10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือทดสอบคุณภาพอัตโนมัติที่ดีที่สุดในปี 2025

10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือทดสอบคุณภาพอัตโนมัติที่ดีที่สุดในปี 2025

3 กุมภาพันธ์ 2568

มีเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการทดสอบคุณภาพมากมายในตลาด แต่การลองใช้ทั้งหมดนั้นใช้เวลามาก และการเลือกเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดอาจเป็นเรื่องยาก

เราทำงานหนักให้คุณแล้ว!

เราได้ทำการวิจัยและค้นพบเครื่องมือสมัยใหม่ที่ทีม QA ใช้เพื่อเร่งกระบวนการปล่อยผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปล่อยผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโดยมีข้อบกพร่องน้อยลงหรือไม่มีเลย

แม้ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นในสายงาน QA และกำลังมองหาเครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม หรือคุณเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์แล้วก็ตาม เราเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถพบอย่างน้อยหนึ่งด้านในงานของคุณที่จะได้รับการพัฒนาดีขึ้นจากการเลือกใช้เครื่องมือบางรายการในรายการของเรา

หรือใครจะรู้ บางทีคุณอาจจะนำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมาใช้ในกล่องเครื่องมือของคุณ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของคุณอย่างสิ้นเชิง และลดหนี้ทางเทคนิคของคุณลงอย่างมาก

10 เครื่องมือและซอฟต์แวร์การทดสอบ QA ที่ดีที่สุด

1. คลิกอัพ

ดีที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องและติดตามโครงการ

มุมมองบอร์ด ClickUp
สร้างกระบวนการทำงานแบบ Agileที่สมบูรณ์แบบและสร้างระบบ Kanban ที่ยืดหยุ่นเพื่อแสดงภาพงานของคุณและปรับปรุงการจัดการโครงการด้วยมุมมองบอร์ดใน ClickUp

ClickUpเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่สร้างขึ้นสำหรับทุกประเภทของทีม มีคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้หลายร้อยรายการและแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหมายความว่าทีมสามารถกำหนดค่า ClickUp ให้เข้ากับกรณีการใช้งาน ความต้องการ ความชอบ และกระบวนการทำงานใดๆ รวมถึงการติดตามข้อบกพร่องและการจัดการปัญหา

อะไรทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการติดตามข้อบกพร่องและการทดสอบ QA? นี่คือคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมประกันคุณภาพ:

1️⃣ แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้: สร้าง ClickUp ให้เหมาะกับกระบวนการ QA และความต้องการของโครงการของคุณ ใช้คุณสมบัติที่ยืดหยุ่นและทรงพลัง เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มรายละเอียดให้กับการทำงานตามที่ต้องการ สถานะงานที่กำหนดเองเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และงานที่ปรับแต่งได้พร้อมClickAppsกว่า 35 รายการ เช่น การทำงานอัตโนมัติและคะแนน Sprint

2️⃣ คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ปรับปรุงการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันบนโปรเจ็กต์ทุกประเภทได้อย่างง่ายดายผ่านกระดานไวท์บอร์ดดิจิตอล, เอกสาร, ความคิดเห็น, การตรวจสอบ, อีเมลใน ClickIp, มุมมองแชท, และอื่น ๆ อีกมากมาย

3️⃣ แดชบอร์ดพร้อมรายงานแบบเรียลไทม์: สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อให้เห็นภาพรวมของงานทั้งหมดของคุณได้ในพริบตา และแชร์กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย

4️⃣ เลือกจากมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15 แบบ: ดูงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ รวมถึงมุมมองรายการ ตาราง แผนภูมิแกนต์ ปฏิทินและกระดานที่ช่วยให้คุณสร้างและจัดการเวิร์กโฟลว์แบบ Agile ที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุมมองกระดานใน ClickUp สามารถใช้เป็นกระดานติดตามข้อบกพร่องที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยทีมวางแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง จัดการโครงการแบบ Agile แตกงานและมอบหมายงาน และทำงานร่วมกับทีมวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับการปรับปรุงกระบวนการรับบั๊กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทีมของคุณสามารถใช้มุมมองแบบฟอร์มเพื่อสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองซึ่งจะสร้างงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งข้อมูลเข้ามา

