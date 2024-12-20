วิธีที่เอเจนซี่การตลาดด้วย AI สามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ดิจิทัลของคุณ

การสร้างและดำเนินแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ไม่ว่าทีมของคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพียงใด ก็ยังมีบางครั้งที่จำเป็นต้องมีมือช่วย
เข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์—เพื่อนคู่ใจของนักการตลาดในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่การสร้างข้อความโฆษณาไปจนถึงการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่เฉียบคม AI สนับสนุนแทบทุกฟังก์ชันของการตลาด
ส่วนที่น่าสนใจคืออะไร? เอเจนซี่การตลาดดิจิทัลก็ใช้ AI ด้วยเช่นกัน—อย่างกว้างขวาง ผลลัพธ์ไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าด้วย
ในบล็อกนี้ เราจะพูดถึงการตลาดด้วย AI และเอเจนซี่การตลาดด้วย AI อย่างละเอียด มาเริ่มกันเลย! 🎯
⏰ สรุป 60 วินาที
- การตลาดด้วย AI ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อทำงานอัตโนมัติ ปรับปรุงแคมเปญ และเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการลงทุน
- หน่วยงานเฉพาะทางให้บริการโซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในด้าน SEO, เนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล และอื่นๆ อีกมากมาย โดยใช้เทคโนโลยี AI
- หน่วยงานชั้นนำประกอบด้วย NoGood, SmartSites, SingleGrain, Brave Bison, Major Tom และอื่นๆ
- การเริ่มต้นเอเจนซี่การตลาด AI ของคุณเองต้องอาศัยการเชี่ยวชาญเครื่องมือ AI, การพัฒนาทักษะ, การวางกลยุทธ์, และการสร้างทีมที่เหมาะสม
- แนวโน้มในอนาคตประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ นวัตกรรม AR/VR และการแก้ไขปัญหาทางจริยธรรม เช่น ความเป็นส่วนตัวและอคติ
การตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?
การตลาดด้วย AI คือการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงและทำให้งานการตลาดต่างๆ เป็นอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีเช่น การเรียนรู้ของเครื่อง (ML), การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP), และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำให้การตลาดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
การเรียนรู้ของเครื่องช่วยให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก ค้นหาแนวโน้ม และทำการคาดการณ์ที่ช่วยให้นักการตลาดปรับแต่งแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
NLP มีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจและสร้างภาษาของมนุษย์ ช่วยให้ AI สามารถวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้า สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และขับเคลื่อนแชทบอทเพื่อการโต้ตอบกับลูกค้าที่ดีขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การใช้ AI ในการตลาดครั้งแรกย้อนกลับไปถึงช่วงทศวรรษ 1990 เมื่อแคมเปญการตลาดทางอีเมลถูกทำให้เป็นอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือ AI ขั้นพื้นฐานเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ชม
หากคุณอยากทราบเพิ่มเติม นี่คือคำแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้ AI สำหรับการตลาด:
เอเจนซี่การตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?
บริษัทเอเจนซี่การตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์คือบริษัทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยให้ธุรกิจดำเนินแคมเปญการตลาดได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น แทนที่จะพึ่งพาวิธีการแบบดั้งเดิม เอเจนซี่เหล่านี้ใช้เครื่องมือ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติ วิเคราะห์ข้อมูล และปรับแต่งแคมเปญให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
พวกเขาผสานพลังของปัญญาประดิษฐ์เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการตลาดเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
บริการทั่วไปที่หน่วยงานเหล่านี้เสนอ ได้แก่:
- การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (SEO) ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
- แชทบอทและผู้ช่วยขายเสมือนจริง
- การสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
- การตลาดผ่านอีเมล
- การวิเคราะห์ความรู้สึก
- การแบ่งกลุ่มลูกค้า
- การทดสอบ A/B
- การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล
เอเจนซี่การตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์ vs. เอเจนซี่แบบดั้งเดิม
เอเจนซี AI กำลังนิยามการตลาดใหม่ด้วยเครื่องมือล้ำสมัย แต่พวกเขาเปรียบเทียบกับเอเจนซีแบบดั้งเดิมที่พึ่งพาความพยายามของมนุษย์เพียงอย่างเดียวในการทำงานเช่นการเขียนข้อความโฆษณาและการสร้างแคมเปญโฆษณาได้อย่างไร?
มาดูกัน 👀
|ลักษณะ
|เอเจนซี่การตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์
|เอเจนซี่การตลาดแบบดั้งเดิม
|แนวทาง
|ใช้เทคโนโลยี AI เช่น ML และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ร่วมกับทรัพยากรบุคคล
|พึ่งพาทรัพยากรบุคคลเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดส่วนใหญ่
|ความเร็วและประสิทธิภาพ
|มุ่งเน้นการอัตโนมัติของงานเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้นและการเพิ่มประสิทธิภาพ
|อาจมีกระบวนการที่ใช้เวลานานมากขึ้นเนื่องจากการวางแผนและการดำเนินการด้วยตนเอง
|ความคุ้มค่าต่อต้นทุน
|ต้นทุนที่อาจลดลงผ่านการอัตโนมัติและการวางแผนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
|ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเนื่องจากงานที่ต้องทำด้วยมือและค่าใช้จ่ายสื่อแบบดั้งเดิม
|ความสามารถในการขยายขนาด
|ปรับขนาดได้ง่ายเนื่องจากเครื่องมือ AI สามารถจัดการกับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและการโต้ตอบกับลูกค้าได้
|การขยายขนาดอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องใช้ทรัพยากรมาก
|ความสามารถในการปรับตัว
|ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
|การปรับตัวช้าลงเนื่องจากวงจรการวางแผนและการดำเนินการที่ยาวนานขึ้น
ทำไมต้องจ้างเอเจนซี่การตลาดด้วย AI?
