10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือทดสอบคุณภาพอัตโนมัติที่ดีที่สุดในปี 2025

มีเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการทดสอบคุณภาพมากมายในตลาด แต่การลองใช้ทั้งหมดนั้นใช้เวลามาก และการเลือกเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดอาจเป็นเรื่องยาก
เราทำงานหนักให้คุณแล้ว!
เราได้ทำการวิจัยและค้นพบเครื่องมือสมัยใหม่ที่ทีม QA ใช้เพื่อเร่งกระบวนการปล่อยผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปล่อยผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโดยมีข้อบกพร่องน้อยลงหรือไม่มีเลย
แม้ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นในสายงาน QA และกำลังมองหาเครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม หรือคุณเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์แล้วก็ตาม เราเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถพบอย่างน้อยหนึ่งด้านในงานของคุณที่จะได้รับการพัฒนาดีขึ้นจากการเลือกใช้เครื่องมือบางรายการในรายการของเรา
หรือใครจะรู้ บางทีคุณอาจจะนำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมาใช้ในกล่องเครื่องมือของคุณ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของคุณอย่างสิ้นเชิง และลดหนี้ทางเทคนิคของคุณลงอย่างมาก
10 เครื่องมือและซอฟต์แวร์การทดสอบ QA ที่ดีที่สุด
1. คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องและติดตามโครงการ
ClickUpเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่สร้างขึ้นสำหรับทุกประเภทของทีม มีคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้หลายร้อยรายการและแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหมายความว่าทีมสามารถกำหนดค่า ClickUp ให้เข้ากับกรณีการใช้งาน ความต้องการ ความชอบ และกระบวนการทำงานใดๆ รวมถึงการติดตามข้อบกพร่องและการจัดการปัญหา
อะไรทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการติดตามข้อบกพร่องและการทดสอบ QA? นี่คือคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมประกันคุณภาพ:
1️⃣ แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้: สร้าง ClickUp ให้เหมาะกับกระบวนการ QA และความต้องการของโครงการของคุณ ใช้คุณสมบัติที่ยืดหยุ่นและทรงพลัง เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มรายละเอียดให้กับการทำงานตามที่ต้องการ สถานะงานที่กำหนดเองเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และงานที่ปรับแต่งได้พร้อมClickAppsกว่า 35 รายการ เช่น การทำงานอัตโนมัติและคะแนน Sprint
2️⃣ คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ปรับปรุงการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันบนโปรเจ็กต์ทุกประเภทได้อย่างง่ายดายผ่านกระดานไวท์บอร์ดดิจิตอล, เอกสาร, ความคิดเห็น, การตรวจสอบ, อีเมลใน ClickIp, มุมมองแชท, และอื่น ๆ อีกมากมาย
3️⃣ แดชบอร์ดพร้อมรายงานแบบเรียลไทม์: สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อให้เห็นภาพรวมของงานทั้งหมดของคุณได้ในพริบตา และแชร์กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
4️⃣ เลือกจากมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15 แบบ: ดูงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ รวมถึงมุมมองรายการ ตาราง แผนภูมิแกนต์ ปฏิทินและกระดานที่ช่วยให้คุณสร้างและจัดการเวิร์กโฟลว์แบบ Agile ที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุมมองกระดานใน ClickUp สามารถใช้เป็นกระดานติดตามข้อบกพร่องที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยทีมวางแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง จัดการโครงการแบบ Agile แตกงานและมอบหมายงาน และทำงานร่วมกับทีมวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับการปรับปรุงกระบวนการรับบั๊กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทีมของคุณสามารถใช้มุมมองแบบฟอร์มเพื่อสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองซึ่งจะสร้างงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งข้อมูลเข้ามา
5️⃣ คลังแม่แบบ: เข้าถึงแม่แบบที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้สำหรับทุกความต้องการ รวมถึงแม่แบบสำหรับทีมวิศวกรรมและทีมผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาโดย ClickUpนำเสนอโซลูชันที่ทรงพลังสำหรับการจัดการงาน การรายงาน และการติดตาม ช่วยให้ทีมโครงการสามารถจัดการความคืบหน้า ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรได้ มันให้ศูนย์กลางสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาและส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ เพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารที่สม่ำเสมอ การแก้ไขปัญหาที่ทันเวลา และการมองเห็นสถานะโครงการที่ดีขึ้น ใช้แม่แบบนี้เพื่อทำให้การสร้างคิวข้อบกพร่องและรายงาน บันทึกสปรินต์ และสรุปผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้น
นี่คือคุณสมบัติอื่น ๆ ใน ClickUp ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นการตั้งค่าการทดสอบแบบ Agileได้อย่างรวดเร็ว!
