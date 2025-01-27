10 ซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการธุรกิจที่ดีที่สุดในปี 2025

ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณทราบดีว่า วิธีการ ที่คุณทำงานให้สำเร็จนั้นสำคัญพอๆ กับเหตุผลที่คุณทำและสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่จริงๆ การสามารถติดตามกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดของคุณได้เป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ทีมทำงานเป็นไปตามแผนและหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหา
ซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการเป็นส่วนเสริมที่สำคัญสำหรับกรอบการจัดการโครงการของคุณ
ที่นี่ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงสิ่งที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการทางธุรกิจ (BPMS) และแบ่งปันเครื่องมือที่เราชื่นชอบเพื่อช่วยให้คุณทำงานสำเร็จลุล่วง 💪
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการทางธุรกิจ?
เอกสารกระบวนการทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางสำหรับโครงการของคุณ เป็นเครื่องมือสำคัญที่คุณใช้เพื่อฝึกอบรมพนักงานใหม่ ติดตามโครงการที่สร้างรายได้จำนวนมาก และให้ภาพรวมของทุกสิ่งที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่
การค้นหาซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการที่ดีช่วยให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ประหยัดเวลาและเงินของคุณในระยะยาว ✨
ซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการธุรกิจที่ดีควร:
- เสนอเครื่องมือในการรวบรวมและบันทึกข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการ: การสัมภาษณ์ การประชุม และบันทึกภาคสนามช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกจากสมาชิกทีมหลักที่เข้าใจกระบวนการซึ่งพวกเขาเป็นส่วนหนึ่ง ข้อมูลข้อเสนอแนะนี้จะช่วยกำหนดวิธีการที่คุณจะสร้างขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ
- มุมมองการจัดระเบียบ: กระบวนการเอกสารบางประเภทมีประสิทธิภาพดีกว่าในบางแง่มุมเครื่องมือเอกสารกระบวนการที่ดีควรมีเครื่องมือในการจัดระเบียบสำหรับสื่อต่างๆ รวมถึงบทความ กรณีศึกษา และบันทึก
- จัดเตรียมการผสานรวม: หากคุณทำงานกับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมากกว่าหนึ่งตัว คุณจะต้องให้พวกมันทำงานร่วมกัน ไม่ใช่ขัดแย้งกัน มองหาเครื่องมือกระบวนการที่สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่คุณใช้เป็นประจำ
- ใช้งานง่ายและแชร์ได้สะดวก: ผู้จัดการโครงการหลายคนใช้ซอฟต์แวร์กระบวนการสำหรับพนักงานใหม่และการจัดการเวิร์กโฟลว์ เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถแชร์กับสมาชิกทุกคนในทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย และมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการที่ดีที่สุด 10 อันดับ
สร้างภาพหรือจัดระเบียบกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังงาน โครงการ หรือกิจกรรมทางธุรกิจใด ๆ ด้วยซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการ
ที่นี่ คุณจะพบกับ 10 เครื่องมือเอกสารโครงการที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทดลองใช้ได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาวิธีทำให้การรับพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่ายขึ้น บันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน หรือสร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุม 🛠️
1.คลิกอัพ
ด้วย ClickUp การบันทึกกระบวนการและติดตาม SOPsง่ายกว่าที่เคย ด้วยเทมเพลตที่มีกระบวนการเอกสารหลายสิบแบบ คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบสำหรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำ ติดตามขั้นตอนของกระบวนการ และร่างแผนผังสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