5️⃣ คลังแม่แบบ: เข้าถึงแม่แบบที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้สำหรับทุกความต้องการ รวมถึงแม่แบบสำหรับทีมวิศวกรรมและทีมผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างเช่นแม่แบบการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาโดย ClickUpนำเสนอโซลูชันที่ทรงพลังสำหรับการจัดการงาน การรายงาน และการติดตาม ช่วยให้ทีมโครงการสามารถจัดการความคืบหน้า ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรได้ มันให้ศูนย์กลางสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาและส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ เพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารที่สม่ำเสมอ การแก้ไขปัญหาที่ทันเวลา และการมองเห็นสถานะโครงการที่ดีขึ้น ใช้แม่แบบนี้เพื่อทำให้การสร้างคิวข้อบกพร่องและรายงาน บันทึกสปรินต์ และสรุปผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้น

เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาโดย ClickUp
ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันข้ามสายงานและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นได้เร็วขึ้นผ่านการใช้เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติและปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละงาน แบบฟอร์มรับข้อมูลที่กำหนดเอง มุมมองที่ยืดหยุ่น และฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยเทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาโดย ClickUp

นี่คือคุณสมบัติอื่น ๆ ใน ClickUp ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นการตั้งค่าการทดสอบแบบ Agileได้อย่างรวดเร็ว!

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • มุมมองการติดตามข้อบกพร่องที่ปรับแต่งได้: ใช้รูปแบบโครงการใดก็ได้ เช่น Agile, Scrum หรือแผนภูมิ Gantt
  • การพึ่งพาของงาน: ใช้การพึ่งพาเพื่อช่วยให้ทีมแก้ไขข้อบกพร่องในลำดับที่ถูกต้องและป้องกันการทำงานที่ไม่จำเป็นจากการเสร็จสิ้น
  • สถานะงานที่กำหนดเอง, ป้ายกำกับ, และลำดับความสำคัญ: ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบั๊กในงานด้วยป้ายกำกับและสถานะที่กำหนดเอง เช่น พบปัญหา และ แก้ไขแล้ว หรือกำหนดลำดับความสำคัญเพื่อแสดงความเร่งด่วนของงาน
  • การอัตโนมัติของงาน: ใช้การอัตโนมัติมากกว่า 50 รายการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและลดงานที่ทำซ้ำๆ
  • ClickUp Docs: สร้างแผนงานและร่างกระบวนการสำหรับเพื่อนร่วมทีมใหม่โดยใช้ ClickUp Docs
  • ส่วนขยาย Chrome: จัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน QA ของคุณ
  • แอปพลิเคชันมือถือ: เข้าถึง ClickUp ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชันมือถือ
  • เทมเพลตสำหรับทุกทีม: ประหยัดเวลา ทำงานอย่างชาญฉลาด และรักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้
  • ความสามารถในการผสานรวม: อีกเหตุผลหนึ่งที่ ClickUp เป็นเครื่องมือการประกันคุณภาพที่ยอดเยี่ยมคือความสามารถในการผสานรวมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเครื่องมือสูงสุดถึง 1,000 รายการ เช่น Slack, Google Calendar และ Github

ข้อจำกัด

  • ตัวเลือกการปรับแต่งอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกสับสนได้

การกำหนดราคา

  • ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือน/ผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12 ต่อเดือน/ผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 7 จาก 5 (6,592 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7 จาก 5 (3,632 รีวิว)

"เราเริ่มใช้มันเพื่อจัดการโครงการ งาน ติดตามบั๊ก และสปรินต์ ตอนนี้เราใช้มันเพื่อติดตามสัญญา จัดการสินค้าคงคลัง จัดการผลิตภัณฑ์ ติดตามคู่แข่ง พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ จัดการตั๋วสนับสนุน ติดตามการนำระบบไปใช้กับลูกค้าใหม่ และติดตามการวางแผนกลยุทธ์ มันเหมือนมีดพับสวิสสำหรับธุรกิจของเรา" —G2 Crowd

2. แยม

ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือบันทึกหน้าจอและรายงานข้อบกพร่อง

ใช้ Jam, ส่วนขยาย Chrome ฟรี, เพื่อสร้างลิงก์พร้อมข้อมูลสำหรับนักพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างรายงานข้อบกพร่องที่ดีขึ้นในเครื่องมือใดก็ตามที่คุณใช้
ใช้ Jam, ส่วนขยาย Chrome ฟรี, เพื่อสร้างลิงก์พร้อมข้อมูลสำหรับนักพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างรายงานข้อบกพร่องที่ดีขึ้นในเครื่องมือใดก็ตามที่คุณใช้