การจ้างเอเจนซี่การตลาดด้วย AI มีข้อดีมากมาย รวมถึงการยกระดับความพยายามทางการตลาดของคุณและมอบความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับธุรกิจของคุณ
มาสำรวจประโยชน์เหล่านี้อย่างละเอียดกันเถอะ 👇
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการเพิ่มประสิทธิภาพ
เอเจนซีการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์ให้การวิเคราะห์ข้อมูลในระดับลึกกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม
หน่วยงานเหล่านี้สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AIและค้นพบรูปแบบที่อาจไม่ชัดเจนในทันที ซึ่งรวมถึงทุกอย่างตั้งแต่การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าและการทำนายแนวโน้มในอนาคต ไปจนถึงการทำการวิจัยตลาดที่เผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับคู่แข่งและการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
ตัวอย่างเช่น การใช้AI สำหรับการวิจัยตลาดสามารถช่วยให้ธุรกิจระบุความต้องการของผู้บริโภคที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ได้ และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามนั้น
บริษัทอย่าง Netflix และ Spotify ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้และให้คำแนะนำที่เหมาะสม ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
การมีส่วนร่วมและการปรับแต่งส่วนบุคคลของลูกค้าที่ดีขึ้น
การปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า และปัญญาประดิษฐ์สามารถนำสิ่งนี้ไปสู่ระดับใหม่ได้
เอเจนซี่การตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์ใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อส่งมอบเนื้อหาที่ตรงเป้าหมายอย่างสูง คำแนะนำสินค้าที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล และข้อเสนอที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเช่น Amazon และผู้ค้าปลีกแฟชั่นเช่น ASOS ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแนะนำสินค้าตามการซื้อที่ผ่านมาและประวัติการค้นหา ซึ่งช่วยเพิ่มยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้า
AI ยังช่วยปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าผ่านแชทบอทและระบบสนับสนุนอัตโนมัติ ทำให้การตอบกลับคำถามและปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
🔍 คุณรู้หรือไม่? AI สามารถสร้างอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงได้ ตัวละครอย่าง Lil Miquela มีผู้ติดตามหลายล้านคนบนโซเชียลมีเดียและถูกควบคุมโดย AI ทั้งหมด
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแคมเปญ
การจัดการแคมเปญการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ อาจซับซ้อนและใช้เวลานาน. เอเจนซี AI ทำให้กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมากด้วยเครื่องมือที่ช่วยอัตโนมัติภารกิจเช่นการจัดตารางเวลาทางสื่อสังคม, การกำหนดเป้าหมายโฆษณา, และการสร้างเนื้อหา.
เครื่องมือเหล่านี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญโดยการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและปรับกลยุทธ์แบบเรียลไทม์ ตัวอย่างเช่น Google และ Facebook Ads ใช้ AI ในการปรับกลยุทธ์การเสนอราคาโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าโฆษณาของคุณจะแสดงต่อคนที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณของคุณให้สูงสุด
AI ยังสามารถทำการทดสอบ A/B ในระดับใหญ่ได้ โดยปรับแต่งโฆษณาและข้อความให้เหมาะสมที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: มองหาบริษัทที่ได้รับการรับรองในเครื่องมือ AI เช่น Google AI หรือ IBM Watson เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขามีทักษะล่าสุด
บริษัทเอเจนซี่การตลาด AI ชั้นนำ
คุณทราบดีอยู่แล้วว่าเอเจนซี่การตลาดด้วย AI สามารถปฏิวัติกลยุทธ์ของคุณได้อย่างไร—แต่คุณจะหาเอเจนซี่ที่เหมาะสมได้อย่างไร?
นี่คือรายชื่อบริษัทเอเจนซี่การตลาดด้วย AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่เราคัดสรรมา ✅
1. ไม่มีประโยชน์
ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 NoGood เป็นบริษัทบุกเบิกที่มอบการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้กับลูกค้าซึ่งครอบคลุมตั้งแต่สตาร์ทอัพ สเกลอัพ ไปจนถึงแบรนด์ระดับ Fortune 500
มันใช้การทดลองแบบเต็มกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของผู้ซื้อทั้งหมดและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและยอดขาย พวกเขาให้บริการที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น:
- โฆษณาทางสังคม
- การค้นหาแบบชำระเงิน
- SEO
- การสร้างแบรนด์ด้านประสิทธิภาพ
- การวิเคราะห์การตลาด
ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
NoGood ช่วยให้ธุรกิจ SaaS เติบโตอย่างรวดเร็วและสร้างการมีส่วนร่วมกับฐานผู้ใช้ด้วยวิธีการทดลองแบบครบวงจรและรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่นพวกเขาเพิ่มการลงทะเบียนทดลองใช้ถึง 500%ให้กับ Intuit. พวกเขายังสร้างความไว้วางใจเพียงพอที่จะกลายเป็นชื่อที่สำคัญในด้านการตลาด FinTech ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงและเต็มไปด้วยคู่แข่ง.
บริการและนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร
NoGood เชี่ยวชาญในการทำโฆษณาโซเชียลที่ยอดเยี่ยม การสร้างเนื้อหา และการเล่าเรื่องที่เน้นแบรนด์ พวกเขาใช้วิธีการเฉพาะตัวที่เรียกว่า 'ทดลอง-เรียนรู้-ขยาย' เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของโซเชียลมีเดียให้กับลูกค้า
ลูกค้าที่สำคัญ
- ไนกี้
- TikTok
- อินทูอิท
- อเมซอน
- ซิตี้
2. สมาร์ทไซต์
อเล็กซ์ และไมเคิล เมเลน ได้ก่อตั้งบริษัทการตลาดดิจิทัลที่มุ่งเน้น AI ขึ้นในปี 2011. SmartSites คือบริษัทการตลาดดิจิทัลที่ได้รับรางวัล ซึ่งมุ่งเน้นการนำเสนอกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์.
