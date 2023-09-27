15 ตัวอย่างการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ (พร้อมเทมเพลต)

คุณทราบหรือไม่ว่าสตาร์ทอัพขนาดเล็กจากนอร์เวย์กำลังจะเปิดตัวกระบวนการตรวจจับความเสียหายของรถยนต์ที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ก่อนที่บทความนี้จะถูกเผยแพร่?
โดยเฉลี่ยแล้ว กระบวนการนี้ใช้เวลา 15 นาทีในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น แต่ด้วยเทคโนโลยี AI และระบบอัตโนมัติทางธุรกิจ (BPA) ทำให้Wennสามารถลดเวลาดังกล่าวเหลือเพียง 6 วินาที ซึ่งน้อยกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมปัจจุบันถึง 99.33%
แม้ว่าอาจดูเหมือนสิ่งที่ออกมาจากภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ แต่การหยุดชะงักเช่นนี้กำลังกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ (BPA)
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างระบบอัตโนมัติกับกระบวนการทางธุรกิจไม่ได้ชัดเจนเสมอไป และหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าใจมันคือการดูตัวอย่าง ซึ่งก็คือสิ่งที่เราจะทำในบทความนี้ คุณจะได้เห็นตัวอย่างการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจในชีวิตจริงที่ได้รับการขับเคลื่อนโดยเครื่องมือการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ใครก็สามารถนำไปใช้ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
ตอนนี้ มาให้คำนิยามของการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจเพื่อให้เราทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนที่จะไปดูตัวอย่าง!
อะไรคือการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ?
โดยทั่วไปแล้ว การทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ (BPA) หมายถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติและปรับปรุงให้มีความคล่องตัวมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดข้อผิดพลาดและต้นทุนของมนุษย์ และปรับปรุงผลผลิตโดยรวม
โดยรวมแล้ว เป้าหมายหลักของ BPA คือประสิทธิภาพ ⚡️
BPA คือความพยายามที่มีการวางแผนในระดับสูงเพื่อทำให้งานหลายอย่างที่ต้องทำด้วยมือในกระบวนการเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของทุกกลยุทธ์ BPA ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักเบื้องหลังความพยายามทั้งหมดในการทำให้กระบวนการต่างๆ ในธุรกิจเป็นอัตโนมัติ
การอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจช่วยองค์กรอย่างไร?
การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจผ่านการปรับใช้ BPA ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และทำให้ผู้คนสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีมูลค่าสูงซึ่งต้องการความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
ซึ่งแปลเป็นประโยชน์หลายประการ เช่น:
- ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
- การพึ่งพาทรัพยากรบุคคลที่ใช้ทุนสูงน้อยลง
- ความสามารถในการปรับขนาดของกระบวนการ
- ข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยมือลดลง
- บริการลูกค้าที่ดีขึ้น
- การดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
- และอื่นๆ
นอกเหนือจากประโยชน์ที่จับต้องได้และวัดผลได้เหล่านี้แล้ว BPA ยังสามารถปรับปรุงความพึงพอใจของพนักงานได้โดยการนำงานที่ทำซ้ำๆ ออกไปจากพวกเขา และมอบหน้าที่ที่ต้องใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหาให้กับพวกเขาแทน
โดยรวมแล้ว ประโยชน์ของ BPA ชัดเจนอย่างไม่ต้องสงสัย: ช่วยให้องค์กรบรรลุประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความสม่ำเสมอที่สูงขึ้นในการดำเนินงาน พร้อมทั้งลดต้นทุนและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงาน
เคล็ดลับมืออาชีพ การทำแผนผังกระบวนการเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินเวิร์กโฟลว์และกระบวนการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพใช้เครื่องมือทำแผนผังกระบวนการที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูงพร้อมด้วยเทมเพลตแผนผังกระบวนการโดย ClickUpเพื่อสร้างภาพแสดงกระบวนการของคุณ การสร้างแผนผังที่ละเอียดก่อนตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นและปราศจากข้อผิดพลาด
BPA เกี่ยวข้องกับโซลูชันซอฟต์แวร์หรือไม่?
