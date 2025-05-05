บล็อก ClickUp

10 แม่แบบและรูปแบบ SOP ฟรี (ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน)

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
5 พฤษภาคม 2568

เราทราบดีว่าทุกองค์กรประกอบด้วยหลายส่วนที่เคลื่อนไหว ♻️

แต่เพื่อให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จและมีประสิทธิผล ส่วนต่าง ๆ เหล่านั้นต้องทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบ

เหมือนกับ Honda CRV ปี 2008 ที่ยังวิ่งเหมือนใหม่ การตรวจสอบตามปกติ การปรับแต่ง การทดสอบ และการดูแลทุกวันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ทีมทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

แต่คุณจะรักษาให้สมาชิกทุกคนในทุกทีมอยู่ในหน้าเดียวกันตลอดเวลาได้อย่างไร?

ใส่: ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานของคุณ (SOP)

การมีคู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน (SOP) ที่ละเอียด เข้าถึงง่าย และเข้าใจได้ ไม่ใช่เพียงแค่คู่มือพนักงานหรือเอกสารยาวเหยียดที่ระบุ "กฎ" ของบริษัทเท่านั้น

เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อปรับความคาดหวังและให้ข้อมูลแก่สมาชิกในทีมเกี่ยวกับความคาดหวังพื้นฐาน และวิธีการนำความพยายามไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การสร้างคู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน (SOP) ที่ละเอียดและพนักงานสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่โชคดีที่มีวิธีตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนใน SOP ของคุณครบถ้วนสมบูรณ์ 🦆

สวัสดีกับแม่แบบขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน

อ่านต่อเพื่อเข้าถึงเทมเพลต SOP ฟรี 10 แบบสำหรับ ClickUp, Google Docs และ Microsoft Word พร้อมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ SOP ข้อดี และเคล็ดลับสำคัญ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) คืออะไร?

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)คือชุดของคำแนะนำระดับกลางถึงสูงที่บันทึกไว้ว่าองค์กรหรือทีมควรทำภารกิจเฉพาะอย่างไร

คิดถึง SOP ของคุณเหมือนกับคู่มือขั้นตอนที่ชัดเจนซึ่งกำหนดกระบวนการเฉพาะ—คล้ายกับคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับตู้ลิ้นชัก Ikea ของคุณ 🔨

เป้าหมายหลักของเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานคือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือของทีมโดยการลดการสื่อสารผิดพลาดและความไม่ชัดเจนในกระบวนการทำงานประจำวัน

ผมหมายถึง คุณคงไม่คาดหวังให้สมาชิกใหม่ในทีมประสบความสำเร็จและทำงานนำหน้าภาระงานของพวกเขาโดยไม่มีคำแนะนำหรือแนวทางใดๆ เลยใช่ไหม? แน่นอนว่าจะไม่! พวกเขาต้องเรียนรู้วิธีการทำงานก่อน แต่ SOP ไม่ได้มีไว้สำหรับสมาชิกใหม่เท่านั้น แต่มีไว้สำหรับทุกคน 🤝

10 แบบฟอร์ม SOP ฟรี ใน Word, Google Docs และ ClickUp

การเริ่มต้นเขียน SOP จากศูนย์อาจดูน่ากลัว แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป

แม้ว่าคุณจะเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานมาหลายปีแล้วก็ตาม แม่แบบ SOP ก็เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้ทีมทำงานได้เร็วขึ้น ช่วยให้คุณมองเห็นกระบวนการในมุมมองใหม่ และมั่นใจได้ว่าคุณได้ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญแล้ว

นอกจากนี้, มากมายหลายอย่างฟรี! 💸

นี่คือ 10 แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เราชื่นชอบสำหรับ ClickUp, Microsoft Word และ Google Docs แบบฟอร์มเหล่านี้รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบและมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับทุกความต้องการของ SOP ของคุณ

1. แม่แบบ SOP มาตรฐานโดย ClickUp

สร้างและนำขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานใหม่ไปใช้ทั่วทั้งบริษัทของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลต SOP นี้จาก ClickUp
สร้างและนำขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานใหม่ไปใช้ทั่วทั้งบริษัทของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลต SOP นี้จาก ClickUp

