21 ซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่ดีที่สุดในปี 2025

คุณคงเคยมีวันที่คุณวิ่งวุ่นอยู่ตลอดเวลา ทำรายการงานให้เสร็จ ตอบอีเมล และคอยดูแลทีมของคุณ—ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน และก่อนที่คุณจะรู้ตัว วันก็หมดลงแล้ว
มันง่ายที่จะหลงอยู่ในรายละเอียด ใช่ไหม?
ซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจช่วยให้คุณควบคุมได้ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบงาน ติดตามความคืบหน้า และปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม
หากคุณกำลังมองหาวิธีในการปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่คือ 21 ซอฟต์แวร์ธุรกิจที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดและรักษาเป้าหมายของคุณให้อยู่ในระดับสูงสุด 🎯
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่เราแนะนำ:
- ClickUp(ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดแบบครบวงจร)
- โอโดโอ (ระบบจัดการธุรกิจที่ดีที่สุดแบบโอเพนซอร์ส)
- Monday.com (ซอฟต์แวร์อัตโนมัติการทำงานที่มีภาพที่ดีที่สุด)
- Trello (ซอฟต์แวร์จัดการงานที่ดีที่สุดที่ใช้ระบบ Kanban)
- NetSuite (โซลูชันการวางแผนทรัพยากรองค์กรบนคลาวด์ที่ดีที่สุด)
- QuickBooks (ซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ดีที่สุด)
- Scoro (โซลูชันการจัดการงานและข้อมูลเชิงธุรกิจที่ดีที่สุดแบบครบวงจร)
- อาสนะ (ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและการติดตามงานของทีม)
- Jira (ระบบติดตามปัญหาและการพัฒนาแบบ Agile ที่ดีที่สุด)
- Wrike (ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่ปรับขนาดได้ดีที่สุด)
- ProofHub (ซอฟต์แวร์ตรวจสอบและอนุมัติโครงการสร้างสรรค์ที่ดีที่สุด)
- Pipedrive (ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการขายที่ดีที่สุด)
- FreshBooks (ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และติดตามค่าใช้จ่าย)
- Bitrix24 (แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันขององค์กรที่ดีที่สุด)
- HoneyBook (ซอฟต์แวร์จัดการลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับมืออาชีพด้านงานสร้างสรรค์)
- Zoho One (ชุดแอปพลิเคชัน SaaS ที่ผสานรวมกันได้ดีที่สุด)
- Xero (ซอฟต์แวร์บัญชีแบบคู่ที่ดีที่สุด)
- ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์ 365 (แพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร)
- Salesforce (ระบบนิเวศการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าที่ดีที่สุด)
- HubSpot (แพลตฟอร์มการตลาดแบบอินบาวด์ที่ดีที่สุด)
- Connecteam (ซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานที่ดีที่สุดบนมือถือ)
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจ?
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่เหมาะสมมีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการการจัดการธุรกิจขนาดเล็ก ประสิทธิภาพของทีม และผลกำไร ก่อนลงทุนในโซลูชัน ควรพิจารณาคุณสมบัติที่สำคัญเหล่านี้:
- ประสบการณ์ของผู้ใช้: ค้นหาซอฟต์แวร์ที่มีการนำทางที่ใช้งานง่าย เมนูที่ชัดเจน และขั้นตอนการทำงานที่ตรงไปตรงมา ซึ่งช่วยให้พนักงานในทุกแผนกสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พลังการผสานรวม: มองหาตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าและ API แบบเปิดที่ช่วยให้การไหลของข้อมูลระหว่าง CRM, ระบบบัญชี และแอปพลิเคชันสำคัญทางธุรกิจอื่นๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
- ศักยภาพในการทำงานอัตโนมัติ: ค้นหาเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงงานซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่ชาญฉลาดด้วยการตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติที่กำหนดเองและการแจ้งเตือน
- ข้อมูลเชิงลึก: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์มีแดชบอร์ดแบบไดนามิก การวิเคราะห์แนวโน้ม และความสามารถในการสร้างรายงานที่ละเอียดซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ
- มาตรฐานความปลอดภัย: ให้ความสำคัญกับโซลูชันที่มีการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท, การเข้ารหัส, การสำรองข้อมูลเป็นประจำ, และการรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ
- ความสามารถในการทำงานระยะไกล: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีแอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบหรืออินเทอร์เฟซเว็บที่ตอบสนองสำหรับสมาชิกในทีมที่ทำงานจากระยะไกลหรือเดินทางบ่อย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: การจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญของการบริหารธุรกิจ เรียนรู้วิธีที่ AI สามารถช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม 👇🏼
21 ซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่ดีที่สุด
การค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่เหมาะสมอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจ เราได้รวบรวม 21 เครื่องมือที่ดีที่สุดมาให้ แต่ละเครื่องมือมีคุณสมบัติเฉพาะเพื่อสนับสนุนการวางแผนการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น
มาดูตัวเลือกเหล่านี้อย่างละเอียดกัน 📈
1. ClickUp (ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดแบบครบวงจร)
อันดับแรกในรายการของเราคือClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน 🤩 มันมีเครื่องมือในการจัดการการดำเนินงานทางธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบด้วยการรวมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp และโซลูชันการดำเนินงาน ClickUp มันช่วยปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจตั้งแต่การวางแผนกระบวนการไปจนถึงการดำเนินงานและการทำงานร่วมกันของทีม
ทุกการตัดสินใจทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากความคิดClickUp Whiteboardsมอบพื้นที่แบบโต้ตอบสำหรับทีมในการระดมความคิด วางแผน และวางแผนการทำงาน รวมถึงการมองเห็นภาพการทำงานและกระบวนการร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ทีมออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถใช้ Whiteboard เพื่อร่างประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ของผลิตภัณฑ์ใหม่ วางแผนคุณสมบัติ และกำหนดแผนงานการพัฒนา ด้วยองค์ประกอบภาพเช่น สติ๊กเกอร์โน้ต แผนผัง และตัวเชื่อมต่อ ทีมสามารถจัดโครงสร้างความคิดและเปลี่ยนเป็นงานได้ทันที!
