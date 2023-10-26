การจัดการกระบวนการทางธุรกิจคืออะไร? กลยุทธ์, แม่แบบ, และตัวอย่าง

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "การจัดการกระบวนการคืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "คำตอบ", "text": "การจัดการกระบวนการวิเคราะห์กระบวนการที่มีอยู่ภายในองค์กร กำหนดและอธิบายกระบวนการใหม่ และควบคุมการดำเนินการของทั้งกระบวนการที่มีอยู่และกระบวนการใหม่เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการเหล่านั้นเสร็จสมบูรณ์ตามที่อธิบายไว้" } } ] }
นี่คือประเด็น: ที่ClickUp เราให้ความสำคัญกับกระบวนการ และคุณก็ควรเป็นเช่นกัน! คุณรู้ไหมว่าทำไม?
กระบวนการทางธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนช่วยให้องค์กรสามารถระบุวิธีการดำเนินงานของตนเองได้ และยังช่วยให้ผู้นำเข้าใจวิธีการบริหารบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แต่ความงดงามที่สุดของกระบวนการทางธุรกิจอยู่ที่ความสามารถในการเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ ท้ายที่สุดแล้ว ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่? ถูกต้อง! ไม่มีเลย
จากนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือเรียนรู้วิธีการจัดการกระบวนการ—การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) โดยเฉพาะ และนั่นคือเหตุผลที่เราจัดทำบทความนี้ขึ้นมาเพื่อคุณ
คุณจะได้เรียนรู้ว่าการจัดการกระบวนการทางธุรกิจคืออะไร ทำไมมันถึงสำคัญ และมันประกอบด้วยอะไรบ้าง และคุณจะชื่นชอบแบบฟอร์มและตัวอย่างที่เราได้รวบรวมไว้ให้คุณ รวมถึงคำแนะนำของเราในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของคุณให้ดีที่สุดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
มาเริ่มกันเลยทันทีเพื่อให้คุณสามารถเร่งกระบวนการทางธุรกิจของคุณให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้!
การจัดการกระบวนการคืออะไร?
การจัดการกระบวนการวิเคราะห์กระบวนการที่มีอยู่ภายในองค์กร กำหนดและอธิบายกระบวนการใหม่ และควบคุมการดำเนินการของทั้งกระบวนการที่มีอยู่และกระบวนการใหม่เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการเหล่านั้นเสร็จสมบูรณ์ตามที่อธิบายไว้
และเป้าหมายสูงสุดของการทำทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นคือการปรับปรุง—หรือเพิ่มประสิทธิภาพ—กระบวนการทางธุรกิจ แล้วกระบวนการทางธุรกิจคืออะไรกันแน่?
กระบวนการทางธุรกิจคือลำดับของงาน (หรือขั้นตอน) ที่ดำเนินการโดยหนึ่งหรือหลายบทบาทเพื่อสร้างผลลัพธ์และบรรลุเป้าหมาย และหากตัวอย่างเช่นเป้าหมายคือการบรรลุจุดสำคัญ กระบวนการทางธุรกิจก็คือการกำหนดวิธีการที่จะก้าวจากจุดสำคัญหนึ่งไปยังอีกจุดสำคัญถัดไป
ตัวอย่างการจัดการกระบวนการ
คุณสามารถสรุปได้อย่างง่ายดายว่าการจัดการกระบวนการทางธุรกิจเป็นการแสดงออกถึงการทำงานเป็นทีมเนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับหลายบุคคล และงานที่พวกเขาทำร่วมกันในฐานะทีมหรือองค์กรนั้นทำให้กระบวนการทางธุรกิจเกิดขึ้นได้จริง