ใช้มุมมองต่างๆของ ClickUpเพื่อดูภาพรวมของงานทั้งหมดที่กำลังดำเนินการในมุมมองรายการ หรือสลับไปยังมุมมองกระดานเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละส่วนธุรกิจและโครงการอย่างใกล้ชิด
ด้วยเทมเพลตเอกสารกระบวนการทำงานของบริษัทจาก ClickUp คุณสามารถป้อนรายละเอียดงานหรือขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สมาชิกในทีมเข้าใจวิธีการทำงานของบริษัท ใช้สำหรับกระบวนการจ้างงานและปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หรือเพื่อกำหนดความคาดหวังของบริษัท
แม่แบบบันทึกการประชุม S-Corp และแม่แบบการลาที่ติดตั้งมาในตัวช่วยให้การจัดการพนักงานของคุณเป็นเรื่องง่าย เพียงไม่กี่คลิก ✍️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ขอบคุณสำหรับอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ คุณสามารถปรับแต่งเครื่องมือให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
- สร้างวิกิของบริษัทโดยใช้ClickUp Docs ซึ่งคุณสามารถจัดระเบียบ เชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ และแชร์กับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องได้
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่และขั้นตอนของกระบวนการ
- มุมมองที่หลากหลายและประเภทเอกสารที่แตกต่างกัน รวมถึงเครื่องมือสร้างแผนภาพ ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการบันทึกข้อมูลทั้งในรูปแบบลายลักษณ์อักษรและภาพได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เวอร์ชันฟรีมีขีดจำกัดที่ผู้ใช้ห้าคน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคหากคุณมีทีมที่ใหญ่กว่า
- ผู้ใช้ใหม่บางคนพบว่าจำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่มากมายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก แต่ระดับการปรับแต่งที่สูงทำให้การเรียนรู้คุ้มค่าสำหรับซอฟต์แวร์เอกสารนี้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. อินทิเกรฟาย
Integrify นำเสนอซอฟต์แวร์อัตโนมัติเอกสารโดยไม่ต้องเขียนโค้ด Process Builder มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวางเพื่อสร้าง ร่วมมือ และทดสอบขั้นตอนของคุณ มุมมอง Foresight และ Hindsight ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของงานเพื่อระบุจุดที่อาจเกิดปัญหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Integrify
- ผสานการทำงานกับระบบองค์กรหลากหลายรูปแบบ พร้อมความสามารถในการนำเข้าและส่งออกข้อมูลด้วย Excel
- ตั้งการแจ้งเตือนและปรับแต่งการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดายเพื่อให้สมาชิกในทีมได้รับข้อมูลและทำงานตามกำหนดเวลา
- สภาพแวดล้อมแบบ low-code ทำให้เครื่องมือสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม ไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่รู้ภาษาการเขียนโปรแกรมเท่านั้น
ข้อจำกัดของ Integrify
- มีการทดลองใช้ฟรี แต่ไม่มีแผนฟรี
- ผู้ใช้บางรายพบว่าซอฟต์แวร์มีข้อจำกัดสำหรับทีมขนาดใหญ่และโครงการที่มีขนาดใหญ่
การกำหนดราคาแบบบูรณาการ
- แบบสมัครสมาชิก: ราคาที่กำหนดเองตามงบประมาณของคุณ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้และส่วนลดตามระดับ
การให้คะแนนและรีวิวแบบบูรณาการ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
3. สมาร์ทดรอว์
สร้างเอกสารกระบวนการด้วยแผนภาพแผนผังการทำงาน และสรุปองค์กรของ SmartDraw แผนภาพและกราฟที่อิงจากแผนภูมิและกราฟจะนำเสนอภาพที่ชัดเจนของขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการ
แม่แบบเช่นแผนผังงานช่วยให้คุณมองเห็นภาพโครงการใด ๆ ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ในขณะที่แผนผังความคิดช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของโครงสร้างองค์กรได้อย่างง่ายดายพร้อมเครื่องมือเอกสารกระบวนการ 🗂️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw
- มากกว่า 70 แบบฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงแผนผังพื้นและแผนผังการไหลของงานเพื่อช่วยให้การวางแผนกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Docs,Microsoft Office และ Atlassian's Jira และ Confluence เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานของคุณ
- นำเข้าไฟล์ Visio และ Lucidchart ได้อย่างง่ายดายเพื่อเปลี่ยนเครื่องมือโดยไม่ต้องปวดหัว
ข้อจำกัดของ SmartDraw
- ผู้ใช้บางรายพบว่าเมนูนำทางด้านข้างนั้นสร้างความสับสน และไม่มีการปรับแต่งที่เพียงพอสำหรับทีมขนาดใหญ่
- ผู้ใช้บางรายพบข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการบันทึกอัตโนมัติ
ราคาของ SmartDraw
- ผู้ใช้รายเดียว: $9.95/เดือน
- ผู้ใช้หลายคน: $8. 25/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คนขึ้นไป
คะแนนและรีวิว SmartDraw
- G2: 4. 6/5 (230+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (110+ รีวิว)
4. Bit.ai
Bit.ai เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในที่ทำงานที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการเอกสารโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยเครื่องมือการจัดการเอกสารกระบวนการนี้ คุณสามารถสร้างวิกิ, คู่มือการสอนแบบโต้ตอบ, และพอร์ทัลสำหรับลูกค้าได้ ออกแบบมาสำหรับบุคคล, ทีมขนาดเล็ก, และองค์กรขนาดใหญ่ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์นี้ได้ไม่ว่าคุณจะทำงานกับโครงการเล็ก ๆ หรือโครงการที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bit.ai
- กระบวนการนำเข้าข้อมูลจะง่ายเมื่อใช้หนึ่งในเทมเพลตหลายสิบแบบของพวกเขา
- AI Smart Editor ช่วยทำความสะอาดงานของคุณและให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุง
- เชื่อมโยงเอกสารอย่างรวดเร็ว ฝังลิงก์ และเพิ่มวิดเจ็ตอัจฉริยะเพื่อบริบท
ข้อจำกัดของ Bit. ai
- เวอร์ชันฟรีจำกัดขนาดไฟล์ไว้ที่ 5 MB ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้ไฟล์ที่มีข้อมูลมาก เช่น วิดีโอ แผนภูมิ และกราฟิกอื่นๆ
- ผู้ใช้บางรายพบว่ามีตัวเลือกการจัดรูปแบบและแบบอักษรที่จำกัด ทำให้ยากต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานแบรนด์ภายใน
ราคาของ Bit.ai
- ฟรี
- ข้อดี: $8 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Bit. ai
- G2: 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิว 5+ รายการ)
5. เพลลิโอ
ด้วย Pellio คุณสามารถสร้างเอกสารกระบวนการทำงานทางธุรกิจได้ในสามขั้นตอนง่าย ๆ เริ่มต้นด้วยการสร้างกระบวนการโดยใช้ตัวแก้ไขข้อความแบบเต็มรูปแบบ ฝังรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์เพื่อสนับสนุนเอกสารของคุณ ต่อไป คุณสามารถแชร์เวิร์กโฟลว์กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องได้ และสุดท้าย คุณสามารถมอบหมายงานและกำหนดวันครบกำหนดเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปตามกำหนดการ 🗓️
คุณสมบัติเด่นของ Pellio
- สร้างงานทีละขั้นตอนสำหรับสมาชิกในทีมแต่ละคนและติดตามความคืบหน้าของพวกเขาในอินเทอร์เฟซที่สะอาด
- โปรแกรมแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์สร้างฐานข้อมูลการจัดการความรู้ได้ในไม่กี่นาที และแดชบอร์ดภาพรวมช่วยให้คุณระบุจุดด้อยในกระบวนการทำงานได้
- กำหนดระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกันสำหรับเอกสารตามบทบาทของสมาชิกในทีม
ข้อจำกัดของเพลลิโอ
- การสนับสนุนลูกค้าจำกัดเฉพาะทางอีเมล ดังนั้นการได้รับวิธีแก้ไขอาจใช้เวลานานกว่าการใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์อื่น ๆ
- เครื่องมือนี้รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ทำให้เป็นความท้าทายสำหรับบริษัทที่ใช้ภาษาอื่นเป็นประจำ
ราคาของเพลลิโอ
- ไลท์: $15/เดือน
- เริ่มต้นธุรกิจ: $47/เดือน
- ข้อดี: $97/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Pellio
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. Evernote
