10 ซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
31 มกราคม 2568

คุณกำลังมองหาวิธีที่จะประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการบุคลากรของคุณอยู่หรือไม่? พร้อมที่จะยกระดับการบริหารผลงานของพนักงานของคุณขึ้นไปอีกขั้นแล้วหรือยัง?

คุณมาถูกที่แล้ว! เราได้รวบรวมบทวิจารณ์ซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อให้คุณสามารถค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับทีมของคุณได้

ซอฟต์แวร์การจัดการความสามารถสามารถช่วยคุณพัฒนาบุคลากรของคุณได้ด้วยการรับสมัครและการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการทำงานอัตโนมัติ และการระบุพนักงานที่มีศักยภาพสูง

และ, อย่างที่คุณกำลังจะค้นพบ, ยังมีอีกมากมาย!

คุณควรมองหาอะไรในโซลูชันการจัดการบุคลากร?

เมื่อค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ดีที่สุด มีสิ่งสำคัญบางประการที่คุณควรพิจารณา

  • ชุดคุณสมบัติที่เหมาะสม: ตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัครงาน,การปฐมนิเทศพนักงานใหม่, การจัดการประสิทธิภาพ, การฝึกอบรมและพัฒนา, และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง มักจะเป็นคุณสมบัติที่มีความสำคัญสูงสุดเครื่องมือสำหรับการจ้างงานและการสรรหาบุคลากรก็บางครั้งเป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้เช่นกัน
  • ความสะดวกในการใช้งาน: คุณคงไม่อยากเสียเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันในการพยายามทำความเข้าใจวิธีการใช้ซอฟต์แวร์หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ในทางกลับกัน หากคุณเป็นบริษัทระดับองค์กร คุณจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และควรเตรียมตัวสำหรับระยะเวลาในการเรียนรู้
  • การผสานรวมอย่างลึกซึ้ง: หากคุณกำลังใช้งานซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลและระบบเงินเดือนอื่น ๆ อยู่แล้ว การผสานรวมจะเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้น
  • ความสามารถในการจ่าย: คุณต้องการค้นหาซอฟต์แวร์ที่มีราคาเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เราได้รวมราคาไว้ในบทวิจารณ์ด้านล่างแล้ว เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดาย
  • การปรับให้เหมาะสม: หากคุณมีธุรกิจขนาดเล็ก คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้คุณสมบัติทั้งหมดของระบบการจัดการบุคลากรสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

การพิจารณาประเด็นสำคัญเหล่านี้จะช่วยให้คุณค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ดีที่สุดที่ทำงานได้ดี (และทำให้คุณยิ้มได้) ?

10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ดีหมายถึงระบบที่สามารถช่วยคุณพัฒนา, สร้างความมีส่วนร่วม, และดูแลรักษาบุคลากรของคุณได้ อย่าง 이상ale,มันช่วยในเรื่องเช่นการประเมินผลการปฏิบัติงาน, การจัดการผลการปฏิบัติงาน, กลยุทธ์การจัดการบุคลากร, การมีส่วนร่วมของพนักงาน, และงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบุคลากรอย่างหลากหลาย

ระบบซอฟต์แวร์ HR บางระบบยังมีซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรเพื่อช่วยในกระบวนการจ้างงานและระบบบริหารจัดการเงินเดือนอีกด้วย

1.ClickUp– เหมาะสำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคล

ClickUp โครงการทรัพยากรบุคคล
จ้างและบริหารทีมในอุดมคติของคุณด้วยแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUp

ClickUpคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมทำงานได้มากขึ้น ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นกว่า 1,000 ระบบ และการปรับแต่งได้หลายร้อยแบบ ClickUp ทำให้การติดตามความคืบหน้า การทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม และการบรรลุเป้าหมายของคุณเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติของ ClickUp HRมอบเครื่องมือการจัดการบุคลากรที่สามารถใช้จัดการข้อมูลพนักงาน, เวลา, และเป้าหมาย. สร้างกระบวนการทำงานการรับสมัครพนักงานแบบกำหนดเอง, ติดตามประสิทธิภาพ, และปรับแต่งกระบวนการทบทวนประสิทธิภาพให้เหมาะกับความต้องการการจัดการทีมของคุณ.

เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของทีมคุณ เทมเพลตนี้ประกอบด้วยสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองที่กำหนดเองเพื่อช่วยคุณติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

คุณสามารถใช้แบบฟอร์มการประเมินผลการทำงานและแบบแผนการฝึกอบรมเพื่อกำหนดเป้าหมายและเส้นทางที่ชัดเจนสู่ความสำเร็จได้ คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทรัพยากรมนุษย์เพิ่มเติมมากมาย เช่นแบบฟอร์มการสัมภาษณ์ คุณสมบัติการร่วมมือ และอื่น ๆ

หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการบุคลากรที่ดีพร้อมซอฟต์แวร์บริหารจัดการความผูกพันของพนักงานและซอฟต์แวร์ติดตามการทำงาน ของพนักงานในตัว ลองดู ClickUp!

มันยืดหยุ่น, ร่วมมือ, และยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการบุคลากร!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ช่วยให้สามารถปรับแต่งได้อย่างเหนือชั้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร
  • ผสานคุณสมบัติที่หลากหลายอย่างไร้รอยต่อเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านของกระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
  • เสริมศักยภาพทีมด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพสูง
  • นำเสนอ AI ที่ทรงพลังสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้นและการสื่อสารที่ดีขึ้น
  • ความหลากหลายของมันรองรับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทและขนาดทีมที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แม้ว่าจะมีฟีเจอร์มากมาย แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ ClickUp อาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้น และอาจสร้างเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
  • ตัวเลือกการปรับแต่งมากมายอาจนำไปสู่ความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นโดยไม่ได้ตั้งใจ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่ม $5/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,314+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3,761+ รายการ)

2. IBM Talent Management – เหมาะสำหรับระบบ HR บนคลาวด์

ตัวอย่างซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรของ IBM
ผ่านทางIBM Talent Management

IBM Talent Management เป็นชุดระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและระบบบริหารจัดการความสามารถบนคลาวด์ที่ช่วยให้องค์กรสามารถดึงดูด พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้ได้

ซอฟต์แวร์การจัดการความสามารถเสนอชุดเครื่องมือและบริการที่ครอบคลุมซึ่งสามารถช่วยธุรกิจทุกขนาดปรับปรุงกระบวนการจัดการความสามารถของพวกเขา

คุณสมบัติเด่นของระบบบริหารจัดการบุคลากร IBM Talent Management

  • ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถชี้นำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้และใช้งานเครื่องมือได้อย่างรวดเร็ว
  • ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมของมันช่วยแก้ไขปัญหาหลายด้านของงานทรัพยากรบุคคลและการจัดการความสามารถ
  • นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจหลากหลายขนาด
  • ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ข้อจำกัดของระบบบริหารจัดการบุคลากรของ IBM

  • ระดับการทำงานที่สูงของมันอาจทำให้หน้าจอรู้สึกแออัด ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้
  • การผสานรวมกับซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ของ IBM อาจไม่ราบรื่นหรือเข้าใจง่ายเสมอไปสำหรับกลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรของคุณ

การกำหนดราคาการจัดการความสามารถของ IBM

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

IBM Talent Management คะแนนและรีวิว

  • G2: 3. 5/5 (84+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

3. Trakstar Perform – เหมาะสำหรับการจ้างงานและการบริหารจัดการ

แดชบอร์ดประสิทธิภาพ Trakstar
ผ่านทางTrakstar Perform

Trakstar เป็นระบบบริหารจัดการบุคลากรแบบครบวงจรที่มีตัวเลือกซอฟต์แวร์สี่แบบ ได้แก่ Trakstar Perform, Trakstar Hire, Trakstar Learn และ Reviewsnap

Trakstar Perform เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความสามารถที่สามารถช่วยในกระบวนการสรรหาบุคลากรได้เช่นกัน มันช่วยให้องค์กรสามารถปรับเป้าหมายของบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท กระตุ้นและรักษาผู้ที่มีผลงานดีเยี่ยมไว้ และให้ข้อมูลเพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนา

เป็นซอฟต์แวร์แบบปรับแต่งได้บนระบบคลาวด์ที่ผสานรวมกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบบริหารจัดการบุคลากรอื่น ๆ สำหรับการติดตามผู้สมัครงานและอื่น ๆ

