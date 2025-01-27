บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการธุรกิจที่ดีที่สุดในปี 2025

27 มกราคม 2568

ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณทราบดีว่า วิธีการ ที่คุณทำงานให้สำเร็จนั้นสำคัญพอๆ กับเหตุผลที่คุณทำและสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่จริงๆ การสามารถติดตามกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดของคุณได้เป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ทีมทำงานเป็นไปตามแผนและหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหา

ซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการเป็นส่วนเสริมที่สำคัญสำหรับกรอบการจัดการโครงการของคุณ

ที่นี่ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงสิ่งที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการทางธุรกิจ (BPMS) และแบ่งปันเครื่องมือที่เราชื่นชอบเพื่อช่วยให้คุณทำงานสำเร็จลุล่วง 💪

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการทางธุรกิจ?

เอกสารกระบวนการทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางสำหรับโครงการของคุณ เป็นเครื่องมือสำคัญที่คุณใช้เพื่อฝึกอบรมพนักงานใหม่ ติดตามโครงการที่สร้างรายได้จำนวนมาก และให้ภาพรวมของทุกสิ่งที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่

การค้นหาซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการที่ดีช่วยให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ประหยัดเวลาและเงินของคุณในระยะยาว ✨

ซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการธุรกิจที่ดีควร:

  • เสนอเครื่องมือในการรวบรวมและบันทึกข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการ: การสัมภาษณ์ การประชุม และบันทึกภาคสนามช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกจากสมาชิกทีมหลักที่เข้าใจกระบวนการซึ่งพวกเขาเป็นส่วนหนึ่ง ข้อมูลข้อเสนอแนะนี้จะช่วยกำหนดวิธีการที่คุณจะสร้างขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ
  • มุมมองการจัดระเบียบ: กระบวนการเอกสารบางประเภทมีประสิทธิภาพดีกว่าในบางแง่มุมเครื่องมือเอกสารกระบวนการที่ดีควรมีเครื่องมือในการจัดระเบียบสำหรับสื่อต่างๆ รวมถึงบทความ กรณีศึกษา และบันทึก
  • จัดเตรียมการผสานรวม: หากคุณทำงานกับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมากกว่าหนึ่งตัว คุณจะต้องให้พวกมันทำงานร่วมกัน ไม่ใช่ขัดแย้งกัน มองหาเครื่องมือกระบวนการที่สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่คุณใช้เป็นประจำ
  • ใช้งานง่ายและแชร์ได้สะดวก: ผู้จัดการโครงการหลายคนใช้ซอฟต์แวร์กระบวนการสำหรับพนักงานใหม่และการจัดการเวิร์กโฟลว์ เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถแชร์กับสมาชิกทุกคนในทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย และมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ClickUp Whiteboards สำหรับเพิ่มเอกสารและตัวชี้วัดภาพเพื่อการร่วมมือในทีม
ปรับแต่งกระดานไวท์บอร์ดของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการเพิ่มเอกสาร งาน และอื่นๆ

ซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการที่ดีที่สุด 10 อันดับ

สร้างภาพหรือจัดระเบียบกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังงาน โครงการ หรือกิจกรรมทางธุรกิจใด ๆ ด้วยซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการ

ที่นี่ คุณจะพบกับ 10 เครื่องมือเอกสารโครงการที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทดลองใช้ได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาวิธีทำให้การรับพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่ายขึ้น บันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน หรือสร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุม 🛠️

1.คลิกอัพ

การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับในเอกสาร ClickUp
ClickUp Docs อนุญาตให้ใช้การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ (/)เพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วย ClickUp การบันทึกกระบวนการและติดตาม SOPsง่ายกว่าที่เคย ด้วยเทมเพลตที่มีกระบวนการเอกสารหลายสิบแบบ คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบสำหรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำ ติดตามขั้นตอนของกระบวนการ และร่างแผนผังสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

ใช้มุมมองต่างๆของ ClickUpเพื่อดูภาพรวมของงานทั้งหมดที่กำลังดำเนินการในมุมมองรายการ หรือสลับไปยังมุมมองกระดานเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละส่วนธุรกิจและโครงการอย่างใกล้ชิด

ด้วยเทมเพลตเอกสารกระบวนการทำงานของบริษัทจาก ClickUp คุณสามารถป้อนรายละเอียดงานหรือขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สมาชิกในทีมเข้าใจวิธีการทำงานของบริษัท ใช้สำหรับกระบวนการจ้างงานและปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หรือเพื่อกำหนดความคาดหวังของบริษัท

