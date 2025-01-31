10 ซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ดีที่สุดในปี 2025

คุณกำลังมองหาวิธีที่จะประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการบุคลากรของคุณอยู่หรือไม่? พร้อมที่จะยกระดับการบริหารผลงานของพนักงานของคุณขึ้นไปอีกขั้นแล้วหรือยัง?
คุณมาถูกที่แล้ว! เราได้รวบรวมบทวิจารณ์ซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อให้คุณสามารถค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับทีมของคุณได้
ซอฟต์แวร์การจัดการความสามารถสามารถช่วยคุณพัฒนาบุคลากรของคุณได้ด้วยการรับสมัครและการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการทำงานอัตโนมัติ และการระบุพนักงานที่มีศักยภาพสูง
และ, อย่างที่คุณกำลังจะค้นพบ, ยังมีอีกมากมาย!
คุณควรมองหาอะไรในโซลูชันการจัดการบุคลากร?
เมื่อค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ดีที่สุด มีสิ่งสำคัญบางประการที่คุณควรพิจารณา
- ชุดคุณสมบัติที่เหมาะสม: ตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัครงาน,การปฐมนิเทศพนักงานใหม่, การจัดการประสิทธิภาพ, การฝึกอบรมและพัฒนา, และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง มักจะเป็นคุณสมบัติที่มีความสำคัญสูงสุดเครื่องมือสำหรับการจ้างงานและการสรรหาบุคลากรก็บางครั้งเป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้เช่นกัน
- ความสะดวกในการใช้งาน: คุณคงไม่อยากเสียเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันในการพยายามทำความเข้าใจวิธีการใช้ซอฟต์แวร์หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ในทางกลับกัน หากคุณเป็นบริษัทระดับองค์กร คุณจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และควรเตรียมตัวสำหรับระยะเวลาในการเรียนรู้
- การผสานรวมอย่างลึกซึ้ง: หากคุณกำลังใช้งานซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลและระบบเงินเดือนอื่น ๆ อยู่แล้ว การผสานรวมจะเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้น
- ความสามารถในการจ่าย: คุณต้องการค้นหาซอฟต์แวร์ที่มีราคาเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เราได้รวมราคาไว้ในบทวิจารณ์ด้านล่างแล้ว เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดาย
- การปรับให้เหมาะสม: หากคุณมีธุรกิจขนาดเล็ก คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้คุณสมบัติทั้งหมดของระบบการจัดการบุคลากรสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
การพิจารณาประเด็นสำคัญเหล่านี้จะช่วยให้คุณค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ดีที่สุดที่ทำงานได้ดี (และทำให้คุณยิ้มได้) ?
10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ดีหมายถึงระบบที่สามารถช่วยคุณพัฒนา, สร้างความมีส่วนร่วม, และดูแลรักษาบุคลากรของคุณได้ อย่าง 이상ale,มันช่วยในเรื่องเช่นการประเมินผลการปฏิบัติงาน, การจัดการผลการปฏิบัติงาน, กลยุทธ์การจัดการบุคลากร, การมีส่วนร่วมของพนักงาน, และงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบุคลากรอย่างหลากหลาย
ระบบซอฟต์แวร์ HR บางระบบยังมีซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรเพื่อช่วยในกระบวนการจ้างงานและระบบบริหารจัดการเงินเดือนอีกด้วย
1.ClickUp– เหมาะสำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคล
ClickUpคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมทำงานได้มากขึ้น ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นกว่า 1,000 ระบบ และการปรับแต่งได้หลายร้อยแบบ ClickUp ทำให้การติดตามความคืบหน้า การทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม และการบรรลุเป้าหมายของคุณเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติของ ClickUp HRมอบเครื่องมือการจัดการบุคลากรที่สามารถใช้จัดการข้อมูลพนักงาน, เวลา, และเป้าหมาย. สร้างกระบวนการทำงานการรับสมัครพนักงานแบบกำหนดเอง, ติดตามประสิทธิภาพ, และปรับแต่งกระบวนการทบทวนประสิทธิภาพให้เหมาะกับความต้องการการจัดการทีมของคุณ.
เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของทีมคุณ เทมเพลตนี้ประกอบด้วยสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองที่กำหนดเองเพื่อช่วยคุณติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
คุณสามารถใช้แบบฟอร์มการประเมินผลการทำงานและแบบแผนการฝึกอบรมเพื่อกำหนดเป้าหมายและเส้นทางที่ชัดเจนสู่ความสำเร็จได้ คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทรัพยากรมนุษย์เพิ่มเติมมากมาย เช่นแบบฟอร์มการสัมภาษณ์ คุณสมบัติการร่วมมือ และอื่น ๆ
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการบุคลากรที่ดีพร้อมซอฟต์แวร์บริหารจัดการความผูกพันของพนักงานและซอฟต์แวร์ติดตามการทำงาน ของพนักงานในตัว ลองดู ClickUp!
มันยืดหยุ่น, ร่วมมือ, และยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการบุคลากร!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ช่วยให้สามารถปรับแต่งได้อย่างเหนือชั้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร
- ผสานคุณสมบัติที่หลากหลายอย่างไร้รอยต่อเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านของกระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- เสริมศักยภาพทีมด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพสูง
- นำเสนอ AI ที่ทรงพลังสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้นและการสื่อสารที่ดีขึ้น
- ความหลากหลายของมันรองรับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทและขนาดทีมที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แม้ว่าจะมีฟีเจอร์มากมาย แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ ClickUp อาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้น และอาจสร้างเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- ตัวเลือกการปรับแต่งมากมายอาจนำไปสู่ความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นโดยไม่ได้ตั้งใจ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่ม $5/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,314+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3,761+ รายการ)
2. IBM Talent Management – เหมาะสำหรับระบบ HR บนคลาวด์
IBM Talent Management เป็นชุดระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและระบบบริหารจัดการความสามารถบนคลาวด์ที่ช่วยให้องค์กรสามารถดึงดูด พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้ได้
ซอฟต์แวร์การจัดการความสามารถเสนอชุดเครื่องมือและบริการที่ครอบคลุมซึ่งสามารถช่วยธุรกิจทุกขนาดปรับปรุงกระบวนการจัดการความสามารถของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของระบบบริหารจัดการบุคลากร IBM Talent Management
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถชี้นำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้และใช้งานเครื่องมือได้อย่างรวดเร็ว
- ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมของมันช่วยแก้ไขปัญหาหลายด้านของงานทรัพยากรบุคคลและการจัดการความสามารถ
- นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจหลากหลายขนาด
- ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ข้อจำกัดของระบบบริหารจัดการบุคลากรของ IBM
- ระดับการทำงานที่สูงของมันอาจทำให้หน้าจอรู้สึกแออัด ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ของ IBM อาจไม่ราบรื่นหรือเข้าใจง่ายเสมอไปสำหรับกลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรของคุณ
การกำหนดราคาการจัดการความสามารถของ IBM
- ติดต่อเพื่อขอราคา
IBM Talent Management คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 5/5 (84+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. Trakstar Perform – เหมาะสำหรับการจ้างงานและการบริหารจัดการ
Trakstar เป็นระบบบริหารจัดการบุคลากรแบบครบวงจรที่มีตัวเลือกซอฟต์แวร์สี่แบบ ได้แก่ Trakstar Perform, Trakstar Hire, Trakstar Learn และ Reviewsnap
Trakstar Perform เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความสามารถที่สามารถช่วยในกระบวนการสรรหาบุคลากรได้เช่นกัน มันช่วยให้องค์กรสามารถปรับเป้าหมายของบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท กระตุ้นและรักษาผู้ที่มีผลงานดีเยี่ยมไว้ และให้ข้อมูลเพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนา
เป็นซอฟต์แวร์แบบปรับแต่งได้บนระบบคลาวด์ที่ผสานรวมกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบบริหารจัดการบุคลากรอื่น ๆ สำหรับการติดตามผู้สมัครงานและอื่น ๆ
Trakstar ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
- ความสามารถในการปรับแต่งสูงของแพลตฟอร์มช่วยเพิ่มความเหมาะสมสำหรับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง (เช่น การมีส่วนร่วมของพนักงาน, การจัดการค่าตอบแทน, การติดตามผู้สมัคร)
- การผสานรวมกับระบบ HR อื่น ๆ ทำงานได้อย่างราบรื่นเพื่อการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน
- ให้ความสมดุลระหว่างโครงสร้างและความยืดหยุ่น
- มุ่งเน้นการปรับเป้าหมายของบุคคลและบริษัทให้สอดคล้องกัน
ข้อจำกัดของ Trakstar Perform
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการนำทางค่อนข้างท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก
- การปรับแต่งรายงานอาจไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่ผู้ใช้ต้องการ
Trakstar ดำเนินการกำหนดราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
Trakstar ประเมินผลและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (416+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (285+ รีวิว)
4. Insperity PerformSmart – เหมาะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความรับผิด
สร้างขึ้นสำหรับเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล Insperity PerformSmart มอบบริการด้านการสรรหาบุคลากร การบริหารค่าตอบแทน การฝึกอบรมด้านการจัดการความรับผิด การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมถึงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
คุณสมบัติของ PerformSmart ได้แก่ การจัดการการทบทวนประสิทธิภาพ การตั้งเป้าหมาย/ติดตามเป้าหมาย การติดตามรอบการทบทวน พอร์ทัลบริการตนเอง และอื่นๆ
ผู้รีวิวชอบว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายมากสำหรับฝั่งพนักงาน. แต่หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งให้ตัวเลือกมากมาย อาจไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับคุณ.
คุณสมบัติเด่นของ Insperity
- แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่าย ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคโนโลยีสามารถใช้ได้สะดวก
- มีตัวเลือกมากมายเพื่อครอบคลุมฟังก์ชัน HR หลากหลาย เช่น การติดตามผู้สมัคร การมีส่วนร่วมของพนักงาน และเครื่องมือการจัดการบุคลากรอื่น ๆ
- ให้บริการคุณสมบัติการฝึกอบรมและการพัฒนาอย่างครอบคลุม
- รวมเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
- มุ่งเน้นการจัดการประสิทธิภาพและการตั้งเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ Insperity PerformSmart
- แม้ว่าจะออกแบบมาสำหรับบริษัททุกขนาด แต่ธุรกิจขนาดเล็กอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ครอบคลุมได้อย่างเต็มที่
- การผสานรวมกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบบริหารจัดการบุคลากรอื่น ๆ สามารถปรับปรุงได้
ราคาของ Insperity PerformSmart
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Insperity PerformSmart
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 3. 3/5 (7+ รีวิว)
5. ClearCompany – เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพนักงาน
แพลตฟอร์มการจัดการความสามารถ ClearCompany เป็นแพลตฟอร์มโซลูชันทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร หากคุณต้องการจัดการสวัสดิการ, การจ่ายเงินเดือน, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, และการจัดการในที่เดียว คุณอาจต้องการพิจารณา ClearCompany
ลูกค้าส่วนใหญ่ชื่นชมระบบติดตามผู้สมัครงานเป็นอย่างมาก และผู้รีวิวชื่นชอบตัวแทนฝ่ายสนับสนุนที่เป็นประโยชน์และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และถึงแม้ว่าพวกเขาจะชื่นชอบคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพสูง แต่หลายคนก็กล่าวถึงช่วงการเรียนรู้เบื้องต้นที่อาจต้องใช้เวลา ซึ่งจะช่วยปรับปรุงขึ้นเมื่อใช้งานไปเรื่อย ๆ
คุณสมบัติเด่นของ ClearCompany