ตัวอย่างการจัดการกระบวนการ #1:การดำเนินการตามคำสั่งซื้อออนไลน์สำหรับโดนัท
- ลูกค้าทำการสั่งซื้อออนไลน์สำหรับโดนัท 100 ชิ้น
- ผู้จัดการร้านรับคำสั่งซื้อแล้ว และลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อได้
- มีโดนัทพร้อมบรรจุเพียงพอหรือไม่ ใช่: พนักงานของคุณจะบรรจุโดนัทให้ ไม่: พนักงานคนหนึ่งจะทำโดนัทให้เพียงพอสำหรับคำสั่งซื้อ ในขณะที่อีกคนหนึ่งเตรียมโดนัท
- พนักงานออกใบเสร็จ บรรจุโดนัท และอัปเดตสถานะการสั่งซื้อเป็น พร้อม
- พนักงานส่งโดนัทที่บรรจุแล้วให้กับพนักงานส่งของ
- พนักงานจัดส่งอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อเป็น จัดส่งแล้ว
ตัวอย่างการจัดการกระบวนการ #2: การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับจดหมายเสนอการจ้างงานที่ลงนามแล้วจากผู้สมัคร
- ทีม HR สร้างบันทึกข้อมูลพนักงานและส่งไปยังฝ่าย IT เพื่อตั้งค่าบัญชี
- ฝ่ายไอทีตั้งค่าอีเมล คอมพิวเตอร์ และการเข้าถึงรหัสผ่านสำหรับพนักงานใหม่
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดประชุมปฐมนิเทศและสร้างตารางการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่
- พนักงานใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศและเริ่มการฝึกอบรม
- หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม พนักงานใหม่จะเริ่มทำงานตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้คำแนะนำจากผู้จัดการ
- ผู้จัดการประเมินความก้าวหน้าของพนักงานในช่วงสัปดาห์แรกและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ตัวอย่างการจัดการกระบวนการ #3: การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ทีมระบุความต้องการของลูกค้าหรือช่องว่างในตลาด
- ทีมดำเนินการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจความต้องการ/ช่องว่างและแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
- จากการวิจัย ทีมงานได้สร้างแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงกรอบเวลา บทบาท และทรัพยากรที่จำเป็น
- ทีมออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างต้นแบบเพื่อทดสอบ
- ต้นแบบถูกทดสอบกับลูกค้าเป้าหมายเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและทำการปรับปรุง
- ผลิตภัณฑ์สุดท้ายถูกสร้างขึ้นและเปิดตัวสู่ตลาด
- ทีมรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการขาย, ความคิดเห็นของลูกค้า, และการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นสำหรับการอัปเดตผลิตภัณฑ์ในอนาคต
หากคุณกำลังสงสัยว่ามีอะไรขาดหายไปหรืออะไรที่ควรเปลี่ยนแปลงในกระบวนการนี้ เราภูมิใจในตัวคุณ! เพราะคุณกำลังปรับตัวเข้ากับจิตวิญญาณของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
โบนัส:เครื่องมือการทำแผนผังกระบวนการ
ทำไมการจัดการกระบวนการทางธุรกิจจึงมีความสำคัญ?
หากคุณให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการทำงานอย่างจริงจัง—เหมือนที่เราเชื่อว่าคุณเป็น—คุณต้องสนใจการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ นั่นคือวิธีที่คุณจะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว และใช้ทรัพยากรน้อยลง
หากไม่มีการจัดการกระบวนการทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ทุกคนอาจไม่ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบงานใดในโครงการ ซึ่งปัญหานี้จะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเมื่อมีทีมเพิ่มเติมเข้ามาเกี่ยวข้อง
ทีมจำเป็นต้องมีความสามารถในการมองเห็นกระบวนการในทุกขั้นตอนอย่างแท้จริงเมื่อมีหลายกลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้อง และการจัดการกระบวนการจะเชื่อมโยงทุกส่วนที่เคลื่อนไหวขององค์กรเข้าด้วยกันเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการและในที่สุดก็คือธุรกิจ
5 ขั้นตอนของการจัดการกระบวนการ
กระบวนการจัดการกระบวนการที่สูญเสียเวลาหรือทรัพยากรโดยไม่จำเป็นนั้นไม่มีประสิทธิภาพ และคุณต้องทำให้กระบวนการเหล่านั้นมีประสิทธิภาพหรือกำจัดออกไป
แต่มีข้อแม้อยู่: การระบุและปรับปรุงกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องท้าทาย เพราะคุณทราบดีว่าเมื่อกระบวนการใดฝังรากลึกในองค์กร การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดการต่อต้านอย่างน้อยที่สุด น่าเสียดายที่คุณจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการในบริษัทของคุณอย่างต่อเนื่องอยู่ดี
เพื่อทำเช่นนั้น ให้ปฏิบัติตามวงจรชีวิตการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ:
ขั้นตอนที่ 1: วางแผน
ในระยะนี้ คุณต้องเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท นั่นคือทิศทางที่องค์กรของคุณต้องการจะไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต และความรู้เช่นนี้จะนำทางตลอดวงจรการบริหารกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด—มันคือรากฐานของมัน
ในการจัดทำแผนการจัดการกระบวนการ คุณต้องทำสิ่งต่อไปนี้ก่อน:
- เข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ปัจจุบันของบริษัท
- ระบุกระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่ภายในองค์กร และแยกแยะระหว่างสิ่งที่ได้ทำการวิเคราะห์ กำหนด และอธิบายไว้แล้ว กับสิ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ค้นพบกฎทางธุรกิจที่ควบคุมกระบวนการทั้งหมดเหล่านั้น
- ค้นหาว่ากระบวนการแต่ละขั้นตอนมีจุดอ่อนหรือไม่ และจุดอ่อนนั้นอยู่ที่ใด เช่น จุดคอขวด การทำงานซ้ำซ้อน หรือค่าใช้จ่ายที่สูง
- ตรวจสอบว่าแต่ละกระบวนการสอดคล้องกับข้อค้นพบของคุณจากข้อที่ 1
จากนั้น ขึ้นอยู่กับข้อมูลเชิงลึกที่คุณได้รับจากขั้นตอนเหล่านี้ คุณมีตัวเลือกบางอย่างสำหรับสิ่งที่จะทำต่อไป คุณสามารถเลือกได้:
- ออกแบบและจัดทำเอกสารกระบวนการทำงานและกระบวนการทางธุรกิจที่ระบุไว้
- อัปเดตหรือดำเนินการให้เสร็จสิ้นกระบวนการที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรือกลยุทธ์ของคุณ ขาดกฎระเบียบทางธุรกิจที่สำคัญ หรือมีจุดอ่อนและความไม่มีประสิทธิภาพ
ล้างและทำซ้ำ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำขั้นตอนการวางแผนกระบวนการซ้ำอย่างน้อยปีละครั้ง เนื่องจากอาจมีกระบวนการใหม่เกิดขึ้น วิธีนี้จะช่วยให้คุณทันสมัยกับกระบวนการทางธุรกิจของคุณอยู่เสมอ
ขั้นตอนที่ 2: แบบจำลอง
ในระยะนี้ คุณต้องออกแบบและนำเสนอขั้นตอนทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงว่าขั้นตอนเหล่านี้จะประสานการกระทำของบทบาทต่าง ๆ ระบบ (ไม่จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีเสมอไป) ข้อมูล และวัตถุ (ขึ้นอยู่กับธุรกิจของคุณ)
และเมื่อเราพูดถึง การออกแบบ เราหมายถึงการคิดค้นแนวคิดของแต่ละกระบวนการ และวาดภาพกระบวนการทำงาน (หรือชุดของกระบวนการทำงาน) อย่างเป็นรูปธรรมออกมา ในเชิงภาพ สิ่งเหล่านี้จะเป็นแผนภาพหรือแผนผังขั้นตอน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในเครื่องมือบริหารโครงการขั้นสูงอย่างClickUp! ได้
หากคุณอ่านหรือได้ยินเกี่ยวกับการจัดการเวิร์กโฟลว์ นั่นเป็นเพราะกระบวนการทางธุรกิจถูกนำเสนอในรูปแบบของเวิร์กโฟลว์ (บางครั้งอาจมีหลายเวิร์กโฟลว์) แต่การจัดการกระบวนการทางธุรกิจนั้นมากกว่าการสร้างและปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ ซึ่งเป็นจุดเน้นของการจัดการเวิร์กโฟลว์
นอกจากนี้ โปรดระวังว่าบ่อยครั้งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกระบวนการสร้างแผนผังการทำงานโดยใช้Business Process Model and Notation (BPMN)
ชมตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดของเรา!
ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการ
ในการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจที่คุณออกแบบไว้ก่อนหน้านี้ คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ BPM และนี่คือสองขั้นตอนสำคัญที่เราขอแนะนำให้คุณปฏิบัติตามเมื่อดำเนินการกระบวนการด้วยเครื่องมือที่คุณเลือก:
- ทดสอบกระบวนการที่ออกแบบใหม่แต่ละกระบวนการกับผู้เข้าร่วมเพียงไม่กี่คนจากทีมหรือแผนกเดียว
- ค่อยๆ อนุญาตให้ส่วนที่เหลือขององค์กรของคุณนำกระบวนการนี้ไปใช้
แนวทางที่ระมัดระวังในการดำเนินการตามกระบวนการนี้จะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดจากข้อบกพร่องในการออกแบบ
ขั้นตอนที่ 4: ติดตามผล
กระบวนการทางธุรกิจของคุณกำลังดำเนินการอยู่หรือไม่? ดี. ถ้าเช่นนั้น คุณต้องวิเคราะห์พวกมันเพื่อดูว่าพวกมันกำลังดำเนินการอยู่อย่างไรอย่างแน่ชัด.
การตรวจสอบกระบวนการช่วยให้คุณระบุจุดคอขวด งานที่ทำซ้ำ และปัญหาอื่นๆ ที่ต้องแก้ไข ในระดับที่ลึกขึ้น การตรวจสอบกระบวนการปัจจุบันหมายถึงการตรวจสอบแต่ละส่วนอย่างละเอียดการทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยมือจากงานที่ทำซ้ำเหล่านี้
เป้าหมายคือการระบุให้ชัดเจนว่าส่วนใดทำงานได้ดีและส่วนใดที่ต้องการปรับปรุง (รวมถึงประเภทของการปรับปรุงที่จำเป็น) การวิเคราะห์กระบวนการต้อนรับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของคุณเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการพิจารณาว่าการดำเนินการดังกล่าวส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้าอย่างไร
และคุณอาจได้รับสัญญาณที่บ่งบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับกระบวนการโดยการขุดข้อมูลบันทึกเหตุการณ์จากระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้าใช้งาน นั่นจะเป็นแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในการทำความเข้าใจประสิทธิภาพของกระบวนการ
และมันอาจช่วยให้คุณค้นพบกระบวนการใหม่ ๆ ได้โดยอัตโนมัติจากข้อมูลการวิเคราะห์กระบวนการ แต่คุณจะวิเคราะห์กระบวนการได้อย่างไร? ด้วยเครื่องมือติดตามกระบวนการทางธุรกิจ
เช่นเดียวกับรายงานผลตรวจเลือด เครื่องมือดังกล่าวจะประเมินสุขภาพของกระบวนการของคุณ ตัวอย่างเช่น อาจประเมินความพึงพอใจของลูกค้าระยะเวลาในการดำเนินงาน รายได้ ผลผลิต และตัวชี้วัดอื่นๆ อีกมากมาย
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการตรวจสุขภาพ คุณต้องทำซ้ำทุกสองสามสัปดาห์หรือทุกเดือน มิฉะนั้น คุณอาจตระหนักได้เพียงว่ากระบวนการของคุณมีประสิทธิภาพต่ำเมื่อสายเกินไปที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของกระบวนการ (พร้อมค่าใช้จ่ายและข้อเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง)
ให้แน่ใจว่าเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการทำงานทางธุรกิจถูกนำมาใช้เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการทำงานประจำวันของคุณ แผนการจัดการกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณต้องการความสนใจในพื้นที่เฉพาะ—มากกว่าพื้นที่อื่น ๆ