เทมเพลต SOPที่ใช้งานง่ายนี้โดย ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้นงานอย่างรวดเร็ว 💨

ไม่ว่าคุณจะต้องการนำขั้นตอนใหม่มาใช้กับทีมที่ใกล้ชิดหรือทั้งบริษัท เทมเพลต SOP นี้เหมาะสำหรับคุณ ด้วยโครงร่างระดับสูงที่ครอบคลุมทุกมุมมองที่เป็นไปได้ แฟ้ม ClickUp นี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบ SOP ของคุณได้อย่างง่ายดายและจัดการได้

ในเทมเพลต SOP นี้ คุณจะพบสี่ส่วนที่ระบุด้วย ภาพรวม, ใคร, ที่ไหน, และ เมื่อไร เพื่อให้ทุกคนที่เข้าถึง SOP นี้ทราบวิธีการใช้งานได้อย่างถูกต้อง แม้จะดูครั้งแรกก็ตาม

2. แม่แบบ SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดย ClickUp

แม่แบบ SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ClickUp
มาตรฐานกระบวนการ HR ของคุณด้วยเทมเพลต SOP HR ของ ClickUp

หากคุณได้ติดตามเทรนด์การอัตโนมัติของงาน HRล่าสุด (ยอมรับว่าติดตาม) คุณก็คงทราบดีว่าแผนกทรัพยากรบุคคล (HR)กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและน่าตื่นเต้น แผนกที่เคยถูกครอบงำด้วยกระบวนการทำงานแบบแมนนวลมาเป็นเวลานาน กำลังเริ่มยอมรับวิธีการใหม่ ๆในการทำงานซ้ำ ๆ ให้เป็นระบบอัตโนมัติ 🙌🏼

การมีแม่แบบ HR ที่ยืดหยุ่นเช่นแม่แบบ SOP ของ HP โดย ClickUpเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการกำหนดกระบวนการจ้างงานใหม่ที่ได้รับการอัตโนมัติอย่างรวดเร็วและกระจายข้อมูลไปยังทั้งแผนก

จัดการกับความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของคุณด้วยเทมเพลต SOP นี้ ซึ่งจัดระเบียบกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของคุณตั้งแต่การสรรหาจนถึงการออกจากงานโดยใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของ ClickUp

3. แม่แบบ SOP การตลาดโดย ClickUp

แม่แบบ SOP การตลาด โดย ClickUp
แม่แบบ SOP การตลาด โดย ClickUp

ทุกแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จนั้นประกอบด้วยความพยายามมากมายอย่างนับไม่ถ้วน จริงๆ แล้ว—ต้องใช้เวลา ความพยายาม และการคิดอย่างรอบคอบอย่างมากในการนำเสนอแผนการตลาดที่ครอบคลุมและน่าสนใจ ด้วยองค์ประกอบมากมายเช่นนี้ การมี SOP จึงเป็นสิ่งสำคัญ

เทมเพลต SOP การตลาดโดย ClickUpนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้ขั้นตอนการทำงานของแคมเปญที่ซับซ้อนกลายเป็นเอกสาร ClickUpที่มีโครงสร้างชัดเจน ซึ่งสมาชิกในทีมทุกคนสามารถอ้างอิงได้อย่างง่ายดายทุกเมื่อที่ต้องการ

เทมเพลต SOP นี้จะให้โครงสร้างพื้นฐานของ SOP ที่ละเอียดและชัดเจนสำหรับการจัดการโครงการการตลาด ซึ่งบรรจุอยู่ในตัวแก้ไขเอกสารของ ClickUp ที่มีความร่วมมือและน่าสนใจ ClickUp Docs มีคุณสมบัติในการจัดรูปแบบ การปรับแต่ง และการจัดสไตล์ที่หลากหลาย เพื่อนำเสนอข้อมูลและทรัพยากรทั้งหมดที่ทีมของคุณต้องการในการส่งมอบคุณภาพที่สม่ำเสมอในทุกโครงการการตลาด

โบนัส:สร้าง SOP ด้วย AI!

4. แม่แบบ SOP สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร โดย ClickUp

เทมเพลต SOP สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร โดย ClickUp
เทมเพลต SOP สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร โดย ClickUp

อะไรจะดีไปกว่าการทำให้ SOP ของคุณมีชีวิตชีวาผ่านเทมเพลตมาตรฐานที่ทั้งละเอียดและสวยงามอย่างน่าทึ่ง?

