก่อนเปิดตัว
  2. ลดเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบผลิตจาก 24 ชั่วโมง เป็น 16 ชั่วโมง
  3. การทดสอบคุณภาพการตรวจสอบทุกสามสัปดาห์เพื่อประสิทธิภาพ

🏆นำการจัดการแบบ Agileมาใช้ทั่วทั้งทีมวิศวกรรม

  1. นำร่องโครงการทดสอบในช่วงสี่เดือนแรกเพื่อรับข้อเสนอแนะและผลลัพธ์รายบุคคล
  2. ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานแบบอัตโนมัติภายใน [ไตรมาสและปี]
  3. เปิดตัวแดชบอร์ดการสื่อสารสำหรับทุกปัญหาและความเสี่ยงภายใน [ไตรมาสและปี] (ดูเทมเพลตแผนการสื่อสารเหล่านี้)

🏆 ปรับปรุงอัตราการตอบสนองสำหรับบั๊กที่สำคัญในขั้นตอนการทดสอบ

  1. จ้างวิศวกรเจ็ดคนภายใน [date]
  2. ปรับปรุงเวลาการตอบสนองจาก 20 นาที เป็น 10 นาที
  3. ตรวจสอบการประชุมที่ไม่สำคัญในปฏิทินทีมทุกสองสัปดาห์เพื่อพิจารณาว่าจำเป็นหรือไม่

➡️ อ่านเพิ่มเติม: ติดตาม OKR เหล่านี้ด้วยเทมเพลตสำหรับวิศวกรรม!

ตัวอย่าง OKR ของเหตุการณ์

🏆 จัดการประชุมอุตสาหกรรมแบบพบปะกันที่ประสบความสำเร็จในปี [ปี]

  1. บรรลุผู้ลงทะเบียน 40,000 คน
  2. บรรลุ 9. 5 คะแนนจากผู้เข้าร่วม
  3. สแกนบัตร 1,200 ใบระหว่างงาน

🏆 สร้างทีมจัดงานที่มีประสิทธิภาพสูง

  1. จ้างผู้ประสานงานกิจกรรมใหม่สี่คนภายในสิ้นไตรมาส
  2. เข้าร่วมการอบรมในกิจกรรม 3-5 ครั้งทุกสองเดือน
  3. กำหนดและติดตามงานที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบ 8-10 รายการภายใน [วันที่]

🏆 ผลตอบแทนจากการลงทุนกิจกรรมการตลาด

  1. เพิ่มเปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วมหลังการแสดงจาก 12% เป็น 40%
  2. จัดการฝึกอบรมสำหรับอาสาสมัครทุกคนที่ปฏิบัติงานในสถานที่หนึ่งเดือนก่อนงาน
  3. สร้างยอดขายในช่องทางขาย 500,000 ดอลลาร์จากงานอีเวนต์ภายใน [วันที่]

➡️ อ่านเพิ่มเติม: การจัดการโครงการงานอีเวนต์: กลยุทธ์ เครื่องมือ และเคล็ดลับ

ตัวอย่าง OKR สำหรับทีมปฏิบัติการสำนักงานผู้บริหาร

🏆 พัฒนาและปรับทิศทางองค์กรทั้งหมดผ่านการประชุมบริษัทประจำเดือน

  1. สร้างหัวข้อรายเดือน 5-7 หัวข้อเพื่อความโปร่งใสในระดับสูง
  2. รวบรวมแบบสำรวจหลังการประชุมจำนวน 10-15 ฉบับเพื่อการประเมินผล
  3. เพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมจาก 70% เป็น 90%

🏆 ปรับปรุงขั้นตอนการจัดการข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในสิ้น [ไตรมาสและปี]

  1. ตรวจสอบและทดสอบซอฟต์แวร์บนคลาวด์เพื่อเปิดตัวในวันที่ [date]
  2. กระบวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายจาก 24 ชั่วโมง เป็น 8 ชั่วโมง
  3. เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของพนักงานในสำนักงานจาก 7.8 เป็น 9.8

🏆 เปิดตัวโปรแกรมของที่ระลึกบริษัทที่ประสบความสำเร็จและน่าตื่นเต้นสำหรับพนักงานออฟฟิศและพนักงานทำงานทางไกล

  1. เสนอตัวเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่หนึ่งรายการทุกไตรมาส
  2. จัดส่งพัสดุภายใน 11 วันทำการ
  3. จัดตั้งระบบสะสมคะแนนเพื่อแลกของที่ระลึกจากบริษัท

ในฐานะสตาร์ทอัพที่กำลังขยายตัว เรามีแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันมากมายสำหรับแต่ละแผนก เราอัปเดตสเปรดชีตด้วยตนเองและไม่มีวิธีการที่มีโครงสร้างในการติดตามโครงการและ OKRs ทุกนาทีมีค่าสำหรับบริษัทที่มุ่งเน้นการเติบโต และกระบวนการทำงานด้วยมือเป็นอุปสรรคในการทำงานในแต่ละวัน

ในฐานะสตาร์ทอัพที่กำลังขยายตัว เรามีแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันนับไม่ถ้วนสำหรับแต่ละแผนก เราอัปเดตสเปรดชีตด้วยตนเองและไม่มีวิธีการที่เป็นระบบในการติดตามโครงการและ OKRs ทุกนาทีมีค่าสำหรับบริษัทที่มุ่งเน้นการเติบโต และกระบวนการทำงานด้วยมือเป็นอุปสรรคในการทำงานในแต่ละวัน