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- มุมมองการติดตามข้อบกพร่องที่ปรับแต่งได้: ใช้รูปแบบโครงการใดก็ได้ เช่น Agile, Scrum หรือแผนภูมิ Gantt
- การพึ่งพาของงาน: ใช้การพึ่งพาเพื่อช่วยให้ทีมแก้ไขข้อบกพร่องในลำดับที่ถูกต้องและป้องกันการทำงานที่ไม่จำเป็นจากการเสร็จสิ้น
- สถานะงานที่กำหนดเอง, ป้ายกำกับ, และลำดับความสำคัญ: ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบั๊กในงานด้วยป้ายกำกับและสถานะที่กำหนดเอง เช่น พบปัญหา และ แก้ไขแล้ว หรือกำหนดลำดับความสำคัญเพื่อแสดงความเร่งด่วนของงาน
- การอัตโนมัติของงาน: ใช้การอัตโนมัติมากกว่า 50 รายการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและลดงานที่ทำซ้ำๆ
- ClickUp Docs: สร้างแผนงานและร่างกระบวนการสำหรับเพื่อนร่วมทีมใหม่โดยใช้ ClickUp Docs
- ส่วนขยาย Chrome: จัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน QA ของคุณ
- แอปพลิเคชันมือถือ: เข้าถึง ClickUp ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชันมือถือ
- เทมเพลตสำหรับทุกทีม: ประหยัดเวลา ทำงานอย่างชาญฉลาด และรักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้
- ความสามารถในการผสานรวม: อีกเหตุผลหนึ่งที่ ClickUp เป็นเครื่องมือการประกันคุณภาพที่ยอดเยี่ยมคือความสามารถในการผสานรวมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเครื่องมือสูงสุดถึง 1,000 รายการ เช่น Slack, Google Calendar และ Github
ข้อจำกัด
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกสับสนได้
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (6,592 รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (3,632 รีวิว)
"เราเริ่มใช้มันเพื่อจัดการโครงการ งาน ติดตามบั๊ก และสปรินต์ ตอนนี้เราใช้มันเพื่อติดตามสัญญา จัดการสินค้าคงคลัง จัดการผลิตภัณฑ์ ติดตามคู่แข่ง พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ จัดการตั๋วสนับสนุน ติดตามการนำระบบไปใช้กับลูกค้าใหม่ และติดตามการวางแผนกลยุทธ์ มันเหมือนมีดพับสวิสสำหรับธุรกิจของเรา" —G2 Crowd
2. แยม
ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือบันทึกหน้าจอและรายงานข้อบกพร่อง
Jamเป็นเครื่องมือบันทึกหน้าจอที่บันทึกบันทึกคอนโซลและการร้องขอเครือข่ายโดยอัตโนมัติ เพื่อทำให้การรายงานข้อผิดพลาดเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับ QA และปรับปรุงการทำงานร่วมกันกับวิศวกรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดในลิงก์เดียว
เครื่องมือนี้สามารถใช้ในการทดสอบคุณภาพ (QA) เพื่อรวบรวมรายงานข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้เพียงคลิกเดียว ทำให้การประสานงานกับวิศวกรเป็นเรื่องง่ายและลดความจำเป็นในการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง
นอกจากนี้ Jam ยังช่วยให้การแชร์รายงานข้อบกพร่อง QA เป็นเรื่องง่ายด้วยการผสานรวมกับเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ClickUp, Slack และ Github โดยเพิ่มข้อมูลที่มีคุณค่าเข้าไปในกระบวนการที่มีอยู่เดิมโดยตรง
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เข้าถึงการดูวิดีโอซ้ำทันที
- บันทึกและใส่คำอธิบายประกอบบนหน้าจอของคุณได้อย่างง่ายดาย
- จับภาพบันทึกคอนโซลและคำขอเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