คำตอบคือใช่ การทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติส่วนใหญ่ทำด้วยผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เฉพาะทางและ/หรือโค้ดที่พัฒนาขึ้นเอง โดยทั่วไปแล้วมักเป็นการผสมผสานระหว่างทั้งสองอย่าง แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป
ซอฟต์แวร์ BPA อาจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหลากหลายประเภท รวมถึงโค้ด, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการด้วยหุ่นยนต์ (RPA), ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานบนคลาวด์, การเรียนรู้ของเครื่อง, ปัญญาประดิษฐ์, และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
นอกจากนี้ สามารถใช้เครื่องมือมากกว่าหนึ่งชนิดในการทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติในเวลาเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจใช้เครื่องมือ RPA เพื่อทำให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันเก่าหรือแอปพลิเคชันที่โฮสต์เองเป็นอัตโนมัติ และจากนั้นใช้ชุดเครื่องมืออื่นเพื่อทำให้กระบวนการและเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันบนคลาวด์หรือ API ภายในเป็นอัตโนมัติ
เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้บริษัทสามารถทำงานกระบวนการทางธุรกิจได้โดยอัตโนมัติ ได้แก่ClickUpและMake โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแอปพลิเคชันของคุณอยู่บนระบบคลาวด์ แต่ยังมีซอฟต์แวร์สำหรับอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจอื่น ๆ ที่คุณสามารถพิจารณาได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ แอปพลิเคชันที่คุณใช้ และกระบวนการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เคล็ดลับมืออาชีพการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Makeสามารถช่วยประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการทำงานระหว่าง ClickUp กับแอปงานอื่น ๆ เป็นอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะทางเทคนิค เมื่อคุณใช้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ BPA และเชื่อมต่อกับ Make คุณจะสามารถออกแบบ สร้าง และทำให้กระบวนการทำงานตั้งแต่แบบง่ายไปจนถึงซับซ้อนเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ เพียงแค่ตั้งค่าทริกเกอร์และเงื่อนไขเพื่อทำให้การดำเนินการหลายร้อยรายการเป็นอัตโนมัติ และใช้เทมเพลตที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันที
กระบวนการประเภทใดบ้างที่อยู่ในหมวดหมู่ BPA?
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ BPA ครอบคลุมกิจกรรมหลากหลาย ตั้งแต่การป้อนข้อมูลด้วยมือในชีวิตประจำวันไปจนถึงการทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ รวมถึงเวิร์กโฟลว์และงานต่างๆ ความแตกต่างระหว่างกิจกรรมเหล่านี้อยู่ที่ความซับซ้อน จำนวนงานหรือขั้นตอน และงานย่อยที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์ BPA ของคุณอาจมองไปถึงการทำให้กระบวนการสรรหาผู้สมัครหรือการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทั้งหมดเป็นระบบอัตโนมัติ กระบวนการนี้จะรวมถึงขั้นตอนการทำงานและงานเฉพาะเจาะจงด้วย ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานภายในกระบวนการนี้อาจเป็นการประสานงานกระบวนการสัมภาษณ์กับผู้สมัครและการจัดตารางการฝึกอบรม
และภายในกระบวนการทำงานนั้น งานเฉพาะเจาะจงก็สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้เช่นกัน เช่น การสร้างการประชุม Zoom การส่งคำเชิญเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านทางอีเมล การจัดเก็บการบันทึกการประชุมเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม และอื่นๆ อีกมากมาย การทำให้กระบวนการดิจิทัลเป็นอัตโนมัติจะช่วยลดความซับซ้อนและทำให้งาน กระบวนการทำงาน และขั้นตอนทั้งหมดเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กระบวนการทางธุรกิจใดที่ควรนำมาใช้ระบบอัตโนมัติ?