ตัวอย่าง OKR ของสิ่งอำนวยความสะดวก

🏆 รักษาสำนักงานระดับโลก

  1. ดำเนินการฝึกอบรมประจำไตรมาสสำหรับพนักงานฝ่ายสถานที่
  2. เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของสำนักงานจาก 88% เป็น 98%
  3. ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของใช้ในสำนักงานจาก 20% เป็น 10%

🏆 ดำเนินการระบบจองห้องประชุมออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จภายใน [ไตรมาสและปี]

  1. ค้นหาและทดสอบซอฟต์แวร์การจอง 3-5 ตัวที่มีความสามารถบนมือถือ
  2. ประเมินการใช้งานห้องในปัจจุบันเพื่อเสนอแนวทางแก้ไข 5-8 ข้อสำหรับการออกแบบสถานที่ทำงานและค่าใช้จ่าย
  3. ลดความขัดแย้งในการจองจาก 20% เป็น 12% ภายในสิ้นไตรมาส

🏆 รวบรวม คำร้องขอการดำเนินงานของทุกแผนกเข้าสู่ระบบตั๋วเพื่อการจัดการและติดตาม

  1. ลดเวลาที่ใช้ในการสลับระหว่างกล่องขาเข้าและข้อความเสียงจาก 14% เป็น 5%
  2. เวลาการลดความละเอียดลดลงจาก 24 ชั่วโมง เป็น 10 ชั่วโมง
  3. สร้างฐานความรู้สำหรับคำขอที่พบบ่อยที่สุด 10-20 ข้อที่สามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องสร้างตั๋ว

➡️ อ่านเพิ่มเติม: ดูแม่แบบ QBR เหล่านี้!

ตัวอย่าง OKR ด้านการเงิน

🏆 ส่งเสริมการเติบโตในสายอาชีพของแต่ละบุคคล

  1. เสนอโปรแกรมการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลสำหรับสมาชิกทีมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
  2. เสนอให้พนักงานสองคนในแต่ละเดือนเพื่อติดตามการทำงานของสมาชิกทีมผู้นำ
  3. จัดสัมมนาการศึกษาฟรีสำหรับสมาชิกทีมทุกคนทุกหกสัปดาห์

🏆 ดำเนินการกระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อ

  1. ผสานรวมคำขอซื้อทั้งหมดเข้ากับซอฟต์แวร์บนคลาวด์ภายใน [วันที่]
  2. เสนอราคา 3-6 ราคาสำหรับการซื้อที่มีมูลค่าเกิน $10,000
  3. ปรับระดับการใช้จ่ายในทุกแผนกให้ลดลง 30% โดยไม่ลดคุณภาพ

🏆 รักษาการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องตลอดเวลา

  1. ลดเวลาการอัปโหลดสัญญาและการชำระเงินจากสองชั่วโมงเหลือ 30 นาที
  2. คะแนน 89 หรือสูงกว่าในการตรวจสอบภายนอก
  3. ลดเวลาที่ใช้ในการย้อนกลับไปตรวจสอบใบเสร็จและบันทึกจากสองสัปดาห์เหลือสามวัน

ตัวอย่าง OKR ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

🏆 สัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีคุณภาพ

  1. พัฒนาสื่อการฝึกอบรม 5-7 รายการสำหรับผู้ประสานงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างทักษะการสัมภาษณ์
  2. เสนอ 7-10 งานที่ต้องทำด้วยตนเองเพื่อนำมาทำเป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล
  3. ดำเนินการโปรแกรมการแนะนำพนักงานภายในสิ้นไตรมาส

🏆 เสริมสร้างการสื่อสารสำหรับการอัปเดตนโยบายพนักงาน

  1. ลดจำนวนคำขอความช่วยเหลือจาก 20% เป็น 8%
  2. สร้างวิดีโอความยาว 2-4 นาที สำหรับการอัปเดตนโยบายและสร้างความตระหนัก
  3. สร้างและเปิดตัวช่องทางการสื่อสารหนึ่งช่องทางภายใน 20 วันแรกใน [date]

🏆 โปรแกรมการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือให้ทุกคนในทีมบรรลุเป้าหมายอาชีพ

  1. เปิดตัวแผนเส้นทางอาชีพห้าแผนทุกเดือน
  2. รักษาอัตราการคงอยู่ของพนักงานให้สูงกว่า 80%
  3. สร้างโปรแกรมออนไลน์มืออาชีพที่ฟรีและพร้อมใช้งานตลอด 24/7/365 สำหรับ 10 ตำแหน่งงานชั้นนำ

➡️ อ่านเพิ่มเติม: เรียนรู้วิธีตั้งKPI ด้านทรัพยากรบุคคล

OKRs ความสำเร็จของลูกค้า

🏆 ลดข้อร้องเรียนของลูกค้าและเพิ่มความพึงพอใจ

  • เปิดตัวระบบกลางเพื่อบันทึกและจัดหมวดหมู่ข้อร้องเรียนของลูกค้าภายใน [วันที่]
  • ตอบกลับข้อร้องเรียนที่บันทึกไว้ 100% ภายใน 24 ชั่วโมง
  • ลดปริมาณการร้องเรียนรายเดือนลง 25% ผ่านการแก้ไขปัญหาเชิงรุก