Jamเป็นเครื่องมือบันทึกหน้าจอที่บันทึกบันทึกคอนโซลและการร้องขอเครือข่ายโดยอัตโนมัติ เพื่อทำให้การรายงานข้อผิดพลาดเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับ QA และปรับปรุงการทำงานร่วมกันกับวิศวกรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดในลิงก์เดียว

เครื่องมือนี้สามารถใช้ในการทดสอบคุณภาพ (QA) เพื่อรวบรวมรายงานข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้เพียงคลิกเดียว ทำให้การประสานงานกับวิศวกรเป็นเรื่องง่ายและลดความจำเป็นในการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง

นอกจากนี้ Jam ยังช่วยให้การแชร์รายงานข้อบกพร่อง QA เป็นเรื่องง่ายด้วยการผสานรวมกับเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ClickUp, Slack และ Github โดยเพิ่มข้อมูลที่มีคุณค่าเข้าไปในกระบวนการที่มีอยู่เดิมโดยตรง

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เข้าถึงการดูวิดีโอซ้ำทันที
  • บันทึกและใส่คำอธิบายประกอบบนหน้าจอของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • จับภาพบันทึกคอนโซลและคำขอเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
  • บันทึกข้อมูลเบราว์เซอร์และอุปกรณ์
  • แชร์ลิงก์ไปยังรายงานข้อบกพร่องของคุณหรือส่งไปยังกระดานติดตามข้อบกพร่องที่คุณชื่นชอบโดยตรง
  • ผสานการทำงานอย่างแน่นหนา กับเครื่องมือติดตามข้อผิดพลาดที่คุณชื่นชอบ (รวมถึง ClickUp)

ข้อจำกัด

  • สำหรับบั๊กบางกรณีเฉพาะ การบันทึกหน้าจออาจไม่เพียงพอสำหรับวิศวกรในการระบุปัญหา

การกำหนดราคา

  • แผนฟรี
  • ทีม: $10 ต่อเดือน/ผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • Product Hunt: 4. 6 จาก 5 (98 รีวิว)

"ส่วนขยาย Jam ทำให้การรายงานข้อบกพร่องไปยังทีมวิศวกรรมของเราง่ายขึ้นมาก และช่วยให้พวกเขาเข้าใจปัญหาได้ดียิ่งขึ้น มันช่วยประหยัดเวลาในการสื่อสารไปกลับของทีมเราไปได้มาก" — ทิม ริตเทนเฮาส์, รีวิว Chrome Web Store

3. BrowserStack

ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือทดสอบข้ามแพลตฟอร์ม

เครื่องมือทดสอบ QA ของ Browserstack
ผ่านทาง Browserstack

BrowserStackเป็นแพลตฟอร์มทดสอบแอปพลิเคชันมือถือและเบราว์เซอร์ที่ช่วยให้ผู้ทดสอบคุณภาพ (QA) สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ของตนบนอุปกรณ์จริงและเบราว์เซอร์มากกว่า 3,000 รายการได้ ช่วยให้สามารถรันแอปพลิเคชันเว็บหรือมือถือใด ๆ และทดสอบความเข้ากันได้กับแพลตฟอร์มของผู้ใช้ปลายทาง เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและคงที่ในทุกอุปกรณ์

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เข้าถึงเบราว์เซอร์เดสก์ท็อปกว่า 3000+ และอุปกรณ์จริง
  • ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น Github และ Slack
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหน้าสำหรับการทดสอบการถดถอย
  • ให้บริการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จากกว่า 100 ประเทศสำหรับการท่องเว็บแบบเฉพาะพื้นที่
  • เข้าถึง localhost, staging และเว็บไซต์ส่วนตัวเพื่อการปรับใช้ที่รวดเร็ว
  • เครื่องมือพัฒนาสำหรับมือถือเพื่อดีบักบน Chrome และ Safari ได้อย่างง่ายดายแม้บนอุปกรณ์มือถือ

ข้อจำกัด

  • BrowserStack ไม่มีคุณสมบัติการทดสอบความปลอดภัย

การกำหนดราคา

  • เดสก์ท็อป: $29 ต่อเดือน
  • เดสก์ท็อปและมือถือ: $39 ต่อเดือน
  • ทีม: $150 ต่อเดือน (สำหรับผู้ใช้ห้าคน)
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 5 จาก 5 (462 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4 จาก 5 (161 รีวิว)

"หนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทดสอบเว็บไซต์ของเราและแอปพลิเคชันมือถือของเราบนแพลตฟอร์มเกือบทุกประเภท และการตรวจสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์คือ BrowserStack. การทดสอบอัตโนมัติเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุด. มันง่ายต่อการตั้งค่า, ง่ายต่อการใช้งาน, และมีความปลอดภัยสูงมาก. โทรศัพท์จริงเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถสัมผัสประสบการณ์เว็บไซต์ของเราและแอปพลิเคชันของเราในสภาพแวดล้อมที่สมจริง. พวกมันมีประโยชน์มากและให้การสนับสนุนในทุกสถานการณ์" —Abhishek P. , G2 Reviews

4. สารเติมเต็มปลอม

ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือกรอกแบบฟอร์ม

เครื่องมือทดสอบคุณภาพของฟิลเลอร์ปลอม
ผ่านทางข้อมูลปลอม

FakeF il lerเป็นส่วนขยายเบราว์เซอร์และเครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์สำหรับกรอกข้อมูลในช่องต่างๆ โดยอัตโนมัติและทดสอบการทำงานของแบบฟอร์ม

ในฐานะผู้ตรวจสอบคุณภาพ (QA) คุณสามารถใช้ FakeFiller เพื่อกรอกข้อมูลปลอมลงในช่องข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยลดเวลาและงานซ้ำซากในการทดสอบแบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบและการลงทะเบียน เอกซ์เทนชันเบราว์เซอร์นี้ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างมากด้วยการทำงานอัตโนมัติในงานกรอกแบบฟอร์มซ้ำ ๆ พร้อมให้บริการแบบฟอร์มเทมเพลตหลากหลายรูปแบบสำหรับทุกสถานการณ์

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สร้างแม่แบบสำหรับการทดสอบแบบฟอร์มที่เกิดขึ้นซ้ำ
  • เลือกจากกรณีการใช้งานเริ่มต้นที่มีอยู่ หรือสร้างของคุณเอง
  • ซิงค์การตั้งค่าของคุณข้ามเบราว์เซอร์และอุปกรณ์
  • กรอกแบบฟอร์มที่มีความยาวใดก็ได้ด้วยการกดแป้นพิมพ์เพียงครั้งเดียว

ข้อจำกัด

  • การกดปุ่มลัดจะเติมข้อมูลทุกอย่างในหน้าเว็บโดยอัตโนมัติ บางครั้งอาจลบข้อมูลที่มีอยู่เดิม

การกำหนดราคา

  • ฟรีสำหรับ 25 ฟิลด์
  • โปร รายเดือน: $3. 99 ต่อเดือน
  • โปรประจำปี: $40 ต่อปี

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • เครื่องมือที่ดีที่สุด: 4. 1 จาก 5 (156 รีวิว)
  • Chrome Web Store: 4. 2 จาก 5 (704 รีวิว)

"Fake Filler เป็นตัวที่ดีที่สุด ฉันได้ลองใช้ตัวอื่น ๆ มาแล้วมากมาย และ Fake Filler ครองใจฉันไปหมดแล้ว คุณสมบัติยอดเยี่ยม ปรับแต่งได้สำหรับฟิลด์ต่าง ๆ ตั้งค่าการส่งออก/นำเข้า ซิงค์ ตัวเลือกมากมาย ค่าเริ่มต้นทำงานได้ดีสำหรับส่วนใหญ่ ทำได้ดีมาก! ยังมีให้ใช้สำหรับ Firefox ด้วย!"—Jeremy H. , รีวิวจาก Chrome Web Store

5. Mailinator

ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือกล่องขาเข้าชั่วคราว

เครื่องมือทดสอบคุณภาพ Mailinator
ผ่านทาง Mailinator

Mailinatorเป็นระบบเส้นทางข้อความส่วนตัวที่ผู้ตรวจสอบคุณภาพสามารถใช้สำหรับการทดสอบกระบวนการทำงานของอีเมลและ SMS

ทีมทดสอบคุณภาพสามารถใช้ Mailinator สำหรับการทดสอบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานทางอีเมล เช่น การยืนยันตัวตนแบบ 2FA, แบบฟอร์มการลงทะเบียน หรือลำดับการรีเซ็ตรหัสผ่าน และค้นหาเคสทดสอบสำหรับข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นและการทดสอบการถดถอยที่อาจจะทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานขัดข้องได้อย่างง่าย