- ให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ที่ดีขึ้นผ่านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของบริษัท
- ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วให้ความช่วยเหลือที่มีคุณค่า
- ผสานประโยชน์,แบบฟอร์มเงินเดือน, การจัดการค่าตอบแทน, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, และการจัดการบุคลากรไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ได้รับการยกย่องสำหรับคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งมอบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ClearCompany
- สำหรับบางคน กระบวนการตั้งค่าและจัดการขั้นตอนการทำงานอาจใช้เวลามาก
- ระบบ UX และการออกแบบสำหรับการจัดการความสามารถอาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับอินเทอร์เฟซที่ดูทันสมัยกว่า
ราคาของ ClearCompany
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ ClearCompany
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (312+ รีวิว)
6. Cegid TalentSoft – เหมาะสำหรับการสรรหาบุคลากรแบบร่วมมือกัน
เดิมชื่อ TalentSoft, Cegid TalentSoft เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความสามารถบนคลาวด์จากยุโรป
นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนมือ เจ้าของใหม่ของ Cegid Talentsoft ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในความพึงพอใจของลูกค้า รีวิวสองรายการล่าสุดที่เผยแพร่โดย G2 แสดงให้เห็นถึงลูกค้าที่ไม่พอใจอย่างมาก ส่วนรีวิวล่าสุดบน Capterra แม้จะดูดีขึ้นเล็กน้อย แต่ก็มีเพียงสามรีวิวเท่านั้น โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.6 ดาว
คุณสมบัติเด่นของ Cegid TalentSoft
- มันมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการจัดการแรงงานที่หลากหลาย
- โซลูชันแบบครบวงจรบนระบบคลาวด์ที่ปรับให้เหมาะกับตลาดในยุโรป
- เอื้ออำนวยต่อการบริหารจัดการและวางแผนบุคลากรเชิงกลยุทธ์
- ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ Cegid TalentSoft
- คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ลดลงบ้างนับตั้งแต่ถูกซื้อกิจการโดย Cegid เมื่อเปรียบเทียบกับระบบบริหารจัดการบุคลากรอื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายอาจประสบปัญหาในการนำทางเนื่องจากฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์ม
ราคาของ Cegid TalentSoft
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Cegid TalentSoft
- G2: 4. 3/5 (26+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 67+ รายการ)
7. Remofirst – เหมาะสำหรับการจัดการพนักงานระยะไกล
Remofirst เป็นนายจ้างทั่วโลก (EOR) ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจ้างและบริหารจัดการพนักงานระยะไกลจากทุกที่ทั่วโลกได้. สามารถช่วยเหลือคุณในกระบวนการจ้างงานและการบริหารจัดการเงินเดือน และมีคุณสมบัติการมีส่วนร่วมของพนักงานไม่กี่อย่าง.
บริษัทเป็นที่รู้จักในด้านฟีเจอร์การจ่ายเงินเดือนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก แต่ยังมีฟีเจอร์สนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย รวมถึงการจัดการบุคลากร การรับเข้าทำงาน และการออกจากงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Remofirst
- เป็นที่รู้จักในด้านบริการลูกค้าที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงซึ่งมอบการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
- ให้บริการเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานโดยรวม
- รองรับพนักงานทั่วโลก ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่มีทีมงานนานาชาติ
- เชี่ยวชาญด้านฟีเจอร์การจัดการเงินเดือนทั่วโลก การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการบริหารค่าตอบแทน
- ให้บริการคุณสมบัติการสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลอย่างครอบคลุม
ข้อจำกัดเบื้องต้นของ Remofirst
- ใช้หลายแพลตฟอร์มและหลายบัญชีผู้ใช้
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดก่อให้เกิดความท้าทาย
- มุ่งเน้นที่การจัดการเงินเดือนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบมากกว่าระบบการจัดการบุคลากร
- ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ค่อนข้างใหม่ อาจขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พบในโซลูชันที่มั่นคงกว่า