เมื่อแนวคิดถูกจัดโครงสร้างแล้ว จำเป็นต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารClickUp Docsช่วยให้ทีมสามารถ สร้าง, แชร์, และร่วมมือกันในเอกสารได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจะเปิดตัวแคมเปญการตลาด คุณสามารถร่างเอกสารที่ระบุเป้าหมาย, กลยุทธ์, และกำหนดเวลาได้ สมาชิกทีมสามารถแสดงความคิดเห็น, แท็กผู้ร่วมงาน, และอัปเดตเอกสารได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยเพิ่มความสามารถของ ClickUp ให้มากขึ้นไปอีกเมื่อใช้ร่วมกับClickUp CRM Solution ซึ่งทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางข้อมูลสำหรับข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณ ผสานรวมกับคุณสมบัติเช่นClickUp's Email Project Management ทำให้ทีมของคุณสามารถจับข้อมูลความคิดเห็นและคำขอจากลูกค้าได้ทันที และเปลี่ยนให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้
งานใน ClickUpช่วยให้ทีมของคุณสามารถ แยกโปรเจกต์ออกเป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริง มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า ทั้งหมดนี้ได้จากอินเทอร์เฟซเดียว สมมติว่าคุณกำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คุณสามารถสร้างงานสำหรับการออกแบบสื่อการตลาด การสร้างหน้าผลิตภัณฑ์ และการเตรียมแคมเปญอีเมล
การใช้ClickUp Dependencies คุณสามารถมั่นใจได้ว่างานจะดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยการเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจรวมถึงทุกอย่าง เช่น การตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมพัฒนาจะเริ่มเขียนโค้ดได้ก็ต่อเมื่อทีมออกแบบได้สรุปแบบร่างเรียบร้อยแล้ว
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI แบบบูรณาการ ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้มากยิ่งขึ้น มัน เรียนรู้จากรูปแบบการจัดการงานของคุณเพื่อเสนอแนะอย่างชาญฉลาดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดึงข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกจากทุกที่ในพื้นที่ทำงาน และช่วยในการทำงานอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจัดการงานหลายอย่างที่มีกำหนดส่งที่ขัดแย้งกัน ClickUp Brain สามารถแนะนำงานที่ควรทำก่อนโดยพิจารณาจากความเร่งด่วนและความสำคัญ ระบบจะปรับตัวอย่างต่อเนื่องตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงในขณะที่ยังคงเดินหน้าตามแผน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำงานและสนทนาผ่านพื้นที่ทำงานเดียวด้วยฟีเจอร์ClickUp Chatที่ผสานรวมไว้
- ทำให้งานซ้ำๆ และการกระตุ้นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มเวลาสำหรับงานที่สำคัญกว่าด้วยClickUp Automations
- ตั้งและติดตามเป้าหมายทางธุรกิจด้วยClickUp Goals โดยแบ่งเป้าหมายออกเป็นงานที่สามารถวัดผลได้
- ผสานการทำงานของ ClickUp กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive และ Salesforce เพื่อรวมศูนย์การทำงานของคุณและปรับปรุงการทำงานร่วมกันในองค์กรด้วยClickUp Integrations
- ใช้ประโยชน์จากชุดแม่แบบ ClickUpกว่า 1,000 แบบ เพื่อมาตรฐานการทำงาน ลดเวลาในการตั้งค่า และรับประกันความสอดคล้องในกระบวนการของทีมคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้อาจต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้เมื่อตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามบางรายอาจมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดหรืออาจเกิดความล่าช้าในการซิงค์เป็นครั้งคราว
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? ตลาดซอฟต์แวร์ธุรกิจทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่11.3% จากปี 2023 ถึงปี 2030 โดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและความต้องการระบบอัตโนมัติ
2. Odoo (ชุดซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจที่ดีที่สุดแบบโอเพนซอร์ส)
Odoo ใช้แนวทางแบบโมดูลาร์ในการจัดการธุรกิจ ช่วยให้ทีมสามารถผสานฟังก์ชันต่าง ๆ เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวได้ ด้วยโครงสร้างแบบโอเพนซอร์ส ทำให้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ และด้วยความสามารถในการขยายตัว ทำให้เหมาะกับธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหลายบริษัท หลายคลังสินค้า หรือแม้กระทั่งรองรับหลายภาษา
ต้องการการปรับแต่ง? ระบบหลังบ้านของ Odoo ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาสำหรับโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการ ด้วยการควบคุมการเข้าถึงในตัว การปรับใช้บนคลาวด์และในสถานที่ และการผสานรวมกับบุคคลที่สาม มันรับประกันความปลอดภัย ความสามารถในการขยายตัว และประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานโดยเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโมดูลธุรกิจมากกว่า 2,500 โมดูลตามความต้องการในการดำเนินงาน
- ติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของห่วงโซ่อุปทานเพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจอย่างละเอียดด้วยการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และการติดตามประสิทธิภาพ
- ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เฟซมือถือของ Odoo เพื่อจัดการกิจกรรมการขายได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ Odoo
- ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสำหรับการปรับแต่ง และมีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- กระบวนการดำเนินการที่ซับซ้อนสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
ราคาของ Odoo
- ฟรี
- มาตรฐาน: $31. 10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ราคาพิเศษ: $46. 80/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Odoo
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (1,210+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Odoo อย่างไรบ้าง?
[…] สิ่งแรกที่ผมสังเกตเห็นคือตัวเลือกและการออกแบบ UI หลายอย่างทำได้ดีมาก การเข้าถึงบันทึกข้อมูลได้จากหลายที่ ความยืดหยุ่นของฟีเจอร์ต่างๆ และประสิทธิภาพที่รวดเร็ว ทั้งหมดนี้ยอดเยี่ยมมาก แต่ส่วนหลังบ้าน การนำเข้าข้อมูล การปรับแต่งต่างๆ ล่ะ? เต็มไปด้วยพฤติกรรมที่ไม่สม่ำเสมอ มีบั๊ก และเป็นการตัดสินใจออกแบบระบบที่แย่โดยสิ้นเชิง ในความเห็นของฉัน ใช้เวลามากกว่าที่สมเหตุสมผลเพียงเพื่อกรอกข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และนั่นยังไม่รวมถึงการปรับแต่งและกำหนดค่าเฉพาะกับนักพัฒนาด้วยซ้ำ มันเหมือนกับไอเดียโปรแกรมที่ยอดเยี่ยมที่ถูกห่อหุ้มด้วยการดำเนินการที่ขาดเอกสารประกอบและสับสน [...]
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตรวจสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ทุกไตรมาสเพื่อระบุฟีเจอร์ที่ไม่ได้ใช้และกำจัดเครื่องมือที่ไม่เพิ่มมูลค่า หลายธุรกิจจ่ายเงินสำหรับส่วนเสริมที่ไม่จำเป็นซึ่งไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
3. Monday.com (แพลตฟอร์มอัตโนมัติการทำงานที่มีภาพที่ดีที่สุด)
เคยรู้สึกว่าการจัดการโครงการเป็นเรื่องวุ่นวายมากกว่าความชัดเจนหรือไม่? Monday.com ช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วย บอร์ดภาพ, ระบบอัตโนมัติ, และการติดตามงานที่ง่ายดาย
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้การตั้งค่าเวิร์กโฟลง่ายดาย ในขณะที่มุมมองโครงการหลายแบบช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาชิกในทีมของคุณได้โดยตรงภายในงานผ่านความคิดเห็น การกล่าวถึง และไฟล์แนบ
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- กระตุ้นการดำเนินการข้ามขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการด้วยคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือทางธุรกิจหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูล รวมถึงการจัดการทีมบนแพลตฟอร์มต่างๆ
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการและประสิทธิภาพของทีมผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมโดยการสร้างและแก้ไขเอกสารพร้อมกัน
ข้อจำกัดของ Monday.com
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจซับซ้อนสำหรับกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะ
- ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือมีจำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ Monday.com
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (910+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,380+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?
ส่วนติดต่อผู้ใช้และลักษณะการทำงานที่มองเห็นได้ยอดเยี่ยม…ฟังก์ชันบางอย่างที่ควรตั้งค่าไว้เป็นค่าเริ่มต้นในระบบ CRM นั้นต้องสร้างขึ้นเองทั้งหมด หรือบางฟังก์ชันก็ไม่สามารถทำได้เลย ตัวอย่างที่แย่ที่สุดของเรื่องนี้คือกิจกรรมในปฏิทิน ฉันควรจะสามารถให้ monday.com เห็นว่าฉันมีกิจกรรมในปฏิทินกับ "John Smith" เชื่อมโยงตามอีเมลเพราะเขาอยู่ในรายชื่อผู้รับเชิญ และเพิ่มเป็นกิจกรรมในบัตรติดต่อของเขา เป็นต้น แต่ระบบไม่ทำงาน
🧠 เกร็ดความรู้: การบริหารโครงการมีอายุเพียงไม่กี่ทศวรรษเท่านั้น! เริ่มได้รับความนิยมในช่วงต้นทศวรรษ 1960เมื่อธุรกิจต่างๆ เริ่มตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดระเบียบงานโดยยึดตามโครงการ
4. Trello (ซอฟต์แวร์จัดการงานที่ดีที่สุดที่ใช้ระบบ Kanban)
Trello ช่วยให้ทุกอย่างเป็นภาพด้วยบอร์ดสไตล์ Kanban, รายการ และบัตร ทำให้ง่ายต่อการเห็นความคืบหน้าในทันที คุณสามารถ ปรับแต่งบอร์ดด้วยพื้นหลัง, ป้ายกำกับ, และฟิลด์ที่กำหนดเอง หรือเปลี่ยนมุมมอง เช่น ปฏิทินและไทม์ไลน์ ให้ตรงกับกระบวนการทำงานของคุณ
ต้องการอัปเดตอย่างรวดเร็วหรือไม่? นอกจากนี้ การแก้ไขแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น—เพิ่มความคิดเห็น, แชร์ไฟล์, และแท็กเพื่อนร่วมทีมเพื่อการร่วมมือแบบทันที ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ใช้ Butler ผู้ช่วย AI ของ Trello เพื่อตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติและคำสั่งสำหรับงานที่ทำซ้ำ
- ผสานรวมกับเครื่องมือธุรกิจที่จำเป็น เช่น Slack, Jira, Salesforce และอื่น ๆ โดยใช้ Power-Ups เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- สร้างภาพแผนงานโครงการ วันที่กำหนดส่ง และปริมาณงานโดยใช้มุมมองการทำงานหลายรูปแบบ
- ปรับแต่งบอร์ดให้ทำงานเป็นระบบ CRM, ปฏิทินบรรณาธิการ หรือระบบจัดการงาน
ข้อจำกัดของ Trello
- ความสามารถในการรายงานในตัวที่จำกัด, การติดตามเวลา, และความสามารถในการวิเคราะห์
- โครงการที่ซับซ้อนอาจต้องใช้บอร์ดหลายตัว ทำให้ไม่สะดวกสำหรับระยะเวลาที่ยาวนาน
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีสำหรับ 50 ผู้ใช้)
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,660+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,390+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
ฉันคิดว่ามันเกือบจะสมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของฉันในฐานะคนที่คิดแบบภาพ ปัญหาเดียวของฉันคือวิธีการจัดการกับวันที่ครบกำหนดและการแจ้งเตือน ฉันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงกับสัญชาตญาณนักที่เวลาเริ่มต้นของรายการที่ครบกำหนดจะเป็นเวลาเดียวกับที่คุณกำลังเขียนการ์ดอยู่ ฉันมักจะลืมตั้งเวลา และจะมีงานทั้งหมดครบกำหนดในเวลาสุ่มๆ นอกจากนี้ยังไม่เป็นประโยชน์สำหรับงานที่ต้องทำซ้ำด้วย [...]