ขั้นตอนที่ 5: ปรับปรุงให้เหมาะสมที่สุด
ขั้นตอนการเพิ่มประสิทธิภาพ—หรือขั้นตอนการควบคุม—คือการปรับแต่งกระบวนการทางธุรกิจให้เหมาะสมที่สุดเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น นั่นคือวิธีที่คุณรักษาประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทคุณตลอดจนแผนการจัดการกระบวนการโดยรวมของคุณ
ตัวอย่างบางส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการอาจรวมถึง:
- กำจัดงานหรือกระบวนการที่ซ้ำซ้อน
- อัตโนมัติกระบวนการทำงาน
- ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการด้วยเครื่องมือทางธุรกิจที่เหมาะสม
และอย่าลืมติดตามกระบวนการที่คุณได้ปรับปรุงแล้วด้วย! ท้ายที่สุดแล้ว นี่คือวงจร
แม่แบบการจัดการกระบวนการเพื่อเริ่มต้นทันที
กลับมาที่แนวคิดที่คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจได้โดยการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และคุณปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ระบบอัตโนมัติ
ดีแล้ว, แบบแผนการจัดการกระบวนการเป็นหนึ่งในรากฐานของระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน. และแบบแผนสามแบบต่อไปนี้คือแบบที่เราแนะนำให้คุณได้ชมเมื่อคุณเริ่มต้นการจัดการกระบวนการทำงาน.
1. แม่แบบไวท์บอร์ดกระบวนการ PDCA ของ ClickUp
หากคุณสนใจการจัดการคุณภาพ คุณคงรู้จักวงจรวางแผน-ดำเนินการ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง (PDCA) หรือวงจรการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่เทมเพลตไวท์บอร์ด PDCA ของ ClickUpนี้จะยกระดับแผนการจัดการกระบวนการ PDCA ของคุณไปอีกขั้น
ใช้เพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจให้อยู่ในสี่ขั้นตอนของวงจร PDCA อาจฟังดูน่าขันที่จะทำผ่านเทมเพลตแทนที่จะใช้ปากกาและกระดาษ แต่เชื่อเราเถอะ
เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจและทำได้มากกว่าการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ไวท์บอร์ด PDCA นี้สนับสนุนการดำเนินการของกระบวนการ PDCA เพื่อการจัดการโครงการที่ดีขึ้น
2. แม่แบบเอกสารกระบวนการของบริษัท ClickUp
ด้วยเทมเพลตเอกสารกระบวนการของ ClickUp การบันทึกเอกสารกระบวนการทางธุรกิจกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก ใช้เทมเพลตนี้ในการบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) เช่น ขั้นตอนการขอลาเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
เพราะการกำหนดงานในกระบวนการทำงานของคุณเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การรู้แน่ชัดว่าต้องทำอะไรเพื่อทำงานนั้นให้เสร็จสมบูรณ์เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
สำหรับเพิ่มเติม ลองใช้เทมเพลตเอกสารกระบวนการเหล่านี้ดูสิ!