ราคา Remofirst
- นายจ้างตามกฎหมาย: $199/เดือนขึ้นไป
- ผู้รับเหมา: $19/เดือน ต่อคน
เรมอฟิสท์ เรตติ้ง และ รีวิว
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิว 2+ รายการ)
8. ADP Workforce Now – เหมาะสำหรับการให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น
ADP Workforce Now เป็นชุดซอฟต์แวร์การจัดการทุนมนุษย์ (HCM) แบบครบวงจรบนระบบคลาวด์ที่มีฟีเจอร์และเครื่องมือหลากหลาย ช่วยให้ธุรกิจจัดการพนักงานได้ตั้งแต่ "การสรรหาจนถึงการเกษียณอายุ"
แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงการจัดการบุคลากร หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มครบวงจรที่ครอบคลุมการจัดการบุคลากร การจ่ายเงินเดือน การบริหารจัดการ และการสรรหาบุคลากร คุณอาจต้องการพิจารณา ADP Workforce
คุณสมบัติเด่นของ ADP Workforce
- จัดการปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่
- สนับสนุนการสร้างแบรนด์ของบริษัทภายในแพลตฟอร์มเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่สอดคล้องกัน
- อัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุงและเพิ่มคุณสมบัติใหม่
- ให้บริการแพลตฟอร์มครบวงจร ครอบคลุมการจัดการบุคลากร การติดตามผู้สมัคร การจ่ายเงินเดือน การบริหารค่าตอบแทน การบริหารงาน และการสรรหาบุคลากร
- เสนอการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบ HR อื่น ๆ
ข้อจำกัดของกำลังคน ADP
- ต้องการการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการซึ่งอาจไม่เหมาะสมที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- การอัปเดตซอฟต์แวร์บ่อยครั้งอาจทำให้เกิดความล่าช้าของระบบบ่อยครั้ง
- ผู้ใช้อาจพบว่าระบบมีความท้าทายในการใช้งานอยู่บ้าง โดยเฉพาะเมื่อค้นหาฟังก์ชันการทำงานเฉพาะ
- การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจทำให้กระบวนการทำงานและขั้นตอนที่ตั้งไว้ถูกรบกวนเป็นครั้งคราว
ราคาของ ADP Workforce
- เลือก: ติดต่อเพื่อขอราคา
- เพิ่มเติม: ติดต่อเพื่อขอราคา
- พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ADP Workforce Now
- G2: 4. 1/5 (3,311+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 6,305 รายการ)
9. Deel – ดีสำหรับการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
แพลตฟอร์มการจ่ายเงินเดือนระดับโลก Deel ให้บริการระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและระบบบริหารจัดการความสามารถ พร้อมคุณสมบัติการจัดการเพื่อช่วยคุณบริหารเงินเดือน, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และสัญญาในกว่า 150 ประเทศ
กำลังมองหาซอฟต์แวร์จัดการบุคลากรฟรีอยู่หรือไม่? Deel มีเวอร์ชันฟรีของโปรแกรมให้ใช้งาน และอาจคุ้มค่าที่จะลองดู
อย่างไรก็ตาม Deel ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติการจัดการความสามารถเช่น การจัดการประสิทธิภาพของพนักงานหรือการติดตามผล ด้วยเหตุนี้ อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการจัดการ พัฒนา และสร้างความผูกพันกับบุคลากรที่มีความสามารถสูง
คุณสมบัติเด่นของ Deel
- ให้บริการระบบการทำงานอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่ายบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ระบบเงินเดือนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แข็งแกร่งเพื่อจัดการทีมทั่วโลก
- ครอบคลุมความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลในกว่า 150 ประเทศ ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
- เสนอโปรแกรมเวอร์ชันฟรี
- ช่วยเหลือการจัดการสัญญาสำหรับผู้รับเหมาต่างชาติ
ข้อจำกัดของ Deel
- เครื่องมือการพัฒนาอาชีพและการมีส่วนร่วมของพนักงานที่จำกัด
- พนักงานไม่พอใจระบบการจ่ายเงินบ่อยครั้ง
- บริการลูกค้าและการฝึกอบรมอาจต้องปรับปรุง
- แม้ว่าจะช่วยให้การจ้างงานระหว่างประเทศง่ายขึ้น ผู้ใช้อาจพบปัญหาเมื่อต้องจัดการกับข้อกำหนดเฉพาะของประเทศบางประเทศ
ราคาของ Deel
- Deel HR: ฟรี
- EOR: $599+/เดือน
- ผู้รับเหมา: $49+/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Deel
- G2: 4. 6/5 (708+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (79+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Deel เหล่านี้!