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ติดตามรูปแบบการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อระบุความไม่มีประสิทธิภาพ หากมีฟีเจอร์ใดที่ไม่ถูกใช้งาน ให้ประเมินความจำเป็นอีกครั้งหรือจัดอบรมเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ทีมสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์เหล่านั้นได้อย่างเต็มที่
📮ClickUp Insight:83% ของพนักงานสายงานความรู้พึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารกับทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล
ด้วยแอปครบวงจรสำหรับการทำงานอย่างClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชทของคุณจะถูกรวมไว้ที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังให้การทำงานของคุณ!
5. NetSuite (โซลูชันการวางแผนทรัพยากรองค์กรบนคลาวด์ที่ดีที่สุด)
NetSuite ผสาน ERP, CRM และอีคอมเมิร์ซเข้าด้วยกัน มอบทุกสิ่งที่ธุรกิจต้องการในการบริหารการเงิน สินค้าคงคลัง และความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพและก้าวล้ำนำหน้าคู่แข่ง
หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจที่มีหลายหน่วยงานหรือระดับโลก NetSuite มีความยืดหยุ่นและความลึกซึ้งเพียงพอที่จะควบคุมทุกอย่างได้โดยไม่ต้องสลับระบบหลายตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NetSuite
- ทำให้การบัญชี การรับรู้รายได้ และการวางแผนทางการเงินง่ายขึ้น ด้วยการรองรับการดำเนินงานหลายสกุลเงินและหลายบริษัทย่อย
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ในทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ในตัว แดชบอร์ด และเครื่องมือรายงาน
- จัดการการดำเนินงานระหว่างประเทศได้อย่างราบรื่นด้วยการรองรับหลายภาษา หลายภาษี และการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับธุรกิจระดับโลก
- ใช้เครื่องมือขั้นสูงสำหรับการจัดเก็บ การหยิบสินค้า และการตรวจนับสินค้าตามรอบ เพื่อลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ข้อจำกัดของ NetSuite
- การตั้งค่าและการปรับแต่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และคุณสมบัติเช่นการนับอัจฉริยะมีค่าใช้จ่ายสูง
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง
ราคาของ NetSuite
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว NetSuite
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,660+)
- Capterra: 4. 2/5 (1,680+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง NetSuite อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับ Netsuite คือ หากคุณมีความรู้ทางเทคโนโลยีพอสมควร คุณสามารถทำหน้าที่ผู้ดูแลระบบ IT ได้ด้วยตัวเองเกือบทุกอย่าง ซอฟต์แวร์จากผู้ให้บริการภายนอกเกือบทั้งหมดที่คุณซื้อสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ Netsuite และคุณสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ SaaS การรายงานจาก Netsuite นั้นแย่มาก คุณต้องเริ่มต้นกับรายงานมาตรฐานของพวกเขา (เช่น IS, BS, เป็นต้น) และปรับเปลี่ยนให้เป็นรายงานตามที่คุณต้องการ
6. QuickBooks (ซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ดีที่สุด)
การจัดการการเงินธุรกิจไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องปวดหัว
QuickBooks ดูแลทุกอย่างให้เป็นระเบียบ—ติดตามรายได้และจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องสับสนกับสเปรดชีต ฟีเจอร์ การจัดหมวดหมู่รายการธุรกรรมอัจฉริยะ เครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ และการจัดการภาษี ช่วยให้กระบวนการทางการเงินที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย จึงเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับธุรกิจ
ต้องเตรียมตัวสำหรับฤดูภาษีหรือไม่? จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ บันทึกใบเสร็จรับเงินได้ทุกที่ และซิงค์กับธนาคารของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความประหลาดใจในนาทีสุดท้าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks
- สร้างและปรับแต่งใบแจ้งหนี้ พร้อมระบบแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติ เพื่อการติดตามที่รวดเร็วขึ้น
- คำนวณและจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดและฟีเจอร์การรายงานที่ติดตั้งไว้แล้ว
- สร้างรายงานทางการเงิน, การวิเคราะห์กระแสเงินสด, และแดชบอร์ดประสิทธิภาพเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
- ทำงานร่วมกับนักบัญชีและสมาชิกในทีมอย่างปลอดภัยโดยใช้สิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท
ข้อจำกัดของ QuickBooks
- ประสิทธิภาพที่ช้าลงในช่วงฤดูภาษีที่มีปริมาณธุรกรรมสูง
- คุณสมบัติการจัดการสินค้าคงคลังที่จำกัดในแผนพื้นฐาน จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมสำหรับการติดตามขั้นสูง
ราคาของ QuickBooks
- เริ่มต้นง่ายๆ: $19/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $28/เดือน (สำหรับผู้ใช้สามคน)
- เพิ่มเติม: $40/เดือน (สำหรับผู้ใช้ห้าคน)
- ขั้นสูง: $76/เดือน (สูงสุด 25 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิว QuickBooks
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,390 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (20,690+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง QuickBooks อย่างไรบ้าง?
การเรียนรู้อาจมีความชันสูงสำหรับผู้ใช้ใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์บัญชี ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัด ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับบริษัทที่มีความต้องการเฉพาะ ระบบอาจเกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราวซึ่งอาจทำให้การทำงานสะดุด แม้จะมีข้อเสียเหล่านี้ Quickbooks Online ยังคงเป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้สำหรับการจัดการงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
🧠 เกร็ดความรู้: คำว่า 'entrepreneur' มาจากคำกริยาภาษาฝรั่งเศส entreprendre ซึ่งแปลว่า 'การเริ่มต้น' หรือ 'การลงมือทำ' เดิมทีใช้เรียกบุคคลที่จัดตั้งและดำเนินกิจการ โดยมักต้องรับความเสี่ยงทางการเงิน
7. Scoro (โซลูชันการจัดการงานและธุรกิจอัจฉริยะครบวงจรที่ดีที่สุด)
Scoro ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณไม่ต้องวิ่งวุ่นหาการอัปเดตโปรเจ็กต์หรือตามหาใบแจ้งหนี้ วางแผนงาน มอบหมายทรัพยากร และติดตามความคืบหน้าได้ในขณะที่ควบคุมงบประมาณไว้
การออกใบแจ้งหนี้และการติดตามค่าใช้จ่าย จัดการงานตัวเลขทั้งหมด และรายงานที่ละเอียดช่วยให้เห็นชัดเจนว่าอะไรกำลังไปได้ดี—และอะไรที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
คุณสมบัติเด่นของ Scoro
- สร้างใบแจ้งหนี้ที่ปรับแต่งได้จากใบเสนอราคาหรือรายงานการทำงาน และแปลงเป็นไฟล์ PDF ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วยโมดูลการจัดการการเงิน
- วางแผนและดำเนินโครงการโดยใช้แม่แบบ การติดตามความก้าวหน้าตามจุดสำคัญ และเครื่องมือจัดสรรทรัพยากร
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และแผนภูมิแกนต์ที่สามารถปรับแต่งได้
- เข้าถึงมุมมองแบบ 360 องศาของลูกค้าแต่ละราย รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ ประวัติการสื่อสาร โครงการ ไฟล์ ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้
ข้อจำกัดของ Scoro
- การตั้งค่าต้องใช้เวลาและการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อกำหนดค่าโมดูลทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้ใช้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการผสานรวมอีเมลและประสิทธิภาพที่ช้าเมื่อประมวลผลรายงานที่ซับซ้อนหรือจัดการผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน
ราคาของ Scoro
- จำเป็น: $28/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $42/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 71 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Scoro
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (235+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Scoro อย่างไรบ้าง?
