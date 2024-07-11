วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทรัพยากรบุคคล

เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางบริษัทสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงได้ ในขณะที่บางบริษัทกลับต้องดิ้นรนเพื่อหาคนมาทำงาน? หรือทำไมทีมหนึ่งถึงรู้สึกกระตือรือร้นและมีประสิทธิภาพ ในขณะที่อีกทีมกลับต้องทำงานอย่างเหนื่อยหน่าย? คำตอบอาจทำให้คุณประหลาดใจ: มันเกี่ยวกับการมีกระบวนการ HR ที่ชัดเจนและชัดเจน
กระบวนการทรัพยากรบุคคลคือกรอบระบบที่เป็นระบบซึ่งทำให้แน่ใจว่ากำลังคนขององค์กรมีสุขภาพดีและมีความสุข และสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร. พวกมันคือเส้นเลือดใหญ่ขององค์กรใด ๆ ที่ช่วยให้ผู้จ้างงานสามารถจัดการทุกสิ่งตั้งแต่การค้นหาผู้มีความสามารถที่สมบูรณ์แบบไปจนถึงการรักษาให้พนักงานเจริญเติบโต.
หากไม่มีขั้นตอนด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม คุณอาจได้พนักงานที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม พนักงานที่รู้สึกไม่พอใจเนื่องจากความคาดหวังที่ไม่ชัดเจน หรือแม้กระทั่งปัญหาทางกฎหมายในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องในการจัดการข้อร้องเรียนหรือการเลิกจ้าง
กระบวนการทรัพยากรบุคคลที่แข็งแกร่งช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และทีมที่พร้อมจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดของตน
บทความนี้สำรวจวิธีการสร้างกระบวนการ HR ที่ชัดเจน สร้างแผนก HR ที่ยอดเยี่ยม และใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการทรัพยากรบุคคลที่สำคัญมีอะไรบ้าง?
กระบวนการ HR คือรากฐานของสภาพแวดล้อมการทำงานที่ประสบความสำเร็จและดีต่อสุขภาพ ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การหาคนที่เหมาะสม (การสรรหา) ไปจนถึงการรักษาให้พวกเขามีส่วนร่วมและมีความสุข (การจัดการประสิทธิภาพ, ความสัมพันธ์กับพนักงาน)
มาสำรวจกระบวนการ HR ที่สำคัญกัน
1. การสรรหาบุคลากร
การสรรหาบุคลากรเป็นรากฐานของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่แข็งแกร่ง ทำหน้าที่เป็นประตูสู่การสร้างทีมที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จ เป็นก้าวแรกในเส้นทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่คุณ ระบุความต้องการบุคลากรภายในบริษัท และเริ่มต้นค้นหาบุคคลที่สมบูรณ์แบบเพื่อมาเติมเต็มตำแหน่งนั้น
คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการความสามารถเพื่อวัตถุประสงค์นี้ได้
การสรรหาบุคลากรประกอบด้วยงานต่างๆ เช่น:
- การสร้างคำอธิบายตำแหน่งงาน: การจัดทำคำอธิบายที่ชัดเจนและน่าสนใจซึ่งระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะที่ต้องการ และวัฒนธรรมองค์กร
- การจัดหา: การติดต่อผู้สมัครที่มีศักยภาพผ่านเว็บไซต์หางาน, โซเชียลมีเดีย, หรือการแนะนำจากพนักงาน
- การคัดกรอง: ตรวจสอบประวัติย่อและสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- การคัดเลือก: นำผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเข้าสู่การสัมภาษณ์เชิงลึก การประเมินทางเทคนิค หรือการตรวจสอบประวัติอ้างอิง เพื่อหาผู้ที่เหมาะสมที่สุด
กระบวนการสรรหาที่ชัดเจนสามารถ ดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูง ลดเวลาในการจ้างงาน และสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง สำหรับความสำเร็จของบริษัทของคุณ
ClickUp, เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ, สามารถช่วยคุณได้ในขั้นตอนเหล่านี้. ตัวอย่างเช่น, มันมีทรัพยากรฟรีที่สามารถช่วยคุณในกระบวนการสรรหาบุคลากร—แบบแผนการนำไปใช้ ClickUp สำหรับการสรรหาบุคลากร.
กำลังประสบปัญหาในการหาพนักงานที่เหมาะสมอยู่หรือไม่? การสร้างทีมที่แข็งแกร่งเริ่มต้นด้วยกระบวนการสรรหาที่เรียบง่าย
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตได้อย่างเต็มที่:
- สถานะงานที่กำหนดเอง: สถานะที่กำหนดเอง เช่น 'ต้องทำ,' 'กำลังดำเนินการ,' 'ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม,' 'เสร็จแล้ว,' และ 'เสร็จสมบูรณ์' ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานในกระบวนการสรรหาได้อย่างชัดเจน ด้วยสถานะที่มองเห็นได้ง่าย ทีมงานทั้งหมดของคุณจะเข้าใจได้ทันทีว่าผู้สมัครแต่ละคนอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: แต่ละงานสามารถเสริมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลสำคัญ เช่น 'เอกสาร' (ประวัติย่อ, จดหมายสมัครงาน), 'ขั้นตอนการสรรหา' (การคัดกรอง, สัมภาษณ์, ฯลฯ), 'ทีม' (ผู้จัดการฝ่ายสรรหา, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล), 'ความคืบหน้า' (บันทึก, ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์), และ 'ความพยายาม' (เวลาที่คาดว่าจะต้องใช้) แนวทางที่ปรับให้เหมาะสมนี้ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสำหรับผู้สมัครแต่ละคนและแต่ละตำแหน่ง
- มุมมองที่กำหนดเอง: สร้างมุมมองที่แตกต่างกันสี่แบบเพื่อแสดงกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ: ไทม์ไลน์การสรรหา: รับไทม์ไลน์ภาพรวมที่ครอบคลุมของกระบวนการจ้างงานทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ต้องการ การประเมินความพยายาม: ประมาณและติดตามเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานแต่ละอย่าง ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรดีขึ้น คู่มือเริ่มต้น: รวมเอกสารการอบรมและทรัพยากรทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับพนักงานใหม่ ความคืบหน้าการสรรหา: ตรวจสอบความคืบหน้าโดยรวมของความพยายามในการสรรหาของคุณ พร้อมมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของผู้สมัครผ่านกระบวนการสรรหา
- กำหนดการรับสมัคร: รับภาพรวมของไทม์ไลน์กระบวนการจ้างงานทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ต้องการ
2. การเริ่มต้นใช้งาน
หลังจากขั้นตอนการสรรหาบุคลากรแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการปฐมนิเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รับประกันการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นสำหรับพนักงานใหม่เข้าสู่วัฒนธรรมองค์กรและบทบาทหน้าที่ คิดเสียว่าเป็นการต้อนรับผู้เล่นใหม่เข้าสู่ทีม—คุณคงไม่ปล่อยให้พวกเขาลงสนามโดยไม่มีคำอธิบายใช่ไหม? การปฐมนิเทศคือการเตรียมความพร้อมให้พนักงานใหม่ด้วยความรู้ ทรัพยากร และการสนับสนุนที่พวกเขาต้องการเพื่อประสบความสำเร็จตั้งแต่วันแรก
นี่คือตัวอย่างสำคัญบางประการที่การปฐมนิเทศอาจเกี่ยวข้อง:
- ส่งอีเมลต้อนรับพร้อมข้อมูลที่จำเป็น และกำหนดความคาดหวังสำหรับวันแรก
- เริ่มต้นด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่น แนะนำเพื่อนร่วมงาน จัดเตรียมพื้นที่ทำงาน และให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทและบทบาทหน้าที่
- การจัดโปรแกรมฝึกอบรมที่ครอบคลุม เกี่ยวกับนโยบายของบริษัท, เครื่องมือ, และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของพวกเขา
- มอบหมายให้พวกเขาได้รับพี่เลี้ยง ที่สามารถตอบคำถาม ให้คำแนะนำ และช่วยพวกเขาปรับตัวกับวัฒนธรรมองค์กร
- นำพวกเขาผ่าน KPI ที่พวกเขาต้องบรรลุสำหรับประสิทธิภาพของพนักงานใหม่
ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของ Google นั้นยอดเยี่ยมมากจน 77% ของพนักงานใหม่รายงานว่ามี ประสบการณ์ที่ดี Google ทำเช่นนี้ด้วยกระบวนการที่พิถีพิถันซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน และโปรแกรมปฐมนิเทศที่มีโครงสร้างชัดเจน
ซุนดาส คาลิด, ผู้เชี่ยวชาญการรับเข้าทำงานของกูเกิล, เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมตัวก่อนเข้าทำงาน.