🏆 สร้างและขยายทีมความสำเร็จของลูกค้า

  • จ้างและฝึกอบรมผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าสองคนภายในวันที่ [date]
  • นำเครื่องมือความสำเร็จของลูกค้า (เช่น Gainsight, Totango หรือ HubSpot) มาใช้
  • สร้างคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับการต้อนรับและสร้างความผูกพันกับลูกค้าใหม่ เพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคนใช้

🏆 เพิ่มการมีส่วนร่วมและการรักษาลูกค้า

  • กำหนดเวลาและดำเนินการประชุมแนะนำสำหรับลูกค้าใหม่ 90% ภายใน 10 วันทำการ
  • ดำเนินการตรวจสอบบัญชีที่มีมูลค่าสูงทุกเดือน
  • บรรลุคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) 60 หรือสูงกว่าภายในสิ้นไตรมาส

💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตแผนความสำเร็จของลูกค้าจาก ClickUpเพื่อดำเนินการและติดตาม OKR เหล่านี้

รวมศูนย์กิจกรรมการต้อนรับลูกค้าและการติดตามผลทั้งหมดของคุณด้วยเทมเพลตแผนความสำเร็จลูกค้าของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รวมศูนย์กิจกรรมการต้อนรับลูกค้าและการติดตามผลทั้งหมดของคุณด้วยเทมเพลตแผนความสำเร็จลูกค้าของ ClickUp

ตัวอย่าง OKR ทางกฎหมาย

🏆 ปรับการสื่อสารภายในแผนกให้สอดคล้องกัน

  1. เผยแพร่สื่อภาพประกอบเพื่อช่วยในการทำงาน 5-8 ขั้นตอน
  2. เสนอ 3-5 วิธีแก้ปัญหาสำหรับเครื่องมือสื่อสารที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรก
  3. ทำคะแนนให้ได้ 90 คะแนนในการสำรวจการสื่อสารภายใน

🏆 ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และกิจกรรม

  1. เพิ่มอัตราการบรรลุเป้าหมายจาก 74% เป็น 89%
  2. พบปะกับสมาชิกทีม 10-15 คนเพื่อความต้องการและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบทบาทเฉพาะ
  3. สร้างแผนการใช้ข้อมูลหนึ่งแผนและเผยแพร่ภายใน 30 วันแรกของ [ไตรมาส]

🏆 ดำเนินการกระบวนการรับรีวิว

  1. เพิ่มระยะเวลาการอนุมัติจากสามวันเป็นหนึ่งวัน
  2. สร้างระดับสี่ระดับเพื่อจัดหมวดหมู่ประเภทของคำขอ
  3. พัฒนาแบบฟอร์มข้อตกลงใหม่เพื่อเปิดตัวภายใน [วันที่]

ตัวอย่าง OKR การตลาด

🏆 เปิดตัวแบรนด์ใหม่ในวันที่ [date]

  1. เพิ่มคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) จาก 30 เป็น 45 หรือดีกว่า
  2. ค้นหา 3-5เอเจนซี่การตลาด สำหรับสินทรัพย์และ ข้อความ
  3. ปล่อยตัวอย่างสาธารณะสี่รายการก่อนวันเปิดตัว

🏆 ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวแคมเปญพอดแคสต์ใน [ปีและไตรมาส]

  1. เขียนบทความบล็อก 15 บทความเพื่อช่วยโปรโมตพอดแคสต์
  2. ได้รับผู้ติดตามพอดแคสต์ 5,000 คนในเดือนแรกของการเปิดตัว
  3. หาผู้เข้าร่วมที่มีศักยภาพ 40 คนภายใน [วันที่]

🏆 ปรับปรุงการรักษาลูกค้า และมูลค่าตลอดอายุของลูกค้า (CLV)

  1. แชร์กรณีศึกษาของลูกค้า 20 รายภายใน [วันที่]
  2. เพิ่มอัตราการเปิดอีเมลจดหมายข่าวจาก40% เป็น 60%
  3. เพิ่มการกล่าวถึงในเชิงบวกจากลูกค้าจาก 50 เป็น 80

➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีตั้งเป้าหมาย OKR สำหรับการตลาด (พร้อมตัวอย่าง 30 กรณี)

ตัวอย่างการเริ่มต้น OKR

🏆โปรแกรมแนะนำการออกแบบ

  1. รวมงานทั้งหมดและเอกสาร HR ไว้ในรายการงานเดียวต่อบทบาทภายใน [วันที่]
  2. พัฒนาเครื่องมือฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ภายใน [วันที่]
  3. กำหนดผู้ประสานงานการปฐมนิเทศหนึ่งคนเพื่อดูแลกิจกรรมการปฐมนิเทศของแต่ละแผนก

🏆 ขยายทีมต้อนรับ

  1. จ้างผู้ประสานงานสองคนภายในวันที่ [date]
  2. เสนอหลักสูตรออนไลน์ 5-7 หลักสูตรเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  3. ดำเนินการฝึกอบรมเฉพาะบทบาททุกแปดสัปดาห์

🏆 มอบประสบการณ์การเริ่มต้นงานที่ดีให้กับพนักงานที่ทำงานทางไกล

  1. ส่งฮาร์ดแวร์และการเข้าถึงแอปพลิเคชันทั้งหมดภายในสามวันนับจากวันที่เริ่มงาน
  2. แทนที่คู่มือและคำแนะนำที่เป็นข้อความด้วยสื่อภาพโดย [วันที่]
  3. นำแผงควบคุมการปฐมนิเทศมาใช้เพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนจาก 12% เหลือ 5%

ตัวอย่าง OKR ของผลิตภัณฑ์

🏆 ดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดสำหรับการเปิดตัวทุกครั้ง