Scoro ช่วยเหลือฉันอย่างต่อเนื่องและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม บางคุณสมบัติหายไป และปัญหาการค้นหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวทำให้มันไม่สมบูรณ์แบบ แม้ว่ามันจะมีพลังมากและมีโอกาสมากมาย และฉันตั้งตารอดูว่ามันจะปรับตัวอย่างไร
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำความสะอาดและเก็บถาวรข้อมูลเก่าเป็นประจำเพื่อรักษาความเป็นระเบียบของระบบ ลบงานที่ล้าสมัย ผู้ใช้ที่ไม่ใช้งาน และไฟล์ที่ซ้ำซ้อนเพื่อรักษาประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์และป้องกันความยุ่งเหยิง
8. Asana (ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมและการติดตามงาน)
เคยสงสัยไหมว่าใครกำลังทำงานอะไรและเมื่อไหร่? Asana ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของงานและกำหนดเวลาของทีมคุณ คุณสามารถจัดระเบียบงานของคุณได้ตามต้องการ—ด้วย รายการแบบดั้งเดิม, มุมมองไทม์ไลน์, หรือบอร์ด—และสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ได้อย่างง่ายดายตามสิ่งที่เหมาะกับคุณที่สุด
ยิ่งไปกว่านั้น มันทำงานร่วมกับเครื่องมือที่คุณอาจใช้อยู่แล้วได้อย่างราบรื่น เช่น Google Workspace หรือ Slack เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่ต้องประสานงานและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปรับสมดุลปริมาณงานระหว่างหลายโครงการและทีม
คุณสมบัติเด่นของ Asana
- รวมข้อความวิดีโอเข้ากับงานและโครงการของคุณโดยตรงเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและชัดเจน
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยใช้ความคิดเห็นในภารกิจ, การแชร์ไฟล์, และการ@mentions สำหรับการหารือตามบริบท
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วย ฟิลด์อัจฉริยะ ของ Asana สำหรับการติดตามข้อมูลเฉพาะโครงการและกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- สร้างและผสานรวมตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยใช้ Asana's AI Studio เพื่อจัดการงานซ้ำๆ โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของอาสนะ
- แต่ละงานสามารถมีเจ้าของได้เพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งจำกัดทีมที่ต้องการให้หลายคนรับผิดชอบงานเดียวกัน
- การส่งออกข้อมูลถูกจำกัดให้ใช้เฉพาะรูปแบบ CSV และ JSON ซึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นมากกว่า
- ในขณะที่ Asana AI Studio อนุญาตให้มีการทำงานอัตโนมัติ ตัวสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดอาจไม่รองรับการปรับแต่งอย่างลึกซึ้งสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน
ราคาของ Asana
- ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,870+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
เมื่อเราเป็นเพียง 3 คน มันช่วยชีวิตเราไว้จริงๆ ตอนนี้เรามี 6 คนแล้ว และคาดว่าจะเป็นจำนวนพนักงานเต็มของเราอย่างน้อยสองปีข้างหน้า Asana ไม่อนุญาตให้เราซื้อใบอนุญาต 6 ใบ – เราต้องซื้อ 10 ใบ เราพยายามใช้พนักงานขายเพียงคนเดียวเป็น "แขก" – แต่มันไม่เวิร์ค เราได้ชำระเงินสำหรับใบอนุญาต 10 ใบแล้ว ในระดับขั้นสูงเพื่อให้ได้คุณสมบัติ Portfolio และ Rules ที่เราต้องพึ่งพา – แต่ฉันกำลังค้นหาทางเลือกอย่างจริงจังเพื่อย้ายไปใช้หาก Asana ไม่เปลี่ยนนโยบายนี้.
9. Jira (โซลูชันการพัฒนาแบบ Agile และการติดตามปัญหาที่ดีที่สุด)
Jira เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่พัฒนาโดย Atlassian ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถวางแผน ติดตาม และจัดการงานของพวกเขาได้ เดิมทีออกแบบมาเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ได้ พัฒนาเพื่อรองรับโครงการหลากหลายประเภท รวมถึงการจัดการธุรกิจและบริการ
สร้างโปรเจ็กต์, มอบหมายงาน, ตั้งลำดับความสำคัญ, และติดตามความคืบหน้าผ่านเวิร์กโฟลว์ที่สามารถปรับแต่งได้. ด้วย Jira, คุณสามารถจัดการโปรเจ็กต์ผ่านบอร์ด Scrum และ Kanban, วางแผนสปรินต์, และจัดการกับแบ็กล็อกได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- ติดตามปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดหมวดหมู่ขั้นสูง การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือพัฒนา ระบบควบคุมเวอร์ชัน และแพลตฟอร์ม CI/CD เพื่อเวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมต่อกัน
- กรองและค้นหาปัญหาได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ภาษาค้นหา Jira (JQL) เพื่อค้นหาภารกิจที่เกี่ยวข้องและติดตามเกณฑ์เฉพาะ
- ใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาพร้อมการแสดงสีและฟังก์ชันอื่น ๆ เช่น การออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติและการประมวลผลการชำระเงินเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Jira
- ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสำหรับการตั้งค่าเริ่มต้น ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเข้าถึงได้ยากขึ้น
- จำเป็นต้องใช้ปลั๊กอินหรือส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อปลดล็อกฟีเจอร์ขั้นสูง ซึ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยรวม และฟีเจอร์ที่มีมูลค่าสูงบางอย่าง เช่น ระบบอัตโนมัติขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จะมีให้เฉพาะในแพ็กเกจราคาที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $8. 60/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $17/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวใน Jira
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (15,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?
การตั้งค่าให้ตรงตามความต้องการไม่ใช่เรื่องง่ายหรือถูกเลย นอกจากนี้ยังต้องการคนที่รู้วิธีใช้งาน ไม่ใช่แค่พยายามยัดเยียดกระบวนการทำงานปัจจุบันเข้าไปแบบชั่วคราว ผมคิดว่าเครื่องมือนี้ใช้ได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นกลับถูกใช้งานอย่างผิดวิธีและขาดความใส่ใจ
🔍 คุณรู้หรือไม่? อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการคาดว่าจะมีรายได้ถึง 20,469.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทั่วโลกคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นที่ 15.7% ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2030
10. Wrike (ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่ดีที่สุดสำหรับการขยายขนาด)
Wrike ช่วยให้ทีมจัดการโครงการโดยไม่ต้องติดขัดกับซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน ทุกอย่างถูก จัดระเบียบไว้ในโฟลเดอร์ ไทม์ไลน์ และแดชบอร์ด ทำให้การติดตามงาน กำหนดเวลา และความเชื่อมโยงระหว่างงานต่างๆ เป็นเรื่องง่าย
คุณสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานจริงของทีมคุณ และเครื่องมือรายงานช่วยให้คุณติดตามเวลา งบประมาณ และทรัพยากรได้ เครื่องมืออนุมัติอัตโนมัติและรายงานแบบเรียลไทม์ช่วยให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการติดต่อกลับไปกลับมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดที่แชร์ได้ การแก้ไขเอกสารแบบสด และการสนทนาโครงการแบบบูรณาการ พร้อมรับข้อเสนอแนะในหลายรูปแบบไฟล์
- ใช้คุณสมบัติการติดแท็กข้ามแท็กเพื่อจัดหมวดหมู่ภาระงานของทีมคุณบนหลายแพลตฟอร์ม
- เพิ่มประสิทธิภาพภาระงานของทีมด้วยเครื่องมือจัดการทรัพยากรขั้นสูงเพื่อป้องกันปัญหาคอขวด
- ติดตามประสิทธิภาพของโครงการผ่านหลายทีมด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียด รายงานที่กำหนดเอง และเครื่องมือติดตามความคืบหน้า
ข้อจำกัดของ Wrike
- คุณสมบัติพรีเมียม เช่น การวิเคราะห์ขั้นสูงและระบบอัตโนมัติ ถูกจำกัดเฉพาะแผนระดับที่สูงกว่า
- แดชบอร์ดมีตัวเลือกการกรองที่จำกัด ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถปรับแต่งมุมมองเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะได้
- แอปพลิเคชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป ส่งผลต่อความสะดวกในการใช้งานขณะเดินทาง
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Pinnacle: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (3,730+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,750 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
ฉันเคยใช้ระบบจัดการงาน (PM) มาหลายระบบแล้ว และฉันชอบ Wrike มาก...แต่มันเป็นระบบที่ซับซ้อนมากจริงๆ ตั้งแต่ส่วนหลังบ้าน การตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง ประเภทรายการที่กำหนดเอง การสร้างแบบฟอร์มการส่งงาน ฯลฯ มันมีเส้นโค้งการเรียนรู้พอสมควรจากมุมมองของผู้จัดการงาน แต่ระบบนี้ทำได้เยอะมาก...ระบบรายงานของ Wrike ดีกว่าทุกระบบที่ฉันเคยใช้ และนั่นเป็นเพราะฟีเจอร์การติดแท็ก/ฟิลด์ที่กำหนดเองทั้งหมด...