3. เทมเพลตกระบวนการและขั้นตอนทางธุรกิจของ ClickUp
เมื่อบริษัทของคุณเริ่มดำเนินกระบวนการทางธุรกิจด้วยซอฟต์แวร์ BPM ให้ใช้แม่แบบกระบวนการและขั้นตอนการทำงานนี้จาก ClickUpเพื่อรับภาพรวมของกระบวนการภายในของคุณโดย:
- การรับรายละเอียดการปรับปรุงกระบวนการผ่านกำหนดเวลา, ลำดับความสำคัญ, อัตราการเสร็จสิ้น, และจำนวนงานที่เสร็จสิ้น (โดยกระบวนการถูกจัดกลุ่ม, ตัวอย่างเช่น, ตามแผนก)
- งานที่ต้องสร้างเอกสารและขั้นตอนที่เอกสารเหล่านั้น
- กระบวนการต่าง ๆ จะไหลเข้าสู่กันและกันอย่างไรผ่านระบบบริหารโครงการ
โบนัส:ซอฟต์แวร์ SOP!
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการโดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
ชุด BPM ซึ่งประกอบด้วยตัวเลือกซอฟต์แวร์ BPM หลากหลาย ช่วยคุณในการดำเนินการทุกขั้นตอนของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ ดังนั้น ก่อนที่เราจะไปต่อ ขอให้เราบอกคุณเกี่ยวกับจุดแข็งบางประการของ BPM และเครื่องมือการจัดการโครงการ (เช่น ClickUp)
- พวกเขา ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ: นำกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดของบริษัทมาสู่การปฏิบัติและขจัดงานที่ต้องทำด้วยมือและงานซ้ำๆ ด้วยระบบอัตโนมัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ตามต้องการ
- พวกเขาสนับสนุนการทำงานร่วมกัน: ชี้แจงขั้นตอนต่างๆ โดยไม่สูญเสียบริบทของกระบวนการหรืออีเมลที่หายากเหมือนเข็มในมหาสมุทร เครื่องมือ BPM ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและแนบไฟล์ไปยังงานเหล่านั้นได้ นอกจากนี้ยังสามารถแปลงความคิดเห็นให้เป็นงานได้อีกด้วย!
- พวกเขาให้บริการรายงาน: ให้ข้อมูลกระบวนการที่ครอบคลุมซึ่งคุณสามารถเชื่อถือได้เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้ออกแบบกระบวนการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ รายงานเหล่านี้จะแยกแยะประสิทธิภาพของทีม ทำให้คุณสามารถตรวจสอบผลผลิตของพวกเขาในช่วงเวลาที่กำหนดได้
ประโยชน์ของการทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นระบบอัตโนมัติ
ขั้นตอนทั้งห้าของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการก้าวไปสู่การอัตโนมัติ และเครื่องมือ BPM อย่าง ClickUp ช่วยคุณในการอัตโนมัติภารกิจและกระบวนการทำงาน ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราต้องการเน้นย้ำถึงประโยชน์ของการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจในที่นี้:
- ประสิทธิภาพด้านเวลาและต้นทุน: การทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและเงิน ทำให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญกว่า
- ความสม่ำเสมอและความถูกต้องแม่นยำที่เพิ่มขึ้น: การทำงานอัตโนมัติช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ ส่งผลให้กระบวนการมีความสม่ำเสมอและแม่นยำมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้น
- กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ: การทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นระบบอัตโนมัติช่วยปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกำจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและทำให้ขั้นตอนง่ายขึ้น
- ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์: ด้วยกระบวนการอัตโนมัติ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้คุณตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
โดยปกติแล้ว คุณสามารถปรับแต่งรายงานได้ด้วยวิดเจ็ตที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่เสร็จสิ้นแล้ว จำนวนงานที่ดำเนินการ สมาชิกที่มีงานค้างอยู่ การประมาณเวลา เวลาที่ติดตาม และมาตรการอื่นๆ อีกมากมาย
ลองใช้ ClickUpแล้วบอกเราว่าคุณคิดอย่างไร เราแทบรอไม่ไหวที่จะได้เรียนรู้ว่าคุณต้องการพัฒนาการจัดการกระบวนการทางธุรกิจของคุณไปทางไหน!