จำนวนกระบวนการทางธุรกิจที่สามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้สามารถนับได้เป็นพัน ๆ กระบวนการ ในความเป็นจริง กระบวนการทางธุรกิจส่วนใหญ่สามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ทั้งแบบเต็มรูปแบบหรือบางส่วน โดยไม่คำนึงถึงพื้นที่หรือแผนก
ตัวอย่างเช่นแผนกทรัพยากรบุคคลสามารถทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นอัตโนมัติได้ เช่นการสรรหา การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการลาออก ส่วนการตลาดสามารถทำให้กระบวนการที่ต้องทำด้วยมือเกือบทั้งหมดเป็นอัตโนมัติได้ตั้งแต่การวิจัยคำหลักและการผลิตเนื้อหาไปจนถึงแคมเปญโฆษณาและการจัดการโซเชียลมีเดีย แน่นอนว่าแผนกไอทีก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่สามารถทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นอัตโนมัติได้เช่น การติดตามข้อบกพร่อง การตรวจสอบการพัฒนาแอปพลิเคชัน การจัดการฐานข้อมูล และกระบวนการที่ต้องทำด้วยมืออื่นๆ
แทบไม่มีขีดจำกัดสำหรับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่เหมาะสม และนั่นคือสิ่งที่เราจะแสดงให้คุณเห็นต่อไป: ตัวอย่างการอัตโนมัติ BPA ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีด้วยการผสานรวมระหว่าง Make และ ClickUp.
เพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าคุณควรทำให้กระบวนการเป็นระบบอัตโนมัติหรือไม่ ให้คุณถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้:
- กระบวนการนี้ใช้เวลานานสำหรับทีมของคุณหรือไม่?
- มันเกี่ยวข้องกับงานที่ทำซ้ำๆ หรือป้อนข้อมูลด้วยมือหรือไม่?
- มันเกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอนและหลายฝ่ายภายในองค์กรของคุณหรือไม่?
- ความผิดพลาดของมนุษย์เป็นปัจจัยในกระบวนการนี้หรือไม่?
หากคุณตอบว่าใช่สำหรับคำถามใด ๆ ข้างต้น นั่นเป็นสัญญาณชัดเจนว่า BPA สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความถูกต้องของกระบวนการนั้นได้
เคล็ดลับระดับโปร เรียนรู้วิธีสร้างระบบอัตโนมัติใน ClickUp และดูตัวอย่างระบบอัตโนมัติ10แบบเพื่อช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และใช้ประโยชน์จากเทมเพลตเพื่อประหยัดเวลา
15 ตัวอย่างจริงของการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ
ตัวอย่างที่ 1:เอกสารกระบวนการทางธุรกิจ
แนวคิดการทำงานอัตโนมัติ: กระบวนการตรวจสอบเอกสาร
การตรวจสอบเอกสารเป็นงานที่สามารถพบได้ในหลายกระบวนการในองค์กรส่วนใหญ่
ตั้งแต่สัญญาและข้อตกลงระดับการให้บริการ ไปจนถึงบล็อกโพสต์และข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทต่างๆ ใช้เวลาอย่างมากมายในการตรวจสอบเอกสารให้แน่ใจก่อนที่จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และในขณะที่ขั้นตอนการตรวจสอบอาจมีความละเอียดอ่อน ขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมืออย่าง Make
เทมเพลตนี้รวมถึง Google Drive, ClickUp, Make และ Slack และช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการตรวจสอบเอกสารเป็นอัตโนมัติในระดับใหญ่โดยการ "เฝ้าดู" เอกสาร Google Docs ใหม่ในโฟลเดอร์ Google Drive
เมื่อไฟล์ถูกอัปโหลดไปยัง Google Drive แล้ว Make จะสร้างและมอบหมายงานใน ClickUp และส่งไฟล์ที่เกี่ยวข้องผ่าน Slack ไปยังบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบไฟล์นั้น
ผลลัพธ์คือกระบวนการตรวจสอบเอกสารที่มีความคล่องตัว ซึ่งสามารถส่งเอกสารไปยังผู้ตรวจสอบและสร้างหลักฐานการดำเนินงานที่จำเป็นทั้งหมดได้โดยไม่ต้องอาศัยการแทรกแซงจากมนุษย์
โบนัส:การปรับกระบวนการทำงานของธุรกิจใหม่!