SmartSites พึ่งพาการผสมผสานที่ทรงพลังระหว่างความสามารถของมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์ ทีมงานที่ใกล้ชิดและเชี่ยวชาญกว่า 100 คนในด้านดิจิทัลทำงานเพื่อให้บริการลูกค้าซึ่งประกอบด้วยธุรกิจขนาดเล็กและบริษัท Fortune 500
ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
SmartSites มีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับหลักการสำคัญของ AI และมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในด้านการออกแบบเว็บไซต์ การโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก (PPC) การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (SEO) การตลาดผ่านข้อความ (SMS) และโซเชียลมีเดีย
พวกเขาได้ทำงานในหลายภาคส่วน ตั้งแต่ยานยนต์และสถาปัตยกรรมไปจนถึงการดูแลสุขภาพและสินค้าหรูหรา
บริการและนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร
จุดแข็งของ SmartSites อยู่ที่การออกแบบเว็บไซต์—สร้างเว็บไซต์ที่มีคุณค่าสูงและให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน
ลูกค้าที่สำคัญ
- เอแอนด์เอ เทอร์มัล สเปรย์
- อะไหล่รถบรรทุก AGA
- อาเกป เฮลท์ แอนด์ เวลล์เนส
- ไซต์ข้อมูลแบบคล่องตัว
- แอร์เทค
🔍 คุณรู้หรือไม่? บางบริษัทใช้เทคโนโลยีวิดีโอขั้นสูงเพื่อสร้างเนื้อหาโฆษณาที่สมจริงร่วมกับคนดังหรือบุคคลสาธารณะที่ไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรง ตัวอย่างเช่น ในปี 2020 บริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งได้ใช้ AI เพื่อนำนักแสดงผู้ล่วงลับ เจมส์ ดีน กลับมาสู่ชีวิตในรูปแบบดิจิทัลสำหรับโฆษณาขายรถยนต์
3. SingleGrain
SingleGrain เริ่มต้นเป็นเอเจนซี่ SEO ในปี 2009 แต่ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้เติบโตและพัฒนาจนกลายเป็นศูนย์กลางการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร
มันใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างเนื้อหาที่ผสานความเชี่ยวชาญของมนุษย์, โปรแกรม SEO เพื่อเพิ่มการมองเห็นแบบออร์แกนิก, และคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI อื่น ๆ อีกมากมายเพื่อยกระดับการตลาดของคุณไปอีกขั้น
สาขาความเชี่ยวชาญ
SingleGrain เชี่ยวชาญด้าน SEO, PPC, การเพิ่มอัตราการแปลง (CRO) และการตลาดเนื้อหาสำหรับอุตสาหกรรม SaaS, อีคอมเมิร์ซ, การท่องเที่ยว และการศึกษา พวกเขายังมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดคริปโตและบล็อกเชนอีกด้วย
บริการและนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร
SingleGrain เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น การปรับแต่งเนื้อหาด้วย AI การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และการโฆษณาแบบโปรแกรมmatic เพื่อให้มั่นใจว่าแคมเปญมีความเฉพาะเจาะจงและมีผลกระทบสูง
ลูกค้าที่สำคัญ
- อเมซอน
- อูเบอร์
- Lyft
- เซลส์ฟอร์ซ
4. กระทิงกล้าหาญ
Brave Bison เริ่มต้นขึ้นในปี 2011 ด้วยพันธกิจในการทำให้โลกแห่งเอเจนซี่การตลาดที่ซับซ้อนและน่ากังวลกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยนำเสนอแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ มอบแพ็กเกจครบวงจรเพื่อการเติบโตแก่ลูกค้า
จากโซเชียลมีเดียและการตลาดเชิงประสิทธิภาพไปจนถึงเทคโนโลยีการค้า Brave Bison มุ่งเน้นในการส่งมอบสิ่งที่ธุรกิจต้องการอย่างแท้จริง—ไม่มากไป ไม่น้อยไป
สาขาความเชี่ยวชาญ
Brave Bison ได้สร้างตำแหน่งที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การค้า เครือข่ายสื่อ และสื่อประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความสำเร็จที่โดดเด่นที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนอื่นๆ ในรายการนี้
บริการและนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร
Brave Bison เป็นเอเจนซี่ที่มองไปข้างหน้า ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน ด้วยทีมผู้นำที่แข็งแกร่งเป็นแกนหลัก เอเจนซี่นี้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถขยายความพยายามของตนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การตลาดเชิงประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีการค้า
ลูกค้าที่สำคัญ
- TikTok
- ดับเบิลยูดับเบิลยูอี
- ไพรม์ วิดีโอ
- ไฟเซอร์
🔍 คุณรู้หรือไม่?67% ของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและนักการตลาดใช้AI สำหรับการตลาดเนื้อหาหรือปรับปรุง SEO
5. ส่งถึงทอม
ก่อตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการของ 6S Marketing และ Drive Digital ในปี 2018 Major Tom เป็นเอเจนซี่การตลาดแบบครบวงจรในนิวยอร์ก เป้าหมายของพวกเขาคือการช่วยให้เอเจนซี่ต่างๆ ปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
แม้ว่าปัญญาประดิษฐ์จะมีบทบาทในกลยุทธ์ของพวกเขา แต่ Major Tom เน้นย้ำถึงความสำคัญของทีมงานมืออาชีพที่ทุ่มเท ภารกิจของพวกเขาคือการทำให้กระบวนการตลาดดิจิทัลมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น
สาขาความเชี่ยวชาญ
เมเจอร์ ทอม ได้พิสูจน์ความเชี่ยวชาญของตนในหลากหลายอุตสาหกรรม
แบรนด์กีฬา? จัดให้แล้ว. อุปกรณ์ก่อสร้าง? ครอบคลุมแล้ว. ความงามและสินค้าหรูหรา? แน่นอน. นี่เป็นเพียงไม่กี่ด้านที่พวกเขาได้สร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ. ประวัติการเพิ่มลูกค้าแบบออร์แกニックและกระตุ้นการคลิกที่เพิ่มขึ้นของพวกเขาบ่งบอกถึงความสามารถของพวกเขาได้เป็นอย่างดี.
บริการและนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร
Major Tom เลือกใช้วิธีการที่เป็นระบบและมีขั้นตอนสี่ขั้นตอนเพื่อระบุกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของพวกเขา พวกเขายังมีเครื่องมือเปรียบเทียบมาตรฐานฟรีสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกคน คุณสามารถตรวจสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมและตำแหน่งของคุณเมื่อเทียบกับคู่แข่งได้อย่างง่ายดาย
ลูกค้าที่สำคัญ
- แคนนอน
- ลอรีอัล
- ฮูตสูท
- เป๊ปซี่โค
6. ชาติไวรัล
Viral Nation ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดยมุ่งเน้นการตลาดที่ให้ความสำคัญกับโซเชียลเป็นอันดับแรก และเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นผู้นำในวงการนี้ พวกเขาได้เชื่อมต่อกับลูกค้าที่มีส่วนร่วมมากกว่า 1 พันล้านคน ได้รับรางวัล 35 รางวัล และช่วยให้ลูกค้าบรรลุผลตอบแทนจากการโฆษณา (ROAS) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7 เท่า แนวทางของพวกเขาช่วยให้ลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดบนโซเชียลมีเดียได้อย่างสูงสุด พร้อมขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่แท้จริง
สาขาความเชี่ยวชาญ
บริการของหน่วยงานมุ่งเน้นไปที่สื่อสังคมออนไลน์. พวกเขาให้บริการ:
- การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล
- การจัดการชุมชน
- การตลาดเชิงประสิทธิภาพ
- การตลาดเชิงประสบการณ์ทางสังคม
- การจัดการชื่อเสียง
บริการและนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร
แนวทางที่ให้ความสำคัญกับโซเชียลเป็นอันดับแรกของ Viral Nation ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคู่แข่ง แทนที่จะทำงานร่วมกับคนดัง พวกเขาเลือกที่จะร่วมมือกับผู้สร้างสรรค์ที่มีค่านิยมเดียวกันกับลูกค้าของพวกเขา แคมเปญของพวกเขามุ่งเน้นไปที่การสร้างทุกความร่วมมือให้รู้สึกเป็นธรรมชาติและแท้จริง
ลูกค้าที่สำคัญ
- น้ำอัจฉริยะ
- วอลมาร์ท
- เมตา เควสต์
- แอคติวิชั่น บลิซซาร์ด
7. นีโอรีช
NeoReach ได้สร้างโลกของการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลมาตั้งแต่ปี 2013 โดยสร้างพื้นที่ที่ผู้สร้างสรรค์และแบรนด์สามารถร่วมมือกันได้อย่างราบรื่น พวกเขาเชื่อมต่อลูกค้าเข้ากับผู้มีอิทธิพลและผู้สร้างสรรค์ชั้นนำ โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและความเชี่ยวชาญในตลาดเพื่อสร้างแคมเปญที่โดนใจ
เครือข่ายที่กว้างขวางของผู้มีอิทธิพลและบล็อกเกอร์ช่วยให้พวกเขาสามารถขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่แท้จริงได้ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับผู้มีอิทธิพล การสร้างเนื้อหาโดยผู้ใช้ หรือกลยุทธ์สร้างสรรค์อื่น ๆ
ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญของ NeoReach อยู่ที่ความสามารถในการสร้างเนื้อหาจากผู้มีอิทธิพลบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ พวกเขาได้ร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำในวงการค้าปลีก ความบันเทิง ไอที และอีคอมเมิร์ซ ซึ่งพิสูจน์ถึงความเชี่ยวชาญในการจัดการกับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
บริการและนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร
NeoReach ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อทำให้การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลฉลาดขึ้น. มันช่วยให้แบรนด์ค้นหาผู้มีอิทธิพลที่สมบูรณ์แบบตามประสิทธิภาพ, ผู้ชม, และความเหมาะกับแบรนด์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีที่สุด. ด้วยเครื่องมือเช่นมูลค่าสื่อของผู้มีอิทธิพล (IMV), NeoReach ติดตามว่าแคมเปญกำลังทำได้ดีเพียงใดและให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้แบรนด์ตัดสินใจได้ดีขึ้น.