Trakstar ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • ให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
  • ความสามารถในการปรับแต่งสูงของแพลตฟอร์มช่วยเพิ่มความเหมาะสมสำหรับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง (เช่น การมีส่วนร่วมของพนักงาน, การจัดการค่าตอบแทน, การติดตามผู้สมัคร)
  • การผสานรวมกับระบบ HR อื่น ๆ ทำงานได้อย่างราบรื่นเพื่อการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน
  • ให้ความสมดุลระหว่างโครงสร้างและความยืดหยุ่น
  • มุ่งเน้นการปรับเป้าหมายของบุคคลและบริษัทให้สอดคล้องกัน

ข้อจำกัดของ Trakstar Perform

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการนำทางค่อนข้างท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก
  • การปรับแต่งรายงานอาจไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่ผู้ใช้ต้องการ

Trakstar ดำเนินการกำหนดราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ

Trakstar ประเมินผลและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (416+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (285+ รีวิว)

4. Insperity PerformSmart – เหมาะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความรับผิด

แดชบอร์ด PerformSmart ของ Insperity
ผ่านทางInsperity PerformSmart

สร้างขึ้นสำหรับเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล Insperity PerformSmart มอบบริการด้านการสรรหาบุคลากร การบริหารค่าตอบแทน การฝึกอบรมด้านการจัดการความรับผิด การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมถึงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

คุณสมบัติของ PerformSmart ได้แก่ การจัดการการทบทวนประสิทธิภาพ การตั้งเป้าหมาย/ติดตามเป้าหมาย การติดตามรอบการทบทวน พอร์ทัลบริการตนเอง และอื่นๆ

ผู้รีวิวชอบว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายมากสำหรับฝั่งพนักงาน. แต่หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งให้ตัวเลือกมากมาย อาจไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับคุณ.

คุณสมบัติเด่นของ Insperity

  • แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่าย ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคโนโลยีสามารถใช้ได้สะดวก
  • มีตัวเลือกมากมายเพื่อครอบคลุมฟังก์ชัน HR หลากหลาย เช่น การติดตามผู้สมัคร การมีส่วนร่วมของพนักงาน และเครื่องมือการจัดการบุคลากรอื่น ๆ
  • ให้บริการคุณสมบัติการฝึกอบรมและการพัฒนาอย่างครอบคลุม
  • รวมเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
  • มุ่งเน้นการจัดการประสิทธิภาพและการตั้งเป้าหมาย

ข้อจำกัดของ Insperity PerformSmart

  • แม้ว่าจะออกแบบมาสำหรับบริษัททุกขนาด แต่ธุรกิจขนาดเล็กอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ครอบคลุมได้อย่างเต็มที่
  • การผสานรวมกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบบริหารจัดการบุคลากรอื่น ๆ สามารถปรับปรุงได้

ราคาของ Insperity PerformSmart

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Insperity PerformSmart

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 3. 3/5 (7+ รีวิว)

5. ClearCompany – เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพนักงาน

แดชบอร์ดของ ClearCompany
ผ่านทางClearCompany

แพลตฟอร์มการจัดการความสามารถ ClearCompany เป็นแพลตฟอร์มโซลูชันทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร หากคุณต้องการจัดการสวัสดิการ, การจ่ายเงินเดือน, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, และการจัดการในที่เดียว คุณอาจต้องการพิจารณา ClearCompany

ลูกค้าส่วนใหญ่ชื่นชมระบบติดตามผู้สมัครงานเป็นอย่างมาก และผู้รีวิวชื่นชอบตัวแทนฝ่ายสนับสนุนที่เป็นประโยชน์และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และถึงแม้ว่าพวกเขาจะชื่นชอบคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพสูง แต่หลายคนก็กล่าวถึงช่วงการเรียนรู้เบื้องต้นที่อาจต้องใช้เวลา ซึ่งจะช่วยปรับปรุงขึ้นเมื่อใช้งานไปเรื่อย ๆ

คุณสมบัติเด่นของ ClearCompany

  • ให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ที่ดีขึ้นผ่านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของบริษัท
  • ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วให้ความช่วยเหลือที่มีคุณค่า
  • ผสานประโยชน์,แบบฟอร์มเงินเดือน, การจัดการค่าตอบแทน, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, และการจัดการบุคลากรไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
  • ได้รับการยกย่องสำหรับคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งมอบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ ClearCompany