11. ProofHub (เครื่องมือวางแผนโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมที่ดีที่สุด)
ProofHub ช่วยให้ทีมและโครงการของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยปราศจากความวุ่นวายตามปกติ มอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และเก็บความคิดเห็นไว้ในที่เดียว—ไม่ต้องมีอีเมลยาวเหยียดหรือไฟล์สูญหายอีกต่อไป
การทำงานร่วมกันถูกฝังไว้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถ แสดงความคิดเห็นโดยตรงบนไฟล์, ทำการแก้ไขบนการออกแบบ, และได้รับการอนุมัติโดยไม่ต้องรอเป็นวันเพื่อคำตอบ กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณจัดการสิ่งต่าง ๆ ตามสไตล์ของคุณ และการอนุมัติที่ฝังไว้ช่วยป้องกันไม่ให้การตัดสินใจถูกเลื่อนออกไป
คุณสมบัติเด่นของ ProofHub
- วางแผนและติดตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และปฏิทินที่ใช้ร่วมกันเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น
- ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารด้วยเครื่องมือตรวจทานขั้นสูงที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นและบันทึกข้อความประกอบได้
- ทำให้ทีมและลูกค้าสามารถของาน สนับสนุนการสอบถาม หรือแม้แต่ส่งคำร้องผ่านแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้
- สร้างหัวข้อการหารือเพื่อแบ่งปันความคิดเห็น, ให้คำแนะนำ, และส่งไฟล์และเอกสารไปยังทีมของคุณ
ข้อจำกัดของ ProofHub
- พื้นที่จัดเก็บไฟล์จำกัด และผู้ใช้รายงานว่าฟีเจอร์การแก้ไขและการแชร์ร่วมกันทำงานช้าและขาดคุณสมบัติพื้นฐาน
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับกระบวนการทำงานและการผสานรวมเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับองค์กรที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: $50/เดือน
- การควบคุมสูงสุด: $99/เดือน
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (120+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ProofHub อย่างไรบ้าง?
ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความสะอาดและน่าดึงดูดมาก...แม้ว่าการสร้างการพึ่งพาจะต้องการการนำทางมากกว่าการกระทำอื่น ๆ เล็กน้อย แต่ก็เป็นกระบวนการที่ตรงไปตรงมามาก...จะดีมากหากมีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการกำหนดค่างานเริ่มต้น รวมถึงการมีมากกว่าหนึ่งชั้นของงานย่อยภายในรายการงาน...
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) ได้รับการตั้งชื่อตามชื่อของเฮนรี แกนต์ (Henry Gantt) วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์สังคมชาวอเมริกัน ผู้ซึ่งออกแบบแผนภูมินี้ระหว่างปี 1910 ถึง 1915 ผลงานของเขามุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารโครงการโดยการแสดงตารางเวลาของโครงการในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจน
12. Pipedrive (ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการขายที่ดีที่สุด)
Pipedrive เป็นเครื่องมือ CRM ที่เรียบง่าย ออกแบบมาสำหรับทีมขายที่ต้องการปรับปรุงการจัดการกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันช่วยให้คุณติดตามดีล จัดลำดับความสำคัญของลีด และทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้ในขณะที่รักษาทุกอย่างให้เป็นระเบียบและมองเห็นได้ชัดเจน
ตัวแทนขายสามารถจัดการกระบวนการขายทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบได้ โดยมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายมากกว่าการติดตามรายละเอียดต่างๆ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่นๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้สามารถเพิ่มเข้าไปในกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Pipedrive
- ปรับแต่งแดชบอร์ดและรายงานเพื่อเน้นที่ตัวชี้วัดการขายที่สำคัญ ช่วยให้ทีมตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานด้วยเครื่องมือการรายงานและการคาดการณ์รายได้
- จัดการกระบวนการขายของคุณด้วยรูปแบบภาพที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ติดตามดีลและความคืบหน้าได้อย่างสะดวก
- จัดระเบียบการติดต่อการขายทั้งหมด รวมถึงอีเมล การโทร และการประชุม ด้วยคุณสมบัติการจัดการ รายชื่อผู้ติดต่อ
- สร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่ ติดตามประวัติการสื่อสารกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และสร้างแบบฟอร์มในตัวสำหรับเว็บไซต์พร้อมคุณสมบัติการสร้างและการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ฟีเจอร์การอัตโนมัติทางอีเมลต้องการการผสานรวมเพิ่มเติมสำหรับลำดับที่ซับซ้อนหรือขั้นสูงมากขึ้น
- มุ่งเน้นไปที่การขายเป็นหลัก ขาดคุณสมบัติการจัดการธุรกิจที่กว้างขวาง
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $64/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $74/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (2,280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,030 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pipedrive อย่างไรบ้าง?
สิ่งหนึ่งที่ฉันอยากให้ Pipedrive มีคือความสามารถในการจัดระเบียบไอคอนทางซ้ายไปยังหน้าต่างๆ ฉันต้องการจัดระเบียบการใช้งานบ่อยๆ ไว้ด้านบน ตัวอย่างเช่น ฉันต้องการให้ไอคอนด้านบนเป็น ข้อตกลง, ติดต่อ, กิจกรรม และ ข้อมูลเชิงลึก ส่วนที่เหลือทั้งหมดสามารถอยู่ด้านล่างได้ นอกเหนือจากนั้น ทุกอย่างก็ดี!
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เข้าใจความท้าทายเฉพาะตัวของคุณเพื่อเลือกซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กที่มีปัญหาในการจัดการสินค้าคงคลังในหลายสาขา ควรเลือกใช้เครื่องมือที่มีการติดตามสินค้าคงคลังที่แข็งแกร่งและรองรับหลายสาขา
13. FreshBooks (ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และการติดตามค่าใช้จ่าย)
FreshBooks ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการการเงินสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ ตั้งแต่การออกใบแจ้งหนี้ การติดตามเวลา ไปจนถึงการจัดการโครงการ ทำให้ทุกอย่างง่ายและเป็นระเบียบ ต้องการรับชำระเงินออนไลน์หรือไม่? FreshBooks ดูแลให้คุณครบถ้วน
ส่งใบแจ้งหนี้ได้อย่างรวดเร็ว ตั้งค่าการแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติ และหยุดการตามลูกค้า การติดตามค่าใช้จ่ายช่วยในช่วงฤดูภาษี ในขณะที่รายงานที่สร้างขึ้นในตัวช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าเงินของคุณไปที่ไหน
คุณสมบัติเด่นของ FreshBooks
- สร้างและส่งใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพตามชั่วโมงที่ติดตามได้และสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเวลาจริง พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการชำระเงินล่าช้า
- นำเข้าและจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจโดยอัตโนมัติ ลดความพยายามในการทำบัญชีด้วยตนเอง
- ให้ลูกค้าดูและชำระใบแจ้งหนี้ผ่านพอร์ทัลที่ปลอดภัยของตนเอง เพื่อประสบการณ์การชำระเงินที่สะดวกและเป็นมืออาชีพ
- เข้าถึงรายงานทางการเงินโดยละเอียดเกี่ยวกับกระแสเงินสด อัตรากำไร และค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
ข้อจำกัดของ FreshBooks
- ขาดคุณสมบัติการจัดการสินค้าคงคลังขั้นสูง ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับธุรกิจที่ขายสินค้าทางกายภาพ
- ตัวเลือกที่จำกัดในการปรับแต่งใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคาให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
ราคาของ FreshBooks
- ไลท์: ฿7.60/เดือน
- บวก: $13. 20/เดือน
- พรีเมียม: $24/เดือน
- เลือก: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว FreshBooks
- G2: 4. 5/5 (885+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,480+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง FreshBooks อย่างไรบ้าง?
การบันทึกค่าใช้จ่ายนั้นง่าย อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถจับคู่กับรายการชำระเงินได้...ผมรู้สึกว่า Freshbooks อาจจะเหมาะกับคนที่ทำบัญชีแบบง่ายมากๆ เท่านั้น แต่ถ้าเป็นกรณีอื่นที่ไม่ใช่การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร ดูเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์ค พวกเขาดูเหมือนจะยังอยู่ในช่วงพัฒนาเรื่องการบันทึกบัญชีแบบสองด้านอยู่
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในการจัดอันดับรัฐที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจในอเมริกาประจำปี 2024 ของ CNBCรัฐนอร์ทแคโรไลนาครองอันดับหนึ่ง โดยโดดเด่นในด้านเศรษฐกิจ แรงงาน และเทคโนโลยี
14. Bitrix24 (แพลตฟอร์มการร่วมมือทางสังคมสำหรับองค์กรที่ดีที่สุด)
Bitrix24 เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งรวม CRM, การจัดการโครงการ, การสื่อสาร, และการร่วมมือไว้ในที่เดียว ฟีดสไตล์สังคมช่วยให้การอัปเดตปรากฏให้เห็นได้ตลอดเวลา ในขณะที่การจัดการงานช่วยให้ทีมสามารถติดตามการทำงานได้ ทีมขายยังใช้เพื่อจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมายและการติดต่อกับลูกค้า
คุณสามารถใช้ Bitrix24 เพื่อติดตามงาน จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และแม้กระทั่งจัดการประชุมทางวิดีโอ นอกจากนี้ Bitrix24 ยังมีตัวเลือกทั้งแบบคลาวด์และติดตั้งภายในองค์กร เพื่อให้คุณสามารถเลือกวิธีการใช้งานที่เหมาะสมกับความต้องการด้านความปลอดภัยของบริษัทคุณมากที่สุด เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับธุรกิจที่ต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนโดยไม่สูญเสียความยืดหยุ่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- ใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการดำเนินงานประจำวัน รวมถึงการวิเคราะห์บันทึกโทรศัพท์และการจัดโครงสร้างงาน
- ลองใช้เว็บไซต์บิลเดอร์เพื่อสร้างร้านค้าออนไลน์พร้อมระบบชำระเงินออนไลน์ที่ผสานรวมไว้และวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า
- ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วยการบันทึกเวลา การตรวจสอบการเสร็จสิ้นงาน และข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิผล
- จัดการธุรกิจของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการเข้าถึง CRM, Messenger, งาน, ปฏิทิน และอื่นๆ ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ Bitrix24
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- งานจะไม่บันทึกอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้ความคืบหน้าสูญหายได้
- โปรแกรมเมล์ยังไม่พัฒนาอย่างสมบูรณ์และขาดคุณสมบัติพื้นฐาน; ผู้ใช้ยังบ่นว่าผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ ซึ่งไม่สะดวก
ราคา Bitrix24
- ฟรี
- พื้นฐาน: $61/เดือน (5 ผู้ใช้)
- มาตรฐาน: $124/เดือน (50 ผู้ใช้)
- มืออาชีพ: $249/เดือน (ผู้ใช้ 100 คน)
- องค์กร: $499/เดือน (250 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 930 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bitrix24 อย่างไรบ้าง?
Bitrix24 เป็นโซลูชันเริ่มต้นที่ดีสำหรับทีมขนาดเล็ก แต่ฉันจะไม่พิจารณาให้เป็น CRM ฟังก์ชันการทำงานของมันกว้างขวางกว่ามาก (การจัดเก็บและแก้ไขเอกสาร, โปรแกรมส่งข้อความขององค์กร, เป็นต้น) และสำหรับเรา นี่คือส่วนที่แย่ที่สุดของ Bitrix24 ฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมเหล่านี้ไม่สามารถปิดการใช้งานได้ […]
🧠 เกร็ดความรู้: สัญลักษณ์'สามเหลี่ยมโครงการ'อันโด่งดัง ซึ่งเป็นแบบจำลองที่แสดงวิธีการสร้างสมดุลระหว่างขอบเขต เวลา และงบประมาณ ได้รับการเผยแพร่โดย Harold Kerzner ในหนังสือ Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling
15. HoneyBook (ซอฟต์แวร์จัดการลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับมืออาชีพด้านงานสร้างสรรค์)
เคยรู้สึกไหมว่าการจัดการลูกค้าดูวุ่นวายเกินไป? HoneyBook ออกแบบมาเพื่อมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์และธุรกิจบริการที่มุ่งเน้นการ เพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อกับลูกค้า การจัดการโครงการขนาดใหญ่ และการดำเนินงานทางการเงิน
มันช่วยให้การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตสำหรับสัญญา, ใบแจ้งหนี้, และข้อเสนอ ทำให้คุณไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ทุกครั้ง. ในขณะที่มันช่วยให้ทุกอย่างดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ, ผู้ใช้บางคนอาจคิดว่ามันเหมาะกับผู้ประกอบการเดี่ยวมากกว่าทีมใหญ่.
คุณสมบัติเด่นของ HoneyBook
- ดำเนินการชำระเงินอย่างไร้รอยต่อ ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติ และติดตามธุรกรรมทางการเงินเพื่อรักษาความโปร่งใสของกระแสเงินสด
- สร้างและส่งเอกสารที่มีแบรนด์ เช่น สัญญาและใบแจ้งหนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์ของลูกค้าเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและเป็นมืออาชีพ
- ให้ลูกค้าใช้พอร์ทัลเฉพาะที่ซึ่งพวกเขาสามารถดูเอกสารโครงการ, ลงนามในสัญญา, และชำระเงินได้อย่างง่ายดาย
- แชร์ลิงก์การประชุมกับลูกค้า อนุญาตให้พวกเขาจองนัดหมายตามเวลาที่คุณสะดวก
ข้อจำกัดของ HoneyBook
- การตั้งค่าอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกท่วมท้น
- ผู้ใช้รายงานว่ารายงานทางการเงินไม่ถูกต้องเสมอ
ราคาของ HoneyBook
- เริ่มต้น: $36/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $59/เดือน
- พรีเมียม: $129/เดือน
คะแนนและรีวิว HoneyBook
- G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (640+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HoneyBook อย่างไรบ้าง?
ฉันกำลังใช้งานอยู่และถึงแม้ว่ามันจะเป็นระบบที่แข็งแกร่งและมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการ แต่พวกเขาก็จำกัดความสามารถของผู้ใช้ในการกำหนดการไหลของการดำเนินงานอย่างมาก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณส่งสัญญาไป พวกเขาอนุญาตให้ลูกค้าดำเนินการชำระเงินก่อนที่ลายเซ็นทั้งหมดจะอยู่บนสัญญา ดังนั้นหากคุณมีลูกค้าที่กระตือรือร้นเกินไปและพวกเขาชำระเงิน (ซึ่งก็ดี) แต่คุณต้องการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นเร็วเกินไป คุณก็ไม่สามารถทำได้...
16. Zoho One (ชุดแอปพลิเคชัน SaaS ที่ผสานรวมกันได้ดีที่สุด)
Zoho One รวมแอปธุรกิจมากมายไว้ในแพ็กเกจเดียว—ตั้งแต่ CRM และอีเมล ไปจนถึงการบัญชีและการติดตามโครงการ
คุณจะได้รับเครื่องมือสำหรับจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างเอกสาร บริหารโครงการ ติดตามเวลา ประมวลผลเงินเดือน และดำเนินแคมเปญการตลาดของคุณ ทุกอย่างทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ข้อมูลจึงไหลเวียนระหว่างแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องคัดลอกและวางซ้ำ
แม้ว่าจะไม่ทันสมัยเท่ากับซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อโลน แต่ก็ครอบคลุมความต้องการทางธุรกิจในชีวิตประจำวันได้มากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho One
- ผสานรวมแอปพลิเคชันทางธุรกิจมากกว่า 40 รายการ รวมถึง CRM การเงิน การตลาด และทรัพยากรบุคคล เพื่อการทำงานที่เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์
- ใช้คุณสมบัติของมันเพื่อเป้าหมายการดำเนินงานในการจัดการคำสั่งซื้อและสินค้าคงคลังผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์
- สร้างและส่งประมาณการชำระเงินและใบแจ้งหนี้ รวมถึงเก็บเงินจากลูกค้าบนแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Zoho One
- การสลับระหว่างแอปในตัวของ Zoho ที่แตกต่างกันนั้นน่าเบื่อและใช้เวลามาก
- จำเป็นต้องมี 'นามสกุล' สำหรับทุกข้อมูลลูกค้า ซึ่งต้องใช้วิธีแก้ไขชั่วคราวเมื่อค้นหาข้อมูลบริษัท
ราคาของ Zoho One
- พนักงานทุกคน: 45 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อพนักงาน
- ผู้ใช้แบบยืดหยุ่น: $105/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho One คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (23,310+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho One อย่างไรบ้าง?