ลูกค้าที่สำคัญ
- ช่องประวัติศาสตร์
- Nvidia
- อเมซอน
- ฮุนได
8. PearPop
PearPop มุ่งเน้นการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย โดยใช้ความร่วมมือกับครีเอเตอร์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของคุณต่อกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม อัลกอริทึม AI ของพวกเขาจะจับคู่แบรนด์กับครีเอเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด ส่งเสริมแคมเปญที่ประสบความสำเร็จและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากการจับคู่ด้วยระบบ AI แล้ว PearPop ยังมีพอร์ทัลเทคโนโลยีแบบครบวงจรเพื่อจัดการแคมเปญและพันธมิตรอีกด้วย พวกเขายังมี Creative Lab ที่ทุ่มเทให้กับการวางแผนและดำเนินแคมเปญที่โดดเด่นสำหรับผู้สร้างเนื้อหาโดยเฉพาะ
ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญของ PearPop อยู่ที่การเพิ่มประสิทธิภาพของผู้สร้างในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ตั้งแต่การแสดงผลไปจนถึงการมีส่วนร่วมและการวัดผลยอดขายโดยตรง ลูกค้าของพวกเขาแม้จะมีจำนวนจำกัด แต่รวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์ เครือร้านอาหารจานด่วน สตูดิโอพัฒนาเกม และอื่นๆ อีกมากมาย
บริการและนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร
PearPop โดดเด่นเพราะผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับการเน้นความร่วมมือระหว่างผู้สร้างกับแบรนด์อย่างจริงจัง มอบโอกาสให้ผู้สร้างทุกระดับได้เปลี่ยนอิทธิพลทางสังคมของตนให้เป็นมูลค่าที่แท้จริง พร้อมรักษาแนวทางที่ครอบคลุมและขยายผลได้ ซึ่งเหมาะกับทุกคน
ลูกค้าที่สำคัญ
- ชิโปเต้
- ไมโครซอฟท์
- แอคติวิชั่น
- เน็ตฟลิกซ์
9. คลอว์ตบูสต์
Cloutboost ก้าวเข้าสู่โลกการตลาดในปี 2017 โดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเกมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว พวกเขาใช้การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้จัดจำหน่ายวิดีโอเกมได้รับการมองเห็นมากขึ้น กระตุ้นยอดขาย และปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุน
ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
Cloutboost มีเป้าหมายอุตสาหกรรมที่ชัดเจน—ผู้จัดจำหน่ายเกมวิดีโอ. ความเชี่ยวชาญของพวกเขาในโลกของเกมทำให้พวกเขาสามารถสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมและเป้าหมายที่ไม่เหมือนใครของผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายได้ ซึ่งทำให้ทุกแคมเปญโดดเด่น.
บริการและนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร
บริการที่โดดเด่นของ Cloutboost ได้แก่ การคัดเลือกอินฟลูเอนเซอร์โดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก การรายงานผลอย่างละเอียด และการปรับแต่งแคมเปญให้เหมาะสมกับเป้าหมายเฉพาะของแบรนด์ โดยใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อติดตามประสิทธิภาพ โดยเน้นที่ตัวชี้วัด เช่น อัตราการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น YouTube, Twitch และ TikTok
ตั้งแต่การเจรจาสัญญาไปจนถึงกลยุทธ์สร้างสรรค์และการดำเนินแคมเปญ Cloutboost ดูแลทุกแง่มุมของแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์
ลูกค้าที่สำคัญ
- เกมมือถือ Battle Cats
- ดันเจี้ยนไฟท์เตอร์ออนไลน์
- วอร์แฮมเมอร์ 40k
10. ฟิฟตี้ไฟว์แอนด์ไฟว์
ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 โดยอดีตผู้บริหารของ Google, FiftyFive&Five ได้เล็งเห็นศักยภาพที่ยังไม่ถูกนำมาใช้ของข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดของแบรนด์ต่างๆ หน่วยงานนี้ขับเคลื่อนการเติบโตที่รวดเร็วและยั่งยืนสำหรับองค์กร B2B โดยผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เข้ากับ AI ที่แท้จริง
แนวทางของพวกเขานั้นเรียบง่าย: ใช้เวลา 55 นาทีในการกำหนดปัญหา จากนั้นใช้เวลา 5 นาทีในการแก้ไขปัญหา ปรัชญานี้เป็นแนวทางในทุกสิ่งที่พวกเขาทำ
ขอบเขตความเชี่ยวชาญ
FiftyFive&Five เชี่ยวชาญในภาคธุรกิจ B2B โดยให้บริการการตลาดแบบครบวงจร การดำเนินงานด้านการตลาด และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI บริการของพวกเขารวมถึงเครื่องมือการเปรียบเทียบขั้นสูงและแพลตฟอร์มการตลาด AI ที่ทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบที่เรียกว่า Compass
บริการและนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร
หน่วยงานนี้ผสานการพัฒนา AI กับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถส่งมอบแอปพลิเคชันระดับองค์กรได้ในเวลาเพียงเศษเสี้ยวของเวลาที่วิธีการแบบดั้งเดิมต้องการ การมุ่งเน้นที่การให้พลังแก่ผู้ทำการตลาดและผู้สร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยเร่งกระบวนการพัฒนาและทำให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น
ตัวอย่างเช่น เครื่องมือเปรียบเทียบคู่ค้าของไมโครซอฟท์ช่วยให้ไมโครซอฟท์สามารถวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) จากการตลาดผ่านช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลูกค้าที่สำคัญ
- ไมโครซอฟท์
- เดลล์
- Adobe
เริ่มต้นและดำเนินธุรกิจเอเจนซี่การตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์
หากคุณต้องการเข้าร่วมกระแส AI ไม่มีเวลาไหนจะเหมาะไปกว่าตอนนี้ และเดาอะไรได้ไหม? ด้วยแนวทางที่ถูกต้อง การเปิดตัวเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลที่ใช้ AI ของคุณเองนั้นสามารถทำได้มากกว่าที่เคย—แม้ว่าคุณจะเริ่มต้นจากศูนย์ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ
ClickUp Marketing Softwareเป็นแอปครบวงจรสำหรับการจัดการงานการตลาด ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับการจัดการโครงการการตลาด ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกัน วางแผน และส่งมอบผลงานได้อย่างมีประสิทธิผล
นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนในการเริ่มต้นเอเจนซี่ของคุณด้วย ClickUp ✅
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดกลุ่มเป้าหมายและบริการของคุณ
รากฐานของเอเจนซีของคุณอยู่ที่การระบุกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของคุณและความต้องการของตลาด ตัวอย่างเช่น หากคุณมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก ให้เน้นที่โซลูชันอีคอมเมิร์ซที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การแนะนำสินค้าแบบเฉพาะบุคคลและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
กำหนดบริการของคุณให้ชัดเจน—คุณจะให้บริการพัฒนาแชทบอท, สร้างเนื้อหา, หรือปรับแต่งแคมเปญ? การมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมและบริการเฉพาะจะช่วยให้เอเจนซีของคุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตน และช่วยดึงดูดลูกค้าที่เหมาะสม
เมื่อคุณเลือกกลุ่มเป้าหมายของคุณแล้ว ให้ศึกษาคู่แข่งเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรได้ผลและคุณสามารถสร้างนวัตกรรมได้ที่ไหน
ระบุช่องว่างในโซลูชันที่มีอยู่เพื่อสร้างคุณค่าเฉพาะตัวของคุณ การวิจัยตลาดและรายงานอุตสาหกรรมสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของคุณด้วยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าบริการของคุณตอบสนองความต้องการในโลกจริง
กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
ClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณวางแผนความคิดอย่างเป็นภาพ ทำให้มองเห็นแนวโน้มและโอกาสได้ง่ายขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างส่วนแยกต่างหากสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นไปได้ โดยเพิ่มสาขาสำหรับบริการเฉพาะ เช่น 'การปรับแต่งอีคอมเมิร์ซ' หรือ 'โซลูชันแชทบอท'
เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของอุตสาหกรรม ให้ใช้กระดาษโน้ตเพื่อจดบันทึกปัญหาของลูกค้าหรือข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์คู่แข่ง คุณสามารถเพิ่มรูปภาพหรือลิงก์ไปยังรายงานอุตสาหกรรมได้โดยตรงบนบอร์ดเพื่อให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกในระหว่างการหารือ
ClickUp Docs
ถัดไปClickUp Docsมอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างเพื่อจัดเก็บและขยายข้อมูลที่คุณค้นพบ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเอกสารที่อุทิศให้กับแนวโน้มการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยระบุสถิติสำคัญและคำพูดจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ด้วยเครื่องมือการจัดรูปแบบที่หลากหลาย คุณสามารถเพิ่มตารางเพื่อเปรียบเทียบข้อเสนอของคู่แข่งหรือใช้สัญลักษณ์หัวข้อย่อยเพื่อสรุปช่องว่างของบริการที่คุณได้ระบุไว้
ในที่สุด คุณสามารถฝังบัตร Doc ได้โดยตรงภายใน Whiteboards เพื่อเชื่อมโยงการค้นคว้าและการคิดสร้างสรรค์ของคุณไว้ด้วยกัน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อเลือกโครงสร้างสำหรับเอเจนซี่การตลาด AI ของคุณ ให้เน้นที่สิ่งที่จะสนับสนุนการทำงานและการเติบโตของทีมคุณได้ดีที่สุด พิจารณาว่าต้องมีการทำงานร่วมกันมากน้อยเพียงใด ระดับความยืดหยุ่นที่ต้องการ และความสามารถในการขยายตัว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้างที่คุณเลือกส่งเสริมประสิทธิภาพและช่วยให้ทีมของคุณปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
ขั้นตอนที่ 2: สร้างชุดเทคโนโลยีของคุณและรวบรวมเครื่องมือที่จำเป็น
เอเจนซี่การตลาด AI ของคุณต้องการเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้เพื่อให้บริการระดับสูงสุด เริ่มต้นด้วยเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จัดการกระบวนการทำงาน และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
สำหรับการสร้างเนื้อหา ให้มองหาโซลูชันที่รองรับการเขียนข้อความโฆษณาแบบไดนามิก การทำงานอัตโนมัติของอีเมล และการจัดการโซเชียลมีเดีย สำหรับการวิเคราะห์ ให้เน้นเครื่องมือที่นำเสนอการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์และความสามารถในการทำนาย เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณเมื่อแคมเปญดำเนินไป
คลิกอัพ เบรน
ClickUp Brainเป็นโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งจัดการทุกสิ่งนี้และมากกว่านั้น
สมมติว่าคุณกำลังทำงานในแคมเปญเนื้อหาสำหรับลูกค้าและต้องการสร้างข้อความที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถกระตุ้นด้วย "เขียนโพสต์ LinkedIn สำหรับสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพื่อประกาศเปิดตัวเครื่องมือ AI ใหม่สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เน้นย้ำว่าเครื่องมือนี้ช่วยให้การดำเนินงานง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร รักษาโทนให้สดใสและน่าสนใจ"
สมองวิเคราะห์การเขียนของคุณ, แนะนำการปรับปรุงไวยากรณ์, รูปแบบ, และน้ำเสียง, และยังให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการปรับปรุงเนื้อหาของคุณเพื่อให้เชื่อมต่อได้ดีขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย.