  • สำหรับบางคน กระบวนการตั้งค่าและจัดการขั้นตอนการทำงานอาจใช้เวลามาก
  • ระบบ UX และการออกแบบสำหรับการจัดการความสามารถอาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับอินเทอร์เฟซที่ดูทันสมัยกว่า

ราคาของ ClearCompany

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ ClearCompany

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (312+ รีวิว)

6. Cegid TalentSoft – เหมาะสำหรับการสรรหาบุคลากรแบบร่วมมือกัน

แดชบอร์ด Cegid TalentSoft
ผ่านทางCegid TalentSoft

เดิมชื่อ TalentSoft, Cegid TalentSoft เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความสามารถบนคลาวด์จากยุโรป

นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนมือ เจ้าของใหม่ของ Cegid Talentsoft ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในความพึงพอใจของลูกค้า รีวิวสองรายการล่าสุดที่เผยแพร่โดย G2 แสดงให้เห็นถึงลูกค้าที่ไม่พอใจอย่างมาก ส่วนรีวิวล่าสุดบน Capterra แม้จะดูดีขึ้นเล็กน้อย แต่ก็มีเพียงสามรีวิวเท่านั้น โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.6 ดาว

คุณสมบัติเด่นของ Cegid TalentSoft

  • มันมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการจัดการแรงงานที่หลากหลาย
  • โซลูชันแบบครบวงจรบนระบบคลาวด์ที่ปรับให้เหมาะกับตลาดในยุโรป
  • เอื้ออำนวยต่อการบริหารจัดการและวางแผนบุคลากรเชิงกลยุทธ์
  • ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดของ Cegid TalentSoft

  • คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ลดลงบ้างนับตั้งแต่ถูกซื้อกิจการโดย Cegid เมื่อเปรียบเทียบกับระบบบริหารจัดการบุคลากรอื่น ๆ
  • ผู้ใช้บางรายอาจประสบปัญหาในการนำทางเนื่องจากฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์ม

ราคาของ Cegid TalentSoft

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Cegid TalentSoft

  • G2: 4. 3/5 (26+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 67+ รายการ)

7. Remofirst – เหมาะสำหรับการจัดการพนักงานระยะไกล

แดชบอร์ด Remofirst
ผ่านทางRemofirst

Remofirst เป็นนายจ้างทั่วโลก (EOR) ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจ้างและบริหารจัดการพนักงานระยะไกลจากทุกที่ทั่วโลกได้. สามารถช่วยเหลือคุณในกระบวนการจ้างงานและการบริหารจัดการเงินเดือน และมีคุณสมบัติการมีส่วนร่วมของพนักงานไม่กี่อย่าง.

บริษัทเป็นที่รู้จักในด้านฟีเจอร์การจ่ายเงินเดือนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก แต่ยังมีฟีเจอร์สนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย รวมถึงการจัดการบุคลากร การรับเข้าทำงาน และการออกจากงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Remofirst

  • เป็นที่รู้จักในด้านบริการลูกค้าที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงซึ่งมอบการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
  • ให้บริการเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานโดยรวม
  • รองรับพนักงานทั่วโลก ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่มีทีมงานนานาชาติ
  • เชี่ยวชาญด้านฟีเจอร์การจัดการเงินเดือนทั่วโลก การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการบริหารค่าตอบแทน
  • ให้บริการคุณสมบัติการสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลอย่างครอบคลุม

ข้อจำกัดเบื้องต้นของ Remofirst

  • ใช้หลายแพลตฟอร์มและหลายบัญชีผู้ใช้
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดก่อให้เกิดความท้าทาย
  • มุ่งเน้นที่การจัดการเงินเดือนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบมากกว่าระบบการจัดการบุคลากร
  • ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ค่อนข้างใหม่ อาจขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พบในโซลูชันที่มั่นคงกว่า

ราคา Remofirst

  • นายจ้างตามกฎหมาย: $199/เดือนขึ้นไป
  • ผู้รับเหมา: $19/เดือน ต่อคน

เรมอฟิสท์ เรตติ้ง และ รีวิว

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (รีวิว 2+ รายการ)