- บันทึกข้อมูลเบราว์เซอร์และอุปกรณ์
- แชร์ลิงก์ไปยังรายงานข้อบกพร่องของคุณหรือส่งไปยังกระดานติดตามข้อบกพร่องที่คุณชื่นชอบโดยตรง
- ผสานการทำงานอย่างแน่นหนา กับเครื่องมือติดตามข้อผิดพลาดที่คุณชื่นชอบ (รวมถึง ClickUp)
ข้อจำกัด
- สำหรับบั๊กบางกรณีเฉพาะ การบันทึกหน้าจออาจไม่เพียงพอสำหรับวิศวกรในการระบุปัญหา
การกำหนดราคา
- แผนฟรี
- ทีม: $10 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- Product Hunt: 4. 6 จาก 5 (98 รีวิว)
"ส่วนขยาย Jam ทำให้การรายงานข้อบกพร่องไปยังทีมวิศวกรรมของเราง่ายขึ้นมาก และช่วยให้พวกเขาเข้าใจปัญหาได้ดียิ่งขึ้น มันช่วยประหยัดเวลาในการสื่อสารไปกลับของทีมเราไปได้มาก" — ทิม ริตเทนเฮาส์, รีวิว Chrome Web Store
3. BrowserStack
ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือทดสอบข้ามแพลตฟอร์ม
BrowserStackเป็นแพลตฟอร์มทดสอบแอปพลิเคชันมือถือและเบราว์เซอร์ที่ช่วยให้ผู้ทดสอบคุณภาพ (QA) สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ของตนบนอุปกรณ์จริงและเบราว์เซอร์มากกว่า 3,000 รายการได้ ช่วยให้สามารถรันแอปพลิเคชันเว็บหรือมือถือใด ๆ และทดสอบความเข้ากันได้กับแพลตฟอร์มของผู้ใช้ปลายทาง เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและคงที่ในทุกอุปกรณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เข้าถึงเบราว์เซอร์เดสก์ท็อปกว่า 3000+ และอุปกรณ์จริง
- ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น Github และ Slack
- ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหน้าสำหรับการทดสอบการถดถอย
- ให้บริการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จากกว่า 100 ประเทศสำหรับการท่องเว็บแบบเฉพาะพื้นที่
- เข้าถึง localhost, staging และเว็บไซต์ส่วนตัวเพื่อการปรับใช้ที่รวดเร็ว
- เครื่องมือพัฒนาสำหรับมือถือเพื่อดีบักบน Chrome และ Safari ได้อย่างง่ายดายแม้บนอุปกรณ์มือถือ
ข้อจำกัด
- BrowserStack ไม่มีคุณสมบัติการทดสอบความปลอดภัย
การกำหนดราคา
- เดสก์ท็อป: $29 ต่อเดือน
- เดสก์ท็อปและมือถือ: $39 ต่อเดือน
- ทีม: $150 ต่อเดือน (สำหรับผู้ใช้ห้าคน)
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (462 รีวิว)
- Capterra: 4. 4 จาก 5 (161 รีวิว)
"หนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทดสอบเว็บไซต์ของเราและแอปพลิเคชันมือถือของเราบนแพลตฟอร์มเกือบทุกประเภท และการตรวจสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์คือ BrowserStack. การทดสอบอัตโนมัติเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุด. มันง่ายต่อการตั้งค่า, ง่ายต่อการใช้งาน, และมีความปลอดภัยสูงมาก. โทรศัพท์จริงเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถสัมผัสประสบการณ์เว็บไซต์ของเราและแอปพลิเคชันของเราในสภาพแวดล้อมที่สมจริง. พวกมันมีประโยชน์มากและให้การสนับสนุนในทุกสถานการณ์" —Abhishek P. , G2 Reviews
4. สารเติมเต็มปลอม
ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือกรอกแบบฟอร์ม
FakeF il lerเป็นส่วนขยายเบราว์เซอร์และเครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์สำหรับกรอกข้อมูลในช่องต่างๆ โดยอัตโนมัติและทดสอบการทำงานของแบบฟอร์ม
ในฐานะผู้ตรวจสอบคุณภาพ (QA) คุณสามารถใช้ FakeFiller เพื่อกรอกข้อมูลปลอมลงในช่องข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยลดเวลาและงานซ้ำซากในการทดสอบแบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบและการลงทะเบียน เอกซ์เทนชันเบราว์เซอร์นี้ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างมากด้วยการทำงานอัตโนมัติในงานกรอกแบบฟอร์มซ้ำ ๆ พร้อมให้บริการแบบฟอร์มเทมเพลตหลากหลายรูปแบบสำหรับทุกสถานการณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างแม่แบบสำหรับการทดสอบแบบฟอร์มที่เกิดขึ้นซ้ำ
- เลือกจากกรณีการใช้งานเริ่มต้นที่มีอยู่ หรือสร้างของคุณเอง
- ซิงค์การตั้งค่าของคุณข้ามเบราว์เซอร์และอุปกรณ์
- กรอกแบบฟอร์มที่มีความยาวใดก็ได้ด้วยการกดแป้นพิมพ์เพียงครั้งเดียว
ข้อจำกัด
- การกดปุ่มลัดจะเติมข้อมูลทุกอย่างในหน้าเว็บโดยอัตโนมัติ บางครั้งอาจลบข้อมูลที่มีอยู่เดิม
การกำหนดราคา
- ฟรีสำหรับ 25 ฟิลด์
- โปร รายเดือน: $3. 99 ต่อเดือน
- โปรประจำปี: $40 ต่อปี
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- เครื่องมือที่ดีที่สุด: 4. 1 จาก 5 (156 รีวิว)
- Chrome Web Store: 4. 2 จาก 5 (704 รีวิว)
"Fake Filler เป็นตัวที่ดีที่สุด ฉันได้ลองใช้ตัวอื่น ๆ มาแล้วมากมาย และ Fake Filler ครองใจฉันไปหมดแล้ว คุณสมบัติยอดเยี่ยม ปรับแต่งได้สำหรับฟิลด์ต่าง ๆ ตั้งค่าการส่งออก/นำเข้า ซิงค์ ตัวเลือกมากมาย ค่าเริ่มต้นทำงานได้ดีสำหรับส่วนใหญ่ ทำได้ดีมาก! ยังมีให้ใช้สำหรับ Firefox ด้วย!"—Jeremy H. , รีวิวจาก Chrome Web Store
5. Mailinator
ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือกล่องขาเข้าชั่วคราว
Mailinatorเป็นระบบเส้นทางข้อความส่วนตัวที่ผู้ตรวจสอบคุณภาพสามารถใช้สำหรับการทดสอบกระบวนการทำงานของอีเมลและ SMS
ทีมทดสอบคุณภาพสามารถใช้ Mailinator สำหรับการทดสอบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานทางอีเมล เช่น การยืนยันตัวตนแบบ 2FA, แบบฟอร์มการลงทะเบียน หรือลำดับการรีเซ็ตรหัสผ่าน และค้นหาเคสทดสอบสำหรับข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นและการทดสอบการถดถอยที่อาจจะทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานขัดข้องได้อย่างง่าย
Mailinator ให้บริการกล่องจดหมายส่วนตัวและโดเมนส่วนตัวไม่จำกัดจำนวน สำหรับกรณีทดสอบที่หลากหลาย รวมถึงเว็บฮุคและการเข้าถึง API เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของจุดเข้าถึงข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- กล่องข้อความส่วนตัวไม่จำกัดเพื่อทดสอบที่อยู่อีเมลได้ไม่จำกัด
- การจัดเก็บถาวรของอีเมลทดสอบอย่างเพียงพอ
- รับอีเมลได้สูงสุด 1,000 ฉบับต่อวินาที และมากกว่า 3 ล้านฉบับต่อเดือน
- กฎการกำหนดเส้นทางเพื่อกรองการทดสอบตามเนื้อหา IP และอีเมล
- สูงสุดถึง 5+ โดเมนส่วนตัวที่สามารถตรวจสอบได้ในมุมมองเดียว
ข้อจำกัด
ขาดตัวเลือกการเก็บถาวรและตัวเลือกการอนุญาต/ไม่อนุญาต
การกำหนดราคา
- ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยืนยัน: ฟรี
- ธุรกิจ: $79 ต่อเดือน
- บิซิเนส พลัส: $159 ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $495 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 2 จาก 5 (8 รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (73 รีวิว)
"Malinator เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับทีม QA ที่ยุ่งมาก มันทำให้การจัดการอีเมลและ SMS ง่ายขึ้นมาก ทำให้เรามีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่กิจกรรม QA" —Tony H. , รีวิวจาก Capterra
6. TestRail
ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือจัดการการทดสอบ
TestRailเป็นแพลตฟอร์มการจัดการการทดสอบที่ใช้สำหรับบันทึกและติดตามแผนการทดสอบของทีม QA ของคุณ QA สามารถใช้ TestRail เป็นเครื่องมือการทดสอบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มขอบเขตการทดสอบ และได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
TestRail ช่วยติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของทีม เพื่อการทดสอบที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและการส่งมอบฟีเจอร์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ทดสอบการรัน, แผน, และชุดของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน
- แม่แบบเคสที่กำหนดเองเพื่อการจัดการการทดสอบที่รวดเร็วขึ้น
- การควบคุมเวอร์ชันของกรณีทดสอบ
- การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทสำหรับทั้งทีม
- ผสานการทำงานกับระบบติดตามข้อบกพร่องและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อจำกัด
- การทดสอบความปลอดภัยขาดคุณสมบัติ
การกำหนดราคา
- โปรเฟสชันนัล คลาวด์: เริ่มต้นที่ $34 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- คลาวด์สำหรับองค์กร: เริ่มต้นที่ $69 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- เซิร์ฟเวอร์มืออาชีพ: $1,905 ต่อปี สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- Enterprise Server: $3,600 ต่อปี สำหรับผู้ใช้ 5 คน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 3 จาก 5 (488 รีวิว)
- Capterra: 4. 3 จาก 5 (165 รีวิว)
"TestRail เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของฉันในฐานะ QA มีฟีเจอร์มากมายที่ฉันชื่นชอบและพวกเขายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฉันชอบการจัดระเบียบกรณีทดสอบ ชุดการทดสอบ และการจัดการการรันทดสอบ ฟีเจอร์ milestone ก็เป็นประโยชน์มากในการจัดการผลลัพธ์การทดสอบระหว่างเวอร์ชันต่างๆ ตอนแรกฟีเจอร์กรณีทดสอบอาจดูน่ากลัวเล็กน้อย แต่เมื่อคุณคุ้นเคยแล้วคุณจะชอบมัน" —Jessie S. , G2 Reviews
7. ซีลีเนียม
เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ
เซเลเนียมเป็นเฟรมเวิร์กสำหรับการทดสอบอัตโนมัติที่สามารถนำมาใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเว็บแอปพลิเคชันบนเบราว์เซอร์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ (เช่น Chrome, Safari, Edge เป็นต้น) ผู้ทดสอบคุณภาพ (QA) สามารถใช้เซเลเนียมในการเขียนสคริปต์ทดสอบในหลายภาษา เช่น Python, C# หรือ Java
เฟรมเวิร์ก Selenium ประกอบด้วยเครื่องมือสามชนิด ซึ่งทีม QA และองค์กรสามารถใช้สำหรับการทดสอบการถดถอยอัตโนมัติ (Selenium WebDriver), การสร้างสคริปต์เพื่อจำลองข้อบกพร่องและการทดสอบโดยใช้ระบบอัตโนมัติช่วย (Selenium IDE) และการกระจายและรันการทดสอบบนเครื่องและสภาพแวดล้อมหลายเครื่อง (Selenium Grid) ขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัทและประเภทของการทดสอบซอฟต์แวร์ที่ต้องดำเนินการ เครื่องมือแต่ละชนิดข้างต้นมีข้อดีและข้อเสียที่ต้องนำมาพิจารณา
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การทดสอบอัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์มและข้ามเบราว์เซอร์
- สื่อสารโดยตรงกับเบราว์เซอร์ (Selenium WebDriver)
- สามารถเข้าถึงองค์ประกอบ DOM ได้อย่างง่ายดายระหว่างการทดสอบ
- รองรับการทดสอบแอปพลิเคชันเว็บด้วยสถานการณ์ที่ใช้ AJAX (Selenium WebDriver)
ข้อจำกัด
- เนื่องจากเป็นเครื่องมือโอเพนซอร์ส การติดตั้งเครื่องมือในเฟรมเวิร์กอาจทำได้ยากหากไม่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือ
การกำหนดราคา
- โอเพนซอร์ส, ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทในการนำไปใช้
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 2 จาก 5 (121 รีวิว)
- Gartner: 4. 5 จาก 5 (444 รีวิว)
"เซเลเนียมเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งถูกใช้อย่างกว้างขวางในการทำงานอัตโนมัติสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ทุกประเภทในอุตสาหกรรม ความสามารถในการจำลองการโต้ตอบของผู้ใช้กับหน้าเว็บทำให้เหมาะสำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานต่างๆ เช่น การทดสอบแอปพลิเคชันเว็บ การดึงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมหลายภาษา ซึ่งช่วยให้สามารถผสานรวมกับระบบซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย" เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซีลีเนียมได้ช่วยเราในการทำงานของเบราว์เซอร์แบบไม่มีหน้าต่าง (headless browser) ซึ่งช่วยเพิ่มความหลากหลายและความน่าเชื่อถือของสคริปต์" —Arjun B. , G2 Reviews
8. TestComplete
เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือทดสอบ UI อัตโนมัติ
TestCompleteเป็นเครื่องมือ QA ที่ใช้สำหรับรันการทดสอบ UI อัตโนมัติ โดยมีความสามารถในการทดสอบแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป เว็บ และมือถือ บนการตั้งค่าเบราว์เซอร์และแพลตฟอร์มมากกว่า 2050 รูปแบบ
TestComplete เหมาะกับสภาพแวดล้อมการทดสอบแบบ Agile โดยให้เครื่องมือบันทึกการทดสอบอัตโนมัติ, คุณสมบัติการพัฒนาการทดสอบที่มุ่งเน้นไปที่คำค้นหา, และการผสานรวมกับเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติเช่น Jenkins และ TeamCity, รวมถึงการรายงานการทดสอบผ่าน Zephyr.
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างการทดสอบอัตโนมัติที่ซับซ้อนพร้อมความสามารถในการบันทึกและเล่นซ้ำ
- เขียนสคริปต์ในหลายภาษาการเขียนโปรแกรม เช่น Python, VBScript หรือ Javascript
- การผสานการทำงานแบบพร้อมใช้งานทันทีกับเฟรมเวิร์กทดสอบโอเพนซอร์ส เช่น Selenium หรือ SoapUI และกับเครื่องมือ CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment)เช่น Jenkins และ TestCity
- เครื่องมือจดจำวัตถุสำหรับการตรวจจับและทดสอบอัตโนมัติขององค์ประกอบ GUI
- ทดสอบแบบขนานบนสภาพแวดล้อมการทดสอบระยะไกลได้สูงสุดถึง 2050+ แห่ง
ข้อจำกัด
- เครื่องมือการจดจำวัตถุอาจไม่สามารถจดจำองค์ประกอบ GUI ได้อย่างถูกต้องเมื่อทดสอบบนขนาดหน้าจอหลายขนาด
การกำหนดราคา
- แก้ไขแล้ว (ผู้ใช้คนเดียว, เครื่องกายภาพ) TestComplete Base: เริ่มต้นที่ $1,626 TestComplete Pro: เริ่มต้นที่ $2,520
- TestComplete Base: เริ่มต้นที่ $1,626