เครื่องมือ AI ไม่ใช่แค่ส่วนเสริม—แต่เป็นหัวใจสำคัญของสิ่งที่คุณนำเสนอ
นอกเหนือจากการใช้งานภายในองค์กรแล้ว เครื่องมือเหล่านี้ยังสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าที่คุณมอบให้กับลูกค้า ตั้งแต่การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลไปจนถึงการเดินทางของลูกค้าที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ตรวจสอบและประเมินเทคโนโลยีที่คุณใช้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามันได้รับการอัปเดตตามความก้าวหน้าล่าสุดในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
📖 อ่านเพิ่มเติม: ภาวะผู้นำในเอเจนซี่การตลาด: วิธีขยายธุรกิจเอเจนซี่ของคุณ
ขั้นตอนที่ 3: สร้างแผนการตลาดที่ครอบคลุม
แผนการตลาดของคุณเป็นกุญแจสำคัญในการดึงดูดลูกค้าและขยายธุรกิจของคุณ เริ่มต้นด้วยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณ ระบุปัญหาเฉพาะที่บริการของคุณสามารถแก้ไขได้ และเน้นจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
คิดเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้างการกำหนดราคาของเอเจนซี่—คุณจะคิดค่าบริการแบบเหมาจ่าย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากงบโฆษณา หรือให้บริการแบบสมัครสมาชิก?
การวิจัยตลาดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในที่นี้ ใช้เครื่องมือ AI เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ศึกษาเทรนด์ และทำนายประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณ ข้อมูลเหล่านี้เป็นแกนกลางของกลยุทธ์การตลาดของคุณ ช่วยให้คุณสร้างข้อความที่สอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย
เพื่อทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณอาจพิจารณาใช้แบบแผนการตลาด แบบแผนเหล่านี้ให้จุดเริ่มต้นที่มั่นคง และทำให้คุณครอบคลุมทุกองค์ประกอบที่จำเป็น ช่วยประหยัดเวลาของคุณในขณะที่รักษาให้กลยุทธ์ของคุณเป็นระเบียบและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
เป้าหมาย ClickUp
เมื่อคุณได้วางแผนไว้แล้ว ให้ใช้ClickUp Goalsเพื่อแบ่งแผนออกเป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้
ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งเป้าหมายว่า 'เปิดตัวเว็บไซต์ภายใน 2 เดือน' หรือ 'รับลูกค้าคนแรกภายใน 3 เดือน' สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีระเบียบและมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนเล็กๆ ที่จัดการได้ขณะที่คุณทำงานไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่า
มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
เพื่อติดตามความคืบหน้า ให้ไปที่มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
มันช่วยให้คุณมองเห็นไทม์ไลน์และกำหนดเวลาของคุณได้ชัดเจน เพื่อดูว่าแต่ละงานอยู่ในภาพรวมใหญ่ตรงไหนบ้าง คุณสามารถปรับวันที่ ตั้งค่าการพึ่งพา และทำเครื่องหมายงานที่เสร็จสิ้นแล้วได้
ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าการทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการโครงการ และการจัดการลูกค้า
การจัดการแคมเปญและลูกค้าหลายรายหมายถึงการรักษาประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานให้ตรงจุด เริ่มต้นด้วยการวางแผนกระบวนการต่าง ๆ เช่น การรับลูกค้าใหม่ การสร้างแคมเปญ การรายงานผล และการสื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้ทุกอย่างมีความสอดคล้องกัน
แม่แบบงาน ClickUp
คุณยังสามารถสร้างแม่แบบงานใน ClickUpสำหรับงานที่ทำซ้ำได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและมั่นใจได้ว่าคุณไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งสำหรับแต่ละโครงการ
กระบวนการทำงานที่มั่นคงช่วยให้กำหนดเวลาเป็นไปตามแผน คุณภาพสูง และป้องกันไม่ให้รายละเอียดสูญหาย มอบหมายงานตามจุดแข็งของทีมและใช้รายการตรวจสอบเพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานที่ต้องส่งมอบ การตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้พบอุปสรรคต่างๆ ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้คุณสามารถเดินหน้าต่อไปได้
การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
เพื่อให้ชีวิตง่ายยิ่งขึ้น จัดการงานที่ทำซ้ำๆ ด้วยClickUp Automations
ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมเมื่อมีการเปิดตัวแคมเปญใหม่ หรือย้ายงานไปยังขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติเมื่อถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น วิธีนี้จะช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างรวดเร็วขึ้นและให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือการส่งมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของคุณ
คุณยังสามารถลองใช้เทมเพลตของ ClickUp ได้อีกด้วย
เทมเพลตการจัดการเอเจนซี่ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่ด้านความคิดสร้างสรรค์และการตลาด เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งเต็มไปด้วยคุณสมบัติต่างๆ ที่จะช่วยให้การจัดการเอเจนซี่ของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจด้วยการจัดการกระบวนการขาย
- กำหนดขอบเขตโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโดยการกำหนดข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
- จัดสรรสมาชิกทีมและทรัพยากรให้กับโครงการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- นำลูกค้าใหม่เข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
เมื่อโครงการดำเนินไป, แบบฟอร์มช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตามกำหนดเวลาการส่งมอบ. มันช่วยให้การจัดการคำขอเปลี่ยนแปลงของลูกค้าเป็นเรื่องง่าย, ทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่ทำให้โครงการหลุดออกจากเส้นทาง. คุณยังสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าได้อย่างราบรื่น.
ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อบริหารจัดการเอเจนซีของคุณอยู่ที่นี่แล้ว
ขั้นตอนที่ 5: รับมือกับความท้าทายอย่างเชิงรุก
เช่นเดียวกับธุรกิจใด ๆ ที่ดำเนินการในสนามแข่งขัน การบริหารจัดการเอเจนซีการตลาดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย
คุณอาจพบว่าลูกค้าบางรายลังเลที่จะนำเครื่องมือ AI มาใช้ หรือบางทีทีมของคุณอาจต้องการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมเพื่อใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์เอเจนซี่การตลาดขั้นสูงที่คุณใช้ได้อย่างเต็มที่ กุญแจสำคัญในการเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้คือการเป็นฝ่ายริเริ่ม
เริ่มต้นด้วยการลงทุนในการให้ความรู้แก่ลูกค้า จัดเตรียมการสาธิตที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายว่า AI สามารถปรับปรุงผลลัพธ์ของพวกเขาได้อย่างไรโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า การปรับแต่งแคมเปญให้เหมาะสม หรือการปรับปรุงการสร้างเนื้อหา
ยิ่งพวกเขาเห็นประโยชน์ที่มันมีต่อพวกเขามากเท่าไร พวกเขาก็จะยิ่งสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเท่านั้น
ภายในองค์กร ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นอันดับแรก จัดโปรแกรมฝึกอบรม, เวิร์กช็อป, และโอกาสให้ทีมงานได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานของคุณรู้สึกสบายใจในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีล่าสุด ทำให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญและสามารถแข่งขันได้
ClickUp ช่วยให้คุณจัดการได้อย่างเป็นระเบียบเมื่อเผชิญกับความท้าทาย
งานใน ClickUp
ติดตามข้อกังวลของลูกค้าและอุปสรรคภายในด้วยงานใน ClickUp คุณสามารถสร้างงานเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่อง กำหนดเส้นตาย และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น คุณจะรู้ทันทีว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนและใครกำลังจัดการอยู่
แดชบอร์ด ClickUp
เพื่อติดตามความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ใช้ClickUp Dashboards. พวกมันให้คุณเห็นภาพชัดเจนของปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ดังนั้นคุณสามารถสังเกตเห็นรูปแบบและดำเนินการได้ทันท่วงที.