8. ADP Workforce Now – เหมาะสำหรับการให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น

แดชบอร์ด ADP Workforce Now
ผ่านทางADP Workforce Now

ADP Workforce Now เป็นชุดซอฟต์แวร์การจัดการทุนมนุษย์ (HCM) แบบครบวงจรบนระบบคลาวด์ที่มีฟีเจอร์และเครื่องมือหลากหลาย ช่วยให้ธุรกิจจัดการพนักงานได้ตั้งแต่ "การสรรหาจนถึงการเกษียณอายุ"

แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงการจัดการบุคลากร หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มครบวงจรที่ครอบคลุมการจัดการบุคลากร การจ่ายเงินเดือน การบริหารจัดการ และการสรรหาบุคลากร คุณอาจต้องการพิจารณา ADP Workforce

คุณสมบัติเด่นของ ADP Workforce

  • จัดการปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่
  • สนับสนุนการสร้างแบรนด์ของบริษัทภายในแพลตฟอร์มเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่สอดคล้องกัน
  • อัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุงและเพิ่มคุณสมบัติใหม่
  • ให้บริการแพลตฟอร์มครบวงจร ครอบคลุมการจัดการบุคลากร การติดตามผู้สมัคร การจ่ายเงินเดือน การบริหารค่าตอบแทน การบริหารงาน และการสรรหาบุคลากร
  • เสนอการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบ HR อื่น ๆ

ข้อจำกัดของกำลังคน ADP

  • ต้องการการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการซึ่งอาจไม่เหมาะสมที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • การอัปเดตซอฟต์แวร์บ่อยครั้งอาจทำให้เกิดความล่าช้าของระบบบ่อยครั้ง
  • ผู้ใช้อาจพบว่าระบบมีความท้าทายในการใช้งานอยู่บ้าง โดยเฉพาะเมื่อค้นหาฟังก์ชันการทำงานเฉพาะ
  • การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจทำให้กระบวนการทำงานและขั้นตอนที่ตั้งไว้ถูกรบกวนเป็นครั้งคราว

ราคาของ ADP Workforce

  • เลือก: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • เพิ่มเติม: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ADP Workforce Now

  • G2: 4. 1/5 (3,311+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 6,305 รายการ)

9. Deel – ดีสำหรับการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แดชบอร์ด Deel
ผ่านทางDeel

แพลตฟอร์มการจ่ายเงินเดือนระดับโลก Deel ให้บริการระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและระบบบริหารจัดการความสามารถ พร้อมคุณสมบัติการจัดการเพื่อช่วยคุณบริหารเงินเดือน, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และสัญญาในกว่า 150 ประเทศ

กำลังมองหาซอฟต์แวร์จัดการบุคลากรฟรีอยู่หรือไม่? Deel มีเวอร์ชันฟรีของโปรแกรมให้ใช้งาน และอาจคุ้มค่าที่จะลองดู

อย่างไรก็ตาม Deel ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติการจัดการความสามารถเช่น การจัดการประสิทธิภาพของพนักงานหรือการติดตามผล ด้วยเหตุนี้ อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการจัดการ พัฒนา และสร้างความผูกพันกับบุคลากรที่มีความสามารถสูง

คุณสมบัติเด่นของ Deel

  • ให้บริการระบบการทำงานอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่ายบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ระบบเงินเดือนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แข็งแกร่งเพื่อจัดการทีมทั่วโลก
  • ครอบคลุมความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลในกว่า 150 ประเทศ ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
  • เสนอโปรแกรมเวอร์ชันฟรี
  • ช่วยเหลือการจัดการสัญญาสำหรับผู้รับเหมาต่างชาติ

ข้อจำกัดของ Deel

  • เครื่องมือการพัฒนาอาชีพและการมีส่วนร่วมของพนักงานที่จำกัด
  • พนักงานไม่พอใจระบบการจ่ายเงินบ่อยครั้ง
  • บริการลูกค้าและการฝึกอบรมอาจต้องปรับปรุง
  • แม้ว่าจะช่วยให้การจ้างงานระหว่างประเทศง่ายขึ้น ผู้ใช้อาจพบปัญหาเมื่อต้องจัดการกับข้อกำหนดเฉพาะของประเทศบางประเทศ

ราคาของ Deel

  • Deel HR: ฟรี
  • EOR: $599+/เดือน
  • ผู้รับเหมา: $49+/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Deel