  1. ปรับปรุงอัตราการลงทะเบียนทดลองใช้จาก 20% เป็น 35%
  2. ดำเนินการสัมภาษณ์ทดสอบกับบัญชีลูกค้าหลัก 10 ราย
  3. เพิ่มความเร็วในการแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ขึ้น 75%

🏆 สร้างและนำทีมผลิตภัณฑ์ระดับโลก

  1. จ้างนักออกแบบ UX 2 คนและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ 3 คนภายใน [วันที่]
  2. ดำเนินการ ฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ แบบตัวต่อตัว จำนวนหกครั้ง สำหรับพนักงานใหม่ภายใน 60 วันนับจากวันเริ่มงาน
  3. ประเมินผู้มีส่วนร่วมรายบุคคล 3-5 คน ที่ทำเกินหน้าที่ของตนเพื่อปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์

🏆 เพิ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั่วทั้งองค์กร

  1. จัดกิจกรรม Lunch and Learn จำนวนห้าครั้งเพื่อแนะนำฟีเจอร์ใหม่ก่อนเปิดตัวในช่วงปลาย
  2. เพิ่มเวลาการเรียนรู้ในแต่ละแผนกจาก 5% เป็น 15%
  3. ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ข้ามสายงานจำนวนห้าครั้ง

➡️ อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่าง OKR ของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง OKR ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

🏆 สร้างกลยุทธ์การเตรียมการส่งเสริมการประกวดรางวัล

  1. เผยแพร่เรื่องราวแบรนด์ต้นฉบับสามเรื่องทุกสัปดาห์
  2. ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวประชาสัมพันธ์5 ฉบับในแวดวงอุตสาหกรรม
  3. เพิ่มการมีอยู่ใน Reddit จาก 15% เป็น 28%

🏆 พัฒนาการนำเสนอความร่วมมือ

  1. สร้างชุดสื่อสร้างสรรค์แบบแม่แบบภายใน [วันที่]
  2. ตรวจสอบสินทรัพย์ทุกสี่สัปดาห์เพื่อการปรับปรุงที่จำเป็น
  3. เพิ่มกิจกรรมการประชาสัมพันธ์จาก 20% เป็น 40%

🏆 ปรับปรุงการอัปเกรดโปรแกรมพันธมิตร

  1. เปลี่ยนผู้มีอิทธิพลให้เป็นพันธมิตรจาก 8% เป็น 20%
  2. สัมภาษณ์ผู้ร่วมงานปัจจุบันสิบคนเพื่อขอความคิดเห็น
  3. สร้างรายได้เกิน $90,000 ภายใน [วันที่]

ตัวอย่าง OKR การประกันคุณภาพ

🏆 กำหนดนโยบายที่ชัดเจนสำหรับการทำงานให้เสร็จสิ้น

  1. เผยแพร่คู่มือเกณฑ์อย่างเป็นทางการภายใน [วันที่]
  2. เพิ่มคะแนนการทดสอบอัตโนมัติจาก 75% เป็น 89%
  3. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจะเสร็จสิ้นภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากการทดสอบ

🏆 ปรับปรุงการประชุมและกระบวนการทำงานข้ามสายงาน

  1. ระบุผู้ติดต่อหลักหนึ่งคนในแต่ละแผนกเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะด้านการสื่อสารทุกสองสัปดาห์
  2. แบ่งปันความคืบหน้าของงานที่ยังไม่เสร็จและงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว สองชั่วโมงก่อนสิ้นสุดวันทำงาน
  3. ลดการประชุมทีมจากวันละสองครั้งเหลือวันละครั้งโดยไม่ลดคุณภาพ

🏆 กำหนดกระบวนการมอบหมายบั๊ก

  1. รักษาเวลาการตอบกลับการตรวจสอบให้ต่ำกว่าแปดชั่วโมงสำหรับทุกงาน
  2. สร้างรายการคุณลักษณะหลักและหัวหน้าทีมภายใน [วันที่]
  3. ระบุหมวดหมู่ความรุนแรงของข้อบกพร่อง 5-7 หมวดหมู่ ภายใน [วันที่]

ตัวอย่าง OKR ด้านการขาย

🏆 ขยายขอบเขตการขายขาออก

  • เปิดตัวลำดับการติดต่อแบบเย็นใหม่สำหรับ [อุตสาหกรรมเป้าหมาย] ภายใน [วันที่]
  • เพิ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 500 รายเข้าสู่ระบบ CRM ในไตรมาสนี้ และเพิ่มยอดขาย
  • จัดเตรียมการโทรค้นหาข้อมูล 50 ครั้งจากแคมเปญขาออก

🏆 ยกระดับประสิทธิภาพทีมขาย

  • ดำเนินการโปรแกรมการโค้ชการขายใหม่ภายใน [วันที่]
  • จัดกิจกรรมบทบาทสมมติทุกสองสัปดาห์สำหรับตัวแทนทุกคน
  • เพิ่มขนาดการปิดการขายเฉลี่ยขึ้น 15% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และปรับปรุงการได้มาซึ่งลูกค้า

🏆 ย่นระยะเวลาการขาย

  • ตรวจสอบและจัดทำเอกสารกระบวนการขายทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน [วันที่]
  • ระบุและขจัดจุดคอขวดในกระบวนการหลักสามจุด
  • ลดเวลาเฉลี่ยในการปิดการขายจาก 45 วัน เหลือ 30 วัน
  • สนับสนุนกระบวนการรักษาลูกค้าอย่างเชิงรุกผ่านการติดตามผลรายเดือน