"ทันทีที่ผมตอบตกลง ทีมงานของ Google ก็ส่งอีเมลแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นมาให้ผมมากมาย—ตั้งแต่ผู้สัมภาษณ์ ผู้จัดการในอนาคต ไปจนถึงเพื่อนร่วมทีม! รู้สึกดีมากๆ เลยครับ" เขาเล่าให้ฟัง นี่เป็นการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรตั้งแต่เริ่มต้นอย่างแท้จริง
Google จับคู่พนักงานใหม่ หรือที่เรียกว่า Nooglers กับเพื่อนร่วมงานที่คอยดูแลตั้งแต่ก่อนวันแรกของการทำงาน เพื่อนร่วมงานเหล่านี้เปรียบเสมือนใบหน้าที่เป็นมิตรและเสียงที่คุ้นเคยในสภาพแวดล้อมใหม่ ในวันแรก เพื่อนร่วมงานจะทำหน้าที่เป็นไกด์ พาพนักงานใหม่เดินชมรอบๆ และช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ง่ายขึ้น ด้วยการให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน การสร้างความสัมพันธ์ผ่านเพื่อนร่วมงาน และการจัดให้มีการปฐมนิเทศที่ครอบคลุม Google จึงช่วยให้ Nooglers ประสบความสำเร็จในการทำงาน
หากการจัดการงานทั้งหมดในการเริ่มต้นงานด้วยตนเองรู้สึกหนักเกินไป ลองใช้แม่แบบ HRฟรีเพื่อทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น
3. การฝึกอบรมและการพัฒนา
การฝึกอบรมและพัฒนา (T&D) เป็นกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงแค่การเสริมทักษะให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในปัจจุบันได้เท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนในความเติบโตและศักยภาพระยะยาวของพวกเขาอีกด้วย
การฝึกอบรม:
- ทักษะเฉพาะงาน: การให้ความรู้และทักษะเฉพาะที่จำเป็นแก่พนักงานใหม่หรือพนักงานปัจจุบัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ การจัดเวิร์กช็อปความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย
- การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพวกเขา
การพัฒนา:
- การฝึกอบรมภาวะผู้นำ: เสริมสร้างทักษะให้กับพนักงานที่มีศักยภาพสูงในการเป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม
- การพัฒนาทักษะอ่อน: ช่วยพนักงานพัฒนาทักษะการสื่อสาร, การทำงานเป็นทีม, การแก้ปัญหา, และการจัดการเวลา
- การวางแผนเส้นทางอาชีพ: ทำงานร่วมกับพนักงานเพื่อระบุเป้าหมายอาชีพของพวกเขาและมอบโอกาสสำหรับการก้าวหน้าภายในบริษัท
การลงทุนในโปรแกรม T&D ที่ครอบคลุม จะช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมนวัตกรรม และเพิ่มอัตราการรักษาพนักงาน
ยูนิลีเวอร์ได้ให้คำมั่นที่จะพัฒนาทักษะให้กับพนักงานทุกคนให้มีทักษะที่พร้อมสำหรับอนาคตภายในปี 2025ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Unilever Compass จากการวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปมีประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมเพิ่มขึ้นถึง 41%
แพทริค ฮัลล์ รองประธานฝ่ายอนาคตของการทำงาน ยูนิลีเวอร์ กล่าวว่า:
เราได้ระบุตั้งแต่แรกว่ามีความต้องการในการเคลื่อนย้ายบุคลากรให้มากขึ้น ความยืดหยุ่นมากขึ้น และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทุกคนต่างพูดถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นเราจึงตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะสำรวจตลาดเพื่อหาเครื่องมือและแนวคิดที่เราสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างผลกระทบภายในองค์กรของเรา
ยูนิลีเวอร์ได้สร้างโปรแกรมการทำงานแบบยืดหยุ่นภายในองค์กรเพื่อจับคู่บุคลากรกับโอกาสในโครงการต่างๆ ของธุรกิจส่วนอื่น ๆ ความคิดริเริ่มนี้จะได้รับการขยายผลด้วยแพลตฟอร์ม AI เพื่อช่วยให้ผู้นำสามารถจัดสรรทรัพยากรให้กับโครงการได้อย่างรวดเร็ว
การตระหนักถึงวิธีการที่หลากหลายที่ผู้คนใช้กำหนดความหมายของงานที่มีความหมาย ยูนิลีเวอร์ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสเกี่ยวกับโอกาสภายในองค์กร ด้วยการสร้างสนามแข่งขันที่เท่าเทียมกันพร้อมการมองเห็นที่เท่าเทียมกันสำหรับสมาชิกทีมทุกคน พวกเขาทำให้การมอบหมายงานโครงการสอดคล้องกับความปรารถนาและความแข็งแกร่งของผู้สมัครที่เหมาะสม แนวทางนี้ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมที่พนักงานสามารถแสวงหางานที่สอดคล้องกับคำนิยามของจุดมุ่งหมายของตนเองได้อย่างกระตือรือร้น
4. การรักษาไว้
พนักงานที่มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของงานเอง พวกเขาเชื่อมั่นในเป้าหมายขององค์กร
การรักษาพนักงานเป็นกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการทำให้พนักงานที่มีความสามารถมีความสุขและมีส่วนร่วม และในที่สุดก็ส่งเสริมให้พวกเขาอยู่กับบริษัทต่อไป
นี่คือวิธีที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้กลยุทธ์การรักษาพนักงานให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งองค์กรและพนักงาน:
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มีการแข่งขัน: มอบเงินเดือนที่แข่งขันได้, โบนัส, ประกันสุขภาพ, และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว: ส่งเสริมการจัดตารางการทำงานที่ยืดหยุ่น นโยบายการลาหยุด และโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถบริหารจัดการชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การยกย่องผลการปฏิบัติงาน: การยอมรับและให้รางวัลต่อความสำเร็จของพนักงานทั้งในที่สาธารณะและส่วนตัว เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จ
- โอกาสในการพัฒนาอาชีพ: การจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง, โปรแกรมการให้คำปรึกษา, และโอกาสในการเติบโตภายในองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความท้าทายและมีส่วนร่วม
- วัฒนธรรมการทำงานเชิงบวก: ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือ การสื่อสารที่เปิดกว้าง ความเคารพซึ่งกันและกัน และความปลอดภัยทางจิตใจ ที่ซึ่งพนักงานรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการสนับสนุน
บริษัท ConocoPhillipsมีระยะเวลาการทำงานเฉลี่ยของพนักงานอยู่ที่ 10.6 ปี ซึ่งเป็นไปได้เพราะสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมที่บริษัทมอบให้ สวัสดิการบางส่วนประกอบด้วยโบนัสเงินสดประจำปี ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และการจับคู่เงินออมของบริษัท 6% ของเงินเดือน ซึ่งบางครั้งอาจเพิ่มขึ้นเกิน 6%
5. ความสัมพันธ์กับพนักงาน
ความสัมพันธ์กับพนักงาน ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่แข็งแกร่ง มุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพระหว่างนายจ้างกับพนักงาน