หากคุณเห็นปัญหาเดียวกันเกิดขึ้นในหลายแคมเปญหรือลูกค้า คุณสามารถแก้ไขได้ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ แดชบอร์ดช่วยให้คุณสามารถติดตามสถานการณ์ได้อย่างง่ายดาย และทำให้การดำเนินงานของเอเจนซีของคุณราบรื่น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามตัวชี้วัดหลักของเอเจนซี่การตลาดของคุณเช่น ปริมาณการเข้าชม อัตราการแปลง และผลตอบแทนจากการลงทุน ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณด้วยการ์ดเพื่อติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วและอัปเดตข้อมูลให้ลูกค้าทราบได้อย่างง่ายดาย
วิธีเลือกเอเจนซี่การตลาด AI ที่เหมาะสม
กำลังคิดจะร่วมงานกับเอเจนซีการตลาดอยู่หรือไม่? ไม่ทุกเอเจนซีการตลาดที่ใช้ AI ให้บริการเหมือนกัน ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่จะต้องรู้ว่าควรค้นหาอะไร
โปรดติดตามข้อเสนอสำคัญเหล่านี้ 🤔
ความรู้ทางเทคนิค:
เลือกเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลที่มีความเชี่ยวชาญที่พิสูจน์แล้วในเทคโนโลยี AI เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning), NLP และการวิเคราะห์ขั้นสูง มองหาทีมการตลาดที่ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่สามารถผสาน AI เข้ากับกลยุทธ์ที่ซับซ้อนได้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างรายการเฉพาะใน ClickUpสำหรับติดตามการประเมินหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกความเชี่ยวชาญของพวกเขาในเครื่องมือ AI เช่น NLP หรือการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และติดแท็กแต่ละหน่วยงานด้วยจุดแข็งเฉพาะ
ประวัติผลงานที่พิสูจน์ได้:
ตรวจสอบผลงานของเอเจนซี่สำหรับกรณีศึกษาที่ใช้ AI ในหลากหลายอุตสาหกรรม มองหาหลักฐานที่แสดงถึงการพัฒนาของตัวชี้วัด เช่น อัตราการแปลงที่สูงขึ้น การมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น หรือการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
ตัวเลือกการปรับแต่ง:
มองหาเอเจนซี่ที่ปรับเครื่องมือ AI ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและสามารถผสานการทำงานกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่หรือเครื่องมือของเอเจนซี่การตลาด AI ได้อย่างดี ตัวอย่างเช่น หากธุรกิจของคุณเน้นที่อีคอมเมิร์ซ เอเจนซี่ควรปรับแต่งระบบแนะนำสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
ราคา:
ตรวจสอบโครงสร้างราคาของเอเจนซี่ และที่สำคัญที่สุด ตรวจสอบว่าพวกเขามีวิธีการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อย่างไร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้างราคาเหมาะกับงบประมาณของคุณ และพวกเขามีประวัติการส่งมอบผลลัพธ์ตามที่สัญญาไว้ภายในงบประมาณนั้น
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง:
จ้างเอเจนซี่ที่นำเครื่องมือการตลาด AI ที่กำลังเกิดขึ้นมาใช้ เช่น AI สร้างสรรค์สำหรับสร้างเนื้อหา หรือโมเดล ML ขั้นสูงสำหรับการกำหนดเป้าหมาย พวกเขาควรอัปเดตเทคโนโลยีของตนอย่างสม่ำเสมอและมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์หรือการปรับแต่งโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้แคมเปญมีความสดใหม่
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ถามคำถามที่เหมาะสมเมื่อเลือกเอเจนซี่การตลาด AI เน้นคำถามที่แสดงถึงความโปร่งใสและการใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ถามถึงวิธีการที่พวกเขาใช้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลและปรับกลยุทธ์ AI ให้เข้ากับแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง นี่คือตัวอย่างคำถามที่ควรถาม:
- คุณทำอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว?
- คุณสามารถยกตัวอย่างได้หรือไม่ว่ากลยุทธ์ AI ของคุณปรับตัวอย่างไรกับแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลง?
- คุณวัดและรายงานความสำเร็จของแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างไร?
- คุณรับมือกับความท้าทายหรือผลลัพธ์ของแคมเปญที่ไม่คาดคิดอย่างไร?
- คุณสามารถปรับแต่งระดับใดได้บ้างสำหรับโซลูชันการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI?
- คุณทำอย่างไรให้แน่ใจว่าโซลูชัน AI ของคุณสอดคล้องกับเสียงและเป้าหมายของแบรนด์ของเรา?