เราขอขอบคุณหากมีวิธีเพิ่มไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในไฟล์แนบขณะส่งอีเมล เนื่องจากขีดจำกัดปัจจุบันไม่เพียงพอสำหรับเรา ดังนั้นเราจึงต้องใช้บริการคลาวด์เพื่ออัปโหลดไฟล์ก่อน แล้วแนบลิงก์ในอีเมล ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากเกินไป
🔍 คุณรู้หรือไม่?บริษัทที่ดำเนินกิจการยาวนานที่สุดในโลกคือKongō Gumi บริษัทก่อสร้างของญี่ปุ่นที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 578 บริษัทนี้ดำเนินกิจการมากว่า 1,400 ปีก่อนที่จะควบรวมกับบริษัทอื่นในปี 2006
17. Xero (ซอฟต์แวร์บัญชีแบบคู่ที่ดีที่สุด)
Xero เป็นแพลตฟอร์มบัญชีออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีธนาคารของคุณ ติดตามเงินเข้าและออก และช่วยให้คุณติดตามใบแจ้งหนี้และบิลต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถ ถ่ายรูปใบเสร็จด้วยโทรศัพท์ของคุณ จัดการเงินเดือน และดูสถานะธุรกิจของคุณผ่านรายงานที่เข้าใจง่าย ได้ เครื่องมือนี้สามารถซิงค์กับเครื่องมือธุรกิจอื่น ๆ เพื่อให้ผู้บัญชีของคุณสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้เมื่อต้องการ เครื่องมือนี้มอบข้อมูลทางการเงินแบบเรียลไทม์ การกระทบยอดบัญชีธนาคาร และการจัดการต้นทุนโครงการที่แม่นยำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xero
- ปรับยอดรายการธนาคารโดยอัตโนมัติเพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและเพิ่มความถูกต้อง
- ติดตามสินค้าคงคลังและค่าใช้จ่ายของโครงการแบบเรียลไทม์เพื่อให้ควบคุมต้นทุนและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งอัตโนมัติการออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินเพื่อปรับปรุงกระแสเงินสด
- จัดการธุรกรรมระหว่างประเทศด้วยการแปลงสกุลเงินอัตโนมัติและอัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์
- ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินโดยการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงที่ปลอดภัยตามบทบาทให้กับสมาชิกในทีม
ข้อจำกัดของ Xero
- การรายงานขั้นสูงต้องใช้แอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการภายนอก และมีการปรับแต่งที่จำกัด
- การรวมระบบเงินเดือนของสหรัฐอเมริกาต้องการการสมัครสมาชิกเพิ่มเติม
ราคาของ Xero
- ล่วงหน้า: $20/เดือน
- การเติบโต: $47/เดือน
- ก่อตั้ง: 80 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว Xero
- G2: 4. 3/5 (715+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,110 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Xero อย่างไรบ้าง?
Xero เป็นโซลูชันการบัญชีที่เชื่อถือได้ ช่วยให้เราสามารถจัดการความต้องการด้านการบริหารการเงินทั้งหมดได้ในที่เดียว มันช่วยในการจัดการค่าใช้จ่ายและการติดตามกระแสเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ พวกเขาให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุด รายงานทางการเงินให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและประสิทธิภาพของธุรกิจ
18. Microsoft Dynamics 365 (แพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร)
Microsoft Dynamics 365 มอบชุดแอปพลิเคชันสำหรับองค์กรที่ครอบคลุม ซึ่งผสานรวมความสามารถของ ERP และ CRM เข้ากับเครื่องมือ AI และธุรกิจอัจฉริยะที่บูรณาการไว้อย่างสมบูรณ์ การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศของ Microsoft ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการการดำเนินงานทางธุรกิจที่ซับซ้อน
เริ่มต้นด้วยงานขายและบริการลูกค้า จากนั้นเพิ่มงานการเงินหรือสินค้าคงคลังตามความจำเป็น เป็นขั้นที่สูงขึ้นจากซอฟต์แวร์พื้นฐานแต่ไม่ซับซ้อนเท่าระบบสำหรับองค์กร—แม้ว่าการตั้งค่าอาจต้องปรับแต่งเล็กน้อย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics 365
- ใช้การจัดการบริการภาคสนามเพื่อบริหารการดำเนินงานทางการเงิน, ห่วงโซ่อุปทาน, การจัดส่ง, และการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบรอบด้าน 360 องศาเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อปรับแต่งการมีส่วนร่วมและเพิ่มยอดขายด้วยเครื่องมือจัดการข้อมูลลูกค้า
- อัตโนมัติกระบวนการขาย เช่น การจัดการลูกค้าเป้าหมาย การติดตามโอกาส และการสร้างใบเสนอราคา เพื่อจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมาย ดูแลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บันทึกและติดตามการสอบถามของลูกค้า จัดการกรณีต่างๆ ให้การสนับสนุนอย่างทันท่วงที และเข้าถึงประวัติการติดต่อกับลูกค้า เพื่อการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการจัดการบริการลูกค้า
ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365
- การนำไปใช้ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก และการปรับแต่งที่ซับซ้อนต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- แพลตฟอร์มนี้มีขีดจำกัดการจัดเก็บข้อมูลเริ่มต้น ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับองค์กรที่จัดการกับปริมาณข้อมูลจำนวนมาก
ราคาของ Microsoft Dynamics 365
ไดนามิกส์ 365 บิสซิเนส เซ็นทรัล
- ทดลองใช้ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $70/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- สมาชิกทีม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Microsoft Dynamics 365
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 180 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft Dynamics 365 อย่างไรบ้าง?
การเปิดเผยอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับเส้นทางการเรียนรู้ในระยะแรกและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการนำไปใช้และการปรับแต่งระบบให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ประเด็นเหล่านี้อาจกลายเป็นอุปสรรคเมื่อต้องสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: ปฏิบัติต่อซอฟต์แวร์ของคุณเหมือนสมาชิกในทีม อย่าเพียงแค่ติดตั้ง—ปรับแต่งให้เหมาะสม กำหนดสิทธิ์การใช้งาน, อัตโนมัติการทำงาน, และผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่นภายในธุรกิจของคุณ
19. Salesforce (ระบบนิเวศการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าที่ดีที่สุด)
Salesforce เป็นซอฟต์แวร์ CRMที่ใช้ระบบคลาวด์สำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ( ) ซึ่งผสานรวมฟังก์ชันทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น การขาย, การบริการ, และการตลาด. คุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลังโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่าน Einstein AI ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโตของยอดขาย.
ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย Salesforce สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกันได้ พร้อมทั้งมอบโซลูชันที่สามารถขยายขนาดได้สำหรับองค์กรขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- ระบบอัตโนมัติการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการจัดการท่อการขายด้วยอินเตอร์เฟซแบบลากและวางเพื่อทำให้กระบวนการขายเป็นไปอย่างราบรื่น
- เชื่อมต่อฝ่ายขาย การตลาด และการบริการลูกค้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อประสบการณ์ที่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว
- สร้างแอปพลิเคชันที่กำหนดเองด้วยเครื่องมือ low-code และ pro-code เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ
- เข้าถึงตลาดของโซลูชันที่สร้างไว้ล่วงหน้าผ่าน AppExchange เพื่อขยายฟังก์ชันการทำงาน
ข้อจำกัดของ Salesforce
- คุณสมบัติพรีเมียมและพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก และการปรับแต่งที่ซับซ้อนต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- มันถูกสร้างขึ้นเป็นหลักสำหรับทีมขาย ทำให้ประสิทธิภาพลดลงสำหรับการจัดการธุรกิจโดยรวม
ราคา Salesforce
- ห้องสวีทเริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปร ซูท: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- ราคาที่กำหนดเองตาม Salesforce ที่คุณเลือก
การให้คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 3/5 (445+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (30 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Salesforce อย่างไรบ้าง?