แม่แบบ SOP สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรโดย ClickUpคือ แม่แบบนั้น

คู่มือ ClickUp Doc สำหรับผู้เริ่มต้นนี้ช่วยให้คุณสร้างแผนงานที่ครอบคลุมสำหรับการดำเนินโครงการไม่แสวงหากำไรอย่างมีประสิทธิภาพถึงเวลาแล้วที่คุณและทีมจะบอกลาคำถาม "เราจะทำอะไรต่อไป?" ไปตลอดกาล

5. แม่แบบ SOP สำหรับร้านอาหารโดย ClickUp

แม่แบบ SOP สำหรับร้านอาหาร โดย ClickUp
แม่แบบ SOP สำหรับร้านอาหาร โดย ClickUp

ไม่มีวิธีใดที่ดีกว่าในการจัดระเบียบและมองเห็นขั้นตอนมาตรฐานของร้านอาหาร (SOPs)ได้อย่างชัดเจนเท่ากับเทมเพลต SOP สำหรับร้านอาหารจาก ClickUp นี้

เทมเพลต SOP ที่ปรับแต่งได้นี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับการดำเนินงานของร้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

6. แบบฟอร์ม SOP สำหรับผู้ช่วยแพทย์ โดย Microsoft Word

เทมเพลต SOP ทางการแพทย์ใน MS Word โดย Process St.
แบบแผน SOP สำหรับผู้ช่วยเทคนิคทางการแพทย์ โดยMicrosoft Word

หากคุณกำลังเป็นผู้นำทีมเทคนิคการแพทย์อยู่ในขณะนี้ แบบฟอร์มเช่น แบบฟอร์ม SOP สำหรับเทคนิคการแพทย์ โดย Microsoft Word จะช่วยคุณจัดตั้งกระบวนการภายในที่ซับซ้อนของคุณในลักษณะที่ง่ายต่อการปฏิบัติตาม

7. แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงานโดย Microsoft Word

แบบฟอร์มมาตรฐาน SOP โดย Microsoft Word
แบบฟอร์มมาตรฐาน SOP โดยMicrosoft Word

แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) ใน Microsoft Word ครอบคลุมทุกส่วนที่คุณต้องรวมไว้เมื่อสื่อสารขั้นตอนการทำงานให้กับทีมของคุณ คุณสามารถแก้ไขตัวอย่างที่ให้ไว้ในเอกสาร Word ได้เพื่อปรับแต่งแบบฟอร์ม SOP ให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

8. แบบฟอร์ม SOP ของบริษัทโดย Microsoft Word

แบบฟอร์ม SOP ของบริษัทโดย Microsoft Word
แบบฟอร์ม SOP ของบริษัทโดยMicrosoft Word

แม่แบบ SOP ของบริษัทโดย Microsoft Word ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าคุณต้องการกำหนดกฎเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปจนถึงการดำเนินงานด้านการตลาด แม่แบบ SOP นี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้

แหล่งข้อมูลนี้ทำหน้าที่เป็นทั้งแม่แบบการเขียนและคู่มือการใช้งาน โดยมีข้อความที่เน้นในแต่ละส่วนเพื่ออธิบายวิธีการดำเนินการแต่ละงาน ถือเป็นรายละเอียดที่ดีมาก Microsoft Word

9. แบบฟอร์ม SOP มาตรฐานโดย Google Docs

แบบฟอร์มมาตรฐาน SOP โดย Google Docs
แม่แบบ SOP มาตรฐานโดยGoogle Docs

และสำหรับทีม G Suite ทุกทีมของเราที่นั่น...