- TestComplete Pro: เริ่มต้นที่ $2,520
- TestComplete Base: เริ่มต้นที่ $1,626
- TestComplete Pro: เริ่มต้นที่ $2,520
- ลอยตัว (ผู้ใช้หลายคน, เครื่องเสมือนและเครื่องจริง) TestComplete Base: เริ่มต้นที่ $3,253 TestComplete Pro: เริ่มต้นที่ $5,045
- TestComplete Base: เริ่มต้นที่ $3,253
- TestComplete Pro: เริ่มต้นที่ $5,045
- TestComplete Base: เริ่มต้นที่ $3,253
- TestComplete Pro: เริ่มต้นที่ $5,045
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 2 จาก 5 (97 รีวิว)
- Capterra: 4.0 จาก 5 (6 รีวิว)
"TestComplete ช่วยเพิ่มความสำคัญให้กับแผนกพัฒนาซอฟต์แวร์มากขึ้น โปรแกรมเมอร์จำเป็นต้องตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในการระบุวัตถุต่อการทดสอบอัตโนมัติ TestComplete สามารถใช้สำหรับการทดสอบประเภทต่างๆ ในแต่ละแผนกภายในบริษัทของเรา" —Roshan K. , G2 Reviews
9. จิรา
ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือติดตามปัญหา
Jiraเป็นเครื่องมือติดตามปัญหาและจัดการโครงการสำหรับทีม QA และทีมที่ทำงานแบบ Agile โดยมีบอร์ด Scrum และ Kanban ให้ใช้งานได้ทันที เนื่องจากความสามารถของบอร์ด Jira จึงสามารถเพิ่มเข้าไปในชุดเครื่องมือของทีมทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการรายงานข้อบกพร่องและการรายงานประสิทธิภาพ
Jira สามารถช่วยทีม QA ของคุณในการติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าของแผนงาน รวมถึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์สำหรับกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของรายงานข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เลือกจากกระดานคัมบังหรือสครัม
- สามารถใช้ได้บน Mac, Windows, Linux และอุปกรณ์มือถือ
- แผนงานที่สามารถปรับให้เหมาะสมสำหรับการทำสปรินต์แบบ Agile
- รายงานและเทมเพลตแดชบอร์ดสำเร็จรูป
- เทมเพลตอัตโนมัติสำหรับกระบวนการที่ทำซ้ำได้ เช่น การมอบหมายงานอัตโนมัติและการโคลนปัญหา
ข้อจำกัด
- มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันสำหรับการสื่อสารในทีมเพียงเล็กน้อย และเน้นไปที่กิจกรรมของทีมวิศวกรรมเป็นหลัก
การกำหนดราคา
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $15. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 3 จาก 5 (5,199 รีวิว)
- Capterra: 4. 4 จาก 5 (13,149 รีวิว)
"Jira เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงสำหรับการจัดการปัญหา โดยช่วยให้เราสามารถระบุและบันทึกข้อค้นพบ รวมถึงแก้ไขปัญหาผ่านบันทึกกิจกรรมที่ช่วยให้เราตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างรอบคอบ ด้วยวิธีนี้ เราสามารถป้องกันไม่ให้ทีมโครงการล่าช้า และบรรลุวัตถุประสงค์ หลักสำคัญ และผลลัพธ์ของโครงการ ได้ตามกำหนดเวลา" — Pascual G. , G2 Reviews
10. SoapUI
ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือทดสอบ API
SoapUIเป็นเครื่องมือทดสอบ API ที่ช่วยให้การสร้าง การจัดการ และการดำเนินการทดสอบแบบครบวงจรบนบริการเว็บ เช่น GraphQL, REST หรือ SOAP เป็นเรื่องง่ายมาก