🏆 เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า

  1. เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าจาก 50% เป็น 89%
  2. เผยแพร่คำถามที่พบบ่อยของลูกค้า 15 ข้อภายใน [วันที่]
  3. ดำเนินการกลยุทธ์ 5-7 ประการสำหรับแผนการนำเสนอส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าองค์กร

➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีเขียน OKRs สำหรับฝ่ายขาย (ตัวอย่าง + แม่แบบ)

ตัวอย่าง OKR สำหรับโซเชียลมีเดีย

🏆 ปรับปรุงเนื้อหาและการมีส่วนร่วมบน LinkedIn

  1. เพิ่มจำนวนโพสต์การนำในแต่ละเดือนจาก 20 เป็น 50
  2. เพิ่มจำนวนการมองเห็นของผู้ชมจาก 16,000 เป็น 20,000
  3. รักษาการโพสต์เนื้อหาวิดีโอไว้ที่ 4 ครั้งต่อสัปดาห์

🏆 เพิ่มการรับรู้แบรนด์และการมีส่วนร่วม

  1. เพิ่มอัตราการตอบกลับความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์จาก 45% เป็น 65%
  2. เพิ่มจำนวนการกล่าวถึงและการตอบกลับในทวิตเตอร์จาก 2,000 เป็น 4,000 ภายใน [วันที่]
  3. รวบรวมเครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์3-5รายการภายใน[วันที่]

🏆 ปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาโซเชียลมีเดีย

  1. เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าจาก 78 เป็น 89
  2. จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาโซเชียลสองคนภายใน [วันที่]
  3. เสนอ 2-4 กลยุทธ์ภายใน [วันที่] เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เนื้อหา

ตัวอย่าง OKR ด้านความสามารถและการพัฒนา

🏆 สร้างโปรแกรมการพัฒนาผู้จัดการ

  1. เสนอแผนการเงินสำหรับการดำเนินการด้านต้นทุนและทรัพยากรทางเทคโนโลยีภายใน [วันที่]
  2. สัมภาษณ์ผู้จัดการ 20คนเพื่อระบุช่องว่างในการพัฒนาอาชีพ
  3. ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการความสามารถเพื่อระบุบทบาทสำคัญห้าอันดับแรกที่จะนำร่องการทดลองโดย [วันที่]

🏆 กระตุ้น ความผูกพันของพนักงาน

  1. เปิดตัวโปรแกรมการโค้ชด้านประสิทธิภาพโดย [วันที่]
  2. สัมภาษณ์สมาชิกทีม 200 คนเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโอกาสในการเรียนรู้
  3. จัดสรรเวลา 20 ชั่วโมงต่อเดือนต่อสมาชิกทีม T&L สำหรับการฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด

🏆 สร้างแบรนด์นายจ้างที่แข็งแกร่ง

  1. บรรลุคะแนนความพึงพอใจของพนักงานรายสัปดาห์ >8
  2. สำรวจความคิดเห็นของผู้สมัคร 10 คน และพนักงานใหม่ 100 คน เพื่อการปรับปรุง
  3. ร่วมมือกับทีมการตลาดและทีมสร้างสรรค์เพื่อปรับโฉมสื่อส่งเสริมการขายของแบรนด์ที่มีผู้ชมมากที่สุด

➡️ อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบ OKR ฟรีใน Excel, Word และ ClickUp

ตัวอย่าง OKR สำหรับการผลิตวิดีโอ

🏆 รักษาสตูดิโอระดับโลก

  1. ออกแบบสตูดิโอผสมเสียงภายใน [วันที่]
  2. สร้างชุดที่ยั่งยืนสิบชุดเพื่อการใช้งานตลอดไป
  3. พัฒนาเอกสารการฝึกอบรมสำหรับการจัดการอุปกรณ์ภายใน [วันที่]

🏆 ขยาย ทีมผลิตวิดีโอ

  1. ร่วมมือกับทีมสรรหาบุคลากรเพื่อเติมเต็มตำแหน่งช่างวิดีโอที่พร้อมปฏิบัติงานตามความต้องการจำนวนสี่ตำแหน่ง
  2. จ้างบรรณาธิการสองคนและผู้ประสานงานวิดีโอสี่คน
  3. จัดสัมมนาฝึกอบรมหนึ่งครั้งสำหรับสมาชิกทีมทุกคนทุกหกสัปดาห์

🏆 ดำเนินการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่และ กระบวนการเขียนสำหรับสื่อวิดีโอทั้งหมด

  1. ชี้แจงบทบาทและหน้าที่การงานให้ชัดเจนภายในวันที่ [วันที่]
  2. สัมภาษณ์สมาชิกทีมสิบคนเพื่อรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการปัจจุบัน
  3. วิจัยเนื้อหาวิดีโอที่มีประสิทธิภาพสูงและเนื้อหาที่มีส่วนร่วมน้อยเพื่อเสนอ 3-6 กลยุทธ์การเขียน

ตัวอย่าง OKR กลยุทธ์ระดับบริษัท

🏆 เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าปัจจุบัน

  • เปิดตัวโครงการริเริ่มความสำเร็จของลูกค้าที่มุ่งเน้นการขายเพิ่มและการขายข้าม
  • ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจกับลูกค้าปัจจุบันอย่างน้อย 80%
  • ปรับปรุงอัตราการต่ออายุเพิ่มขึ้น 15% ผ่านการมีส่วนร่วมเชิงรุก