เทมเพลต SOP ของ Google Docs นี้เรียบง่ายและตรงไปตรงมา 🙌🏼

…นอกจากนี้ ยังเป็นคู่แข่งแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับเทมเพลต SOP ของ Microsoft Word ที่ระบุไว้ข้างต้นอีกด้วย

มาพร้อมกับตารางที่มีรูปแบบสวยงามและใช้งานง่าย พร้อมด้วยส่วนย่อยที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบสำหรับ รายละเอียดขั้นตอน, วัตถุประสงค์, ขอบเขต และ ประวัติการแก้ไข—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบทบาทที่ต้องการการกำกับดูแลแบบทีละขั้นตอน

10. แม่แบบ SOP ง่าย ๆ ใน Google Docs

เทมเพลต SOP ง่าย ๆ โดย Google Docs
เทมเพลต SOP ง่าย ๆ โดยGoogle Docs

เทมเพลต SOP ของ Google Docs นี้แบ่งออกเป็นเจ็ดส่วน พร้อมคำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการกรอกแต่ละส่วน

ส่วนประกอบประกอบด้วย วัตถุประสงค์ (ชื่อของกระบวนการ), ขอบเขต (กลุ่มเป้าหมาย), และ ความรับผิดชอบ (สมาชิกของทีมงานที่รับผิดชอบในการจัดการกับส่วนที่สำคัญที่สุดของ SOP) เป็นต้น

ประโยชน์ของการสร้าง SOP

การสร้าง SOP ที่ชัดเจนเป็นขั้นตอนแรกในการจัดการกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการกำหนดความคาดหวังของทีมและคำแนะนำที่ชัดเจนให้สมาชิกสามารถอ้างอิงได้ทุกเมื่อ การเขียน SOP สำหรับแต่ละกระบวนการในเวิร์กโฟลว์จะช่วยให้ทีมของคุณส่งมอบผลลัพธ์ที่มีคุณภาพได้เร็วขึ้น

📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความหา 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่ถ้าคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้และพร้อมใช้งานทันทีล่ะ?

ด้วยคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) ที่ยอดเยี่ยมและClickUp Brain'sAI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมาให้!

นี่คือรายละเอียดของประโยชน์ SOP ที่สำคัญอื่นๆ:

การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้นในทุกด้าน

คิดถึง SOP ของคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่สมาชิกในทีมควรปฏิบัติตามตลอดเวลา

นี่ไม่เพียงแต่ตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นหรือเกินความจำเป็นในกระบวนการออกไป แต่ยังตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทของคุณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนดและแนวทางที่สำคัญ

ปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน

SOPs มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องรับพนักงานใหม่เข้าสู่ทีม—พนักงานที่เข้าใจความคาดหวังในบทบาทของตนจะมีความสุขมากขึ้น รู้สึกสบายใจมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระดับความโปร่งใสที่ได้รับตั้งแต่แรกเริ่ม

อำนวยความสะดวกในการควบคุมคุณภาพ

หาก SOP ของคุณเขียนได้ดีและง่ายต่อการปฏิบัติตาม ไม่ว่าใครจะทำงานในวันใดก็ตามก็ไม่เป็นปัญหาคำแนะนำที่สามารถเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับรายละเอียดของกระบวนการช่วยให้สมาชิกสามารถรับผิดชอบต่อผลงานที่พวกเขาผลิตในแต่ละวันได้ และช่วยให้เป้าหมายระยะยาวของทีมอยู่ในความสนใจของทุกโครงการ

การฝึกอบรมมาตรฐาน

SOPs กำหนดมาตรฐาน—พวกเขาให้คำจำกัดความขั้นตอนและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ในลักษณะเดียวกันทุกครั้ง. ในขณะที่พวกเขามีประโยชน์สำหรับผู้ที่ทำภารกิจเฉพาะ พวกเขาก็เป็นสินทรัพย์สำหรับผู้ที่ฝึกอบรมสมาชิกใหม่ในทีมเช่นกัน.

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรายการที่ต้องดำเนินการเป็นประจำ มักจะลืมการอัปเดตล่าสุดหรือรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ได้ง่าย เมื่อเป็นเช่นนี้ SOP จะกลายเป็นคู่มือแนะนำวิธีการเมื่อคุณต้องสอนงานให้กับสมาชิกใหม่ในทีมในสิ่งที่คุณทำมาหลายปีแล้ว

ประเภทของรูปแบบ SOP

SOPs กำหนดมาตรฐานสำหรับกระบวนการทางธุรกิจ แต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงรูปแบบเดียว มี SOPs หลายประเภท และขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ รูปแบบการทำงาน ขนาดของทีม และกลุ่มเป้าหมายของคุณ SOP ของคุณอาจมีหลายรูปแบบ