การนำกลยุทธ์การตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์มาใช้
การนำ AI มาใช้ในกลยุทธ์การตลาดของคุณจะพาคุณไปไกลกว่าการตลาดแบบดั้งเดิมอย่างมาก
มาดูกันว่าคุณสามารถทำให้ AI ทำงานเพื่อกลยุทธ์การตลาดของคุณได้อย่างไร 🤖
การสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
เครื่องมือ AI กำลังปฏิวัติการสร้างเนื้อหา ทำให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือเหล่านี้สามารถวิเคราะห์แนวโน้ม สร้างข้อความ และปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับ SEO ทำให้ทีมของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่ด้านกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น AI ยังสามารถช่วยสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ซึ่งสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของคุณโดยตรง เพิ่มการมีส่วนร่วมและความเกี่ยวข้อง
ตัวอย่างที่ดีคือThe New York Times ซึ่งใช้ AI เพื่อช่วยในการสร้างบทความที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินและกีฬา ในกรณีนี้ AI จะวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงาน ซึ่งนักข่าวมนุษย์จะทำการปรับปรุงให้สมบูรณ์
ในทำนองเดียวกัน หน่วยงานของคุณสามารถนำเครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้เพื่อสร้างบทความบล็อก อัปเดตโซเชียลมีเดีย และแคมเปญอีเมลในปริมาณมากได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพ
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบอัตโนมัติ (CRM)
เครื่องมือ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เอเจนซี่จัดการและดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า
เครื่องมือเหล่านี้สามารถติดตามพฤติกรรมของลูกค้า เช่น การโต้ตอบกับอีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ และกระตุ้นขั้นตอนถัดไปในกระบวนการมีส่วนร่วมโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าดาวน์โหลดทรัพยากรหรือแสดงความสนใจในบริการเฉพาะ AI สามารถตั้งค่าการติดตามผลอัตโนมัติ แนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง หรือแม้กระทั่งนัดหมายการประชุม
เมื่อใช้ระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ ClickUp Creative Agency คุณสามารถทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติได้ ดังนั้น เมื่อมีผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าส่งแบบฟอร์มเข้ามา งานอัตโนมัติจะถูกเรียกใช้โดยทันทีเพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับ
คุณยังสามารถตั้งค่าการตอบกลับอีเมลอัตโนมัติให้กับลูกค้าตามกิจกรรมของพวกเขาได้ เช่น การส่งข้อความติดตามผลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลหลังการประชุม หรือข้อความขอบคุณหลังการซื้อสินค้า การใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ แม้จะดูเล็กน้อยแต่ก็สร้างความประทับใจและช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนลูกค้าให้กลายเป็นผู้ซื้ออีกด้วย
การวิเคราะห์การตลาดเชิงคาดการณ์
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อคาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคต แนวโน้ม และผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น ช่วยให้เอเจนซี่ของคุณนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ
มันใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์, โปรไฟล์ของลูกค้า, และรูปแบบเพื่อทำนายการกระทำที่ลูกค้าอาจทำต่อไป, ช่วยให้หน่วยงานได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น.
ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สามารถระบุได้ว่าลูกค้าเป้าหมายรายใดมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากกว่า โดยพิจารณาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณในอดีต หากลูกค้าเป้าหมายแสดงความสนใจอย่างต่อเนื่องในผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะ โมเดลการคาดการณ์สามารถช่วยจัดลำดับความสำคัญของลูกค้ากลุ่มนี้สำหรับการติดตามผล ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
การเรียนรู้ของเครื่องในการตลาด
ML ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดโดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติในเวลาจริง. อัลกอริทึมค้นหาแบบแผนในข้อมูลลูกค้า, แบ่งกลุ่มผู้ชมตามพฤติกรรมและทำนายข้อความใดที่จะสอดคล้องกับกลุ่มต่าง ๆ.
ตัวอย่างเช่น Spotify ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อแนะนำเพลงให้กับผู้ใช้โดยอิงจากประวัติการฟัง ความชอบส่วนบุคคล และแม้แต่เวลาของวัน
แนวทางนี้สามารถนำไปใช้ในด้านการตลาดเพื่อให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับลูกค้า
เอเจนซี่การตลาด AI ของคุณสามารถใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อปรับแต่งแคมเปญ ปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายลูกค้า และเพิ่มการมีส่วนร่วม
เป็นโบนัส เราขอแนะนำให้คุณใช้เทมเพลตแผนที่ทางการตลาดโดยClickUp
ตัวอย่างเช่นแม่แบบ ClickUp Marketing Agency ช่วยให้การจัดการลูกค้าหลายรายและแคมเปญต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก มันช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายของเอเจนซี่ของคุณ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถประหยัดเวลาและทรัพยากรได้โดยการปรับปรุงกระบวนการทางการตลาดของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันช่วยปรับปรุงการสื่อสารของสมาชิกในทีม ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเกี่ยวกับงานและกำหนดเวลา
คุณสมบัติของมันช่วยให้คุณจัดการกับงานที่ซับซ้อนได้โดยไม่ทำให้ทีมของคุณรู้สึกหนักใจ, ทำให้การวางแผน, การติดตาม, และผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอดีขึ้น.
อนาคตของปัญญาประดิษฐ์ในด้านการตลาด
ปัญญาประดิษฐ์ในด้านการโฆษณาและการตลาดกำลังจะเปลี่ยนแปลงวิธีที่ธุรกิจเชื่อมต่อกับผู้ชมของพวกเขาอย่างสิ้นเชิง หลายทีมการตลาดกำลังนำเทคโนโลยีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในแพลตฟอร์มของตน
หนึ่งในแนวโน้มที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มขึ้นของการปรับแต่งส่วนบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์ นักการตลาดกำลังใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่มีความเป็นส่วนตัวสูงมากขึ้น
ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภคได้แบบเรียลไทม์ ตั้งแต่การแนะนำเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลไปจนถึงโมเดลการกำหนดราคาแบบไดนามิก
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในรูปแบบที่เราไม่อาจจินตนาการได้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยเครื่องมืออย่างการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ธุรกิจสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้ก่อนที่ความต้องการนั้นจะเกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ผู้บริโภคในปัจจุบันคาดหวังให้แบรนด์เข้าใจความชอบของพวกเขา ทำให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผลักดันให้บริษัทต่างๆ ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและแคมเปญที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งบทบาทของ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
การผสานเครื่องมือ AI อย่าง ClickUp Brain เข้ากับการดำเนินงานทางการตลาดจะช่วยให้เอเจนซี่สามารถนำหน้าคู่แข่งได้ Brain ช่วยในการสร้างเนื้อหา, วิจัยตลาด, และวิเคราะห์แนวโน้ม ทำให้ทีมสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
📖 อ่านเพิ่มเติม:กระบวนการวางแผนการตลาด: การวิเคราะห์แบบขั้นตอน
เพิ่มพลังการตลาดของคุณด้วย AI และ ClickUp
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของการตลาดอย่างปฏิเสธไม่ได้ แม้ว่าการตลาดแบบดั้งเดิมยังคงมีอยู่ แต่ปัจจุบันเอเจนซี่การตลาดสมัยใหม่ส่วนใหญ่ได้ผสานปัญญาประดิษฐ์เข้าไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อเสริมประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของตน
เมื่อการพัฒนาใหม่ ๆ ในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงดำเนินต่อไป สิ่งที่ถูกนำมาขายให้เราจะมี 'สัมผัสของ AI' มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญญาของมนุษย์จะยังคงเป็นผู้ตัดสินใจหลักต่อไป
หากคุณเป็นนักการตลาดที่ตื่นเต้นกับการผสานของ AI กับอาชีพของคุณ คุณต้องลองใช้ ClickUp ให้ได้. ชุดคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ทำให้การดำเนินแคมเปญการตลาดง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้