Evernote เป็นแอปสำหรับงาน ภารกิจ และตารางเวลาที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้จัดการโครงการและบุคคลที่ชอบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง เดิมทีเป็นแอปสำหรับจดบันทึก ปัจจุบันถูกนำมาใช้โดยธุรกิจต่างๆ เพื่อจัดการกระบวนการ โครงการ และตารางเวลา สามารถเพิ่มรูปภาพ เสียง และไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดาย และเปลี่ยนบันทึกใดๆ ให้เป็นงานเพื่อเพิ่มลงในตารางเวลาของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- การผสานรวมแอปพลิเคชันรวมถึง Slack, Google Drive, MS Teams, Zapier และอื่นๆ
- เลือกจากเทมเพลตหลายสิบแบบเพื่อพัฒนาโครงสร้างการวางแผนเชิงกลยุทธ์หรือจัดลำดับความสำคัญของงาน
- เชื่อมต่อตารางเวลาและบันทึกกับการผสานปฏิทินด้วยซอฟต์แวร์เอกสารประกอบ
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายช่วยให้ติดตามกระบวนการทางธุรกิจได้ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Evernote
- ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบเอกสารเครื่องมือนี้ได้ดียิ่งขึ้น
- ตามที่ผู้ใช้บางรายกล่าว การซิงค์ช้าและไม่เชื่อถือได้ในบางครั้ง
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนบุคคล: $14.99/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
7. รีบ
ใช้ Hightail,เครื่องมือจัดการกระบวนการ, เพื่อจัดระเบียบงาน, มอบหมายการติดตาม, และติดตามการหารือเกี่ยวกับโครงการ. การอัปเดตแบบเรียลไทม์ของขั้นตอนต่อไปช่วยให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป. คุณสมบัติการแชร์ไฟล์ช่วยให้คุณสามารถอัปโหลด, ส่ง, และเก็บเอกสารของบริษัทได้อย่างปลอดภัย. ใช้เครื่องมือการร่วมมือทางสร้างสรรค์เพื่อรวบรวมและหารือเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางภาพ. 📊
คุณสมบัติเด่นของ Hightail
- ซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์ช่วยให้สมาชิกแต่ละทีมสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่จำเป็นในการจัดการส่วนงานของตนในโครงการได้
- คุณสมบัติของภาพและเนื้อหาทางสายตาเหมาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาวิธีในการแชร์, อนุมัติ, และดูตัวอย่างเอกสารภาพและวิดีโอ
- การผสานรวมกับ Adobe และ Zapier ทำให้การสร้างเนื้อหาภาพเร็วขึ้นและการจัดตารางเวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดของ Hightail
- คุณสมบัติการจัดการโครงการมีให้ใช้เฉพาะในแผน Teams และ Business เท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายพบปัญหาขัดข้องขณะแชร์ไฟล์หรือรูปภาพ
การกำหนดราคาของ Hightail
- ไลท์: ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน
- ทีม: $24/เดือน
- ธุรกิจ: $36/เดือน
คะแนนและรีวิวสูง
- G2:4. 2 /5 (680+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4 /5 (280+ รีวิว)
8. ProcessMaker
ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วย ProcessMakerเครื่องมือปรับโครงสร้างกระบวนการทางธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อทำให้โครงการที่ซับซ้อนที่สุดเป็นไปอย่างราบรื่น ซอฟต์แวร์แบบ low-code นี้ช่วยให้คุณลากและวางงานใน Process Modeler เพื่อสร้างแผนผังความคิดและแผนผังการระดมสมองแบบภาพ ใช้ Form Builder เพื่อเก็บข้อมูลและข้อเสนอแนะจากสมาชิกในทีม และใช้มุมมองแดชบอร์ดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วทั้งบริษัท
คุณสมบัติเด่นของ ProcessMaker
- เชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สาม รวมถึง Salsforce และ Oracle ด้วย API
- ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้เวลาไปกับงานที่ไม่ต้องการความคิดน้อยลง
- สแกนและจัดเก็บไฟล์เพื่อรักษาเวอร์ชันดิจิทัลของเอกสารธุรกิจทั้งหมดของคุณ
ข้อจำกัดของ ProcessMaker
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชันขึ้นหมายความว่าคุณต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจแพลตฟอร์มมากขึ้นในช่วงแรก ซึ่งบางครั้งอาจทำให้โครงการล่าช้าหากคุณจำเป็นต้องเริ่มใช้งานทันที