ตัวอย่างที่ 2: ยอดขาย
แนวคิดการทำงานอัตโนมัติ: กำหนดให้ทำงานเพื่อดูแลและเปลี่ยนผู้มุ่งหวังใหม่ให้เป็นลูกค้า
โอกาสทางธุรกิจใน Salesforce มักจะกระตุ้นให้เกิดชุดของงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความสำคัญในการปิดการขายที่เป็นไปได้ งานเหล่านี้อาจรวมถึงการส่งเอกสารที่มีข้อมูลเพิ่มเติม การมอบหมายผู้เชี่ยวชาญ และบ่อยครั้ง การเริ่มต้นงานเหล่านี้ต้องอาศัยการดำเนินการด้วยตนเองจากบุคคลที่สร้างโอกาสทางธุรกิจใน Salesforce ในตอนแรก
นี่ห่างไกลจากอุดมคติมาก เนื่องจากมันใช้ทรัพยากรและมีความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด (โดยปกติแล้ว มักมีคนที่ลืมมอบหมายงานที่จำเป็น) อย่างไรก็ตาม มันสามารถหลีกเลี่ยงได้และง่ายต่อการทำให้เป็นอัตโนมัติ
เทมเพลตนี้ ซึ่งรวมถึง ClickUp, Make, Salesforce, Slack และ Flow Control นั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับจุดประสงค์นี้ เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการดูแลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างราบรื่น— โดยสามารถตั้งค่าให้ดำเนินการงานใด ๆ ที่คุณนึกออกได้ทันทีหลังจากมีโอกาสใหม่ถูกสร้างขึ้นใน Salesforce
ลองนึกถึงกรณีการใช้งานอย่างง่ายสำหรับมัน: คุณมี eBook ที่จะสร้างลูกค้าเป้าหมายและเสนอให้ฟรีแก่ผู้ที่ให้รายละเอียดการติดต่อกับคุณ
เมื่อมีลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ปรากฏขึ้น คุณจะต้องสร้างโอกาสใน Salesforce และดูแลความสัมพันธ์ผ่านอีเมล รวมถึงนำกลุ่มเป้าหมายกลับมาใหม่ด้วยโฆษณา Facebook
ด้วยเทมเพลตข้างต้น คุณสามารถเรียกใช้ (และอื่น ๆ) งานเหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติทุกครั้ง
ตัวอย่างที่ 3: การวิเคราะห์เว็บไซต์
แนวคิดการอัตโนมัติ: ติดตามและรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพเว็บ
การติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์ก็เหมือนกับการตรวจสอบเอกสาร ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทส่วนใหญ่ หากไม่ใช่ทั้งหมด ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม มีข้อแม้อยู่: Google Analytics ไม่ใช่แอปที่รวดเร็วมากนัก และการเข้าสู่ระบบทุกวันเพื่อรับข้อมูลนั้นเป็นการเสียเวลาอย่างมาก
แต่ในทางกลับกัน คุณสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นอัตโนมัติและเริ่มรับข้อมูลแทนการค้นหาได้
นอกเหนือจากการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ไว้ในเอกสารสเปรดชีตแล้ว Make ยังสามารถมอบหมายให้ใครก็ตามที่มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลนี้ได้โดยการสร้างงานใน ClickUp – ด้วยวิธีนี้ จะไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ที่ถูกมองข้ามไป
ตัวอย่างที่ 4:การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์
แนวคิดการทำงานอัตโนมัติ: สร้างงานติดต่อผู้มีอิทธิพล
การติดต่อผู้ทรงอิทธิพลด้วยตนเอง การติดตามการตอบกลับ และการติดตามผลอาจใช้เวลามาก การทำให้กระบวนการนี้เป็นระบบอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรของทีมคุณได้อย่างมาก
ตัวอย่างที่ 5: การสนับสนุนลูกค้า
แนวคิดการอัตโนมัติ: การตอบกลับอัตโนมัติต่อตั๋วการสนับสนุนลูกค้า