Mailinator ให้บริการกล่องจดหมายส่วนตัวและโดเมนส่วนตัวไม่จำกัดจำนวน สำหรับกรณีทดสอบที่หลากหลาย รวมถึงเว็บฮุคและการเข้าถึง API เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของจุดเข้าถึงข้อมูล

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • กล่องข้อความส่วนตัวไม่จำกัดเพื่อทดสอบที่อยู่อีเมลได้ไม่จำกัด
  • การจัดเก็บถาวรของอีเมลทดสอบอย่างเพียงพอ
  • รับอีเมลได้สูงสุด 1,000 ฉบับต่อวินาที และมากกว่า 3 ล้านฉบับต่อเดือน
  • กฎการกำหนดเส้นทางเพื่อกรองการทดสอบตามเนื้อหา IP และอีเมล
  • สูงสุดถึง 5+ โดเมนส่วนตัวที่สามารถตรวจสอบได้ในมุมมองเดียว

ข้อจำกัด

ขาดตัวเลือกการเก็บถาวรและตัวเลือกการอนุญาต/ไม่อนุญาต

การกำหนดราคา

  • ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยืนยัน: ฟรี
  • ธุรกิจ: $79 ต่อเดือน
  • บิซิเนส พลัส: $159 ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $495 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 2 จาก 5 (8 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6 จาก 5 (73 รีวิว)

"Malinator เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับทีม QA ที่ยุ่งมาก มันทำให้การจัดการอีเมลและ SMS ง่ายขึ้นมาก ทำให้เรามีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่กิจกรรม QA" —Tony H. , รีวิวจาก Capterra

6. TestRail

ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือจัดการการทดสอบ

เครื่องมือทดสอบ QA TestRail
ผ่านทาง TestRail

TestRailเป็นแพลตฟอร์มการจัดการการทดสอบที่ใช้สำหรับบันทึกและติดตามแผนการทดสอบของทีม QA ของคุณ QA สามารถใช้ TestRail เป็นเครื่องมือการทดสอบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มขอบเขตการทดสอบ และได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

TestRail ช่วยติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของทีม เพื่อการทดสอบที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและการส่งมอบฟีเจอร์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ทดสอบการรัน, แผน, และชุดของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน
  • แม่แบบเคสที่กำหนดเองเพื่อการจัดการการทดสอบที่รวดเร็วขึ้น
  • การควบคุมเวอร์ชันของกรณีทดสอบ
  • การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทสำหรับทั้งทีม
  • ผสานการทำงานกับระบบติดตามข้อบกพร่องและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อจำกัด

  • การทดสอบความปลอดภัยขาดคุณสมบัติ

การกำหนดราคา

  • โปรเฟสชันนัล คลาวด์: เริ่มต้นที่ $34 ต่อเดือน/ผู้ใช้
  • คลาวด์สำหรับองค์กร: เริ่มต้นที่ $69 ต่อเดือน/ผู้ใช้
  • เซิร์ฟเวอร์มืออาชีพ: $1,905 ต่อปี สำหรับผู้ใช้ห้าคน
  • Enterprise Server: $3,600 ต่อปี สำหรับผู้ใช้ 5 คน

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 3 จาก 5 (488 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3 จาก 5 (165 รีวิว)

"TestRail เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของฉันในฐานะ QA มีฟีเจอร์มากมายที่ฉันชื่นชอบและพวกเขายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฉันชอบการจัดระเบียบกรณีทดสอบ ชุดการทดสอบ และการจัดการการรันทดสอบ ฟีเจอร์ milestone ก็เป็นประโยชน์มากในการจัดการผลลัพธ์การทดสอบระหว่างเวอร์ชันต่างๆ ตอนแรกฟีเจอร์กรณีทดสอบอาจดูน่ากลัวเล็กน้อย แต่เมื่อคุณคุ้นเคยแล้วคุณจะชอบมัน" —Jessie S. , G2 Reviews

7. ซีลีเนียม

เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ

เครื่องมือทดสอบคุณภาพ Selenium
ผ่านทาง Selenium

เซเลเนียมเป็นเฟรมเวิร์กสำหรับการทดสอบอัตโนมัติที่สามารถนำมาใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเว็บแอปพลิเคชันบนเบราว์เซอร์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ (เช่น Chrome, Safari, Edge เป็นต้น) ผู้ทดสอบคุณภาพ (QA) สามารถใช้เซเลเนียมในการเขียนสคริปต์ทดสอบในหลายภาษา เช่น Python, C# หรือ Java

เฟรมเวิร์ก Selenium ประกอบด้วยเครื่องมือสามชนิด ซึ่งทีม QA และองค์กรสามารถใช้สำหรับการทดสอบการถดถอยอัตโนมัติ (Selenium WebDriver), การสร้างสคริปต์เพื่อจำลองข้อบกพร่องและการทดสอบโดยใช้ระบบอัตโนมัติช่วย (Selenium IDE) และการกระจายและรันการทดสอบบนเครื่องและสภาพแวดล้อมหลายเครื่อง (Selenium Grid) ขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัทและประเภทของการทดสอบซอฟต์แวร์ที่ต้องดำเนินการ เครื่องมือแต่ละชนิดข้างต้นมีข้อดีและข้อเสียที่ต้องนำมาพิจารณา

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การทดสอบอัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์มและข้ามเบราว์เซอร์
  • สื่อสารโดยตรงกับเบราว์เซอร์ (Selenium WebDriver)
  • สามารถเข้าถึงองค์ประกอบ DOM ได้อย่างง่ายดายระหว่างการทดสอบ
  • รองรับการทดสอบแอปพลิเคชันเว็บด้วยสถานการณ์ที่ใช้ AJAX (Selenium WebDriver)

ข้อจำกัด

  • เนื่องจากเป็นเครื่องมือโอเพนซอร์ส การติดตั้งเครื่องมือในเฟรมเวิร์กอาจทำได้ยากหากไม่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือ

การกำหนดราคา

  • โอเพนซอร์ส, ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทในการนำไปใช้

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 2 จาก 5 (121 รีวิว)
  • Gartner: 4. 5 จาก 5 (444 รีวิว)

"เซเลเนียมเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งถูกใช้อย่างกว้างขวางในการทำงานอัตโนมัติสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ทุกประเภทในอุตสาหกรรม ความสามารถในการจำลองการโต้ตอบของผู้ใช้กับหน้าเว็บทำให้เหมาะสำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานต่างๆ เช่น การทดสอบแอปพลิเคชันเว็บ การดึงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมหลายภาษา ซึ่งช่วยให้สามารถผสานรวมกับระบบซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย" เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซีลีเนียมได้ช่วยเราในการทำงานของเบราว์เซอร์แบบไม่มีหน้าต่าง (headless browser) ซึ่งช่วยเพิ่มความหลากหลายและความน่าเชื่อถือของสคริปต์" —Arjun B. , G2 Reviews

8. TestComplete

เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือทดสอบ UI อัตโนมัติ

เครื่องมือทดสอบคุณภาพ TestComplete
ผ่านทาง TestComplete

TestCompleteเป็นเครื่องมือ QA ที่ใช้สำหรับรันการทดสอบ UI อัตโนมัติ โดยมีความสามารถในการทดสอบแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป เว็บ และมือถือ บนการตั้งค่าเบราว์เซอร์และแพลตฟอร์มมากกว่า 2050 รูปแบบ

TestComplete เหมาะกับสภาพแวดล้อมการทดสอบแบบ Agile โดยให้เครื่องมือบันทึกการทดสอบอัตโนมัติ, คุณสมบัติการพัฒนาการทดสอบที่มุ่งเน้นไปที่คำค้นหา, และการผสานรวมกับเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติเช่น Jenkins และ TeamCity, รวมถึงการรายงานการทดสอบผ่าน Zephyr.

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สร้างการทดสอบอัตโนมัติที่ซับซ้อนพร้อมความสามารถในการบันทึกและเล่นซ้ำ
  • เขียนสคริปต์ในหลายภาษาการเขียนโปรแกรม เช่น Python, VBScript หรือ Javascript
  • การผสานการทำงานแบบพร้อมใช้งานทันทีกับเฟรมเวิร์กทดสอบโอเพนซอร์ส เช่น Selenium หรือ SoapUI และกับเครื่องมือ CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment)เช่น Jenkins และ TestCity
  • เครื่องมือจดจำวัตถุสำหรับการตรวจจับและทดสอบอัตโนมัติขององค์ประกอบ GUI
  • ทดสอบแบบขนานบนสภาพแวดล้อมการทดสอบระยะไกลได้สูงสุดถึง 2050+ แห่ง

ข้อจำกัด

  • เครื่องมือการจดจำวัตถุอาจไม่สามารถจดจำองค์ประกอบ GUI ได้อย่างถูกต้องเมื่อทดสอบบนขนาดหน้าจอหลายขนาด

การกำหนดราคา

  แก้ไขแล้ว (ผู้ใช้คนเดียว, เครื่องกายภาพ)
  • TestComplete Base: เริ่มต้นที่ $1,626
  • TestComplete Pro: เริ่มต้นที่ $2,520
  • TestComplete Base: เริ่มต้นที่ $1,626
  • TestComplete Pro: เริ่มต้นที่ $2,520
  • TestComplete Base: เริ่มต้นที่ $1,626
  • TestComplete Pro: เริ่มต้นที่ $2,520
  ลอยตัว (ผู้ใช้หลายคน, เครื่องเสมือนและเครื่องจริง)
  • TestComplete Base: เริ่มต้นที่ $3,253
  • TestComplete Pro: เริ่มต้นที่ $5,045
  • TestComplete Base: เริ่มต้นที่ $3,253
  • TestComplete Pro: เริ่มต้นที่ $5,045
  • TestComplete Base: เริ่มต้นที่ $3,253
  • TestComplete Pro: เริ่มต้นที่ $5,045

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 2 จาก 5 (97 รีวิว)
  • Capterra: 4.0 จาก 5 (6 รีวิว)

"TestComplete ช่วยเพิ่มความสำคัญให้กับแผนกพัฒนาซอฟต์แวร์มากขึ้น โปรแกรมเมอร์จำเป็นต้องตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในการระบุวัตถุต่อการทดสอบอัตโนมัติ TestComplete สามารถใช้สำหรับการทดสอบประเภทต่างๆ ในแต่ละแผนกภายในบริษัทของเรา" —Roshan K. , G2 Reviews

9. จิรา

ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือติดตามปัญหา

ตัวอย่างสถานะการพัฒนา JIRA
ผ่านทาง Jira

Jiraเป็นเครื่องมือติดตามปัญหาและจัดการโครงการสำหรับทีม QA และทีมที่ทำงานแบบ Agile โดยมีบอร์ด Scrum และ Kanban ให้ใช้งานได้ทันที เนื่องจากความสามารถของบอร์ด Jira จึงสามารถเพิ่มเข้าไปในชุดเครื่องมือของทีมทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการรายงานข้อบกพร่องและการรายงานประสิทธิภาพ

Jira สามารถช่วยทีม QA ของคุณในการติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าของแผนงาน รวมถึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์สำหรับกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของรายงานข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เลือกจากกระดานคัมบังหรือสครัม
  • สามารถใช้ได้บน Mac, Windows, Linux และอุปกรณ์มือถือ
  • แผนงานที่สามารถปรับให้เหมาะสมสำหรับการทำสปรินต์แบบ Agile
  • รายงานและเทมเพลตแดชบอร์ดสำเร็จรูป
  • เทมเพลตอัตโนมัติสำหรับกระบวนการที่ทำซ้ำได้ เช่น การมอบหมายงานอัตโนมัติและการโคลนปัญหา

ข้อจำกัด

  • มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันสำหรับการสื่อสารในทีมเพียงเล็กน้อย และเน้นไปที่กิจกรรมของทีมวิศวกรรมเป็นหลัก

การกำหนดราคา

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $7. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $15. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 3 จาก 5 (5,199 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4 จาก 5 (13,149 รีวิว)

"Jira เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงสำหรับการจัดการปัญหา โดยช่วยให้เราสามารถระบุและบันทึกข้อค้นพบ รวมถึงแก้ไขปัญหาผ่านบันทึกกิจกรรมที่ช่วยให้เราตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างรอบคอบ ด้วยวิธีนี้ เราสามารถป้องกันไม่ให้ทีมโครงการล่าช้า และบรรลุวัตถุประสงค์ หลักสำคัญ และผลลัพธ์ของโครงการ ได้ตามกำหนดเวลา" — Pascual G. , G2 Reviews

10. SoapUI

ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือทดสอบ API

เครื่องมือทดสอบคุณภาพ SoapUI
ผ่านทาง SoapUI

SoapUIเป็นเครื่องมือทดสอบ API ที่ช่วยให้การสร้าง การจัดการ และการดำเนินการทดสอบแบบครบวงจรบนบริการเว็บ เช่น GraphQL, REST หรือ SOAP เป็นเรื่องง่ายมาก