รายการตรวจสอบ

SOP แบบรายการตรวจสอบเขียนง่าย เข้าใจง่าย และทำตามได้ง่าย

ข้อดีหลักประการหนึ่งของรูปแบบ SOP นี้

รายการตรวจสอบไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามลำดับเฉพาะ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรายการทั้งหมดในรายการได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้วก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

รูปแบบ SOP นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่เรียบง่าย หรือใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งโครงการเพื่อขออนุมัติขั้นสุดท้าย ✅

รายการตรวจสอบงาน ClickUp
สร้างรายการตรวจสอบใน ClickUp โดยใช้คำสั่ง Slash ในความคิดเห็นหรือเอกสารใด ๆ หรือเพิ่มที่ท้ายของงานใด ๆ

รายการขั้นตอน

รายการขั้นตอนเป็นลำดับคล้ายกับรายการตรวจสอบ แต่ต้องการให้กระบวนการทำตามลำดับที่กำหนดไว้

ขั้นตอนทั้งหมดถูกอธิบายตั้งแต่ต้นจนจบโดยใช้ขั้นตอนสั้น ๆ ที่ง่ายต่อการปฏิบัติตาม

ทีมที่ดำเนินกระบวนการที่ตรงไปตรงมาแต่มีความเร่งด่วนจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากรูปแบบ SOP นี้ ⏱

รายการลำดับชั้น

ในขณะที่รูปแบบสองแบบแรกเหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการที่เรียบง่าย รูปแบบ SOP แบบลำดับชั้นเป็นตัวเลือกหลักสำหรับขั้นตอนที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนซึ่งต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรืองานที่ซับซ้อน

ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนแรกที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) สำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ อาจขอให้พนักงานใหม่สร้างบัญชีผู้ใช้ ในโครงสร้างรายการแบบลำดับชั้น ขั้นตอนดังกล่าวจะระบุรายละเอียดงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้ รวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น:

  • กรุณาป้อนชื่อผู้ใช้
  • สร้างรหัสผ่าน
  • กรอกข้อมูลโปรไฟล์ให้ครบถ้วน

ดังนั้น หากกระบวนการของคุณมักเกี่ยวข้องกับงานย่อย การอนุมัติหลายขั้นตอน หรือการพึ่งพาของงาน รูปแบบนี้อาจเหมาะสม!

แผนผังงาน

แผนผังงานเป็นรูปแบบการแสดงภาพที่ชัดเจนของกระบวนการทำงานของคุณ และในฐานะรูปแบบ SOP ช่วยให้ทีมเข้าใจว่าแต่ละขั้นตอนในกระบวนการมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

ไม่เพียงแต่แผนผังการไหลจะช่วยให้พนักงานเข้าใจกระบวนการโดยรวมได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าส่วนงานของตนมีส่วนช่วยต่อภาพรวมอย่างไรด้วย

ClickUp Whiteboards มอบฟีเจอร์สร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสร้างแผนผังขั้นตอน SOP ที่สมบูรณ์แบบ
ClickUp Whiteboards มอบฟีเจอร์สร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสร้างแผนผังขั้นตอน SOP ที่สมบูรณ์แบบ

วิธีเขียนคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) แบบทีละขั้นตอน

แบบฟอร์ม SOP เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว พวกมันมอบโครงสร้างพื้นฐานที่คุณสามารถกรอกข้อมูลและปรับแต่งตามความต้องการได้—แต่ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ของคุณควรมีอะไรบ้าง?

หากคุณไม่เคยสร้างขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้นมาก่อน หรือไม่มีตัวเลือกของเทมเพลต SOP ให้ใช้ นี่คือคำถามของชั่วโมงนี้ ⏰

โชคดีที่เราได้เตรียมการในส่วนนั้นไว้เรียบร้อยแล้ว ทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนนี้เพื่อพัฒนา SOP ที่เน้นผู้ใช้ของคุณ:

รู้เป้าหมายของคุณ: ถามตัวเองว่าสิ่งนี้จะนำมาซึ่งอะไรให้กับทีม จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของทีมได้อย่างไร และจะสอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทหรือไม่ การรู้ว่าคุณต้องการบรรลุอะไรกับ SOP ของคุณ จะช่วยให้คุณระบุจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์ได้

กำหนดผู้ใช้ปลายทาง: หรือที่เรียกว่า รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณ SOP นี้มีไว้สำหรับใคร?

ทำให้เป็นกระบวนการที่ร่วมมือกัน: คู่มือมาตรฐานที่ดีที่สุดควรเขียนขึ้นโดยทีมงาน การให้ข้อเสนอแนะจะช่วยให้คู่มือของคุณแข็งแกร่งและมีรายละเอียดมากขึ้น นอกจากนี้ คุณยังจะได้แนวคิดที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เสร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

กำหนดขอบเขตและรูปแบบของ SOP: ความซับซ้อนของขั้นตอนที่คุณกำลังกำหนดใน SOP จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของมัน การดำเนินการที่ดีที่สุดคือการคิดอย่างพื้นฐาน—คุณสามารถแยกกระบวนการของคุณออกเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดได้อย่างไร?

เริ่มต้นด้วยโครงร่าง: โครงร่างจะช่วยให้คุณกำหนดประเด็นสำคัญที่ SOP ของคุณต้องครอบคลุมก่อนที่จะเริ่มร่าง นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทำงานเป็นระบบและอาจช่วยลดขั้นตอนการแก้ไขหลายรอบก่อนที่ SOP ของคุณจะได้รับการอนุมัติ!

เคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีทัศนคติที่ถูกต้องในการสร้าง SOP ที่ครอบคลุม แม้จะมีเทมเพลตช่วยก็ตาม แต่หากเทมเพลต SOP ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ยังมีองค์ประกอบสำคัญบางประการที่ควรคำนึงถึง

โบนัส:ซอฟต์แวร์คู่มือพนักงาน

องค์ประกอบสำคัญของ SOP

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังสร้างร่างแรกหรือกำลังร่างกระบวนการที่ค่อนข้างง่าย การปฏิบัติตามองค์ประกอบเอกสาร SOP ทั้งเก้าข้อนี้จะช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณพร้อมแล้ว ให้เปิดเอกสาร ClickUp และทำตามไปด้วย!

การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับในเอกสาร ClickUp
  1. หัวข้อ: ควรประกอบด้วยชื่อเรื่อง หมายเลขเอกสาร และเวอร์ชัน หัวข้อของคุณต้องระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและกระชับ
  2. วัตถุประสงค์: กำหนดเจตนาของเอกสาร ตั้งเป้าให้ไม่เกินสองประโยค
  3. ขอบเขต: กำหนดว่ากระบวนการนี้ใช้กับใครหรืออะไร
  4. เอกสารอ้างอิง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง: รวมเอกสารหรือข้อมูลอ้างอิงที่จำเป็นเพื่อความเข้าใจและการดำเนินการตามกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. คำจำกัดความ: แยกแยะคำศัพท์ที่อาจไม่คุ้นเคยกับผู้อ่านของคุณ และสะกดคำย่อหรือตัวย่อให้ชัดเจน
  6. บทบาทและความรับผิดชอบ: กำหนดบทบาทที่รับผิดชอบในการดำเนินกระบวนการ
  7. ขั้นตอน: ให้รวมเฉพาะขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ของขั้นตอนเท่านั้น จำไว้ว่าคุณภาพคือสิ่งที่สำคัญ ไม่ใช่ปริมาณ
  8. ประวัติการแก้ไข: ส่วนนี้ใช้สำหรับบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับขั้นตอน รวมถึงเหตุผลในการดำเนินการดังกล่าว
  9. ลายเซ็นอนุมัติ: ส่วนนี้มักจะพบที่หน้าหลังหรือท้ายเอกสาร แต่ไม่ใช่ทุก SOP ที่ต้องการ ลายเซ็นอนุมัติอาจรวมถึงผู้เขียน ผู้ตรวจสอบ หรือผู้นำที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง SOP

ตอนนี้ที่คุณคุ้นเคยกับพื้นฐานของการสร้าง SOP แล้ว มาดูตัวอย่างเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ กัน ในแต่ละตัวอย่าง เราจะแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบหลักทั้งเก้าของ SOP สามารถนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างโครงสร้างและแนะนำกระบวนการได้อย่างไร โปรดจำไว้ว่านี่เป็นเพียงตัวอย่าง SOP และ SOP ของคุณควรปรับให้เหมาะสมกับความต้องการและกระบวนการทำงานเฉพาะขององค์กรของคุณ

คู่มือการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

  • หัวข้อ: การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  • วัตถุประสงค์: เพื่อให้การบูรณาการของพนักงานใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น
  • ขอบเขต: ใช้กับทุกแผนกที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจ้างงาน
  • เอกสารอ้างอิงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง: จดหมายเสนองาน, สัญญาจ้างงาน,กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
  • คำนิยาม: คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเริ่มต้นงาน (ทรัพยากรบุคคล, การเลิกจ้าง, การสรรหา, ฯลฯ)
  • บทบาทและความรับผิดชอบ: แผนกทรัพยากรบุคคลในการจัดตั้งการฝึกอบรมเบื้องต้น, แผนกที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าทีมในการให้การฝึกอบรมเฉพาะงาน
  • ขั้นตอน: รายละเอียดขั้นตอนของการแนะนำ การฝึกอบรม การจัดทำเอกสาร ฯลฯ
  • ประวัติการแก้ไข: การเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตใด ๆ ในกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน
  • ลายเซ็นอนุมัติ: ช่องลายเซ็นสำหรับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้าแผนก และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

  • หัวข้อ: การพัฒนาซอฟต์แวร์
  • วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์
  • ขอบเขต: ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
  • เอกสารอ้างอิงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง: มาตรฐานการเขียนโค้ด,ข้อกำหนดของโครงการ, เอกสารการออกแบบ
  • คำจำกัดความ: คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ (การควบคุมเวอร์ชัน, API, การดีบั๊ก, ฯลฯ)
  • บทบาทและความรับผิดชอบ: ผู้จัดการโครงการ, สถาปนิก, นักพัฒนา, ผู้ทดสอบ, เป็นต้น
  • ขั้นตอน: ลำดับกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ – การวางแผน, การออกแบบ, การเขียนโค้ด, การทดสอบ, การนำไปใช้
  • ประวัติการแก้ไข: การอัปเดตเวอร์ชัน, การแก้ไขข้อบกพร่อง, การอัปเดตแพตช์
  • ลายเซ็นอนุมัติ: ช่องลายเซ็นสำหรับผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีมพัฒนา หรือผู้ที่มีตำแหน่งเทียบเท่า

คู่มือมาตรฐานการทบทวนการออกแบบ

  • หัวข้อ: แนวทางการทบทวนการออกแบบ (SOP)
  • วัตถุประสงค์: เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเป็นมาตรฐานในการดำเนินการทบทวนการออกแบบ
  • ขอบเขต: ใช้ได้กับทุกขั้นตอนของกระบวนการออกแบบ
  • เอกสารอ้างอิงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง: ข้อกำหนดของโครงการ, เอกสารการออกแบบต้นฉบับ, ข้อเสนอแนะจากลูกค้า
  • คำนิยาม: คำที่ใช้ในกระบวนการออกแบบ (ไวร์เฟรม, ม็อกอัพ, อินเตอร์เฟซผู้ใช้, เป็นต้น)
  • บทบาทและความรับผิดชอบ: ผู้จัดการโครงการ, ทีมออกแบบ, ลูกค้า, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ขั้นตอน: กระบวนการทีละขั้นตอนที่อธิบายวิธีการดำเนินการตรวจสอบการออกแบบ การรวบรวมข้อเสนอแนะ และการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้
  • ประวัติการแก้ไข: การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงที่ดำเนินการกับการออกแบบ โดยมีการอัปเดตตามข้อเสนอแนะและการพัฒนาใหม่
  • ลายเซ็นอนุมัติ: อนุมัติจากหัวหน้าผู้ออกแบบ, ผู้จัดการโครงการ, และลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้แม่แบบ SOP

ให้ความสำคัญกับความชัดเจน: ในทุกขั้นตอนของ SOP ของคุณ ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและความชัดเจนเป็นอันดับแรก จำไว้ว่าจุดประสงค์คือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจขั้นตอนได้อย่างง่ายดาย ลดโอกาสที่จะตีความผิด

ใช้ภาพประกอบ: นอกจากข้อความแล้ว ภาพประกอบ เช่น แผนผังขั้นตอน แผนภาพ และรูปภาพ สามารถช่วยอธิบายกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับขั้นตอนที่ซับซ้อน

ทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดทางกฎหมาย: อุตสาหกรรมบางประเภทอาจมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับ SOP ให้แน่ใจว่า SOP ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาขาของคุณ

ทดสอบ SOP ของคุณ: เมื่อ SOP ของคุณพร้อมแล้ว ให้พิจารณาทำการทดสอบก่อนนำไปใช้จริงอย่างเต็มรูปแบบ การทดสอบนี้จะช่วยให้คุณพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ และทำให้แน่ใจว่า SOP สามารถดำเนินการได้ตามที่ระบุไว้

อัปเดตอยู่เสมอ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า SOP ของคุณยังคงมีความเกี่ยวข้องอยู่เสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการหรือขั้นตอนใด ๆ ให้ปรับปรุง SOP ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น การทบทวนเป็นประจำจะช่วยในเรื่องนี้ได้

ฝึกอบรมพนักงานของคุณ: การมีคู่มือมาตรฐาน (SOP) เพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันว่าจะมีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ควรฝึกอบรมพนักงานของคุณอย่างเพียงพอเพื่อให้พวกเขาเข้าใจคู่มือมาตรฐานและรู้วิธีใช้งานอย่างถูกต้อง

รวมวงจรการให้ข้อเสนอแนะ: สุดท้าย อย่าลืมรวมกลไกสำหรับการให้ข้อเสนอแนะไว้ด้วย ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ SOP มีคุณค่าอย่างยิ่งในการปรับปรุงเอกสารให้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ใครได้ประโยชน์จากการใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน?

ทีมบริการลูกค้า: ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) มีความสำคัญสำหรับทีมบริการลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าทุกการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างมืออาชีพและสม่ำเสมอ เอกสารนี้ได้ระบุขั้นตอนการจัดการคำขอของลูกค้าทุกประเภท เช่น การคืนเงินหรือการคืนสินค้า เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าได้

ธุรกิจ: การมีขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบและมั่นใจได้ว่าทุกงานจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด เอกสารนี้ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าและทำให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตที่จำเป็นสำหรับโครงการ

ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต SOP

การสร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานที่ครอบคลุมอาจใช้เวลานาน แต่การใช้แม่แบบ SOP ที่ยืดหยุ่นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพเวลาของคุณในขณะที่พัฒนาทรัพยากรระดับสูงนี้

ไม่ว่าคุณจะมีสไตล์การทำงานแบบใด ก็มีเทมเพลต SOP ที่เหมาะกับคุณอยู่เสมอ แต่ถ้าคุณกำลังมองหาตัวเลือกที่ทั้งทรงพลังและคุ้มค่าClickUp คือจุดเริ่มต้นที่คุณไม่ควรพลาด นอกจากเทมเพลต SOP พร้อมใช้งานของ ClickUp แล้ว คุณยังสามารถใช้ClickUp Brainผู้ช่วย AI ของ ClickUp เพื่อสร้าง SOP ได้อย่างรวดเร็วจากงานและเป้าหมายของคุณภายในไม่กี่วินาที!

ปิดงานที่ค้างอยู่และยกระดับคุณภาพของเอกสาร SOP ของคุณด้วยการแจ้งเตือนติดตามผลผ่าน ClickUp Brain
ปิดงานที่ค้างอยู่และยกระดับคุณภาพของเอกสาร SOP ของคุณด้วยการแจ้งเตือนติดตามผลผ่าน ClickUp Brain

แม่แบบขั้นตอนการทำงานมาตรฐานที่แสดงในรายการนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคลังแม่แบบอันกว้างขวางของ ClickUp ที่รองรับทุกกรณีการใช้งาน— ยังไม่รวมถึงชุดฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้ ซึ่งมีให้ในทุกแผนราคา

ด้วยมุมมองเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้มากกว่า15 แบบ วิธีการนับไม่ถ้วนในการทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการเพื่อปรับปรุงกระบวนการของคุณ ClickUp คือแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบในการสร้างคู่มือมาตรฐาน (SOP) อย่างละเอียดสำหรับทีมและบริษัททุกขนาด