🏆 ดำเนินการตามกลยุทธ์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท

  • จัดให้ OKR ของแต่ละแผนกสอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทในระหว่างการวางแผนรายไตรมาส
  • ทำโครงการข้ามสายงานสองโครงการที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้เสร็จสมบูรณ์
  • จัดการประชุมทบทวนรายเดือนเพื่อติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายระยะยาวของบริษัท

🏆 ให้ความสำคัญกับโครงการที่ขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ

  • ระบุและดำเนินการตามสามลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์สำหรับปีงบประมาณ
  • เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเร่งการเติบโตทางธุรกิจ
  • เพิ่มรายได้ 20% ผ่านการขายและการตลาดที่มุ่งเป้า

การวัดความก้าวหน้าและการติดตาม OKRs

ตอนนี้ที่คุณทราบเป้าหมายของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มดำเนินการแล้ว เครื่องมือการจัดการโครงการเป็นทรัพยากรที่มีค่าซึ่งผสานการประสานงาน, ความรับผิดชอบ, และการมีส่วนร่วมไว้ในที่เดียว นี่คือวิธีการทำตามขั้นตอน:

1. ชี้แจงวิสัยทัศน์และลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์

ก่อนที่จะกำหนด OKRs ให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจทิศทางระดับสูงขององค์กร

  • สิ่งที่ควรทำ: จัดให้ผู้นำหรือทีมต่างๆ มีเป้าหมายร่วมกันและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
  • ทำไมจึงสำคัญ: วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนช่วยให้ OKR มีความชัดเจนและมุ่งเน้นเป้าหมาย

ClickUp สามารถช่วยได้อย่างไร: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิด, วางแผนกลยุทธ์, และร่วมมือกันทางสายตาเกี่ยวกับเป้าหมายระยะยาวในเวลาจริง

2. ร่างวัตถุประสงค์ร่วมกัน

วัตถุประสงค์ควรมีลักษณะเชิงคุณภาพ สร้างแรงบันดาลใจ และสอดคล้องกับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์

  • สิ่งที่ต้องทำ: ร่างวัตถุประสงค์ 3–5 ข้อที่อธิบาย สิ่งที่คุณต้องการบรรลุ ไม่ใช่ วิธีการ
  • ทำไมจึงสำคัญ: เป้าหมายที่ชัดเจนช่วยรวมทีมให้เป็นหนึ่งเดียวและชี้นำการตัดสินใจ

ClickUp สามารถช่วยได้อย่างไร: ใช้ClickUp Docsเพื่อเขียนและปรับปรุงวัตถุประสงค์ร่วมกัน จากนั้นให้ClickUp Brainช่วยปรับภาษาให้ชัดเจนและสร้างแรงจูงใจมากขึ้น

ClickUp Brain OKRs

3. กำหนดผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้

แต่ละวัตถุประสงค์ควรมีผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้ 2–5 ข้อ ซึ่งกำหนดความสำเร็จ

  • สิ่งที่ควรทำ: กำหนดผลลัพธ์หลักที่เฉพาะเจาะจง มีกรอบเวลาที่ชัดเจน และมุ่งเน้นผลลัพธ์ (เช่น ตัวชี้วัด หลักไมล์สำคัญ อัตราการสำเร็จ)
  • ทำไมจึงสำคัญ: ผลลัพธ์หลักช่วยให้ความก้าวหน้าสามารถวัดผลได้และเป็นกลาง

ClickUp สามารถช่วยได้อย่างไร: จัดโครงสร้าง OKRโดยใช้เป้าหมายใน ClickUp สร้างเป้าหมาย (วัตถุประสงค์) จากนั้นเพิ่มผลลัพธ์หลักโดยใช้รูปแบบที่สามารถวัดได้ (ตัวเลข, เปอร์เซ็นต์, จริง/เท็จ)

เป้าหมาย ClickUp
กำหนดเป้าหมายและงานของโครงการที่คุณต้องการบรรลุโดยใช้ ClickUp Goals

4. แยกย่อย OKRs ให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้

เปลี่ยนผลลัพธ์สำคัญแต่ละข้อให้กลายเป็นงานที่ปฏิบัติได้จริง ซึ่งทีมของคุณสามารถรับผิดชอบและส่งมอบได้

  • สิ่งที่ต้องทำ: ระบุโครงการ งาน และโครงการริเริ่มที่จำเป็นเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าในแต่ละผลลัพธ์สำคัญ
  • ทำไมจึงสำคัญ: การดำเนินการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความทะเยอทะยานกับผลกระทบ

ClickUp สามารถช่วยได้อย่างไร: ใช้ClickUp Tasks และ Subtasksเพื่อแบ่งผลลัพธ์สำคัญออกเป็นขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจง มอบหมายเจ้าของงาน กำหนดเส้นตาย และจัดการการพึ่งพาของงาน

งานใน ClickUp
จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญที่สุดด้วยการกำหนดระดับความสำคัญด้วย ClickUp Tasks

5. ติดตามความก้าวหน้าและปรับแนวทาง

ตรวจสอบความคืบหน้าของ OKR อย่างสม่ำเสมอและปรับตามข้อเสนอแนะและผลการปฏิบัติงาน

  • สิ่งที่ควรทำ: จัดการประชุมติดตามผลเป็นรายสัปดาห์หรือรายปักษ์เพื่อประเมินความก้าวหน้าและแก้ไขอุปสรรค
  • ทำไมจึงสำคัญ: การมองเห็นอย่างต่อเนื่องช่วยให้ทีมมีความรับผิดชอบและปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