...แม้ว่าพวกเขาจะให้บริการที่มีคุณภาพสูงมาก แต่ค่าใช้จ่ายก็สูงมากเช่นกัน นอกจากนี้ บางครั้งอาจมีปัญหาเกี่ยวกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เมื่อเราทำงานตามกำหนดการ ซึ่งอาจทำให้เกิดความล้มเหลวที่ดูเหมือนสุ่ม... การรันโค้ดเดียวกันสองครั้งติดต่อกันบางครั้งอาจทำให้เกิดความล้มเหลวกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ แต่ไม่ทุกครั้ง
🔍 คุณทราบหรือไม่? เกือบครึ่งหนึ่งของธุรกิจให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิภาพและการเติบโตที่มากขึ้น บริษัทที่นำ AI มาใช้ดูเหมือนจะมีข้อได้เปรียบ—84% ของธุรกิจที่มีการเติบโตสูงรายงานว่ามีผลกระทบเชิงบวกต่อรายได้จาก AI ในขณะที่เพียง 65% ของธุรกิจที่ประสบปัญหาเท่านั้นที่กล่าวเช่นเดียวกัน
20. HubSpot (แพลตฟอร์มการตลาดแบบอินบาวด์ที่ดีที่สุด)
HubSpot ช่วยให้คุณดึงดูดลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขา เครื่องมือของมันครอบคลุมการตลาด, การขาย, และการบริการลูกค้า—เริ่มต้นตั้งแต่การเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งแรกของใครบางคน และดำเนินต่อไปในเส้นทางของพวกเขาในฐานะลูกค้า
ระบบ CRM ติดตามการติดต่อสื่อสารและช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจความต้องการของลูกค้า คุณสามารถตั้งค่าแคมเปญอีเมล จัดการเนื้อหาเว็บไซต์ และจัดการคำขอความช่วยเหลือได้ทั้งหมดในที่เดียว ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูง ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการขยายการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- อัตโนมัติแคมเปญการตลาดผ่านอีเมล, โซเชียลมีเดีย, และบล็อกเพื่อเลี้ยงดูลูกค้าเป้าหมายและกระตุ้นการมีส่วนร่วม
- ติดตามเส้นทางการขายด้วยรายงานที่ละเอียดและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับปรุงการแปลงดีล
- จัดการการสนับสนุนลูกค้าด้วยระบบตั๋ว, แชทสด, และเครื่องมือฐานความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น
- ปรับแต่งประสบการณ์บนเว็บไซต์ด้วยเนื้อหาแบบไดนามิกและระบบอัตโนมัติที่อิงตามพฤติกรรม เพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
ข้อจำกัดของ HubSpot
- การดำเนินการจำนวนมากและการรวมข้อมูลที่ซ้ำกันเป็นเรื่องยาก
- การปรับขนาดอาจเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อใช้กับฐานข้อมูลผู้ติดต่อขนาดใหญ่
ราคาของ HubSpot
ศูนย์ปฏิบัติการ
- มืออาชีพ: $720/เดือน (ที่นั่งเพิ่มเติมเริ่มต้นที่ $45/เดือน)
- องค์กร: 2,000 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 5/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (260+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot อย่างไรบ้าง?
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลนั้นดี แต่การดำเนินการแบบกลุ่มและการรวมข้อมูลซ้ำทำได้ยาก หากสามารถทำให้การรวมข้อมูลแบบกลุ่มง่ายขึ้นด้วยคุณภาพข้อมูล ก็จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้แอปสำหรับกำจัดข้อมูลซ้ำเพิ่มเติมได้ เหมาะสำหรับการประเมินปัญหาคุณภาพข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับการดำเนินการแก้ไข
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัจฉริยะที่กระตุ้นให้ดำเนินการแทนที่จะส่งข้อมูลจำนวนมากไปยังกล่องข้อความ ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับงานที่ล่าช้า คำขอการอนุมัติ หรือปัญหาของลูกค้า เพื่อให้ทีมสามารถตอบสนองได้ทันที
21. Connecteam (ซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานที่ดีที่สุดบนมือถือ)
มีทีมที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาใช่ไหม? Connecteam ถูกออกแบบมาสำหรับพนักงานแนวหน้า ทีมภาคสนาม และพนักงานที่ทำงานทางไกลซึ่งไม่ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานตลอดทั้งวัน ด้วยแอปมือถือเพียงแอปเดียว คุณสามารถจัดการตารางงาน ติดตามเวลาและตำแหน่งด้วยระบบระบุพิกัด GPS แชร์ข้อมูลอัปเดต และแม้แต่จัดการการฝึกอบรมได้โดยไม่ต้องเสียเวลาติดต่อกลับไปกลับมา
มันให้ความรู้สึกเหมือนโซเชียลมีเดียมากกว่าซอฟต์แวร์สำหรับทำงาน ทำให้พนักงานสามารถลงเวลาทำงาน รายงานปัญหา กรอกแบบฟอร์ม หรือตรวจสอบรายการงานได้จากโทรศัพท์ของพวกเขาโดยตรง ผู้จัดการสามารถส่งการอัปเดตอย่างรวดเร็วหรือแจ้งเตือนฉุกเฉิน ในขณะที่พนักงานสามารถเข้าถึงตารางงานหรือส่งเอกสารได้โดยไม่ต้องเข้าสำนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- มอบหมายและติดตามงานแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ; กำหนดกะและจัดการความพร้อมของพนักงานด้วยฟีเจอร์ breadcrumbs ที่บันทึกข้อมูลตำแหน่งแบบเรียลไทม์เมื่อพนักงานลงเวลาเข้างาน
- ปรับปรุงการสื่อสารภายในด้วยศูนย์กลางการสื่อสารที่รวมถึงการแชทของทีม, การประกาศ, และการสำรวจเพื่อรับข้อเสนอแนะทันที
- ทำให้การเริ่มต้นและการฝึกอบรมง่ายขึ้นด้วยหลักสูตรออนไลน์ แบบทดสอบ และรายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อจำกัดของ Connecteam
- การผสานรวมกับระบบภายนอกที่จำกัดเมื่อเทียบกับโซลูชันสำหรับองค์กรอื่น ๆ
- แนวทางที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรกอาจไม่เหมาะกับทุกประเภทธุรกิจ และแม้ว่าผู้ใช้สามารถทำเครื่องหมายว่าไม่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา แต่การควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบในเรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
ราคาของ Connecteam
- ฟรี
- พื้นฐาน: $35/เดือน
- ขั้นสูง: $59/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: $119/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของ Connecteam
- G2: 4. 6/5 (2,140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (560+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Connecteam อย่างไรบ้าง?
เมื่อใช้ Connect Team ฉันสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดของเราไว้ในที่เดียวได้ และสามารถเลือกได้ว่าใครจะมีสิทธิ์เข้าถึงแต่ละฟีเจอร์ ข้อมูลทุกอย่างเชื่อมต่อและเป็นระเบียบเรียบร้อย... ฉันไม่ค่อยชอบด้านการจัดตารางเวลาของระบบสักเท่าไหร่ เพราะงานของฉันต้องการอะไรที่จัดระเบียบแบบเห็นภาพมากกว่านี้ เราต้องมอบหมายช่างเทคนิคและรถ และฉันไม่สามารถดูได้ว่าใครมีอะไรอยู่โดยไม่ต้องคลิกดูแต่ละเหตุการณ์
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลต SOP ฟรี และวิธีเขียน SOP ของคุณเอง
ทำให้ธุรกิจของคุณ คลิก ด้วย ClickUp
การค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
เครื่องมือบางอย่างเหมาะสำหรับการวางแผนโครงการ และเครื่องมือบางอย่างเก่งในการจัดการทางการเงิน แต่มีเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นที่พยายามทำทุกอย่าง เป้าหมายนั้นง่าย—ทำให้การดำเนินงานราบรื่น โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจคุณและมากกว่านั้น รวมการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันในเอกสาร การระดมความคิด และระบบอัตโนมัติไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
จัดเก็บเอกสารสำคัญใน ClickUp Docs, วางแผนไอเดียบน Whiteboards และให้ ClickUp Brain จัดลำดับความสำคัญอย่างชาญฉลาด ระบบอัตโนมัติและการผสานรวมยังช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น
เครียดน้อยลง ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