นี่คือวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลดำเนินการในกระบวนการ HR ที่สำคัญนี้:
- ช่องทางการสื่อสาร: การจัดตั้งช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ ซึ่งพนักงานรู้สึกสบายใจที่จะแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือขอคำแนะนำ
- การแก้ไขข้อขัดแย้ง: อำนวยความสะดวกในการแก้ไขข้อขัดแย้งในสถานที่ทำงานอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้จัดการ หรือทีม
- การมีส่วนร่วมของพนักงาน: การดำเนินโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
- การจัดการประสิทธิภาพ: การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และโอกาสในการเติบโต เพื่อรักษาแรงจูงใจของพนักงานและให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
- ขั้นตอนการร้องทุกข์: การจัดตั้งขั้นตอนการร้องทุกข์ที่ชัดเจนและสามารถเข้าถึงได้สำหรับพนักงานในการแก้ไขปัญหาหรือข้อกังวลใด ๆ ที่พวกเขาอาจมี โดยรับประกันกระบวนการที่เป็นธรรมและให้เกียรติ
6. คำขอของพนักงาน
คำขอของพนักงานเป็นกระบวนการที่สำคัญแต่บ่อยครั้งถูกมองข้ามในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการสอบถาม การขอ และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับงานของพนักงาน
นี่คือวิธีการทำงานของคำขอของพนักงานในกระบวนการ HR ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน:
- ระบบศูนย์กลาง: การนำระบบที่ใช้งานง่าย (พอร์ทัลออนไลน์, ที่อยู่อีเมล, แบบฟอร์มเฉพาะ) มาใช้เพื่อให้พนักงานสามารถส่งคำขอได้
- การจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน: การจัดตั้งหมวดหมู่ที่ชัดเจนสำหรับคำขอที่พบบ่อย เช่น การลาหยุด การขอเวลาว่าง การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ หรือการปรับปรุงข้อมูลสวัสดิการ
- กระบวนการอนุมัติที่กำหนดไว้: การกำหนดกระบวนการอนุมัติที่ชัดเจนสำหรับคำขอประเภทต่างๆ
- การสื่อสารและการติดตาม: ให้การสื่อสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของคำขอของพนักงาน และให้พวกเขาทราบข้อมูลตลอดกระบวนการ
7. การบริหารผลการปฏิบัติงาน
การจัดการประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการหลักของงานทรัพยากรบุคคล คือ วิธีการอย่างเป็นระบบที่เราใช้ในการประเมิน พัฒนา และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานบรรลุศักยภาพสูงสุด และมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายของบริษัท
นี่คือวงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง—ถนนสองทางที่พนักงานได้รับความคาดหวังที่ชัดเจน การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และโอกาสในการเติบโต ในขณะที่การมีส่วนร่วมของพวกเขาก็ได้รับการยอมรับและสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท
นี่คือวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลใช้การบริหารผลงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:
- การตั้งเป้าหมาย: การตั้งเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้จัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายของแต่ละบุคคลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนกและบริษัท
- การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ: การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงบวกและเชิงสร้างสรรค์ ตลอดทั้งปี
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน: ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำให้สอดคล้องกับKPI ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อ ประเมินความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเป็นทางการตามเป้าหมายที่ตกลงไว้
- โอกาสในการพัฒนา: การระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละบุคคล และสร้างโอกาสในการเติบโตผ่านการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา หรือโปรแกรมการพัฒนาทักษะ
- การยกย่องเชิดชูผลงาน: การยกย่องและให้รางวัลต่อผลงานที่โดดเด่นทั้งในที่สาธารณะและส่วนตัว
8. การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานของงานทรัพยากรบุคคล ช่วยดึงดูด รักษา และจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถ เป็นชุดสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่คุณมอบให้พนักงาน ครอบคลุมทั้งผลตอบแทนทางการเงินและสิทธิพิเศษที่มีคุณค่า
ลองพิจารณาบริษัทสตาร์ทอัพด้านซอฟต์แวร์ที่กำลังเติบโต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจเสนอเงินเดือนที่แข่งขันได้ แผนประกันสุขภาพที่ครอบคลุมพร้อมค่าหักลดหย่อนต่ำ วันหยุดพักผ่อนและวันลาเพื่อสุขภาพจิตที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการจัดการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรรุ่นใหม่ในตลาดเทคโนโลยีที่มีการแข่งขันสูง พวกเขาอาจนำแผนสิทธิซื้อหุ้นมาใช้เพื่อจูงใจพนักงานและส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของในความสำเร็จของบริษัท
9. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบช่วยให้องค์กรของคุณปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจ้างงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คิดเสียว่ามันคือสนามพลังที่มองไม่เห็นซึ่งปกป้องบริษัทของคุณจากผลกระทบทางกฎหมาย
ตัวอย่างเช่น หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำโดยการจ่ายค่าจ้างให้พนักงานต่ำกว่าที่กำหนด ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจเผชิญกับข้อร้องเรียนจากพนักงานที่ไม่พอใจ ค่าปรับจากหน่วยงานของรัฐ และอาจถึงขั้นเสื่อมเสียชื่อเสียง
โดยการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลช่วยปกป้ององค์กรจากปัญหาทางกฎหมาย ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยุติธรรมและมีจริยธรรม และสร้างความไว้วางใจกับพนักงาน
10. การออกจากงาน
แม้ว่าจะมักถูกมองข้ามโดยกระบวนการสรรหาและปฐมนิเทศ การออกจากงานเป็นกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลที่สำคัญซึ่งช่วยให้การแยกทางระหว่างพนักงานและบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นมืออาชีพ
สมมติว่า Sarah ผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีตัดสินใจที่จะแสวงหาโอกาสใหม่ นี่คือวิธีที่กระบวนการลาออกที่กำหนดไว้อย่างดีอาจเกิดขึ้นสำหรับเธอ:
- สองสัปดาห์ก่อนวันสุดท้าย: ผู้จัดการของซาร่าห์ เดวิด จัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการลาออกของเธอ พวกเขาทบทวนภารกิจและโครงการที่กำลังจะมาถึงของเธอ ระบุสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์หรือส่งมอบ