ClickUp สามารถช่วยได้อย่างไร:ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้า เพิ่มวิดเจ็ตสำหรับการติดตามเป้าหมาย การทำงานที่เสร็จสมบูรณ์ และประสิทธิภาพของทีม ปรับแต่งแดชบอร์ดสำหรับทีม โครงการ หรือมุมมองของผู้นำ

6. สะท้อนและปรับสมดุล

เมื่อสิ้นสุดวงจร ให้ทบทวนผลลัพธ์ บทเรียนที่ได้รับ และผลกระทบที่เกิดขึ้น

  • สิ่งที่ควรทำ: จัดการประชุมย้อนหลังเพื่อสรุปสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ไม่ได้ผล และสิ่งที่ควรปรับปรุง
  • ทำไมจึงสำคัญ: การสะท้อนคิดช่วยให้ OKR ของคุณพัฒนาและเกิดประสิทธิผลมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ClickUp สามารถช่วยได้อย่างไร: นำเทมเพลต Retrospectives โดย ClickUpมาใช้เพื่อรวบรวมบทเรียนทั้งหมดของคุณและวางแผนก้าวไปข้างหน้า

เคล็ดลับเพิ่มเติม: ใช้เทมเพลตที่พร้อมใช้งานเพื่อเริ่มต้นได้เร็วขึ้น

ใช้เครื่องมืออย่างเทมเพลต OKR ของบริษัทจาก ClickUpเพื่อปรับทีมของคุณให้สอดคล้องกันและติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้าง OKR ที่ชัดเจนสำหรับทุกแผนกหรือทีมภายในองค์กรของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าควรให้ความสำคัญกับอะไรเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง

ประหยัดเวลาและบรรลุเป้าหมาย OKR ได้เร็วขึ้นด้วย เทมเพลต OKR สำหรับบริษัทของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ประหยัดเวลาและบรรลุเป้าหมาย OKR ของคุณได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลต OKR ของบริษัทจาก ClickUp

✅ ตัวอย่าง OKR ที่ดี vs. ❌ ตัวอย่าง OKR ที่ไม่ดี

"ให้มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์"ไม่ชัดเจน ไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน"เพิ่มผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดีย 25% และเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมบน LinkedIn 30% ผ่านเนื้อหาการขายบนโซเชียลรายสัปดาห์ภายในไตรมาสที่ 3"รวมการเติบโตของผู้ติดตามและการมีส่วนร่วมเข้าด้วยกัน โดยเชื่อมโยงกับแนวปฏิบัติด้านการขายผ่านโซเชียลที่ชัดเจนและกรอบเวลา
"ทำให้บริษัทเป็นสถานที่ทำงานที่ดีขึ้น"มีความเป็นอัตวิสัยมากเกินไป ขาดจุดมุ่งเน้นและตัวชี้วัด"ปรับปรุงคะแนนความผูกพันของพนักงานให้เพิ่มขึ้น 15% ลดอัตราการลาออกโดยสมัครใจลง 20% และดำเนินการสำรวจวัฒนธรรมองค์กรภายในไตรมาสที่ 2"ตัวชี้วัดที่ชัดเจนซึ่งมีผลกระทบที่สามารถวัดได้ต่อขวัญกำลังใจของทีมและการรักษาบุคลากร
"ฝึกอบรมผู้คนเกี่ยวกับความหลากหลายและช่วยผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรในการจ้างงานที่ดีขึ้น"กว้างเกินไป ไม่ชัดเจน และขาดความเป็นเจ้าของ"เพิ่มปริมาณการค้นหาแบบออร์แกนิกขึ้น 40% และปรับปรุงอัตราการแปลงเว็บไซต์จาก 2.5% เป็น 4% ภายในสิ้นไตรมาสที่ 3"มุ่งเน้นการปฏิบัติ, ครอบคลุมทุกฝ่าย, และวัดผลได้ครอบคลุมทุกหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
"เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์"ไม่มีผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ ขาดทิศทางเชิงกลยุทธ์"เพิ่มปริมาณการค้นหาแบบออร์แกนิกขึ้น 40% และปรับปรุงอัตราการแปลงเว็บไซต์จาก 2.5% เป็น 4% ภายในสิ้นไตรมาสที่ 3"เชื่อมโยงโดยตรงกับการเติบโตทางธุรกิจและได้รับการสนับสนุนด้วยตัวชี้วัดที่เป็นจริง
"ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมายของเรา"ไม่ชัดเจน ไม่มีโครงสร้างเชิงกลยุทธ์"ให้แน่ใจว่า 100% ของ OKR ของทีมสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท และตรวจสอบความสอดคล้องในการประชุมผู้นำประจำเดือน"ส่งเสริมความชัดเจนจากบนลงล่างและติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
"ให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับผลงานกับทีมในบางช่วงเวลา"ไม่มีกรอบเวลา, ความมุ่งมั่นอ่อนแอ."ดำเนินการทบทวนประจำปีสำหรับสมาชิกทีมทุกคนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม และกำหนดแผนพัฒนาส่วนบุคคลในช่วงไตรมาสที่ 1"กระบวนการที่ชัดเจนเชื่อมโยงกับการเติบโตของพนักงานและความรับผิดชอบ