นี่คือหนึ่งในเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับทีม QA ในการเริ่มต้นทดสอบ API ด้วย เนื่องจากมีใบอนุญาตโอเพนซอร์ส และมันทรงพลังเป็นพิเศษเมื่อใช้สำหรับการทดสอบฟังก์ชันและการทดสอบความปลอดภัย ทำให้มั่นใจได้ว่า API ของคุณทำงานได้ตามที่คาดหวังและสามารถเข้าถึงได้ตามที่ตั้งใจไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รองรับโปรโตคอลและเทคโนโลยีหลากหลาย เช่น HTTP, HTTPS และ JDBC
- ง่ายต่อการทดสอบแบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- สามารถทำการทดสอบความปลอดภัยด้านช่องโหว่ได้
- แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วด้วยตัวสำรวจจุดปลายทาง
- อินเตอร์เฟซที่เบาและเข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้ใหม่
ข้อจำกัด
- ขาดการเชื่อมต่อที่หลากหลายกับเครื่องมืออื่น ๆ
การกำหนดราคา
- โอเพนซอร์ส
- โมดูลทดสอบ API: เริ่มต้นที่ $895/ไลเซนส์
- โมดูลการจำลองเสมือน API: เริ่มต้นที่ $1374/ไลเซนส์
- โมดูลประสิทธิภาพ API: เริ่มต้นที่ $7,308 ต่อไลเซนส์
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (128 รีวิว)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (162 รีวิว)
"ฉันได้ใช้ SoapUI สำหรับการทดสอบ API แบบครบวงจรของ REST, SOAP endpoints และการทดสอบโหลด เราในองค์กรของเราโดยทั่วไปทำการทดสอบโหลดของแอปพลิเคชันของเราผ่าน SoapUI เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของมัน มันสร้างโปรเจ็กต์ภายใต้การทดสอบโดยอัตโนมัติ และโปรเจ็กต์สามารถบันทึกไว้เพื่อใช้ในอนาคตได้ ประสบการณ์โดยรวมของฉันน่าพอใจมาก เพราะฉันมีความสุขมากกับคุณสมบัติที่เครื่องมือให้ไว้ในขณะที่ทดสอบแอปพลิเคชันใด ๆ "—J S. , G2 Reviews
เริ่มต้นใช้งานเครื่องมือทดสอบ QA ที่ดีที่สุดสำหรับทีม QA ของคุณ
มีเครื่องมือทดสอบที่ยอดเยี่ยมมากมายสำหรับ QA ที่สามารถช่วยให้คุณแก้ไขข้อบกพร่องได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่การจัดการโครงการแบบ Agileและเครื่องมือติดตามบั๊ก เช่น ClickUpไปจนถึงโปรแกรมบันทึกหน้าจออย่างJam หรือเครื่องมือจัดการกรณีทดสอบอย่าง TestRail เราสามารถกล่าวได้ว่ามีทางเลือกหลากหลายที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของพวกเขาได้
แน่นอนว่าเราไม่สามารถคาดหวังได้ว่าเครื่องมือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะเกี่ยวข้องกับทุกคน งานของผู้ทดสอบคุณภาพบางคนอาจต้องใช้แรงงานมากกว่า และบางคนอาจใช้เครื่องมืออัตโนมัติมากขึ้น
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่มีเทมเพลต Agile, ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และการผสานรวมที่ครอบคลุมเพื่อช่วยคุณเชื่อมต่อเครื่องมือและกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ ลองพิจารณาสำรวจ ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเพียงคนเดียวในทีมของคุณหรือเป็นผู้นำทีมเอง ClickUp จะช่วยคุณเร่งกระบวนการรายงานข้อบกพร่องของคุณ และช่วยคุณจัดการ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามการทดสอบ ข้อบกพร่อง การสื่อสารข้ามแผนก และอื่น ๆ อีกมากมาย – ทั้งหมดนี้รอให้คุณค้นพบและนำไปใช้ในกล่องเครื่องมือการทดสอบของคุณ!
ผู้เขียนรับเชิญ:
ไมเคิล สโตรเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ Jam บริษัทที่ช่วยเหลือทีมหลายพันทีมในการส่งมอบซอฟต์แวร์คุณภาพสูงได้เร็วขึ้น ในเวลาว่าง เขาชอบทานเบอร์เกอร์อร่อยๆ และชนะเกม UNO ที่เป็นมิตร