แม่แบบบันทึกการประชุม S-Corp และแม่แบบการลาที่ติดตั้งมาในตัวช่วยให้การจัดการพนักงานของคุณเป็นเรื่องง่าย เพียงไม่กี่คลิก ✍️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ขอบคุณสำหรับอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ คุณสามารถปรับแต่งเครื่องมือให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
  • สร้างวิกิของบริษัทโดยใช้ClickUp Docs ซึ่งคุณสามารถจัดระเบียบ เชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ และแชร์กับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องได้
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่และขั้นตอนของกระบวนการ
  • มุมมองที่หลากหลายและประเภทเอกสารที่แตกต่างกัน รวมถึงเครื่องมือสร้างแผนภาพ ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการบันทึกข้อมูลทั้งในรูปแบบลายลักษณ์อักษรและภาพได้

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เวอร์ชันฟรีมีขีดจำกัดที่ผู้ใช้ห้าคน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคหากคุณมีทีมที่ใหญ่กว่า
  • ผู้ใช้ใหม่บางคนพบว่าจำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่มากมายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก แต่ระดับการปรับแต่งที่สูงทำให้การเรียนรู้คุ้มค่าสำหรับซอฟต์แวร์เอกสารนี้

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

2. อินทิเกรฟาย

ซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการ: Integrify
ผ่านทางIntegrify

Integrify นำเสนอซอฟต์แวร์อัตโนมัติเอกสารโดยไม่ต้องเขียนโค้ด Process Builder มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวางเพื่อสร้าง ร่วมมือ และทดสอบขั้นตอนของคุณ มุมมอง Foresight และ Hindsight ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของงานเพื่อระบุจุดที่อาจเกิดปัญหา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Integrify

  • ผสานการทำงานกับระบบองค์กรหลากหลายรูปแบบ พร้อมความสามารถในการนำเข้าและส่งออกข้อมูลด้วย Excel
  • ตั้งการแจ้งเตือนและปรับแต่งการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดายเพื่อให้สมาชิกในทีมได้รับข้อมูลและทำงานตามกำหนดเวลา
  • สภาพแวดล้อมแบบ low-code ทำให้เครื่องมือสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม ไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่รู้ภาษาการเขียนโปรแกรมเท่านั้น

ข้อจำกัดของ Integrify

  • มีการทดลองใช้ฟรี แต่ไม่มีแผนฟรี
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าซอฟต์แวร์มีข้อจำกัดสำหรับทีมขนาดใหญ่และโครงการที่มีขนาดใหญ่

การกำหนดราคาแบบบูรณาการ

  • แบบสมัครสมาชิก: ราคาที่กำหนดเองตามงบประมาณของคุณ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้และส่วนลดตามระดับ

การให้คะแนนและรีวิวแบบบูรณาการ

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)

3. สมาร์ทดรอว์

สมาร์ทดรอว์
ผ่านทางSmartDraw

สร้างเอกสารกระบวนการด้วยแผนภาพแผนผังการทำงาน และสรุปองค์กรของ SmartDraw แผนภาพและกราฟที่อิงจากแผนภูมิและกราฟจะนำเสนอภาพที่ชัดเจนของขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการ

แม่แบบเช่นแผนผังงานช่วยให้คุณมองเห็นภาพโครงการใด ๆ ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ในขณะที่แผนผังความคิดช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของโครงสร้างองค์กรได้อย่างง่ายดายพร้อมเครื่องมือเอกสารกระบวนการ 🗂️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw

  • มากกว่า 70 แบบฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงแผนผังพื้นและแผนผังการไหลของงานเพื่อช่วยให้การวางแผนกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Docs,Microsoft Office และ Atlassian's Jira และ Confluence เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานของคุณ
  • นำเข้าไฟล์ Visio และ Lucidchart ได้อย่างง่ายดายเพื่อเปลี่ยนเครื่องมือโดยไม่ต้องปวดหัว

ข้อจำกัดของ SmartDraw

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าเมนูนำทางด้านข้างนั้นสร้างความสับสน และไม่มีการปรับแต่งที่เพียงพอสำหรับทีมขนาดใหญ่
  • ผู้ใช้บางรายพบข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการบันทึกอัตโนมัติ

ราคาของ SmartDraw

  • ผู้ใช้รายเดียว: $9.95/เดือน
  • ผู้ใช้หลายคน: $8. 25/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คนขึ้นไป

คะแนนและรีวิว SmartDraw

  • G2: 4. 6/5 (230+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (110+ รีวิว)

4. Bit.ai

ซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการ: Bit.ai
ผ่านทางBit.ai

Bit.ai เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในที่ทำงานที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการเอกสารโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยเครื่องมือการจัดการเอกสารกระบวนการนี้ คุณสามารถสร้างวิกิ, คู่มือการสอนแบบโต้ตอบ, และพอร์ทัลสำหรับลูกค้าได้ ออกแบบมาสำหรับบุคคล, ทีมขนาดเล็ก, และองค์กรขนาดใหญ่ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์นี้ได้ไม่ว่าคุณจะทำงานกับโครงการเล็ก ๆ หรือโครงการที่ซับซ้อน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bit.ai

  • กระบวนการนำเข้าข้อมูลจะง่ายเมื่อใช้หนึ่งในเทมเพลตหลายสิบแบบของพวกเขา
  • AI Smart Editor ช่วยทำความสะอาดงานของคุณและให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุง
  • เชื่อมโยงเอกสารอย่างรวดเร็ว ฝังลิงก์ และเพิ่มวิดเจ็ตอัจฉริยะเพื่อบริบท

ข้อจำกัดของ Bit. ai

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดขนาดไฟล์ไว้ที่ 5 MB ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้ไฟล์ที่มีข้อมูลมาก เช่น วิดีโอ แผนภูมิ และกราฟิกอื่นๆ
  • ผู้ใช้บางรายพบว่ามีตัวเลือกการจัดรูปแบบและแบบอักษรที่จำกัด ทำให้ยากต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานแบรนด์ภายใน

ราคาของ Bit.ai

  • ฟรี
  • ข้อดี: $8 ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Bit. ai

  • G2: 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
  • Capterra: 5/5 (รีวิว 5+ รายการ)

5. เพลลิโอ

เพลลิโอ
ผ่านทางเพลลิโอ

ด้วย Pellio คุณสามารถสร้างเอกสารกระบวนการทำงานทางธุรกิจได้ในสามขั้นตอนง่าย ๆ เริ่มต้นด้วยการสร้างกระบวนการโดยใช้ตัวแก้ไขข้อความแบบเต็มรูปแบบ ฝังรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์เพื่อสนับสนุนเอกสารของคุณ ต่อไป คุณสามารถแชร์เวิร์กโฟลว์กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องได้ และสุดท้าย คุณสามารถมอบหมายงานและกำหนดวันครบกำหนดเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปตามกำหนดการ 🗓️

คุณสมบัติเด่นของ Pellio

  • สร้างงานทีละขั้นตอนสำหรับสมาชิกในทีมแต่ละคนและติดตามความคืบหน้าของพวกเขาในอินเทอร์เฟซที่สะอาด
  • โปรแกรมแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์สร้างฐานข้อมูลการจัดการความรู้ได้ในไม่กี่นาที และแดชบอร์ดภาพรวมช่วยให้คุณระบุจุดด้อยในกระบวนการทำงานได้
  • กำหนดระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกันสำหรับเอกสารตามบทบาทของสมาชิกในทีม

ข้อจำกัดของเพลลิโอ

  • การสนับสนุนลูกค้าจำกัดเฉพาะทางอีเมล ดังนั้นการได้รับวิธีแก้ไขอาจใช้เวลานานกว่าการใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์อื่น ๆ
  • เครื่องมือนี้รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ทำให้เป็นความท้าทายสำหรับบริษัทที่ใช้ภาษาอื่นเป็นประจำ

ราคาของเพลลิโอ

  • ไลท์: $15/เดือน
  • เริ่มต้นธุรกิจ: $47/เดือน
  • ข้อดี: $97/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Pellio

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

6. Evernote

ซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการ: Evernote Teams
ผ่านทางEvernote