- หนึ่งสัปดาห์ก่อนวันสุดท้าย: ฝ่ายทรัพยากรบุคคลพบกับซาร่าห์เพื่อเริ่มกระบวนการออกจากงาน ซึ่งรวมถึงการเก็บคืนทรัพย์สินของบริษัท เช่น แล็ปท็อปและบัตรพนักงาน การทบทวนตัวเลือกสวัสดิการภายใต้กฎหมาย Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act (COBRA ซึ่งเป็นโปรแกรมประกันสุขภาพต่อเนื่องของสหรัฐอเมริกา) และการตั้งค่าการโอนเงินเดือนสุดท้ายโดยตรง
- วันสุดท้าย: ซาร่าใช้เวลาช่วงเช้าในการสรุปงานเร่งด่วนและจัดการประชุมส่งมอบงานกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนความรับผิดชอบเป็นไปอย่างราบรื่น เธอยังเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันอำลาที่จัดโดยทีมงาน ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับการกล่าวคำอำลาอย่างไม่เป็นทางการและอวยพรซึ่งกันและกัน
- หนึ่งสัปดาห์หลังจากวันสุดท้าย: ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการสัมภาษณ์ออกงานกับซาราห์ ในขั้นตอนนี้ เธอสามารถแบ่งปันความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานที่บริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ
- หนึ่งเดือนหลังจากวันสุดท้าย: ซาร่าห์ได้รับเช็คเงินเดือนสุดท้ายและสิทธิประโยชน์ที่ค้างอยู่ตามที่ตกลงกันไว้ในการประชุมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทจะส่งจดหมายรับรองการทำงานอย่างเป็นทางการให้เธอเมื่อเธอร้องขอ โดยเน้นย้ำถึงทักษะและการมีส่วนร่วมของเธอ
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเลิกจ้างที่ราบรื่นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งซาราห์และบริษัท
11. การวางแผนทรัพยากรบุคคล
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์คือกระบวนการเชิงกลยุทธ์ในการคาดการณ์ความต้องการกำลังคนในอนาคตและพัฒนาโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น คิดว่าเป็นแผนที่นำทาง—ฝ่ายทรัพยากรบุคคลวิเคราะห์ความสามารถที่มีอยู่ปัจจุบัน คาดการณ์ความต้องการในอนาคตตามเป้าหมายทางธุรกิจ และสร้างแผนเพื่อลดช่องว่างที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงการสรรหาบุคลากรเฉพาะทาง โปรแกรมฝึกอบรม หรือการวางแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับบทบาทสำคัญ
ตัวอย่างเช่นบริษัทเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตอาจใช้ซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลในการวางแผนเพื่อระบุความต้องการนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มเติมในปีถัดไป ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลจะพัฒนากลยุทธ์การสรรหาเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูง พร้อมทั้งสำรวจโปรแกรมฝึกอบรมภายในเพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงานที่มีอยู่
ตอนนี้ที่คุณทราบรายการตรวจสอบสำหรับกระบวนการ HR อย่างละเอียดแล้ว มาดูความสำคัญของมันกัน
ความสำคัญของกระบวนการทรัพยากรบุคคล
องค์กรที่ไม่มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีเป็นเพียงการรวมตัวของบุคคลที่มีความสามารถซึ่งกำลังดิ้นรนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
กระบวนการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างบริษัทที่เจริญรุ่งเรือง มาสำรวจวิธีการเฉพาะที่กระบวนการทรัพยากรบุคคลที่แข็งแกร่งสามารถประสานงานองค์กรที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง
กระบวนการทรัพยากรบุคคลและธุรกิจสมัยใหม่
กระบวนการทรัพยากรบุคคลเป็นกระดูกสันหลังของธุรกิจสมัยใหม่ทุกแห่ง พวกมันช่วยให้การไหลเวียนของบุคลากรเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การดึงดูดผู้สมัครที่ดีที่สุดไปจนถึงการรักษาพนักงานให้มีความสุขและมีส่วนร่วม คิดถึงพวกมันเหมือนสูตรสำหรับการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่แข็งแกร่งนำไปสู่:
- การจ้างงานที่ดีขึ้น: การค้นหาบุคลากรที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงาน
- ลดอัตราการลาออก: รักษาพนักงานที่ดีที่สุดของคุณ
- เพิ่มผลผลิต: การมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อให้พวกเขาทำงานได้ดีขึ้น
- วัฒนธรรมการทำงานเชิงบวก: ส่งเสริมนวัตกรรมผ่านสถานที่ทำงานที่มีความสุข
กระบวนการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่งผลต่อการรักษาพนักงาน ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเป็นรากฐานสำคัญสำหรับประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการรักษาพนักงาน ความพึงพอใจ และประสิทธิภาพการทำงานในลำดับที่เชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผล:
- กระบวนการ HR ที่มีประสิทธิภาพ (การสรรหา การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม) นำไปสู่ การตัดสินใจจ้างงานที่ดีขึ้น และเตรียมความพร้อมให้พนักงานด้วยทักษะที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ
- พนักงานที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับการเตรียมความพร้อม มีแนวโน้มที่จะมีความ พึงพอใจ กับงานของตนมากขึ้น
- พนักงานที่พึงพอใจจะมีความ มีส่วนร่วมมากขึ้น และ มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน ส่งมอบผลงานที่ดีที่สุด
- ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดี ส่งเสริมคุณค่าของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่แข็งแกร่ง
การบริหารงานบุคคลที่ดีช่วยสร้างบุคลากรที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพ ซึ่งขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรรายงานปี 2024 โดย McKinseyระบุว่า การลดความซ้ำซ้อน ลดจำนวนชั้นของโครงสร้าง และปรับช่วงการควบคุมให้เหมาะสม สามารถสร้างประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
ผลกระทบของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อการทำงานทางไกล การมีส่วนร่วมของพนักงาน และพลวัตของทีม
ในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลหลังการระบาดของโรค กระบวนการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญมากกว่าที่เคย พวกเขามีบทบาทเสมือนสะพานเชื่อมระยะทางทางกายภาพ ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานและพลวัตของทีม นี่คือวิธีการ:
- การปฐมนิเทศที่มีโครงสร้าง: ลองนึกภาพพนักงานใหม่ที่ถูกโยนเข้าไปในทีมเสมือนจริงโดยไม่มีการแนะนำหรือการฝึกอบรมที่เหมาะสม กระบวนการปฐมนิเทศที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน (เช่น โมดูลการฝึกอบรมออนไลน์ การพบปะสังสรรค์เสมือนจริง) จะช่วยให้พนักงานระยะไกลรู้สึกได้รับการต้อนรับ มีความพร้อม และเชื่อมโยงกับทีมตั้งแต่วันแรก
- ช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน: การทำงานระยะไกลอาจทำให้รู้สึกโดดเดี่ยว ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยการสร้างช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน (เช่น ช่อง Slack ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ การประชุมทางวิดีโอเป็นประจำ) ซึ่งพนักงานรู้สึกสบายใจที่จะแสดงความคิดเห็นหรือข้อกังวล
- การจัดการประสิทธิภาพ: การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่สามารถเป็นเพียงเรื่องที่นึกถึงเมื่อสิ้นปีได้เท่านั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่งด้วยการสนับสนุนให้มีการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ เช่น การประชุมผ่านวิดีโอระหว่างผู้จัดการกับพนักงานที่ทำงานทางไกล วิธีนี้ช่วยให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันและมีแรงจูงใจอยู่เสมอ
มันเกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับโลกเสมือนเป็นอันดับแรก ที่ทุกคนรู้สึกมีคุณค่า เชื่อมโยงกัน และพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดของตนเอง
อิทธิพลของกระบวนการทรัพยากรบุคคลต่อ 'สงครามแย่งชิงบุคลากร'
McKinsey ได้บัญญัติคำว่า 'สงครามเพื่อความสามารถ'ในปี 1997 เพื่ออธิบายถึงความยากลำบากที่ธุรกิจเผชิญในการค้นหาและจ้างแรงงานที่มีทักษะ ด้วยจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จำกัด บริษัทต่าง ๆ จึงต้องต่อสู้กันอย่างดุเดือดเพื่อดึงดูดและรักษาผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมไว้
นี่ไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราว—แต่มันคือความปกติใหม่ และในสงครามนี้ กระบวนการ HR ที่ไม่มีประสิทธิภาพคือศัตรูของคุณ พวกมันทำให้เสียเวลาอันมีค่า ทรัพยากร และในที่สุดคือโอกาสของคุณที่จะได้คนที่มีความสามารถที่คุณต้องการเพื่อชัยชนะ
กระบวนการ HR มีบทบาทสำคัญในสงครามครั้งนี้:
- ชนะการแข่งขันในการสรรหา: กระบวนการสรรหาที่แข็งแกร่งพร้อมคำอธิบายตำแหน่งงานที่ชัดเจน การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการมอบประสบการณ์การจ้างงานที่ราบรื่น สามารถดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูง
- สร้างความภักดีของพนักงาน: การลงทุนในโปรแกรมการมีส่วนร่วม การฝึกอบรม และการพัฒนาพนักงาน สร้างความรู้สึกมีคุณค่าและทำให้พนักงานมีแรงจูงใจที่จะอยู่ต่อ
- การเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้จัดการ: ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมอบทักษะและทรัพยากรที่จำเป็นให้กับผู้จัดการ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาของพนักงาน
การนำกระบวนการทรัพยากรบุคคลที่แข็งแกร่งมาใช้ บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากสนามรบให้กลายเป็นแม่เหล็ก ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้ในการแข่งขันเพื่ออนาคต
การจัดการกระบวนการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร
การจัดการกระบวนการ HR แบบครบวงจร (E2E HRM) คือการบริหารจัดการวงจรชีวิตของพนักงานทั้งหมด ตั้งแต่เมื่อผู้สมัครที่มีศักยภาพเข้ามาอยู่ในสายตาของคุณ จนถึงการออกจากองค์กรในที่สุด
มันช่วยสร้างการเดินทางที่ราบรื่นและมีกลยุทธ์ซึ่งให้ประโยชน์แก่ทั้งพนักงานและองค์กร. บางประโยชน์ของมันคือ:
- ประสบการณ์ของผู้สมัครที่ได้รับการปรับปรุง: กระบวนการสรรหาที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูงและสร้างภาพลักษณ์นายจ้างที่ดี—แม้ในกรณีที่ผู้สมัครอาจไม่ได้รับการจ้างงานในที่สุด
ผู้ใช้บนReddit ได้เล่าถึงประสบการณ์การถูกปฏิเสธของตนว่า: "ผู้จัดการจาก KPMG โทรหาฉันหลังจากสัมภาษณ์ เพราะเราคุยกันถูกคอกันมาก เขาขอโทษที่ฉันไม่ได้รับตำแหน่ง และบอกเหตุผลว่าทำไมฉันถึงไม่ได้รับ (เกรดเฉลี่ย) ฉันขอบคุณที่เขาโทรมา และเราจะติดต่อกันต่อไปในทางธุรกิจ"
- การมีส่วนร่วมของพนักงานที่เพิ่มขึ้น: การปฐมนิเทศที่ง่ายขึ้น, โอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง, และการจัดการประสิทธิภาพที่ชัดเจน สร้างความรู้สึกมีคุณค่าและแรงจูงใจในตัวพนักงาน
- การรักษาพนักงานเพิ่มขึ้น: ประสบการณ์ที่ดีของพนักงานช่วยลดอัตราการลาออกและรักษาบุคลากรที่ดีที่สุดของคุณไว้
- การตัดสินใจที่ดีขึ้น: ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจากกระบวนการ E2E ช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
- ลดต้นทุน: การทำงานอัตโนมัติและกระบวนการที่เรียบง่ายช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรให้กับทีม HRตามรายงานของ Gartner38% ของผู้นำด้าน HR ได้สำรวจหรือนำโซลูชัน AI มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ภายในองค์กรของพวกเขา
กระบวนการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมความสำเร็จโดยรวมขององค์กรอีกด้วย
นี่คือตัวชี้วัดสำคัญบางประการในการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการทรัพยากรบุคคลของคุณ:
- ระยะเวลาในการจ้างงาน: วัดระยะเวลาที่ใช้ในการบรรจุตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ การใช้เวลาในการจ้างงานที่สั้นลงบ่งชี้ถึงกระบวนการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ
- อัตราการคงอยู่ของพนักงานใหม่: ติดตามเปอร์เซ็นต์ของพนักงานใหม่ที่ยังคงอยู่กับบริษัทหลังจากระยะเวลาที่กำหนด (เช่น หนึ่งปี) อัตราการคงอยู่สูงบ่งชี้ถึงโปรแกรมการปฐมนิเทศและการพัฒนาที่แข็งแกร่ง
- ความพึงพอใจของพนักงาน: การสำรวจและกลไกการให้ข้อเสนอแนะสามารถเปิดเผยความรู้สึกของพนักงานเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาได้ ความพึงพอใจที่สูงบ่งชี้ถึงวัฒนธรรมการทำงานที่ดีและนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
- ผลตอบแทนจากการลงทุนในการฝึกอบรม (ROI): วัดผลประโยชน์ทางการเงินของโปรแกรมการฝึกอบรมเมื่อเทียบกับต้นทุน แสดงให้เห็นคุณค่าของการลงทุนในการพัฒนาพนักงาน
- อัตราการขาดงาน: ติดตามความถี่ของการขาดงานของพนักงาน อัตราการขาดงานต่ำบ่งชี้ถึงพนักงานที่มีสุขภาพดีและมีส่วนร่วม
กำลังประสบปัญหาในการสร้างกระบวนการ HR แบบครบวงจรหรือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน?ให้แพลตฟอร์มการจัดการ HR ของ ClickUpเป็นผู้นำทางและช่วยเหลือคุณ
แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมนี้มีเครื่องมือและเทมเพลตมากมายเพื่อช่วยคุณในทุกขั้นตอนของการจัดการกระบวนการ HR แบบครบวงจร:
การจัดการงาน
ClickUp Tasksผสานกับมุมมอง ClickUpที่ยืดหยุ่นกว่า 15 แบบ ช่วยให้ทีม HR ของคุณสามารถสร้างมุมมองงานที่แตกต่างกันได้ตามความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล
คุณสามารถสร้าง กระบวนการทำงานแบบภาพสำหรับกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ พร้อมด้วย ฟังก์ชันลากและวางเพื่อย้ายผู้สมัครผ่านขั้นตอนต่างๆ (เช่น การสรรหา การคัดกรอง การสัมภาษณ์)
พัฒนาแบบฟอร์มตรวจสอบสำหรับการรับพนักงานใหม่ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่บทบาทหน้าที่ใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น จัดตั้งภารกิจที่ต้องทำเป็นประจำและแจ้งเตือนสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทำให้ผู้จัดการสามารถติดตามได้ และให้คำแนะนำแก่พนักงานอย่างทันเวลา
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
รวมเอกสารพนักงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp Docs สร้างคลังข้อมูลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่าย
จัดเก็บ ประวัติย่อ, บทวิจารณ์ผลงาน, เอกสารการฝึกอบรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในโฟลเดอร์หรือพื้นที่ทำงานที่กำหนดไว้ อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นบนเอกสารด้วยฟีเจอร์การแก้ไขแบบเรียลไทม์และความคิดเห็นแบบต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลของ ClickUpเพื่อช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องง่ายขึ้น
พนักงานของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดายด้วยฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลของ ClickUp ที่รวบรวมไว้อย่างศูนย์กลางนี้ ระบบนี้จะช่วยให้ทีม HR ของคุณ ใช้เวลาน้อยลงในการตอบคำถาม และเพิ่มเวลาในการทำงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
นี่คือวิธีที่เทมเพลตสามารถเป็นประโยชน์ต่อทีมของคุณ:
- สร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุมและใช้งานง่าย
- จัดระเบียบและเก็บเอกสารสำคัญด้านทรัพยากรบุคคลไว้ในที่เดียวที่สะดวก
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและบันทึกการอัปเดตเอกสารตลอดเวลา
การสื่อสารติดตามผล
ใช้ClickUp Formsเพื่อทำให้การรวบรวมข้อมูลและกระบวนการทำงานง่ายขึ้น สร้างแบบฟอร์มออนไลน์สำหรับกระบวนการ HR ต่าง ๆ รวมถึงการรับพนักงานใหม่, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, การสัมภาษณ์ลาออก, หรือการขอลางาน
ออกแบบฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ClickUp กรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ ลงในช่องที่เกี่ยวข้อง ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของทีมทรัพยากรบุคคล
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นรับข้อเสนอแนะจากพนักงานได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตนี้สามารถมีคุณค่าอย่างยิ่งในการรวบรวมและจัดการความคิดเห็นของพนักงาน นี่คือวิธีการนำคุณสมบัติสำคัญบางประการไปใช้กับกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล:
- ปรับแต่งเทมเพลตเพื่อทำให้กระบวนการรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานง่ายขึ้น ออกแบบคำถามที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ เช่น ประสบการณ์การเข้าทำงาน การประเมินผลการทำงาน หรือวัฒนธรรมองค์กร
- ติดตามความคิดเห็นของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'ต้องดำเนินการ' หรือ 'ดำเนินการแล้ว' ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่ความคิดเห็นตามแผนก กลุ่มพนักงาน หรือประเภท (เช่น ข้อเสนอแนะ ข้อกังวล)
- จัดระเบียบความคิดเห็นของพนักงานเพื่อการวิเคราะห์ที่ง่ายขึ้น สร้างมุมมองเฉพาะ เช่น 'ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้' หรือ 'ข้อกังวลของแต่ละแผนก' เพื่อระบุแนวโน้มและจัดลำดับความสำคัญของการปรับปรุง
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อติดตามความคืบหน้าของการนำไปใช้ตามคำแนะนำ มอบหมายงานให้กับทีมที่เกี่ยวข้อง กำหนดเส้นตายสำหรับการแก้ไขปัญหา และใช้คุณสมบัติเช่นการแจ้งเตือนทางอีเมลและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่ามีความรับผิดชอบและการดำเนินการที่ทันเวลา
เร่งกระบวนการทรัพยากรบุคคลที่ซ้ำซ้อน
ใช้เทมเพลต HR ฟรีเพื่อเริ่มต้นกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่นทีมการรับสมัครสามารถใช้งานเทมเพลตการรับสมัครพนักงานของ ClickUpเพื่อดำเนินการผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ในขั้นตอนนี้ได้อย่างรวดเร็ว
ความประทับใจแรกพบมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องต้อนรับพนักงานใหม่ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์การปฐมนิเทศที่ราบรื่นและน่าสนใจ ซึ่งเป็นการวางรากฐานสู่ความสำเร็จ ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- พัฒนาแบบฟอร์มตรวจสอบเป็นขั้นตอน ที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของการรับเข้าทำงาน ตั้งแต่เอกสารก่อนเข้าทำงาน การแนะนำตัว ไปจนถึงการฝึกอบรม ให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและดำเนินไปตามแผน ลดความเครียดจากการลืมงาน
- กำหนดการประชุมและงานที่สำคัญภายในเทมเพลต เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่าย (พนักงานใหม่ ผู้จัดการ สมาชิกในทีม) ได้รับข้อมูลและเตรียมพร้อมแล้ว สิ่งนี้จะช่วยสร้างการสื่อสารที่ชัดเจนและการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นสำหรับพนักงานใหม่
- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพนักงานใหม่และเพื่อนร่วมงาน จัดตารางอาหารกลางวันหรือการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการของทีม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมต่อกันตั้งแต่เริ่มต้นและสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร
ตอนนี้ หากคุณติดอยู่กับกระบวนการเริ่มต้นใช้งานเองเทมเพลตรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้
เปิดตัวพนักงานใหม่เข้าสู่บทบาทของพวกเขาและเตรียมพร้อมให้พวกเขาประสบความสำเร็จ. เทมเพลตนี้เปลี่ยนการปฐมนิเทศจากภาระงานให้เป็นข้อได้เปรียบทางกลยุทธ์.