10. Cornerstone OnDemand – เหมาะสำหรับการพัฒนาพนักงาน
แพลตฟอร์ม HR ของ Cornerstone OnDemand ช่วยในการจัดการการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของพนักงาน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถผสานรวมกับโปรแกรมอื่น ๆ เพื่อช่วยคุณสร้างระบบการจัดการบุคลากรที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ
Cornerstone OnDemand ทำงานร่วมกับบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง, บริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่, และบริษัทระดับองค์กร. ลูกค้าชื่นชอบการฝึกอบรมแบบโต้ตอบและฟอรัมของมัน, แต่ซอฟต์แวร์ต้องการการฝึกอบรมบ้างเพราะมันไม่ใช้งานง่ายเหมือนกับบางตัวอื่น ๆ.
คุณสมบัติเด่นของ Cornerstone OnDemand
- เสนอการฝึกอบรมที่มีปฏิสัมพันธ์สูงเพื่อให้มั่นใจในการใช้แพลตฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
- ช่วยให้สามารถปรับแต่งแม่แบบให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของบริษัท
- ช่วยบริหารจัดการการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- ให้ความสามารถในการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบ HR อื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Cornerstone OnDemand
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูรก ซึ่งอาจทำให้การทำงานช้าลง
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ากระบวนการปรับแต่งมีความซับซ้อนและใช้เวลามาก
ราคาของ Cornerstone OnDemand
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Cornerstone OnDemand
- G2: 4. 3/5 (8+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 22+ รายการ)
วิธีเลือกซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ดีที่สุด
ในบทความนี้ เราได้ทบทวนซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ดีที่สุด 10 ตัวในตลาด ซอฟต์แวร์เหล่านี้มีคุณสมบัติและประโยชน์มากมาย รวมถึง:
- การปฐมนิเทศที่ราบรื่น: ปรับกระบวนการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ให้เรียบง่าย เพื่อให้พวกเขามีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในการเริ่มต้นงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- การติดตามผลการปฏิบัติงาน: ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในหลายวิธี รวมถึงการติดตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KPIs) ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อระบุพื้นที่ที่พนักงานต้องการการฝึกอบรมหรือการพัฒนาเพิ่มเติม และยังสามารถใช้เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานได้
- ข้อเสนอแนะ: ให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานอย่างทันเวลาและสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้พนักงานปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตน และเพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจและมีส่วนร่วม
- การระบุผู้มีศักยภาพสูง: ระบุพนักงานที่มีศักยภาพสูงซึ่งพร้อมสำหรับการเลื่อนตำแหน่งหรือโอกาสอื่น ๆ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อพัฒนาแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับองค์กรของคุณ และให้การฝึกอบรมและพัฒนาที่ตรงเป้าหมายแก่พนักงานที่มีศักยภาพสูง
ระบบซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณขึ้นอยู่กับความต้องการที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทและอุตสาหกรรมของคุณ แต่การรีวิวซอฟต์แวร์ข้างต้นจะช่วยให้การเลือกง่ายขึ้นมาก!
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการพัฒนาและการจัดการบุคลากรของคุณ
หลังจากที่ได้ตรวจสอบซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ดีที่สุด 10 ตัวในตลาดแล้ว เราคิดว่า ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจทุกขนาด. มันสามารถช่วยคุณบรรลุเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการในแบบที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ.
ด้วยคุณสมบัติที่ทรงพลัง, ตัวเลือกการปรับแต่งที่ยืดหยุ่น, และราคาที่เอื้อมถึงได้, ClickUp สามารถช่วยคุณปรับปรุงกระบวนการรับสมัครพนักงาน, ติดตามประสิทธิภาพของพนักงาน, ให้คำแนะนำ, และระบุพนักงานที่มีศักยภาพสูงได้
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่ทรงพลังเพื่อช่วยจัดการทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของธุรกิจของคุณ
เข้าร่วม ClickUpและเริ่มพัฒนาทีมของคุณวันนี้!