Evernote เป็นแอปสำหรับงาน ภารกิจ และตารางเวลาที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้จัดการโครงการและบุคคลที่ชอบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง เดิมทีเป็นแอปสำหรับจดบันทึก ปัจจุบันถูกนำมาใช้โดยธุรกิจต่างๆ เพื่อจัดการกระบวนการ โครงการ และตารางเวลา สามารถเพิ่มรูปภาพ เสียง และไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดาย และเปลี่ยนบันทึกใดๆ ให้เป็นงานเพื่อเพิ่มลงในตารางเวลาของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • การผสานรวมแอปพลิเคชันรวมถึง Slack, Google Drive, MS Teams, Zapier และอื่นๆ
  • เลือกจากเทมเพลตหลายสิบแบบเพื่อพัฒนาโครงสร้างการวางแผนเชิงกลยุทธ์หรือจัดลำดับความสำคัญของงาน
  • เชื่อมต่อตารางเวลาและบันทึกกับการผสานปฏิทินด้วยซอฟต์แวร์เอกสารประกอบ
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายช่วยให้ติดตามกระบวนการทางธุรกิจได้ง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของ Evernote

  • ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบเอกสารเครื่องมือนี้ได้ดียิ่งขึ้น
  • ตามที่ผู้ใช้บางรายกล่าว การซิงค์ช้าและไม่เชื่อถือได้ในบางครั้ง

ราคาของ Evernote

  • ฟรี
  • ส่วนบุคคล: $14.99/เดือน
  • มืออาชีพ: $17.99/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • G2: 4. 4/5 (1,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)

7. รีบ

ไฮเทล
ผ่านทางHightail

ใช้ Hightail,เครื่องมือจัดการกระบวนการ, เพื่อจัดระเบียบงาน, มอบหมายการติดตาม, และติดตามการหารือเกี่ยวกับโครงการ. การอัปเดตแบบเรียลไทม์ของขั้นตอนต่อไปช่วยให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป. คุณสมบัติการแชร์ไฟล์ช่วยให้คุณสามารถอัปโหลด, ส่ง, และเก็บเอกสารของบริษัทได้อย่างปลอดภัย. ใช้เครื่องมือการร่วมมือทางสร้างสรรค์เพื่อรวบรวมและหารือเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางภาพ. 📊

คุณสมบัติเด่นของ Hightail

  • ซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์ช่วยให้สมาชิกแต่ละทีมสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่จำเป็นในการจัดการส่วนงานของตนในโครงการได้
  • คุณสมบัติของภาพและเนื้อหาทางสายตาเหมาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาวิธีในการแชร์, อนุมัติ, และดูตัวอย่างเอกสารภาพและวิดีโอ
  • การผสานรวมกับ Adobe และ Zapier ทำให้การสร้างเนื้อหาภาพเร็วขึ้นและการจัดตารางเวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อจำกัดของ Hightail

  • คุณสมบัติการจัดการโครงการมีให้ใช้เฉพาะในแผน Teams และ Business เท่านั้น
  • ผู้ใช้บางรายพบปัญหาขัดข้องขณะแชร์ไฟล์หรือรูปภาพ

การกำหนดราคาของ Hightail

  • ไลท์: ฟรี
  • ข้อดี: $12/เดือน
  • ทีม: $24/เดือน
  • ธุรกิจ: $36/เดือน

คะแนนและรีวิวสูง

  • G2:4. 2 /5 (680+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4 /5 (280+ รีวิว)

8. ProcessMaker

ซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการ: ProcessMaker
ผ่านทางProcessMaker

ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วย ProcessMakerเครื่องมือปรับโครงสร้างกระบวนการทางธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อทำให้โครงการที่ซับซ้อนที่สุดเป็นไปอย่างราบรื่น ซอฟต์แวร์แบบ low-code นี้ช่วยให้คุณลากและวางงานใน Process Modeler เพื่อสร้างแผนผังความคิดและแผนผังการระดมสมองแบบภาพ ใช้ Form Builder เพื่อเก็บข้อมูลและข้อเสนอแนะจากสมาชิกในทีม และใช้มุมมองแดชบอร์ดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วทั้งบริษัท

คุณสมบัติเด่นของ ProcessMaker

  • เชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สาม รวมถึง Salsforce และ Oracle ด้วย API
  • ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้เวลาไปกับงานที่ไม่ต้องการความคิดน้อยลง
  • สแกนและจัดเก็บไฟล์เพื่อรักษาเวอร์ชันดิจิทัลของเอกสารธุรกิจทั้งหมดของคุณ

ข้อจำกัดของ ProcessMaker

  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชันขึ้นหมายความว่าคุณต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจแพลตฟอร์มมากขึ้นในช่วงแรก ซึ่งบางครั้งอาจทำให้โครงการล่าช้าหากคุณจำเป็นต้องเริ่มใช้งานทันที
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซไม่สวยงามเท่าที่พวกเขาต้องการหรือต้องใช้การเขียนโค้ดมากกว่าที่คาดไว้