นี่คือวิธีที่มันช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเริ่มต้นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น:
- สร้างรายการตรวจสอบที่ปรับแต่ง ให้เหมาะกับแต่ละตำแหน่งงาน. ซึ่งช่วยให้การอบรมพนักงานใหม่เป็นไปอย่างมีความมุ่งเน้นและเกี่ยวข้อง พร้อมมอบความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นให้กับพนักงานใหม่เพื่อให้พวกเขาสามารถทำผลงานได้ดี
- แยกย่อยงานการปฐมนิเทศ ออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ พนักงานใหม่จะได้รับคำแนะนำที่เข้าใจง่าย ลดความสับสนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตั้งแต่วันแรก
- ติดตามความคืบหน้าของการปฐมนิเทศ แบบเรียลไทม์ ClickUp มอบความโปร่งใสที่ชัดเจนในการติดตามการเสร็จสิ้นงาน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนของการปฐมนิเทศเป็นไปตามแผน สิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและเข้าแทรกแซงได้อย่างทันท่วงที
กระบวนการและระบบงานทรัพยากรบุคคล
กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่แนะนำและประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ในขณะที่ระบบทรัพยากรบุคคลหรือซอฟต์แวร์ HRMSจะนำกระบวนการเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติจริง
มาสำรวจความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสององค์ประกอบสำคัญในการสร้างกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลที่ประสบความสำเร็จ:
|คุณสมบัติ
|กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล
|ระบบทรัพยากรบุคคล
|คำนิยาม
|ขั้นตอนที่กำหนดไว้ กิจกรรม และวิธีการที่ใช้ในการบริหารจัดการวงจรชีวิตของพนักงาน ตั้งแต่การสรรหาจนถึงการออกจากงาน
|แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ช่วยอัตโนมัติ, ทำให้ง่ายขึ้น, และสนับสนุนกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล
|จุดมุ่งเน้น
|กลยุทธ์: การกำหนด 'อะไร' และ 'ทำไม' ที่อยู่เบื้องหลังกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคล
|การดำเนินงาน: จัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
|ความยืดหยุ่น
|สามารถปรับแต่งและปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของบริษัทได้
|มีความยืดหยุ่นน้อยกว่า มีคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
|ตัวอย่าง
|– กระบวนการสรรหา (การคัดกรอง, การสัมภาษณ์) – การบริหารผลงาน (การตั้งเป้าหมาย, การให้ข้อเสนอแนะ) – โปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนา
|– ระบบติดตามผู้สมัครงาน (ATS) – ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) – ซอฟต์แวร์การจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการ
|วิวัฒนาการ
|สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการทางธุรกิจ
|ต้องการการอัปเกรดและอัปเดตเพื่อให้ทันสมัยกับการก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
กระบวนการและระบบทรัพยากรบุคคลทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด กระบวนการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนช่วยให้มีแผนที่เส้นทางที่ชัดเจนในการบริหารจัดการแรงงานของคุณ ในขณะที่ระบบทรัพยากรบุคคลให้เทคโนโลยีในการดำเนินการตามกระบวนการเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มาสำรวจบทบาทสำคัญของระบบ HR ในการจัดการกระบวนการ HR:
- การทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น: กระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจเกี่ยวข้องกับงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การจัดตารางสัมภาษณ์ การส่งจดหมายเสนองาน หรือการจัดการเอกสารการฝึกอบรม ระบบทรัพยากรบุคคลจะทำงานเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมีเวลาไปมุ่งเน้นกับโครงการที่มีกลยุทธ์มากขึ้น
- เพิ่มความถูกต้อง: การป้อนข้อมูลด้วยตนเองอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ระบบ HR ช่วยลดความเสี่ยงนี้โดยการจัดเก็บข้อมูลในศูนย์กลางและโอนถ่ายข้อมูลระหว่างฟังก์ชันต่างๆ โดยอัตโนมัติ
- การปรับปรุงการสื่อสาร: ระบบทรัพยากรบุคคลช่วยให้การสื่อสารภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น พนักงานสามารถเข้าถึงสลิปเงินเดือน ขอลาหยุด หรือส่งข้อเสนอแนะได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ผู้จัดการสามารถให้ข้อเสนอแนะและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานได้
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริการตนเองของพนักงาน: ระบบทรัพยากรบุคคลช่วยให้พนักงานสามารถจัดการด้านต่างๆ ของประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลของตนเองได้ พวกเขาสามารถอัปเดตข้อมูลส่วนตัว สมัครเข้าร่วมโปรแกรมสวัสดิการ หรือเข้าถึงโมดูลการฝึกอบรมได้อย่างอิสระ
- การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน: ระบบทรัพยากรบุคคลรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร, ประสิทธิภาพการทำงาน, การรักษาบุคลากร, และด้านสำคัญอื่น ๆ ข้อมูลนี้มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถใช้ประโยชน์เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและปรับปรุงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลให้ดีที่สุด
คาร่า สมิธ ผู้จัดการโปรแกรมปฏิบัติการที่ Instant Teams ชื่นชม ClickUp ที่ช่วยสร้างประสิทธิภาพในทุกแผนก:
แพลตฟอร์มนี้ได้มอบสถานที่เดียวให้เราเพื่อสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน. ทีม ClickUp ประกอบด้วยสมาชิกทีมที่ยอดเยี่ยมซึ่งเปิดรับฟังคำแนะนำเสมอ และพวกเขามุ่งมั่นที่จะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงตามคำแนะนำนั้น ๆ. นี่คือระบบสนับสนุนที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน. ทุกทีมสามารถได้รับประโยชน์จากระบบอัตโนมัติ และ ClickUp มีระบบอัตโนมัติสำหรับทุกสถานการณ์ที่ฉันเคยพบเจอ อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ ClickUp คือการทำให้กระบวนการทำงานและเครื่องมือต่าง ๆ ง่ายขึ้นและรวมไว้ในโซนการทำงานเดียว."
แพลตฟอร์มนี้ได้มอบสถานที่เดียวให้เราเพื่อสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ทีม ClickUp ประกอบด้วยสมาชิกทีมที่ยอดเยี่ยมซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นเสมอ และพวกเขาทำงานอย่างหนักเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปปรับใช้ตามความคิดเห็นนั้น มันเป็นระบบสนับสนุนที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน ทุกทีมสามารถได้รับประโยชน์จากระบบอัตโนมัติ และ ClickUp มีระบบอัตโนมัติสำหรับทุกสถานการณ์ที่ฉันเคยพบเจอ อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ ClickUp คือการทำให้กระบวนการและเครื่องมือต่าง ๆ ง่ายขึ้นและรวมไว้ในโซนการทำงานเดียว"
การอัตโนมัติของกระบวนการทรัพยากรบุคคล
ทีม HR ต้องสวมหมวกหลายใบ ลองนึกภาพการจัดการการสรรหา การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ต้องทำด้วยความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ HR จะเข้ามาช่วยเป็นคู่หูซูเปอร์ฮีโร่ของคุณ มอบประโยชน์มากมาย:
- เพิ่มประสิทธิภาพ: การทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาในงานที่ทำซ้ำ ๆ ทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีเวลาทำงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
- ความถูกต้องและความรวดเร็ว: กระบวนการอัตโนมัติช่วยให้ข้อมูลถูกต้องและทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น
- พนักงานที่มีอำนาจ: ตัวเลือกบริการตนเองช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน
- การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ระบบอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคลให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
- การประหยัดค่าใช้จ่าย: การทำงานอัตโนมัติช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยมือและภาระงานด้านการบริหารจัดการ
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการมีส่วนร่วม: ระบบการทำงานอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีเวลาไปมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของพนักงาน
ความสัมพันธ์ของระบบอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคลกับนวัตกรรมและการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
การอัตโนมัติกระบวนการ HR เชื่อมโยงนวัตกรรมและการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM):
นวัตกรรม
- ปลดปล่อยฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สร้างสรรค์และขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูล
- นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในวงจำกัด เพื่อปูทางสู่การนวัตกรรมที่กว้างขวางยิ่งขึ้น
บีพีเอ็ม
- ทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นและปรับปรุงการผสานข้อมูลให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ BPM
- มาตรฐานการปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกระบวนการธุรกิจ
บทบาทของระบบอัตโนมัติในการลดอัตราการลาออกของพนักงาน
การลาออกของพนักงานเป็นภาระต่อธุรกิจ. ระบบอัตโนมัติของฝ่ายบุคคลช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยวิธีการหลายทาง:
- ระบบอัตโนมัติช่วยให้การสรรหา การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมง่ายขึ้น สร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับพนักงานตั้งแต่วันแรก
- การเรียนรู้แบบอัตโนมัติช่วยให้พนักงานมีส่วนร่วมและพัฒนาทักษะของพวกเขา
- การให้ข้อเสนอแนะและการยอมรับอย่างสม่ำเสมอผ่านระบบอัตโนมัติช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
- ระบบอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคลช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีเวลาในการเชื่อมต่อกับพนักงานและแก้ไขข้อกังวลของพวกเขา
การใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp
คุณสามารถรวมการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการได้ เลือกจากการทำงานอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบและปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการ HR เฉพาะของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะสำหรับงาน
เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือและแพลตฟอร์ม HR อื่น ๆ เพื่อทำให้การถ่ายโอนข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติและทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น กระตุ้นการสำรวจและตรวจสอบความพึงพอใจเป็นประจำ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน
ส่งข้อความวันเกิดหรือวันครบรอบการทำงานโดยอัตโนมัติ ให้พนักงาน ติดตามโปรแกรมการยกย่องพนักงานด้วยคะแนนหรือตราสัญลักษณ์อัตโนมัติ ตั้งค่างานประจำสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ข้อเสนอแนะ
แจ้งเตือนผู้จัดการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดการประเมิน ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพด้วยรายงานอัตโนมัติ ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติอย่างสร้างสรรค์ ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถเปลี่ยนงานที่น่าเบื่อให้กลายเป็นกระบวนการ HR ที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
การพัฒนาที่สำคัญและแนวโน้มในอนาคตของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
นี่คือการวิเคราะห์แนวโน้มหลักของการทำงานอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคลที่ผสานการวิเคราะห์เชิงเสริม:
- เครื่องมือ AI สำหรับ HR:อัตโนมัติการคัดกรอง, มอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล (แชทบอท), แนะนำการฝึกอบรม (คำแนะนำเส้นทางการเรียนรู้), และช่วยเหลือการตัดสินใจที่ซับซ้อน (เช่น การคัดเลือกผู้สมัคร)
- ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์: จัดการงานที่ทำซ้ำๆ (การป้อนข้อมูล, การจัดตารางเวลา), เพิ่มความแม่นยำ, และรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- บริการตนเอง: ให้พนักงานเข้าถึงพอร์ทัลบริการตนเองและใช้งานผ่านมือถือ (สลิปเงินเดือน, การลงทะเบียนสวัสดิการ, การขอลา)
- การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (พร้อมการวิเคราะห์ที่เสริมสร้าง): ให้ข้อมูลและการวิเคราะห์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย (การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ, รายงาน) เพื่อการตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีข้อมูล การวิเคราะห์ที่เสริมสร้างใช้ AI เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและทำให้การรายงานเป็นอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถมุ่งเน้นไปที่การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ได้
- การสัมผัสของมนุษย์: เปลี่ยนโฟกัสของ HR ไปที่กลยุทธ์, ความสัมพันธ์, และวัฒนธรรมการทำงาน โดยใช้ข้อมูลและระบบอัตโนมัติเพื่อปลดปล่อยเวลาให้กับพื้นที่สำคัญเหล่านี้
ปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มการรักษาพนักงาน
กระบวนการทรัพยากรบุคคลหลักไม่ได้เพียงแค่เติมเต็มตำแหน่งงานเท่านั้น—แต่ยังสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง กระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ส่งเสริมเป้าหมายขององค์กร และท้ายที่สุดขับเคลื่อนความสำเร็จ
การนำหน้าคู่แข่งต้องการเครื่องมือที่เหมาะสม. คิดถึง ClickUp แพลตฟอร์มทรงพลังที่ผสานการทำงานกับกระบวนการ HR ของคุณได้อย่างราบรื่น. มันช่วยให้การรับพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่ายด้วยรายการตรวจสอบที่สามารถปรับแต่งได้, ทำให้การจัดการงานเป็นระบบด้วยการแจ้งเตือน, และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงาน—ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย.
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลของคุณกลายเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด—การสร้างทีมงานที่มีความสุข มีประสิทธิภาพ และพร้อมรับมือกับอนาคต!