นี่คือหนึ่งในเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับทีม QA ในการเริ่มต้นทดสอบ API ด้วย เนื่องจากมีใบอนุญาตโอเพนซอร์ส และมันทรงพลังเป็นพิเศษเมื่อใช้สำหรับการทดสอบฟังก์ชันและการทดสอบความปลอดภัย ทำให้มั่นใจได้ว่า API ของคุณทำงานได้ตามที่คาดหวังและสามารถเข้าถึงได้ตามที่ตั้งใจไว้

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • รองรับโปรโตคอลและเทคโนโลยีหลากหลาย เช่น HTTP, HTTPS และ JDBC
  • ง่ายต่อการทดสอบแบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  • สามารถทำการทดสอบความปลอดภัยด้านช่องโหว่ได้
  • แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วด้วยตัวสำรวจจุดปลายทาง
  • อินเตอร์เฟซที่เบาและเข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้ใหม่

ข้อจำกัด

  • ขาดการเชื่อมต่อที่หลากหลายกับเครื่องมืออื่น ๆ

การกำหนดราคา

  • โอเพนซอร์ส
  • โมดูลทดสอบ API: เริ่มต้นที่ $895/ไลเซนส์
  • โมดูลการจำลองเสมือน API: เริ่มต้นที่ $1374/ไลเซนส์
  • โมดูลประสิทธิภาพ API: เริ่มต้นที่ $7,308 ต่อไลเซนส์

คะแนนและรีวิวจากลูกค้า

  • G2: 4. 5 จาก 5 (128 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5 จาก 5 (162 รีวิว)

"ฉันได้ใช้ SoapUI สำหรับการทดสอบ API แบบครบวงจรของ REST, SOAP endpoints และการทดสอบโหลด เราในองค์กรของเราโดยทั่วไปทำการทดสอบโหลดของแอปพลิเคชันของเราผ่าน SoapUI เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของมัน มันสร้างโปรเจ็กต์ภายใต้การทดสอบโดยอัตโนมัติ และโปรเจ็กต์สามารถบันทึกไว้เพื่อใช้ในอนาคตได้ ประสบการณ์โดยรวมของฉันน่าพอใจมาก เพราะฉันมีความสุขมากกับคุณสมบัติที่เครื่องมือให้ไว้ในขณะที่ทดสอบแอปพลิเคชันใด ๆ "—J S. , G2 Reviews

เริ่มต้นใช้งานเครื่องมือทดสอบ QA ที่ดีที่สุดสำหรับทีม QA ของคุณ

มีเครื่องมือทดสอบที่ยอดเยี่ยมมากมายสำหรับ QA ที่สามารถช่วยให้คุณแก้ไขข้อบกพร่องได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่การจัดการโครงการแบบ Agileและเครื่องมือติดตามบั๊ก เช่น ClickUpไปจนถึงโปรแกรมบันทึกหน้าจออย่างJam หรือเครื่องมือจัดการกรณีทดสอบอย่าง TestRail เราสามารถกล่าวได้ว่ามีทางเลือกหลากหลายที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของพวกเขาได้

แน่นอนว่าเราไม่สามารถคาดหวังได้ว่าเครื่องมือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะเกี่ยวข้องกับทุกคน งานของผู้ทดสอบคุณภาพบางคนอาจต้องใช้แรงงานมากกว่า และบางคนอาจใช้เครื่องมืออัตโนมัติมากขึ้น

หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่มีเทมเพลต Agile, ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และการผสานรวมที่ครอบคลุมเพื่อช่วยคุณเชื่อมต่อเครื่องมือและกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ ลองพิจารณาสำรวจ ClickUp

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเพียงคนเดียวในทีมของคุณหรือเป็นผู้นำทีมเอง ClickUp จะช่วยคุณเร่งกระบวนการรายงานข้อบกพร่องของคุณ และช่วยคุณจัดการ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามการทดสอบ ข้อบกพร่อง การสื่อสารข้ามแผนก และอื่น ๆ อีกมากมาย – ทั้งหมดนี้รอให้คุณค้นพบและนำไปใช้ในกล่องเครื่องมือการทดสอบของคุณ!

ผู้เขียนรับเชิญ:

ไมเคิล สโตรเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ Jam บริษัทที่ช่วยเหลือทีมหลายพันทีมในการส่งมอบซอฟต์แวร์คุณภาพสูงได้เร็วขึ้น ในเวลาว่าง เขาชอบทานเบอร์เกอร์อร่อยๆ และชนะเกม UNO ที่เป็นมิตร