OKR ที่มุ่งมั่นเทียบกับ OKR ที่ตั้งเป้า

มีเป้าหมายสองประเภทในวิธีการ OKR ที่คุณควรรู้: มุ่งมั่น และ มุ่งหวัง

🤝 OKR ที่มุ่งมั่น

OKR ที่ได้รับการผูกพันคือเป้าหมายที่ตกลงกันไว้แล้วและได้รับการจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้บรรลุความสำเร็จของบริษัท บุคลากร ทรัพยากร และตารางเวลาจะถูกจัดสรรใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายเหล่านี้จะสำเร็จลุล่วง บริษัทต้องการบรรลุ OKR ที่ผูกพันไว้ 100%

🌔 เป้าหมาย OKR ที่ท้าทาย

เป้าหมาย OKR ที่ท้าทาย (moonshots) เป็นเป้าหมายที่มีความทะเยอทะยานและยากที่จะบรรลุ แต่พวกมันผลักดันให้เราคิดนอกกรอบและสร้างนวัตกรรม แตกต่างจาก OKR ที่มุ่งมั่น พวกมันไม่มีเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับการบรรลุหรือความรู้ที่แท้จริงว่าจะไปถึงได้อย่างไร ดังนั้นหากคุณบรรลุเป้าหมาย OKR ที่ท้าทายอย่างน้อย 70% ให้ถือว่านั่นคือความสำเร็จ!

ตัวอย่างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของ OKR มีอะไรบ้าง?

วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) ช่วยให้องค์กรสามารถจัดให้เป้าหมายสอดคล้องกันและติดตามผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้. นี่คือตัวอย่างของ OKRs ในแผนกต่าง ๆ:

1. ตัวอย่าง OKR สำหรับทีม IT/Ops

วัตถุประสงค์: ปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน

  • ผลลัพธ์หลักที่ 1: ลดเวลาหยุดทำงานของระบบให้น้อยกว่า 1% ต่อเดือน
  • ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับระบบสำคัญให้ครบถ้วน 100% ภายในไตรมาสที่ 4
  • ผลลัพธ์หลักที่ 3: เพิ่มประสิทธิภาพของระบบขึ้น 20% ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพ

2. ตัวอย่าง OKR ของทีมการตลาด

วัตถุประสงค์: เพิ่มการรับรู้แบรนด์และการมีส่วนร่วม

  • ผลลัพธ์หลักที่ 1: เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ขึ้น 30% ภายในสิ้นไตรมาสที่ 2
  • ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เพิ่มจำนวนผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ขึ้น 15% ในทุกแพลตฟอร์ม
  • ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: สร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังทางการตลาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 200 รายต่อเดือน

3. ตัวอย่าง OKR ของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์

วัตถุประสงค์: ส่งมอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้เร็วขึ้น

  • ผลลัพธ์หลักที่ 1: ลดงานบั๊กค้างอยู่ลง 50% ภายในไตรมาสที่ 3
  • ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เพิ่มความครอบคลุมของโค้ดในการทดสอบอัตโนมัติให้ถึง 80%
  • ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: ลดระยะเวลาเฉลี่ยในการพัฒนาคุณลักษณะจาก 4 สัปดาห์เหลือ 2 สัปดาห์

4. ตัวอย่าง OKR ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจและการรักษาลูกค้า

  • ผลลัพธ์หลักที่ 1: เพิ่มคะแนน NPS (Net Promoter Score) ของลูกค้าจาก 70 เป็น 85 ภายในสิ้นปี
  • ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: ลดอัตราการสูญเสียลูกค้าลง 20%
  • ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: ดำเนินการต้อนรับลูกค้าใหม่ที่มีมูลค่าสูง 10 รายภายใน 6 เดือน

5. ตัวอย่าง OKR เพื่อเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งบริษัท

วัตถุประสงค์: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของบริษัทและการทำงานร่วมกัน

  • ผลลัพธ์หลักที่ 1: เพิ่มความเร็วในการส่งมอบโครงการระหว่างแผนกต่างๆ ขึ้น 15%
  • ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: จัดเวิร์กช็อปการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 5 ครั้งในทุกแผนก และเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • ผลลัพธ์หลักที่ 3: นำเครื่องมือความร่วมมือใหม่มาใช้โดยมีอัตราการยอมรับใช้งาน 90% ภายใน 6 เดือน

ตัวอย่าง OKR แต่ละตัวอย่างเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ที่กว้างขวางกับผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ ช่วยให้ทีมอยู่ในทิศทางเดียวกันและมีความรับผิดชอบ

เริ่มติดตาม OKR ของทีมคุณด้วย ClickUp!

บ่อยครั้งเกินไป เรารู้สึกกดดันจากเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายในการทำงาน ทำให้เราหมดแรงทั้งทางจิตใจและร่างกายเมื่อสิ้นสุดวัน ดังนั้นเราจึงตอบ "ใช่" กับทุกคำขอและบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานเท่านั้น

OKRs ช่วยกำหนดขอบเขตและส่งเสริมให้เรากล่าวคำว่า "ไม่" เมื่อถูกขอให้ทำสิ่งที่ผิด เราหวังว่าตัวอย่างและเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีความชัดเจนและมีโครงสร้างในการปรับปรุงกระบวนการเขียนของคุณ ✍️💡

หากคุณต้องการพื้นที่ที่ปราศจากสิ่งรบกวนเพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณขณะเขียน OKR และงานต่าง ๆ ลองใช้ClickUp ฟรีวันนี้!