  • G2: 4. 6/5 (708+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (79+ รีวิว)

10. Cornerstone OnDemand – เหมาะสำหรับการพัฒนาพนักงาน

แดชบอร์ด Cornerstone OnDemand
ผ่านทางCornerstone OnDemand

แพลตฟอร์ม HR ของ Cornerstone OnDemand ช่วยในการจัดการการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของพนักงาน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถผสานรวมกับโปรแกรมอื่น ๆ เพื่อช่วยคุณสร้างระบบการจัดการบุคลากรที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ

Cornerstone OnDemand ทำงานร่วมกับบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง, บริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่, และบริษัทระดับองค์กร. ลูกค้าชื่นชอบการฝึกอบรมแบบโต้ตอบและฟอรัมของมัน, แต่ซอฟต์แวร์ต้องการการฝึกอบรมบ้างเพราะมันไม่ใช้งานง่ายเหมือนกับบางตัวอื่น ๆ.

คุณสมบัติเด่นของ Cornerstone OnDemand

  • เสนอการฝึกอบรมที่มีปฏิสัมพันธ์สูงเพื่อให้มั่นใจในการใช้แพลตฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
  • ช่วยให้สามารถปรับแต่งแม่แบบให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของบริษัท
  • ช่วยบริหารจัดการการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • ให้ความสามารถในการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบ HR อื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Cornerstone OnDemand

  • คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูรก ซึ่งอาจทำให้การทำงานช้าลง
  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ากระบวนการปรับแต่งมีความซับซ้อนและใช้เวลามาก

ราคาของ Cornerstone OnDemand

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Cornerstone OnDemand

  • G2: 4. 3/5 (8+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 22+ รายการ)

วิธีเลือกซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ดีที่สุด

ในบทความนี้ เราได้ทบทวนซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ดีที่สุด 10 ตัวในตลาด ซอฟต์แวร์เหล่านี้มีคุณสมบัติและประโยชน์มากมาย รวมถึง:

  • การปฐมนิเทศที่ราบรื่น: ปรับกระบวนการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ให้เรียบง่าย เพื่อให้พวกเขามีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในการเริ่มต้นงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • การติดตามผลการปฏิบัติงาน: ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในหลายวิธี รวมถึงการติดตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KPIs) ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อระบุพื้นที่ที่พนักงานต้องการการฝึกอบรมหรือการพัฒนาเพิ่มเติม และยังสามารถใช้เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานได้
  • ข้อเสนอแนะ: ให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานอย่างทันเวลาและสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้พนักงานปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตน และเพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจและมีส่วนร่วม
  • การระบุผู้มีศักยภาพสูง: ระบุพนักงานที่มีศักยภาพสูงซึ่งพร้อมสำหรับการเลื่อนตำแหน่งหรือโอกาสอื่น ๆ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อพัฒนาแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับองค์กรของคุณ และให้การฝึกอบรมและพัฒนาที่ตรงเป้าหมายแก่พนักงานที่มีศักยภาพสูง

ระบบซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณขึ้นอยู่กับความต้องการที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทและอุตสาหกรรมของคุณ แต่การรีวิวซอฟต์แวร์ข้างต้นจะช่วยให้การเลือกง่ายขึ้นมาก!

เพิ่มประสิทธิภาพระบบการพัฒนาและการจัดการบุคลากรของคุณ

หลังจากที่ได้ตรวจสอบซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ดีที่สุด 10 ตัวในตลาดแล้ว เราคิดว่า ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจทุกขนาด. มันสามารถช่วยคุณบรรลุเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการในแบบที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ.

ด้วยคุณสมบัติที่ทรงพลัง, ตัวเลือกการปรับแต่งที่ยืดหยุ่น, และราคาที่เอื้อมถึงได้, ClickUp สามารถช่วยคุณปรับปรุงกระบวนการรับสมัครพนักงาน, ติดตามประสิทธิภาพของพนักงาน, ให้คำแนะนำ, และระบุพนักงานที่มีศักยภาพสูงได้

นอกจากนี้ ClickUp ยังมีซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่ทรงพลังเพื่อช่วยจัดการทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของธุรกิจของคุณ

เข้าร่วม ClickUpและเริ่มพัฒนาทีมของคุณวันนี้!