การทำให้การตอบกลับเบื้องต้นต่อข้อสงสัยของลูกค้าเป็นอัตโนมัติสามารถช่วยให้การรับทราบเป็นไปอย่างรวดเร็วและยังสามารถจัดหมวดหมู่ปัญหาตามลักษณะของปัญหาเพื่อการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างที่ 6: การบริหารโครงการ
แนวคิดการอัตโนมัติ: การมอบบทบาทและความรับผิดชอบ
การมอบหมายบทบาทและงานโดยอัตโนมัติภายในโครงการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยการขจัดความจำเป็นในการมอบหมายงานและการติดตามความรับผิดชอบด้วยตนเอง
เรียนรู้วิธีทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรี!
ตัวอย่างที่ 7: การบัญชี
แนวคิดการอัตโนมัติ: การสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ
การสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับบริการที่เสร็จสิ้นหรือสินค้าที่ส่งมอบสามารถทำได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือและรับประกันการส่งใบแจ้งหนี้อย่างทันเวลา
การทำให้กระบวนการต่าง ๆ เช่น การทำบัญชีเป็นระบบอัตโนมัติไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้การจัดการข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องและทันเวลา ส่งเสริมการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น
ตัวอย่างที่ 8: การประกันคุณภาพ
แนวคิดการอัตโนมัติ: การทดสอบที่ทำงานโดยอัตโนมัติ
การทำให้การตรวจสอบคุณภาพและการทดสอบทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง ช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้คงที่อย่างต่อเนื่อง
ลองดูเครื่องมือทดสอบ QA!
ตัวอย่างที่ 9: HR
แนวคิดการอัตโนมัติ: การรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานโดยอัตโนมัติ
การมีระบบอัตโนมัติในการรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานสามารถช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเข้าใจความรู้สึกของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
เรียนรู้วิธีทำให้กระบวนการ HR เป็นอัตโนมัติด้วยซอฟต์แวร์ HR!
ตัวอย่างที่ 10: การตลาด
แนวคิดการทำงานอัตโนมัติ: การจัดตารางเนื้อหา
การอัตโนมัติการจัดตารางเนื้อหาสำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ สามารถช่วยให้ทีมการตลาดมั่นใจได้ถึงการมีอยู่ของแบรนด์อย่างต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางต่าง ๆ
ลองดูเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาเหล่านี้เพื่อเริ่มทำให้ตารางเนื้อหาของทีมคุณเป็นอัตโนมัติ
ตัวอย่างที่ 11: ไอที
แนวคิดการอัตโนมัติ: รายงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ
การสร้างและส่งรายงาน IT โดยอัตโนมัติสามารถประหยัดเวลาได้อย่างมากในขณะที่ยังคงมั่นใจได้ถึงการตรวจสอบและรายงานโครงสร้างพื้นฐาน IT อย่างสม่ำเสมอ
ตัวอย่างที่ 12: การดำเนินการ
แนวคิดระบบอัตโนมัติ: การจัดการสินค้าคงคลัง
การทำให้การจัดการสินค้าคงคลังเป็นอัตโนมัติสามารถช่วยติดตามระดับสต็อก, การกระตุ้นการสั่งซื้อใหม่ตามความจำเป็น, และลดโอกาสของการขาดสต็อกหรือสินค้าคงคลังเกิน
ตัวอย่างที่ 13: โลจิสติกส์
แนวคิดระบบอัตโนมัติ: การปรับเส้นทางอัตโนมัติ
การอัตโนมัติการวางแผนและการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางจัดส่งสามารถช่วยให้บริษัทโลจิสติกส์ลดเวลาและค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพ ตัวอย่าง 14: การมีส่วนร่วมของลูกค้า
ตัวอย่างที่ 14: การมีส่วนร่วมของลูกค้า