ราคาของ ProcessMaker

  • มาตรฐาน: $1,495/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $2,479/เดือน ต่อผู้ใช้
  • กำหนดเอง: สำหรับธนาคาร การศึกษาขั้นสูง และโซลูชันฝังตัว

คะแนนและรีวิวของ ProcessMaker

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 270+ รายการ)
  • Capterra: 4.5 /5 (170+ รีวิว)

9. Document360

ตัวอย่างรูปภาพ Document360
ผ่านทางDocument360

ด้วย Document360 คุณสามารถสร้างฐานความรู้ของบริษัทเพื่อแบ่งปันภายในกับพนักงานหรือภายนอกกับลูกค้าได้ สำหรับเอกสารกระบวนการ คุณสามารถสร้างคำแนะนำทางเทคนิคและ SOPs เช่น คู่มือพนักงานและกรอบการตลาดได้ คุณสามารถร่างเอกสารระบบ, บทเรียน, และคู่มืออ้างอิงสำหรับพนักงานเพื่อใช้สนับสนุนการทำงานของพวกเขาได้ 🌻

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Document360

  • ทีม Document360 จะดูแลการย้ายข้อมูลจากระบบฐานความรู้อื่น ๆ ให้กับคุณ นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการใช้เวลาในการเปลี่ยนผ่าน
  • เลือกจากเทมเพลตมากมายเพื่อสร้างคลังความรู้และคู่มือ
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้ใช้งานได้ง่าย แม้แต่พนักงานใหม่

ข้อจำกัดของ Document360

  • ขณะนี้ มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถแก้ไขเอกสารได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งจำกัดความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  • บางคนพบว่าแดชบอร์ดการวิเคราะห์ไม่แข็งแกร่งเท่ากับคู่แข่ง

ราคาของ Document360

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $149 ต่อโครงการต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $299 ต่อโครงการต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $399 ต่อโครงการต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $599 ต่อโครงการต่อเดือน

เอกสาร360 คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (340+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (160+ รีวิว)

10. Gluu

ซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการ: Gluu
ผ่านทางGluu

กำลังมองหาวิธีสร้างคู่มือเชิงโต้ตอบและฐานความรู้ที่พนักงานของคุณชื่นชอบใช้งานอยู่หรือไม่? เลือกใช้ Gluu เพื่อพัฒนาเอกสารที่ดูดีและทำงานร่วมกันได้สำหรับกระบวนการทางธุรกิจของคุณ นักออกแบบกระบวนการในตัวช่วยลดความยุ่งยากในการคาดเดาเพื่อวางแผนกระบวนการ, มอบหมายงาน, และสร้างตารางเวลาได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gluu

  • คุณสมบัติสถาปัตยกรรมกระบวนการของ Gluu ช่วยระบุกระบวนการที่ซ้ำซ้อนเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • มอบหมายการควบคุมและอำนาจให้กับสมาชิกทีมต่าง ๆ เพื่อมอบหมายการบริหารจัดการและการกำกับดูแล
  • การเปลี่ยนแปลงจะสร้างการแจ้งเตือนทันที ทำให้สมาชิกทุกคนในทีมทำงานตามกำหนดเวลาและได้รับข้อมูลที่ทันสมัย

ข้อจำกัดของ Gluu

  • ซอฟต์แวร์นี้มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ผู้ใช้บางรายต้องการให้รองรับการแชร์ภายนอกสำหรับฐานความรู้ที่ออกแบบมาสำหรับลูกค้าด้วย
  • มุมมองตัวกรองไม่ได้ถูกบันทึกไว้ ดังนั้นคุณต้องป้อนข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่คุณออกจากเอกสารและเปิดเอกสารขึ้นมาใหม่

ราคาของ Gluu

  • พื้นฐาน: $12/เดือน
  • ข้อดี: $25/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Gluu

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 6/5 (20+ รีวิว)

สร้างเอกสารกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ClickUp คือความฝันของผู้จัดการโครงการ ด้วยเทมเพลตมากมายให้เลือก คุณสามารถสร้างเอกสารประกอบกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นคู่มือพนักงาน รายการตรวจสอบการปฐมนิเทศ ขั้นตอนงบประมาณสำหรับโครงการ หรือปฏิทินสำหรับเหตุการณ์สำคัญ คุณจะพบทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นสร้างสรรค์งานของคุณ