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซไม่สวยงามเท่าที่พวกเขาต้องการหรือต้องใช้การเขียนโค้ดมากกว่าที่คาดไว้
ราคาของ ProcessMaker
- มาตรฐาน: $1,495/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $2,479/เดือน ต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: สำหรับธนาคาร การศึกษาขั้นสูง และโซลูชันฝังตัว
คะแนนและรีวิวของ ProcessMaker
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 270+ รายการ)
- Capterra: 4.5 /5 (170+ รีวิว)
9. Document360
ด้วย Document360 คุณสามารถสร้างฐานความรู้ของบริษัทเพื่อแบ่งปันภายในกับพนักงานหรือภายนอกกับลูกค้าได้ สำหรับเอกสารกระบวนการ คุณสามารถสร้างคำแนะนำทางเทคนิคและ SOPs เช่น คู่มือพนักงานและกรอบการตลาดได้ คุณสามารถร่างเอกสารระบบ, บทเรียน, และคู่มืออ้างอิงสำหรับพนักงานเพื่อใช้สนับสนุนการทำงานของพวกเขาได้ 🌻
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Document360
- ทีม Document360 จะดูแลการย้ายข้อมูลจากระบบฐานความรู้อื่น ๆ ให้กับคุณ นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการใช้เวลาในการเปลี่ยนผ่าน
- เลือกจากเทมเพลตมากมายเพื่อสร้างคลังความรู้และคู่มือ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้ใช้งานได้ง่าย แม้แต่พนักงานใหม่
ข้อจำกัดของ Document360
- ขณะนี้ มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถแก้ไขเอกสารได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งจำกัดความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
- บางคนพบว่าแดชบอร์ดการวิเคราะห์ไม่แข็งแกร่งเท่ากับคู่แข่ง
ราคาของ Document360
- ฟรี
- มาตรฐาน: $149 ต่อโครงการต่อเดือน
- มืออาชีพ: $299 ต่อโครงการต่อเดือน
- ธุรกิจ: $399 ต่อโครงการต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $599 ต่อโครงการต่อเดือน
เอกสาร360 คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (340+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (160+ รีวิว)
10. Gluu
กำลังมองหาวิธีสร้างคู่มือเชิงโต้ตอบและฐานความรู้ที่พนักงานของคุณชื่นชอบใช้งานอยู่หรือไม่? เลือกใช้ Gluu เพื่อพัฒนาเอกสารที่ดูดีและทำงานร่วมกันได้สำหรับกระบวนการทางธุรกิจของคุณ นักออกแบบกระบวนการในตัวช่วยลดความยุ่งยากในการคาดเดาเพื่อวางแผนกระบวนการ, มอบหมายงาน, และสร้างตารางเวลาได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gluu
- คุณสมบัติสถาปัตยกรรมกระบวนการของ Gluu ช่วยระบุกระบวนการที่ซ้ำซ้อนเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- มอบหมายการควบคุมและอำนาจให้กับสมาชิกทีมต่าง ๆ เพื่อมอบหมายการบริหารจัดการและการกำกับดูแล
- การเปลี่ยนแปลงจะสร้างการแจ้งเตือนทันที ทำให้สมาชิกทุกคนในทีมทำงานตามกำหนดเวลาและได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
ข้อจำกัดของ Gluu
- ซอฟต์แวร์นี้มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ผู้ใช้บางรายต้องการให้รองรับการแชร์ภายนอกสำหรับฐานความรู้ที่ออกแบบมาสำหรับลูกค้าด้วย
- มุมมองตัวกรองไม่ได้ถูกบันทึกไว้ ดังนั้นคุณต้องป้อนข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่คุณออกจากเอกสารและเปิดเอกสารขึ้นมาใหม่
ราคาของ Gluu
- พื้นฐาน: $12/เดือน
- ข้อดี: $25/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Gluu
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 6/5 (20+ รีวิว)
สร้างเอกสารกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ClickUp คือความฝันของผู้จัดการโครงการ ด้วยเทมเพลตมากมายให้เลือก คุณสามารถสร้างเอกสารประกอบกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นคู่มือพนักงาน รายการตรวจสอบการปฐมนิเทศ ขั้นตอนงบประมาณสำหรับโครงการ หรือปฏิทินสำหรับเหตุการณ์สำคัญ คุณจะพบทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นสร้างสรรค์งานของคุณ
ลองใช้โซลูชันการจัดการโครงการฟรีของ ClickUp วันนี้!