แนวคิดการอัตโนมัติ: เนื้อหาส่วนบุคคลที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
การทำให้การปรับแต่งการสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติสามารถรับประกันประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและความภักดีของลูกค้า
ตัวอย่างที่ 15: การเงิน
แนวคิดการอัตโนมัติ: การรายงานทางการเงินอัตโนมัติ
การทำให้การสร้างรายงานทางการเงินเป็นระบบอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมการเงินได้อย่างมากในขณะที่ลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการรายงานทางการเงิน
วิธีใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ
มีสองวิธีง่าย ๆ ในการเริ่มทำให้กระบวนการ ClickUp เป็นอัตโนมัติ
ตัวเลือกแรกคือการพึ่งพาClickUp Automation ซึ่งเป็นชุดของโซลูชันที่มีอยู่ในตัวที่นำเสนอโดย ClickUp
คุณจะพบคุณค่ามากมายในข้อเสนอหากพึ่งพา ClickUp ในการดำเนินและติดตามกระบวนการธุรกิจหลัก
ตัวเลือกที่สองคือการนำแพลตฟอร์มอัตโนมัติเช่นMake มาใช้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถออกแบบ สร้าง และทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติได้ในแพลตฟอร์มเดียวที่มองเห็นได้
หากคุณมีชุดแอปพลิเคชันที่เติบโตและเน้นระบบคลาวด์เป็นหลัก และต้องการขยายกลยุทธ์การอัตโนมัติของคุณ คุณจะพบใน Make ซึ่งเป็นโซลูชันที่ไม่เหมือนใคร สามารถจัดการกับกระบวนการใด ๆ ได้
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วยการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ
หนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติคือ ตามรายงานสถานะของ SaaSOps ประจำปี 2023 พบว่า 7 ใน 10 ขององค์กรได้ทำการระบบอัตโนมัติในกระบวนการสำคัญอย่างน้อยหนึ่งกระบวนการแล้ว และ 4 ใน 10 ขององค์กรมีตำแหน่งหน้าที่เฉพาะทางสำหรับระบบอัตโนมัติแล้ว
นี่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ: มันไม่ใช่เพียงแค่ความเป็นไปได้ อย่างเช่นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น มันคือสิ่งที่กำลังถูกนำไปใช้แล้วในบริษัทชั้นนำต่างๆ
ในแง่ของสิ่งนี้และเครื่องมืออัตโนมัติที่ใช้งานง่ายในปัจจุบัน เป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นที่ทุกบริษัทจะเริ่มกำจัดงานที่น่าเบื่อและซ้ำซาก และเปลี่ยนไปทำงานที่สร้างความพึงพอใจเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าและลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์
และวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นความพยายามเหล่านั้นคือการใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจที่ทรงพลังสองตัวร่วมกัน:ClickUpและMake ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างกระบวนการทางธุรกิจอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายด้วยการแทรกแซงของมนุษย์น้อยที่สุดและความพยายามเพียงเล็กน้อย
ถึงเวลาที่จะเพิ่มพลังให้ธุรกิจของคุณแล้ว เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์ BPA วันนี้—ทำให้กระบวนการทำงานที่เป็นงานเอกสารเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดกว่าที่เคย ⚡️
ผู้เขียนรับเชิญ:
Martin Etchegaray เป็นผู้จัดการเนื้อหาและบรรณาธิการอาวุโสที่ Make เขาชื่นชอบการอ่านและเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี